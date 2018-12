Hoy por Hoy (05/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:08 José Antonio Marcos buenos días o la tónica tal buenos días

Voz 1018 00:11 visto y no visto menos de cinco minutos la conocida como Sala del sesenta y uno del Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad apartar al juez Marchena y los otros seis magistrados que juzgarán a los políticos independentistas catalanes entienden que no existen razones fundadas para dudar de su neutralidad profesional Alberto Pozas

Voz 0055 00:27 sí conoceremos los argumentos en las próximas semanas pero sí la sala ha necesitado apenas unos minutos para desestimar de plano las recusaciones estimar las por segunda vez además en apenas unos y medio varios líderes independentistas pedían apartar a todo el tribunal del pluses a su presidente Manuel Marchena por ejemplo por haber sido el candidato del PP a presidir el poder judicial y por las afirmaciones de los mensajes de Whatsapp del senador Ignacio Cosidó diciendo que Marchena les permitiría juntos hablar desde detrás la Sala de lo Penal del Supremo esto implica José Antonio que el calendario para el juicio se mantiene intacto cuestiones de pronunciamiento solucionadas antes de Año Nuevo en los interrogatorios arrancando en en enero

Voz 1018 01:00 pues en príncipe gracias Pozas no habrá por tanto retraso en el comienzo de este juicio en lo político después llegan noche presente el Gobierno Pedro Sánchez anunciara que definitivamente presentará en enero proyecto de Presupuestos en el Congreso incluso sin tener cerrado un acuerdo con los independentistas catalanes la ministra de Economía Nadia Calviño ha admitido que la cosa sigue siendo difícil aunque no imposible y en ese mismo acto estaba el diputado del PDK hace cerrar Bell que no cierra

Voz 2 01:23 a todo

Voz 1018 01:24 la puerta la búsqueda de un acuerdo que sin embargo para Gabriel Rufián d'Esquerra sigue siendo impensable

Voz 0259 01:29 difícil no es imposible tenemos una base buena sobre la que construir que es el acuerdo con Podemos y sobre esa base yo creo que podremos construir los consensos necesarios no vamos a tirar la toalla

Voz 3 01:39 eh antes de empezar el mismo no rotundo que hace dos meses si hay una solución política para Cataluña una propuesta sobre la cual entendamos que razonable poder negociar podríamos negociar el presupuesto

Voz 4 01:52 no ha cambiado nada qué harían ellos si tuvieran las

Voz 1018 01:54 con vayan a la cárcel o el exilio lo hay partidas peso cuesta

Voz 1 01:58 áreas suficientes para pagar la dignidad de nuestros compañeros sobran

Voz 1018 02:03 Lucía tras autonómicas del pasado domingo que abren la puerta a un posible acuerdo de los parte de los partidos de la derecha incluyendo los ultras de Vox el candidato de la plataforma que incluirá a Ciudadanos en Barcelona Manuel Valls ha dicho esta mañana que en Hoy por hoy que lo de pactar con Vox será antoja poco menos que impresentables

Voz 5 02:18 cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución eso es verdad en Cataluña y es verdad en Andalucía no puede haber ningún pacto con si no queremos que Vox entre en el juego político visto que no hay ni mayoría de izquierda ni mayoría con el Partido Popular o conciudadanos pues tienen que hablar se tiene que haber una solución inteligente

Voz 1018 02:45 la primera reacción desde la Iglesia católica a las autonómicas andaluzas ni más ni menos que el obispo de Córdoba que se llama Demetrio Fernández y que se muestra feliz por el vuelco político en esa comunidad marihuana Vílchez

Voz 2 02:56 sí en la pastoral del domingo el prelado se alegra de que Andalucía haya sido capaz de dar un vuelco de este calibre dice rompiendo una inercia casi imposible de superar situándose como pionera del cambio social que esperan en la sociedad española no se pueden estar atacando a la libertad religiosa impunemente tampoco la propiedad pública de la mezquita catedral dice en su pastoral no se puede ir contra corriente queriendo construir un mundo sin Dios haciendo referencia al aborto a la fecundación in vitro al paro a la pobreza la inmigración o la presión a los colegios que segregan por sexo dice el obispo que no es ninguna revancha que se trata de una renovación y regeneración de la noble tarea política librando el eso sí a su juicio de toda corrupción

Voz 1018 03:36 hora doce trece minutos el ministro de Fomento y número tres del PSOE José Luis Ábalos es el primer miembro del Gobierno que comenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirma la condena de nueve años de cárcel a los integrantes de la manada

Voz 1 03:47 muy listo siempre que es muy importante que las mujeres se sientan seguras y es evidente que nosotros creemos que hay que decidir claramente la diferencia de abuso los que además los hechos son reconocidos por el Tribunal nuestro cuide constituye más bien una clara agresión y en ese sentido pues vamos a seguir insistiendo a través de la Comisión de codificación para hacer una propuesta que delimite claramente estas circunstancias los magistrados

Voz 1018 04:15 la Sala de lo Civil y Penal de Navarra mantienen que existió delito continuado de abuso con prevalencia por parte de los cinco delincuentes sevillanos en los Sanfermines de dos mil dieciséis aunque no elevan la condena por agresión ya que según el fallo el relato de los hechos probados excluye expresamente la violencia dos de los cinco magistrados han emitido un voto particular en el que sí consideran que existió agresión y por tanto creen que la condena debería haberse elevado hasta los catorce años Un fallo sobre el que tenemos ya más reacciones Marjal unido

Voz 0259 04:40 si este voto particular de los magistrados demuestra que sí era posible otra interpretación con los mismos hechos y condenarlos por violación por eso desde la asociación de juristas grumas leen resaltan la importancia de que los jueces sepan juzgar con perspectiva de género aguas

Voz 6 04:55 misma tiene este caso eso quiere decir no asumir como tiene que actuar una víctima de violencia examinar los hechos teniendo en cuenta que cada mujer puede reaccionara diferente

Voz 0259 05:07 un acto violento la abogada de la Comisión para la investigación de los malos tratos a Vicente espera que estos voz este voto particular influya cuando el caso llegue al Supremo

Voz 1018 05:16 sí hay dos votos particulares de agresión sexual

Voz 7 05:19 por esperemos que sirva de base para que el Tribunal Supremo pueda modificar esta resolución

Voz 0259 05:26 y otra reacción política la de Pablo Iglesias que dice que la sentencia es una vergüenza

Voz 1018 05:31 Nos queda todavía una conexión con Zaragoza en la calle unos trescientos tractores que van a tomar el centro de la ciudad en una protesta agrícola contra el precio del gasóleo Toño apuestan

Voz 8 05:41 buenos días todo empezó en las redes sociales alentaron a los agricultores a movilizarse en toda España en tractor y Aragón ha sido la primera en plasmar esa estampa tres kilómetros de caravana agrícola que circulan para reivindicar un IVA superreducido del gasóleo ventajas en el IRPF con el impuesto de hidrocarburos y los restos de plásticos infertilidad antes que se lo retiro en la pasada legislatura aquí en la plaza de España esperan varios cientos de compañeros que van a recibirlos a ritmo de megáfono cencerros Ivo hoy más de uno confiesan que además de reivindicar también venía nada el gusto de con su tractor por el centro de Zaragoza

Voz 0325 06:12 en todavía con Carlos Cala Isabel Quintana Madrid Activa mañana el escenario dos protocolo anticontaminación sigue limitada a setenta kilómetros hora la velocidad en los accesos y se prohiba aparcar en el centro a los no residentes además esta tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico por el puente en el que se esperan seis millones de desplazamientos

Voz 0824 06:28 carretera del jefe de la Policía Nacional de Baleares destituye a los dos mandos que tramitaron la denuncia de una mujer asesinada por su ex pareja el mes pasado la víctima denunció que el agresor la acosaba y había pinchado las ruedas de su coche y los agentes lo cursaron como daños no como violencia de

Voz 1018 06:42 pues esto es algo de lo que tenemos pero ahora pues eso

Voz 1995 06:44 escuchamos es como siempre seguimos

Voz 9 06:54 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:59 hoy hoy se cumplen cinco años de la muerte de Nelson Mandela alguien cuya historia parece sacada de un cómic de superhéroes

Voz 10 07:09 on

Voz 1995 07:10 veintisiete años encarcelado tras veintisiete años encarcelado alcanzó la presidencia de Sudáfrica conocimiento Historia trabajó para erradicar el racismo desmontar el sistema de segregación por razas El País conocido como el apartheid sin duda su figura is su legado son imprescindibles en la historia para entender la historia de la lucha por los derechos humanos este es uno de esos discursos más memorables que pronunció en la sede las Naciones Unidas en mil novecientos noventa tenemos al teléfono al periodista y escritor John Carlin escritor de Factor Humano la novela la que después se basó Clint Eastwood Invictus la gran película sobre Mandela John muy buenos días Si nos hace necesario hace cinco años desfallecimiento pero se nos hace necesario recordar hoy más que nunca la figura de de un tipo de concordia hay de paz como Mandela

Voz 11 08:11 sí exacto que nunca eh en el mundo en general y de repente tristemente yo en España en en particular podemos estar aquí todo el día y una noche blanco de Fanta de la escena los hechos sugerente pero para resumirlo yo dirán que ya hay dos formas de hacer política una apelando a lo peor de la gente y otra apelando a lo mejor de la gente Mandela triunfo políticamente no fue sólo Janto sino que fue el triunfador político a base de apelar a los valores más generoso de dos seres humanos mientras lo que vemos mundo hoy en día máxima es como apelar a los odios resentimientos bien a los se está convirtiendo en una fórmula ganadora con lo cual se creo que aprender de Mattel acaba es su vida política es algo muy importante en este momento

Voz 1995 09:14 ya hay algo en lo que pone el foco yo creo yo es en la capacidad de dialogar sentarte con tus carceleros escuchar lo que tienen que decir ser capaz de asumir ese discurso y proponer encima he algo completamente opuesto deberíamos solamente apelar a ese sentimiento en sí mismo bueno sino la capacidad de sentarte con el contrario

Voz 11 09:36 sí pueden notado mencionada un momento en que mantengan sus ocho Lage en sí pero voy a aprovechar para hacer poca publicidad tendón con el mando de la empresa en España y prácticamente la la de cómo logró a través del diálogo por supuesto a logró convencer persuadir seducir a su enemigo a más pedido

Voz 1995 10:01 Oltra adulta derecha

Voz 11 10:02 la Sexta surafricana un movimiento que estaba preparándose para ir a la guerra contra el pues el proyecto democrático de Mandela agujereada éxito total que estaban a cinco mil personas armada y a través de bueno sentarse con el hablar con el lo conquistó darle convenció a dejar las armas y se incorporara al proceso político este es un ejemplo claro de muchísimos quizás copas es difícil que superó en fue a esta gente a que no suele la guerra estamos hablando de una ultraderecha surafricana que bueno la que inicie próxima lo peor que nos podemos imaginar en Europa en este momento

Voz 1995 10:41 sí es curioso el fenómeno de de la ultraderecha hablamos hace un rato John aquí de de una serie llamada vergüenza hablamos de lo difícil que resulta verbalizar ese sentimiento tan español de vergüenza yo te digo el de vergüenza ajena que se traduce realmente como Spanish Shane sean no no traducción al inglés de de nuestra vergüenza ajena no y hablamos ese sentimiento porque es muy difícil verbalizar lo la extrema derecha esa contra la que combatió Mandela de estos días es incluso difícil también de verbalizar lo que supone la afrenta el reto que tenemos por delante es hasta difícil de verbalizar

Voz 11 11:16 uno mira hablando de vergüenza yo he pasado los últimos no se diez años que viajó mucho por el mundo cuando la gente me pregunta por España siempre digo mira a España tiene sus problemas como cualquier otro lugar pero hay una gran virtud algo fantástico maravilloso ya que en España hay tres tantos países europeos aunque esto no ha surgido un partido político declaran abiertamente racista inmigrantes pues todo esto y me da pena que no voy a poder volver a ver esto se acabó se acabó su propia integridad española la madre orgullosa alguien me gustaba pensar que había algo en la cultura española parecer estos problemas y tantos CNIO quizá algo superior no pero pues no pues no

Voz 1995 12:05 desgraciadamente ese en ese sentido Jones hemos igualmente europeos e John Carlin estamos pendientes entonces de ese de ese cómic es fantástico en esta idea tuya de cambiar la narrativa aparecen Carla para acercar la figura de Mandela a los más jóvenes estamos pendientes de ellos cuanto esté por favor avisa nos hablamos contigo será un placer como siempre gracias por permitirnos hoy cinco años después acercarnos de nuevo a la figura de Mandela un abrazo grande

Voz 11 12:31 un abrazo

Voz 1995 12:33 doce y doce seguimos una hora menos en Canarias en la Cadena Ser

Voz 12 12:38 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1496 12:42 buscador del ahorro gustar el papel de plata del bocadillo del cole de tu hijo para el río del Belén sombrero no es ahorrar ahorrar en Navidades venir a Mohnhaupt porque sólo aquí podrás llevarte un Samsung Galaxy S ocho gratis con Vodafone Orange Yoigo buscadores del ahorro venida Fun House y fijaos punto es

Voz 1 13:11 no voy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 9 13:27 de esta noche en la SER

Voz 14 13:29 Carrusel deportivo y Hora veinticinco tú eliges si quieres actualidad Hora con Ángels Barceló en la sintonía habitual de la Ser que si lo que prefiere es es fútbol Carrusel deportivo con Dani Garrido en ser más la app de la Cadena SER Onda Media doble programación aquí tú eliges Cadena Ser

Voz 15 13:50 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 1995 13:53 el faro un espacio para compartirlo

Voz 16 13:55 sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 17 14:05 el faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 18 14:16 ella menos

Voz 19 14:16 mire le llamó de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas que emisora de

Voz 1995 14:22 adiós escucha usted

Voz 20 14:24 no ser muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta de señora no pero yo tengo que rellenar la casilla

Voz 21 14:36 me cuesta adherido mente cuadriculada corazón tiene que el corazón tiene razones que él

Voz 20 14:42 no hay tantos es porque te gusta gustamos

Voz 9 14:56 cuenta con las

Voz 22 14:59 pase lo que pase

Voz 23 15:17 de porque en El Corte Inglés hasta el nueve de diciembre tienes un tres por dos en todos los juguetes de las marcas millón Edú Lan Ram Capi Play Lan pagas dos y te llevas tres sólo hasta el nueve de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1 15:36 afortunadamente hay cosas que nunca cambian

Voz 24 15:42 eh

Voz 25 15:46 vamos quinientos años haciendo el mejor tu mundo Jijona la cuna del Tour

Voz 17 15:54 Diego Costa que vosotros sabéis por aire

Voz 1 16:01 Juan Cruz y a Kodama vosotros en París

Voz 26 16:05 a ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova La Ser presenta la nueva edición de foros ciudades situadas las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre

Voz 15 16:19 es una reflexión sobre los nuevos derechos colectivos como la paz y el desarrollo de los pueblos y la preservación de la naturaleza y el planeta adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la Tri milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra paseo en barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es IP pena vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y Ayuntamiento de Cartagena colaboran Renfe ir Repsol

Voz 27 16:56 Securitas Direct en qué puedo ayudarle buenas

Voz 28 16:58 llamaba porque quería instalar una alarma ha sufrido algún robo no nosotros no pero dan robado al vecina del chalet al lado y no tenía alarma in me asusta que les pueda pasar lo mismo

Voz 27 17:07 no se preocupe voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le erigió hoy la alarma instalar

Voz 1 17:11 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula una inning Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 29 17:23 en la Cadena Ser

Voz 15 17:26 bueno Coín

Voz 1995 17:27 con todo el cariño y acabar y haremos las preguntas que nos deja el día Navidades por delante y el tremendo lío montado en su partido al final que presentará Pedro Sánchez los presupuestos o la lista de la compra no no tiene gracia que el jefe de la organización supremacía norteamericana copiarlos clan felicite a Vox por sus resultados en las elecciones andaluzas como corresponderá Abascal invitándoles a la Semana Santa y cómo sabremos si les han invitado o no que un patrullero de la Armada navegue incansablemente junto al peñón de Gibraltar con el himno español a todo volumen eso en qué consiste en dar el Peña o que nos lo devuelvan por cansancio para hacer padrino no sería más efectivo llegar el llevar la fragata a Marta Sánchez que ya estuvo en la guerra del Golfo tiene experiencia y además se sabe el himno con letra hay todo y con tanto giro a la extrema derecha dentro de poco la verdadera España vacía será el centro derecha empieza el puente de la Constitución para muchos eso eso no es una operación salida como Dios manda del Brexit Nos vamos mañana más se celebra mañana

Voz 9 18:50 no no no no venga bueno yo si eso