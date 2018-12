Hoy por Hoy (06/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0325 00:00 son las diez las nueve en Canarias los primeros actos conmemorativos por el cuarenta aniversario de la Constitución empiezan a esta hora en la Plaza de Colón de Madrid con el izado solemne de la bandera de España acto al que asisten los presidentes del Congreso y el Senado napas y Pío García Escudero y el jefe del Estado Llor de la Defensa el general Fernando Alejandre a mediodía la celebración se traslada al Congreso de los Diputados donde los reyes presiden el acto solemne al que también asisten los monarcas eméritos Juan Carlos y Sofía al presidente del Gobierno junto a los miembros del Ejecutivo y otros representantes de los poderes del Estado y en Reino Unido primera ministra británica Theresa May admitido como posibilidad que no haya Brexit en una entrevista en la BBC May ha asegurado que hay tres opciones su acuerdo que no haya acuerdo o que no haya Brexit Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0273 00:48 buenos días Theresa May no ha querido aclarar si tiene un plan B en caso de que el próximo martes tal y como todo indica el Parlamento rechace su acuerdo de salida de la Unión Europea tampoco ha querido especular con la posibilidad que empieza a circular de que esa votación pueda aplazarse suspenderse para evitar una gran derrota la primera ministra ha vuelto a rechazar la idea de un segundo referéndum una de las opciones que va ganando terreno quienes las defienden ha dicho sólo quieren liquidar el Brexit nada que ver con los reparos a mi acuerdo

Voz 1 01:16 manifestó Cohen

Voz 2 01:19 hay mucha gente que hablando de un segundo referéndum no lo hacen por este acuerdo sino por hacer fracasar el Brexit y eso tenemos que reconocerlo que hay gente en el Parlamento que lo que quiere es que no haya joven eso es lo que la oposición está haciendo en el Parlamento al final las suposiciones siempre hace

Voz 0273 01:39 ya el periodista se reía porque son los propios conservadores los que también quieren acabar con ese acuerdo May repite que su plan es el único el Parlamento piensa de otra forma está dispuesto a actuar en consecuencia

Voz 0325 01:49 el Gobierno francés ha anunciado que el año que viene aplicará un impuesto a grandes compañías de Internet después de anunciar ayer la retirada definitiva de la subida del impuesto a los carburantes por la presión del movimiento de protesta de los chalecos amarillos lo ha dicho esta mañana el ministro francés de Economía Bruno Le Maire en una entrevista en France

Voz 3 02:05 de la ilusión de y está en los gigantes de Internet que tienen beneficios considerables gracias a los consumidores francés Les pondremos un impuesto a nivel nacional desde dos mil diecinueve Si los Estados europeos no asumen su responsabilidad Hinault crean una tasa como parece deseable crearemos un impuesto para los gigantes de Internet en segundo invierno

Voz 0325 02:28 dos apuntes más al menos tres personas han muerto en el sureste de Irán en un atentado contra una sede policial de la ciudad portuaria de hecha a bajar según la agencia oficial iraní el ataque ha sido perpetrado con un camión cargado de explosivos y conducido probablemente a un terrorista suicida hizo y Man Ray Edwards ha pedido a Turquía que solicite a la ONU la apertura de una investigación internacional independiente para aclarar el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi la organización considera que esa investigación es la única que puede presionar a Arabia Saudí para que ofrezca los datos necesarios sobre el papel del príncipe heredero Bin Salman en el asesinato diez y tres nueve tres en Canarias

Voz 4 03:06 cadena SER Madrid

Voz 1275 03:08 en Madrid el Ayuntamiento de la capital activada este jueves el escenario dos del protocolo anticontaminación Virginia Sarmiento

Voz 1435 03:14 permanece activa la prohibición de superar los setenta kilómetros por hora en la M treinta y las vías de acceso se suma a la prohibición de aparcar en las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado a los vehículos que no sean cero emisiones aunque hoy al ser festivo no está en marcha este servicio los niveles de dióxido de nitrógeno siguen superando los topes establecidos y la previsión meteorológica no ayuda para mejorar la situación ante esto se activan las medidas del antiguo protocolo ya que el nuevo sigue suspendido por un defecto de forma y no se aprobará previsiblemente hasta la semana que viene a mediodía conoceremos si mañana permanece aquí

Voz 1275 03:44 el Ayuntamiento pide a todos los que se acerquen a la ciudad por el puente que dejen el coche en casa y se muevan en transporte público aunque hasta ahora

Voz 0325 03:50 era una incidencia en Cercanías está causando Red

Voz 1275 03:53 tras os medios de diez minutos a los trenes de las líneas uno dos siete diez sentido Atocha esta mañana ha aterrizado en Barajas el avión de River Plate el equipo argentino que el domingo se enfrenta en el Bernabéu a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores los aficionados han ido a esperar al aeropuerto estudió la oportuna

Voz 5 04:08 eh para acá hay y no la desaprovecharon de dice el momento después de todos los problemas que pasó con mucha ansiedad muchas veces pero ha sido pero esperemos que que salga todo bien y que gane

Voz 6 04:23 que tire pero que no Celia tanto como en Argentina porque quiero ver ya que se juegue bien y eso espero que gane River claramente

Voz 1275 04:30 en la boca entrena en Las Rozas y River lo hará por la tarde en Valdebebas la justicia argentina autorizado en las últimas horas al líder de los violentos de Boca viajará a Madrid aunque no podrá entrar al Bernabeu séptimo día de huelga de los médicos internos residentes del Hospital doce de Octubre Sanidad está negociando con ellos un acuerdo para poner fin a los paros pero en la última reunión con la gerencia ha acabado sin acuerdo mañana volverán a verse nueve grados tenemos hasta ahora en la Gran Vía

Voz 0325 05:00 es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 4 05:09 servicios informativos

Voz 8 05:19 la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 0325 05:25 muy buenos días a todos es jueves seis

Voz 9 05:27 siembre y como todos sabéis todos ustedes

Voz 0325 05:30 frente a estas horas estéis remolones tanto en su nombre hoy es el cumpleaños de nuestra Constitución

Voz 1663 05:36 seis de diciembre Día de la Constitución su derecho es votar

Voz 9 05:41 esta libremente la Carta Magna se aprobó un lluvioso miércoles seis de diciembre hace exactamente cuatro décadas ir más allá del debate sobre su contenido que sin duda es muy necesario

Voz 0325 05:51 hay que reconocer que tuvimos bastante puntería

Voz 9 05:53 votando su aprobación justo dos días antes de un festivo nacional de ese modo matamos dos pájaros de un solo tiro notamos de un texto para guiar nuestro por entonces incierto camino democrático lo que para muchos es aún más importante inventamos el puente de diciembre en apenas dos días estaremos celebrando otro tipo de festividad esta vez religiosa la Inmaculada Concepción que es la conmemoración que nos recuerda que la Virgen fue concebida sin mácula sin pecado y si estamos de acuerdo porque lo estaremos en que aceptar este dogma exige un acto de fe piensen ustedes por un momento en cómo fue concebida la Constitución por siete padres al mismo tiempo sin la intervención de una sola madre así que amigos bastante bien no ha salido para haber nacido en el seno de una familia tan poco tradicional en la España de finales de los setenta

Voz 5 06:43 en cierto sentido la Constitución es como

Voz 9 06:47 nuestro libro más importante después del Quijote lo piensan tiene bastante

Voz 0077 06:51 común con él todos tenemos una opinión sobre ella aunque la mayoría no no es la hayamos leído ya todos nos gusta bastante más el libro que como nos ha quedado la película hoy como saben cuarenta años después de su nacimiento la pertinencia de la Constitución está más en duda que nunca para algunos sería comparable a Galerías Preciados tenía buenos artículos prestó

Voz 9 07:12 en servicio necesario al país pero hace mucho que quedó obsoleta piensen por ejemplo que cuando se aprobó la Constitución España aún no pertenecía a la Comunidad Económica Europea todavía no habíamos entrado en la OTAN y aún pagábamos con pesetas de hecho ni siquiera conocíamos a un al que se ha convertido en el máximo símbolo de unidad entre los españoles Andrés Iniesta hay algunos elementos que pueden ayudarnos a contextualizar ya entes

Voz 0325 07:36 cómo hemos cambiado desde la aprobación de la consulta

Voz 9 07:39 son en aquel lejano seis de diciembre del setenta y ocho quedaban apenas dos días para que se estrenara en es la primera película de Superman un héroe que como la Constitución nació para ser inmortal pero que a diferencia de ella han suscitado varias actualizaciones para sobrevivir al paso del tiempo y esto es precisamente lo que mucha gente se pregunta hoy sobre la Constitución no la Constitución no sujeta vale pero quién la sujeta ella piensen también que cuando los españoles se dirigieron a los colegios para votar en referéndum la aprobación del texto constitucional probablemente estuvieran escuchando esto en la radio tú de Umberto Tozzi era el número uno de Los cuarenta Principales ese día y la verdad es que sí vimos por buena esta letra como no íbamos a comprar una Constitución en la que por lo menos con cortaban los tiempos verbales ahora que cumple los cuarenta la Constitución acusa varios de los síntomas habituales en la crisis de la mediana edad pues cada vez menos atractiva echa de menos los años de juventud le asaltan dudas existenciales sobre cómo ha invertido su tiempo en el pasado tiene ganas de experimentar emociones nuevas pensar que tardó treinta y nueve años en probar el artículo ciento cincuenta y cinco y casi nos cuesta a todos el divorcio el divorcio de una de las auto

Voz 0325 09:00 mías hoy volveremos a escuchar opinión

Voz 9 09:02 de todo tipo las de quienes piensan que está muy bien para edad las de quienes creen que le vendría bien que le vendrían bien unos retoques la de quienes sostienen que ha llegado el momento de romper con el pasado y empezar de cero pero lo único cierto es que nuestra convivencia política del futuro depende en gran medida de cómo logremos superar juntos esta crisis de los cuarenta y me temo que en este caso no va a ser suficiente con dejarse bigote a hacerse un tatuaje comprarse la moto cualquier especialista recomendaría tomar conciencia de la propia crisis huir de los cosméticos y de las soluciones cortoplacistas y sobre todo practicar regularmente ejercicio democrático por lo demás aprovechen ustedes estos días de descanso para mantener las buenas tardes estos son los días en que la mayoría de españoles aprovechamos para montar el arbolito para montar el árbol de Navidad ya saben que durante el resto del año estamos mucho más ocupados en montar el belén eh

Voz 10 09:58 Francisco

Voz 0010 10:00 a un lado

Voz 10 10:06 no se debe ello

Voz 11 10:18 está buen vino

Voz 10 10:20 está deja ya y ha se ha dado muy Llorenç B

Voz 12 10:54 una Hall

Voz 10 10:58 a eh

Voz 1 11:11 y esta música la presencia de tome calientes

Voz 1275 11:15 un tipo de constitución en tipo de constitución fuerte concretamente troncal en muy buenos días sí pero a ellas cuando siento bastante inconstitucional también pero hoy te sientes fuerte no hombre con desvía oye eso sino no León lo adoptase la constitucional convertirte en español así que también es hoy un poco tu vida se va por dentro pero eso se esos hoy el martes día once de diciembre vais a estar en Linares de indignaron con motivo del Fórum Internacional sobre el avión de la economía digital es el nombre jubilar botón Gmail al tiempo de decir otra efectivamente Pablo el retorno del hijo pródigo

Voz 0325 11:50 vuelves a Linares cuánto tiempo hace que no valen Ares V

Voz 1275 11:52 pues no tanto siempre me gusta pasar por ahí pero es cierto que mi infancia sueca en el pueblo de Román secaderos Henares se qué recuerdos sabe lo que pasó ahí los Navidad la el costumbre era salir por la mañana con un hacha y buscar un buen pino no por mejorará árbol navideño es Joe me deprimo Paco el que tiene la venta ahí la mesquita Iguarán fuimos claro pero sí estamos en principio de faena veía olivos todo lo que no quiere Campos tras campo pero un buen pino patronal pues novedad cansino estos días con la mano a veces con las manos vacías con las manos vacías así fue mi mi infancia en los recuerdos de de la Navidad y mi querido Juan Román

Voz 0325 12:38 bueno esa es la durísima infancia se tomen Bergman pero pueden ustedes pasar una buena actividad no era suficiente pueden ustedes pasar unas grandes Navidades en el depósito de Linares el próximo día once de novelas hombre Navidades es en el depósito de Linares que tú sabes me esta Nothomb si hay al lado de ahí justo pueden recoger ustedes las invitaciones china de radio Linares en la Cámara de Comercio Rosamar que muy buenos días

Voz 14 14:04 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 15 14:08 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1 14:20 contamos con el mejor portero con otro portero el partido ahora mismo

Voz 1663 14:25 ha sido una pareja de centrales y Rafa Alkorta Pablo Alfaro el medio centro la mezcla perfecta de potencia africana es buen el frío pucelano vino Zarandona dormidos un inglés y un italiano en el centro del campo que la toca ahora era si ello la sequedad Jito I believe Riche los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier subirá dengue en si tenemos al delantero argentino del Valentín Alsina abrupta Talking lleva un arquero Kiko Narváez el Balón de Oro

Voz 16 15:01 Luis Suárez Messi que les despierte

Voz 1663 15:03 su paz entre enero el líder del programa Leader

Voz 17 15:17 queridos oyentes dígame la radio es maravillosa verdad maravillosa es decir de todas las emisoras mejore Sacresa la cadena sin duda verdad

Voz 18 15:28 la diferencia abismal abismal además mala alguna cosa que propone la faena y luego la segunda mejor si está a años luz verdad que sí sí sí sí sí la verdad es que sí que que digo yo no digo que hay que creo que ya hablaríamos necesitamos tanto que parece que estamos seguros

Voz 16 15:49 sí

Voz 19 15:56 Fuentes con la SER

Voz 0325 15:59 así lo que pasa

Voz 20 16:03 sí

Voz 21 16:07 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido celebra el veinte aniversario de su

Voz 22 16:13 catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros

Voz 0325 16:16 más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP

Voz 22 16:19 Irán a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Unibet punto com sopla las velas

Voz 8 16:28 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 0325 16:35 pues hoy por hoy como saben se cumplen cuarenta años de la firma del texto que convertiría a España en la democracia que soy la Constitución era como esa receta que es administraba a un país que aún estaba convaleciente de una guerra de una larga dictadura ahora tenemos achaques diferentes yp tal vez Nos no nos sirva la misma medicina

Voz 23 16:56 y

Voz 24 16:58 Adela Cortina muy buenos días muy buenos días Adela qué recuerdos tienes tú de el seis de diciembre del año mil novecientos setenta y ocho que hoy la radio estamos empeñados en dibujar como pues un día lluvioso pero a la vez muy emocionante recuerdo de ese seis de diciembre es tan romántico

Voz 0010 17:15 pues sí eh extraordinario la verdad es que yo me implique mucho en el tema de la defensa de la Constitución himen implique desde donde puedo hacerlo Yeste desde el nivel cultural la verdad es que en aquel momento casi nadie sabía lo que era una constitución democrática la gente preguntaba Hay yo entonces vivía en Cartagena en aquel momento era profesora de enseñanza mella hay vino gente a que día eramos charlas sobre qué es una constitución democrática y yo recuerdo un acto maravilloso en la Casa de la Cultura de Cartagena explicando a todos los jóvenes de Cartagena que venía de distintos partidos que es una Constitución ellos explicaron que iban a hacer cada uno de los partidos en el momento del referéndum dando razones deportivas no votar sí o no porque se iban a abstener fue verdaderamente emocionante era una experiencia nueva estábamos progresando estábamos ya en Europa por decía lo de alguna manera Éramos un país civilizado y la verdad es que recuerdo con muchísimo cariño a aquel día del referéndum igualado el folleto que tengo de la Constitución entonces que lo tengo verdaderamente desastroso pero creo que no lo guardaré toda la vida porque cariño

Voz 9 18:30 bueno sobra decir Adela que vota que sí

Voz 0325 18:33 ese referéndum es lo bueno bueno

Voz 21 18:35 la verdad es que cuando explicaba lo quiere la Constitución claros no se podía demostrar lo que decir de ninguna manera no pero creo que todo el mundo notó

Voz 0325 18:44 que había que hacer pero quiero preguntarte si lo hiciste cuando depositar la papeleta en el referéndum lo insiste con alguna reserva con alguna duda respecto a alguno de los artículos que más ese día

Voz 0010 18:56 pues la verdad es que no la verdad es que no porque se trataba de de cambiar radicalmente sin trataba Die pasará un mundo democrático pluralista nuevo en el que las gentes tendríamos que respetarnos y tolerar unos cosas que podríamos no estar de acuerdo Illa verdad que lo hice pues con plena conciencia hay creo que con apoyo a todo lo que aparecía en ese momento

Voz 9 19:19 Delhi creo que sería interesante saber si en alguna de esas charlas que diste para informar sobre que era un texto constitucional a gente que no tenía ni la más remota idea

Voz 0325 19:27 eh tú has contado que había gente que decía claramente que iba a votar que no

Voz 0010 19:32 cuáles eran sus razones bueno pues la razón es que habían Irán e fundamentalmente que había gente que pensaba que se había dado un salto ilegítimo desde un equipo de de legislación que teníamos que era la de él la del antiguo régimen que habíamos pasada de una manera torticera a una nueva legislación que no tenía nada que ver con lo anterior no entonces no no podía darse ese cambio de ninguna manera eso había una parte muy considerable de gente que entendía que no se podía pasar aquello que decíamos de la ley a la ley a través de la ley que de eso nada que no era a través de la ley sino que aquello era prácticamente un golpe Estado no entonces había agentes que no estaban por esa labor porque pensaban que era un golpe de Estado otros porque les parecía terrible el Estado de las Autonomías como íbamos a pasar a una sociedad con autonomías cuando lo nuestro tenía que ser un Estado central luego había otras gentes que bueno iban dando razones persas pero las más fuertes creo que eran estas Hungría España finalmente votó

Voz 9 20:36 igualmente a favor de la Constitución pero

Voz 0010 20:39 España es hoy cuatro días después un país muy diferente al que en el que trabajaba salida Cartagena en la que tu trabajamos hace cuarenta años desde tu perspectiva Adela cómo ves cómo se ven los los actuales debates sobre la a una posible reforma del texto vamos a ver yo creo que la Constitución es reformable obviamente todo lo ves todas las leyes son reformable si la Constitución también otra cosa es preguntarse si en este momento es oportuno reformar la Constitución ahí yo tengo que decir que mi opinión es que no que este momento no es oportuno para reformar porque creo que es importante en las constituciones tienen que dar estabilidad tienen que dar serenidad necesitamos una gran estabilidad y serenidad en este momento en nuestro país si pensamos primero qué cosas son las más importantes que tenemos que resolver creo que ninguna de las cosas fundamentales que tenemos que resolver en España necesita una reforma constitucional eso sería el primer punto porque podemos reformar bueno podríamos intentar resolver el problema del paro podemos intentar resolver el problema de la inmigración podemos intentar resolver problemas ese tipo la financiación autonómica sin necesidad de cambiar la Constitución por qué no empezamos por resolver aquello que es prioritario que a los españoles si les preocupa que a los españoles si le quita el sueño cuando ya esto lo tengamos bastante resuelto empezamos a pensar juntos sí habría que cambiar algo sobre todo hacia donde porque ahora mismo nos hemos encontrado con un tema todo el mundo cuando se hablaba hay que cambiar el tema del Estado de las Autonomías sí que pasaron Estado federal bueno aparición grupo ahora mismo que dice que no que Estado de las autonomías ya no eh hay acuerdos e sabemos hacia dónde queremos ir sabemos hacia dónde queremos progresar hay suficiente acuerdo para yo yo empezaría por resolver lo que se puede resolver en ya por ejemplo la financiación autonómica es desastrosa podríamos resolver todas estas cuestiones ya el problema del paro de los jóvenes el problema de oración podemos empezar por ahí y luego vamos estudiando poco a poco en qué puntos sería necesario y qué grado de consenso porque como tú has dicho antes claramente el consenso que obtuvo la Constitución del setenta y ocho fue enorme en qué puntos tendríamos esos consensos de tal manera que no entráramos en una situación que a mí verdaderamente me está dando bastante miedo porque puede ocurrir cualquier cosa

Voz 0325 23:12 ya tú propones lo que parece bastante lógico es que empecemos la casa por los cimientos sino por el tejado y esos cimientos Adela muchas veces quedan perfectamente reflejados en encuestas como la del CIS que conocimos ayer tu hablabas del paro el paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles ven pero luego hay un una segunda preocupación o una preocupación que ha subido al segundo puesto que para el XXXI de los españoles es el principal polo de nuestro país que tampoco tiene que ver con la Constitución o que no directamente con una reforma constitucional que es la confianza que tenemos en nuestros políticos supongo que que en una demo en Asia que es un sistema precisamente basado en entregar periódicamente la confianza en un determinado equipo de gobierno que hayamos perdido la confiesan no es precisamente una buena noticia

Voz 0010 23:54 es una noticia pésima y además lo es porque yo creo que los políticos sólo han ganado a pulso porque no es que la gente sea desconfiada sino sencillamente que ellos han dado razones para desconfiar yo creo que la política desgraciadamente se ha convertido en un tacticismo para intentar desalojar a los adversarios pues descartando los con eso que se llama la agresión moralista que a mí como profesora de Ética me pone nerviosa hecho yo utilice la moral para agredir a los demás claro es que esta persona es impresentable porque ha hecho X ha hecho receta se va tratando de investigar que han hecho unos que han hecho otros manera deshacer al contrario no es haciendo propuestas mejores resolviendo el paro la inmigración sino tratando de descartar al contrario diciendo que es alguien inmoral impresentable claro hemos creado una sensación inmoralidad generalizada con esas tácticas de intentar desalojar a los contrarios que las gentes no confían en que sus problemas vayan a ser resueltos

Voz 9 24:55 y además Adela no está seguro en que esa intención de desalojar sí

Voz 0325 24:58 hombre al contrario al rival político refleja una manera muy corto

Voz 9 25:01 coplas lista de ver la política de enfrentarse a la a los problemas del país que está muy alejada de esa perspectiva a largo plazo que tuvieron los padres de nuestra Constitución

Voz 0010 25:12 totalmente totalmente ya lo conseguido yo creo que la única manera de hacer una democracia en la democracia es una forma de organización política en la que partimos que de que Aldesa acuerdo entre las gentes obviamente sino hubiera intereses en conflicto no haría falta la política para nada hay intereses en conflicto y hay que intentar armonizar los lo más posible eh para resolver los problemas más urgentes más flagrantes de las gentes si lo que nos estamos dedicando a tratar de desalojar al otro porque es que es la única idea tratar de desacreditar al otro al final los problemas no se resuelven ya hay una sensación de descrédito generalizado de una desmoralización total que tampoco es real las gentes hay muchísimas gentes muy decentes

Voz 25 26:00 sí yo yo creo que en ese sentido

Voz 1275 26:03 creo que la obviamente la nivel de una la calidad de una democracia es en una relación directa con la calidad de la

Voz 21 26:10 qué tiene que ser muy difícil para usted hablando de la yo pienso a veces que la democracia en el fondo tiene pocos amigos todos están en favor mientras ganan con la sistema práctica pero luego parece que le falta en el fondo es realmente un profundo respeto para esto cuando hay un resultado que hemos visto gente por los los manos a la cabeza pero también es cierto que hasta un cierto punto en este caso el pueblo ha hablado

Voz 0010 26:37 efectivamente el pueblo ha hablado y al pueblo hay que atenderle porque hay una cantidad de expectativas que no están siendo satisfechas por eso decía yo que los políticos que son representantes porque no hemos encontrado nada mejor que la democracia representativa hoy por hoy no nadie propone también un sistema alternativo de gobierno es lo mejor tenemos que elegir representa antes pero los representantes tienen que oír cuáles son las expectativas de las gentes y tratar de satisfacer las sino van a salir grupos que efectivamente pues se lleven las manos a la cabeza yo eso eso puede ocurrir eso es cierto entonces yo les pediría a los políticos encarecidamente que ya que no tenemos sistema mejor de gobierno por favor en veces calificarse unos a otros traten de ver qué es lo que realmente la gente necesite Ike tratan de construir positivamente a ver si en este país es posible construir positivamente y dar esperanza en belleza tardes acreditarse unos a otros que no construye nada

Voz 0325 27:41 eh

Voz 16 27:42 la idea original no

Voz 0010 27:44 claro esa era la idea original se empezó con una concordia con un consenso claro la cuestión es es que hemos cambiado durante cuarenta años sí pero eso sigue siendo posible exactamente si efectivamente nos preocupamos de resolver los problemas que les están acuciado la gente claro que habría que claro que habría acuerdo en a la falta de Concord no viene de que hayan pasado cuarenta años no la falta de concordia viene de cómo hemos ido actuando durante esos cuarenta años de esa haciendo una política que pareciese esperanzador hay prometedora

Voz 9 28:16 Adela cómo hacemos para compatibilizar esa necesidad de concordia esa necesidad de diálogo esa necesidad de mirar a largo plazo con la llegada eh pues tan inesperada digamos al al poder de la ultraderecha bueno

Voz 0010 28:29 es que tenemos ultraderecha y tenemos ultraizquierda y eso es una sociedad democrática en la que hay distintos partidos distintas propuestas primero no hay más remedio que respetarse unos a otros es que él respeta activos fundamental para una democracia no sabemos vivir en sociedad es plural listas una sociedad pluralista es que alguien piensa algo distinto mí sin embargo yo le respeto siempre que lo que sea moralmente aceptable no que defienda pues el asesinato o cosas pues cielo el respeto activo de unos por otros es absolutamente fundamental habrá ultraderecha abra ultraizquierda habrá distintas opiniones lo que hay que hacer es entrar en el juego democrático Iber cuáles son de las exigencias de cada uno son exigencia serios que hay que tomarse bueno hay que tomar de

Voz 21 29:17 el punto de vista político hay que tomarlo bien no claro

Voz 9 29:20 es es antidemocrático entonces negarse a compartir mesa o compartir el diálogo y compartir expectativas y perspectivas con determinados partidos tantos de ultraderecha como del riqueza

Voz 0010 29:30 pues yo creo que sí yo creo que es una obviedad en democracia que hay que sentarse a la mesa con todo el mundo Isabel que discrepamos es que sino un ácimo si no tenemos la idea de que la democracia parte de que no estamos de acuerdo pues estamos perdidos hay gente que ve la democracia como una doctrina de salvación me decía una amiga socióloga argentina lo que nos preocupa o lo que me preocupa es que aquí no no estamos esperando un presidente estamos esperando un salvador entonces estamos perdidos porque Streep pensamos que nos va a salvar no hemos a salvar eso es una forma de organización política en la que va a haber discrepancias vamos a tratar de ver cuánto consenso podemos conseguir tratando de reducir desacuerdos a ver si nos podemos poner de acuerdo en unos mínimos de justicia y entonces yo me tengo que sentar con alguien con el que discrepo totalmente por supuesto que sí por supuesto es lo que no puedo hacer es no negarle la palabra yo el uso de la palabra aparecen yo aconsejo una cosa yo recuerdo que en un curso invité a una persona que mantenía algo totalmente distinto de lo que yo pienso leo y todo eso obra aforamiento de punta a cabo y pensé que buenos esto de la democracia

Voz 0325 30:40 hoy dando cuenta de que no tiene ninguna razón

Voz 0010 30:43 si no le llegó a dejar hablar hubiera pensado que a lo mejor voy tiene razón

Voz 0325 30:47 oye apunta cabo y pensé me

Voz 0010 30:49 consolidó totalmente no tiene ninguna razón esto de la democracia es estupendo

Voz 0325 30:54 la Constitución que estamos celebrando Hoy Adela es fruto precisamente de esa disposición a sentarse a compartir mesa con quién y con quiénes no

Voz 0010 31:01 pensaban igual fue

Voz 9 31:04 esto pues de de la capacidad para alcanzar acuerdos reducir los desacuerdos esa que quizá no esté faltando Hoy Adela Cortina es catedrática de Ética de la Universidad de Valencia muchísimas gracias Adela por ayudarnos a pensar sobre la democracia y sobre la Constitución

Voz 1275 31:17 hoy que cumple cuarenta años muchas gracias a vosotros gracias por hablar una forma anclada gracias gracias a vosotros por supuesto

Voz 21 35:35 ajena colaboran Renfe Repsol

Voz 8 36:18 puro hoy con Pablo González Batista

Voz 0325 36:22 hemos a dos hombres y un destino son Gonzalo Madrid Toni Segarra sabemos quiénes son los dos hombres el destino no lo tenemos tan claro que me ha puesto aquí Sergio dice moldeado eres de sueños al servicio de la irrealidad Gonzalo Toni muy buenos días

Voz 0621 36:36 muy buenos días Pablo digo al servicio de la realidad

Voz 0325 36:39 y un poquito del mercado a lo mejor también lo que no deja realidad el mercado base es el mercado único es bueno hoy eh la Constitución como ambos sabéis cumple cuarenta años este es quizá el único día del año en el que festejar abiertamente la Constitución aunque obviamente también es un buen momento para ponerla en duda imaginamos que llega a vuestras oficinas un proyecto de participación en una campaña que consiste en mejorar la imagen de la institución esto iría a la bandeja de los desafíos emocionantes o a la bandeja de los más

Voz 33 37:10 drones hombre yo diría mi

Voz 0621 37:12 acaso que iría claramente la de los emocionantes porque es un marrón más que a mí me ponen fundamentalmente los marrones y creo que en este caso lo tendríamos uno gordo así que a trabajar en ellos

Voz 33 37:24 yo creo que está pensando sólo uno preguntabas probablemente sea la única campaña que pagaría yo para hacerla te gustaría me apasiona area yo creo que hay un problema bastante serio yo creo que como especie humana nos pasa una cosa muy curiosa y es que lo verdaderamente importante no lo valoramos no valoramos respirar no valoras el agua consola lo da por hecho yo creo que la Constitución que con la que sólo nos relacionamos desde el reproche sobre todo de abatir de cuarenta para abajo no de nuestra relación con la que instituciones como la de un padre muy pesado estamos diciendo todo el día lo que puede mejorar lo que pueden mejorar me parece una actitud pero yo creo que hay que como todo aquello que es verdaderamente importante nadie ha parado a pensar qué pasaría si no tuviéramos Constitución andaría hacer esa campaña

Voz 0621 38:05 a de este tema el tema de Europa no que también el pasado un poco lo mismos de unos parece

Voz 0325 38:10 sí tengo al que estaba aquí está todo mal haber sino

Voz 0621 38:13 el día que no tengamos y si se pase Champions

Voz 21 38:15 es constituciones comprando con construcciones todos países

Voz 0621 38:19 Dios oye quién ganaría la constitución del Real Madrid como siempre

Voz 0325 38:25 bueno y a veces no hay nada mejor para comprar porque obviamente la conducir efectivamente es es un pues se nos ha dado la democracia que tenemos hoy pero el tiempo indudablemente ha pasado ya a veces no hay nada mejor para comprobar el paso del tiempo que escuchar un anuncio que escucharon anuncio del de la época en que fue aprobada la Constitución porque la publicidad supongo que estáis acuerdo conmigo en que refleja bastante bien como éramos en cada momento en la medida en la que tiene más el otro probablemente más que cualquier otro arte es su misión

Voz 0621 38:50 después lo que trabajamos ocultamente otra

Voz 0325 38:53 podéis escuchar cómo ha cambiado vuestra profesión cómo hemos cambiado nosotros por tanto desde el año mil novecientos setenta y ocho vamos a escuchar un anuncio lo comenta

Voz 34 39:00 muchas gracias a Telecinco usted las cosas como son las cosas suelen color de un Ken que inventó el sistema PAL de televisión en color ha hecho una maratón de la función abre una puerta distinta al mundo del color

Voz 35 39:18 Funcas las cosas reales caliente

Voz 16 39:21 Funcas los palcos por las cosas como son ha quedado claro

Voz 0325 39:25 Telefónica en palco yo creo que la en el briefing ponía hay que decir muchas veces Telephone quien y muchas veces color en veinticinco segundos se repiten cinco veces Telephone que Hi5 esas color

Voz 0621 39:34 pero yo me quedo con lo de las cosas caliente sí

Voz 0325 39:37 bueno y la voz un caballo pinchando que esto no

Voz 5 39:40 porque era era una cosa como de tu Alex Ollé bereberes

Voz 33 39:43 claro que he creído recordar tu tuviste una Telephone

Voz 0325 39:46 el color

Voz 0621 39:47 me pues ya yo recuerdo no sé no sé qué tele tenemos en casa pero yo recuerdo que teníamos y negro y que cada vez que venía un técnico arreglarla porque esto todo el rato mi padre pregunta para

Voz 1275 39:57 cuando ir Clos para cuando lo que igual en el año que viene

Voz 0621 40:01 estaba fascinado ya príncipe había programas en color y en blanco y negro no tenían

Voz 1275 40:04 mintió en nuestro caso no sólo la televisión al blanco y negro todo mi infancia era blanco y negro era si hay maneras

Voz 0010 40:14 eh

Voz 33 40:15 aquella era una época eh porque hablamos de la Constitución lo bonito aparece publicidad de un producto claro el problema que vivimos ideas que es que los productos soporta la comunicación sería bonito la Constitución porque

Voz 0010 40:26 hay un buen producto joder qué producto el color

Voz 33 40:30 ahora tienes que decir no y el HD cuatro triple giga nada nada nada nada de blanco y negro a color

Voz 0325 40:36 además fíjate que qué acierto de name poles Telephone caen al color con Telefónica en el color que televisión necesito Telephone que no que era que hoy no hoy vamos a hablar de del año setenta y ocho no vamos hablar tampoco de la Constitución aunque ya lo hemos hecho innovador de fútbol que vamos a tener tiempo de hablar de futuro este fin de semana todo el que queramos pero sí que vamos a usar dos ejemplos de del fútbol dos ejemplos ese mundo para hablar del uso que hacéis los publicitarios y las marcas de los rostros de la imagen de los famosos esta semana todos tuvimos un descubrimiento no sé cómo describirlo a mi a mi me impresionó que es Vicente del Bosque sin vivo lo que no consiguió el Mundial de Sudáfrica lo consiguió una marca de congelados

Voz 14 41:28 hola adicto en una reserva de Davis

Voz 0325 41:42 bueno si no pisos tras el anuncio el bigote de Vicente del Bosque ha muerto Toni Gonzalo que os parece ya no digo como español como españoles como profesionales de la publicidad es esto una absoluta genialidad o es un un riesgo impresionante el que asumido Pescanova con este con esta campaña

Voz 0621 42:03 a mí me parece muy bueno eh eh me parece bueno por dos razones hay una hay una que me me asombra más casi más que que se haya quitado y me asombra mucho que es que actúe bien que

Voz 0325 42:13 ya que Dionisio ha conseguido de pollo

Voz 0621 42:16 los nuestros famosos tienen esa virtud tu extraordinaria que es que son auténticos todos los españoles en general somos autogiro zapatos actuando no les saca unos matices increíbles y luego otra cosa que me impresora mucho e ir retomó lo que ha dicho Gonzalo del color que hoy no tenemos productos que se diferencian y que es muy difícil identificarlos

Voz 1275 42:34 que hay que encontraron el bigote como argumento de valor para vender langostinos Jane me parece me parece fascinante y eso

Voz 0621 42:41 hace además una cosa muy intensa que es que realmente liga muy bien la idea y el bigote de Del Bosque con la marca que es uno de los grandes riesgos desheredados famosos

Voz 0325 42:49 claro hay que decir que el anunció lo que pretende

Voz 9 42:52 eh es explicar que los langostinos

Voz 1275 42:54 Antón más bigote mejor mejor calidad a la que no lo había espía pues entonces desde la mencionada conmigo que como prueba no debe estar era publicidad pero yo

Voz 21 43:09 también asustada yo todo hemos pensado que ese señor nació con bigote no

Voz 33 43:13 bueno si esto esto no lo que se dice bueno si de perdona perdona no hablo yo a mí me gustaba lo que decía de la cortina que la democracia discutir pero entonces me gustaría llevar la contraria pero en este caso lo voy a la razón a Segarra y en el que ha dicho lo de sin bigote un langostino no Rodolfo esos una grandeza eso hay que verlo eh

Voz 0621 43:34 y hablamos de Rodolfo sea a la hora de la marca que ya creó su propio famoso que es otra otra cosa que que que eso sí que tiene mérito no se Rodolfo langostino es un famoso muy famoso entrada en la Wikipedia que que creo la marca en una marea que no la publicidad o el Capitán Pescanova estos son dos famosos que bueno que todo el mundo por lo menos los de mi generación conocemos

Voz 1275 43:54 tiene nosotros también en el resto de es un reno de aquí también también no tenéis Capitán Pescanova en Suecia dato o un equivalente no estamos tenemos mucho enero pero daría el capitán

Voz 0325 44:06 María viento de Capitán Pescanova eh

Voz 1275 44:08 me da me lo decías Toni que

Voz 0325 44:11 lo que más te sorprende del anuncio de Vicente del Bosque es

Voz 1275 44:14 su interpretación hay que decir que por eso algunas

Voz 0325 44:16 Arcas seguramente optan por escoger a un famoso que además se actor es decir yo me llegué a creer que José Coronado efectivamente tenía problemas de tránsito intestinal pero pero esto de contratar a futbolistas au a personas relacionadas con el mundo del fútbol no es nuevo escuchar este otro anuncio

Voz 36 44:30 siempre es mejor que entre Alcampo uno que juegue por tres estaba hablando de hacer la colada con Ariel Potts Andrés porque es un detergente concentrado y un agente revitalizada por todo el jugador más completo para para fuera del alcance de los niños

Voz 0325 44:48 tus Poch he aquí yo creo que elimina este ver por cierto el primer era Ramón Langa con el que vamos a hablar en un en un momento y luego Andrés Iniesta cuyas dotes actoral es tampoco es que es que sean de destacados

Voz 0621 44:58 no las ha destacado en este además

Voz 0325 45:01 yo no para mí me parece magistral pedirle a un hombre como Iniesta que anuncie un producto cuyo principal virtud cuyo principal argumento es lavar más blanco

Voz 33 45:09 es que este anuncio no cuando lo vi me generó una vez más una bipolaridad pensé que desastre no sea verdad que el Power Point debe decir blanco blanco tiene Blanco Berta

Voz 0325 45:19 es que no estoy diciendo Blanco de neutral

Voz 33 45:22 ha sido blanco de piel Iniesta padecía es como un sin Dios digo esto no va a ningún lado pero luego pensé una cosa que es bastante Icesave pero esto quién lo compra con el auge del los hogares monoparentales ya lo con Brad muchos hombres como nosotros como tú como yo Pablo no como el sueco que sino van queda pero gente joven hombre sin pareja y entonces pienso que a estos chavales de treinta años porque porque la nueva composición demográfica echaba de treinta años que tienen que ser decisorias de compra políticamente Ariel iba a las amas de casa no ahora no hará daño pero como les vas a llegar en la tele quién te digo pues si este chico tiene treinta mil seguidores en Twitter probablemente sea treinta millones de chavales de treinta años no digo yo a quién sigue el fútbol pues probablemente esos que ahora se han convertido en decisorio de com Daniel te digo predominan luego también está yo creo que Iniesta es un caso muy extraño muy real

Voz 0621 46:11 antes no de de consenso yo creo unos ir el Mundial no nos unen más que la Constitución porque claro el Mundial

Voz 16 46:17 sí ir por ejemplo yo soy

Voz 0621 46:19 es bien sabido periquito de español todo el mundo sabe nuestra relación con el Barça que este gran amabilidad y cortesía pero en el área Iniesta en el campo español queremos porque

Voz 1275 46:29 el día que me dio el gol eh se acordó dejar que es nuestro capitán

Voz 0621 46:34 yo creo que eso tiene tenía la habilidad de que ser querido en todas partes

Voz 33 46:37 sus los hombros la reflexión de quiénes Emma blanco no sólo de piel de blanco de ese ese color de tez que tiene el Iniesta sino blanco en el sentido de neutro no ofende a nadie Iniesta claro de cómo esos sacas Iniesta del siglo

Voz 0325 46:51 la lectura de todo el triángulo del consenso Tsonga

Voz 33 46:53 esta Del Bosque Rafa Nadal correcto

Voz 0325 46:56 anuncio protagonizado por los tres cuánto costaría

Voz 33 46:59 la custodia mucho sea era el producto pues no lo sé la verdad la Constitución

Voz 1275 47:08 si llegara por favor no hacerlo Madrid pero ha rematado que da gusto muchísimas gracias ha sido ha sido gol gol gol de Sudáfrica de llegar

Voz 0325 47:18 ahora que viene muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahora

Voz 1275 47:21 esto grande Felipe institución a vosotros

Voz 8 47:28 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 0325 51:53 para la mayoría de la gente hacer un puente significa pues tener unos días de descanso viajar disfrutar de la familia de los amigos pero para nuestro colaborador hacer Puente siempre ha sido más bien tomar prestado un coche ajeno por eso por una orden judicial no le hemos dejado que haga