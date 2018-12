Hoy por Hoy (06/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 con las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:24 buenos días se cumplen hoy cuarenta años del seis de diciembre del setenta y ocho en el que los españoles aprobaron en referéndum la Constitución que confirmó la democracia en España que garantizó la libertad dignidad e igualdad de los ciudadanos transcrita

Voz 0829 00:37 durante toda la noche las máquinas computadoras trabajaron de firme para recoger y ordenar todos los datos que iban llegando al Palacio de Exposiciones y Congresos donde se había montado el Centro de Información en las primeras horas de la madrugada del día siguiente ya se tenía una orientación fiable sobre los resultados que el ministro del Interior fue transmitiendo a los miles de informadores nacionales extranjeros allí reunidos la jornada electoral se había desenvuelto con normalidad y los incidentes de carácter casi anecdótico habían sido mínimos a la mañana siguiente los resultados provisionales de los votos emitidos arrojaron alrededor de un ochenta y ocho por ciento de síes y un ocho por ciento de Noia

Voz 0027 01:16 esta mañana en el Congreso van a participar en el acto central del aniversario los reyes actuales y los eméritos el presidente del Gobierno los cuatro ex presidentes vivos los padres de la Constitución cuadragésimo aniversario en dos mil dieciocho es el año de nuevo impulso feminista iban a estar en Hoy por hoy esta mañana algunas de las madres de la Constitución diputadas que formaron parte de aquellas Cortes Constituyentes y entre ellas María Teresa Revilla la única diputada mujer dentro de la Comisión Constitucional la mujer que dejó estas frases para la historia

Voz 2 01:45 es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias como estaba reclamando nuestra sociedad pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello ahora buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente poder ser para hacer lo que podamos poder ser protagonistas de nuestras propias vidas participar en igualdad de expertos de responsabilidades en el que hacer como

Voz 0027 02:09 el aniversario de la Constitución era precisamente el motivo de los dos actos que intentaron boicotear ayer a última hora a los independentistas catalanes el de Borrell en Bruselas apostaron

Voz 1 02:20 a Ciudadanos en Barcelona

Voz 0027 02:28 en ese acto que finalmente se celebró Valls le repitió a Rivera que Ciudadanos

Voz 3 02:32 no debe pactar con Vox pero Rivera no lo descarta como usted entenderá con cinco partidos políticos del arco parlamentario y con un cambio ejecutar sería una irresponsabilidad mi juicio ponernos a descartar todos los escenarios que encima la mesa

Voz 0027 02:44 le responde en declaraciones a la SER el portavoz del PSOE Óscar Puente

Voz 4 02:47 has visto a Albert Rivera de Macron español y ahora pinta que va a ser el pagafantas del PP de Vox en

Voz 0587 02:56 Lucía Vox que estuvo anoche en Hora veinticinco su secretario general Javier Ortega con planteamientos como este sobre la violencia de género los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilita que no se contabilizan que en sostén si se contabilizan pero no hacía falta si oculta porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres vamos a los datos en unos minutos casi a la misma hora manifestaciones por toda España como esta

Voz 0027 03:21 la nueva han contra la sentencia de la Audiencia de Navarra que confirma las penas de nueve años para los miembros de la manada y sobre la justicia noticia que les cuenta hoy la SER los tribunales están obligando a la policía a aceptar a readmitir a aspirantes que no pasaron la entrevista personal Carolina Gómez

Voz 0393 03:36 vaya hasta veinte sentencias este año candidatos que superaron las pruebas físicas pero no las entrevistas los jueces obligan a readmitir los por la opacidad de esas entrevistas sin criterios claros

Voz 0027 03:46 Akron recula del todo ya no solo aplaza la subida de los carburantes sino que la cancela definitivamente

Voz 0393 03:50 en las últimas horas se ha publicado un sondeo según el cual el setenta y dos por ciento de los franceses apoya las protestas de los chalecos amarillos

Voz 0027 03:56 los cubanos podrán tener desde hoy Internet libre en el móvil

Voz 5 04:00 claro que lo voy a probar eso eso algo novedoso muy aquí intentarlo pues todos los lados veían es algo bueno que se está haciendo así que estaremos estas funciones

Voz 0027 04:09 escuchen este descubrimiento las orangutanes les hablan a sus crías del pasado

Voz 0393 04:13 en el experimento las madres orangutanes alertaban a sus crías de que había pasado un tigre pero que ya se había ido eso según los expertos demuestra que los orangutanes son los únicos animales a parte de los humanos en comunicarse sobre algo no presente

Voz 0027 04:31 la Copa del Rey se completa hoy con dos equipos de Primera en alertas ante él

Voz 1161 04:34 durante y sobre todo el Eibar los levantinos saltaran desde las doce de la mañana al césped del Ciutat de Valencia con el empate a uno de la ida en Lugo hoy el Eibar tendrá que remontar en casa desde las seis y media dos cero ante el Sporting en medio desde las cuatro y cuarto Real Madrid Melilla cero cuatro en la ida el resto a las seis y media Huesca Athletic cero cuatro pero en la ida debuta Garitano en el banquillo del Athletic y cerrará el Betis Racing con un cero uno en la ida clasificados ayer Real Sociedad Atlético Madrid Girona Sevilla Villarreal Barça hay Valladolid

Voz 0978 05:00 qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días hoy va a lucir el sol de nuevo en el conjunto del país con temperaturas sin grandes cambios un poco de frío ahora mismo Duran tratar de ambiente suave el sol máximas de quince a veinte grados en Canarias con viento del este y Calima máximas que pueden superar los veinticinco llegará hacer calor el frío en la península Se va a mantener durante toda la jornada en poblaciones cercanas a los ríos Duero también del Tajo en puntos costeros tanto del Cantábrico como del Mediterráneo a Rato surgieran algunas nubes como mucho dejarán algunas gotas los próximos días tiempo muy parecido al de hoy con temperaturas que irán bajando pero muy lentamente

Voz 0027 05:34 ocho y cinco de la mañana siete y cinco en Canarias aquí empieza esta segunda hora de Hoy por hoy buenos días

Voz 7 05:42 veinte de tráfico quién prefiere quién vive o quién muere eliges estás muerto y pasa

Voz 8 05:48 esto me meterán en una guasa tu cuerpo esperará en la morgue tus padres nunca se recuperaron pero eso no lo podrá sentir porque nunca vivirá la experiencia de tener un hijo tus amigos volverán a reír y tonterías como charlar con tu abuelo dejarán de ser tonterías pero qué más da estás muerto así que piénsalo dos veces antes de mirar el móvil en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte de la Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 3 06:14 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido sesenta y cuatro mil ciento trece asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 9 06:49 de dura o de cocina o zurdo o snowboard Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 10 07:09 el porque en El Corte Inglés hasta el nueve de diciembre tienes un tres por dos en todos los juguetes de las marcas brilló Edu Lan Ram Capi Play Ilan pagas dos cite llevas tres sólo hasta el nueve de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1 07:27 en la Cadena Ser

Voz 11 07:34 el mérito de cinco años hijo

Voz 12 07:47 sí que es un siempre haya

Voz 0393 07:52 cuántos años cumple la Constitución

Voz 13 07:57 no cuatrocientos eso son

Voz 0393 08:01 mucho los cuarenta

Voz 13 08:04 muy bien

Voz 0027 08:06 hoy en el Congreso a mediodía se van a celebrar los cuarenta años que han pasado desde el referéndum del seis de diciembre del setenta y ocho en el que diecisiete millones españoles ratificaron en las urnas el profundo pacto para la convivencia que fue la Constitución Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 08:21 este aniversario redondo en la cifra subrayará una vez más en los discursos oficiales los valores que inspiraron este texto

Voz 0393 08:27 el consenso la pluralidad y la renuncia

Voz 1468 08:29 desde opciones políticas muy distintas y distantes sin embargo llega en un momento de grave cuestionamiento de la unidad del Estado consagrada en el artículo dos de la Constitución con la reivindicación republicana de Podemos y con una absoluta falta de consenso político para cometer reformas que adapten el texto a los nuevos tiempos no abramos el debate sino hay acuerdos decía Albert Rivera

Voz 14 08:49 no se puede hacer sin consenso y esto no es una ocurrencia ni una protección es que no se puede ni se debe igualdad regeneración pero no se nos ocurra abrir ese melón para cargar Nos la Constitución

Voz 1468 09:00 en estos años ha habido reformas mínimas para que los ciudadanos extranjeros pudieran votar y ser elegidos en las elecciones municipales para incluir el principio de estabilidad presupuestaria suelen faltar a esta cita algunos presidentes autonómicos Susana Díaz si acudirá en pleno debate sobre el más que posible pacto de las derechas para gobernar en Andalucía y con los diputados de Podemos luciendo un nuevo símbolo republicano en las

Voz 1389 09:22 la lo lucirán ante los Reyes porque hoy se va a dar

Voz 0027 09:25 una imagen muy excepcional dos Reyes juntos dentro del Congreso al mismo tiempo esto no había pasado desde hace más de un siglo I de ABAO

Voz 0137 09:33 sí cuando Alfonso XIII juró la Constitución ante su madre la Reina Regente María Cristina en principio Juan Carlos I se situará hoy en el centro del hemiciclo el lugar que habitualmente ocupan hasta jirafas su presencia hoy será noticia sobre todo después de su sonada ausencia el año pasado en el acto de conmemoración del cuarenta aniversario de las elecciones el setenta y siete

Voz 0027 09:51 de las elecciones andaluzas y de la gestión el resultado empieza a moverse algo entre PP y Ciudadanos esos números dos García Egea Villegas hablaran ayer a última hora y quedaron en reunirse la semana que viene para negociar no hay pudor en demostrar que las decisiones se van a tomar más en Madrid que en Sevilla y eso que en el PP empieza a brotar cierto malestar por el papel de la dirección nacional en este asunto la de Casado María Jesús Güemes

Voz 1461 10:15 buenos días algunos cargos populares creen que la dirección nacional de su partido debería callar no hablar de Andalucía porque ciertos comentarios pueden perjudicar las negociaciones temen que alguien envenena la situación Iber así cómo se alejan sus posibilidades de presidir la Junta por eso piden no interferir como ocurrió por ejemplo ayer cuando Teodoro García Egea preguntaron por el cierre de Canal Sur respondió diciendo que él antes que una televisión pública prefería tener endoscopios son los hospitales sus palabras no hicieron gracia ni a lo suyo sobre todo porque un día antes Moreno ya haber zanjado ese debate al comentar que ese tema no trabajaba tampoco lo de dar consejerías a Vox cuando ni ellos han mostrado interés por entrar en el Gobierno total que en el PP hay quien piensa que algunos desde dentro pueden estar incluso boicoteando las opciones de su formación porque

Voz 1389 10:58 no recuerdo Ana Moreno ya lo daban por muerto el estaban montando una gestora no llevan bien que ahora se pueda convertir en un varón con gran poder territorial

Voz 0027 11:06 los ultraderechistas de Vox han dicho ya públicamente que no quieren entrar en el Gobierno andaluz que no quieren consejerías si han planteado en cambio unas peticiones a cambio de su apoyo a una investidura en Andalucía Ana Button

Voz 0393 11:17 una reforma del Estatuto andaluz que devuelva las competencias de sanidad y educación al Estado el cierre de Canal Sur y derogar las leyes autonómicas de memoria histórica contra la violencia de género

Voz 0027 11:27 sobre violencia de género fue especialmente radical anoche en Hora Veinticinco el secretario general de Vox Javier Ortega llegó a equiparar esta lacra de la violencia machista con el asesinato de hombres por parte de sus mujeres acusó incluso al Estado de ocultar esa información Carolina

Voz 0393 11:42 Javier Ortega cree que la ideología de género es una dictadura promovida por lobbys de mujeres subvencionadas

Voz 1161 11:47 vive en grandes despachos de de abogadas que nosotros denominamos para en los entienda feminicidios

Voz 0393 11:52 si esas féminas forman parte a su juicio de un movimiento totalitario

Voz 0027 11:55 insultan y agreden y que dice Ikeda

Voz 15 11:58 dicen que en caso de duda el el el la nuca del del del hombre en el borde

Voz 0393 12:03 defiende que la ley de violencia de género no ha servido para reducir los crímenes machistas y salí contempla mecanismos para luchar con pero también postre totalmente cree que el Gobierno ocultan los datos de hombres asesinados a manos de sus mujeres los datos de los hombres

Voz 0587 12:17 que muere a manos de las mujeres no se facilita que no se contabilizan piensa usted sí

Voz 0393 12:20 ya asegura que también se ocultan las denuncias falsas una idea que Santiago Abascal expresaba de esta manera en Telecinco

Voz 1093 12:26 me lo quiere una ley también que proteja a mis dos hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensivas

Voz 3 12:32 según los datos oficiales de la Fiscalía las denuncias

Voz 0393 12:34 esta alzas en dos mil diecisiete representaban el cero coma cero trece por ciento del total

Voz 0027 12:40 con este partido es con el que el PP Ciudadanos se plantean pactar el futuro gobierno de Andalucía y mientras tanto en el PSOE tras la bofetada electoral de las andaluzas empieza a cobrar fuerza la idea de que podría convenir les adelantar las generales y hacerlas coincidir con las autonómicas municipales y europeas de mayo Inma Carretero buenos días

Voz 1461 12:58 buenos días es un formato inédito pero el súper domingo es la apuesta de distintos miembros del Gobierno y de Ferraz que opinan que si no salen adelante los Presupuestos eso se sabrá sobre el mes de marzo la mejor opción es convocar las generales y que coincidan en mayo con las municipales autonómicas y europeas será el presidente del Gobierno quien tenga la última palabra llegado el momento pero la fórmula del súper domingo no cuenta por ahora con los para bienes de los presidentes autonómicos que de forma mayoritaria prefieren un debate propio se llegará a escenarios y las cuentas no prosperan algo que por ahora el Gobierno sigue sin descartar María Jesús Montero ex ministra de hace

Voz 0393 13:34 en yo siempre insisto en que esto presupuesto

Voz 16 13:37 son muy buenos para Cataluña aporta más de dos mil millones de euros y parece contradictorio que una Comunidad Autónoma pida más recursos y sin embargo el vehículo que los conduce no cuente con su apoyo

Voz 1461 13:49 sigue empujando el Ejecutivo lo que sí dejan claro en La Moncloa es que no van a entrar dicen en el mareo de los independentistas rechazan por tanto mezclar la negociación presupuestaria con temas relacionados con el plus

Voz 0027 14:00 Manuel Jabois buenos días qué tal Aimar buenos días dice Imma que cobra peso en el Gobierno y el PSOE la idea de de un súper domingo electoral en mayo Sánchez maneja sus encuestas ayer conocimos el barómetro del CIS que sigue otorgándole al PSOE una amplísima ventaja con una distancia de doce puntos sobre el PP himno prevé la irrupción de Vox hay que decir que el trabajo de campo de esta encuesta

Voz 1389 14:20 antes de las andaluzas quiere decir también es uno de los pocos periodistas de España quiero dice el CIS de Tezanos que es ya casi común Syntagma eh

Voz 4 14:29 me había escuchado que el que el CIS bueno tiraba

Voz 1389 14:31 muy poco para gobierno de turno pero que ya se conociese por el nombre de su jefe me parece una genialidad casi muy justo tú imagínate

Voz 0027 14:38 estás hablando José Félix Tezanos del PS

Voz 1389 14:41 ya está en el ojo el huracán precisamente por por las encuestas y los cambios que ha hecho que que pues beneficia de forma natural al Partido Socialista tú imagínate que hablemos del CIS de Jabois y dices vale el CIS es lo que piensan los españoles pero automáticamente dices de Jabois empiezas a lo que este tío dice que deben de pensar los españoles con el eso está un poquito el CIS de de de Tezanos que también hay que añadir que es militante del Partido Socialista que es la primera vez que un militante de un partido dirige este organismo la encuesta que me parece muy llamativo para saber cómo está la política española

Voz 0591 15:12 no se contempla como no se contemplaba hace dos

Voz 1389 15:14 Ana es la irrupción de un partido político que encuestas internas ya de otros partidos y de instituciones pueden le da una representación bastante holgada en el Parlamento de los diputados y supone una amenaza paradójicamente a lo que van a representar qué es la democracia en un veremos si no es súper domingo o se convierte también un Bloody Sunday metafóricamente hablando Si los resultados finalmente pueden ser los que están dando algunas encuestas Jabois

Voz 0027 15:37 esta mañana hasta mañana un beso en en un intento por contraprogramar el acto del aniversario de la Constitución los independentistas han convocado para hoy un segundo encierro en una iglesia en la que varios diputados pretenden ayunar como gesto de solidaridad con los presos preventivos que están en huelga de hambre Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 16:01 bon día a partir de las nueve Se ha convocado veinticuatro horas sin comer en los Capuchinos es un convento de Sarrià en Barcelona que símbolo de la lucha antifranquista que acogió un encierro de universitarios en el año sesenta y seis diputados de Esquerra pero sobre todo de Cataluña y de la CUP participaran de este encierro entre ellos algunos Kun Sallés como la de Presidencia el sarta de o la de Cultura Laura Bush tras además de los diputados Albert Batet pues Lloll recordemos recordemos que la huelga la están haciendo sólo los presos de la órbita del PDK de Puigdemont y aunque Esquerra niega que se trate de una estrategia política de sus socios sino que ha sido una opción personal de cada uno en el acto de hoy los republicanos mandan una delegación más pequeña líder del partido en el Parlament hebrea pero ninguno de los Esquerra esta es la segunda acción simbólica del Govern en apoyo a la huelga de hambre la primera recordemos fue la decisión de Quim Torra de eliminar las comidas en el Parlament algo que no sentó muy bien en las filas

Voz 0027 16:53 publican los gracias llevan los tribunales están obligando a la policía a readmitir a candidatos que sí superaron las pruebas físicas pero no las entrevistas personales hasta veinte sentencias distintas citadas este año establecen que los criterios de puntuación de esas entrevistas son opacos y por lo tanto no válidos ya han obligado a los tribunales a readmitir a veinte aspirantes que cayeron en ese punto del proceso de selección Alberto Pozas

Voz 0055 17:16 son aspirantes a policía que superan la prueba física superan la prueba de Conocimientos superan el reconocimiento médico y caen en la entrevista personal algunos por ejemplo por dirigidas de pensamiento y otros por escasa adaptación a circunstancias complicadas unas consideraciones y unos baremos que para el Tribunal Superior de Madrid son parcos genéricos y escasamente motivados en más de veinte sentencias han ordenado la Dirección General a que declare aptos a estos aspirantes porque no hay pruebas de que no lo fueran no se conservan las preguntas las respuestas los baremos Ramón Cosío Portavoz del Sindicato Unificado de Policía

Voz 18 17:46 no es objetiva porque no hay un procedimiento no hay un protocolo establecido que que que fije au que pueda dar las garantías suficientes de que se realiza la prueba con objetividad

Voz 0055 17:55 la sentencia es también dicen que si finalmente acceden a la Academia de Policía sedes tendrá que pagar la diferencia de salario que han dejado de cobrar

Voz 1 18:01 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 3 18:05 acaba de aterrizar en Barajas el avión de River así que ya están en España los dos equipos argentinos para la final de la Libertadores en el aeropuerto Pascual Donate buenos días buenos días

Voz 19 18:14 si ha llegado a Madrid entre bostezos

Voz 20 18:16 de hecho tras sardo Rau Maidana

Voz 3 18:23 el aplauso tibia de una veintena de aficionados y ni siquiera todo serán de River

Voz 19 18:27 porque me manda River sino en la boca y bueno por un respeto familiar estaba siendo la del aguante pero en realidad tenemos Anadir coinciden todos en que los incidentes de Buenos Aires no deben repetirse en Madrid grande que llegue el momento

Voz 21 18:45 el lema que paso con mucha ansiedad mucha desesperación pero esperemos que que salga todo bien y que gane

Voz 19 18:54 que tire los jugadores D'Rivera ya están en su hotel muy cerca del Bernabéu ya esta tarde entrenan en la Ciudad Deportiva del Real Madrid

Voz 0027 19:00 la de Pasqual por cierto la justicia argentina ha autorizado en las últimas horas al jefe de la barra brava del boca a viajar a España aunque no podrá entrar al Bernabéu es el líder de los violentos vinculados a ese club tiene multitud de causas pendientes con la justicia en su país no puede salir de Argentina sin permiso pero la justicia argentina si le ha dado permiso para que venga a España así que está de camino hacia Madrid y más allá de la cuestión de seguridad en el partido del domingo hay también un factor económico importante para la capital de España

Voz 1508 19:27 a Marisol Rojas el partido Boca River es una importante oportunidad de negocio Juan Pablo Lázaro es el portavoz de la Confederación Empresarial de Madrid

Voz 22 19:35 nosotros efusión calculo que esto va a suponer para la ciudad noventa y dos millones de euros cuarenta y dos en lo que se refiere a ingresos directos tanto en restauración hoteles comercio

Voz 1508 19:45 el resto en ingresos indirectos porque la elección de Madrid como sede de última hora que no haya incidentes puede ser una valiosa campaña de publicidad Jaime Fortuño es profesor de marketing en la EAE Business School

Voz 23 19:58 y todo esto teniendo en cuenta que España quién ser organizadores del Mundial dos mil treinta y por ello pues tienen que dar ejemplo si tienen que dar crédito creo que esto es un factor muy importante e para que Madrid y para que España pues muestren de que de que somos capaces de hacerlo no y eso es lo que se juega la marca Madrid el domingo

Voz 0027 20:17 soy veinte de la mañana siete y veinte en Canarias

Voz 24 20:24 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días puente bajo el paraguas

Voz 1275 20:29 de la contaminación en Madrid Se mantiene activado este jueves el protocolo anti polución hoy escenario dos como ayer se limita la velocidad en los accesos a Madrid y dentro de la M30 a setenta kilómetros por hora y además se prohíbe aparcar en las zonas de estacionamiento regulado una medida que hoy a ser festivo no se hace efectiva porque los parquímetros no funcionan el Consistorio defiende Madrid Central ante los ataques de la oposición que ha aprovechado este escenario de contaminación para arremeter contra la nueva zona de bajas emisiones Paz Valiente coordinadora de Medio Ambiente del Ayuntamiento responde a las críticas aquí en la SER yo creo

Voz 25 21:00 si la gente que piensa que con la medida exclusivamente de Madrid Central pasado mañana no vamos a tener ningún problema de contaminación de ningún tipo y tal es que no ha entendido el tema con Madrid Central vamos a tener una reducción muy importante de las emisiones con independencia de eso no seguirán afectando los periodos de prolongados de estabilidad atmosférica el Ayuntamiento pide a los madrileños que deje

Voz 1275 21:23 en el coche en casa que se muevan en transporte público y sobre las once actualizará la situación a esta hora la calidad del aire es buena en el noroeste de la capital admisible en el resto aunque los picos de dióxido de nitrógeno se suelen registrar con la caída

Voz 3 21:36 la delata

Voz 1275 21:43 mi puente también lo acaban de escuchar con una cita deportiva de alto voltaje en Madrid la final de la Copa Libertadores Boca Juniors llegó ayer por la tarde en Madrid esta mañana en torno a las seis aterrizado en Barajas River Plate

Voz 20 21:55 ahora Chacho gracias a bordo Maidana

Voz 3 22:02 minada el partido Argentina

Voz 19 22:05 he tenido la oportunidad de venir para acá hay ignora desaprovechando

Voz 21 22:12 problema que paso con mucha ansiedad muchas veces por Acció pero esperemos que que salga todo bien y que gane

Voz 19 22:22 yo espero que no se tanto como en Argentina porque quiero ver que se juegue bien y eso espero que gane River claramente

Voz 1275 22:29 esperamos todos que no se líe tanto como en Argentina ambos equipos entrenan ya hoy en Madrid boca por la mañana River por la tarde el domingo el día del partido el Paseo de la Castellana se va a cortar desde las nueve de la mañana para alojar las

Voz 26 22:40 tienes que estarán debidamente separadas vigiladas

Voz 1275 22:45 pues de división entre las familias del Instituto San Fernando de las tablas ante el hermetismo de la comunidad con el traslado de los menos titulares competencias Sarmiento han denunciado ante la Fiscalía el presidente de la comunidad Ángel Garrido

Voz 3 22:56 dos de sus consejeros por llevar en secreto a los menores extranjeros no acompañados a una residencia del complejo la presidenta del AMPA ha dimitido por considerar los argumentos xenófobos

Voz 1275 23:05 el último día de huelga de los médicos residentes tras la última reunión con la gerencia que acababa ayer sin acuerdo mañana habrá otra reunión el consejero de Sanidad insiste en que hay un plan de refuerzo aunque todavía no está en marcha

Voz 3 23:15 el Ayuntamiento de Madrid limita a diez mil el número de patinetes en la ciudad se pone así límite a estos vehículos fijando este tope y repartiendo los por los distritos ya hay dieciocho empresas interesadas en participar

Voz 1275 23:25 hay más de setenta obras del polémico artista callejero van si se exponen desde hoy en Ifema una muestra no autorizada que podrán visitar por primera vez en España en el pabellón cincuenta y uno

Voz 1 23:36 los deportes en Hoy por hoy

Voz 1161 23:42 a los deportes el Atlético se clasifica también para los octavos de Copa hoy trámite para el Real Madrid Sampe buenos días buenos días trámite para los de Solari porque cero cuatro de la ida en Melilla desde las cuatro y cuarto en el Bernabéu con los menos habituales como Vinicius Mariano que vuelve tras lesión Valverde Vallejo que se estrenará esta temporada Keylor Navas que vuelve a la portería o Isco casi inexistente desde que llegó Solari el argentino no da tregua

Voz 3 24:02 hoy veinticuatro futbolistas y once entra quería preguntarle morisco lo ha jugado creo que son noventa y cuatro minutos y no fue nunca titular cree usted que ha sido justo con Isco veinticuatro jugadores en la plantilla

Voz 1161 24:15 arbitrará el partido el colegiado castellano manchego Alberola Rojas clasificado ayer Atlético Madrid mal partido de los de Simeone pese al cuatro cero al San Andreu goles desde cal y Nick Correa Vitolo y han jugado los Hernangómez en la NBA esta madrugada Victoria de Denver ciento dieciocho ciento veinticuatro en Orlando catorce puntos de Juancho derrota de Charlotte en Minnesota ciento veintiuno ciento cuatro con cuatro puntos

Voz 1275 24:33 mil gracias Sampe vamos a ampliar la previsión del tiempo para las próximas horas meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:39 buenos días tanto hoy como a lo largo de los próximos días a lo largo del puente el tiempo va a ser muy parecido sin grandes cambios temperaturas con tendencia a bajar pero tampoco que apenas se notará esta tarde por ejemplo todavía tendremos máximas alrededor de los quince grados al sol ambiente ser agradable ahora hace frío se están formando algunas nieblas pero desaparecerán rápidamente en los próximos días como decíamos no esperamos grandes cambios la temperatura no bajará de manera decidida hasta la semana que viene

Voz 27 25:06 cuando miro hacia atrás me veo mayor apenas recorría unos pocos kilómetros pero año tras año me volví más rápido año tras año llegará más lejos y me sentía más sutil más eficiente más moderna sí ahora que cumpla cien años me siento más vivo que nunca cien años más joven Metro de Madrid

Voz 28 25:25 comunidad de Madrid dieciocho grados hijo mío veinte grados esta bola de papel que hay veintiún grados tu pantalón recién lavado veintitrés

Voz 29 25:36 las dos no serán las entradas del vas eh hay una forma mejor de calentar tu hogar Baksi patrocinador oficial del Bàsquet Manresa de la climatización ideal de tu hogar Baksi

Voz 3 25:46 ahora en Madrid a Colsa y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud médica en una pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis informe de las condiciones será Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 0027 26:07 el curioso caso de Quique

Voz 30 26:09 sí que puede ir en moto puede jugará Viar

Voz 31 26:12 pero no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede jugará en moto un doce y medio por ciento

Voz 1 26:20 más fácil y rápido contra fan todos la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios por cayó otra luz Factor Energía

Voz 0393 26:32 las impresoras Epson eco tan que no usan cartuchos por lo que puedes rellenar páginas contra recuerda hoy Trashorras con tinta puedes rellenar páginas con inspiración o no no impresoras contenta puedes rellenar páginas con blog uno impresoras con tinta ahorra un noventa por ciento en el coste de la tinta con las impresoras Epson eco tank puedes obtener más información en Epson punto es barra el Cotano en invierno no hay nada mejor que un buen caldo casero

Voz 32 27:03 como el de Gallina Blanca y soy Mónica Carrillo como periodista pedía Gallina Blanca que me enseñara como hace el suyo comprobé que es un caldo hecho con ingredientes naturales cocidos tres horas y sin conservantes caldo casero Gallina Blanca casero casero descubre el sabor del caldo de cocido

Voz 33 27:20 Ballet Nacional de España presenta su nuevo espectáculo cuarenta aniversario una selección de obras que han marcado su historia te esperan del ocho el veintitrés de diciembre en el teatro de la Zarzuela entradas a la venta en entradas Inaem punto es llamando al novecientos dos veintidós cuarenta y nueve cuarenta y nueve buen taquillas del teatro de la Zarzuela Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno

Voz 4 27:41 España Mercedes Benz Madrid te invite a conocer el mayor concesionario de Mercedes de nuestra comunidad el primer flexible gestor de la marca en España el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde vivirá la marca de una manera aún a tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho en Mercedes Benz Madrid punto Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 34 28:13 cuando vaya al aeropuerto o puerto remitirme un dos por curso ofició desde las porque por reservar la plaza como en muchos tarifas para elegir desde cinco euros al diga

Voz 3 28:25 estas navidades partidos oficiales de AENA más cómodos más seguros reserva y ahorra en en Quin punto com

Voz 29 28:32 con este país hotel atascos de la M treinta es otra cosa que el resto de los coches aceleran él acelera que frenan el freno yo casi no hago nada mira igual que la oficina descubre

Voz 3 28:42 luego matriz más cómodo y seguro con el asistente de conducción del Nissan Qashqai conduciendo el cambio inteligente

Voz 29 28:49 Innovation una red de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 24 28:54 ocho y veintinueve la Constitución

Voz 1275 28:56 vale hoy cuarenta años a las diez de la mañana empiezan los actos de homenaje en la plaza de Colón con el izado solemne de la bandera luego a las doce el presidente Garry de la alcaldesa Carmena van a asistir a la recepción en el Congreso que presiden los Reyes desde las doce y veinte aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid vamos a celebrar por todo lo alto este

Voz 4 29:11 años el futuro de España está en tus manos el seis de diciembre Día de la Constitución deberes

Voz 1 29:19 J

Voz 35 29:24 es que iban a poder escuchar esta mañana que la SER un programa especial donde hablaremos de las exposiciones que en Madrid con motivo del aniversario del referéndum y haremos un viaje con esos sonidos de los días previos a la votación

Voz 26 29:34 de esa histórica su jornada del seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho

Voz 1275 29:39 ocho tenemos ahora mismo ocho grados en el centro de Madrid recuerden hoy sigue activado el protocolo anticontaminación escenario dos la velocidad se limita a setenta por hora en los accesos a Madrid está prohibido aparcar en las zonas SER aunque hoy no funcionan los parquímetros

Voz 1 30:03 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:10 derechos son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank

Voz 0393 30:15 patrocina este espacio

Voz 3 30:18 el puente festivo para muchos españoles cinco días por delante es uno menos que el año pasado son días que muchos aprovechan para un excavada no cabe una persona más en Madrid en Cataluña es donde más aumentan las reservas pero si miramos el mapa de España la ocupación hotelera es muy desigual Miguel Crespo Eladio Meizoso buenos días setas de la sociedad vamos al detalle Eladio

Voz 36 30:40 bueno la cosa va por barrios con datos recogidos por las emisoras de la Cadena SER hay comunidades como Cataluña Comunidad Valenciana Madrid que confía

Voz 4 30:48 para superarlas iberos del año pasado a pesar de que este punto

Voz 36 30:50 en el día menos el mayor aumento

Voz 4 30:53 edad en Cataluña allí esperan repetir los niveles de dos mil dieciséis y superar el gran bache del dos mil diecisiete vinculado recordemos al proceso que habría restado hasta quince puntos en porcentaje de ocupación hotelera también sube en Madrid hasta seis puntos y la Comunidad Valenciana allí sobre todo el interior y el litoral de Castellón pero Benidorm es el que sigue líder con más de noventa por ciento de la ocupación hay buenos datos también en Canarias pero el noventa por ciento que esperan en las islas principales no alcance el récord de hace un año en Baleares Murcia Andalucía esperan resultados similares a los del dos mil diecisiete con pocos hoteles abiertos y en el resto resultados desiguales con buenas ocupaciones en general en las ciudades de Patrimonio Histórico del interior y litoral cantábrico a la baja

Voz 3 31:38 excepto el País Vasco estas son las cifras preocupación por territorios en un puente en el que los españoles en nos estamos moviendo más que el año pasado Miguel sí según la Asociación de Agencias de Viajes las perspectivas para este puente son muy buenas y se espera que se llegue a su fin

Voz 37 31:51 tras las cifras que se registraron el año pasado escuchamos a su presidente Carlos Garrido

Voz 38 31:56 los datos que estamos manejando de nuestras agencias y operadoras son muy positivos si siete por cierto la Rexach que vamos por el momento a pesar de que éste contiene un día menos los datos de reservas no superiores a los del año pasado

Voz 37 32:14 en cuanto a los destinos preferidos por los españoles el turismo interior es el más demandado según Garrido principalmente las grandes ciudades Madrid Sevilla Barcelona con una motivación cultural e inspirada por el ambiente navideño también son un foco importante las estaciones de esquí a pesar de que este año y menos nieve que el año pasado y las estancias en balnearios y los que salen fuera de la península lo harán para visitar las principales capitales europeas o buscando el calor aquí los destinos favoritos son Canarias también Marruecos y el Caribe

Voz 0027 32:43 en estas fechas propicias para las escapadas de interior el turismo rural crece en España un poco respecto a dos mil diecisiete Miguel

Voz 37 32:51 según datos del portal escapada rural la ocupación durante este puente se va a situar en el cincuenta y tres por ciento dos puntos más que el año pasado aquí también la ocupación pues va a ser desigual Nos dice su portavoz en baños

Voz 39 33:02 las zonas de preferencia o con otro tres por decirlo así de de destinos son Navarra con treinta y cinco por ciento de ocupación La Rioja y Aragón con un sesenta y tres

Voz 37 33:14 la peor parte se la llevan aquí las regiones costeras del norte como Galicia Asturias y Cantabria porque el tiempo parece que no va a acompañar en general son las parejas las que hacen el mayor número de reservas Le siguen las familias y en tercer lugar los pequeños grupos de tres

Voz 3 33:28 Miguel Crespo Eladio Meizoso gracias hasta

Voz 37 33:30 en algunas dudas

Voz 9 33:34 dedicado a los me lo pido a los viajes largos y al que siempre va dormido a la generación X los selfies los Stories dedicado a todas las familias tienen un poco de Family

Voz 0393 33:44 con Family ilusiones ahora ya está treinta y uno de diciembre que destaca la financiación que necesitas para un móvil una TN en coche informa en Caixabank punto es Caixabank

Voz 40 33:57 puede que diciembre no sea el mejor mes para ponerte en forma pero tu coche sí puede estarlo CIR de postas óptima de Cepsa del cinco al nueve de diciembre recuperará toda la potencia del motor Ci conseguirá tres euros de descuento para que lo sigas manteniendo en forma en tu próximo repostaje más información en Cepsa punto es barra carburantes óptima

Voz 4 34:15 Cepsa tu mundo más eficiente fin llevamos ochenta años dibujando sonrisas regalando ilusión mirándole más vida muchas vidas y ahora queremos celebrarlo contigo

Voz 41 34:25 con preocupan especial ochenta aniversario de la ONCE entren cupón ochenta aniversario punto es y consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en cincuenta euros además recuerda que puedes ganar cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial ochenta aniversario celebramos parte de tu vida

Voz 29 34:45 Bases depositadas ante notario

Voz 27 34:48 piezas coge el que el puente por ahí aprovecha que olvídate de todo olvídate del trabajo de las preocupaciones olvídate del móvil yo que tú me acordaba de comprar un décimo de lotería de Navidad porque es el gordo toca allí Hinault

Voz 1093 35:02 juegan te vas a acordar todas

Voz 1 35:05 la vida hay que es donde vayas este puente vuelve con un décimo de lotería veintidós de diciembre Sorteo de Navidad mayor premio es compartirlo

Voz 4 35:25 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Aimar buenos días a todos que sensación más extraña en este aniversario de la Constitución una fuerte corriente social propone desandar caminos que hace cuarenta años comenzaron a darse de este GER lo que entonces comenzó a se llaman a la reconquista a la reconquista de una concepción de España que la Constitución propuso superar regresan olores rancios ideas rancias valores rancios con pretensiones de eternos esa unidad de España bien moral que diría Rouco o esa visión de la mujer de manual de la Sección Femenina y en el pueblo puesto otros Val dicen haber Constitución como se maldice a un enemigo y la consideran opresor

Voz 3 36:07 a ella que nació con la libertad Ipar

Voz 4 36:10 a la libertad unos y otros pasean su exaltación Enter flaquear de banderas mientras los hijos de los padres de aquella Constitución las defienden desangelados con sosería supina capaces de revitalizar la ni siquiera de intentarlo la principal lección que nos deja este cumpleaños es una simpleza y sin embargo hoy nos parece ciencia ficción dice así hace cuarenta años España tenía que enfrentarse con un futuro incierto los partidos políticos

Voz 3 36:39 os decidieron abordarlo juntos y a la sociedad y a los medios de comunicación les pareció muy bien

Voz 43 36:45 Mar a la libre directa eh

Voz 44 36:49 yo como para la Liga

Voz 45 36:53 ver mis ojos y

Voz 44 36:57 dice Ma no como un árbol carnal generoso horas en limpiar nacen mi fe tales Bumba mis es ver los dos Vitale los para Díaz vale le ya dura mira

Voz 0027 37:54 está días Esther Palomera buenos días buenos días de Imaz José Mari Calleja cómo estás buenos días Aimar Ernesto carece muy buenos días qué recuerdos tienes tú Calleja del seis de diciembre del setenta y ocho

Voz 1093 38:08 pues un recuerdo emocionado fíjate te voy a contar yo estaba pegando carteles a favor del sí a la Constitución cuando fuimos agredidos por un grupo de ultras que nos dieron una tunda importante y tuvimos al final un juicio por esa historia acababa la mili en Ceuta que era un lugar digamos de castigo veníamos de la dictadura una dictadura que algunos no sabía encarcelado y aquello era para nosotros desde luego para mí una sensación de que con esto empezamos las libertades una sensación de libertad después de cuarenta años de dictadura con sus días y sus noches después de sus cárceles de sus torturas de la clandestinidad entonces para mí la Constitución era el símbolo de que se inauguraban las libertades y que por fin se podía convivir entre personas que pensaban de manera muy distinta léase Carrillo y Suárez tengo un recuerdo emocionado que se reactiva hoy por qué precisamente llevamos cuarenta años que es el periodo más largo de de paz de libertad de convivencia digamos más o menos civilizada Soccer tengo un recuerdo muy emocionado de aquella época

Voz 0027 39:12 cuarenta años de la Constitución nos espera una mañana institucionalmente muy intensa con el acto en el congreso al que asisten los representantes de todos los poderes del Estado y que presiden los Reyes los actuales acompañados por los méritos sólo dos personas van a tomar la palabra Felipe VI la presidenta del Congreso Ana Pastor se espera evidentemente reivindicaciones constantes a la concordia que representó en su día todo el proceso constitucional de que debemos estar pendientes All Palomera

Voz 0591 39:40 bueno yo creo que debemos estar muy pendientes de esos éxitos discursos que que se iban a pronunciar en el en el pleno en el hemiciclo son bastante previsibles obviamente porque como tú has dicho habrá un alegato en favor de la concordia y el entendimiento que presidió eh aquella negociación que hizo posible la Constitución española peligro que también debemos estar pendientes de los pequeños detalles de esos grupos que no tras un aniversario de la Constitución no era no era frecuente que acudieran a los actos institucionales que hoy van a estar a las señales que puedan emitir no en sus discursos intervenciones porque no no se van a producir

Voz 0027 40:19 pero como siempre hay declaraciones

Voz 0591 40:21 antes de entrar al aniversario de la Constitución y sobre todo y tenemos que estar muy pendientes a lo que pase a partir de hoy no porque es verdad que estamos ante una crisis institucional y política incluso todavía hay coletazos de la crisis social que vivió este país después de la crisis económica yo creo que sí empezar a dar un camino o se debería empezar a andar un camino para blindar la arquitectura institucional y constitucional que nos ha permitido vivir en en convivencia en estos últimos cuarenta años hay voluntad de hacerlo bueno cada año los partidos políticos y sus líderes se conjuran para decirnos cuáles son las grietas de la Constitución por donde se debe trabajar pero es verdad que por primera vez desde la presidencia del Gobierno como hizo Pedro Sánchez hace unas horas se manifestó que que era el momento de abordar esta situación hombre la Constitución es verdad que nos ha permitido vivir el mayor tiempo en democracia a los españoles pero tampoco está tallada en piedra que ir hay que reformarla para mejorarla el inmovilismo yo creo que no no nos lleva a ningún a ninguna parte al contrario de lo que tenemos es que afrontar los retos que hay por delante y si es necesario retocar la Constitución no demoler la como proponen algunos pero sí reformarla para poder seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora

Voz 0027 41:42 lo Barça hay hacer

Voz 0587 41:44 bueno yo creo que más que un discurso previsible lo que Interior interesante y acogedora inteligente los discursos rituales todos cansados son materias religiosas litúrgicas por tanto mi fórmula sería preámbulo cuarenta y ocho coma noventa y dos ese sería mi fórmula porque porque el preámbulo de la Constitución habla de proteger a todos los españoles y pueblos de España pueblos de España la fórmula de pueblo de España puede uno pensar que se dice en el preámbulo simplemente por decirlo pero el artículo cuarenta y ocho de la Constitución vuelve a repetir la fórmula de los pueblos de España los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán enriquecimiento de patrimonio histórico cultural y artístico de los pueblos de España eso es el cuarenta y ocho el doce los remite a la España única e indisoluble pero también a la España que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones del noventa y dos para terminar con mi fórmulas no remite a que las decisiones políticas de especial trascendencia política podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos entonces mi fórmula de preámbulo cuarenta y ocho noventa y dos creo que sería una respuesta inteligente todos los elementos para resolver la crisis política española la crisis institucional todo están sembrados en la Constitución del setenta y ocho por tanto lo que se necesita es un discurso inteligente imagin inteligente obviamente una acción inteligente

Voz 3 43:28 preámbulo cuarenta y ocho dos noventa y dos qué te parece esta fórmula compleja bueno vamos a ver

Voz 1093 43:33 debate sobre la Constitución se ha acrecentado ahora sobre la reforma no reforma de la Constitución a mi me parece que la propia Constitución prevé mecanismos de de cambio otra reforma de esa Constitución y lo que está creando es la idea de que si se reforma se resuelven según qué problemas hay un discurso que ahora ha bajado un poco pero que durante un tiempo estuvo muy de gente que decía que claro el contexto en el que se había hecho la Constitución del setenta y ocho incapacitado a esta propia Constitución bueno toda Constitución se hacen ustedes terminado contexto político todas la americana la española la alemana todas son hijas de un contexto político y afortunadamente así así lo son en este caso el contexto político Se insiste mucho en que había miedos en que había fuerzas que eran contrarias es evidente había fuerzas contrarias a la Constitución los ultras pensaban que la Constitución iba a traer explica y los ultras de ETA asesinaban precisamente cuando coincidían las fechas claves en el debate de la Constitución avión consenso entre unos ultras y otros sobre que no avanzara aquella Constitución dije si había un contexto político de miedos claro por avión contexto político que se olvida que era la hegemonía del pensamiento socialdemócrata en los años setenta ser de derechas está muy mal visto nadie de derechas todo el mundo era el centro ya había una idea a favor del progresismo digamos de la socialdemocracia que se tradujo luego en el triunfo electoral de

Voz 4 44:58 Felipe González en el ochenta y dos con mayoría abrumado

Voz 1093 45:01 hola de manera que todas tienen su contexto en el debate que se puede abrir ahora es planteas reformamos la Constitución para reforzarla para que aquellas generaciones que no la que no le impulsar o no que no la sienten como suyas incorporen me parece que es un debate interesante sería muy complicado hoy establecer según qué consensos porque estamos viendo que a los independentistas que están en contra la Constitución a los populistas de izquierdas que están en contra la Constitución acaban de sumar los populistas de derecha que también están en contra de la Constitución hoy es posible esa reforma de la Constitución yo la veo muy complicada por ese contexto político en el que estamos y desde luego no pensemos que por reformar la Constitución Se va a satisfacer los grupos políticos que son digamos por definición insaciables esto en el Estatuto de Autonomía de Gernika nunca ha habido tantas competencias del por parte del Gobierno vasco seguimos todavía reclamando según qué competencias de manera que no pensemos que la reforma de la Constitución resuelve de forma tan Gica los problemas políticos que hoy tenemos en el tapete que son el independentismo en un caso el anticonstitucionales como en el otro

Voz 0591 46:07 es que yo creo que la Constitución no me no solamente tiene que reformarse en su en su Título VIII en lo que tiene que ver con el modelo o con el Estado de las Autonomías yo creo que hay muchos cierto es que habría que modificar y que el paso del tiempo han demostrado que hay que hacer ajustes para que esto siga funcionando y pongo un ejemplo el bloqueo institucional que a que se puso encima de la mesa como consecuencia de las elecciones de dos de diciembre de dos mil quince Nos que hubo un año que tuvimos un Gobierno en funciones y que no había manera de que el presidente en funciones y el candidato que ganó las elecciones fuese a una investidura eso hay que ajustarlo por qué España es de diseño se diseñó con un modelo de partidos que hoy no existe hoy el Parlamento es distinto tenemos más representación política en el Parlamento por lo tanto hay que buscar fórmulas que desbloqueen este tipo de situaciones derechos sociales exactamente igual hay derechos sociales que es muy necesario garantizar como derechos fundamentales en la Constitución esto por no hablar de funcionamiento del Senado la prevalencia del hombre sobre la mujer en la jefatura del Estado es decir hay muchas cuestiones además de la crisis territorial que se pueden resolver dando una relectura de la Constitución es más

Voz 0027 47:17 pero se puede llevar a cabo esa relectura en este momento se puede abrir en canal así al paciente en un momento como éste dice hoy Pablo Casado mientras en Cataluña tengamos las brasas encendidas no se puede tocar mismo

Voz 0591 47:28 que nunca es el momento para la clase política Aimar es que llevamos cuántas legislaturas hablando de la necesidad de reformar la Constitución cuántos años y cuántos programas electorales comprometiéndose la reforma del Senado que prácticamente todos los partidos están están de acuerdo en en revisar y sin embargo no sea afronta porque porque el mes el mecanismo que establece la Constitución para según qué revisiones es muy exigente muy garantista exige unas mayorías muy cualificadas la disolución de las Cortes la convocatoria de elecciones la aprobación por unas nuevas Cortes es complicado pero tu crees que fue fácil hace cuarenta años que los padres de la Constitución se sentaran encerrar y sacar en el texto que sacaron es decir el reto el desafío probablemente era mayor entonces al que tenemos ahora el futuro es muy incierto al incierto ahora hilo era hace cuarenta años por lo tanto yo creo que en algún momento habrá que hacerlo