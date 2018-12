Hoy por Hoy (06/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hoy orado

Voz 3 00:05 sí

Voz 0228 00:07 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo los Reyes Felipe Letizia también Don Juan Carlos y Doña Sofía el presidente del Gobierno los representantes de las distintas instituciones del Estado van a protagonizar en unos minutos el acto central que se va a celebrar en el Congreso para conmemorar los cuarenta años que cumple hoy la Constitución desde el año mil novecientos dos no coincidían en el Congreso dos monarcas en la Cámara baja está María Manjavacas buenas tardes

Voz 1444 00:29 buenas tardes y es una imagen realmente inédita porque es la primera vez que iban a venir al Congreso los dos reyes el emérito y el Rey Felipe VI es la primera vez que viene el Rey Juan Carlos desde la abdicación y por supuesto nunca han coincidido los dos reyes en un acto de esta envergadura en estos momentos todavía aquí al Palacio de la Carrera de San Jerónimo no ha llegado la Familia Real que como sabéis viene al completo primero serán los saludos a los poderes del Estado ya están aquí frente al Congreso el presidente del Gobierno la presidenta del Congreso del Senado y los presidentes del Congreso del Consejo del Poder Judicial y del constitucional una vez ya dentro del hemiciclo los Reyes eméritos van a tener reservado un sitio preferente en el lugar en el que habitualmente están

Voz 4 01:12 hasta aquí ágrafas del Congreso a un lado barato

Voz 1444 01:14 era a los cuatros presidentes del Gobierno y a otro lado a los ponentes de la Constitución en la tribuna del Congreso estarán los Reyes y sus hijas en la ceremonia que va a comenzar en unos minutos habrá discurso de la presidenta del Congreso Ana Pastor y Felipe VI cerrará el acto que celebra los cuarenta años de la Constitución en estos momentos la comitiva real se está acercando al palacio de la Carrera de San Jerónimo

Voz 0228 01:37 pues antes de estos actos han ido hablando los líderes de los principales partidos políticos como denominador común la reivindicación de la convivencia aunque también han hablado de reformar la Constitución o del modelo de Estado seguimos en el Congreso Adrián Prado adelante sí

Voz 0116 01:49 el último en hablar ha sido el líder del PP Pablo Casado convencido de que la Constitución es el mejor dique frente a aquellos que la quieren destruir

Voz 0180 01:57 la Constitución está perfectamente permeable a cualquier modificación no sólo es el monumento la concordia sino la muralla frente aquellos que quieren poner en riesgo

Voz 0116 02:08 por eso el PP no va a participar en la reforma que algunos dice impulsan por interés político en ese camino el de la reforma el discurso del PSOE Adriana Lastra hace un llamamiento a todos los partidos para que se sumen

Voz 5 02:17 creo que somos el único partido que ha puesto encima de la mesa la necesidad de la reforma y por lo tanto bueno lo que con mi no es en este caso al al resto de partidos políticos a que se sumen para seguir avanzando durante al menos otros cuarenta años

Voz 0116 02:30 llamamiento al diálogo y a la unidad de los constitucionalistas del líder de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 6 02:36 eh los que son de izquierdas o de derechas y entonces centro yo lo que veo solo compatriotas que puedan pensar distinto

Voz 7 02:42 no pero que tenemos que darnos la mano en los asuntos

Voz 1293 02:45 estantes para España este año como decías presencia también

Voz 0116 02:47 Pablo Iglesias y de Alberto Garzón desde Unidos Podemos la puestas clara dos mil dieciocho apostar

Voz 0180 02:52 por una España moderna por una España feminista por una España donde sí está la justicia social la fraternidad y el diálogo es decir republicana

Voz 0116 03:01 por cierto Antonio que han escuchado abucheos a la llegada de los ex presidentes Aznar y Zapatero y también del presidente del Gobierno Pedro Sánchez gracias

Voz 0228 03:07 tribus en un día de reivindicar el diálogo y la convivencia este ha sido el sonido en Girona

Voz 8 03:17 enfrentamientos entre grupos de independentistas y de otros que han reivindicado la unidad de España seis mossos d'Esquadra heridos seis IU

Voz 0228 03:24 joven detenido también para el Gobierno catalán este seis de diciembre no hay nada que celebrar Quim Torra

Voz 1673 03:29 a la siembra asoma aquí a Eslovenia por qué no te esas palabras hoy seis de diciembre estamos aquí en Eslovenia porque no tenemos nada que celebrar sobre la Constitución española y si tenemos mucha denunciar sobre esta Constitución que se ha acabado convirtiendo en una jaula para los catalanes literalmente en una cárcel para muchos catalanes un aparatoso por mods catalán

Voz 0228 03:49 pero sí que hay ciudadanos de esa comunidad que están reivindicando la Constitución ahora mismo en una manifestación en el centro de Barcelona ahí está Albert Prat

Voz 1293 03:57 centenares de personas han llegado hoy al punto final de esta marcha han terminado este recorrido ya en cualquier momento empezarán los discursos se manifiestan bajo el lema ayer hoy y mañana por nuestros derechos y libertades muchas banderas españolas proclamas a favor de la Constitución gritos de Puigdemont a prisión hasta ahora pero ninguna incidencia a la cabecera de esta marcha se han dejado ver entre otros Carlos Carrizal de Ciudadanos y Alejandro Fernández líder del PP catalán

Voz 0228 04:23 y más allá de esos actos de la Constitución el Gobierno francés sigue desgranando cambios modificaciones matices en los impuestos en medio de las protestas de los chalecos amarillos el ministro de Economía ha reconocido hoy que el año que viene se va a aplicar en el país una tasa a las grandes compañías de Internet y los partidos de izquierda han anunciado también hace unos minutos una moción de censura contra el Gobierno Álvaro Zamarreño

Voz 0116 04:43 bajo el lema de que otra manera de hacer las cosas es posible el primer secretario de los socialistas franceses Olivier favor ha anunciado un acuerdo con las otras dos fuerzas parlamentarias de izquierdas para presentar el lunes esa moción de censura las tres fuerzas reúnen sesenta y cuatro diputados de casi seiscientos el partido del presidente cuenta con mayoría absoluta por lo que no tienen ninguna posibilidad de que salga adelante Macron ha renunciado a la subida de impuestos al combustible pero se mantiene una convocatoria de protestas para este sábado fuentes del Elíseo dicen estar muy preocupadas por la posibilidad de nuevos incidentes violentos a raíz de esas manifestaciones como ya sucedió el pasado fin de semana con serios incidentes en París tras la manifestación de los chalecos amarillos Teresa

Voz 0228 05:21 may ha admitido hoy algo que no le habíamos escuchado hasta ahora respecto al Brexit siempre ha mantenido que iba a hacerse efectivo hubiera o no acuerdo con Europa hoy en la BBC ya ha reconocido que la posibilidad de que no haya Brexit es también una realidad hipotética corresponsal Begoña Arce

Voz 1444 05:35 Theresa May trata desesperadamente de conseguir el voto de los euroescépticos conservadores para su acuerdo con nuevas promesas en la BBC ha sugerido que podría dejar en manos de los parlamentarios la elección entre extender el periodo de transición después de diciembre del dos mil veinte o entrar en el mecanismo de salvaguarda de Irlanda del Norte que sigue siendo el gran obstáculo del acuerdo

Voz 9 05:58 está hacen dentro

Voz 1444 06:01 la gente está preocupada por el papel del Reino Unido en esta decisión en Jaén esfuerzo y nos lo obvio desde el punto de vista del Reino Unido es que sea el Parlamento el que tome esas decisiones lo que sugiere Main no convence a los euroescépticos y seguramente tampoco a Bruselas gestionaría haría parte del documento legal bordado entre el Reino Unido los Veintisiete encrucijada sin salida para el acuerdo de la primera ministra aumenta las especulaciones de un aplazamiento de la votación del martes para evitar una gran derrota

Voz 0228 06:29 les final de semana de puente para muchos hay algunos problemas en las carreteras Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso

Voz 10 06:35 buenas tardes en Madrid dificultades ya en todas las salidas desde destacamos en la A3 por accidente desde Villarejo de Salvanés el ases en El Plantío por otro alcancen Toledo tráfico lento en Lakua en la A4 Laguardia por colisión en dirección a Córdoba además hay dificultades en sentido a Madrid en la A5 en Cazalegas Otero iban mojados Barcelona circulación intensa lados en Abrera sentido Lleida y por último en Sevilla tráfico denso el A66 en huelga arrobo dirección Badajoz

Voz 0228 07:02 dos titulares más con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 4 07:05 este se lo cuenta la será hasta veinte sentencias obligan a la policía aceptara opositores que pasaron las pruebas físicas pero no la entrevista personal los jueces exigen su dimisión su admisión por qué esas entrevistas no seguían criterios de admisión claro

Voz 0824 07:18 amén les estamos contando que Interior pone en marcha el control de pasajeros para vuelos internacionales llevará mañana al Consejo de Ministros la futura ley que usará los datos de esos pasajeros para la prevención de delitos de terrorismo y otros delitos graves

Voz 7 07:29 pues así hemos llegado a las doce y siete de momento es todo Pablo muchísimas gracias hasta luego seguimos

Voz 7 07:52 yo es lo último que que has visto en Youtube lo último pues me me ocho adicto a unos reportajes sobre crímenes reales de Suecia e en blanco y negro hace cincuenta años bueno como ustedes ven en Youtube hay hay eso para tan bueno esta semana hemos sabido quién es el youtuber mejor pagado del mundo quién lo ha sido en este dos mil dieciocho se llama Rayan ha ganado veintidós millones de dólares en este año según estimaciones claro está de la revista Forbes tiene Tom tiene ocho años ocho Ryan ha ganado ocho como como ocho seis como ocho eh sus más de diecisiete millones de seguidores pues deben tener más o menos tamén como ocho sigo ocho coma ocho años porque el canal de Ryan está dedicado básicamente a abrir juguetes ante la cámara obviamente aprobarlos Ryan es un youtuber profesional del una cosa Tom que se han Boxing aún por su influencia su manera me encanta me encanta tengo yo estoy jugando con gesto palabra Boxing influencer exacto

Voz 13 08:58 no

Voz 7 09:03 Jaime García Cantero es el director de contenidos de El País retina Jaime muy buenos días pues muy bien Jaime veintidós millones de dólares con ocho años está claro que Youtube ya es un es un negocio

Voz 14 09:17 estamos hasta clarísimo yo creo que es un ejemplo de lo que está pasando en YouTube no de de dos maneras diferentes uno de tema el público palmarés joven cuando pensamos en la selección y público sido gente que aún no ha visto de la televisión el está viendo youtube

Voz 7 09:32 el público es de siete ocho años

Voz 14 09:35 el acuerdo con no esto de los influencer esto ha convertido en una práctica tremendamente habitual llegan boxing de casi cualquier cosa que te puedas imaginar no decente que abre prueba desde sartenes a teléfonos móviles a todo lo que después se imaginaba entonces yo creo que el tema es cada vez más influencia en decisiones de compra yo tengo que el público está además co muriendo dejados en este ejemplo de rayas

Voz 7 09:55 claro porque Jaime yo le podría pedir Atom que me explicara que sacaron un Boxing pero mejor dímelo tú

Voz 14 10:02 bueno pues el Boxing como concepto es está muy claro no es avisar de la caja simplemente ya digo cualquier tipo de artilugio sea lo que sea una prueba es tan tan inicial que detecte abrir la caja esta tarde en esta primera prueba

Voz 7 10:15 he tomado la Dios y es que

Voz 14 10:19 que casi siete años lo que tiene siete años de juguete nuevas tremendamente divertido y la y la cara de Rayan que es verdad que es muy divertido verle

Voz 7 10:26 te pero quiso JEME que Youtube ha inventado formatos de éxito claramente que a la tele no se habían ocurrido y que resultaría raro no si ponemos la tele íbamos a un chaval simplemente abriendo cajas

Voz 14 10:38 porque creo que el noventa por ciento el continuo que hay en You Tube sea más tarde preguntado los sueldos la gente de los medios tradicionales que podría que podría funcionar no porque tóxica suelo esto hay un montón

Voz 7 10:49 y creo que otros géneros son populares en Youtube cuáles son las las esos genios que ya se están convirtiendo en alternativas reales a la televisión tradicional

Voz 14 10:58 yo lo que hay que algunos queremos más crecimiento es todo lo que llamamos contenido formativo pero contenido formativo es más vienen como hacer lo que sea no esta pregunta no de cómo hacer algo es un tema que está multiplicando por tres anualmente en You Tube que puedes encontrar eh pues cosas de las más disparatado no vamos a hacer nueve pues una Carme miran una comida a cómo arreglar el ordenador a cómo cambiarla porque al coche para este tipo de cosas de formación en habilidades como hacer lo que sea que es un formato también muy muy particular creo que todas las cosas que está arrasando

Voz 7 11:31 sí prácticamente se puede aprender a hacer casi de todo tipo incluso tocar y tocar un instrumento o hablar un idioma viendo vídeos de Youtube obviamente es un un y ver qué mensaje falta otro apoyo pero por lo menos es una manera de empresarios no universo asimismo claro nadie este universo creado ahí como cada uno pone su pieza cada pieza tiene su público y además Jaime esto contradice un poco esa idea que tenemos de que los los jóvenes digamos los que somos de medio escisiones como tú has hecho pensamos a veces que se pierde el tiempo en Youtube pero no necesariamente hay mucho contenido educativo

Voz 14 12:02 no para nada para nada en dicho hay unos tengo muy reciente dicen el público millennials no el público Milenio el setenta por ciento de ellos en el último mes han visto algo formativo en Youtube ya es verdad que lo de forma YouTube es muy pie no cuenta aprendió a tocar la guitarra a aprender a algunas nos a cualquier cosa Washington imaginar pero el setenta por ciento en el último mes han utilizado YouTube para aprender haciendo

Voz 7 12:25 Jaime tú has aprendido a hacer algo viendo youtube

Voz 14 12:28 el yo es que yo es que soy que no no me cuesta a mí Mané es verdad YouTube muy joven porque es que nosotros vivimos buscando en yo cuando yo estoy buscar cómo es dejarte sugerir por por por You Tube

Voz 7 12:43 sí sí sí sí bueno tú eres de la generación Bricomanía tú has aprendido a hacer cosas viéndola

Voz 14 12:47 pues perfecto ojo ojo que me mira está en You Tube

Voz 7 12:51 a punto culto encuentro para

Voz 14 12:53 pero también es también You Tube

Voz 7 12:56 Jaime García Cantero no se ha demostrado que todo todo está incluso Bricomanía Jaime es director de contenidos de El País retina Jaime muchísimas gracias

Voz 14 13:03 todo esto pero tengo un abrazo fuerte chafado un abrazo

Voz 7 17:02 el para terminar ya lo sabe las preguntas que nos deja el día

Voz 1 17:06 a ver si es poco eficaz necesita retoques y todos opinan sobre lo que cambiarían de ellas sin ponerse de acuerdo la Constitución no es un poco como la selección española ayer se cumplieron ciento diecisiete años del nacimiento de Walt Disney no creen que los homenajes Le habrán dejado frío creen creen que el que las miradas de Tom creen que el comunicado de ayer de Leticia Dolera sobre el polémico despido de la actriz Aina Clotet pondrá por fin punto y final a una situación tan embarazosa ahora que Manuela Carmena ha retirado los patinetes de alquiler en la ciudad pro seguirá prohibiendo los patinazos de los miembros de Podemos en la capital después de que el candidato a la alcaldía por Barcelona Manuel Valls rechazara ayer pactar con la ultraderecha le retirarán en Ciudadanos la Vox el voto

Voz 4 17:50 perro qué alternativa propone Vox

Voz 1 17:52 al cierre de Canal Sur sustituirlo por Ultras Sur y hablando de este asunto no tienen ya bastantes problemas los abuelos andaluces para que ahora también les quiten a Juan y Medio eso podría ocurrir que el próximo domingo que este domingo en la final de la Copa Libertadores la mitad de la hinchada de la hinchada se venga a River y la otra se marche con un mal sabor de boca

Voz 7 18:14 huy este está entradas rozando el palo están nunca mejor dicho bueno bueno bueno fue rematados viejas nuestros hijos