Hoy por Hoy (04/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:11 noticias políticas que también del ámbito de los tribunales vamos a volver para empezar a la Audiencia Nacional porque tal y como avanzábamos aquí en Hoy por hoy hace unos minutos a la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Gürtel José de la Mata que impute con carácter de urgencia al expresidente valenciano Francisco Camps por los supuestos delitos de fraude y prevaricación están relacionados con los contratos que firmó su Gobierno con las empresas del cabecilla de la trama Francisco Correa entre los años dos mil cuatro y dos mil nueve a Miguel Ángel Campos adelante de nuevo

Voz 1552 00:39 el reclama Anticorrupción en su escrito al juez José de la Mata que cite a Francisco Camps antes de que finalice el año para que no prescriban los delitos de prevaricación y fraude que le atribuye en las contrataciones de la Generalitat valenciana la Gürtel bajo su mandato el juez accederá a la petición de la Fiscalía el objetivo de Anticorrupción con esta reapertura de la investigación contra Francisco Camps tal y como avanzó la SER es que alcance todo el peso de la ley del que escapó por prescripción en el juicio por la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel allí no pudo ser encausado a pesar de que tanto Ricardo Costa como Álvaro Pérez El Bigotes entre otros les señalaron como la X del entramado corrupto

Voz 1018 01:15 a veces eh Campos esto es lo último para este martes en que Susana Díaz ha respondido aquí en la Ser al equipo de Pedro Sánchez y rechaza que existan razones para dimitir a primera hora aquí en Hoy por hoy la presidenta andaluza contestaba a la dirección federal que ayer a través de José Luis Ábalos dijo que el PSOE andaluz necesitaba regenerarse después de los malos resultados en las autonómicas del pasado domingo

Voz 2 01:35 se regenera aquello que está degenerado yo lideró un partido decente honesto trabajador que se deja la piel todos los días en Andalucía y que si ha tenido la confianza además de un millón de andaluces porque esos andaluces confían en un partido decente honesto trabajador el que me siento profundamente orgulloso

Voz 1018 01:54 decía también Susana Díaz que ayer habló con Pedro Sánchez que estuvo muy cariñoso con ella y que las palabras de Ábalos se han sacado de contexto en todo caso la ejecutiva socialista se va a reunir en los próximos minutos encabezada por Sánchez para perfilar su estrategia de cara a la gobernabilidad de Andalucía Inma Carretero

Voz 0806 02:10 sí se reúne en pleno la Ejecutiva Federal socialista con los tambores de guerra sonando ya de nuevo en el PSOE es mucha la tensión desde que ayer Ferraz anunció la intención de regenerar al PSOE andaluz mientras les señalaba Susana Díaz la puerta de salida hay distintas fuentes socialistas que interpretan estos mensajes como un intento de ofrecer la cabeza de Susana Díaz para conservar el Gobierno andaluz en una operación con la que Pedro Sánchez quiere controlar la principal federación donde no obtuvo apoyo en las primarias en el PSOE andaluz cunde la perplejidad distintos dirigentes coinciden en que esta estrategia de incendiar Andalucía con las municipales a la vuelta de la esquina puede ser un suicidio

Voz 1018 02:50 hora doce y tres minutos los datos de paro registrado en noviembre dejan un descenso de mil ochocientas personas en las oficinas públicas de empleo después de dos años consecutivos de subida en un mes equivalente en paralelo también un descenso además de cuero de siete mil afiliados a la Seguridad Social que deja la cifra total de inscritos por debajo de los diecinueve millones de personas la Seguridad Social es la que mide de forma fehaciente la creación real de empleo en este caso habría que aumentar un descenso en el número de empleados de nuestro país en la rueda de prensa de evaluación de estos datos el secretario de Estado ha evaluado en un millón trescientas mil personas la cifra de beneficiarios directos de la subida de salario mínimo hasta los novecientos euros mensuales prevista a partir del próximo año salgan o no salgan los presupuestos Rafa Bernardo

Voz 1762 03:35 los cálculos del Ministerio de Trabajo cifran en un millón trescientos veintisiete mil trabajadores del régimen general fuera de los sistemas especiales de empleadas de hogar y trabajadores agrarios los que podrían verse beneficiados por la subida del veintidós por ciento del salario mínimo prevista para enero porque ahora cobran menos de novecientos euros al mes los sectores más afectados son el comercio y la hostelería y las actividades profesionales la limpieza el mantenimiento y las tareas de aprendizaje pero los potenciales afectados son dos millones dice el secretario de Estado de Seguridad Social sea los colectivos ya mencionados se suman empleadas de hogar trabajadores agrarios y aquellos que ganando más que el SMI exijan una subida de salario por lo que se conoce como efecto arrastre Octavio Granado

Voz 1634 04:10 porque ser una empresa hay alguien que ve que les sube el sueldo el veintidós por ciento la persona que tienen al lado no va a aceptar que les suban el sueldo el cero coma cinco para pedir el dos como hay una jerarquía retributiva pues a la parte de abajo le pegas una subida del veintidós por ciento el resto de los salarios se verá impelido hacia el alta

Voz 1762 04:28 drenado admite que la subida del SMI puede propiciar pérdidas de empleo pero ha dicho que serán leves que se circunscribir llena entornos concretos como la agricultura y que se está trabajando con el sector para que no se den

Voz 1018 04:37 Nos queda toda una conexión con París porque el Gobierno francés va a suspender durante seis meses la subida del impuesto a los carburantes es una de las medidas que se va a anunciar hoy para desmovilizar o al menos intentarlo a los chalecos amarillos que han protagonizado graves disturbios en el centro de París Carmen Vela

Voz 0390 04:52 el Gobierno de Filippi Macron renuncian a la subida de impuestos a los carburantes prevista para enero al menos temporalmente el primer ministro anunciara este medio día habrá una moratoria de seis meses durante los cuales estudiará una nueva política fiscal con esta decisión el Gobierno pretende calmar la revuelta social iniciada por los chalecos amarillos pero sólo los los moderados están dispuestos a levantar la movilización en todo caso ninguno se ha presentado en la jefatura del Gobierno para dialogar la presión sobre Makoun es enorme ante la amenaza de que el estallido se extienda como una mancha de aceite esta mañana ciento ochenta Liceo se han unido a las protestas y unos de los sindicatos más relevantes anuncia movilizaciones para el catorce de diciembre

Voz 0325 05:35 ido Nuria con Carlos Cala Isabel Quintana el Eurogrupo cierra un acuerdo para reforzar la eurozona frente a crisis económica dará más poder al mecanismo de estabilidad para la vigilancia de los países y se creará un fondo de último recurso para costear las intervenciones de bancos en quiebra y evitar el rescate público el abogado general el Tribunal de Justicia de la Unión Europea asegura que Reino Unido puede revocar unilateralmente el Brexit antes de que la retirada efectiva siempre que lo haga conforme a las normas no suponga una práctica abusiva y lo comunique formalmente al Consejo el súper cómo inicia los trámites para resolver el recurso de la familia Franco contra la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos los nietos de Franco habían pedido la suspensión cautelar del acuerdo del Gobierno que iniciaba el proceso hasta que se resuelva el recurso al menos quince migrantes han muerto al naufragar su embarcación frente a la costa de Libia en España Salvamento Marítimo rescató la treinta y ocho personas en negro en el mar de Alborán entre ellos cinco menores y tres mujeres y otros veinte han llegado a Cartagena a bordo de dos pateras del Atlético acaba de anunciar la destitución del técnico Eduardo Berizzo por los malos resultados se hace cargo del equipo Gaizka Garitano además hoy conoceremos los cuatro primeros clasificados para octavos de final de la Copa del Rey de fútbol con cuatro partidos Valencia Ebro Getafe Córdoba Rayo Leganés y Español Cádiz

Voz 1995 06:59 Tura hoy con Toni Garrido que hablen de ti aunque sea mal vamos a hablar con alguien que no está muy de acuerdo con eso la venerable marca de diccionarios y libros sobre el éxito comparte marca con un partido de ideología xenófoba extrema derecha que ocupa los titulares desde este fin de semana en nuestro país todo el tiempo tremenda es un hombre está en boca de todos esto no pasaba desde que latín dejó de ser obligatorio vamos a hablar con el responsable de Vox Toni Vallés subdirector de Larousse editorial división del Grupo Anaya a la que pertenecerá marca Vox

Voz 4 07:36 Toni muy buenos días buenos días

Voz 1995 07:38 todos hemos estudiado o casi todos con escenario Vox pero ahora esta voz latina ya no remite a libros de de tapas duras que nos acompañaron durante horas de presencia y más allá sino a vuestros no sé si cierto cayos del partido Vox cómo estáis viviendo todos estos días

Voz 4 07:56 bueno a ver nosotros trabajando de manera incansable plan editorial del dos mil diecinueve para que a ningún alumno Nole le falte un diccionario renovado actualizado ningún alumno de Primaria o de Secundaria ninguna ninguna estudiante de Latín que aún aún hay muchos

Voz 1995 08:18 pero cómo estáis viendo llamamos nosotros está llamando mucha gente interesada por saber cómo cómo es una marca Vox asociado durante a la cultura justamente ahora esté en el polo opuesto

Voz 4 08:31 a ver hombre pues claro nosotros preferiríamos que nos llamaran no para conocer nuestras novedades y no por la coincidencia con el con el nombre de un de un partido político lo que es lo que pudo asegurar a a la audiencia es que no nos vamos a presentar a las elecciones tanto que en lugar de sacar doce diputados lo que sacaremos son nueve diccionarios el año que viene

Voz 1995 08:55 no he diccionarios no está no está mal y consideráis la que momento pregunto eh la posibilidad de litigar

Voz 4 09:04 a ver es es complicado porque es complicado porque nosotros tenemos registrada la marca Vox en lo que es la la categoría de de libros no libros en formato papel tenemos también realizada la marca en la categoría digamos que digamos que incluiría lo que son los libros digitales ir en creo que es otra categoría que sería Internet es la de Comunicación en Internet y tal claro es es complicado claro en su día nosotros no pensábamos que que no que más de cincuenta años después no pues habría un partido que que que digamos que usaría que usaría este nombre además con un nombre en latín sí sí sí bueno que que lo que significa es voz porque un diccionario pues está hecho a partir de un de un conjunto de de voces

Voz 1995 10:03 Toni a partir de ahora empieza en un estamos un poco pantanosa porque no sé si habéis recibido ya alguna llamada de gente que cree que está llamando a Vox

Voz 4 10:14 haber llamadas llamadas no es correo si correos sí sí que dicen esos

Voz 1995 10:20 correos de gente que pregunta

Voz 4 10:23 para afiliarse veo pero es muy bien son son pocos en la verdad sinceramente no han sido una avalancha de correos eh pero bueno me imagino que es confundirse con el correo electrónico o entrar en la pagina ir directamente al correo oí confundir

Voz 1995 10:44 no es que yo voy a un segundo te voy a poner aquí en el buscador Google supongo sí bueno pues este ordenador está con eres de la Cadena Ser lo cual aquí rápidamente más remite lo primero que hace remitimos partido político un poco más abajo ya seísmo

Voz 4 11:02 sí han de búsquedas no dependiendo eso claro

Voz 1995 11:04 de nuevo que estoy conectado durante muchos años vamos ahora apela a la memoria muchos muchos hemos escuchado esto una y mil veces recuerdan ustedes el lema aquél necesitas un box

Voz 6 11:18 te ayuda

Voz 1995 11:21 entonces en los anuncios de los diccionarios es una ironía terrible a vosotros que os dedicáis desde hace más de medio siglo ayudar a la comprensión de otras lenguas que otras culturas de otras formas de ser insisto en que es una ironía terrible que comparta en estos momentos nombre con un partido que se encarga de todo lo contrario de de pretender que otras lenguas queden fuera de que otras culturas que vaya más allá de que otras formas de ser sean incomprendida en fin Antonio Vallés nosotros su partes somos boxes o de combates de boxeo no somos somos los diccionarios de todos los editorial tenido Vallés director de la editorial a la que pertenecen la marca diccionario seguidos de lingüística y léxico grafía

Voz 4 12:12 vox Toni gracias por atendernos muy bien muchas gracias a vosotros y paciencia si se muy bien muchas gracias un abrazo grande

Toni Garrido cadenas

Voz 13 13:47 el Deportivo el ciclo de la vida que Ruth

hoy por hoy

en montón garita ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día no es extraordinaria la capacidad de los políticos para la descalificación y al mismo tiempo ponerse de acuerdo cuando se trata de subirse el sueldo los imputados ayer concretamente un dos con cinco por ciento después de lo visto en las elecciones andaluzas en la cocina del próximo CIS estalla vigilando Chicote el presidente Macron el presidente francés Macron ha retirado la tasa de los carburantes para frenar la gasolina de los chalecos amarillos la población del bar en la Champions no impedirá ver una borrachera de goles el último y esto es en serio en qué estaba pensando ese DJ presentador de la gala de ayer la entrega el Balón de Oro cuando preguntó a la ganadora del Balón de Oro si quería

