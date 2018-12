Hoy por Hoy (03/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias lunes Antonio Martín buenos días buenos

Voz 0228 00:10 las Toni Pedro Sánchez acaba de reaccionar al resultado de las elecciones en Andalucía lo hecho vía Twitter de camino Polonia acaba de escribir Sánchez que el Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador europeísta y que los resultados en Andalucía refuerzan su compromiso de defender la Constitución y la democracia

Voz 0460 00:26 frente al miedo ha hablado también la vicepresidenta del

Voz 0228 00:28 gobierno que reconoce que el PSOE ha perdido apoyo en Andalucía pero considera que tiene la responsabilidad de impedir que Vox tenga influencia en esa comunidad palabras hace unos minutos de Carmen Calvo en Madrid

Voz 2 00:38 las urnas mandan los ciudadanos ondas colocan a cada uno en nuestro sitio hemos perdido muchos apoyos pero aún así somos el partido que tiene ahora la obligación de dialogar de hablar de encontrar estabilidad progreso y futuro para Andalucía particularmente cuando estamos delante de la entrada en las instituciones

Voz 3 00:59 de un partido cuyo

Voz 2 01:02 lo ideario es desmontar los cuarenta años de democracia y de Constitución que hemos consolidado entre todo

Voz 0228 01:09 por lo demás siguen los problemas de tráfico en la frontera de España con Francia por los piquetes que los llamados chalecos amarillos están protagonizando esta mañana en suelo francés la situación está empeorando cerca de La Junquera Girona David Parreño

Voz 4 01:21 la AP siete a la frontera de la yunquera acumula ya doce kilómetros de cola siguen aumentando aquí las retenciones desde primera hora de la mañana también colas en la Nacional II en sentido Francia los Mossos desvían el tráfico para minimizar los efectos de las retenciones ya han prohibido la circulación de camiones algunos camioneros llevan aquí parados desde el fin de semana y ven muy difícil poder llevar las mercancías a los puntos de destino cuando estaba previsto

Voz 0228 01:46 hay retenciones también en Irún en el País Vasco aunque aquí la situación parece que mejora los últimos minutos Iker Ibáñez sí parece que los camiones cruzan la frontera sin que los chalecos amarillos lo impida ni eso

Voz 0460 01:56 permitido que en los últimos minutos las retenciones hayan reduce

Voz 0228 01:58 viven más de cinco kilómetros la última hora es que estamos por debajo de los cuatro kilómetros de colas con cuatro cabinas abiertas hay tráfico lento eso sí debido al caos que se ha generado desde primera hora las autoridades a este lado de la frontera siguen muy pendientes por si los piquetes deciden en algún momento volver a esas proto estas gracias Iker sumamos varias cosas más a esta hora está previsto que se ejecute un desahucio de una familia de catorce personas en Llucmajor Mallorca entre ellas hay un menor de edad y seis personas dependientes Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a ciento catorce personas que viajaban en dos pateras por el mar de Alborán dos apuntes del exterior Qatar ha anunciado que abandona la OPEP centrarse en el negocio del gas y el barril de petróleo Brent al que se utiliza como referencia en Europa responde subiendo casi un cinco por ciento con respecto a su cierre del pasado viernes Se sitúa ahora mismo ligeramente por encima de los sesenta y dos dólares ir Rusia acusado formalmente esta mañana a los veinticuatro marinos ucranianos a los que apresó en el mar Negro hoy ha trasladado Moscú los acusado de cruce ilegal de la frontera un delito que en Rusia está sancionado hasta con seis años de cárcel once tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1491 03:05 cuarto día de huelga de los médicos residentes de las urgencias del Hospital doce de Octubre el consejero de Sanidad admite que faltan adjuntos para supervisar el trabajo de los MIR pero asegura que ya hay un plan para reforzar el personal hasta que se pueda llevar a cabo dice espera llegar a un acuerdo con los médicos declaraciones de Enrique Ruiz Escudero en un desayuno de Europa Press

Voz 5 03:25 eh el el Hospital Doce Octubre tiene un planteamiento de reforma integral de todas urgencia de hecho ya salió es una reforma en cuanto infraestructuras en cuanto al dimensión a miento de sus profesionales sanitarios nosotros lo que estamos haciendo pues es eh en este periodo de transición hasta que se comience y luego ya se se genere la se cree la nueva urgencia hay que tomar hay que tomar decisiones nosotros ya llevamos desde hace mucho tiempo hablando con los con los adjuntos de este servicio nosotros lo que vamos a hacer es pues como hemos dicho tender la mano y tratar de llegar a una solución que sea adecuada para todos

Voz 1491 03:59 el presidente Ángel Garrido vuelve a cargar contra Madrid Central tras su primer fin de semana en funcionamiento critica al Ayuntamiento por no dar datos de contaminación responde la coordinadora de Medio Ambiente del Consistorio Paz Valiente

Voz 0177 04:11 no hay sanciones todavía esperemos que nunca más allá pero no las hay por lo tanto no se puede calibrar eh los resultados de de este proyecto en cualquier caso sí que parece que lo que sí desplazamiento claro del tráfico los alrededores y sobre todo algo muy importante el objetivo para el que estaba pensado unos ha cumplido la contaminación se exactamente igual peor de hecho no ha dado ningún dato al ayuntamiento en relación con la contaminación seguramente porque no le interesa

Voz 6 04:33 en calidad del aire y en cambio climático no podemos hacer análisis de corto plazo hay que ver grandes series y comparar

Voz 7 04:38 el son las tendencias en un número de años que se ha significado

Voz 6 04:40 digo de otra manera las condiciones meteorológicas por ejemplo pues no pueden desvirtuar los datos en cualquier momento declaraciones de Paz Valiente en unas jornadas organizadas esta mañana por Madrid diario tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:05 cadena SER

Voz 8 05:07 servicios informativos

Voz 9 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 7 05:19 con Toni Garrido

Voz 1995 05:25 oye Nissan Campanillas al fondo es Papá Noel tal vez Santiago Abascal de monaguillo no sonidos la alerta que nos avise de que ya están aquí con atolondrada alegría nuestros cuerpos especial viajan en el loco cacharro de la risa por las pistas de arena del Apocalipsis sacan tarjetas de embarque en el mostrador del humor y les ponen en la lista de espera de la desolación pierde del tren de la indignación porque sea vea en el andén de la alegría esta entradilla rebosante de tópicos en está haciendo larga porque amigos el mundo se derrumba pero al menos nos quedan ellos

Voz 1 05:57 nuestros queridísimos cuerpos especiales Dani Mateo muy buenos días buenos días buenos días

Voz 0460 06:05 sin buenos días buenos días así viva el Rey yo ves que a la moda yo me estoy sumando Jaume subido al carro caber las últimas horas porque la mala en las últimas horas y

Voz 1995 06:19 siendo intensas en lo político e os pediría que cualquier comentario fuese lo suficientemente ambiguo para que nadie pueda impuro

Voz 0460 06:26 Carlos a mí ahora Milan Vigo me parece tan gratuito que nos a mí cuando no he ido yo con pies de plomo es la prudencia enmienda Daniel prudencia Mateo no son anotado ironía mi palabra vale envuelven algún

Voz 1995 06:42 los como ya vuelven a nuestro país dejas demore rencillas dos españoles no sabíamos entre nosotros sí pero la parte positiva todo esto esquí también caemos mal a otros qué suerte a otros también parece que no les gustamos es más un reciente artículo de estrambótica han dado un repaso a todas las referencias a España que hay en otros himnos nacionales y somos somos los mejores hasta trece nacionales no hablan en sus letras de nosotros mal

Voz 0460 07:15 que bien serio es que nosotros durante mucho tiempo fue mostráis te algo sabe cómodos Tom buenos días hola buenos digamos al Pedro Sánchez acaba de reaccionar me ha encantado el titular de Pedro Sánchez acaba de reaccionar a los buenos resultados de Vox hasta ahora estaba como Maradona cuando le pregunta

Voz 11 07:35 ahí está

Voz 1995 07:40 realizar escrutinios d5 b5

Voz 0460 07:44 que me den hoy de vaya que en fin además es verdad que son dos estar asombrado signos nacionales no se sabe qué cuáles son Argentina Chile Bolivia Colombia Ecuador Perú Uruguay Paraguay Venezuela casualmente todos ellos juegan la Copa Libertadores en España es España el próximo fin de hecho Susana Díaz pero ahí timo mal que en esos países cuando salimos nosotros algo malo va por ahí ya no se normalmente las referencias a España en los y no se otros países tiene

Voz 1995 08:16 que ver con su momento fundacional la alegría que supone haberse independizado de la metrópolis exalta en ese sentimiento de haber salido de una mala relación y pasean por la calle con un nuevo corte enseñando SOE como presumir de tu nueva situación por ejemplo el himno de Perú cuyo estribillo suena así

Voz 12 08:34 sí

Voz 1995 08:44 es así de estrofas voy a cortar las la acceso las sextas tocadiscos láser necesitemos los cielos de España pues presidente con vengo furor que en concurso de grandes nacionales nacionales nuestra

Voz 0460 08:57 podría entrarán parangón que que el tirano ambicioso Verino

Voz 1995 09:02 que la América todas Evening muy especializadas que vas allí a enseñar a cuatro cosas yo se lo toman fatal insisto en la ambigüedad en Salou

Voz 0460 09:14 es muy bueno habré hecho España para que trece países de genio en qué idioma son sus signos a esta misma pregunta señoría es que anda que tendríais himno anda que no hubiera muy general

Voz 1995 09:29 los americanos hablan de España indirectamente como

Voz 13 09:33 por la pala por la pala no

Voz 0460 09:35 ah sí un país porque por ejemplo el de Venezuela

Voz 1 09:44 Gloria al bravo pueblo que el yuan lanzó siendo yo no tenía nada

Voz 14 09:49 el de Colombia

Voz 1995 09:55 por eso la horrible noche

Voz 0460 09:59 siendo la horrible noche España nosotros hemos que no lo hicimos de todo bien por eso nuestras instrumental no hicimos nada es es el equivalente a que es el equivalente a silbar es el equivalente hacer

Voz 15 10:13 atentos al inca

Voz 0460 10:14 de Ecuador voy leyendo vale indignados tus hijos el yugo que te impuso la ibérica audacia de la injusticia hacia que empezaba fatal sobre todo después de haber sido Portugal o Andorra ahí no tenemos porque sentirnos tampoco dan por aludido si la España que no sería un poquito de estar hablando nosotros igual no aunque habla mal a por ejemplo es que fue allí les está todo el brillo patrio contra Stephen ahí él

Voz 1995 10:56 de los tiran suena así

Voz 0460 11:07 no solamente los latinoamericanos

Voz 16 11:10 cojo a los línea no

Voz 0460 11:16 no hablemos de la calidad de los entramos en arbitra tras dos siglos estar sometidos bajo de la dominación colonial en fraterna Unión sin discriminar cantemos libertad que que es muy difícil ser colonizador caro dejar una buena imagen y eso les ha pasado a todas no se pueden todo no se puede mira fíjate al Reino Unido cuyo imperio mío también hace medio de frenada medio mundo vamos hecho sigue influyendo en medio mundo veintitrés himnos que hablan de se en Belice gane y Estados Unidos provincia de Inglaterra de Francia por ejemplo sólo hablan ocho siete pero habiéndolo que pronto hablaremos nosotros de ellos en el himen curiosamente de los

Voz 1995 12:02 ocho países que habla mal de Francia ellos es Honduras

Voz 0460 12:07 pero queda hecho francés Francia Camins no conspiración liberados es una nana que tengo que decir que hay un el holandés donde se habla viéndonos

Voz 18 12:30 on

Voz 0228 12:34 la verdad es que sí

Voz 1995 12:37 aquí pero soy libre y valeroso señora era siempre al seis eh

Voz 0460 12:42 a pesar lo de Flandes eh bueno dinero lemas de viajes de estudios bueno nos un poco saber que hay otra gente

Voz 1 12:51 que todavía muchos días después no es capaz de superar la viéndonos

Voz 0460 12:56 pero claro si dejamos huella si una cosa que se nota que difíciles el original en componer un himno nazi

Voz 1995 13:04 no todos parece aquí sí

Voz 0460 13:06 sí a mí me chachachá ni nada no hay nada de Honduras por por qué me es una enana es para ponérselo lo niños By the Sea también muy bueno bueno vamos a hacer una pequeña pausa enseguida seguimos cuerpos especiales

Voz 7 13:29 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0228 13:33 si piensas que eres buen conductor pero que han subido el precio de tu seguro de coche sigue escuchó

Voz 19 13:37 ando coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mutua punto es

Voz 22 14:00 conecta con Hoy por hoy

Voz 0460 14:02 hoy a través de Instagram

Voz 23 14:05 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 7 14:13 son las ocho las siete en Canarias es el momento de entornos

Voz 1337 14:18 era solo cuestión de tiempo abrimos mesa de

Voz 7 14:20 de tertulias y bienvenidos al Alfaro otros grandes

Voz 0959 14:23 partidos de la temporada pero esto es Carrusel deportivo íbamos con Jaime que presenten acusaciones esta Simone uno

Voz 24 14:28 a los número uno Cadena Ser

Voz 25 14:32 líder de la radio española según el último Estudio General de Medios con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes

Voz 26 14:40 Juan aquí porque esto lo tenemos oyentes adultos madurez hay un oyente de dos meses y medio número uno información número uno en

Voz 7 14:49 en entre

Voz 26 14:52 bueno lo celebraremos e I

Voz 24 14:54 a uno los número uno Cadena SER

Voz 0228 15:00 empezamos en Cataluña vivimos una moción de censura la primera que triunfaban cambio de gobierno

Voz 25 15:04 el guionista loco del que yo había malayo en moral nada país sin vivo el guionista loco no se ha ido de vacaciones

Voz 0228 15:12 una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 1 15:16 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde

Voz 8 15:18 una hora menos en Canarias Hora Veinticinco con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 1 15:31 yo no quiero

Voz 27 15:34 me a la para coche

Voz 28 15:48 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de gravamen me me pregunto yo mil millones de descargas

Voz 23 16:05 afortunadamente usos

Voz 30 16:10 sí

Voz 24 16:15 Xixona llevamos quinientos años

Voz 0460 16:18 haciendo el mejor Tour

Voz 24 16:20 Jijona la cuna del turrón

Voz 1995 16:23 sí

Voz 31 16:24 buscador del ahorro gustar el papel de plata del bocadillo del cole de tu hijo para el río del Belén hombre no es ahorrar ahorrar en Navidad es venir a Mohnhaupt porque sólo aquí podrás llevarte un Samsung Galaxy S ocho gratis con Vodafone Orange Yoigo buscadores del ahorro venida Phone House hizo House punto es

Voz 0542 16:44 cariño esta tarde viene un técnico de Securitas Direct instalarnos la alarma

Voz 0460 16:48 que había llamado harías si ahora que nos mudamos

Voz 0542 16:50 con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila instalamos la mejora alarma que hay además es la que tienen todos los vecinos

Voz 8 16:57 protege lo que más importa Securitas tire la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 25 17:10 productiva para todo tipo de estas nuevo Jano latas con ingredientes de origen natural y para niños a partir de un año jarabe niños con sabor que les encantará contra el frío el calor de Juan hola

Voz 0228 17:23 consultar con su médico farmacéutico antes de administrar a menores de tres años cumple con la normativa de productos sanitarios

Voz 25 17:30 en El Corte Inglés ya está todo preparado para que el gasto regalos de Navidad

Voz 0959 17:34 aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios porque hasta el doce de diciembre tiene estas cafeteras de Lombillo clubs para cápsulas Dolce Gusto desde sólo treinta y nueve euros consulta condiciones

Voz 7 17:45 sólo en El Corte Inglés donde si no

Voz 32 17:49 buenos

Voz 0660 17:52 ya en la Ventana es la abogada política hay tertuliana Cristina Almeida un personaje todo para el todo por la radio podemos asegurar que todos los habitantes de este país llamado España conocen sin excepción pues invita hemos la este lunes con Carles Francino al nave Tana las

Voz 33 18:28 por hoy con Toni Garrido cadenas

Voz 1995 18:37 no sé si me aventuro mucho al decir que vosotras todavía Dani Mateo no ha dispuesto el árbol de Navidad no sé si me aventuro

Voz 0460 18:49 no mucho la verdad me he escrito el libro hemos tenido hijo nombrar es verdad que cuando no tienes niños los será post momento tuviera desaparece pero luego apareció no os preocupéis hay un vacío legal bien bien bien las bolas no luego aparece en la vida es una época para nosotros nos remueve socialmente o ante la mucho iba puesto en la edad este domingo tú pones tu árbol de navidad cosita la puerta este tema allí que yo no pongo para el puente de diciembre que creo que es una fecha ya lógica que los tipos de personas los que lo ponen en el uno de diciembre hilos que esperan después del puente a mí me gusta disfrutarla sin esfuerzo a ir a ver a tus padres y que hayan pues Tayyip pues cortita cosas entonces Brandon T quién es ese a ver yo tengo que ir con cuidado porque soy epiléptico y eso es verdad y animales elevará el cortijo se le va la olla a unos niveles de que cada vez hay más POM desde el Hispasat Seven Idris que está decirlo puedes ir te puede decir si tu casa mantiene normal puedes hacer una incursión en la Navidad y luego volver irrecuperable siempre aconsejo tener un espacio no decorado en el que descansar de otro poco a poco territorio neutral

Voz 1995 20:05 no manda nadie

Voz 0460 20:08 Tokio bien os digo esto porque lo emocional sé que soy muy sentimental es fríos e imagino que el anuncio de esos grandes almacenes yo Luis que tenía el Toño como protagonista

Voz 1995 20:21 habrá una buscado en lo más profundo esta canción progres

Voz 0460 20:34 también Button esta canción destacan

Voz 1995 20:36 que nadie la interpretando como Juan Campos ID José dato ahí porque él sabe de qué estoy hablando descorazonadora deja ahí ese tengo sentimientos

Voz 0460 20:50 no solamente los anuncios el conseguían movernos por dentro también la campaña de Navidad de Lidl que se da en el anuncio de ETA es el anuncio que hacía un homenaje por así decirlo planteaba el día de la marmota

Voz 1995 21:24 hackear fíjate que no te voy a decir pero yo creo

Voz 7 21:27 que es el único amigo pues una persona muy importante en mi vida compañero que sin duda cómo se conocieron los padres

Voz 1995 21:41 vamos a a lo más profundo a la familia conocerse cansé hablan entre ustedes creo que es bonito eh que bonita aquí sí que bonito que dure solo diez días al año sí pero porque esta época del año estamos como más receptivos al emoción a las ausencias a las

Voz 34 21:59 es así no solamente ir a tope con eso de verse están juntos y no sé que entonces ya tú sin querer ya lo asocian de esquí sino estoy juntos sin perdido pero por qué contesta Túñez que teniendo aquí un especialista especialista pero me parece un error

Voz 0460 22:14 Sergio García

Voz 35 22:15 Soriano psicólogo clínico especialista en especializado

Voz 1995 22:18 en artes visuales Sergio buenos días buenos días porque este año estamos más tontorrón es porque porque apela nuestra emoción para vendernos cosas

Voz 1337 22:27 claramente siempre apelan a la emoción porque saben que eso va a producir un movimiento en nuestras compras y por lo tanto en la economía en este caso lo que sucede es que al llegar las navidades pues si se han vuelto dentro de algo que tienen que ver con lo familiar que tiene que ver con estar juntos y de esa manera pues a través de mensajes blancos de mensajes aparentemente bonitos pues aprovechan después para

Voz 0460 22:50 vender que el no

Voz 1995 22:53 con mi madre sino que Valle que a comprar

Voz 1337 22:55 vaya bueno son los dos fines también a tu madre porque en el fondo es yo te voy a decir una verdad que tú piensas que yo pienso y entonces aprovecho para que como te digo está verdad soy del bueno y después Tobía aconsejar ir a Ikea por lo tanto junta en las dos cosas

Voz 0460 23:10 claro apelan al corazón porque está al lado de la cartera está justo encima de otro siempre hay que seguir el rastro del dinero hay que triste vale entonces llega la Navidad yo entiendo que

Voz 1995 23:22 es una época comercialmente muy interesante no existen otras fórmulas más emoción para para vender

Voz 1337 23:28 más allá de la emoción la emociones lo que nos mueve entonces es interesante porque lo hacen de esa manera habría más formas para vender pues si a uno no le llega uno habitualmente ve muchas muchos anuncios ve está habitualmente plagado de un montón de estímulos por lo tanto si no te emocionas y no te llega es imposible que tú te muevas por lo tanto si la emoción es lo fundamental para que tú después puedas hacer algo puedas comprar o piensas en él o luego lo pongas en la RAE

Voz 1995 23:58 creo si no no hubiese dicho nada se anuncia no lo hubiésemos elegido

Voz 1337 24:01 por lo tanto es la emoción lo que realmente decide

Voz 1995 24:04 como hemos conseguido como sociedad borrar cualquier vestigio también en la publicidad el delfín y acabó el día veinticuatro estamos celebrando el nacimiento decir es una son épocas muy religiosas donde todavía mucha gente va a misa del Gallo decir yo recuerdo la publicidad de las muñecas de Famosa se dirigen al portal para a ver hemos eliminado de toda la iconografía cualquier tipo de carácter religioso

Voz 1337 24:28 hemos abandonado todo lo que tenía que ver con lo religioso es decir parecería que la publicidad en este momento es más laica que el resto del Estado que el resto de la población

Voz 1995 24:36 quizás a eso es una avanzadilla a ellos no

Voz 1337 24:39 no se quieren meter Isabel que cuando habla de religión de política o de otros temas como el fútbol pues hay veces que genera cierta controversia lo que ellos quieren es llegar al máximo número de personas por lo tanto elegir mensajes que calen en la mayor parte de la población

Voz 36 24:55 por otro lado el mismo motivo poseen los sí quita no no queda todo un poco raro sentido como no sé el motivo real para esos fecha digo yo es que es celebramos el nacimiento de Jesucristo

Voz 0460 25:10 pero actualmente si lo quitamos

Voz 36 25:12 era algo más que un festival consumismo

Voz 1995 25:16 eh yo no sé

Voz 1337 25:17 cuál es el motivo real es decir ese sería quizás el motivo original luego yo con mi familia decidido que quizás sean otro tipo de motivos como sea la el juntarnos el hablar el conversar el conocernos no lo sé pero cada uno tiene que pensar lo de manera diferente que les sea práctico y que les sea saludable después por otra parte cuando decimos consumismo parece como que lo decimos en tono peyorativo

Voz 1995 25:41 pues no sé si tiene por qué serlo es decir consumir

Voz 1337 25:43 también es lo que mueve y produce genera es decir yo creo que un buen mensaje social y que por qué no vamos a poder consumir es decir hay veces que eh eso también es necesario esconderlo pues no sería tampoco es real

Voz 1995 25:58 Sergio el hecho de pienso en Vigo la ciudad de Vigo que es de a casa de los padres Dani Mateo está el árbol de Vigo la Muralla China se ven desde desde la Estación Espacial Internacional puesto de las luces porque es verdad que ahora caminas por la calle y las luces tiene un efecto mientras y psicotrópicos y cómo va esto es un viaje vas con mucha gente además padece esta es una red mucho ruido Campanas imagino que le esta mañana escuchaba Pepa hablar de una noticia en Cataluña hay una fiesta Ruiz que supuestamente a esta mañana en un polígono donde las ahora esto es un poco de de de fiesta Rey bloque vivimos en estas fechas con la música repetitiva machacona las luces de la alos hasta arriba de de pavo centros de la rave de esta Navidad por un poco de aquí es Sergio

Voz 1337 26:53 habitualmente las luces están relacionadas con la alegría están relacionadas con el movimiento entonces es verdad que a uno le sugiere eh pues que todos si cree que hay continuidad que uno tiene un estado de Annie químico positivo y por lo tanto eso te acerca a que uno se movilice también eh dentro de esto sí que EU puede parecer quizás demasiado no que en ocasiones se tiende a poner muchísimas luces IS quita otro tipo de mensajes también positivos pero sería bueno una forma también de decir es la Navidad estamos aquí

Voz 1995 27:29 bueno de en mucha gente insisto que si no tienes niños ese revisitar la Navidad es un poco distinto pero que mucha gente a la que no le gusta esta época por lo que sea y nos parece bien pero si es llamativo cómo la publicidad encuentra el nicho de la emoción y tratan de que estemos muy compungidos llamemos a nuestras elegido para vendernos cosas

Voz 0460 27:48 es curioso que lo hayamos convertida en una fiesta en el del consumismo no porque ya estamos en la fiesta el consumismo habitualmente todo el año en una misma a lo mejor estaría bien aunque aunque seas ateo no recuperar un poquito el mensaje del que nació en esas fechas que es como bueno no es tan importante lo material eh vamos a un poquito más a lo a lo esencial a los sentimientos al estar juntos quizás podría ser una fiesta de diez días que no tenga nada que ver con lo religioso pero sí de desintoxicarse de esta rueda de consumismo en la que estamos metidos durante todo el año curioso que eh lo que hagamos será redoblar el consumismo y el materialismo en estas fechas tan espirituales non esta fiesta gran fiesta del amor que sacó que tiene otro mensaje original sería bonito que nos desintoxicarse del una Navidad de Jesús de de de consumismo y durante unos días solo quererse a hablar ir y comprar comida

Voz 1995 28:51 mire por ejemplo de costumbrismo español cinematográfico bien lo refleja Se trataba de sentar a alguien que no teniendo que no tenía en las hubiese porque cambió

Voz 0460 28:59 para que no tiene algo en lo poco que tengamos Lero eran años muy austeros se comía Mis abuelos me decían que sólo comían Pollo en estas fechas imagínate le el resto del año garbanzos pero ahora qué bueno es verdad que no en todas las casas no pero pero sí que estamos en una rueda el consumismo durante todo el año no estaría mal recupera hacer lo contrario estos días un poquito como no sí el Ramadán es un poco así tal Ramadán es una fiesta con la cuaresma

Voz 1995 29:33 eh y con comparte si tú hoy que hemos hablado de la ambigüedad principio verdad

Voz 0460 29:40 yo yo soy anunció polémico ya suena

Voz 1995 29:43 Sergio García Soriano psicólogo clínico especializado en en artes visuales a tú para ver los anuncios es un trabajo a cuando llegan los anuncios de la tele tú te quedas haberlos

Voz 1337 29:52 disfruto con los anuncios protesta

Voz 1995 29:54 entender cómo están pretendiendo manejar nuestras mentes a través de ellos sí

Voz 1337 29:58 el intento ver cómo se manipula para

Voz 34 30:01 la como entienden ellos la mente como entiende la emoción y a partir de

Voz 1337 30:05 hay que es lo cuál ha sido su objetivo principal

Voz 1995 30:07 bueno pues eh el más allá de esta crítica que hacemos y luego me gusta esa llovieron de Elton John y hoy qué bonito

Voz 0460 30:15 pero ya digo Ibero lo el Lucio el viejo amigo pero os dais cuenta de que el mensaje de los anuncios es siempre dedica más tiempo a tu madre dedica más tiempo a tus seres queridos habla más con ellos se crea más listo habla más no no yo no lloro pero que te quiere decir es que ninguna te compra más te lo dije es el contrario eso es una evolución

Voz 1337 30:45 antes lo que hacían era de escribirte el producto decirte Ésta es mi mejor producto y mira fíjate todo lo que tiene qué características y ahora lo que hacen es el de alguna manera te ponen una situación e idílica te hacen una especie de semi documental para decirte fíjate lo que pensamos y luego te aparece el producto eh pues

Voz 0460 31:02 en subliminal sutil de una manera con esta información la tenemos ahora Sergio yo miraría hay que bonito pero son muy bonitas

Voz 1337 31:13 en el fondo hay Art en ellos hay un montón de publicistas muy bien formados que lo que intentan es darte su mejor versión por lo tanto hay que celebrar que llega la Navidad

Voz 1995 31:22 once horas no sé si es es el orden correcto

Voz 0460 31:26 gracias un placer y vosotros la vosotros Camilo manipulan te lo juro por el corteinglés

Voz 37 31:34 te lo juro

Voz 1995 31:37 gracias a vosotros

Voz 38 31:42 ah

Voz 39 31:48 no

Voz 40 31:55 he ahí

Voz 41 32:08 sí

Voz 1 32:12 en el no

Voz 7 32:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 25 32:31 de pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa hacerlo en un minuto

Voz 0460 32:35 hay una gran diferencia y es BBVA One vive convenio tienes todas las

Voz 25 32:40 cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor decides descubre más en vez de agua junto con BBVA creando oportunidades

Voz 22 33:00 da con hoy por hoy a través de

Voz 23 33:03 Facebook becas los tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser

Voz 0660 33:17 oyentes de La Ventana es la abogada política hay tertuliana Cristina Almeida un personaje todo para el todo por la radio podemos asegurar que todos los habitantes de este país llamado España conocen sin excepción pues invita hemos la este lunes con Carles Francino al nave Tana las

Voz 0228 33:53 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 42 33:56 faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 7 34:08 el Faro con Mara Torres síganos también en redes y en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 0228 34:17 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 43 34:20 no puedas buenas pistas una pista luego si Kadima luego la eh cabinas si luego la Emery Cadena SER correcto

Voz 13 34:35 pues pues ésta que está escuchando no la Cadena Ser

Voz 43 34:42 no es poner y Cadena Ser

Voz 0460 34:47 adiós adiós

Voz 43 34:49 el capítulo Serra o Cadena se

Voz 7 34:52 como tú quieras yo prefiero cadenas

Voz 43 34:54 ahora un libro de ponerla reírse de globos oportuno

Voz 44 35:03 si Europa Guy cruceros di escapadas nacionales di Caribe de nieve del islas Dick siembre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil porque con Viajes el Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios increíbles a la hora de viajar dice siempre de Viajes el Corte Inglés

Voz 0542 35:34 cariño esta tarde viene un técnico de Securitas directa instalarnos la alarma

Voz 0460 35:38 ya que había llamado si ahora que nos mudamos a chalé

Voz 0542 35:40 con tantas puertas y ventanas Maqueda unas tranquilas instalamos la mejor alarma que hay además es la que tienen todos los vecinos

Voz 23 35:46 protege lo que más importa con Securitas

Voz 8 35:48 mire la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 45 35:59 Verdes negras con huesos huesos rellenas camillas Hojiblanca es mortales en pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo todo el mundo

Voz 25 36:12 esta Navidad toma aceitunas españolas no

Voz 45 36:14 Nuestras simple profesional de la aceituna de mesa Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural contratado

Voz 1203 36:19 Lucía si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 0460 36:25 se trató otra tu atención

Voz 25 36:28 horas con botes oponen

Voz 1203 36:31 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 23 36:42 el ocho de diciembre de dos mil cinco Rock al sur de Ciudad de México la Policía Federal detiene a Israel Vallarta ya Florence Cassez del esta acusa de secuestro e integración en banda criminal manillar pájaro dirige lista comienza una carrera contra el tiempo para sacar a la luz uno de los mayores montajes policiales de la historia de México que la hace la paga una novela criminal una serie original de Podium podcast basada en la novela homónima de Jorge Volpi premio Alfaguara dos mil dieciocho adaptación sonora y dirección de Mona León Siminiani ya disponible en podio

Voz 0228 37:23 el pocas punto com

Voz 0959 37:27 Íñigo esos tres buenos días buenos días Toni hoy es lunes pero menos lunes seguramente para ti te vas de puente puede ser puede ser pues siento hubiera

Voz 1995 37:35 pudiese pudiese pudiese pudiese pudiese pudiéramos pero

Voz 0959 37:39 siento aguar de la fiestas y finalmente tras de Puente porque sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones o cuando reclama sí reclama esto compra online y no te hacen caso o cuando llegas al hotel de tu escapadita hay la habitación no es como la de la de la foto pues esos esos momentos en los que sientes el poder de contar con un abogado son los momentos legal idas de manual y es que con legalizadas tú y los tuyos Dennis consultas ilimitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar por solo diez euros al mes ya lo sabes Llama gratis al novecientos cien seis seis tres apunta novecientos cien seis seis tres e informa de

Voz 46 38:14 hoy por hoy con Toni Garrido no

Voz 0460 38:18 Manuel Zapata

Voz 1995 38:20 a tenor de buenos días muy buenos días querido amigo José Manuel es tenor lleva más de veinte años cantando sobre los escenarios mejores teatros de ópera del mundo desde el Metropolitan de Nueva York hasta el Teatro Real de Madrid que es cómodo casados si gana en un apartamento y Orense en el centro

Voz 0460 38:35 sí sí algo Cuco algo que me gusta mucho España Haditha bueno a José Manuel

Voz 1995 38:40 siente le ha sido bajo sino que está dispuesto a derribar todas las barreras para que el público ya os pido bien disfrute tanto como tú con tu trabajo sí

Voz 34 38:50 fundamentalmente si tú no te lo pasas bien el público no sólo pasa bien lo que busco esto último año de mi vida hacer eso no ver un poco la barrera esa cosa que tiene la música clásica o cuando dicen culta que me pone el pelo de punta culta que aplace parece que hace falta tener dos carreras para escuchar a Beethoven pues no quiero unir un poco al público con esa música que llevaba muy a la que Convit que oscurece si yo cojo

Voz 1995 39:12 eh el tomo prestado el play de cualquier millennials que ya tiene veinticinco años uno milenio al peruano de los jóvenes que tienen digo años si yo cojo suple y en su lista de canciones en cualquier en Spotify en iTunes lo que es ahora yo no entienden de géneros van a tener flamenco van a tener te van a tener de todo pero todavía cuesta encontrar música clásica distinguen eh no hay distinción entre todos los que no salvo con la música clásica y eso todavía sigue siendo la pena

Voz 34 39:45 porque tenemos la imagen de marca de viejo

Voz 7 39:48 descaro de culto

Voz 34 39:50 la música al al final buena o mala no hay sólo el saldo clase de música y está bien que esas Play como tú dices haya de todo lo que pasa es que últimamente mucho reggaeton porque ve investigando

Voz 1995 40:01 yo creo que lo que más escucha por los jóvenes

Voz 34 40:03 en Spotify y la música

Voz 1995 40:05 buena e igual que él haya hecho más en las veinticinco primera de hace unas semanas veinticinco primeras canciones más escuchadas se son de reggaeton sigue igual yo lo descubrí por mi hija de diez años entonces que me dijo Papá mira esto y me puso un vídeo del tal aluma este señor que era cuatro Baby se llamaba el asunto

Voz 34 40:23 yo le dije esto no lo dice felices

Voz 1995 40:26 cuatro tenido lo cuatro felices sólo cuatro porque es yo la canción porque yo tengo he con pero está bien hay que no está mal entiende bueno para no parecer aquí dos carcas sino no está mal que escuchaban aunque algunas de sus letras me parece muy bien que lo malo es que sólo escuchan a Malmö estando ahí Beethoven están ahí Beethoven que es una muy buena persona igual que mal Uma que aquí echando un poquito Picasso Tàpies mejor persona pero

Voz 36 40:51 sabe lo que yo creo que es entre comillas el problema es que

Voz 1995 40:54 hace falta un poco más tiempo

Voz 36 40:56 no es algo maravilloso compensa que hoy en día tiene que están muy rápido instantáneo en en en el acto

Voz 1995 41:03 sí cómo no estuviera Collor de música clásica que entra

Voz 0460 41:06 pero igual de rápido que ir así de rápido no no pero Zapata no alguien por el mero hecho de ser invitado vas a poder hablar en esto no es que se costumbre limitar el invitado pero pero hay hay una cosa

Voz 34 41:22 cuando escuchas un aria de ópera o alguna canción de música clásica una peli no cuando está atacando lo vietnamita o un psicópata porque todos los psicópatas escuchan hora opera dos Bossi cota el psicópata que se precie escucha ópera Musa claro si me gusta hay uno de no se mide al otro día veo Twitter IB una chica te pone por favor poner la tele inmediatamente porque está James Road tocando el piano no está tocando una canción de Lis maravillosa sí eso mismo lo pone con un pianista Maurizio Pollini que un pianista maravilloso a la a la ocho de la mañana lados tiene no tienes tiempo de cambiar el mando la tele no no te gusta no te llega depende también como te cuente las cosas no es muy importante

Voz 1995 42:00 de Zapata quieres poner humor si pones mucho humor pero es difícil encontrar el humor en muchas de sus composiciones que requieren de años y años tú por ejemplo llevan mira costaba veintitantos años como para empezar a tomar de esto un poquito más o menos serios en cotas en tienes busca ese número el algo que que no lo tiene pero si luego conoce a gente como Rossini Rosina

Voz 34 42:24 un cachondo prosirio un tío divertirse

Voz 1995 42:27 muy Mozart era un cachondo también yo es que creo que el humor el humor tiene que estar en todo nos tenemos que reír absolutamente todo y tenemos que Reino de nosotros mismos

Voz 34 42:36 del mundo de la clásica no hace falta un poquito esos

Voz 1995 42:39 también con el humor llegas a muchísima más gente y los conocimiento tapada para reírse de sí

Voz 0460 42:47 no pero es difícil que todo de hoy

Voz 1995 42:55 sí es Wagner hoy es un día de hoy es un día wagneriano a las que da resultados electorales si allí pero tú lo intentas recuerden los has llamado conciertos para Zapata que si en los próximos días las estará en Málaga en Badajoz el dieciocho de diciembre en tu otra casa en el Teatro Real de Madrid los llamas su ciertos son ciertos

Voz 34 43:18 sí porque mitad show mitad concierto a mí me encanta un actor que es no sé si os suena de Nikkei seguramente lo años cincuenta norteamericano

Voz 1995 43:27 yo soy muy joe te pasa igual que a mí

Voz 34 43:30 pues era un era un actor que hacía mucho musical hacía mucho define el fundador del once ahí lava India se puso delante de la Orquesta Filarmónica de Nueva York a dirigiendo y hacer humor con ello yo llevo viéndose vídeo hace veinte años enamorado de ese proyecto tenía puede poner algún día algo en marcha parecido para con la orquesta y así fue sea yo me me inspire en él

Voz 36 43:50 qué bonito que de Danny Kaye un hombre olvidado que bien que ha disparado en él es interesantísimo perfecto algo muy serio como es una orquesta sinfónica te pones en sí

Voz 7 44:02 a un toque de humor

Voz 1995 44:04 es Mararía ser aportados por seguir con la analogía hay qué pasaría si Beethoven te viera

Voz 34 44:10 siempre que te ven que se mucho si consiguiera oír lo que pasaba en el escenario

Voz 35 44:14 cansé Rossi hecho así debiera ya si te oyeran entonces estamos ante un avance de la ciencia yo extraordinario pero

Voz 1995 44:21 como los grandes clásicos tomaría lo que tú haces

Voz 34 44:24 sobre todo Rossini que el que más conozco sin se se partiría la caja viendo viendo esto no porque al final la música se hace con todo el respeto del mundo hace música como digo yo un concierto de bises no que muchas veces cuando los clásico más hacemos concierto Nos casamos Un programa tremendo y lo que más le gusta la gente son los veis desde el final pues eso es lo comido todavía

Voz 1995 44:45 eso pasa en en el concierto de fin de año sí que la gente espera al final Palma pero al principio sea así hemos aprendido algo de los youtubers es ponerlo Magro al principio Aigner la parte buena delante en el concierto para Zapatero orquesta sale esa pieza la famosa

Voz 34 45:04 Marcha Radetzky dejo a mi asistente el maestro Chori Radetzky que dirija la orquesta que es un gato chino maravilloso que tengo muy criado muy bien puesto allí él dirige la Orquesta Sinfónica imagina

Voz 1995 45:14 no está mal bueno no segundos vamos a continuar hablando con Zapata sobre ese concierto para Zapata ahí orquesta pero a Naciones minutos conocíamos un extraño suceso el robo de un vehículo con dos niños dentro y la localidad madrileña de Collado Villalba de todos los detalles a esta hora Alfonso Ojea nuestro compañero Alfonso buenos días

Voz 1337 45:34 qué tal buenos días Tony bueno pues podemos adelantar ya que los dos menores están me te en perfecto estado el primero era abandonado por el ladrón en una ladrón del vehículo en una urbanización muy cercana Collado a Collado Villalba pero hace unos

Voz 0460 45:49 tanto la Policía acaba de confirmarnos que el vehículo

Voz 1337 45:51 con la menor una niña de tan solo once meses ha aparecido en Fuenlabrada la niña está en perfecto estado como su hermano de cuatro años que como decimos ser abandonado segundos después de la sustracción de este vehículo está a la policía investigando Toni como no puede ser de otra manera puede haber novedades podría no tratarse de un robo Isidre un problema de pareja vamos a a esperar porque en los próximos minutos en las dos próximas horas la Guardia Civil y la Policía Nacional van a dar ya el carpetazo a este asunto que comenzaba esta mañana a las nueve en punto en la puerta de un colegio público de Collado Villalba como decimos con la sustracción de su vehículo en el interior había

Voz 0460 46:31 dos menores uno de once meses una niña

Voz 1337 46:33 y otro de cuatro años

Voz 1995 46:35 es un suceso que evidentemente

Voz 42 46:38 Nos encogió el corazón cuando lo hemos conocido el robo con un coche con dos menús en el interior los acreditado todavía de un secuestro sabemos que lo que ocurrió

Voz 1995 46:46 pero lo sabe lo que sabemos Alfonso es lo importante los dos niños es también a partir de ahí

Voz 1337 46:51 efectivamente efectivamente del rock

Voz 1995 46:54 eh

Voz 1337 46:56 los niños están en perfecto estado como digo el primer hora liberados segundos después de sustraer el vehículo en en una urbanización de Collado Villalba su hermana de once meses aparecido dentro del vehículo en perfecto estado el vehículo ha sido localizado en la localidad madrileña de Fuenlabrada hace escasamente veinte minutos por lo tanto han sido algo más de dos horas de tensión para esos padres de dos horas de tensión también para las fuerzas de seguridad ya lo que queda por esclarecer son las razones de esta sustracción del vehículo con los dos menores en su interior

Voz 1995 47:27 pues eh buena feliz última hora que nos cuenta es nuestro compañero Alfonso Ojea siempre siempre al pie de la noticia Alfonsa muchísimas gracias

Voz 1337 47:36 a vosotros un fuerte abrazo que susto

Voz 1995 47:39 bueno seguirá continuamos con Zapata hay ya orquesta nombre que no quiere tomarse las cosas con humor lunes como dices están locos estos cuarenta minutos hora menos en Canarias

Voz 47 47:52 los he Dean

Voz 7 47:55 SER Hoy por hoy con contó

Voz 47 47:57 derriten

Voz 23 48:18 con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 48 48:30 un ser presenta el plan

Voz 0660 48:34 el de escuchar

Voz 49 48:38 los niños crecen excepto uno no tardan en saber qué van a crecer

Voz 25 48:42 igual de la siguiente manera

Voz 49 48:46 el día cuando tenía

Voz 25 48:47 los años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre supongo que debía estar encantado ahora ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

Voz 0228 49:01 por qué no has quedarte para siempre

Voz 25 49:05 lo hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer sin pese sabe eso a partir de los dos años los dos

Voz 1 49:16 el principio Peter James Barrie mil novecientos once

Voz 48 49:24 que debe ser el placer de escuchar

Voz 50 49:28 no

Voz 1995 49:31 la Cadena SER presenta muy buenas

Voz 9 49:37 vamos con el deporte en directo

Voz 0460 49:38 estamos por todos qué tal buenas tardes bienvenidos

Voz 9 49:41 el deporte en la pantalla

Voz 25 49:44 el número uno en deportes ha salido contenta El Larguero de Manu Carreño líder en la noche deportiva con ochocientos cuarenta inmuebles

Voz 1 49:54 Carrusel

Voz 25 49:55 vivo con Dani Garrido líder del deporte en el fin de semana con un millón quinientos noventa y ocho mil oyentes los sábados y un millón seiscientos veintisiete mil los domingos

Voz 24 50:05 uno uno los número uno

Voz 0228 50:08 en esto sinceramente estamos en otra galaxia

Voz 25 50:39 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que verá cómo usar el Estado

Voz 48 50:53 por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 52 50:58 años Marcelo un Aventis

Voz 1995 51:01 no

Voz 52 51:04 cadena SER

Voz 53 51:08 a cuenta

Voz 0460 51:10 en la SER

Voz 1995 51:13 lo que pasa

Voz 1 51:18 es nuestra de cada día es serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar la seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 51:38 buenos días las pequeñas y medianas empresas también creen contaminar menos y hacer un uso de la energía más eficiente pero para conseguirlo hace falta invertir si es su caso pero no tiene el dinero para hacerlo energía y el Instituto el oficial destinarán cien millones de euros para mejorar la eficiencia en hostelería a pymes y grandes empresas en el caso específico de los hosteleros será posible obtener hasta el cien por cien de la inversión del proyecto por un importe máximo de un millón y medio de euros puede encontrar toda la información en IDAE punto es

Voz 1 52:11 formación de sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 28 52:16 si antes yo que comprar a once capones tan grandes no tengo pero te puede llevar dos

Voz 7 52:23 sin no puede compartir capón por la once no puede fallar familias de novia importante

Voz 54 52:34 Nos de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con

Voz 7 52:36 setenta y cinco premios de cuatrocientos

Voz 54 52:39 el euros no capón para once cupón

Voz 0460 52:42 de la ONCE muchos premios

Voz 25 52:44 partidos

Voz 7 52:48 hoy con Toni Garrido

Voz 0460 52:52 cierto es que en España

Voz 1995 52:54 muchos años estamos enamorados de unos señores muy clásicos

Voz 0460 52:58 muy serios que se llama Le T

Voz 9 53:04 sí

Voz 1995 53:07 aquí lo que propone Zapata tampoco es tan listo como lo el clasicismo más ortodoxo si alguien cree sentido lo hemos seguimos dando con con Zapata de sus conciertos que vas a estar dentro de poco en Madrid el Teatro Real ibas a recorrer el país con los show ciertos sí señor su ciertos en Málaga en Badajoz este jueves llamar si el joven seis en Málaga en el Teatro Cervantes con la Orquesta Filarmónica de Málaga no orquesta maravillosa no sientes las aguas al trabajo serio atrás con ochenta hombres y mujeres que te están mirando a ver qué hace Zapata hoy mira la primera vez que lo hicimos en la primera vez fue complicado porque no se había hecho nunca doce eh lo músico te decían que no pasa hacer hacer pero como que pretende que canté emo que actuemos pero tutsis he traído la cabeza o qué es lo que pero luego lo que te digo cuando empieza a inundar lo todo el amor el humor tiene un efecto maravilloso es que une a la gente se miran entre ello vuelven a enterrar dotación entre ellos porque ha

Voz 34 54:04 o complicidad ven el efecto que provoca en el público se lo pasan como Diego en un marrano un charco se lo pasan fenomenal lo lo Muse

Voz 1995 54:11 estoy pensando claro no sé si Malú más el mejor ejemplo dentro de doscientos años alguien considera mal considerará ama aluma como un clásico pero en su día Rossini era musica pop claro era música popular y le hemos pedido a Zapata que que selecciona punto tres tres canciones que a su juicio para nosotros es música clásica pero en el fondo son grandes éxitos de la música me encanta una cosa que acaba de decir tres canciones vejaciones sistemas no este mano trece Mazo no nos haría que la gente lo da como escalofrío tres temas que vamos a hacer el repaso este en homenaje al tres dos o uno tú yo lo sabemos de Lucky te parece ser arrancamos en el Top tres de nuestra vista entrando con fuerza desde el año mil setecientos XXXII nos encontramos con este tema Mazo barroco de Red es Toni

Voz 7 55:10 Sony como Antonio Vivaldi

Voz 16 55:16 sí

Voz 55 55:19 a seguir

Voz 1995 55:21 la época

Voz 7 55:23 por qué no se lo entienden

Voz 0460 55:28 por esta forma de amor no te parece que esto es un es un tema pop mira mira

Voz 55 55:33 no

Voz 7 55:38 en el repaso en unos Juegos creer es verdad Ramos al no