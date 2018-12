Hoy por Hoy (07/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco

ETA está muy buenos días en mitad de un puente soleado en toda España hoy toca analizar con detalle las noticias que deja la celebración del cuarenta aniversario de la Constitución aniversario que por la noche coincidió con la detención en Brasil de uno de los autores de la matanza de Atocha en el año mil novecientos setenta y siete el asesinato de cinco personas en un despacho de abogados laboralistas en Madrid a manos de pistoleros de la extrema derecha a policias pedirá dio call girls Julia pues su a Puig pasa uno más tenso Giotto Asia y uno Vicenç dice es Carlos García Juliá que se fugó cuando había cumplido catorce de los ciento noventa y tres años de cárcel a los que estaba condenado a la policía española ya está en Brasil para ver si es posible extraditarlo en aquel clima de finales de los setenta con la extrema derecha por un lado y ETA por otro asesinando los políticos españoles consiguieron ponerse de acuerdo en la Constitución que se votó en ruta será y esa voluntad de entenderse por encima de las dificultades estuvo presente en el discurso ayer del Rey tenemos problemas políticos económicos

Voz 3 01:32 les muy relevantes por eso tenemos el deber de pensar en el futuro

Voz 1727 01:38 fue un discurso sin mucha carga política pero con alguna referencia indirecta al momento que vivimos ya la doble tensión separatista recentralización

Voz 0504 01:49 una vocación integradora que no supone uniformidad Mi significa olvidar suprimir la diversidad territorial ni negar la pluralidad sino asumir y reconocer a todas ellas en una realidad nacional común en la que caben diferentes modos de pensar

Voz 1727 02:05 más allá de los discursos la presencia de los dirigentes políticos deja dos titulares uno que el presidente del Gobierno que Pedro Sánchez descarta anticipar a marzo las elecciones generales que Pablo Casado se desdice y asegura ahora que sólo negocia el Pacto Andaluz con Ciudadanos no rechaza el apoyo de Vox pero no lo mete ahora en el pack negociado y mientras todo esto ocurría en el Congreso de los Diputados en Girona por la mañana y en Tarrasa por la no hubo incidentes serios cuando varios grupos intentaron impedir la celebración de actos convocados por Vox

Voz 4 02:43 si el balance total tres detenidos y medio centenar de heridos entre ellos

Voz 1727 02:48 una diputada de la CUP alcanzada por la carga de los Mossos es viernes es siete de diciembre en la detención de la directora financiera del gigante chino de las telecomunicaciones Juan Wei ha reavivado el miedo a la guerra comercial las bolsas mundiales han acusado el golpe incluida la española que se ha desplomado Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:07 buenos días el Ibex treinta y cinco ha sufrido la peor caída del año un dos con setenta y cinco por ciento Wall Street llegó a perder casi tres puntos pero al final de la sesión se recuperó ese miedo en los mercados ha contagiado además al precio del barril de petróleo Brent ha bajado más del tres por ciento rozan los sesenta dólares influido también por la cumbre de la OPEP que ha terminado sin acuerdos

Voz 1727 03:25 en pleno puente de la Constitución Aimar cómo está el precio de

Voz 0027 03:28 carburante pues la gasolina cuesta casi como hace un año uno con Veintitrés el litro de media el gasóleo uno con dieciocho coma cinco céntimos más que en el mismo puente del año pasado

Voz 1727 03:38 los actores españoles están nominados a los Globos de Oro dos mil diecinueve

Voz 5 03:45 a esos les índice

Voz 1727 03:46 pero rondas Lluis Company

Voz 5 03:48 es la bipolaridad The Machine

Voz 1231 03:52 que Hirsi Ali

Voz 1727 03:53 Penélope Cruz por su papel de Donatella Versace en la miniserie El asesinato de Gianni Versace y Antonio Banderas por dar vida a Pablo Picasso en la película televisiva sobre el pintor para los dos es su cuarta nominación a estos premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y en los deportes River y Boca ya vive en la final de Libertadores en Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 04:21 buenos días ambos equipos entraron ayer y lo volverán a hacer hoy Rivera en las instalaciones del Real Madrid boca en las de la Federación anoche paseaban por el larguero los dos presidentes también han la Felice por boca Rodolfo Onofre por River ambos resignados a la decisión de Conmebol

Voz 0504 04:33 sorprendido cuando la decisión de la Conmebol fue jugar aquí en Madrid solamente acatamos la decisión y aquí estamos en Madrid va a ser un honor jugar en este estadio ya está todo lo que le conté de lo que pasó antes para nosotros está terminado

Voz 1727 04:47 boca se presentará pero Angelista confirmó también

Voz 1161 04:49 que solicitaran altas la suspensión del partido

Voz 4 04:53 sí

Voz 1727 04:54 detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 4 04:57 tras la semana finalizará sin grandes novedades

Voz 0978 04:59 tal como ha pasado en los últimos días muchas horas de sol y poco frío frío durante las noches como pasa ahora mismo pero con temperaturas que son muy altas teniendo presente las fechas en las que nos encontramos prácticamente no hay heladas las máximas eh todavía pasarán de los quince grados pero poco a poco durante el fin de semana irán bajando menos en Canarias donde con vientos que vienen de África y Calima seguirá haciendo calor con máximas de más de veinticinco grados mucho sol nieblas persistentes en el duro y el Ebro pero se pueden

Voz 0027 05:27 a romper a lo largo del fin de semana algunas nubes en el

Voz 0978 05:30 da aplicó hoy un poco de lluvia pero igualmente ratos de sol el fin de semana yo pelo

Voz 3 05:40 Vigo canta la pena bien de Vigo bailar

Voz 1727 06:13 treinta años lleva Miguel Poveda aunque parezca mentira treinta años cantando y bailando sus penas sus alegrías también esta noche actúa en el Teatro Real de Madrid pero antes nos visita para presentar este disco con el que repasa su carrera el tiempo pasa volando treinta años en la música así se titula el álbum Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 06:35 buenos días Pepa buenos días a todos a partir de las diez de las nueve en Canarias Miguel Poveda con Toni Garrido entrevista en Hoy por hoy

Voz 6 06:51 una hora después

Voz 0456 06:52 vamos a recibir al profesor letona y sus enigmas matemáticos y tenemos la petición de un oyente de Fernando de calle

Voz 7 06:58 le aprovechando que bien Ibarra libre política ya que llamó desde Andalucía también

Voz 1727 07:03 Custodio que profesor letona pues no

Voz 7 07:05 aplicar a los resultados de las elecciones porque todo el mundo gana todo el mundo

Voz 0456 07:11 que no todo el mundo está satisfecho las andaluzas con letona y antes con nuestros analistas hoy con Isabel Benjumea Pablo Simón y Jesús Maraña

Voz 3 07:25 eh

Voz 0456 07:26 nuestra mesa de análisis tenemos a un invitado especial a partir de las nueve y media una hora antes en Canarias recibimos al científico ex director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a Mariano Barbacid que hace unos días se lamentaba de no haber escuchado nada nuevo decía a Pedro Sánchez y a su Gobierno en materia de ciencia un día antes de abrir la barra libre política sólo me queda hacer una pequeña rectificación hoy no está Toni Garrido sino Pablo Baptista y anunciarles una entrevista dentro de dos horas

Voz 1727 07:54 espantando a todo correr sobre seguro

Voz 0456 07:57 con el delegado del Gobierno que preside esta mañana una reunión para cerrar el dispositivo de seguridad de cara al Boca River del domingo en Madrid y ahora sí barra libre política para reflexionar sobre el asunto que quieran de la semana en el nueve uno cinco dos dos

Voz 1231 08:10 dieciséis sesenta Jean whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:33 hablando sólo cuenta ahora hay más a seis y nueve creo que hablando se cinco y nueve en Canarias no quieres cantar

Voz 0027 08:40 claro claro momento nada Nacho Sánchez y Roberto bajando a poco cantan están en la técnica Jordi Fábrega bueno cuando arranca así están la producción

Voz 0027 10:17 ya son casi cincuenta los heridos en los dos focos de disturbios violentos de este jueves en Cataluña en Girona por la mañana Terrassa por la tarde noche medio centenar de heridos y tres detenidos y en ambos casos el mismo esquema grupos autodenominados antifascistas vinculados al independentismo radical que intentaban boicotear actos políticos del partido de extrema derecha Vox

Voz 0931 10:39 donde a primera hora de la mañana los CDR llaman a protestar contra una convocatoria a favor de la Constitución en la Plaza uno de octubre antes Plaza de la Constitución y entre los doscientos concentrados un grupo de personas con la cara tapada reventaron el cordón de los mossos que brindaba las plazas desde la noche anterior has hubo dos cargas que dejaron a quince policías heridos Hi5 manifestantes uno de ellos ha pasado la noche en observación en el hospital mientras al otro lado

Voz 3 11:07 cree en favor de España el defensa Constitución Lorca

Voz 0931 11:10 en un centenar de personas con banderas de España convocadas por una plataforma Borbones en la que participaron miembros de Vox y del PP la escena se repite por la tarde se agrava por la tarde en Tarrasa

Voz 1231 11:20 donde había o convocado otro acto de Vox

Voz 13 11:27 hubo cargas porque también un grupo de indígenas

Voz 0931 11:28 listas quiso acceder al espacio donde se celebraba a cinco policías heridos también manifestantes entre ellos una diputada de la CUP María sirven alcanzada por un proyectil lanzado por la policía precisamente los anticapitalistas pedían la dimisión del conseller book

Voz 1231 11:42 estas carreras astutamente indiscriminadas

Voz 9 11:44 los Mossos por unas cargas totalmente indiscriminadas

Voz 0931 11:47 decía el look Saleh Lluc Salellas mientras el director de los Mossos decía que la actuación fue la correcta y la necesaria permanece Men and al Nostra aunque revisarán y reevaluar han el dispositivo para saber si algo

Voz 0027 11:59 qué ha fallado decía Andreo Martínez para ciudad

Voz 0931 12:01 Nos la jornada de ayer demuestra que el independentismo no permite en Cataluña que se pueda celebrar la Constitución con normalidad Yuan gracias buenos días

Voz 0027 12:09 buenos días a los titulares políticos nos dejó este jueves el acto del aniversario de la Constitución y sus correspondientes corrillos primer titular Pedro Sánchez descarta adelantar las elecciones a marzo sobre mayo y otoño no se pronuncia pero a marzo presidente dice ya que no segundo titular Pablo Casado dice que el futuro gobierno de Andalucía lo va a negociar sólo con Ciudadanos eso no quiere decir que renuncie a los votos de Vox sino que no se los va a pedir expresamente o públicamente no se los va a pedir confiando en que Abascal facilite la investidura María Jesús Güemes buenas días Casado que quedan

Voz 1461 12:44 si hace falta un cambio de régimen por eso nos comentó que quiere un pacto de cuarenta y siete escaños lo que suman PP Ciudadanos porque su interlocución es con la formación de Rivera excluye por completo a Vox de las negociaciones aunque por ahora ve a este partido más de Trump que de Le Pen es decir que sus cargos está más por España que por ir en contra de Europa de todos modos lo que el líder popular busca es cerrar un acuerdo global tenerlo todo resuelto para el veintisiete de diciembre y si les dan en los planes Díaz se verá obligada a abandonar la Junta la dirigente socialista saludaba ayer a todo el mundo parafraseando en Bin con aquello de resistir es vencer min tras Sánchez insistía en que él no quiere un consorcio de la derecha al presidente del Gobierno también le preguntamos por las generales descartó marzo señalando que le va a pillar trabajando y gobernando según Hacienda aliado aún con los presupuestos pero no se pronunció cuando le planteamos el súper domingo de mayo una fecha que ha casado le viene bien les gusta de hecho ya se ve para entonces en La Moncloa conciudadanos gobernando juntos con mayoría absoluta

Voz 0027 13:39 cómo es eso de que es Susana Díaz parafraseado ayer a Negrín con el resistir es vencer Inma Carretero

Voz 0806 13:45 ella cita a Negrín pero en realidad está aplicando la receta de Pedro Sánchez resistir es vencer eso es lo que le decía ayer Susana Díaz a todo el que sería acercaba para saludarla tras el batacazo electoral del domingo vamos que no tiene intención de caer como la fruta madura que es la expresión que casi ha oficializado Ferraz para ilustrar la salida de Susana Díaz que dan por hecha y proceder a la renovación del partido regeneración fue la palabra que utilizó el lunes el ministro Ábalos cuando le abrió la puerta a dimitir al día siguiente se desdijo pero ayer Susana Díaz sonriente pero que

Voz 1586 14:19 bastante retranca le hizo saber su

Voz 0806 14:21 al estar aquí estoy aunque TPS eso fue lo que les soltó al secretario de Organización cuando se lo encontró en el Congreso con los barones del PSOE con todos con los que

Voz 1586 14:31 perdió las primarias menos Ximo Puig que no estuvo en Madrid

Voz 0806 14:34 se hizo una foto para el recuerdo que tal y como están las cosas no se produjo con el presidente del Gobierno aunque han quedado en verse en este escenario fuentes de la dirección andaluza admiten que puede ser difícil retener

Voz 1586 14:46 Junta pero que tampoco Pedro Sánchez

Voz 0806 14:49 va a tener fácil quedarse con el partido

Voz 0027 14:57 huyó a Paraguay hace veinticuatro años aprovechando un permiso de libertad condicional y desde entonces estaba en busca y captura Carlos García Juliá a uno de los cinco autores de la matanza de Atocha en el setenta y siete vuelve a estar bajo custodia policial lo han detenido en Brasil con su arresto sólo quedan flecos por atar sigue en paradero desconocido Fernando lerdo de Tejada el principal fugitivo de un crimen en el que murieron cuatro abogados laboralistas y un trabajador del bufete vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 15:25 buenos días Carlos García Juliá estaba en Brasil bajo identidad falsa según han confirmado las autoridades de este país fue detenido el miércoles por la noche en Sao Paulo en una

Voz 0931 15:33 duración de la policía brasileña en la que también

Voz 0980 15:36 quien participó un equipo de la Policía Nacional española García Julia fue condenado a ciento noventa y tres años de cárcel como autor material de la matanza de Atocha en mil novecientos setenta y siete de esos ciento noventa y tres años cumplió catorce de condena antes de conseguir la libertad condicional en mil novecientos noventa y uno tres años después en mil novecientos noventa y cuatro viajó a Paraguay con un permiso y allí se dio a la fuga dos años después fue detenido en Bolivia en un caso de tráfico de drogas país al que España reclamó su extradición varias veces sin éxito

Voz 0027 16:09 dos cuestiones muy trascendentes de lo que está pasando fuera de España lo primero las conversaciones para terminar de una vez por todas con la mortífera guerra de Yemen que es la peor crisis humanitaria del mundo según Naciones Unidas acaban de empezar en Suecia unas conversaciones de paz esperanzadoras aunque las partes insisten en no llamarlas así informa desde Beirut Oriol Andrés

Voz 15 16:28 las partes prefieren no hablar de negociaciones de paz sino de consultas un gesto significativo que busca rebajar las expectativas sobre los resultados de esta cumbre entre la delegación gubernamental Yemen y la de los rebeldes tutsis pero como aseguraba el enviado especial de la ONU Martin Griffith

Voz 0027 16:43 idea

Voz 15 16:45 cuidado fue después de dos años y medio sin un proceso político formal la Reunión de las dos delegaciones aquí es ya un hito importante el objetivo del encuentro es pues restablecer los lazos de confianza y poner las bases para futuras conversaciones como gesto de buena voluntad ayer ambas partes sellaron un acuerdo para intercambiar miles de prisioneros pero sobre la mesa hay temas espinosos como un alto el fuego para el puerto de Judea ida por allí entra en el ochenta por ciento de los suministros al país sufre actualmente una ofensiva gubernamental la reapertura del aeropuerto de Saná la capital bajo manos rebeldes también el pago de los salarios a los funcionarios públicos una gran parte de los trabajadores en el país y que muchos casos no cobran desde hace un año y medio una entrada de dinero muchas familias que contribuiría a aliviar una hambruna que según aseguraba ayer el Programa Mundial de Alimentos podría afectar ya a veinte de sus veintiocho millones de habitantes

Voz 0027 17:32 en Francia ojo a lo que pueda pasar mañana en París en una convocatoria de los sectores más radicales de los llamados chalecos amarillos las fuerzas de seguridad prevén un sábado muy muy complicado ha movilizado a ochenta y nueve mil policías museos tiendas y monumentos van a permanecer cerrados para evitar daños entre otros la torre Eiffel Aida va a buenos días

Voz 1586 17:50 buenos días no ha servido de nada que el Gobierno Macron suspendiese la subida del precio del carburante durante dos mil diecinueve respondiendo así al origen del conflicto porque ahora la bola se ha hecho aún más grande así que París darán del que será el cuarto sábado consecutivo de unas protestas que ya paralizan Francia lo así lo ha anunciado el primer ministro Edouard Philippe esta noche en Televisa

Voz 16 18:07 en juego algo celo similar

Voz 1586 18:11 hemos movilizado un número considerable de fuerzas del orden ha dicho Philippe que ha cifrado en sólo ocho mil los agentes que estarán en la capital todo esto dice Philipp Dunne yo no sufra como manifestó porque Francia dice tiene ante sí a gente que no va a manifestarse sino a destrozar museos como el lujo el d'Orsay o la ópera cerrarán sus puertas mañana al igual que han hecho en las últimas horas doscientas tiendas del centro de París por precaución ante una violencia que ya se extienda decenas de ciudades francesas lo que empezó como una protesta contra la subida del precio del combustible se ha convertido en un problema de seguridad nacional por culpa de los grupos violentos en un movimiento contra las políticas sociales fiscales del Gobierno Macron las protestas del pasado sábado provocaron daños valorados entre tres y cuatro millones de euros

Voz 0027 18:57 una prueba de hasta qué punto han penetrado los tentáculos del narcotráfico en el Campo de Gibraltar es el perfil de uno de los traficantes que formaba parte de la última organización criminal que ha desmantelado la Guardia Civil de día era funcionario en un ayuntamiento de noche dirigía una banda formada por más de cincuenta personas que llegaban a mover sesenta mil kilos de hachís al año Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 19:16 buenos días Aimar el funcionario aprovechaba su situación en el Ayuntamiento para pasar desapercibido por compra

Voz 1275 19:21 Eto'o el era uno de los cabecillas de la banda

Voz 1772 19:24 traducía alijos de droga desde Tarifa hasta Málaga estaban perfectamente sincronizados y se encargaban de todo el proceso desde la recogida de la droga al norte de África hasta su entrega en España y otros puntos de Europa la banda contaba con pilotos de lanchas experimentados y una amplia red de personas que informaban en todo momento sobre la presencia de agentes sonó en la costa la Guardia Civil ha detenido a un total de cincuenta y siete personas tras cuatro meses de pesquisas en el que es considerado ya por los agentes uno de los grupos criminales dedicado a la droga más importante de la costa andaluza

Voz 0027 19:55 los pediatras de toda España se suman a las reivindicaciones que han hecho los últimos días los médicos de Cataluña y Andalucía denuncian que ellos también están saturados en esta época del año exigen tener entre doce y quince minutos para atender a cada paciente con dignidad es recuerdan que una de cada cuatro plazas de Pediatría en atención primaria sigue sin estar cubierta por un pediatra Laura Marcos el mensaje es claro

Voz 17 20:17 conste que haya que llegar a una huelga

Voz 0806 20:20 las solicitar condiciones dignas detrás

Voz 17 20:22 bajo para poder atender mejor a la población

Voz 1461 20:25 la Concha Sánchez Pina presidenta de la Asociación de Pediatría en Atención Primaria quien tras reunirse con el Ministerio denuncia la enorme desigualdad entre comunidades en Baleares lo en Castilla La Mancha casi la mitad de los médicos que ven a los niños no son pediatras y La Rioja si son todos especialistas pero el déficit se prolonga porque la propia sobrecarga hace poco atractiva la atención primaria para los pediatras más joven

Voz 1812 20:47 tenemos que tener niños citado cada doce quince minutos como poco no podemos ver un niño cada cinco minutos no podemos ver tantos niños incita hay tantos niños de urgencias por eso los pediatras prefieren quedarse en los hospitales

Voz 1461 21:02 prefieren irse a la privada piden a las consejerías autonómicas que se sienten a negociar con ellos un plan de choque porque aseguran las consultas pediátricas están saturadas por la gripe y la bronquiolitis propias del invierno

Voz 0027 21:14 el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va a incluir la Dermot pigmentación en la sanidad pública una técnica que permitirá que las mujeres a las que se les han extirpado las glándulas mamarias tras un cáncer puedan recuperar el color de los pezones Sonia Ballesteros

Voz 1913 21:28 en España cada año unas dieciséis mil mujeres se someten a una mastectomía y sólo al veintiocho por ciento Solé reconstruye el pecho extirpado el número de las que completan el proceso las que recuperan no sólo el volumen de la mama también la forma y el color del pezón Se reduce a unas mil setecientas mujeres y eso que es dicen ellas la única forma de dejar atrás el cáncer de mama

Voz 18 21:48 el oncólogo dejar enviado la enfermedad pero ellas no están curadas psicológicamente tienen la autoestima Pajín estima pero una vez que ya le he aquí pujas Mariola listas color del pezón pues se sienten bueno pues ya curadas del todo

Voz 1913 22:05 María Dolores Pérez presidenta de Alepo asociación que lleva años luchando para que la sanidad pública asuma el coste de la Dermot pigmentación celebra el anuncio del Ministerio de Sanidad que se ha comprometido a llevar esta técnica que recupera el color de la Areola a todos los hospitales públicos en un plazo de cinco años

Voz 3 22:22 hoy por hoy

Voz 0027 22:24 ya se puede visitar en el recinto ferial de Ifema en Madrid la primera gran muestra en España sobre el grafitero Banksy setenta obras de este artista cuya identidad sigue siendo secreta obras que hablan de política violencia consumismo Raquel García

Voz 1586 22:40 más de sesenta obras veintiocho originales entre ellos su obra más icónica niña con globo o la impactante pintalabios del Holocausto cuarenta y cinco ediciones limitadas fotografías de sí intervenciones callejeras como su controvertida serie del muro que separa Israel de Cisjordania y la máscara valorada en un millón setecientas mil libras la sátira que realizó contra la petrolera eso Baksi genio vándalos una inmersión en el universo artístico del creador británico que lleva años alimentando su propia leyenda

Voz 0456 23:09 enigma ceses es un enigma que ese es su elemento distintivo de su imagen de marca eso es lo fundamental de Vance que

Voz 1586 23:18 explica el comisario de la exposición que habla de cómo el artista juega con su repercusión en los medios para subrayar el mensaje que quiere transmitir con su obra una protesta contra la injusticia social el consumismo y la guerra

Voz 0456 23:29 en China tipo Bachmann sí creo que gente como Bank y nos da esperanza si ve su trabajo tienes la sensación de que es un poco destructivo un poco alguien que genera dudas si te paseas por esta exposición te das cuenta de que no hay imágenes felices pero al final lo que me gusta de él es que te da esperanza bandidos

Voz 1586 23:49 de la artista del grafiti es una de las pocas herramientas que uno le quedan cuando no tiene básicamente nada

Voz 0027 24:01 seis y veinticuatro de la mañana cinco y veinticuatro en Canarias

Voz 19 24:09 Hoy por hoy aquí

Voz 1231 24:12 de equipos de Primera y el Sporting estarán en

Voz 0027 24:14 subtramos de la Copa del Rey Sampe buenos días buenos días Aimar

Voz 1161 24:17 los asturianos son la sorpresa en la ronda eliminatoria de octavos único equipo que ha logrado llegar sin ser de la máxima categoría con autoridad al dejar fuera al Eibar ayer con el empate a dos en Ipurua y tras haberse impuesto dos cero en la ida del Molinón del resto sin sorpresas el Levante dos cero Real Madrid cumplía con goleada ante el Melilla seis uno primer gol de Vinicius otro del canterano Javi Sánchez y dobletes de Asensio e Isco ambos fueron titulares y Solari en el pos partido sobre los tres goleadores

Voz 0931 24:39 estoy muy contento por él por eso goles me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó por arriba al arquero en el primer tiempo que hubiera símbolo

Voz 20 24:45 Aso y trabajamos para que todos estén a tope y contentos y comprometidos feliz también por Marco Asensio que hizo dos goles muy bonitos casi a un tercero en el segundo tiempo y su gol

Voz 1161 24:57 repitió goleada al Athletic en Huesca cero cuatro mismo resultado de la ida en San Mamés en el debut de Garitano en el banquillo de los leones y en el que cerraba la eliminatoria copera Betis cuatro Racing cero Setién irónico

Voz 21 25:07 nosotros vamos a tratar de ganar la Copa de ganar la UEFA Lily a ver si podemos quedar campeones de liga que todavía estamos a tiempo está claro el fútbol ya sabemos cómo es esta ciudad también estoy encantado muy contento ya se me nota

Voz 1161 25:21 el sorteo octavos será el próximo jueves trece de diciembre a las cuatro de la tarde en la sede de la Federación y esta noche tenemos ya Liga en primer arranca la jornada quince Leganés Getafe a las nueve Pellegrino pierde a Santos y Recio Bordalás a Vergara arbitrará el asturiano cuadra Fernández a la misma hora partido adelantado a la jornada diecisiete en segunda Tenerife Extremadura y de la final de la Libertadores River Boca que tendremos el domingo en Madrid los dos equipos preparan ya en la capital hoy vuelven a ejercitarse

Voz 1275 25:45 River en las instalaciones del Real Madrid y Boca en las Vegas

Voz 1161 25:47 duración noche pasaban por el Larguero ambos presidentes Angelito y por boca donó frío por River Ángel Ichi que amenazó con no acudir al partido finalmente presentar al equipo pero no olvida los recursos ante la Justicia deportiva

Voz 0504 25:58 como presidente tengo la responsabilidad de presentar el equipo una vez que Conmebol haya decidido en la sedes pero también tengo el derecho de hacer reclamo dentro una vez agotado las vías administrativa como pasó hoy su en segunda estancia poderes y lealtad mañana mismo el TAS

Voz 1161 26:16 en cuanto donó frío se quejaba amargamente de no poder

Voz 0504 26:18 jugar la vuelta en su estadio de River ese aquí no en absoluto a todo lo que pasó River jugó en Boca Itínere desventaja de horas de Neri que jugar no en su cancha sin su público irá vamos a jugar por la decisión de la Conmebol

Voz 1161 26:33 partidazo hoy en la Liga italiana desde las ocho y media Juventus Inter de Milán primero contra tercero duelo de goleadores Cristiano Ronaldo card y además en el Europeo femenino de balonmano España inicia las

Voz 1727 26:41 segunda fase ante Alemania a las seis de la tarde en la europea

Voz 1161 26:44 que ayer derrota del Barça en Buducnost sesenta y siete sesenta y cuatro y Victoria de Gran Canaria en Milán ochenta y seis noventa y cuatro hoy dos partidos más a las seis y media haces Real Madrid regresa Llull y a las ocho y media Baskonia CSKA de Moscú

Voz 4 27:02 a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1727 30:10 el Consejo de Ministros aprobará hoy un plan de choque para el empleo de los jóvenes el gobierno dice que pretende reducir un diez por ciento el paro entre ellos con cincuenta medidas que impulsen la contratación o que garanticen los derechos de los becarios por ejemplo la inversión que se pretende hasta el año dos mil veintiuno es decir la inversión a tres años en dos mil millones de euros si la noticia económica de las últimas horas en todo el mundo es el desplome de las bolsas Aimar

Voz 0027 30:42 así bolsa sobretodo europeas porque Wall Street consiguió darle la vuelta a última hora la sesión y las críticas no se han inmutado a lo largo de la madrugada hay un nerviosismo profundo entre los inversores por las consecuencias que pueda tener en la guerra comercial entre Estados Unidos y China la detención en Canadá de la heredera de Huawei corresponsal en Washington Marta del Vado cuán suben la hija del fundador

Voz 1510 31:00 de hecho a Wade tiene hoy una audiencia que le puede dar la libertad bajo fianza hasta que se resuelva su extradición a Estados Unidos el mismo día de su detención el sábado pasado Donald Trump acordaba con Xi Jinping una tregua de noventa días en la que negociaran sobre los aranceles para frenar la guerra comercial no está claro si Trump sabía en ese momento sobre la detención que John Bolton el asesor de seguridad nacional sí que estaba al tanto Bolton en una entrevista en la radio pública sea anegada detallar los motivos del arresto que están bajo secreto de sumario pero ha explicado que desde hace tiempo Estados Unidos está preocupado por el robo de propiedad intelectual tecnológica del que acusan a la multinacional china se debe hacer la vista gorda cuando los países tienen como política nacional el robo de los conocimientos tecnológicos de sus competidores Donald Trump no se ha pronunciado sobre la detención de la heredera de Huawei aunque ha ratificado en Twitter su intención de llegar a un acuerdo comercial con China en los próximos tres meses

Voz 0027 31:57 los días de la final de Libertadores entre River y Boca en el Bernabéu la policía ha devuelto a Argentina a un ultra del Boca considerado uno de los líderes más peligrosos de las barras bravas esta mañana a partir de las nueve vamos a escuchar en Hoy por hoy aún jugó al con nada periodista especializado en corrupción en Argentina Isabel muchísimo de los vínculos entre la política el mundo del dinero estos hinchas violentos del fútbol argentino asegura al nada que las barras bravas son un puro negocio criminal

Voz 0796 32:23 en el único Boca River que Juan aquí los barras bravas de Boca Juniors terminamos un generando negocios por al menos siete millones de pesos entre en el manejo de compraventa de entradas y la reventa deshacer entrada

Voz 0027 32:39 en solitario hoy en toda España salvo en Galicia y el Cantábrico donde lloverá incluso puede nevar en algunos puntos el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 32:47 buenos días a esta hora tenemos que destacar precaución por las intensas nieblas en la provincia de Lugo y también la provincia Barcelona hemos y además en Álava un vehículo averiado en la una Salvatierra crea problemas en sentido Madrid en Madrid precisamente a esta hora tenemos que hablar del protocolo anticontaminación escenario unos setenta kilómetros por

Voz 1322 33:05 ahora es el límite en los accesos

Voz 1727 35:14 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias y comenzamos hoy en Valencia porque han encontrado allí muerto en su casa con signos de violencia a un hombre muy conocido en la ciudad porque fue uno de los primeros activistas por los derechos LGTB Toni Jiménez día

Voz 29 35:31 bon día Pepa Fernando lumbrera hace sesenta años fundador de la dan Valencia fue hallado el domingo por la noche en su vivienda de la ciudad maniatado y con golpes por todo el cuerpo había sufrido una brutal paliza los vecinos alertaron a la policía y los agentes encontraron a la víctima ya cadáver la vivienda de Lumbreras que vivía solo llevaba varios días desaparecido estaba totalmente revuelta por ahora se desconocen más detalles sobre el posible móvil del crimen partidos y entidades entre ellos el colectivo Lambda han condenado lo ocurrido y han lamentado ya

Voz 1727 35:59 su pérdida y en Sevilla un nombrar disparado dos veces por la espalda a su mujer con una escopeta y cuando iban a detenerlo también ha disparado a un guardia civil los dos La mujer y el guardia civil están fuera de peligro Javier Márquez buenos días buenos días Pepa y el agresor el presunto agresor en prisión provisional

Voz 0694 36:17 prisión provisional comunicada y sin fianza por haber disparado su pareja como dices herida en la espalda y en el glúteo y posteriormente a los agentes de la Guardia Civil y la Policía que procedieron a su arresto los agentes recibir una denuncia por violencia de género en el municipio sevillano de Dos Hermanas y localizaron a la mujer en su domicilio con una herida de arma de fuego cuando procedieron a desarmar al individuo éste sacó una escopeta de aire comprimido hiriendo a otro de los agentes en el hombro la mujer fue atendida en un centro de salud el agente necesitó ingreso en el hospital de Vall

Voz 1727 36:46 ibamos ahora hasta Moncada en Barcelona con una noticia que habla de las carreteras un hombre que quintuplica la tasa de alcohol permitida atropellado a dos menores que afortunadamente están bien ilesos y después se dio a la fuga aunque han conseguido detenerlo Joan Bofill bon día

Voz 0931 37:02 cuando ya lo ha informado la Policía Local de este municipio del Vallès Occidental esta noche se trataba de un hombre que atropelló estos dos menores cuando conducía borracho hacia las nueve de la noche se dio el aviso de este hombre que había huido al atropellar a dos menores y la policía la policía lo encontró poco después escondido dentro de su vehículo se le hizo la prueba de alcoholemia dio Zin a veces más de la tasa permitida de cero veinticinco afortunadamente como decía sólo uno de los menores tiene heridas leves

Voz 1727 37:34 vamos ahora con una propuesta para este puente en Andalucía hay que es todo un regalo para los ojos María José Martínez buenos días buenos días Pepa porque Córdoba abre sus patios por Navidad para conmemorar que hace seis años que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la

Voz 30 37:50 es como si desde que el seis de diciembre de dos mil doce la Unesco le dio esta declaración la visita a los patios no han hecho más que crecer en este puente también están siendo uno de los grandes

Voz 1727 37:59 la verdad que esto es una preciosidad ha puesto todos los años vengo yo todos son precioso pues

Voz 30 38:05 de eso los Packers han extendido más allá de mayo abren por Navidad se llenan de gastronomía y espectáculos en este puente por ejemplo se puede disfrutar el sábado de una Navidad flamenca en uno de los patios institucionales y la Casa de las campanas eso es en este aniversario cuidadoras y cuidadores recuerdan que necesita más apoyo público privado para que no

Voz 1322 38:21 abren sus casas para admirar la diez a estos espacios

Voz 1727 38:24 en recibir nada a cambio si no han ido no se lo pierdan María José un abrazo un abrazo hasta luego

Voz 31 38:33 me uno serán me veía una antes

Voz 1727 38:44 y abrimos hoy la Mesa del Mundo bien cerquita en Italia Silvio Berlusconi volverá a ponerse hoy ante los focos en un intento desesperado de no ceder más espacio en la derecha italiana a Salvini los suyos corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 39:01 Silvio Berlusconi reaparecerá hoy esta tarde como el salvador de la patria en una manifestación de la derecha italiana en Roma contra los presupuestos del Gobierno de la hasta hace poco su socio de la Liga hoy vicepresidente del Ejecutivo con los cinco estrellas así lo anunció el propio Berlusconi hace pocos días estamos en la antesala de una dictadura dijo estoy muy preocupado pero estoy convencido cuando a la salvación

Voz 3 39:34 la antesala de un adicto lo de contextos lamento

Voz 0946 39:39 añadió que Berlusconi utilice las mismas palabras que los burócratas de Bruselas

Voz 3 39:45 hay otra tiene en realidad

Voz 0946 39:49 el preocupado Berlusconi toman la iniciativa porque de dichos Salvini capturado el grueso de la derecha italiana como señalan las encuestas y la izquierda puesto a Izquierda sigue no sólo desaparecida sino además peleándose Ésta es la metáfora que usó en la RAI el dirigente de la izquierda italiana el exalcalde de Venecia profesor de Filosofía máximo Chari para explicar la situación actual hablan de confusión hay una gran confusión dijo creo que a estas alturas ya todas las vacas han huido del

Voz 1727 40:32 si bien Ginebra las negociaciones para solucionar el conflicto del Sahara Occidental organizadas por la ONU se han aplazado hasta principios del año que viene Marruecos se niega a negociar un referéndum ni el Frente Polisario exige que se libere a los presos políticos corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 32 40:50 dos días de mesas redondas sobre el proceso de paz la situación del Magreb y las medidas de confianza para acompañar el proceso político del Sahara Occidental en este marco el Frente Polisario ha hecho unas peticiones que enumeró la Said Mohamed Haddad coordinador saharaui con la Minurso

Voz 33 41:04 la liberación de todos los presos políticos Sara hoy en las cárceles de Marruecos e intimidad G gente Gere muro marroquí e la cohesión de los desaparecidos incluso la visita de de

Voz 1231 41:19 ya

Voz 33 41:21 los humanos para amigo a las seis la actuaciones historia no

Voz 32 41:25 Marruecos ha rechazado las condiciones del Polisario y también se mostró intransigente ante la celebración de un referéndum las mesas redondas para solucionar el conflicto del Sáhara volverán a celebrarse en el primer trimestre de dos mil diecinueve a petición de Horst Köhler el enviado especial de la ONU

Voz 1727 41:47 terminamos en Colombia con un nuevo horror procedente del no marcó tráfico esta noche la justicia colombiana desarticulado cuatro redes que se dedicaban a captar mulas ya saben ese es el nombre que se da a las personas utilizadas por los narcos para transportar droga bueno pues no tragaba droga en esta ocasión trataban fajos de billetes ha ido ABAO

Voz 1586 42:09 si es así como las mafias muchas de ellas mexicanas ingresan en Colombia millones de dólares a través de los estómagos de personas con pocos recursos económicos la captura de cuarenta y un correos humanos a lo largo del año ha permitido la policía colombiana en las últimas horas arrestara en el aeropuerto de Bogotá a veintisiete de los líderes de estas redes se dedicaban a reclutar traga billetes así se les llama que les llevaban hasta Colombia el dinero sucio de los pagos de los alijos enviados a otros países y así poder Carlo después lo ha explicado la Fiscalía de Colombia

Voz 34 42:35 esa ingresos humana que ingestas cama si bien para ellos

Voz 1586 42:44 a los captados suelen tragarse unas noventa cápsulas con cinco billetes de cien dólares cada una por lo que en total una de estas mulas en su mayoría mujeres y estudiantes es capaz de transportar en su estómago unos cuarenta y cinco mil dólares aunque ha habido casos de hasta setenta y cinco mil en el operativo han incautado quince millones de dólares los detenidos se enfrentan a penas de hasta diez años

Voz 1727 43:03 es de cárcel

Voz 0738 45:46 estoy für Chi pequeñas exceso

Voz 16 45:51 el rompieron tiempos

Voz 1727 45:54 sí

Voz 4 45:57 tanto

Voz 0684 46:02 y era fuente que decidir amistades peligrosas no sé qué decir abrimos la Barra

Voz 1231 46:08 la libre política de los viernes y empezamos por lo más reciente el día de la Constitución la celebración ayer hoy Lucía desde Mallorca

Voz 0738 46:17 a los políticos de ahora que se fijase en aquel momento tan difícil que a pesar de ello los padres de la Constitución fueron capaces de consensuar de dialogar sobre todo de escuchar frases de respetarse de llevar a cabo una serie de normas de convivencia unas reglas que son las que nos han traído hasta aquí sí heredadas en la casa de sus abuelos deseas en hacer reforma sería bueno que antes de tirar la casa mirase en los planos hubiese de por dónde van las vigas todo porque así se precipitan puedan tirar demasiadas cosas que luego cuesta volver a levantar

Voz 0027 46:52 lo mismo buena metáfora

Voz 9 46:54 ea buenísima mucho reflexionan por ahí también Carmen de Madrid

Voz 35 46:58 sí eso pido yo que hoy los políticos tuvieran la misma ilusión y las ganas que tenían entonces porque ahora veo yo que es que no se busca la alegría de de decir vamos a unirnos vamos a hablar vamos a arreglar esto no era que a cada uno a lo suyo tremendo de verdad hemos llegado a un desajuste que no no veo políticos con garra

Voz 0456 47:19 no se presenta pero desde Logroño y a propósito de las madres de la Constitución con las que hablaba ayer Aimar en Hoy por hoy

Voz 1727 47:25 me gustaría destacar lo que nos queda por onza no a las mujeres es que el hecho de que tres mujeres salgan hablando en la radio de la construcción es todavía un homenaje es todavía algo excepcional eso hay que mirarlo que el siglo XXI todavía no choque en todas las tertulias la mayoría son hombres nunca hay tertulias donde sólo hay mujeres

Voz 0456 47:45 las selecciones andaluzas han marcado esta semana

Voz 0314 47:48 ya Ramón desde Valencia respecto a lo de las elecciones en Andalucía quisiera decir que no creo que sea va por lo del independentismo de Cataluña o al menos en muy muy menor medida simplemente lo que creo es que con la llegada de miles cientos de miles de inmigrantes a nuestro país se ha enfrentado a ellos tenemos que luchar con ellos para el trabajo para las ayudas familiares para el paro para los

Voz 1231 48:13 si Dios etcétera etcétera y ese es el verdadero caldo de cultivo del fascismo hay algunos más que piensan como Ramón

Voz 36 48:20 buenos días Carmelo de Valencia sobre el ascenso de las

Voz 37 48:24 echas creo que no se pone el dedo en la llaga se nos habla de eliminar Senado diputaciones

Voz 0456 48:30 los servicios de etcétera pero no se hace nada

Voz 37 48:32 años en cambio los impuestos aumentan los servicios de todo tipo disminuyen se encarecen pierden cálida

Voz 36 48:40 tras por falta de dinero ahora llegan unos que

Voz 0504 48:44 dicen aunque no lo harán todos

Voz 9 48:46 estos a su casa hilos que se lo creen les votan gracias Carmelo un abrazo y una más

Voz 38 48:53 buenos días soy Oscar ya que en Logroño para blanquear la imagen de un partido ultraderechista cosa que tiene pactar Pablo Casado nos lo meten un lote de centro ellos intentaban ver cuando María Joan Oliver del PP

Voz 1461 49:03 lo veo los toque puro

Voz 38 49:05 la palabra light porque no tiene otra Sastre a quién pacta con la izquierda abertzale el PP llama filoetarra quién pacta con los fascistas se haga frío fascista no contesta darán

Voz 0456 49:15 bien hay unos cuantos que opinen así terminamos cambiamos de asunto bienvenido