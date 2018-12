Hoy por Hoy (05/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1508 00:00 son las siete las seis

Voz 1727 00:02 días

Voz 1508 00:05 ah

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 abuelo muy buenos días Pedro Sánchez reacciona al inesperado batacazo andaluz anunciando que presentan en enero los presupuestos generales aunque no sabe si podrá sacarlos adelante en el Congreso

Voz 1722 00:35 yo espero contar con los apoyos desde luego contamos ahora mismo con el apoyo de Unidos Podemos esperamos contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco otra cosa es que con el legislativo con las razones que considere oportunas rechace esos presupuestos

Voz 1727 00:46 el presidente que no quería marear a los españoles con las cuentas si no tenía garantizados los apoyos quiere ahora sin embargo que su deber es presentarlas ya comprobará en el Congreso quien dice sí y quién dice no en Telecinco no aclaró si el siguiente paso en caso de perder esa votación será convocar elecciones

Voz 1722 01:05 yo no especulo sobre todo como presidente del Gobierno no me manejo en hipótesis que no se han producido ahora

Voz 1727 01:11 a mismo tal y como está la situación política las cuentas sólo salen con el voto de los independentistas catalanes y al menos desde el partido de Puigdemont califican de chantaje la disyuntiva que sin explicitar plantea Pedro Sánchez o mis presupuestos o el riesgo de un gobierno de toda la derecha con Vox creciendo lo dijo anoche en TV tres Damià Calvet que es consejero de Territorio del PDK política

Voz 0017 01:36 hay una situación política que se tiene que resolver los llevándolos presupuesto al Congreso y haciéndonos chantaje no vamos a hablar con ellos hablaremos si hay gestos sobre la situación política en Cataluña

Voz 1 01:46 al otro

Voz 1727 01:47 es miércoles cinco de diciembre víspera el puente de la Constitución de madrugada ha terminado en Reino Unido la primera sesión del debate en el Parlamento sobre el Brexit sesión que terminará con la votación del día once y de momento a ir el portavoz del Partido Unionista de Irlanda del Norte ya la dicha Theresa May que no cuente con su voto y también esta noche en estado

Voz 2 02:11 sonidos e ir en el primero en ensalada

Voz 1727 02:17 ha habido fiscales que acusan a Donald Trump de corrupción para aprovecharse de su posición para favorecer a sus empresas han empezado a enviar citaciones judiciales a varios negocios del presidente entre ellos su hotel en Washington el hotel Trump está a pocas manzanas de la Casa Blanca lo acusan de violar la Constitución al aceptar millones de dólares de gobiernos extranjeros mucho más cerca en Dinamarca en ese espejo en el que nos mirábamos para tantas cosas suscribe a la coalición de derechas apoyada por la extrema derecha propone recluir en una isla abandonada a los migrantes que hayan cometido algún delito y que estén pendientes de expulsión y una cosa más la periodista María Casado es la nueva presidenta de la Academia de la Televisión con la sensación en la lectura que uno tiene de su oficio no

Voz 3 03:09 me llevo la la la mismos rigor en la misma responsabilidad cuando me ponía al frente de un telediario desayunos cincuenta y

Voz 1727 03:17 es la primera mujer que va a estar al frente de la institución académica nacido durante los últimos doce años Manuel Campo Vidal enhorabuena María y en los deportes Juan Antonio San Pedro buenos buenos días Pepa la Copa del Rey tendrá esta tarde dos enfrentamientos entre equipos deprime

Voz 1161 03:32 en un miércoles con tres horarios desde las siete y media dos de los equipos revelación de la temporada Girona árabes empate a dos en la ida también a esa hora Athletic Mary San Andreu vencerla en el primero el Atlético cero uno el otro a las ocho y media el Real Sociedad Celta empataban a uno en la ida en el mismo horario tenemos el Sevilla Villanovense cero cero en la ida Villarreal Almería tres tres cerraran el miércoles los partidos de las nueve y media mal Jacqueline Mallorca uno dos en la ida ahí Barça Cultural Leonesa cero uno a favor del Barça clasificados ayer Getafe

Voz 1727 03:56 en Valencia y España

Voz 4 04:00 Madrid amanece hoy con

Voz 0978 04:01 el protocolo anticontaminación ha activado el protocolo que limita la velocidad en la M treinta y en todos los accesos a la capital de España y el tiempo va a ayudar Jordi Carbó buenos días buenos días no va ayudar demasiado porque lo que provoca la concentración el aumento de concentración de contaminantes está siendo la inversión térmica iba a aguantar prácticamente hasta que se acabe la semana en Madrid tener puntos industriales de Castilla La Mancha también de Cantabria La las concentraciones también son elevadas sólo durante la tarde cuando luzca el sol en la mayor parte del país y con temperaturas un poco altas esta contaminación Se va a dispersar pero volverá la próxima noche ir en el conjunto del país hoy esperamos un poco de lluvia

Voz 1727 04:42 doctor de Galicia y en el Cantábrico son las cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 5 04:47 qué

Voz 7 05:18 es compartirlo dedicarle la Tierra cada minuto cada segundo cada pensamiento nada de esto tendría sentido si sólo hiciéramos vino Ribera de Duero el origen de una gran idea

Voz 1722 05:42 bueno lo que me pido a mi organización en Andalucía es que reflexione sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer mejor que me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que por tanto Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar hasta las últimas consecuencias ser presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 1727 05:58 en fin que reflexione tras la debacle pero que intente presidir la Junta Pedro Sánchez modula para frenar en público al menos la guerra interna que ya se había desatado pocas horas después del domingo por la noche Carolina Gómez buenos días

Voz 1510 06:11 buenos días y mientras Sánchez y Díaz posponen su prosa

Voz 1727 06:14 la batalla esta vez por el control de la Federación Andaluza las hostilidades también se han abierto en Adelante Andalucía la formación que porcentualmente ha perdido más Bouton estas elecciones Rafa Muñiz buenos días

Voz 0931 06:25 buenos días Pepa la dirección de Podemos atribuye a los medios

Voz 1727 06:28 de comunicación el ascenso de Vox pero Monedero fundador del partido responsabiliza directamente a Teresa Rodríguez

Voz 1772 06:35 y pide su dimisión en un texto publicado en su blog ha sido un fracaso en toda regla y los errores se conjuran dimitiendo ha escrito Monedero en referencia Teresa Rodríguez la dirección nacional de momento no habla de dimisiones si habla de fallos durante la campaña electoral pero no especifican cuáles

Voz 8 06:51 evidentemente algo habremos hecho mal algo se habrá hecho mal en Andalucía algo habremos hecho mal también aquí para que los resultados no hayan sido los que esperábamos

Voz 1772 06:59 Noelia Vera pedía más tiempo para hacer una reflexión profunda y serena hay Pablo Echenique atribuía a los medios de comunicación la entrada de Vox en el Parlamento andaluz

Voz 9 07:07 es hubiéramos sabido que esto iba a pasar no subir dado voz a la Fundación Francisco Franco dos debates ya da las tertulias

Voz 1772 07:16 todo esto será analizado en una reunión todavía sin fecha

Voz 1727 07:19 ya ven ustedes el Partido Popular el otro partido perdedor de estos comicios anda ya negociando con Ciudadanos y con Vox los únicos dos que crecieron quién y cómo tiene que hacerse con el poder de la Junta de Andalucía Carolina

Voz 1510 07:32 Pablo Casado apuesta por un pacto entre el PP Ciudadanos y Vox sin descartar que la extrema derecha entra en el Gobierno

Voz 10 07:38 que Juanma Moreno tiene que ser el presidente de la Junta

Voz 11 07:40 Partido Popular tiene que ser quien lidere ese cambio y luego ya si es un acuerdo de investidura si es un acuerdo de legislatura o un acuerdo de gobierno se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva de fieras tener sí facilitarlo o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años

Voz 1510 08:00 son declaraciones del líder del PP a Radio Nacional ciudadanos que tiene difícil conjugar su etiqueta de liberal con un gobierno en el que esté Vox sigue pidiendo al PSOE que se abstenga le deja gobernar en solitario o con el PP

Voz 0793 08:11 sí insisto a la señora Susana Díaz la cómoda tanto la situación nueva política en Andalucía tiene la la posibilidad de abstenerse desde la oposición porque el Partido Socialista va a salir del Gobierno Andalucía eso que no tenga la duda nadie

Voz 1510 08:25 el partido de Rivera en todo caso augura un proceso de negociación la

Voz 1727 08:29 algo is sobre el resultado andaluz tan inesperado con consecuencias tan sorprendentes

Voz 3 08:38 la

Voz 1727 08:40 Mira da esta mañana de sus Hermida

Voz 12 08:42 fenómenos extraños tras las elecciones andaluzas ya estábamos acostumbrados a que en las noches electorales todo se declarasen ganadores pero lo que no habíamos visto nunca es un partido eufórico por el éxito de un competidor a Casado y los suyos sólo les faltó descorchar cava para festejar que Vox les arrebata así unos cuantos cientos de miles de votos manifestaciones contra los resultados electorales las ha sabido en Andalucía como antes en Estados Unidos son Italia un desahogo sin duda aunque efectos prácticos suene a algo así como a salir a protestar contra la lluvia Alberto Núñez Feijóo presidente gallego y mega barón del PP dijo el sábado que los gobiernos de partidos que no han ganado las elecciones conducen a la parálisis y el sectarismo era lo mismo que lleva defendiendo desde hacía muchos años el lunes cambió de opinión Pedro Sánchez dijo hace dos semanas que no presentaría presupuestos para no marear a los españoles este martes ha anunciado que los presentara habrá que ir comprando Biodramina

Voz 1727 09:49 Biodramina haya ayer en Barcelona

Voz 13 09:56 fuera fascistas de nuestro país

Voz 1727 09:58 el río gritaban los intolerantes que intentaron evitar Un

Voz 0931 10:01 el acto público de Manuel Valls en el barrio del Raval

Voz 1727 10:04 también intentaron boicotear otro acto oeste del PSC Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 10:09 el acto en el que participaba la ministra Batet si en el caso de Weiss fue ayer por la mañana durante un mitin en la calle estaba hablando de la seguridad en la ciudad unas cincuenta personas con gritos y silbidos forzaron a que se a avanzar al final del acto

Voz 14 10:23 es una minoría

Voz 1 10:24 no nos van a impedir hacer campaña

Voz 1727 10:26 Valls es decir que era una minoría

Voz 0931 10:29 ya es ayer en un teatro se celebró un acto con la ministra Batet para conmemorar los cuarenta años de la Constitución estaba la viuda de Jordi Solé Tura hablando cuando una decena de personas de entre el público se levantaron y les llamaron traidor es la policía Pepa

Voz 1727 10:41 el personas la mayoría del propio pueblo

Manuel Valls estará en Hoy por hoy a partir de las nueve

Voz 10 10:53 es subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe trabaja en un plan de igualdad centrado en potenciar la presencia femenina en una compañía que por historia y los condicionantes propios del sector ha sido tradicionalmente masculina dentro de esta estrategia fruto de un acuerdo de colaboración con el Instituto de la Mujer se enmarca un programa de becas dotado con un millón de euros para mujeres que quieran ser maquinistas

Voz 1727 12:52 la futura ley hipotecaria sigue dando pasos en la Comisión de Economía del Congreso se votará la semana que viene hizo lo último que han pactado los partidos es rebajar la comisión que tienen que pagar los clientes por amortizar toda la hipoteca antes de tiempo Eva Vega

Voz 0605 13:06 será más barato devolver de manera anticipada las hipotecas a tipo variable como máximo la entidad podrá cobrar una comisión del cero coma veinticinco por ciento será más caro a tipo fijo hasta un dos por ciento podrá cobrar el banco dependerá del tiempo en ambos casos que se lleve hipotecado además el préstamo se cambia otra entidad el banco que lo recibe tendrá que compensar a la que abrió la hipoteca en función de los intereses que ella haya cobrado ya hay consenso mayoritario aunque está todavía por delimitar que la entrada en vigor de la norma no desbloquee desahucios paralizados por los tribunales Gonzalo Palacín PSOE Rafa Mayoral Podemos

Voz 22 13:45 es una mejora notable con respecto a la legislar

Voz 1722 13:50 John actual creemos que elementos central

Voz 23 13:52 pues que afectan a la vida de la gente han quedado fuera de

Voz 10 13:55 el texto el texto legislativo se voten

Voz 0605 13:57 comisión el martes que viene está previsto que vaya a pleno a final de mes

Voz 1727 14:04 en algo más de un mes el diecinueve de enero se van a entregar en Bilbao los Premios Feroz

Voz 6 14:09 yo manda que cierta cosa salgan sólo dentro de matrimonio la señora la señora extranjera que Dios Nathan extranjero yo sí

Voz 1727 14:17 en el franco suena de las escenas de Arde Madrid las series sobre los años que Ava Gardner pasó en España hay que acapara nada menos que siete nominaciones esto sobre series en el apartado de películas la cosa va de corrupción Pepa Blanes

Voz 1463 14:32 los Premios Feroz dejan claro que el cine español este año ha sido variado la película más nominada a los galardones que otorgan los informadores de cine es el Reino la película sobre la corrupción del PP que dirige Rodrigo Soro Goyeneche que protagoniza Antonio de la Torre estafa y falsedad en concurso tráfico de influencias algo que cierra el Rey no tiene enfrente a quién te cantará de Carlos vermut a todos lo saben del iraní Hadi tres películas mucho más de autor como Petra de Jaime Rosales dos óperas primas de mujeres viaje al cuarto de una madre de Celia Rico y la historia de amor de dos gitanas lesbianas que cuenta Arantxa Echevarría en Carmen y Lola museo amigos

Voz 6 15:07 creo escúchame que sólo amiga se gasta minuto conforman la Madame propiedades está confundiendo

Voz 1463 15:12 pues en la categoría de comedia la favorita es la película más taquillera del año campeones de Javier Fesser los Feroz tienen también premios para series de televisión cuya calidad ha ido en aumento en los últimos años aquí arrasan las cadenas de pago Fariña es la única serie finalista de una televisión en abierto junto a ella compiten élite de Netflix y la peste el día de mañana en gigantes de Movistar Plus en comedia la favorita a pesar de Madrid la serie de Paco León sobre Ava Gardner el Madrid franquista junto con verdad

Voz 4 15:40 cuenta Paquita Salas el desenlace de estos premios será el diecinueve de enero en una gala celebrada todo

Voz 24 15:51 allí ya que es porque sí de Heras

Voz 1 16:09 sí

Voz 1727 16:12 son las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 0931 20:06 Laura Gutiérrez nueva subida de las temperaturas hoy en Madrid diez grados tenemos ya a esta hora la envía qué tal buenos días Madrid despierta este miércoles con el protocolo anticontaminación activado la velocidad está limitada a setenta por hora en la M30 en los accesos a la capital por la M cuarenta es la primera vez que se activa las medidas para frenar la polución desde que entró en vigor Madrid Central de hecho hace casi un año que no es activa el protocolo y la oposición ha tardado cero coma echarse encima de Carmena aunque desde el Ayuntamiento explican que llegamos este escenario sobre todo por las condiciones climatológicas de estos días Virginia Sarmiento

Voz 29 20:42 desde el PP José Luis Martínez Almeida dice en su cuenta de Twitter los que venían a mejorar la salud de los madrileños siguen empeorando la calidad del aire en la misma línea leemos a Begoña Villacís de Ciudadanos Madrid entra la función adoptan tan también que toca activar el protocolo anticontaminación la realidad es que la última vez que se activó el protocolo fue en enero del año pasado por estas fechas también se activó el protocolo tras una semana de días favorables es decir con viento o lluvia también se destacan Twitter la delegada lo hace la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés que este año las condiciones del tiempo han sido mucho más adversas tres estaciones Castellana Cuatro Caminos y Ramón y Cajal han superado los

Voz 1727 21:15 niveles de dióxido de nitrógeno durante dos horas

Voz 29 21:18 vivas por lo que queda activado el escenario uno del antiguo protocolo de contaminación ya que el nuevo sigue paralizado por un defecto de forma el Ayuntamiento informará a mediodía sobre si aumentan las medidas

Voz 0931 21:28 poco a poco van desapareciendo los patinetes eléctricos de las calles de Madrid las tres principales empresas que gestionan este servicio en la capital tienen de plazo hasta el lunes para retirarlos todos y empezar de cero el Ayuntamiento les exige que marquen a los usuarios el final de la ruta para que los patinetes no campen a sus anchas por la capital evitar que Hall la circulación de los peatones ahora selva

Voz 1510 21:49 el Ayuntamiento empieza de cero con estas empresas que ahora tendrán que solicitar la autorización para empezar de nuevo a funcionar con esto el área de Medio Ambiente inmovilidad quiere asegurarse de que los patinetes estén repartidos por la ciudad no acumulados en algunas zonas la delegada Inés Sabanés

Voz 0795 22:03 tiene que haber un proceso que garantice el equilibrio aquí el reparto en el conjunto de la ciudad porque no pueden estar tampoco todos acumulador en la misma zona de la ciudad sino que se va a seguir un criterio de reequilibrio

Voz 1510 22:18 para iniciar ese proceso las empresas tienen que garantizar a través de sus aplicaciones móviles que el inicio y el final del viaje sean en zonas en las que según la normativa los patinetes puedan circular ahora no es así y por eso el Ayuntamiento les ha denegado la solicitud las empresas tienen hasta el lunes para retirar los patinetes de las calles y si no lo hacen lo hará el Ayuntamiento con sus propios medios

Voz 0931 22:36 algunas empresas como voy han confirmado ya que están trabajando para solucionar el problema que van a recoger los patinetes y que esperan poder prestar de nuevo el servicio lo antes posible cumpliendo siempre dicen la normativa del Ayuntamiento más noticias que repasamos ya en titulares Sol ya tiene su placa comen

Voz 29 22:52 nativa del 15M con el lema dormíamos despertamos se instalaba ayer tarde en el número diez de la plaza esquina con Preciados a pesar de la insistencia de la Comunidad para que se pidan permiso por ser fachada de patrimonio protegido

Voz 0931 23:02 el Gobierno regional achaca la bajada del paro en Madrid en casi seis mil personas a sus políticas en materia de empleo los sindicatos destacan que continúa la temporalidad el paro femenino

Voz 29 23:10 detenido un hombre de treinta y nueve años por drogar y violar a otro con el que había quedado por una aplicación móvil la víctima de treinta y dos años se presentó en una comisaría del centro a denunciar los hechos el pasado sábado ya hay fecha

Voz 0931 23:20 el derribo del Calderón será en febrero del año que viene ayer se firmó el convenio de la operación Mo Calderón en septiembre del próximo año está previsto que comiencen los trabajos de urbanización en los alrededores con viviendas zonas verdes y usos terciarios

Voz 1 23:32 dos

Voz 0931 23:41 qué tal despierta tráfico esta mañana en las calles de la capital plantean alcanzar buenos días

Voz 0605 23:45 muy buenos días Laura con el protocolo anti con contaminación muy activo ya en la ciudad de alta velocidad máxima en M30 de excesos es de setenta kilómetros por hora se acaba de solucionar un accidente una incidencia en la M30 a la altura del Puente de Vallecas en sentido norte claro que ha dejado retenciones que alcanzan tanto el nudo

Voz 1727 24:04 es como la entrada por la A cuatro iban llenos

Voz 0605 24:06 siento un par de entrada el Santa María de la Cabeza y la avenida del Mediterráneo Plaza del Conde de Casal

Voz 0931 24:12 en las carreteras cómo sigue el tráfico a esta hora DGT María Herrero buenos días

Voz 30 24:15 buenos días pues saturación ya en todos los accesos a la capital especialmente por la A5 en Alcorcón y también por la A cuatro en Valdemoro y Pinto y en la M cuarenta en la zona de Vallecas a Coslada también en el barrio de La Fortuna Pozuelo igual de Maric y los túneles de El Pardo todo hacia la zona norte

Voz 3 24:29 ese día que que bien tu hijo que aprueba el carné que hasta se compra a su propio coche pero necesita un seguro y claro papá mamá

Voz 0771 28:30 de Madrid estamos hablando de que se va a bajar el IRPF el tramo más bajo del IRPF que afecta a miles de personas será bajar del uno y medio al nueve por ciento Se va a eliminar el impuesto que hay que pagar cuando alquilas una vivienda siempre y cuando esa vivienda cueste menos de mil doscientos cincuenta el alquiler al mes medidas que van directamente a a la clase media hay que ganar beneficiará a millones de madrileños

Voz 1727 28:50 solo beneficia a las rentas y patrimonios más altos por tanto nuestro creo que tuvieron que no es bastante

Voz 0931 28:55 en la City Media el Ayuntamiento de Madrid ha presentado su programación de esta Navidad ya tenemos alguna pista de cómo va a ser este año en la cabalgata de Reyes más inclusiva que nunca Paul Asensio

Voz 1727 29:04 el calendario incluye más de doscientas actividades

Voz 0808 29:07 partidas por los veintiún distritos de Madrid Manuela Carmena ha dicho que la programación como la Navidad está hecha para los más pequeños la fiesta de Navidad

Voz 0980 29:15 no está vinculada a la infancia es decir todos hemos sido niños todos recordamos nuestras Navidades porque la magia está en lo que los niños esperan pero la magia está en lo que nosotros preparamos para ellos digamos que de alguna manera todos participamos en esa magia no

Voz 0808 29:33 para que todos puedan disfrutarla el Ayuntamiento ha preparado una cabalgata de Reyes inclusiva estará audio escrita en directo interpretada en lengua de signos y contará con mochilas sonoras para que los

Voz 1322 29:42 Ecos con discapacidad auditiva puedan disfrutar de su música la Navidad inundará Madrid de estas actividades desde el catorce de diciembre hasta el seis de enero

Voz 3 30:03 son las siete y media a las seis y media en Canarias con una hoy

Voz 29 30:13 comienza el miércoles cinco de diciembre comienza la víspera del puente de la Constitución apelando a la tercera ley de Newton al principio de acción reacción Pedro Sánchez cambia de estrategia tras el cataclismo andaluz y anuncia que sí que presentará en enero los presupuestos generales aunque nada ha cambiado en la aritmética parlamentaria esa con la que hace unas semanas no quería a marear a los españoles pero si ha cambiado algo que supongo que esperan que pueda activar el voto independentista que necesitan para sacar adelante esas cuentas el ascenso de la extrema derecha con la que PP y Ciudadanos no descartan ahora mismo gobernar Sánchez en Telecinco

Voz 1722 30:50 hay líderes políticos con el suficiente cuajo y con suficiente liderazgo para plantar cara a decir yo no me voy a mezclar con esta gente yo no voy a pactar con ellos ocho Merkel por ejemplo se ha hecho por ejemplo el primer ministro holandés aquí en cambio lo que estamos viendo a las dos derechas es decir gente ningún tipo de ambages sin ningún tipo de rubor vamos a pactar con el y en esa línea

Voz 1727 31:15 hacia la derecha española Nos encontramos esta mañana un duro editorial de Le Monde pero no es el único todos todos los ha leído ya Alfonso Armada bos días buenos días bos días Pepa pues mientras el país en su editorial dice que cualquier coalición es legítimas salvó con fuerzas que vulneran la Constitución el diario francés Le Mon como decías lamenta que España se ha convertido en un país normal dentro de la Unión Europea hasta ahora parecía inmune a la extrema derecha debido a su pasado franquista reconoce que durante mucho tiempo el PP logró reunir un amplio espectro de la derecha desde el centro hasta los nostálgicos del franquismo lo que ha servido para evitar que hasta ahora haya surgido un discurso público xenófobo en España desviarse de esta línea es peligroso advierte ciudadanos también recibió una advertencia de Lemond si está listo para gobernar con un partido con ideas contrarias a los valores europeos deberá explicárselo a sus socios continentales en esa línea el diario punto es dice que Manuel Valls teme quedar alineado con Le Pen si Ciudadanos pacta con la extrema derecha de Vox en Andalucía el candidato a la alcaldía de Barcelona confía en que los de Rivera pongan por delante esos valores liberales y europeístas en las negociaciones andaluzas el líder de Vox habla para ABC si en una entrevista que firma Pedro García cuarta no Santiago Abascal dice que Sánchez no dura ni un minuto en La Moncloa si adelanta las elecciones y asegura también que en Andalucía les han votado muchas socialistas por la lanza el presidente del Gobierno con los independentistas oye Alfonso y sobre sus planes para Andalucía planes políticas concretas sobre economía sobre necesidades sociales en una comunidad que tiene tantas de eso dice algo Vox muy poco no quieren cargos ni participar en el Gobierno pero no barajan ninguna hipótesis que no pase por la expulsión del socialismo y el comunismo chavista de la Junta de Andalucía como lo llaman dice que hay que regular la inmigración la migración en función de las necesidades de la economía nacional de la capacidad de adaptación de los inmigrantes un país tiene que regular a quién recibe sí sabemos ya que el modo tú en pista Vox veta a medios de comunicación así es libre que esa es la estrategia inspirada en trampa las redes de Colegios de Periodistas la zapping APM condenan el veto del partido ultraderechista contra La Sexta ZX de contexto lo tachan de grave vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión bueno pues precisamente en vísperas del Día de la Constitución entrevista en el país a Sánchez y alegato del mundo contra el presidente sí es una entrevista que firma subdirectora Soledad Gallego Díaz Sánchez dice que a los independentistas les da igual el modelo de Estado quieren ir contra el ser de España en Cataluña se ha roto el consenso constitucional hay que recomponer no sobre la forma de Estado asegura Sánchez ahora que tengo la posibilidad de córneas conocer de primera mano el trabajo que ha hecho estos cuarenta años y que hace hoy la Casa Real y en particular el Rey Felipe VI creo que la monarquía parlamentaria es ahora mismo la clave de bóveda de un gran consenso constitucional que se fraguó en mil novecientos setenta y ocho que yo espero que perdure ir estacas Alfonso que el mundo sin embargo es muy crítico con el presidente Pedro Sánchez creo que hemos perdido esa conexión que teníamos con Alfonso Armada que está en Galicia estos días Jordi Fábrega críticas al presidente a propósito de sus palabras sobre el Rey

Voz 0980 34:40 sí cuestionaba al Rey socavar la Constitución dice El Mundo en un editorial que resulta altamente preocupante que el presidente del Gobierno se sume a la destructiva campaña de ataque a la Constitución y el Estado de Derecho impulsada por los independentistas podemos cuestionar la inviolabilidad del Rey garantizada por la Carta Magna es cuestionar la forma política del Estado añade que el ministro Ábalos rectificó a su propio jefe con el argumento de que eran opiniones del presidente lo que a juicio del mundo es otra penosa prueba del estado de descomposición en que se encuentra este Gobierno en el mismo diario Félix Ovejero profesor de ética y economía en la Universidad de Barcelona que acaba de publicar la deriva reaccionaria de la Izquierda escribe nuestra extravagante Izquierda considera como medida de calidad de la constitución de un país su capacidad para allanar el camino a quienes aspiran a destruirlo como comunidad de Justicia de decisión nuestra izquierda que parece haberse quedado para vestir santos nacionalistas contraviniendo sus principios más fundamental

Voz 1727 35:39 hay muchos análisis Jordi en la prensa sobre la marcha atrás de Macron con los carburantes

Voz 0980 35:44 es una marcha atrás que se produce ante la fuerza de las protestas dice Marc Bassets desde París en El País en el periódico Eva Cantón recorre el pueblo de sens a ciento veinte kilómetros de París con un grupo de esos chalecos en un reportaje titulado en el que dice perdón queremos que Macron se vaya porque no vive en este mundo escribe fue en ese artículo desde hace tres semanas Laura Valerie Marie Jennifer Vanesa Illana is recorren las administraciones públicas de sens con un chaleco amarillo encima del abrigo tienen entre veintinueve y sesenta y un años son jubiladas paradas enfermeras o agentes inmobiliarias y ninguna se había manifestado antes del diecisiete de noviembre no pertenecen a ningún sindicato no militan en ningún partido político no eran amigas pero él pimiento ciudadano surgido en las redes sociales contra la subida del impuesto los carburantes las ha unido en una inédita rebelión contra el poder El nacionalismo Billy Payne día

Voz 1727 36:40 este comienzo podría servir en realidad para cualquier cosa pero en este caso hablamos del nacionalismo

Voz 3 36:46 o ruso el vilipendiado es

Voz 0980 36:55 eso cuentan la primera página del país Pilar Bonet desde Moscú una campaña contra el filósofo impide que se ponga su nombre a un aeropuerto el nacionalismo ruso se ha movilizado para frustrar la idea de bautizar con el nombre del autor de La Crítica de la razón pura el aeropuerto de Kaliningrado la ciudad donde uno de los filósofos más grandes de la historia nació y pasó toda su vida en su tiempo la ciudad se llamaba con Isbert estaban Prusia Oriental Enmanuel Kant fue tachado en la campaña de enemigo y traidor de la patria rusa italianos con una entrevista

Voz 1727 37:26 interesante y un periodo

Voz 0980 37:28 Kiko portugués se llama el expreso el periódico y la entrevistas con Joao Fernandes subdirector del Museo Reina Sofía de Madrid a la pregunta que le hace Inés María Meneses de sí tuvo tiempo para ser niño o la política devoró la adolece denuncia dice el segundo de Borja Villel en el Reina no jugué tanto como debía no anduve en bicicleta no me enamoré cuando la juventud me trajo ciertos idilio pero siempre encontré una intensidad y una imprevisibilidad en la vida que nunca dejaron de atrae irme no me gustaba sentirme maduro cuando era niño Hinault recelo de sentirme niño ahora que he madurado

Voz 5 38:01 eh

Voz 1727 38:07 y cerramos con una noticia de la carpeta de la ciencia en Brasil ha nacido el primer bebé del mundo concebido por una mujer estéril gracias al trasplante de el útero de una fallecida hasta el momento sabía intentado una decena de veces pero sin éxito

Voz 1510 38:21 la receptora del trasplante ha sido una paciente de treinta y dos años que nació sin útero sólo la cirugía para que el órgano donado Se conectarse al resto de su cuerpo duró más de diez horas después tras siete meses en los que la joven no presentó complicaciones con el nuevo útero y tuvo la regla se le introdujeron los óvulos fecundados y a partir de ahí se desarrolló un embarazo común el bebé fue una niña completamente sana que pesó dos kilos y medio tras el parto los médicos le extrajeron el útero a la paciente para que no tuviera que seguir tomando la medicación que eso porque hay que hacía que ella pudiera soportar el trasplante la operación que ha publicado ahora se realizó en dos mil dieciséis

Voz 38 38:55 has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga Has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga Moqtada tu mejor amiga espantado tu mejor amiga has matado a tu mejor amigo

Voz 1727 41:43 no son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 1 41:48 Volkswagen Yell el deporte que hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 42:01 falta sólo cinco días para el Boca River en Madrid íbamos conociendo detalles los equipos llegarán entre hoy y mañana y habrá claro un fortísimo dispositivo de seguridad Sampe

Voz 1161 42:12 cinco mil agentes protegerán esta polémica mediática final el doble de lo que se destina por ejemplo Madrid Barça ha cifrado habitualmente en dos mil quinientos y se prevé la posible presencia además en el estadio de Leo Messi disparidad en la decisión de que el partido se dispute

Voz 3 42:24 en Madrid al embajador argentino en España Federico Ramón Puerta la elección tras lo sucedido fue la mejor anoche en El Larguero si salimos de nuestro país te hubiera gustado no salir no hay mejor lugar que en Madrid para jugar por estará capital de fútbol el sistema mediático se difunde desde esta ciudad llega a lugares muy remoto del planeta donde no llega ninguna otra capital de nuestro continente eso hay que reconocerlo notó

Voz 1161 42:48 el mundo está de acuerdo por ejemplo el portero argentino del Getafe

Voz 42 42:52 me parece muy triste que se tenga que jugar en otro país Argentina ni siquiera en nuestro continente que se tenga que salir de América para jugar la Copa Libertadores de América es absurdo

Voz 1161 43:04 se espera la llegada de boca para hoy a las seis de la tarde la de River unas horas después en la próxima madrugada de la Copa del Rey clasificados ayer Getafe Leganés Valencia y Espanyol esta tarde noche disputan siete partidos más los dos primeros a las siete y media de la tarde en el Metropolitano Atlético Madrid San Andreu ventaja blanca cero uno en la ida Ximena rotaciones jugarán Adán en punto en portería el cártel entera no Ricard en defensa también Vitolo son local y Nick no está convocado Black Griezmann estará en el banquillo y lesionados Godín Giménez Filipe Juanfran y Diego Costa y mensaje del argentino para ellos

Voz 43 43:32 es una oportunidad para algunos muchacho que ha tenido menos minutos en esa cita muestra porque está en el Atlético de Madrid sobre todo para el censo para en Cali han tenido menos opciones de jugar eso sí sería en el lugar de eso lo viviría o con mucho entusiasmo y con mucha ilusión de cara a lo que iba a venir

Voz 1161 43:48 a la misma hora duelo de primeras en Montilivi Girona árabes empate a dos en la ida dos de los equipos revelación de la temporada los catalanes buscan por primera vez en su historia los octavos tres a las ocho y media en el Pizjuán el Sevilla recibe al Villanovense con cautela peligroso el empate a cero de la ida empate les deja fuera a la misma hora Villarreal Almería Xavi Isidro buenos días

Voz 0889 44:05 hola qué tal buenos días tras el tres tres de la ida al Villarreal le valdría incluso un empate en la cerámica dos goles para pasar mientras que el Almería necesita ganar o empatar a cuatro tantos o más Calleja no dado convocatoria pero apostará por las rotaciones Javi Fuego podría regresar al once tras lesión son baja Bruno Iturra Miguelón Por su parte el Almería también apostará de entrada por las rotaciones complementando convocatoria con hasta seis jugadores del filial en cuanto a las ocho y media con arbitraje del asturiano González fuerte

Voz 1161 44:30 ese mismo horario otro partido entre primera Real Sociedad Celta empate a uno en Balaídos atención diferente en ambos a la competición la Real irá con los titulares el Celta rotaciones hicieran a las nueve y media al Valladolid Mallorca en Zorrilla mínima ventaja de los pucelanos uno dos en la ida en el Camp Nou Barça Cultural Leonesa novedades Adriá Albets buenos días

Voz 0017 44:45 qué tal buenos días Messi Piqué Busquets Jordi Alba son algunos de los titulares del Barça que van a descansar hoy frente a la Cultural Leonesa Valverde ha dejado fuera de la convocatoria a los más importantes aunque sí están Rakitic la inglesa remedo den vele o Ter Stegen el portero alemán que entra en la lista posiciones en al final no puede jugar completan la convocatoria seis jugadores del filial para un partido que será muy especial en el que se recordará al ex presidente José Luis Núñez con un minuto de silencio y un homenaje del club antes del partido hoy a las diez y cuarto de la mañana se celebra el funeral del ex presidente del Barça en la iglesia de la Bonanova de Barcelona

Voz 1161 45:20 además en balonmano la selección española disputa hoy la tercera jornada del Europeo femenino de Francia a las nueve España Hungría al al dos llegan con una victoria y una derrota

Voz 1 48:07 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:22 diariodehoyporhoy del cinco de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Adolfo Olmedo historia de un auto exiliado así titula su página en el diario