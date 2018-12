Hoy por Hoy (04/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días Pedro Sánchez reúne hoy a la Ejecutiva socialista para analizar los resultados de las elecciones andaluzas quizá tengamos ocasión de escuchar entonces al presidente de el Gobierno el único dirigente nacional que no ha hablado todavía de la debacle de su partido en su feudo tradicional debacle que ha tardado un minuto en reabrir las hostilidades entre Ferraz y Susana Díaz el secretario de Organización Ábalos sugiriendo la salida de Díaz por el desastroso resultado

Voz 3 00:53 nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel estará siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos otorga la confianza y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización

Voz 1727 01:09 el PSOE ha perdido catorce escaños y tiene muy difícil volver a gobernar Andalucía después de treinta y seis años pero aún así ha ganado las elecciones ya esa amarga victoria esa Ferràs Susana nadie

Voz 1275 01:20 hombre si hubiera perdido me habría ido eso es evidente

Voz 4 01:22 pero es que ganamos las elecciones me llama la atención

Voz 1275 01:25 lo que quiénes pierden la LEC

Voz 1727 01:27 con el señalen al que gana las elecciones ahora y me pregunta está contenta no las derrotas no encuentran autor y las victorias aunque sean relativas encuentran siempre muchos padres y madres en la derecha todos quieren gobernar Andalucía en y PP y Ciudadanos descartan los acuerdos con Vox enseguida les contamos cómo están las cosas pero antes escuchen la reflexión de Felipe once

Voz 5 01:49 lo que me preocupa de nuevo es que hayamos perdido la capacidad de diálogo y de pacto que estemos en posiciones de crispación que al y me temo monstruos que creíamos superados diques reaparecen en la convivencia entre no

a las ocho y media estará aquí en Hoy por hoy Susana Díaz es martes cuatro de diciembre y sobre la respuesta de las instituciones a los problemas concretos los ministros de Economía de finanzas del euro siguen reunidos en Bruselas llevan desde

Voz 6 02:22 la una de la tarde de ayer tratando de alcanzar un acuerdo para reformar la moneda

Voz 1727 02:25 el Nikkei dotarla de mecanismos que puedan hacer frente a futuras crisis en hora y media está prevista una rueda de prensa para aclarar que has salido de este Eurogrupo al que la ministra española la ministra Calviño llegaba así

Voz 7 02:38 mi ambición y mi esperanza es que logremos progresos claros y pongamos la base para que pueda haber un acuerdo por parte de los líderes antes de final de año

Voz 1727 02:46 en la reunión que está en el aire es la del primer ministro francés con los chalecos amarillos no hay ningún representante dispuesto a verse con el Gobierno el Ejecutivo si abierto contactos con la oposición que exige a Macron medidas que atiendan las protestas también menos soberbia en la forma de gobernar

Voz 8 03:02 desde que quité sí porque estándolo

Voz 1727 03:06 el líder socialista he dicho literalmente a Macron se ha acabado Júpiter tiene que descender del Olimpo aquí en España el Ministerio del Interior ha encontrado en sus archivos las primeras pruebas de el uso de fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas en la operación Kitchen Aimar

Voz 0027 03:21 lo publica el País son los recibís que firmó supuestamente el chófer de Bárcenas en dos mil trece y dos mil catorce después de cobrar dos mil euros todos los meses por su tarea como confidente para esta supuesta trama policial en algunos de esos recibís aparece el nombre del comisario Villarejo como responsable de entregar el dinero

Voz 1727 03:37 en una entrevista con varias televisiones difundida esta madrugada Pedro Sánchez dice que la inviolabilidad del Rey se ha quedado vieja y que sería partidario de eliminarla de la Constitución

Voz 8 03:47 sin duda alguna porque yo estoy convencido de que hasta el jefe del Estado también

Voz 1727 03:56 sin duda el hombre que dinamitó el Nobel de Literatura dos mil dieciocho por sus escándalos de abuso sexual ha sido condenado por una segunda violación El dramaturgo Jean Claude Arnaud ya estaba condenado por violar a una mujer en octubre del dos mil once y ahora lo han vuelto a declarar culpable por violar en diciembre de ese año a la misma mujer en los deportes el Barça ha declarado cuatro días de luto por la muerte de Núñez

Voz 1161 04:25 uno de los mejores presidentes de su historia en sus veintidós años en el cargo entre mil novecientos setenta y ocho y dos mil bajo su mandato ficharon entre otros Cruyff Maradona Romario Ronaldo Rivaldo creó la Masia el museo y ganaron veintinueve títulos en fútbol el más destacado en el noventa y dos la primera Copa de Europa el Barça abrirá hoy un espacio en la tribuna para rendirle homenaje ondeaban banderas a media asta minutos de silencio en entrenamientos y partidos por ejemplo el sábado en Cornellà en el derbi Espanyol Barça

Voz 0502 04:49 y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi cargo

Voz 1727 04:51 buenos días buenos días en general

Voz 0502 04:54 el sol en no puntos del país que ayer todavía ese formen nieblas y se están extendiendo ahora mismo cerca del

Voz 1989 04:59 Tajo también del Duero hoy del Guadiana

Voz 0502 05:02 así como el Ebro operó irán desapareciendo por ejemplo de la Comunidad de Madrid donde hoy acaban haciendo sol donde luzca el sol ambiente mucho más agradable máximas de quince a veinte grados en cambio donde las nieblas persistan fríos todo el día y en Canarias un poco de calor máximas alrededor de los veinticinco grados

son las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 9 05:21 qué le has destrozado

Voz 2 06:25 en la Cadena Ser

son los gritos que se escucharon anoche en las manifestaciones por la entrada de Vox en el Parlamento andaluz en ciudades como Sevilla Málaga Granada miles de personas salieron a la calle como reacción a esos doce escaños obtenidos por la ultra derecha en las elecciones del domingo elecciones en las que se registró una bajísima participación por cierto del cincuenta y ocho por ciento es decir el cuarenta y uno por ciento de los andaluces se quedó en casa no fue a votar sobre las negociaciones para formar gobierno todavía están en pañales hay muchas combinaciones posibles no todas pasan por Vox no son imprescindibles pero tanto PP como Ciudadanos consideran prioritario sacar al PSOE de la Junta Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 07:24 buenos días tanto Moreno Bonilla como Juan Marín aspiran a presidir la Junta de Andalucía ambos se ven legitimados para hacerlo el PP por ser segunda fuerza política de Ciudadanos porque es el partido que más crece ninguno de ellos descarta a día de hoy pactar con Vox en Génova dicen que no es la extrema derecha sino el partido donde milita Ortega Lara hay Pablo Casado que ya ha hablado con Santiago Abascal lo define así por tanto estamos en un movimiento transversal

Voz 1463 07:48 en el que muchas veces como ha pasado en otros países eh bueno pues obtienen votos muy baremos porque he hecho los doce escaños no aparecerían sólo de la pérdida de escaños del partido

Voz 0393 07:59 popular ciudadanos apuesta como primera opción por un gobierno en solitario presidido por Marín con el desbloqueo del PP y del PSOE si eso no funciona pues no descartan un pacto con el PP y con Vox José Manuel Villegas ya no descarta nada

Voz 1463 08:12 yo hoy me veo incapaz de descartar ningún escenario

Voz 0393 08:15 Santiago Abascal presume de tener las llaves de San Telmo y asegura que no impedirá el cambio de Gobierno

Voz 0393 08:29 darán su apoyo para acabar con el régimen socialista aseguraba el líder de la extrema derecha de Vox Vox

Voz 1727 08:36 convidado de piedra después de las elecciones

Voz 0393 08:38 luces

Voz 13 08:41 no

Voz 1727 08:43 eso dice esta mañana la mirada de Xavier Vidal Folch

Voz 1989 08:46 en el festín de la derecha andaluza hay un convidado de piedra porque los socios ni siquiera le llaman por su nombre Se trata de Vox no fuera un marciano que aterrizase entre los terrícolas yo hubiese escuchado solo las intervenciones de los líderes de la derecha convencional pensaría que el PP y Ciudadanos solos ellos dos juntos sin ningún apoyo adicional pueden formar gobierno en Andalucía pero no es así sin embargo todas sus intervenciones ocultan el nombre del partido el español será que les avergüenza asentarlo así que sería esperable Cresa avergonzarse también su incorporación a una mayoría parlamentaria de las derechas o a un gobierno es lo que ocurre en Francia o en Alemania donde la derecha democrática se defiende del para fascismo con el cordón sanitario quizá esto no acabe sucediendo aquí al PP parece que no le hace ascos quizá porque al patriarca José María Aznar le gustan los ultras de Bob se reconoce en ellos los considera hijos predilectos pero y Ciudadanos el partido que prometía ser un centro liberal y progresista

son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 14 10:00 eh

Voz 1727 11:28 desde esta medianoche son cuatro ya los dirigentes independentistas encarcelados en huelga de hambre Rulli Fórum se suman a Sanchez y Turull los cuatro de la órbita convergente Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 11:40 buen día exacto ninguno de los de Esquerra huelga que Rulli ni han empezado a las doce de esta noche en un comunicado hablan de una decisión meditada cree que el Constitucional bloquea ocho recursos desde hace más de un año para impedirles acudir a la Justicia europea el propio tribunal ha respondido que las decisiones que toman son jurídicas no políticas y que si están tardando es por la complejidad de la causa esto mientras partidos entidades y gobierna están intentando pactar alguna protesta conjunta para dar apoyo a los presos independentistas en el Palau de la Generalitat por ejemplo

Voz 1203 12:09 no tendrán mancha Sanitat

Voz 0931 12:13 el president Quim Torra anunciaba que no habrá comida en ninguno de los actos oficiales del Govern en las calles

Voz 12 12:18 sí

Voz 17 12:22 centenares de personas convocadas por los CDR cortaron la Gran Via de Barcelona unos minutos y protestaron frente a la Delegación del Gobierno

Voz 1727 12:29 la huelga sobre la que Pedro Sánchez ha dicho que España garantiza un juicio justo Sánchez estaba ayer en Polonia en una cumbre de cambio climático y allí ha anunciado que aprobará en breve la Ley de Transición Energética y que quiere reducir en un treinta y siete por ciento las emisiones contaminantes en el año dos mil treinta dice el presidente que los objetivos tienen que ser más ambiciosos para cumplir con los acuerdos de París

Voz 1722 12:52 vamos lejos de cubrir los objetivos del clima fijados en dos mil quince como demuestra el crecimiento de las emisiones globales en el año dos mil diecisiete y es el momento de fortalecer en consecuencia el multilateralismo desde instituciones como Naciones Unidas también la Unión Europea

Voz 1727 13:05 Peace sobre el Brexit Theresa May se le siguen acumulando los problemas el último que su Gobierno se niega a facilitar a la Cámara de los Comunes los informes que han manejado a la hora de negociar el divorcio con Bruselas lo habían pedido todos los diputados pero el Gobierno defiende el secreto de esos documentos corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 13:25 las pelea sobre el Brexit son realmente inacabables ahora ha surgido una nueva disputa entre el Gobierno y la Cámara de los Comunes en noviembre los diputados habían exigido en votación al Gobierno que publicara el informe jurídico integro sobre el acuerdo de salida alcanzado con la Unión Europea el Gobierno se ha negado a aceptar esa orden ayer trató de solucionar la papeleta con la publicación de un resumen de cuarenta y tres páginas del informe el fiscal general Geoffrey Cox estuvo respondiendo a las preguntas de los diputados pero el portavoz de la Cámara de los Comunes aceptó a última hora que podía existir un acto de desacato al Parlamento por parte del Gobierno esta mañana el asunto se va a debatir y los diputados votarán si presentan una reclamación ante el Comité de Standars parlamentario Si se aprueba la moción el comité abriría una investigación que puede conducir al castigo la suspensión temporal quizás de algún miembro del Gobierno

Voz 12 14:23 en Hoy por hoy

Voz 8 14:28 con Pepa Bueno amenazas insulto

Voz 1727 14:30 dos o incluso fotos de mujeres violadas son algunas de las respuestas que reciben a través de Internet las mujeres que utilizan las redes sociales para denunciar situaciones de violencia un ciber acoso machista que no se suele denunciar según un informe que hoy se va a presentar en el Congreso Mariola Lóriz

Voz 0393 14:49 el informe elaborado por la abogada Laia Serra pide al Gobierno la creación de un registro para recabar los datos sobre la violencia machista la sufren víctimas de maltrato activistas feministas o cualquier mujer que se signifique en la lucha por la igualdad

Voz 18 15:02 desde amenaza adjuntando una imagen de una mujer lesionada a una mujer muerta o violada de insultos diversos campañas organizadas contra determinadas mujeres que en ese momento prefieren tan ese mismo o la reivindicación de los derechos de las

Voz 0393 15:21 y pese que hasta lo mandato a la ONU no hay en España una respuesta institucional adecuada este tipo de ataques misógino que van en aumento y que las mujeres no denuncian

Voz 18 15:30 porque es largo porque es costoso porque no se asegura que la respuesta al va a darle importancia porque las denuncias pueden suponer una escalada en la red no a nivel de represalias

Voz 0393 15:44 el estudio promovido por la revista pícara magacín alerta de que estas vejaciones tienen un impacto individual pero también

Voz 1727 15:50 colectivo a la atentar contra la participación

Voz 0393 15:52 pública y política de las mujeres en Internet y en las redes sociales

Voz 6 15:59 buenos días los dos sorteos del triple ex de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 8 16:05 en el sorteo de la mañana tres

Voz 1727 16:11 en el sorteo de la noche

Voz 0070 17:54 terminamos de escuchar sus reflexiones sobre las elecciones andaluzas buenos días

Voz 1984 17:58 días estoy Pedro de Vélez Málaga en esta Andalucía de cuatro humanos tres derechas y una izquierda con seis desde no vamos a ver morado para solucionar esta manzana verde que aunque de buena calidad si la atisban muchos gusanos Juan Almería todo mi familia vive en el adquirido haber

Voz 20 18:17 trabajador la ola de racismo dice remontando el partido traerá concepto guía sobre elegido bienvenido buenos días buenos

Voz 21 18:26 días soy Manuel de Murcia tras las elecciones en elegido espero que sus ciudadanos sean un consecuentes y expulsen de sus campos a los el tiro ciudadanos extranjeros tengan valor y dejen esa tierra que no los quiere iba hayan a otros campos españoles donde necesitamos de su trabajo para seguir avanzando en nuestra economía

Voz 1989 18:46 gracias Manuel un saludo desde A Coruña Patricia

Voz 1490 18:49 lo de ayer en Andalucía las manifestaciones encima escuchar hoy por la mañana una chica que estaba manifestándose y decía que más de la mitad de los asistentes no habían votado pues me trae un poquito a la mente el tema de la educación de de esa generación no digo que todo sean así pero es cierto que muchos de esos chavalillos que estaban aquí manifestándose son niños que todo lo han conseguido a base de prensas todo lo han conseguido a base de llorar sentarse en el suelo gritar papá y mamá siempre hacían lo que los niños querían en este caso la prensa ha sido reunirse y manifestarse pero chicos así se consiguen las cosas se consiguen con mamá y papá pero no con papá Estado con Papa Estado rigen unas obligaciones ya hay que ir a votar

Voz 0070 19:26 Di Patricia anima en las futuras comicios que tenemos el año que viene a que vayan todos a votar Reed terminamos no se presenta pero es una catalana con pocas esperanzas

Voz 22 19:33 se tan malo como él no tiene español es el nacionalismo independentista catalán el problema es que durante estos seis años de pluses sal blanqueados totalmente por parte de los nervios de los periodistas al independentismo catalán son tan excluyente tan responsables pero que ha pasado en Andalucía con voz como el nacionalismo español

muchas gracias por esta aportación muchas gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 8 20:05 Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:08 qué tal buenos días con mucha nubosidad a primera hora más sol esta tarde en las temperaturas un par de grados este martes en toda la Comunidad de Madrid la Mesa Sectorial de Sanidad donde están representados la Comunidad de Madrid y los sindicatos de la sanidad madrileña deciden este martes si va a haber nuevos horarios para la Atención Primaria para ir al médico de cabecera la Consejería de Sanidad quiere que no haya citas a partir de las seis y media de la tarde en lugar de hasta las nueve de la noche como ahora Ike en esa franja horaria cualquier urgencia sea atendida por los facultativos que quede en el centro de salud la plataforma que aglutina a estos centros de atención primaria cree que la Comunidad sólo busca amortizar las plazas de los sanitarios que se van a jubilar en los próximos años un treinta por ciento en la próxima década aseguran que el nuevo horario va afectar negativamente a la población hizo lo va a hacer que haya más pacientes que se vayan a las urgencias de los hospitales Teresa Rubio

Voz 15 20:59 Maribel Ramos pasa consulta un centro de salud asegura que al menos en su caso las tardes están más masificadas que las mañana

Voz 23 21:05 suele citarse ancianos tienen los traía al centro de salud con familiar bien porque salen del centro de día y los acerca o bien porque es la hora a la que sale el familia del trabajo y les puede traer

Voz 15 21:16 también madres que llevan a los niños después de trabajar y adultos que no pueden pedir permiso al médico cuando acaban su jornada laboral Joaquín Villena

Voz 24 21:23 Armero está contento de como la edad tiene que ver tres días a partir de las seis y media noble iba a ver su médico diciéndole lo impedía hasta novia el suyo sin ningún

Voz 1989 21:38 desde la plataforma aseguran que con estos horarios la contiene

Voz 1275 21:41 edad asistencial sería imposible estamos en el quinto día de huelga en el Hospital doce de Octubre de los Médicos Internos Residentes de urgencias que denuncian que faltan facultativos para supervisar su trabajo como médicos en prácticas nadie de la Consejería de Sanidad se ha puesto aún en contacto con ellos a pesar de que el consejero Enrique Ruiz Escudero ha admitido este lunes que faltan adjuntos para supervisar el trabajo de los MIR es un plan para reforzar el personal en urgencias y que hasta que se ponga en marcha harán lo posible porque acaba esta huelga escuchamos al consejero de uno de los portavoces del comité de huelga

Voz 0268 22:16 todo lo que vamos a hacer es pues tender la mano y tratar de llegar a una solución que sea adecuada para todos no hemos notado ninguna incidencia en estos tres días que va de huelga con más esfuerzo de los médicos adjuntos que allí se encuentran pero desde luego que que nuestro objetivo es dar una solución jugando

Voz 26 22:32 Nos gustaría reunirnos con él si es posible en este sentido para poder intentar buscar una solución al conflicto mientras tanto nosotros debemos salir con la convocatoria de huelga porque éramos recordar que esto lo estamos haciendo con la idea de intentar mejorar la supervisión que recibimos los residentes personal en formación en el servicio de urgencias

Voz 1275 22:53 es martes es cuatro de diciembre más noticias en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 20 22:57 la mujer de noventa y nueve años desahuciada en Pozuelo después de que su nieto vendiera su vivienda sigue en el hospital fue ingresada con principio de hipotermia tras pasar la noche en la calle a modo de protesta acusa a su nieto de estafa aunque la justicia no le dan la razón

Voz 1275 23:08 la policía busca todavía el hombre de unos cuarenta años que ayer robó un coche con dos niños dentro se los llevaba cuando la madre salió del vehículo para llamar a la puerta de su hermana abandonó al hermano de cinco años en una urbanización cercana en Collado Villalba y al bebé de once meses en fuera

Voz 20 23:21 un hombre ha sido detenido acusado de matar el sábado a un indigente de cincuenta y cuatro años en el interior del metro de Moncloa lo cuenta hoy el mundo la víctima y el agresor salían juntos discutiendo por las escaleras del intercambiador y comenzaron a pelearse ambos en usuarios del albergue municipal

Voz 1275 23:34 los deportes Luka Modric es Balón de Oro tras la gala de anoche en París hoy vuelve la Copa del Rey con los partidos de vuelta de dieciseisavos desde las siete y media Getafe Córdoba desde las ocho y media Rayo Vallecano Leganés a ver cómo despierta hasta ahora el tráfico en la capital pantallas inmaculado de las bueno

Voz 27 23:56 hola muy buenos días te experta bien en principio hay niebla la periferia pero que en la ciudad no es problema eso sí la calzada esta húmeda así que tengan mucha precaución es la M treinta en el Puente de Vallecas haya quedado averiado un vehículo en la calzada central pero en el sentido sur que es el sentido fluido a esta hora así que tengan mucha precaución si bajan por el puente de Ventas el sentido inverso es el que ya se encuentra en hora punta al igual que el movimiento desde el Vicente Calderón hacia el Paseo Marqués de Monistrol saber cómo fritas

Voz 1275 24:24 la densa niebla la circulación en las carreteras de la región DGTE María Herrero buenos días

Voz 0268 24:28 para Díaz pues muchas complicaciones también a las entradas ahora mismo estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada por la A5 en Navalcarnero que está generando tráfico muy intenso por lo demás ya decimos también complicaciones en la entrada por la A cuatro desde Valdemoro por la A6 de Las Rozas y en la M cuarenta especialmente en la el tramo entre Vallecas Vicálvaro sentido A dos

Voz 28 24:48 en fin señora me veo sin mi sin vos y sin Dios sin Dios por lo que usted sin mí porque estoy sin vos sin vos porque no os poseo

Voz 30 25:10 este señor está pro

Voz 1989 25:12 picando el tranquila Air servicio

Voz 30 25:14 porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 12 25:34 once tranquilo está

Voz 38 28:28 es que vuelve Súper catorce de ahorro más con catorce súper ofertas el solo día a día como la lubina superior a sólo ocho con noventa y cinco euros sentido fue el plátano canario por sólo uno con cincuenta euros el kilo sólo hasta el ocho de diciembre ahorra más bola

Voz 1275 28:46 siete veintinueve minutos de la mañana dicen que el auge del fascismo y de los movimientos de ultraderecha en España también Europa han motivado su campaña un grupo de asociaciones de Madrid ha puesto en marcha el llamado espacio libre de tópicos en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles para acabar con los tópicos xenófobos y también con aquellos que afectan a este barrio mensajes como los inmigrantes aportan tres veces más de lo que gastan aparecen impresos en las servilletas de al menos nueve bares del barrio para concienciar a los vecinos Andrea Ortiz portavoz de la plataforma intervención comunitaria intercultural estuvo ayer en La Ventana de Madrid para explicar esta campaña

Voz 39 29:21 lo que se está realizando también con otros acciones el tema de desmontar tópicos porque habíamos un crecimiento de del racismo y el fascismo de discursos de odio ante esa amenaza sí que vimos importante empezar a trabajar trabajando de hecho en otros barrios de Madrid además de San Cristóbal

Voz 1275 29:40 llevamos así a las siete y media ojo a la densa niebla que tenemos hasta ahora en buena parte de la región en los cercanías ha habido un problema en las instalaciones en la entrada de la estación de Atocha que está provocando demoras en algunos trenes

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el martes cuatro de diciembre un día con mucho significado en Andalucía porque una manifestación del cuatro de diciembre del año setenta y siete reclamando la autonomía acabó en Málaga con la muerte por un disparo policial del joven Manuel José García Caparrós cuarenta y un años después esa noche hubo manifestaciones en varias capitales andaluzas esta vez como reacción a la entrada en el Parlamento este domingo de un partido Vox que aboga precisamente y entre otras cosas por la disolución de la España autonómica

Voz 12 30:46 a la prensa sigue y sigue

Voz 1727 30:50 la resaca del cataclismo político que dejó esa jornada la caída de la izquierda el crecimiento de la derecha y la aparición de Vox Alfonso Armada buenos días buenos

Voz 0502 31:00 días Pepa para el país PP y Ciudadanos pugnan por presidir el Gobierno andaluz el mal resultado electoral dispara las hostilidades entre Pedro Sánchez y Susana Díaz en un artículo Ignacio Jurado profesor de Ciencia Política en la Universidad de York dice que en Andalucía se ha dado la tormenta perfecta para la llegada de un partido de extrema derecha ha calado un discurso contra la inmigración y a favor de la protección cultural el paro la precariedad y la percepción del agravio económico son condiciones favorables para el éxito de Vox para el mundo el principal titulares Sánchez pide la cabeza de Díaz para aferrarse al poder y el segundo una entrevista con Juan Manuel Moreno el líder popular en Andalucía casero que se ciudadanos salva a Susana Díaz el partido de Rivera no podrá volver a Andalucía en su editorial El Mundo asegura que Sánchez no quiere entender que aliarse con los partidos que insultan a los andaluces como Irán es peor que un crimen es un error como el

Voz 1727 31:55 cuentan ABC y La Vanguardia pues sabe

Voz 0502 31:58 pone en portada los líderes en Andalucía de Vox Ciudadanos y el PP y titula condenados a entenderse PP y Ciudadanos pugnan por presidir la Junta Moreno acepta los votos de Vox Marín trata de lograr la abstención del PSOE el director de La Vanguardia Marius Carol escribe que no hay que precipitarse a la hora de calificar de fascista algún partido pero que el discurso machista homófobo y racista de Vox haya obtenido doce diputados en Andalucía es preocupante para el Confidencial por su parte el PSOE señala la puerta de salida días advierta Ciudadanos de que no le da la Junta

Voz 1727 32:31 más voces Info Libre el diario

Voz 0502 32:34 sí según el análisis de Fernando Varela libre el PSOE admite desgaste por Cataluña pero atribuye a Susana Díaz la principal responsabilidad de la hecatombe electoral el ministro de Fomento de Sánchez José Luis Ábalos habló de regeneración del proyecto en Andalucía lo que deja poco espacio a la continuidad de Díaz mientras que Andrés Gil en el diario punto es hace hincapié en que los principales líderes europeos rechazan alianzas como la que busca el PP con Vox ciudadanos los populares europeos marcan distancias con aliados de la extrema derecha de Vox como Marine Le Pen Merkel siempre ha mirado para pactos a liberales o socialdemócratas Illa felicitación del líder liberal ver Soft had a Rivera incluye una alerta a los peligros de la extrema derecha y Macron intenta mostrarse como antagonista de los Salvini los Orban y una nota que a mi juicio no se valoró bastante y que apuntó Manuel Jabois el lunes recordaba una entrevista con Mariano Rajoy después de que su partido apoyará el matrimonio homosexual ante las feroces críticas de muchos afines a esos maricones les reprochaban jabón le dijo a How perdón Rajoy le dijo que no sabía que tantos fachas votaran a mi partido

Voz 1727 33:43 una joya que recuperaba Jabois Si este lunes sacudida en España Alfonso pero sacudida muy seria en Francia con Macron precisamente contra las cuerdas por un movimiento que no tiene ni siquiera un líder claro los chalecos amarillos acorralan a Macron dice Iñaki Gil en el mundo desde París el presidente francés se queda

Voz 0502 34:02 la solo en la crisis del diésel al no conseguir

Voz 1727 34:04 la oposición cierre filas para poner fin a la rebelión en la calle pero Carlos yernos en El País dice que la coincidencia de las protestas de los chalecos amarillos en Francia y la irrupción de la

Voz 0502 34:15 la ultraderecha en España no ha sido sólo temporal

Voz 1727 34:18 estallar nos que revela la incapacidad de los partidos tradicionales para abordar los grandes problemas de los ciudadanos la globalización los recortes la redistribución de cargos

Voz 0502 34:28 tras la crisis o el desempleo ahí seguimos

Voz 1727 34:30 una década después que no están más tranquilos en el Vaticano allí lo más urgente es la pederastia los escándalos de abusos en este contexto ojo a esta sorprendente declaración

Voz 0502 34:42 el Papa si lo cuenta El País en su portada el Papa pide cerrar el paso a los gays en el clero Francisco reflexiona sobre el celibato en un libro entrevista con un sacerdote español ya están dentro dice el Papa les pide que no escandaliza hincó una doble vida

Voz 1727 34:56 una historia ahora sobre cómo mueren los peces que comemos

Voz 0502 35:00 sí lo cuenta Martín malo en el diario francés Le Mond en un artículo titulado las crueles condiciones de la pista y cultura dos asociaciones denuncian el hacinamiento de animales y los métodos de sacrificio de piscifactorías escribe empieza así mueren en silencio sofocados congelados en los puentes de los arrastreros o asfixiados en las cajas de polietileno el cuerpo a veces aplastado en redes demasiado llenas los ojos fuera de sus órbitas por la descompresión brutal en el universo de la pesca en alta mar es poco probable que se escuche el sufrimiento de los peces también el de los hombres pero su destino

Voz 1727 35:36 no es necesariamente más envidiable que el de los animales de las granjas y a las ocho menos XXV siete menos veinticinco en Canarias de un mar desde diciembre pregunta para cerrar es el amor el motor de la vida

Voz 12 35:49 de mi marido

Voz 41 35:52 me

Voz 12 35:57 eh a Cela

Voz 0502 35:59 la escritora Laura Ferrero en el último número de la revista yo Dawn sobre la estadounidense tibias Leigh que acaba de publicar en España la mujer singular la ciudad según Gartner hace cincuenta años entradas en un armario llamado matrimonio en el armario había dos conjuntos de ropa tan rígidos que se sostenían de pie la mujer se ponía el vestido llamado esposa el hombre el traje llamado marido eso era todo desaparecían dentro de la ropa nosotros hoy suspender nos quedamos aquí de pie desnudos eso es todo dice Laura Ferrero que lo que hace auténtica la obra de Guernica que ya había publicado antes en España apegos feroces es que rezuma autenticidad contradicción y que el amor no puede estar en el centro de ninguna madera sin embargo añade Laura el gran tema de Vivian Igor Nick no es la ciudad ni su madre ni los hombres es lo que hacemos con el amor

Voz 1727 36:52 sí

Voz 42 36:53 como Alfonso Armada

Voz 1727 36:57 y una última señal de humo más porque hoy llega a los cines el Rey la adaptación cinematográfica de la obra que Alberto San Juan puso en marcha hace dos años en el Teatro del Barrio Madrid llega un Rey que ríe llora conspira calla o pide perdón Pepa Blanes

Voz 1463 37:11 qué papel ha jugado la Monarquía en España en los últimos cuarenta años a qué fines ha servido cuáles son los objetivos de la monarquía en las próximas décadas son las reflexiones a las que invita el Rey la película que dirige Alberto San Juan y que antes fue una obra del Teatro del Barrio de Madrid que se estrena justo cuando vuelve el debate sobre qué modelo de país no sirve para el futuro

Voz 43 37:30 pero el ciclo histórico y político que se abre con la Constitución del setenta y ocho está agotado otra cosa que es que la agonía pueda durar mucho tiempo pero ya hace aguas por todos lados y una de las principales vías de agua creo que es la monarquía

Voz 1463 37:46 el Rey es una ficción el protagonista se llama Juan Carlos I Rey que se ha visto obligado a abdicar en favor de su hijo y que sufre pesadillas los fantasmas del pasado le vienen a ver todos los protagonistas de la Transición

Voz 8 37:57 con Juan Martín Villa Jesús Hermida

Voz 1463 38:01 Luis Bermejo interpreta al Rey Alberto San Juan y Willy Toledo se intercambian el resto de personajes

Voz 8 38:06 claro damos la ansiedad de aportar nuestro granito de arena a los fastos de celebración de nuestra gran Constitución del setenta y ocho de luego lado bueno pues hemos cineastas también me gusta

Voz 1463 38:19 es la primera producción del Teatro del Barrio de donde han salido obras como B de Bárcenas sobre la corrupción del PP o las guerras correctas aquella entrevista de Iñaki Gabilondo a Felipe González en la época de los GAL

Voz 44 38:33 no

Voz 45 38:35 el cónsul era tierra a bordo Legio árido con todos eh

Voz 8 40:15 con Pepa Bueno

son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias

Voz 1275 40:35 el barcelonismo perdió ayer a Juan

Voz 49 40:38 José Luis Núñez hoy hemos perdido un gran barcelonista recordar todas las acciones que hizo presente Núñez con el club acciones que los han dado mucho fruto

Voz 1727 40:46 dos muchas alegrías futbolistas así lo recordaba el presidente actual Bartomeu hoy Sampe será la familia culé la que le rinda homenaje

Voz 1161 40:53 abriendo en la tribuna un espacio para su despedida declarar luto oficial los próximos cuatro días en los que ondearán las banderas a media asta hice guardarán minutos de silencio en entrenamientos y partidos el primero mañana en Copa del Rey en el Camp Nou ante la Cultural

Voz 1275 41:04 pues sábado en Cornellà en el derbi Espanyol Barça con veintidós años en el cargo entre mil novecientos setenta y ocho y dos mil ficharon entre otros jugadores como Cruyff Maradona Romario Ronaldo o Rivaldo creó la Masia el museo y se ganaron veintinueve títulos en fútbol el más destacado el de

Voz 1161 41:18 el año noventa y dos la primera Copa de Europa a parte de Bartomeu en El Larguero de recordaban también Joan Gaspar su mano derecha y su presidente rival en el Real Madrid Lorenzo Lorenzo Sanz

Voz 50 41:27 aquí es que son lógicamente el un amigo

Voz 6 41:30 exigírselo si lo mucho

Voz 51 41:32 como una relación correcta de teníamos nuestros enfrentamientos deportivos lógicos y la verdad es que creo que ha sido una gran pérdida lo siento mucho

Voz 15 41:41 a parte del adiós de Núñez ayer no hubo sorpresa

Voz 1161 41:43 Chris el madridista Luka Modric se llevaba el Balón de Oro dos mil dieciocho Cristiano Ronaldo segundo Griezmann tercero cuarto y Messi quinto no pudieron ni Messi ni Cristiano Modric no quiso valorar sus ausencias y en el mejor año de su carrera en cuanto premios sólo se le resistió ganará el Mundial quedando subcampeón con Croacia así fue elegido como mejor jugador del campeonato ganó también la Champions y los premios al mejor jugador para la UEFA para la FIFA ve este galardón también como un reconocimiento a su trayectoria

Voz 20 42:07 esto no es sólo por el trabajo que ha hecho esta año que ha sido experta

Voz 52 42:12 escolar pero para toda mi trayectoria para toda mi carrera por todo todo lo que ha hecho hoy nivel que estoy mostrando porque en fútbol constancia es muy importante yo creo que últimos años yo estaba constante Hay gente que he conocido estoy me alegro

Voz 1161 42:29 además en papel se llevaba el primer trofeo Copa Balón de Oro al mejor sub veintiuno y la noruega Ada Heather ver el primer Balón de Oro femenino en lo deportivo tenemos partidos de vuelta a la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey y media Getafe Córdoba con uno dos en la ida para los madrileños a la misma hora Valencia Ebro también uno dos para los valencianos a las ocho y media Rayo Vallecano Leganés novedades José Palacio buenos días

Voz 15 42:49 buenos días Sampe llega la Copa con ese dos a dos en la ida en Butarque más favorito el Rayo Vallecano que además quiere buscar en Vallecas la segunda victoria consecutiva malísima noticia la que recibió ayer Michel con la lesión de Gorka Elustondo roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha dice adiós a la temporada también baja por lesión

Voz 1275 43:04 esta Javi Guerra y las lega quiere levantar el resultado de la ida con la moral que le dio la goleada en Pucela Blooming volverá a la meta y puede que vuelva también a jugar José Arnaiz tras problemas en el pubis que ha tenido los últimos meses arbitre

Voz 15 43:16 la Hernández Hernández y el saque de honor lo hará la rayista campeón del mundo sub diecisiete Eva Alonso hizo cerrarán los eh

Voz 1161 43:22 centros del martes el Español Cádiz novedades John Tejedor

Voz 0070 43:24 el español pasa por el peor momento desde que Ruby llegó al banquillo con tres derrotas consecutivas en Liga aunque la lista la conoceremos hoy ya sabe que no podrá contar ni con Sergio García con Aldo para intentar voltear la eliminatoria desde la ida a los periquitos sólo han ganado un partido de cuatro todo lo contrario que el Cádiz qué ha pasado de bordear el descenso a rozar la zona de play off a Primera tras vencer en los cinco duelos ligueros que ha disputado desde que doblegarse al español con un resultado de dos uno en la primera manga favorable a los andaluces se disputa a las nueve y media en el RCD Stadium lo va a pitar el vasco de Burgos Bengoetxea

Voz 1161 43:51 además se completó anoche la jornada catorce en Primera con el Levante tres Athletic cero que mete a los valencianos sextos en puestos de Europa League deja a los leones en descenso a tres puntos de la salvación y en la NBA doble enfrentamiento español esta madrugada Victoria de los Anders de Abrines sobre los Pistons de Calderón ochenta y tres ciento diez de Denver en Toronto ciento trescientos seis con quince puntos de Juancho Hernangómez y también de Ibaka no jugó Mirotic en la derrota de New Orleans con los Clippers ciento veintiséis ciento veintinueve sin españoles han ganado Washington Cleveland y los Warriors

Voz 1727 44:18 queridísimo hay algo que te inquieta

Voz 1727 47:39 diariodehoyporhoy del cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Gloria ahí nos cuenta cómo viven en su casa en su familia la situación de su hermano pequeño que es un parado de larga duración

Voz 6 47:50 me llamo Gloria hermano mayor mi hermana mayor esta jubilada cobra sobre seiscientos euros yo estoy jubilada anticipadamente cobró ochocientos euros y último está en nuestro mano nuestro hermano tiene veintisiete años es un parado de larga duración en extenso currículo con más de treinta trabajos clave de Miller situación y más precarios mi hermana sea pues ya pues moralmente psicológicamente cuando tiene algún bajón ella administrado de para hablar yo soy pues un poco más impulsiva Solla que le ayude económicamente dentro de mis posibilidades cojo la prensa ahí veo que una empresa ganado no sé cuántos sí Bush con correo electrónico y lo envió el correo el el currículum de mi hermano no contestan pero bueno yo lo envío yo idónea idóneo es el ese año ha trabajado en marzo abril y luego en septiembre octubre mes y medio asegura datos es más feliz del mundo es el más feliz cuando se tienen trabajo llegamos a un punto que le llaman es exactamente que una mensajería que integra paquete iría ofrecen entregas a un euro el combustible y ella como la locomoción sin coche su furgoneta es lo que tenga a Caco del que cuando hablo con él yo vivo como vive me dice con miedo y no creo que el miedo

Voz 1989 49:16 espantajo

Voz 1727 49:25 gracias Gloria Nos vamos a acordar de tu hermano esta mañana a las nueve cuando se publique el dato del paro registrado en el mes de noviembre porque estas son las historias que están detrás de esas cifras