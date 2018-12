Hoy por Hoy (06/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 a las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 2 00:23 vengo a votar en principio porque creo que es un deber cívico y un derecho que todos los ciudadanos tenemos de ejercer nuestro derecho al voto que no es parece que va la cosa muy bien y queremos pues que siga como yo prometen que van a hacer sobre todo porque nos entendamos todos

Voz 0027 00:37 muy buenos días un seis de diciembre como hoy hace cuarenta años los españoles acudieron masivamente a las urnas para pronunciarse sobre su nueva Constitución la participación alcanzó el sesenta y siete por ciento del censo y los españoles dijeron masivamente sí al nuevo texto que entonces no los habían lesiva garantizar cuarenta años de paz de convivencia y de alternancia política sin sobresaltos España dejaba atrás la dictadura abrazaba una monarquía parlamentaria en un Estado descentralizado ponía rumbo a Europa donde consiguió entrar ocho años después lo apoyó un ochenta y ocho por ciento de los votantes con un respaldo notable en Catalunya que se sitúa junto a Andalucía Canarias y Murcia como los territorios con más entusiasmo pedían una demócrata cómo lo Gable a la de nuestros vecinos hoy de Catalunya llega una desafección hacia el texto sin precedentes iré Andalucía la irrupción en su parlamento de un partido como Vox que dice buscar la reforma de la Constitución pero cuyos planteamientos son una enmienda a la totalidad al espíritu de esa Carta Magna ya buena parte de sus artículos a mediodía los reyes los actuales y los eméritos van a presidir en el Congreso y por primera vez juntos los actos centrales para conmemorar estos cuarenta años de la Constitución y allí estará también la presidenta en funciones de Andalucía Susana Díaz PP y Ciudadanos han quedado ya para la semana que viene para negociar como echar a Díaz de la Junta Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 01:53 buenos días ya han hablado los dos secretarios generales a nivel nacional por parte del PP Teodoro García Egea hay por parte de Ciudadanos José Manuel Villegas ha sido un primer contacto y habrá más para preparar la reunión de la próxima semana ayer Albert Rivera abría por primera vez la puerta a un acuerdo

Voz 2 02:06 que convoque como usted entenderá con cinco partidos políticos en el arco parlamentario con un cambio ejecutar sería una irresponsabilidad mi juicio ponernos a descartar todos los escenarios que encima de la mesa

Voz 0027 02:17 por responsabilidad según Rivera no descartan a la ultraderecha extrema derecha que anoche en La Ser en Hora Veinticinco dejó clara su agenda entre sus prioridades acabar con la Ley contra la Violencia de Género llegan a acusar al Estado de ocultar que existe un supuesto problema de violencia contra los hombres Javier Ortega es el número dos de Vox

Voz 1275 02:35 datos de los hombres que muere a manos de las mujeres

Voz 0027 02:38 no se facilita que no se contabilizan que en sostén si se contabilizan pero no

Voz 1161 02:41 esta facultad

Voz 0027 02:42 si ocultan porque no interesa

Voz 1161 02:44 tirar que también mueren hombres a manos de mujeres

Voz 0027 02:48 se lo estamos contando esta mañana en la SER avalancha de sentencias obligando a la policía a readmitir a aspirantes que no superaron la entrevista personal

Voz 0393 02:55 acumula ya una veintena de fallos en contra los tribunales consideran que los descartes se hacen de manera opaca que lo rechazados no saben qué criterio sigue los examinados

Voz 0027 03:04 las emisiones mundiales de CO2 marcan un nuevo récord

Voz 0393 03:06 los científicos advierten de que los acuerdos del clima de París no son suficientes para frenar el calentamiento global señalan sobre todo a los grandes contaminantes Estados Unidos China e India

Voz 0027 03:20 acaban de aterrizar en Barajas los jugadores del River para la final de la Libertadores del domingo ayer lo hicieron los del Boca ahora han llegado a los el Rivera hace unos minutos en el aeropuerto está Pascual Donate Pascual buenos días

Voz 1684 03:31 buenos días caras de cansancio en la expedición de River que tras doce horas de vuelo ha sido recibida por una veintena de aficionados que espera esta vez en Madrid que sólo se hable de fútbol

Voz 3 03:40 yo espero que no Celia tanto como en Argentina porque quiero ver ya

Voz 2 03:43 que se jueves bien y eso espero que gane Rivas

Voz 3 03:46 claramente

Voz 1684 03:47 escoltados por la Policía Nacional los jugadores de River se han dirigido al hotel estar muy cerca del Bernabéu donde el domingo jugarán la final de la Copa Libertadores

Voz 0027 03:55 con mucha emociones escuchada Sampe buenos días buenos días a la Copa del Rey tampoco dejó sorpresas en los partidos de anoche

Voz 1161 04:01 no los únicos primeras eliminados los que jugaban entre ellos la Real Sociedad eliminaba al Celta le gana dos cero y el Girona al Alavés con el dos uno goleadas del Atlético cuatro cero al San Andreu del Barça cuatro uno a la Cultural y del Villarreal ocho cero al Almería clasificados también Valladolid dos uno al Mallorca y Sevilla uno cero al Villanovense la eliminatoria copera se completará hoy con los horarios de domingo con horarios que son de domingo desde las doce de la mañana levante Lugo uno uno en la ida a las cuatro y cuarto Real Madrid Melilla cero cuatro dos partidos a las seis y media el Eibar Sporting ventaja asturiana de dos cero Huesca Athletic cuatro cero en la ida debuta Garitano en el banquillo y cerrará el Betis Racing con cero uno en la ida

Voz 0978 04:32 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado con temperaturas sin grandes cambios respecto ayer bajarán un poco las máximas pero aun así estaremos muy por encima de lo que correspondería para estas fechas frío toda la jornada cerca del Duero y el Ebro donde las nieblas eran de existentes en el resto el sol calentará rápidamente el ambiente máximas de quince a veinte grados a lo largo de esta tarde en Canarias con viento del oeste que seguirá

Voz 0027 05:00 portando Kalima y también un poco de calor

Voz 0978 05:02 máximas de más de veinticinco grados los próximos días bajarán un poco las temperaturas tanto las mínimas como las máximas seguirá haciendo sol en general con nieblas cerca de los principales ríos no esperamos cambios importantes hasta la semana que viene son las

Voz 0027 05:15 siete y cinco de la mañana las seis

Voz 0978 05:17 cinco en Canarias

Voz 4 05:19 qué

Voz 5 05:22 aprovecho para comprar tus regalos de Navidad en este largo fin de semana en Hipercor Porto

Voz 6 05:27 desde el puede seis al domingo nueve de diciembre tienes un treinta por ciento de regantes compras de moda zapatería Univ

Voz 5 05:33 regalo que podrás canjear en compras superiores a veinticinco euros en moda y zapatería del veintiséis de diciembre al cinco de enero más que en Hipercor

Voz 1 05:46 en la Cadena Ser

Voz 0027 06:07 de Cártama la pieza musical que las Cortes han encargado a la compositora española en una clara Pérez frutos para celebrar los cuarenta años de la Constitución estrenó anoche en un concierto en el Auditorio Nacional al que asistieron los Reyes junto al presidente del Gobierno los de las dos Cámaras el Poder Judicial hoy a mediodía toda la cúpula del Estado volverá a coincidir en el acto central de la conmemoración de los cuarenta años del referéndum constitucional que se va a celebrar en el Congreso María Manjavacas

Voz 1444 06:33 a mediodía los Reyes presidirán el aniversario de la Constitución y junto a ellos la familia real al completo con sus hijas y con los eméritos la primera vez que se les ve juntos en el Congreso porque ni en la proclamación estuvo el Rey Juan Carlos y en esta ocasión al Rey Emérito es elevar un sitio preferente en el hemiciclo tras su sonada ausencia el año pasado cuando se celebraron los cuarenta años de las primeras elecciones democráticas probablemente estará junto a los ex presidentes de Gobierno ya los tres ponentes de la Constitución pero no se ha confirmado su ubicación detrás hay meses de intenso trabajo de protocolo entre Zarzuela y el Congreso no ha sido fácil lo que desde el principio estaba claro son las intervenciones de Ana Pastor iré Felipe VI los diputados de Unidos Podemos Irán coincidirán con el Rey Emérito pero su presencia será crítica llevarán un símbolo republicano la solapa INI se pondrán en pie ni aplaudieran al monarca el acto al que asisten todas las autoridades del Estado comienza a las doce y como en ocasiones solemnes excepcionales la entrada será por la puerta de los Leones

Voz 0027 07:38 la mirada de Javier González Ferrari hace casi cuarenta y dos años y medio el tres de julio

Voz 0881 07:43 mil novecientos setenta y seis el Rey Don Juan Carlos consiguió desatascar el camino hacia un sistema parlamentario y democrático mandando a Carlos Arias Navarro a su casa y sustituyéndolo en la jefatura del Gobierno por un joven que a pesar de venir de las tripas del régimen tenía la virtud de carecer de ideología idea atesorar la osadía suficiente como para llevar adelante una reforma que iba a desembocar en la primera Constitución consensuada por la inmensa mayoría parlamentaria que surgió tras las elecciones constituyentes del año siguiente esa Constitución que hoy cumple cuarenta años vio la luz gracias a las concesiones de unos y de otros en aras de una reconciliación que permitiera avanzar hacia la democracia plena ha corrido mucho agua

Voz 1275 08:26 bajo los puentes en estas cuatro décadas

Voz 0881 08:29 pero también ha corrido mucho fango y hoy nos encontramos con un panorama político desalentador que nada tiene que ver con la ilusión colectiva de los años que desde el soberanismo radical catalán ideas de la extrema izquierda a la que acaba de sumarse la extrema derecha contra las que nos creíamos vacunados se califican despectivamente como el régimen del setenta y ocho en cuatro años los de Pablo Iglesias han probado la moqueta que tiene la virtud de amortiguar ruidos esperemos que Abascal y a los suyos les pase lo mismo

Voz 0027 09:02 celebrar el aniversario de la Constitución era el motivo del acto de Ciudadanos ayer en Barcelona un acto que un grupo de estudiantes del conservatorio del Liceo trató de boicotear al Grupo de fuera fascistas una vez dentro verá escuchen personal lo que Valls ya había dicho por la mañana aquí en Hoy por hoy que no entendería un pacto de Ciudadanos con la extrema derecha de Vox y a pesar de eso Rivera sigue sin descartarlo de hecho ya está en marcha la maquinaria para un acuerdo de derechas en Andalucía Óscar García

Voz 1645 09:31 los secretarios generales de Ciudadanos y del Partido Popular Villegas y García Egea se han emplazado a una reunión para la próxima semana con la que activar la negociación para tratar de formar un gobierno en Andalucía los Rivera van con una propuesta clara Marín tiene que ser el presidente sólo negociarán de forma prioritaria con el PP aunque el presidente del partido naranja no descartaba otras opciones y ahí está pactar con Vox e incluso explorar la idea de que pueda formar parte del Gobierno

Voz 8 09:57 como usted entenderá con cinco partidos políticos en el arco parlamentario Icon un cambio ejecutar sería una irresponsabilidad a mi juicio ponernos a descartar todos los escenarios que encima la mesa y lo que no

Voz 0027 10:08 qué duda es que en estas negociaciones no estará el Partido Socialista Rivera lo excluye dice que tiene que estar en la oposición pero al mismo tiempo le pide su ayuda para que no bloquee sus intenciones en Podemos los referentes del partido sirenas Lizondo que les ha llevado a perder tres escaños y casi trescientos mil votos en Andalucía en las últimas horas ha pronunciado Íñigo Errejón dice que no hay cuatrocientos mil fascistas allí en Andalucía lo dice en referencia a los votos de Vox y sobre todo lo dice encontrar

Voz 9 10:34 este al llamamiento que hizo Pablo Iglesias a Deferr

Voz 0027 10:37 ver en las calles la resistencia antifascista

Voz 0799 10:39 salí culpando culpando a otros del trabajo que no se ha hecho bien nosotros siempre dijimos que España era difícil que nacieran fuerzas reaccionarias porque había una alternativa para la gente más golpeada por la crisis es necesario redoblar los esfuerzos para hablarle al conjunto de la gente no sólo los ya convencidos

Voz 0027 11:01 en la otra mitad de Unidos Podemos justo hoy coincidiendo con el aniversario de la Constitución y el acto en el que volveremos a ver a Juan Carlos I Izquierda Unida anuncia que presentará una querella junto al Partido Comunista contra el rey Juan Carlos a raíz de las grabaciones de Villarejo en las que Corinna hablaba de comisiones supuestamente ilegales la querella buenas más simbólica que otra cosa porque el Rey es inviolable por ley así que no va a tener recorrido Adrián Prado buenos días

Voz 0019 11:25 qué tal buenos días Izquierda Unida y el Partido Comunista justifican la presentación de esta querella por la dejadez de las instituciones del Estado en la investigación de presuntas prácticas delictivas por parte del Rey Emérito estos dos partidos hablan de la existencia de una estructura organizada dedicada al desarrollo de operaciones opacas Enrique Santiago seco

Voz 1444 11:43 Dario general del PC cobrar comisiones

Voz 10 11:45 aquí mantener el productor de esas comisiones opaco ante la Hacienda Pública española es decir además no tributar declararlo ante la Hacienda Pública y utilizar mecanismos de ingeniería financiera para mantenerlos en París

Voz 0019 12:00 esos fiscales la querella mantiene que no puede existir inmunidad para quién durante el ejercicio de su cargo como jefe del Estado ha realizado actividades ilícitas con el único fin del enriquecimiento per

Voz 11 12:10 son tal entre los querellados además del Rey Emérito y Corinna están entre otros el ex comisario Villarejo el director del CNI Félix Sanz Roldán

Voz 12 12:22 esos doce subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe ofrece bonos sabe que se adaptan a las necesidades del viajero

Voz 13 12:29 si realizas frecuentemente el mismo trayecto puedes beneficiarse de un descuento del treinta y cinco por ciento con el bono AVE válido para diez viajes para todos los servicios AVE y Larga Distancia el bono colaborativo lo podéis compartir entre cuatro viajeros quienes disfrutarán de un descuento de hasta el treinta por ciento información y venta en Renfe punto com

Voz 12 12:48 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 0978 12:54 clase de pintura o de cocina sur o snowboard queremos que descubra su pasión te regalamos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las empellón John Thain punto com

Voz 1203 13:09 si en el Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 14 13:15 se entra toda tu atención en tu esguince y ahorran como desapareciese

Voz 1203 13:21 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta ahora con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 1 13:33 en la Cadena Ser

Voz 0027 13:41 en Francia Macron ha retirado definitivamente la subida de los carburantes hace dos días anunció que la aplazaba anoche ya directamente la anuló y abre la puerta a más reformas para contener la ira de los chalecos amarillos corresponsal en París Carmen Vela la claudicación

Voz 0390 13:54 en política hay de precios en la energía en puestos podría no ser la única que haga el presidente marcó a los chalecos amarillos si las protestas no se calman el Gobierno podría también revisar el impuesto sobre la fortuna Makoun suprimió las acciones y productos financieros de esta tasa que pagaban los patrimonios superiores a uno coma tres millones con el fin de que las fortunas invirtieran en Francia en el sector productivo desde el primer momento fue un trapo rojo con el que colocaron ama como el título de presidente de los ricos porque muchos consideran fue un regalo fiscal a los que más tienen el portavoz del Gobierno Benjamin quiero Ivonne una entrevista en RTL ha abierto la puerta a un cambio en este impuesto clave en la legislatura

Voz 0027 14:34 no

Voz 0390 14:37 da lo hará el Parlamento si el resultado no es el deseado

Voz 1444 14:40 pisará los bloqueos de carreteras y de

Voz 0390 14:42 éxitos de carburantes continúan algunos grupos amenazan con volver y usar de nuevo la violencia el sábado en París

Voz 0027 14:49 sí de este Cuba otra rectificación esta semana tenían de haber entrado en vigor en la isla varias medidas que en la práctica iban a limitar la actividad de los llamados cuenta propuestas que son los cubanos que al calor de la tímida apertura económica del castrismo han abierto sus pequeños negocios pero en las últimas horas el nuevo presidente cubano Díaz Caneja ha anulado esas restricciones por la presión popular es algo casi inédito en Cuba una rectificación así cuenta desde La Habana Mauricio Vicent en un giro

Voz 0453 15:14 pero el Gobierno del nuevo presidente cubano Miguel Díaz también modificó anoche un conjunto de normas que restringía en la iniciativa privada y aumentaban los controles sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia unas medidas que habían sido muy criticadas por la población en los últimos meses las normas entraban en vigor mañana entre las más impopulares estaban las que restringía en la capacidad de las restaurantes privados a cincuenta sillas prohibían a los cuenta propuestas tener dos licencias para ejercer actividades distintas muchos de los dueños de las llamadas paladares habían expresado su descontento y anunciaron que comenzarían a despedir a sus empleados debido a la nueva normativa pero anoche en estos establecimientos la derogación de las medidas se vivió con verdadera euforia los trabajadores privados pasaron de ciento cincuenta y siete mil el dos mil diez cuando el Gobierno comenzó una apertura en este sector a quinientos ochenta y ocho mil al cierre de este año el trece por ciento de los ocupados en el país con la sorpresiva iniciativa Díaz él adopta quizás la medida más popular de su mandato que comenzó en abril de este año tras suceder a Raúl Castro el presidente cubano también ha llamado a eliminar las trabas que dificultan actualmente la inversión extranjera que ahora es considerada prioritaria

Voz 0027 16:36 las las ONGs que trabajan con los solicitantes de asilo aquí en España denuncian que el sistema de acogida está completamente colapsado piden al Gobierno que ponga los recoge

Voz 9 16:44 los necesarios para desatascar esta situación que deja

Voz 0027 16:48 a los refugiados en una posición aún más vulnerable Nicolás Castellano

Voz 1620 16:51 más de cincuenta y uno a mil personas han pedido asilo en España en lo que va de año y desde dos mil tres Es acumula más de sesenta y ocho mil expedientes sin resolver la Oficina de Asilo refugio está multiplicando por cinco el número de funcionario para intentar hacer frente a este récord pero niega un colapso como lo define muchas ONG su responsable Carmen López espera que serán doscientos treinta y un nuevo funcionario los que puedan acelerar estos plazos pero habían

Voz 15 17:13 este sin multiplicados por cinco eh nuestros recursos pues quizá podamos dividir por cinco el tiempo de tardanza no lo sé es que el bulo a repetir es que los expedientes no solo expediente sencillo no son expedientes automáticos no no no podemos ni siquiera acumular a la hora que que permite la Ley de Procedimiento Administrativo permite en en algunos tipos de expedientes acumular resoluciones nosotros no podemos hacerlo

Voz 1620 17:39 España ocupa el quinto lugar dentro de la Unión Europea en número de solicitudes de asilo

Voz 16 17:47 el tráfico quién es quién vive o quién muere

Voz 17 17:51 tú eliges sobreviviendo pero tienes fractura de fémur y tendrán que operar este cuando despierte descubrirá a un policía a los pies de poca malo has matado a tu mejor amigo ingresara en prisión por homicidio imprudente tu trabajo desaparecerá entonces era difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 18 18:16 bueno hay que diciembre no sea el mejor mes para ponerte en forma pero tu coche sí puede estarlo CIR de postas óptima de Cepsa del cinco al nueve de diciembre recuperará toda la potencia del motor Ci conseguirá tres euros de descuento para que lo sigas manteniendo en forma en tu próximo repostaje más información en Cepsa punto es barra carburantes óptima

Voz 19 18:34 Cepsa tu mundo más eficiente Martel Levinson dijo sobre los copos de Badajoz que no voy a tomar en casa a lo mejor con bajos un vino de Pagos del Rey lo mejor de la tierra

Voz 1 18:49 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 18:52 la organización por la Organización Nacional de Trasplantes ha sido muy crítica en las últimas horas con el avance que han logrado en Brasil el caso de una mujer estéril que dio a luz a un bebé gracias a que le trasplantaron el útero de una durante muerta el caso se lo contamos

Voz 1444 19:06 ayer

Voz 0027 19:07 en este caso ha abierto un debate intenso en la comunidad científica por los riesgos a los que se somete a la mujer receptora Javier Gregori

Voz 0882 19:15 la comunidad científica está dividida ante el uso de la nueva técnica que ha permitido en Brasil el nacimiento del primer bebé gracias a la donación del útero de un cadáver Antonio ríes es el presidente de la Asociación Española de Biología de la Reproducción y cree que este avance científico es positivo

Voz 20 19:31 todo lo que conlleva en una mujer en un matrimonio el problema de no tener hijos pues los lo vemos de una forma cercana pues sí que consideramos que hay que poner todas las herramientas posibles para intentar conseguir que sea una familia

Voz 2 19:46 sin embargo la directora de la Organización Nacional de Trasplantes

Voz 0882 19:49 Beatriz Domínguez Gil cree que es éticamente cuestionable porque se somete a la mujer a unas intervenciones que comportan riesgos importantes para su salud

Voz 21 19:57 eh Tasso de trasplante de útero no estamos hablando de una intervención que salió una vida sino que estamos hablando de El objetivo de culminar el deseo de ser madre pero existen otras opciones que no conlleva los riesgos de un trasplante de útero

Voz 0027 20:12 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 22 20:19 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:22 qué tal buenas días Madrid despierta este día festivo en todo el territorio nacional bajó el escenario dos del protocolo anticontaminación en uno es uno de los puentes con mayor afluencia de turistas en la capital y desde las seis de la mañana se limita la velocidad a setenta por hora en los accesos a Madrid y dentro de la V30 se prohibe aparcar en las zonas reguladas a los no residentes una medida que en todo caso hoy no será efectiva porque los días festivos no funcionan los parquímetros sobre las once de la mañana el Ayuntamiento de Madrid volverá a actualizar la situación hacía casi un año que el consistorio no tenía que activar el protocolo una circunstancia que ha aprovechado unas y la oposición para cargar de nuevo contra Madrid Central

Voz 1161 21:01 las medidas de Manuela Carmena contra la contaminación se han revelado como un auténtico fracaso ya es casualidad que cinco días después de ponerse en marcha Madrid Central tengan que activar por primera vez el protocolo contaminación a lo largo del año dos

Voz 1275 21:12 el dieciocho o mienten ahora aún antes hay que introducir medidas fractura contaminación porque estamos Meles tóxicos son José Luis Martínez Almeida del PP y Begoña Villacís

Voz 15 21:23 Ciudadanos a los que ha respondido el propio Consistorio Paz Valiente aquí en la SER si no estuviéramos aplicando Madrid Central probablemente esto hubiera pasado hace ya varios días que estamos con una previsión meteorológica más que desfavorable muy desfavorable de acuerdo con la escala que nos transmite la Agencia Estatal de Meteorología no ha sido hasta ayer por la noche que asaltado luego si tiene que ver

Voz 1275 21:44 hoy se espera más estabilidad atmosférica con sol con temperaturas que van a rozar los dieciséis grados previsión del tiempo en Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 21:53 buenos días el tiempo soleado durante la mayor parte de la jornada ahora unas nuevas están formando cerca de los principales ríos de la comunidad pero se disipan rápidamente y acabará haciendo sol con temperaturas sólo un poco más bajas que ayer todavía tendremos máximas por encima de los quince grados ahora el ambiente Se nota frío en los próximos días a lo largo del puente pocas novedades temperaturas un poco más bajas durante las tardes también las mínimas pero seguirán por encima de lo que sería habitual para estas fechas

Voz 23 22:24 Carmena

Voz 1275 22:24 esto otro coto a los patinetes eléctricos el Ayuntamiento de Madrid no sólo ha dado un ultimátum a las empresas que no estaban cumpliendo el convenio también ha decidido limitar el número de estos vehículos que van a poder circular por las calles de la capital el tope será diez mil patinete Sara selva aire

Voz 0393 22:40 dieciocho empresas que quieren desplegar sus patinetes y el Ayuntamiento quiere que lo hagan de forma equilibrada que nos acumulen todos en el centro

Voz 1444 22:45 por ejemplo de hecho el centro es uno de los distritos qué tal

Voz 0393 22:48 habrá menos patinetes allí iban a autorizar trescientos sesenta los que más tendrán son Fuencarral con más de novecientos Hortaleza Moncloa el distrito con menos será Moratalaz con ciento cuarenta y cinco Además después de las quejas con ese límite el área de Movilidad y Medio Ambiente busca también garantizar la seguridad vial y proteger la movilidad de los peatones para pedir la solicitud de autorización las empresas tienen que entregar una documentación que permita al Ayuntamiento saber cuántos patinetes hay donde están en todo

Voz 1620 23:14 esto

Voz 1275 23:16 es jueves es seis de diciembre y más noticias de Madrid que repasamos en titulares con Virginia Sarmiento continúa la huelga de los médicos residentes en la última reunión tras la última reunión con la gerencia que acababa ayer sin acuerdo éste es el séptimo día de paro y mañana se celebra una nueva reunión el consejero de Sanidad insiste en que hay un plan de refuerzo aunque todavía no está en la mujer de cincuenta y nueve años herida grave tras ser atropellada por su pareja cuando daba marcha atrás para aparcar en un garaje de Alcorcón sufre una fractura de pelvis policía investiga lo ocurrido aunque todo apunta a un accidente nueva condena al Ayuntamiento de Moralzarzal por el ruido de sus fiestas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece una indemnización de cincuenta y cuatro mil euros a varios vecinos por el ruido de los festejos en dos mil catorce es la segunda condena por esta causa para el Consistorio y en los deportes el Atlético de Madrid está ya en los octavos de Copa tras vencer anoche cuatro cero el Real Madrid recibe hoy al Melilla desde las cuatro y cuarto en el Bernabéu

Voz 24 24:05 en fin señora me veo sin mi sin vos y sin Dios sin Dios por lo que usted sin mí porque estoy sin vos sin vos porque no os poseo

Voz 25 24:16 el castigo sin venganza de Lope de Vega Compañía Nacional de Teatro Clásico Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España

Voz 18 24:25 uu y una línea roja que por eso los vehículos autorizados cuáles serán esos gente que vive en el centro vehículos del Aaiún también

Voz 25 24:32 que si cariño que componían el cien por cien eléctrico tú puedes

Voz 19 24:36 dar descubre el nuevo Madrid con los beneficios de tener un Nissan Leaf tiene lectores

Voz 26 24:40 con conduciendo el cambio Inteligente Nissan Innovation daría esa red de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 6 24:46 cuando miro hacia atrás me veo mayor apenas recorrió unos pocos kilómetros pero año tras año me volví más rápido año tras año llegaba más lejos

Voz 0978 24:55 los más sutil más difícil

Voz 6 24:57 más moderno sigue ahora que cumpla cien años me siento más vivo que nunca cien años más joven Metro de Madrid

Voz 1322 25:05 edad de Madrid David Bisbal te llena de energía pues estás de enhorabuena porque Endesa y tempo Happy te invitan a un evento único el próximo veinticinco de marzo en Madrid contrata hay consigue tu el trazado doble antes del treinta y uno de enero en tu punto de visión de Asad o In Tempo con Bisbal punto com sea cual sea su energía hay una solución Endesa aparatito

Voz 18 25:29 lo que dices

Voz 0530 25:29 señor Dios pongo por testigo que esta Navidad no los va faltar marisco porque en la sirena bogavante crudo a cinco noventa y nueve gamba cocida a cinco noventa y nueve La caja de quinientos gramos que se dice una Navidad de Cine con la sirena que el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente baila al ritmo de de christmas musical y no te pierdas nada en el bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde veinticinco con noventa en Parque Warner punto com

Voz 18 25:57 qué coche compraría si donde elige Mercedes elige Mercedes Benz Madrid el mayor concesionario de la marca en nuestra comunidad con siete centros y más de cuatrocientos profesionales a tu servicio con el yo esto Mercedes y Marc somos el único AMG Performance Center de Madrid y cumplimos con la atención calidad y servicio de la marca porque llevamos la estrella retro encuentren usen Mercedes Benz Barry punto es o Alcalá Bravo Murillo Don Ramón de la Cruz Sierra Nevada en Pinto o en el mar Center de Serrano Mercedes Benz Barry la piel de Mercedes Benz España IX vientos catorce dos mil cuatro es el Madrid de siempre como nunca es poner la salud en el centro

Voz 0978 26:31 es la historia de Madrid respirable es por fuera sostenibles por dentro es tu barrio nuestro planeta Madrid Central informa tienen cero diez Línea Madrid y Madrid punto es barra matriz entre el Ayuntamiento de Madrid

Voz 27 26:48 Ibermúsica presenta el Mesías de Haendel en concierto extraordinario miércoles doce de diciembre a las siete y media no se pierda el concierto con la música que define la Navidad El Mesías de Haendel en el Auditorio Nacional de Música más información en el noventa y uno cuatro veintiséis cero tres noventa y siete y en Ibermúsica punto es

Voz 28 27:14 campanas porque es muy limitada he convivido la avanzada voy a hacerle la tele

Voz 0978 27:22 muy feliz Navidad

Voz 1203 27:26 el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierta en las zonas rurales

Voz 29 27:30 este diciembre la Sala Capitol se llenará de magia Magia absurda pero magia

Voz 22 27:34 llega el gran

Voz 29 27:38 es una parodia Harry Potter no autorizada con Ángel Martín Jaime Figueroa y Cristina Medina desde el seis de diciembre en la Sala Capitol entra en el grandes pivote punto com descubre miles esté sin razones para venir a vernos

Voz 1444 27:53 siete y veintiocho un preso ha intentado huir del Gregorio Marañón estaba ingresado en una habitación en planta intentó escapar por la ventana deslizándose con unas sábanas como en las películas aunque no les salió bien se cayó y al poco fue localizado Alfonso

Voz 0978 28:07 ea

Voz 0089 28:07 desde la cuarta planta del hospital más grande de Europa desde esa altura el interno se ha fugado con el viejo truco de entre el azar sábanas para lograr bajar con cierta seguridad la fuga se producía en la madrugada del pasado miércoles cuando el interno permanecía en su habitación el preso sabía cómo operar de hecho ha empapado las sábanas para lograr así mayor peso ir reducir también la fricción al descolgarse pero la fuga ha salido mal se caía al vacío dolorido buscaba

Voz 0027 28:33 ciudad en los alrededores del centro médico un equipo

Voz 0089 28:36 el Samur localizaba ya ha vuelto a quedar hospitalizado

Voz 1444 28:39 el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a regular con una ordenanza el sector de la súbete EC ahora solo inicia el proceso no dice aún en qué consistirá esa regulación sino que comienza una consulta pública en la que los ciudadanos y los sectores implicados puedan opinar y determinar qué aspectos positivos o negativos puedan surgir de la reguló regulación después elaborarán el texto de la ordenanza que se someterá a la junta y más tarde a posibles alegaciones el objetivo es reducir los efectos negativos que el crecimiento de este tipo de transportes pueda generar Paco López Carmona es el director general de Gestión y vigilancia de la circulación en cada ayuntamiento no hace pública su posición sobre qué aspectos de regulación tienen que contener la nueva norma sino que es precisamente el momento de de escuchar a la ciudadanía a los a los agentes implicados a través de de este proceso de consulta pública previa antes de que la corporación defina Passola líneas principales

Voz 1275 29:34 varios colectivos sociales y vecinales han presentado más de tres mil quinientas alegaciones contra Madrid nuevo norte el antiguo Operación Chamartín el proyecto urbanístico encallado desde hace décadas para desarrollar el norte de la ciudad vuelven a pedir su paralización porque dicen esta vez han detectado incompatibilidades legales tenemos ahora mismo ocho grados en el centro de Madrid

Voz 1322 30:02 son las siete y media las soy sirvió en Canarias

Voz 0978 30:09 con Aimar Bretos

Voz 0027 30:12 la buena noticia del día es que ya está fuera de peligro la mujer a la que su marido le disparó ayer dos tiros en el cuello en no Grove Pontevedra Un guardia civil le ayudó a salir por una ventana de su casa para evitar que la matara el hombre que ya había denunciado y tenía una orden de alejamiento se atrincheró en la casa irse disparo asimismo otras dos veces también está bien Xaime López dos días

Voz 0846 30:30 los días ocurrió a mediodía en la vivienda familiar agentes de la Guardia Civil entraban en el domicilio alertados de la agresión a la mujer y se encontraron al supuesto agresor con dos disparos en la cabeza porque fue trasladado inmediatamente a un centro hospitalario según las primeras investigaciones los dos tiros que presentaba el hombre que se encerró durante dos horas en la Casa serían de un arma de pequeño calibre por su parte la mujer tuvo que ser rescatada o una ventana por un agente de la Guardia Civil recibió un disparo en el maxilar pero está totalmente fuera de

Voz 1275 31:01 peligro al agresor con antecedentes por violencia genes

Voz 0846 31:04 lo tenía en vigor una orden de alejamiento de la víctima llegó

Voz 15 31:07 tras ser detenido hace apenas tres meses y está siendo investigado por violencia machista

Voz 0027 31:11 en Navarra la manada no sólo ha sido noticia en las últimas horas por la confirmación de los nueve años de cárcel para los cinco violadores además la Policía Foral va a pedir medidas cautelares contra una página web que está anunciando un tour turístico por Pamplona por los lugares en los que se produjo el ataque tanto el Gobierno como el Ayuntamiento estudian que pueden hacer contra esas alojada la Universidad del País Vasco ha convocado una concentración el lunes en protesta por la paliza que recibió un joven en Vitoria por parte de unos encapuchados cuando salía de un acto por la unidad España Euskadi Ángel Garrosa

Voz 0931 31:45 según han euros y concentración tras esa ruta la paliza que la Ertzaintza investiga fuentes policiales confirman que el objetivo de los violentos era chico agredido buscaron por varias facultades del campus alavés en la condena ha sido unánime de todos los partidos sin excepción del radical

Voz 0804 32:00 lo que es un ejercicio de totalitarismo absolutamente incompatible con lo que tiene que ser un modelo de sociedad avanzado en el siglo XXI también en Euskadi basado en lo que es la democracia y el respeto a la libertad de opinión

Voz 0931 32:15 el UNESCO decías concentración convocada por la Universidad este mediodía concentración convocada en este caso por las nuevas elevaciones del Partido Popular

Voz 0027 32:22 aquí en Cataluña en las últimas horas Ciudadanos ha pactado con los partidos independentistas y con el PSC el reparto del órganos de gobierno de la radio y la televisión pública TV3 y Catalunya Ràdio para estos ciudadanos si está dispuesta a negociar con los independentistas

Voz 0931 32:36 bon día a cuatro sillas serán para los independentistas para Jones para Cataluña dos para Esquerra un elegirá ciudadanos y otra las socialistas de hecho ciudadanos pacta su silla que la ocupe Eladio Jareño hasta ahora director de Televisión Española muy vinculado al PP fue el jefe de prensa de Alicia Sánchez Camacho el hasta ahora director de Catalunya Ràdio Saúl Gordillo preside la corporación a propuesta de Esquerra será Junts per Catalunya quién elija al director de Catalunya Ràdio los Comunes hablan de pacto Frankestein de despacho

Voz 0978 33:02 a aquel transatlántica

Voz 0931 33:04 entre aquellos que dicen defender los medios públicos pero lo único que quieren controlar los dice este pacto que hay que dicen eliminar chiringuitos el Parlament tenía que tramitar una ley para despolitizar la corporación justo la semana la semana que viene

Voz 0027 33:19 seis de diciembre Día de la Constitución a mediodía se va a celebrar en el Congreso el cuarenta aniversario del referéndum con el que los españoles avalaron la Carta Magna les vamos a contar los detalles en unos minutos hizo hoy Alfonso Armada buenos días

Voz 9 33:31 los días hay más los periódicos hacen despliegues enormes por el aniversario si el país la dedica prácticamente toda su portada con el título Una Constitución válida en espera de reformas y declaraciones de Pedro Sánchez me gustaría que los jóvenes la sintieron como suya Pablo Casado es el peor momento para reformarla por los independentistas Pablo Iglesias un proyecto unido por la libre decisión de los pueblos y Albert Rivera hay que actualizarla pero primero defenderla y aplicarla

Voz 0027 33:55 precisamente en El País publica una tribuna su directora Soledad Gallego Díaz la periodista que publicó en su día en exclusiva el borrador de la Constitución Carolina Gómez

Voz 0393 34:03 sí la directora del país recuerda que el cinco de diciembre de mil novecientos setenta y ocho fue la única vez que el periódico tituló si aún editorial en sus cuarenta y dos años de historia un texto que publicaron en portada en el que pedían explícitamente a sus lectores que votarán a favor de la Constitución que se sometía a referéndum al día siguiente ese editorial decía así mañana una consulta popular preguntará a los españoles si quieren o no darse a sí mismos un régimen de libertades es un documento de concordia porque no existe opción de ningún género excepto las que predican y practican la violencia que no tenga acomodo en ella decía entonces el periódico Soledad Gallego Díaz asegura que cuarenta años más tarde el país sigue defendiendo el sí entre otras cosas porque durante todo este tiempo el periódico en sus periodistas han podido hacer uso de las libertades que ese texto plasma

Voz 0027 34:47 si quieres resaltar hoy Alfonso lo que publica el ecónomo

Voz 9 34:50 sí con el título olvidando y recordando el semanario británico subraya lo que parece una cínica paradoja la transición española a la democracia ignoró

Voz 0027 34:58 las demandas de justicia por eso fue un éxito

Voz 9 35:01 tras recordar que al final de su victoria en la guerra civil las fuerzas nacionalistas de Franco desataron un régimen de terror el seis de diciembre España celebra el cuarenta aniversario de la Constitución democrática que siguió a la muerte de Franco en ese periodo España ha cambiado de manera irreconocible es el doble de rica socialmente tolerante y una vibrante democracia plenamente integrada en Europa pero su oscuro pasado a veces enturbia el presente eso se debe a como se hizo la Transición a diferencia de Hitler o Mussolini Franco fue el triunfador que murió en la cama en los años sesenta los españoles convinieron en que la guerra fue una catástrofe en la que ambas partes cometieron atrocidades aunque más de lo de Franco desde entonces nuevo pacto de silencio se recordó de forma copiosa mediante una cascada de publicaciones y conmemoraciones el Economis concluye que es una aberración honrar públicamente a un dictador como ocurren a Valladolid caídos pero que una verdad oficial no es ni posible ni deseable dice citando el historiador José Álvarez Junco en vez de deshacer la transición España necesita una fórmula para honrar a todos sus muertos enseñar a sus niños las lecciones de su historia y qué pasa

Voz 0027 36:06 Alfonso con Vox ciudadanos Valls

Voz 9 36:09 como recalca el periódico ciudadanos ya no excluiría Vox para formar gobierno en Andalucía Manuel Valls y Rivera chocan precisamente sobre qué hacer con Vox mientras el ex primer ministro francés candidato Alcaldía de Barcelona descarta todo pacto con la extrema derecha Rivera deja la puerta abierta a negociar con un partido que según cuenta Pablo relación El País es difícil de definir

Voz 0027 36:29 se habla con tres expertos y los tres lean una respuesta distinta el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco introduce muchos matices a esa definición de Vox como extrema derecha e historiador Fernando del Rey lo llama derecha radical el politólogo Guillem Vidal sí define a Vox como extrema derecha populista radical añade y sobre el triunfo brutal de Vox en elegí

Voz 9 36:49 don Alfonso la aventura de Vox contra la inmigración así titula Sergi Pitarch en el diario punto es Los trabajadores extranjeros han disparado la economía de elegido el sesenta por ciento de la mano de obra asalariada de la agricultura del Poniente de Almería donde Vox ha sacado los mejores resultados es extranjera su aportación al modelo de agricultura intensiva almeriense ha sido creo siente hasta acabar convirtiéndose en un elemento clave para su consolidación en La Vanguardia Francesc Marc Álvaro habla de Vox la máquina del tiempo saben sus votantes el precio que pagarían por vivir en la España ideal que promueven estos demagogos precisamente a cuenta del voto a Vox en elegido Arcadi Espada en el mundo recuerda que las únicas causas del Pro es eran las mismas que las del separatismo vasco la xenofobia de una parte de la población resuelto deseo de no seguir viviendo como el resto de los españoles de ahí que para espada no sea cierto que España fuera un lugar inmune a la pulsión xenófoba termina diciendo que estos ejidense es que votaron a Vox extienden una desmoralizador la sospecha que su aversión a la xenofobia nacionalista catalana no era más que un modo provisional y agazapado de dar salida a la propia

Voz 0027 37:55 que pública la prensa francesa sobre la crisis no cerrada de los chalecos amarillos

Voz 9 37:59 los pues Libération le dedica su portada con la frase justicia social o caos Lemon muestra a través de diez reveladores gráficos los motivos de la cólera El País dice que los chalecos amarillos mantiene la protesta pese a las concesiones de Macron

Voz 0027 38:12 el Theresa May se enreda en el Parlamento británico a cuenta del Brexit

Voz 9 38:15 eso cuenta en El Mundo Carlos Fresneda desde Londres el fracaso de May al descubierto la primera ministra británica acusada de engañar al Parlamento en la solución de la frontera irlandesa el informe legal del Brexit admite que el Reino Unido podría quedar atrapado indefinidamente en la Unión Aduanera

Voz 1444 38:30 es destaca que el Parlamento arrebata a la primera ministra

Voz 9 38:33 control sobre el futuro del Brexit y un adiós

Voz 0027 38:35 al último habitante de las Islas Cíes

Voz 30 38:43 tú

Voz 9 38:46 si lo contaba así el Faro de Vigo el lunes el último vecino de las series suelta amarras Germán lo haces Peiró fue un espíritu libre generoso y muy querido por todos quienes le conocieron las Cíes que cierran y abren la ría de Vigo que fueron escenario de sus últimos ante sus años de infancia y juventud más felices acabaron por convertirse en su hogar ayer residía desde los años noventa Germán lo haces Freddy Jairo fallecido el pasado viernes a los cincuenta y cuatro años hoy El País le dedica su contraportada el archipiélago acoge desde hoy las cenizas de su último habitante incinerado gracias a una colecta pública en la foto esta suerte de Robinson Crusoe hippy aparece envuelto en su bandera pirata contemplando el cliente

Voz 0978 39:30 Alfonso Armada hasta mañana gambas truena

Voz 31 39:35 señales de humo Alfonso Armada

Voz 32 39:40 su Chimo Bayo hoy no estoy aquí para deciros es así está no estoy aquí para deciros que la música electrónica ya tiene treinta y siete años puja el tiempo pasa volando por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a consulta al documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia punto es o en oficinas Bankia este sí es

Voz 1203 40:00 Blair

Voz 25 40:00 en la Navidad de El Corte Inglés por los hermanos Torres

Voz 33 40:04 muy muy de Papa Noel siguió muy de los Reyes Magos yo soy muy de mazapán yo de polvorón pero a la hora de cocinar los dos somos muy de los productos frescos de El Corte Inglés por su calidad esta merluza de pincho ayer en el Cantábrico Yoyes tanto mesa tres

Voz 0978 40:18 muy de Navidad supermercado El Corte Inglés

Voz 25 40:22 yo para dos mil dieciocho me apunto a alguien en el cambio coche fijo diecinueve dos mil dieciocho acaba bien el año aprovecha el último mes de dos mil dieciocho para renovar tu vehículo con Opel Titán

Voz 19 40:33 hasta tres mil ochocientos euros adicionales por tu coche usado al comprarte un hueco Opel consulta condiciones en tu concesionario Opel descubre lo en la red de concesionarios Opel

Voz 1203 40:42 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 14 40:48 centra toda tu atención en tu esguince y ahora cómo desaparece

Voz 1203 40:54 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 34 41:04 gracias a la Constitución Española hemos podido crecer como sociedad hemos podido vivir en libertad hemos podido soñar cumplir nuestros sueños celebremos estos cuarenta años de Constitución a lo grande este ocho de diciembre sorteo especial por el cuarenta aniversario de la Constitución con ochenta y cuatro millones de euros en premios lotería nacional

Voz 1 41:27 en la Cadena SER Hoy por hoy con él

Voz 0027 41:34 a siete y cuarenta y uno de la mañana seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 0978 41:39 el deporte hoy por hoy paguen para las personas

Voz 1161 41:48 Juan Antonio Sampedro buenos buenos días Aimar tenemos Copa del Rey una una jornada que se haría mucho a un domingo cinco partidos en cuatro horarios diferentes en el MIT en estos partidos el jueves con el levante Lugo desde las doce de la mañana en el Ciudad de Valencia eliminatoria incierta por el uno uno de la ida un Levante en el que Paco López podría usar a casi todos

Voz 1444 42:06 los nuevos que llegaron en verano y que no suelen tener muchas que

Voz 1161 42:08 en ese en Liga el segundo horario será el de las cuatro y cuarto en el Bernabéu el Real Madrid tras un cero cuatro de Melilla Javier Herráez buenos días

Voz 35 42:14 por qué tal muy buenos días mero trámite para el Real Madrid que recibe al Melilla para pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey esta vez sí con los otros entre ellos Isco que jugará hoy de inicio esperamos con Solari que sigue ninguneando al futbolista malagueño también jugarán Vinicius con Mariano Asensio en ataque en la portería volverá Keylor Navas el que tiene tres Champions era suplente

Voz 1161 42:34 Courtois en el tercero de los horarios dos partidos desde las seis y media en Ipurúa el Eibar tendrá que remontar Roberto Ramajo buenos días

Voz 1825 42:40 hola qué tal Sampe muy buenas el Sporting de Gijón está a noventa minutos de dejar fuera a otro equipo de Primera en esta Copa del Rey para ellos su técnico Jose Alberto medita un cambio de sistema con dos delanteros Black man in Pablo Pérez defienden Ipurua dos cero de la ida ante un Eibar que no tira la toalla Mendilibar no se resigna pero de entrada deja fuera a tres titulares habitual

Voz 2 43:02 les Ramis Orellana Pape Diop pecho que arranca a las ocho y media lo arbitra El castellano leonés González González

Voz 1161 43:09 el otro en El Alcoraz Huesca Athletic eliminatoria resuelta por el cuatro cero de la ida en San Mamés el aliciente será el debut de Garitano en el banquillo en un momento muy complicado del Athletic en Liga se empieza a plantear si debería cambiar suelos vio de no fichar jugadores que no sean de Euskadi Javier Clemente explica por qué no deben abandonar esa senda anoche en El Larguero

Voz 2 43:24 pero nosotros tenemos esta filosofía no por racismo ni por nada sino porque nosotros queremos que nuestros críos sepan que ese es el equipo de ellos sí que trabajen y que luche porque saben que puedes llegar ahí

Voz 1161 43:37 si en la última franja desde las nueve menos cuarto Betis Racing ventaja de los de Setién tras la victoria cero uno en la ida de ayer dos primeras eliminados los que jugaban ante otros de primera división eliminado el Celta perdía dos cero con la Real Sociedad y el Alavés caía dos uno en Girona a los catalanes pasan por primera vez en su historia los octavos de Copa del resto otras goleadas cuatro cero Atlético al San Andreu ocho cero del Villarreal al Almería el técnico de los andaluces se disculpaba consumición Francisco Javier Fernández

Voz 2 44:00 sí siempre bienes perdón pues bueno creo que

Voz 0027 44:03 encima de de nuestro club

Voz 1161 44:06 cuatro uno del balsa a la Cultural debut de Ricky Puche en el primer equipo hablaba en gol

Voz 36 44:10 bueno yo creo que es el debut soñado próxima con victoria boda podido dar una sentencia sobre todo la cara cada o el el equipo que muy contó

Voz 1275 44:20 tanto clasificados también el Valladolid ganaba dos uno

Voz 1161 44:22 el Mallorca y el Sevilla uno cero al Villanovense en cuanto a la final de la Libertadores del domingo Ribéry boca ya están en Madrid boca entrenarán por la mañana en Las Rozas River lo hará por la tarde en Valdebebas sólo ahí en la historia un jugador que haya jugado en Real Madrid Boca Juniors River Plate Óscar Ruggeri pasaba noche porel Larguero no cree que vayan a producirse altercados el domingo sus razones

Voz 37 44:40 no va de problema porque en los argentinas tenemos algo no aportamos más cuando vamos a la cancha no estamos mal pero cuando salimos del país sea fuera cumplimos todas las reglas con correría

Voz 1161 44:53 hoy jornada once en la Euroliga las siete nuevos Barça desde las nueve menos cuarto Armani Milán Gran Canaria

Voz 1620 44:59 queridísimo hay algo que te inquieta te atormenta con mi nuevo pueblo suele me preocupa dónde iré de viaje entonces para para saber que se estrenará en cuatro años conduce todo un pueblo sin entrada seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con el renting ofertas Wolkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 0978 45:24 Nuestra ilusión cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles