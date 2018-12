Hoy por Hoy (06/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 hola muy buenos días son las once en que las diez en Canarias

Voz 0325 00:17 a una hora del acto solemne en el Congreso por el cuarenta aniversario de la Constitución a partir de esta hora está previsto que empiecen a llegar a la Cámara los principales líderes políticos la ceremonia presidida por los Reyes dará comienzo a mediodía vamos al Congreso Nieves Goicoechea buenos días

Voz 0979 00:30 buenos días es el cuarenta aniversario de

Voz 1468 00:32 un texto plenamente vigente para todos los partidos pero a la vez flexible para la reforma todos los líderes abogan por red

Voz 0979 00:38 por más en diversas direcciones pero la temperatura Polly

Voz 1468 00:41 Tica de hoy en día no facilita el consenso amplio que precisan estos cambios veremos hoy aquí fotos para la historia

Voz 0979 00:47 como los dos reyes juntos el actual Biel M

Voz 1468 00:50 mérito en el hemiciclo en este homenaje a la Constitución junto a ellos el resto de la familia real la Reina Sofía estarán también todas las autoridades del estado entre ellos los cuatro ex presidentes del Gobierno Rajoy vuelve a esta Cámara por vez primera desde la moción de censura que le desalojó del poder viene y participa también este año el líder de Podemos Pablo Iglesias y los diputados de esta formación que saludarán al Rey con un símbolo republicano en su solapa a las doce entrará a la familia real por la Puerta de los Leones es reservada para estos actos solemnes y come Mamez ahora al sesión con el saludo de la presidenta del Congreso hizo cerrará esta sesión también el Rey Felipe VI después se servirá un cóctel para los cuatrocientos invitados a esta jornada

Voz 0325 01:34 Don a cuatro mossos d'Esquadra han resultado heridos tras cargar esta mañana contra decenas de personas convocadas por los llamados CDR que se habían concentrado en una plaza donde grupos por la unidad de España habían organizado un acto que iba a comenzar a esta hora hay un detenido desayunos informa Clara Pàmies

Voz 1509 01:47 tensión aún en la Plaza uno de octubre de Girona antigua plaza de la Constitución la manifestación antifascista ha empezado a las ocho y media de la mañana en el edificio de Correos ya han andado hasta aquí son unos trescientos manifestantes que intentan entrar en esta plaza dos cordones policiales y Llull once furgones de los Mossos d'Esquadra se lo impide hay un detenido por desorden

Voz 0979 02:05 público y cuatro mossos heridos uno de los cuales está

Voz 1509 02:08 en el hospital en esta plaza ahora está previsto que empiece la concentración convocada por borbónica plataforma que se define como personas de Girona contrarias al independentismo de hecho ya empiezan a llegar y son unos veinte y los antifascistas gritan fuera fascistas de nuestros barrios

Voz 0325 02:23 la Guardia Civil ha detenido a cincuenta y siete personas en una operación contra el tráfico de drogas entre el norte de África y Europa pertenecen a una organización que se extendía por las provincias de Málaga y Cádiz y que seguía expandiéndose ser Málaga Nieves De Gea larga

Voz 1880 02:35 esta acción estaba en plena expansión hice desplegaba desde Estepona Málaga hasta el municipio gaditano de Tarifa según los investigadores podría haber estado distribuyendo de Europa unos sesenta mil kilos de hachís al año procedentes del norte de África en la operación la Guardia Civil se ha incautado de cerca de diez toneladas de hachís doce vehículos que habían sido robados y se han intervenido bienes inmuebles por valor de casi tres millones de euros en total han sido detenidas cincuenta y siete personas dentro de esta organización criminal dedicada al narcotráfico

Voz 0325 03:03 once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1275 03:10 el Ayuntamiento de Madrid mantendrá mañana activado el protocolo anticontaminación Se va a mantener la limitación de velocidad a setenta kilómetros por hora en los accesos a la capital y dentro de la M30 escenario uno mañana hoy está activado el dos con la prohibición de aparcar además en las zonas reguladas aunque a ser festivo los parquímetros no funcionan el informe de los forenses que trabajan en la identificación de los hermanos la Peña enterrados en el Valle de los Caídos señala que hay que mover más de setecientas cajas con restos humanos para acceder a los columbarios lo avanza hasta ahora la SER Alfonso Ojea

Voz 0089 03:39 así es en concreto setecientos veintidós columbarios que quedaron apilados en en nueve tres de la capilla del sepulcro el lugar donde permanecen los restos de los hermanos la Peña estos movimientos precisan dice el informe de una amplia estancia donde depositar cada columbario para poder seguir trabajando en la búsqueda una de las posibilidades atención es el cierre temporal de la Abadía durante esos trabajos en todo caso adaptar los horarios de culto a esas labores de exhumación las condiciones técnicas son muy difíciles así lo certifica el informe del Consejo Médico Forense organismo dependiente del Ministerio de Justicia

Voz 1275 04:12 Manuela Carmena da la bienvenida a Boca y River a los equipos argentinos que el domingo se enfrentan en el Bernabéu en la final de la Copa Libertadores y que ya están en Madrid la alcaldesa confía en que no haya violencia

Voz 4 04:38 ambos equipos entrena harán a lo largo del día en Madrid uno en Las Rozas otro en Valdebebas tenemos diez grados ahora mismo en el centro de la capital más sol temperaturas máximas que van a rozar los dieciséis a mediodía

es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 5 05:07 en ese

Voz 5 06:31 está preparado de acuerdo en serio cree que puede ganarnos la partida Vaquero

Voz 6 06:37 pic jode

Voz 9 06:42 mire le de punta el PLD

Voz 5 06:45 con esta frase esta pero no se preocupen porque porque ya hemos hecho una palabra que a lo largo de la entrevista de hoy por la obra que vino a presentar Carlos Langa la vamos a repetir más más de una vez pero esta frase

Voz 0933 06:58 eh eh típica James Baker o en su traducción al español que todos recordamos en la voz de Carlos Langa es Ramón Ramón Ramón Langa Carlos era colaborador durante el verano un hermano mío sin buscarlo también rematarlo bueno pues saludo desde aquí a

Voz 5 07:12 los en familia bueno Ramón Langa puso voz a una de las

Voz 0933 07:14 frases más recordadas de la historia el cine en los últimos treinta años porque la película en la que esta frase se pronuncia La jungla de cristal cumple este año precisamente tres décadas esta película Camps ya su se unió no lo sabías ha cumplido treinta años claros eh

Voz 8 07:29 me parece que fue ayer ochenta y ocho

Voz 0933 07:32 las esta película pues cambió por completo a la forma de hacer cine de acción cambió también la manera que entendemos que tenemos de concebir al héroe moderno enseño la es la expresión sudar la camiseta descubrimos que significaba cuando vimos la jungla X

Voz 10 07:48 John McClain un policía de Nueva York

Voz 5 07:51 el nerviosismo embargo me parece fascinante este tráiler que cuenta la película que es una película de acción trepidante como si fuera un cuento infantil

Voz 9 08:01 érase una vez un policía de Nueva York y además de fondo esta esta canción de Sinatra navideña

Voz 5 08:08 drama en los últimos treinta años cuántas veces has visto La jungla de cristal

Voz 0178 08:12 el la he visto varias veces y sobre todo Coll cómodo cinco o seis creo que van seis a la sexta si es algo como que

Voz 8 08:23 que ya se te la sabes ya me lo sé lo que va a decir aquí la primera la primera entrega fue buenísima la tercera también fue buenísimo que la segunda la sexta bajó mucho en cuanto digamos se hombre en cuanto a calidad cinematográfica de efectos especiales de sonido el tal pues es un espectáculo brutal pero nada más

Voz 0933 08:45 estas doblando Ramón te das cuenta de buenas está no está muy

Voz 11 08:47 el

Voz 5 08:48 o eso o te das cuenta después cuando ya has cuéntanos

Voz 8 08:51 de la televisión es una película y automáticamente el principio salvo excepciones sabe si la película

Voz 12 08:57 la va por buen camino no el camino

Voz 5 09:00 que es imaginar hace treinta años que hoy un seis

Voz 0933 09:02 de diciembre del setenta y del de dos mil bolívares

Voz 8 09:05 en la SER entrevistamos hablando sobre la Junta

Voz 0933 09:07 de cristal

Voz 0178 09:09 no no no necesariamente pero vamos yo no me sorprendo con nada porque a mí la vida pero nada del día siguiente ya sabes según lo que vaya viniendo lo voy cogiendo o lo voy desechando desacierto y otra no

Voz 5 09:24 bueno además imagino que que en el año mil novecientos ochenta y ocho cuando se estrenó la jungla cristalera imposible intuir la dimensión que acaba

Voz 0933 09:30 día tomando este trabajo el trabajo de Bruce Willis

Voz 5 09:33 bajo también de Ramón Langa que es la voz que todos asociamos con

Voz 0933 09:37 doctor por tanto es también la voz de John McClain que es el hombre que nos enseñó a todos que se podía salvar a la humanidad descalzo como una camiseta sin mangas y cobrando el salario mínimo porque era esa digamos que es un es un héroe diferente policía el tiro y tu y bueno

Voz 9 09:50 que el salario mínimo hice voy haciendo un trabajo de superhéroe no total pero bueno eso es hablar maravillas del cine de Hydra

Voz 12 09:56 con tú haces es el trabajo en las escasas el feto así para que entra en el peso

Voz 8 10:00 por supuesto háganse a la idea de que cuando se dobla una película hacemos exactamente lo mismo que están haciéndolo

Voz 5 10:04 por supuesto no tirarme la manguera dio bueno bueno sea una escena de cama pues se te hace por lo mismo presupuesto este esto

Voz 8 10:15 la película que puso a Bruce Willis en el en el mapa

Voz 0933 10:18 el cine porque hasta entonces sí que había hecho un par de películas suyas pero

Voz 8 10:20 era más conocido por la tele la serie Luz de Luna que fue la que a la pool las le le cala la catapultó exactamente

Voz 0933 10:28 ya estaba Ramón Langa poniéndole voz a Bruce Willis sí

Voz 8 10:30 el Polo Norte Santa Claus al habla ojo

Voz 12 10:34 pues claro que soy Santa Claus quién eres tú

Voz 8 10:39 Ikeda tienes inglés

Voz 0933 10:40 desde ese momento Ramón tu carrera y le Bruce Willis han ido casi casi en paro

Voz 0178 10:44 siempre siempre salvo salvo

Voz 8 10:47 en dos películas que no he doblado yo

Voz 0178 10:49 porque a una me pilló rodando a mí una película en Rusia y otra me pilló haciendo el Blasco Ibáñez con Luis García Berlanga y esas son las únicas dos películas de que no dobló que una cita a ciegas

Voz 8 11:02 ahora creo que era la muerte os sienta tan bien no algo de mí

Voz 0178 11:05 bueno los demás Ledo Brown siempre siempre siempre me siguen llamando de hecho la última fue ahora que es la tercera entrega del protegido se

Voz 5 11:11 y bueno pues espero que sigue siempre que que siga haciendo cine ya de jazz

Voz 8 11:18 cómo lo va a decidir por dónde empezar Fitzgerald

Voz 0933 11:21 era o en el protegido por lo menos la primera eres Jamal Ani también hacía de un superhéroe muy diferente si aunque tú Ramón hace ya tiempo que no que no Doblas a otros personajes está más centrado en el fin hay en el teatro ahora hablaremos esto sí que has mantenido la costumbre la sana costumbre de seguir doblando a Bruce Willis Hombre has generado con el alguna relación la luz un poquito más allá de lo profesional

Voz 8 11:41 sí la he mantenido porque han contado conmigo decir que sí que si no contaran conmigo no pasaría absolutamente nada y no hay ninguna exclusividad pero sí

Voz 0178 11:52 sí yo recibí un telegrama suyo el tiene provisto un centro de operaciones aquí en Madrid o algo así y entonces el recibí un telegrama suyo en el que me agradecía muchísimo su el doblaje que le hago y que él quiere siempre que le doble yo Iker por otras gentes que hemos trabajado en diferentes rodajes eh hay una especialista de cine muy amiga mía que

Voz 8 12:12 trabajaba en una película con Bruce Willis que rodaba aquí en Madrid yo estaba trabajando con Antonio Fernández el Capitán Trueno en Ciudad Real entonces ella estaba en los dos rodajes y le dijo a su estoy rodando con el actor que te dobla el dijo quiero conocerle organiza una cena pero ellos terminar mucho antes en otra película se fue Los Ángel tal entonces yo sé que él está querían yo espero que no sea dentro de mucho porque ya vamos para Judith Bruce Willis me acuerdo que cuando no

Voz 5 12:37 de cristal un crítico dijo Bruce Willis tiene dos registros interpretativos uno con camiseta y otros sin camiseta al cierre siniestros Caparrós esto

Voz 12 12:46 éramos me temo aplicar contesta a la pregunta que te pares en dos miles como actor bueno malo

Voz 8 12:54 no no te aquí antes te voy a contestar encantado mi percepción y cuando empecé a votación yo muy natural muy

Voz 0178 13:00 desenfadado muy efectivo muy Iván pues es bastante bien luego efectivamente se quedó en un cliché en un cliché de de pues de actor efectista y aventuras pero después luego cuando hizo por ejemplo el sexto sentido o cuando hizo doce monos por ejemplo es un actor cojonudo no se metió deja un poquito el rollo comerciales unos papeles Jaycee y luego lógicamente la experiencia de que el que te den tantas oportunidades y digamos la madurez

Voz 8 13:29 te hace mejorar tu trabajo desde luego hay actores mucho mejores y mucho peores no no no por supuesto yo creo que es un Bowie

Voz 12 13:37 Corvette promete enero que si el papel no exige nada él mismo elige papeles sobre dan papeles que no exige nada

Voz 5 13:45 algo interpretarlos es muy bien

Voz 12 13:47 otro personaje gustado doblarse a ese pensamos otros actores otros icónicos de la historia del sin ya no tener que seguir vivos

Voz 9 13:57 igual que me hubiera gustado doblar hubiera gustado doblar

Voz 8 14:03 para qué iba a decir a dos actores que los dobla también Camilo García que es que los dobla que Gerard de paz

Voz 0178 14:10 qué es lo que me fascina

Voz 8 14:14 pero lo dobla Camilo García lo dobla tan maravillosamente bien no

Voz 5 14:17 nos está escuchando bueno porque es igual aunque no lo sé

Voz 8 14:19 coche da lo mismo pero no lo sé sinceramente no sé a qué actor me hubiera gustado doblar esperaba ser actor o algo pero eso me pasaba de de de con casi todos los actores que todas las películas que consumo cine desde que desde que puedan dar prácticamente no cualquier actor que me llamara la atención donar Guerlain por ejemplo es uno de los mis actores fetiche es verdad se ha Rutger Hauer por ejemplo a pues no saltan estrellas me lo que son buenísimo a Michael Caine por ejemplo ha hecho esto pensando que me da la vuelta yo estuve pensando lo que pasa es que a Michael Caine le doblaba Rogelio Hernández que entiende que es insuperable ese con lo cual tampoco

Voz 0933 15:04 queréis que repasemos algunas de las frases míticas John McClain porque es muy curioso que es un personaje que se pasa toda la peli sólo huyendo de unos terroristas internacionales pero mantiene un diálogo con el mismo que digamos que suple la falta de músculos del héroe musculado habitual con una dosis impresionante de cinismo por ejemplo John McClain acaba de

Voz 5 15:20 acribillar a un terrorista en un ascensor le quitan los zapatos para intentar pues no salvar al planeta descalzo y que dice John McClain

Voz 3 15:27 mueve millones de terroristas se me ocurre mandar a uno que bien

Voz 5 15:32 cuando un policía despistado que por cierto Excal Winslow llega al edificio en acató mi plaza a ver qué pasa conduce su coche así de forma

Voz 0933 15:39 bastante errática John McClain se asoma a la venta

Voz 5 15:41 Dana hice dice asimismo

Voz 3 15:44 Stevie Wonder

Voz 5 15:46 después de intentar entender intentará hacer entender al mismo policía la gravedad del asunto de que el edificio está siendo atracado que está siendo atacado por un por un colectivo de terroristas y tira con sorprendente puntería por cierto el cadáver de un terrorista sobre el capó del coche del policía desde un décimo piso le dice

Voz 13 16:04 a la fiesta Vigo

Voz 5 16:08 luego resulta que el villano descubre su nombre real descubre que John McClain éste le comunica esta través de huequito

Voz 14 16:14 Sor Teresa me llamaba señor McClain en tercer curso mis amigos me llaman ya usted no es de una cosa ni otra

Voz 5 16:22 cuando más tarde en una escena mítica muchísima de la historia del cine en que estalló McClain atrapado encerrado escondido en un conducto de ventilación al iluminados solamente por la luz de su mechero se acuerda de quiénes le invitaron a dejar Nueva York viajar a celebrar la Navidad a California

Voz 3 16:37 el que está estaremos juntas y lo pasaremos

Voz 5 16:41 este la bueno y por supuesto la frase más recordada no ya de la película sino de toda la saga épica y la frase con la que hemos empezado a esta entrevista con Ramón Langa vamos a seguir blando llano de La jungla de cristal sic si ustedes creen que este año la fiesta de Navidad de su empresa va mal recuerden la de La jungla de cristal Ramón Langa no ha venido solo hablar de La jungla de cristal también tiene una obra en el Teatro de la que vamos a hablar en sólo unos minutos escuchamos unos anuncios

Voz 3 17:07 hemos

Voz 0933 21:58 por alguna razón a veces somos mucho más capaces de percibir el horror que suponen algunas situaciones a través de las obras de ficción más incluso que viendo el telediario

Voz 23 22:07 tú no

Voz 0933 22:09 así por ejemplo ahora que estábamos hablando de cine fuera de micro podemos tener dudas por ejemplo sobre los vientres de alquiler pero sentir que se Nos hiela la sangre cuando vemos el cuento de la criada o hay gente que se puede reír del físico de su compañero de clase pero luego pues se tapiada de El hombre elefante Ramón Langa está en el teatro Español hasta el día veintitrés de diciembre con una obra que se titula La puta de Las mil noches y que quizá arroje algo de luz en un tema que también ha copado titulares en este año dos mil dieciocho

Voz 2 22:35 Ramón Langa buenas días de nuevo buenos días vez Ramón en la ficción

Voz 0933 22:39 este es un buen ejemplo a veces no sirve para escapar para Eva dignos para conocer realidades que están muy alejadas de nosotros

Voz 5 22:45 pero hay otras veces que la ficción no

Voz 0933 22:48 para para reflexionar y para abrir los ojos respecto a una situación concreta a cuál de los dos grupos dirías que pertenece a esta hora la

Voz 9 22:55 de las mil esta obra La puta de Las mil noches pertenece lo hemos estudiado mucho durante los ensayos ente tanto el director general Ricky yo Natalia Dicenta hemos hablado mucho al respecto

Voz 0178 23:10 pertenece a un thriller es un género thriller es decir lejos eh de reivindica

Voz 9 23:17 dar la situación de la prostitución día a la esclavitud cosas que nosotros no vemos como un thriller de un señor paralítico millonario en silla de ruedas que contrata los servicios de una prostituta

Voz 12 23:30 sí para preguntar la interrogarla humillarla ilegal

Voz 9 23:34 el dinero mientras les satisface sus historias Se establece un verdadero duelo dialéctico y al final ocurre una gran sorpresa que de ninguna manera puedo desvelar no

Voz 24 23:43 el texto en sí eh no sé

Voz 8 23:45 sí reivindica realmente porque

Voz 0178 23:48 no es tampoco confuso en ese sentido cosa que no importa cosa que no importan los la gente está enganchar al desde el minuto cero hasta que terminan austra no no en vano estamos poniendo el cartel desde que hemos empezado de no hay entradas lo saque que están que está interesando bastante el el el montaje no

Voz 8 24:04 eh tú lees

Voz 0178 24:06 José reivindicar ya te digo eh porque no creo que profundice mucho en ese problema ni creo que la gente salga pensando cuál es el problema social de la prostitución no lo creo en absoluto fíjate en Hoy es un tema que se abre

Voz 8 24:19 la el personaje de Natalia lo dice varias veces eh porque lleva el tío le pregunta porque llega la prostitución consiguió fui violar a mi padre me violaban finos y que hay muchas formas de llegar al ponen ilusión unas obliga

Voz 9 24:30 a las esclavizadas raptadas drogadas

Voz 8 24:33 hay otras porque les da la es no nos engañemos Circe hay de todo no entonces no creo que sea aún un siempre el teatro hombre lo que antes es un reflejo de lo que ocurre la sociedad no pero en lugar de luchar contra si debe haber o no de haber prostitutas que es una cosa que yo no soy quién para meterse con nadie ni abanderar ninguna cruzada contra ellos ni a favor de ello por supuesto hay que luchar contra la trata de de de esclavas hay que luchar contra la esclavitud hay que luchar contra la explotación de esas pobres mujeres indefensas que les pasa todo eso otra cosa muy distinta pienso yo he cuidado es que una señora le apetece a ganar dinero de Safor ser

Voz 5 25:10 el que

Voz 8 25:12 entonces verá para hacer otras cosas no quiero decirte que está en su perfecto derecho yo puedo estar o no de acuerdo ya en ciernes o yo puede ser consumidor o no de ello pero en lo que hay que luchar de verdad contra la esclavitud lo que hay que luchar de verdad es que pasas por sitios donde las ves a las pobrecita expuestas ves que la policía pasa por ahí siguen estando esas mafias y es lo que hay que luchar y que desaparezca de verdad que uno quiere hacerlo que lo haga pero que a nadie obligue a nadie ni a menores ni a cosas

Voz 9 25:37 a ver si explotarlas no ha explicado muy bien Ramón los dos puntos

Voz 0933 25:44 hemos digamos del debate que sí que está que está abierto y probablemente al ver la obra pues esa reflexión subyace debajo del envoltorio de thriller que mantiene como tú dices al espectador totalmente pegado a la butaca supongo que

Voz 12 25:55 en ese envoltorio tiene mucho que ver el hecho de que el director de de

Voz 0933 25:59 por cierto es una obra sobre la prostitución escrita por una mujer lo cual una mujer

Voz 8 26:03 bueno es sabias el punto de vista de Jonás te habías es muy interesantes

Voz 0933 26:05 el asunto pero además está dirigida en este caso por un hombre que es además un director de cine ajá es un realizador por lo tanto esto que tú que tú has comprobado esto que tú dices de que la obra tiene un gran

Voz 8 26:16 a decirle realmente también tenga mucho que ver con que dialoga con

Voz 0933 26:19 tajantemente con lenguaje que es muy cinematográfica

Voz 8 26:21 no conozco es muy cinematográfico de hecho hay unas proyecciones preciosas en la en durante la función en una pantalla maravillosa he el el el el digamos la preocupación del cliente de mi personajes que pregunta todo el rato al personaje de Natalia Dicenta a la puta le pregunta trato por qué te metí esta puta qué es lo que te llevó a hacer esto ya es un poco de ella la vacila pero bienvenido sea que ella nunca determina de contestar del todo se te das cuenta no se queda todo un poquito sin acabar de tal Man de lo que se deduce que el espectáculo en sí es un montaje visual hay un thriller misterio y un misterio porque nos aclara Annie se aclarará nunca pero cuando cuando uno ve en el en el cartel lo en el folleto Hinault profundiza mucho y ve que la obra va de la relación entre un

Voz 0933 27:07 es una persona personaje adinerado al que tú interpretas eh que contrata para pasar la noche a una prostituta pues puede pensar

Voz 6 27:15 hombre voy a ver una muy parecida a esta

Voz 1508 27:21 sí seguro que dentro de este vestido de nada

Voz 9 27:25 pero claro ya lo está diciendo con la lo digo que no sé nada que ver en la pura coincidencia ha hecho además este hombre el personaje del cliente

Voz 5 27:38 claro es que te digo esto voy a desvelar muchas cosas

Voz 8 27:40 las Nova de sexo la cosa eh quiere decir que va de otras su intención no es las sobremesas cosas mucho más morbosas y mucho más interior hemos perversa Saxo les hace mucho más pero

Voz 0933 27:51 a Irán como actor antes hablábamos de Bruce Willis como pues valoramos capacidad actoral en función de las películas y te puntos Dizzy como actor es más complicado o por el contrario más emocionante más ilusionante entrar en en proyectos como éste en los que pues como tú dices ponente puramente de entretenimiento y de engancharse a través del lenguaje del cine del teatro y del thriller pero por otro lado pues también como tú bien bien sabes hay una reflexión subyace una relación hay profundidad hagamos

Voz 8 28:18 solamente absolutamente cualquier manifestación artística teatral y de danza de música son reflejos de la sociedad y eso es un es que no puede ser de otra manera

Voz 0178 28:28 yo me implicó cuando me implicó en cosas implicó

Voz 8 28:32 no solamente por el mensaje social que pueda tener puesto que la sociedad tiene tantos mensajes aunque sean los de mi parecer o no clara yo les apoyaré porque si yo no creo en estas ideas pero estas ideas existen no tengo porqué no reflejar ya es decir yo por ejemplo no soy cura Sole cura yo no soy etarra lo sodio profundamente hecho de etarra en el cine decir que decirte que no que que que que que yo aporto al gusto algo que ocurre en la sociedad a través de mi trabajo es lo que tengo que hacer porque es mi trabajo me guste a mí lo que ocurra o no en las urnas

Voz 0933 29:02 soy hay un punto en el que el

Voz 5 29:04 debajo de catorce parece un poco al del abogado de oficio que a veces os toca defender cosas en las que uno que es absolutamente absolutamente por ejemplo yo estoy defendiendo ahora en esta función un personaje absolutamente

Voz 0178 29:13 te rastrero en el que yo no creo en absoluto no decide

Voz 8 29:19 quería nunca así de bueno es hacerte existen la sociedad nuestro nuestro trabajo es representar lo que ocurre en la sociedad te guste lo que ocurre no nunca es rechazaba un papel por una razón ética moral que no por esas razones no porque por razón ética o moral en absoluto es rechazado algún papel porque no me gustaba de Astoria sí porque no me gustaba el el personaje en cuestión no no me ofrecían nada a interpretativa mente como para Mike estimulante para mi crecimiento dice no es cualquier otro es decir porque me llama a mí para decir buenos días como Satellite me no me no pero por lo que razones morales o éticas ni lo rechazó ni lo pienso rechazar a veces reto

Voz 5 29:59 Mayor también absolutamente ya más eh

Voz 8 30:01 además yo creo que te que te hace crecer como actor interpretar a un personaje que lo detectas lo que te hace crecer como intérprete no

Voz 0933 30:09 consigues que lo detesta la platea desde el patio

Voz 8 30:11 ahora en este caso sí parece que lo estoy consiguiendo

Voz 5 30:14 primero primero tengo que decir que Natalia Dicenta

Voz 8 30:16 me ayuda muchísimo porque es una actriz impresionante a tiene unos registros una fuerza espectacular ya ya me ayuda mucho los esto es una trabajo de dos y aquí sino Tedax meses

Voz 0178 30:29 entonces la gente sale

Voz 5 30:32 joe te van a odiar las tías que cabrón qué cara le has puesto aquí qué burrada lo has dicho que digo pues lo estoy consiguiendo

Voz 8 30:38 yo tengo de ser detestable hay que dice que en la tele

Voz 0933 30:41 central además es una cantante fantástico

Voz 8 30:43 tienen un número musical en la Liga un número musical en la obra ella es una cantante magnífica de hecho cantidad conciertos de jazz bueno llevo para rematar Aragón llevó aquí pensando en bueno me obras

Voz 12 30:57 sí sí Stockton ya que el ministro nada cantería ver esto en teatro en mi ocurre después en el en el transcurso hablando contigo aquí será un fantástico sería una maravilla la dualidad desde Londres

Voz 0178 31:11 a mí me ofrecen me ofrecen eso capaz de

Voz 5 31:14 pagar por hacer el a lo largo del programa de hoy ya hemos tenido dos ofertas de gente que pagaría por hacer un trabajo así que hay no esté escuchando que aprobó que aproveche los operadores productores que yo pagaría por lo de ahora estás cobrando no entiendo hay sido bueno pues estará que Ramón Langa siga cobrando les recuerdo que

Voz 0979 31:34 esta esta unidad se presenta en el Teatro Español La puta de las

Voz 0933 31:37 mis noches una obra no solamente interesante sino seguramente también necesaria que puede verse en Madrid hasta el día veintitrés de este mes

Voz 9 31:44 estamos Langa muchísimas gracias a vosotros os esperamos un abrazo muy fuerte

Voz 2 35:40 Tom faltan exactamente quince días veintiuno era veintiuna horas casi treinta

Voz 12 35:46 a cuatro minutos veinticinco veinticuatro minutos para que

Voz 0933 35:48 hacemos a escuchar el soniquete más famoso del

Voz 12 35:51 la vida

Voz 9 35:56 dice sí ahí sí como con nostalgia te gusta la si me encanta es una españolas que tú sabes yo vengo con la mochila con mucho estas atenciones

Voz 0933 36:08 evidenció de de Henares declinar eliminar

Voz 5 36:11 a otro sitio más limpias viajar

Voz 12 36:15 pero la lotería me encanta

Voz 9 36:18 siempre curiosamente no no vale nada nada nada

Voz 0933 36:22 no nada bueno quedan menos de de dieciséis días quedado poquito más de quince días para que escuchemos a la gran mayoría lamentarse un año más

Voz 6 36:30 aquí toca menos que una lechuga Olaia suerte

Voz 5 36:34 como decimos los gallegos escucharemos también a los más afortunados decir en qué se van a gastar los millones del Gordo

Voz 6 36:43 llanta

Voz 0933 36:45 bueno todo esto como les decía faltan aún quince días veintiuna horas veinticuatro minutos pero aprovechando el puente de la Constitución hay muchos ciudadanos españoles que viajan hasta Madrid con tres objetivos claros que son disfrutar de las luces de Navidad

Voz 0979 36:59 ver El Rey León se quedan entradas sobre todo perder

Voz 0933 37:02 horas y horas haciendo cola en la administración de lotería más famosa de España Doña Manolita para conseguir un décimo llevárselo de vuelta a sus casas

Voz 2 37:12 ando ahí pues unos nueve o diez grados en la calle en la en la calle de Madrid

Voz 0933 37:17 cuando es probablemente uno de los días en los que la cola de Doña Manolita es más larga pues hemos aprovechado que estas dos estos dos factores confluyen para enviar hasta allí a Georgia Arenas a intentar comprar un décimo de lotería para el programa

Voz 0979 37:30 yendo Arenas buenos días buenos días Pablo buenos días España esa España de la suerte pendiente aquí estamos en la cola de Doña Manolita tú en tu momento en que estuvo uno mesecitos pero cuando me cambió la voz me echaron

Voz 5 37:48 eh porque insisto

Voz 0933 37:49 lo por por por talla en trabas no todavía

Voz 0979 37:52 la Oporto hallado hasta bolsa haya todavía digo Villa gran cosa que has pasado los niños de San Ildefonso a comprar la ropa en Zara Kids no exactamente indicó que conoce algo de verdad yo Enjoy como estás ha quedado buena mañana e la verdad para comprar nadie de hace muy bueno porque hace nueve grados pero a la sombra la sensación térmica ronda los siete que mejor todavía mejor todavía no hay cola que se cola hay muchísima cola si me dejan a mí ordenar la cola abrir la puerta del estudio y los tenéis ahí ya de verdadero pues en torno al kilómetro millas serían cero coma suficientemente uno a mí no te da tiempo a contarlos uno a uno pero

Voz 0933 38:30 por longitud de un kilómetro personalmente esa praxis

Voz 0979 38:33 solamente un kilómetro y todavía falta porque llega más gente porque recordamos que el año pasado batieron el récord con siete kilometros centros escolares si De Gaulle a eso esos larguísimo esos son como seis campos de fútbol dieciocho campos de escuelas esas mesas de billar muchísimas muy cómodos bueno esto son por lo menos veintisiete horas de cola espero veintisiete ahora para comprar un décimo se te va se va parte rebeldía ante hora aquí verdad señora cerebral dispuesta a esperar mucho por mí si buscando la suerte verdad que número que número están buscando este año noventa noventa números números novena el número noventa sabe que este año ha habido sorpresa porque la terminación número trece que el trece de la mala suerte se está pidiendo mucho este año lo va a pedir usted bueno Mario ya veré muy bien muy bien de dónde dónde vive usted a comprar de Burgos compra lotería Ice Man no soy de Burgos subida de Burgos con la canción verdad bueno vamos a ver volar están acostumbradas al frío

Voz 6 39:36 sí ahí donde de donde usted nosotros vienen

Voz 0979 39:40 de Valencia expresamente a comprar un número en Doña Manolita sí sí sí que número están buscando

Voz 34 39:45 José Bono realmente no

Voz 0979 39:48 yo no sabemos vamos porque es para todas las familias no se puede contentar a todo aquel bonito este años es el setenta y ocho el año de aprobación de la Constitución dicen que el que va a tocar este año seguro el setenta y ocho que es el año de la aprobación de la Constitución en la que tenemos nosotros le le tienta Le esta determinación

Voz 34 40:07 vale pues también habrá decidido

Voz 4 40:10 cállate ya tengo uno convencido a favor

Voz 0979 40:14 consideró yo creo que sería interesante saber por qué la gente elige Doña Manolita es decir porque viene desde Valencia un señor hasta doña Margarita a hacer horas de cola para comprar cuál es la razón por qué Kevin ustedes desde Valencia hacer de veintisiete horas de cola sí sí bueno salta la sorpresa pensaba que era muy serio son veintisiete veintisiete horas de cola y veintisiete horas de cola uno Galvao verdad dispuesta a esperar veintisiete ahora

Voz 4 40:38 no no yo me yo día para casa a medio día la verdad como protocolo te buscan la suerte pero tampoco

Voz 0979 40:45 perder el día entero Pablo por qué ha venido usted desde Valencia a comprar aquí lotería

Voz 34 40:50 pues hombre por una experiencia al primer año y eso ya ha sido la Familia que vamos que no vamos que aunque vamos que no vamos a ir el año pasado íbamos que no vería muy este año no somos decidió venir toda la familia echan el día si dos bueno es mi mujer mi hija

Voz 0979 41:03 a mí judíos ochos pago aquí vamos a abrir la verdad tú fíjate han ido por la experiencia pregunta la experiencia que cómo va estar veintisiete horas si tiene pensado quién le va a relevar a mediodía a casa vale muy bien estoy preparada algún relevo a alguien que a lo mejor cuando ya el estómago el empieza a sonar o lo que sea alguien preparado para sustituirle

Voz 8 41:25 mi cuñada o Mi cuñado pero por ahora sólo le

Voz 0979 41:28 cresta de compra yo creo no

Voz 34 41:30 no hay quien la cola

Voz 5 41:32 tiene tiene tiene dos puntos estamos avanzar

Voz 0979 41:35 lo que también salta la noticia un poquito porque la cola avanza yo hemos avanzado fácilmente entonces metro igual si no ya se te queda pues ya se te quedan veintiséis horitas efectivamente yo no has estudiado eh que cuáles son las estrategias de la gente para pasar este tiempo para ser que la espera se les haga un poquito más corto y que el frío también pues pegue menos pues mira hasta las doce de la mañana la verdad que están todas las manos dentro de los bolsillos hace mucho frío y la verdad es que la gente se entretiene hablando ha tenido usted algún juego para pasar las horas echar aquí un solitario e este momento no pues gusta Iker de Valencia pues tiramos una traca verdad a lo mejor hacemos hueco no mira si que hay truquitos sí que hay truquitos para ganar hay tranquilidad y John Jordi pregunta no no tienen ningún es ir al baño donde todo vale voy a preguntar por aquí caballeros estará usted haciendo piso como usted que ha descartado hemos venido todo requiere de exactamente esto es una máxima sabes aquí todo el mundo viene ya mencionado de casa

Voz 0933 42:33 bueno yo esta ha sido digamos nuestra particularidades

Voz 0979 42:36 prevén sea una cola de Doña Manolita tu crees que vas a poder tener un número para el programa yo creo que sí porque además yo creo que no iba a importar voy a ver por aquí un poquito no le importa usted que me cuele que tengo un pelín deprisa como como Nolis

Voz 5 42:48 no voy a aprobar ilusionara

Voz 0979 42:50 muy bien muy tolerante hola buenos días me estoy acordando o la limpieza que me cuelen

Voz 4 42:55 no hombre poco sí que le importa este señor vale voy a preguntar más adelante cabría preguntar más adelante y así poco a poco más llegan al final te mete dentro

Voz 0979 43:05 si va el importe había que me escolar a un poquito no le importa voy a seguir otro poquito aprovechando yo que sí fíjate cómo sería la Constitución pues está todo sencillo que hay de cierto en que hoy te has ido a la a la cola de Doña Manolita para comprar un número porque si te toca no vas a volver a trabajar nunca más en festivo quién te ha dicho eso bueno lo eh supuesto yo solo lo digo porque vamos a medias con el billete igual eh me sumo eh si yo te digo que yo con una pedrea lo mismo me lo cojo ya libre no me importa que me que me Johnny tú quédate con la noche traernos enumerando que queréis el trece que está dando suerte el setenta y ocho hemos dicho es decir de cinco también eh

Voz 8 43:43 tengo sesenta y cinco fue una de las más

Voz 0979 43:45 dos el año pasado toca el XXXVIII Johnny vale verás ojo ese ya estoy le importa que me estoy casi el primero yo sí

Voz 5 43:52 no importa no importa a vosotros

Voz 0979 43:55 sí seguridad estar echando perdona

Voz 35 43:58 la calle

Voz 12 44:01 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 6 48:17 en Hoy por hoy con Pablo González Batista a de la voz que va a ser importante

Voz 0933 48:26 sabes lo que es pasar lista Julián Montalvo utilizan Colombia hombre claro vamos corre te has les diré que vamos a empezar pasando lista a ver has venido tú pero a ver cuántos han venido contigo

Voz 12 48:36 por ejemplo ha venido Michael Jackson Gibbs pillo vale está unido Freddie Mercury esta Eros Ramazzotti se bastaba una veo a Cannes

Voz 11 48:53 vale e amenidad Edith Piaf toda ella

Voz 0979 48:57 a

Voz 12 48:59 Winehouse volví ya no aún no

Voz 0933 49:05 tienes que pregunte Elvis Elvis venga

Voz 12 49:07 el beso

Voz 45 49:10 es un poder

Voz 0933 49:15 Yeste supongo que macaco está mal

Voz 5 49:18 Paco tratamiento Errani ITA verde Bamiyán de tierra ya venido Julián Montalvo sí señor presente pues Julián Montalvo es el protagonista absoluto del espectáculo el imitador que estos días puede verse en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío que está aquí en Madrid el imitadores al mismo tiempo una obra de teatro Un espectáculo de comedia un concierto is sobretodo yo creo que es un viaje guiado por la memoria musical colectiva y todo esto lo hace Julián todo esto y además dar setenta voces de cantantes famosos hoy

Voz 12 49:58 quién tiene que ser increíble ir contigo karaoke

Voz 5 50:02 a salir ser impresionada hay muchos guirigay mejor yo contigo no es claro el día catorce tenemos una cena de empresa no voy a decirle de dónde va a ver karaoke Pécresse pasa venga me apunto correcto todo apunta uno más tío Toni perdona Antonio aguanta más listos bueno sobre el papel la verdad es que la propuesta de limitadores infalible porque esto es como ir a un concierto en el que participan todas las estrellas de la música o como escuchar los cuarenta Classics pero con los artistas hay aquí no

Voz 43 50:28 setenta setenta setenta Classics bueno no