Hoy por Hoy (04/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once las diez en Canarias todas las noticias de Antonio Martín buenos días

Voz 0228 00:10 buenos días Toni la fiscal general del Estado acaba de subrayar que la huelga de hambre iniciada por varios ex dirigentes catalanes presos no va a influir en las actuaciones de la Fiscalía palabras de María José Segarra hace unos minutos en un en un acto en Madrid

Voz 2 00:22 espeta profundamente a sus decisiones y eso no implica que Fiscalía vaya a modificar su criterio va a seguir rigiendo se por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho y al Tribunal Constitucional ha manifestado sus tiempos y creo que sobre eso no podemos decir nada más

Voz 0228 00:36 como decimos Segarra hablado a la salida de un desayuno en el que participaba la ministra de Justicia hoy termina el mandato del actual presidente del Poder Judicial ídem los vocales también sin que tengan de momento sustitutos y Dolores Delgado ha insistido en que el sistema de elección de la cúpula judicial necesita del respaldo del Parlamento y no sólo del apoyo de los propios jueces en ese desayuno está Alberto Pozas buenos días Secret Antonio buenos días Lahm

Voz 0055 00:57 extra de Justicia ha reconocido el fracaso de esas negociaciones llama a los partidos políticos a volver a sentarse a la mesa para negociar de nuevo la renovación del Consejo General del Poder Judicial dice esta vez sin reparto de cromos

Voz 3 01:08 no se trata comillas de un mercadeo entre partidos ni de acuerdos turbios Se trata del cumplimiento de la Constitución una mayoría cualificada que requiere del consenso y el acuerdo de los partidos representados en el Parlamento

Voz 0055 01:23 sobre las selecciones andaluzas acaba de decir la ministra de Justicia que Vox es un partido que no respeta parte de la Constitución que los partidos que apoyan al presidente Pedro Sánchez sí lo hacen gracias Alberto la llegada

Voz 0228 01:34 de inmigrantes en patera se ha triplicado en lo que llevamos de año son datos del último balance provisional que ha publicado hoy el Ministerio del Interior y que muestra que han llegado a España más de cincuenta y dos mil setecientas personas porque sabía acabamos de hablar en Hoy por hoy con Pascual Durá quien capitanea el pesquero con base en Santa Pola que rescató a once migrantes en el Mediterráneo y los entregó después a las autoridades de Malta ha contado el miedo que esas personas tenían a volver a Libia

Voz 4 01:57 bueno tienen mucho temor no en el tema

Voz 5 02:00 de de torturas muerte saben que que no les va a salir barato el retorno a Libia no y nosotros también sabíamos que no no no saldría barato no y bueno que estaban que antes morir antes que ir a Libia buscar esa seguridad para ellos para nosotros eh bueno cumplir estrictamente con la ley la ley las leyes del mar y con ellos humana sobre todo

pues precisamente Salvamento Marítimo ha rescatado a treinta y ocho personas entre ellas cinco menores que navegaban en varias pateras cerca de la isla de Alborán y otras doce han sido localizadas en otra patera que estaba esta noche cerca de las costas de Cartagena y un apunte más Pedro Sánchez va a presidir esta mañana la Ejecutiva del PSOE la sede del partido en Ferraz reunión después de las elecciones andaluzas de este pasado domingo en las que recordemos el Partido Socialista ha perdido catorce escaños y muy probablemente también el Gobierno de la Junta también se reúne esta mañana la dirección de Podemos para analizar los resultados en Andalucía llegamos hacia las once y tres a las diez y tres en Canarias

Voz 6 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 vamos a la Puerta del Sol sede del Gobierno regional donde ya está en marcha la recepción anual por el aniversario de la Constitución entre los invitados Pablo Casado que todavía no ha comunicado Ángel Garrido si será el candidato a las próximas elecciones en Madrid Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:18 buenos días continúa el misterio el líder nacional del PP está asentado ya en la primera fila con otros futuribles como Antonio González Terol pero de momento Casado no ha deshojando la margarita de los candidatos en Madrid ha comenzado ya a este acto de homenaje a los cuarenta años de la Constitución un enorme bandera de España preside el escenario del patio de la Real Casa de Correos un enorme panel donde también se puede leer los dos primeros artículos de la Constitución el primero con un guiño a la monarquía ya la soberanía del pueblo español y el segundo a la indisoluble unidad de España ya la defensa de las autonomías el canto a Rafael Utrera abierto este acto ha intervenido ya el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes ahora mismo lo hace el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

hoy por once y bueno ella enseguida recuperamos la vagina once y cinco minutos una hora menos en Canarias buenos días

Voz 9 05:35 qué tal cómo estáis muy buenos días a todos placer saludo

Voz 1995 05:38 arte ibais el mejore lo suyo es es el mejor sin duda es el Caster más relevante de la Liga de videojuegos profesional se dedica a narrar videojuegos partidas de videojuegos con gente que se dedica profesionalmente jugarlos es ya un icono de un sector que en nuestro país aún sigue sigue estando olvidado y es injustamente olvidado si le hubieran da un euro a hay cada vez que ha tenido que explicar a qué se dedica estoy convencido de que tendría la fortuna no sé de la reina de Inglaterra de JK Rowling juntas cultas por cada vez que le hayan preguntado a qué sede

Voz 10 06:13 dedica suena ya las tropas so era ya Barber la música épica Atocha ese ya Ericsson anochece ya Corea hoy es sutil

Voz 1995 06:24 este Zhivago el que acaban de escuchar también es Ibai pero da de aunque hay estabas en plena faena no

Voz 9 06:30 si esto bueno ese recientemente no fuimos eh viajamos a Corea para cubrir las penales del mundo allí in situ muy bueno había llegado un equipo europeo por primera vez en la historia desde que participaban los asiáticos si Il habrá que lo vivimos con mucha emoción no

Voz 1995 06:46 estas finales por ejemplo en Corea tienen algo que envidiar yo creo que lo más relevante lo más precio serían unos JJOO no inauguración está viene de gente con actuaciones en directo con los tiene algo que envidiar esa final que tú viviste en Corea a a unos Juegos Olímpicos una ceremonia inicial de unos Juegos Olímpicos

Voz 9 07:04 bueno a nivel de ceremonia Annecy y la verdad es que rayos que es la compañía al final que tiene el juego sí que invierte bastantes millones de euros que salga algo muy espectacular y de hecho se nota ya a nivel de espectadores y tened en cuenta que bueno al participar un equipo chino en China no sé si lo vieron doscientos millones de personas no al final eh los chinos mueve masas se ve en toda Europa en toda Latinoamérica con con millones de personas pero sobretodo China es una es una barbaridad

Voz 1995 07:34 bueno vamos esta mañana con asomarnos a ese nuevo mundo es un mundo que vive en paralelo al cabida muchos de ustedes pero lo cierto es que cada vez lo hace con más fuerzas un motor económico consolidados una fuerte la fuente de entretenimiento si tiene usted curiosidad por saber qué hacen sus hijos sus nietos oso sobrinos delante del ordenador es muy probable que estén escuchando a hay Castellar alguna de las veces que usted que hace que estás haciendo lo más pobres que estén escuchando a hay baile expuse la reacción del público al escuchar los nombres de Willy Rex

Voz 12 08:08 ya están aquí y me gustaría que le diga hizo una fuerte aplauso tanto a Willy RACC

Voz 13 08:14 como vegetal que está aquí con nosotros

Voz 1995 08:17 el estadio se viene abajo digo hay que diferencia hay para tu generación entre Ronaldo eh el balón de oro que Ayers conseguía Modric en en París qué diferencia hay entre ellos y Willy Rex rubios objeta

Voz 9 08:35 bueno para la generación que sobre todo nació en a partir de dos mil dos mil dos dos mil tres gente incluso menor de edad que son muy muy fans de Willy Rex vegetal rubios pues yo te diría que diferencias prácticamente no ninguna no los ven como unos ídolos absolutos se ponen a gritar cuando les ven Espina autógrafos las esperan incluso los aeropuertos al final ellos son también una superestrella se lo suyo oí diferenciarse hay muy poquitas

Voz 1995 09:06 como Te cómo viste el hueco Ibai que tú te has convertido insisto es desde hace mucho tiempo que vayas el mejor no hay nadie en este país que haga lo que hace pero cómo cómo viste el contraste porque bueno pues genera entra gente quiere ser buena jugando eh quiere quiere participar en el juego pero tú lo hiciste de otra manera porque

Voz 9 09:25 bueno a mí me gusta mucho narrar desde siempre no es siempre seguido mucho el deporte tradicional muy grandes narradores de de toda la vida como Antoni Daimiel Andrés Montes Si toda esta gente que que bueno ha sido un referente para para muchos ir bueno e la el VP que es la empresa donde yo trabajo e liga en juegos de viejos profesional efectivamente colgó un casting en su web a como me gustaba tantísimo narrar pues provea a no jugar sino ser comentarista y contarle historias de de las competiciones

Voz 1995 09:58 bueno según la asociación bajos dato sexto Abre los ojos se habrán según la Asociación Española videojuego en dos mil diecisiete El la facturación fue de mil trescientos cincuenta y nueve millones de euros mil Cassini cuatrocientos millones de euros e emplean este país ha ocho mil setecientas noventa personas más de veintidós mil puestos indirectos y habrá que ver las nuevas cifras porque el crecimiento de del sector al que tú te dedicas es exponencial cada año va aumentando cada año va aumentando eh y además en muy acelera

Voz 9 10:31 mucha gente se pregunta no sé de dónde sacan el dinero cómo puede vivir tanta gente al final también tienen que tener en cuenta que hay muchísimas marcas muy potentes aquí en España como Orange Movistar Mapfre e incluso ahora también Santander que que bueno están apostando y están patrocinando las competiciones si las ligas al final la mayoría del dinero se saca de de los poderes de los propios patrocinadores

Voz 1995 10:55 y es muy diferente narraron videojuego narrar lo tuvo ese antes que a ti te gustan ración y ha dado ejemplos de baloncesto eh has empezado los de baloncesto es muy diferente narrar videojuegos en cualquier otro deporte

Voz 9 11:08 no yo no he tenido la suerte de probar en varios partidos de fútbol hice también uno de baloncesto de la Liga Endesa recientemente hay a mí me resulta bastante lo que es la narración me resulta bastante similar sí que es cierto que después luego a nivel de conocimiento dista muchísimo de lo que es un deporte tradicional pero lo que es la narración en la preparación diríamos que que es exactamente lo mismo dé más rápida quiso no ver esa sensación que tengo sí sobre todo porque aquí no hay momentos me explosivos no sé diez quince veinte segundos pasan un montón de cosas sí que hay muchos factores que pueden alterar una una pelea de equipo

Voz 1995 11:45 sabes lo que echa para atrás a a mi generación dio hay yo estoy acostumbrado en el fútbol donde está la pelotita con el baloncesto donde estar Apple está la acción alguna vez ocurre algo que no está ahí pero errar finalmente donde está la acción es donde está la Gijón desde la pelota quizá en los videojuegos no sea en los videojuegos en un partido el ICO Fleiss en un combate bélico Fleiss en una arena en un mapa una panda de aquel se pasan muchas cosas se eh pasan muchas cosas a la vez para mi generación Ibai es muy complicado entender qué es lo que está pasando porque en seis sitios del mapa están pasando cosas

Voz 9 12:24 sí sobre todo aquí hay un mini mapa donde es muy importante porque es lo que dices no es sí que es cierto que pasan muchas cosas donde no está la Cámara centrada en la Cámara al final no puede estar en todos los sitios no así que bueno yo recomendó quería que eh sea uno de los oyentes tiene hijos nietos que que vean ligó Planes que se sienten haberlo con él y que les haga un pequeño tutorial desde iniciación

Voz 1995 12:47 pero iba he hecho es difícil es complicado se se sea que no he mina pues te fijas aquí no son unas cuentas tarde para hay que ponerle mucho interés vamos bueno hemos llamado a Ibai porque aparte de ser el mejor de lo suyo luego es buena persona ni Weisz un tipo hoy está muy serio porque yo creo que Isabel está escuchando a la familia o algo así que ha editado un saludo a todos si acaso voy a aparecer en la SER ahí en la radio que esto es muy serio pero no tienen nada serio cualquiera que sigue viva en las redes sabe que no tiene nada serio pero como es buena persona granizo dentro de un festival de cine de videojuegos fantástico que se celebra el fin de semana en Bilbao el Fun Serious organiza un torneo benéfico con algunas caras muy conocidas del del sector de los videojuegos cómo es eso

Voz 9 13:33 pero esto fue una iniciativa que tuvimos el año pasado e hicimos un torneo benéfico casero es decir yo puse el streaming desde mi casa junto a más compañeros que me ayudaron a hacerlo como dices con caras muy reconocidas de la comunidad del ICO Planes pues e hicimos un torneo para que la gente se lo pasara bien el dinero fue para para juega terapia no de intentamos hoy darlas a las dinerito

Voz 1995 13:59 es las el año pasado

Voz 9 14:01 pues hicimos en total yo creo que unas once horas no hicimos cinco días a cinco horas perdón un día seis horas el siguiente y creo que conseguimos unos cuarenta mil euros

Voz 1995 14:09 no está mal eh si además a la gente

Voz 9 14:12 de Le gustó mucho porque mediante OCE lote que es una de las que las también más reconocidas de España pues eh donó gente como André Gomes y Fernando Alonso y mandaron su mensaje tal y a la gente como que hizo mucho

Voz 1995 14:23 Ismail Jan pues que se lo vamos a contar vienen en segundo vamos a hacer una pequeña pausa hoy no vale decidiese de Nikon sola ni con sólo que yo creo que de ser iba está debe si la frase más escuchada en España eh por cualquier chaval que tengan entre trece y veinte años Nickon sola ni Consort bueno pues hoy eso lo dejamos a un lado de seguir dando con con Ibai es muy interesante el mundo donde vive Ibai mudo de los vivos

nada aquí seguimos hablando el Torneo Benéfico de diversas personalidades del mundo de los deportes electrónicos se reunirán el Festival Fun Serious en Bilbao por una buena causa

Voz 9 20:16 pues se me animo viendo un torneo americano un torneo americano que no era benéfico pero sí que tenía un poco el rollo este de de bueno de hacerlo desde casa pasarlo bien reunir ciertas personalidades muy bueno hoy ya que estamos pues vamos a intentar ya que estamos aquí también en fechas casi navideñas vamos a intentar reunir dinero para una buena causa

Voz 1995 20:36 es que al final esto es de los videojuegos tienen un corazón enorme quién va quién te va a acompañar

Voz 9 20:42 bueno me va a acompañar muchísima gente la verdad sin te pongo a nombrar no no voy a acabar nunca así que mejor que no pero bueno son los ocho equipos son cuarenta personalidades estamos intentando que venga también gente que no necesariamente eh tenga que ver con los seis por sí vivo no lo lo comentaré con mi compañero Ander que hace mucho tiempo que no comento con Eli vendrá gente de la el VP a a realizar y montar el escenario no sueltan prenda no

Voz 1995 21:10 bueno vamos a saludar entonces al director del Festival de videojuegos Fun han sirios en el que se va a celebrar ese ese torneo Alfonso Gómez muy buenos días Alfonso

Voz 0055 21:18 hola muy buenos días que tanta gente porque lo de lo ibais

Voz 1995 21:21 importante pero es una parte más de ese fantástico Festival cuánta gente va a pasar esos días por este festival de videojuegos que celebrará en Bilbao

Voz 0055 21:28 bueno pues este año para nosotros es una incógnita la verdad porque en Cómo hemos cambiado de recinto Nos vamos a a la feria muestra salvé un espacio bastante más más grande y no se multifuncional no sabemos muy bien que que nos vamos a encontrar no el año pasado sí que sabemos que pasaron en torno a veinticinco mil personas por todos los espacios del festival ya sea la parte profesional la parte para todos los públicos si la gala de entrega de premios en el museo Guggenheim este año Nos vamos a un sitio con quince mil metros cuadrados y nuestra intención por supuesto es crecer quién sabe si duplicar esas cifras como mínimo

Voz 1995 22:05 no de Alfonso como cuál es la sobresale de los chavales cuando llegan allí viven todo el despliegue que se en un festival dedicado a los hijos de los padres y madres que les acompañan quién quién muestra más sorpresa

Voz 0055 22:18 yo creo que los padres todavía muchas veces eh alucina no con con todo lo que hay con las lucecitas y las pantallita como como dicen ellos los chavales ya están más acostumbrados no saben muy bien a a dónde van y son ellos los que tiran de del padre de la madre del tío del abuelo para que les acompañan allí no

Voz 1995 22:36 y cuéntame que porque el festival acude gente de mucho renombre con videojuegos que más o menos conocemos todo más homenaje este año a quién lleváis memorable

Voz 0055 22:45 bueno pues memorable memorables nuestros tres premios honoríficos no además estamos muy orgullosos porque dos de ellos son mujeres creíamos que también era el momento de de reconocer la labor de las mujeres en la industria del videojuego y además sendos perfiles diferentes no por un lado tenemos a la canadiense Simon que que es una de las doctor así creadoras de videojuegos como Assassin's Creed II como o como Watch Dogs sprinter Cell y demás que además tiene digamos el honor de ser una de las primeras mujeres en superar esa barrera o techo de cristal llegará puestos ejecutivos y directivos no hasta hace unos días se ha sido vicepresidenta de una de las multinacionales más importantes del mundo como ese Electronic Arts no los del FIFA por ejemplo para que no sentía

Voz 1995 23:32 la mina para que la gente no entienda ese sí

Voz 9 23:34 es cuando empieza a videojuegos Eurogames

Voz 1995 23:37 mucha mucha veces hay una voz que dice eh bueno pues eso son lo más importante del mundo y esa mujer era de vicepresidenta verdad

Voz 0055 23:44 pero una de las vicepresidentas así y viene al festival a recoger el premio pionera sobre todo por eso no por por visibilizar de alguna manera la la necesidad que tenemos de de las mujeres en puestos directivos y ejecutivos no porque sí que es cierto que cada vez se están integrando más en los puestos más creativos más de promoción de marketing de desarrollo pero todavía hay ese techo de cristal como decía luego tendremos otros rímel tendremos también a a optar por poner otra otra mujer en en el foco es Brenda Romero que está sí que es pionera con todas las letras porque ella fue de las primeras mujeres desarrolladoras de videojuegos

Voz 1995 24:25 ya en un mundo eminentemente

Voz 0055 24:29 liderado por hombres ella fue de las primeras en crear videojuegos no hay además creíamos también resaltar un poco como ella ha ido virando su su carrera profesional y en los últimos años también se ha centrado en la importancia de la relevancia del videojuego en el ámbito educativo no

Voz 1995 24:45 como cada vez más de hecho muchas hay muchas iniciativas para transformar el Mc Grath que seguro que lo conocen eh porque es una forma fantástica de explicar cómo se construyeron las pirámides o como cómo el mundo se desarrolla Fire es una buena forma hay muchos mecanismos con esa calificación que tiene una parte muy positiva Ibai en términos europeos el fenómeno de los y es por ese fenómeno de los videojuegos tiene una dimensión económicas aviso cuanto a cuánto asciende la cuantía de los premios de una Liga cuanto general a nivel europeo

Voz 9 25:17 es complicado no yo sí que a nivel de de sueldos de jugadores y demás con la nueva ley que sacaba de crear que es la la ligó Planes E el European Championship que es de alguna manera la Champions europea eh sí que el sueldo mínimo este año es de cien mil euros anuales no entonces eh a nivel de de sueldos sí que te podría decir más pero a nivel de dinero en competiciones pues de varía mucho cada año dependiendo también de de bueno donde se haga si hay por ejemplo algunas quien que pueda sumar al al montón de dinero eso un poquito más complicado

Voz 1995 25:53 sí se anunciaba hace algunas semanas en el fornido el Fornet que el año que viene va a entregar cien millones de dólares en premios en el fornidos que ese juego cara juegan todo lo paga es es en anunciaba la compañía desarrolladora que ver el año que viene a entregar hasta cien millones de dólares en premios cuando tome forma de de ellos pues bueno es un mundo que está ahí para ahí lo nuestro parece que no que no se tocan pero no es cada vez más es relevante Ibai que me gusta mucho Leiva es muy serio hoy pero es el mejor en lo suyo en tipo vibrante hombre fan no han pues hoy les ha tocado la parte sirios luego luego llegará el aparte fan a partir de este viernes y Alfonso Gómez el director el fan han sirvió un fantástico Festival en Bilbao donde han puesto el foco en el futuro donde hace ya algún tiempo decidieron que pasa volando entretenimiento digital ellos iban a estar preparados Alfonso buen trabajo muchísimas gracias gracias a los atrás Ibai un abrazo muy grande ya seguir trabajando vale no seguimos en Hoy por hoy once veintisiete minutos una hora menos en Canarias

por eso es de unos y la eh ah sí

Voz 29 27:34 no

Voz 28 27:40 qué

Voz 13 27:45 con Toni Garrido

Voz 37 31:49 Diego Costa quicio madre de la cortina Sami Nair

Voz 13 31:51 vosotros sabéis por aire María Oña

Voz 37 31:54 te lo cobro de hombros humor tierra Juan Cruz ella Kodama vosotros estaréis Paul

Voz 23 32:00 Ellos y muchos más ya están preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades psiquiatras las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido ha llegado ocho

Voz 1995 32:59 Castro se añade una cucharadita de pimentón a la cocina decís CIS y luego se extraña de que quiso guiso que de naranja el que deja los regalos de Navidad hasta el último momento porque patinetes va a haber de sobra este hombre ese hombre que le dijo a Boris Izaguirre toda la tele nombre no lo tuyo es la escritura ese campeón de los errores es nuestro terrorista se llama José Castro

Voz 22 33:22 para hombres

Voz 13 33:24 ahora sí

Voz 1995 33:28 vamos a contar lo estamos la descripción del individuo que ayer entonces la televisión la niños cuarenta años barba poco agraciado agraciada que lleven a máquina

Voz 1214 33:43 sobre el para identificar y buscar a alguien dos estatus las testigos dijeron no era era era difícil de bailao era fresquito

Voz 1995 33:49 puede ser usted un poco más preciso porque por eso vamos

Voz 1214 33:52 es gracias esto se

Voz 1995 33:55 porque empezamos hoy vamos a empezar con una de las no

Voz 1214 33:57 buenas más peligrosas del planeta déjame decir que

Voz 1995 34:00 vamos a hablar de crítica celulares basadas en Trip Advisor Google sirve de reflexión reseñas reales yo sé ojalá imaginación Chaussée si yo no tengo ni así que donde Nos vamos vamos

Voz 1214 34:19 a la isla concretamente esta así que tiene reseñas falsas pero luego explicaremos es la Isla Centinela Norte

Voz 1995 34:26 te refieres a la pequeña isla de unos setenta y dos kilómetros cuadrados de superficie y unos ocho kilómetros de ancho perteneciente al archipiélago de las Islas andaban en el océano Índico administraba oficialmente pero lo bueno de India gobernada horas y que en ella habitan que acaba de con todo aquel extranjero que pone en pie en sus tierras a esa isla Sentinel tres

Voz 1214 34:44 parece que has estado allí yo estaba totalmente pues si esa islas básicamente que se pone en pie pueblos de la tribu de los de la etnia que venga allí básicamente te matan porque no les gusta no les gusta muchos turistas pero bueno en Trip Advisor Google sean llenas

Voz 1995 34:55 la luz

Voz 1214 34:56 es como si fuésemos lo ahí muy muy puesto se ha llenado de opiniones Trip Advisor y Google graciosas de humor negro sobre la isla que han sido borradas lamentablemente pero gracias a los compañeros de diario Público hemos podido recuperar algunas

Voz 1995 35:09 por ejemplo completamente Blue Rabbit dice el Racing

Voz 1214 35:12 cimiento fue algo grosero tienen ellos tienen flechas y básicamente te te te el altar tanto

Voz 1995 35:17 sí adelanta flechas hasta que te mata

Voz 1214 35:19 dice el recibimiento fue algo grosero el wifi se iba cada cinco minutos como parte positiva las clases de tiro con arco que impartían gratuita otro usuario dice la comida está bien pero sólo te dejan marchar Si llevas algo que haga ruido como una pistola el bufé libre es mejorable pero la danza de bienvenida está muy lograda está lleno de indios cabreados

Voz 1 35:38 pero bonito estas muy correcto sí

Voz 1214 35:42 luego Jorge Isaac dice si eres extranjero te tratan como el Rey de su comunidad te regalan lanzas y flechas citan las llaves de la ciudad recomiendo mucho para jóvenes parejas su luna de miel muy excitante una más ir última dice no al Rosales muy bonito todo lástima que algunos compañeros los empalar un vivos

Voz 1995 36:00 en fin vamos a las de humor negro

Voz 1214 36:04 ahora vamos así críticas realmente realmente reales

Voz 1995 36:08 vamos que parece un duelo Ford bolero tu crecerá soy futbolero yo no soy muy futbolero pero bueno tampoco pero pero me gusta refiere empezamos por el estadio Santiago Bernabéu

Voz 4 36:19 el Bernabéu donde viven

Voz 1995 36:22 si te refieres al recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol situado en pleno Paseo de la Castellana el distrito de Chamartín de Madrid inaugurado el catorce de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y con aforo actualmente de ochenta y un mil cuarenta y cuatro espectadores

Voz 1214 36:35 y bueno bueno efectivamente ese estadio de élite pero bueno ya sabes que el fútbol desata pasiones bueno menos para estos terroristas que visitaron el estadio hubiera dado que tanto este estadio como otros de élite tienen pero pero tropezó pintas mil reseñas en Internet pero a mí me encanta porque muchos y por eso me como ya sabes que me gustan las críticas minimalistas hay muchos que simplemente ponen comer pipas crítica a verles

Voz 1995 37:00 Emery para así es una palabra clave cometí a José María García antiguo ahí viene si el come vivas

Voz 1214 37:08 pues más Bruce Banner dice durante el partido había mucha gente fumando una experiencia funesta casi no pude conseguir comida ni bebida ni moverme

Voz 1995 37:16 bueno pues es que es más sede de los estadios ya no se puede fumar nada nada pero bueno ya en lo que hay

Voz 1214 37:24 en Bourges dice el peor estadio con la peor afición casi me tiran unos aficionados no paraban de soplar me la vuvuzela la oreja tuve mucho

Voz 1995 37:33 de hablar de cabe pero no partido de fútbol este tipo de entusiasmo abre la boca

Voz 1214 37:41 la las entradas baratas Main claro es lo que te pasa que te que te Egipto que tengo que te encuentras pero la quizás lo mejor sea la de Mohammed Jafari que dice en inglés lo voy a decir en inglés porque vosotros lo entendáis bastante bien nuestros oyentes dice Real Madrid no good Barça Very Veri estas gobernador

Voz 1995 38:01 vale pues vamos a ver si llegamos al otro lado del Camp Nou en no refieres el recinto deportivo propiedad de fútbol claro pues no es distinto de las Corts en Barcelona España inaugurado el catorce del siete y catalogado por agujas como estadio de élite ese camino para no hay Tahití Camil

Voz 1214 38:17 espectadores efectivamente pero no te dejes impresionar Toni porque no es para tanto de hecho nos lo explican aquí algunos amigos Valls mojan dice aquí entrena al Real Madrid con unos locales

Voz 13 38:29 a ver los bienes supuesto por supuesto hola

Voz 1214 38:32 la la la el lanzamiento de de viva en Madrid en cada uno de ellos es mutuo Michael allá dice la comida estaba cruda el servicio terrible la gente no paraba de robar me los bolsillos en del Camp Nou

Voz 1995 38:46 Vargas estaba al lado

Voz 1214 38:47 sé con mi no tiene techo

Voz 1995 38:50 jo

Voz 1214 38:52 no tiene no sabía que quizás pensaba que era una cosa claro tenía el techo si no se pensó a lo mejor se puso campeones yo voy a la grada familia son dos cosas distintas efectivamente Javi Izquierdo dice muy poca presencia me gustó más el del Rayo Vallecano en el Camp Nou te parece que tiene poca presencia ese pedazo de estadio último me encanta RM porque es así como un poco pijo y lo que él hace es la reseña del palco VIP dice el palco VIP deja mucho que desear si pides una cerveza te sirven delata además Estrella Damm podrían poner un tirador la comida los canelones de pollo con foie no sabía ni apoyo ni las cree chalada estaban dulces porque la crepes cinco azúcar el KO hay él vino también dejan que desear en fin no me esperaba una experiencia

Voz 1995 39:37 mal que nos blande el partido el habla del del palco VIP que la invitaba además se queja el pues ya vamos a que dejara si la experiencia periodística en un segundo porque esto es muy divertido pero la realidad quizá no es tan divertida tenemos una última hora relacionada con el caso Gürtel de la mano de nuestro compañero Miguel Ángel Campos Miguel Ángel muy buenos días

Voz 39 40:02 hola muy buenos días cuentan les bueno

Voz 1552 40:04 pues el hecho es que la Fiscalía ha pedido con urgencia a la Fiscalía Anticorrupción al juzgado

Voz 0228 40:09 los cinco de la Audiencia Nacional que cite a D

Voz 1552 40:12 la como imputado a Francisco Camps por los delitos de prevaricación y fraude en las contrataciones de la Generalitat valenciana a la Gurtel en el periodo presidido por Camps en la Generalitat Valenciana una citación Un con carácter urgente que se va a producir antes de que finalice el año para que no prescriban los delitos atribuidos al ex mandatario valenciano de prevaricación como decíamos y fraude en lo que quiere la Fiscalía Anticorrupción es que a Francisco Camps el alcance todo el peso de la ley del que escapó en el juicio a a la financiación ilegal del PP a cuenta de la rama valenciana de la Gürtel donde los principales responsables como Ricardo Costa o Álvaro Pérez El Bigotes le señalaron como la X del entramado corrupto y allí se escapó por prescripción ahora han pedido la reapertura de la causa de las contrataciones de la Gürtel para encausar a Cannes aquí sí pueda ser encausado y pueda ser condenado por esos delitos de prevaricación

Voz 1995 41:11 Miguel Ángel eh voy a abusar de tu memoria pero cuéntanos cuál es la situación judicial de Francisco Camps porque es difícil seguir la trama tú estás todo el día en de la audiencia a los juzgados pero recuérdanos en los demás cuál es la situación judicial en estas momentos de Francisco Camps

Voz 1552 41:26 bueno pues tiene varias causas en las que está imputado seguido

Voz 9 41:29 pues ahora mismo y abusando de esa

Voz 1552 41:32 moría que desde luego no es la mejor en el la pieza de la Fórmula uno de Valencia también está imputado por la visita del del Papa la pieza de la de la visita del Papa en concreto por la que atañe a la que está investigando un juzgado de Valencia una ramificación del posterior juicio de la Gürtel que va a tener lugar también en audio

Voz 0055 41:52 el nacional en fin que son varias las las causas

Voz 1552 41:55 las que esta implicado por supuestos delitos relacionados con la corrupta

Voz 1995 41:59 pues esta es la última hora que nos trae nuestro compañero Miguel Ángel Campos alguien con muy buena memoria diga lo que diga la última hora es que la Fiscalía pide imputar de manera urgente a Francisco Camps por prevaricación y fraude tratando de que la causa no prescriba

Voz 1552 42:14 si el juez te puedo adelantar que que efectivamente Toni el juez le va a citar antes de que finalice el año

Voz 1995 42:19 pues bueno pues eh vamos a tener un fin de año intensa una vez más Miguel Ángel como siempre muchísimas gracias

Voz 1552 42:26 sí buenos días

Voz 1995 42:27 un placer contar con gente como Miguel Ángel Campos brillante siempre once y encima de pone en un aprieto Isabel brillantemente once cuarenta y dos minutos una hora menos en Canarias seguimos en Hoy por hoy

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 24 42:45 Securitas Direct en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quería instalar una alarma ha sufrido algún robo no nosotros no van robado al vecina del chalet al lado y no tenía alarma in me asusta que les pueda pasar lo mismo

Voz 25 42:55 no se preocupe voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le dije hoy la alarma instalar

Voz 1995 47:32 Luis Eduardo Aute ha cumplido más de cincuenta años de carrera musical y eso no está nada mal para un pintor la última vez que Aute exhibió un escenario fue el día ocho de agosto del año dos mil dieciséis eso quiere decir que llevamos ya más de dos años echándole de menos porque en este tiempo no nadie le olvidada ustedes recordarán después de un concierto en Huelva Aute sufrió un infarto que le ha mantenido inmersa en un lento proceso de recuperación ahora descansa en casa acompañado de sus familiares de sus amigos los mismos amigos que el próximo diez de diciembre de rendir un homenaje con un concierto que es al mismo tiempo una celebración un mensaje de ánimo y el mejor modo de devolver al cantautor un poco un poquito de lo que les ha entregado con un ejemplo

Voz 13 48:18 inspiración portaron

Voz 1995 48:26 el concierto tendrá lugar en el Bicing Center en Madrid Ibar el MIR a veinte personalidades en nuestra música llevando por título animal Miguel es el hijo de él se dote Miguel Aute muy buenos días buenos días es difícil concentrar en un solo día todos lo que Luis Eduardo Aute nos ha dado algunas de las más bellas canciones de compuestas en nuestro idioma las ha hecho él es muy eso que Pinto no se clara eso que es un pintor lleva cincuenta años cantan pero es difícil concentrar en un solo día tanto y tanto no podemos devolverle tanto de la nada

Voz 11 49:14 yo diría que más que yo diría que es imposible porque eso no saber tomase una fecha porque es que sería imposible aparte bueno eso como tú dices el sí

Voz 1995 49:24 considera pintor antes que otra cosa

Voz 11 49:27 así que desgraciadamente no va a poder estar todo lo que lo que él hace no sea no todas las dimensiones que que él abarca es es muy complicado meterlas en

Voz 1995 49:39 en una evento las tengo que preguntárselo propone interés más más casi personal que profesional como está justo a tu padre

Voz 11 49:47 bien está bien está en casa emocionado con el tema el concierto descansando retirado el de las cámaras es tal que por otro lado nunca le gustaba así que no sin ningún problema

Voz 1995 50:02 pero está bien si la recuperación sesenta y además hay que respetarlo que procesos es desde la más absoluta intimidad hay respetable que nosotros aquí por supuesto no no vamos a hablar pero

Voz 11 50:16 la mejor está bien si él él está bien eso quiero transmitir a todo el mundo que ese tema no esté tranquila él está bien que hay bueno aspectos médicos pero evidentemente eso ya forma parte un poco más de Le privado pero el está bien y está contento por el por el concierto oí cosas muy emocionado siempre me siempre me dice que no para de dar las gracias gracias gracias hasta que

Voz 1995 50:45 cómo cómo lleva lo de los halagos y los fastos en no parece que sea el hombre más pues no creo que se acostumbre nunca

Voz 11 50:53 pero con las