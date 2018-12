Hoy por Hoy (03/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias hoy hora doce

Voz 1995 00:08 lunes agitar no sé si removido José Antonio Marcos muy buenos días

Voz 1018 00:12 dado ni qué tal buenos días a partir de ahora precisamente en la ejecutiva del PSOE andaluz para perfilar su estrategia inmediata tras su hundimiento electoral en las autonómicas de ayer oficialmente el partido y su presidenta Susana ayer mantiene la intención de buscar apoyos para una posible investidura a modo de cordón sanitario tendrá la ultraderecha de Vox según ha apuntado que hoy por hoy Mario Jiménez que su portavoz parlamentario vamos por tanto a Sevilla Sara Armesto

Voz 1694 00:34 la dirección del PSOE andaluz se reúna hasta ahora todavía no creada por los resultados anoche su estrategia pasa ahora por un llamamiento para que el resto de partidos constitucionalistas se unan para frenar a Vox en una alianza que sólo puede liderar el PSOE según ha avanzado su portavoz Mario Jiménez

Voz 2 00:49 Partido Socialista ganó las elecciones además a una distancia enorme reto de las fuerzas políticas por lo tanto el Partido Socialista que gobierne el Partido Socialista es la única manera de garantizar de poner un cordón sanitario para evitar que la ultraderecha Rubén en Andalucía y abra las puertas

Voz 3 01:04 a otros escenario en parte

Voz 1694 01:07 en Hoy por hoy ha estado también el candidato de Ciudadanos Juan Marín que descarta rotundo un pacto con el PSOE pero no con Vox

Voz 4 01:14 pues lo dicho te vamos a votar no a la señora Elía y el Partido Socialista diez son lo que vamos a cumplir

Voz 3 01:19 van a pedir y aceptar algún tipo de acuerdo con Vox

Voz 5 01:24 quiere perdón son decisiones que a día de hoy en este momento no tenemos tomada

Voz 1694 01:30 el candidato del PP Juan Manuel Moreno participa hasta ahora en el comité ejecutivo de los populares en Génova los populares avisan que no apoyarán a otro candidato que no

Voz 1018 01:39 vale bueno pues bueno acaba de precisamente a las puertas de la calle Génova dice que su partido Él mismo se sienten con capacidad suficiente para afrontar este nuevo escenario político is según ha dicho liderar el cambio

Voz 1714 01:51 evidentemente ese cambio lo debe pilotar lo debe de plantear pues precisamente quién ha liderado ese bloque de cambio que ahora mismo es el Partido Popular de Andalucía creo que los andaluces no han otorgado esa responsabilidad y nosotros estamos dispuesto a a mantener y a transitar esa transición hacia el cambio en Andalucía

Voz 1018 02:10 el resultado de las andaluzas va más allá del ámbito autonómico tendrá incidencia sin duda la decisión de Pedro Sánchez sobre la convocatoria de las elecciones generales del Gobierno que asiste en Polonia a la cumbre sobre cambio climático se limita a apuntar a través de Twitter que su Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador europeísta para España para defender la democracia frente al miedo y la ministra de Política Territorial Meritxell Batet interpreta que el auge de la ultraderecha de nuestro país no es ajeno a las corrientes interracial

Voz 1544 02:34 cuáles los resultados también muestran cómo España no es inmune a una tendencia generalizada a escenarios que conocemos de nuestro entorno como puede ser el surgimiento de Trump o de Bolsonaro o de Le Pen y creo que también los tiene que hacer reflexionar que cuando hay partidos políticos que juegan a discursos extrema derecha al final quién gana es la extrema derecha

Voz 1018 03:00 creo que la lectura más llamativa en la que realizaba también en esta antena el responsable de Organización de Podemos Pablo Echenique sitúa el auge de la ultraderecha en el ámbito del Ibex treinta y cinco

Voz 1662 03:09 creo que hay que decir era plana en que te Mons se pues son los perros de presa desde El País siguen con nosotros tenemos que hacer autocrítica no hemos sido capaces después de recoger el voto el voto desencantado con con Susan a día tenemos que hacer un análisis pues muy profundo

Voz 1018 03:31 hora doce tres minutos tenemos información de última hora tres heridos graves dos de ellos en estado crítico tras un tiroteo entre dos familias en Barcelona sí

Voz 6 03:38 los Mossos d'Esquadra intentan recabar indicios que permitan esclarecer los motivos de este enfrentamiento entre dos familias que ha acabado con tiroteo sobre las diez y media de esta mañana en la calle Urrutia en Nou Barris y que ha provocado tres heridos dos de ellos en estado crítico todos ingresados en el Hospital de la Vall d'Hebron cuando el Sistema de Emergencias Médicas con sus ambulancias ha acudido al lugar de los hechos ya no había nadie a alguien los ha llevado hasta el hospital donde como decíamos están ingresados

Voz 1018 04:05 los verdad hacías ampliamos otra información que les ofrecíamos hace unos minutos recuperados sanos y salvo los dos niños sustraídos del interior de un coche en la localidad madrileña de Villalba no principios apuntaba a un posible robo pero las investigaciones sugieren posibles causas eh familiares Alfonso Ojea

Voz 0089 04:20 así es a las nueve de esta mañana el vehículo con los dos menores dentro de las sustraído en la puerta de un colegio público en la localidad madrileña de Collado Villalba el autor del robo de Java en una urbanización cercana unos minutos después a uno de los chicos un niño de cinco años sin embargo reinició la marcha con una bebé de once meses en el interior inmediatamente Guardia Civil y Policía Nacional han activado la operación de búsqueda el vehículo ha sido localizado hace media hora en Fuenlabrada a más de cuarenta kilómetros del lugar del robo la bebé una niña como decimos de once meses se encontraba en el interior y en perfecto estado de salud

Voz 1018 04:52 gracias Alfonso seguimos pendientes de colapso en los pasos fronterizos de La Junquera e Irún les eh por el conflicto de los chalecos amarillos en Francia afecta sobre todo al tráfico de camiones última hora desde la yunquera David Parreño

Voz 7 05:03 ya son quince los kilómetros de retenciones en la AP siete Los Mossos están desviando tráfico el problema es que la otra vía para ir a Francia la Nacional II suma también tres kilómetros de cola son retenciones que se han repetido todo el fin de semana pero es que hoy provocan colas especialmente largas porque los lunes salen de los grandes aparcamientos que hay en los entornos de la yunquera los camiones parados el fin de semana porque no pueden pasar por Francia por eso el Servei Català de Trànsit ha prohibido la circulación de camiones y algunos camioneros ven muy difícil llegar a tiempo a los puntos de de datos

Voz 1018 05:37 desde Irún y que Ibáñez han cesado

Voz 0089 05:39 las protestas en la frontera por parte de los piquetes si con ello las retenciones que hasta ahora alcanzan los dos kilómetros una situación mucho más aliviada tras el caos generado esta mañana no obstante las autoridades a este lado siguen muy de cerca lo que ocurre porque no

Voz 8 05:52 existe una comunicación que alerte de estos incidentes

Voz 0089 05:54 la Diputación foral de Guipúzcoa dicen que sólo pueden seguir quejándose de la situación y exigir soluciones a Francia porque en días como éste la economía del territorio se resiente y los vecinos sienten ser los paganos de esta situación que se repite cada vez con más frecuencia

Voz 1018 06:09 sí todavía con Carlos Cala Isabel Quintana ante el Constitucional

Voz 0325 06:11 tramitará nuevas peticiones de Rull Turull Jordi Sánchez los dos últimos en huelga de hambre desde el sábado para que se revise su situación en prisión y su suspensión como parlamentarios el tribunal da tres días a las partes a la Fiscalía para que presenten alegaciones

Voz 1694 06:23 el barril de crudo Brent cotiza a sesenta y uno

Voz 9 06:25 con ochenta y siete dólares un cuatro por ciento más que al cierre del viernes tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China Qatar ha anunciado hoy que dejará lo PPN enero para dedicarse por entero al negocio del gas

Voz 0325 06:35 Duran Luka Modric ganará esta tarde el Balón de Oro en París el jugador del Real Madrid terminará con una década en la que sólo se han llevado el galardón Cristiano Ronaldo y Leo Messi hoy termina la jornada catorce en primera división a las nueve de la noche Levante Athletic de Bilbao puesto en estos algo duro

Voz 1018 06:48 que tenemos pero ahora vive en el premio Modric pues latín

Voz 10 06:51 Clara pasada propuesta no

Voz 1995 06:53 no no pregunto saber por por conocer

Voz 10 06:56 sin duda creo que tienes allá el caso yo no quería decir nada al respecto por una cosa que además bueno que vais mal de tiempo gracias por profesional hasta el dos por saber es ir por la caraza la anterior que se cierre cuyo

Voz 3 07:15 que se cierra con el musical temporada sí señor

Voz 10 07:20 luego te escuchamos luego

Voz 3 07:29 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:33 Antoni Garrido doce y siete minutos una hora menos en Canarias llega el vermú con Carles Francino estrellato porque el el nuestro que estuviste en Santander

Voz 10 07:46 el viernes estuvimos en Santander magnífico

Voz 1995 07:49 no he visto ahí anchoas la reacción me sorprende

Voz 10 07:53 no es que íbamos muy vamos muy apurados de tiempo no sabía que íbamos apurados de tiempo que que bien el otro día en Santander que maravilla además lo lo dije en un momento dado el nombre el título del programa La Ventana

Voz 1995 08:08 cobró todo su sentido con esa

Voz 10 08:11 qué espacio ahí frente al mar en la bahía vimos como anoche sí ha mientras hablábamos escuchábamos en en directo a los invitados de la música tal fue fantástico ahí una experiencia Un día más con los oyentes de verdad yo no me canso de maravilla una maravilla sí sí sí está muy bien el arte hoy más que nunca el arte la cultura que transmite empatía sensibilidad tolerancia respeto hoy más que nunca reivindicamos la Cultural ninguna que nunca como ayer como anteayer pero hoy más que nunca

Voz 1995 08:41 eh esta tarde fíjate tienes a dos grandes nombres de la cultura en este país y finalmente es un personaje que en el paisaje de los treinta años en el paisaje cultural políticos de este país aparezca un poco parecía Isabel

Voz 10 08:58 sí siempre está está y fíjate además que viene a todo por la radio porque nos gusta hacer entrevistas a personajes a todo tipo fuera de su de su hábitat pues más más ortodoxo o más habitual y tengo mucho interés mucha curiosidad por ver de qué pensará Cristina de del resultado de las elecciones en Andalucía de este nuevo paisaje crítico que se dibuja con todas sus inquietudes sus preocupaciones o no depende de cómo se mire para mí sí que lo son desde luego tengo mucha curiosidad por ver qué nos cuenta después tenemos Jo pero Paul precisamente a Andalucía a Pablo Alborán no quiere hacer hace mucho tiempo que teníamos ganas de quedar porque yo este a este chico Le Le tuve la oportunidad de conocer antes de todo el boom cuando desde el sofá de su casa de Youtube el vida Youtube que ya era un fue una de las primeras demostraciones de que los carriles tradicionales de la Comunicació ni de la prensa y todo digamos que no eran únicos a la hora de buscar el éxito o el triunfo esto es serio para la música y también para la política Pablo Alborán fue un ejemplo vamos brutal en en dos mil diez Nos conocimos luego hemos ido manteniendo cierto contacto aquí en la radio con entrevistas con sus discos de tal me me alegra sobremanera que sea un tipo que al menos aparentemente sigue igual que en el sofá aquel de su casa con con la guitarra en Irak es verdad que es grande grande enorme enorme todo todos los números que les rodean son millonarios en fin en venta de discos en seguidores en todo este sábado tiene todo vendido ya

Voz 1995 10:29 al concierto que hablemos de todo hay que reflexionar hay que parar cree que hay que hablar en positivo más que dudas vamos a hablar en positivo y dejar un mensaje muy positivo de todo lo de extraordinaria que tenemos en en en el país en el en el que vimos que toda la gente extraordinaria que me porque a veces es verdad que según qué hoy mientras asustan según qué sorpresas sorprenden

Voz 10 10:52 presa medias e sorpresa medias eran además ya sé que ahora los análisis hay que hacerlos con con cierto tiempo y con y con reposo y demás no pero a nadie puede sorprender el todo el resultado de ayer en Andalucía hombre el desplome del Partido Socialista es de esa enormes mucho más grande de cualquier pronóstico pero el surgimiento de Vox que lo hayan votado a cuatrocientas mil personas mucha gente de abono Cataluña su si Cataluña es un catalizador que explica eso de manera vamos seguro segurísimo perderá desigualdad que alguien se cree que un país con las bolsas de pobreza paro juvenil que tiene por ejemplo Andalucía no va a intentar reventar las costuras del sistema de mandarlo todo a toma por saco eso es un factor que no se puede obviar el análisis de resultados al menos en mi modesta opinión

Voz 1995 11:37 en esa sorprenderá

Voz 10 11:38 la sorpresa de Carles luego te escucho que levantar

Voz 1995 11:42 como siempre una aviares por cierto un verbo Gallego

Voz 10 11:44 fantástico Petróleo Petróleo pases erróneo Petro se llama petróleo descubriste tú solo vimos porque porque me lo descubrió un alguien no podía pedir un poco esto tampoco ha traído Petro Norah prueba vermut bueno la magia de la radio poder eh

Voz 7 12:06 el del escuchábamos un abrazo grande

Voz 3 12:13 Toni Garrido Cadena SER pues nada toda la novia comiendo me la cabeza mirando Catalu pateando y sabes lo que me regaló mi amigo invisible una tarjeta

Voz 11 12:27 hay ocurran no me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira Fabra isla me entraron unas ganas de de de cogerle así por los mofletes ya echarle entero resulta que había enviaron Mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 12 12:42 discurre entre hace un punto es no es lo que

Voz 8 12:45 es lo que reciben

Voz 13 12:47 sí

Voz 14 12:54 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 0660 13:09 o Yemen Taiz en La Ventana es la abogada política hay tertuliana Cristina Almeida un personaje todo para el todo por la radio podemos asegurar que todos los habitantes de este país llamado España conocen sin excepción pues invita hemos la este lunes con Carles Francino nada Ventana La Ser

Voz 15 13:46 es posible que un baile de Fornesa consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona último

Voz 14 13:58 más programas lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 3 14:07 a usted porque les gusta la Cadena Ser

Voz 4 14:09 para que me me llena de gozo Kaká MGM me da todo el placer que necesito un hermoso que diga eso tiene incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está cubierta con su marido que el lo lleva mal lo de la Cadena Ser en tanto al al oyente por favor

Voz 3 14:31 venga

Voz 10 14:34 más de una hora

Voz 4 14:37 en la Cadena se equivale a siete

Voz 16 14:44 a cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 17 14:56 va a ser cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa hacerlo en un minuto

Voz 10 15:00 hay una gran diferencia

Voz 18 15:03 TVE One vive con BBVA tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor de Ciedes descubre más en vez de agua junto con BBVA

Voz 8 15:15 creando oportunidades el diario Sport presente el próximo

Voz 19 15:19 diecisiete de diciembre en Madrid la primera gala de premios valores del deporte en la que premiará a deportistas clubs entidades y aficiones para divulgar los valores del deporte y ser un ejemplo para la sociedad con el patrocinio de la Liga Santander Movistar Iberdrola Good bye y Fundación

Voz 20 15:35 la Caixa Securitas Direct en qué puedo ayudarle

Voz 21 15:39 llamaba porque quería instalar una alarma ha sufrido algún robo no nosotros no pero van robado al vecina del chalet al lado y no tenía alarma in me asusta que les pueda pasar lo mismo

Voz 20 15:47 no se preocupe voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le erigió hoy la alarma instalar

Voz 22 15:51 la protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 16:02 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido vive BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos muy BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Mi B P punto com sopla las velas si Europa Guy cruceros di escapadas nacionales di di nieve deal islas Dick siembre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil

Voz 14 16:35 porque con Viajes el Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios

Voz 8 16:47 libres a la hora de viajar Dir siempre di Viajes el Corte Inglés

Voz 0660 16:52 los oyentes de La Ventana es la jugada política hay tertuliana Cristina Almeida un personaje todo para el todo por la radio podemos asegurar que todos los habitantes de este país llamado España conocen sin excepción pues invita hemos la este lunes con Carles Francino nada Ventana La

Voz 3 17:31 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 17:36 pronto en el Jan desde acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día después del resultado electoral de Andalucía pasaremos preguntarnos dónde enterrar a Franco a preguntarnos dónde deben ser asesores a ciertos del nuevo Gobierno andaluz no cree en qué del nombre Centro de Investigaciones Sociológicas habría que quitarle lo de lógicas no es el momento de cambiar el y huy estás buenísima no es el momento ahora de cambiar el himno oficial de Qatar porque ha decidido abandonar la organización de países productores de petróleo de petróleo no debería ser OP yo había sea un corra no he leído graciosas Lake esta mañana Melchor hacía y cómo llegará destemplado Pedro Sánchez a la Cumbre del cambio climático en Polonia tras el huracán los resultados en Andalucía para paradójico que los chalecos amarillos y a los que quemen coches en Francia tras el gran debate nacional deportivo a propósito del sobrepeso de Isco no deberían haberle concedido por lo menos una estrella Michelin por último cuanto apuestan a que aparece en estos días un titula de la prensa deportiva que incluya al menos una de estas

Voz 1 18:49 esos palabras Ri Bernabéu o Berna boca apuestas algo no me atrevo no River navegó partido en el o Berna boca las nos vamos

Voz 1995 19:05 volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno hasta entonces