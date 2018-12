Hoy por Hoy (07/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias el precio de la vivienda en España se incrementó más de un siete por ciento en el tercer trimestre en relación con el mismo periodo del año pasado en el caso de las viviendas de segunda mano el precio aumentó al mayor ritmo de los últimos once años informa Toñi Fernando

Voz 0202 00:23 la vivienda nueva incrementado su precio respecto al año pasado en algo más de un seis por ciento y la de segunda mano como subrayaba aún más un siete coma tres por ciento el encarecimiento es general en todo el país pero los aumentos más pronunciados lo sufrió Madrid por encima del diez por ciento Cataluña por encima del nueve o Baleares con un siete por ciento la subida del precio durante el verano que es el dato que hemos conocido hoy supera en cuatro décimas la registrada en la anterior trimestre supone una aceleración sumamos ya cuatro años y medio de escalada imparable del precio de la vivienda son datos del Instituto Nacional está dando

Voz 3 00:56 las bolsas se recuperan después de las pérdida

Voz 4 00:59 desde ayer derivadas de la detención de la heredera del gigante heleno

Voz 5 01:02 crónico chino Huawei Antonio Martín buenos días buenos días

Voz 1645 01:06 el IBEX treinta y cinco nota ahora mismo un uno por ciento prácticamente todos los valores en verde revotan también los principales parqués europeos que se anotan ganancias similares e incluso superiores en el caso de las bolsas de Londres de París mientras tanto esa ejecutiva dejó a Wade detenida comparece hoy ante la justicia de Canadá que debe decidirse la extradita a los Estados Unidos más cosas uno de los supervivientes de la matanza de Atocha apela a la piedad y el perdón después de la detención de uno de los asesinos de Carlos García Juliá en Brasil se trata de Alejandro Ruiz Huerta con quién acabamos de hablar en Hoy por hoy ha reivindicado que se haga justicia pero también que en un Estado democrático debe tener importancia la compasión

Voz 6 01:40 hablando de la necesaria reconciliación entre españoles que lleva cualquier trabajo de la memoria histórica que exige un mínimo de ética compasiva con los asesinos si el Estado español que sobre esto cierre democrático derecho que hay que aceptar que al mayor asesino en este caso al asesino de Atocha hay que aplicarle la Ley con toda su realidad con todo su contenido y eso significa un mínimo respeto hacia los asesinos

Voz 1645 02:07 en la SER acabamos de hablar también con Mariano Barbacid el fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Barbacid exige que se gaste todo el presupuesto previsto para ciencia sector que considera que está bajo mínimos en nuestro país de hecho ha subrayado que la investigación en España depende de la financiación que llegue del extra

Voz 1483 02:22 Ángel el año pasado el setenta por ciento de la financiación para investigación volvió al tesoro es decir no se gasto imagínense qué hubiera pasado si hubiera sido en la sanidad no creo que también somos todos responsables

Voz 3 02:35 de la falta de presión

Voz 1483 02:38 ahí es sobre nuestros gobernantes para que la ciencia tenga una prioridad real en nuestro país este año

Voz 2 02:45 por favor no se de Huelva un solo euro

sumamos que el borrador de la Ley contra la trata de mujeres con el que trabaja el Gobierno prevé penas de cárcel para los dueños de los prostíbulos multas para los clientes las mujeres explotadas no van a ser sancionadas en ningún caso diez y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 1275 03:07 en Madrid los trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares han vuelto hoy a la huelga los paros han comenzado esta pasada medianoche con un seguimiento mayoritario según los sindicatos dicen que apenas hay movimiento en el almacén sitúa en la participación en el setenta por ciento Marc Blanes CGT

Voz 8 03:21 el turno nocturno ha ido bastante bien era la primera jornada que estaba convocado los tú dos turnos de noche los seguimiento ha sido también mayoritario tanto el de la manera cómo eran ronda el setenta por ciento de los cuatrocientos trabajadores que podría haber ahora mismo trabajando allí

Voz 1275 03:38 apenas unos cien los trabajadores siguen protestando pues la aplicación unilateral del convenio la huelga se va a repetir el domingo los días quince y treinta de diciembre tres y cuatro de enero se lo venimos contando el Samur Social tiene una lista de espera con cientos de personas los centros están saturados y falta personal sólo hay un equipo de dos personas para gestionar la lista decidir a qué recursos envían los solicitantes tampoco es suficiente personal en el equipo de seguimiento los trabajadores denuncian las consecuencias de estos escasos recursos

Voz 1275 04:31 el servicio depende del Ayuntamiento de Madrid pero está en su mayoría externalizado el noventa por ciento del personal del Samur Social es de una empresa privada

Voz 1275 04:43 prohibición de circular a más de setenta kilómetros por hora en los accesos a Madrid y dentro de la M30 seis grados tenemos hasta ahora en la Gran Vía con bastante sol y temperaturas algo más bajas hoy en toda la Comunidad

Voz 5 05:23 buenos días a todos siete de diciembre para algunos ustedes hoy es el segundo sábado de un fin de semana de cuatro días nada menos esta mañana me acordaba de esa clásica frase que dice si tus amigos se tiran de un puente tú también te tiraría pues mira si existiera no lo sé pero ha quedado demostrado que si se van de puente hace justo una semana a estas horas les contábamos aquí desde la radio que se iniciaban las restricciones de circulación en Madrid Central hice han decidido ustedes pasar el puente en la capital o están pensando venir en los próximos días probablemente les interese saber que pueden hacerlo

Voz 1578 05:56 con toda la tranquilidad del mundo porque aquí

Voz 5 05:58 no ha pasado nada nada vamos la mercancías siguen llegando a las tiendas con normalidad los niños siguen llegando a los colegios por lo que he podido comprobar esta mañana de camino la radio las personas que vuelven a casa a la hora a la que nosotros entramos al trabajo siguen circulando libremente con altísimos eso sí niveles de contaminación etílica ahora claro está tienen una acera muchísimo más ancha para caminar haciendo eses la ciudad a pesar de los peores augurios sigue funcionando no sería correcto decir que sigue respirando porque cuando les digo que no ha pasado nada es que ni siquiera hemos logrado reducir los niveles de contaminación de hecho hoy como han escuchado seguimos en el escenario uno del protocolo anticontaminación

Voz 3 06:39 eso que huelen eso que que está en el aire que notan no es polución ese olor a libertad

Voz 5 06:45 buenas calentita sólo puede significar una cosa

Voz 1684 06:52 sí amigos para algunos de nosotros hoy también es viernes hoy sigue siendo viernes algunos tenemos esa gratificante sensación de alcanzar una meta largamente perseguida de de tocar con la punta de los dedos la horizontalidad como no lo hacíamos desde hace al menos siete larguísimos días el viernes es a la semana lo que una camisa hawaiana al armario de un ministro esa nota de color idea alegría que destaca entre el gris imperante el viernes es sólo un estado de ánimo disfrazado de día de la semana de hecho se escribe viernes pero se pronuncia ya era hora es viernes amigos y esa es la forma que tiene el calendario de decirnos que aún queda espera ya saben que escuchar esta canción no es desde hace unas semanas nuestra única tradición de los viernes hace tiempo que les hemos pedido que hemos empezado a coleccionar versiones de esta canción del Friday I'm in love de The Cure y les hemos pedido a ustedes que las envían a nuestra dirección de correo electrónico Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com y la verdad que estábamos un poco preocupados porque a estas alturas el partido todavía no no se había llegado ninguna versión tocada con ukelele ya saben ustedes que el ukelele es a la música lo que el mejillón cebra a los ríos españoles llegó desde

Voz 5 08:23 fuera se expandió de forma incontrolable

Voz 1684 08:26 hasta ahora no se va ni con agua caliente mira con como Tom esta versión que vamos a escuchar nos llega desde Santiago de Compostela es a cargo de Yolanda de Sara de Katia de Albert TP de César ida Alfonso que juntos son

Voz 11 08:38 que estrado medio

Voz 12 08:42 no

Voz 1684 09:11 pues la verdad es que me gusta no sé qué voy a hacer ahora conectarán ganas queman entró de piña colada pero me gusta seguir seguimos buscando el talento entre entre ustedes entre nuestros oyentes enviarnos su versión del Friday I'm in love a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com ya tenemos una al ukelele yo como canario reclamo una

Voz 3 09:30 cada contemple

Voz 1684 09:38 lo bajini el consumo

Voz 14 09:40 muy caro

Voz 1684 09:41 a Tom como saben es el único arma no es sólo que viene perfectamente monta

Voz 1578 09:46 lo de seria eh tiene que ustedes que saber que

Voz 5 09:59 muy triste que tuviera el programa vosotros solo

Voz 11 10:03 no sólo los no no no por Dios que no te gustaría que fuera público si a ver por favor suplico por favor Ramón agentes Linares de acudir por favor suplica

Voz 1684 10:13 bueno ellos van a estar allí de las diez de la mañana eso sí lo sabemos en el depósito de Linares y si quieren ustedes ir hasta allí hacerle compañía llevarles por ejemplo una botellita de aceite un caché por una Pipi rana pues sólo tienen que recoger sus invitaciones en Radio Linares y en la sede de la Cámara de de Comercio de ese modo podrán ustedes por ejemplo saludar a su paisano Atom calen que hace mucho que no visita su tierra

Voz 15 10:35 sí

Voz 16 10:42 desde Linares algo así del parte parte nórdico el varios hueco de igual tienes ganas de volver a tu tierra tanto tanto tanto tiempo tú puedes sacar el niño del de su tierra pero nunca la tierra estos días hemos intentar

Voz 5 10:56 a recordar contiguo algunos momentos de tu infancia hoy me gustaría que Nogueras solamente un consejo un consejo sobre cómo se Varea

Voz 3 11:03 el método sueco si bueno hemos así que os no teoría se Los Olivos ausencia ausencias frío pero yo creo que es es muy aplicable tú te pones apretón contrario cita con la izquierda remata tras dos tandas dos trincherazo matar recibiendo

Voz 5 11:20 yo creo que funciona si yo me he perdido pero me vas a repetir mientras tanto escuchamos a Rosa Márquez buenos días

Voz 24 15:36 como todos los viernes a esta ahora vamos a hablar de la carne de vacuno la cesta de la compra Nos interesa por tres cosas la calidad el ahorro y una tercera que no siempre se tiene en cuenta aprovechar todo lo que compramos en el caso de la carne de vacuno es fácil de conseguir recurriendo a los trucos de toda la vida cuales son uno de ellos comprar menos y más a menudo el congelador es también un aliado sobretodo en personas que disponen de poco tiempo y el más importante de todos como la carne de vacuno apenas tiene desperdicio podemos reutilizar las obras y elaborar platos exquisitos con ellas como hacían nuestras madres y abuelas

Voz 10 16:25 en la radio

Voz 1578 16:26 me encanta porque además es una de las primeras veces que cante fue en la radio y de hecho hay un audio de de mí primera vez en la radio en este en este disco di un título que se han otro disco anterior que se llama Bar bastantes dijo anteriores que se llamaba La radio de mi madre porque son medio fundamental para para mi formación

Voz 5 16:47 por qué qué te parece si empezamos la entrevista de una mano que no se suele hacer en la red es escuchar la radio en la radio vamos a empezar la revista oyendo la radio además la radio aquí el problema es que solamente se pilla al hacer una radio muy rara que hoy muy poca gente Gemma Radio Poveda radio si te lo prometo en Enrique bóveda solamente se escuchan las canciones que tú escuchas contra cuando era pequeña me encanta me Philip y además está en casi todas partes desleales a uno se pone a buscar iban apareciendo hay canciones de de la infancia de Miguel Poveda hoy

Voz 1578 17:13 en Marbella vamos sí sí porque vamos a hacer

Voz 28 17:17 sí

Voz 10 17:24 me encanta ir ese era mi ídolo de los niños soñaban con ser Hugo Sánchez ochenta y ocho y Miguel Poveda señaló además creo que descubriste tarde que era un hombre ligerita también

Voz 1578 17:39 pasaba comamer yo creía que todo era mujeres lo que escucha que será porque mi casa había tanta mujeres mi madre mi hermana y caro que tenía a tan tan fina que yo creía era una mujer pero me daba con con su voz buscamos otro poquito la radio venga

Voz 20 18:00 eh

Voz 1578 18:11 benditos me encantan también sí sí tenía varios disco de Los Chunguitos sí y me encantaba yo los ponía muchísimo también estamos tardando en reivindicar esta parte de nuestra música no me yo creo que todavía andamos acomplejado no hay mucha es un prejuicio damos la espalda frente a esta música que que nos acompaña mucha gente de nuestra generación que ya es hora de quitar eso complejo hoy el reconocer que todos vemos también indicó de Los Chichos el acá no eso signos de identidad y no hay nada malo en eso sí identificar secuestro Tejero que además son maravillosos por otro lado es probablemente uno de los mejores letristas que ha habido nunca en castellano la música española seguramente totalmente y además como lo decía con esa personalidad cantando a toda la gente del flamenco nos encanta claro bueno pues vamos a seguir una más

Voz 20 19:08 a ver

Voz 10 19:12 el fenómeno eso menos hemos hemos sido acertando no del maravilloso esto

Voz 5 19:18 él a los millennials les va sonar a chino pero cuánto tiempo te pasaste tú al lado de radio caset de doble Tina oyendo la radio con los dedos puestos en el en el play en el Rec para expulsarle simultáneamente que esto era un arte grabar muchas cosas parecidas a ésta que escuchan pues horas horas Intermo

Voz 1578 19:33 hable y hasta la madrugada mi madre me lo recuerda muchas veces yo tenía lo que tenía no por supuesto que era mi madre la verdad es que tenía muy buena música pero tampoco a mí ya se me había acabado ya yo quería más todavía afortunadamente en en Badalona varias emisoras que así flamenca andaluza hay yo quería grabar más cosa no tenían una material de de lo que era famoso

Voz 10 20:01 eran los orígenes de radio Poveda

Voz 5 20:04 en este es solamente una parte de la música que ha hecho de Miguel Poveda el artista que soy una de las personalidades más respetadas y queridas iba a decir del flamenco pero diré de la música estos eran entre otros los discos que escuchabas en la habitación de de tus padres antes de subirse por primera vez a un escenario un día diecinueve de noviembre del año mil novecientos ochenta y ocho sí hace treinta años diecisiete días y dilo tú porque todos lo estamos pensando

Voz 1578 20:29 tiempo pasa volando

Voz 5 20:55 el tiempo pasa volando es el título del doble disco el doble CD que Miguel Poveda acaba de publicar con el que celebra sus tres décadas sobre los escenarios es un trabajo condesa perfectamente las dos facetas artísticas de cantante cantaor que tiene Miguel Poveda es decir un disco dedicado a los cantes tradicionales como esta juntos pero no revueltos otro disco en el que incluye versiones de algunas de las canciones que te han acompañado siempre

Voz 20 21:34 sin darse cuenta que estudie Miguel

Voz 5 21:37 lo habitual en los artistas cuando celebran cómo es tu caso ahora una cifra redonda o sacar un recopilatorio mirando hacia atrás y buscando pues sus grandes éxitos o grabar un disco en directo si tú digamos que ha demostrado que normalmente hacer lo que te da la gana tira por el camino del medio y lo que has hecho es pues como una mirada atrás pero en este caso para decir ya saben quiénes Miguel Poveda ya saben cómo soy ahora les voy a contar de dónde vengo

Voz 1578 22:01 exactamente así es ese ha sido el el un poco el espíritu de este trabajo acercarla a la gente a punto de partida no volver a también un ejercicio para mí personal también de de abrir la puerta de los recuerdo como

Voz 5 22:15 el álbum de foto exacta por cierto están en el libreto así

Voz 1578 22:18 es así volverá la niñez volver a oler mi mi mi mi habitación cuarto mimo uno de aquellos años no mostrar cuál es mi punto de partida hay y luego mostrarme como cantaor de nuevo porque en directo siempre lo hago pero no lo había hecho una algunos años ir es eso es justamente lo que tú has contaban más que hacer como un recopilatorio de tantas cosas no que he hecho en treinta años que sea un batiburrillo de muchas cosas sabe prefiero que eso que que que a la esencia no ir al punto de partida

Voz 3 22:52 es tan lo que dice porque yo creo que es esencial volver lo desea Gaudí para ser original hay que volver a veces a los origen

Voz 5 22:58 a Gardel pero y eso

Voz 3 23:01 es tan tremendo no es algo que da un cierto dinámica acá es reciclan otra vez diferente haber escuchado lo mismo no

Voz 1578 23:12 muy bien eso es en realidad es un ejercicio de auto reciclarse a uno mismo

Voz 5 23:17 no también un recorte o estrictamente

Voz 1578 23:19 hay un ubicar te otra vez de dónde porque eres el que eres ahora no donde sea que es el que estás viviendo continuamente volverá a tu casa hay recordar muchas situaciones muchos momentos que que que Seaman se han ido perdiendo en el tiempo difuminando y que de repente te reubicarán y te quite te lo que eres como como como ser humano en tu esencia no debe de ser humano

Voz 5 23:49 pues el tiempo pasa volando es una vuelta al punto de partida como nos ha contado Miguel ese punto de partida tiene a su vez un origen que va a ser esta misma noche con un primer concierto de presentación en el Teatro Real de Madrid que la verdad me dije que no está mal para empezar sabes cómo voy a pegar un salto pero además lo voy a hacer sin coger carrerilla al que maravilla no has tenido tiempo de probar la la primera en la frente

Voz 1578 24:15 así en la verdad es que cuando el grupo se ha no dije voy a este es un reto impresionante pero como me gusta mucho lo reto en realidad aunque las canciones están las tengo rodada y si las tengo muy interiorizada no es como por ejemplo el el el espectáculo de Federico que sigue era todo nuevo era la música que crea ver desde la no desde la nada porque era a través de la poesía Federico pero una música nueva no esto son canciones están metidas en mi piel que es que las llevo al azar ha hecho ya exactamente interiormente pero claro claro y además es que es muy divertido y luego en la parte del flamenco es ahora tengo pues hace setenta años o por lo menos veintiocho no sé si hilo de Lorca la que también voy a voy a también ofrecerán una cosa llevo todo todo todo el año haciendo así que bueno es un reto más a mi me gustan me pone las pilas me me pone como vulgarmente se dice me pone cachondo y eso me hace mantenerme vivo me hace me ilusiona muchísimo claro porque si no me si no tengo esos retos me me aburro

Voz 5 25:17 les hablo de Lorca hace nueve meses estaba sentado en esa misma silla de presentando tu disco enloquecidos así supongo que esta ya es toda la vida no era el crecimiento no tiene tratamiento no tiene cura no tiene cura

Voz 1578 25:29 tiene cura y además cada vez sigo todavía con la gira me quedan un como cuatro conciendo son tres días en el en el Villamarta de Jerez trece catorce quince diciembre hicieron Granada el veinte de diciembre sé que voy a llorar mucho mirar porque tengo hay un muchas imágenes de Federico alrededor he conectado con cosas muy profundas muy espirituales con esta obra decirle a no adiós porque siempre voy a cantarle pero a lo que es esta obra completa para mí base muy duro ha sido la mejor gira de mi vida es muy bueno y Federico se ha convertido en Mi mejor amigo de mi vida era ocupar Miguel por dentro de otros treinta años vuelven a sacar

Voz 5 26:11 paso otra vez la de las de Lorca que además de alguna manera tú hablabas de que de que hay un resentido de que hay un punto de yo creo que Lorca también forma parte de esa feria en Fenosa que estos casi una trilogía es Miguel Poveda llegado hasta aquí y ahora a ver qué pasa

Voz 1578 26:23 exactamente eso es en realidad es este año lo cierre con este disco rusa esta trilogía que no no se ha hecho con correlativo no ha empezado por el final como decía de hoy he vuelto termino con el principio no de de del final al principio pero los tres disco muestra un poco lo que soy es decir la esencia mi mis canciones esta de de mi barrio de de digerir Chunguitos húngaro Mi luego mi tronco musical que es el flamenco y el crecido que es una búsqueda y no hacia la poesía en este caso de un poeta en concreto Icon una un colorido muy diverso musical que que arrastra sonidos de Alan Parsons Mike Oldfield de Pink Floyd que la música

Voz 5 27:11 esa es la de tu padre la de mi padre también tiene algunos

Voz 1578 27:13 este flamenco y canción melódica poco toda la diversidad musical la que crecido extrayendo lo que

Voz 5 27:21 sabéis Miguel que ayer celebrábamos los cuarenta años de la Constitución

Voz 1578 27:23 con tu carrera artística tiene diez años menos

Voz 5 27:26 despierta bastante más consenso que la Constitución para comprobar que efectivamente el tiempo pasa volando yo ayer hice el ejercicio de de buscar que estábamos escuchando en la radio en el año mil novecientos setenta y ocho o yo quiero hacer lo mismo contigo vale quieres saber cuál era el mayor éxito en la radio el diecinueve de noviembre del año ochenta y ocho el día que tú te su visto por primera vez a un escenario me encanta eleva a sonar bien

Voz 10 27:51 respecto recuerda perfectamente además era un tema rarísimo

Voz 5 27:56 no porque tenía como un pasaje de guitarra acústica que se

Voz 10 27:58 poco español se iba directamente a unos sintetizadores de jazz latino Miró qué maravilla esto mucha Amis amigo claro mientras tú estabas con vino digerir que sabes que ponían en el cine pues no se sufren Mamón probablemente no quedan tres días para que se llenara esta película

Voz 30 28:30 Mou le anda

Voz 31 28:32 no esto no es una prueba de micro esto es rock and roll rocanrolero artesana que también es una película que al final todo gira en torno adelantó fíjate una de las

Voz 5 28:42 ciprés noticias de ese día diecinueve no viene de ochenta y ocho era que Felipe de Borbón iniciaba sus clases de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid se ve que empezaban tarde las clases las out que era noviembre pero bueno

Voz 1578 28:53 porque hace ya en Navidad así que seguramente hoy

Voz 5 28:55 el que hoy es Rey de España estará de acuerdo con la frase de que el tiempo pasa volando

Voz 32 29:00 el Papa ya Chaparro Hadi Málaga está aquí

Voz 29 29:12 sí sí sí aquí aquí a Jiri Vesely Kylie

Voz 10 29:29 el tiempo pasa volando y se detiene en un gira de Miguel por una pensadora mientras bueno

Voz 4 29:36 desde ese primer día en el en aquel escenario de esa peña flamenca hasta el escenario del Real que es esta noche

Voz 5 29:43 el camino no solamente es largo sino que obviamente pues ha tenido curvas ha tenido subidas ha tenido eh ha tenido bajadas también eh tú entonces tenía quince años y como suele ocurrir con las primeras veces en aquella actuación en la Peña Flamenca nuestra sí de Badalona la cosa digamos que muy bien muy bien no fue un poco peor que la de esta noche no hoy pero pero que iba peor que para eso es

Voz 1578 30:05 el día pues que yo no tenía dominio de de de la voz y además está en una edad que la que estaba en el cambio además de la voz claro pero yo era tenía tantas ganas estaba tan envalentonado que venga vámonos no iban la voz en el micro por primera vez claro dominio era como un caos y el tercer tema me tuvo que bajar vozarrón que fue de Debussy despedidas debería ir sí

Voz 5 30:29 el primer día hubieras podido poner un dedo en el mapa decir aquí es donde yo quiero estar aquí es donde quiero llegar dentro de treinta años se parecería un poquito al lugar en el que estás

Voz 1578 30:38 ahora

Voz 29 30:41 eh

Voz 1578 30:43 bueno cuando era jovencito soñaba al cinto tenía otra idea de lo que era esto no era mucho más fantasioso más romántico no Sigma como diría americano creo

Voz 10 30:55 ya sabe el desarrollo es agresivo

Voz 5 30:58 musical muy Frank Sinatra

Voz 10 31:01 ah

Voz 1578 31:03 aquí pero o sea es mucho más duro de lo que pensaba mucho mucho mucho más duro pero más hermoso también por otro lado de lo que pensábamos porque de repente conecta así con cosas que son muy enriquecedoras que es ha sido mi universidad porque por tonto desaprovechado el tiempo en en el en en cosas que podía haber aprovechado y en estudiar ir pero bueno mi profesión realmente luego como sea un luego una esponja hay claro y una persona que ha querido siempre aprende pues los viajes el mi curiosidad me ha hecho enriquecido crecer un poquito

Voz 5 31:37 este disco es en el fondo una reflexión también sobre cómo ha pasado el tiempo sobre cómo os hacen sobre el uso que me imagino que eso también es una reflexión interna tú ya no el uso que yo le he dado al tiempo durante mi pasado no

Voz 1578 31:47 ir y lo que quiero transmitir sobre todo a la gente joven no creen valor al tiempo que pasa realmente pasa volando sea cuando tienes veinte años no lo tiene ningún respeto no quieres Hewitt tengo toda una vida por delante pero pasa pasa ratos de pasa rápido hay diez que ya no vuelve Ny uno con esa edad debería aprovechar lo mucho más y eso porque el tiempo estaba hablando

Voz 5 32:10 tal en el flamenco el tiempo no no juega a favor es unas pocas de esas pocas artes en las que se canta mejor cuanto más se ha cantado

Voz 1578 32:16 claro esa es decir en ese aspecto sí por supuesto porque te va llenando de experiencia de vida Itu cante va adquiriendo mucha más verdad mucho más conocimiento no y mucho más poso verdadero en eso eso es maravilloso que el tiempo vaya transcurriendo sí

Voz 5 32:31 pues Miguel Poveda celebra treinta años en la música yo creo que lo que celebrase esta noche Miguel es el principio de tus próximos treinta años en la música ahí dentro de tres décadas estaremos sentados tu hay bueno o más o menos tu ahí yo aquí hablando de ese disco de sesenta años era madre mía no no

Voz 10 32:47 yo no estaba al otro lado te ponemos falta justificada vale bueno

Voz 5 32:57 Miguel Poveda estará esta noche sobre el escenario del Teatro Real de Madrid en un concierto Miguel que será como digo el principio los treinta años que tienes por delante y que estoy seguro de que va a ser una noche mágica para la gente que vaya pero también para porque este disco creo que que que es muy importante que hay una reflexión un trabajo interno una mirada hacia atrás un sentarme como decíamos antes delante de las del álbum familiar así a ver quién era quién soy y quién voy a ser muchísimas gracias a vosotros

Voz 10 33:20 a hacer

Voz 7 33:30 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 10 38:30 trabaja María Guerra muy buenos días hola qué tal buenos

Voz 3 38:36 yo no sé por qué dices esto porque me está mirando

Voz 10 38:39 bueno yo para empezar nadie

Voz 3 38:41 evitado la cena esto

Voz 10 38:44 mentira porque sabes que te invite no te invitado al jefe no pero yo te invite a la tenemos el día catorce ya lo sabes pero algo me dice a mí yo creo que no quiero prejuzgar te pero yo tengo la sensación María de que tú algún lunes ha llegado a la redacción con la cabeza bien poco gacha acordándote de lo que había pasado Messi

Voz 3 39:00 verdad yo yo siempre

Voz 10 39:05 si no augura verdad karaoke

Voz 3 39:08 aquí la gente luego me retiro antes de que pasen las cosas que no tienen que pasar pero sólo quiero eh

Voz 5 39:13 tú sabes que el karaoke la presencia de un grado en las que está multiplica exponencialmente las las posibilidades de que del desastre total

Voz 10 39:21 como bien demostró imagínate

Voz 3 39:23 no soy muy escaso de María no no no yo siempre abriendo plaza cantando micrófono Indians ya ahí ahí claro es la contención es la contención que es lo que no suele haber luego dos horas después el sueco alguien piensa canta pues ahí el declive todas estas en casa y ahí está yo ya no nos vamos porque porque Tommy yo nos vamos

Voz 5 39:45 vais a la vez lo que no sabemos lo que pasa después bueno lo que pasa lo que pasa hoy es que vamos a intentar extraer de las películas de la ficción vamos a intentar extraer enseñanzas saber cómo comportarnos en nuestra cenas de empresa de los próximos días a cero y servicio público aquí ceremonias repasar algunas películas que muestra en reuniones de amigos fiestas de empresa etcétera y saber que podemos extraer de ellas para no caer nosotros en los mismos errores aquí tenemos una película que se llama exactamente así es de hace un par de años Institut titulaba Fiesta de empresa

Voz 41 40:11 sólo será una fiesta cita para los empleados

Voz 5 40:14 las competencias

Voz 1684 40:17 rollo tranquilo rollo tranquilo que esta es la presión que presagia siempre

Voz 3 40:21 Sastre exactamente esta es una película con Jennifer Aniston asistiendo P el destrozo de mobiliario o sea realmente bueno a mí me recuerda un poco al lobo de Wall Street todo lo que no hay que hacerse a sustancias no vale el primer no digamos que no alegra unos regla uno limitación de alcohol limitación de sustancias limitaciones

Voz 5 40:43 vamos a pasar por otras escenas cinematográficas que nos han dado más consejos consejos que tendrían que ser las Tablas de la Ley de las reuniones de amigos

Voz 1 40:50 lo más respectivos para compartir con ellos está llena de Navidad

Voz 14 40:55 el qué sino canto muy feliz

Voz 1 40:56 bueno sí hombre

Voz 2 41:00 uno

Voz 3 41:01 yo no puedo soportarlo estructuras que esta es una

Voz 5 41:03 cena de Navidad de Plácido placidez

Voz 3 41:06 ha Berlanga mil novecientos sesenta y uno y que en un en un sorteo de gente bien de caridad pues te llevaban a un pobre a su mesa hice montaba la de San Quintín

Voz 10 41:16 vale sustancias no alcohol no pobres

Voz 3 41:20 eh yo creo que pobres si desconocidos sobre todo fiestas de caridad no fiestas de caridad no porque son súper chunga set la necesidad de hacer caridad porque si el resultado es es malo había más esta película me lleva a pensar en otra que es El ángel exterminador que es un grupo de gente metida en una habitación con la sensación de que no puede salir eso

Voz 5 41:41 también me parece que pues que hay que salir por la ventana pero hay muchas fiestas empresa que son exactamente eso es tan grupos evidente Reunión una habitación sin saber por dónde salir

Voz 3 41:49 exactamente y luego además todos descamisados y haciendo haciendo cosas que la de las que luego o diciendo cosas de las que el lunes hete arrepienten luego también por qué nos pasa que en Madrid estos días los que trabajamos en la Gran Vía vamos por la parte de atrás por desengaño vital para evitar los asaltos ruedas de de familias idea amigos que vienen que no sabe si es una una despedida de solteras no sé es un poco dices me voy a encontrar a Jennifer Anne

Voz 5 42:15 bueno pues hemos seguir escuchando películas fuera de control una noche fuera de control perdón

Voz 1280 42:19 oiga estás bien señor

Voz 5 42:26 controles otra esta esta es de Scarlett Johansson

Voz 3 42:28 Carreño Hanson y un grupo de amigas que es una una despedida de soltera y entonces son de esos que van con con CNSE con diademas de penes en la cabeza hasta qué nivel no entonces dices aquí acaba todo mal es también una cosa de las que yo un día de diademas

Voz 5 42:44 eh accesorios esta pretendida amén

Voz 10 42:47 te divertidos por la vulgaridad vale

Voz 5 42:51 y una de las pelis más taquilleras del año en España va precisamente no es una cena de Navidad pero sí que es una cena de amigos con la que muchos podemos sentirnos identificados perfectos desconocidos

Voz 2 42:59 cuántas parejas seguirían juntas

Voz 1 43:02 supiera lo que tiene otro dentro del móvil totalmente de acuerdo vamos a mí no me deja ver su teléfono ni muerta

Voz 3 43:08 además bueno esta es la obra de teatro que era una una película italiana que que en realidad lo parece que los móviles y en la locura los móviles es territorio de los de los millennials para abajo pues no cincuenta números cuarenta euros dentro de a en esta película se pone de manifiesto Le otro mandamiento no dejes tu móvil a nadie

Voz 5 43:27 claro por supuesto no lo pongas como hacen ellos encima de la mesa con la premisa de que cualquier cosa cualquier mensaje hoy llamada que llegue se va a leer en alto

Voz 3 43:34 es que yo creo que la etiqueta debería prohibir poner los móviles encima de la mesa osea yo creo que ya ocurre el protocolo no sea con ella es tan grosero como llevar no sé pues la camisa abierta hasta el ombligo

Voz 5 43:47 bueno la peor se le da a la camisa esto peor fiesta de Navidad de la historia del cine cumple treinta años

Voz 14 43:57 Navidad en Los Ángeles

Voz 5 44:00 justamente ayer hablábamos de La jungla de cristal el punto de partida La jungla de cristal es precisamente una cena de empresa y la verdad que no creo que haya ninguna otra que haya acabado tan mal ni siquiera la

Voz 10 44:09 Nuestra fatal no la va a acabar muy bien

Voz 3 44:11 la nuestra o cavar muy bien bueno hombre siempre Bruce Willis sin camiseta

Voz 10 44:16 la ayuda bueno podemos invitar a allí camiseta ayer ya invite

Voz 5 44:21 Julián Montalvo eliminar podemos imitar también organiza la fiesta

Voz 10 44:24 hombre te estás pasando escualos cuando está a Ramón Langa sino todo lo hago por no estar jefe de invitados a la fiesta bueno María Guerra muchísimas gracias tendremos en cuenta tus consejos y los del cine recuerda que nuestra cena de empresa el vienen con karaokes muchas gracias

Voz 5 44:40 estás invitada probamos

Voz 2 44:44 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 49:14 con Baptista

Voz 5 50:04 lo González Batista los viernes cruzamos el Atlántico tomamos té en palacio y un mojito bajo las palmeras de dos de las ciudades más interesantes del mundo con dos de las periodistas mejor informadas del hemisferio norte

Voz 49 50:19 Juntas pero no revueltas como las listas de Miguel Poveda

Voz 5 50:21 la capital del mundo hispanohablante Marcela

Voz 49 50:24 mienten desde Miami muy buenos días

Voz 1419 50:27 muy buenos días Pablo Tom no con mojito pero con café de pronto

Voz 5 50:31 bueno con esta es casi el obispo aquí en la capital cincuenta cuatro y cincuenta de la mañana o te ha costado cuatro cincuenta Amparo porque me parece barato de la noche se despierta con café ya esa quién escucha que está en la capital en esa capital que nos enseñó a medio mundo a decir que su sastre era rico está en Marraquech desde Londres

Voz 37 50:56 bueno eso ya se Marcela Emma tú tienes un tío Sastre depende de lo que me vaya a poner

Voz 3 51:05 claro

Voz 5 51:05 bueno la verdad es que hoy no se sobretodo Emma sobre el Reino Unido no sé por dónde empezar pero ni yo ni ni los periódicos porque por repasar solamente algunos titulares de los de los grandes varios británicos el Gardian que es el periódico de izquierdas se lanza a una especie de descripción de de la del Reino Unido después del Brexit como un auténtico apocalipsis no pronostica atascos de varios kilómetros en las carreteras cadáveres sin enterrar la verdad que con lo que les gusta a los anglosajones un acrónimo Emma aún no me creo que no hayan inventado todo el vocal Exit o algo así

Voz 37 51:39 sí a poca Brexit ahí

Voz 5 51:41 poca pero en la época Brexit Now bueno que tenemos al Telegraph que este es digamos que forma parte de los defensores de del Brexit que reproduce declaraciones completamente contradictorias de distintos políticos el Times que es conservador pero más moderado recurre a unos complicados esquemas con flechas para explicar todos los escenarios que se pueden producir a partir de ahora a partir de del Brexit y los tabloides mientras tanto siguen a lo suyo con fotos de los jugadores del Arsenal corriendo es una juerga la verdad es que hay cosas Emma que a pesar de la amenaza del Brexit nunca cambian eh no desde luego