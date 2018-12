Hoy por Hoy (07/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1046 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña descarta dimitir por las cargas de ayer de los Mossos aunque admite dice

Voz 1 00:32 que algunas fueron desproporcionadas Aimar Miquel book acaba de admitirlo en SER Cataluña se refiere a la intervención de los Mossos en Girona y Tarrasa donde grupos autodenominados antifascistas y vinculados

Voz 0027 00:41 al independentismo radical intentaron boicotear actos del partido de extrema derecha Vox hubo tres detenidos in medio centenar de heridos Joan Bofill

Voz 0931 00:49 el buque analizarán la actuación de los agentes de ayer que se depurarán responsabilidades si ha habido algún agente que esa extralimitado porque

Voz 2 00:55 varias manchas que dicho crezca mí ni al Gobierno

Voz 0027 00:58 hay imágenes Kenia Mini al president del Gobierno

Voz 0931 01:01 han gustado dice que de entrada

Voz 2 01:03 posterior nada o quiso dado Príncipe de gradualidad y proposición

Voz 0027 01:06 no no se ajustan al principio de proporcionalidad graduales

Voz 0931 01:09 edad que tiene que tener la policía de este país que no tiene intención de dimitir como la tendido la CUP después que una de sus diputadas resultara herida en una de las cargas en

Voz 0027 01:17 en Hoy por hoy acabamos de hablar con el delegado del Gobierno en Madrid sobre otro dispositivo policial que se prepara para la final de la Copa Libertadores en Madrid el domingo dice José Manuel Rodríguez Uribes que las fuerzas de seguridad se han coordinado con las argentinas que están vigilando las puertas de entrada a España para impedir el acceso de hinchas radicales

Voz 0027 02:00 el Aquarius el barco que ha salvado miles de vidas en el Mediterráneo incluidas las de los ciento cuarenta inmigrantes que desembarcaron en Valencia deja de operar lo ha anunciado una de las ONGs que lo utilizaba Médicos Sin Fronteras que lo achaca las campañas de desprestigio de varios gobiernos europeos Rafa Muñiz entre ellos

Voz 1772 02:16 tierno italiano que según Médicos Sin Fronteras ha saboteado sus intentos de salvar vidas el Aquarius lleva dos meses amarrado en el puerto de Marsella sin poder realizar misiones la otra ONG que operan cosos mediterráneos busca ya otro buque que pueda comenzar a salvar vidas

Voz 0027 02:31 CIR de dos mil dieciséis y Kevin Hart el cómico que iba a presentar la gala de los Oscar de este año ha renunciado esta mañana después de que se conocieran unos tuits suyos tuits homófobos que público hace años Aida ABAO

Voz 1727 02:41 unos tuits entre dos mil nueve y dos mil once en los que decía acabo de ver al gay más grande de la historia este tipo parecía Hulk Hogan con tacones otro en el que aseguraba que no dejaba su hijo jugar con casas de muñecas porque eso era de gays Hart ha pedido perdón a la comunidad LGTB y a través de sus redes de Future diciendo que la gente cambia y evoluciona cuando hace mayor ida gracias a la Academia por la oportunidad las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1 03:16 en el capítulo de hoy somos una nación moderna hay prepara hoy celebramos estos esta es una España diferente Nueva España es hoy más libre y abierta más próspero y solidario quiero que ello supondría para celebrarlo por tanto es un día de celebración por ello celebramos este día con solemnidad para una celebración tan importante celebración cuarenta

Voz 4 03:43 hay que celebrar esa Andalucía maravillosa que lo tiene todo a tierra aquí lo tiene todo tenemos que estar todos a la altura

Voz 1 03:48 es el asalto a la altura de Andalucía recoge para que esa crispación tome las calles países hecho falta mucho esfuerzo de un coro skin esquina de Marie Le Pen UCLA dos mil dieciocho significa decir República o la Monarquía parlamentaria una monarquía que a nuestro juicio no es trigo limpio no sabemos las consecuencias que eso tiene

Voz 4 04:30 ya estamos viendo todos con claridad como viene a lo que viene lo que pretende hacer

Voz 1 04:36 sin duda algo que todos compartimos con un espíritu

Voz 4 04:40 Corrie solidaridad que vamos a llamar a todas las fuerzas constitucionalistas

Voz 1 04:44 tenemos una responsabilidad si queréis sí es el camino no se caigan por favor

Voz 5 05:06 respiramos con Pepa Bueno en la plaza pública

Voz 6 05:10 no le lleva Villa no he pro usando y se dan la mano sin importarles las la

Voz 1 05:21 sólo la sombra

Voz 5 05:34 bueno el pobre así pobres o ricos y que soy soñador

Voz 1 05:42 mañana de viernes en Hoy por hoy hablamos enseguida de las elecciones andaluzas del resultado de las negociaciones de Padrón

Voz 8 06:21 pues hombre pues una sorpresa muy grande no han pasado muchos años desde que se fue utilizando un permiso que dieran porque decía que había tenido cuando estaba cumpliendo condena ya sea que haya habido algunos resbalones de alguna informa de algunas informaciones no estaba cumplido ya condena condenado a ciento noventa y tres años de cárcel aprovechando pues que dijo que tenía un permiso de trabajo en algún país latinoamericano se fue ella volvió no entonces ha añadido un delito más absurda a su historial no que es el quebrantamiento de condena no pero hay que pensar que que está por medio el proceso de extradición brasileiro que supongo será complicado todos lo entendemos después el que los delitos de Atocha prescribieron ya lo mismo que han sido prescritos amén el de Tejada que nunca se sometió a la justicia española y que a lo mejor también está prescrita la misma aplicación de la condena por mucho que haya habido quebrantamientos de condenas y se basan en delitos prescritos en fije su tema tienen que analizan nuestros abogados para ver cómo queda

Voz 1727 07:29 jurídicamente pero políticamente y emocionalmente sobre todo me ponían la Clarín quienes vivieron aquello no

Voz 8 07:36 sí la verdad es que estuve hablando con mis compañeros son algunas de las mujeres o es de los que murieron compañeras y queridas amigas no es bueno perdone estábamos muy nerviosos porque sí es una situación realmente muy dura no a pesar de que sabíamos que éste estaba siendo buscado desde hace muchos años y que estuvo en la cárcel algunos años también que era el el el más el que más directamente mató no no sé cómo explicarlo no

Voz 1727 08:07 el yo al nosotros siempre fuimos el sí

Voz 8 08:09 venció con nuestros asesinos eso yo de reconocer que últimamente hablando de la necesaria reconciliación entre españoles que lleva cualquier trabajo de la memoria histórica estoy trabajando exige un mínimo de memoria compasiva de ética compasiva compasiva con los asesinos si el Estado español que eso democrático derecho tiene que aceptar que al asesino en este caso al asesino de Atocha hay que aplicarle la ley con toda su realidad con todo su contenido y eso significa un mínimo respeto hacia los asesinos yo creo que eso que nace de esa idea de de ética compasiva es imprescindible en este caso entonces yo estoy este sábado no yo creo que es es muy importante seguir ese camino por supuesto abierto por Azaña el presidente Azaña en la Segunda República Española yo treinta y ocho cuando en Barcelona habló de paz piedad y perdón no piedra ayer se recordaba

Voz 1727 09:17 esa frase de de Azaña diciendo Si las generaciones futuras vuelven a tener la sangre caliente

Voz 8 09:24 exacto se acuerden de de dos recuerden de dónde venimos verdad de todos los que hay que cubrir desde las estrellas lejanas nos gritan paz piedad y perdón

Voz 1727 09:37 la compasión es una parte muy importante de la inteligencia de la inteligencia personal de la inteligencia colectiva sin ninguna duda ya vemos que el proceso personal el proceso político Alejandro Ruiz Huerta lo ha hecho muy largo de estos años de una manera de una manera admirable complicado pero admirable un abrazo enorme

Voz 8 09:58 bueno muchas gracias a vosotros el buenos días buenos días

Voz 1727 10:03 da gusto verdad bueno como conmueve esa nobleza no

Voz 1671 10:06 te da gusto la verdad es que sí

Voz 1727 10:08 a gusto porque él recorremos dos cosas no cuál es la vida

Voz 1671 10:11 herencia cuando estamos en democracia entre la venganza y la justicia que consiste al fin y al cabo en la aplicación de la ley con todo su peso y todo su rigor por supuesto pero desde el reconocimiento de los derechos de aquellos que también cometió un error y segundo no olvidemos una cosa a hemos hablado muchas veces de nuestra Transición modélica incruenta al menos novecientas personas perdieron la vida durante la Transición el cuatro de diciembre rememora vamos a uno de los Mártires de la autonomía andaluza

Voz 1727 10:37 halaga la manifestación de Málaga se Castaño sí

Voz 1671 10:40 y no olvidemos eso que hubo terrorismo

Voz 9 10:42 hubo intentos de golpe de Estado

Voz 1671 10:45 de violencia policial todo aquello también es

Voz 1727 10:48 esta memoria y ahora estamos aquí a las nueve y once en las ocho y once en Canarias estamos en el dos mil dieciocho y tenemos por delante un curso político al que no le falta de nada el resultado de las elecciones

Voz 10 10:59 en en Andalucía evidencia un vuelco en las

Voz 1727 11:05 decisión de voto de los andaluces eso es evidente un giro a la derecha la suma de todas las derechas le pongamos el apellido que le pongamos Se impone a la suma de la izquierda que pierde votos de manera significativa en esta en esta cita la noticia es la irrupción de Vox eh con una fuerza que nadie se esperaba Isabel tú en el ISIS primer análisis del resultado electoral andaluz

Voz 11 11:29 para mí el el primer análisis es que los andaluces han dejado clarísimo que no quieren que el PSOE siga gobernando la Junta de Andalucía yo creo que ese es el mensaje más claro cómo va a ser posible eso cómo se va a articular esa es la gran duda quién va a llevar la voz cantante quién va a ser el protagonista va a llegar una coalición o simplemente va a ser un pacto de investidura pero yo creo que el mensaje es clarísimo desde de vista a través de dos T2 dos datos primer obviamente el resultado electoral del Partido Socialista y luego la abstención tan grande que ha habido en las elecciones en las andaluzas que los mensajes de hartazgo dejar muy claro que no quieren que el Partido Socialista siga en la Junta de Andalucía en el centro derecha que fue un tema que estuvimos hablando muchísimo en las tertulias previas a las elecciones pues la la división es muy grande los puntos de vista absolutamente en algunos casos yo creo que bastante encontrados yo creo que lo importante es hacer un pacto de mínimos yo creo que sería bueno que hubiera una coalición una coalición en mi opinión entre Ciudadanos y Partido Popular hicieron que sería sería lo óptimo no tengo claro que vaya a ser eso lo que lo que va a pasar lo que también tengo claro es que las líneas rojas que se está marcando unos y otros han manera de ya que estamos en el día de homenaje a la construcción tiene que ser la Constitución en el sentido de decir cualquier propuesta de cualquier pacto tiene que estar dentro la legalidad porque todo lo que está fuera de la legalidad que es verdad que hay algunas propuestas que están fuera de la legalidad no tienen que ser pacto de gobierno

Voz 1727 12:55 a que os suena esta modulación en el discurso de Pablo Casado de las últimas horas porque escuchábamos nítidamente como decía hace dos días está en manos de Vox entrar incluso en el Gobierno eh era lo que venía a decir ayer sin embargo Jesús dice no no el pacto es con Ciudadanos y luego ya veremos

Voz 1046 13:15 hace dos días dejó abierta la posibilidad o la oferta de que Vox estuviera incluso en el Gobierno y ayer en los corrillos de del día de la Constitución marcó a distancia dejó claro que el pacto la negociación se abre con Ciudadanos por lo tanto sitúa voz se oiga usted verá sea pues uno apoya hace responsable de que haya cambio de gobierno en Andalucía o no no bueno es un tacticismo político que a mi juicio lo que sí hace es bueno pues difumina

Voz 12 13:42 claro lo suavizar

Voz 1046 13:44 toda la confrontación y el discurso que desde el PP se hizo sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y el apoyo supuestamente ilegítimo impresentable rechazable etcétera por parte de los independentistas de algún modo eh bueno pues es trasladable a esta situación ahora porque Vox obviamente defiende posiciones que están fuera de la Constitución de manera que en ese sentido yo creo que el PP ha llegado a la conclusión de que de cara a los próximas citas del ciclo electoral le conviene más sumar eso sí yo no me cabe duda de que va a haber acuerdo a gobernar el PP con los apoyos sean estables sean puntuales no sé si porque sacar ciudadanos incluso creo que colocará de cuando en cuando al PSOE en la tesitura de si apoya o no apoya determinadas cosas que Vox no apoyará pero entrará en esa confrontación también no porque a mi juicio lo que se abre ahora es una una un múltiples escenarios de cara a las próximas citas electorales que incluyen también después de lo de Andalucía las tesis que dentro de algunos sectores del PSOE ya defienden que el PSOE debe competir por el centro e intentar dejar abierta la suma con ciudadano no sentimientos citas electorales no exclusivamente hacia la izquierda todo eso me parece que queda abierto después de los resultados

Voz 1727 15:06 fíjate que Ciudadanos teniendo un resultado espectacular porque ya teñido de Andalucía realmente los dos únicos que crecen son ciudadanos son los únicos pero teniendo un buen resultado en Andalucía sin embargo ese panorama que describe Jesús que no es nada descartable es decir que el PSOE ahora de no olvidarse de del centro iba ya por él estrecha mucho el el territorio a al partido Albert Rivera porque tenemos dos derechas a su derecha teoría en teoría al menos para entendernos

Voz 10 15:36 hizo un partido del poderío del PSOE todavía hoy si se quiere poner

Voz 1727 15:44 la la trinchera del centro se lo estrecha mucho

Voz 1671 15:47 claro pero aquí vamos a ver el juego posicional no de todas maneras si queréis empiece momento por Andalucía gran me voy este dilema porque aquí hay la la cita fundamental es el veintisiete de diciembre cuando se constituya el Parlamento

Voz 1727 15:57 vale hay siete puestos a repartir

Voz 1671 16:00 y ahí es donde vamos a ver las señales más claras de quién va a tener la presidencia que seguramente será Ciudadanos ICOM ahora una mayoría de derechas en la mesa a partir de ahí yo sigo pensando que el resultado más seguro es que va a haber una coalición digamos así una suerte de gobierno bicéfalo de Ciudadanos y el PP con las mismas consejerías apoyado desde fuera Vox porque luego ciudadanos construirá intentara construir el relato de

Voz 0027 16:20 hombre tenemos que entrar en el Gobierno para poder girar

Voz 1671 16:23 hacia el Partido Socialista para buscar apoyos de vez en cuando por esto del frente constitucionalista que evidentemente es una ropaje

Voz 1727 16:30 sí naturalmente que tienen todo el derecho es legítimo

Voz 1671 16:32 cambio obvio pero tienen que saber también que bueno pues

Voz 1727 16:35 que eso tiene un precio sin duda todas las decisiones en política tiene claro por eso está

Voz 1671 16:40 de hecho el problema que afrontaba Ciudadanos es como explica luego en el exterior no sobre toda la Liga a los liberales europeos que no les gusta absolutamente nada la posibilidad de un pacto por eso el PP lo está haciendo cierto favor diciendo vamos a empezar a negociar nosotros dos y a poner entre la espada y la pared a Vox que voz nos va a dar la investidura gratis eso no va a ser problema pero es que Ciudadanos lo que aspira ahora mismo está clarísimo es hacer el partido que desempate en las próximas autonómicas es decir a que dependa de ellos el colocaron presidente del PSOE o un presidente del PP porque Vox está en una esquina ir a digamos la así podemos está en la otra desde esa posición ellos hasta a ostentar alcaldías

Voz 1727 17:19 este es el punto de vista es decir si no se tiene una vocación de ser el primero pues que te que te estrechen el territorio desde la derecha desde la izquierda no es tan dramático el dilema que yo plantea

Voz 1671 17:29 queda claro no se al final tú tienes poder de negociación pero al final te da el drama un poco para ciudadanos es que en estas andaluzas la falta de un escaño

Voz 1727 17:37 no

Voz 1671 17:37 porque si hubiera tenido un escaño más la suma con PSOE Ciudadanos daría un lado con PP Vox y ellos da al otro entonces ya tiene todo el poder de negociación problema es que le ha faltado uno y por lo tanto sólo se puede escolar hacia la derecha para intentar Gober

Voz 11 17:50 estaba muy de acuerdo con estas diciendo yo creo que además Ciudadanos a mi manera de ver sobre todo en Andalucía no olvidemos que fueron los que le dieron el apoyo al Partido Socialista de los que hicieron que que fuera que tuvieran en el Gobierno de la Junta en la en la última legislatura todos ellos también arrastran de alguna manera ese cara a su electorado y cara a cara a situación actual pues esa responsabilidad barra como han hecho muchas gracias pues ese ese corresponsabilidad de lo que ha podido ser el Gobierno de de del Partido Socialista Andaluz yo creo que Ciudadanos no tiene otro remedio que ya a un acuerdo con el Partido Popular creo que sería bueno para Andalucía que no sea sólo un acuerdo de investidura que sea un con un acuerdo de gobierno y que sean capaces de plantear un gobierno de manera conjunta y creo que además sería bueno también electoralmente cara al resto de las citas electorales tanto en en en autonómicas municipales como hipotéticas generales cuando no lleguen que sean capaces de llegar a ese acuerdo pues yo creo que el electorado de centro derecha está deseando que PP y Ciudadanos entiendan entonces sí que creo que para ellos es una oportunidad ahora el apoyo de de Vox yo creo que para Vox la situación es muy cómoda ellos deja clarísimo que van a favorecer que haya un gobierno distinto del que había del Partido Socialista y luego se van a mantener en su escaño criticando mantenían

Voz 1727 19:02 sus posiciones sin entrar en Gobierno bueno

Voz 1046 19:05 la clave de futuro es qué tipo de extrapolación no que tipo de consecuencias tiene lo ocurrido en Andalucía o cómo se puede trasladar al resto del Estado y al resto de las citas no hay hay análisis diversos pero me parece interesante saber que desde el Gobierno se ha hecho un poco el análisis de que la clave del de su desastre puedo decirlo así del PSOE en Andalucía ha sido más la desmotivación la desmovilización la abstención que todos los demás factores que están ahí también Ciudadanos ha tenido la virtualidad de que además no le ha desgastado haber compartido haber sido el socio de gobierno de los últimos años todo ese desgaste lo ha asumido el el PSOE de Susana Díaz confían en que esa traslación se difumina se difumina haría precisamente con una movilización desde la izquierda no por decirlo así que no excluye esa competencia por el centro insisto porque ahí esa presión desde dentro del PSOE porque está ahí ese campo de juego no pero todo eso va a ser muy interesante ver cómo se van haciendo los movimientos para ver el terreno de competencia política

Voz 1727 20:06 seguimos hablando enseguida hay ojo a este dato que acaba de publicar el INE su bidón en el precio de la vivienda se ha encarecido en el tercer trimestre un siete con dos por ciento respecto al año anterior la mayor subida en once años Aimar

Voz 0027 20:20 por territorios es en Madrid en la Comunidad de Madrid donde más sube un diez con nueve por ciento respecto al año anterior después Melilla Cataluña un nueve con uno por ciento Inditex

Voz 1727 20:31 tras esta de encender que Barcelona probablemente

Voz 0027 20:33 entendemos que si no se que su vida

Voz 1727 20:36 pero la viendo un siete dos por ciento tildan de ese precio hacia arriba las grandes capitales

Voz 15 21:35 sí

Voz 17 21:41 día hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Babysitter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 28 24:45 el y la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno eh

Voz 1727 25:33 ocho y veinticinco en Canarias con Pablo Simón Isabel Benjumea Jesús Maraña así que quería rematar Pablo Simón sobre Andalucía

Voz 1671 25:42 ah sí por lo que decía Jesús que la la hipótesis que mantenía el Gobierno que es que todo se debía a la desmovilización de la abstención no le da es decir trescientos cincuenta mil votos de la izquierda se han abstenido la izquierda ha dejado casi setecientos mil ha habido un flujo que se le ha ido a ciudadanos osea que no no las cuentas no salen

Voz 1727 25:59 ya ven ustedes aquí seguimos con las cuentas alguien más quería decir algo Isabel

Voz 11 26:02 no en relación a la al impacto en las en las hipotéticas elecciones generales efectivamente cada uno está haciendo una lectura en función del interés

Voz 1727 26:10 cuando yo creo que hay que verlos

Voz 11 26:13 los muy muy muy pormenorizadamente verdaderamente lo que ha ocurrido en en Andalucía yo sí creo que se puede extrapolar por lo tanto habrá que tomar medidas que cara a las generales

Voz 1046 26:21 me parece que la clave es si lo que ha ocurrido y el resultado nos lleva a un escenario de más crispación de más polarización que obviamente interesa desde luego a Vox y muy probablemente a otras fuerzas que puedan exprimir en ese sentido la mayor movilización que la que se ha producido en Andalucía Il yo creo que el deseo colectivo porque a mi me parece que eso sí es mayoritario de que vayamos viendo posiciones políticas sólidas estables con soluciones de futuro etc va a estar muy interferida por el asunto Cataluña no nos olvidemos que veremos los estudios poselectorales que será muy interesante a la editar los con lupa pero el crecimiento de Vox aparte de otros factores que pueden ser comunes que son incluso globales etcétera está el factor de la excitación del nacionalismo español donde ha mordido claramente al PP a ciudadanos y ha llevado a quedarse en casa también aparte de la izquierda y eso con el juicio pendiente de los presos Independent Vistas etcétera va a estar condicionado iba a producir la posibilidad de que ese escenario y esas motivaciones digamos más y más emocionales se reproduzca

Voz 1727 27:30 que piensen la situación la crispación creciendo y sin embargo teníamos nosotros un clamor en los últimos días esta mañana de los oyentes las es diciendo pero no va a ser posible que nos entendamos no es posible que busca

Voz 23 27:42 quién se va a atrever a mirar más allá de la cita electoral no pienso hacer nadie no no se va a hacer nada

Voz 1727 27:48 pensar en la siguiente generación pues nosotros vamos a mirar este fin de semana porque estamos en mitad de un puente y tenemos un reto muy importante de seguridad el domingo y antes del domingo ya lo tenemos estos días pero el domingo sobre todo en la final de la Copa Libertadores el Gobierno se ofreció es sabido acoger en Madrid hizo un partido de alto riesgo que los argentinos fueron incapaces de organizar en su país tuvieron que cancelarlo por el altísimo nivel de violencia que lo rodeaba detrás de esa amenaza están las barras bravas eso que aquí equivocadamente muchos interpretan como la manera argentina de vivir el fútbol bueno en realidad son grupos organizados muy violentos con conexiones más o menos disimuladas con el poder el Deportivo y el político como puede permitirse eso el país que nos regaló a Di Stéfano Maradona a Messi Aimar tú le has preguntado por este fenómeno a Wall con Adamo que es uno de los periodistas de investigación más respetados en Argentina

Voz 0027 28:48 si escribe en La Nación su libro La raíz fruto de veinte años de trabajo sobre la corrupción en Argentina es un auténtico fenómeno editorial en ese país en esa radiografía

Voz 1483 28:56 la corrupción aparece la clase política el poder

Voz 0027 28:58 judicial los sindicatos el periodismo también las barras barba

Voz 1727 29:02 vamos a escucharlo

Voz 0027 29:05 bueno ya que son las barras bravas porque tenemos que entender las como algo más complejo que una afición radical de un equipo de fútbol

Voz 29 29:13 porque son la argentino una maquinaria que mezcle a mano de obra desocupada un pero políticos delincuentes ICANN definitiva terminan siendo mucho más que el hooligan tradicional que podríamos estar viendo en Inglaterra sino que son personas que sirven para todo propósito siempre hay que sea un propósito delictivo

Voz 0027 29:36 mano de obra que trabaja para quién

Voz 29 29:38 se ha para políticos empresarios ICA en definitiva lo que terminamos observando en Argentina desde hace ya décadas si esto excede a un Gobierno excede un partido político es que una y otra vez incluso candidatos electorales de lo más diversos partidos terminaron recurriendo a esto barras bravas para a llevar personas a votar

Voz 0027 30:03 política argentina le debe favores a los barras brava

Voz 29 30:06 por supuesto esto sonido y vuelta en el cual por un lado la política argentina muchas veces recurre a los barras bravas para que esas tareas que son desagradables que los políticos no quieren aparecer haciéndolo y por otro lado en una vuelta los barras bravas

Voz 1642 30:24 han convertido prácticamente en empresarios por qué te digo esto en el último partido de hecho han llegado en el último en el único Boca River que aquí en Buenos Aires por la primera final de la Copa Libertadores y se calcula que como mínimo los barras bravas Sáez de Boca Juniors que en ese momento fueron los locales terminan generando negocios o al menos siete millones de pesos entre en el manejo de compra venta de entradas la reventa de esas centradas los diferentes que a menudo lo que no quieren es problema terminan cediéndole tajada de negocio Boca Juniors aquí en la Argentina prácticamente no vendió entradas ya estuvo fueron distribuidas por el propio club hilos barras bravas no las compran por Internet Si buscas es mientras no parecen con lo cual la entrada de los barra brava que en estos momentos están deambulando por Madrid y por España no pagaron entrada la consiguieron de favor alguien serás dio

Voz 0027 31:26 todas las barras bravas son igual de violentas

Voz 1642 31:29 no hay algunas que son famosas por su capacidad de agresión entre otras por supuesto Boca Juniors es una dama conocida Si se quiere internacionalmente pero tienes otras que son menos conocidas ejemplo All Boys que famosa por su antisemitismo he de decir que cada vez que se enfrenta con un club como es Atlanta casi D'Huez es un club muy cercano al corazón de la comunidad judía en la ciudad Buenos Aires siempre hay problema

Voz 0027 31:59 aquí están los barras bravas protegidos de alguna manera ante la policía o incluso ante la justicia

Voz 1642 32:04 que jueces y fiscales terminan protegiendo a los barras bravas o incluso dirigentes de distintos equipo de fútbol que levantan el teléfono impiden por esto garra bravas

Voz 0027 32:18 Mauricio Macri el presidente de Argentina fue antes presidente de Boca como Actuelle ante la doce que es como se llama la barra brava de Boca

Voz 1642 32:27 pues es muy interesante porque como presidente de la Argentina ahora lidera un intento por tratar de acotar a las barras bravas de todos los equipos lo interesante que en su pasado como presidente de Boca hubo un momento en el cual hubo una investigación sobre la legendaria tose la no se sabe cuál fue su respuesta a la justicia cual que no le constaba de la existencia de barras bravas en el en el club Boca Juniors

Voz 0027 32:55 ni mucho menos la existencia de la se

Voz 1642 32:58 estamos hablando de los hace unos diez años

Voz 0027 33:01 innoble con nuestra La2 llevar

Voz 1642 33:04 décadas el hecha cuando asumió como presidente boca La dos es ya existía ya una así el dijo que no le constaba la existencia ni de las ahora

Voz 0027 33:14 hubo muchísimas gracias buenos días

Voz 1642 33:17 que tenga muy buen día

Voz 1727 33:19 qué interesante Aimar ya te puedes ir de fin de semana ante las ganado qué interesante y qué inquietante no

Voz 1671 33:27 no luego luego la paradoja de que al final son justamente los que van a venir al partido aquí tanto los barra brava como los dirigentes políticos ligados al club que son justamente los mismos principales responsables de la problemática que habido de seguridad para celebrarlo en su propio país no la las cosas curiosas

Voz 1727 33:43 este hombre hubo al con Aramón tiene razón el nivel de tolerancia con la violencia en el fútbol que criticamos aquí es nada no Jesús comparado con lo que estamos contando

Voz 1046 33:53 aquí creo que no eso sí se ha avanzado bastante hubo etapas en las que el escenario era muy similar al que se dibuja no tiene bastante que ver con el fútbol concebido como negocio puro y duro también por las los dirigentes que llevan a que a mí me tenía sorprendido esto de que se eligiera traer a Madrid ese partido no por ejemplo a cualquier otra ciudad latinoamericana más cercana Buenos Aires Italia me padezcan esto bueno entonces a quién viene los únicos que tengan capacidad económica para venir salvo lo que está diciendo esté entrevistado que es los propios clubes o alguien está patrocinando el asunto no

Voz 1727 34:28 de avión gravísima Buenos Aries mal eso sí claro es claro no está al alcance de bolsillo de cualquiera argentino

Voz 11 34:34 a mí lo que me escuchando este este tipo entrevistas si efectivamente si miramos a los enfrentamientos que hemos vivido en el fútbol europeo que aunque ha mejorado sigue siendo impresionante a mí yo siempre creo que hay que hacer responsables a los clubes es decir a que el club que permita tener aficiones que sean de este tipo violenta que organicen este tipo de situaciones peligrosas dramáticas costosas tan costosas como que no son capaces de de mantener el partido en

Voz 0027 35:00 su país pues no es ser drástico de tomar medidas

Voz 11 35:02 es dramática y se le deja usted fuera de la competición se cierra el estadio IM Isère muy muy muy muy estricto en la aplicación de medidas duras contra aquellos clubes que permiten que haya aficionados de este tipo ir a mí lo que

Voz 1727 35:15 preocupa de lo que pueda pasar en en Madrid

Voz 11 35:18 Madrid está preparadísima para lo que va a ocurrir pero creo que puede puede ser una situación complicada hay espero que bueno en la medida de lo posible ese controle hice evite un espectáculo lamentable como lo que se vivió en en Buenos Aires

Voz 1483 35:30 ya no Barbacid le gusta el fútbol pues sí la verdad es que sí y en y en el Boca River con quién vamos no hay no hay no hay no

Voz 1727 35:39 en ese no y yo me preguntaba escuchando esta entrevista hay en fin lo venimos contando estos días nos ahorra algo a las sociedades este tipo de Placebo igual nos está ahorrando algo no porque lo que ese la tensión la ahí hay que se vierte que el fútbol no no lo merecen

Voz 1483 36:00 solo otro sitio bueno como acaban de comentar afortunadamente en España no tenemos ese problema ahora hay bueno pues el fútbol yo creo que sirve de un entretenimiento que la sociedad también necesita una vía de escape

Voz 1727 39:38 medio de las grandes palabras sobre el pasado de las grandes palabras sobre el futuro en el aniversario de estos cuarenta años de progreso efectivamente hemos querido hablar de ciencia con un referente científico fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas este dando la voz de alarma sobre algo

Voz 0027 39:59 a lo que yo estoy sobre mojado en la falta de financiación pública para la investigación contra el cáncer en este país qué está pasando Mariano Rajoy yo clamo por la falta de fondos contara toda la investigación no solamente controlar el cáncer yo creo que con nos hemos olvidado de la ciencia

Voz 1483 40:22 tuvimos un momento de esperanza cuando esté Gobierno creó el Ministerio de Ciencia que tanto se le pidió a Pedro Sánchez pero después la verdad es que estos seis meses pues han estado prácticamente sin contenido no esperemos que no sorprendan en los próximas semanas pero por el momento prácticamente no ha pasado nada con ese con ese ministerio

Voz 1727 40:47 hubo esperanza al principio no se creyó que que si va a apostar decididamente por la ciencia

Voz 1483 40:52 bueno no fuimos tan optimistas pero por lo menos el hecho de crear un Ministerio pues por lo menos ponía la ciencia a nivel de Consejo de Ministros que eso fue lo que se se pretendió pero la verdad es que yo repito llevamos seis meses sino ávido prácticamente ninguna novedad la verdad estamos estamos muy muy muy muy preocupados también también quisiera desde estos micrófonos lanzar un llamamiento a la a la sociedad no el otro día la COSCE la la la la la sociedad que agrupa a todas las sociedades científicas españolas lanzó un informe demoledor es decir el el año pasado el setenta por ciento de la financiación para investigación volvió al tesoro es decir no se gastó sin embargo esto no fue titular de los grandes periódicos de nuestro país imagínense qué hubiera pasado si hubiera sido en la sanidad no sabría ha habido manifestaciones sin embargo pues esto salía en una noticia en un diario digital y poco más no entonces creo que también somos todos responsables de la falta de presión que ahí es sobre nuestros gobernantes para que la ciencia tenga una prioridad real en nuestro país ideas de aquí pues ya digo lo que pedimos es que en este a este año por favor no se de Huelva un solo euro que se gaste todo el presupuesto pequeño Ello pequeño que estamos estamos en un presupuesto del año dos mil hemos retrocedido dieciocho años

Voz 1727 42:29 el acuerdo de Presupuestos que presentó el Gobierno en el mes de octubre prevé un aumento para la ciencia del seis con siete por ciento Esos poco mucho

Voz 1483 42:36 bueno el el el aumento del seis por ciento de del setenta por ciento que se devuelve pues prácticamente es como es sino hubiera aumento es decir el aumento tendría que ser ese setenta por ciento que ser vuelve al año pasado que este año no se devuelva nada eso implicaría ya un aumento de tres veces practicamente el el el el gasto el gasto en ciencia no porque realmente el país está queda cuando los jóvenes se van o abandonan los mayores pues la mayoría somos funcionarios Si bueno pues van tirando o vamos tirando y la verdad es que la ciencia está en una situación muy precaria en este momento

Voz 1671 43:17 muy de acuerdo con esa reflexión pero incluso iríamos podríamos ir más allá no incluso dentro de ese aumento que contempla el propio Ministerio una parte casi el cuarenta y cinco por ciento son préstamos que es lo que tiene más baja ejecución no

Voz 1483 43:29 claro ese es el ese es el truco ése es el dinero que no se gasta que no se ejecuta Iker revierte al Tesoro

Voz 1671 43:36 en el titular pero claro electos drásticos

Voz 1483 43:39 financiar la investigación pública a base de de de presuponen de de de préstamos evidentemente no tiene lógica aunque podría tenerla ese realmente se utilizaran es decir yo no estoy en contra de los préstamos lo que esté en contra es que no se gaste ese siga poniendo en el presupuesto con lo cual no deja de ser ya más que un engaño antes un poquito encubierto y yo creo que ya ya abierto no

Voz 11 44:04 la prima el principal motivo de que no se había gastado setenta por ciento es porque son préstamos lo cual qué es lo que lleva a que no se esté gastando en el presupuesto

Voz 1483 44:12 eso es lo tendrían que preguntar a al al ministro la mayor parte es por los préstamos pero también ha habido me consta que ha habido partidas que no sean ejecutado por razones administrativas

Voz 11 44:24 sea que se han quedado directamente

Voz 1727 44:26 en origen proceso correcto

Voz 1046 44:29 esto fue una de las de las cuestiones que llevar a la reflexión en referencia a lo de la aprobación de Presupuestos la negociación de presupuestos o no hay una parte que sin Presupuestos nuevos es decir prorrogando los que había esta es una de las partidas importantes pero hay otras el fomento del turismo español etcétera que no se gastaban que no ejecutaban con el Gobierno anterior a mi me parece que esto demuestra también una debilidad a la hora de plantear proyectos de país de los que hablamos tantas veces no es tal el bueno la falta de confianza en que hay que cambiar la estructura económica ahí los motores de nuestra economía que no sólo no se apuesta por la I más D más i sino que es que no se gasta lo que se presupuestan es una cosa

Voz 1727 45:17 eso habla de una ausencia de rendición de cuentas muy importante es decir con lo que cuesta enhebrar un presupuesto con los claro bueno al Gobierno anterior uno le costaba porque tenía mayoría para hacerlo no hay que entender lo que puede suponer esto para la cantidad de jóvenes que se han tenido que visto para desarrollar los conocimientos adquiridos y completarlo buscando financiación debajo de las piedras para cualquier proyecto de investigación no porque se se emplea mucho tiempo en buscar financiación

Voz 1483 45:43 sí más de la mitad de nuestro tiempo operamos hoy en día es por lo menos en el campo en que yo me muevo la investigación biomédica en general sino no consigue uno dinero de fuera de España es imposible trabajar con los con los dineros que ahí luego los problemas administrativos tengo imagínense que mi proyecto el proyecto que yo tengo ahora de del Gobierno termina el treinta y uno de diciembre no tenemos ni idea ni si nos van a dar el nuevo proyecto ni cuando no lo van a dar ni cuánto nos van a dar entonces imagínese usted una empresa el Corte Inglés que que no supiera lo el presupuesto que tiene para el uno de enero no es decir no verse sería imposible de funcionarios te hace ya digo vamos funcionando pues a base de parches en mi caso particular sobre todo el ochenta por ciento del dinero que que que tiene mi laboratorio viene de fuera de España

Voz 1671 46:39 perdona es que quería escuchar también su reflexión señor Barbacid sobre la carrera investigadora en España es decir estamos siendo capaces porque tengo la percepción de que no de fijar todas esas personas que evidente no hay parece ya esa escalera que había con el post doc la investigación postdoctoral que se han retirado muchos fondos a esto estamos siendo al menos ahí tiene usted la percepción de que hay conciencia de eso porque a menos en mi campo parece que no pero no es insuficiente

Voz 1483 47:02 es en el mío tampoco los científicos llevamos clamando de hace muchos años una reforma en la Administración pública para que se reconozca el estatuto de un investigador no que tenemos unas peculiaridades que no son las mismas que tiene el resto de la administración pública por ejemplo nosotros si recibimos proyectos cada tres años es imposible quedemos contratos de más de tres años es más si yo contrato a un técnico en el segundo año de mi proyecto sólo le puedo dar un contrato por un año bien pues esto resulta en concatenación de contratos y hemos tenido que despedir a gente por ello no entonces quiere decir que son pequeños detalles administrativos que seguro que no interesan a la sociedad pero hombre

Voz 1727 47:47 claro que interesa hay muchos padres y madres protagonistas escuchándole no le quepa

Voz 1483 47:52 pues aquí lo importante es que me escuchan del mire oye la idea del Ministerio de Administraciones corrigiera

Voz 1727 48:00 qué tal con Pedro Duque bueno

Voz 1483 48:03 he tenido una pequeña reunión con él pero bueno no no es suficiente para sacar conclusiones ya digo a las conclusiones como decimos en España por sus hechos les conoceréis entonces hasta ahora pues desgraciadamente de decir que no ha habido hechos

Voz 11 48:17 sí con comentaba que el ochenta por ciento de la financiación que recibe para su investigación es es de fuera de España ir en quería preguntarle si funciona no no las colaboraciones público privadas a la hora de de sacar adelante los proyectos de investigación si existe algún tipo de política para Atracción de Inversiones en España tanto privadas como públicas para para temas de investigación y en tercer lugar dónde estamos en comparación con Europa donde estamos con comparecen con

Voz 1483 48:46 bueno eso es seguro que hay cifras si estudios más cualificados que lo que yo pueda decir ahora es decir en España sí que tenemos en la fama de formar muy bien a nuestros científicos los científicos españoles cuando salen al extranjero son muy valorados y muy apreciados pero en cuanto a cifras la verdad es que yo no me dedico a esto simplemente decirle es el tema de la financiación que eso sí que lo lo puede decir España se habla mucho de la financiación privada que duda cabe que es importante pero pero hay que empezar no podemos empezar la casa por el tejado la financiación para la investigación tiene que ser publica en su gran mayoría yo tengo contratos con empresas con empresas extranjeras

Voz 1727 49:29 en empresas españolas no no

Voz 1483 49:31 pero esto es digamos un poco la la la la miel sobre el pastel lo importante es la harina y los huevos que hace el que hay que el pastel no lo otro ya los adornos pues hombre a mí encantado me vienen bien ese es un proyecto de un millón de euros por tres años que evidentemente bien estupendamente al laboratorio pero vamos esa no es la base la base tiene que esa es la financiación pública

Voz 1046 49:57 qué opinión tiene el señor Barbacid sobre estos datos que vamos conociendo desde hace ya unos meses no de desabastecimiento de medicamentos algunos de ellos oncológicos no de tratamientos oncológicos y demás que parece que obedecen fundamentalmente a los intereses de bueno de elevar precios por parte de laboratorios bueno una falta de control en ese sentido de garantías para que los pacientes los enfermos reciban a los tratamientos que tienen que recibir Meso me tiene muy en cierto modo irritado porque esto colocándolos en paralelo con lo que usted está denunciando que es la falta de apoyo a la investigación a lo público me parece que no sé si hay una buena relación y una buena coordinación de lo que se debe exigir a las empresas a los laboratorios las multinacionales farmacéuticas y bueno los derechos de los pacientes la parte suya es la de investigación de avanzar en todos

Voz 1483 50:54 bueno este tema la verdad también me viene lo conozco tangencialmente se que es un sistema muy complicado la el mundo occidental desde hace ya muchísimos años ya ha dejado en manos privadas nuestros medicinas es decir si ahora en las farmacias tuvieran que retirar todos los fármacos que han sido generados por por empresas privadas la industria farmacéutica se quedarían vacías no entonces qué duda cabe que no podemos como usted muy bien dice vejar este proceso sin control hay que controlarlo Biden quizá se refiera a una noticia que ha salido ahora recientemente de una empresa sudafricana que ha retirado unos fármacos para cobrar más bien este es un tema que realmente está en manos de las autoridades sanitarias y yo la verdad no no no estoy cualificado para comentar

Voz 1727 51:45 terminamos sabíamos invitado Mariano Barbacid para que hiciera Gon Gon Góngora con la campana la investigación necesita apoyo público la investigación en España necesita un plan serio inversiones como mínimo que se gaste lo presupuestado con eso ya no

Voz 1483 52:03 con esos nos daríamos satisfechos al menos hasta que haya nuevos presupuestos una buena nota

Voz 1727 52:08 dije el campo de investigación de Mariano Barbacid

Voz 1483 52:11 bueno que seguimos avanzando en en en cáncer en todas las áreas en general y en cáncer que es todavía quizá el reto con justo con con las enfermedades neurodegenerativas más importantes que tiene nuestra sociedad se va haciendo avances evidentemente es una carrera de fondo o mejor dicho son muchas carreras de fondos porque cada cáncer es una carrera de fondo en sí misma pero qué duda cabe que hace diez años ahora estamos mucho mejor que hace diez años no digo que hace veinte que aquí es que hace veinte años no teníamos la medicina de precisión ni las terapias dirigidas la inmunoterapia hace veinte años que no es tanto no que es nada

Voz 1727 52:50 que es nada veinte años así que tenemos que presumir que hoy estamos un poco peor que dentro de diez años

Voz 1483 52:56 absolutamente dentro de diez años estaremos mucho mejor que