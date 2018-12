Hoy por Hoy (05/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

hoy empieza la operación especial de tráfico por el puente de la Constitución se esperan seis millones de desplazamientos entre esta tarde y el domingo así que cuidadito en la carretera que les hemos contado hace unos minutos que la Audiencia de Navarra confirma las penas de nueve años de cárcel para los cinco miembros de la manada por abusos sexuales

Voz 0259 00:53 la ley que va a garantizar a todos los huérfanos de la violencia machista una pensión de orfandad de más de seiscientos euros se ha vuelto a atascar el grupo popular en el Senado ha pedido ampliación del plazo de enmiendas hasta el trece de diciembre cuando el texto llegó cerrado del Congreso para que estos menores pudiesen cobrarla cuanto antes que esta nueva paralización ha indignado a la portavoz socialista de Igualdad Ángeles Alba

Voz 4 01:14 va a significar que desde luego en este año los huérfanos no van a percibir las prestaciones y que seguramente Nos meteremos en el mes de febrero de marzo no solamente Nos preocupa sino que nos genera cierto sonrojo del grupo parlamentario que obstaculiza a través de introducir enmiendas a una ley que está aceptada ya con ellos previamente

Voz 0259 01:36 Fuentes del PP responden a la Cadena Ser que han pedido más tiempo porque quieren estudiar bien el texto por si considera necesario hacer alguna aportación más el retraso perjudica a los doscientos veinticinco huérfanos contabilizados por el Gobierno en los últimos cinco años Se calcula que siete de cada diez vivían con su madre asesinada los afectados son mucho más porque la medida tendrá efectos retroactivos desde dos mil cuatro

Voz 0027 01:59 esta mañana se reúne la ejecutiva de ciudadanos para debatir cómo afronta las negociaciones que propicien un cambio de gobierno en Andalucía y hoy les estamos contando en la SER que cada vez son más los dirigentes del partido naranja que empiezan asumiría que por mucho que hayan crecido desde su tercera posición no van a poder presidir la Junta hidraten ahora Juan Marín debe raro no como vicepresidente de un posible gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla la coalición de derechas que gobierna Dinamarca apoyada por la extrema derecha ha propuesto recluir en una isla abandonada a los migrantes que hayan cometido algún delito estén pendientes de expulsión hayan cumplido o no suponen

Voz 5 02:32 es su socio ultra sabes que debe a su ser el precio de los Ferri para que les resulte difícil salir y entrar en la isla perdida todavía

Voz 0027 02:41 tiene que aprobarla el Parlamento y una cosa más ha nacido el primer bebé de una mujer estéril a la que han conseguido trasplantar el útero de una donante fallecida lo han logrado en Sao Paulo en Brasil a la madre es el implantó el útero mediante una cirugía que duró más de diez horas en la que el órgano donado se conectó a sus venas arterias ligamentos y canales vaginales

Voz 10 05:26 al cine

Voz 1727 05:47 a las nueve y seis de la mañana ocho y seis en Canarias Manuel Valls muy buenos días muy buenos días y bienvenido la Cadena SER ayer fue víctima escuchábamos ahora el sonido de los intolerantes que se creen que la calle suya en Cataluña pretendían no dejarle hablar sino nos inoculado señor Balza el virus de la intolerancia

Voz 12 06:06 por supuesto y en Barcelona no es nuevo ir mucha gente en Barcelona desde muchos años vive con eso

Voz 13 06:12 hay responsables políticos que

Voz 12 06:14 viven protegidos y eso en una democracia como España no es normal es la segunda vez que los radicales intentan boicotear uno de mis actos públicos la primera vez que intentaron reventar la presentación de un libro de mi libro de un libro y ayer trataron de boicotear la denuncia de que la inseguridad es insoportable para los barceloneses pero eso es así es un anacronismo como democrático haría además ayer una diputada de Podemos una diputada nacional una regidora del Ayuntamiento de Barcelona Kicker aclaro que independentistas radicales de extrema izquierda en Podemos el equipo de la de Ada Colau van por lo mismo la intolerancia no permitir el debate democrático

Voz 1727 07:05 cómo se combate este virus señor Valls

Voz 12 07:07 pues con la democracia tranquilamente con moderación y hablando a los barceloneses de sus problemas y y los problemas de los barceloneses son la inseguridad que se ha vuelto en el primer tema de la ciudad la vivienda la movilidad y el transporte público el cambio climático la educación por supuesto el paro o las políticas sociales yo no voy a cambiar mi rumbo soy un candidato que quiere recuperar Barcelona y hacer de Barcelona esa gran ciudad global cosmopolita que tiene valores y son valores de tolerancia y de de de democracia ellos no me van a impresionar yo gobernar un país como Francia hemos luchado contra el terrorismo contra la intolerancia incluso unos que van a impedir el debate democrático pero es grave y por supuesto estoy eso me preocupa porque aquí atacan

Voz 5 08:02 la la la la democracia la tolerancia

Voz 12 08:05 decía la convivencia lo que queremos todos vivir en un país abierto estamos celebrando cuarenta años de democracia la Constitución y esos quieren cargarse

Voz 1926 08:16 el Grecia la Constitución alguien que sufrió ayer

Voz 1727 08:19 el cara a cara los intolerantes que ya lo había sufrido antes cuánto le preocupa el crecimiento de Vox tenga Andalucía

Voz 12 08:25 bueno me preocupa el crecimiento de la intolerancia de los extremos de los populistas de extrema izquierda extrema derecha que pasaron en Andalucía es el fin de la excepción española y conocemos el crecimiento del populismo antidemocrático portó las partes en Europa eso es un hecho tenemos que pensar sobre todo porque esta creciendo este populismo yo creo que los políticos en general y me meto en ellos no porque gobernado es que no hablamos a los españoles y en este caso a los andaluces de sus problemas impreso los partidos tradicionales y es el caso del PSOE y del PP en Andalucía se hunden o pierden muchos votos muchos escaños si tenemos que hablar a los de España

Voz 1727 09:16 qué ocurre señor Valls porque usted ha estado mucho tiempo en un partido tradicional cuando se pierde la antena la conexión con los problemas de la gente

Voz 12 09:23 no se piensa antes a la marca de su partido Hinault a la marca del país de una gran región como Andalucía o de una ciudad como Barcelona hay hay hay un artículo una tribuna muy interesante muy bonita de Francesc de Carreras hoy en el en en el país que que dice es toda dice en política la miopía se paga cara los constitucionalistas deberían tomárselo en serio índice que el PSOE y el PP y Ciudadanos deben tomarse en serio lo que está pasando y deben sumar fuerzas fuerzas porque

Voz 1727 10:05 parece no parece bueno

Voz 12 10:08 pero pero yo iré siempre diciendo la misma la misma la misma cosa aquí hay populistas separatistas nacionalistas y eso pasa en todo el mundo y a Europa que atacan los valores democráticos me preocupa Vox como me preocupa también el el el papel el rol claro que se está dando hoy a los separatistas o a los populistas en en Cataluña si hablamos debo tenemos también que hablar de este protagonismo y creo que los demócratas los que quieren a España lo que quieren a Cataluña Barcelona tienen que unirse frente a ese es populistas

Voz 1727 10:44 hemos mucho tiempo hablando de lo que está pasando en Cataluña ha habido una novedad importantísima esta semana en Andalucía una comunidad muy importante para la estabilidad de España han dado este con Rivera porque usted se presenta con que le dice de la posibilidad de pactar sostener un Gobierno con Vox

Voz 12 11:00 han pactado ciudadano

Voz 1727 11:03 pero que le digo no no no no no tenemos que ser

Voz 12 11:06 serios en la posibilidad yo yo yo he hablado con yo soy un candidato independiente en Barcelona lidera una plataforma ciudadanos me apoya es el primer partido Ciudadanos es un partido liberal progresista profundamente europeísta han pactado Ciudadanos y Vox no no especuló sobre una cosa que hoy no ha pasado yo estoy seguro de las convicciones de Ciudadanos no puede haber ningún pacto con con Vox pero si no queremos dar protagonismo a Vox

Voz 1727 11:40 yo hago una distinción déjeme déjeme déjeme que el crono un segundo que acaba de hacer una afirmación muy rotunda acaba de decir no puede haber un pacto con Vox sí pero usted está

Voz 12 11:53 cuando no yo quiero aclarar si esto es

Voz 1727 11:55 porque claro yo soy muy claro yo no

Voz 12 11:58 soy miembro de la ejecutiva de Ciudadanos no soy miembro de ese partido tengo una relación estupenda con Albert Rivera o con Inés Arrimadas que es una una gran lider oiga protegida protegida hoy en Cataluña insultada con gente que viene en el Nacional mismo catalán que le pide como ayer mismo pidieron devolver a nuestro país también tenemos que hablar de eso es muy importante hablar de Vox pero también tenemos que hablar de lo que de lo que pasa pero por supuesto no puede haber ningún compromiso con la extrema derecha es una distinción con los electores con la gente enfadada preocupara pues los temas de la seguridad de la inmigración de lo que pasa en Cataluña de la corrupción y eso explica el desgaste del PSOE la caída del PSOE y del del Partido Popular en Andalucía eso también explica el hecho que eh y Ciudadanos ha crecido mucho no lo olvidamos en Andalucía pero si no queremos dar protagonismo a Vox o jugar con ese tema lo sensato visto los resultados es que haya un acuerdo entre los partidos constitucionalistas no

Voz 1727 13:11 pero y ahí al PSOE porque Alves Rivera no incluya el PSOE entre los constitucionalistas preguntar porque es que es lo que es lo que estamos ahora mismo

Voz 12 13:19 pero pero pero yo soy candidato en Barcelona es normal hablamos de eso lo que pasa en Andalucía en España es muy importante por el resto de España y el resto por supuesto por Europa pero bueno estoy en Barcelona pero hablamos pero hablamos claro vistos los resultados lo que ha pasado con el PSOE que ha perdido cuatrocientos mil votos yo creo que hay una una propuesta sensata que es la de Ciudadanos vistos los resultados que sería que un gobierno Ciudadanos PP tenga el respaldo o al menos que el PSOE no lo que aquí hay una solución de todas formas de todas formas creo que cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución eso es verdad en Cataluña y es verdad en Andalucía no puede haber ningún pacto con lo digo también al Partido Popular me preocupa el que entre partidos

Voz 1727 14:20 BP no tiene ninguna duda señor valses a usted

Voz 12 14:23 lo sé pero es muy peligroso yo recuerdo que el Partido Popular Europeo se partió en dos hace unas semanas en el Parlamento Europeo cuando socialistas liberales

Voz 1926 14:34 Logista votaron para castigar

Voz 12 14:37 el gobierno populista de Orbán en Hungría partió la derecha europea yo creo que con Merkel con mucha gente de la derecha europea se pueden hacer pactos y eso Pablo Casar vio el Partido Popular no lo tienen que olvidarlo pero si no queremos que Vox entre en el juego político visto que no hay ni mayoría de izquierda ni mayoría con el Partido Popular o con Ciudadanos pues tienen que hablarse tiene que haber una solución inteligente como el Partido Socialista ha sido castigado por supuesto en la Andalucía pues ellos también tienen que pensar lo que me gusta nadie hoy está mirando

Voz 1727 15:20 las buenas soluciones inteligentes insensatas oiga el señor casar por ejemplo yo lo que hacer alguna pregunta señor Ball se le parece bien si le parece bien conmigo como usted no me va a dividir no que yo no quiero quiero saber quiero saber quiero saber quiero saber cuál es su posición por eso posición ha quedado claro y quería saber si ha hablado con señor Rivera de esta posición pero por supuesto hablamos yo hoy tenemos juntos

Voz 12 15:52 además un acto con Albert Rivera y con Inés Arrimadas aquí en Barcelona para celebrar los cuarenta años de la custodia

Voz 1727 16:01 yo en el número no me ha respondido una pregunta que es decir que es pertinente en el debate nacional usted cree que el PSOE es constitucionalista

Voz 12 16:08 sí yo lo creo por supuesto no lo creo pero lo que puedo añadir es que tenemos que luchar contra todos los populismos de extrema derecha Disseny Izquierda los nacionalice yo creo que el Partido Socialista ha pagado muy caro muchas cosas por supuesto no voy a dar lecciones es difícil gobernar ha pagado muchas cosas en Andalucía el desgaste el tiempo de gobierno la crisis económica la corrupción por supuesto también apagado también apagado lo que está pasando en Cataluña lo sabemos no puede haber ninguna ambigüedad respecto a el separatismo el separatismo el nacionalismo aquí en Cataluña las cosas tienen claras o cojo otro ejemplo cuando pasa lo que pasó hace unas semanas en Navarra cuando a Albert Rivera o fe o Fernando Savater fueron insultados hubo piedras hubo usted usted lo sabe pero la única palabra que viene en este momento del Partido Socialista es acusar a esos de provocar cuando la provocación estaba en la calle pues lo repito si pensamos que hoy la democracia está en peligro yo lo pienso en Europa si tenemos problemas graves porque el bipartidismo está acabando y que se hunden los grandes partidos no hay otra solución quiere hablarse de pactar lo repito es difícil por supuesto el juego político predomina a veces sobre los intereses generales el sentido del Estado lo sé pero no no hay otra solución que de pactar de forma inteligente el presidente Sanchis como el Partido Social

Voz 1727 17:57 están deben también entenderlo

Voz 12 17:59 que es Andalucía ojalá el escuchen todos IT

Voz 1727 18:02 el paro entre los constitucionalistas seamos flexibles con esa etiqueta que nos hemos puesto en poco rigurosos en este país con las etiquetas es que tengo tres invitados esta mañana a esta mesa señaló Valls deseando hablar como usted por eso tenía prisa en formular las preguntas porque ellos también quieren preguntarle te doy la palabra en primer lugar a Mariola Urrea que es profesora de Derecho Internacional hizo Europa en la Universidad de La Rioja adelante Mariola

Voz 1505 18:29 gracias buenos días señor Valls usted ha hecho algún guiño al Partido Socialista de Cataluña ciudadanos ahora tiene un dilema cómo están debatiendo y con qué hacer con sus votos respecto al gobierno de Andalucía y su relación con Vox me da la impresión que Valls sea convertido en un problema para ciudadanos y en ocasiones ciudadanos hoy se está convirtiendo en un problema para Valls la pregunta es se arrepiente de haber entrado en esta relación

Voz 12 18:56 pero no hay ningún problema pero eso es una pregunta muy de partidos yo yo yo yo creo que Barcelona además no es cosa de partidos ciudadanas ha hecho un gesto muy generoso me apoya entra en una coalición en una plataforma independiente que va sumar gente que viene de la izquierda del catalanismo moderado es una apuesta inteligente que corresponde a lo que se tiene que hacer hoy lo veo en la calle eso corresponde a lo que la gente espera pero usted piensa que en Barcelona en Cataluña o en España hay sólo mayorías a un solo partido se casaron el domingo decía vamos a ganar en España con mayoría absoluta cuando su partido ha perdido votos y escaños eso es posible pues no al revés creo que la política moderna hoy es sumar no dividir y creo que podemos sumar ciudadanos socialistas y sobretodo los en el sentido más general de la para la gente de Barcelona

Voz 1727 19:53 si tenemos que despedir al señor Rubal son las nueve y veinte ocho y veinte en Canarias es cinco de diciembre estoy leyendo cinco de diciembre del dos mil dieciséis Se acuerda Manuel Valls porque ese día fue el día que anunció que aspiraba a la presidencia de la República de Francia hace hoy dos años pero a qué velocidad mal tiempo político no

Voz 14 20:14 la ciudad va todo

Voz 12 20:17 mire mire son siempre los mismos debates hoy Leganemos en Europa por cierto como como cómo cómo salvar Europa la democracia esta alianza entre la democracia el Estado del bienestar la lucha contra la desigualdad la lucha contra la contaminación esos son los grandes retos y yo para mí no hay ninguna ruptura en el tiempo y el mismo combate tengo siempre la misma pasión del servicio punto

Voz 1727 20:41 sí es verdad que la damos vuelta los mismos temas en cada país en cada ocasión en que las urnas se abren Manuel Valls gracias por estar en la SER y suerte

gracias nueve veintiuno ahora

ocho y veintiuno en Canarias

Voz 1727 25:32 mañana de miércoles víspera de puente en Hoy por hoy con Teodoro León Gross con Luis Alegre Mariola Urrea icono inequívoco Manuel Valls Teodoro León Gross se ha dicho no se puede pactar con Vox efectivamente y además Manuel Valls en esto no no no utilizo a ventajista veinte digamos

Voz 1926 25:54 esta ciudad ha mantenido siempre un discurso bastante coherente y nada más producirse los resultados el público diciendo la extrema derecha emergido en España ahora más que nunca es el momento de la responsabilidad de recuperar el centro político pactos inteligente moderados con sentido común por el futuro de España

Voz 1727 26:10 de Europa era muy pertinente la creo que decía Mariola no porque eh porque por más que él no ha querido es normal entrar en la guerra conciudadanos decida no derecha de hoy no descarta nada

Voz 1926 26:20 porque él no representa Ciudadanos no en cualquier caso Ciudadanos está en una situación delicada no de Ciudadanos en los ese habéis visto las transferencias de voto que publicaba Michavila que son muy interesantes ciudadano recibe diez escaños del Partido Socialista es decir realmente lo que nutria aunque luego desvía uno o dos a Vox no recuerdo al Partido Popular de ahí llevan tres pero pero básicamente ciudadano se nutre del Partido Socialista lo saben saben el espacio que están ocupando especialmente en Andalucía que no es exactamente el mismo que en el resto de España Ciudadanos no quiere hecho Inés Arrimadas invitó ayer a Susana Díaz a que apoyara la la investidura Ciudadanos no quiere formalizar un pacto con un acuerdo con Vox a tres bandas se sabe perfectamente que el Partido Popular sí lo va a hacer si está hablando con Vox es más Vox

Voz 13 27:04 en principio dicho que no va a entrar en el Gobierno que no

Voz 1926 27:06 sólo plantean de ninguna manera no tendría mucho sentido parece que en el Parlamento andaluz va a hacer el papel de Lucky para el Parlamento Europeo decir estar en el sitio en el que no creen pero en todo caso ellos están hablando pues de la ley de Memoria Histórica o de o de Canal Sur

Voz 1727 27:19 hay una versión en ese planteamiento que que el Partido Socialista haga presidente al PP que no descarta pasado mañana llegará no

Voz 1926 27:24 cuerdas en el Parlamento con Vox claro pero bueno digamos en el este en este momento que que puede hacer digamos que esperamos que haga ciudadanos cuál es el mensaje que recibe Ciudadanos y que esperamos que haga que haga presidenta Susana Díaz

Voz 1727 27:36 o que haga presidenta presidenta al país

Voz 1926 27:38 digo a Juanma Moreno Bonilla pero su mensaje no es que haga presidenta Susana Díaz evidente

Voz 1505 27:43 no yo creo que ahí también clarisimamente yo creo que hay otra pregunta que que hacerle a ciudadanos que si lo quiere todo sin asumir ningún coste es que esto en política no puede ser es decir lo que no puede ser es que para que tú creas sigas pensando todo el mundo crea la idea de que es de centro tú te quedes con el Gobierno de Cataluña si perdón con el Gobierno de Andalucía sin contaminante de los votos de Vox pero para eso necesitas que el Partido Socialista a una operación en la que no se siente cómodo a la vez en Cataluña que aproximen a un entorno radicalmente distinto al de Andalucía decir eso no se puede en política en política no puedes conseguir los beneficios de todas las opciones distintas lo que está poniendo de manifiesto la situación andan de Andalucía y la de Cataluña es que Ciudadanos tiene sus propias contradicciones internas que cuando pretende plantearse como una idea de partido de nacional no es verdad tiene contradicciones muy profundas y esta era el sentido de la pregunta con Manuel vas al que por ciento da la impresión que le gustan más las conferencias que las entrevistas has Tamar fácil contarnos su película que dar respuestas por cierto son respuestas con lenguaje de madera son de político

Voz 1727 29:01 ha sido muy claro en esto vamos a escucharlo

Voz 12 29:04 han pactado Ciudadanos y Vox no no especuló sobre una cosa que hoy no ha pasado yo estoy seguro de las convicciones de Ciudadanos no puede haber ningún pacto con con Vox

Voz 1727 29:18 clarísimo Mariola no no en esto

Voz 1505 29:20 sí pero cuando no así en esto sí pero cuando se le interpela acerca de las contradicciones de Ciudadanos marca en la que él se encuentra bajo la que Barcala que alambrada sesenta a las selecciones de de Barcelona pues encuentra dificultades para responder sin entrar en incomodidad

Voz 5 29:44 pero yo creo que es que es obvio que Ciudadanos es el el eslabón más débil de esta de esa estrategia nariz esta no porque porque claro seguir presentándose como como liberal progresista no sé qué entrando en un Gobierno que apoya el clan pues pues está complicado realmente no yo creo que es el el eslabón más débil de que consiste en construir un bloque nacional identitario español estar la este bloque histórico como como Bloque identitario nacionalista con una retórica al Constitución el mismo que pretenda dejar al al Partido Socialista incluso el Partido Socialista fuera de esta de esta retórica es decir construir un Bloque identitario un Bloque identitario que ese lance por decirlo así a una reconquista de España una reconquista de la historia de los territorios díscolos eso en realidad es eso eso eso puede confrontar un país eso puede reconquistar pero no puede armonizar decir porque España no es así territorialmente no es así hay una mayoría ciudadana no es así no entonces Luis los ciudadanos hablaron en Andalucía no supongo que algo

Voz 1926 30:43 habrá que entender que que les dieron

Voz 5 30:46 a Pepe pero quiero decir que que este bloque este Bloque identitario nacional español es una cosa que se parece relativamente poco a España digamos en su en su diversidad en su diversidad territorial

Voz 1926 30:58 bueno pero eso lo decidirán los españoles no nosotros no

Voz 12 31:01 ya pero pero no claro claro

Voz 1926 31:04 no yo creo que los andaluces sinceramente han expresado Luis Ken Ken en cuando decidimos a que ese parece España o que no se parece España yo creo que lo que han decidido es que efectivamente los acuerdos porque Mariola está hablando con toda la razón y también de las contradicciones de Ciudadanos en este momento todos los partidos tienen una carga de contradicciones extraordinarios sencillamente porque cuando se pasa del bipartidismo donde no hay contradicciones cada uno ocupa un espacio al multi partidismo y tienes que empezar a pactar tienes que empezar a renunciará cosa

Voz 5 31:34 simétrico Teo en el sentido de que el partido el paro los socialista históricamente en los últimos cuarenta años ha sido en cierta medida el partido que más se parecía a España el partido que tenía un buen resultado pero también en Cataluña en España sólo hay opciones de progreso por decirlo así cuando Cataluña y Andalucía sirven de motor cuando a Cataluña y Andalucía están sintonizado no podrá un Gobierno el Partido Socialista sin resultado sin un buen resultado en Cataluña

Voz 1926 31:58 sí de acuerdo problemas de sintonizado por compra

Voz 5 32:01 Eto'o y ahora lo que queda es un bloque histórico que dirige territorialmente circunscrito en en definitiva que nos condena en cierto modo a presentar como único actor con proyecto con proyecto país una cosa que

Voz 1926 32:14 es verdaderamente no estoy de acuerdo contigo precisando sintonizado Cataluña y Andalucía son de sintonizado

Voz 1727 32:19 el Partido Socialista PSOE sintonizado de su población

Voz 1926 32:22 porque es porque es porque da la impresión de que lo que ha pasado en los últimos años con el Partido Socialista justamente que se parece menos cada vez más asimismo a su afición ha empezado a pactar fundamentalmente con nacionalistas con el nacional populismo y efectivamente las contradicciones de ciudadanos pueden ser terribles pero abrazar Teconsa

Voz 1727 32:40 Jean o abrazar con Otegi evidentemente pero

Voz 1505 32:43 me va a a ver Mariola perdona pero tengo socialistas vi el Partido Socialista sumó la mayoría para la moción de censura con los nacionalistas y ha buscado todos pero pero Otegi está en el Parlamento es que a lo bueno pues convendría convendría para no confundir a la audiencia mira Mariola que tiene previsto te Bette Davis

Voz 1926 33:11 te mete el Partido Socialista se está abrazando con y rufianes está abrazando connota

Voz 1505 33:15 pero bueno es lo que han pasado por alto el rifirrafe de Rufián con el ministro de Asuntos

Voz 1926 33:20 no se me está pasando por alto que el Partido Socialista ha salido inmediatamente a decir que no se había visto ninguna escupitajo que habían malentendido no se me pasó por alto Borrell ocupa una posición en la que yo me reconozco que me parece admirable por otra parte el Partido Socialista claramente buscó una respuesta balsámica para tratar de no romper los puentes con Esquerra que es en este momento donde tienen puestas sus

Voz 5 33:40 por eso hay una cosa seguida de la palabra María

Voz 1727 33:43 hola si hay una cosa que yo creo que que el Barça

Voz 5 33:45 de hoy estamos todos de acuerdo y es que el resultado de estas elecciones en Andalucía ha tenido mucho que ver con la cuestión territorial en España en la medida en que se ha estado votando con Cataluña en la cabeza criticó el eje el eje Cataluña el eje el eje territorial ha sido absolutamente absolutamente decisivo en estas en estas elecciones yo creo que en esto podemos estar todos todos de acuerdo no la cuestión la parte casi casi inversa determinante yo creo que sí

Voz 1505 34:09 esto es seguramente en en los votos de Vox claro asegura cuanto en la verdad punto es del PSOE no

Voz 5 34:16 esta crisis al que hemos asistido no no no no no es el momento podemos hacerlo distribuir responsabilidades hay quién quién ha decidido echar

Voz 12 34:23 gasolina construirse Diego renunció

Voz 5 34:26 para Cataluña para construirse un modo fuerte en el resto de España y quién intenta contemporizar para tener un país más o menos organizado de modo armónico que no pase por una reconquista y quién intenta armonizar es penalizado en el territorio y quién intenta exaltar la identidad y la unidad nacional en unos términos como muy particulares y muy excluyente es premiado en el proceso electoral pero es un premio absolutamente irresponsable desde el punto de vista de la viabilidad de este país

Voz 1727 34:53 desde la cohesión territorial y de tener un proyecto de España no incluya a todos los españoles como está el debate cómo está el debate Joan Bofill que tenemos noticia

Voz 5 35:02 ya en Barcelona Ada Colau anuncia sí que se confirma que se va a presentar a la reelección lo acaba de decir en Catalunya Radio hoy formal en sumo lame a candidatura a Basora en Comú

Voz 0931 35:15 formalizará hoy mismo esta candidatura para liderar la lista de Barcelona acumula en un proceso de primarias que tiene que durar hasta marzo ha insistido que no va a pactar ni con Manuel Valls ni con el PDK si es reelegida alcaldesa que necesitan dice seguir teniendo un proyecto dice

Voz 1727 35:28 qué Ordás Gracias lleva un abrazo hasta luego hasta luego Daniela dineraria tiene muy buenos días o

Voz 13 35:34 hola buenos días Pepa cuánto te necesitamos esta mañana

Voz 14 35:37 no lo sé pero me lo he pasado muy bien es un pequeño rifirrafe de de Mariola lácteo y Luis a los que saludo Z necesitamos un poco aburrido después de oir a Valls pero bueno

Voz 1727 35:51 la democracia que así se titula su último libro hablamos enseguida

Voz 30 35:59 es placer para ella es una pesadilla para pisos dinero para ella es un sufrimiento que no tiene precio para un simple intercambio para ella es una humillación No seas cómplice no trató de justificar

Voz 1727 39:54 catedrático de Filosofía política investigador de la Universidad del País Vasco jo muchas cosas se ha acabado publicar comprender la democracia con la editorial geishas nuestra compañera Cristina monjes la editora de esta serie que se titula genéricamente más democracia Daniel escribe un libro con una tesis muy clara la democracia es posible gracias a que las sociedades son más complejas ya lo estamos viendo pero paradójicamente esa complejidad nos aleja nos distancia de la democracia cómo resolvemos esto

Voz 13 40:24 pues con mucho esfuerzo y desde luego no hay una fórmula fácil el problema es que la la democracia no funciona sin la gente sí sin que la gente lo digo que la gente esté gobernando estén los gobiernos todo el día pero sin que la gente le le proporcione legitimidad al sistema para proporcionar esa legitimidad lo tenemos que entendernos tiene que resultar comprensible yo día uno de los principales déficits que tenemos es un déficit de comprensión de inteligible de la política no no resulta comprensible por la objetividad polaco complicación objetiva de las cosas también por la complicación subjetivas y por el hecho de que muchos actores eh están actuando de una manera que nos despista que nos nos nos confunde completamente a la a la ciudadanía

Voz 1727 41:09 no estará expresando Valls porque como has dicho eso te aburre

Voz 13 41:14 no me ha parecido un lenguaje creo que era marido de que decía al lenguaje de madera con esa expresión francesa no nunca mejor dicho

Voz 39 41:21 eh no ser

Voz 13 41:23 decir que que el Partido Socialista ha tenido más resultaran Andalucía porque se ha olvidado de los problemas de la gente bueno Ciudadanos no ha hecho más que hablar de Andalucía de de Cataluña que no sé si esos son los problemas de la gente yo creo que hay ahí está lleno de trucos recto el cosita activistas y me parece que en concretamente en el caso de Andalucía las cosas no se pueden explicar con un solo factor ya que hay mucha gente que éstos tenían un entrenador de fútbol dentro ahora tenemos un politólogo lo explicamos todo con un solo factor y esto que ha pasado tiene muchos factores

Voz 1727 41:55 es la época de las paradojas porque que no se entiende la democracia en el momento de mayor en fin volumen informativo más disponible al alcance de cualquiera es decir cuando decimos que no entendemos la democracia que no entendemos de algo que hace unos años era tan sencillo

Voz 13 42:13 pues probablemente precisamente por eso porque estamos en una época en la que por un lado hay menos militancia en los partidos hay una gran volatilidad

Voz 39 42:23 en general

Voz 13 42:25 lo de El Mundo la democracia representativa tal y como la conocíamos parece haberse roto yo creo que no tanto pero por lo menos da esa impresión los partidos los sindicatos los medios tradicionales han perdido buena parte de esa de su autoridad esto tiene muchos efectos eh democratizadores pero también nos deja a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad estamos sobrecargados precisamente por ese flujo de opiniones que que apenas podemos procesar y asediados por un montón de corrientes emocionales desatadas es que tampoco podemos procesar yo creo que en eso consiste la dificultad del asunto

Voz 1727 42:58 hemos esa metáfora que Yulia atribuyo siempre Miguel Ángel Aguilar porque fue el primero que se la escuche de que en las inundaciones lo primero que falta es el agua potable

Voz 13 43:06 es probable que es una gran metáfora sean en estos momentos lo que no nos falte información sino que no falta orientación Kilian

Voz 1727 43:14 estamos como Zawahri es no sé si con mucho acierto

Voz 13 43:17 buscando agua potable ni fue

Voz 5 43:19 bueno Daniel y aún no sé no sé si a vale que su colega aquí con cólera con colega y por eso quería quería empezar la la enhorabuena por supuesto porque el libro y aprovechar para arrimar un poco las con nuestra sardina

Voz 13 43:32 es creerle hay que falta nos hace

Voz 5 43:34 deporte en defender la la importancia de la filosofía para entender conceptos que son conceptos de de uso común y que sin embargo muchas veces resultan donde compuso si realmente problemáticos nos ha señalado como problema la reducción de la de la participación política y en ese sentido claro es que hay un montón de conceptos que están perdiendo su interés en el mismo concepto libertad vinculado a la democracia no decir esta esta primacía que está cobrando la el concepto de libertad como algo estrictamente vinculado al interés privado ya ya los asuntos a los centros privados en contra este concepto de libertad democrático ese contacto libertad civil que tiene que ver la libertad principalmente como derecho de participación política es decir de no ser súbdito más que esas leyes de las que el soberano ha el colegio en cuya elaboración han participado es decir no ser mero súbdito de de las leyes no cree que este concepto de de Libertas estas está perdiendo y que éste es el que de esto resulta en gran medida la falta inteligible de la democracia

Voz 13 44:31 yo creo que es uno de los conceptos efectivamente esa vinculación de la de la libertad con un ámbito de intimidad o de arbitrariedad subjetiva en lugar de pensar en un concepto de libertad que tiene que ver con la capacidad de implicación en proyectos comunes una una idea de libertad más republicana que individualista pero me parece que el no es no es el único proyecto que se está desvaneciendo el único concepto perdón eh casi todos los conceptos de que que utilizamos como moneda corriente no ya digo ya ha solamente los políticos sino también los que nos dedicamos profesionalmente a pensar esto soberanía poder territorio e Comunidad eh frontera etcétera son conceptos que se pensaron hace trescientos años si en las ciencias de la naturaleza ha habido una gran evolución sean refinado los conciertos cinco ha habido varias revoluciones científicas el mundo de la política y también de la de la de la de los conceptos políticos de la reflexión sobre la política está absolutamente desfasado con la con la realidad desde del mundo en el que vivimos

Voz 1727 45:31 tú pides una ciudadanía activa participativa informada formada y además trabajar todos los días Daniel claro con sueldos precarios con sueldos precarios en ciudades donde la movilidad está muy complicada escribir se ha hecho muy complicado en el momento de la historia en el que probablemente por lo menos en las sociedades desarrolladas más fácil en teoría debía resultar No somos pequeñas islas todo

Voz 13 45:57 lo que decía Luis es que ser libre es muy exigente y es muy costoso no lo más cómodo es que a uno le digan lo que tiene que hacer hay que plegarse y someterse a a al dictado de los poderosos e cuando cuando digo cuando digo que hay que participar y hay que implicarse hay que comprometerse no me refiero a que nos presentamos a las elecciones todo eso lo hemos hecho algunos así hemos salido escaldados alguna vez no se trata de algo mucho más serio que sonó que que en el fondo es que estar implicado conocer eh preocupa o Inter AMIA yo no sé Derecho tributario en una palabra Derecho Tributario pero si una persona tiene sensibilidad por la exclusión que las nuestras prácticas políticas pueden estar generando una pasión por la igualdad una una empatía hacia el que sufre sale mucho más que el catedrático de Derecho Tributario ya lo sabe todo eh por qué no generamos cuando pensamos en adquirir competencia política es una de las tesis del libro porque no pensamos Marine generar buenas emociones una empatía Hinault tanto en en tecnicismos acerca ahora estamos con el la celebración de la Constitución estos días qué tal probablemente no no se trata tanto de conocerse el texto constitucional como de saber cuáles son los principios de una convivencia democrática en una sociedad avanzada como la nuestra que que deben ser respetados que deben regir nuestra vida política de eso se trata no

Voz 1727 47:21 mira el diputado del P de Ferran Bel acaba de decir que con una propuesta razonable esto es lo que ha dicho en su formación negociaría en los Presupuestos Generales del Estado del dos mil diecinueve ya ha pedido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que la presentación de las cuentas en el Congreso vaya acompañada de una alternativa para dar una solución a Cataluña os imagináis la reflexión a propósito de esta declaración inmediatamente empezar a por todos sitios no es decir detenerse en el fondo de los asuntos sea puesto difícil Daniel

Voz 13 47:52 sí probablemente estamos en medio de un torbellino de una gran velocidad e que además los medios en parte refleja en parte en contribuyen a acelerar yo pienso que que hay dos velocidades en en en nuestra sociedad y una velocidad que alguien tendrá que gestionar la velocidad del día a día entre periodistas políticos en activo etcétera pero hay otra velocidad también a donde prudentes esté gestando las cosas más relevantes de donde se ejecutan su gesta a los acuerdos entre fuerzas políticas diferentes donde se producen las verdaderas transformaciones sociales yo veo esta sociedad en solamente España sino en general no nuestro nuestro entorno veo un gran movimiento de agitación en la superficie de las cosas y un gran conservadurismo en en el fondo de las cosas y me preocupa que no estemos ahí que no haya una coalición de gente trabajando por los pequeños movimientos que mueven un poco las placas tectónicas sobre las cuales luego eh se produce esa agitación de la que por cierto se deduce a veces muy muy pocas transformaciones sociales

Voz 1727 49:03 digo

Voz 1926 49:05 dice dice Daniel con el que por cierto estoy completamente de acuerdo en Andalucía en Andalucía no sea votado Cataluña Ana andaluces agotado Cataluña se ha votado la inmigración ha votado la perspectiva de pactar con Podemos y por eso puede haber habido tanto de transferencia Ciudadanos la gestión de la sanidad Iman comenzó una gran presión hace tiempo la educación estoy completamente de acuerdo dice Daniel en su libro que una figura central del modelo clásico de democracia es el ciudadano informado y aunque admite es Daniel que que ha sido seguramente una figura algo

Voz 1727 49:31 daba esa esa idea del ciudadano informado

Voz 1926 49:35 así que en este momento las condiciones del mundo lo han convertido dices tú literalmente en una ilusión o un anacronismo podríamos haber pasado de los problemas de la desinformación de las ciudadanía a la que le podía faltar información a una ciudadanía sobre informada la sobre información con los riesgos que conlleva

Voz 13 49:51 sin duda sin duda mira yo llevo ya unos años dando clases en la universidad yo recuerdo que cuando yo empecé en en la Universidad a principios de los años ochenta

Voz 1727 50:00 lo tenía enfrente era gente

Voz 13 50:02 que tenía escaso acceso a la información yo daba clase e explicando contando cosas pues suponiendo que ellos no tenían acceso a la información como ahora en estos momentos yo ya no puedo competir con Google en estos momentos yo lo que tengo que hacer como profesor es intentar dar sentido decir aquello que no van a encontrar en Google o ayudar a buscar en Google porque Google e también los lleva donde quiere no el esta metáfora me vale también para para la la información política en lo que tenemos es un enorme spam político por todos los lados gente muy muy desconcertada muy capaz de de procesar toda esa información hay mucho ruido hice el mismo que nuestra percepción subjetiva discrimina cuando vamos por la calle eh no presta atención a Ride porque si no nos moriría hemos en cambio somos capaces de atender al informar a la conversación con la persona con la que estamos paseando algo similar un mecanismo similar necesitamos en la política eh como sociedad y como y como individuos algo que nos permita discriminar el ruido de de de la sustancia que no interesa prestar atención

Voz 1727 51:10 utiliza una expresión que te voy a copiar a partir de ahora te pondré pero podrían cambiar en el libro de dice calentamiento global de la ciudadanía literalmente El ciudadano corriente vive hoy la política común exceso de ruido que no le orienta pero sirve para irritar una especie de calentamiento global de la ciudadanía no esto es lo que luego provoque cuando se abren las urnas Nos yo

Voz 5 51:35 los en susto es uno es uno de los factores que

Voz 13 51:37 explican también es uno de los factores que explica que en buena parte es en sintamos una cierta decepción de que todo aquel movimiento ciudadano tan tan impresionante de de del 15M en buena medida se ha quedado en un en un gesto improductivo no

Voz 1727 51:54 qué lástima E G lástima aquella gran explosión pacífica de reflexión

Voz 13 52:00 sea que era en en en en la agitación porque lo hemos luego es transformado en seudo movimiento está todo lleno de segundo movimiento yo tengo te puedo Carod otra cosa para para para que sin patente ni nada que es este detector un detector de Agus en las organizaciones no vale porque en la SER no hay pero si hubiera va a tiempo así daría así daría pero yo soy muy buenos no es miran en la organización la persona que más se mueve más agitada Ésa es la más baja lo mismo vale para la política cuando mucha agitación puede sospechar de que no van a cambiar las cosas que estamos en época de estancamiento

Voz 1727 52:42 te tienes que quedar con nosotros todos los días no puede saber quiénes sí lo darnos la mañana estudiarán si alguien yo siempre digo quién está pensando Danielli llegaría una Saura

Voz 40 53:00 es una familia has destrozado a una familia has destrozado a una familia has destrozado una familia has destrozado a una familia has destrozado una familia destrozada una familia has destrozado a una familia

