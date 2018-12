Hoy por Hoy (05/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1645 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:07 qué tal muy buenos días el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la Cámara otra cosa es que el poder legislativo por las razones que considere oportunas rechace esos presupuestos tendrán que explicarlo a sus ciudadanos

Voz 1727 00:21 Pedro Sánchez tenía a mano los presupuestos del año que viene pues si hacía falta presentarlos en un momento determinado y el momento procesal llegó con el descalabro electoral en Andalucía el presidente anunció anoche lo que acaban de escuchar en Telecinco que los presentará en enero no tiene claro si los pueda aprobar pero no aclaró qué hará si pierde una votación que hoy por hoy con Ciudadanos y el PP en su propia guerra depende de los independentistas catalanes el paso siguiente podía ser anticipar las elecciones generales Sánchez rectifica e intenta retomar la iniciativa en una semana que ha subrayado la debilidad socialista con la guerra interna apuntando repuntando de nuevo de hecho brindó su apoyo a Susana Díaz para intentar la investidura pero le pidió reflexión a su partido en el sur Sánchez hizo esfuerzos por mostrar una España en positivo pero lo hizo el mismo día en que fue evidente de nuevo que el virus de la intolerancia ha encontrado cobijo entre nosotros a Manuel Valls al candidato a la alcaldía de Barcelona por una plataforma impulsada por Ciudadanos intentaron no dejarle hablar ayer en la capital condal intentaron no dejarle hablar en un acto en la calle también boicotearon los extremistas un acto del PSC con la ministra Batet nos preocupa que la extrema derecha entre en las instituciones en Andalucía pero debe preocuparnos igualmente que los intolerantes se crean que Catalunya es suya Manuel Valls estará con nosotros a partir de las nueve de la mañana y será interesante conocer su opinión sobre que Ciudadanos no descarte un Gobierno andaluz apoyado en la extrema derecha y sobre Andalucía ya sabemos que Vox quiere eliminar las autonomías más sorprendente resulta escuchar a Pablo Casado hablar desde Madrid de cómo debe ser el Gobierno andaluz

Voz 3 02:06 sí es un acuerdo de investidura seis un acuerdo de legislatura o un acuerdo de gobierno se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva decir abstenerse y facilitar o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años

Voz 1727 02:22 de dejar en manos de Vox como acaban de escuchar la decisión de si entran en el Gobierno no menos más que dijo después que las negociaciones debe liderar las Moreno Bonilla damos por supuesto que la aspirante a presidir Andalucía está de acuerdo con lo que se decide en Madrid sobre su comunidad

el texto un texto que votará la Comisión

Voz 1727 03:51 británico votará el acuerdo del Brexit el debate empezó ayer y cada vez está más claro que el texto no va a salir adelante anoche mismo

Voz 2 03:57 a mí My Way de fútbol ondas pies su nos al chavismo

Voz 1727 04:07 los unionistas norirlandeses dijeron que no van a apoyarlo de ellos depende la frágil mayoría de Theresa May y en Francia Aimar Un

Voz 0027 04:15 el grupo de chalecos amarillos mantiene la protesta a pesar de la marcha atrás de Macron que ha aplazado la subida de precio de los carburantes o dos dice su primer ministro Édouard Philippe que ninguna tasa merece poner en peligro la unidad de la nación

enseguida le preguntamos por esta medida a una de las manifestantes estará con nosotros a las ocho y media pero antes vamos con el comunicado que acaba de publicar Leticia Dolera para defenderse de las críticas por no contratar para su serie a una actriz embarazada tolera explica que el personaje que iba a interpretar Aina Clotet era incompatible con una actriz embarazada

así que no había forma técnica ni artística de matizar reconoce que fallaron a la hora de comunicarle la decisión a la actriz propone aprovechar esta polémica para hacer lo que ella llama una reflexión colectiva y Valiente entre profesionales del sector sobre cómo la maternidad afecta a todas las mujeres de la industria

a las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias Pedro Sánchez vuelve a girar sobre sí mismo

Voz 0806 09:08 decía que presentará los presupuestos en enero aunque nada ha cambiado sigue sin contar a priori con los apoyos para sacarlos adelante el mes pasado dijo que sin esa garantía que incluye a los independentistas ni siquiera llevaría el proyecto al Congreso Inma Carretero buenos días qué tal Pepa Bueno de hacer es que venimos de varios terremoto dos sucesivos y de distinto calibre que quizás le hagan albergará el presidente la esperanza de que algo cambie la eclosión de la protesta social en Cataluña por un lado la irrupción de la extrema derecha Inma sí esa es la reflexión que lleva a La Moncloa pensar que estamos en un nuevo escenario pero sólo eso porque aseguran a la Cadena Ser en el Ministerio de Hacienda que no hay en este momento contacto con los grupos catalanes con Esquerra Republicana de Catalunya el P de Cat es decir que por ahora no hay agua en la piscina la verdad es que la estrategia de la estrategia del presidente sobre los presupuestos ha sido cambiante pero ahora el Gobierno necesita retomar la iniciativa y ganar tiempo y el argumento que antes pesaba para no presentar las cuentas no quería acusar el golpe de perder la votación de la ley más importante pues ahora no le preocupa Pedro Sánchez es más creen que le ayudaría a evidenciar su distancia de los independentistas a quienes ayer por cierto el ministro Ábalos equiparó a Vox como partidos que están fuera de la Constitución que van contra la Constitución sino hay Presupuestos dijo el presidente que tendrá que replantearse muchas cosas hay apuntaba al adelanto electoral sin despejarse apuesta por el súper domingo del veintiséis de mayo que tiene claros defensores en Ferraz y en el Gobierno pero que no gusta a los presidentes autonómicos bueno el anuncio del presidente de Telecinco el anuncio de que presenta los presupuestos tuvo respuesta casi inmediata de la Generalitat catalana concretamente del conseller del Territorio Damià Calvet que es el P de Cut del partido de Puigdemont en TV tres acusaba al Gobierno de utilizar las cuentas y Vox para chantajear los

Voz 0978 10:55 en política hay una situación política que se tiene que resolver llevándolos presupuesto al Congreso y haciéndonos chantaje no vamos a hablar con ellos hablaremos si hay gestos sobre la situación política en Qatar

Voz 0806 11:06 junto a Cataluña y sobre el peligroso repunte de las hostilidades socialistas después de las elecciones andaluzas y más Sánchez módulo el tono y el fondo como ya había hecho por otra parte en público por lo menos el PSOE durante todo el día sí reconocen en Ferraz que gestionaron mal los tiempos y en cierto modo que se pasaron de frenada así que el secretario de Organización José Luis Ábalos tuvo que salir a desdecirse ya anoche el presidente se limitó a pedir al PSOE andaluz una reflexión y mostró su apoyo Susana Díaz

Voz 1722 11:34 como presidente del Gobierno lo que me preocupa es la estabilidad y la gobernabilidad de Andalucía y en ese sentido tengo que decirle que me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que por tanto Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar hasta las últimas consecuencias ser presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 0806 11:51 esas fueron las palabras de Pedro Sánchez pero no perdamos de vista Pepa que en La Moncloa y en el PSOE cuentan con que Susana Díaz sino logra gobernar caiga como la fruta madura eso dicen en este momento la intención de la presidenta en funciones no es ésa ya apuntaba aquí en Hoy por hoy ayer al modelo de Fernández Vara en Extremadura cuando se quedó en la oposición luego logró volver a la junta todo está por ver pero en el PSOE andaluz recuerdan a Ferraz una cosa y es que el modelo que ellos impusieron blinda a Susana Díaz los militantes la votación la votaron y sólo los militantes podrían retirar la de la secretaria general gracias Inma hasta luego gracias la socialista es la primera réplica del terremoto del domingo hay muchas más la más importante la formación del futuro Gobierno claro ojo que nada está escrito no va a ser fácil ninguna negociación por más que la Fundación de Aznar haya bendecido ya el pacto de las tres derechas su mejor alumno Pablo Casado ya le ha abierto las puertas de San Telmo a Vox desde Madrid y en ciudadanos empiezan a asumir que desde su tercera posición por mucho que hayan crecido no van a presidir la Junta Óscar García buenos días

Voz 1645 12:54 hola Pepa buenos días el partido reúne hoy eso eh

Voz 0806 12:56 ejecutiva con un importante dilema encima de la mesa algo así como el dilema del erizo acercarse a Vox lo suficiente para desalojar al PSOE pero no tanto como para pincharse Oscar con las púas de la extrema derecha

Voz 1645 13:09 si el plan inicial de Ciudadanos es llegar a la Junta lo más alejado de Bosch posible con el apoyo del Partido Popular y al menos la abstención del PSOE sin embargo son varios los dirigentes naranjas que ya dan por sentado que este sudoku será casi imposible y por eso se sitúan ya en la siguiente pantalla en la de pactar con el PP para hacer a Moreno Bonilla presidente algunos cargos de ciudadanos creen que si esto ocurre Juan Marín debería ocupar la vicepresidencia y los naranjas al menos la mitad de las carteras veremos hoy también Si se aclare la postura de Ciudadanos con Vox lo que sin duda más incomoda a Rivera por la encrucijada en la que le coloca ante sus socios los liberales europeos que no quieren oír ni hablar de nada que se parezca a la ultraderecha sudoku

Voz 0806 13:46 como decía Oscar que ese Tele dirige desde Madrid a pesar de que las negociaciones son para gobernar Andalucía Radio Sevilla Diego Suárez buenos días

Voz 0502 13:54 buenos días Pepa como sienta ahí que todos los contactos para

Voz 0806 13:57 el futuro autogobierno andaluz se organicen ósea hable de ellos sin pudor desde Madrid

Voz 0502 14:02 sí sobre todo en la formación en la izquierda que son las que reclamaban una campaña con acento andaluz pero como son las que más apoyos han perdido tienen muy poco margen de exigencia en la derecha los líderes andaluces tenían ya asumida la estrategia nacional en la campaña para las direcciones andaluzas de PP y Ciudadanos el hecho de estar hoy a las puertas de un vuelco político histórico diluye cualquier espíritu crítico que si aspiran a tomar protagonismo cuando ese acuerdo para un posible gobierno de la derecha entre los detalles entre los detalles del reparto de consejerías en Vox no tienen problema porque abogan directamente por suprimir la autonomía andaluza así que es el PSOE andaluz el único que tiene autonomía total el timón de la negociación pero el hundimiento electoral del domingo sumado a la tormenta interna con epicentro en Ferraz le da escaso margen de llegar a buen puerto así que PP y Ciudadanos en el fondo asumen ya Pepa sin rubor que el futuro gobierno de Andalucía se decidirá en Madrid

Voz 0806 14:51 buen día Diego hasta luego Pepa

Voz 1727 14:58 el martes que viene en la Comisión de Economía del Congreso votará

Voz 0806 15:01 a la nueva ley hipotecaria que los partidos llevan meses negociando meses en los que han acordado que el cliente sólo pague los gastos de la tasación también alargar el plazo de impagos antes de iniciar un desahucio lo último pactado ahora mismo es una rebaja en las comisiones que pagan por amortizar antes de tiempo una hipoteca con los detalles Aida ABAO Pascual Donate

Voz 1645 15:22 las comisiones por devolver parte del préstamo antes de lo pactado

Voz 1916 15:25 las hipotecas a tipo fijo quedarán como máximo en el dos por ciento ahora la ley no pone ningún tope a estas comisiones también en bajarán las comisiones en contratos de tipo variable en este caso amortizar parte de la hipoteca costará entre el cero coma quince cero veinticinco por ciento si se hacen los primeros cinco años bajan además los costes de pasar de una hipoteca de tipo variable a una de tipo fijo para evitar la competencia desleal la nueva ley obligará a un banco a compensar a otro cliente cambia al préstamo de entidad hay consenso también entre los grupos políticos para que la nueva ley no desbloquee los desahucios paralizados por los tribunales está previsto que esta ley entre en vigor a principios del año que viene

Voz 0806 15:58 Manuel Jabois cómo estás buenos días Pepa buenos días de todo lo que la actualidad no sea dado en las últimas horas que es mucho tú quieres hablar del informe impulsado por la revista pícara magacín sobre el ciber acoso que sufren víctimas de malos tratos activistas feministas o cualquier mujer que interviene en el debate público amenazas con fotos violentas insultos sin que exista un protocolo institucional de actuación ante esos ataques

Voz 1389 16:23 el protocolo institucional está ocupado en otras cosas de momento no quizás no en lo más importante que sería que sería desde luego una de estas cosas es importante recalcar además fíjate el ciber machismo la violencia el escrache digital son machismo es violencia IS escrache los prefijos no atenúan absolutamente nada porque hay gente que piensa que poniendo sólo parece que la acosaba

Voz 1926 16:41 menos no la pantalla del ordenador al único

Voz 1389 16:43 protege al agresor pero no protege a la víctima e a menudo asociamos la violencia la paliza física es la representación más conocida pero violencia es muchísimas más cosas y que como periodista soy testigo a diario además de todo lo que de todo lo que ha dicho pícara testigo de lo que le ocurre a mis compañeras cuando la violencia se dirige a ellas fíjate la paradoja tanto es así que el insulto más popular en España contra un hombre es que es un hijo de puta Chi ni siquiera se dirige a él si al salir de este estudio era tuyo por ejemplo unos insultan en redes conmigo lo van a hacer de mil maneras diferentes pero contigo lo van a hacer de mil y una es aún es por ser mujer meterán con tu físico con tu sexo con tu ropa con lo que sea con la con lo que es aquel violento pueda asociar a tu género lo hemos mixto mil mil veces y ese machismo en las redes existe porque está tan incrustado en la violencia que se disuelven ella Yes brutal cada vez que una salvajada machista se queda impune yo creo que se normaliza por eso creo que también es más peligroso para todos que cualquier insulto abstracto que se pueda hacer a la patria adiós al Rey aquello que está persiguiendo judicialmente Hinault esto que insisto es lo que más está normalizando algo que tenemos que evitar entre otros

Voz 0806 17:49 gracias Jabois quédate que te va a interesar esto que trae Aimar Bretos el comunicado la respuesta por fin ha estado mucho tiempo en silencio de la actriz Leticia Dolera sobre el episodio de la actriz embarazada en su serias

Voz 0027 17:59 ha sido una embarazada a la que no contactó para para un papel protagonista explica tolera que el personaje era incompatible con que ella estuviera embarazada porque precisamente es el de una mujer que toman la píldora para evitar la gestación dice que el estilo visual y narrativo de la serie Le les impedía utilizar una doble de cuerpo y que tampoco era posible un rodaja alternativo la profesión de intérprete conlleva una relación muy concreta con el cuerpo dice Dolera es un handicap al que nos enfrentamos todas reconoce que fallaron al empezar a buscar una actriz alternativa sin comunicárselo antes Aina Clotet prescindir de ella dice Dolera que lo que más le ha dolido es ver cómo se usaba esta situación para intentar desacreditar al movimiento feminista en global termina así creo que podemos ver todo esto como una oportunidad para hacer una reflexión colectiva hay Valiente entre profesionales del sector sobre cómo la maternidad afecta a todas las mujeres de la industria no sólo a las actrices que en la mayoría de los casos no tienen contratos fijos son contratadas de forma temporal y que por lo tanto se encuentran en una situación de vulnerabilidad

Voz 0806 19:03 es noticia de la madrugada dos fiscales de Estados Unidos han pedido a Donald Trump que les envíe las cuentas de varios de sus negocios privados quieren que el presidente

Voz 1645 19:11 aprovechando su estancia en la Casa Blanca para

Voz 0806 19:14 parece a sus empresas corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 19:16 buenos días estos dos fiscales de Washington y de Maryland interpusieron hace un año una demanda contra Trump acusándole de violar la Constitución al aceptar a través de sus empresas millones de dólares de gobiernos extranjeros como Arabia Saudí Kuwait Bahrein y Filipinas China o India este último movimiento va en esa línea los fiscales han mandado cita CNA adicionales para registrar hasta trece entidades privadas del presidente de Estados Unidos las citaciones buscan detalles sobre qué gobiernos han pagada la Organización Trump cuanto para que han solicitado materiales de marketing dirigidos a embajadas extranjeras movimientos financieros registros de reservas en el hotel Tram de Washington de los eventos que gobiernos de otros países han celebrado ahí en los últimos dos años las citaciones están dirigía

Voz 0806 20:00 estas además a los departamentos de comercio

Voz 1510 20:02 Defensa Agricultura que han realizado actividades en el hotel de Trump y al Departamento del Tesoro al que la organización Trump donó beneficios de gobiernos extranjeros a principios de año el Departamento de Justicia de momento no ha hecho ningún comentario al respecto

son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 0027 31:02 email alto nivel de dióxido de nitrógeno ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a limitar a setenta kilómetros por hora la velocidad en la M30 hay en esos accesos hoy precisamente la ministra de Transición Energética Teresa Ribera se reúne con la industria del automóvil Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada ciento veintiocho personas que viajaban a bordo de diez pateras en aguas próximas a las costas de Murcia y en Reino Unido ha terminado de madrugada a la sesión en el Parlamento con un revés muy importante para Theresa May y los unionistas norirlandeses sus aliados en la Cámara le han dicho que no no cuente con ellos cuando la semana que viene ese pote definitivamente el acuerdo para el Brexit y además el Parlamento

Voz 1645 31:36 ha condenado por desacato al gobierno de Theresa May por negarse a publicar todo el informe jurídico del Brexit

a las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias

Voz 0806 35:15 tertulia de miércoles con Mariola Urrea

Voz 1727 35:18 es hora de Derecho Internacional Público

Voz 0806 35:20 copa en la Universidad de La Rioja pero hoy está en Las Palmas de Gran Canaria buenos días

Voz 34 35:26 hola buenos días bien no fenomenal ya me imagino conmemorando la Constitución Pepa también en Canarias gracias a la Secretaría de Estado de Suria

Voz 1 35:34 no menos bien está en Málaga ateo León Gross bueno

Voz 0806 35:37 días qué tal buenos días profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga y en Madrid en la gloria también

Voz 1645 35:44 Luis Alegre buenos días

Voz 0806 35:47 es profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y con una noticia que acabamos de conocernos vamos a Pamplona porque se ha confirmado la sentencia para los miembros de la manada Radio Pamplona Javier Lorente

Voz 35 36:00 qué tal buenos días si el Tribunal Superior de Navarra ha confirmado la condena de cuatro años de prisión por abuso sexual para los cinco acusados de violación de San Fermín de dos mil dieciséis una sentencia que alcanza la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia integrada por cinco magistrados sino por tres como suele ser habitual en los que además también dos de ellos cuentan con un voto particular concretamente Joaquín el Tribunal Superior de Justicia viene hay que estiman que habría que condenar a los cinco por un delito continuado de agresión sexual y al apreciar la existencia de intimidación y por tanto podrían para ellos catorce años y tres meses la mayoría en este caso el Tribunal por mantener el abuso sexual eso sí también pide a la Audiencia de Navarra que dictaron una sentencia exclusivamente de aspecto el delito contra la intimidad que las desde que fueron absueltos y que considera esta sala si existió en aquel suceso de dos mil

Voz 0806 36:52 informó la Ser Javier Lorente gracias buenos días

Voz 36 36:55 buenos días y hablamos enseguida

Voz 0806 36:58 de la que tenemos montada en España claro de Andalucía el presupuesto de Sánchez pero antes vamos a irnos a Francia demasiado poco y demasiado tarde es lo que dice la oposición política después de que Macron haya aplazado la subida del precio de los carburantes para aplacar las protestas violentas de los chalecos amarillos recula al presidente aunque esta moratoria tampoco con Ence a los manifestantes vamos a hablar con una de ellos se llama Arman Dean vive en Nimes en el sur de Francia forma parte de los chalecos amarillos buenos días

Voz 36 37:27 buenos días Arman tú tienes

Voz 0806 37:29 treinta años cinco hijos trabaja como cocinera en un restaurante porque te asomado a esta movilización

Voz 36 37:35 porque ya no podemos más de de paga pagar siempre trabaja Papagayo no podemos no podemos vivir como lo queremos porque estamos dando músculo a él como celeste

Voz 0806 37:49 estos impuestos

Voz 36 37:51 sí ya estamos cansa o de de siempre trabaja hay muchas horas son usamos Azor nada

Voz 0806 37:57 Altman Dean cuando ganas todo el mes sino sólo quiso es decir

Voz 36 38:01 yo defiende porque como soy a mí me cuentan que cambia pero entre mil pimiento y miró su asiento

Voz 0806 38:10 el anuncio del presidente el anuncio del Gobierno de aplazar la subida del precio de los carburantes te va a hacer dejar de salir a la calle

Voz 36 38:19 no no paramos porque eso no lo no lo que le estamos preguntándole estamos preguntando si idea de R de bajar los precios no deja de deja como está

Voz 0806 38:31 así que no sólo protesta contra las medidas de los carburantes queréis que él mismo dimita eso qué opinas de la violencia que hemos visto en algunas protestas sobre todo en plano

Voz 36 38:43 no estoy de acuerdo con el porque la lo que estamos pidiendo lo lo bueno que estamos siendo con con esa gente está poniendo tu Pelé que no da la imagen que nosotros queremos nosotros es un un fue Blur que queremos estaba muy tranquilo muy pero pacifista

Voz 0806 39:06 hay algún partido en Francia que represente vuestros intereses vuestras demandas

Voz 36 39:12 no no queremos tampoco un partido queremos que el pueblo que habla a la popular son que a la no una persona

Voz 0806 39:22 pero el pueblo las elecciones Armando sin se que Quique que hay elecciones donde se vota ahí están ahí los partidos en la Asamblea Nacional creéis que no representan los partidos

Voz 36 39:34 por el momento es que no no sabemos no sabemos que que no

Voz 0806 39:40 no tenéis claro quién os representa cinco hijos de que Dean

Voz 36 39:45 de dieciocho meses se hasta doce años

Voz 0806 39:49 hasta doce años porque hablas español

Voz 36 39:52 porque mi abuelo son de Sevilla

Voz 0806 39:54 ah ya veíamos que tenías ahí un deje

Voz 1926 39:57 en el sur de España Armando en un abrazo

Voz 0806 40:00 muchas gracias un abrazo adiós adiós lo va a tener complicado

Voz 1645 40:05 Macron eh Mariola para

Voz 0806 40:08 en fin para atajar esto que que que tiene delante no reconoce en ningún partido quiere que dimita nada menos que el presidente de la República y ni siquiera está marcha atrás en lo que hizo saltar la chispa que es el precio de los carburantes por lo que cuenta por lo que están diciendo muchas otros en Francia va a acabar con las movilizaciones

Voz 34 40:27 es que parece que la tasa en cuestión no era sino esa gota que colma un vaso de hartazgo de una parte de la sociedad que siente que que las condiciones seguramente de vida que le plantea el país no son no se corresponden con los esfuerzos que hace de esa esa ciudadanía en su trabajo ordinario lo yo creo que lo expresa muy bien la la oyente no es muy complicado cuando se trata de articular una opción política en torno a una desafección que se manifiesta de una manera tan tan estructural no lo tiene

Voz 1645 41:03 es fácil efectivamente el presidente no lo tiene fácil Luis si yo creo que que bueno seguramente la la manifestación de de un malestar malestar

Voz 37 41:12 segundo que el que el motivo concreto por el que porque se expresa siempre de algo de de contingente eh pero claro nos encontramos con que con que este malestar profundo que en realidad recorre recorre toda Europa pues se puede expresar políticamente de los modos más dispares y esto es un esto es un peligro no quiero decir éste es el al cultivo en definitiva también de la de la de la ultraderecha es decir de gente que siente desprotegida por por las instituciones completamente completamente a la intemperie reclama una cierta una cierta

Voz 0806 41:40 la Yoigo hogar nacional o algo

Voz 37 41:43 por el estilo de tal forma que yo creo que que es que Europa sencillamente no va a poder sobrevivir a menos que las fuerzas las fuerzas de izquierda las fuerzas si de las fuerzas más europeístas sean capaces de garantizar que las instituciones protegen a los ciudadanos que la instituciones cubre las necesidades que lanzó instituciones atienden a tienen ya digo la la cobertura social que ha estado garantizada durante durante décadas como resultado de cuya quiebra nos encontramos con la con la situación que vemos

Voz 0806 42:09 decíamos ayer Theo que todas estas protestas todas estas pulsiones rupturistas beben de la misma insatisfacción

Voz 1926 42:17 si terminan en una indignación semejante no yo yo estoy de acuerdo está rupturista es una palabra adecuada porque lo que se ha roto es una especie

Voz 0806 42:24 de de hilo conductor de de de que unía

Voz 1926 42:27 a la sociedad con sus representantes digamos en los que se reconocía esa representatividad no parece que que que eso es lo que se está rompiendo germina una desconfianza que que acaba en estas manifestaciones de indignación no Macron apareció en las últimas elecciones en Francia es como como la última frontera para que el sí tema para que el establishment para que aunque desaparecía los grandes partidos tradicionales de alguna manera mantuvieran digamos un cierto

Voz 1645 42:54 era algo frente al pesimismo queda entonces la amenaza no

Voz 1926 42:56 que llegó a la segunda vuelta frente a los indignados de Mélenchon que que habían subido extraordinariamente en la primera pero Akron desde el primer momento no ha hecho más que perder que que perder apoyos que perder los indicadores de confianza perder una enorme una enorme proyección hasta el punto de que en este momento es un presidente con con la credibilidad bajo mínimos aunque recurre ahora seguramente esto será bastante irreparable la indignación por supuesto es lo que vemos aparecer en la calle una indignación que en toda Europa adquiere diferentes modulaciones pero cuyos mensajes cuyos eslóganes son extraordinariamente parecidos

Voz 0806 43:31 sirve esto que estamos diciendo para explicar la aparición de Vox también lo es

Voz 37 43:35 bueno yo creo que que sin ser

Voz 0806 43:37 el crecimiento de Vox sin lugar a dudas sin lugar a dudas

Voz 37 43:40 creo que que en este sentido pues es es este este este malestar que que se produce en el caso en el caso concreto de Vox ha venido muy muy de la mano de la cuestión nacional por lo tanto

Voz 1645 43:51 de de la estabilidad de la estabilidad del Estado y la garantía de la garantía de Pedro

Voz 37 43:56 las instituciones este sentimiento yo digo de malestar que en España ser pesado una forma bastante bastante alegre y propositiva regenerador Hay progresista Diego con con el movimiento de la indignación surgido del 15M se está transformando en un sentimiento muy similar al al de la ultraderecha europea que que es que esos sentimiento de odio de resentimiento de de de desconfianza recelo hacia hacia hacia los más débiles a los que a los que se culpa porque son porque son más cercanos esa transformación ya digo de unos sentimientos en último término alegres hace un sentimiento de odio y resentimiento es lo que hace lo que hacer habitar digamos este este malestar desde opciones de progreso acciones opciones

Voz 0806 44:37 de ultraderecha volveremos sobre el estado de salud de la democracia tal y como la hemos conocido a partir de las nueve y media con Daniel idear City que viene hoy hoy por hoy pero tengo que preguntaros por en fin por la coyuntura por lo último Pedro Sánchez Theo que presenta presupuestos por fin en el mes de enero

Voz 1926 44:53 no que que hoy presenta presupuestos no sabemos si nuestro presidente Sánchez Margarito Sánchez podríamos decir porque porque un día sí y otro días no un día sí es no no sabemos en qué en qué acabará esto probablemente es el último comodín que que le queda no para recuperar la iniciativa y en este momento para para frenar la situación que que después de Andalucía digamos ha dejado en estado de shock al al Partido Socialista incluso sus expectativas que habían mejorado relativamente parecían mejorar relativamente con esto sufren con un batacazo importante Él dijo que no yo María los presupuestos al Congreso si no los tenía garantizados y ahora dice que los va a llevar para que para llevar para trasladar la carga a los independentistas como él ha explicado si los independentistas rechazar los presupuestos tendrá que explicarlo no lo mismo que dicen si el Partido Popular y Ciudadanos aceptan a Vox tendrán que explicarlo lo que quiere es repartir juego no no soportar el todo todo el peso de la situación a mi me parece que en plena huelga de hambre y las circunstancias en Cataluña parece difícil que que ese apoyo se pueda producir y por tanto yo entiendo que más que que que digamos por encima de cualquier otra cosa lo que el presidente está haciendo es tratar de ganar tiempo ese tiempo que le permitiría por cierto descartar marzo por tanto jugar con otro calendario más

Voz 0806 46:11 me dijo eso mayo bueno