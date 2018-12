Hoy por Hoy (05/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

lo que ETA está muy buenos días bienvenidos al miércoles cinco de diciembre víspera de puente de El puente de la Constitución se queden en caso se vaya buenos días sepan que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales en el mes de enero Pedro Sánchez intenta sortear el hundimiento andaluz utilizando unas cuentas pactadas ya con Podemos sobre las que han seguido trabajando sus ministerios durante todo este tiempo pero que se resistía presentar porque no tiene apoyos en el Congreso en Telecinco anoche anunciaba que las saca del cajón y que las presenta tras el parón navideño

Voz 2 00:57 el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la cámara yo espero contar con esos apoyos desde luego comentamos ahora mismo con el apoyo de Unidos Podemos esperamos contar con el apoyo el Partido Nacionalista Vasco otra cosa es que el poder legislativo por las razones que considere oportunas rechace esos presupuestos

Voz 1727 01:15 no claro si después de ese rechazo convocaría hay

Voz 2 01:18 me elecciones generales anticipo electoral con Vox creciendo es que parece ser esa parece ser la amenaza implícita que lanza Pedro Sánchez a quienes tienen la posibilidad de apoyar o no las cuentas vamos a los

Voz 1727 01:32 independentistas catalanes desde el P de Cat Damià Calvet anoche en TV3 no es puro tan os por supuesto esos diputado Venus Chantal ya que seguirá decía que hablemos con ellos haciéndonos chantaje el terremoto andaluz que sigue con sus réplicas vamos por orden sobre el futuro Gobierno Pablo Casado deja abierta la puerta del Palacio de San Telmo Habbo

Voz 4 01:53 sí es un acuerdo de investidura os es un acuerdo de legislatura o un acuerdo de gobierno se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos

Voz 3 02:00 y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva que abstenerse y facilitarlo o activa

Voz 4 02:07 a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años

Voz 1727 02:10 vamos que entran o no en el Gobierno andaluz depende exclusivamente de Vox hasta el diario francés Le Monde en un editorial le afea al PP pero también a ciudadanos que no aíslen a la extrema derecha segunda réplica del terremoto en el PSOE se rebajan las hostilidades al menos en público Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:29 buenos días al menos en público porque en privado la situación es muy distinta en Ferraz reconocen este es literal que Díaz Qaeda como la fruta madura sino consigue revalidar el Gobierno andaluz anoche Sánchez en público de respaldo

Voz 1727 03:01 sí tercera replica podemos uno de los fundadores Juan Carlos Monedero pide dimisiones y responsabiliza a Teresa Rodríguez por su estrategia fallida dice de alejarse de la marca morada pero la dirección

Voz 0027 03:12 nacional de Podemos no va tan lejos de hecho en la crítica de momento sólo alcanza a los medios de comunicación Pablo Echenique

Voz 1662 03:18 el petardeo de organización probablemente si hubiéramos sabido que esto iba a pasar eh no se habría creado tanta edad madres de los medios de comunicación sobre una supuesta invasión de miles de antes y a nuestro país

Voz 1727 03:33 los medios de comunicación esta noche han vuelto las manifestaciones a las calles de las ciudades andaluzas en rechazo a la extrema derecha

Voz 5 03:42 cita

Voz 3 03:45 esta la de Cádiz ha terminado con dos personas detenidas por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad

Voz 1727 03:53 en Francia los chalecos amarillos le han ganado el pulso a Macron al menos de momento que aplaza seis meses la subida de los carburantes unos de esos

Voz 1727 04:13 aquí en Hoy por hoy vamos a hablar con un chaleco amarillo a partir de las ocho y media en Reino Unido el que tiene contra las cuerdas a la primera ministra es el perdón

Voz 0785 04:21 me han traído lo use

Voz 0027 04:24 de buenistas norirlandeses a Theresa May que no van a apoyar el acuerdo del Brexit ayer comenzó el debate que culminará el martes que viene la votación definitiva y en una decisión sin precedentes la Cámara ha condenado al Gobierno de May por desacato y la obligada a entregar al Parlamento el informe jurídico completo sobre el Brexit

Voz 1727 04:42 alegrías de la ciencia en Brasil en nacido el primer bebé gracias al trasplante de un útero procedente de una fallecida la madre la embarazada de treinta y dos años nacidos en este órgano hasta ahora se había conseguido gracias a donantes vivas pero nunca se había logrado con éxito

Voz 1600 05:00 trasplantar el útero de un cadáver

Voz 1727 05:06 en los deportes Getafe Leganés Valencia hay español son los primeros clasificados para los octavos de la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 05:13 buenos días Pepa tras los primeros partidos jugados ayer el Getafe cinco uno al Córdoba los demás resueltos por la mínima Valencia uno Ebro cero Espanyol uno Cádiz cero y Rayo cero Leganés uno en el que el Rayo además falló un penalti hoy siete partidos más a las siete y media de Madrid San Andreu Girona Alavés a las ocho y media Villarreal Almería Real Sociedad Celta y Sevilla Villanovense ya desde las nueve y media cerrarán el Valladolid Mallorca y el Barça cultural leonés

Voz 0027 05:36 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy el sol va a lucir en todo el país la mayor parte de la jornada pero ahora mismo las nieblas van ganando protagonismo se extienden por gran parte de zonas llanas del interior peninsular sobre todo cerca de los principales ríos iban a ser persistentes con frío también

Voz 0978 05:53 todo el día gran parte de la cuenca del Duero y también entre el interior de Cataluña y el este de Aragón en el resto del país mucho sol y temperaturas que ahora invitan abrigarse hace frío pero durante la tarde en la mayor parte de poblaciones máximas de quince a veinte grados de nuevo con un poco de calima en Canarias máximas por encima de los veinticinco esperamos algunos chubascos en el norte de Galicia y el Cantábrico

Voz 6 06:24 diez

Voz 1727 06:52 la presidenta de los Premios Feroz nuestra compañera María Guerra anunciaba ayer las nominaciones de la gala que se va a celebrar el día diecinueve de enero lo hizo junto a los Javi la película el Reino la serie Arde Madrid son con cinco candidaturas cada una las más nominadas centro de una horas lo vamos a ampliar esta mañana además Danny De la Fuente buenos días

Voz 0027 07:14 buenos días Pepa esta mañana hemos invitado a los creado

Voz 8 07:40 son una vergüenza una vergüenza una vergüenza un espectáculo verdad es esto no es una vergüenza y un atentado contra la democracia que es el Gobierno de la Vergüenza esto es una vergüenza que suele ser un poquito la cara de vergüenza tiene usted Vergüenza vergüenza Vergüenza vergüenza

Voz 0456 07:55 a shame shame shame buenos días a todos con este tema de Shirley Ann Company que alguno de ustedes lleva semanas pidiéndome que

Voz 4 08:04 la vergüenza bochorno

Voz 0456 08:07 no el boicot a Manuel Valls en un acto ayer en Barcelona por cierto

Voz 10 08:16 el vergüenza bochorno

Voz 1727 08:20 infiere ocupación por los intolerantes hoy a las nueve una hora antes en Canarias entrevistamos a Manuel Valls al candidato a la alcaldía de Barcelona que cuenta con el apoyo de Ciudadanos

Voz 0456 08:29 ayer no quiso ni puedo tampoco responder a una pregunta sobre el pulso entre Macron y los chalecos amarillos hoy lo hará si le pregunta Pepa hoy que se cumplen dos años desde que dimitió para postularse como candidato socialista a la presidencia de Francia y en nuestra mesa de análisis Mariola Urrea Luis Alegre y Teodoro León Gross a la que vamos a sumar a Daniel y que nos va a ayudar a comprender la democracia sólo anunciarles otra entrevista con Victoria Henao la mujer de paz

Voz 0027 08:58 lo Escobar quién fue su vida

Voz 0456 09:00 Marcel tal y como ha escrito a las diez antes de saludar a los expertos

Voz 7 09:03 dos

Voz 1727 09:12 seguimos con la barra libre andaluza por la barra libre española también se alguno más quiere añadir algo tiene

Voz 0027 09:20 algo nuevo que aportar una reflexión siempre hay algo

Voz 0456 09:22 es decir aunque sea un titular

Voz 11 09:25 buenos días me voy amorosa de Valladolid que Dios no

Voz 1727 09:27 sí

Voz 0456 09:29 chao nueve uno cinco dos dos dieciséis setenta whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:35 esos son titula Rosa bien clarito y lo entendemos todo yo otra de las preguntas de esta mañana podría ser esa que les va a plantear Toni le está vergüenza ustedes de que tienen vergüenza muchos mandar una nota de voz que lo

Voz 0456 09:49 se así que quiten sexta vergüenza respondan en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp pero con un audio por favor al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 3 10:01 el y su diez las cinco y media

Voz 1727 10:05 pues en Canarias empieza hoy por hoy con Elena

Voz 0027 10:07 Sánchez y Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 11:31 es la noticia de las últimas horas Pedro Sánchez intenta exprimir el único beneficio posible para los socialistas tras sus malos resultados en Andalucía el presidente anuncia que presentará la semana que viene los Presupuestos en el Congreso confiando en que los independentistas ahora sí accedan a negociar por dos factores el primero porque PDK y Esquerra han visto que la amenaza de Vox es real fuerzan un adelanto electoral la extrema derecha puede terminar entrando en la Cámara condicionando la política española y también por el impacto que ha tenido en los dirigentes catalanes el cúmulo de de protestas sociales de la semana pasada Sánchez intentará que estos cambios empujen a los independentistas ahora sí aprobar las cuentas del año que viene lo anunció anoche en Telecinco donde además rebajó el tono de la dirección federal del PSOE hacia Susana Díaz Carolina Gómez buenos días buenos días Pedro Sánchez

Voz 1600 12:16 habla de reflexión no de regeneración del PSOE andaluz que es lo que pedía Ábalos el lunes y asegura que Susana Díaz tiene todo su apoyo para tratar de formar gobierno

Voz 2 12:24 lo que he metido a mi organización en Andalucía es que reflexione sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer mejor que me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que por tanto Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar hasta las últimas consecuencias ser presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 1600 12:39 fuentes de Ferraz de Moncloa reconocen a la SER que se pasaron de frenada admiten que han gestionado mal los tiempos y que salir como salieron el día después de las elecciones se les ha vuelto en contra en otras federaciones se preguntan por ejemplo si llegado el caso sacando siete puntos al siguiente partido también tendrían que irse Ferran lo niega ahora que quiera tutelar al PSOE andaluz o que estén interesados en cuestiones internas

Voz 1463 13:02 en privado fuentes de La Moncloa confían

Voz 1600 13:04 en que si no logra gobernar Susana Díaz caiga como la fruta

Voz 0137 13:08 madura turbulencias también en Podemos

Voz 0027 13:10 Carlos Monedero pide la dimisión de Teresa Rodríguez tras el mal resultado que obtuvo Adelante Andalucía en las elecciones porcentualmente perdió más voto incluso que el PSOE andaluz Rafa Muñiz buenos días buenos días hay

Voz 1772 13:21 no ha sido un fracaso en toda regla los errores se conjuran dimitiendo ha dicho Juan Carlos Monedero en su blog la insistencia de Teresa Rodríguez en alejarse de Podemos escribe en referencia al nombre de la confluencia Adelante Andalucía tiene en este mal resultado electoral su recompensa palabras de Monedero que no comparte de momento la dirección nacional que no habla de dimisiones si hablan en cambio de la confluencia en la confluencia de rectificar los fallos durante la campaña electoral pero no concretan qué fallos Noelia Vera Alberto Garzón

Voz 14 13:50 evidentemente algo habremos hecho mal algo se habrá hecho mal en Andalucía algo habremos hecho mal también

Voz 0738 13:55 sí para que los resultados no hayan sido lo que esperábamos

Voz 15 13:57 hemos sido capaces de atraer el descontento hacia el Partido Socialista y esto para nosotros es preocupante porque señala una debilidad que tenemos que corregir

Voz 1772 14:05 dicen que necesitan una reflexión más serena y profunda aunque el secretario de organización Pablo Echenique va más

Voz 1161 14:11 ya ha culpado a los medios de comunicación de Lerroux

Voz 1772 14:13 son de la extrema derecha en el Parlamento andaluz

Voz 1662 14:16 sabido que esto iba a pasar no subir ha dado voz a da Fundación Francisco Franco en dos debates tertulias seguramente mucha gente hubieran actuado de manera diferente

Voz 1772 14:28 el partido analizará los malos resultados en Andalucía

Voz 0027 14:31 en una reunión todavía sin convocar hacia raza más allá sacudidas internas en los partidos de izquierda en la derecha el PP se abre incluso a ofrecerle consejerías a Vox María Jesús Güemes

Voz 1461 14:41 en Andalucía los populares quieren pactar con Ciudadanos y Vox se muestran dispuestos a negociar de forma abierta y flexible cree que la formación de Abascal no querrá entrar en la Junta pero no saben lo que va a exigir de modo que cuando ayer en Radio Nacional de España

Voz 0027 14:55 preguntaron a Casado se habría alguna consejería

Voz 1461 14:58 para ellos el lider del PP intentó ganar tiempo dejándolo todo abierto

Voz 4 15:02 la única posición de partida que ya hemos dicho ayer en el Comité Ejecutivo que que es negociables que Juanma Moreno tiene que ser el presidente de la Junta y luego ya si es un acuerdo de investidura es un acuerdo de legislatura o un acuerdo de gobierno se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego tendrá que decidir si tiene una posición pasiva decir abstenerse y facilitar o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años

Voz 1461 15:26 en el PP están preocupados por lo que pueda crecer Vox en los próximos meses temen que les reste votos sobre todo en Valencia Murcia en Madrid aunque también hay dirigentes que echan cuentas es que algunos ya se ven gobernando juntos tras las municipales y autonómicas porque lo importante es ganar poder territorial aunque con ello el PP ratifique su giro a la derecha

Voz 0027 15:45 hoy les vamos a contar que cada vez son más los dirigentes de Ciudadanos que asumen que será muy difícil sino imposible hacer presidente de Andalucía Juan Marín ir reconocen que el futuro político de Marín pasa muy probablemente por ser vicepresidente Juan Manuel Moreno Bonilla pero mientras tanto en público la dirección del partido naranja insiste en pedirle al PSOE que se abstenga para facilitar un gobierno presidido por ciudadanos si apoya

Voz 1727 16:08 porque el PP andaluz sí insisto a la señora sí

Voz 0793 16:11 Ana Díaz la cómoda tanto la situación nueva política en Andalucía tiene la la posibilidad de abstenerse desde la oposición porque el Partido Socialista va a salir del Gobierno a Andalucía eso que no tenga la duda nadie

Voz 0027 16:23 es una manera de de responsabilidad de responsabilizar al PSOE si finalmente ciudadanos termina participando en algún tipo de suma o de combinación con la ultraderecha de Vox Santiago Abascal por ahora no pone condiciones para facilitar un gobierno de derechas

Voz 16 16:36 nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista

Voz 0027 16:49 y diecisiete de la mañana cinco y diecisiete en Canarias cambios importantes en las futuras hipotecas amortizar antes parte del crédito será más barato habrá que pagar menos Comisión tanto en las hipotecas de tipo variable como las de tipo fijo la nueva ley hipotecaria que se está terminando y que se espera que entre en vigor a principios del año que viene establecerá que la comisión máxima por amortizar sea del cero veinticinco por ciento en el tipo variable Eden dos por ciento en tipo que Pascual Donate buenos días los días las comisiones de amortización en las hipotecas de tipo fijo bajarán a la mitad ahora se sitúan en un tope del cuatro por ciento en el caso de las comisiones en el tipo variable que el cliente tiene que pactar con el banco la bajada será de un cero coma veinticinco por ciento en los primeros tres años del cero coma diez por ciento Si el margen para pagar con antelación la hipoteca se amplía a cinco años para evitar con hacia desleal la nueva ley contempla que si el préstamo se cambia de Banco la segunda entidad pague para compensar a la que abrió la hipoteca hay consenso también entre los grupos políticos para que la entrada en vigor de la ley no desbloquee los desahucios paralizados por los tribunales Gonzalo Palacín PSOE Rafa Mayoral Unidos Podemos

Voz 17 17:51 es una mejora notable con respecto

Voz 0846 17:54 al la legislación

Voz 18 17:56 la actual creemos que hay elementos centrales que afectan a la vida

Voz 15 17:59 gente han quedado fuera de

Voz 0027 18:01 texto las enmiendas se votarán el próximo martes en la comisión del Congreso ya está previsto que supere todos los trámites parlamentarios a principios del año que bien en el pasado de de corrupción persigue a Francisco Camps el ex presidente valenciano salió absuelto del caso de los trajes se libró del juicio en el caso de la financiación irregular del PP valenciano porque sus supuestos delitos estaban ya prescritos pero ahora la Fiscalía no quiere que pase lo mismo en el caso de las supuestas contrataciones irregulares del Gobierno valenciano cuando él lo dirigía ya ha pedido al juez que cite a Camps a declarar de forma urgente como imputado Miguel Ángel Campos

Voz 1552 18:33 anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que cite a declarar antes de que finalice el año al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps en la pieza de las contrataciones del Gobierno autonómico que dirigía a la trama Gürtel Anticorrupción reclama su citación urgente como imputado en delitos de prevaricación y fraude para evitar la prescripción sí pueda ser encausado el juez accederá a la petición de la Fiscalía el objetivo de Anticorrupción con esta reapertura de la investigación contra Camps tal y como avanzó la SER es que el alcance todo el peso de la ley del que escapó por prescripción en el juicio por la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel allí no pudo ser juzgado a pesar de que tanto Ricardo Costa como el ex gerente de Orange Market Álvaro Pérez el Bigotes entre otros les señalaron como la X del entramado corrupto

Voz 0027 19:21 en Estados Unidos dos fiscales han pedido esta madrugada a Donald Trump que les envié las cuentas de varios de sus negocios privados creen los fiscales sospechan que el presidente está aprovechando su estancia en la Casa Blanca para favorecer a sus empresas corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1600 19:36 buenos días estos dos fiscales de Washington y de Maryland interpusieron hace un año una demanda contra Trump acusándole de violar la Constitución al aceptar a través de sus empresas millones de dólares de gobiernos extranjeros como Arabia Saudí Kuwait Bahrein y Filipinas China o India este último movimiento va en esa línea los fiscales han mandado citaciones judiciales para registrar hasta trece entidades privadas del presidente de EEUU las citaciones buscan detalles sobre qué gobiernos han pagada la Organización Trump cuanto para que han solicitado materiales de marketing dirigidos a embajadas extranjeras movimientos financieros registros de reservas en el hotel Trump de Washington de los eventos que gobiernos de otros países han celebrado ahí en los últimos dos años las citaciones están dirigidas además a los departamentos de Comercio Defensa Agricultura que han realizado actividades en el hotel de Trump y al Departamento del Tesoro al que da Organización Trump donó beneficios de gobiernos extranjeros a principios de año el Departamento de Justicia de momento no ha hecho ningún comentario al respecto

Voz 0027 20:35 en Reino Unido esta madrugada ha terminado la sesión en el Parlamento con un revés muy importante para Theresa May los unionistas norirlandeses sus aliados en la Cámara le han dicho que no cuente con ellos cuando la semana que viene ese voto definitivamente el acuerdo para el Brexit y además el Parlamento ha condenado por desacato al Gobierno de May por haberse negado a publicar todo el informe jurídico del Brexit corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 1600 20:57 Theresa May inicio a última hora de la tarde de ayer el debate final sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea la primera de cinco jornadas May afirmó que el Brexit ha creado divisiones corrosivas y un segundo referéndum las agudizó

Voz 15 21:11 haría no está dispuesta ya se ha prolongado demasiado no

Voz 1600 21:18 está corriendo nuestra política la vida depende de un compromiso la primera ministra tomaba la palabra poco después de que el Gobierno fuera condenado

Voz 0027 21:27 por desacato al Parlamento por trescientos

Voz 1600 21:30 once votos a favor frente a doscientos noventa y tres en contra con otra moción contra el Gobierno los diputados y aseguraron que podrán votar un plan B instruir a la primera ministra en caso de que haya una segunda votación en enero sobre el plan de salida Si la Cámara de los Comunes rechaza como parece el acuerdo para el Brexit de May el once de diciembre

Voz 0027 21:51 hoy por hoy los estrenos de tienes adelantar esta semana a hoy miércoles por el puente de la Constitución y entre los títulos que llegan a las pantallas está Roma la última de Cuarón que triunfó arrasó en el Festival de Venecia Pepa Blanes

Voz 1463 22:05 la plusvalía emocional que ofrecen las mujeres de clases pobres a las familias de clase alta va más allá de un mero servicio doméstico son mujeres que abandonan su vida su familia y a ellas mismas para cuidar de otros más ricos y mejor posicionados es habitual en América Latina también en España le ocurrió a la familia del cineasta Alfonso Cuarón que ahora entona un mea culpa nostálgico crítico en Roma

Voz 19 22:29 es la película del año ganó el León de Oro en Venecia por su delicadeza su emotividad y también por su compromiso político contra la desigualdad el racismo hacia las mujeres indígenas como la protagonista de esta historia que fue su cuidadora

Voz 20 22:41 una mujer que pertenecen a las clases bajas una mujer que viene y que tiene origen indígena entonces eso creo todo una nueva impugnó punto de vista que que quizá yo no lo tenía yo la tomaba nada más como mi mamá

Voz 1463 22:59 sin embargo esta obra maestra está teniendo muchos problemas es una producción de Netflix y aunque su director largado pensando en la pantalla grande la plataforma la va a estrenar en su streaming eso sí para asegurarse llegar a los Oscar y los Goya por insistencia del propio Cuarón ha dejado unos diez días de ventaja las salas de cine para que la estrenen pero sólo cinco en nuestro país van a hacerlo algunos hablan de boicot las cadenas de cine explican que simplemente no les compensa

Voz 21 23:26 Securitas Direct en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quería instalar una alarma ha sufrido algún robo no nosotros no pero dan robado al vecina del chalet al lado y no tenía alarma in me asusta que les pueda pasar lo mismo no se preocupe voy avisar al experto en seguridad de eso zona para que le erigió hoy la alarma instalado

Voz 3 23:41 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece los deportes en Hoy por hoy

Voz 0027 23:59 ahora en San Pedro buenos días buenos días Aimar

Voz 1161 24:02 las cuatro primeras eh ya clasificados para los octavos de la Copa del Rey eran los favoritos antes del comienzo de la eliminatoria y no fallaron Getafe Leganés Valencia Espanyol son los primeros superar la criba al Getafe con holgura al golear al Córdoba cinco uno al que ya había ganado también en el partido de ida y con hat trick de Ángel el español fue el que más complicado lo tuvo perdida en Cádiz en la ida dos uno y no llegó su gol en Cornellà hasta los últimos quince minutos gracias a Hernán Pérez el Valencia ganaba uno cero al modesto Ebro gracias al gol de Basso allí Marcelino terminó bastante molesto con su equipo

Voz 3 24:31 pues jugamos un primer tiempo muy flojo cómodo sin profundidad no es eh para sentirse satisfecho hoy lo que hemos demostrado y ha

Voz 1727 24:41 lo que más de veinte mil personas de de nuestras vidas

Voz 1161 24:43 yo ya en el duelo de Primeras el Leganés ganaba cero uno en Vallecas después del empate de la ida de Butarque con partidazo del portero cedido por el Real Madrid Unnim que además paró un penalti con gol de Velázquez en en los primeros veinte minutos el técnico del Rayo no estaba de acuerdo con el resultado Michel justo el resultado

Voz 4 24:58 mismo injusto porque queremos pasar porque como merecido porque hemos hecho muchas cosas bien y no me gusta que se vaya a la gente buena sensación del cero uno

Voz 1161 25:07 para hoy siete partidos más con tres horarios los primeros desde las siete y media de tu Madrid recibe al San Andreu al que venció cero uno en la ida también hay duelo de Primeras Girona Alavés empate a dos en la ida dos de los equipos revelación de la temporada y con los catalanes buscando por primera vez en su historia a su paseo Davos y en el Metropolitano el Atlético Madrid recibirá al Sant Andreu el tres partidos además desde las ocho y media otro enfrentamiento entre primeras en el Real Sociedad Celta empate a uno en Balaídos con atención diferente en ambos a la competición la Real dirá con los titulares el Celta las rotaciones en el Pizjuán el Sevilla recibe al Villanovense cautela por lo peligroso del empate a cero de la ida ya que cualquier otro empate les afuera y a la misma hora Villarreal Almería con empate a tres en la ida tras remontar los locales un uno tres y otros dos a las nueve y media Valladolid Mallorca mínima ventaja de los pucelanos con uno dos de la ida en el Camp Nou Barça Cultural Leonesa ganaban los culés cero uno en el encuentro de ida con lo que Valverde reserva muchos titulares no estarán Messi Piqué Jordi Alba Busquets y mañana el resto de eliminatorias entre ellas la del Athletic frente al Huesca en San Mamés en la que ya no estará haber dicho destituido ayer al que sustituye al menos de momento el técnico del filial Gaizka Garitano por lo demás siguen los ecos del Balón de Oro muchas voces discordantes hablan técnicos Valverde Simeone y Machín

Voz 13 26:13 ahora va a entrar a valorar las incongruencias de un premio o no sobre el mejor jugador del mundo para elegirlo pues bueno cada obtiene supera para sólo es un absurdo en este mundo del fútbol no sabe dónde está tienes que saber cuándo sabe donde Messi está

Voz 3 26:29 un escalón por encima de Modric por ejemplo

Voz 1161 26:33 faltan cinco días todavía para el River Boca de Madrid ya se conocen muchos datos que rodean al partido habrá un dispositivo de seguridad de cinco mil agentes si ve bien que se juega en Madrid el embajador argentino en España Federico Ramón Puerta anoche en el

Voz 13 26:43 pero si salimos de nuestro país que hubiera gustado no salir no hay mejor lugar que Madrid para jugar porque esta es la capital de fútbol el sistema mediático Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 15 29:55 eh son las

son las seis y media las cinco y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:09 tras los malos resultados del PSOE y la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas Pedro Sánchez cambia de estrategia anuncia que llevará los presupuestos generales al Congreso en el mes de enero aunque no tengo apoyos suficientes para probarlo

Voz 0027 30:22 hace sólo unos días el presidente sugirió que no presentaría las cuentas sin garantías para sacarlas adelante anoche en una entrevista en Telecinco dijo que de aquí a enero espera sumar apoyos suficientes

Voz 2 30:31 desde el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la cámara yo espero contar con esos apoyos desde luego contamos ahora mismo con el apoyo de Unidos Podemos esperamos contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco otra cosa es que el poder legislativo por las razones que considere oportunas rechace esos presupuestos

Voz 0027 30:49 en caso de no contar con esos apoyos Sánchez admitió que el Gobierno se replanteara muchas cosas aunque evitó aclarar si eso supondrá el adelanto de unas elecciones generales y mientras Sánchez trata de sumar los votos de los independentistas necesarios para sacar adelante los Presupuestos el ministro de Exteriores Josep Borrell estudia una respuesta diplomática contra el ministro belga de Defensa que ajusta ha acusado a la justicia española de impedir a los políticos presos preventivos recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 1727 31:16 ministro de de Bélgica ha hecho unas declaraciones que consideramos que era aceptable sí que recibirá seguramente una respuesta

Voz 0027 31:27 la Dirección General de Tráfico prevé este puente de la Constitución seis millones de desplazamientos por carretera a partir de las tres de la tarde se pone en marcha un dispositivo especial de seguridad que aumenta los controles de alcohol y drogas a esta hora cómo están las carreteras Teresa Serrano buenos días

Voz 29 31:42 madre hacha en los accesos habituales también la zona sur de la M cuarenta en sentido norte en Lleida está cortada la C doscientos treinta y tres en Burgos de Blanques y además a esta hora mucha precaución por las nieblas el León Burgos Murcia Albacete y Valladolid

Voz 0027 31:55 hoy pocos cambios en las temperaturas va a lucir el sol en toda España is solos esperan lluvias débiles en Galicia

Voz 20 32:50 está bien contada no tampoco me provoca

Voz 1275 33:34 a las seis y treinta y cuatro minutos de la mañana a las

Voz 1727 33:37 cinco y treinta y cuatro en Canarias la Mesa de España inicia hoy en la capital en Madrid donde hace media hora se ha activado el protocolo anticontaminación que limita la velocidad en la M treinta y en los accesos a la ciudad hacía casi once meses que no se activaba Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 33:53 buenos días y es la primera vez además que ese activa de que se puso en marcha Madrid Central el área de bajas emisiones del centro de la capital desde las seis la velocidad en la M30 y en los accesos a Madrid como dices Se reduce a setenta kilómetros por hora y se recomienda utilizar en la medida de lo posible el transporte público un escenario al que llegamos tras superar en tres estaciones medidores de la contaminación los límites de dióxido de nitrógeno permitidos ha influido mucho según el Ayuntamiento las condiciones climatológicas de estos días sin lluvias Issing vientos que el aire claro está la polución del encendido de las calefacciones da la casualidad de que el Ayuntamiento ha tenido que activar el viejo protocolo porque el nuevo está suspendido ahora mismo de forma provisional tras detectarse un error de forma algo más

Voz 1727 34:35 sobre movilidad en la capital ayuntamiento ha dado un plazo de tres días a las empresas de patinetes eléctricos para que los saquen de la calle hasta que se adapten

Voz 1275 34:44 la ordenanza de tráfico hasta el lunes para retirar los patinetes de la capital y entonces empezarán de cero tendrán que marcar a sus usuarios el inicio y el final del viaje para no entorpecer la circulación e Inés Sabanés la delegada de Movilidad en las aplicaciones lo que no está claro o lo que no está bien especificado es que el origen ni el final de los viajes tienen que ser en zonas donde pueda circular los patinetes no cumplían ese requisito y podíamos ver pertinentes por ejemplo en mitad de una calle o en un parque ahora mismo hay dieciocho empresas de patinetes queriendo desplegar estos vehículos por la ciudad

Voz 1727 35:18 caminando a la redacción elaborar hasta respecto calibrando Asturias está incomunicada por tren con la Meseta Ángel Fabián buenos días buenos días Fomento trabaja para arreglar verdad un tramo que ha sufrido un desprendimiento de rocas y mientras tanto autobuses

Voz 0174 35:32 si los trenes apenas circularon veinticuatro horas por la plataforma de Pajares desde la anterior avería el lunes contábamos a los oyentes de la SER que se despertaban a esta hora para coger el primer Alvia a Madrid por ejemplo que serían llevados en autobús el tren no iba a circular por una avería en la catenaria el corte duró doce horas ahora la causas el riesgo de caída de una gran rocas sobre la vía lo que la mantendrá cortada al menos cuarenta y ocho horas desde ayer así que el inicio del puente severa trastornado para los viajeros que se verán obligados a utilizar el servicio de autobuses alternativo que Renfe ha habilitado entre Asturias y León la situación no sorprende a nadie las voces de alerta sobre el mal estado de la plataforma de Pajares se en prodigado en los últimos años al ritmo que se suceden los retrasos en la apertura del túnel de Pajares que debe conectar Asturias por AVE con el centro de España con Madrid y en el que han sido invertidos más de tres mil millones de euros y cuya primera fecha de apertura era dos mil ocho está claro que van

Voz 1727 36:25 con algo de retraso un abrazo Ángel un abrazo Pepa en Galicia la Fiscalía ha presentado una demanda colectiva contra la concesionaria de la AP nueve por cobrar íntegro el peaje pese a los atascos provocados por la reforma del puente de Rande en Vigo Xaime López buenos días

Voz 0846 36:41 bos días mientras duraron los trabajos hubo constantes restricciones de tráfico pero las tarifas se mantuvieron invariables ahora se exige la devolución de lo cobrado durante más de tres años en su demanda colectiva la Fiscalía pide también que se condene a la concesionaria caudalosa

Voz 1727 36:57 ha cesado en esta practica y abstenerse de útil

Voz 0846 36:59 quitarle en lo sucesivo en cualquier autopista ejecutivo que gestionen España José Manuel Pazos es el presidente de la Mancomunidad de vecinos de la comarca de O Morrazo la más afectada por estos cobros abusivos

Voz 0660 37:11 tendemos a pasividad de un Gobierno que propietario crearon la infraestructura porque la empresa concesionaria que miró para otro lado y en todo este ano no quisieron absolutamente nada no

Voz 0846 37:24 lo difícil de prosperar la demanda será localizar a los afectados miles y miles para abonarles las indemnizaciones

Voz 1727 37:30 sí

Voz 7 37:36 eh

Voz 1727 37:36 el entrenador del medallista olímpico Antonio Peñalver quien va a ser juzgado en el mes de enero por abusos sexuales a dos atletas menores se enfrenta a doce años de cárcel el propio Peñalver testificará contra su antiguo entrenador porque también lo de anunció por abusos pero su caso no llegó a los tribunales porque había prescrito Canarias Agustín Padrón buenos días

Voz 33 37:59 hola buenos días la acusación relata como Miguel Ángel Millán abusó sexualmente de dos jóvenes menores de edad en dos mil diez dos mil once en Tenerife uno de los jóvenes tenía catorce años en ese momento formaba parte del grupo seleccionado de atletas que trabajaban con el entrenador en la isla el joven terminó dejando el atletismo en enero pasado decidió denunciar mientras Miguel Ángel Millán sigue en prisión cautelar por orden de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Voz 1727 38:25 es una historia tristísima nos lleva a Baleares un bebé de siete meses han muerto en Andratx en Mallorca después de caer por las escaleras cuando iba en brazos de su padre el padre tropezó y cayó con el bebé Peter día

Voz 0027 38:41 buenos días las primeras hipótesis del accidente desde

Voz 1733 38:43 Martes sobre las diez de la mañana apuntan a que el padre de treinta y ocho años cayó por las escaleras mientras llevaba al menor en brazos al Tropez empezar con uno de sus perros después de lo sucedido el hombre trasladó al bebé hasta el pack del municipio pero debido a las lesiones del menor fue trasladado al hospital de Son Espadas en Palma donde falleció poco después la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación aunque todo apunta aunque se trate de un accidente un abrazo Peter buen fin de semana hasta luego en Hesse

Voz 1727 39:21 hay este miércoles que parece un viernes bueno comenzamos la Mesa del Mundo con lo último de Dinamarca en su política muy dura con los inmigrantes el Gobierno integrado por una coalición de centro derecha de liberales conservadores y moderados propone apoyado por la extrema derecha xenófoba recluir en una isla los migrantes que están pendientes de expulsión

Voz 0137 39:44 en una cárcel abandonada en la isla del sur de Copenhague con policía vigilando las veinticuatro horas del día ahí es donde el Gobierno danés quiere aislar a unas ciento veinticinco personas son migrantes a los que se les haya denegado el asilo y que hayan cometido delitos graves o criminales extranjeros que no pueden ser devueltos a su país porque no los aceptan porque se arriesgan a recibir torturas de aprobarse en el Parlamento la medida llegará a dormir en el centro penitenciario se pondrá en marcha en dos mil veintiuno y afectará incluso a los migrantes que ya hayan cumplido condena ya aunque la isla estará comunicada con el resto del país por un ferry Martín Henry de los ultras del Partido Popular Danés que apoya al Gobierno la medida ha dicho en televisión suscribe subirán el precio de los billetes de las embarcaciones que van y vienen a la Isla para que a los migrantes y les haga aún más difícil salir de allí el parlamento danés tiene todavía que dar el sí a la iniciativa en una sesión que aún no tiene fecha aunque la medida ya sea incluida en los presupuestos de dos mil diecinueve año en que por cierto se cebara se celebrarán elecciones generales en Dinamarca

Voz 1727 40:44 y más de lo mismo en Bélgica el Pacto Mundial para la Migración de la ONU ha hecho que la estabilidad política del país venda de un hilo por los desacuerdos en la coalición de Gobierno el primer ministro quiere firmar ese documento ese documento que se va a firmar en Marruecos este mes pero para El nacionalismo flamenco supone cruzar una línea roja que pues porque suavizaría a su juicio la política con los migrantes Griselda

Voz 0738 41:11 esto no es el único país de la Unión Europea con problemas ante el pacto que proponen las Naciones Unidas pero sí es el primero cuyo Gobierno tiene una grave crisis por culpa del debate que se ha abierto con el tema

Voz 2 41:24 la lo Hilda a Chuck

Voz 15 41:30 además hay un bloqueo

Voz 0738 41:32 en el Gobierno sobre esta cuestión ya que uno de los cuatro partidos que constituyen la coalición se opone y así me lo han confirmado estado tarde pasada explica Hell él es el primer ministro liberal francófono minoritario en el Gobierno belga de mayoría nacionalista flamenca lo que pide es que se pronuncie el Parlamento federal mientras la prensa belga concluye que el Gobierno puede caer si hay una mayoría alternativa que da el primer ministro su aval para que viaje a Marrakech

Voz 1727 42:10 y terminamos en Alemanía Berlín ha cogido en las últimas horas la segunda edición de Las Noches internacionales de los supervivientes del Holocausto es un acto en honor a las víctimas de los nazis y a los que fueron capaces de sobrevivir corresponsal Carmen Viñas solos

Voz 0391 42:28 vivientes del Holocausto ellos se ha querido rendir tributo en las cuatro ciudades donde mayor presencia tienen Berlín Jerusalen Moscú Nueva York sin olvidar a los otros seis millones de judíos que fueron asesinados por el régimen nazi en el acto de Berlín cargado de simbolismo y emoción ha participado unas cuatrocientas personas para encender las tradicionales velas en el tercer día de la nuca como signo de gratitud del espíritu de conmemoración de sufrimiento de las víctimas el discurso más esperado ha sido Charlotte que no blog ex jefa del Consejo Central de los Judíos de Alemania hoy una anciana de ochenta y seis años que sobrevivió gracias a la generosidad de una empleada de su familia que la presentó como su hija ilegítima nos llama la lucha contra el creciente antisemitismo la xenofobia y la intolerancia

Voz 34 43:11 siempre suele contar bulos que tenemos que romper muchos tabúes en la calle en el Parlamento debemos ser plenamente conscientes del peligro y luchar por nuestra libertad aquí estamos aquí seguiremos

Voz 0391 43:23 ha dicho no y para ello hay que mantener la memoria viva porque uno de cada tres europeos sabe poco o nada del Holocausto uno de cada veinte nunca ha oído hablar de él

Voz 30 45:46 el ojo izquierdo a Hoy por hoy

Voz 38 45:51 eh eh eh

Voz 30 45:58 eh

Voz 15 46:03 y los sueños sueños son dije esta mañana José María buenos días Pepa dejemos produjo segundos el acontecer diario en Andalucía tiempo habrá pagado volver echemos un vistazo a lo que está ocurriendo en el resto de España y sobre todo lo que puede suceder en las próximas semanas un misterio pueblos próximos meses ulular Cano por lo pronto Pedro Sánchez asume dolorosamente el terrible golpean da luz y cambio través de dirección deporte este que el presidente practica con un desparpajo envidiable ahora decidido presentar los Presupuestos saber qué apoyos tiene la verdad es que la única virtualidad que ofrece ese movimiento es obligar a su presuntos aliados independentistas a que se definan de una vez por todas o apoyan los rompen pretende Sánchez con el envites Isabel leer bien sus intenciones poner el primer escalón paridad Armando en la escalera que les llevará en un mañana todavía difuso a unas generales en condiciones decentes es muy improbable que los catalanes a sus cuentas lo que servirá para soltar lastre Andalucía ya es suficiente y descartar su cercanía tan contaminante quedará lograr que podemos atempera un tanto de revolucionarias entre ambos hacerse con todo el espacio gigantesco monumental que podría quedar entre una derecha en sus hasta un Izquierda Social demócrata pero todos sabemos Hay que él cantado derecho acostumbra romperse el ojo

Voz 30 47:39 izquierda

Voz 1727 47:45 esta mañana en Hoy por hoy vamos a analizar la vergüenza a propósito de la serie de televisión que lleva ese título así que les preguntamos a ustedes por ese sentimiento por la vergüenza

Voz 0456 47:56 qué les da vergüenza de que tienen vergüenza Amparo Encinas

Voz 40 47:58 hace un mes me dan vergüenza de no sé dónde meterme te jugando estás viendo una serie con tu madre mía parece una escena de sexo no sabe dónde mirar pues se aparte últimamente las escenas de sexo son bastante explícitas Ellas y el sexo es de seis

Voz 15 48:14 no hagan dices dónde me meto que dijo buenos días señor buenos días sin ver

Voz 0456 48:21 cuenta

Voz 30 48:22 vergüenza ahí veo cuenta de todo hasta Ortega a mi costa Barcelona pero muy enserio sí claro bueno por cierto desde León buenos días eso