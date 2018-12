Hoy por Hoy (04/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:07 el paro bajó en poco más de mil ochocientas personas en el mes de noviembre no obstante la afiliación a la Seguridad Social se redujo también en más de cuarenta y siete mil personas lo que supone el peor dato en ese mes en los últimos cinco años amplía Rafa Bernardo por I

Voz 3 00:22 pues tras dos años de subidas el paro baja en noviembre en este caso en mil ochocientos treinta y seis personas pero la afiliación a la Seguridad Social también registra una bajada en este caso la mayor para un noviembre desde dos mil trece que ha eliminado cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve empleos el sector más golpeado por la caída de la ocupación es la hostelería con un retroceso que no han podido compensar las subidas en otros sectores como educación comercio o administraciones públicas mientras la contratación aumenta sobretodo la indefinida aunque el total de contratos indefinidos sobre el total se sitúa en el diez coma cincuenta y ocho por ciento con los datos conocidos hoy el total de parados registrados se sitúa en tres millones doscientos cincuenta y dos mil Del total de afiliados

Voz 2 00:58 copados baja hasta dieciocho millones novecientos cuarenta y cinco mil Susana Díaz sólo se presentará a la investidura en Andalucía si tiene los apoyos necesarios Antonio Martín buenos días

has Pepa así la presidenta de la Junta en funciones lo ha confirmado esta mañana en Hoy por hoy ha defendido la decencia del PSOE andaluz considera que no es necesaria una regeneración en el partido

Voz 5 01:16 yo no voy a ir a una investidura para exclusivamente es ocupar el espacio ese día mediático los días anteriores y posteriores sólo lo haría en el caso de que tenga los apoyos suficientes bueno tendremos que ahora viene la parte de la política y además de ser una presidenta decente tengo la suerte la fortuna te liderar un partido trabajador decente que hace siempre honor a ciento treinta y nueve años

Voz 1 01:40 yo nunca pensé que en otros lugares

Voz 5 01:42 año cuando se celebraron elecciones perdió el partido socialista el poder ese partido no fuera decente

Voz 4 01:49 también acaba de pasar por los micrófonos de la SER en Cataluña el presidente del Parlament defiende que el auge de Vox no es consecuencia directa de la tensión que ha provocado el independentismo

Voz 1 01:58 nos queda

Voz 0931 02:00 no se puede responsabilizar en ningún caso al republicanismo del ascenso de la extrema derecha justo al contrario quién quizás tiene una responsabilidad en eso es que en la blanqueado quién sea ha manifestado a su lado y quién ha hecho discursos como el del tres de octubre quedaban patentes de acuerdo justamente con la extrema derecha extrema extrema rareza

Voz 4 02:19 y un asunto más el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de reconocer que el Reino Unido puede paralizar de modo unilateral del Brexit corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0419 02:29 no es la sentencia definitiva pero si los jueces siguen este criterio el Reino Unido podría exactamente paralizar su proceso de salida sin que nadie pueda decirle nada ni fijar Le condiciones adicionales la posición del abogado general contradice el criterio de la Comisión y los gobiernos pero facilita el proceso si el Reino Unido decidiera algún día dar marcha atrás algo que como sabéis en este momento no está sobre la mesa

la bolsa el Ibex se dejara mismo cuatro décimas y cotiza ligeramente por encima de los nueve mil cien puntos

Voz 6 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 el paro también bajó en noviembre en la Comunidad de Madrid casi seis mil personas menos una bajada del

Voz 1694 03:10 no con siete por ciento Virginia Sarmiento son

Voz 1694 03:49 la Mesa sectorial de la sanidad se reúne este martes a las once de la mañana para abordar el posible cambio de horarios de los centros de salud madrileños la Consejería pretende reducir el horario de citas hasta las seis y media de la tarde atendiendo supuestamente a los periodos de más demanda la Plataforma de Centros de Salud cree que la intención real de la comunidad es amortizar las plazas de los sanitarios que se van a jubilar en los próximos años un treinta por ciento dicen en la próxima década y advierten de que con la reducción de horarios la continuidad asistencial será imposible muchos optaran por acudir a las urgencias de los hospitales Joaquín Villena es enfermero

Voz 7 04:26 aunque entonces como la edad que que ve encarecía a partir de las seis y media no les a ver impedía suyos bueno entonces el INE ha pitado también imagínate Iker

cadena SER Madrid

Voz 1995 05:25 buenos días martes cuatro de diciembre siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser hemos escuchado a Susana Díaz hemos conocido los datos del paro ya conoce lo que pasa ahora conoceremos lo que nos pasa es el momento de pensar en nosotros se han dado cuenta el fascismo moderno pasa como con el porro es difícil verbalizar en qué consiste pero en cuanto lo ves él es capaz de reconocer la verdad en contraposición eso eso que estamos viviendo hoy ahora vamos a tratar de ser conscientes que lejos suscritos y los aspavientos de manera silenciosa vivimos rodeados de muy buena gente créanme ya conocen que en estos momentos en el lugar donde la tecnología cobra vida Silicon Valley por ejemplo uno de los trabajos mejor pagados está relacionado con la filosofía la clonación la conducción autónoma la biotecnología plantean extraordinarios retos que no futuro y a su vez complicados dilemas morales sobre los límites mismos en nuestra especie pues bien en España ya hoy hay gente que esos dilemas morales Si los pasa por el arco del triunfo casualmente donde los chalecos amarillos protestan por lo injusto del sistema la familia dura la familia dura no tiene dilemas morales la familia tiene un barco son pescadores acostumbrados demasiado acostumbrados a esto entre la madre el padre y el hijo han rescatado a más de cien personas escuche lo que decía el padre en el año ochenta y seis

Voz 11 07:06 yo estoy baña Cuatro aquí estamos aquí para están también un poco mosqueado porque no nos lleva a tierra o o aclaran algo

Voz 1995 07:14 nosotros le decimos que escuchen ahora el uno de diciembre del año dos mil dieciocho es decir hace dos días

Voz 1 07:21 no es brutal no dice

Voz 12 07:23 aseguran bien prefieren morir antes de

Voz 13 07:26 antes que volverá

Voz 1995 07:27 así que ahora que muchos de ustedes sienten inquietud por esos viejos reaccionarios compañeros de viaje que acaban de aparecer las instituciones ahora que el grito vuelve a las calles piensen ustedes que lo mismo

Voz 14 07:40 la tumba del fascismo estén mitad

Voz 1995 07:42 del Mediterráneo y como siempre nos quedamos en la playa pues no lo vemos en unos segundos hablamos con la familia Dora

Voz 15 07:54 con Toni Garrido

Voz 16 08:05 buenos días no al aborto

Voz 1995 08:06 ya hoy de todas las noticias incluirse en tu resumen es muy amplio y Tom De todo un poco nubosos un resumen bonito con noticias hay una hay una que es dele José Cleveland película trae a lo que ocurría hace algunas semanas que sigue canciones cuando se hablaba de un de un grupo de trabajo sobre las canciones que se deberían uno en estos días de aparece Amaral Loquillo bueno pues esto ocurre en Cleveland no es muy distinto a lo que planteábamos en España hace unas semanas es un poco lo mismo que iban a ansiedad de más libre de encanto Estados Unidos no sé si es un dato importante más libre de encanto dice dicen creo que era pop hay tres ciudades en Estados Unidos han si es además es Cleveland lo dice conocer el precio no

Voz 1 08:52 pero hay una emisora ha la canción Baby eso es un villancico es es un asigna es una balada que se pone muchísimo en Navidades porque dice y que queda Trinca convencer su chica queda supone admira Asefi flaquea de conmigo o sea

Voz 1995 09:11 es hace frío fuera ya de comida lo que se me quedó se es es una

Voz 1 09:16 de trapo no es una cosa muy de mil novecientos

Voz 1995 09:19 cuarenta y cuatro al han prohibido en esa emisora por

Voz 1 09:23 porque dice que es inapropiado ofensiva porque dicen que básicamente que el imponerse sobre chica lo que ignoran es la letra de doble sentido que es la chica que dice de irme por qué va a mis padres que va ella quiere quedas bien

Voz 1995 09:39 vamos a echar la adhesión de Norah Jones Willie Nelson que esta canción que eso una canción de Navidad

Voz 1995 09:47 en Gobierno que hace frío fuera pero eh bueno hay que decir en defensa de los vecinos de Cleveland que el noventa por ciento han votado que no que sigan poniendo

Voz 1 10:09 en poniéndolo porque es tienen un doble sentido de verdad que siempre impulsamos buscar así las canciones pues Carlos se puede sacar al tipo de algo puede resultar ofensivo para alguien no olvidamos que esta el sonido fue fundado por puritanos extremis bueno de Europa para para estar ahí tranquilos montados

Voz 1995 10:27 pero en Europa por las laxas normas

Voz 1 10:30 de la Rosa que entonces en fin

Voz 1995 10:33 eh aquí hay por el momento solamente una cosa más el martes once de diciembre vamos a estar en Linares con motivo del Fórum Internacional sobre Emprendimiento e innovación en la economía digitales esperamos a partir de las diez de la mañana en el poso Linares pueden recoger las intenciones en redil Linares fue la Cámara de Comercio ahí estaré los con esta y otras esta mazas ese día ese día yo creo que ese día se viene Rosa Márquez

Voz 20 12:22 no sabes lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte espacio su lo tienes que sintonizó SER Deportivos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de hoy la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Campelo

Voz 14 15:28 muy buenos días buenos días aquí estoy para no callarme para reclamar siempre plantean problemas

Voz 1995 15:35 con decir problemas a reclamar

Voz 14 15:38 lo que me quiten esta palabra problemas con tu compañía Teléfonos la población tu vuelo no te han avisado te han cobra de más en la factura del gas el agua la electricidad bueno pues reclama con OCU como consumidor tienes derecho a reclamar apunta el teléfono novecientos novecientos siete quinientos seis novecientos novecientos siete quinientos seis OCU OCU

Voz 15 16:02 puro hoy con Alida

Voz 1995 16:06 es decir problemas equivocarse justo en esa palabra es el karma es un problema el problema es él

Voz 1 16:11 además gracias para

Voz 1995 16:13 llega la hora de recibir con todos los honores en nuestros cronistas de cabecera Nacho Carretero Gonzo que son al periodismo lo que Harry Potter ese la magia pueden hacer cualquier cosa por extraordinaria que sea hay después que se lo digan a Nacho todo lo que escribe lo acaban llevando al cine el JK Rowling del o no es cosa que sí tiene Twitter de éxito

Voz 29 16:39 es que yo sus primeros dio sus primeros pasos el literato

Voz 1995 16:42 a los bares

Voz 29 16:43 en fin todos coinciden es guapa

Voz 1995 16:46 yo Carretero bienvenido hola gracias realmente qué piensa Albanta que contesta eh me dejó aturdido entonces rotando no podíamos hablar de lo concerniente a lo concerniente de gente a caballo hoy

Voz 0810 16:59 hemos aquí unas pantallas de televisión en concreto tenemos seis de televisión bueno hasta el momento cuatro de ellas hablaban de Vox

Voz 1995 17:08 sí así luego vamos a por ciento vamos a hablar de publicidad Gonzo buenos días al acabar el programa vamos a hablar con la editorial Vox los diccionarios

Voz 1 17:18 están indignados muy indignados están muy enfadados

Voz 1995 17:20 esta ese esta mañana estaban reunidos porque algo tienen que hacer los diccionarios Vox que todo esto Vimos que todos tuvimos que Moore que están en muchas Casas que satanizan que siguen estando vigentes de repente tienen un problema porque tienen cuatrocientos mil potenciales clientes en Andalucía los que lo tiene más fácil desde el domingo no sé si están viendo exactamente un nicho de mercado una oportunidad comercial en la ustedes ya han conocido una versión de la realidad ahora les ofrecemos la otra es la de los itinerarios que busca

Voz 0810 17:48 dar una campaña de marketing o algo para dar la vuelta

Voz 1995 17:51 asunto seguro que existe bueno nosotros como les contábamos hace unos segundos hemos querido poner el foco estaba llena porque hemos conocido los datos del paro la inquietud con la que mucha gente vive el momento político en nuestro país pero hemos querido poner el foco en una historia completamente distinta que habla de verdad de lo que es nuestro país hablamos de una familia de Santa Pola de su barco pescó

Voz 1061 18:12 pero el pesquero Nuestra Madre de Loreto pide una solución urgente para poder desembarcar después de haber sido abandonado por la Guardia Costera libia con doce migrantes abordó el patrón del barco advierte que el mal tiempo puede convertir la situación caótica y que ponen de vino

Voz 1995 18:25 los responsables desde barco lejos de mirar a otro lado se hicieron cargo de ellos hasta que después de negarse a entregarlos a Libia se negaron dijeron que no que no los entregaban a Libia donde no había ninguna garantía para los migrantes ni para la propia tripulación finalmente pudieron entregarlos en un puerto de Malta el pasado domingo con el compromiso según afirmaba el Gobierno de Malta de nuestro Gobierno el Gobierno español estoy humanitaria esta familia su idea cuarenta porque es casi una tradición familiar empieza a ser una tradición familiar e en el año dos mil seis también con otro barco y hasta en dos ocasiones distintas en dos mil siete saldrán a inmigrantes en circunstancias parecidas en total la familia dura ha salvado la vida ya más de cien personas estamos hablando requieren de un barco pesquero no sí

Voz 0810 19:14 yo cuando ocurren estas cosas siempre pienso que estos gestos que es

Voz 1915 19:18 vanidad es ver a alguien ahogándose

Voz 0810 19:20 sacarlo sea hacen noticia nos llama mucho la atención y cubren un montón de horas en los medios me da que pensar qué está pasando que lo lógico que salvar a una persona que está ahogando se convierte en extraordinario hasta qué punto hemos deshumanizado la migración en el Estrecho en el Mediterráneo perdido hasta qué punto vemos Un gesto que es lo más lógico que puede existir salvar a alguien que está ahogando como algo extraordinario que está pasando y sobre todo esta gente lo sabe bien yo por fortuna como experiencia periodística ha podido estar en la frontera con Libia hablando con gente que escapaba de allí que había intentado atravesar pero hay escapaba de lo que ocurre pero ahora mismo en Libia que es un sitio que está a trescientos kilómetros de aquí en línea recta lo que está ocurriendo ahora mismo en Libia es tan cruel tan bestial que la si la gente tuviera conciencia de lo que está pasando en Libia se echaría ahora mismo al mar a evitar que la gente tuviese que volver o que un guardacostas libio que es la Unión Europea quién permite eso lleve a esa gente de vuelta es tan terrible que qué me parece lo mínimo sacará a la gente del agua para impedir que vuelva a Libia pero pero se ve que es lo extraordinario

Voz 1995 20:30 simplemente el el nivel de deshumanización que es el término que que decía

Voz 14 20:35 Nacho ha llegado a tal que el ministro de exteriores de nuestro país llega a decir que no se quejen tanto estos inmigrantes que pueden ir a Libia y que en Libia no está mal cuando cualquier persona que haya tenido contacto con alguien que trabaje yo que separa realidad de Libia lo que te dicen es que sea un sitio en el que no se puede estar y los propios inmigrantes dicen que prefieren arriesgarse a morir en el Mediterráneo que quedarse en Libia donde lo que les espera es la esclavitud en las torturas son la utilización para para cuestiones terroristas que es un poco quién gestiona todo ese país ahora Antonio decíamos te da la vida

Voz 1 21:07 de los aliados también desde la guerra que han montado

Voz 14 21:10 de que los cambios ahí y la Unión Europea financiando a uno de esos grupos diciendo que ellos son que ellos son el Estado para mil el en la cuestión de humanidad por parte de la gente del barco no está tanto en en el rescatar que es una obligación rescatar en el mar a cualquier persona que de cuya porque cuya vida esté en riesgo sino el no entregarlo a las patrulleras libias el el decidir que no van a entregar a esos migrantes para que vuelvan a Libia porque ellos sí que saben lo que está pasando allí

Voz 1995 21:34 pues vamos a hablar con el padre con José Dura José muy buenos días buenos días encantado de de saludarle que queremos poner el foco en ustedes en su familia hemos visto además como Santa Pola se movilizaba en favor de lo que ustedes están llevando a cabo lo contaba muy bien Gonzo salvar una queda en el mar no es opcional tienen que hacerlo pero a partir de ahí ustedes han asumido una Siria responsabilidades que no sabemos muy bien si les competen

Voz 30 22:03 pues nosotros

Voz 13 22:05 eh

Voz 30 22:07 hacemos lo que hay que hacer

Voz 1995 22:09 a rescatar a las pasó

Voz 31 22:11 buenas de ver una vida en peligro pues el de ayudas no no puedes dejarlo ahí en tienes que tal pues

Voz 0568 22:20 para eso eso somos humanos no

Voz 1995 22:24 no escucha también Pascual no sabemos muy bien a qué altura está Pascual pero sabemos que está Molina aportó

Voz 0568 22:30 Pascual Durá Pascual hijo muy buenos días buenos días

Voz 1995 22:35 dónde estás más amenos e a qué altura se encuentra la embarcación

Voz 13 22:39 menos de estaremos a unas cincuenta millas al sureste suroeste de unas aún a ciento cincuenta millas al norte de de Libia aproximadamente

Voz 1995 22:53 cómo cómo ha sido esta estos últimos días Pascual

Voz 13 22:58 pues han sido muy duros la verdad es que han sido muy duros y cada vez era más insostenible la situación y bueno pues imagina se diez personas once personas aquí durante diez días pues llega a un punto que que se escapa de control de de la embarcación

Voz 32 23:17 hola buenos días y me gustaría preguntar que sigue Gonzo que Kioto

Voz 1995 23:21 cuentan los migrantes de lo que han pasado

Voz 32 23:23 en Libia cuál es su situación

Voz 13 23:27 bueno tienen mucho temor no en el tema de de dos duras es una que que no les va a salir barato el retorno a Libia no y nosotros también sabíamos que no no no saldría barato no y bueno que esperaban que antes morir antes que ir a Libia no esta gente viene de de de muchos muchos países muy un poco lejanos no Somalia Senegal no que han hecho para llegar hasta Libia han ido de han ido no han ido de hotel en hotel fuimos nosotros cuando hacemos turismo no esta gente se dedica a malvivir y a sufrir en busca de de de esa oportunidad que bueno nosotros no no hemos recibido tampoco intención de darle la de Si bueno pues vamos a buscarlos al mundo signos buscar esa seguridad para ellos para nosotros eh bueno cumplir estrictamente con la ley la ley las leyes del mar y con ellos humana sobretodo principal

Voz 1995 24:25 Pero Pascual cuando tú dices tú tenías a esta a este primer ofrecimiento que el Gobierno español de dice que lleve esa esos a esos migrantes a Libia tú dices que no como como San es esas negociaciones como es ese momento

Voz 13 24:39 bueno es duro es duro pensar que que no te dan más opciones no que dice no esto esto no ahí que haces qué haces no después tienes los responsable de Si hay altercados de aquí de si hay algún herido de si pasa algo después simplemente la responsabilidad recae sobre mí en Hoy no puedo tener unas órdenes que no que que que que van en contra de lo que es de mis obligaciones como como patrón

Voz 0810 25:10 muchas veces muchas veces

Voz 1995 25:12 como ser humano y vamos a añadir necesité hay una parte de todo esto qué tiene que ver con la más mínima mental humanidad y eso es lo que debemos exigir no a Pascual y a José que no sigue escuchando sino al Gobierno a la Unión Europea y eso es lo que debería preocuparnos a día de

Voz 0810 25:30 esa deshumanización lleva que no nos damos cuenta que cuando inmigrante está ya subido a la valla o está en la embarcación ya llegando a tierra es en realidad el último paso de un periplo de años no se trata de cruzar el Mediterráneo porque si como decía Pasqual esto es una travesía de años que les ha llevado a estar en países malviviendo trabajando evitando fronteras por eso yo quería preguntarle a Pasqual sí pese a la lógica humana que se imponen esta situación haber recibido críticas su haber recibido opiniones contrarias a lo que estáis haciendo

Voz 13 26:05 sí bueno hay opiniones para todo no lo único que bueno nosotros no no hacemos caso de los contrarios no cada uno es libre de expresar sus sus ideas siempre cuando no no no no no moleste ni nada no si hay alguien que molesta pues simplemente pues es el bloqueo de las redes sociales hasta no simplemente hacer lo que no sale del corazón y la cabeza Hay Astra no nos podemos hacer más

Voz 1995 26:36 qué frase Nos acabas de dejar Pascual José al final Pascual hace lo que ve en casa ustedes que que se dedican al mar conviven con esa realidad a ustedes si ven bien eso que nos está contando Nacho Carretero y Gonzo si bien ven en primera línea que es lo que está ocurriendo y como como el Mediterráneo por fin es una gran fosa José

Voz 0568 26:57 pues es lo que hay es lo que pasa vemos lo que hay pero tú qué haces tú si te encanta una situación de atrás o lo que te salga del corazón o lo que tienes que hacer pero se siga pasando Iggy y siguen ahogándose y sigue pasando

Voz 1995 27:21 pues Pascual vamos a dejarte trabajar patrón tiene que seguir con con su faena con el trabajo el día Pascual desde aquí te damos las gracias gracias de corazón por lo que haces por lo que has hecho desgraciadamente por lo que harás porque desgraciadamente no va a ser la última vez Pascual un abrazo muy grande

Voz 0568 27:40 muchísimas gracias a ustedes un abrazo

Voz 1995 27:43 habrá soy José le damos las gracias por el ejemplo cede al final pues uno trata de educar a sus hijos de la mejor manera posible y una cosa es hablar con ejemplo y otra cosa es hacer es usted un muy buen ejemplo José gracias a ustedes un abrazo grande y esa es la situación de una familia aquí no hablamos de de de grandes decisiones políticas europeas que yo no no hablamos de una familia que se dedica a pescar

Voz 1 28:08 el trabajos la gente en apuros no voy a decir una cosa no lo digo porque yo soy también de familia pescadores pero los hijos del mar tienen una siete empatía porque trabajan en circunstancias tan extremos la inmensidad del mar Iker no es no es casualidad que Jesucristo eligió como seguidores todos pescado al estos primeros no porque son gente muy dispuesto de la impartía de la carrera de verdad que lo es porque su situación es trabajo es tan tremendo hice puede identificarse mejor que otros a ver gente en esta situación abandonado en alta mar que los miembros de o el patrón

Voz 14 28:42 la tripulación de este barco no ha cumplido sólo con esto que ese suelo escuchar tanto si tanto le importa a los inmigrantes metros en tu casa los ha metido diez días en su barco sino que durante esos diez días han condicionado la marea han condicionado su trabajo

Voz 1 28:53 sí seguramente no se puede trabajar igual

Voz 14 28:56 Cocker hemos visto no es tan grande con diez personas más es decir no sólo los ha metido en su casa es porque han hablado claro han condicionado su marea que salvo que se prepara con tiempo en el que se invierte una cantidad de enero y que si no recuperas todo pues así

Voz 1995 29:11 esa fue la economía anual de la Familia

Voz 14 29:13 lo mínimo con año pues ellos no han tenido ningún tipo de duda los sometiendo su casa han condicionado su trabajo como dice Nacho hasta han variado la ruta para cumplir con lo que ellos querían Hinault con lo que les proponía al Gobierno español

Voz 1995 29:25 pues es la gente vive aquí también estos también son españoles que viven con nosotros estudian en nuestros colegios y nuestros bares están entrenos a estar entre nosotros algo porque como hablamos de muy de ejemplos muy negativos no no estos los Durá están aquí en Santa Pola y es fácil identificar a esta buena gente diez y treinta minutos una hora menos en Canarias

Voz 34 29:46 a mi tío que tiene la alerta la primera vez

Voz 35 30:20 en la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 1 30:23 Toni Garrido

Voz 36 30:25 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio gastar de hombre

Voz 27 30:30 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com Si eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 19 30:50 sí

Voz 21 30:57 conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1995 35:46 desde bien a decir no perfecto narra bueno pues Isak Andic de veintiséis minutos una hora menos en Canarias vivimos tiempos sociales revueltos los que la protesta se propone numerosos conflictos como la única solución la única vía de escape para muchos trabajadores solamente la última semana hemos asistido a distintas protestas la más reciente una protesta ayer por el ascenso de la ultraderecha en la política española hace unos días protestan los bomberos

Voz 42 36:22 accionar

Voz 1995 36:22 este prisiones respeto dineros a estudiantes y profesores

Voz 1915 36:27 sobre si estudiantes de universidad educación primaria

Voz 1995 36:30 hace una semana hablábamos con una de las activistas francesas con una de los chalecos amarillos expresa irrupción en la sociedad

Voz 43 36:37 es un movimiento de protesta Jimena

Voz 1915 36:41 Francia

Voz 1995 36:42 protestas de los trabajadores de Correos de Metro de examinadores de conducir de la administración pública catalana te has acatar su nivel más bajo el año dos mil quince con sólo seiscientas quince huelgas sólo seiscientas quince huelgas el aumento de participantes y jornadas no trabajadas por protesta según el Ministerio de Trabajo superaron entre dos mil dieciséis dos mil diecisiete el doscientos por cien de enero a agosto del dos mil dieciocho el último balance publicado se habían producido cuatrocientos cincuenta y cuatro grandes parones con la participación de casi doscientas mil personas y cuatrocientas veinte mil jornadas no trabajadas sin contar la participación en la protesta feminista del pasado ocho de marzo estamos reactivando nuestra conciencia social Gonzo hecho en nuestra nuestras ganas de establecer una sociedad al menos un poco más toda esa se nota numéricamente

Voz 0810 37:34 todos los sectores menos el periodismo y los periodistas no hacemos huelga es ver qué hacemos huelgas es verdad somos un sector que que digamos pero que no nos plantamos pero bueno para eso y eso que el destrozo en el periodismo ha sido brutal en la crisis de hecho el segundo tercer sector más castigado después de la destrucción ni una huelga eh

Voz 1995 37:53 en los datos en España no los encontré pero en Inglaterra por ejemplo ya hay más gente trabajando en relación públicas que en periodismo Periodismo además relaciones quedará bueno tiene que ver que hay una parte de la sociedad que que buscase una salida es en las relaciones públicas no en el periodista pero ha apuntado en cualquier caso el la protesta vuelve a la calle once

Voz 14 38:14 es que la situación está para que se salga a la calle yo creo que hay una comunas es la segunda vuelta de las protestas de la crisis igual que en dos mil quince días que fue uno de los años con con menos protestas yo creo que era parte de un ciclo luego no nos dirán si estoy no cierto no porque los años previos fueron de de grandes manifestaciones de grandes protestas gremios recordamos las marea blanca la verde y entiendo que las sociedad siempre un punto en el que dice bueno la protesta está realizada vamos a ver si surge si tiene sentido si si si hemos conseguido algo yo creo que lo que estamos viviendo es la confirmación por parte de la gente que sale a protestar de que en la crisis sufrimos y que la salida de la crisis no significó una mejora en las condiciones laborales económicas o sociales de la mayoría de la población estamos en esa segunda parte que nunca nos quiten la protesta porque es de las pocas vías que tenía ya a la sociedad de expresar el descontento luego también es un instrumento que se intenta controlar los intenta manipular o que se intenta cambiar la intencionalidad de las protestas y esa es si cabe otra lucha nueva que vamos a que la sociedad va a tener que Montes

Voz 1995 39:19 pero los datos son claras pero vamos a hablar los con la ley que es sociólogo de la UNED experto en movilizaciones colectivas y lo hemos convocado esta mañana para que no se iba a interpretar esta realidad en la que parece que andamos metidos Un la pregunta Ramón muy buenos días muy buenos días volvemos a preste a protestar mucho lo que no sé si protestamos bien nos decía hace unos segundos el pescador el el patrón de la embarcación Pascual que de lo que hacemos es bloqueados a la gente como acto de protesta estamos en las redes sociales que parece que todo el activismo se se dirige hacia las redes sociales cuando algo no nos gusta lo que hacemos es bloquear su opinión eso en la calle no no puede ocurrir de la misma manera no bueno la calle

Voz 44 40:03 es la acción colectiva las redes es la acción colectiva no siempre van en paralelo a veces hay un bluf

Voz 45 40:10 en algún lado u otro no

Voz 44 40:13 en ese sentido pues la protesta la Asamblea recogidas de firmas son todo instrumentos clásicos para la defensa de los sectores que se consideran agraviados con injusticia y ahora estamos pues técnicamente saliendo de la crisis pero obviamente todas las protestas tienen en común la la reversión de los recortes no sea aumentos de plantilla aumentos salariales todo lo que se perdió en la crisis pues ya que se ha salido entre comillas pues hay que hemos recuperando y a irse

Voz 1995 40:47 traducen todos los agravios entre comillas y dejémoslo en algunos han salido de la que empezó hace diez años se fin llevamos diez años en ese bucle de gravísimo se dice pronto diez años sirve de algo no porque lo vemos muy a menudo con todo respeto hacia toda la gente que moviliza a un sector a través por ejemplo de Change punto que se piden firmas y la gente va change cambio que ya era que cambiar sirve de algo irá Change punto por firmar algo

Voz 44 41:18 menos sirve no ir con lo cual en ese sentido diría que todo sirve todo sirve en lo que pasa que no hay nada determinante si resolviéramos a los conflictos diciendo no siempre ganan unos no siempre pierden cambiaría el escenario los conflictos no son de suma cero aunque se gane siempre queda algo aunque se pierda siempre queda algo que decir son generalmente es confuso resultado igual que son confusa la cifras de manifestantes au las cifras de huelguistas esos con lo que se juega luego hay la letra pequeña claro todas esas dinámicas generadas pues imaginemos por ejemplo un un conflicto que ha durado cinco años de un refresco de cola conocido pues pues acababa al cabo de cinco años parece que acaba exitosamente

Voz 1 42:08 Coca Cola perdón

Voz 1995 42:11 que hay nada mejor

Voz 44 42:13 si acaba o pues pues mil ochocientos trabajadores que después de cinco años pues tienen la opción de de de una conversión fabril lo un unos planes de incentivos de de de reestructuración pero bueno en ese sentido eso compensa los cinco años de lucha pues es todo muy relativo lo que no se consigue nada es no moviéndose moviéndose sepuede cosa que no se puede conseguir yo obviamente cuando un sector consigue algo otros se sienten agraviados no y eso está ocurriendo además en el mundo laboral con todo ese cambio de profesiones no estamos juntos

Voz 1995 42:47 te pongo un ejemplo muy cercano estábamos acostumbrados a la acción reacción prestar esta ha sido al contrario sido reacción y acción ya ya mucha gente salía Andalucía en Sevilla a concentrarse contra el fascismo muchas voces dicen coño averiado el envés de levantado el sábado se ha medido el viernes de de lo manifestado llegamos tarde

Voz 45 43:11 bueno llegamos tarde y es decir

Voz 44 43:14 no tenemos ciertamente una polarización social en este país que para algunos recuerda una especie de segunda transición con una crisis del bipartidismo igual no hay sectores especialmente los juveniles en este caso con al que se refiere pues obviamente que ven que la que la política las instituciones no ha cambiado al mismo ritmo que la sociedad y en ese sentido tenemos una sociedad mucho más despierta participativa que lo que piensan algunas de instituciones no claro haberse levantado el domingo votar bueno supongo que uno lo hicieron y otros no y se arrepienten etcétera no entonces en ese sentido bueno tras transcurre transcurran de forma pacífica el artículo veintiuno de la Constitución reconoce el derecho de manifestación y es una de las formas más de de de amaga las conciencias au de expresarse de visibilizar un un disgusto

Voz 1995 44:16 también reconoce el derecho al trabajo a la vivienda digna dar

Voz 1 44:21 yo no sé si éramos unos engañamos porque el sistema mira qué maravilloso podemos manifestarnos sí sí para descargar realmente lo manifestaciones siempre ambos la relación entre manifesta cantidad de resultados es casi nula parece que a veces queda realmente en esta descargar y luego dice bien hemos manifestado por ejemplo la huelga general de veinticuatro horas Canal veinticuatro Horas que es general tendrán hasta que logra el objetivo

Voz 44 44:50 bueno las huelgas generales son habas contadas lo que llamamos huelga general en que son llamados todos los sectores de la población a una a un paro digamos productivo las huelgas generales modernas la clave está en el consumido llano una producción hasta producciones financiera anda que trabaje MOMA nosotros aquí los que estamos aquí o menos no levantó país lo tumba

Voz 1995 45:14 bueno el caso Nacho Carretero si en un plazo quizás está exponiendo no me desanimen a vale vale solo libro entonces ahora mismo libro tienes que hemos tenido

Voz 44 45:28 un hito este año que es una una huelga de de media sociedad o un paro de media sociedad que llama al otro medio a que le apoye como fue el ocho de marzo la huelga feminista o la huelga en mujeres esos bonito también no

Voz 1995 45:43 donde por cierto directora de Radio Bilbao Begoña recuerda que hay pararon las Perino

Voz 44 45:46 esto es lo que iba a decir que hay para las pensiones

Voz 0810 45:50 el día que el punto era piedra angular de aquel paro tenía que ver con sino con las condiciones laborales huelga laboral era una huelga social

Voz 44 45:58 bueno un punto era la la igualdad salarial entre todo el tema también de la ayuda a la dependencia Dama de casa el trabajo no trabaja técnicamente laboralmente es decir hay muchos

Voz 1995 46:12 esta Rellán Nacho para eso quiere que los por ejemplo le pone un ejemplo porque quiere que nuestro sector el de los periodistas de los comunicadores que no Nos manifestamos poco que deberíamos parar más

Voz 44 46:23 bueno pues es un sector clave igual que lo fueron los actores por ejemplo en el tema de la guerra de Irak o el 15M Xetra no es decir si es una una profesión de mucha responsabilidad en ese sentido no mucho eso es lógico que no el día parando porque está lo que se está no y en ese sentido hay que dar servicio Z no pero tampoco puede ser un sector que esté silenciado no

Voz 45 46:52 es un muy mediático

Voz 44 46:55 pasamos de movilizaciones en los setenta con grandes líderes grandes partidos todo el mundo otras de la pancarta luego con las movilizaciones de los ochenta noventa de los noventa sobre todo el tema el terrorismo que iban las institución

Voz 1915 47:11 Downing Street harán que los líderes políticos

Voz 44 47:13 institucionales en primera fila y luego tuvimos la quiebra de con tema de la guerra ya no hablemos con el 15M en que eran pancartas transparentes en primera fila no había líderes había gente conocida ir a gente conocida pues a día de hoy pues son actores periodista famoseo etc bueno pues qué curioso cómo hemos pasado de seguir a a luego a seguir a cualquiera eso demuestra pues unos puntos de crispación de concienciación de auto organización pues muy interesante

Voz 1995 47:48 en esta escala estamos todavía hasta actores periodistas famoseo todavía hay hora de sociólogo de la UNED experto movilizaciones colectivas parecían interesantes visita le vamos a necesitar más Ramón no bueno pues en cuanto mientas podrá encantado si me parece que como va a haber gente en la calle va a tener usted gana tiene pérdida de que vaya a parar no una vida Ramón muchísimas gracias muchísimo placer seguimos en Hoy por hoy

Voz 46 48:18 hoy por hoy con todos

Voz 1 48:20 Garrido

