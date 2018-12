Hoy por Hoy (04/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos muy buenos días comenzamos el martes mirando y escuchando un día más lo que llega de Andalucía

Voz 2 00:38 en noche miles de personas salieron a la calle en las principales ciudades de la Comunidad

Voz 1727 00:44 ad como reacción a la entrada de Vox en el Parlamento andaluz manifestaciones veinticuatro horas después de unas elecciones que registraron por cierto una bajísima participación del cincuenta y ocho por ciento mientras que el cuarenta y uno por ciento de los andaluces no votos quedó en casa y lo que ahora mismo no está claro nada claro es que partido de la derecha se hará finalmente con el poder en Andalucía porque Partido Popular segunda fuerza y Ciudadanos tercera fuerza siguen en sus trece de liderar cada uno el nuevo Ejecutivo los naranjas con el argumento de su subida de nueve a veintiún escaños José Manuel Villegas secretario general

Voz 1089 01:23 son el Partido Popular y el Partido Socialista los que si no actúan con responsabilidad de pueden dar la llave de la situación a otros partidos y el Partido Popular Partido Socialista actúan con responsabilidad habrá un gobierno moderado

Voz 1727 01:37 pidiendo el apoyo de socialistas y populares para que no tenga la llave Vox Moreno Bonilla del PP contraataca

Voz 1223 01:44 no es razonable que en una comunidad donde fueron primero y donde ganaron como fue Cataluña la señor Arrimadas no fue nos asumiera el reto y la responsabilidad de ir a ese debate de investidura que ahora la tercera fuerza política de Andalucía quiera ir a esa investidura

Voz 1727 02:00 y qué hay del gran partido del Sur pues en el PSOE la debacle del domingo vuelve a afilar los cuchillos si Susana Díaz argumenta frente a la derecha que sigue siendo la más votada hombre sí

Voz 0274 02:11 hubiera perdido me habría ido eso es evidente pero es que ganamos las elecciones me llama la atención que quienes pierden las elecciones señalen al que gana las

Voz 1727 02:20 anoche me pregunta está contenta no en Ferraz les señalan a ella la salida sino conserva el Gobierno José Luis Ábalos

Voz 3 02:27 nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel estará siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización

Voz 1727 02:43 lo que dice el secretario general de la organización pues quizá lo sepamos hoy porque Pedro Sánchez no ha hablado todavía pero hoy estarán en la reunión de la Ejecutiva Federal antes a las ocho y media hablaremos aquí en Hoy por hoy con la presidenta de la Junta en funciones con Susana Díaz y en Bruselas los ministros del euro llevan encerrados desde la una de la tarde de ayer con algunas pausas pero encerrados para intentar cerrar una reforma de la eurozona diecisiete horas de reunión cuáles son los obstáculos Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 03:15 las incapaces de llegar a un acuerdo después de muchos meses de reuniones la presidencia del Eurogrupo ha optado por recuperar la poco diplomática técnica del Pacto por cansancio y poco antes de las cuatro anunciado el cierre de la sala de prensa confirmado que los ministros iban a seguir dentro del edificio hasta llegar a algún tipo de acuerdo El problema es difícil porque como en los viejos tiempos de la crisis de Grecia el norte se opone a ningún gesto que permita hablar de ayudas económicas sin reformas un problema especialmente para Francia cuyo ministro tuvo que realizar ayer un viaje de ida y vuelta a París para escuchar a los representantes de las protestas

Voz 1727 03:58 y es que en Francia gracias Griselda en Francia el Gobierno ha convocado a los chalecos amarillos pero a esta hora no está claro que vaya a haber reunión Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:07 buenos días la decena de portavoces que había aceptado esa reunión se ha echado atrás por la presión de sus propios compañeros Paralelamente el primer ministro Edouard Philippe se ha reunido con los partidos sólo los socialistas se han mostrado abiertos a negociar

Voz 1727 04:19 en Cataluña ya son cuatro los políticos presos preventivos en huelga de hambre todos de la órbita convergente

Voz 0027 04:25 los exconsellers Josep Rull Joaquim Forn San sumado a Sánchez Turull en protesta por el ritmo del Constitucional en tramitar sus recursos de amparo en solidaridad con ello el president

Voz 2 04:34 Torra ha anunciado Notting tres Mancha aislacionista que ya no volverá

Voz 0027 04:40 Nápoles en los actos de la Generalitat

Voz 1727 04:42 de Polonia Pedro Sánchez se muestra a favor de eliminar de la Constitución la inviolabilidad del Rey dice que hasta el propio Felipe VI

Voz 2 04:50 yo lo apoyaría sin duda alguna

Voz 4 04:56 la

Voz 1727 04:58 porque yo estoy convencido de que hasta el jefe del Estado

Voz 3 05:01 eh

Voz 1727 05:08 y en los deportes no hubo sorpresa anoche en París el Balón de Oro dos mil dieciocho es para el croata Modric Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:18 los días Pepa sólo se le resistió ganara el Mundial quedando subcampeón con Croacia pero sí elegido como mejor jugador del campeonato ganador también de la Champions los premios al mejor para la UEFA y la FIFA ayer coronó su mejor año con el Balón de Oro terminando con una década de dominio de Messi Cristiano Ronaldo

Voz 4 05:32 es bonito todos hablan de cómo Caca últimos antes hablar que yo quito a valor de él

Voz 1161 05:41 el quinteto de los mejores lo completaron Cristiano Ronaldo segundo Griezmann tercero Mbappé cuarto Messi quinto

Voz 1727 05:50 el tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 05:52 aun así Díaz buenos días ahora mismo el ambiente Se nota un poco frío no demasiado de nuevo nieblas eh cerca de los

Voz 0027 05:57 si tales ríos del interior peninsular

Voz 0978 06:00 asistentes en el Duero también en el tajo pero menos esperamos que se rompan las nubes bajas y las nieblas en gran parte de la Comunidad de Madrid esto haga que hoy el ambiente sean más suave no el frío de ayer tan constante algunas nubes pero en general esperamos sol temperaturas máximas de quince a veinte grados donde luzca el sol alrededor de los Veinticinco en Canarias donde además llegará a un poco de Calima

Voz 5 06:26 eh

Voz 1 06:29 a de decir mañana es igual mata ayer de nada nos sirve

Voz 6 06:40 eh

Voz 6 06:40 eh

Voz 6 06:59 eh

Voz 1 07:01 yo soy yo

Voz 4 07:15 ahora siento que el pensamiento es esta

Voz 1727 07:20 la semana próxima el lunes diez Los amigos de Aute le van a dar un homenaje un concierto para

Voz 4 07:28 mostrarle su cariño y esta mañana vamos a adelantarles algo

Voz 1727 07:31 buenos detalles con su hijo y de la Fuente buenos días

Voz 0456 07:33 buenos días Pepa a partir de las once uno Arantes en Canarias hablamos con Miguel Leonardo que es el hijo de Aute y que nos va a contar lo que el están preparando ese ánimo animal que es como se titula el concierto homenaje en el que van a participar Sabina Serrat entre otros muchos amigos del cantautor que ha cumplido setenta y cinco años y que acaba de publicar hace unos días esta versión en directo de la canción de paso aunque Aute lleva más de dos años sin pisar un escenario retirado de todos los focos después de sufrir dos infartos buenos días a todos

Voz 2 08:03 a ver

Voz 1 08:03 eh que es algo más que más pues el misterio está detrás

Voz 0456 08:16 perdido con Nacho Carretero hoy con Gonzo van a hablar con la familia del pesquero Nuestra Madre de Loreto que rescató a doce migrantes en alta mar después de ser abandonados por una patrullera libia y que finalmente pudieran atracar en Malta bueno el Ayuntamiento de Santa Pola en Alicante eleva a conceder la insignia de plata

Voz 2 08:33 a los marineros por ese acto humanitario y vamos a hablar con ellos y con sus familias con la familia que no sabía mirar para otro lado

Voz 7 08:40 a solo

Voz 2 08:43 y como este es un programa moderno

Voz 0456 08:45 que se acerca a los jóvenes y a los no tan jóvenes hoy volvemos a analizar una de las industrias que más dinero mueve y que más seguidores tiene la de los videojuegos este puente de la Constitución se celebra en Bilbao la segunda edición del Torneo Benéfico Liga de leyendas lírico Planes dentro de un festival el mayor festival de videojuegos de toda Europa el Fun Serious

Voz 9 09:08 el videojuego o en el de la política

Voz 0456 09:10 de la partida la echamos esta mañana con Lucía Méndez con Joaquín Estefanía y con Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 1727 09:15 aquí con todos ustedes que ayer muchos muchas se quedaron con con ganas de participar

Voz 0456 09:20 muchos y muchas porque no hubo tiempo otros muchos y muchas porque nos mandaron una nota de voz cuando ya habíamos terminado por ejemplo bueno

Voz 2 09:27 días luego la buenas veíamos David soy profesor en la Universidad francesas siempre explicado mis alumnos que discursos

Voz 10 09:34 no fugó antiinmigración machista homófobo no había calado en la población española hay que era un orgullo un poco también para explicarles que no se había conseguido hasta ahora representación a nivel de Comunidad o incluso en la política estatal pero hasta ayer noche así que esta mañana detenido que contarles otra cosa por desgracia un saludo un saludo

Voz 1727 09:54 David bienvenido invitado estas a que nos cuentes con detalle qué le dijiste a tus alumnos ayer

Voz 0456 10:00 eso es el resto seguimos escuchándoles hoy en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta esa

Voz 9 10:08 sí

Voz 2 10:19 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:22 empezamos con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 12:18 miles de personas protestaron anoche en las distintas ciudades andaluzas contra la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento andaluz bajo las siglas de Vox la convocatoria se difundió a través de las redes sociales y Granada Málaga y Sevilla acogieron las manifestaciones más numerosas razones buenos días

Voz 1772 12:32 buenos días los manifestantes llevaron pancartas con mensajes como Vox fuera

Voz 0027 12:36 del Parlamento andaluz o vuestro odio no

Voz 1772 12:38 en nuestras calles lemas que también corearon cinco mil personas recorrieron las calles de Granada hasta llegar a la sede de Vox en Sevilla

Voz 16 12:54 muchísima gente casi la mitad que no iba a votar eso no puede ser así es cómo conseguimos

Voz 1946 12:59 que los de ultraderecha se hagan con el poder

Voz 0738 13:01 Nebrera jóvenes obligarán a cortar el

Voz 1772 13:04 la y el paso del tranvía en algunos tramos unas manifestaciones que terminaron enfrente del Parlamento andaluz

Voz 17 13:11 no

Voz 1772 13:19 mismo ambiente Málaga donde se concentraron más de dos mil personas las manifestaciones van repetir hoy en Córdoba Jaén Cádiz dijera

Voz 0027 13:25 esta mañana Pedro Sánchez va a analizar con surge el cultiva el desastroso resultado del PSOE en Andalucía que ha perdido cuatrocientos mil votos que se prepara para abandonar la la Junta menos de veinticuatro horas tardaron en reabrirse las heridas y las hostilidades entre la dirección federal del PSOE y el socialismo andaluz de Susana Díaz de hecho el secretario de Organización José Luis Ábalos ha llegado a enseñarle a Díaz hola señalarle la puerta de salida sino conseguir retener el Gobierno autonómico Ana corbata un buenos días

Voz 0274 13:52 buenos días y lo ha hecho diciendo hasta en dos ocasiones sin que nadie le preguntara que el PSOE andaluz necesita regeneración

Voz 0739 13:58 sabemos que el partido socialista en Andalucía va a abrir una reflexión sobre los resultados electorales y nosotros creemos también implicarnos contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía del proyecto socialista en Andalucía de tal modo que en toda España tengamos claro cuál es el proyecto regenerador y europeísta que defendemos

Voz 0274 14:19 la dirección federal quiere tomar las riendas del PSOE de Andalucía donde hasta ahora no ha tenido ningún poder Susana Díaz dice que está dispuesta a hacer autocrítica pero no piensa dimitir la Ejecutiva regional en Nevada o la confianza para liderar seguir liderando el proyecto socialista hablaré con el resto de fuerzas política el PSOE andaluz considera que con declaraciones como las de Ábalos la dirección federal está siendo desleal

Voz 0027 14:42 hay más allá del PSOE y del futuro de Díaz en las últimas horas y que ha habido un matiz por la derecha el PP defiende sin pudor que estaría encantado de llegar a acuerdos con Vox es sólo vamos lo han dicho de desde el primer momento pero sí

Voz 18 14:54 danos que hasta ahora lo máximo que había dicho era qué hacer

Voz 0027 14:56 daría a los votos de Vox para la investidura ahora no descartan ningún escenario tampoco el de un pacto con la ultraderecha Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0274 15:04 buenos días Aimar el líder del PP andaluz Juan Manuel Moreno dispuesto a gobernar insta a Susana Díaz a que no se agarra a un clavo ardiendo buscando pactos imposible pida Ciudadanos y Vox que no piensen en cálculos electorales a avengan a pactar con el desde la dirección nacional de su partido insisten en que no vestirán a otro candidato que no sea su presidente regional

Voz 1275 15:24 bajo ningún concepto podemos de

Voz 19 15:26 en esa expectativa de cambio cualquier bloqueo significa un absoluto fracaso y además lo digo eh yo conozco muy bien mi tierra pero ya no solamente tendrá connotaciones locales y autonómica tendrá connotaciones nacionales

Voz 0274 15:40 sobre las conversaciones con Vox Moreno asegura que la Constitución es la línea roja que no cruzará su formación Pablo Casado ha dicho que Vox es un movimiento transversal que obtiene votos de todo el espectro político no sólo del Partido Popular por su parte desde Ciudadanos su secretario general José María

Voz 1727 15:55 el Villegas pedía a PSOE y a PP que apoya

Voz 0274 15:58 en a Juan Marín sino quieren ser los responsables de darle la llave a otros partidos

Voz 1089 16:02 desde ese liderazgo desde esa centralidad desde esa moderación desde esa limpieza de defensa de la regeneración democrática le vamos a pedir al Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español

Voz 1 16:13 que no bloqueen

Voz 1089 16:15 debilidades de un gobierno limpio de un Gobierno nuevo gobierno renovado en Andalucía

Voz 0274 16:20 vox anuncia que apoyará cualquier bloque para acabar con el socialismo clientelar dicen y el comunismo

Voz 0027 16:27 ah gracias Elena ya en Podemos su corriente anticapitalista a la que pertenece Teresa Rodríguez cabeza de la lista andaluza que perdió el domingo tres parlamentarios los anticapitalistas culpan del resultado a la dirección nacional impiden a Pablo Iglesias que detenga el proceso de primarias para elegir a los candidatos para las generales Raúl Camargo diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid anticapitalista lo decía así en declaraciones al Barça

Voz 1263 16:48 pero unas primarias con tanta premura jugando habidos a sacudidas de tal calibre ayer a las elecciones andaluzas pero son son resultados que forma parte de una dinámica general de crisis dentro de de del propio Podemos y de que cambie porque este proceso pues debería suspender se debería haber un debate en profundidad y creemos que en buena parte el descrédito que ahora acumulamos tiene que ver también con el giro que se dio justo después de Vistalegre II que si esto sigue así pues nos llevará al recibir un resultado aún peor durante el mes de mayo no

Voz 0027 17:24 el Ministerio del Interior ha encontrado las primeras pruebas escritas de la llamada operación Kitchen el pago de dinero de los fondos reservados bajo el Gobierno del PP al chófer de Bárcenas para que éste ayudará a espiar al ex tesorero sin orden judicial para quitarle a Bárcenas documentos que guardaba hay que podían perjudicar

Voz 15 17:40 teme según publica hoy el diario El País los investigadores han encontrado los recibís que firmaba ese chófer cada vez que los policías de entregaban mes a mes de dos mil euros

Voz 0027 17:49 Carolina Gómez buenos días buenos días la policía encontró

Voz 1946 17:52 en sus archivos lo recibís originales de esos pagos que se hicieron entre dos mil trece dos mil catorce que están firmados por el chófer de Bárcenas Sergio Ríos además en algunos de esos documentos aparece anotado a mano el nombre de Villarejo como el supuesto encargado de hacer las entregas las fuentes consultadas por El País aseguran que no ha sido fácil encontrar esos papeles al teclear operación Kitchen

Voz 2 18:13 no aparecía nada en sus archivos han tenido que rastrear

Voz 1946 18:16 una por una las entregas de fondos reservados durante esa época esos dos mil euros mensuales no fueron supuestamente lo único que recibió el chófer de Bárcenas por hacer de confidente según la documentación incautada al ex comisario Villarejo le prometieron que aprobaría las oposiciones a la Policía Nacional cosa que

Voz 1727 18:35 corrió en dos mil quince cuando el empleado

Voz 1946 18:37 el ex tesorero tenía cuarenta años

Voz 0027 18:41 y en Cataluña son ya cuatro los independentistas en prisión provisional que se han puesto en huelga de hambre la protesta al comenzaran Jordi Sanchez y Jordi Turull y ahora se les han sumado Josep Rull hilo aquí informe denuncian que el Tribunal Constitucional está dilatando sus recursos de amparo Radio Barcelona Joan Bofill ondea

Voz 0931 18:57 bon día a partir de las doce de esta noche se han sumado a Jordi Turull Jordi Sanchez con ello todos los encarcelados del PDK todo el entorno de pulmón en el caso de Sánchez están haciendo huelga en cambio ninguno de los de Esquerra en un comunicado hablan de una decisión meditada creen que el Constitucional bloquea ocho recursos desde hace más de un año para impedirles acudir a la Justicia europea el propio tribunal responde las decisiones que toman dicen son jurídicas no políticas y que si están tardando es por la complejidad de la causa esto mientras partidos entidades independentistas y gobierna están intentando pactar alguna protesta conjunta para dar apoyo a los presos en el Palau de la Generalitat

Voz 2 19:33 en quinto

Voz 0931 19:33 lo anunciaba que no habrá comida ninguno de los actos oficiales del Govern en Bruselas Rose Torrente Carlas se reunían para hablar de esta estrategia conjunta

Voz 2 19:41 B por dar apoyo conjunto a todos ellos decía al ex president y en cambio en las calles

Voz 0931 19:51 centenares de personas convocadas por los CDR es cortaron la Gran Via de Barcelona unos minutos y protestaron frente a la Delegación del Gobierno español seis

Voz 0027 19:59 siete de la mañana cinco y veinte en Canarias la Agencia Tributaria ha recibido ya más de treinta y una mil solicitudes de devolución del IRPF que se cobró indebidamente por los permisos de maternidad y paternidad desde dos mil catorce Si usted que nos está escuchando ha tenido un hijo de éste ese año sepa que puede reclamar de media mil seiscientos euros si fue la madre trescientos ochenta euros si fue el padre cómo tienen que hacerlo hay daba buenos días

Voz 1727 20:24 buenos días el trámite se pueda hacer en persona en las oficinas de la Agencia Tributaria o a través de su página web en donde sólo hacen falta dos datos según explica la ministra Hacienda

Voz 2 20:31 el año o los años en los que la persona han recibido esta prestación y el número de cuenta bancaria que sea de su titularidad

Voz 1727 20:39 para rellenar formularios accede Agencia Tributaria punto es irse piensan en la parte superior el icono prestación maternidad paternidad sentencia Tribunal Supremo ahí podemos escoger hacer la solicitud telemática o hacer clic en otros trámites descargar el formulario para entregarlo presencialmente para acceder al sistema hará falta o el número de referencia de la última declaración de la renta o el certificado electrónico o la clave pim y ojo para pedir la devolución es importante estar atento a los plazos este mes en diciembre pueden solicitar el reembolso las madres y los padres con hijos nacidos en dos mil catorce y dos mil quince ya en enero el de los nacidos en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete si el solicitante ha recibido ayuda en los dos periodos deberá hacer dos solicitudes una en diciembre y otra en enero después abrirá un plazo para casos como el de los funcionarios que cotizan a través de Mutua los solicitantes estimados en más de un millón recibirán las devoluciones en un periodo de cuatro meses

Voz 0027 21:25 gracias Aida sigue ingresada en un hospital de Madrid la anciana de noventa y nueve años que ayer tuvo que abandonar su casa porque su nieto la vendió el año pasado ayuntamiento de Pozuelo le ofreció a esta mujer una plaza en una residencia ella la rechazó se quedó en un banco en la calle terminó ingresada con hipotermia Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 21:44 buenos días y no quería moverse del banco qué diferente era

Voz 20 21:47 hasta ayer era su casa quede llevada

Voz 21 21:49 lo quiere llevar a una residencia no quede lleva no sube a mí subirme a mi hija si China chino dejarme que yo aquí van como digo

Voz 1275 22:05 no quería una residencia ni un hotel aunque al final accedió a ingresar en un hospital cercano arropada con una amante y en silla de ruedas Mari contaba a todos como el cerrajero había entrado en su vivienda de ahí la hecha su nieto que según ella vendió la casa sin su consentimiento el mismo Nieto a que denunció hace tiempo por estafa el que la justicia les dio la razón

Voz 21 22:25 por qué por qué la vida está asegurada de ese lío en el tobillo

Voz 1275 22:38 según esta anciana su nieto la ha dejado en la que

Voz 9 22:40 oye y sin dinero

Voz 0027 22:47 el mismo Papa que llegó al Vaticano diciendo que él no era nadie para condenar a los homosexuales ese mismo Papa Se desmarca ahora pidiendo a sus obispos que detecten a los gays antes de que entren a la curia antes de que sean curas lo dice Francis con un libro entrevista en el que no explica qué método infalible tiene él para detectar la homosexualidad pero sí dice que a su entender Serguéi está de moda Isabel Villar buenos días buenos días si lo que tiene Francia

Voz 0274 23:15 pues es que esa moda Yesa mentalidad dice en el libro también influyen en la vida de la Iglesia asegura que está preocupado por el número de sacerdotes y religiosos homosexuales porque ese afecto no tiene cabida en la Iglesia dice que la vida consagrada no es su lugar y ante la homosexualidad la receta del Papa es mantener los ojos abiertos en la iglesia para DT tal a los candidatos que podrían desarrollar más tarde asegura esas tendencias pide ser exigentes porque es un tema muy serio pero no sólo se habla de la homosexualidad en el libro lo explica su autor el hombre que ha entrevistado al Papa

Voz 23 23:45 pues trata temas que afectan a cuestiones actuales de la Iglesia como es la selección de candidatos para el Ministerio para la Vida Consagrada la formación en los seminarios en las comunidades de vida religión

Voz 1727 23:57 este es el misionero Fernando Prado que ha resumido

Voz 0274 24:00 cuatro horas de conversación con el Papa en su libro de ciento veinte páginas

Voz 1 24:07 en Hoy por hoy

Voz 0027 24:11 a Madrid coronó anoche el mejor año de su carrera con el Balón de Oro Sampe buenos días

Voz 1161 24:15 bueno piensa en una gala que resultó interminable y en la que pasadas las diez de la noche se desvelaba porcinas jugador que diez años después sucede en el trono a Messi y a Cristiano Ronaldo como decías el mejor año su carrera al menos en cuanto reconocimiento individual sólo se le resistió ganar el Mundial quedando subcampeón con Croacia pero sí elegido como el mejor jugador de ese campeonato ganador también de la Champions los los premios al mejor para la UEFA hoy para la FIFA y sobre todo lo de ser sucesor de los grandes de su época sí

Voz 4 24:38 es algo bonito como todos hablan de cómo Kaká últimos antes hablar que yo quito balón del de lo soy muy contento claro por el ganar más que que otras cosas no acudieron

Voz 1161 24:56 la ni Cristiano ni Messi Modric no quiso mojarse

Voz 4 24:59 como es no estoy yo aquí para es decir si tenía que venir o no claro que me gustaría que son todos aquí que que han ganado Balón de Oro pero no están y ya está

Voz 1161 25:12 el alta de que añadir el trote reconoció que el quedarán como poco un par de años en la élite que le gustaría que fuera en el Real Madrid sobre ello hablaba de Florentino Pérez

Voz 24 25:20 pues ojalá porque da gusto jugar no es de esos jugadores que meten goles delanteros y pico la gente va pues Fabero Davis para dar un paso sin desmarcarse coloca al resto de los compañeros asesorarte en el fondo cómo era aquella sociedad hice fuera diversidad de opiniones Griezmann también optaba al premio

Voz 1772 25:38 dudas salvo que ganas tendrán

Voz 0027 25:41 tanto en tu armario en casa

Voz 1772 25:44 la próxima la próxima será

Voz 0738 25:46 entonces en esta pregunta que tiene que hacer para dar el baloncesto

Voz 4 25:49 bueno

Voz 1161 25:51 para el presidente sin embargo de la Liga Javier Tebas no lo sabía

Voz 25 25:53 hoy se lo merece no ha hecho una gran temporada como club gran temporada como selección y yo creo que ha estado a un nivel excepcional Hatem

Voz 1161 26:00 no no completaron quinteto de los mejor extras Modric Cristiano Ronaldo segundo Griezmann tercero cuarto Messi quinto pero además se llevó el primer trofeo Copa Balón de Oro al mejor sub veintiuno y la noruega Heather ver el primer Balón de Oro femenino la otra noticia del día el fallecimiento del que fuera presidente del Barça entre el setenta y ocho y el dos mil José Luis Núñez fichó entre otros a Cruyff Maradona Ronaldo Rivaldo creó la Masia el museo y bajo su mandato se ganaron veintinueve títulos en fútbol el más destacado en el noventa y dos la primera Copa de Europa un fragmento del mensaje de despedida del actual presidente Bartomeu

Voz 26 26:28 hoy hemos perdido un gran barcelonista fue presente al Barça durante veintidós años donde el club hicimos un cambio una transformación para ser uno de los grandes en Europa recordar todas las acciones que hizo presente Núñez con el club acciones

Voz 1161 26:41 el Barça abrirá hoy un espacio en la tribuna para rendirle homenaje se declaran cuatro días de luto con las banderas a banderas a media asta

Voz 15 26:47 minuto de silencio en entrenamientos y partidos por ejemplo el sábado en Cornellà en el derbi Espanyol Barça

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias a las nueve de esta mañana vamos a conocer el dato del paro registrado en el mes de noviembre veremos qué pasa suele ser un mes con subida del desempleo aunque de manera moderada

Voz 0456 30:22 a Bernardo buenos días noviembre suele ser un mes de subida del paro aunque de subida algo más moderada que en los meses que van justo antes es el último dato malo del año porque diciembre suele ser favorable gracias a la temporada de ventas si vacaciones navideñas así el año pasado noviembre registró un aumento de siete mil doscientos parados y una caída en la afiliación de doce mil setecientas personas los datos que conoceremos hoy llegan después de un octubre negativo en desempleo que dejó el paro registrado total en tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil desempleados y que fue bueno en afiliación aproximando de nuevo el total de cotizantes ocupados hacia los diecinueve millones aunque dejándolos algo por debajo en dieciocho millones novecientos noventa y tres

Voz 1727 30:57 Susana Díaz estará esta mañana aquí en la SER a partir de las ocho y media de la mañana después del terremoto político de las elecciones del domingo terremoto que ha reabierto las hostilidades Aimar entre los socialistas

Voz 0027 31:09 hasta el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha sugerido que exhibía no consigue retener el Gobierno andaluz debería renunciar ella le ha respondido que no sepa porque no ha perdido las elecciones sino que las ha ganado el que sigue sin pronunciarse sobre el batacazo electoral del PSOE andaluz es Pedro Sánchez El presidente estuvo ayer en Polonia participando en la Cumbre del Clima donde ha prometido descargó Nizar la economía española Javier Gregory la ONU

Voz 0882 31:32 me ha pedido recortar las emisiones mundiales de CO2 un cuarenta y cinco por ciento en el dos mil treinta para salvar un millón de vidas cada año al reducirse la contaminación del aire pero el Gobierno español ha ofrecido solo un treinta y siete por ciento Además España sigue sin aprobar la Ley de cambio climático al buque ya prometió Rajoy hace tres años en la Cumbre de París que ha vuelto a repetir su sucesor el socialista Pedro Sánchez en la Cumbre de Paul

Voz 32 31:54 el compromiso señoras y señores es de aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático trabajar así en una senda viable de descarga iniciación de nuestra economía

Voz 0882 32:06 en la inauguración oficial de la Cumbre del Clima ya número veinticuatro la ONU ha querido lanzar un mensaje optimista el mundo crearía sesenta y cinco millones de nuevos puestos de trabajo se aplicar al Acuerdo de París el beneficio económico superaría también los veintitrés mil millones de euros pero Estados Unidos sigue fuera de este acuerdo mundial y aunque están en la cumbre de Katowice siguen sin mover ficha Rusia China Australia y ahora también Brasil

Voz 0027 32:32 amanece con niebla en el norte y el centro de España cómo se circula Teresa Serrano buenos días

Voz 33 32:36 las buenos días pues en Madrid intensidad ya sobretodo en los accesos a la capital en Barcelona destacamos un accidente en la AP siete en Sant Cugat del Vallés que está creando retenciones en sentido Tarragona y además lo que decías Aimar precaución porque el martes amanece con nieblas en las provincias de

Voz 2 32:50 León Zamora Valladolid Ávila

Voz 1946 32:55 cariño esta tarde viene un técnico de Securitas Direct instalarnos la alarma si ahora que nos mudamos al chalé con tantas puertas y ventanas me unas tranquilas instalamos la mejor alarma que hay además es la que tienen todos los vecinos

Voz 1727 34:39 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y comenzamos hoy en dos puntos de la frontera de España con Francia en Euskadi Isabel León en Cataluña Joan Bofill día hola a ver la protesta de los chalecos amarillos contra el gobierno de Macron lleva desde el viernes provocando colapsos y retenciones en las carreteras a los dos lados de la frontera muchos camiones han quedado atrapados en las caravanas cómo está la cosa en vuestra frontera Isabel

Voz 0931 35:07 bueno pues ahora mismo nos dice la Ertzaintza que si no está peores porque están derivando la circulación por la nacional ciento veintiuno A es decir han cortado los accesos a la autopista pretende que aunque el tráfico sea más lento evitar la muga David día tú que lleva cortada desde las diez y media de la noche que provocaba retenciones a esa hora de en torno a cuatro kilómetros y que ahora mismo se han quedado en los cien metros pero por ese desvío ayer las retenciones llegaron a los diez kilómetros de ahí las palabras del diputado Iman

Voz 35 35:32 las a manifestar nuestro desacuerdo como estaban gestionando esas colas en la frontera de virtud

Voz 2 35:40 desde luego exigimos una más a las autoridades francés

Voz 35 35:43 las a que tomen medidas para que no sea TAS que la economía que tienen un impacto bestial en la economía del territorio mientras reclama

Voz 0931 35:53 a Francia a que intervenga como decimos la Ertzaintza está derivando la circulación para evitar ese paso aunque eso suponga acepciones generalizadas en el entorno

Voz 1727 36:00 lo de Irún cómo anda la cosa en la catalana yo

Voz 0931 36:03 pues la situación ha mejorado porque durante la noche los chalecos amarillos no están bloqueando la frontera ahora es cuando se permite pasar a los camiones pero

Voz 0027 36:10 espera que nada vuelvan los problemas ayer las colas

Voz 0931 36:13 a ser de hasta diecisiete kilómetros

Voz 2 36:15 eran de diez a última hora de la noche de ayer obligó a cortar la autopista AP siete durante unas horas se pedía a los caminos pararía

Voz 0931 36:24 antes en Figueras y aparcar en las áreas de servicio

Voz 2 36:27 el viernes al mediodía que estamos aquí

Voz 36 36:30 obtenemos alojado en los mismos cambian en no poder tener

Voz 2 36:32 motel no tenemos nada hasta cuatro mil cambio

Voz 0931 36:34 en esa atrapados durante horas muchos han pasado otra noche en áreas de servicio y Protección Civil les ha atendido pero la Sud la saturación era tal

Voz 18 36:41 el show que aquí Cataluña Don Juan chavales

Voz 2 36:44 que complica que el bocata

Voz 0931 36:46 por que los camiones separen ya en Valencia o en Zaragoza porque los aparcamientos y las áreas de servicio próximas a la frontera están totalmente saturadas

Voz 1727 36:54 Isabel Joan gracias bueno un abrazo agur íbamos ahora Galicia después de cinco años termina la investigación del accidente de Training de Angrois en el que murieron ochenta personas en julio del año dos mil trece el juez recorta de siete a dos los investigados y deja como únicos imputados al maquinista del tren ya un alto cargo de Adif Xaime López buenos días

Voz 0846 37:22 dos días el magistrado les imputa ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional de otros ciento cuarenta y cuatro delitos de lesiones considera que el maquinista fue responsable de una conducción negligente causada por una llamada del interventor al alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte los sienta en el banquillo al entender que no se realizó una correcta evaluación del riesgo de la línea acuerdo además el archivo de la causa respecto a otros cinco investigados entre ellos el director de Seguridad en la Circulación de Renfe el encargado de pedir la desconexión del sistema RTS que habría frenado el tren en la curva de agranda irá en la SER el portavoz de las víctimas Jesús Domínguez anuncia que van a recurrir

Voz 24 37:59 sí vamos a recurrir vamos a pedir la licencia de que de que venga como testigo el director de seguridad de la Europea y evidentemente lo vamos a a solicitar como decía pues que te vaya como imputado investigado pues el director de seguridad de Renfe e incluso alguna cosa

Voz 1727 38:18 Don Miguel insiste en que el cumplimiento de las manos

Voz 0846 38:20 dudas de seguridad no puede depender de una sola persona el abogado del maquinista también anunció recurso

Voz 1727 38:26 si en Madrid Se busca al hombre que robó un coche con un niño de cinco años y una bebedor once meses dentro en el interior los niños están bien Laura Gutiérrez pero la familia se ha llevado el susto de su vida

Voz 1275 38:37 sí buenos días la madre salió un momento del coche para llamar a la puerta de la casa de su hermana en la localidad de Collado Villalba en un segundo un hombre de unos cuarenta años se subió al vehículo

Voz 37 38:46 pues si estoy pero tremendo tremendo nos hemos vuelto locos la madre la pobre no paraba de de gritar quiero a mi hija que no les pase nada de mi hija que que si no me

Voz 1 38:57 y que tiene

Voz 1275 39:00 ves dentro iban los dos niños en una urbanización cercana dejó al de cinco años pero viajó a unos cuarenta kilómetros con la bebé dentro el coche apareció dos horas más tarde en Fuenlabrada aparcado con la pequeña en perfecto estado los agentes siguen buscando al autor de los hechos

Voz 1727 39:15 pues menos mal en Valencia un médico va a ir cuatro años a la cárcel por falsificar Viagra a nombre de un tío suyo incluso cuando ya había muerto por falsificar recetas de Viagra el Tribunal Supremo ha confirmado la condena Ana Talens bon día bon día Pepa el suprema el Supremo considera acreditado que el médico falsificó las recetas a este medicamento cuyo precio oscila entre los cuatrocientos noventa y los quinientos once euros simuló que eran para su tío paciente suyo Easyjet respetándose lo incluso después de que falleciera también le recetó el medicamento a su padre pero según el tribunal ninguno de los dos podía tomar el medicamento la sentencia también confirma la multa que le impuso el Tribunal Superior de Justicia deberá pagar a la Generalitat casi siete mil euros un abrazo van otro para ti Pepa

Voz 4 40:18 ya

Voz 1727 40:19 abrimos la Mesa del Mundo en Estados Unidos porque esta noche se ha abierto en Washington la capilla ardiente de George Bush padre los restos han sido recibidos en el Capitolio en un acto en el que ha destacado que no estaba Donald Trump su ausencia aquí pese a sus diferencias públicas con los Bush había sido invitado por la familia el funeral de Estado que se celebrará mañana veremos si va Washington Marta del Vado

Voz 1510 40:42 veintiún salvas han recibido los restos mortales del presidente George Bush en el Capitolio donde permanecerán en una capilla ardiente esta mañana por la mañana para que los ciudadanos puedan ir a homenajear al que fuera presidente de EEUU durante el fin de la Guerra Fría hay quién inició la primera guerra del Golfo congresistas y senadores han participado en un homenaje en el que estaba la familia y el vicepresidente Mike

Voz 0738 41:05 pues ocho

Voz 1510 41:08 qué ha elogiado su figura ha sido la imagen de la unidad política en un momento de profunda polarización y también la imagen del aislamiento de Donald Trump que ha sido el gran ausente en este acto horas después ha acudido acompañado sólo por la primera dama al Capitolio para rendir tributo a Bush a pesar de las críticas públicas entre Trump y la familia Bush está invitado al actual presidente al funeral de Estado al que acudirá mañana en la catedral de Washington

Voz 40 41:37 la justicia chilena condenado a cincuenta y tres policías de la dictadura de Pinochet por torturar y matar a nueve opositores del Partido Comunista es una de las mayores sentencias dictadas en Chile por la violación de derechos humanos Javier Corbacho son

Voz 0027 41:52 en medio centenar de agentes que pertenecieron entre mil novecientos setenta y tres y mil novecientos setenta y siete a la temible policía secreta de la dictadura de Pinochet

Voz 41 41:59 no va a velar por mantener en orden interno y la seguridad

Voz 2 42:05 la física y moral los ahora condenados

Voz 43 44:47 el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 2 44:56 sí quién gobierna esto se pregunta esta mañana José Marí buenos días

Voz 18 45:07 los Pepo algunos interrogantes que asalta los estupefactos espectadores tras la explosión nuclear andaluza la primera quién gobernará en San Telmo tantos candidatos están carentes de méritos damos por enterrado a Susana Díaz como con esa saña cainita que tanto daño ha hecho la izquierda ya han decretado desde Ferraz en compramos al tercero en votos hasta la presidencia del candidato de Ciudadanos Juan Marín obligando el pim pollo casado estos son mis principios pero si me conviene aquí tengo otros a negarse a sí mismo cuando apenas hace unos meses propone

Voz 2 45:44 es una ley que gobernada por decreto

Voz 18 45:47 es votaba que en este caso o paradojas del destino sería era de Susana Díaz o de una vez por todas nos arrancamos con un pariente gestoras incómodas caretas y desde Génova gritamos alto y claro vengan a estos héroes de Vox carne de nuestra carne sangre de nuestra sangre hermanos en la lucha por la reconquista patria una rica sensibilidad más en esta cruzada contra las fuerzas del mal peste que quiere acabar con nuestra civilización ya puestos hasta con las corridas de toros de modo que la presidencia andaluza casado dixit correspondería Juan Manuel Moreno desastre de votos y escaños sí pero no

Voz 1727 46:28 Nuestro

Voz 18 46:28 y mientras unos presos por allá arriba en huelga de hambre que grana ayuda el ojo izquierdo

Voz 1727 46:39 seguimos escuchando las reflexiones de los oyentes tras las elecciones andaluzas muchas muchas de esta comunidad y con ganas

Voz 2 46:47 participarán muchísimos y muchísimas desde San Fernando Cádiz damos la bienvenida a cesarle

Voz 44 46:53 que un partido político que tenga en su programa la abolición de la ley de de la violencia de género y la eliminación de las autonomías aparte de tener su carácter xenófobo es

Voz 2 47:02 malo para cualquier parlamento ni para todo el conjunto

Voz 44 47:06 país la izquierda se lo tiene que hacer mirar y Susana Díaz sintiendo lo mucho tiene que presentar su dimisión

Voz 2 47:11 bienvenido César también pide la dimisión José Manuel de Málaga

Voz 0493 47:15 buenos días que las señora Susana se acuerde de él que no es no así que vaya por Dios que hay que pasarse y volverse a redimir Yves pues al lo es que ahora con el doce parlamentarios de Vox salen a la calle diciendo que no tienen miedo por Dios Si yo tampoco lo que pasa es que si no fueron a votar que se quede en casa y que aguante

Voz 0456 47:47 enseguida escuchamos a uno de los que se quedó en casa y no fue a votar antes en Málaga seguimos con Salvador

Voz 0354 47:52 Nuestra generación luchó contra el fascismo de la dictadura de Franco cuando llegó la democracia luchamos contra este fascismo racismo y xenofobia pero lo hicimos a través de Laguna no vale quedarse casa y después quejarse hay que salir en masa a votar cuando hay elegido

Voz 1161 48:12 quién se quedó en casa buenos días buenos días Pepa Bueno días al autor hoy mi nombre how ocho yo soy sevillano de los calles se quedó casi no voto es un joven de veintiocho años vote en todas de la las ocasiones desde que tuve dieciocho años pero esta decidí que no quería con eso pega un bote de atención a ver si se dan cuenta de que como decía el 15M no representa no está haciendo las cosas mirando el ciudadano sino mirando para ello o por lo menos es la opinión fíjate

Voz 2 48:40 gracias y bienvenido Augusto te arrepiente es Augusto arrepiento de la decisión que tomé porque aunque eso facilita

Voz 1 48:49 que la extrema derecha haya entrado desgraciadamente en Andalucía

Voz 2 48:52 eso iba a pasar esos votos los iban a recibir dejamos el PSOE dejamos Andalucía hola buenos días Fedex de Gijón si es verdad que está hablando del descalabro del PSOE ganancias del señeros de Word pero el señor Pablo de Podemos no ha hecho autocrítica ninguna de su pérdida de su gran pérdida que perdió tres más doscientos y pico mil votos donde han ido sus votos no lo sé dónde habrán ido lo que sí está claro que tenía un descalabro nacionalismos sus jaleos que tiene su partido con dimisiones divisiones que no funciona bien este partido y lo pagó y lo pagará sólo sabe qué decir que a la gente a la calle más autocrítica mirar porque gana voces lo que tienes que analizar el que gana gracias Félix terminamos en Valencia con Asia quiénes da tres titulares tres ingredientes