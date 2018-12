Hoy por Hoy (04/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal muy buenos días todo el mundo tiene consejos estos días sobre que no se debe hacer para evitar el crecimiento de la extrema derecha consejos a los políticos consejos a los medios de comunicación que no hacer dicen pero nadie acierta con la fórmula sobre qué hacer para frenar una ola que recorre toda Europa para dar respuesta no a sus dirigentes pero sí a quienes les votan sólo hay que echar Unami de Haditha a ese París en llamas por los chalecos amarillos que ponen contra las cuerdas aún Macron recibido hace sólo año y medio como la solución a la crisis de los partidos tradicionales y aquí no valen respuestas simplistas por más que los dirigentes escondan su fracaso en hojas de ruta que la realidad les va desmontando poco a poco en Andalucía el tsunami cubre todo todavía y hasta que no bajen las aguas será imposible aventurar quién podrá gobernar esa comunidad y con qué apoyos aunque Ciudadanos ha girado en apenas veinticuatro horas ID desechar pactos con Vox ha pasado a no descartar ningún escenario el PP no el PP no ha tenido ningún problema ningún momento para entenderse con quienes proponen cargarse la Constitución disolviendo las autonomías por sacar el aborto de la sanidad pública tiene el PSOE en el PSOE la conmoción no ha tocado fondo pero ya se adivinan las líneas del frente Susana Díaz que pretende resistir dirigiendo el partido y las negociaciones como fuerza más votada la dirección de Ferraz abriendo la puerta a su salida tras el estrepitoso mal resultado del domingo que les hará perder el gol el andaluz Sánchez no ha hablado todavía de cumbre en cumbre entre los líderes regionales socialistas cunde el pánico por el impacto de la crisis catalana en las urnas escribe hoy David Trueba en El País que las elecciones más que resolver nada bajan los humos que no es poco

Voz 3 02:21 es martes cuatro de diciembre de vamos a conocer esta mañana Aimar el paro registrado en noviembre sí suele subir el paro aunque menos que en los meses previos a partir de diciembre ya las Navidades traen contratos nuevos XXXI a mil personas han pedido ya la devolución del IRPF por maternidad y paternidad y eso que el plazo Se abrió ayer

Voz 0027 02:39 quiénes tuvieron un hijo en dos mil catorce dos mil quince lo pueden pedir ya en agenciatributaria punto es quiénes lo tuvieron en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete lo tendrán que hacer en enero se les devuelven mil seiscientos euros de media

Voz 1727 02:50 a las madres trescientos ochenta a los parisinos vamos a Bruselas porque hay acuerdo de mínimos después de una larguísima reunión de los ministros de Economía y Finanzas toda la madrugada han estado tratando de pactar la reforma del euro para protegerla a la moneda única de una nueva crisis que han acordado Griselda Pastor

Voz 0738 03:10 pues Bono buenos días ha sido muy difícil pero finalmente va a ser posible ayudar con incentivos económicos a los países para evitar contagios ante griegos de crisis en necesidad de tener que quedar sometidos a reformas obligatorias a intervención de la Comisión Europea tendrán la obligación de cumplir objetivos eso sí pero en su comprobación se realizará desde los mismos Estados Ésta es la base para llegar a ese acuerdo que les ha mantenido aquí reunidos desde ayer aproximadamente a la una de la tarde y aunque es evidente que en sido reuniones permanentes y que han estado largos espacios cada uno en su despacho en la práctica finalmente por agotamiento esa técnica que ha recuperado el presidente del Eurogrupo sólo así ha sido posible llegar a ese acuerdo de mínimos

Voz 1727 03:56 aquí en España hoy expira el mandato del Consejo General del Poder Judicial

Voz 0027 04:00 Carlos Lesmes y los veinte vocales siguen trabajando desde hoy en funciones sin que haya visos de un pacto posible

Voz 1727 04:06 para su relevo los ex consellers catalanes Rulli Fórum se suman a la huelga de hambre que iniciaron Turull y Sánchez los cuatro son del partido de Puigdemont ninguno de Esquerra

Voz 0027 04:15 Quim Torra anuncia que en solidaridad no habrá canapés en los actos oficiales

Voz 4 04:20 seguido a los al Govern para relacionar la huelga de hambre no tendremos comida en los actos que ofrezca la Generalitat espero que entendáis esta decisión pero cantan qeu a que esta decisión

Voz 0027 04:30 el Papa pide a los responsables de los seminarios

Voz 1727 04:33 que detecten a los candidatos gays antes

Voz 0027 04:35 de que se hagan curas en un libro entrevista que acaba de publicar Francisco dice que está preocupado por el número de religiosos homosexuales le preocupa que lo que él considera una moda la homosexualidad se expanda por ley

Voz 1727 04:50 y Barcelonismo despide hoy a José Luis Núñez Sam

Voz 1161 04:53 el que fuera presidente culé durante veintidós años entre mil novecientos setenta y ocho y dos mil fallecido ayer entre sus acciones bajo su mandato los grandes fichajes de jugadores como Cruyff Maradona Romario Ronaldo Rivaldo para el club creó la masía al museo y en lo deportivo se ganaron veintinueve títulos en fútbol el más destacado el noventa y dos la primera Copa de Europa al club

Voz 0027 05:10 dirá un espacio en la tribuna para rendirle homenajes

Voz 1161 05:13 declaran cuatro días de luto con las banderas a media asta minutos de silencio en entrenamientos y partidos el primero mañana

Voz 5 05:18 va en el Camp Nou el sábado en Cornellà en el derbi

Voz 1161 05:20 Espanyol Barça

muy el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días así afianza la inversión térmica con dos de sus derivadas más conocidas por una parte las nieblas ya los últimos días han sido persistentes hoy lo será más especialmente en la cuenca del Duero del Ebro donde no desaparezca ambiente frío durante toda la jornada otra derivada es el aumento de concentrar John de contaminantes en áreas urbanas e industriales yacen se empieza a notar por ejemplo en el área metropolitana de Madrid con más partículas en suspensión que los últimos días en Madrid por cierto y acabará haciendo sola diferencia de los últimos días mucho sol en el resto del país con temperaturas máximas esta tarde de quince a veinte grados cerca de los Veinticinco en Canarias

Voz 1 06:03 haría

Voz 5 06:08 Perotti explosión

Voz 1727 09:18 la preside Pedro Sánchez que puede pasar

Voz 0806 09:20 van a definir una estrategia que pasa por el intento de Pedro Sánchez de tomar el PSOE andaluz que es la única federación donde no logró ningún poder orgánico ya hay algunas cartas sobre la mesa por un lado el secretario de Organización José Luis Ábalos invitó ayer a Susana Díaz a dimitir

Voz 13 09:37 nosotros como dirigente sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político

Voz 0806 09:44 el otro mensaje fue dirige dirigido al resto de los partidos se comprometió Ábalos a lo que la oposición ha pedido en campaña el PSOE andaluz a regenerar lo ya implicarse en la gobernabilidad muchos en el PSOE entendieron esto como un ofrecimiento velado de que se puede negociar sobre la base de que Susana Díaz no sea la candidata a la investidura está previsto que esta semana posiblemente mañana el presidente del Gobierno se reúna con el resto de los partidos iban a hablar de Gibraltar y de los aforamientos pero si se mantiene esa ronda hay tendrá oportunidad también de tantear si hay opciones de pacto en Andalucía con un elemento que puede estar encima de la mesa como

Voz 5 10:21 tras pata de la negociación que son los presos

Voz 0806 10:23 puestos Generales del Estado la batalla que se plantea no es menor Pepa el PSOE andaluz iba ayer de la perplejidad a la indignación distintas fuentes del PSOE en Andalucía nos decían que el relevo de Susana Díaz sólo podría hacerse de acuerdo con ella y ella por el momento lo que ha anunciado es que va a intentar formar

Voz 1727 10:41 bueno hablamos con ella gracias Inma hablamos con ella hasta luego a las ocho y media estará Susana Díaz aquí en Podemos los anticapitalistas le piden a Pablo Iglesias que paralice las primarias que había montado ante un hipotético adelanto de las elecciones generales y mientras las derechas

Voz 0502 10:57 marcan territorio Tanto PP como Ciudadanos

Voz 1727 11:00 se arroga la responsabilidad de liderar el Gobierno andaluz pero ahora mismo nadie duda de que acabarán entendiéndose para arrebatar el poder a los socialistas ninguno descarta ya el acuerdo con los ultras de Vox Diego Suárez buenos días

Voz 0502 11:15 buenos días Pepa la pugna ahora es ver quién presidirá el Gobierno andaluz sí Moreno Marín pero el Partido Popular y Ciudadanos no van a desaprovechar la oportunidad histórica de acabar con cuatro décadas de gobierno socialista

Voz 14 11:27 bajo ningún concepto podemos defraudar esa expectativa de cambio cualquier bloqueo significa un absoluto fracaso y además lo digo eh yo conozco muy bien mi tierra pero ya no solamente tendrá connotaciones locales autonómica tendrá connotaciones nacionales

Voz 1727 11:43 palabras de Juan Manuel Moreno ciudadanos intentará que

Voz 0502 11:46 PSOE se abstenga pero ya no descarta el gobierno de la derecha que van a contar con el apoyo incondicional de Vox lo dejaba claro su presidente Santiago Abascal

Voz 0390 11:54 estamos por supuesto dispuestos en nunca

Voz 5 11:57 queremos un obstáculo para que haya eran

Voz 15 11:59 la lucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos noveno

Voz 0502 12:08 dos convocados por las redes sociales miles de jóvenes han salido esta noche a las calles en Sevilla Málaga Granada para protestar contra la entrada de Vox en el Parlamento andaluz hoy serán en Córdoba y Cádiz mañana está convocada en Huelva gracias

Voz 1727 12:19 has Diego un abrazo buenos días manifestaciones veinticuatro horas después de unas elecciones que registraron una bajísima participación sólo el cincuenta y ocho por ciento del censo acudió a votar los expertos dan por hecho que fue la izquierda la que más se abstuvo y permitió el ascenso de la derecha ya les hemos preguntado quiénes son los diputados de Vox que cuatrocientos mil andaluces ha metido con su voto en el Parlamento regional Marisol

Voz 1508 12:44 Rojas el número uno por Sevilla es Francisco Serrano fue inhabilitado como juez en dos mil once por saltarse la custodia de un niño para que saliera en procesión con su padre en dos mil diecisiete el Supremo le rehabilitó pero está en excedencia así define a los votantes de

Voz 16 12:59 tiene que ser el que se sitúe clarisimamente sin complejos en un centro derecha por no decir en una derecha que ha abandonado el partido

Voz 1508 13:08 entre los electos hay todo tipo de profesionales tres abogados una secretaria de alta dirección jubilada dos militares retirados el gerente de una empresa de drones y un pequeño empresario dedicado a las telecomunicaciones dos médicos han conseguido escaño Rafael Segovia y la guipuzcoana María José Piñero que opinaba así sobre la huelga de los

Voz 1727 13:28 de marzo crece una décima

Voz 17 13:31 enfrentamientos contra el hombre por el hecho de serlo es el motivo de esta manera

Voz 1508 13:36 Eugenio Moltó veterinario y funcionario de la Junta de Andalucía va más allá para el diputado por Málaga el feminismo es una actitud agresiva de un grupo de señoras muy organizadas subvencionadas sobre el franquismo opina esto

Voz 10 13:49 esa es la emoción pues yo creo

Voz 1727 13:52 no es su primer contacto con la política militó

Voz 1508 13:55 diez años en el Partido Popular

Voz 1727 13:57 lo decía nuestro compañero Diego Suárez a noche miles de personas salieron a la calle en varias capitales andaluzas como reacción a la entrada de Vox en el Parlamento regional

Voz 19 14:17 así sonaban las manifestaciones Manuel Jabois buenos días qué te parece todo esto pues un poquito

Voz 1389 14:23 tarde porque lo votado esta votado oí ya no se puede mover más de todos modos el escenario poselectoral en Andalucía me parece un escenario idílico idílico para quién para Stephen King por lo menos fíjate personalmente yo estoy conmovido con la con la nueva hay regeneradora política me parece raro que el proceso de autocrítica de Podemos Adelante Andalucía no acabe con Teresa Rodríguez presidiendo la Junta por lo menos porque ha sido también un espectáculo el que dieron en la noche electoral en cuanto autocrítica bastante bastante perturbador con tu rival de izquierdas pierde casi medio millón de votos Itu oficial soplo de aire fresco pierdes trescientos mil no pasa nada por plantearse la dimisión de alguien de alguien me refiero de tu partido déjame decir rápidamente algo de

Voz 1727 15:07 por favor me sobran cinco Si Rita

Voz 1389 15:10 generar la política es quedar tercero en las elecciones de una comunidad pretender presidir la ISAF y regenerar la vida pública española es reivindicar como centro y querer pactar con la extrema derecha de dónde vendrá a donde y seis y que risa hacer hasta mañana Jabois un beso

Voz 1727 15:26 el PP quiere y como tú apuntabas Ciudadanos no descarta contar con el voto de los doce diputados de Boss con tal de liderar el futuro político de Andalucía los que se miraban en el espejo de Merkel y Macron pueden terminar apoyándose en el talco español de Alternativa por Alemania Marine Le Pen cómo se posiciona ante la ultraderecha el resto de partidos tradicionales en Europa Paula Losada

Voz 1693 15:49 fría Bélgica Finlandia Dinamarca Letonia Hungría y Polonia la ultraderecha forma parte del Gobierno los países en los que gobierna en solitario son Polonia y Hungría pero cabe destacar que en ambos países hay partidos todavía más escorado a la derecha son Jobbik kikuyu en Italia la Liga forma parte del Gobierno de coalición desde hace cinco meses iba a más lo explican nuestro corresponsal Joan Solés

Voz 0738 16:13 en el Gobierno con los euroescépticos

Voz 20 16:15 los cinco estrellas la Liga obtendría entre el treinta y tres y el treinta y seis por ciento unos doce millones de votos

Voz 1693 16:22 también hay países en los que la derecha radical tiene importante apoyo social pero no gobierna Alternativa para Alemania ha entrado en el Bundestag pero no toca poder corresponsal Carmen Viñas

Voz 10 16:32 partidos tienen claro que no se pacta con la ultraderecha

Voz 0391 16:35 y qué que es la todo lo que se pueda como pues de de con gestos simbólicos como la modificación de las reglas de la sesión inaugural del Parlamento para que no fuera presidida por un ultraderechista hasta con acuerdos en temas relevantes

Voz 1693 16:46 en Francia se repite la jugada no se pacta pese a que el Frente Nacional cosechó buenos resultados

Voz 1727 16:52 en dos mil diecisiete y allí en Francia el primer ministro Édouard Philippe quiere reunirse hoy no sabe si lo va a conseguir con los los chalecos amarillos ese colectivo difuso pero muy numeroso que está poniendo contra las cuerdas al Gobierno del país la protesta empezó contra la subida del combustible que se va a aplicar a partir del mes de enero pero ha derivado en un estallido social al que se suman trabajadores de todos los sectores y también un centenar de liceos corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 5 17:20 hola buenos días quiénes son los chalecos

Voz 1727 17:22 ellos porque uno de los grandes problemas que vemos que tiene el Gobierno francés es que no encuentra interlocutor

Voz 0390 17:28 no hay dos hacerlos ni dos politólogos que coincidan en la definición sobre los chalecos amarillos sabemos que surgió como has dicho como indignación más o menos espontánea a través de las redes sociales a la subida del precio de los carburantes que sienten aquellos que viven en la Francia periférica los de las grandes urbes los que están lejos de las grandes urbes que recorren muchos kilómetros cada día para trabajar para llevarse a sus hijos al colegio o acudir al hospital entre los chalecos amarillos apenas se ven franceses de la Francia inmigrante hay que decirlo ni magrebíes ni africanos ni sus descendientes otra observación en los famosos van líderes en los

Voz 5 18:04 a las grandes ciudades donde se concentra

Voz 0390 18:06 dan las poblaciones más pobres del país no aprendido la chica

Voz 1727 18:10 entre tanto reivindican toda hoy lo cuanto

Voz 0390 18:12 salario eliminación del tipo de impuestos protestan por la pérdida de poder adquisitivo que no corroboran las estadísticas piden un salario mínimo que ya es de mil quinientos brutos al mes por treinta y cinco horas todos unánimemente ahora exigen la dimisión del presidente Macron pero no perdamos de vista que en el momento álgido de la protesta fueron trescientos ochenta mil los que salieron en toda Francia pero Macron fue elegido hace año y medio para una legislatura de cinco años con el sesenta y seis por ciento de los votos emitidos casi veintidós millones

Voz 1727 18:43 es muy evidente Carmen el desconcierto del presidente Macron y de todo su Gobierno están ante la crisis más grave que han tenido que enfrentar y claro la oposición afila cuchillos ya

Voz 0390 18:54 si Macron y su Gobierno están ante la espada Noonan cruce con una encrucijadas entre las

Voz 1275 19:00 las islas pares suspenderla subidas

Voz 0390 19:02 estos al carbono quizá reimplantar el impuesto de la fortuna parcialmente eliminado dicen otros renunciara en definitiva las reformas o aprobar un nuevo paquete de ayudas sociales y arriesgarse a que continúen las protestas cada vez más violentas la oposición va ya a por todas la ultraderechista Le Pen el insumiso Mélenchon e incluso la derecha teóricamente moderada pide la dimisión de Majo sólo los diezmados socialistas con su secretario general Olivier han entendido una tímida mano a Macron piden una tregua impositiva para empezar Ifop exige al presidente un cambio de método se ha acabado Júpiter ha dicho tiene que descender del olía

Voz 1 19:40 un poquito menos de soberbia nada

Voz 1727 19:42 la el presidente de la República Carmen Vela Corresponsal gracias buenos días buenos días son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 19:58 con mucha niebla y nubes bajas en buena parte de la Comunidad de Madrid esta mañana la previsión anuncia más sol esta tarde y una ligera subida de las temperaturas siete grados ahora mismo en la Gran Vía sigue ingresada en un hospital la anciana de noventa y nueve años que ayer tuvo que abandonar su casa porque su nieto la vendió el año pasado el Ayuntamiento de Pozuelo le ofreció una plaza en una residencia ella la rechazo se quedó en un banco en la calle término ingresada por

Voz 21 20:24 me quedo y que esté Querrey quiero decir que no es igual no su Gil veo mi plaza unirme a mí casi sino dejarme que yo aquí hago digo móvil

Voz 5 20:41 la arropada con una manta y en silla de ruedas

Voz 1275 20:44 que así sea más anciana contaba todos como el cerrajero entró ayer en su vivienda de ahí la hecha a su nieto que según ella vendió la casa sin su consentimiento él mismo nieto al que denunció hace tiempo por estafa al que la justicia le dio la razón y la policía sigue intentando encontrar a esta hora el hombre de unos cuarenta años que ayer robó un vehículo en Collado Villalba con dos niños dentro los dos menores están bien a uno de ellos de cinco años lo dejó en uno

Voz 1727 21:07 urbanización cercana al otro una bebé de once meses

Voz 1275 21:10 es la llevó hasta Fuenlabrada donde finalmente Abando

Voz 22 21:12 el vehículo pero tremendo tremendo nos hemos vuelto locos la madre la pobre no paraba de de gritar quiero a mi hija que no les pase nada de mi hija que que si no me mato y eso no me salió

Voz 1275 21:29 dentro del coche para llamar a la puerta de la casa de su hermana hice llevaron el susto de su vida la pequeña fue trasladada al hospital para un chequeo rutinario la Comunidad de Madrid al primer paso esta mañana para levantar por fin un instituto en rejas titulares con Virginia Sarmiento

Voz 23 21:44 el Gobierno regional aprobará hoy la construcción del centro en el distrito de San Blas Canillejas después de años de reivindicación de las familias ahora tienen que desplazarse hasta Ciudad Lineal para Irak

Voz 1275 21:53 la comisión de investigación sobre universidades que constituye esta tarde en asamblea analizará universidades públicas y centros adscritos en los que haya podido darse irregularidades como ocurrió en la región Carlos a raíz del caso Máster en la lista de comparecientes están Cifuentes Pablo Casado o qué

Voz 23 22:06 me montón y quinta jornada de huelga de los médicos residentes del doce de octubre el consejero de Sanidad admite que faltan adjuntos para supervisar su trabajo pero asegura que existe un plan para reforzar el personal de momento los profesionales están doblando turnos para suplir a los miren guarda

Voz 1275 22:20 servilletas contra la xenofobia en Villaverde un grupo de asociaciones ha impulsado la campaña espacio libre de tópicos en el barrio San Cristóbal de los Ángeles al menos nueve bares de la zona tienen servilleta Eros con mensajes como los inmigrantes aportan tres veces más de lo que gastan

Voz 2 22:39 en Hoy por hoy Mickeal

Voz 1275 22:42 el madridista Luka Modric es el Balón de Oro dos mil dieciocho Sampe buenos días buenos días Laura sucede a Cristiano Ronaldo que terminó segundo y completó el podio de los mejores el Atlético Griezmann tercero o Modric rompe con la década hegemónica de Cristiano y Messi

Voz 24 22:56 es bonito todos hablan de cómo Caca era el último antes de hablar

Voz 0027 23:01 que yo que todo a Pablo

Voz 24 23:04 de él

Voz 1161 23:05 los madridistas barajan Courtois Bale Benzema y Sergio Ramos también terminaron entre los veinte mejores en lo deportivo hoy vuelve a la Copa del Rey partidos de vuelta de la ronda de dieciseisavos a las siete y media Getafe Córdoba uno dos en la ida para los madrileños no estarán Gené Arambarri Vergara arbitrará el valenciano Martínez

Voz 1727 23:21 muera yo desde las ocho y media Rayo Vallecano Leganés

Voz 1161 23:23 empate a dos en Butarque bajas en el Rayo de Elustondo Calcuta Las y Javi Guerra por lesión también lesionados en el Legacy Manolo Santos y Recio arbitrará el canario Hernández Hernández

Mercedes Benz en Mattel la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 23:43 ocho veinticuatro vamos a echarle otro vistazo a las carreteras DGT María Herrero la de nuevo

Voz 26 23:48 pues seguimos con máxima saturación en todos los accesos especialmente por la cinco por esos dos accidentes que todavía no se ha resuelto uno Navalcarnero y otro en la zona de Alcorcón también momento muy complicado para salir de la capital por la A tres en la zona de Rivas y también por la A cuatro en Butarque y en la M40 continúa el tráfico muy congestionada entre Vallecas a Coslada hacia lados también en el barrio la fortuna hay Pozuelo hacia las seis

Voz 1275 24:09 en la capital como sigues ahora apunta pantallas Inmaculada banderas buenos días

Voz 27 24:13 hola muy buenos días pues la hora punta de hoy como las anteriores refleja que va a ser más corta estamos ahora mismo en un momento álgido todos los accesos tienen aún retención encontramos la M que una mayor concentración de tráfico en las proximidades de ventas de Chamartín sobre todo tengan precaución a su paso por el Puente de Vallecas en sentido sur porque tienen ocupado el carril derecho por un vehículo averiado tenemos que hablar en el interior de más tráfico que en días anteriores en la zona de Doctor Esquerdo y calle de O'Donnell en el sur destacamos Atocha y en el norte de Cuatro Caminos

Voz 28 24:45 es muy de ciudad pero también muy de viajar hay un coche igual que tú ibas a disfrutarlo sea cual sea próximo destino debate un Mercedes GL a doscientos de por doscientos treinta y nueve euros al mes con seguro garantía y mantenimiento incluidos disfruta del SUC compacta perfecto para la ciudad para salir de ella Mercedes vez matriz la filial de Mercedes Benz España

Voz 1275 28:33 ocho y casi veintinueve minutos de la mañana hoy llega a Madrid

Voz 5 28:36 Calígula en el teatro María Guerrero

Voz 1275 28:39 a poder ver hasta el treinta de diciembre Marta García

Voz 10 28:41 había una vez un pobre emperador aquí nadie quería

Voz 1513 28:46 es un dictador es despiadado habita en una sociedad corrupta y cree que la única manera de igualarse a los dioses es ser tan cruel como ellos no es sólo un loco ni sólo un asesino es una lista un hombre tocado por la angustia existen

Voz 0806 29:00 Nadal que sabe que va a morir que todos finito

Voz 1513 29:03 era el final de sus días no soporta el daño que ha causado hoy por eso el emperador quiere la luna en sus manos es Calígula esa historia sobre el poder el absurdo y la muerte escrita por Alberca mi en mil novecientos treinta y nueve que lleva a escena Mario Gas con Pablo de Erkki la piel del tirano

Voz 2 29:19 haremos todo pero el hombre muere y el hombre muere y no es feliz que hace culpables

Voz 31 29:23 eso al mundo a los dioses a las personas en la cuenta en sus monólogos finales todo lo ha hecho Humala y quiere la necesidad y el deseo absoluto de que lo el dinero

Voz 1275 29:38 así llegamos hoy a las ocho y media de la mañana con siete grados ahora mismo en el centro de la capital serán yendo ya las nieblas de la mañana Iván aumentar las temperaturas a partir de mediodía hoy máximas de dieciséis grados en buena parte de la región sigue hoy por hoy sigue la información a la así

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1 30:14 que Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 hoy termina el mandato del actual CGPJ la renovación siga Aimar empantanada

Voz 0027 30:25 que expira el mandato de Carlos Lesmes y los veinte vocales sin acuerdo político para sustituirlos con lo que el órgano de gobierno de los jueces empieza hoy a trabajar en funciones precisamente hoy se constituye en el Senado la ponencia que estudiará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial allí el PP defenderá cambiar el sistema ah de elección de los jueces para que sean los propios jueces quienes elijan a la mayoría de vocales esta formula la improvisó el PP días después de que su portavoz en el Senado Ignacio Cosidó se jactaba de haber cerrado con el PSOE un reparto que permitiría a los populares controlar el Supremo por detrás un whatsapp que derivó en la renuncia de Manuel Marchena estaba llamado a ser presidente del Poder Judicial el Tribunal Supremo ha empezado a estudiar el recurso que presentó la familia Franco contra la exhumación Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 31:08 qué tal buenos días los nietos del dictador llevaron la decisión del Consejo de Ministros del pasado ocho de noviembre ante el Tribunal Supremo el asunto entró el viernes está en manos ya de una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo son unos cuentan la familia Franco no ha pedido medidas cautelarísimas pero eso sí ha pedido que se suspenda el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos así que podemos esperar una decisión al respecto en las próximas semanas

Voz 0027 31:33 según publica el diario El País el Ministerio del Interior ha encontrado los recibís que el chófer de Bárcenas firmó cuando recibía los pagos de un grupo de policías que mes a mes le daban supuestamente dos mil euros de los fondos reservados a cambio de que les ayudará a espiar a Bárcenas sin orden judicial a quitarle unos papeles que el ex tesorero tenía guardados y que podían perjudicará el PP Carolina Gómez buenos días buenos días

Voz 0393 31:54 se trata de los recibís originales que el chófer de Bárcenas firmó entre dos mil trece y dos mil catorce cada mes tras recibir el dinero para hacer de confidente de la llamada policía patriótica de Fernández Díaz en algunos de esos documentos aparece además anotado a mano el nombre del ex comisario Villarejo como el supuesto encargado de hacer los pagos esos dos mil euros mensuales no serían lo único que recibió el chófer de Bárcenas por su trabajo según la documentación incautada al ex comisario le prometieron aprobar la oposición de Policía Nacional como finalmente ocurrió en dos mil quince cuando el empleado del exceso

Voz 1 32:24 pero ya superaba los cuarenta

Voz 1 37:21 hoy por hoy

Voz 2 37:22 Pepa Bueno

Voz 3 37:24 a las ocho y treinta y siete y treinta y siete en Canarias mañana de

Voz 1727 37:27 Martes en Hoy por hoy con Joaquín Estefanía buenos días hola buenos días Lucía Méndez cómo estás hola buenos días pero Ignacio Ruiz Jarabo buenos días muy buenos días Joaquín análisis de este cataclismo político que venimos comentando desde el dos

Voz 17 37:40 tengo cae la izquierda en Andalucía sube la derecha irrumpe Vox

Voz 0958 37:45 bueno yo creo que lo primero que deberíamos decir es la gran

Voz 0027 37:47 capacidad e para

Voz 0958 37:49 al observar la profundidad de las cosas que están ocurriendo no yo creo que todavía hoy estamos en el terreno de las conjeturas en que pasara al terreno de la información y que hacer un análisis de esos de todos esos datos para saber si lo que ha ocurrido corresponde a lo que estamos diciendo se ha sido una tendencia opuesta a todo lo que está sucediendo en Catalunya si ha sido la corrupción se ha sido ese cabreo general que está manifestando ahora en Francia con con asuntos de distinta naturaleza pero que tienen la misma la misma forma a qué es debido lo que está ocurriendo no

Voz 1727 38:20 día

Voz 1321 38:21 pues ya me voy a fijar en un en una cosa que no tiene solo que ver con Andalucía creo que lo más grave que está pasando en el fondo a medio y largo plazo de lo que ha pasado en las urnas andaluzas es que el Partido Popular Ciudadanos Vox partidos que hicieron de Cataluña el eje de su campaña han llevado a que los andaluces le digan a Pedro Sánchez le lancen un mensaje a Pedro Sánchez en las primeras elecciones después de la moción de censura un mensaje claramente contrario a la política de distensión con Cataluña que el presidente del Gobierno ha encabezado

Voz 1727 38:54 Ignacio Ruiz Jarabo yo pues yo creo que el dato

Voz 38 38:57 si el domingo es el último hecho que pone de manifiesto el enorme cambio que está viendo el tablero político español que pasó de ser absolutamente predecible absolutamente impredecible no Si volvemos la vista atrás muy rápidamente hace cuatro años cinco quién podía predecir que en España se iba a producir una dedicación exprés de jefe del Estado una deriva nacionalista catalana con una dimensión que ha tenido el triunfo de la moción de censura en el Congreso diputados o el vuelco electoral en Andalucía no así las cosas cambian cada vez más rápido y cada vez con una dirección

Voz 1 39:32 más desconocida Susana Díaz muy buenos días buenos días preside

Voz 1727 39:36 en funciones de la Junta de Andalucía han pasado ya cuarenta y ocho horas desde el inesperado resultado electoral han perdido ustedes los socialistas olfato el olfato que ha tenido históricamente el PSOE para interpretar las señales en Andalucía

Voz 5 39:51 bueno ha sido difícil para que te le voy a engañar Pepa porque se ganar unas elecciones así que nosotros el domingo lo reconocía ayer hicimos autocrítica de que habrá que ir casa por casa para saber eso andaluz de Izquierda que no han ido a votar que que se han quedado en su casa porque lo han hecho cuáles son los motivos que tomamos nota de eso y que evidentemente vamos a intentar recuperar la confianza pero también tenemos una responsabilidad con más de un millón de andaluces que en esa circunstancia han confiado en el Partido socialista en Andalucía que se tiene que sentir orgullosos del voto que han ejercido y que vamos a estar a la altura de eso no han perdido la verdad que yo me pregunta si yo triste

Voz 1727 40:31 se han perdido cuatrocientos mil votos algo habremos hecho mal dijo usted

Voz 5 40:35 bien que cree que ha hecho mal bueno en el ámbito nuestro también en el ámbito de Andalucía también es decir que habrá nuestro servicio público yo imagino que la recuperación de la agenda social Pepa te puede de una crisis no ha ido a la velocidad que los ciudadanos demandaban después del sufrimiento que la familia había habido durante estos años eso inevitablemente hay pero es cierto que si hubiese sido sólo la agenda social quién no votaba el PSOE habría ido a otra fuerza política siquiera por ejemplo a Podemos pero en cambio podemos proporcionalmente ha perdido hasta más votos que el PSOE Antona cuatrocientos mil podemos casi trescientos mil es decir ha habido un porcentaje muy alto de Andalucía de izquierda que no han ido a votar que sean queda en su casa o incluso que han votaba fuerzas de la derecha decía subido a la derecha y eso no tiene que hacer pensar el por qué

Voz 1727 41:21 usted qué cree es el efecto catalán la política de apaciguamiento de el presidente Sánchez

Voz 5 41:26 mire Pepa yo creo que durante la campaña les decía a todas la fuerza política que se equivocaba incluso a amarillo decían el debate usted se está equivocando hablando de Cataluña lo que tendríamos que estar hablando de Andalucía IU fije hoy un día como hoy que hoy cumplimos cuarenta y un año luego me referiré cuatro de diciembre fue la antesala del veintiocho de febrero de salieron a la calle los andaluces asesinaron a García Caparrós por colocar la bandera de Andalucía en un balcón pues mire yo les decía usted equivocada o que has hablando de Cataluña Andalucía el último día el cierre de campaña Riviera pedía el voto contra los Independent dicha en Andalucía hoy seguramente a la que estaba equivocará llueve la que entregue que reflexiona sobre si el de date era ese no era yo que estaba centrada y quería que fuera con acento andaluz pero evidente que que no ha sido así que y que ello cuando pedían el voto contra los independentista en la urna sabía lo que estaban haciendo

Voz 1727 42:20 si usted se equivocó Si usted convocó las elecciones usted debe dimitir

Voz 5 42:24 bueno yo no me equivoqué convocando las elecciones hice hubiera perdido no tenga duda que me habría ido a mi casa si hubiera sido derrotada yo hubiera perdido me iré a mi casa me dice está contenta habiendo habiendo bajado tanto pues no claro que no no diré que ha sido un buen resultado porque no es verdad es decir pero gana las elecciones tenemos una responsabilidad cuando un millón de personas más de un millón te votan nosotros mojaron seiscientos quince de los setecientos ochenta setenta y siete setenta y nueve municipios de Andalucía en el ochenta por ciento y un pueblecito pequeño sólo somos Gran Marbella en Málaga en Huelva en Sevilla es decir que el prácticamente hemos ganado en lo que supone más de cinco millones de ciudadanos esas ciudades pero no hemos ganado con la contundencia de otras veces y eso tenemos que hacernos lo mirar sobre todo cuando la gente se queda en su casa y no ha ido a votado otra fuerza política es que el corazón lo tienen en el PSOE y necesitamos llegar a ello y lo decía si hubieran ido a votar a otro partido Izquierda sólo hubiese sido como consecuencia de esa recuperación de la agenda social que no hubiera ido a la velocidad que demandaba pero cuando yo no ha sido así sean quedó en su casa proporcionalmente colección porcentaje siquiera tan alto más alto incluso en Podemos con otra fuerza política cae algo más aquí hemos perdido votos tres partidos el PSOE P podemos el que más en porcentaje el PP de pueden porcentaje podremos Jon Etxabe esos números chapa ponnos otro pero son cuatrocientos mil ya decía están en su casa y que por ello

Voz 1727 43:51 usted es una política avezado sabe que ganar es gobernar en su partido en Ferraz ya lo han dicho en fin lo decía Ábalos vamos a escucharlo vamos a escuchar bueno eso de ganar gobernar eso vamos era nuevo vamos a escuchar lo vamos a escucharlo

Voz 13 44:04 nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización

Voz 1727 44:20 hablando claro señora Díaz perder el poder puede perder el gobierno de Andalucía después de treinta y seis años no le parece una pérdida importante

Voz 5 44:30 mire ganar el carácter de esta manera es triste y el partido siempre está por encima de los intereses de uno mismo pero el PSOE está siempre por debajo de los intereses del ocio hágolo primero soluciona solo aprendí el primer día que llega a este partido y eso lo llevo en el ADN primero España primero Andalucía de por el PSOE ir pues nosotros y es evidente que ahora mismo lo primero Andalucía yo tengo la responsabilidad de liderar un partido que tiene la confianza de más de un millón de andaluces y que tiene que frenar que la extrema derecha sea la llave y quién determine lo que pasa en el Gobierno de Andalucía en un día como hoy que esa trama derechas el Levante partido tóxico de si lo digo para la democracia para la igualdad pidiendo que se retire la igualdad la ley de Igualdad Andalucía la Ley de Memoria Histórica quise no quite nuestra autonomía hoy el día cuatro de diciembre reivindico lo que hicieron los andaluces en la calle el veintiocho Federer la brecha otro bien evidentemente que no Pepa Si lo hubiera hecho todo todo bien pues seguramente me habrían votado Maite o incluso haciéndolo todo bien a lo mejor no hubiera votado más gente porque hubiera habido más debate

Voz 1727 45:31 no cree que la gente que no le ha votado la gente que ha votado otras opciones entre sus razones figura el que los políticos

Voz 1 45:38 tardan mucho en asumir responsabilidades

Voz 5 45:41 mire uno tiene que asumir responsabilidad en su comportamiento público privado siempre y eso yo lo hago desde el primer día al frente de un Gobierno decente y liderando un partido decente honesto y trabajador digo que no todo lo haremos cuando no se manifiestan en algún momento habrá errores que cometemos evidente pero nosotros no gana las elecciones en una con una coyuntura muy difícil cuando vio magma que no se veía Ike ha aflorado con esta contundencia cuando la extrema derecha entrar en España y lo ha hecho con ETA fuerza en Andalucía a pesar de subido más de un millón de andaluces que han votado al PSOE por algo será estoy contenta no evidentemente que no estoy contenta es decir me dice se puede celebrar una victoria en la que hay doce diputado de un partido tóxico para la democracia y tóxico para alegó al hay que justifica la violencia hacia la mujer pues yo no puedo

Voz 1727 46:29 es decir con eso veo que no ha querido entrar al trapo de lo que eleva esto de de Ábalos que todos hemos interpretado como abrir la puerta de salida dijo también el secretario de Organización de su partido que Ferràs implicará en retener el Gobierno claro como no puede ser de otra manera en la necesaria regeneración utilizo esa palabra regeneración de la Federación Andaluza usted coincide en que hay que regenerar un partido que ha perdido catorce diputados