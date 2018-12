Hoy por Hoy (04/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

bueno el paro bajó en mil ochocientas treinta y seis personas en el mes de noviembre son datos que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo

Voz 1762 00:31 los días con esa bajada la primera paró en noviembre después de dos años de subidas el paro registrado se sitúa en tres millones doscientos cincuenta y dos mil pero la afiliación a la Seguridad Social también retrocede en este caso en cuarenta y siete mil cuatrocientas cuarenta y nueve personas con lo que el total de cotizantes ocupados

Duran dieciocho millones novecientos cuarenta y cinco mil en unos minutos ampliamos ese dato pero hay más asuntos este martes Susana Díaz sólo se presentará como candidata a la Presidencia de la Junta en el debate de investidura si tiene los apoyos necesarios para superarlo

Voz 0027 01:01 en Hoy por hoy la presidenta en funciones de Andalucía también ha respondido al secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos que ayer llamó a regenerar la federación andaluza el PSOE Díaz dice que no lo necesitan allí Andalucía asegura que las palabras de Ábalos se se han malinterpretado porque ya ha hablado con Pedro Sánchez tras conocerse los resultados y ha sido muy cariñoso con ella dice Díaz hoy Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del partido para analizar los resultados andaluces

Voz 0027 01:43 hay sobre la irrupción de Vox Manuel Valls el candidato de la plataforma impulsada por Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona advierte de los peligros de la extrema derecha extrema derecha con la que Ciudadanos no descarta un pacto Rafa Muñiz

Voz 4 01:55 Alsa ha pedido prudencia sentido común y en declaraciones a Efe ha apostado por pactos inteligentes en defensa de

Voz 5 02:00 Europa y la Constitución hay que mantener la cabeza

Voz 4 02:03 muy fría pero es una realidad que el populismo de extrema derecha AM

Voz 0027 02:06 ha sido eso es una pésima noticia ha dicho los socios del euro han acordado esta madrugada una reforma de mínimos de la moneda única después de casi dieciocho horas de reuniones cambian sobre todas las condiciones que tendrán que cumplir los estados que tengan que acogerse a un rescate la Cadena SER ha tenido acceso al contenido de ese documento corresponsal Griselda Pastor buenos días

Voz 6 02:25 hola muy buenos días exactamente la reforma del mecanismo

Voz 0738 02:27 anticrisis garantizar que los gobiernos podrán recibir ayudas preventivas sin necesidad de quedar sometidos a un programa de rescate es un punto importante de este acuerdo de mínimos que deja abierto el futuro de un presupuesto euro eso sí pidiendo a los jefes de Gobierno que ahora el catorce y quince de diciembre apruebe en el proyecto

Voz 0027 02:47 en Italia operación importante operación policial contra la mafia siciliana los agentes han detenido a cuarenta y seis personas entre ellas al supuesto nuevo jefe de la Cosa Nostra séptimo minero de ochenta años

Voz 1295 03:14 título de hoy hay un gran malestar en el PSOE andaluz

Voz 7 03:16 por lo que consideran una deslealtad de la dirección federal

Voz 8 03:20 Nuestro papel estará siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto

Voz 2 03:23 tipo siempre estamos a disposición de la organización pobre si hubiera perdido me habría ido eso es evidente

Voz 9 03:28 pero es que ganamos las elecciones o no eres fue ley

Voz 10 03:31 ya no está Feli está contenta no noche contenta muy inspirada como veníamos diciendo durante toda la campaña estoy ya no sé cómo decirlo no estamos contentos estamos tristes pero el arte no salió a dar la cara

Voz 2 03:46 a estoy de que el Partido Socialista Obrero Español se abstuvo para facilitar la investidura de Mariano Rajoy

Voz 10 03:54 de esta agonía que nos costó mucho estos

Voz 2 03:59 uno tiene que asumir su propia responsabilidad lo hemos entendido el mensaje y tomamos nota nosotros también asumir esa

Voz 10 04:05 lo critica miel en los labios y ese es el primer síntoma Scott lo que hay que tener en profundidad evidentemente lo sigo siendo ya no era el resultado que nosotros queríamos tener cómo reconstruir cómo recomponer como Rey vigorizar mucho socialista ya no confían en ese partido quiero que sepa autocrítica de que hoy oye todo un un habremos hecho bien ha sido una gestión de derechas hoy me veo incapaz de descartar ningún escenario hoy por hoy soy la presidenta de Andalucía vida porqué

Voz 11 05:06 a tirar la toalla de ninguna manera para desalojar

Voz 10 05:08 a la ciudad pues nada son las nueve

Voz 1762 06:05 Rafa Bernardo para recordar el primero el dato general Rafa pues el dato de paro ha sido favorable porque vuelve a bajar después de dos años subiendo en noviembre en esta ocasión el descenso ha sido de mil ochocientos treinta y seis personas frente por ejemplo a una subida de siete mil doscientas personas en noviembre de dos mil diecisiete pero sin embargo el dato más importante que el de filiación es malo Se han perdido cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve afiliados en noviembre

Voz 2 06:27 para encontrar un noviembre peor el Kers hasta el año dos

Voz 1762 06:29 el trece el año pasado por ejemplo la caída de la afiliación en noviembre fue de doce mil setecientas personas como

Voz 1727 06:34 por comunidades pues fijando unos ahora en los datos

Voz 1762 06:36 el paro este baja en siete comunidades autónomas la que más Madrid con cinco mil novecientos parados menos en Andalucía con cuatro mil trescientos parados menos

Voz 1727 06:44 Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha en lo que él

Voz 1762 06:47 los retrocesos son de tres mil quinientos desempleados menos en cada una sube el paro por el contrario en las otras diez comunidades autónomas encabezadas por Baleares con nueve mil seiscientos parados más Catalunya tres mil doscientos más y Canarias con mil ochocientos más

Voz 1727 06:59 por sectores Rafa pues la pérdida de empleo

Voz 1762 07:01 Leo no de afiliados en la Seguridad Social ha sido en este caso propiciada por el fuerte retroceso en la hostelería en noviembre ha perdido más de cien mil ocupados esa caída pues hace que se pierda empleo a pesar de las ganancias en otros sectores como por ejemplo educación que suma treinta y un mil ocupados más el comercio que suma dieciocho mil o la administración pública defensa que gana siete mil doscientos

Voz 1727 07:21 qué ha pasado con la calidad los contratos que se firman

Voz 1762 07:24 es los contratos un poco en la tónica de los últimos meses e suben los contratos sube sobre sobretodo la contratación indefinida con un porcentaje de repuntes obrera el quince por ciento en comparación con noviembre del año pasado pero como siempre el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total sigue pareciendo muy bajo no el diez coma cincuenta y ocho por ciento en este caso y eso que es un punto más que hace un año

Voz 1727 07:44 vuelve a mejorar la protección social una noticia

Voz 1762 07:47 eso es sigue la tónica también de los últimos meses la tasa de cobertura el porcentaje de parados que ha trabajado antes tiene acceso a prestaciones subsidio sigue mejorando respecto a las cifras de dos mil diecisiete porque ahora es del cincuenta y siete coma uno por ciento Eso es uno coma ocho puntos más que hace un año

Voz 2 08:01 Rafa gracias hasta luego

Voz 1727 08:03 sobre el paro sobre cómo afecta no sólo al que no tiene trabajo sino al resto de la familia hoy ha escrito el diario gloria rescatamos de ese diario tremendo esta parte

Voz 12 08:16 hermano tiene cincuenta y siete años es un parado de larga duración con más de treinta trabajos cada vez de menos duración y más precarios mi hermana sea pues ya pues moralmente psicológicamente cuando tiene algún bajón ellos para hablar yo soy pues un poco más impulsiva soy ya que le ayude económicamente dentro de mis posibilidades que cuando hablo con él de digo como los de me dice comía yo creo que el miedo es contagioso porque a mí me lo escapa

Voz 1727 08:48 Nos ha impresionado el testimonio de gloria porque los parados de larga duración cincuenta y siete años están ahí hablamos poco y sin embargo el dato de hoy Joaquín es un dato en fin relativamente bueno no ha bajado muy muy prudentes

Voz 0958 08:59 visiblemente bueno ha bajado un poquitín el el paro pero caro sube también baja también la la afiliación a la Seguridad Social no envía además bastante más cuanto bicho cuarenta y siete mil

Voz 1295 09:09 sí algo así el año pasado fueron doce mil

Voz 0958 09:11 qué ha subido bastante más que tomarlo con mucha prudencia y todo lo que no sea mejorar mucho pues es quedarnos en están ahí lo cual no es bueno no

Voz 1727 09:19 cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve afiliados hemos perdido en el mes de noviembre bueno saber suponemos que la desigualdad el paro la crisis que sigue estando ahí para las familias ya lo hemos eh a pesar de los grandes datos de la macroeconomía también está detrás de las opciones que significa andar un puñetazo encima de la mesa no votar contra lo que hay votar contra los partidos tradicionales eso la crisis catalana vuestro juicio la irrupción de Vox Ignacio en Andalucía como explica

Voz 1295 09:51 bueno

Voz 13 09:51 pues efectivamente yo creo que la crisis catalán ha afectado a todo los resultado electoral y sin duda es parte de la explicación de la entrada de Vox pero la entrada de Vox tiene una explicación adicional Giselle descontento muy significativo de de importantes capas de ex votantes del PP sin duda alguna pues Ketama eran castigado el tema catalán a al al Partido Popular no a la actitud de Mariano Rajoy y al fracaso estrepitoso de Soraya Sáez de Santamaría el uno de octubre no por lo tanto yo creo que que sin sin esa actitud Pedrosa de de Mariano Rajoy en ese fracaso de Soraya

Voz 1295 10:27 boca

Voz 13 10:27 no habría tenido estos resultados puramente habría irrumpido eh en la Cámara pero no con estos resultados tan tan tan sorprendentes

Voz 1727 10:35 Lucía tú apuntabas claramente al al comienzo de de la Tertulia a las ocho y media crees que esto ha sido muy determina

Voz 1321 10:42 pues lo creo yo según parece acabamos de escuchar en antena Pepa lo está empezando a creer también la todavía presidenta andaluza y líder del PSOE andaluz no es la primera vez desde el domingo que le escuchamos esta reflexión mis adversarios centraron la campaña contra el independentismo catalán yo en Andalucía probablemente me equivoqué yo bueno es un primer reconocimiento de algo que sotto voce ayer ya bueno estaba empezando a instalarse dentro del Partido Socialista y es que mientras la dirección federal le echa la culpa a Susana Díaz del resultado pues el PSOE andaluz Susana Díaz le echa la culpa a la política del Gobierno en relación con Cataluña yo yo lo que yo decía que desde el punto de vista del futuro bueno antes de nada me me sorprende sobremanera que las elecciones fueran el domingo y sea martes y no sabemos exactamente lo que opina Pedro Sánchez de estas elecciones estoy completamente segura de que el presidente del Gobierno si el resultado hubiera sido fenómeno para su partido la misma noche electoral yo hubiera dicho algo yo creo que estas este resultado además de interpelar al Partido Socialista Andaluz bueno idea de crear una situación de gobernabilidad que no va a ser fácil que no va ser fácil qué va va va va a dilatarse en el tiempo creo yo interpela también al Gobierno de la nación no pues primero porque son las primeras elecciones la primera vez que los españoles en este caso los andaluces son llamados a las urnas después de la moción de censura y después de un cambio de gobierno en el Gobierno de la Nación iré un can yo de estrategia por parte del Gobierno en relación con el independentismo de Cataluña creo que el presidente del Gobierno está obligado a dar un giro que no sé exactamente qué pienso yo que que tendrá que dar un giro a su política que no es exactamente hacia dónde será pero entiendo que está obligada a hacer una reflexión él mismo al margen de lo que el Partido Socialista Andaluz

Voz 1727 12:55 pero fíjate qué paradoja Lucía Joaquín no que parado en a qué paradoja Nos enfrentamos una de las acusaciones más recurrentes al PP y a Ciudadanos es que le han comprado el marco y el discurso en temas como la inmigración por ejemplo a Vox antes incluso de estar en las instituciones este verano en una evidencia no le pedimos al Gobierno que modula

Voz 2 13:15 la política hay que hacer no pedimos nada decidimos decimos La Haya

Voz 1727 13:21 van a pedir al fondo de la reflexión no en en la crisis constitucional más grave que ha tenido este país que modula su posición en función de un partido con doce diputados no de los intereses de los tres

Voz 0958 13:34 soy más prudente en el sentido de que creo que el proceso y la política de Catalunya es una de las causas de la aparición de Vox con esta fuerza hay que tener más datos vos aparecido como lo que hace cuatro años a cinco años llevábamos nueva política ahora la nueva política los ciudadanos ni es podemos ahora es vos icono todo lo que conlleva esa nueva política de de aglutinar a gente cabreada probablemente ha habido gente de los de los milita de los votantes de los antiguos votantes de Podemos que se ha ido a vos probablemente tenemos que ver esos esos ajustes es decir si hay una serie de factores que la la presidenta la aún presidenta de la de la Junta de Andalucía me ha mencionado no que son los sacrificios que ha habido que hacer por la crisis la corrupción la unidad de España el Estado de autonomía hay que hay que barajar muchas causas todavía para ver si esto además marca tendencia o no marca tendencia porque esa es otra de las cosas que tenemos que ver no ITA eso respecto a tu pregunta no bueno a mí me ha interesado

Voz 14 14:36 eh mucho la la intervención de de de eso

Voz 0958 14:39 Susana Díaz cuando dice ha llegado la hora de la política no porque me recuerda que cuando en las últimas elecciones autonómicas de de Andalucía cuando llegó la hora de la política tardaron creo recordar dos o tres meses en formar Gobierno me perdí

Voz 2 14:56 es voluntad y treinta días en formar Gobierno

Voz 0958 14:58 no bueno si se produjese algo parecido en estas circunstancias no habríamos metido directamente en el terreno en en el terreno electoral de de El conjunto de este país de las municipales de las autonómicas de las generales yo estaría atento a ver si aparecen ahora lo Rasputín es hilos Maquiavelo que van a intentar de alguna manera que esta maraña esta dificultad y esta forma endemoniada de crear gobierno allí nos lleva de alguna manera a que alguien pida nuevas elecciones yo de verdad que lo creo es decir por qué porque supongo que la reflexión que está haciendo en estos momentos el Partido Socialista considerará es decir que ellos han perdido porque mucha gente se ha quedado en casa y esto ante la posibilidad de una de un nuevo escenario pues esa gente volvería a votar mucho más teniendo en cuenta que aparecido vos Ike

Voz 13 15:51 la aparición de Vox

Voz 0958 15:54 me hace que los militantes socialistas los militantes de izquierdas exciten no es decir si por cualquier al revés en el otro terreno en el terreno de del Partido Popular de Ciudadanos y tal tienen que hacer todo lo que sea necesario para que no se repitan las elecciones y se que desde ahora es decir es verdad que los escrúpulos de la derecha para Bot para apoyarse en voz son tremendos no es decir cómo puede ser que el partido que ha estado defendiendo a Popper defendiendo a Isaías Berlin defendiendo a a toda esta gente ahora de repente vaya a votar con el partido de Onésimo Redondo no es decir es bueno yo creo que va a crear

Voz 1295 16:33 fue fuerte estén fuertes tensiones también

Voz 0958 16:35 por ejemplo Ciudadanos en una parte del PP vamos a ver qué ocurre

Voz 1727 16:37 no el partido que se presenta como la réplica del movimiento de Macron que acabe actuando con Le Pen

Voz 2 16:42 no no avancemos demasiado como a día de hoy decía decía Joaquín una cosa interesante y éste hasta qué punto esto es una marca tendencia o casi lo afirmaba incluso perdonó hay unas hija hablando

Voz 1727 16:55 la respuesta del Gobierno francés está contando el país suspende la subida del impuesto de combustible

Voz 2 17:00 para calmar los chalecos amarillos fíjate

Voz 13 17:05 sí sí sí no no interesante también esta noticia muy interesante no decía desde el doce de abril de mil novecientos treinta y uno

Voz 14 17:14 España se dice que que la tendencia de futuras elecciones

Voz 13 17:17 qué hay que entenderla a partir de cómo han votado en los grandes núcleos urbanos no bueno pues en estas elecciones ha habido una cosa curiosa el Partido Socialista aguantó mucho mejor en los núcleos urbanos quién lo mundo rural no ha perdido un seis por ciento en los núcleos urbanos grandes y un doce por ciento un diez en el mundo rural eso apunta a que quizás su tendencia no es tan negativa como éste resultó sin embargo en el PP ha tenido un batacazo extraordinario en el mundo urbano ha perdido un doce por ciento y en cambio

Voz 1295 17:45 aguantando mundo rural es decir lo dijo de otra manera

Voz 13 17:48 era parece que es más coyuntural el fracaso del PSOE y más estructural el fracaso

Voz 1321 17:55 bueno sean planteado aquí muchas cosas no Pepa decía qué paradoja que para frenar a la el avance de la autora echa de estemos pidiendo no al Gobierno bueno yo lo que creo es que no es que el Gobierno de la nación se enfrenta a una situación muy delicada tiene que tener pues algún fin tiene que tener algún cuidado en las cosas que hace creo que bueno pues a lo mejor para evitar eso hay que hacer más pedagogía no hay que explicar mejor las cosas no hay que dejar pasar determinadas acusaciones de la oposición sin plantarle cara sin explicarlo es decir hay muchas cosas no no no no no estoy diciendo exactamente que haya que porque irrumpe Vox pues denunciara un determinado tipo de políticas igual esas políticas se pueden hacer de otra manera de tal manera que la gente puede acabar entendiendo como el resto de los españoles pues enfadados lógicamente con la con la actuación del independentismo catalán pues lógicamente que que yo entro yo entiendo ese enfado pues probablemente pues a lo mejor eso se puede gestionar de otra manera lo que decía Joaquín de el bloqueo político no lo descartes yo no lo descarto en absoluto la situación es muy complica ahora lo único que lo único que el único movimiento de fondo que yo veo que puede favorecer a un un entendimiento entre el Partido Popular y Vox ciudadanos me refiero entre ciudades y los otros dos porque el Partido Popular se tiene que tener con Vox que Vox es es el Partido Popular Vox es una escisión no Santiago Abascal no es un político nuevo es decir llega viene del Partido Popular y la mayoría de las personas que están en Vox vienen del Partido Popular es decir que está estaban ahí por tanto la capacidad de entendimiento de esos dos partidos es obvio que no que él buena aunque yo creo que Vox va a tener sus exigencias lógicamente porque ha tenido un triunfo y el Partido Popular ha tenido un fracaso porque ha perdido votos pero que Ciudadanos acabe o no entrando en esa dinámica básicamente hay una razón que es que iba a ser muy difícil explicarle a las ciudadanos andaluces que habiendo una alternativa de gobierno pues no la pueda haber por el desentendimiento de los partidos este es el tema de fondo ahora también decíamos cómo se va a celebrar unas segundas elecciones no lo va a entender bueno en fin ya veremos porque efectivamente la situación es compleja

Voz 1727 26:07 otra mañana intensa de debate en Hoy por hoy con Lucía Méndez Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz hablaba e incorporamos a las nueve veintiséis ocho y veintiséis en Canarias a Lluís Bassets buenos días bon día muros Dios

Voz 1295 26:20 eh

Voz 1727 26:20 esta en Radio Barcelona porque la editorial catarata acaba de publicar editar tu libro la rebelión interminable el año de la secesión catalana una recopilación de artículos de Lluís que hoy suenan casi premonitorias me vas a permitir que lea un párrafo del que publicaba es el doce de febrero del dos mil diecisiete no es seguro decías que en los nuevos tiempos construyen pistas funcionen las viejas ecuaciones históricas pero sería bueno que unos y otros más y Rajoy dejaran de tentar a la suerte renunciaran aventuras y experimentos respecto a la resistencia de la democracia española ya la limitación del autogobierno catalán antes de que sea demasiado tarde antes de que volvamos a las andadas a la vieja historia que siempre termina mal bueno pero es una una bolita una bolita mágica adelante no

Voz 1295 27:12 pero la verdad es que otros te voy una pequeñísima corrección es colección de artículos pero es más que esto porque yo estuve lo que hice fue en los momentos más intensos escribir casi cada día poner sobre papel las la el Boko las impreso no

Voz 2 27:32 de hecho de hecho este libro es un diario

Voz 1295 27:35 el del año este trepidante ir inquietante que fue dos mil diecisiete que por desgracia sigue prolongándose aunque yo creo que difícilmente vamos a vivir unos días tan tan fuertes como los que fueron como el otoño de hace un año

Voz 1727 27:50 la principal herencia del proceso UQS como sostiene hoy mucha gente

Voz 1295 27:55 pues yo creo que es una de las herencias que dijo que en un proceso como éste lo que demuestra una incapacidad de resolución impresionante por todas las partes necesariamente va produciendo una erosión un desgaste Un tiene resultados perversos uno de ellos es vox yo creo que no no hay que ser estamos en en fenómenos de transformación política social muy muy fuertes y no hay que ser un y causal no sabemos que todo tiene entonces su todo suele tener muchas causas no es verdad pues no hay ninguna duda basta con ver cómo cómo ha ido la campaña de las andaluzas que el la cuestión catalana han jugado un papel determinante y que las dificultades de de Pedro Sánchez con con los presupuestos la resistencia de los independentistas a darle apoyo todo esto ha ido contribuyendo a a en fin a crear este clima que favorece la extrema derecha a la derecha a la extrema derecha

Voz 1727 29:02 tú recuerdas en el libro democracia española haya autogobierno catalán han ido siempre queda a mano la variable Vox que efecto va a tener en el discurso independentista va a tener algún efecto

Voz 1295 29:14 bueno yo cuanto digo esto yo creo que hay hay en esta frase y dos dos vertientes una es una comprobación histórica estos y históricamente pero luego hay una especie de de Coti como diría yo de sentencia moral yo quisiera que que que siguiera siendo sí no es decir si yo quisiera que que el autogobierno catalán estuviera en buenas condiciones vivirá hoy como lo estuve como la democracia no efectivamente Vox rompe esta ecuación yo creo que rompe de vista claramente in únicamente vos porque de hecho en en el PP y en Ciudadanos encontramos ya enunciados en qué parece como si pudiera haber democracia sin autogobierno en Cataluña al igual que encontramos en la independentismo el mismo enunciado de sino lo contrario como si el autogobierno catalán e incluso la independencia fueran posibles prescindiendo totalmente de la de lo que debe ser a la construcción de una de un diálogo y de una sociedad democrática con el conjunto de España

Voz 2 30:17 no hace falta que te presente Lluís a a mis compañeros no me es hablar contigo también Ignacio cuando quieras

Voz 13 30:25 muy buenos días y enhorabuena por imponer el libro

Voz 2 30:29 la idea de publicación de la

Voz 13 30:30 política con la que yo coincido plenamente no es decir los españoles votantes afiliados a los partidos nos situamos diciendo bueno son unos hijos de puta con perdón pero son nuestros hijos de puta como dijo secretario de Estado norteamericano

Voz 1321 30:44 cuando la guerra sí que entonces

Voz 13 30:49 la cuestión es sin embargo siendo es hora yo lo comparto plenamente la volatilidad que hay en el resultado electoral últimamente en España quiere decir que sí que está la política pero que cambiamos de equipo de fútbol con más frecuencia que antes no

Voz 1295 31:05 bueno yo la verdad es que esta esta idea la la fui destilando de la experiencia catalana e ir en el en el proceso independentista cuando esto lo digo de verdad con mucho detalle es decir es que por ejemplo el papel de muchos periodistas deportivos en la en el en la construcción del relato independentista ha sido muy importante el el Barça la toda la escenificación del mes Kiir club no Nuria esto es la etapa de Pablo Vázquez en la que el el Barça era un sustitutivo de lo que Cataluña no tenía como expresión pero no se ha producido un resultado contrario es decir cuando el Barça se ha convertido en un club que trasciende con mucho a la ciudad al país con una versión internacional con una proyección internacional tremenda resulta que el independentismo instrumentaliza al Barça

Voz 5 31:55 hay un día uno de octubre lo todavía lo contó lo contó

Voz 1295 32:00 en el programa de devolverlo contó el

Voz 2 32:07 el futbolista del Barça que convivían

Voz 1295 32:09 uno

Voz 2 32:10 según Luis ahí el hacer un debate debate en el vestuario del Barça al parecer tremendo el día uno de octubre

Voz 1295 32:22 has día muy incluso Puigdemont para intentar suspender el partido es decir que el el fútbol es una componente importantísima en el en todo el proceso independentista el si el Barça se ha encontrado incluso con la dificultad de intentar blindarse un poco para evitar que es totalmente con con una posición de política no por eso yo creo que en el caso catalán no hay cambio de de camiseta sí sigue estén demos el concepto de fútbol de España probablemente sí sí lo que pasa es que yo creo que nadie para entender el Betis y el Sevilla sufren el mismo que el Barça no

Voz 0958 33:01 si Joaquín Luis tú te quería preguntar dentro en el primer semestre del año que viene hay elecciones municipales elecciones en Barcelona muy importantes no presenta al frente de una coalición más o menos de ciudadano Manuel Valls Manuel Valls puede soportar es decir que el partido que sustenta vaya a pactar en Andalucía con un partido de extrema derecha como Vox y sobre todo Vox tiene cabida en Barcelona o en Cataluña

Voz 1295 33:27 yo creo que no yo creo que vaya a haber Valls tiene un problema ahí es que quién le lanza es Ciudadanos pero él no para no para de de de predicar sumó su mensaje dirigido al Partido Popular PSC su idea hubiera sido hacer una una gran coalición constitucionalista por supuesto encabezaba a poner cosa que es lógico no no no a todos los partidos les les conviene como le conviene ciudadanos que hay que decir que no tiene a nadie con una mínima personalidad para herencia sobre todo no tienen la experiencia municipal no yo creo que efectivamente si hay una un pacto con Vox y la candidatura de Valle está en muy mala situación

Voz 1727 34:13 fíjate las finales que tiene el resultado electoral andaluz de este domingo cuando decimos que el tsunami cubre todo todavía y hasta que no baje el agua no vamos a tener clarísimo hasta dónde llegan las consecuencias no nos equivocamos demasiado si Lucía

Voz 1321 34:27 sí sí o la Luis buenos días qué has dicho antes que la marcha de la democracia la estabilidad de la democracia española corre en paralelo o es está indisolublemente unida al autogobierno de Cataluña que yo estoy repasando en estos días para trabajo del periódico las actas del debate constitucional en la Comisión Constitucional del Congreso y en el pleno efectivamente de lo que se deduce de esas actas de la lectura de las actas es que el pacto del que se ha hablado mucho que es el de los procedentes del franquismo contra los que no fue un pacto pero no sólo eso el pacto uno de los pactos claves de la Transición fue el pacto de las fuerzas nacionales con la entonces minoría catalana que lideraba Jordi Pujol que fue el pacto que de hecho dio pie a la creación del Estado de las autonomías es decir los oradores catalanes llegaron a decir en el Congreso el Estado de las autonomías es un regalo que el pueblo catalán hacia el resto de los pueblos de España a su imagen y semejanza para que se autogobierno y la cuestión Luis es que fue de aquello que ha pasado con los moderados de la minoría catalana porque ha desaparecido la moderación en la política catalana

Voz 1295 35:50 bueno a ver yo creo que lo que ha pasado ha sido que el la la generación siguiente se ha moderado para entendernos pero el si uno ve las encuestas la moderación catalana sigue existiendo lo que no tienes expresión política o tienen una expresión política mucho más reducida no tienen el protagonismo que tenía a ver yo creo que si un siguen estando ligadas ambas cosas es decir si el si el autonomismo catalán está en horas bajas es porque hay una crisis que es española higa ambas cosas están indecoroso indisolublemente unidas eh yo no iría tan lejos como a la está la cosa ésta que en la que los catalanes comercio un poco

Voz 26 36:33 en en ya en buenas incluso

Voz 1295 36:36 objeto de una cierta chanza no que parece que todo está inventado en Cataluña todo se deba Cataluña incluso el Estado autonomías en buena parte algo de verdad hay pero tampoco hay que ir luciendo de estas cosas

Voz 1727 36:48 después de recordar Lluís perdona porque me acordaba ahora que hoy es cuatro de diciembre el cuatro de diciembre del setenta y siete hubo en Málaga una impresionante manifestación andaluza en reclamación de su propio autogobierno de su propia autonomía murió por un disparo de la policía aún un chico joven José Castillo García Caparrós Caparrós exactamente es decir que los andaluces estaban reclamando su propia autonomía en el año setenta y siete con fuerza y en la calle

Voz 1295 37:13 exacto no y en todo caso a ver si hay vanguardismo catalán yo diría que esta que esta crisis fenomenal que está sufriendo la democracia parlamentaria en todo en todo el mundo y que está sufriendo la sufriendo los sistemas políticos europeos si queremos hacer una lectura más global pues empezó en Cataluña ímpetu Cataluña pensando que era otra cosa pensando que era lo de siempre pues no era esto era esto es la es la que la fragmentación política es la polarización es la crisis la democracia parlamentaria en Cataluña y bueno pues resulta que adopta la forma de una especie de huida hacia adelante en la que el auto el autonomismo se convierte el independentismo pero lo que estaba expresándose era esto era la la crisis profundísima que se produce con el Brexit con los chalecos amarillos con la la crisis de la inmigración con el traumatismo yo creo que este este es nuestra esta es nuestra crisis

Voz 1727 38:12 en esta crisis lo dejamos pero seguimos hablando enseguida Lluís eh contigo y con todos

Voz 1727 42:58 explica el libro el libro La rebelión interminable

Voz 2 43:01 año de la secesión catalana libro de la editorial catarata esa reflexión que decía

Voz 1727 43:06 bueno todo bebé de lo mismo no la pulsión separatista en Cataluña los chalecos amarillos la irrupción de Vox cuánto le cuesta a los protagonistas de cada una de estas expresiones del descontento que se les meta en el mismo saco hay cada vez que decimos esto hay un aluvión de gente diciendo yo no tengo nada que ver con con el Trump y yo no tengo sin embargo

Voz 5 43:27 Joaquín todo algo algo tiene que ver todo todo es de la misma naturaleza joder

Voz 0958 43:32 la misma familia aunque tiene cosas muy diferente del hombre yo querría aprovechar sin alejarme de libro de de Lluís aprovechar que está aquí he Luis ha sido corresponsal muchos años en París ya hablaba ahora justamente en su última intervención de la crisis la democracia representativa no la para quería comentar con la paradoja de algo que acaba de ocurrir es decir el presidente Macron ha retirado el impuesto sobre el diésel en

Voz 2 43:55 preparar una maratón bueno una moratoria eh

Voz 0958 43:58 sí pero él mismo líder que hace una semana

Voz 14 44:01 el G20 debe de Buenos Aires si hacía S

Voz 0958 44:06 se reivindicaba precisamente como líder mundial en a favor de la lucha contra el cambio climático Boronat Donald Trump llega a su casa unas jornadas después tiene que Susper estamos esta medida que es una medida esencial para la lucha contra el cambio climático porque sino es el revela su sociedad esa es una de las paradojas que son representativas de esa crisis de de la democracia que tú mencionabas no Luis

Voz 1295 44:29 sí además yo creo que en el caso francés Joaquín ahí un una paradoja estructural que Macron intenta utilizar los instrumentos viejos instrumentos del presidencialismo para renovar el sistema y al está estallando en las manos claro a en Francia hay un problema y es que cuando hay un una dificultad social

Voz 26 44:51 si no hay

Voz 1295 44:55 Internet no hay Inter mediaciones para resolverla el presidencialismo sobre todo cuando no hay oposición como es el caso en Francia ahora en que no hay oposición parlamentaria portando la oposición se traslada a la calle ahora yo acabo de ver que el el puerto Un portavoz de los chalecos amarillos ha dicho que lo que tiene que hacer es llamar a general De Villiers para que se haga cargo de una residencia pública como

Voz 2 45:22 el acto

Voz 1295 45:25 hala fijaos cuál es el estamos riendo

Voz 2 45:27 los con estas cosas lo comentaremos

Voz 1295 45:30 es la paradoja además europea también porque hará Krohn el presidencialista que el que está en la cabeza de una república presidencialista donde la el Parlamento tiene un papel menor comparado con el que tienen en España o en Alemania un uno digamos el Reino Unido ruta que eso es que tenía que liderar el la a reconstrucción europea es decir realmente estamos en un en un laberinto no

Voz 1727 45:54 además Luis que tiene que ver con la con lo rápidamente que se queman las expresiones políticas el descontento es decir aparece una expresión político al descontento aquí en España Podemos Macron fue recibido como el hombre que iba a salvar la política de los partidos tradicionales son expresiones que enseguida empiezan a tener agujeros y se deterioran luego habrá que hacer una reflexión de fondo sobre qué es lo que está en crisis que es lo que está en crisis

Voz 2 46:29 yo estoy

Voz 1295 46:29 es un poco impresionado con ninguna conversación que tuve ayer que os quiero comentar ayer estuvo en Barcelona y hoy está en Madrid Timothy Sneijder que acaba de publicar un libro extraordinario sobre el futuro de la de la no libertad sí me dijo una cosa que me dejó muy impresionada dice no es que es que Putin ha ganado la guerra haga la guerra cibernética ya está ya está ya que no lo reconocemos pero Putin ha conseguido que el presidente de los Estados Unidos sea un agente de Moscú directamente ir ahora lo que va a hacer es destruir Europa realmente el modelo el modelo que tenemos enfrente es es la la Rusia de Putin que yo creo que este el problema que tiene Europa es que tenemos un desafío además como son es cómo es este nuevo mundo en qué en el el adversario o el enemigo no tiene rostro no sabemos dónde está no se identifica gana guerras que no se han declarado en el han reconocido que se convierte en raramente en sobre todo en una especie de corrosión interna de debilidad que nos impide avanzar y no impide realizáramos los que te lo que son nuestras nuestros programas nuestros valores nuestras

Voz 1727 47:41 si las instituciones democráticas no que parecían al objetivo inicial sin hace

Voz 13 47:44 no cuando cuando Pepa ha lanzado la pregunta al aire de en qué está fallando no o si me me ha venido infladas y es una respuesta que dio Juan Echanove a Toni Garrido el viernes fue no en este programa y le dijo que referido a España que tenía España una ciudadanía ejemplar vuelvo a pedir perdón y una clase política de mierda yo no no asumo el adjetivo de dicha IX pero Lluis tú crees que nuestra clase política está fallando mucho poco regular

Voz 1295 48:18 no es que yo creo que el problema yo creo que el problema es nuestro eh a mí la verdad es que me disgusta porque creo que es un además es un poco la base del populismo esta especie de de de ecuación que permite darse las manos eh es decir nosotros somos dos ciudadanos ejemplares que ahora aquí estamos arreglando no tan sólo el país en el mundo y luego hay unos políticos que la gente absolutamente impresentable pero yo creo que esto no es así lo que pasa es que la política

Voz 13 48:43 ninguna de las dos cosas la segunda tampoco

Voz 1295 48:46 no no es que yo creo que la política se ha convertido en una en una actividad de si des incentivada

Voz 13 48:52 pero en la que se produce una una selección

Voz 1295 48:54 negativa a a que precisamente fruto de este desprecio pues no recoge precisamente las mejores vocaciones esto es en el fondo sigo analizamos parece de los casi personalmente yo diría que es responsabilidad nuestra es decir es es la medida en que nos inhibimos en que nos dedicamos a nuestras cosas nuestros negocios en que no nos comprometemos con la vida social porque consideramos que la política es algo execrable pues conseguimos que la política sea execrable creo que este es el mal que sufrimos que en el fondo es un mal de de ricos de niños de niños consentidos es decir yo creo que estamos sufriendo una una enfermedad de de sociedades el fondo muy muy desarrolladas no hace falta hacer ejercicios de comparación muy agudos para verla así hasta que punto llega la el el bienestar de amplísima capas de nuestras sociedades y que producen esta especie de de inhibición y esta especie de él sí misma miento en nuestras cosas y por tanto negativamente una política que no que no funciona no funciona yo creo que el problema no es nuestro problema

Voz 1727 50:07 quiénes somos nosotros nuestra sociedad ciudad sociedad de dárselo a disparar contra los políticos es muy fácil es muy fácil no hay en la sociedad la componen muchos poderes no sólo los políticos profesionales parece más fácil no

Voz 7 50:22 para recorrido disparar a criticar a

Voz 1727 50:27 los políticos si eso puede primero alimenta la antipolítica el segundo efectivamente hace que mucha gente buenos profesionales se lo piensen no antes de entrar en ese mundo

Voz 1321 50:38 hombre yo en esta discusión de antes teníamos buenos políticos ahora son una mi edad como dice dice no

Voz 13 50:46 yo

Voz 1321 50:46 que los políticos no vienen de Marte los políticos que yo sepa vienen de la sociedad en el caso español y ha sido muy obvio que los nuevos partidos ha nacido por la voluntad de las personas que les han votado

Voz 10 50:58 yo creo que

Voz 1321 50:59 los políticos son la expresión de nuestra sociedad y que por tanto pues en fin a mí me hace muchísima gracia las declaraciones ahora de los ahora estamos asistiendo a los celebraciones de los cuarenta años de la de la Constitución y es habitual que que políticos de esa época se quejen de los de los nuevos de ahora hay digan pues que son unos frívolos que no saben nada y el otro días escucha Alfonso Guerra decir que que estos políticos de ahora parece que el mundo ha empezado con ellos hombre que lo diga el que se cree el creador del mundo

Voz 2 51:35 como todo el mundo sabe leyendo sus libro

Voz 1321 51:37 los pues hombre no deja de ser verdaderamente una paradoja hombre yo creo Luis que el caso de Macron el caso de Macron creo que hay que pedirle una responsabilidad política muy alta a al señor Macron por qué pues porque el prometió cosas que no está cumpliendo Él se comprometió a hacer grandes cosas no está haciendo ni cosas pequeñas incluso se está enajenado el apoyo de muchísimas personas que le apoyaron y creyeron en él llego como respuesta a la destrucción de los grandes partidos en Francia y evidentemente no ha respondido a las expectativas pues por su hay quien dice que es que sus un su manera imperial de de de concebir el poder pues pues mira pues elecciones de modestia es decir el dijo voy a refundar Europa dijo voy a refundar Francia tiene la mayoría para hacerlo tiene una mayoría parlamentaria como tú dices no tiene oposición

Voz 1727 52:37 bueno es que realmente es un fracaso estrepitoso e inexplicable leer con el idioma porque Sarkozy

