Hoy por Hoy (05/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 05:21 la vergüenza avergüenza es un sentimiento muy español que se fortalece mucho en estos días durante las cenas de Navidad en el karaoke con tus compañeros o el pasado fin de semana con el resultado de las elecciones andaluzas los cadáveres en la serie de venza a Verdi no lo tenían pero han dado en el clavo demasiado bien también en resumido encendiendo que es muy difícil de Bali con la vergüenza que es la vergüenza Yllanes cuento la vergüenza ajena asentir en tus carnes algo por lo que está haciendo alguien que estábamos acostumbrados a vivirla en ocasiones pero los de la sede vergüenza los creadores de la serie vergüenza han sabido captar esa manera de hacer el ridículo tan peculiar que tenemos en este país los aires de grandeza ya casi forman parte del costumbrismo español y otros rasgos que menos divertidos porque no son nada divertidas como el racismo o el machismo también podríamos decir que están enganchados a nuestro ADN ver la serie vergüenza es no sabía habían decirle si es terapia o Expiación o quizá una mezcla de dos de las dos cosas como cuando te sientas delante de Gran Hermano VIP Lviv no el otro sientes constantemente la necesidad de cambiar pero no puedes hacerla es todo tan vergonzoso Arenas debió muy buenos días es que no sé cómo lo hacéis fervor que difíciles hice yo te pregunto qué es vergüenza es difícil verbalizar lo

Voz 7 06:56 ah sí es difícil pero es fácil también osea es una historia en realidad es una historia normal y corriente lo que pasa es que los personajes meten la pata tanto y tantas veces

Voz 4 07:07 yo creo que todos estamos en esta mí

Voz 7 07:11 más situación pero no lo no lo vemos

Voz 4 07:13 a nuestro imagino

Voz 1995 07:16 Nahr si a uno le algunas situaciones que plantea por ejemplo Álvaro Fernández Armero que el creador guionista de la serie Álvaro muy buenos días qué tal pero ojalá con Juan Cavestany un abrazo es difícil sea así te pregunta Alicia Molina que es la vergüenza insisto es fácil es como el porno lo reconoces enseguida pero es difícil verbalizar

Voz 4 07:35 sí yo yo hay un punto en el que cuando hablas de vergüenza cuando hablamos de vergüenza y concretamente en la serie yo siempre pienso que tiene mucho que ver con una con el pudor al menos en en el escenario propio la serie sí pero pero sí

Voz 1995 07:48 qué diferencia Intel avergüenza del pudor

Voz 4 07:51 digo el pudor personal saque quién quién genera mucha vergüenza ajena quién se mete en unos charcos muy grandes como ellos es porque tienen un sentimiento de pudor mucho más grande mucho más acusado de lo normal ahora con esto no estoy definiendo vergüenza que los la verdad

Voz 1 08:07 a la pregunta de qué diferencia hay

Voz 1995 08:09 la verdad el pudor Valín ha puesto la cara de poste a esa esa sí que es para quinto

Voz 4 08:14 para decirme por favor

Voz 1995 08:17 este momento de la serie de Malena trata de adoptar un niño de cine por favor que esto está sacado de la aviesa imaginación de Cabestany de hechos y no de la realidad por favor Laura

Voz 1 08:33 es muy can informándome

Voz 8 08:42 volviendo desde y

Voz 1995 08:45 a mí me parece una de las grandes frases regir los últimos tiempos

Voz 8 08:49 junto con la de

Voz 1995 08:51 no voy a presentar los presupuestos de Sánchez hace dos semanas devuelve

Voz 7 08:55 estuvimos no es rizar el rizo porque no solamente lo que dice sino cómo lo dice ella ahí se suma nuestra vergüenza al hablar tan mal inglés no sé qué nos pasa

Voz 1995 09:05 si las seguir lo tiene todo todo

Voz 7 09:07 sumando y yo creo que no no da puntadas sin hilo extra es tremendo

Voz 1995 09:12 tú cuando les en el de primeras dadas enseguida hablamos con una excusa cuando desde primeras dadas el guión Malena tuya hay

Voz 7 09:19 o sea yo Filippo sea yo fíjate ya llevamos un tiempo la segunda temporada pero esta cuando me llegan los guiones empiezo a leer empiezo a decir no no no me llevo las manos a la cabeza hay digo pero esto es que tienen en la cabeza me lo pregunto realmente Álvaro que tenéis en la cabeza

Voz 1 09:37 no pues se escandalizaron como no lo conseguimos nunca del todo seguimos enderezando tira más para que no es esto no lo quiero hacer nuestro objetivo no ha dicho todavía no no

Voz 7 09:47 no ya por el escándalo está en mí la verdad parece que como lo tengo que hacer tengo que hacer tengo que tirar p'alante y no pensar demasiado pero sea no solamente me escandalizó leyéndolo

Voz 1995 10:00 haciéndolo un poquito también aunque trato de no no tengo nada que ver y luego viéndolo CIO la triple es una triple combinada es el Eslalom de la vergüenza te cuenta tú Álvaro parece normal

Voz 4 10:14 si a la vista obviamente la algo la entrevista se va a quedar

Voz 1995 10:17 Motta m cuando ves a alguien un asesino enseño parecía normal

Voz 4 10:21 pues sí sí sí el aspecto de debería tener alguien que hace esta serie

Voz 1995 10:25 no desde la ironía la verdad yo también lo pienso verán tenemos con nosotros Isabel Serrano que psicóloga porque queríamos que alguien nos explique era exactamente que consiste el sentimiento de avergüenza vamos a dar un poco de ciencia puestos muy gracioso todo o no así que vamos a dar un poco de de ciencia porque la vergüenza en ocasiones hace reír aquí lo paraliza hay incluso como como algo a la gente a la que le inspira es algo universal aunque es verdad que en España tenemos un concepto de la Vergüenza muy particular Chábeli buenos días

Voz 9 10:52 hola qué tal buenos días ya has visto que tanto

Voz 1995 10:54 pero en detentado pero saca necesitamos Madina lo intentaba Álvaro también necesitaban saber quiénes expliques que es la vergüenza

Voz 9 11:02 pues la vergüenza es un sentimiento social tiene que ver con el hecho de que estamos en en sociedad estamos ante

Voz 4 11:08 nosotros ICO los otros cinco

Voz 9 11:11 a una extrema preocupación por la mirada del otro por lo que el otro pueda pensar o pueda decir pero nace internamente

Voz 0247 11:19 arranca la la vergüenza como es él

Voz 9 11:21 cimiento de de humillación arranca del sentimiento que yo tengo de mí mismo como alguien no valioso como alguien que tiene algo que no va

Voz 1995 11:30 ha pedido eso justificaría una parte porque escenas queda fuera en esa aspiración la vergüenza ajena que es todo lo contrario

Voz 9 11:38 la vergüenza ajena es la otra parte es decir son las dos caras de la misma manera por una parte está la vergüenza que me hacia mi sentir vergüenza y no me quiero mostrar no me quiero exponer la vergüenza se nutre de secreto y de hecho superarlas significa salir de una madriguera tiene que ver muchísimo con la empatía con la sensación de estar demasiado leyendo la mente el otro demasiado en el otro y luego está el otro extremo estará aquellos que tienen la incapacidad total como le pasa al protagonista de la serie o mejor dicho los protagonistas de la serie de leer la mente de las normas de estar estos cerebral sea tiene que ver con los circuitos cerebrales asociados a lo social

Voz 1995 12:15 pero emoción perdona Isabel son emoción muy curiosas yo sí ahora recuerda con quince años pues aquella chica que conocía lo recuerdo pero no no vuelvo a sentir el amor que sentía pero sí recuerdo la vergüenza que pasé cuando un día llegó su padre se siguen soy capaz ahora de de devolver a sentirme avergonzado darnos más pero bueno decirme enamorado cómo cómo es posible

Voz 9 12:39 claro porque la vergüenza tiene que ver contigo misma es un sentimiento que que tiene que ver con tu sentimiento de de autoestima de valor de cuantos Juan seguro me siento ante una situación que en este caso puede arrancar de pues eso de miedo tengo temor a la mirada del otro sea la que la persona que siente mucha vergüenza primero se juzga a sí misma por supuesto pero desde luego teme las teme los juicios que temía tú pues el juicio de posibles suegro en aquel momento tenía mucha más peso que la otra emoción social que es el amor

Voz 1995 13:07 qué pasa cuando yo me siento vergüenza yo siento vergüenza deberá es un sentimiento cuando voy a haber una peli siento algo de inquietud cuando voy a ver a comer pero en el caso de vergüenza es mucho más poderoso ese sentimiento que ningún otro

Voz 9 13:22 es que es un sentimiento que nos enfrenta primero a nosotros mismos es muy muy intenso y además te pone en contacto con una una un algo que tiene que ver con la humillación con el sentimiento de puedo ser humillado puedo hacer

Voz 0247 13:34 preciado puedo ser rechazado algo que lo sea

Voz 9 13:37 los humanos como seres sociales no deseamos bajo ningún concepto en lo social es quizá la situación más expuesta sea me expongo a que alguien me me pueda rechazar y luego una tendencia muy humana que tiene que ver con la vergüenza y es que tiene que ver con la tendencia

Voz 0247 13:50 comparación cuando yo estoy

Voz 9 13:53 déjame avergonzada me comparo con aquellos que se supone que Cuba

Voz 4 13:56 a las normas cumplen los moldes

Voz 9 13:58 vale cuando vez a otro sabes qué

Voz 4 14:01 en que no está haciendo lo que se espera

Voz 9 14:03 es cuando surge la vergüenza ajena que por cierto es un vocablo de vergüenza ajena que existen al español en otros idiomas es muy difícil encontrarlo

Voz 1995 14:11 se avergüenza genes no es que es muy sentimental lo que estamos que por el españoles tan potentes pero sabe se lo hemos visto traducido como España Shane y ahí lo dejo Shane se está viendo que a veces es Bajamar Álvaro que cuando plantea esas situaciones realmente tienes que cuidarte no digo en tu vida pero sí es un porque si no es muy difícil captar también siete capturar también sentimientos

Voz 4 14:42 no porque tanto Juan como yo tenemos a que estamos continuamente presos de la sede de del del miedo a pasar vergüenzas como una situación una especie de de yugo sobre nuestra cabeza día a día

Voz 1995 14:58 somos incompletos en estaba g6 vergonzoso que puede dar bandazos eh

Voz 4 15:04 el como cada uno tiene Carlos nos hemos dado cuenta también hay analizando las reacciones ante la serie cada uno tiene tolerancia mayor ganancia un tipo de vergüenza hay gente que tiene mucha vergüenza a situaciones un poco digamos

Voz 1 15:18 qué caso escabrosas yo para esas menos

Voz 4 15:20 a lo que soy horrorosamente vergonzoso es a dar una sensación de mí mismo que ves que no coincide que los demás están viendo cómo explico lo pongo un ejemplo la serie cuando Jesús Gutiérrez en el capítulo de la temporada uno se levanta en un bar porque han dicho que es buen fotógrafo de él dice que es el mejor día de su vida sienta eso yo no puedo con esa escena

Voz 9 15:43 tiene que ver más con la timidez al la timidez es ese sentimiento de no estoy no lo he hecho perfectamente no estoy a la altura de mis cánones La Vergüenza sin embargo su sentimiento de indignidad

Voz 1995 15:52 yo creo que arrancan uno mismo creo Álvaro que tenías que algunas veces con Isabel Gracia media televisión hay gente que te puede dar

Voz 9 16:01 bueno el mayor experto es el que sufre la vergüenza pero eso es más timidez desde nuestro plano es un tipo tímido que teme el no no haber llegado a la altura no es tanto la mirada la mirada del otro lo refleja pero su idea es no he llegado a mi hígado a mis estándares lo que se supone que que se espera

Voz 4 16:18 no yo comercios cuando uno cree que que hace pues uno uno que yo sé que cuando habla inglés fatal cree que está hablando fenomenal

Voz 8 16:25 eso provoca

Voz 1 16:28 en tu casa tu caso leerlos es vergüenza ajena Belles

Voz 1995 16:32 que sí colapsos vamos a quedar con con Álvaro y como Elena hablando de la serie muchísimos goles para ayudar a entendernos y un poquito mejor ese sentimiento es Spanish del que hablaba Álvaro muchísimos sabe que lo hacemos una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando de vergüenza que yo decirlo con rotundidad

Voz 10 16:52 en Río

Voz 6 16:55 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 4 22:03 no estaba no está en nuestra intención hacer un retrato a un país que estamos como contando la historia

Voz 1995 22:09 mucho más intimista porque es esto se llama boletín informativo

Voz 4 22:15 bueno no no nos veíamos digamos no no era un reto al que nos viéramos supeditado no pero una vez escuchar los comentarios y que de alguna manera lo que está claro es que la hemos escrito en España hay desde una realidad circundante con lo cual de alguna manera es nuestra idiosincrasia esta hay poco plasmada

Voz 1995 22:36 pero es muy fino Malena a la vergüenza si es muy llamativo ya no lo es es un ente un sketch

Voz 7 22:44 en el cierto ha estado en la dirección y los guiones bueno en todo pero el hecho de yo vengo ha trabajado mucho en Tele siempre también estoy muy acostumbrada a un ritmo muy marcado en donde también es un tipo de humor distinto donde hay más chistes y tal aquí desde el principio se nos marcó desde la dirección son también desde la partitura que teníamos que silencio

Voz 4 23:09 es una comedia con silencios era como

Voz 7 23:12 rarísimo para mí siempre me habían pedido mucha velocidad mucha velocidad épica adicto y tal y de repente Juani Álvaro decía no no no no tú mira le mira le mira le la verdad que al principio era incómodo y digo pero sólo Lemir hoy tú mira le y lo que vaya surgiendo en realidad es es un acierto porque la incomodidad se transmite genial porque es el el espectador el que dice porqué no hace nada porque no nos vamos de esta escena vamos a pasar a otra

Voz 1995 23:43 pero ellos tienen en España ilegal

Voz 9 23:46 es muy cómodo si tienen un incómodo

Voz 4 23:51 ver si una de las consignas que teníamos y seguimos teniendo es que tanto los los personajes como por ejemplo la figuración no reaccionara gestual mente ante nada sino que se limitaron a observar con cara de palo lo que estaba pasando por pues eso es lo que decía en la que intuíamos que que ése podía empezar a acumular caras cara a y al final no cuentas nada al final no te transmite la tensión te la da la no reacción eso es lo que te pone tenso

Voz 1995 24:21 hombre a veces se nos imagino Attiyah Cabestany en un parque dando comer a las palomas viendo lo que ocurre y aparte

Voz 8 24:28 de ahí viene la serie pero es que nuestra realidad nuestra

Voz 1995 24:31 tal y hace que te pongas a ver la tele ideas momentos en Operación Triunfo como este

Voz 1 24:42 su culo

Voz 1995 24:44 de la realidad te lleva a que veas vamos a ver cómo se entregaba al Balón de Oro hoy por primera vez le dan por primera vez el mundo del deporte le dan el balón de oro a una jugadora de fútbol llega al presentador y le pregunta está que sea nada a ver si se pregunta ánima dijo Vergüenza o una diputada de Ciudadanos Marta Martín que quiso hacer una defensa a favor de los dientes alquiler apelando al como entre mujeres de esta manera

Voz 1 25:15 por tanto yo les pido que tengan ustedes sonoridad con todas

Voz 1995 25:22 Vida de hermanas sonoridad es esto de la radio en la sonoridad es otra cosa distinta calidad Marta Martín o lo de Marta Sánchez

Voz 20 25:33 muere

Voz 27 25:36 hola

Voz 1995 25:38 que haya quita lo que esto lo escuchaba Scully ya tenemos ya tenemos lío o esto otro

Voz 1 25:48 en fin yo no se en el parque pero es verdad que vivimos rodeados de momentos muy vergonzosos los que Claver están al alcance de la calle

Voz 7 26:00 vientos así

Voz 1 26:02 por qué

Voz 7 26:03 B hay una mayor o menor medida todos hemos pasado por ahí y quien diga lo contrario miente no sea quiero decir a lo mejor no en extremos tan tan tan grandes como Jesús y Nuria

Voz 9 26:16 pero bueno es que hemos pasado por y entonces en ese punto identificación yo creo que la gente se reconoce dice y bueno

Voz 1995 26:24 pero pero tú eres actriz modelo entonces tuya Diane quiere

Voz 7 26:28 es decir con esto

Voz 1 26:30 a ver si te refieres estás acostumbrado Inter vergüenza

Voz 1995 26:35 una asimilar sentimientos recibe operativa disimular avergüenza de ser fácil utilizas a ir

Voz 7 26:40 pero qué dices es una idea equivocada de los actores o por lo menos en mi caso yo lo de lo mío y somos extrema yo soy muy tímida muy tímida

Voz 1995 26:52 así es como salir antes de ir al baño

Voz 7 26:55 entonces se ha ido al baño y entonces al lo he visto un chico canoso que iba como tres pasos delante de mí yo pensaba Álvaro y empezó a gritar Álvaro Álvaro ha girado a un uno quiero decir es una estupidez lo que acabo de decir pero es un sentimiento que me ha embargado que decir hay que vergüenza

Voz 4 27:20 te digo a mí también

Voz 1995 27:23 este tema mira qué bienes e Isabel a Isabel pero haberla vergüenza cuando algo deja de ser con vergonzosa para convertirse en natural voy a poner un ejemplo Le contaba Malena según lo cuento

Voz 7 27:37 cuéntalo cuéntalo municipales

Voz 1995 27:40 yo voy un día esto es algo que nadie se sienta aludido que lo tengo que ir pero una vez fui a gimnasio hace poco Ivica había un señor con un sacador jo es Caracas visto en El Vestuario El Vestuario y estaba secándose sus partes la secándose el pelo de abajo

Voz 1 28:05 gracias Marina por la sutileza entonces

Voz 8 28:09 sí que madre mía ya de

Voz 1995 28:12 claro es que volví otra de viaje Nacho había otro señor había otro señor no el primero otro haciendo lo mismo dije a mí estamos ante un influencer se ha habido alguien la tendencia de la que se naturalista y ahora ya yo voy allí no más natural del mundo es ver a gente es como la vergüenza a ser costumbrista lo contado bien pero inhábiles excelente ejemplo de cómo funcionamos como una vergüenza para acaba siendo algo normal bueno pues ya

Voz 7 28:47 claro que si el ser humano se va acostumbrando lo que le echen y entonces lo que al principio puede ser un horror y dos si ya vas tres días al tipo secando otro huevo pues oye pues

Voz 1 28:58 lo malo y nada

Voz 1995 29:06 pero gracias bueno vamos a la seria en la SER y por ejemplo el momento cuando te regalan la tu personaje regalan en tu cumpleaños

Voz 1 29:16 ha dicho felicidades unas bolas chinas a meterte en ella la a día mira al trabajo hacer la compra bueno que ahora mismo Dávila llevo puestas

Voz 1995 29:34 muy bien ya ves es me gusta mucho la petición y luego las palabras Ichi para del muy bien el carácter español

Voz 4 29:51 en en en esta temporada es que hay dos personajes nuevos bueno hay varios personajes nuevos pero esta chica que habla que es amante cuesta hay te enfrentas personaje Vanessa y su marido Ramón son los los que traen ese tipo de vocabulario la segunda temporada de muy de Madrid muy de hecho de extrarradio

Voz 1995 30:09 de momento que vivía mucho turismo y desapareció Marina Jane camuflado desaparición de Sabadell afortunadamente Motta en el sexo Maheta bastante hay una escena va a pasar a la historia la escena de sexo de la serie

Voz 1 30:28 sí sí sea lo que yo sigo

Voz 1995 30:34 recuerden si ganara sería la palabra fue algo que lo ha escrito él sería digo yo cómo será ese fue uf es que éstas siguen Lobo cuenta esta

Voz 7 30:45 no no no no no no lo voy a contar porque sino la gente le voy a hacer un spoiler tremendo y no me lo perdonarían porque aparte la la sorpresa pero sólo voy a decir una cosa yo graves así esa escena que aparecen en el capítulo VI salió bastante fui con miedo ese día el rodaje diciendo yo no sé esto cómo va vamos a hacer verosímil todo esto que nos plantean Álvaro y Juan salió del tirón al prime la primera tomando sí perfecto cuando terminamos de rodar hijo corten yo mire a la gente del equipo miraban para abajo sea quiero decir no me no cruzaban conmigo la mirada era como como que movía la cabeza con un poquitín

Voz 1995 31:26 tienen la misma nuestros oyentes para verla seria la palabra fue el tirón episodio números

Voz 1 31:37 son dos

Voz 1995 31:39 que vamos a JAL un poco ahí no porque

Voz 7 31:41 bueno lo dejamos ahí para que lo vea la gente deje

Voz 1995 31:44 te llamaré cuando expectativas con motivo Malena llevas muchos años haciendo no sabía un poquito mejor

Voz 1 31:51 con bailes maravillosos así que hay que dar las gracias

Voz 1995 31:53 una provenientes de las mujeres más divertidas de este país y nos hace pasar también muchas veces y luego cuando drama también así que por una parte aclara y Álvaro yo creo que dentro de unos años se estuviera para entender quiénes éramos nosotros pondrán vergüenza y la culpa será tu Álvaro muchísimas gracias a un abrazo a Cabestany Malena Gracia es más un placer vergüenza no se la pierdan merece la pena vergüenza

Voz 1 32:52 Toni Garrido Cadena SER

Voz 29 32:56 un útero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 0269 38:40 mí eso está condensado es es que son muchas ideas

Voz 39 38:44 ante la emergencia que está sucediendo en el ámbito de

Voz 0269 38:50 la política andaluza ahí le irrupción de un partido de extrema derecha como Vox entonces hay que hacer una reflexión pausada pero también profunda no para aportar quizás algunas ideas pero yo comprendo que si son poco largos

Voz 0247 39:05 no no es una crítica es una realidad de que hay un mercado que una serie de personas hay que se quedan que no tenemos tiempo para leer

Voz 1995 39:12 bueno resúmenes es pero es verdad yo pero hay gente que prefiere no hacer algo corto porque no condensada bien al mismo tiempo hay mucha gente critica este momento donde todos los tuits son doscientos cuarenta

Voz 0247 39:25 no pero es verdad lo que decía el compañero del podcast al final eh para mí por ejemplo el poder escuchar algo mientras estoy conduciendo bien como si fuera la radio mientras estoy haciendo una tarea mes mucho más sencillo

Voz 1995 39:38 adiós

Voz 0247 39:38 sí claro la radio pero bueno los Artin los toros no se se escuchan Parla

Voz 0269 39:43 aquel no que hay un tiempo para todos también se pueden en un artículo reposado cuando tengas un tiempo cuando acumulen varios que te interesa es como leer un libro es puedes trozos

Voz 1995 39:58 o sea es la manera Regino María compartimos a que tu lado página de libro belenes queda solamente poder ver tuit peligros sabía si yo llego allí después llegó después de los las fieras empiezan a dormirse cojo la primera página

Voz 0269 40:18 yo no llegó al tercer par almerienses tú problema claro yo me despierto cuando quieras hacerlo

Voz 1995 40:24 tú Mascornella porque entonces

Voz 0269 40:27 me lo estoy yo los Fit con mucho respeto a todas las redes sociales creo que no transmiten más que lo inmediato por mucha profundidad que se quiera darles se queda en el mesón decía adiós a mí me dan mucha mucha grima pero mira quiero el tema

Voz 1995 40:43 de las grandes ese tipo perdón que se crean conversaciones que se mantienen ahí que no sea nada relevantes que no representa la vida real

Voz 0247 40:51 no hay que Twitter no sirva para Nadal es otra cosa es otra herramienta de aparte de que vale mucho no pero yo sólo digo que entre el blanco y en negro y mucho gris

Voz 1995 41:02 es más yo estoy como María yo estoy con grises más claros claroscuro Renfe en víspera del cuarenta aniversario de la Constitución hoy vamos a viajar vamos un poco al pasado porque realmente estamos hablando de de antes de ayer todavía no había nacido María tasas y seguramente recuerda Adolfo Suárez en esos momentos en ese contexto por ejemplo cuando se comprometía llegar a un acuerdo con el resto de grupos políticos para elaborar una Constitución para todos puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en la como animaba a los españoles a votar en el referéndum de la Constitución en un anuncio institución curiosamente leído por la periodista Rosa María Mateo hoy directora de RTVE la soberanía nacional reside en el pueblo

Voz 16 41:47 por eso este pueblo ha de ser quien decida con su voto si es esta o no la Constitución

Voz 1995 41:53 cómo fue aquella lejana histórica jornada el seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho en la que muchos españoles ejercían este derecho

Voz 31 42:00 a las nueve de esta mañana se abrieron los colegios electorales mostrando bastantes de ellos largas colas de espera

Voz 1995 42:06 institución representada por casi el ochenta y ocho por ciento de los españoles

Voz 8 42:11 justamente un doce por ciento

Voz 1995 42:13 no lo no lo hicieron eh sancionada posteriormente el veintisiete diciembre de ese año por el Rey Juan Carlos en las Cortes

Voz 40 42:20 como Rey de España y símbolo de la unidad de permanencia del Estado a la Constitución

Voz 1995 42:27 al pasar Garzón tenía veintitrés años eh

Voz 0269 42:29 sí sí yo estaba estudiando a posiciones para para jueces ingresar yo estaba muy real sí terminé es ese año derecho ahí termina en junio y en septiembre comencé el estudio de las oposiciones por tanto estaba estudiando ya la el proyecto de Constitución y luego la Constitución fui mi promoción de jueces y juezas fue la primera constitucional es decir fuimos los que juramos la Constitución y no los principios generales del Movimiento Nacional Iraquí leyes fundamentales Roy fue la XXVII promoción de dejó de mi simpatía lo que juramos prometimos la Constitución tienes con

Voz 1995 43:12 estoy de promoción todavía claro

Voz 0269 43:15 eso sí con otros bueno estamos distribuidos por toda España por ejemplo Manuela Carmena este mi promoción o Margarita Robles también fue una promoción interesado seis bastante interesante pero fuimos los primeros constitucionalistas lo cual es importante porque yo jamás hubiese jurado le fundamental en Reino íbamos a principio de momento en la base de Suárez yo tiempo después conocí a Suárez personalmente y fuimos muy amigos hasta que él pudo tener su su frecuencia y además me acuerdo que aquí se decía de mí que mirlos la Universitat ellos yo le decía tenemos un dicho en la universidad dice cuál cuál es decir digo arriba abajo Suárez al carajo se reía dice dímelo otra vez cuéntame otra vez comer aquello la verdad es que en el momento tratamos mal quiénes bueno peleábamos en la universidad incluso éramos partidarios de la ruptura

Voz 7 44:23 ahora

Voz 0269 44:24 Alfons Suárez pero después con el paso del tiempo eh soy de los que piensan que su papel fue memorable y cuando te lo cuente yo tuve el privilegio de que me lo contara en directo muchas veces realmente fue un héroe en ese momento venir de donde venía la transitar por la transición lidiar con todos los monstruos que estaban por allí boletín dando y que ahora nos amenazan de nuevo otra vez pues la verdad es que hay que reconocerlo y admirar

Voz 1995 44:56 y en aquel momento después apareció González decía hace poco que era la mejor de las constituciones aunque todas las posibles que en aquel momento pensaba que era una buena Constitución aquello sobre lo que Phil por fin firmabais esa primera promoción pensar es era una buena Constitución bueno quizás

Voz 0269 45:13 fue la única Constitución posible y hay partes de esa Constitución que son realmente buenas no preámbulo es impresionante todo el capítulo de derechos y libertades lo tiene todo lo tiene todo otra cosa es que se cumpla el modelo territorial quizás fue el único que se podía hacer en ese momento pero quedó cojo oí es tiempo ya de de una modificación como necesariamente por ejemplo cuarenta años después el lenguaje inclusivo de la Constitución es absolutamente no Cesáreo eh que es el que se corrija que se modifique tienes un artículo cuarenta y nueve es el apoyo a dice el disminuidos físicos y psíquicos tal pero habría que hablar de personas con capacidades diferentes los discapacitados como máximo es decir el género que hay hay que atravesarlo transversal izaron la Constitución pues por ejemplo sostén no son importantes

Voz 1995 46:14 porque en estos cuarenta años eh sólo ha habido una reforma del artículo ciento treinta y cinco pactada de manera expresa el PP y el PSOE sí

Voz 41 46:22 trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural domo con la de dos reformas lleve impuesto de Madrid

Voz 1 46:35 en el noventa y dos para adaptarla al Tratado de Maastricht incluir un embajador

Voz 1995 46:39 ha habido dos reformar esto es el techo de gasto exactamente que hemos sacralizar el texto constitucional a vuestro juicios texto no sepa para las tablas intocable

Voz 0247 46:53 en intocable sinceramente es decir es un texto que se hace en un momento histórico que que ese momento histórico y lo que es España hoy es algo diametralmente distinto con lo cual los avances que ha tenido a la sociedad española que ha tenido

Voz 1995 47:09 en general las hacia mundial

Voz 0247 47:12 hay cosas que no es tan siquiera incluidas como el hecho de que España sea parte de la Unión Europea eh no aparecen ni tampoco las diecisiete comunidades no aparece en Ceuta y Melilla expresamente no aparecen que ya el servicio militar no es forzoso no hay una serie de cosas como la realidad que no parece que el que no se haya prominente la la preeminencia de la Iglesia católica cuando nosotros hemos ido avanzando en otras series como sociedad y las leyes han ido haciendo entonces porque no se podría de asustar

Voz 0269 47:44 lo que pasa es que yo creo que es estás canalizando demasiado el texto constitucional en el sentido de que es muy peligroso tocarlo no no es así es decir la mayoría de los partidos están de acuerdo en que hay que eh modificar ese texto es lo que ocurre es que no se ponen de acuerdo por otra razón es por razones políticas pero lógicamente hay hay un tema que es por ejemplo el artículo cincuenta y seis punto dos que es la inviolabilidad del Rey es decir no es de recibo dejarle lo tenemos recientemente en el presidente de México que ni su discurso de toma de protesta como se llama allí de toma de posesión viejos renunciamos a la inviolabilidad que cualquier juez pueda juzgar a los políticos el presidente de la repúblicas y los jueces son independientes como dice la Constitución no deben de serlo no tenemos que proteger con determinada categoría de jueces los aforamientos por ejemplo es algo que es anacrónico

Voz 1995 48:45 piezas más lejos

Voz 0247 48:48 lo eso es que las las constituciones de nuestro entorno se han reformado hasta en cien ocasiones en el caso de Austria y Alemania

Voz 1995 48:55 no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a hacer un alto en el camino y enseguida

