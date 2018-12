Hoy por Hoy (07/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias bueno qué tal muy buenos días la economía mundial mira este viernes a dos ciudades que tienen en vilo las bolsas son Vancouver en Canadá bien aquí en Europa Vancouver hoy se celebra la vista para decidir si dejan en libertad a la directiva China detenida allí por orden Estados Unidos por saltarse las sanciones a China e Irán es la directora financiera y heredera de la empresa de comunicaciones Howell el primer ministro canadiense Justin crudo

Voz 2 00:52 yo fui el IRIS a Chop Te3 es entiendes que es a no

Voz 1727 00:58 oiga que sea una detención política el episodio puede agravar la guerra comercial y esa posibilidad hizo caer con fuerza todas las bolsas ayer a las europeas perdieron por ejemplo más de un tres por ciento aunque anoche Wall Street suavizó la caída y cerró con una bajada muy suave y en Viena hoy continúa la cumbre de la OPA de la Organización de Países Exportadores de Petróleo el precio está muy bajo dicen en cincuenta y nueve dólares el barril y tratan de pactar reducir la producción para que suba pero si no hay acuerdo dice el ministro saudí porque tienen objetivos excesivos decisiones que se toman lejos pero que acaban impactando cada día en nuestro bolsillo ya aquí en casa los corrillos posteriores a los actos por el cuarenta aniversario de la Constitución dejan dos titulares Pedro Sánchez descarta elecciones generales en marzo dice que por esa fecha el Gobierno seguirá trabajando y Pablo Casado asegura ahora que con quién negocia les conciudadanos sobre Andalucía y que no buscará activamente el apoyo de Vox pero tampoco lo rechazará si se lo da también nos quedamos con dos mensajes de Al Rai uno sobre la vigencia de la Constitución pero también sobre la necesidad de adaptarnos al futuro y otro sobre la tensión separatista recentralización

Voz 0623 02:20 una vocación integradora que no supone uniformidad ni significa olvidar Os suprimir la diversidad territorial ni negar la pluralidad sino asumir y reconocer a todas ellas en una realidad nacional común en la que caben diferentes modos de pensar

Voz 1727 02:39 de comprender y mientras el Rey llamaban en el Congreso a integrar desde la diversidad en Cataluña se producían varios altercados en Girona y en Tarrasa cuando los Mossos han cargado contra quienes trataban de impedir dos actos autorizados a Vox total hay casi cincuenta heridos entre ellos una diputado de la CUP alcanzada por la carga los Mossos y coincidiendo con estos cuarenta años de la Constitución nos ha llegado un recordatorio de lo que fueron aquellos años difíciles de la Transición un recordatorio del clima en el que los partidos sí consiguieron entonces ponerse de acuerdo la policía brasileña ha detenido a Carlos García Julián uno de los pistoleros de extrema derecha que asesinaron a los abogados laboralistas de Atocha en el año mil novecientos setenta y siete tiene pendiente una condena a ciento noventa y tres años de cárcel de la que cumplió catorce es su voz

Voz 1161 03:33 que no hay justificación sea no hay nada que no se debe hacer cuando tuvo libertad condicional

Voz 1727 03:39 de hecho para fugarse mil novecientos noventa y cuatro el River Boca se empezó a jugar anoche en El Larguero

Voz 4 03:50 una tristeza enorme no poder tener esta revancha en nuestro estadio que perder una localiza perder una ventaja deportiva muy grande porque no tenemos hemos tenido quiero jugar a la canciller lo podemos jugar en la nuestra no nosotros

Voz 0527 04:02 solamente acatamos la decisión y aquí estamos en Madrid sábado y la mañana fuimos a entrenar ir preparándonos para el domingo da lo mejor de Boca Juniors trataba de llevar nuestra copa nuevamente para nuestro club

Voz 1727 04:14 son los presidentes de River y Boca Rodolfo donó frío Daniel Ángel Ichi que estuvieron anoche con Manu Carreño en la Copa el Sporting es la sorpresa entre los equipos clasificados para octavos Sampe

Voz 1161 04:26 el único que no es de primera división y gracias a su empate a dos en Eibar al que ganó después de ganar en la ida a dos dos cero queremos El Molinón del resto sin sorpresas Levante dos Lugo cero Real Madrid seis Melilla uno Betis cuatro Racing cero Huesca cero Athletic cuatro en el debut como golea de Garitano en el banquillo de los leones

Voz 1084 04:41 el sorteo será el próximo jueves trece de diciembre a las cuatro de la tarde en la sede de la Federación

Voz 1727 04:49 Nos espera un fin de semana de sol y poco frío Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:54 buenos días tendremos que esperar a la semana que viene para que bajen las temperaturas este Manet apreciar pero tampoco demasiado de hecho el mes de diciembre se caracteriza por el poco frío que está haciendo muy pocas heladas ahora mismo sólo en cotas altas de montaña porque existe la inversión térmica por eso también habrá nieblas muebles que ocupan prácticamente toda Castilla León son de hecho están bien entre Aragón y Cataluña pueden persistir prácticamente toda la jornada pero en el conjunto del país a pesar de que ahora hace un poco más de frío que ayer el sol dará lugar a una tarde alcaldable todavía con máximas de más de quince grados en la mayor parte de poblaciones y sólo un pequeño cambio en el Cantábrico a lo largo del día irán cayendo chubascos pero también con muchos ratos de sol sea como lo era muy poca agua sobre las siete y cinco de las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 05:41 yo soy libre

Voz 1280 05:43 pero soy la dueña de mis actos y de mi cuerpo yo soy libre decido cómo me visto salgo cuando quiero sólo cuando dijo si es que no estoy sola porque contra la violencia sexual todos somos una

Voz 1 05:59 gobierno de España rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido vive celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos muy BP a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Unibet punto com sopla las velas

Voz 6 06:21 vuelve nuestra venta privada del Corte Inglés sola hasta el doce de diciembre y con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés tiene un treinta por ciento de descuento en más de quinientas marcas de mujer hombre accesorios lencería juventud infantil zapatería hay deportes

Voz 3 06:34 además lleva un quince por ciento de regalo para tus compras del jueves trece al domingo dieciséis en moda deportes juguetes y hogar aprovechan esta venta privada pel las consulta condiciones ciento centra hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:50 el Gobierno no se ha ido de puente este viernes hay Consejo de Ministros el primero en tres semanas que preside Pedro Sánchez tras sus últimos compromisos internacionales que fueron la Cumbre Iberoamericana el viaje a Cuba y el G20 hoy aprueba el plan de empleo joven que el Gobierno ha negociado con patronal y sindicatos Javier Alonso buenos días

Voz 0978 07:09 buenos días Pepa el objetivo dice el Gobierno

Voz 1727 07:11 conseguir que el paro de los jóvenes baje diez puntos nada menos en tres años

Voz 0858 07:15 si hasta el veintitrés por ciento a finales de dos mil veintiuno El plan contempla invertir dos mil millones de euros para mejorar la formación de los jóvenes parados con competencias digitales también en idiomas y conocimientos básicos el Gobierno va a contratar tres mil orientadores laborales Se va a potenciar el contrato relevo para mejorar la estabilidad laboral la idea es que el número de contratos indefinidos entre los jóvenes crezca a un ritmo del quince por ciento cada año para que al final del plan haya unos tres millones de jóvenes con empleo estable

Voz 1727 07:43 el Gobierno también va a desclasificar hoy documentos de la operación Kitchen el uso de la policía en tiempos del ministro Fernández Díaz para intentar hacerse con los papeles de Bárcenas se lo había pedido el juez que lo investiga Javier Álvarez

Voz 0689 07:56 el Gobierno dará vía libre a la utilización judicial de algunos documentos solicitados por el magistrado de la Audiencia Nacional Diego De Gea para poder profundizar en la investigación de la operación Kitchen en la que se trató de intervenir documentación del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas durante la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior en estos papeles de Kitchen se anotaron datos sobre la CAM Javed del Partido Popular en toda España como justificantes del ex tesorero Luis Bárcenas sin embargo estos documentos habrían sido sustraídos por una brigada policial en dos mil trece con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior sin que nunca fueran puestos a disposición judicial el juez pidió al Gobierno que levante el secreto sobre esta operación para que cualquier individuo que tenga información sobre este operativo Polly

Voz 8 08:38 o sea uno de los investigados osea un testigo pueda exponer libremente en sede judicial son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias tu

Voz 9 08:49 esos doce subirnos al tren de la noticia

Voz 10 08:52 el servicio de venta de billetes de Renfe con entrega a domicilio ya está disponible en toda España los viajeros pueden comprar los billetes de tren por teléfono y recibirlos en su domicilio o la dirección que deseen las condiciones de este servicio se pueden consultar en el teléfono nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte o en Renfe punto com

Voz 1727 09:09 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 3 09:16 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes

Voz 11 09:18 es te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 12 09:21 se entra toda tu atención en tu esguince y obran como de

Voz 1 09:27 por suerte de su museo

Voz 11 09:28 dos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo la Navidad en El Corte Inglés por las hermanas

Voz 13 09:39 Torres yo soy muy de Papa Noel pilló muy de los Reyes Magos yo soy muy de mazapán yo de polvorón pero a la hora de cocinar los dos somos muy de los productos frescos el Corte Inglés por su calidad esta merluza de pincho Escalona ayer en el Cantábrico Yoyes tanto mesa fresco

Voz 3 09:54 muy de Navidad Hipercor supermercado El Corte Inglés la Cadena Ser

Voz 1727 10:06 bueno en Alemania hoy se consuman adiós

Voz 2 10:10 a en cuando a falta de taxi patatas

Voz 1727 10:14 a Angela Merkel deja este viernes la presidencia de su partido a la presidencia de la CDU tras dieciocho años al frente los aspirantes a suceder la son tres los militantes van a tener que elegir entre el continuismo que representa la número dos de Merkel que se llama a Negrete gran Carmen Bauer los otros dos candidatos que apuestan por derecha Izar más a su partido eso en Alemania en Portugal en Lisboa la socialdemocracia europea empieza a preparar las elecciones de mayo el escenario elegido no es casual un socialista Antonio Costa gobierna Portugal desde hace tres años con una mezcla de Política Social y cumplimiento de los compromisos con Bruselas enviada especial Griselda Pastor

Voz 0738 10:54 serán para Lus socialista es unas elecciones especialmente duras porque está en juego su plaza como número dos a nivel europeo algo que pesa pero que no preocupa según la socialista española Iratxe García

Voz 0311 11:07 el Congreso además de la proclamación del candidato vamos a Diego así las resoluciones políticas que serán la base de nuestro próximo manifiesto electoral lo que es el programa de la socialdemocracia para trabajar en una Europa que realmente haga frente a los desafíos en los textos que Fomento por lo tanto como digo junto con la proclamación de candidatos también de debatir de ideas

Voz 0738 11:34 declaraciones de Iratxe García la Cadena Ser antes de este congreso que hoy los socialistas europeos empiezan el mismo

Voz 1727 11:41 en Francia nadie sabe qué puede pasar este fin de semana las concesiones de Macron no han desactivado la protesta de los chalecos amarillos París se blinde ese cierra ante posibles incidentes sobre la Francia airada la mirada esta mañana de Sandrine Morel que es la corresponsal de Le Monde en España

Voz 15 12:05 dos días mañana sábado se espera en toda Francia una nueva movilización de los chalecos amarillos el primer ministro francés Edouard Philippe ha sido en la televisión que la tasa sobre el carburante que desató la ira de los manifestantes está cancelada suprimida anulada ha insistido porque se teme que ya no baste para evitar nuevas escenas de violencia de un movimiento que se retroalimenta radicaliza al lado de un amplio espectro de indignados provenientes de clases pupa

Voz 1727 12:34 hablar es de las pequeñas ciudades del campo

Voz 15 12:37 qué tienen cada vez más dificultades para salir adelante se juntan en la calle una ultraderecha con ganas de devolución con una ultraizquierda que sueña con una insurrección una de las cabezas visibles del movimiento ha animado a los manifestantes a entra en el palacio del Elíseo este sábado en el marco parece no saber cómo reaccionar el presidente francés ha solicitado la ayuda de todos sus plácidos para que llaman a la calma en Francia el populismo no ha conseguido en las pasadas elecciones pero el aumento de la desigualdad del coste de la vida asociado con un rechazo a las élites y un presidente demasiado

Voz 1727 13:17 dejado de la gente ha provocado que la

Voz 15 13:20 Ida se apodere de las calles

Voz 1727 13:27 yo hoy les estamos contando la detención en Brasil de Carlos García Julia uno de los pistoleros de ultraderecha condenado por la matanza de los abogados de Atocha en el año setenta y siete y que estaba fugado la detención se conoció anoche en pleno puente de la Constitución pero pudimos hablar muy a última hora con José Bono el ex presidente del Congreso que vivió aquel momento dramático muy de cerca

Voz 17 13:49 soy hablándole de la emoción de unos compañeros a los que esa tarde pero Javier Benavides pues estuve con él antes de que de que le asesinaran esa noche fui con sus hermanos a identificar el cadáver del depósito de cadáveres de la calle Santa Isabel

Voz 0978 14:09 el que habla es José Bono por aquel entonces era letrado como las víctimas de la matanza

Voz 17 14:14 aquella noche yo perdí el miedo porque aquella noche pues hemos asesinaron a a nuestros compañeros eran comunistas de Comisiones Obreras

Voz 18 14:24 en toda la historia del Colegio de Divina por tan fueron Bali tan directa nunca habíamos sido atacaron de una forma tan canallesca

Voz 1 14:31 el juicio se celebró en febrero de mil novecientos ochenta Bono formaba parte de la acusación particular

Voz 17 14:36 si no pudimos sentar en el banquillo a todos los que habían sido culpable ya que el asesinato de María han sido los autores intelectuales del mismo teníamos convicciones nos faltaron pruebas irá hubo jueces que permitieron la la huida García judía había hechos que quedaron de alguna manera impunes porque no podemos el día de la Constitución cuarenta años después para celebrarla es una muy buena noticia que un asesino

Voz 19 15:11 ahí ha sido detenido

Voz 2 15:21 con el entierro de los abogados laboralistas asistieron más de cien mil personas

Voz 1727 15:27 la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después siguieron huelgas muestras de solidaridad en todo el país tres meses después pues se legalizó el Partido Comunista el Partido Comunista que organizó un entierro es entierro multitudinario y ejemplar que empujó definitivamente la democracia en España un trabajo de nuestra compañera Paula Losada son ahora las siete dieciséis las seis y dieciséis en Canarias

Voz 16 15:52 no

Voz 20 15:55 un accidente de tráfico quién prefieres

Voz 3 15:57 es quién vive o quién muere eliges

Voz 20 16:00 no pasa a esto te meterán en una bolsa tu cuerpo esperará en la morgue estos padres nunca se recuperaron pero eso no lo podrá sentir porque nunca hubieras la experiencia de tener un hijo tus amigos volverán a reír y tonterías como charlar con tu abuelo dejarán de ser tonterías pero qué más da estás muerto así que piénsalo dos veces antes de mirar el móvil en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte de la Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 3 16:26 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cincuenta y nueve mil quinientos setenta y ocho asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta y cuatro hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día ir puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión en Carrefour in Carrefour pulsadores es un treinta por ciento de descuento en miles de juguetes como Pete sólo hasta el nueve de diciembre descuento inculcó un contable para los próximos compras Carrefour todos conocemos mejor

Voz 0598 17:16 no gracias a la Constitución Española hemos podido crecer como sociedad hemos podido vivir en libertad hemos podido soñar cumplir nuestros sueños celebremos estos cuarenta años de Constitución a lo grande este ocho de diciembre sorteo especial por el cuarenta aniversario de la Constitución con ochenta y cuatro millones de

Voz 3 17:34 horas en Premià lotería nacional

Voz 21 17:38 aprovecho para comprar tus regalos de no

Voz 22 17:40 Dati en este largo fin de semana en Hipercor porque desde el jueves seis al domingo nueve de diciembre tienes un treinta por ciento de regalo en tus compras de moda escapatoria único regalo que podrás canjear en compras superiores a veinticinco euros en moda y zapatería del veintiséis de diciembre al cinco de enero cool más que un buen precio en Hipercor

Voz 23 18:02 terminamos de repasar la semana con Antonio de Murcia del historiador de arte Ernest Bridge dejó dicho que la gente va a la guerra porque se portan unos de otros Mi generación tuvo el privilegio de disfrutar una gran aventura vital el éxito prudencial de ir de tengo una dictadura a una democracia y su constitución los que no sé

Voz 24 18:20 que es que ya están hartos Pedro de Madrid cuántas muertes cuanta cárcel cuantas carreras y cuántos pájaros que pena Andalucía después de cuarenta años que tenga que ver entre cientos mil andaluces votan al fascismo en pena desde Andalucía Antonio

Voz 25 18:38 en el disparate que supone el Everest se apoye en la extrema derecha para gobernar creo que la mejor solución es la repetición de elecciones desde Londres Marisol Burgos

Voz 26 18:50 Soria opinar acerca de la final de la libertades es una pena que un país como Argentina que es una de las casas del fútbol no pueda disfrutar de una gran final como lo es la Libertadores de América hitos de sus grandes equipos osea es de locos a mí sí me encanta el fútbol le deseó la mejor de las suertes de los dos equipos Dios quiera que sea todo llevadero que la fiesta de ayer en paz y que la gente el hincha que venga que esté ahí en el Bernabéu este fin de semana que disfrute de esa gran fiesta hay que se lo pasen bien

Voz 1161 19:20 gracias Marisol y para engrasar esta semana Julia de Alicante es recitado un poema

Voz 1 19:24 se titula su yerno

Voz 27 19:26 Antonio Machado dice así un parque inviernos blancas sendas simétricos montículos ramas asimétricas bajo el invernadero naranjos en maceta en el pintado de verde la palmera Un viaje si yo dice a su capa vieja del sol esta hermosura de sol los niños juegan del agua de la fuente respalda Corrie sueña lamiendo casi muda la vertiginosa piedra feliz fin de semana

Voz 1727 19:54 los regalos de Julia muchas gracias y gracias a todos

Voz 1161 19:58 buen fin de semana son las siete y veinte seis

Voz 1727 20:01 veinte en Canarias

Voz 28 20:05 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:09 qué tal buenos días con temperaturas algo más bajas esta mañana en Madrid bajarán también un par de grados en las horas centrales del día is seguirá eso sí mandando el sol este viernes el Ayuntamiento mantiene activado el protocolo anticontaminación ha mejorado algo la calidad del aire así que el escenario dos de ayer pasamos hoy al uno Se mantiene la limitación de velocidad a setenta kilómetros por hora en la M30 en los accesos a Madrid estamos esta mañana en la SER el Samur Social el servicio municipal que atiende las emergencias sociales y a las personas sin hogar tiene una lista de espera de cientos de personas el motivo es doble la saturación de los centros no hay plazas suficientes y la falta de personal en los últimos meses ha habido momentos en los que ha llegado a quinientas personas esperando para poder dormir bajo techo informa Sara selva

Voz 29 20:55 sólo hay un equipo de dos personas para gestionar esta lista decidirá que recoge

Voz 2 20:59 eso de la red de personas sin hogar envía lo solicite

Voz 29 21:01 antes si uno de estos trabajadores recoge el día libre se pone enfermo o hacer una guardia el otro se queda solo tampoco hay suficiente personal en el Equipo de Seguimiento formado por los trabajadores sociales que se encargan de intervenir con las personas que ocupan un recurso de emergencia María lleva años en el Samur Social dice que sin personal no se puede hacer intervención sin intervención es mucho más difícil que se libera en las plazas

Voz 30 21:22 su único masivos ahora mismo es están familia la metemos Akira está sintiendo vuelta cuál es la situación de las familias la sociedad lo cultural es en origen un servicio

Voz 29 21:35 que atiende emergencias sociales pero según los trabajadores sexta

Voz 30 21:39 cierto ángulo alojamiento emergente a entre tres y siete días tiro por los casos de podría ampliar hasta quince la realidad es que estaba totalmente desvirtuada hay pueden tirarse

Voz 29 21:50 dicen que llevan mucho tiempo así con los centros saturados y sin poder hacer su trabajo pero ver cómo en los últimos meses familias con niños se quedaban en la calle ha sido la gota que ha colmado el vaso

Voz 1275 22:01 es viernes el siete de diciembre más noticias en titulares con Virginia es Armin

Voz 0821 22:04 no se concretan los últimos flecos del plan de seguridad para el partido de la Copa Libertadores del próximo domingo en el Bernabéu el delegado de Gobierno se reúne a las once con las partes implicadas y la Castellana estará cortada desde las nueve de la mano

Voz 1275 22:15 detenido en Brasil Carlos García Juliá uno de los autores de la matanza de Atocha en el setenta y siete fue condenado a ciento noventa y tres años de prisión cumplió catorce Se dio a la fuga vivía con identidad falsa en Sao Paulo donde está la policía española para ver si es posible extraditarlo

Voz 0821 22:26 el Consejo de Ministros autorizará hoy la licitación de obras del túnel de Recoletos de cercanías una inversión de treinta millones de euros que forma parte del plan de emergencia para Cercanías proyectado por el Ministerio de Fomento las obras empezarán en junio

Voz 1275 22:38 detenido un atracador que huyó tras agredir y atropellaron una taxista en Villaverde la víctima sufre fractura de pelvis la noche anterior la policía detuvo a otro hombre con el que había colaborado para atracar también otro taxista siete y veintitrés vamos a ver cómo despierta esta mañana el tráfico en la capital pantallas Inmaculada banderas buenos días

Voz 1161 23:02 hola buenas días con mucha calma afortunadamente no se ha producido ninguna novedad ningún incidente y tenemos unos tipos tan bajos que hasta ahora no vemos problemas ni tan siquiera en la M treinta que es donde más actividad en cuanto

Voz 1275 23:15 cada Cobo sigue el tráfico en las carreteras de DGT María Herrero buenos días

Voz 2 23:20 buenos días pues también mucha tranquilidad en todos los principales accesos no encontramos ninguna retención tampoco en la M40 ni el AVE cincuenta

Voz 1275 23:28 vamos a ampliar la previsión del tiempo para las próximas horas Jordi Carbó

Voz 0978 23:31 pero luego buenos días buenos días tiempo soleado tanto hoy viernes como durante el fin de semana pero también como momentos de niebla se están formando algunas en el sur cerca de los ríos Tajo y Tajuña se disipan rápidamente la próxima madrugada pueden ser más extensas pero igualmente mañana desaparecen rápidamente así pues tiempo soleado la mayor parte de horas Icon temperaturas un poco más bajas pero de momento apenas se nota ahora mismo hace frío pero no demasiado las máximas que en los últimos días se acercaban a los veinte o se quedarán alrededor de unos quince

Voz 31 24:04 en fin señora me veo sin mi sin vos y sin Dios sin Dios por lo que usted sin mí porque estoy sin vos sin vos porque no os poseo

Voz 1 24:14 el castigo sin venganza de Lope de Vega Compañía Nacional de Teatro Clásico Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España

Voz 1243 24:24 ahora en Madrid acusan de Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 2 24:30 acusa pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro aseguró

Voz 1243 24:37 descubra otra forma de asegurar su salud en Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 32 24:44 en estos no Bilbao que es cuando vaya al aeropuerto para remitirle los parqués oficialista venga virus de cinco euros al tío Juanjo un reserva Joe Roth Kim punto com

Voz 3 24:56 pero dónde

Voz 33 24:57 en pleno atasco en las seis y el tío el carrete

Voz 3 25:00 Bus VAO se cree era importante

Voz 34 25:02 se cree eléctrico papá descubrió nuevo Madrid con los beneficios de tener un Nissan Leaf cien por cien eléctrico conduciendo el cambio inteligente

Voz 35 25:11 Nissan Innovation Design su red de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 12 25:16 la señora atacan Inés dicen improperios cada vez que recibe la factura de la luz no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede decir un doce y medio por ciento menos de improperios

Voz 3 25:30 ahí

Voz 22 25:31 vampiro con todos la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios por fin hay otra luz Factor Energía

Voz 1 25:41 las impresoras Epson eco tan que no usan cartuchos por lo que puede ascender a llenar páginas con recuerda hoy tres horas con tinta puedes rellenar páginas con inspiración o no no impresoras contenta puede son rellenar páginas con logros una o impresoras contenta ahorra un noventa por ciento en el coste de la tinta con las impresoras Epson eco tank puedes obtener más información en Epson punto es barra el Cotán

Voz 36 26:10 NHC nos preocupamos por partí queremos que el mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesitas para tus problemas capilares ven haberlos con nosotros volverás a ser la de antes N H F centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve mejora tu imagen que autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 9 26:32 Cayo Lara Baby que dice estar que sayo Nara que me voy a las sirenas porque esta Navidad tienen el lomo de salmón noruego doce noventa y nueve el pack de cuatro ICAM apelada grande a noventa y nueve la bolsa de cuatrocientos cincuenta gramos cuesta llegar te acompaño vive una vida de cine con la sirena a dejar de circular por Madrid

Voz 30 26:49 con la movilidad es la manera de moverte con etiqueta hace eco y cero emisiones ven cuéntanos cómo quieres moverte Arévalo Sin compromiso porque en Renault tú siempre estás en el centro te esperamos en la Renault de la Comunidad de Madrid

Voz 37 27:08 buenas So far Tascón Jorge con súper catorce esto Assumpta Escarp por catorce de los demás con catorce súper ofertas en sólo diez días como el maletín de jamón de cebo ibérico por sólo sesenta y nueve euros con dos garrafas de dos litros de aceite de oliva virgen extra de de regalo sólo hasta el ocho de diciembre ahorre más ven volando

Voz 1275 27:32 se lo venimos contando el informe de los forenses que trabajan en la identificación de los hermanos Lapeña enterrados en el Valle de los Caídos dice que hay que mover más de setecientas cajas con restos humanos para poder acceder a los columbarios unas condiciones técnicas muy difíciles que hacer muy complicada la exhumación Alfonso Ojea

Voz 0089 27:48 son en concreto setecientos veintidós columbarios que quedan apilados en el nivel tres de la capilla del sepulcro la Abadía el lugar donde permanecen los restos

Voz 1727 27:56 de los hermanos la Peña estos movimientos precisa

Voz 0089 27:59 tan de una amplia estancia donde depositar cada columbario para así poder seguir trabajando una de las posibilidades es un cierre temporal de la Abadía durante estos trabajos su en todo caso adaptar los horarios de culto a las labores de exhumación las condiciones técnicas son muy difíciles así lo certifica el informe del Consejo hubo médico forense organismo dependiente del Ministerio de Justicia al que ha tenido acceso Radio Madrid el informe señala que es necesaria la creación de un proyecto completo de esos trabajos porque además no está muy claro desde el punto de vista de la seguridad arquitectónica que la estructura de la sala sea completamente estable por cierto el peor estado de los restos cadavéricos inhumados en el Valle de los Caídos reside en las criptas de entrada la abadía por ejemplo en la cripta número uno allí sólo están enterrados soldados del bando nacional por cierto nadie

Voz 1727 28:50 pide responsabilidades por ello

Voz 1275 28:53 vecinos y asociaciones de padres y madres de alumnos del entorno del Vicente Calderón piden que las obras para demoler el estadio previstas para febrero se retrasen un poco más las familias aseguran que hay colegios cerca y que hay que andarse con cuidado porque entre los materiales del viejo estadio podría haber amianto Susana de la Higuera es del Ampa del instituto Gran Capitán

Voz 38 29:11 nosotros hemos pedido que haya sonado metros estaciones se metido las partículas del aire que haya barreras acústicas en el desvío de la M treinta no podía estar haciendo un discurso con nadie y central etcétera leyéndola la salud íbamos en los vecinos ante los intereses privados y luego aquí tenemos la sensación que que que han olvidado completamente

Voz 1275 29:30 y un apunte más el alcalde de Meco del PP Pedro Luis San será juzgado en marzo por prevaricación administrativa nombramiento ilegal presuntamente adjudicó de manera regular una plaza de arquitecto municipal en dos mil once que se otorgaba mediante concurso público la Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación llevamos así a las siete y media con siete grados en la Gran Vía escenario uno hoy activado el protocolo anticontaminación

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy comienza el viernes siete de diciembre con buen tiempo en toda España puentes soleado y vísperas de un fin de semana con el partido River Boca en el Santiago Bernabeu de Madrid que ha obligado a un enorme despliegue de seguridad en la capital viernes de Consejo de Ministros con el plan de empleo joven sobre la mesa Idi es para analizar con lupa discursos e imágenes de la celebración ayer del cuarenta aniversario de la Constitución en seguida vamos a eso porque este aniversario Aimar deja también varios titulares

Voz 0527 30:40 primero Pedro Sánchez descarta adelantar las elecciones a marzo sobre mayo otoño no se pronuncia pero a marzo dice ya que no segundo titular Pablo Casado asegura que el futuro gobierno de Andalucía lo va a negociar sólo con Ciudadanos no quiere decir que renuncio a los votos vox sólo que no se los va a pedir en público confía en que Abascal facilite la investidura igual igual tercero Susana Díaz no Seba aunque te pese le dijo a José Luis Ábalos ayer cuando sólo encontró a todos con los que hablaba días les decía resistir es vencer

Voz 1727 31:09 Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa actúa rastreado la prensa en busca de imágenes icónicas las que nos dejó la jornada de ayer

Voz 7 31:18 el país con una gran foto de Felipe VI ante el Congreso titula con una frase que trae resonancias de Manuel Azaña la Constitución un mandato permanente de concordia el Rey reivindica la norma como la primera que une y no divide a los españoles el Mundo publica una foto de la familia real con el Rey Felipe VI y su padre extra frase esta frase del discurso del monarca ante el Congreso la Constitución es el alma viva de la democracia y en su editorial destaca que sólo los sectarios niegan el papel del Rey Emérito en la transición Lucia Mendes titula su análisis en el mismo diario Llanto por el consenso y la vitalidad del setenta y ocho

Voz 1275 31:52 en la portada de ABC una foto de Ángel de Antón

Voz 7 31:54 muestra un Rey sonriente aplaudido por Doña Letizia y la Princesa de Asturias y la frase no hay que desvirtuar los valores de la Constitución sino reivindicar los en su columna Ignacio Camacho dice que la proclama republicana de Pablo Iglesias demuestra que su objetivo no es la reforma del sistema sino su abolición

Voz 15 32:10 sí

Voz 1727 32:11 bueno pues mientras esto ocurría aquí en España en Brasil era detenido uno de los autores del atentado que puso a cero el contador de la transición y que confirmó que los demócratas no iban a responder con armas al terrorismo sino con democracia ayer fue detenido uno de los autores de la matanza de Atocha del setenta y siete

Voz 7 32:28 sí lo cuenta Joaquín Gil en el país Carlos García Juliá antiguo militante de Fuerza Nueva aprovechó su libertad condicional para fugarse a Latinoamérica uno de los cinco ultras que perpetraron la matanza de abogados laboralistas de Atocha en mil novecientos setenta y siete ya había intentado fugarse de la prisión de Ciudad Real en mil novecientos setenta y nueve tras cumplir catorce años consideró que un juez le autorizara a viajar a Paraguay en el noventa y cuatro un tribunal pidió su regreso a él

Voz 1727 32:53 vaya como de preocupada está Alfonso la prensa internacional por el repunte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China por la detención de esta directiva y heredera de Huawei mucho

Voz 7 33:04 para el New York Times el viernes le da toda la resonancia la detención en Canadá a instancias de la Ilustración Trump The o han su directora financiera de Huawei acusa la firma china de violar las sanciones

Voz 1727 33:14 los estadounidenses contra Irán becario han dicho

Voz 7 33:17 eh que John Bolton el Consejero Nacional de Seguridad estadounidense admite que sabía que la hija del fundador voy sería detenida La Vanguardia abre su sección internacional con una crónica de Ismael Arana desde Hong Kong menguan su fue detenida el uno de diciembre en una escala en Vancouver el mismo día en que Trump Xi Jinping cenaban juntos en Buenos Aires Un juez canadiense decidirá hoy sobre su puesta en libertad mientras se debate si se la extradita Estados

Voz 1727 33:40 los si aquí en España la confirmación de la sentencia la manada vuelve a reabrir el debate que va del abuso a la agresión sexual

Voz 7 33:48 sí con la manada hemos pasado de un voto particular que vio una barra libre de sexo a otra que ve una violación declara a eldiario punto es María cale catedrática de la Universidad de Cádiz aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sigue considerando que se trató de abuso sexual a Cale dice que hay elementos suficientes para considerarle el ingreso en prisión parece que va a ser inevitable una condena y ahora que es más verosímil que tengan que entrar en la cárcel yo diría que a lo mejor si hay un peligro de fuga El Mundo destaca que la Comisión de Justicia propone que todo el todas sexual sea haga

Voz 1727 34:18 lesión y tú quieres que estén presentes aquí las arenas que el tiempo olvido sí

Voz 7 34:22 así titula su artículo el semanario británico The Economist sobre el Sahara Occidental aunque las expectativas son bajas por primera vez en seis años el Polisario Marruecos han vuelto a la mesa de negociación gracias a las presiones del Gobierno de Trump que amenazó con dejar de financiar la misión de la ONU en la antigua colonia española la Administración estadounidense parece más propensa presiona a Rabat que otras anteriores tras acusar al Gobierno marroquí de negociar con mala fe aunque Marruecos ha invertido grandes sumas para ganarse a los saharauis no parece que esta estrategia esté funcionando la Corte europea de Justicia dictaminó en febrero que el acuerdo pesquero con la Unión Europea no es aplicable a un territorio que la ONU sigue calificando como pendiente

Voz 1727 35:01 de de descolonización y ahora una de esas preguntas de Alfonso Armada para mojar en el café estamos equivocados sobre el mundo

Voz 7 35:08 eso pensaba el ensayista sueco Hans Roslin sus colegas autores de purines diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo que reseña Juan Avilés nuestro momento cultural del mundo quedan muy pocos países en los que las familias tengan muchos niños pierdan a varios en la infancia hay muchos incluidos India y China con familias pequeñas y escasa mortandad y miles de millones de personas han salido de la pobreza en la que casi toda la humanidad ha vivido a lo largo de la historia un hecho esencial que muy pocos historiadores están dispuestos a mencionar la percepción negativa acerca de la marcha del mundo puede llevar al de esa

Voz 1727 35:43 las víctimas del fanatismo no del Islam

Voz 7 35:59 la beatificación el sábado en Argelia de diecinueve mártires incluidos siete monjes cistercienses del monasterio de Irina en las montañas del Atlas argelino es para alfa y Omega semanario católico de información que distribuye ABC todos los jueves un acontecimiento histórico para la inglesa del Magreb la pequeña comunidad local quiere que sirva para cerrar heridas recordará los ciento catorce imames asesinados por el yihadismo la historia de los monjes cistercienses que vivía en perfecta armonía con la población musulmana fue contada en De dioses y hombres una hermosa película de Xavier Bourgeois que se presentó en Cannes en un cómic del ilustrador belga Dominique bar que se puede leer en español

Voz 1727 36:37 bueno poner esclarecidos es un auto homenaje que nos dábamos Alfonso aquí

Voz 2 36:41 es cuando ahora dos homenajes estos de verdad uno a Luis Eduardo Aute enemigo de lo soy

Voz 40 36:54 se trata el poco se cuerpo

Voz 7 37:01 a que hoy se dedica un multitudinario concierto en Madrid para celebrar sus cincuenta años de carrera y desearle una pronta recuperación del infarto que sufrió en dos mil dieciséis Aute

Voz 1727 37:12 o como aprender a amar mejor titula Nacho Serrano en ABC

Voz 40 37:19 Viller quiere Pedro da

Voz 7 37:34 en el otro homenaje a Walter Benjamin en Ibiza Ernesto Baltar reseñas Revista de Libros la reedición del libro de Vicente Valero experiencia y pobreza Walter Benjamin en Niza recuerda las dos temporadas en mil novecientos treinta y dos y mil novecientos treinta y tres que el lúcido pensador alemán que acabaría suicidándose en Portbou huyendo de los nazis paso en Ibiza y como esa experiencia le marcó profundamente allí reflexionará sobre algunos temas recurrentes en su obra como porqué el arte de contar historias está acabando se el logro casi el milagro está en cómo Valero ha conseguido dotar a todos los elementos de la vida de Walter Benjamin de una profunda impresión debida Rivelles

Voz 42 38:17 señales de humo Alfonso Armada

Voz 1727 38:22 otra dosis de cultura ahora Pepa Blanes trae los estrenos de cine y José Manuel Romero

Voz 1463 38:27 la serie más premiada del año Roma la película de Alfonso Cuarón sobre el México de los setenta ha sido el estreno más esperado de este puente pero hay más el italiano Luca agua dañino homenajea Dario Argento en sus pidió a un régimen de la cinta de terror con Tilda Swinton Dakota Johnson cuando se baila la danza

Voz 3 38:46 te conviertes en un reflejo de eso creo

Voz 2 38:52 siguen llegando a la cartelera ahora es Robin Hood la enésima adaptación del mito de este héroe que robaba a los ricos

Voz 22 38:58 Arsenal a los pobres viene por el encapuchado nuestro plan función

Voz 43 39:03 lo que aquel era que el G

Voz 2 39:11 al hilo del aniversario de la Constitución Alberto San Juan estrena el Rey adaptación de su obra de teatro en la que muestra las luces y sombras de la transición y la monarquía

Voz 3 39:19 el miedo me ayudó a olvidar los sueños de la calle Gran tener la democracia tú eres Adolfo

Voz 1084 39:29 efectivamente en televisión José Manuel Romero hola Pepa esta semana sólo tenemos ojos para la maravillosa señora Meis

Voz 43 39:36 a la niña se parece cada día más ha vuelto a Thatcher roles diferentes

Voz 1084 39:52 a para la comedia más premiada del año arrasó en la pasada edición de los Globos de Oro y en los semi regresa con más brío en su segunda temporada esta joven que quería ser la mejor esposa la mejor madre y la mejor hija sigue su proceso de liberación como monologuista deslenguado a inocente irreverente y tierna Mitch Mitchell ejerce un feminismo inconsciente en el Nueva York de los cincuenta es una salida una manera de emplear su propia voz y tomar el control sobre subidas en centro de su propia historia y hacerse preguntas sobre el mundo que les rodea ahí sobre los límites de su sexo dice la protagonista Rachel Brosnan Hank Amy Sherman paladino creadora de la las chicas Gilmore imprima la serie su ritmo frenético su gusto por los números musicales y unos diálogos endiablados que Iniesta segunda entrega sirven para explotar a unos secundarios de lujo una delicia un festín amable y fresco los diez capítulos en Amazon Prime

Voz 40 40:44 ha ganado

Voz 2 40:50 a ir

Voz 1 40:58 cariño esta tarde viene un técnico de Securitas Direct instalarnos la las

Voz 1084 41:01 no sabía que había llamado exija ahora que nos moda

Voz 1 41:04 los al chalé con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila instalamos la mejor alarma que además es la que tienen todos los vecina

Voz 3 41:10 los protege lo que más importa este

Voz 44 41:12 mire la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo gana llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos

Voz 3 41:22 ciento trece ciento trece yo para dos mil dieciocho me apunto a quién INE cambie el coche fijo cero dos mil diecinueve dos mil dieciocho va bien el año ha propiciado último mes de dos mil dieciocho para renovar tu vehículo con Opel Titán

Voz 45 41:35 los hasta tres mil ochocientos euros adicionales por tu coche usado han comprarte un hueco a Opel consulta condiciones en tu concesionario

Voz 22 41:41 descubre lo en la red de concesionarios Opel llega la Navidad tiempo de regalos y deseos este año en Hipercor tenemos para toda la familia un montón de ideas a unos precios increíbles como perfil navideños para los peques por doce euros o pijamas preciosos para regaló por por quince euros todo de muchos más regalos el Hipercor punto es pibe un deseo en Hipercor

Voz 3 42:04 Martínez Levinson dijo sobre las copas de Badajoz que no voy a tomar en casa el de sabe mejor con Badajoz un vino de Pagos del Rey lo mejor de cada tierra con Pepa Bueno

Voz 1727 42:21 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 3 42:24 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1727 42:39 River Plate Boca Juniors se han resignado ya a jugar la final de la Copa Libertadores en Madrid

Voz 0527 42:45 sorprendido cuando la decisión de la Conmebol fue jugar aquí en Madrid solamente acatamos la decisión y aquí estamos en Madrid sin un honor

Voz 4 42:53 Arenys de estadio ya está

Voz 1727 42:55 eran Ángel Elche presidente de Boca y donó frío del River aunque boca anunciador Sampe que no renuncia a pedir al TAS la suspensión de la final

Voz 1161 43:04 pese a haber perdido ya sus recursos en primera y segunda instancia han Jericho confirmaba anoche en El Larguero que va a votar también esa vía deltas

Voz 0527 43:11 como presidente tengo la responsabilidad de presentar el equipo una vez que Conmebol haya decidido en la sede pero también tengo el derecho de hacer reclamo dentro una vez agotadas las vías administrativa como pasó hoy su segunda estancia poderes y lealtad y mañana mismo

Voz 1161 43:28 dos preocupados por la seguridad tras resucitó en Buenos Aires más de cinco mil agentes están destinados al partido sean deportados ya varios brava barras bravas y el presidente de Boca se desmarca de la posibilidad de que haya radicales en Madrid

Voz 0527 43:38 todos y lo de la decisión nuevo caso unió no le hemos vendido de las localidades de que no ha dispuesto Conmebol nosotros solamente hemos vendido a socio de boca que haya presentado el pasaporte revisando vienen listado y no le hemos vendido ninguna entrada a los hinchas esto caracterizado y muy conocido en Argentina

Voz 1161 43:58 el presidente de River Rodolfo donó frío se considera el gran perjudicado de todo lo sucedido al no poder jugar la vuelta

Voz 4 44:02 el Monumental víveres Aquino en absoluto a todo lo que pasó River jugó en Boca Itínere desventaja de horas de enero que jugar no en su cancha sin su público y la vamos a jugar por una decisión de la Conmebol

Voz 1161 44:15 en cuanto a la responsabilidad de quién tiene que terminar con los violentos en Argentina

Voz 4 44:19 la única manera de terminar con esto no es que los clubes podamos hacerlo nosotros no somos el Ministerio del Interior no segundos No somos la Policía nosotros no podemos salir a enfrentar a estos tipo lo que podemos hacer es tomar medidas como las que hacemos es suspender los es echarlos

Voz 1161 44:35 ambos equipos volverán entrenar hoy River en las instalaciones del Real Madrid y Boca en las de la Federación ya están previstos los escenarios en los que celebrarían las aficiones el título si gana Boca por su afinidad con el bético Madrid lo harían en Neptuno Si gana river por su cercanía histórica con el Real Madrid lo hará en Cibeles en casa empieza esta noche la jornada quince en Primera con derbi no Edades Óscar Egido buenos días o las veladas legales y Getafe que han jugado

Voz 46 44:57 derbi del sur de Madrid en todas las categorías del fútbol español se enfrentan

Voz 1161 45:01 esta noche a las nueve en Butarque en su tercer derbi

Voz 1643 45:03 en primera división pendientes de Jonathan Silva ya que han recurrido al TAS para ver si les da la cautelar y el argentino pueda jugar esta noche el derbi mientras que en el Getafe va a estar finalmente tiene que se retiró lesionado el pasado sábado ante el Villarreal antes del partido la afición era ha quedado a las siete y veinte en la quemada al Leganés Norte para ir de allí al estadio y hacer al equipo el recibimiento antes de que comience un partido decisivo para

Voz 1275 45:28 arbitrará el colegiado asturiano cuadra Fernández a la misma hora

Voz 1161 45:30 ha sido adelantado jornada diecisiete en Segunda Tenerife Extremadura en balonmano europeo femenino España inicia la segunda fase Alemania a las seis de la tarde era la Euroliga tenemos dos partidos a las seis y media en el Real Madrid regresa Llull y desde las ocho y media Baskonia CSKA de Moscú

Voz 9 45:44 queridísimo hay algo que te inquieta te atormenta queda como nuevo polo sólo me preocupa dónde iré de viaje entonces para para saber que con estrenar en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con el renting ofertas Volkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 47 46:09 García Carrión les ofrece mayor de Castilla Ribera del Duero Toro y Rueda Verdejo Castilla León tiene un gran vino mayor de Castilla desde mil ochocientos noventa el esfuerzo de una familia no extraña

Voz 3 46:25 de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1727 46:42 buenos días plantas medicinales recuerde que es necesaria la supervisión de un profesional sanitario el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid recuerda que son ellos los farmacéuticos los que tienen la formación necesaria para asesorar en el tratamiento de enfermedades con sustancias vegetales aun así advierten también de que tiene que informar a su médico porque aunque usted no lo sepa también tienen restricciones contraindicaciones y efectos secundarios en el caso de que este tomando otra medicación avispero Muskiz

Voz 3 47:11 información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días llevamos ochenta años dibujando sonrisas regalando ilusión gritándole más vida muchas vidas y ahora queremos celebrarlo contigo

Voz 48 47:24 con preocupan especial ochenta aniversario de la ONCE entren cupón ochenta aniversario punto es que consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en cincuenta euros además recuerda que puedes ganar cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial ochenta aniversario de la celebrará parte de tu vida

Voz 35 47:44 Bases depositadas ante notario

Voz 43 47:54 Vestas

Voz 3 48:02 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:16 diariodehoyporhoy del siete de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Live Aranguren y escribe desde la segunda ciudad más grande de Noruega que se llama Bergen

Voz 49 48:26 ella molido Aranguren que tengo veintisiete años soy de Navarra iguana llegó seis años y medio casi seis años y medio viviendo en en Noruega me mudé a Tromso porque empecé el programa Erasmos y bueno luego me crearía hacer un máster porque la educación no sea tu y caía ir ahora vivo en Bergen este fin aquí un un doctorado aquí os aquí el doctorado es un es un trabajo entonces tienes un salario bueno aquí tienes hacen muchos países verdad entonces pues eso fue la la decisión y también porque me gusta mucho lo que hago obviamente pues trabajó con eh toxicología ambiental como el trabajo con bacalao y estudio como en los contaminantes acta agua Cala aquí la el tema de Biología Marina estás tan importante invierten mucho dinero en ello aquí nada quería quería dar las gracias a mi madre porque porque me he apoyado mucho en todas las decisiones que tomas estos años aunque sí que que está aquí lejos incienso ha habido no no hubiera podido llegar hasta aquí así que pues quería decirte los buenos días de una manera diferente

Voz 3 49:36 y otro para esa

Voz 2 49:38 Adri que te ha puesto alas en los pies Lucía Taboada buenos días

Voz 1727 49:42 buenos días Pepa Diario de Hoy por hoy arroba Cadena SER

Voz 2 49:44 junto con unas pueden enviar su historia la de alguien cercano nosotros luego les llamaremos

Voz 1727 49:59 son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 28 50:05 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez