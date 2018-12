Hoy por Hoy (05/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:06 la ministra de Economía considera que no es imposible que se logren los apoyos suficientes para que los Presupuestos Generales salgan adelante una vez que el Gobierno los presente en enero tal y como anunció anoche Pedro Sánchez lo acaba de decir desayuno en Madrid Nadia Calviño en ese acto está el diputado del P de Cat Ferran Bel quién ha reconocido que su partido no se cierra en banda a negociar las cuentas y en ese desayuno está también lleva Vega buenos días

Voz 0605 00:32 buenos días Pepa Nadia Calviño no entiende la sorpresa por el anuncio de Pedro Sánchez de presentar los presupuestos del año que viene porque ella y la ministra de Hacienda no han dejado de trabajar en las próximas cuentas públicas unos presupuestos que serán difíciles de aprobar por los apoyos que necesitan pero Calviño cree que no es imposible el portavoz del P Cate en el Congreso Ferran Bel tampoco ha cerrado la puerta a respaldar las cuentas

Voz 3 00:57 es difícil no es imposible tenemos una base buena sobre la que construir que es el acuerdo con Podemos y sobre esa base yo creo que podremos construir los consensos necesarios no vamos a tirar la toalla e antes de empezar ayuno absoluto

Voz 4 01:10 en política para Cataluña una propuesta sobre la cual entendamos que es razonable poder negociar

Voz 0228 01:16 eh podríamos negociar el presupuesto

Voz 0605 01:19 sobre el auge de Vox en Andalucía Nadia Calviño rechaza que los partidos democráticos practiquen con esta formación de ultraderecha

Voz 0228 01:27 ya Ada Colau va a intentar repetir como alcaldesa de Barcelona Antonio Martín buenos días buenos días Pepa lo acaba de anunciar se presenta a la reelección y tendrá que competir entre otros con Manuel Valls con quién lo acabamos de hablar en Hoy por hoy Valls defiende que Ciudadanos no pacte con Vox en Andalucía recordemos que es candidato a la alcaldía de Barcelona por una plataforma que apoya la formación naranja y apuesta por un pacto entre fuerzas constitucionalistas para no dar espacio a la tres

Voz 5 01:48 la derecha cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución eso es verdad en Cataluña y es verdad en Andalucía no puede haber ningún pacto con sino queremos que Vox entre en el juego político visto que no hay ni mayoría de Izquierda ni mayoría con el Partido Popular o con Ciudadanos pues tienen que hablar se tiene que haber una solución inteligente

Voz 0228 02:16 por cierto Susana Díaz ha confirmado esta mañana que si no logra conformar gobierno se va a quedar en su escaño al frente de la oposición en Andalucía y un asunto más el Gobierno francés abre la puerta a revisar más impuestos después de anunciar que no subirán los combustibles la luz ni el gas a principios de enero el Ejecutivo galo redujo el número de afectados por un impuesto a las grandes fortunas y hace unos minutos el portavoz del Gobierno francés ha reconocido que ese puede variar esa tasas ven llaman privó

Voz 0325 02:40 a los Bages yo estoy en política para tener razón estoy en política para tener resultados y una medida que sea tomado que cuesta dinero público pero que se ha tomado porque pensábamos que iba a funcionar no marcha Si una cosa no funciona no somos idiotas la vamos a cambiar pero antes de ver si funciona o no vamos a evaluarla en el Parlamento es el papel del Parlament debe a diez y tres tiempo

Voz 0228 03:01 información de su comunidad

cadena SER

SER el Madrid

Voz 1434 03:07 el Ayuntamiento de Madrid ha activado el protocolo anticontaminación para este miércoles escenario uno no se puede circular a más de setenta ni en la M ni en los accesos a la capital es la primera vez que el gobierno municipal lo activa desde hace casi un año tan sólo cinco días después de la entrada en vigor de Madrid Central circunstancia que la oposición está aprovechando para cargar de nuevo contra la medida Virginia Sarmiento desde el PP José Luis Martínez Almeida dice en su cuenta de Twitter los que venían a mejorar la salud de los más

Voz 7 03:33 el Leño siguen empeorando la calidad del aire en la misma línea Begoña Villacís de Ciudadanos Madrid Central ha funcionado tan también que toca activar el protocolo anticontaminación la delegada de Medio Ambiente

Voz 0228 03:44 explica también en Twitter que el año pasado por estas fechas ya se activó el protocolo tras varios días favorables de viento lluvia este año han sido circunstancias mucho más adverso las

Voz 1434 03:53 delegada Inés Sabanés informara a medio día Si de si mañana continuará activo el protocolo ya a esta hora comienza el pleno semanal en la Asamblea que se adelanta por el festivo de mañana hoy está previsto que se apruebe el proyecto de ley de medidas fiscales del Gobierno regional que entre otras cosas incluye una red

Voz 0228 04:08 acción del tramo autonómico del IRPF qué pasa

Voz 1434 04:11 el nueve y medio de nueve y medio si al nueve por ciento Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos María Espinosa diputada de Podemos en La Ventana de Madrid

Voz 8 04:18 que estamos hablando de que se va a bajar el IRPF el tramo más bajo del IRPF que afecta a miles de personas se va a bajar del uno y medio al nueve por ciento medidas que van directamente a a la clase media hay que gana beneficiará a millones de madrileños

Voz 7 04:31 beneficia a las rentas y patrimonios más altos lo que se necesita es que quién no tenga dinero para pagar ese impuesto se le pueda facilitar

Voz 1434 04:38 el proyecto de ley también contempla la posibilidad de desgravar por el quince por ciento de los gastos de Scolari dad de entre cero y tres años con un límite de mil euros anuales por hijo nueve grados ahora mismo en el centro de la capital mucho sol para este miércoles y temperaturas máximas altas en algunos puntos pueden alcanzarse incluso los dieciocho diecinueve grados

Voz 0228 05:20 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 10 05:25 cadena S

servicios informativos

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 05:45 buenos días

Voz 1995 05:45 las miércoles cinco de diciembre como están espero deseo que ustedes con la mente puesta en el futuro concretamente en el puente que tenemos ante nosotros hasta seis millones de desplazamientos en nuestro país así que sí están de acuerdo conmigo en que morir en una cuneta no es una buena idea si están de acuerdo levanten el pie derecho hablando de las distintas varas de ese cuerpo no creen que a partir de ahora los estudios de Anatomía en España deben ajustarse a la realidad de estos tiempos sí queridos niños en España el ser humano tiene tres derechas en ningún Izquierda en cualquier caso los próximos minutos hablaremos de Justicia con Baltasar Garzón hablaremos en esa Mandela con John Carlin hoy que segundo en cinco años fallecimiento el de Mandela de de Nelson Mandela hablaremos de de vergüenza la serie que cuenta con varias nominaciones a los Premios Feroz lo haremos con Malena Alterio subdirector llevaremos con la mujer que dijo sí quiero a Pablo Escobar Gaviria aún no

Voz 13 06:46 Manel Nadal

Voz 14 06:48 en Alemania bueno la Victoria Eugenia y no

Voz 1995 06:52 de presentarnos se llama Mi vida a quién querría convivir con el narco más peligroso del mundo se pregunta en ese libro es la vida de Pablo Escobar cuenta todo esto XXXV años después cuenta su versión de lo vivido junto a una de las personas que nos guste o no dan forma al último cuarto del siglo XX hemos visto muchas actrices interpretar en multitud de películas y series a Victoria Eugenia Henao hoy vamos a tener la oportunidad en pocos minutos de conocer la realidad al mes la realidad de una mujer que con trece años yo de su casa para vivir un cuento de hadas nacional como ya saben ni fueron felices y comieron perdices

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 15 07:40 lo Gale muy buenos días

Voz 1995 07:43 en Suecia

Voz 10 07:45 el puente de la Constitución

Voz 1995 07:47 hace que hace estallido cuál puede celebrar el puente de la Constitución española ni con menos de pompa que aquí general del poco menos de bueno y entre las noticias que se incluyen en el resumen que todos los días Tom lanza al mundo el ir a todas las dos internacional coge lo más selecto nos no cuenta esta es la que nuestro suta de más alcance

Voz 16 08:18 gran la música eran película estrenada en mil novecientos noventa

Voz 17 08:29 Millán

Voz 1995 08:32 veintiocho años después se estrena en cines británicos ven solo

Voz 1 08:40 mano a poner la película por qué porque es un clásico directamente Henry mixto

Voz 1995 08:46 ver que acogió en el final Brian es vaya cojeando

Voz 1 09:07 ahora ya todos David déjalo ahí no lo toca por el padrino solo en casa que nunca va a morir

Voz 1995 09:18 bueno se estrena en algunos cines por cierto el próximo martes once de diciembre vamos a estar en Linares pero de de una semana con motivo del Foro Internacional sobre Emprendimiento e innovación en la economía digital les esperamos a partir de las diez de la mañana del poquito Linares pueden recoger las intenciones las limitaciones en red Linares o la Cámara de Comercio tú por cierto actuales de Linares en AVE a Román de Armani o Arman donde mi primo Paco todavía está consiguiendo esgrime agita Francis también como yo ojos azules pelo rubio bajito como tele lustro orden así que salude a los cofrades tu pueblo que destacamos en tu ciudad perdón que de estar que The Arman que destacamos la belleza en general general pues eso es lo de Solo en casa y que se come muy bien la mesquita eco de esas cosas ya que dos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 19 11:16 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 6 11:20 Marca el noventa y uno cinco veintidós

Voz 10 11:23 dieciséis sesenta y cuenta

Voz 1 11:33 tú eres

Voz 6 11:37 sigue temblando iba saquen Caixa

Voz 1 11:50 viene de vivir la vida y la actualidad

Voz 10 11:54 bueno de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 1995 12:02 Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 22 12:35 a usted porque le gusta la Cadena SER porque me me llena de gozo Cadena SER me me da todo el placer que necesito que hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser Micó poder placer

Voz 23 12:48 el y su marido que lo lleva mal en la Cadena Ser el Nobel tanto voz luego al al oyente por favor

Voz 6 12:58 a penas de hay que goza

Voz 22 13:04 para mí una hora de escuchar la Cadena SER equivale a seis siete voy

Voz 19 14:11 Páramo buenos días hola qué tal buenos días vamos allá con los problemas a la compañía de teléfono verdad que han cancelado el vuelo no te han avisado más problemas te han cobra de más en la factura del gas agua electricidad pues no hay que callarse hay que reclamar siempre con OCU como consumidor tienes derecho a reclamar apunta el teléfono novecientos novecientos siete quinientos seis

Voz 6 14:33 te ayuda OCU novecientos novecientos siete quinientos seis

Voz 1995 14:43 con Toni Garrido vamos a hablar ahora con con una mujer que se casó a los quince años con el hombre que se convertiría en el mayor delincuente de todos los tiempos un hombre que acumuló una fortuna tan inimaginable que mandaba flores a su mujer en avión lo hacía casi a diario esta mujer tuvo a su primer hijo a los dieciséis se quedó viuda con XXXIII y tuvo que negociar su vida y la de sus hijos con los hombres más peligrosos del planeta concretamente con los narcos colombianos con el Gobierno de su país y también con Estados Unidos durante los siguientes veinte años vivió otro país con una identidad secreta ustedes ya saben quiénes lo que no se esas a estas alturas y Sabra ella quién es María Isabel Santos Caballero antes Victoria Eugenia AENA la tata la viuda de Pablo Escobar muy buenos días

Voz 29 15:32 buenos días como digo llamarla

Voz 1995 15:37 cómoda y usted cómo se siente como usted

Voz 29 15:41 de María Isabel Santos

Voz 1995 15:44 son Betts muchos años más

Voz 29 15:46 no yo

Voz 1995 15:48 usted ha tenido muchas vidas de un poquito de agua y si si lo necesita usted ha tenido muchas vidas e María Isabel la niña colombiana educada aunque tocaba el piano de pequeña a la esposa del político de éxito del cruel narcotraficante coleccionista de arte de la mujer percaté perseguida exiliada

Voz 30 16:09 cuántas vidas ha vivido usted

Voz 29 16:12 mucho vidas en estos cincuenta y ocho años

Voz 1995 16:16 por fin da un paso ahí es contar usted qué es lo que vivió hasta ahora porque no porque no había dado ese paso hasta ahora

Voz 29 16:25 por qué no había podido necesite estos veinticinco años para reflexionar sobre mi historia e apoyada por mes maestros y profesionales y no tenía el coraje ni la fuerza para hacerlo tuvo que pasar tuvieron que pasar veinticinco años para poder hacerlo

Voz 1995 16:50 su libro habla de un despertar feminista usted ha vivido cosas que afortunadamente la mayor parte de nosotros no vamos a vivir iría con una edad voy a decir si me permite madura C

Voz 29 17:03 absolutamente despiertan usted

Voz 1995 17:05 la conciencia feminista

Voz 29 17:08 sí a mí para mí despierta a los derechos de la mujer el recuperar la voz que realmente yo siento que nunca la tuve que este es el primer momento en mi vida donde empieza a hablar

Voz 1995 17:25 Nuestra costado mucho la documentación de la entrevista no es acosado mucha María Isabel discriminar lo falso de lo verdadero después de guste hay muchas actrices que lean y que han interpretado a usted en la pantalla en series documentales cuanto de lo que se habla acerca de Pablo Escobar cuánto hay cierto cuánto hay falsa en qué porcentaje

Voz 29 17:49 al menos hay muchas imprecisiones en las series de televisión y eso fue uno de los motivos por los cuales también yo asumí el papel de contar lo que yo viví lo que yo sentí al lado de él porque está muy distorsiona la imagen mi hijo en el libro in fraganti tiene cuarenta imprecisiones sobre estas series

Voz 30 18:18 de

Voz 29 18:21 bueno en lo que viene sucediendo en ideas

Voz 1995 18:23 cuántas veces le han preguntado si ha visto narcos

Voz 29 18:27 muchas veces y realmente la vi muy poco muy pocos capítulos porque son seres que me conectan con la violencia y bueno al AVE tantos años en carne propia que me cuesta muchísimo tener ese coraje volver a mirar

Voz 1995 18:50 es importante que la violencia ultimamente Nos gusta disfrutamos con la violencia la vemos sino no no pensamos que encierra realmente una historia dramática e la de su vida y la de su cárcel subida ha sido su cárcel

Voz 29 19:05 ha sido muy Carsa acompaña con ese hijos también que estaban muy pequeños

Voz 30 19:12 realmente me

Voz 29 19:14 no no de una beca encerrados en en toda esta historia muertos de miedo con atentados terroristas con intentos de secuestro

Voz 30 19:26 es fue muy cortos así

Voz 1995 19:30 te lo recuerda cuando viajase a esa época y lo hace con este libro como lo recuerda porque cuando van pasando pasará usted también María Isabel cuando pasa el tiempo uno casi que va construyendo su propia película una especie Power Point donde pasan las diapositivas con algunos momentos de la vida de uno pero aparece incluso ciertas nebulosas usted como recuerda toda esa época

Voz 29 19:53 la verdad es que haciendo este libro en estos dos años fue una catarsis muy fuerte yo vivo en Buenos Aires con el río la plata que tiene cincuenta kilómetros de ancho yo digo que me lloré varios ríos la plata volviendo a reconstruir esta historia este dolor hubo momentos en que literalmente tenía que Serra la computadora porque lágrimas inmenso dolor lo mejoraban continua Ésa fue muy fuerte

Voz 30 20:26 eh

Voz 29 20:27 es poder pensar incluso con mi hijo en algunos momentos no sentamos vamos a trabajar juntos y ni él ni yo podíamos entender cómo habíamos transitado esta historia pero ha servido como un acto era pisos

Voz 0228 20:41 escribirlo quitárselo un poco un poco mejor después

Voz 29 20:47 de de haber escrito libros sí ha sido una catarsis muy importante yo creo que han tenido una gran influencia

Voz 30 20:55 me más

Voz 29 20:58 yo nuestras terapeutas amén de familia porque nos han mostrado ignoraban ayudará a entender todo este dolor oí ya con tenernos para no enloquecer

Voz 1995 21:11 antes de de que Pablo Escobar se convirtiera en uno de los delincuentes más peligrosos de la historia su fama era otra lo llamaban el Robin Hood Pahissa de hecho usted se enamora de un príncipe azul a a la pierna y cortada de trece años que parece que estamos hablando de otra época de otro mundo donde las niñas con trece años escapaban de su casa ya los quince se casaban con el señor que era once años mayor que él pausa a digo a los partidos políticos y el pueblo lo aclamaba por construirlas campos de fútbol ya está barrios enteros

Voz 31 21:41 está entregando Sheryl Pablo

Voz 1995 21:46 tuvimos que hacer el ejercicio y viajar a otra época porque casi todo el mundo sabía o sospechaba de dónde sacaba dinero del narcotráfico entonces lo cierto es que no tenía tan mala fama así lo explicaba Humberto de la Calle que fue vicepresidente de Colombia los años noventa

Voz 1 21:59 que al principio parecía una cosa de risa había esta cierta complacencia estas élites bogotano cuando sabían que había un señor porcino contaba la hermana de Pablo Escobar que a decir que ya no sabía que el narcotráfico era malo

Voz 32 22:12 que yo vine a pensar que el narcotráfico era malo con el precisaron a decir cuatro-cinco a decir que era malo y empezó la prensa y empezaron a perseguir no a nosotros

Voz 1995 22:21 Meritxell cuando viajamos a esa época incluso las imágenes tienen otra textura parece que estamos hablando de de otro tiempo la conciencia era distinta a usted cuando se da cuenta de que todo lo que les rodea está lleno de crimen de violencia

Voz 29 22:36 realmente el mi vida tuvo un antes y un después a partir de la muerte del ministro de las hacen a todo el ministro les digo a Aragón niño en treinta abril de mil ochenta y cuatro nuestra vida hay cambia para siempre

Voz 1995 22:53 el treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro y en que se convierte su IVA

Voz 29 22:58 tenía ocho meses y medio de embarazo muy unos días después me tocó huir por la selva parada a entrar esa Panamá a buscar un lugar donde tener a mi hija el niño no entendía porque tenía que huir si se decía que yo no había hecho absolutamente nada los medios de comunicación hablaban sobre Pablo pero tampoco lo tenía acerca para poderle preguntar qué el me mandaba razones de que tenía que huir que tenía que me para un lugar el otro de ellos simplemente tenía que moverme porque no tenía ningún poder de seguridad alrededor mío si no era él

Voz 30 23:48 como era Pablo Escobar

Voz 29 23:50 bueno yo conocí a Paolo como El hijo del vigilante del barrio

Voz 1995 23:56 suegra es que no sólo contada déjeme decir que lo contaba hace segundas sus suegra sereno del barrio lo que en España eran los serenos en la gente que vigilaba el barrio para noche tenía el padre suegro el padre palos cuál era el sereno

Voz 29 24:08 era el cediendo si nombre maravilloso muy noble y a mí conoce a Pablo en el barrio muchacho de barrios muy especial y muy seductor muy romántico escritor poeta bueno a mi corta edad de encontrarse una persona de esa manera edad como encontrarse el príncipe azul

Voz 1995 24:34 sí

Voz 30 24:35 yo estoy huyó de su casa

Voz 29 24:39 a mi casa a los quince años porque mi madre se oponen espada es totalmente a esa relación bosques yo era muy niña bueno en mi ignorancia de mí que no edad

Voz 30 24:52 no sé que me

Voz 29 24:53 a ver muy poco Pablo él me dice que vamos de la caza que él se quiere casar conmigo

Voz 30 25:02 y empieza a vivir en la

Voz 1995 25:06 en un cuento de hadas al comienzo pero al final no no hubo lo de las perdices Si la felicidad no no termina así su cuento de hadas Mao el

Voz 29 25:15 el Castellón mío siempre lo estuvo lleno en soledad o es que al final de todo esto fueron muy poco los años que vivir con Pablo físicamente bueno los últimos nueve años el río prófugo de la justicia hay no podíamos convivir

Voz 1995 25:34 pero aún así trataba de de de se veían muy ocasionalmente lógicamente

Voz 29 25:40 estacionalmente por carta muchas veces a veces pasaban muchos meses por temas de seguridad en algunos momentos y otras veces por sus infidelidades que aprovechaba las circunstancias para para ser infiel

Voz 1995 25:57 de toda la inmensa fortuna que hay que contar que a usted la justicia también trata de ajustar cuentas con usted de toda la inmensa fortuna de Pablo Escobar queda algo

Voz 29 26:12 no queda nada que gana el Estado colombiano en unos confiscó todas las propiedades de Pablo en Medellín Colombia hay al algunas cosas que quedaron el cártel se quedó con ellas nosotros hicimos una paz eh que costó dinero muy buena en la otra parte quedó en poder de nosotros vivimos realmente una vida austera en Buenos Aires yo alquilo me siento todavía me levantó trabajar todos los días ciudadano común

Voz 1995 26:51 y cómo rehacer su vida como mire usted en una cárcel durante muchos años muchos muchos años usted vive oculta con el miedo en el cuerpo tratando de era de proteger a sus hijos pero usted tiene que vivir tiene que comer como cualquier otra persona como como rehace su vida

Voz 29 27:09 James realmente las primeras pasas tú de ayuda a mis padres me colaboraron en esos primeros pasos ya eh bueno había que trabajar había que moverse yo me dediqué al alcohol todo lógico y bueno me consulta las personas analógicas a me moría en algunos momentos con el tema inmobiliario siempre fue una persona muy creativa Hay mucha energía para sacar a mis hijos adelante mientras ellos se educaron me hace

Voz 30 27:48 ya más de una década que ellos por su propia cuenta

Voz 1995 27:53 cuando vuelve a Colombia hay rutas de que muestran cómo era comer hasta esta ciudad a la casa donde vivían decide hay rutas de la gente se organiza para para revisitar sobresee no sé muy bien cómo cómo llamarlo María Isabel turismo no sé muy bien cómo definirlo sobre eso qué opina

Voz 29 28:15 me parece muy fuerte todo lo que pasa en Colombia con esa situación que a mí me gustaría mucho que en Colombia existiera un museo de la memoria que se pudiera de esta historia y esto error para que las generaciones que vienen no repitan este moverlo

Voz 1995 28:40 usted se siente culpable de una forma OTAN libra más habla de eso en el libro trata de pedir perdón a sus compatriotas a todos los colombianos que han sufrido enormemente pero usted se siente culpable responsable de todo aquello

Voz 29 28:54 yo me siento moralmente responsable por el dolor de Colombia no puedo se es indiferente a los que Colombia vivió estuve ahí en esa guerra corriendo y en el mismo momento en que los colombianos corrían así que

Voz 30 29:13 eh

Voz 29 29:14 me parece que tengo una responsabilidad moral y el respeto por las víctimas y el horror que mi marido implantar en este país

Voz 1995 29:23 a llego a ser una auténtica especialista en Arte tenía una colección con esculturas de Rodin obras de Botero de de Dalí hablemos de lo bello hay algo hay algo bello y la violencia hablábamos antes en en esa banalización que que que nos ofrece la televisión y el cine pero hay algo bello en ese estilo de vida en la vida real no no lo que nos muestra las series

Voz 29 29:48 allí el cumplir yo entro yo en esta vida que yo viví

Voz 1995 29:53 en esa violencia en marzo también

Voz 29 29:57 no no hay nada no hay una vez yo de ninguna manera es muy muy doloroso es una vida muy efímera que no tiene sentido que no tiene ningún valor yo invito a las generaciones que vienen y a los adultos también que somos responsables de contar esta historia demostrarles a ellos que no es el camino a seguir como lo viene haciendo mi hijo durante una beca en todo el mundo hablando con la juventud mostrándoles que su padre le dejó como legado que era un camino el que no se debía recorrer

Voz 1995 30:43 cuántas vidas de Le quedan a usted porque después de este libro empiezan a distinta eh es verdad lo que usted dice hace una catarsis tremenda sobre todo lo vivido ha tardado a veinticinco años en en poder ofrecer su versión al mundo cuántas vidas de quedan Isabel

Voz 29 31:00 espero que sea algunas tantas y que en ella pueda volver a recuperar la alegría en la fe y la esperanza de tener un espacio en la sociedad como mujer y como ser humano

Voz 1995 31:15 yo he venido usted vestida de negro y permítame repasando algunas de las imágenes de recientes de usted parece que va de luto parece que usted en España ya se ha perdido un poco esa costumbre pero hasta hace poco la gente en la pérdida siempre iba de negro y ocurre en Latinoamérica igual siente usted le acompaña usted el luto todavía

Voz 29 31:37 yo creo que tengo un gran luto en mi corazón todavía de tanta de todo esto dolor del dolor de de Mis hijos de las víctimas del país Si todo este dolor que me dijo Mi gran amor pues que yo puse toda esperanza así toda mi fuerza y mi sueños en él bueno encontrarte como de alguna manera desprotegida en el mundo de no que habíamos a ninguna parte es muy doloroso muy doloroso levantarse cada mañana y volverse a elegir en una sociedad que muchos espacio no te quieren ver no te quieren mirar no te quieren reconocer es muy doloroso

Voz 1995 32:24 a cambio usted su curioso utilizado la palabra amor su gran amor

Voz 30 32:28 eso ya acabó

Voz 29 32:31 los ideales se a Pablo todo el tiempo hasta que empecé a escribir este libro empecé a a poder conocer el personaje con el que yo vivía

Voz 30 32:43 pero bueno

Voz 29 32:46 el mismo tiempo que tardase en Mota tu arte tu cuerpo idealizar un ser humano yo creo que es un tiempo largo también volver a desmitificar ser persona

Voz 1995 33:01 una última cuestión en su marido cómo murió porque a día de hoy todavía eso que le contaba sobre la ficción y la realidad todavía no tenemos claro qué ocurrió ese día en mil novecientos noventa y tres cómo murió su marido

Voz 29 33:16 mi marido se suicidó nosotros hicimos una investigación para el libro de Pablo Escobar me par el que escribió mi hijo realmente una las primeros pasos que él dio para suicidarse fue llamarnos todo el tiempo

Voz 1995 33:33 a utilizar un teléfono que estaba contra la exacto

Voz 29 33:36 él no tenía absolutamente prohibido de que el teléfono era la muerte que por ningún motivo lo podríamos utilizar yo creo que él se dio cuenta que nosotros estábamos en una encrucijada Zamora de rehenes del Estado colombiano de de esos enemigos Israel mismo ir la vida mi hay de mi dos hijos dependía del estado de ánimo de cualquiera de las tres partes yo siento que él se dio cuenta que si él no se a este mundo los muertos que seguían éramos nosotros así que que siguió insistiendo llamándonos eso le ocasionó la muerte el siempre anda con su pistola decía que

Voz 30 34:24 eh

Voz 29 34:25 el si si su tiro porque jamás se dejaría llevar a los Estados Unidos

Voz 1995 34:32 Victoria Eugenia Ayna conocida como María Isabel Santos Caballero quizá la gran películas las tuya la de usted la que cuente su vida bien a presentarnos libro eh Pablo Escobar Mi vida Amy cárcel sobre quién fue su marido hasta su muerte en mil novecientos noventa y tres mucha suerte con su cuarta vamos a decir que esta es la cuarta vida mucha suerte y de cómo las compañías verdadero placer

Voz 29 34:55 muchas gracias a ese caso no

Voz 10 35:13 sabes lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte el pase sólo tienes que sintonizar SER Deportivos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K de las eh

Voz 34 35:37 y los números en economía esconden mensajes el mensaje señores ciudadanos y las ciudadanas españoles hay un problema con las pensiones hay un problema con la figura prueba con recaudación y ojo aquí estamos todos vigilados sea esto cargadas de verdad lo estoy diciendo en plan negativo esos un Big Brother es un Gran Hermano

Voz 10 35:59 fusión esta crisis el posee los miércoles en La Ventana con el economista Santiago Niño Becerra convierte las cifras y letras el Wall Strett con Carles Francino Cadena SER buena

Voz 35 36:17 eh

Voz 9 36:18 hay una radio sin relojes eres podido la Liga del aguacate matinal sobrepasa quizás

Voz 36 36:25 actualizar eh y habrá que nos está escuchando y piense bueno es están olvidando del aguacate salmón que también son los estrellas de de Instagram bueno no es que no estemos olvidados que consideramos que eso es muy de dos mil dieciséis y diecisiete

Voz 10 36:39 la Guardia Play Gastro Carlos Cano Cadena Ser punto COM Ràdio que tú programas

Voz 38 36:49 cuente con la SER

Voz 1 36:53 lo que pase

Voz 1995 39:30 muy simpático de pregunta oye lo excéntricos a que era a qué hora salen los excéntricos los miércoles sólo miércoles

Voz 1 39:42 Diez civiles

Voz 1995 39:43 a día de la mañana llegan los excéntricos José Miguel Mulet que hoy está en Madrid con nosotros placer amigo uno de los excéntricos como saben es profesor de Biotecnología en la Politécnica de Valencia escribe sobre nutrición que es conversando uno de ellos sobre transgénicos a la ciencia a la sombra desde Bilbao el otro excéntrico Luis Alfonso Gámez es periodista del diario El Correo es Alfonso buenos días también muy buenas ideas de amigos Luis Alfonso que

Voz 47 40:13 de ahí estas que entonces yo soy excéntrico no te escucha perdona

Voz 1995 40:18 bueno esta semana hay que había que les cuesta cada vez más decidir el tema del que vamos a hablar porque en fin cada cada día que amanece no sorprenden todavía algunas cosas no hemos comentado aquí todavía un escándalo de salud pública que afecta a personas de todo el planeta es como esos escándalos que tiene que ver con los papeles de Panamá o con el Football Leaks eh lo hemos conocido a través de una investigación periodística colectiva del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hablamos de los implantes FAES han descubierto que todos los años se producen miles y miles y miles de lesiones provocadas por implantes y prótesis defectuosas tiene una industria Mulet que factura cuatrocientos mil millones de dólares al año

Voz 8 41:03 a ver a mí me preocupa porque hace un mes me pusieron una lente ocular entonces espero que no me falle yo las cifras las veo muy exageradas haber en cualquier tipo de cirugía en cualquier acto médico hay una probabilidad de fallo probabilidad de fallo que puede ser por impericia al médico por mala calidad del implante por defecto calidad pero tan alto más contando que hay países como Estados Unidos donde hay abogados especialistas en demandas médicas en sacar muchísimo dinero bueno y en España también los tenemos entonces me parece muy bien que den toques de atención me parece muy bien que no bajemos la guardia pero los números no sea nombre a las cuentas practicamente sería una de cada dos operaciones las que estarían fallando

Voz 1995 41:50 los números Gámez son tres coma seis millones de fallos de dispositivos uno coma siete millones de casos en los que el producto ha provocado una lesión al paciente ochenta y dos mil muertes relacionadas con dispositivo ochenta y cuatro mil casos de edad es donde más elevadas son cifras

Voz 26 42:07 es elevadas y que habría que ver cierto es que como vivimos en una sociedad capitalista que que es lo peor ahora es lo mejor que tenemos no hay empresas que se dedican a hacer negocio y siempre puede haber empresas digamos de desaprensivos e de hombre lo hemos visto con los con el caso de los coches no truncados por las grandes multinacionales europeas pero en general a mí me pasa como a como amuleto yo el otro día cuando presentaban esto veía que metían en el mismo saco que una señora vendía un implantes de mama en un parque Madrid

Voz 8 42:39 sí bueno las pronto Elías esas que te ponían Silicon claro Flavio

Voz 26 42:42 es todo depende todo depende tenemos que ser un poquito serios hay que exigir que las hay que los sistemas de control estilo de Fedea éste lo de la Agencia Española del Medicamento tengan unos estándares saltos y que no haya coladero que no haya países en los que aprobarlo sea más fácil aquí y luego hay que tener en cuenta que la hay una cierto sector de la medicina privada en el peor sentido la expresión que vive de hacer negocio directamente

Voz 1995 43:09 pero que simplemente una de las cosas que revela suele por aclarar en una de las cosas que revela el estudio habla de que las precisamente los controles son muy poco exhaustivos me decía que no hay mucho contra el paradero quince para una mezquina prevista donde esa y un investigador de Oxford consiguieron que una malla de naranjas pasará el control de trescientos europeos para usarse como Maya vaginal para ayudar a los ingresos para decir que hay una denuncia todo esto hiriendo entiendo las cifras son cifras elevadas todo va en el mismo saco pero el

Voz 8 43:38 que se pone los controles que debía pero más exhaustivos pues ya sabemos que hay que mejorar lo que pasa es que más control significa también más gasto para la sanidad pública o privada pero obviamente siempre que encontrar un compromiso entre el gasto la calidad pero es inaceptable que no haya con

Voz 26 43:54 por ahí había hablaba yo de los caladeros es que no todas las agencias de los medicamentos y los productos sanitarios funcionan igual es lo que nos ha revelado a los lejos este informe no que hay países donde digamos tuvo as porque es más fácil pasar el examen y hay otros donde nuevas vale lo mismo el sello de un país con con unos controles laxos que el de un país con un control rígido le ponen el C y eso es lo que hay que hacer que los estándares sean el mismo sean cuanto más elevados que no haya con la de los que no hay asignaturas Marías

Voz 1995 44:27 bueno hay que decir que entre dos mil siete y dos mil diecisiete en nuestro país se han registrado veinticinco mil accidentes de este tipo un asunto más que tampoco podemos dejarlo dejar que se traspase la ministra Luisa Carcedo insistía hace hace unos días en en esa persecución que inició hacía unos meses el nuevo Gobierno contra ciencias pero es como no que es como ir p'alante pero cuidado que los lobbies no se me asusté

Voz 48 44:53 estamos aquí contra nadie lo que estamos eh vamos a demandar es que todas estos ofertas que existe demuestra

Voz 1 45:02 como que parecía que el nuevo Gobierno

Voz 1995 45:05 me impulsaba a unas medidas concretas contra el ciencia pero como situación que batía eso está diluyendo poco al menos da da esa sensación los ese compartir quedarán

Voz 26 45:15 acciones que de que la centro miedito de que de repente disco en concreto lo que han dicho es que hay que hacer más estudios

Voz 1995 45:21 respecto a la homeopatía el acupuntura vamos

Voz 26 45:24 hay miles de estudios hechos cientos de estudios con garantías lo que hay que hacer es un análisis de todos los estudios que reúnen las garantías elevada lo que la ministra al parece que ahora no quiere admitir que la homeopatía ni la acupuntura cura más allá que el placebo lo otro es es marear la perdiz

Voz 1995 45:41 pero la Sala de la acupuntura eh que también está en el foco Mulet

Voz 8 45:45 hombre también están enfocó porque es una práctica muy popular en lo que pasa que efectividad efectividad ha demostrado muy poca siendo muy generosos sigue esa he visto una discreta efectividad en dolores crónicos localizados en la parte lumbar en migrañas poco más lo que pasa que la efectividad que ha visto no es por todo eso que te cuentan de la energía de aquí todo esto porque he visto que de la misma efectividad si te pones las agujas una de las ponen al azar osea que parece ser que es un efecto porque cuando tenía son dolor localizado que te pinchen el despiste

Voz 47 46:21 el sistema nervioso vamos agrega a no Sina cuando ya a mí me duele la cabeza si me pego en los dedos del pie con una pata me deja dolor de cabeza me olvida que te

Voz 1995 46:31 vida eh pero yo le doy datos eh venga mucha de la gente que nos está escuchando además estará en ellos porque más de dos millones de españoles se han sometido al menos a un tratamiento de acupuntura en los últimos doce meses más de dos millones españoles

Voz 26 46:47 sí es que crees cree esas líneas popular

Voz 8 46:50 es una terapia popular eso no lo hemos negado ningún

Voz 26 46:52 momento pero bueno hay muchas cosas que han hecho

Voz 8 46:55 los españoles que tampoco serían aconsejables

Voz 26 46:57 acordaos de las pulseras Power Balance también se las compraba mucha gente lo que opinamos la mayoría sobre algo que sea un hecho no importa si ahora nos ponemos de acuerdo todos los españoles y votamos que la desde la gravedad no funciona yo estoy en el sexto piso de de Bilbao en la Cadena SER Isaac luego al al balcón y digo no funciona la ley de gravedad me voy a estampar contra el suelo esa es la realidad y la acupuntura en realidad tiene una buena prensa a raíz de estudios poco rigurosos y a raíz de que digamos los chinos engañaron a los estadounidenses como chinos en los años setenta

Voz 8 47:30 sí porque hay una cosa que dicen que a mí me hace mucha gracia hice no la cúpula

Voz 1 47:34 ahora viene desde hace seis mil los siete mil años

Voz 8 47:36 los sí hombre hace siete mil años la gente se moría a los veinte años hace siete mil años explícame cómo hacían agujas que industria metalúrgica tenían que tiene una tradición

Voz 0228 47:47 John asiática

Voz 8 47:49 no sé que las alud en los para

Voz 0228 47:52 mis asiáticos está están parte basado in de maneras de tratar enfermedades yo creo que parte del problema es la misma popularidad yo creo que es fácil con alguien Bona algo esas todo se apunta cualquier persona piensa que se puede poner por ley para haya hay que funciona en su país no sé si es cierto

Voz 1995 48:17 ay si la ley además de explicar que es el Chelsea

Voz 26 48:20 ya es una supuestamente es una energía vital que fluye por el guarda

Voz 8 48:23 sí que a los indios la llaman plana porque es muy duro

Voz 26 48:26 de cada una de cambiarme de energía vital tengo su está energía vital supuestamente cuando se te te fluye mal te provoca enfermedades no es la misma energía

Voz 29 48:35 vital que que la de Ricky

Voz 47 48:38 la misma energía vital que la reflex pregunta es la que te cobran las energéticas tú has probado es la acupuntura

Voz 29 48:45 yo no pero familiares sí

Voz 1 48:47 tú has probado la cultura Gámez sí sí sí sí sí la aprobar si no te acuerdas muchas cosas en la vida así que que no

Voz 47 48:55 te acuerdas tú no no irá a mí me hicieron acupuntura en las manos se llamaba mano puntúa coreana

Voz 26 49:01 me pincharon muy suavemente con una treintena de agujas en los dedos en la palma de la mano los daños no no no no porque no penetraba más ama de la te Elijah superficial y cuando yo le pregunta el experto varias veces al mano punto coreano dije porqué era mano puntúe hay no acupuntura me dice porque se dan las manos llegó vale me ha quedado claro Inge porqués coreana y me dice porque yo soy coreano

Voz 47 49:23 entonces luego lo pero bueno pues está bien puede discutir que entonces yo le pregunte para

Voz 26 49:28 que servía le dije yo tengo psoriasis y le digo entonces esto me va a curar dice te lavas bueno si tal es mentira la psoriasis no se oscura es así de claro es mentira no hay manera de que este señor para empezar cuando le pregunte por la energía me dice es que yo detecto el chip hoy el chilla y cómo se detecta Achim dice no no se puede detectar sólo lo detecto Joy los agricultores llegó vale acabamos esto es una partida de póquer con cartas

Voz 8 49:55 bueno eso es una cosa como te aciertan siempre en el sitio de ponerla aguja cuando hay personas gordas personas flacas personas altas pero

Voz 1995 50:03 a la energía es lo que ahora tienen en contará el punto de de ser complica ahí sí hay gente que se pasa la vida para Mulet de muchas gracias a vosotros Reverte verde como siempre Gámez un abrazo hasta la semana que viene de mucho

Voz 1 50:22 con Toni Garrido

