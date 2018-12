Hoy por Hoy (03/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 4 00:07 la presidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastora acaba de referirse al auge de Vox en las elecciones andaluzas de ayer se remite Pastor al respeto a la Constitución

Voz 0140 00:19 el respeto siempre a a ese a esa libertad que nos ha dado afortunadamente la democracia que vivimos libremente que vivimos en una democracia y elegimos a nuestros representantes políticos y lo demás depende de los ciudadanos que lo que quiero es que

Voz 1995 00:32 todos y todas las personas y todos los partidos todos

Voz 0140 00:36 eh tenemos que respetar la Constitución nuestra Constitución fuera de la Constitución no hay nada

Voz 4 00:43 y mientras ni PP ni Ciudadanos descartan un acuerdo algún tipo de pacto con Vox para que Susana Díaz no presida la Junta de Andalucía Antonio Martín buenos días

Voz 5 01:07 es vamos a presentaron una serie de medidas hay que ver si esta fuerza política sigo va a sentarse con nosotros para negociar esas para Andalucía y para el Gobierno de la Junta de Andalucía que desde luego vamos a presentar una alternativa de gobierno y ahí queremos sumar con esas fuerzas políticas puedan propiciar ese cambio hemos dicho

Voz 6 01:25 pero vamos a votar no a la señora el Partido Socialista eso es lo que vamos a cumplir como partido moderado constitucionalista que van a hacer de la raíz seguirlo capaces de cualquier futuro acuerdo oí ya veremos

Voz 0228 01:39 también ha estado en Hoy por hoy el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz Mario Jiménez avisa Ciudadanos de que puede emborronar su trayectoria sí facilita que Vox sea influyente a la hora de conformar un gobierno en Andalucía y apela a la responsabilidad del resto de formaciones

Voz 1497 01:51 Partido Socialista ha ganado las elecciones además una distancia enorme del resto de las fuerzas políticas por lo tanto el Partido Socialista que gobierne el Partido Socialista es la única manera de garantizar de poner un cordón sanitario para evitar que la ultraderecha gobierne en Andalucía y abra la puerta a otros escenarios en España

Voz 0228 02:09 si sumamos otra voz más de esta mañana también en la SER la de Pablo Echenique el secretario de Organización de Podemos que ha reconocido que su partido ha cometido errores que le han alejado de los votantes

Voz 1662 02:18 creo que hay que ver si era claro que te mods se pues son los perros de presa de El País y estamos te hacer autocrítica no hemos sido capaces de pues de de recoger el voto el voto desencantado con con sus Ana día tenemos que hacer un análisis pues muy profundo

más allá de Andalucía las protestas de los chalecos amarillos en Francia están provocando colas a esta hora en la frontera con España tanto en el caso de Irún como en la yunquera más de diez kilómetros en el País Vasco y once también en el caso de Cataluña en la AP siete y también en la nacional dos

Voz 3 03:02 Madrid Ángel Garrido

Voz 0821 03:04 esto que el Partido Popular gobierna en Andalucía aunque sea con el apoyo de Vox el presidente de la Comunidad asegura además que los resultados electorales son el reflejo del trabajo de Pablo Casado y eso que el Partido Popular andaluz ha caído Virginia Sarmiento

Voz 1592 03:18 el presidente madrileño felicita Vox por lo que considera un resultado extraordinario e insistió en destacar el desastre del PSOE en Andalucía que ha tildado de hecatombe absoluta asegura que los andaluces han mostrado su voluntad de cambio y que el mejor candidato para encabezar lo es Juanma Moreno señalaba también que el trabajo de Pablo Casado ha sido determinante para lograr estos resultados lo cual confirma que es un buen lider y que hay que seguir en esa línea sobre si le gustaría que Moreno gobernase con Vox dice que eso es una decisión que le compete a él la Moreno y en cuanto a lo que pueda pasar en las elecciones madrileñas asegura que cada ciudad cada comunidad es diferente pero seguirán trabajando como hasta ahora

Voz 0821 03:53 Comisiones Obreras advierte de que un error del Gobierno regional en la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación en Madrid puede acabar con la impugnación de todo el proceso el sindicato ha presentado un recurso porque asegura que la comunidad se ha saltado la ley al no cumplir con los plazos de presentación de la convocatoria Mario Eugenio Alcántara es inspectora de Educación ir representante de Comisiones

Voz 8 04:14 que la la razón de las consecuencias devastadoras es que las personas que llega senda superó a este procedimiento podría ver anulada la convocatoria con lo cual he serían desahuciados de supuesto además estas oposiciones son especialmente duras porque ya obliga solía ser funcionarios de carrera docente y las personas sacrifican su vida personal y laboral

Voz 0821 04:35 el Ayuntamiento de Moralzarzal en la sierra de Guadarrama realizará un mapa de riesgo de gas radón que emana de forma natural desde el subsuelo en esta zona este gas radiactivo es la segunda causa más importante tras el tabaco

Voz 4 04:46 qué provoca un cáncer de pulmón tenemos siete grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia nubes y frío durante buena parte de este lunes

Voz 10 05:44 buenos días a pesar de todo buenos días lunes tres de diciembre lunes

Voz 1995 05:48 con todo lo que eso conlleva cielos cubiertos en la mayor parte del país es decir un día gris para en unos segundos Le preguntamos el hombre del tiempo de la Cadena SER porque la semana lo mismo se comprimen tres días y les da ustedes por celebrar la Constitución su pertinente puente en algún lugar remoto huyendo del ruido legítima vida porque se nos está quedando un país muy despejado y todavía recuerdo ustedes las películas de miedo cuando alguno de los protagonistas

Voz 3 06:16 decidió bajar por el sótano

Voz 11 06:19 porque he escuchado un ruidito

Voz 1995 06:22 para del techo de chispazos tal interna además está quedando sin pilas tú como espectador sabes que te van a dar un susto es que en algún momento en cualquier momento vas a saltar de la silla en España últimamente nos pasa lo mismo sabemos dónde está el monstruo lo alimentamos sin querer pero hemos decidido ser espectadores inmóviles esperando sustos sustos como el de ayer viernes y nos va la única parte positiva de que para cuando culmine esa reconquista es muy probable que el planeta ya no existe Braque la parte positiva del cambio climático hablaremos en unas segundas de Katowice que está en Polonia ciento noventa países acuden a una cita para hablar de cómo implementar los acuerdos a los que se llegaron en París hace tres años el año dos mil quince estamos hablando de cómo aquello de lo que hablamos ahora empezamos a ponerlo en marcha prisa no tienen pero el clima sigue siendo la WAN la gran preocupación global de eso también hablaron en la cumbre del G20 celebrada hace unos días en Buenos Aires donde sin saberlo donde sin comerlo ni beberlo nunca mejor dicho un reportero resumió el sentir general de la población mundial ante el reto del club

Voz 1592 07:30 Piet y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre de área

Voz 1995 07:37 en el baño nardo Adrián Adrián Ventura tenía información de primera mano y sin quererlo representa bien el sentir de la población mundial que ante lo que viene mejor recordarse en en fin en cuadra ustedes inconveniente empezamos esta segunda parte de Hoy por hoy

Voz 12 08:02 porque te metemos en estas Corneille porque tú metes en el yo como que yo no me pregunta por qué sin ya ayer que mantenga los retórica para no hacerlo personal movilidad empiece dudaría de tus intentona gala en buenos días hola

Voz 1995 14:14 ya en la cueva Pepe

Voz 25 14:17 Bush está que el Gobierno es la ducha azul

Voz 1995 14:21 Hawes BP PP y estás viendo Qué bello es vivir es que no sé qué pasó no yo estaba viendo las elecciones andaluzas sí

Voz 1728 14:42 cortocircuito y desde entonces ha salido este y no sé qué hacer

Voz 1995 14:45 o sea estás viendo en bucle Qué bello es vivir como bueno lo vio no de refilón porque es que no entiendo ha sido una interferencia que se ha quedado ahí no hay forma de de de quitarla pues mira por casualidad lo que sea me parece un planchazo pues no es cierto diciembre ahora que vino mesas más complicado de Roma yo me ponía en la cueva todo el rato que Belloso seis y además Navidad es total y absoluto es te da la alegría de vivir su título y II fue el segundo Life pasas demasiado tiempo más allá de esto eh no pasas demasiado tiempo aquí tu es lo que estoy pensando pero no se uno de estos días me podré profundamente a pensar sobre ello y quizás salga para relacionar un poco si de BP en cuando he dicho en falta el contacto humano la relación cercana de la mañana bueno tratará de whatsapp no hay problema vale presentó estas lo estás aislado pero por ejemplo el puente esta semana que puente de la Constitución y las semanas se comprime para muchos a ti te da igual que sea puente festivo tu tu prueba es festivo todo el rato porque tengo el horizonte delante es más estoy buscando la porque al horizonte sólo le falta una cosa música en lo demás te inspira todo entonces estoy buscando la música que habría que ponerle al horizonte

Voz 3 16:01 qué música saldría ya atrás detrás del horizonte que hay de la Macarena

Voz 1995 16:07 además tiempo sólo es demasiado tarde la nota de con otras mucho la Cova pero es verdad que comienza una cumbre empezó a tratar pero empiezan a juntar una serie señores muy relevantes en Katowice Polonia seguida por cierto les vamos a contar el tiempo que no

Voz 15 16:22 pero hay lo inmediato de lo cercano porque más allá

Voz 1995 16:26 de todo lo que ha ocurrido en Andalucía que celebrar la Constitución como se hace en este país descansando es como mejor se celebra hice conmemora pero antes de eso insisto en que tiene lugar una importante cumbre en Polonia ciento veinticinco países Se con sus mandatarios incluido Pedro Sánchez muy contento se encuentran ya en Polonia en esa cumbre mundial del clima con la intención de determinar y ejecutar medidas que frenen el reglamento global del planeta y aunque algunos especialistas señalan que han ido ya chatear un poco de hombre de lejos de Andalucía no Pedro Sánchez digo que en general han ido allí un poco a a también para aparentar más edad postureo servicio habrá PP postureo la palabra pues debe Javier Gregory muy buenos días días Javier como saben es nuestro especialista en ciencia en la Cadena SER cuál es el objetivo de la reunión en Polonia de esos ciento noventa y cinco

Voz 0882 17:20 con países pues mira de momento el objetivo es más bien modesto porque sólo van cuarenta jefes de Gobierno de Estado entre ellos Pedro Sánchez comparado con París que fueron ciento noventa pues ves el el nivel no de de la cumbre entre pues es barata y simple sí llanamente de poner en marcha va a aprobar las reglas de juego para aplicar lo que se aprobó en París hace tres años es decir que hemos necesitado tres años y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son las reglas de juego para aplicar los compromisos voluntarios que que aprobaron en París ir todo ello se junta con desastres ambientales catastróficos este año en California Kerala en Tonga en Japón pero además un nuevo récord de las emisiones mundiales de CO2 un dato Toni no hay tanto CO2 en la atmósfera de este planeta desde hace cinco millones de años ya hace cinco millones de años el mar estaba doce metros más arriba que ahora es decir que Sixto volviera a suceder barbería Nueva por

Voz 26 18:20 la de Benidorm Hamann

Voz 0882 18:23 el menor es decir que sería un auténtico desastre

Voz 1995 18:26 me gusta mucho tu escala mayor Bangladesh venido poco hombre

Voz 0882 18:31 pero número número de habitantes del orden de desaparición

Voz 1995 18:33 mirando hacia Alves pero en el año dos mil quince lo digo porque cada vez que aparece una estas cumbre oímos Palau de esas cumbres escuchamos palabras que Ory de compromiso con un tiempo límite la Unión pero no cubren año dos mil quince Se firmaron diversos acuerdos que ahora tensiones pues te discute cómo ponerlos en paz

Voz 0882 18:53 porque hasta el año dos mil veinte no entraría en vigor ese acuerdo de París no es decir que siempre estamos retrasando siempre es al año siguiente al año siguiente yo llevo siendo más de diez cumbres del cambio climático siempre es al año siguiente dentro de dos años nunca es este año no la verdad es que la catástrofe está ahí fijaros que en París se aprobó que la temperatura no debe subir más de un grado y medio en España ya subido un grado y medio la temperatura es decir que llegamos tarde en España va a París perdón va a Katowice con eh sin los deberes hechos han vuelto aumentar las emisiones de CO2 aquí en España y el el presidente va sin la prometida Ley de cambio climático que además ha borrado

Voz 1995 19:32 según el borrador que de la semana pasada

Voz 0882 19:35 en la Cadena Ser pues se ha borrado esa fecha del dos mil cuarenta como prohibición de venta de coches contaminantes en España aumentó quedando bien

Voz 1995 19:42 el que está en la transcripción Pepe se ve que al pasarlo a limpio lo que sí creo que sí es cierto es que el desastre ecológico va a una velocidad que la que tienen los seres humanos no ayuda en nada sabes te he comentado alguna vez que yo soy submarinista entonces por suerte he podido bucear en muchos lugares del mundo por ejemplo en el Pacífico de acuerdo el el tanto en Fiji como la famosa barrera de coral

Voz 1728 20:09 es tan total Giampaolo aproveche esto esto para alardear de lo que te encuentras que están totalmente destruidas es decir el uno de los ecosistemas más sensibles que existe en el mundo son las zonas con cifras un pequeño cambio de temperaturas las estrofa y no sólo la temperatura la acidez que ello comporta tanto en el en el Golfo de Bengala que está muy distante de lo que es la barrera de Australia con ETA como en algunos otros sitios el coral está muriendo en lugares que están a una distancia de mil kilómetros de la costa más cercana como es son las islas de Ammán en el Golfo de Bengala encuentras áreas que en otro momento debieron ser hermosísima eh con el coral que las que las decoraba ahora están total y absolutamente destruidas yo estoy hablando de hace cinco seis años que anduve o en por ahí

Voz 0985 21:01 por allá el el caso el caso es que es que es que es

Voz 1995 21:06 es real la destrucción por el deterioro pero no solamente eso no es una proyección España ya hay un coste en vidas humanas de de la contaminación y el cambio climático ya hay un coste hoy no dentro de cuarenta años hoy hay gente que muere relacionado directamente por el cambio climático y la contaminación

Voz 0882 21:24 sí además en el dos mil treinta que es la barrera que han fijado los científicos de todo el mundo para que en porque a partir de ahí o tomamos medidas esto se va al garete pues la propia OMS floreció la salud habla de doscientas cuarenta mil muertes más añadidas a las que ya hay en este mundo por problemas relacionados con el cambio climático entre ellos el una baja producción de alimentos como el trigo como el arroz se va a disminuir iba a matar a muchísimos niños de hambre en el mundo

Voz 1995 21:51 ahora les contamos el tiempo para el puente que sabemos que luego les hice muchas partes por último Javier debemos una vez más escépticos a todo lo que escuchamos estos días sobre esa cumbre y esas buenas palabras de nosotros vamos materna siempre en el mismo punto séptico porque no es la primera vez que no

Voz 0882 22:08 sí efectivamente yo creo que

Voz 0978 22:10 aquí hay un negocio climático eh hay muchísimas delegaciones cuyos delegado

Voz 0882 22:15 los viven de ir a estas cumbres el problema problemas que no adoptan medidas concretas yo me fijaría simplemente en los oyentes les pedirá que se fijen en las medidas concretas hay algo para recortar emisiones de CO2 sí o no pues de momento ya les digo saliendo a Estados Unidos que da la peor noticia trance salió del Acuerdo de París

Voz 0978 22:31 Rusia y China y la India

Voz 0882 22:35 en Brasil se están sumando a esta parálisis de momento con esta parálisis pues las emisiones siguen subiendo y el calor sigue aumentando

Voz 1995 22:43 pues ese es el clima que nos preocupa a todos Javier Gregori muchísimas gracias a vosotros y hablamos de lo otro clima que también nos preocupa a todos Jordi Carbó buenos días buenos días hablamos de Metereología entonces hablamos de meteorología lo lo más próximo más claro es que miles de personas están este lunes llevan cuando se pues seguramente concierta emergencia cuando las noticias no son las que uno espera pero también con la expectativa de que llegue ese puente dentro de dos días que tiempo Aralla ya así estamos en una franja permisible para hacer una previsión más o menos razonable qué tiempo nos espera para el puente

Voz 27 23:16 eh

Voz 0978 23:17 yo es que estoy un poco un poco abrumado en estos momentos te acuerdas que cada vez que hemos hablado pues es casi para decir que que sacada el mundo no que va a llover que va a hacer frío y me siento en un terreno extraño porque eso podría decir

Voz 1995 23:30 esto que no estás de la crónica política eh sí

Voz 0978 23:33 que podría ser no podríamos hablar de tormentas y estas cosas pero pero no no vamos a hablar de tiempo soleado no sólo hoy aunque cuesta creerlo no en Madrid buen muchas zonas por ejemplo cercanas a los ríos Tajo y Duero donde hay muchas nieblas pero a partir de mañana va a hacer sol no dejará de hacerlo prácticamente durante toda la semana incluso los días del puente lo que más se va a notar incluso agradecer bueno no creo que en todos los sitios luego lo aclaremos el ascenso de temperaturas va a ser importante para que sacáis una idea esta tarde ya alcanzaremos máximas de veinte grados en el Mediterráneo en Canarias alrededor de los veinticinco en el los sitios donde las nubes serán abundantes todavía no hubiera demasiado pero para los días del puente

Voz 1995 24:14 es lo que interesa más en máximas que estarán

Voz 0978 24:16 entre los quince y los veinte grados en prácticamente todo el país durante las noches no era demasiado frío sólo esperamos algunas lluvias por ejemplo entra el viernes y el sábado en el País Vasco y Cantabria pero nada que ver con lo que podía llegar a caer allí por estas fechas también ahí donde esperamos lluvias será muy poca lo que digo el puentes se presenta con lo que la mayoría de la gente considera buen tiempo buenas temperaturas sólo handicap aquellos que queráis pasar este puente en cotas altas es decir jugando con ese elemento blanco que tanto gusta bueno no va a ser la mejor situación hay que tener presente que ahora no son las fechas habitualmente donde se pueda cuando se pueda quedar mejor pero es el único handicap las temperaturas van a ser altas incluso en las estaciones de esquí

Voz 1995 24:59 prepararnos porque parece que todo esto va a acabar con muchísimo frío pero ya sería para la semana que viene banners así que vamos a tener un puente el de esos que hacen afición la gente sí eso sí nada cojas Un puente bueno va a ser aún más frío bueno muchísimas gracias gracias André venga que vaya muy bien haría el PB o acaso porque hacer buen tiempo pero la culpa con entre la humedad hay tú me coge sociólogo tenemos un problema eh no no te preocupes porque yo siempre soy previsor en este caso me voy al fondo de la cueva que tengo unos recursos que no habéis visto todavía y que dudo que os deje ver en el fondo existe no muy bueno comen los segundos vamos a hablar con el hombre que prepara a las mentes más brillantes de tanqueta vive en nuestro país es de origen ruso y es el hombre que entrena a las mentes más extraordinarias se pueden oír Jones John no me lo presentó en unos segundos

Voz 28 26:00 pues gusto

Voz 3 26:15 hoy por hoy con todo

Voz 1592 26:19 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio queda tarde hombre

Voz 1995 31:07 durante los próximos minutos vamos a preguntarnos cómo es la mente que ha formado a algunas de las mentes más brillantes el planeta es el hombre que ha dado forma a los jugadores más brillantes del mundo no juego tan exigente como el ajedrez Boris sol Nick Maestro Internacional vive desde hace muchos años en nuestro país es la persona que se encargó por ejemplo de hacer competitivo con tan sólo doce años a Fabiano Caruana el jugador que la semana pasada estuvo a punto de arrebatarle el Mundial al campeón

Voz 0882 31:34 Magnus Carlsen tiene su maestro de genios maestros los maestros Boris muy buenos días

Voz 1995 31:43 qué hacer que esté con nosotros haber practicante posiciones pega algo por si está prevista sacamos algo algo impositivo que sólo un poquito

Voz 0882 31:53 Boris cómo cómo se forma en la mente de un genio como se entrena bueno como un campeón del mundo

Voz 27 32:07 para ser campeón del mundo hay que nacer en el mundo que quiere decir cada actividad ajedrez entre ellos Si bueno es una parte artística que tiende ajedrez tiene que ser en nata por supuesto partes el calco idea de ajedrez que me gustan más que otros es arte calcó

Voz 1995 32:34 ártica es es el orden porque la mayoría M

Voz 27 32:37 Tales

Voz 1995 32:38 no demos la parte artística vemos a dos señores con unas piezas que las mueven haciendo cálculos muy rápidos no entendemos la parte artística del drenaje

Voz 27 32:47 que es digamos como una miedo yo musical corrió como un estudio de Yoma en el estudio de ello es muy importante te coger esta armonía el ritmo entonces en el juego de ajedrez es lo mismo la matorrales es parecida entonces esta armonía interna de introducción de pie es es es lo que es más misterioso es más interesante en lo más íntimo quiso y el talento también

Voz 1728 33:27 Valencia con lo que habla Boris es eh

Voz 44 33:29 es ya algo que te va enseñando por lo menos a a parar de prensa dejarlo que te hable y que te enseñe Flo es la

Voz 1728 33:41 los raperos llaman el flow pero por qué se le llama deportes estamos hablando de de artes y estamos hablando de conocimiento porque se le llama deporte

Voz 27 33:50 es que en lo positivo de la partida de ajedrez es ganar por eso es deporte es deporte tan exigente que muy pocos ahí yo decía así exagerar que esa que la tensión que tiene jugadores de ajedrez Suter muchísimos deportes con éxitos en la derrota en ajedrez duele mucho más que en cualquier otra actividad toman aunque en el en el juego está tu propio ego no está ni mucho genero Ny proporciona otros factores a tienes a parte deportiva el ego eso que está cuando cuando alguien practican deporte llevo muchos años en nuestro país cuáles sí sí porque decidió seguir a España que atrajo con usted insisto Fabiano Caruana con doce años vino a nuestro país y entrenó con usted que este Vinos de España bueno España es un país que tiene muy buena expresión existe checas baste decir que España en el siglo IX fue la puerta de entrada de ajedrez Air Europa desde mundo árabe negó una persona conocida tal serie APA que por cierto fue el fundador del primer Conservatorio en Córdoba con él entró en ajedrez

Voz 1995 35:13 si el ajedrez centraron con la misma persona

Voz 27 35:16 sí sí sí y muchas más cosas enseño los españoles muchas más cosas el orden de la comida inteligente también proviene de estos días que se habla de reconquista está bien

Voz 1995 35:27 que hablemos de estas cosas me como la música el ajedrez

Voz 27 35:30 importante que están bien en matemáticas también pero del siglo IX ahora han pasado muchas cosas Boris muchas cosas por ejemplo el Rey Alfonso el Sabio escribió el primer libro donde una parte importante de ajedrez cuando un año antes de su muerte

Voz 1995 35:51 poco me poco después llegue a usted en nuestro país que saben que a usted

Voz 27 35:56 yo vine aquí con la calle de Caspar

Voz 1995 35:59 no

Voz 27 35:59 doce meses estaba aquí en el año ochenta y nueve noventa y me encantó el país porque hubo tiempos de perestroika eran muy muy duros para mi país yo simplemente buscaba el sitio en Europa donde se puede existir Si la mente español la forma de vivir me pareció bastante parecido con la rusa estos días

Voz 1995 36:25 sí tenemos mucho en común si hay una forma de entender la vida muy parecida pero cuando por ejemplo llega un chaval de doce años a su casa usted ya vida aquí decide compartir con nosotros este este fantástico paisaje llega a un chaval de doce años sí de apellido Caruana que hace pocos días estuvo a punto e estuvo a punto de arrebatarle el el que el el campeonato mundial a Carlsen cuando usted lo ve por primera vez que le hace pensar que estamos delante de un genio que estaba usted delante de Eugenio

Voz 27 36:56 lo la verdad que mi primera sesión era sorpresa porque precisamente aquel año dos mil cuatro en el tablero mundial de ajedrez aparecieron dos súper talentos una es aquí que aquel mismo año en la da de trece años diferente con caro han un año sólo él era ganador de Olimpiada de ajedrez por cierto celebrada aquí en España en Calvià entonces y otro talento extraordinario fue Carsen vigente campeón del mundo el hay diferencia entre Caruana y ellos será desmayo a favor de estos dos entonces siguió no Poyet creer primeros clases con él que esto llegara tan lejos

Voz 1995 37:47 en que es el que tenía como conmovió ese talento que le hizo pensar que estábamos delante de un tipo tan brillante

Voz 27 37:54 el su talento yo vi quizá cuatro semanas más tarde el jugo torneo tradicional que por cierto está celebrando también en Madrid torneos de consistió en San Sebastián de tres esto fue pasar ni a catorce años Fabiano quién no tuvo un resultado demasiado brillante me sorprendió analizando partió desde otros jugadores la división de tablero que el demostraba verá totalmente extraordinario no así su juego si todavía en nivel no correspondía pero la edición daba esperanzas que puede ser muy fuerte

Voz 1995 38:33 ah que usted vive en nuestro país hay algo

Voz 27 38:36 que debamos hacer siempre

Voz 1995 38:38 hemos de que de que el ajedrez debería ser una asignatura más en en en el colegio como Auster esa gran tradición en nuestro país desde el siglo IX con con el deporte si no cree que deberíamos empezar a dar pasos es decir que que los chavales en España aprendan es las escuelas y me parece que hay muchos

Voz 27 38:55 por ciento en este sentido hay varios como es que ya están introduciendo ajedrez yo conozco más la experiencia de una ciudad de ahí en Ferrol donde dan clases durante ya unos siete u ocho años en el horario directivo a muchos niños más de mil niños el Experience muy positiva

Voz 45 39:17 existe en su experiencias entrenándose estos personas que es que tenía la imagen de una disciplina intelectual más que otra cosa hay una relación con la disciplina física pregunto porque sé que muchos varios campeones de ajedrez antes preparándose para el acecho Un tiempo de deporte incluso boxeo levantando pesas en el gimnasio existe una relación entre entre lo disciplina física de ajedrez el más bien el deporte

Voz 27 39:46 la física como los antiguos griegos la mente sana en cuerpo sano no entonces en este sentido el ajedrez es deporte tan exigente preparación física muy serio yo sé que Caruana Gitgit mucho a esta faceta así aparte de algunos cosas como yoga etcétera etcétera Esto es necesario ahora relación entre deporte físico o deporte de ajedrez es más compleja más compleja yo puedo decir de mi Experience que por ejemplo de entrenadores de fútbol la Unión Soviética me pellizco y jefes de departamento de ajedrez que él es el curso de ajedrez a los jugadores entrenadores ganadores para entrenadores es útil para jugadores y no me atrevo

Voz 3 40:49 sí

Voz 1995 40:50 bueno ahí vamos hace broma pero seis tras y necesitarían aprender a jugar o conocer otro tipo de de reglas Boris nos gusta mucho la idea de que atraiga usted el talento relacionado con el ajedrez ir relacionados con con mentes brillantes a nuestro país llevo ya muchos años aquí ya es uno de los nuestros maestro internacional de ajedrez un placer muchísimas gracias un placer haberle conocido la eso sí muchísimos hacía seguimos en Hoy por hoy

Voz 1995 46:37 bueno seguimos en la cueva de Pepe un momento nos gusta mucho y además hoy es monte internacional nos vamos hasta París hablar de todo el país

Voz 10 46:50 Antón Meana dentro de pocos pocas horas ya sabremos qué nervios la sorpresa total quién va a ser el Balón de Oro muy buenos días

Voz 1995 47:00 yo no a mí bien vamos a aprovechar que estás en París has tenido problemas con los con los incidentes ocurrió este Alexis Ana chalecos amarillos

Voz 0231 47:09 no porque no nos toca en la otra parte del río en la otra orilla del río Lariz Goss y de que dicen aquí en París que afecta estoy en la otra parte del río y no me ha tocado pero sí que aparecen los manifestantes en televisión sentados con los chalecos amarillos abre todas las portadas de los periódicos por cualquier canal de noticias ya están hablando de momento tenso de Macron así que es actualidad pura por encima del fútbol aquí en París

Voz 1995 47:33 el ya les hemos contado hace unos minutos con Pepa Bueno que problemas en las fronteras hasta diez kilómetros en las fronteras en su país con Francia por las reivindicaciones y manifestaciones de los chalecos amarillos que al no tener un representante porque no es su movimiento horizontal sino otras veces en orgánicos pues es difícil sentarse lo cierto Mientras esto ocurre en París en Barcelona Jordi Martí muy buenos días

Voz 0985 47:55 buenos días es un poco raro que

Voz 1995 47:58 Messi que vuelve a demostrar una y otra vez que es el mejor del mundo no vaya a estar sorpresa salvo sorpresa mayúscula esta noche en entre los tres mejores jugadores

Voz 0985 48:08 pues tienes toda la razón pero que ya lo señale yo pues tiene una importancia relativa el hecho es que incluso Del Bosque y esto Antón Meana te podrá hablar con precisión de este aspecto quedó asombrado ella atónito cuando descubrió que en el podio del Balón de Oro no está Messi el hecho de que no esté Messi en ese podio en chirría de mala manera contamina al conjunto del premio y Antón Meana se lo da a Modric me parecerá bien si Antón Meana a Griezmann me parecerá también merecido pero me tiene que admitir que un galardón que no incluya el mejor futbolista del mundo quizá de la historia

Voz 1995 48:45 es una anomalía estratosférica pero pero pero no la propia legitimidad del Premio FIL exige al premio lo bien que están ahí

Voz 0231 48:54 claro pero me parece que es una cantinela que repiten demasiado los que sólo tiene a Messi no quieren a nadie más porque a mí Messi me parece el mejor futbolista del mundo sin discusión pero el Balón de Oro premia al mejor futbolista del año y objetivamente este año han sido más importantes en lo individual y lo colectivo

Voz 1995 49:12 ejemplo Modric Griezmann y Cristiano

Voz 0231 49:14 lo que los tres son peores que Messi pero este año

Voz 35 49:18 han ganado la Champions han ganado el Mundial han ganado a la Europa League

Voz 0231 49:22 han sido protagonistas Hinault creo que todo el mundo del fútbol esté loco

Voz 53 49:25 solamente los violinista de Messi tengan que defender con uñas y dientes que

Voz 0231 49:29 como no se lo dan a Messi el premio está contaminado y no vale no perdón

Voz 0985 49:32 también apuntó siempre el pero sí pero perdona una réplica Antón si la cosa se trata de ir acumulando premios y títulos entonces Varane su favorito

Voz 0231 49:41 pero no tiene tanta incidencia en los precios decirlo

Voz 0985 49:43 en del no Antón Meana ya que usted está ahí

Voz 0231 49:49 no no se entiende Jordi sino lo ocurrido aprendí

Voz 1995 49:51 genio ruso es que hay que hablar flojito cosa que no nos acaloramos algo que los españoles no tienen en común habría habría que empezar a definir exactamente qué es

Voz 1728 50:05 balón de Oro a lo estabas títulos han conseguido o al mejor jugador de una forma objetiva porque además nos encontramos con una cosa de solo podrán ganar el título aquellas personas que cuenten con los equipos punteros seguro que hay muy buen jugador que está en un equipo puntero

Voz 1995 50:20 pero quizá es el cuál es la definitiva si es tan buen jugador acabará o debería estar en un equipo puntero porque sino lo habría que decidir qué es el previo a peso pero Toni perdona

Voz 0985 50:32 es pertinente porque qué paso en dos mil diez cuando los españoles ganaron el Mundial supuso aquello un plus de cara a su carrera hacia lo primero parece que no por lo tanto están toda la razón Pepe cuando dice oiga exactamente las normas cuáles son os que van variando cada año

Voz 1995 50:47 las despelote

Voz 0231 50:50 las normas son claras pero los que sólo se lo que ir de la Messi cuando no gana Messi no las entendáis es muy sencillo el el tema también lo de Pepe tiene un poco de trampa porque también habrá actores muy buenos que no han hecho la película que se lleva el Oscar es que si nos ponemos así no vale ningún premio porque eso lo dan siempre no

Voz 1728 51:07 eso has dicho este barrio

Voz 0231 51:09 lo que habría feliz

Voz 1728 51:12 les un año mano sin embargo el actor se la ha llevado

Voz 0231 51:15 pero bueno es el mejor actor será el que sale en esa película no vale el actor que actúan en mi barrio y que es muy muy bueno

Voz 1995 51:22 es eso es tienes que estar en mejor película que el resto de sus compañeros también asistirá un poco decir tenéis razón todo se finales que es lo que se llama post verdad final todos los puntos de vista son son absolutamente válidas pero no pueden

Voz 3 51:36 a dejar que pase un segundo sin hablar de la gran gesta

Voz 1995 51:40 deporte español este fin de semana España campeones el mundo sub diecisiete cuando completo

Voz 37 51:46 minuto veintiséis ya mandamos dos pero esto huele al torturado mundial para España

Voz 1995 51:52 este fin de semana el fútbol ha vuelto a darnos otra alegría España de nuevo campeona del mundo la categoría sub diecisiete femenino tras derrotar por dos a uno a México una final disputada en Uruguay Don Jordi el fútbol femenino es cada vez más competitivo en nuestro país

Voz 0985 52:05 es casi más competitivo del disco

Voz 0231 52:08 eh

Voz 0985 52:09 bueno Mofart escucha yerno el fútbol femenino es cada vez más competitivo es un espejo de lo que está pasando en el deporte femenino su eclosión en los últimos años y sólo tienes que mirar la cantidad de licencias federativas para chicas como se ha multiplicado en los últimos años para comprender el porqué de este fenómeno realmente quiero felicitar a los clubes como el Atlético de Madrid como el Barça y como tantos otros grandes clubes que destinan parte de su presupuesto de su esfuerzo a promocionar el fútbol femenino y sancionar ir reprochar a los clubes que no lo hacen como el Real Madrid que no aporte ni un mísero grano de arena para el crecimiento del fútbol femenino

Voz 0231 52:49 es una exhibición lo del fútbol femenino español una exhibición un trabajo de hace muchos años con gente como Jorge Bill la al frente se está negociando ahora mismo Toni y compañía el primer convenio en la historia del fútbol femenino español se empezó a negociar el pasado jueves las futuristas en España no tienen un convenio colectivo que regule sus derechos Se está negociando con bastante polémica porque el sindicato AFE parece que está solo frente a la patronal y a otro sindicato de nueva creación que es futbolistas on pero es un paso muy importante que en mitad de este primer convenio del fútbol femenino las chicas diecisiete ganen el tercer mundial la historia de España sólo hemos ganado el de Iniesta en Sudáfrica

Voz 53 53:26 el de Casillas y Xavi sub veinte en Nigeria es una gesta sin precedentes