Hoy por Hoy (07/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días en mitad del puente de la Constitución venimos de la celebración ayer sobria hay solemne del cuarenta aniversario en el clima crispado tenso que vive España hubo un esfuerzo evidente en los discursos del Rey de la presidenta del Congreso por no ahondar en la coyuntural las mucho las dificultades que tenemos en este momento hubo apelaciones al diálogo a la vocación integradora ya la vigencia de la Carta Magna y con diferentes formulaciones el reconocimiento de que la Constitución no es un libro cerrado no es un candado dijo Ana Pastor puede adaptarse en definitiva a los tiempos actuales el pacto de convivencia que se selló en el año setenta y siete en un momento mucho más difícil que este

Voz 1 00:51 más difícil entonces pero con mayor voluntades

Voz 1727 00:54 condimento entonces también porque si algo quedó claro en las declaraciones de los líderes políticos a la llegada y en los corrillos de este aniversario es que no hay consenso siquiera para buscar el consenso

Voz 1 01:27 es viernes siete de diciembre y en Cataluña los disturbios en Girona y en Tarrasa terminaron anoche con casi cincuenta heridos

Voz 3 01:35 y tres detenidos Aymar

Voz 4 01:39 grupos autodenominados antifascistas vinculados al independentismo

Voz 0027 01:42 es radical que en ambos casos intentaban boicotear actos políticos del partido de extrema derecha Vox entre los heridos hay una parlamentaria de la CUP María Sirvent que recibió supuestamente un pelotazo de goma en la mano

Voz 1727 01:52 aquí la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a decidir hoy si pide la extradición de Carlos García Julia detenido ayer en Brasil por su participación en la matanza de los abogados de Atocha en el año setenta y siete el entierro multitudinario y ejemplar organizado por el Partido Comunista empujó entonces definitivamente la democracia en España en Hoy por hoy hemos hablado con José Bono que fue el abogado en el juicio de la familia de uno de los asesinados de Javier Benavides

hubo jueces que permitieron la la la huida García Julia El día de la Constitución cuarenta años después para celebrarla es una muy buena noticia que un asesino un criminal haya sido detenido pueda cumplir ante la justicia española ya ante los españoles

Voz 1727 02:43 Wall Street y las bolsas asiáticas le han dado la vuelta a la jornada de pánico de ayer en los mercados de todo el mundo vamos a analizar esta mañana el efecto que ha tenido entre los inversores la detención de la heredera de Hawai en Canadá también a qué se debe la fuerte caída del precio del barril del petróleo

Voz 0027 03:00 en Europa Médicos sin Fronteras y esos Mediterráneo buscan otro barco ante el bloqueo de las dos meses en Puerto no les dejan operar con él y necesitan una embarcación con la que volver frente a las costas libias para salvar migrantes

Voz 1727 03:11 los pediatras de toda España piden también más tiempo para atender a los pacientes Concha Sánchez Pina es su presidenta

Voz 1812 03:18 tenemos que tener un niño citado cada doce quince minutos como toco lo podemos ver un niño cada cinco minutos no podemos ver tantos niños incita hay tantos niños de urgencias por eso los pediatras prefieren quedarse en los hospitales prefieren irse

Voz 1 03:34 a la privada y la sanidad pública cubrirá la pigmentación de los pechos después de las mastectomía por cáncer de mama

Voz 0027 03:41 María Dolores Pérez presidenta de la asociación

Voz 1 03:43 lleva años luchando por eso

Voz 6 03:46 logo pero ha subrayado la enfermedad pero ellas no obstante curadas psicológicamente tienen la autoestima bajísima pero una vez que ya le he aquí pujas no abrió las listas color del P

Voz 1 03:59 bueno curadas del todo

Voz 1727 04:03 lo acabamos de saber los Oscar se quedan sin

Voz 1 04:06 dos de momento por una polémica homófoba Kevin Hart actor y cómico ha renunciado por uno

Voz 0027 04:11 los tuits que escribió entre dos mil nueve y dos mil once diciendo cosas como que no iba a dejar jugar a su hijo con muñecas porque eso era de que

Voz 2 04:17 seis ediles del déficit

Voz 1 04:21 pide perdón y añades sino crees que la gente cambia crece y evoluciona no sé qué deciros el derbi del sur de Madrid abre esta noche la jornada quince en primera sangre

Voz 1161 04:35 desde las nueve Leganés Getafe en Butarque derbi de gran rivalidad se han enfrentado en todas las categorías del fútbol español será la tercera vez en la máxima categoría baja los los locales y manos quince Kiel Santos y Recio en Getafe lesionado Vergara arbitrará el asturiano cuadra

Voz 1727 04:48 y en unos minutos vamos a hablar con el delegado del Gobierno en Madrid a dos días de la final de la Libertadores en albergues

Voz 0027 04:54 a las nueve escucharemos a Hugo al con la periodista argentina especializado en corrupción que advierte de que las barras bravas son puro negocio criminal

Voz 0429 05:02 la política argentina mucho veces recurre a los barras bravas para aquellas tareas que son desagradables que los políticos no quieren aparecer haciéndolo y por otro lado en una vuelta los barras bravas se han convertido prácticamente en empresario

Voz 1 05:22 el pronóstico del tiempo para lo que queda de Puente Jordi Carbó buenos días buenos días en general pocas novedades seguirán

Voz 0978 05:29 no mucho sol más frío pero aún así con temperaturas muy por encima de lo que sería habitual para estas fechas y esperamos algunos chubascos en algunos momentos en el Cantábrico también que se refuerce el viento este puedo hacer que las nieblas de los últimos días persistentes

Voz 1 05:42 de semana se vayan levantando son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 0542 06:54 la Navidad de El Corte Inglés por los hermanos

Voz 14 06:56 tres yo soy muy de árbol de Navidad yo muy de Belén yo soy muy de regala yo de que me regalen pero a la hora de comer los dos somos muy de los frutos del Corte Inglés por su calidad este jamón este bellota cien por cien Rafa ibérica

Voz 2 07:18 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:26 son las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias no fue es uno de los artículos de la Constitución más citados ayer en el cuarenta aniversario pero articulo existe el artículo treinta y cinco todos los españoles tienen derecho al trabajo la realidad nos dice que tres millones doscientos mil españoles están apuntados en las oficinas del Servicio Público de Empleo y que no encuentran nada hay entre los jóvenes el paro es del treinta y seis por ciento la segunda tasa más alta de toda la Unión Europea sólo por detrás de Grecia para intentar revertir lo hoy el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros su plan de empleo joven en qué consiste Rafa Bernardo

Voz 1762 08:01 el plan aspira a reducir en diez puntos la tasa de paro juvenil en sus tres años de vigencia hasta dejarla en el veintitrés por ciento además de aumentar la estabilidad en el empleo de los menores de treinta años y mejorar la formación de un colectivo en el que casi el cuarenta por ciento no tiene el título de Secundaria entre sus cincuenta la medida se cuentan impulsar la contratación inmediata de tres mil orientadores para ayudar a la colocación de los jóvenes programas de formación en competencias clave Lengua y Matemáticas e idiomas y competencias digitales impulso del contrato de relevo o la elaboración de un estatuto de las prácticas no laborales para garantizar los derechos de los becarios el coste total para el periodo dos

Voz 1916 08:34 diecinueve dos mil veintiuno se cifra en dos mil millones de euros del Consejo de Ministros de hoy será

Voz 1727 08:40 el primero que presida Pedro Sánchez en casi un mes porque los últimos tres han coincidido con sus viajes a Guatemala Cuba y Argentina esta mañana al Gobierno va a aprobar enviará a las Cortes los objetivos de estabilidad presupuestaria del año que viene que es el paso previo a la presentación de los presupuestos en enero Aida

Voz 1916 08:57 precisamente con el argumento de la tramitación de los Presupuestos el presidente aseguró ayer que no tiene intención de convocar elecciones en marzo lo dijo en las conversaciones fuera de micrófono en el acto del aniversario de la Constitución en esos mismos corrillos Pablo Casado aseguró que el futuro gobierno de Andalucía lo va a negociar sólo con Ciudadanos eso no quiere decir que renuncia los votos de Vox sino que no se los va a pedir expresamente confiando en que Abascal haga su parte

Voz 1727 09:20 de la investidura parece que Pablo Casado necesita hacerle digerible el acuerdo Albert Rivera que está teniendo problemas para explicar entre los suyos aquí en Bruselas que puede terminar pactando con el calco español de Le Pen au Salvini y quién también hizo ayer un uso intenso de los corrillos fue Susana Díaz Inma Carretero

Voz 0806 09:38 ella cita a Negrín pero en realidad se está aplicando la receta de Pedro Sánchez resistir es vencer eso es lo que le decía ayer Susana Díaz a todo el que se acercaba para saludarla tras el batacazo electoral del domingo vamos que no tiene intención de caer como la fruta madura que es la expresión que casi ha oficializado Ferraz para iluso

Voz 15 09:57 tras la salida de Susana Díaz que dan por hecha

Voz 0806 10:00 y proceder a la renovación del partido regeneración fue la palabra que utilizó el lunes el ministro Ábalos cuando le abrió la puerta a dimitir al día siguiente se desdijo pero ayer Susana Díaz sonriente pero con bastante retranca le hizo saber su malestar aquí estoy aún que TPS eso fue lo que les soltó al secretario de Organización cuando se lo encontró en el Congreso con los barones del PSOE con todos con los que perdió las primarias menos

Voz 1727 10:26 Ximo Puig que no estuvo en Madrid se hizo

Voz 0806 10:28 la foto para el recuerdo que tal y como están las cosas no se produjo con el presidente del Gobierno aunque han quedado en verse en este escenario fuentes de la dirección andaluza admiten que puede ser difícil retener la Junta pero que tampoco Pedro Sánchez va a tener fácil quedarse con el partido

Voz 1 10:45 hoy por hoy

Voz 2 10:47 Pepa Bueno

Voz 1727 10:50 los responsables de las fuerzas de seguridad en Madrid van a celebrar hoy la última reunión para coordinar el dispositivo del domingo para la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu Ribéry boca ya están en la capital de España y buena parte de su hinchada también José Manuel Rodríguez Uribes es el delegado del Gobierno en Madrid muy buenos días buenos días Pepa cuántos hinchas de River y Boca calculan ustedes que están en la capital de España

Voz 0429 11:13 bueno EEES han puesto a la venta

Voz 16 11:16 no a veinte mil para cada equipo y otras diez mil para los que vienen de Argentina osea que podemos calcular

Voz 1727 11:23 o se entorno a cincuenta mil personas y cuántos de ellos son considerados de riesgo

Voz 16 11:28 bueno la Policía Nacional está trabajando estrechamente con la policía argentina hay un grupo de unos cuatrocientos o quinientos que son especialmente violentos no

Voz 1727 11:37 le consta cuántos dirigentes de las barras bravas han venido son son los grupos más radicales de cada equipo

Voz 16 11:44 estamos trabajando en la seguridad máxima desde el aeropuerto en todos los ámbitos la también las carreteras en las estaciones de autobuses en el metro para detectar a cualquiera de las personas que están señaladas como violentas que tiene antecedentes penales ayer de devolvió a uno ese es el trabajo minucioso y determinado que está siendo la policía

Voz 1727 12:06 delegado del total de seguidores de los dos equipos que están en España cuántos no van a poder entrar al estadio cuántos no tienen entradas

Voz 16 12:13 bueno no eso no lo podemos saber lo que sabemos es que la inmensa mayoría de los argentinos que iba a ver este partido vienen con la voluntad de celebrar una gran fiesta del fútbol no y lo que tenemos que conseguir es que la minoría violenta no manche ni perjudique esa pretensión noble del de la fiesta del fútbol

Voz 1727 12:31 pues ojalá que que así sea cómo van a evitar que se crucen las dos hinchadas el domingo

Voz 16 12:36 bueno está trabajando todo el tiempo desde el desde el minuto uno en que haya esa separación para que puedan celebrar cada uno por su lado la la fiesta del fútbol y que no haya es por otra parte es una regla que que que utilizamos en otro tipo de concentraciones

Voz 1727 12:51 la Rino claro sí claro siempre que allí

Voz 16 12:54 posiciones enfrentadas bueno pues tratamos de que no estén juntos no y esa es la la primera regla de seguridad de la propia policial al

Voz 1727 13:00 este es un fin de semana de muchísima afluencia en Madrid que las imágenes son impresionantes en la nueva hay preciosa Gran Vía la ciudad está llena de turistas hay alguna recomendación específica para los visitantes es mejor por ejemplo que nos acerquen el domingo al Bernabéu

Voz 0429 13:14 bueno la zona de la Castellana el domingo

Voz 16 13:16 dos fans son por tanto va a estar ocupada por los aficionados al fútbol y el entorno del Bernabéu esa que yo creo que bueno pues salvo que quieran disfrutar de algunas de las dos aficiones pues lo lo lógico es que vayan por otros lugares no

Voz 1 13:28 delegado imaginó que iba casi a estrenarse hablando de la Libertadores

Voz 16 13:34 bueno bueno la Libertadores en Europa es una gran suerte yo creo que es una cosa eso sí es un acontecimiento histórico hilo que esperamos todos es que el domingo pues sea un día de fiesta hay que la que la imagen que proyectamos al mundo pues se la de una España que garantiza la seguridad de unos aficionados argentinos que vienen a divertirse y a disfrutar de sus equipos

Voz 1727 13:56 casi se ha delegado del Gobierno en Madrid gracias muchas gracias Pepa buenos días

Voz 1389 14:01 buenos días también para Manuel Jabois de Pepa buenos días no

Voz 1727 14:04 es un turista él si va a estar en el Bernabeu domina

Voz 1389 14:07 fue estar en el Bernabéu el domingo sí porque vuelvo a hacer otro anuncio para Quilmes me estoy convirtiendo en Kill Bill Murray de Buenos Aires pero verdad es el partido BR Partido estaría de sí sí sí sí hoy hoy en el país por cierto que el presente River Plate hablaba del partido que se suspendió en Buenos Aires por los incidentes violentos como como el 11S argentino tú ya sabes que yo además lo practico a veces con suerte a veces sin suerte que el futuro es un territorio en el que todo se sobredimensionado todo se desmadre no hay límite para nada el fútbol

Voz 0027 14:35 el canciller evidentemente quizás con

Voz 1389 14:38 plus no porque la gente se lo toma como más a pecho impartidos así todas las pasiones y se revuelven se agitan y nosotros los medios de comunicación bueno nos encargamos de decir continuamente que este partido es el más grande de la historia que este partido es el partido del fin del mundo y en este caso concreto que el lunes media Argentina estará arrasada por la tristeza vale que a este juego casi pactado con el aficionado se preste el presidente Macri que dijo que los aficionados del equipo que pierdan no se recuperarán en veinte años miedo o los dirigentes como el de River que comparan una matanza terrorista con un ataque a un autobús pues es bastante peligroso porque la gente inteligente no se lo cree pero a veces actúa como si todo el mundo fue inteligente y entendiese las cosas a la primera hay aficionados que sagas rotan que se colapsan que si les acelera el corazón que exageran sus emociones y acaban yendo al partido como una guerra a dar la vida a defender a su equipo como si fuese su familia como si Don Quijote imagínatelo fuese un barra brava ya lo dije es porque lo sabes lo digo porque lo no obliga a eso

Voz 1671 15:35 a esos extremos yo todavía no he llegado

Voz 1389 15:37 que lleguen mi vida porque sé que cuando al árbitro pita el final es el final de todo también del odio al adversario pero en el caso concreto que nos ocupa desde luego no es así como se ha demostrado en Buenos Aires

Voz 1727 15:47 bueno Durex aquí pero un sostén hacía contárnoslo que has

Voz 1389 15:50 espero que vivo y coleando seguro beso ves quién sabe

Voz 1727 15:58 a las ocho dieciséis las siete y dieciséis en Canarias IVEX tiene hoy la última oportunidad de salvar la semana después del batacazo que se dio ayer perdió un dos coma setenta y cinco por ciento en su peor sesión desde la crisis catalana de octubre del año pasado aunque ayer aún más las otras grandes bolsas en Europa sin embargo en Wall Street el Dow Jones estabilizó anoche antes de cerrar en Japón el Nikkei ha cerrado esta mañana en verde corbata

Voz 1916 16:26 los inversores se pusieron muy nerviosos ayer ante la posibilidad de que sea vive la guerra comercial entre Estados Unidos y China por la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei a la que Washington acusa de violar las sanciones

Voz 1727 16:38 lo que sigue cayendo sin freno es el precio del petróleo el barril de Brent se abarató ayer un cinco por ciento más por Eladio Meizoso

Voz 0527 16:46 en el precio del crudo están jugando dos factores la demanda y ahí las tendencias corre en paralelo a las bolsas muy pendientes de las tensiones comerciales China Estados Unidos y los temores a una próxima recesión en Estados Unidos

Voz 1 16:59 la previsión de los mercados de menor crecimiento

Voz 0527 17:01 del PIB mundial tendencia a la baja en las Bolsas como ocurrió ayer petróleo más barato pero a esto se añade en el caso del crudo la falta de acuerdo en el seno de la OPEP de países exportadores para recortar la producción en un millón de barriles diarios como está proponiendo el país líder Arabia Saudí otros socios del cártel lo han condicionado a que se sumen a ese recorte sus aliados externos con los que se van a reunir este mismo viernes entre ellos el principal es Rusia que hasta ahora no ha apoyado la propuesta saudí

Voz 0027 17:32 hoy con el petróleo tan bajo Eladio cómo están los carburantes lo que pagamos los ciudadanos porque no siempre es tan relación una cosa con la otra

Voz 0527 17:38 la gasolina de noventa y cinco Esta de media a un euro con veintitrés céntimos el litro es un céntimo menos que hace un año el gasóleo está alguno con dieciocho cinco céntimos más que hace doce meses la buena noticia es que la gasolina ha bajado ya doce céntimos el litro desde su máximo anual en octubre y el gasóleo diez esto ha tenido un efecto positivo en el IPC interanual de noviembre que puede mantenerse e incluso ir a más en este mes de diciembre

Voz 1727 18:02 gracias Eladio enseguida hablamos de las reivindicaciones de los pediatras

Voz 7 18:11 llega la Navidad

Voz 9 18:12 a poder regalos y deseos y este año en Hipercor tenemos para toda la familia un montón de ideas a unos precios increíbles

Voz 17 18:19 como jerseys navideños para los peques por doce euros o pijamas preciosas

Voz 9 18:23 a regalar por quince euros todo de una y muchos más regalos el Hipercor punto Es Hipercor

Voz 2 18:31 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 18:36 pediatras de toda España se suman a las reivindicaciones que han hecho en los últimos días Médicos de Cataluña y de Andalucía denuncian que ellos están también saturados en esta época del año y exigen tener pues eso doce quince minutos para atender a cada pequeño paciente recuerdan que una de cada cuatro plazas de pediatras en Atención Primaria sigue sin estar cubierta por un especialista Laura Marcos

Voz 0131 19:01 el mensaje es claro es triste que ayer

Voz 18 19:04 que llegar a una huelga para solicitar condiciones dignas de trabajo para poder atender mejor a La Pobla

Voz 0131 19:10 no habla Concha Sánchez Pina presidenta de la Asociación de Pediatría en Atención Primaria quien tras reunirse con el Ministerio denuncia la enorme desigualdad entre comunidades en Baleares en Castilla La Mancha casi la mitad de los médicos que ven a los niños no son pediatras en La Rioja si son todos especialistas pero el déficit se prolonga porque la propia sobrecarga hace poco atractiva la atención primaria para los pediatras más joven

Voz 1812 19:33 tenemos que tener un niño citado cada doce quince minutos como poco no podemos ver un niño cada cinco minutos no podemos ver tantos niños incita hay tantos niños de urgencias por eso los pediatras prefieren quedarse en los hospitales

Voz 0131 19:48 prefieren irse a la privada piden a las consejerías autonómicas que se sienten a negociar con ellos un plan de choque porque aseguran las consultas pediátricas están saturadas por la gripe y la bronquiolitis propias

Voz 1727 19:59 el invierno son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 0259 30:36 buenos días el que a sabiendas facilitará muebles inmuebles instrumentos son medios de transporte para la comisión de los delitos relacionados con la prostitución o la explotación sexual será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cuatro años esto significa prisión para los dueños de los burdeles es una de las medidas más duras que recoge este borrador que tiene encima de la mesa la vicepresidenta Calvo además se van a cerrar los prostíbulos para los consumidores de prostitución establece multas de doce a veinticuatro meses que se convertirán en penas de cárcel sin la mujer prostituidas es menor de edad

Voz 1727 31:08 en ningún caso esa mujer será sancionado

Voz 0259 31:10 OC criminalizado según recoge este borrador al que tenía acceso la Cadena Ser las víctimas identificadas de trata de explotación sexual recibirán una acreditación tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita ya la asistencia social se creará para ello un fondo con los bienes incautados a las mafias y los juzgados de violencia de género ampliarán sus competencias para la instrucción de estos delitos habrá además programas educativos con el objetivo de desincentivar el consumo de la prostitución entre los jóvenes

Voz 0027 31:41 yo escucho nuestro que les contamos hoy Rodrigo Rato está marcando distancias con los presos del PP en Soto del Real el ex vicepresidente del Gobierno de Aznar en la cárcel ha roto relación con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y también con el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga es una información de Ana Terradillos Ana buenos días

Voz 1 31:59 buenos días y Rato decidido no tener relaciones

Voz 0125 32:02 cerco ningún preso del Partido Popular condenado por corrupción en ese módulo en el que está al menos hay cuatro Isabel según fuentes penitenciarias que sobre todo ha marcado distancias con Bárcenas y con el que fue secretario de Estado de Hacienda con Estanislao Rodríguez Ponga según estas fuentes Rato lo ha hecho desde el principio desde que ingresó en la cárcel no quiere compartir ni espacio ni tiempo con estas dos personas durante las actividades comunes como los horarios de comida y también durante las salidas al

Voz 0099 32:27 patio el ex vicepresidente del Gobierno pasa

Voz 0125 32:30 cínicamente todo el tiempo en la biblioteca del centro penitenciario prepara su caso Bankia dicen estas fuentes que lo está haciendo a conciencia y además ha decidido hacer algo de deportes Se ha apuntado una actividad Díaz

Voz 0131 32:41 no para mantenerse en forma algo que por otro lado hoy

Voz 0125 32:44 Mar suele ser habitual en todos los internos

Voz 0099 33:16 las elecciones andaluzas han tenido cuatro perdedores un ganador por más que haya quedado en quinta posición el éxito de Vox es tan aplastante como

Voz 1 33:24 imprescindibles son sus escaños para configurar

Voz 0099 33:26 el primer Gobierno andaluz de derechas de la democracia lo que no tenemos porqué aceptar es que el PP intente convencernos de que Vox no es un partido de extrema derecha no es sólo que Marín Le Pen Steve Banon y el presidente clan se hayan apresurado a celebrar el triunfo de Abascal como propio basta entrar en la web de Vox y leer su programa que preconizan la disolución de las autonomías la recentralización del Estado la recuperación de una soberanía que pasa forzosamente por el abandono de la Unión Europea la imposición de la moral tradicional católica el cierre de mezquitas la expulsión de inmigrantes y el cultivo ultranza del patriotismo entre otros vidas para comprender que nos hallamos ante un partido orgullosamente ultraderechista una vez establecido esto conviene recordar las señas de identidad de la extrema izquierda con la que según Casado ha pactado Sánchez que yo sepa ninguna fuerza parlamentaria en España exige la abolición de la propiedad privada la colectivización de los medios deducción la nacionalización de la banca y la dictadura del proletariado y ese es el programa de la extrema izquierda de toda la vida hablemos pues con claridad al pactar con Vox Moreno Bonilla pactará con la ultraderecha tiene derecho a hacerlo pero los argumentos con los que intenta engañarnos ofenden a nuestra inteligencia

Voz 4 34:48 la evolución a quién no le gusta la evolución de este movimiento constante que estoy va hacia delante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor hoy mejor gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad más tolerante y el compromiso social es patrimonio de todos y eso se llama devolución en el grupo social ochenta años inclusión social contigo hemos de la evolución una revolución

Voz 1 36:24 bien esta mañana de viernes en medio de un puente de Puente por antonomasia en España con Jesús Maraña también buenos días hola buenos días director editorial de Info Libre encantados de tenerle aquí encantada yo igualmente Isabel Benjumea directora de la red Floridablanca buenos días qué tal buenos días y Pablo Simón politólogo editor de político en buenos días yo sí encantada de los otros dos también la hacía días que no coincidíamos con con Jesús Maraña antes de entrar en los discursos del cuarenta aniversario de la Constitución en los discursos las imágenes lo que se dijo lo que no unos datos para saber de qué hablamos cuando hablamos de lo que han representado estos cuarenta años en nuestro país indicadores objetiva hables que recogía en un artículo en el especial del país Kiko y Arenas Aimar vamos vamos a ello empecemos por la economía

Voz 1727 37:15 renta media en España en el año setenta y siete

Voz 0027 37:17 era de diecinueve mil euros por adulto y ahora ahora es de veintinueve mil

Voz 1727 37:23 riqueza media setenta y siete

Voz 0027 37:25 a seis mil euros por cada persona ciento setenta y cuatro mil PIB por habitante trece mil euros y ahora XXXII mil salud esperanza de vida setenta y cinco años en el setenta y ocho ahora ochenta y tres años mortalidad infantil el dos por ciento de los bebés morían

Voz 1727 37:44 y ahora un cero con tres por ciento gasto sanitario

Voz 0027 37:47 dos mil doscientos dólares por persona y ahora tres mil dólares por persona estado del bienestar gasto público un catorce por ciento del PIB en el setenta y ocho en este momento un cuarenta y uno por ciento del gasto público social en el ochenta era del quince por ciento

Voz 1727 38:05 la última vez que se registró el veintitrés

Voz 0027 38:07 cuatro por ciento el gasto en educación dos con dos por ciento solo al principio de la democracia ahora un cuatro con tres ciento igualdad libertad diputadas mujeres en el Parlamento en el año noventa y en el noventa era el quince por ciento de las mujeres dentro del Parlamento y en el dos mil diecisiete el treinta y nueve por ciento personas que creen injustificable ser homosexual al principio de la democracia en el ochenta y dos Un cincuenta y cuatro por ciento consideraba que era injustificable Serguéi ahora lo considera sólo un ocho por ciento personas que creen injustificable el divorcio cuando se aprobó la ley del divorcio a principios de la democracia Un veintiocho por ciento ahora sólo un cinco por ciento

Voz 1 38:45 son algunos datos eh pero también es a ver

Voz 0027 38:47 de dónde venimos Jesús donde estamos no

Voz 38 38:50 si es que a estas alturas creo que no no no es discutible en los beneficios los valores las ventajas que tuvo el abordar el paso a una democracia desde una dictadura no o también los cuarenta años que han pasado de progreso de avances etc no sólo aquí no sólo adjudicó cables al hecho en sí de la transición democrática ayer vivimos una jornada en la que yo creo que los discursos oficiales y demás se destacaron muy bien y se muy bien lo que son esos valores lo que significó la Constitución en términos de poner el edificio jurídico democrático y sobre el instrumento de convivencia condicionado por una serie de factores de miedos de presiones que claro que tuvieron sus efectos en cómo se abordó todo esto no pero siempre partiendo de un instrumento de convivencia de cesión de concordia etcétera lo que a mí sí me parece que que dejamos en cierto modo en el limbo fue la otra parte que también me parece evidente que es que han pasado cuarenta años

Voz 1727 40:00 hay que asumir los errores cometidos

Voz 38 40:03 el problema a mi juicio no está en lo que se hizo en el setenta y ocho sino en lo que no hemos hecho después y en ese sentido bueno pues creo que lo que sí he echado de menos es aparte de algunas cosas que se pasaron demasiado a la ligera como por ejemplo el homenaje que a mi juicio también precisaba los que estuvieron en la lucha contra la dictadura en la clandestinidad a las víctimas del franquismo creo que fueron bastante quedaron bastante difuminada en esos discursos retirados

Voz 1 40:31 la de ayer en los de allá y

Voz 38 40:34 ese sentido sí echo de menos que no se aprovechara esta fecha redonda esta celebración esta conmemoración para poner el foco también en la necesidad de reformas no me vale el argumento de que no hay consenso para abordarlas cuando empezó la transición tampoco había consenso el consenso es un punto de llegada no es un punto de partida y en ese sentido es urgente desde hace ya tiempo actualizar modernizar cubrirla unas etcétera y avanzar y eso no significa desmontar ningún edificio ni ni echar por tierra lo que se hizo

Voz 1727 41:08 muchas cosas ilumina en esta primera intervención Jesús Maraña voy añadiendo datos es verdad que fue algunos discursos que no quisieron ni el Rey era evidente ni la presidenta del Congreso en fin ahondar en los problemas que tenemos no estaban todos más o menos allí dichos genéricamente si hay una una parte del discurso del Rey que es la que ha tenido más interpretación que es esta

Voz 0623 41:33 integradora que no supone uniformidad ni significa olvidaros suprimir la diversidad territorial ni negar la pluralidad sino asumir y reconocer a todas ellas en una realidad nacional común en la que caben diferentes modos de pensar

Voz 38 41:51 de comprender sentir

Voz 1727 41:53 destacaba el Rey la vocación integradora de la Constitución que cumplía ayer cuarenta años Isabel

Voz 15 42:00 sí bueno yo creo que el el acto ayer como acto institucional de homenaje al al cuarenta aniversario empezó fue un acto que que también en esta época de tensiones constante si de enfrentamientos últimamente en el en el Congreso no especialmente edificantes Nos hemos visto episodios la verdad absolutamente lamentables pues fue muy reconfortante ver un acto como el de ayer efectivamente los discursos fueron discursos institucionales tanto a mí personalmente me gustó mucho el de el de el Rey Felipe me pareció que que era importante que hubiera un acto de estas características que también se rehabilitará el papel tan importante que jugó Don Juan Carlos en la transición y por supuesto en

Voz 38 42:38 el padre aprobar poder votar

Voz 15 42:40 constitución me me parece que

Voz 1916 42:42 efectivamente el debate de la de la reforma constituye

Voz 15 42:45 qué tal está encima de la mesa yo creo que todos los partidos unas declaraciones que hicieron cuando entraron cuando entró en el Congreso todos hablaban yo creo que el debate está ahí yo creo que ya es inevitable que llegue esa ese debate sobre la reforma lo que está claro es que efectivamente pues cada partido tiene su posición yo personalmente lo que me lo que me preocupa es que se utilice la reforma constitucional para deshacer muchos logros el camino andado pero lo que tengo claro es que la inmensa mayoría de los partidos tienen claro que va a haber una reforma constitucional y que cada uno lo que estableció fueron sus líneas rojas y ayer con bastante Guante blanco y de verdad que me quedo con eso porque llevamos una época durísima de imágenes en las que a mí personalmente me parecen muchas veces lamentables en el Congreso pues ayer vimos partidos políticos presentando sus opiniones presentando sus propuestas también sus críticas au sus alabanzas a la Constitución

Voz 1727 43:32 a mí me llamó la atención esta parte del discurso de la presidenta del Congreso de Ana Pastor

Voz 0027 43:37 nunca ha sido un candado

Voz 0140 43:39 que toda obra humana es perfectible que admite reformas ya tenido algunas debemos tomar como ejemplo la prudencia y sabiduría de los constituyentes ninguna Constitución debería reformarse con menos acuerdo del que la creo

Voz 1727 43:53 dije la presidenta del Congreso nunca ha sido un candado es decir esto no se cierra Pablo Casado la llegada en las declaraciones previas habló de una muralla

Voz 1663 44:01 la Constitución está viva la Constitución está perfectamente permeable a cualquier modificación no sólo es el monumento la concordia sino la muralla frente a aquellos que la quiere poner en ríos

Voz 1 44:14 vino a decir Pablo Casado que aunque haya que reformarla

Voz 1727 44:18 bueno él cree que no es el momento por esto que apuntaba Jesús porque cree que tiene que haber consenso de partida no consenso de llegada

Voz 1671 44:24 pero es la diferencia entre concebir la Constitución precisamente como un puro

Voz 0027 44:27 soy partidario como un punto de llegada es decir la costa

Voz 1671 44:30 precisamente por esos dos grandes logros que tiene que es la primera Constitución en doscientos años de las que se desprende un cuerpo normativo y es la primera Constitución que no se hizo contra nadie es decir no fue una constitución de parte sino que fue reconocida por los principales actores incluyendo el PNV que estaba entre bambalinas también aunque no estaba en la propia ponencia constitucional pero yo creo aunque precisamente el logro de la Constitución es que es un campo de juego que evidentemente tenemos que reformar y tenemos que adecuar en término de las reglas pero yo creo que al final más allá de la problemática de la propia reforma lo quiero engarzar con lo que presentadas de los datos un cierto problema que también nosotros tenemos en el debate es que somos muy poco ponderados como país es decir siempre todo o muy bien

Voz 38 45:11 o muy mal no somos capaces de recoger

Voz 1671 45:13 a que durante estos cuarenta años hemos tenido un marco razonable de crecimiento y modernización de nuestro país enorme que seguimos teniendo déficits y problemas pero que hemos logrado precisamente con este marco constitucional por ejemplo tener la cuarta mejor sanidad del mundo o tener un sistema de pensiones que más o menos funciona engarzar los en Europa o que haya alternancia entre partidos cosa que no hemos tenido durante los últimos doscientos años hay que reformar la Constitución la mayoría de la gente lo pide yo creo que además la reforma constitucional viene atravesada por lo que yo creo que son las dos grandes brechas de este país si tú preguntas a la gente por debajo de cincuenta años casi el sesenta por ciento pide una reforma me gustaría saber de qué vale esto es donde más vale los mayores de sesenta y cinco sólo el cuarenta lo pide luego tu pregunta tras el apoyo a la Constitución en por ejemplo País Vasco Cataluña pues te salen los datos del feo que el cincuenta por ciento de los catalanes no votaría a la actual Constitución por lo tanto es evidente que tanto en el tema generacional como en el territorial que son los dos grandes retos que tenemos como país a futuro hay que revisar este este marco de convivencia porque al final lo importante es que todos nos sintamos partícipes de las reglas generales de juego y no podemos negar que durante estos últimos años Mercedes la crisis y también de los problemas territoriales que hemos tenido hay una evidente fatiga de materiales es indudable que nuestro sistema institucional está teniendo problemas y no querer afrontar ese debate de cara pues si simplemente taparse los