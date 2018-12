Hoy por Hoy (06/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias con el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros de mañana la ley que permitirá al Ministerio del Interior utilizar los datos de los pasajeros de avión para prevenir el terrorismo y otros delitos graves esos datos que hasta ahora manejaban las aerolíneas se acumularán en una base de datos que las fuerzas de seguridad podrán cruzar con sus ficheros con fines policiales información deja Javier Álvarez buenos días buenos días los datos

Voz 0689 00:44 gran en vuelos internacionales tanto extracomunitarios como intracomunitarias

Voz 0027 00:48 ya en vuelos comerciales como en vuelos privados

Voz 0689 00:51 los formularios deberán contener algunos datos imprescindibles como el nombre y apellidos del pasajero la dirección datos del contacto datos del pago la información sobre el equipaje el itinerario de ese viaje alguna información sobre los viajeros asiduos a ese trayecto la agencia o el operador de viajes con el que se ha contratado la información clara del billete y algunos datos sobre el asiento que ocupan la futura ley tiene por objeto incorporar en España la directiva europea para la prevención detección e investigación de los delitos de terrorismo delincuencia graves hice les aplicara a todos ellos la Ley de Protección de Datos

Voz 1914 01:26 y además Carolina Gómez buenas ideas en Cuba buenos días uno de los países más restrictivos con el uso de Internet permitir a partir de hoy a esos ciudadanos conectarse por 3G desde su teléfono móvil aunque por un precio que no todo se pueden permitir Rafa Muñoz

Voz 1772 01:39 seis millones de cubanos tienen móviles pero sin conexión libre Internet hasta hoy

Voz 1 01:44 imponen dar a veinte Negra tía en el teléfono sí ya no hay que ya no hay que era lo que

Voz 1772 01:53 conectarse a Internet los cubanos tienen que ir a unos recintos al aire libre donde se pueden conectar a una red wifi durante una hora pagando un dólar como nos contaba Madeleine

Voz 3 02:01 hasta este momento tengo que ir una plaza que es un parque para es la Wii se en las señales que inclusive en ocasiones muy difícil pues la señaló en la de Cuba atacó mucho trabajo para poder acceder a ella

Voz 1772 02:14 D3M 3G la va a proporcionar la empresa de telecomunicaciones estatal que prevé una conexión masiva e importante asombrosos

Voz 4 02:20 a gradual para no sobrecargar las plataformas no general como

Voz 1772 02:23 los ciudadanos podrán abonarse a diferentes tarifas para tener red la más barata será de siete dólares al mes un precio que pocos cubanos se pueden permitir porque el salario medio en la isla es de treinta dólares

Voz 1914 02:37 y hoy llega a España la primera exposición sobre Banksy aunque el artista no autorizado la muestra el grafitero más reconocido y misterioso del arte urbano no ha aprobado la retrospectiva sobre su obra

Voz 0591 02:47 que hoy abre sus puertas en Madrid Lucía Taboada

Voz 1322 02:49 hace apenas dos meses en Londres una obra del enigmático Banksy se auto destruían plena subasta era niña con Globo que cosas del marketing multiplicó su valor en el mismo momento en el que se hizo añicos la serigrafía original esta pintura estarán esta muestra Madrid que acoge desde hoy uno de los salones de Ifema en total habrá setenta creaciones obras originales esculturas instalaciones cedidas por coleccionistas privados por cierto si éste quiere convertirse en uno de ellos se algunas de estas piezas estarán a la venta

Voz 5 03:23 en el capítulo de hoy hoy en día estará marcado en su totalidad for la marcha de la Junta

Voz 6 03:28 nada electoral a las nueve de esta mañana que abrieron los colegios electorales mostrando bastantes de ellos largas colas de españoles esperando para emitir su voto cuanto antes

Voz 0560 03:39 apretando que nos entendamos

Voz 0027 03:41 todos esta jornada espero que vayamos

Voz 6 03:43 mejor todos riqueza para bien de España la expectación

Voz 5 03:49 Weiss demostrando de esta manera el interés que este seis de diciembre ha despertado en el pueblo español

Voz 7 03:58 hoy es un día tan lluvioso en el pleno de de no quedarse en casa salir mojarse y poner su granito de arena para desatar todo aquello que parece que estaba atado y bien atado

Voz 8 04:13 sin hagan la tierra mi pie

Voz 9 04:20 no puede ese revista femenina en ni una sola página de moda de cocina ni un mal consultorio sentimental no sé a dónde vamos a ir a parar

Voz 0027 04:33 libera revista femenina semanal para otras

Voz 8 04:37 tres surgía playas también pública abrió Pierre

Voz 10 04:54 primeras horas de la mañana sea predecía la presencia de numeroso

Voz 0560 04:58 los jóvenes en los colegios electorales los cuales acuden a votar

Voz 8 05:02 por primera vez sólo que más ilusión me ha hecho la mayoría de dieciocho años acota sí que impresionante causado cotas o es una responsabilidad pero muy grande muy grande grandísima eh no no no la verdad es que estoy emocionada

Voz 11 05:22 pues nada usted porque viene a votar porque cuando mi marido

Voz 8 05:25 en la ida

Voz 10 05:31 entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida

Voz 8 05:37 mire yo he votado que sí porque no hay que confundir Estado de derecho como un Estado de derecho

Voz 12 05:46 la soberanía nacional reside en el fue ese pueblo ha de ser quien decida si es esta

Voz 10 05:51 no la Constitución por lo que quiera

Voz 8 05:53 el futuro porque nos parece que va

Voz 13 05:56 pues está muy bien y queremos pues que siga como promete que bueno se vengó o pagar en principio porque creo que es un deber cívico derecho que todos los ciudadanos tenemos email Prieto

Voz 0027 06:28 cuarenta años cumplen hoy del referéndum en el que España y Josip masivamente a la Constitución del setenta y ocho una Constitución fruto del consenso que tejieron minuciosamente los siete diputados que recibieron el encargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso en Cisneros Pérez Llorca rebelde Miñón Peces Barba Solé Tura Roca Fraga e historia subrayados siempre el papel enorme evidentemente que jugarán los siete padres de la Constitución pero la Constitución también tuvo madres

Voz 14 06:59 es verdad que la votación ha sido unánime sin disidencias como estaba reclaman de nuestra sociedad pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura con rencor ahora buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente poder ser para hacer lo que podamos queremos conservar nuestra feminidad que es un atributo precioso de la humanidad y al mismo tiempo sin renuncias poder ser protagonistas de nuestras propias vidas y participar en igualdad de esfuerzos de responsabilidades en el que hacer como

Voz 0027 07:36 María Teresa Revilla diputado de UCD era la única mujer miembro de la Comisión Constitucional que alumbró esta Carta Magna María Teresa Revilla buenos días

Voz 15 07:45 buenos días encantada de estar con ustedes dígame

Voz 16 07:49 las siete de la mañana y siete en Canarias felicidades por la parte que le toca de la criatura que cumple cuarenta años

Voz 17 07:56 Dios mío aquí pues efectivamente aparte me toca pero la satisfacción también es es enorme hizo serio sería un gran paso qué duda cabe y es bueno estar contentos si felicitar a la Constitución ya los ponentes que a la hicieron

Voz 15 08:11 que la de la elaborar es así como recuerda aquellos meses

Voz 17 08:15 pues como olvidarse uno de aquella emoción es imposible formidables se qué palabra emplea la vetada pero parecía imposible parecía imposible llegar a ese cambio hoy por fin hay que la democracia formara parte de nuestra sociedad y que todos estuviéramos en en Europa como como uno más de de los del resto de los países europeos para mí eso fue yo como mujer me había visto limitaran para mí aquello era el cambio era bueno formidables palabras

Voz 15 08:49 una mujer entrar

Voz 0027 08:51 esa comisión que muchas de las mujeres eran muy pocas que estaban en aquellas Cortes Constituyentes se quejaban de que las de alegaban a comisiones digamos de menor peso cómo consigue una mujer entrado en esa comisión

Voz 17 09:02 pues verá yo pensé que era lo más importante en aquellos momentos claro está ahí para las mujeres yo yo de verdad para mí era una meta y conseguir la igualdad en las mujeres y aquello era lo más importante y entonces me enteré de que en la comisión no había ninguna mujer llamé al tiempo que entonces debía ser presidente del grupo parlamentario CD al que partido que yo pertenecía Le comenté eso que no que no podía ser que hubiera una mujer allí y que yo sí les parecía bien yo tenía mi carrera de Derecho hecha y que si yo podía a participar en esa comisión que a ellos les parecía bien entonces me Lem después de unos días pues decidieron que sí que yo podía ser formar parte de esta comisión ya allí esto uno de los periodos más interesante de Evo reconocer

Voz 0027 09:52 cómo eran los debates en esa en esa comisión

Voz 17 09:55 bueno pues pues se puede imaginar interesantísimo ya de más de interesantísimos pues a sacaba uno muchas conclusiones donde puedo decir más pero fenomenal participar todas aquellas argumentó así es muy difícil

Voz 15 10:15 volver a recordarlo

Voz 17 10:18 bien pero que ha pasado cuarenta cuarenta

Voz 15 10:22 seguro que recuerda

Voz 0027 10:23 llegó a presentar una enmienda para que la Constitución no diera preferencia al hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona usted fue quien presentó esa enmienda pero su propio partido le dijo que diera marcha atrás que pase exacta

Voz 17 10:36 sí exactamente que todavía me parece increíble que exista esa discriminación en el artículo cincuenta y siete uno en cuanto a la sucesión a la Corona me parece que todavía hay increíble y claro entonces se puede imaginar ello presente una enmienda Illa sostuvo voy hasta el final me aconsejaban que a que la retirara que soy una cosa no me explicaban por qué razón pero que debía retirar la me empeñe en hoy ya últimísima hora es más tuve que como se pasaría el lunes su aprobación o o a para al debate pues me llamaron a donde yo estaba pasando el fin de semana yo vivía en Valladolid entonces y me llamaron allí tuvo que dar una autorización a un amigo nuestro para que retira la enmienda porque fue verdaderamente terrible la presión que ejercieron sobre esto eso lo confieso la naturalmente a a su marido a mi marido estaba ya harto de del tema sino

Voz 15 11:35 es tremendo se fue fue la Casa Real

Voz 17 11:39 no lo sé yo sinceramente a mí no me daban ningún ningún argumento la verdad no no me daban yo entendía que que que no había ningún argumento para para redactar así ese artículo pero yo en definitiva nada más que era un miembro de la comisión no tenía ningún otro poder vaya

Voz 0027 11:59 cuando cuarenta años después sigue viendo que esa prevalencia del varón sobre la mujer siguen la Constitución siendo un pinchazo dentro

Voz 17 12:07 pues realmente no se piensa estas cosas pero cuando ahora tengo que hablar sobre ello siempre me pregunto pero cómo es posible que la fase más de ser una una incoherencia dentro de la Constitución es que como no serán cuenta que esa incoherencia supone una discriminación total para la mujer es que como en el ir a esos eso sí que no puede aceptarse de ninguna manera pero es hay que aceptarlo fue una de las decepciones de

Voz 15 12:37 de mi vida política de recuerdo tiene de seis de diciembre del setenta y ocho

Voz 17 12:43 del seis de diciembre del setenta y ocho pues figúrate el esfuerzo que hicimos desde que es todo el fuimos los diputados fuimos elegidos todo el esfuerzo se encaminaba a conseguir una Constitución que fuera aceptada por todo el pueblo español cuando esto se consiguió pues la satisfacción de no no puedo hablar aquí de de o no de todos fue enorme fue enorme formidable que se había conseguido es que aclara hace han pasado cuarenta años y ni siquiera yo que lo viví recuerdo con detalles pues lo que suponía ese cambio y era tan indeseado tan deseado por todos que la satisfacción estuvo al mismo nivel enorme

Voz 0027 13:28 María Teresa Revilla muchísimas gracias por estar hoy con nosotros

Voz 15 13:32 pues muchísimas gracias a ustedes a sí que días un abrazo adiós

Voz 0560 13:44 la concurrencia a las urnas fue desigual hizo mal tiempo lo cual en ciertas regiones quizá influye es en el número de abstenciones en Madrid votó alrededor de un setenta y dos por ciento del censo electoral los Reyes acudieron a emitir su voto al colegio de San Fernando situado en El Pardo en el documento nacional de identidad de Don Juan Carlos figura como profesión la de Administración Pública y en el de Doña Sofía un sencillo sus labores

Voz 1804 14:22 ambos fueron acogidos con las habituales aquí el seis de mil novecientos uno de ellos en Jesús el éxito del referéndum de la Constitución

Voz 0027 14:32 también tuvo madre ese contó así veintiuna diputadas y senadoras formaron parte de las Cortes Constituyentes María Dolores pedáneo buenos días

Voz 18 14:42 decía usted fue senadora de aquella legislatura constata

Voz 0027 14:44 oyentes senadora por Tenerife por UCD pero no procede como tal sino porque es su partido que por entonces era asociación estaba integrado entre ustedes

Voz 18 14:52 bueno fue una coalición pues se presentó en el año mil novecientos veintisiete como una coalición de partidos donde había socialdemócratas liberales democratacristiano lo que nosotros llamamos lo hoy los independientes en fin Martinville sí sí me lo gané a pulso porque hombre porque el Senado es la cruz hay que marcar el nombre del candidato con La Coruña y yo me enfrentaba a candidato en Tenerife muy potente muy potente uno era director de un periódico de mucha difusión allí y bueno consiguió que marcaron la cruz pues yo creo yo hablaba yo hablaba yo hice mi tiene en todos los pueblos en fin y luego ya me llamaron a otras y aunque yo no me presentaba sino por la isla de Tenerife me llamaba porque yo tenía un discurso el de la democracia que tenía que venir que la democracia no podía ser sin la la libertad y el principio de igualdad que para nosotros era fundamental sin autonomía yo entonces había que conseguir esos objetivos y a partir de ahí a a a medida iba avanzando la campaña me llamaban para que hablara más de la igualdad de las mujeres yo digo cosas tremenda en la sede qué dijo pues por ejemplo el divorcio que la familia no era el único el matrimonio no era el único ente generador de la familia lo dije públicamente cuando me interrogó me me llamaron desde su sede central porque no había ninguna muerte encabezará la lista salvo yo en el Senado que era un era un encabezamiento raro porque en realidad el Senado se ser Select Cela al candidato se le crucifican no

Voz 19 16:41 yo decía

Voz 18 16:44 que deje recuerdos me que había que ir digo bueno pues nada voy por lo menos que no aparezca con todo hombre número uno de toda la lista de dólar provinciano y fui yéndose luego había un reportaje donde este preguntaba a cada uno de los de los candidato a mí también y a mí me me preguntó Sancho Gracia era amigo Adolfo y me María Dolores y tú qué piensa del matrimonio y entonces yo le digo pues que no es el único ente generador y que el matrimonio cuando se queda sin cáscara vacía pues habrá que resolver ese tema no hay resolverlo

Voz 0027 17:19 pidieron o no si hay otro

Voz 18 17:22 hay otra forma de hacer familia son las madres solteras eso lo dijo en el año setenta y siete también así el trabajo igual salario igual No a la discriminación laboral eh cosas de esta no entonces me me viene un demócrata cristiano y me dice no has hecho perder con tus declaraciones un montón de voto fijo le dije digo a lo mejor no efectivamente llegamos a la campaña Mi sorpresa número uno voto gane las elecciones doblando casi a los demás candidato en votos

Voz 0027 17:54 ya los años impulso usted la la ley del divorcio

Voz 18 17:56 claro claro fue ponente principal fue la madre de María y allí contra un demócrata contra los demócrata cristiano que no querían representar lo voy a presentar cuatro mil y pico púlpito amenaza

Voz 0027 18:08 usted conoce perfectamente a María Izquierdo buenos días

Voz 18 18:13 buenos días elegida diputada en las

Voz 16 18:15 el setenta y siete el PSOE por la provincia de Granada

Voz 0027 18:20 eh que oyes es que recuerda de aquellos tiempos pueden saludar Sala María hola me alegra mucha de ella también escucharte recuerda señor Izquierdo de de aquellos días en concreto del seis de diciembre

Voz 20 18:38 seis de diciembre bueno Granada entonces respiraba mucho miedo a la represión porque había sido había habido una represión brutal junto a es ese miedo a ir la idea Side donde nos vamos a enrolarse la democracia era sólo un deseo también había ansia mucha ansia de libertades de democracia en lo que se refiere a las mujeres y que he estado también escuchando a María Teresa Revilla pues yo creo que claramente las mujeres apostaron apostaron por la democracia si no hubieran votado esta manera masiva por la democracia pues no no podríamos celebrarlo hoy porque somos un cincuenta y dos por ciento después hay hay algo también para que la mención a las mujeres tenga pues en una celebración especial y es que el cambio más notorio pero en España en estos cuarenta años es justamente el de las mujeres el paso de una exclusión total en la vida pública social en la vida laboral

Voz 21 19:53 de ahí

Voz 20 19:54 llegamos ahora a una situación equivalente a otros países de Europa y claro esto ha sido un avance que comparativamente con cualquier otro que pensemos sociológicamente el más notorio en lo que más hemos avanzado es en que las mujeres ahora somos un componente de la democracia protagonista del que además cabe esperar mucho menos

Voz 0027 20:23 tras quiero seguir hablando con ustedes me parece que estamos viviendo un momento de de radio precioso por eso les voy a pedir que hagamos una pequeña pausa nada dos minutos seguimos

Voz 0027 24:40 nueve y veinticuatro de la mañana ocho veinticuatro en Canarias

Voz 10 24:44 en la Cadena Ser

Voz 1804 25:15 mira mira con cara de que ese es terreno era la canción ya ya lo sé porque has puesto esta hora porque has puesto hasta ahora ahora porque era la canción que más sonaba en la radio en el seis de diciembre de mil novecientos setenta yo era el número uno de Los cuarenta Principales el la semana del referéndum número uno de Los cuarenta Principales recuerdan esta música María María Dolores

Voz 0027 25:39 para esta ahí verdad si estamos hablando en Hoy por hoy con dos de las poquísimas mujeres que formaron parte de la legislatura constituyente que dio a luz la Constitución que cumple hoy cuarenta años que ha significado la mujer para la democracia para estos cuarenta años de Constitución María Dolores

Voz 18 25:57 bueno yo creo que la mujer sabe en aquella época sabía que sus derechos sólo podían estar contemplado en un sistema democrático porque en la dictadura no hay derecho la dictadura no hay derecho a partir de ahí las mujeres vamos en nuestras reivindicaciones unida al sistema democrático por en el sistema democrático donde se nos reconoce nuestros derechos a la igualdad y además en última instancia que es lo que yo quiero remarcar que es un detalle que a veces no sé pero

Voz 19 26:35 sirve la presencia de las mujeres

Voz 18 26:40 en la que dignifica la que legitima al sistema democrático la dictadura la muere no existe no existen los ciudadanos no existen la mujer en cambio la democracia así y es lo que les se imaginan UTE de una democracia sin mujeres una democracia se donde no se reconozca a la mitad del agua de la de la de la sociedad

Voz 0027 26:59 si lo veían así sus compañeros la las señorías los señores diputados

Voz 18 27:03 eso eso lo los discursos mítines reconocían que era el tratamiento las mujeres lo dictadura era de una indignidad para el ser humano terrible que no se podía sostener y además uno analiza los sistemas dictatoriales ya sabemos el papel al que se le releva a la mujer entonces la ley la democracia no sólo es el sistema quema que reconoce sin ambages los derechos de la mujer sino que la presencia de la mujer en lo que es legítimo un sistema democrático

Voz 0027 27:39 María cómo ha visto usted la evolución de de la vida real de las mujeres españolas en estos cuarenta años para mí

Voz 20 27:46 las mujeres en la democracia española significamos modernidad en primer lugar significamos progreso gradual y posibilista algo que hacía mucha falta en nuestra política es bien distinta cada día esta idea de que somos partidarias de llegar hasta donde podemos de operar avanzando a partir de el mínimo común de una pluralidad todo esto lo hemos venido haciendo muy bien desde este es este camino que empieza porque hoy con nuestros cuarenta años en realidad estamos cumpliendo

Voz 4 28:31 en el inicio de la andadura de la demora

Voz 20 28:34 hacia de esta construcción de las leyes democráticas en en todo esto yo creo que aquellos que inicialmente no creían en nosotras las mujeres que pensaban que como Fraga mismo que decía entonces que no estábamos capacitadas para realizar los mismos trabajos pues día a día están viendo que efectivamente las mujeres llegamos a situaciones equiparables pero además con un sesgo propio que es yo la sal de la democracia

Voz 31 29:13 y hablando de de de esa

Voz 0027 29:15 Sala hablemos del plato principal confían en ver una a una mujer presidiendo el Gobierno de España en breve por su puesto

Voz 18 29:23 ojo puesto que estaría nada mal tratada como se puede perder yo decía en las campañas aquellas del setenta y siete qué desperdicio perder las inteligencias del cincuenta por ciento de los ciudadanos de ciudadano de este país no es un desperdicio

Voz 0027 29:37 que recuerdan de mundo actual no se lo puede permitir de

Voz 18 29:40 la primera sesión de aquellas Cortes Constituyentes

Voz 0027 29:43 Prada en la primera sesión la Pasionaria abrazada

Voz 20 29:47 eso fue en julio siete dos siete siete Si yo recuerdo perfectamente la solemnidad el silencio porque la la Transición se hizo desde mucha discreción una una elegante en un elegante saber estar como si no estuvieran succión sucediendo nada cuando lo que estábamos viviendo era inaudito estábamos viviendo como por el hemiciclo entraban lo que había sido hasta ese momento el llamado contubernio judeo masónico existe satanizan o hasta la saciedad durante todo el franquismo resulta que entraba por las puertas de las Cortes como si nada a gente represaliadas con veinte años de cárcel con condenas de muerte entraban ojo por el hemiciclo como quién entra en su casa con una serenidad impresionante en el hemiciclo se se hizo un silencio un silencio sobrecogedor una cosa muy especial que además a mí me contrasta muchísimo con la política espectáculo hoy en día de los fuegos artificiales de las diatribas de todo esto nosotros hicimos mucho camino de manera muy discreta muy silenciosa muy elegante como si estuviéramos haciendo Ana María

Voz 0027 31:18 qué sentido este fin de semana al ver la irrupción de Vox en el mapa político usted histórica socialista Marina

Voz 20 31:26 confío que a medida que aumente el conocimiento porque hay una parte de ignorancia grande en ese voto creo entender eh corrija porque claro ahora ya estamos en Europa en Europa tiene las ideas muy claras de lo que ha significado el ver el veneno fascista porque en los años treinta del siglo pasado lo padecieron con una lucha muy cruenta pero nosotros también hemos tenido esa inyección a través del franquismo que abraza el fascismo ese veneno que hizo que la mitad de España se cargara matar a la otra mitad literalmente pues a mí no me extraña nada que no quieran mencionar la memoria histórica porque con ese legado siendo como fueron protagonistas de ese veneno que enfrentó a toda España pues no les conviene que sea ese pasado que se conozcan los hechos pero creo que ha sido quizá un descuido en algunos sectores no le doy mucha importancia porque veo vigorosa la democracia española estos días que estamos celebrando el inicio de esta andadura pues está creciendo al aprecio a la Constitución también esto hace que aumente hemos nuestra autoestima democrática ir por tanto a medida que actualizamos esta Constitución que necesita también actualizarse las reforzaremos tendremos una democracia más vigoroso

Voz 0027 33:12 terminamos María Dolores Pelayo María Izquierdo que le dirían a un chaval de veinte años que piense ahora mismo la Constitución ésta ha estado toda la vida es una antigualla que que le diría

Voz 18 33:25 la Constitución costó mucho esfuerzo mucho esfuerzo y mucho sacrificio la red la reconciliación no se hizo sin aparcar las diferencias que no llevaron a a una guerra civil y a partir de ahí hay que entender que Nine está en posesión de la verdad que todos pueden participar en un consenso donde aceptemos que el otro también puede tener razón que no pontificar sobre que yo solamente no estoy en posesión de saber da un partido político que diga eso es un partido político como mínimo presuntuoso Nadine está en posesión de la verdad que todos arrimen el hombro por la resolución de los problemas que tener concordia responsabilidad y además tratar esto como si fuéramos la Gran Familia que somo de españoles todos somos hermanos primos hermano es una gran familia esta que han emprendido un futuro de progreso para España con graves dificultades económicas como lo hemos visto con la Gran Depresión la administración que se hizo por parte del Gobierno de esa gran depresión donde los más pobres han salido más pobre y los más ricos han salido más rico no hizo entonces tienen tienen sugerida y nosotros tenemos que entender que es un ser humano que se quedan y que además revelan contra los Gobierno insensible de esa de ese hay que poner los responsables políticos el corazón el oído que la acción para resolver los problemas que tiene España y menos verbalizó como que se agota en sí mismo

Voz 0027 35:04 María

Voz 20 35:06 yo creo que la Constitución actual les da garantías a este joven de veinte años garantías sobradas va a operar con un instrumento mucho más puesto al día que el que nosotros tuvimos además eh en esta Constitución le ofrece unas posibilidades futuras democráticas grandes con una proyección europea les sirve eh le aseguro el él venir está abierto con abierto al al futuro en unas condiciones excelentes que la conozco a Le diría este chaval de veinte años que que la además creo que en general ahora que ya tenemos la construcción yo el instrumento pues podemos hacerla llegar a la gente me gustaría que se abrieran concursos opiniones propuestas de reforma que llegaran de los muy jóvenes incluso de las escuelas está por hacer la el llevar a la escuela la democracia la Constitución como esto tiene mucho por hacer sin duda este chaval de veinte años que se ponga a operar con la Constitución porque está con esa Constitución que él además va a poder modelar que va a poder adaptar que va a poder mejorar claro que sí muchísimo pues sin duda les sirve

Voz 0027 36:48 María Izquierdo María Dolores Pelayo gracias muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta mañana buenos días

Voz 18 36:53 buenos días buenas y Calleja historia viva si estoy emocionado

Voz 30 37:00 cuando han preguntado la sensación que tenía hace cuarenta años está emocional y ahora estoy emocionado porque este hecho de de dar voz a a las mujeres que no lo tuvieron todo el que tenían que haber tenido en esos cuarenta años para que nos hagamos una idea que toda sabía que estas cosas hay que seguir explicando las la dictadura una mujer que casada que tenía relaciones fuera del matrimonio era considerado un adúltera una mujer no podía abrir una empresa no podía sacar un pasaporte si no era con el permiso de su marido estaba mal visto que trabajara si la mujer estaba soltera y no se casaba era mal vista no te digo ya si tenía una un hijo fuera del matrimonio extra la España en aquella época que nuestras madres que desde luego la mía no paraba de trabajar se le ponían el carné identidad sus labores no como si fuera un particular individual que tenía ya no un trabajo que fue fundamental en en nuestro país yo creo que el ese silencio de las mujeres fíjate que veníamos Aimar de debate en la época de la república en la que se planteaba dentro de las propias mujeres demócratas si las mujeres tenían que te pero no derecho a voto por qué unas pensaban si tienen derecho a voto van a votar lo que le digan sus maridos y otras pensaba no tendremos que dar derecho a voto para que voten lo que ellas quieran bueno en la democracia española ese debate afortunadamente no se planteó hay que estar reconocidos y agradecidos y desde luego este homenaje de radio que has hecho tú a estas mujeres me parece absolutamente pertinaz

Voz 0591 38:28 sobre todo porque hemos tardado cuarenta años no darlas

Voz 18 38:31 porque sino no ignorar las no porque

Voz 0591 38:34 durante todo este tiempo han sido contadas las ocasiones en las que se ha reconocido el papel de estas mujeres estás veintisiete mujeres absolutamente corajudo porque claro hay que entender y conocer las barreras que tiene que tuvo en aquella época que que al que sortear la mujer para estar en una lista electoral cuando menos no como prime era como primer obstáculo y luego está valentía no de aquella enmienda que presentó contra la prevalencia de del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona cómo aguantó las presiones hasta que dijo ya me rindo bueno es es evidente que que la mujer ha estado en prácticamente todas las transformaciones de de la historia de la humanidad en nuestro país no iba a ser menos y un hilo que deberíamos de preguntarnos es por qué tanta ingratitud porque han sido completamente ignoradas tanto reportajes tantos documentales sobre los padres de la Constitución ya que ellas veintisiete mujeres que estaban ahí allí he desafiando a todo y a todos

Voz 10 39:34 súper partidos

Voz 0591 39:38 también a su propio entorno social y familiar no porque porque había que ser muy valiente para hacer lo que hicieron ellas y luego de qué forma tan maravillosa explicaba me parece que era María no María Izquierdo desde Granada

Voz 18 39:50 es como hay que seguir haciendo

Voz 0591 39:53 pedagogía sobre lo que fuera extrema derecha en este país y que por eso hemos tenido los resultados que hemos tenido en Andalucía no la banalización que se ha hecho en el País sobre lo que supuso una determinada etapa de la historia de España porque eh Nos hemos conocido los datos que tuvimos el domingo pasado yo creo que que ha explicado perfectamente porque la extrema derecha no quiere la Ley de Memoria Histórica

Voz 0027 40:18 de Kaiser

Voz 0587 40:20 sí creo que no sé quién lanzó él lo dijo pero si uno tuviera que pintar un paisaje de la España

Voz 18 40:31 pues yo voy por un mural

Voz 0587 40:35 es evidente que el principal cambio que ha habido aquí es la fuerza de la mujer evidente vamos si tuviera que destacar uno de los aspectos más relevantes en ese cuadro es evidente que la mujer y me ha dinero a lo que he dicho lo que han dicho dice menos verbal y Mo que está en cinismo señores

Voz 0027 40:57 Poli cuarenta de la mañana ocho y cuarenta en Canarias

Voz 1804 44:13 eso sí que bossa días contaba esta mañana María Jesús Güemes

Voz 0027 44:17 hay un malestar cada vez mayor en el PP por el papel que está queriendo jugar la dirección hace

Voz 31 44:22 penal en en el debate

Voz 0027 44:25 Teo en las incipientes conversaciones andaluzas que están hablando mucho desde Madrid ya que eso está derivando en ruido en Andalucía primero con Casado diciendo que no descartan incluso darles consejerías a los de Vox ayer García Egea diciendo que está dispuesto a estudiar la propuesta de Vox de cerrar Canal Sur hay cargos del PP que nos dicen en la dirección popular lo mejor que puede hacer ahora mismo es callarse porque hay comentarios que pueden envenenar la situación ponérselo cuesta arriba a Moreno Bonilla Palomero

Voz 33 44:54 pues que estudiar García G es el Estatuto de Autonomía

Voz 0591 44:57 Lucía para empezar que marca era una propuesta porque porque lo a lo que dice el Estatuto la televisión pública andaluza está garantizada por el Estatuto Autonomía hay para cualquier modificación en ese sentido se requiere una mayoría muy muy muy califica cualificada dos tercios de la Cámara por lo tanto eh estudio un poquito antes de hacer cualquier propuesta pero mucho me temo a Aimar que va a ser inevitable esto que nos contaba Güemes que hay malestar en el Partido Popular por cómo se pretenden coger las riendas de uno ocio acción desde Madrid que iban a ser las direcciones y federales son nacionales de los partidos políticos quienes dirijan esa negociación ir

Voz 0027 45:40 es que no lo esconden ayer llamó Villegas a García Egea en lugar de llamar a Moreno Bonilla Villegas García Egea de decir Álvaro

Voz 0591 45:48 era así en Adelante Andalucía en en el Partido Socialista en Ciudadanos y en el Partido Popular

Voz 21 45:55 no

Voz 0591 45:55 a ver si la campaña electoral hemos tenido más presencia nacional que regional en los en los mítines no por lo tanto esto yo creo que va a ser que va a ser inevitable sobre todo porque se juegan mucho no y a los partidos en función de los acuerdos de gobierno que hay allí a midle las últimas horas lo que más me está llamando la atención y creo que que nos puede dar sorpresas en las próximas semanas y es la contestación que está teniendo ciudadanos tanto de sus socios europeos como de el propio Manuel Valls ayer diciéndole oiga cuidado cuidado cuidado con con flirtear con Vox que sabemos lo que es esto es intolerable por lo tanto yo creo que no debemos descartar ningún escenario de gobierno en Andalucía ninguno es ninguno y que está viendo ninguno ninguno es ninguno ninguno es ninguno incluso la repetición de las elecciones tampoco y y lo previsible es que haya un acuerdo ciudadanos PP Vox pero pero en los tiempos que corren y con lo que nos desmienten siempre todas las previsiones que hacemos yo no descartaría ningún escenario ninguno sea yo me cuesta creer que Ciudadanos tenga respuestas para contestar a todas las preguntas sobre sus contradicciones e incoherencias si llega a blanquear a normalizar con un acuerdo de gobierno a un partido como Vox le va a costar mucho entre otras cosas porque por ejemplo en Francia con el partido Macron tiene un acuerdo para ir a las elecciones europeas esto no no no se está viendo demasiado bien desde Europa

Voz 30 47:26 pero fíjate que es coherente con el desarrollo de la campaña el que ahora los que esté negociando los resultados de Andalucía serán las direcciones les porque el que has estado que se ha quedado a vivir en Andalucía ha sido Pablo Casado es decir parecía que el que se presentaba era él con esta idea además obsesiva de convertir las selecciones andaluzas en una supuesta primera vuelta de unas elecciones generales la cuestión de Teodoro García Egea hablando de la televisión autonómica es tan delirante que claro el podría aplicarse lo porque él que es murciano me imagino que sabe quién controla las la Televisión Autonómica de Murcia Isaura quiénes controlan las televisiones autonómicas en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular entonces ponerte de saca cerrar esa televisión me parece que demuestra aparte de muy poca información no

Voz 0027 48:13 sólo tacto político y luego otra cuestión

Voz 30 48:16 el señor Valls que mientras no nos digan lo contrario es el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona ha dicho que en la línea francesa no se puede pactar no se puede llegar a ningún acuerdo con esta fuerza política que es vox en Francia la izquierda socialista acabó votando a la derecha para impedir el ascenso de Le Pen cuidar en este en Francia lo han hecho hace muy poquitos años la Izquierda Socialista votó al candidato de derecha para cerrar el paso a Le Pen ya aquí ya estamos viendo como ciudadanos parece que no tiene ningún problema en engrasar la maquinaria es decir bueno pues vamos a ver qué consejerías nos llevamos vamos a ver este estrambote final pactar con los independentistas catalanes para repartirse algún que otro cargo dentro de la televisión autonómica catalana pero esto sin ningún debate en Noya ético sino estrictamente político de

Voz 0027 49:11 vamos a explicar a los ciudadanos en Cataluña que insiste que no se puede negociar absolutamente nada con los independentistas ayer llegó a un acuerdo con los independentistas y con el PSC para repartirse los cargos dentro del Consejo de Gobierno de TV3 de Cataluña

Voz 30 49:27 sabe con lo cual se desdice así mismo que había dicho que imposible pactar con esta gente bueno pues entre esa imposibilidad más la otra imposibilidad de pactar con la ultraderecha con la extrema derecha y que aquí ya la dan por campos realizado ese pacto están viendo a ver qué consejería sería fan cada uno yo creo que eso es bastante insostenible desde luego de saque para Valls que es el candidato a la alcaldía de Barcelona

Voz 0027 49:50 Ernesto

Voz 0587 49:52 sí yo he estado estos últimos días en Catalunya hay realmente la intervención de Imanol Weisz se ha sido muy fuerte sobre todo porque la dicho que antes de hablar había hablado con han Albert Rivera en otros términos que no era una posición el republicana tradicional porvenir de Francia en el sentido de que no se podía pactar con Vox sino que el practicamente vino a decir no puedes pactar con Vox claro esto plantea un problema autoridad muy importante dentro de ciudadano quién manda es decir en Catalunya en las elecciones municipales el partido Ciudadanos que ha borrado del mapa es el Balza adoptado todo el protagonismo en relación a este punto puse ha salido a la palestra practicamente prohibiendo yo como no creo que los políticos tengan principio alguno porque claro lo que ha pasado con el tema de la negociación en en los medios de comunicación en Catalunya y que acabamos de mencionar es que pasó antes en temas más de mayor envergadura el Partido Popular con el Gobierno de Rajoy pactó debajo de la bajo cuerda con en la Mesa del Congreso para le Group para darle el grupo parlamentario al PDK sois lo recordamos todos y esto tema nacional no era un tema de una región televisión regional lo autonómica probando principio ninguno yo creo que la tentación de desalojar al Partido Socialista de Andalucía de la Junta es tan grande que alguna fórmula van a pactar no sé cuál va a ser la fórmula pero que efectivamente la derecha va a gobernar Andalucía la repetición de elecciones que es una posibilidad teórica de evidentemente yo creo que no me ha salido adelante por esto porque la tentación es tan grande desalojo que no va a salir por otra razón Porcuna una repetición de elecciones eh puede llevar a mucha gente que se ha deslizado al voto de cabreo a reflexionar nuevamente sólo que ha votado por tanto es un hijo que los tres partidos de la derecha no van a correr yo creo que va a haber gobierno Andalucía no sé cuál es la fórmula pero que va a haber gobierno un gobierno de tres partidos sin principios

Voz 0027 52:02 que conste que tiene para ciudadanos el el pactar si es que termina pactando con Vox yo creo que

Voz 30 52:08 es peor para ciudadanos en el coste político que pase a la historia como el que facilitó que gobernase el los socialistas es decir si ciudadano no se suma a esa línea de derecha de Partido Popular y Vox imagínate en ese escenario en el que cabe cualquier posibilidad deja apoyar por el PSOE para gobernar Andalucía que parece disparatado pero en política ya sabemos que no hay nada disparatado no se lo perdonarían es decir yo creo que Ciudadanos haga lo que haga lo tiene complicado si no contribuya a desalojar al PSOE pasa como traidor Easy pacta con vos desde luego tiene un problema severo no sólo en en Catalunya en el conjunto de España para el con Un grupo extrema derecha tiene haga lo que haga lo tiene tiene la salida es muy complicado

Voz 0591 52:54 ha llegado no tiene verdaderamente muy picado costo para el Partido Popular que prácticamente ninguno son lo mismo no Vox en hace de ahí del Partido Popular y estaba dentro su su propio líder mono se fue porque no estaba de acuerdo con la política ni la estrategia del Partido Popular cuando era su líder Mariano Rajoy y el propio Pablo Casado ha elogiado en en varias ocasiones el papel de Santiago Abascal y su voluntad de entendimiento por lo tanto

Voz 30 53:20 colegas generacionales son lo mismo son lo mismo

Voz 0591 53:23 bueno y Ciudadanos estoy de acuerdo con con José Mari que lo tiene muy complicado son tantos los bandazos que ha dado ciudadanos en la política nacional que ahora efectivamente uno más no se entendería pero el papel es muy complicado el electorado en generales hubo municipales autonómicas no le perdonaría que no hiciera posible el cambio y la regeneración en un en una institución que lleva treinta y seis años gobernada por el Partido Socialista desde luego este afán de blanquear a Vox si finalmente llega a un pacto de gobierno esté dentro o fuera Boc se del Gobierno que da exactamente igual a un coste idéntico pero además iría más allá de la escena nacional sea el cuestionamiento de ciudadanos en las instituciones europeas por sus propios socios parlamentarios yo creo que que que oíamos voces muy contundentes en este sentido no que ya se están escuchando algunas

Voz 0027 54:16 bueno son las nueve y cincuenta y cuatro de la mañana las ocho cincuenta y cuatro en Canarias dos minutos y seguimos

Voz 0027 57:15 por hoy nos vamos en directo a Girona porque los Mossos d'Esquadra están cargando ahora mismo en el punto en el que los CDR habían convocado una concentración para intentar boicotear un acto que tenía previsto Vox esta mañana allí en Girona clara Pàmies que está pasando bon día

Voz 35 57:30 pues mira ahora mismo desde un balcón de esta plaza

Voz 36 57:32 a uno de octubre antigua plaza de la Constitución ha salido de un balcón

Voz 35 57:36 una estelada enorme y los manifestantes están gritando independencia independencia lo ahora mismo sol las los manifestantes están intentando han entrado en la Plaza uno de octubre que es donde está prevista una manifestación a las once de convocada por borbónica una plataforma que se autodefine como personas de Gerona contrarias al independentismo aquí ahora mismo muchos furgones de Mossos d'Esquadra los manifestantes son unos cien llevan banderas republicanas esteladas y carteles donde pone compañeras andaluzas estamos con vosotros con vosotras muchos gritos a ir no pasarán fuera fascistas de Gerona al nuestras las calles eran siempre nuestras

Voz 0027 58:11 extremadamente democrático estado intentar boicotear el acto político de otro Calleja un segundo que te abrimos el micrófono al voto tienen

Voz 30 58:19 el voto que tienen no podemos descalificar los automáticamente y en cualquier caso tienen el derecho recogido por la Constitución verdad manifestarse de concentrarse presta idea ya le pasó a Valls el otro día de reventar los actos de los demás es desde luego profundamente totalitaria y nada democrática

Voz 0027 58:36 José Mari Calleja Ernesto de Caicedo Esther Palomera muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de

Voz 1804 58:41 de jueves seis de diciembre que ha sido excelente un abrazo muy fuerte claro a pasarlo bien llega ahora Pablo González Batista todavía mejor hasta mañana

Voz 37 58:52 sí