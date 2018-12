Hoy por Hoy (07/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1071 00:06 aprendí Martín muy buenos días buenos días Pablo el presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra exige al conseller de Interior a Miquel book que renueve esa Consejería de inmediato después de las cargas de los Mossos d'Esquadra ayer en Girona hay en Tarrasa Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:19 presidencia no quieren que se vuelvan a repetir imágenes como las de ayer y por ello el president ha exigido al Consell llevó cumplan que revise de inmediato los protocolos internos también la instado a hacer todos los cambios oportunos en Interior recordemos que ayer el vista presiden Pere Aragonés ya apuntó tras los incidentes de Girona cabría canalizar la actuación de los Mossos y si hacía falta mejorar aquello que no estaba funcionando en cualquier caso la previsión es que quien Torra de más detalles ahora en una comparecencia desde Eslovenia donde está de viaje oficial también la Cook que ha vuelto a pedir la dimisión del conseller Buch ha convocado a los medios a las doce en este caso

Voz 1071 00:51 el Parlament de Catalunya la alcaldesa de Madrid que trabajaba en el bufete de abogados que sufrió la matanza de Atocha acaba de hablar de la detención de uno de los asesinos de Carlos García Julia que ha sido arrestado en Brasil Manuela Carmena celebra que se haga justicia aunque hayan pasado cuarenta

Voz 1410 01:06 quién lo mejor que puede pasar es que el ciclo de la Justicia se cumpla las sentencias además cuando implican una responsabilidad tan grande como haber matado a tantas personas en aquellas condiciones el cumplimiento de las mismas es que es completamente necesario

Voz 1762 01:28 más cosas el año pasado se incrementó el número de turistas que vinieron a España de viaje por motivos culturales y también aumentó el empleo en ese sector son las dos conclusiones principales de la Anuario Estadístico que acaba de publicar el Ministerio de Cultura informa Marta García

Voz 1513 01:42 en dos mil diecisiete cerca de trece millones de turistas extranjeros viajaron a España por motivos culturales un treinta y ocho por ciento más que en dos mil dieciséis el Anuario de Estadísticas Culturales registra también un aumento del empleo cultural cerca de seiscientas noventa mil personas trabajan en la cultura un cuatro coma siete por ciento más que en dos mil dieciséis el gasto medio anual en Cultura por persona fue de doscientos ochenta y nueve euros que los españoles destinaron a servicios de móviles e Internet libros espectáculos el cine registró cien millones de espectadores y una recaudación de quinientos noventa y uno millones de euros además aumentaron las exportaciones de libros y de prensa con una facturación de seiscientos millones de euros en dos mil diecisiete

a esta hora está en marcha la reunión del Consejo de Ministros en la que se va a aprobar un plan de empleo de jóvenes que pretende reducir en diez puntos la tasa de paro juvenil en los próximos tres años también va a aprobar el envío a las Cortes de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el año dos mil diecinueve Pedro Sánchez preside esta reunión del Consejo de Ministros tres semanas después de la último que dirigió ya que entremedias ha realizado varios viajes y acaba de empezar también la sesión del congreso de la CDU el partido de la canciller Angela Merkel de esta reunión debe salir el sucesor o sucesora de Merkel al frente de esta formación

Voz 1275 03:04 se dispara el precio de la vivienda en Madrid la Comunidad encabeza la subida de precios del tercer trimestre del año en todo el territorio nacional Virginia Sarmiento

Voz 0821 03:11 la subida es de casi el once por ciento ocho décimas más que en el tercer trimestre del año pasado según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a su vez el coste de la vivienda ha crecido un tres coma tres por ciento en la tasa trimestral a nivel nacional el precio de la vivienda libre subió un siete coma dos por ciento cuatro décimas menos que en la Comunidad de Madrid ya son dieciocho trimestres de subida consecutivos en la tasa interanual En cuanto al tipo de vivienda el precio medio de las de segunda mano aumentó

Voz 1646 03:36 de con tres y el de obra nueva Un seis con uno

Voz 1275 03:39 el delegado del Gobierno en Madrid recomienda a los madrileños que eviten los alrededores del Bernabéu la Castellana el domingo cuando se juega la final de la Copa Libertadores entre River y Boca lo ha dicho en Hoy por hoy esta mañana José Manuel Rodríguez Uribes espera que sea un día tranquilo

Voz 6 03:52 bueno la zona de la Castellana el domingo a haber dos fan son por tanto va a estar ocupada por los aficionados al fútbol y el entorno del Bernabéu sea que yo creo que bueno pues salvo que quieran disfrutar de algunas de las dos aficiones pues lo lo lógico es que vayan por otros lugares non y lo que esperamos todos es que el domingo pues sea un día de fiesta hay que la imagen que proyectamos al mundo pues sea la de una España que garantiza la seguridad

Voz 1646 04:16 se espera cincuenta aficionados entre cuatrocientos

Voz 1275 04:19 seguimientos especialmente violento según las cifras que ha aportado el delegado que a esta hora preside una reunión de coordinación del dispositivo de seguridad estamos en el octavo día de huelga de los médicos interno residentes de las urgencias del Hospital Doce Octubre denuncian la falta de supervisión de su trabajo por la falta juntos en el centro Sanidad sigue negociando con ellos este viernes la Gerencia del Hospital

Voz 3 04:40 volverá a mantener una reunión con el comité de huelga

Voz 7 04:44 una cosa más la EMT ha registrado un nuevo récord de usuarios en dos mil dieciocho fue el pasado miércoles con más de un millón seiscientos cuarenta y cinco mil usuarios seis grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 9 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 05:19 con Pablo González Batista llega Atom el momento del gran madrugón no del nuestro que ya aprobado de

Voz 1646 05:26 efectivamente ya está en el pasado sino del madrugón que se pega habitualmente a estas horas los viernes Javier Limón para atendernos desde Boston nadie dijo que la vida de músico fuera fácil el currículum de uno de los mejores productores y compositores musicales del mundo también maestra en la Berklee College of Music de Boston está también el de gran madrugador y además me temo que es por nuestra culpa Javi buenos días amigo

Voz 10 05:52 después nada feliz ya ha hecho las flexiones las abdominal ese corrido cinco millas aquí común común

Voz 1646 05:59 P pero en realidad no lo has hecho por por para estar mejor físicamente que ya estaban sino para entrar en calor porque qué temperatura hay ahora en Boston

Voz 10 06:06 bueno ayer yo yo mira cuando baja de cero yo ya te digo ni mirarlo directamente vamos a ayer encendí la chimenea por primera vez que para mí es una un acto ya sagrado yo romántico lleno de de carga emocional

Voz 1646 06:21 como que marca el inicio de limpiar el árbol de Navidad

Voz 10 06:25 no no no el árbol de Navidad lo está preparando mi madre en Madrid porque ya en una semana vamos para allá a disfrutar la madre la Davis mira la Navidad como en Madrid para mí no no se vive en ningún lado lo primero que hay mucha gente

Voz 1646 06:37 que estos días Javi aprovecha tú lo sabes para a a Madrid a ver la Navidad así en general haberlas luce saber el ambiente a caminar por una Gran Vía completamente atestada

Voz 10 06:46 sí a mí no me gusta tanto el rollo Plaza Mayor y Gran Vía no nadie intento evitarlo pero en va el horror del barrio de la y la la es como es se ese ese sentimiento de barrios sobre todo el barrio el centro mejor no ir sin duda Javi

Voz 1646 07:05 contigo vamos hablar de Navidad pero sobre todo de música ya sabes que el final de de todos los años también marca el inicio de las Navidades casi es cuando todos los periódicos digitales en papel empiezan a publicar esas listas con los recuentos de lo mejor del año lo mejor de los últimos trescientos sesenta y cinco días y luego también suelen publicarse las listas de lo más escuchado en plataformas digitales que no es necesariamente lo mejor de hecho hace un par de días Spotify dio a conocer las diez canciones más escuchadas del año pasado aquí en España sale este año perdón dos mil dieciocho aquí en España la número uno es esta mina

Voz 11 07:37 muy

Voz 1646 07:45 sin pillaba Javier justo lo que tú no debes hacer en invierno en Boston

Voz 10 07:50 bueno a mi a mi obviamente esta canción me parece muy mal a me parece un error igual que la de me gustan mayores además me parece que bueno que que son canciones con un mensaje poco educativo oí que está aquí está muy mal lo que pasa es que sí es cierto que hombre lo lo lo que debemos agradecer a estas listas y al tema de los de los números es que por lo menos eso no es mentira aquí decir la más escuchada es la más

Voz 8 08:17 demasiada la que más ha vendido es la que más ha vendido

Voz 10 08:19 todo eso a veces agradece porque muchas veces no dicen que algo es un éxito que no lo es claro esta canción que es horrorosa y muy mala ha sido una

Voz 1646 08:27 es un éxito indudablemente en porqué esto es los números son objetivos letona

Voz 8 08:33 sus amigos americanos siempre lo dicen no se puede discutir con el éxito y Si bueno hasta cierto punto es verdad aunque el gusto pues lamentó

Voz 10 08:42 Lexus mira luego estado qué es el éxito hay hay para algunos por ejemplo el éxito es estar contento con lo lo con lo que uno hace o hacer un sentir que está comunicando lo que uno quiere pero si el éxito se analiza de manera numérica esta canción ha sido un éxito aunque sea muy fea

Voz 1646 08:59 sin duda pues a Javi yo vamos a escuchar un momentito la letra de la canción sin pillaba da igual por donde la pillemos porque la D3M porque quiero dar trigo dato que si vamos a pillar a pillar algo quiero darte un dato que te va a sorprender

Voz 10 09:11 sí

Voz 11 09:15 qué

Voz 1646 09:18 Tom tú también puedes participar cuantos letristas creéis que tiene acreditados esta canción

Voz 8 09:26 entre veinticuatro y treinta y ocho pero quiere escribía la palabra pilla a son de qué edad tienes

Voz 1646 09:34 es once letristas de verdad cretino aireó

Voz 8 09:37 estado en el que han participado yo creo que el que haya escrito porcentaje por cierto a nivel global

Voz 1646 09:46 estamos yo diría que un poco un poco mejor porque el artista más escuchado ha sido Drake que ya lo fue en el año dos mil quince ya en dos mil dieciséis pero hoy vamos a hablar de otro artista por favor que no aparece en las listas de este año pero yo estoy seguro de que sí que está en todas las listas de lo más escuchados y los más los dos de la historia de la música y también los más vendidos porque igual que gente que recuerda dónde estaba el día que mataron a Kennedy que estaba haciendo cuando se enteró del golpe de Estado el 23F de la muerte de Diana de Gales del 11S que son fechas como muy marcadas en la memoria yo estoy seguro de que hay mucha gente capaz de recordar perfectamente dónde estaba y qué pensó la primera vez que vio el videoclip de esta canción

Voz 12 10:20 a ver quién es

Voz 1646 10:38 el vídeo de Thriller de Michael Jackson que es para los que no sepan el de los zombis y el del cementerio acaba de cumplir treinta y cinco años tiene este videoclip sigue estando Javi considerado como uno de los mejores vídeoclip de la historia

Voz 10 10:53 bueno es que ya la proeza que estáis haciendo tu Eaton de meter en el mismo minuto de radio sin pillaba hicieron para poner a su monumento pero la realidad es que mira muy rápidamente primero musicalmente no vamos ni a entrar a analizar porque es una obra de arte incuestionable de que sí Jones ese disco está Eric Van Halen la guitarra Steve Luque y ser es mejor entrar porque necesitaríamos treinta años de Radio tres solamente para analizarlo no pero es que además estamos hablando esta canción XXXV años después entonces es una canción que además de musicalmente ser un una maravilla a perdurar en el tiempo que es lo que hoy eh de lo que hoy pecan la los grandes éxitos no que es que se desvanecen pero es que además a nivel numérico ganó ocho Grammys vendió sesenta y siete millones de discos es decir que digamos o escuchas del boletín que el cine este año en España ha generado en total toda la industria seis quinientos seiscientos millones pero bueno pues este disco generó más el solo que toda la industria española del cine en un año no a una pregunta cuánto crees que costó hacer el disco

Voz 1646 12:05 no tengo ni idea se cuánto hacer que es una barbaridad

Voz 8 12:08 para la época cuánto costó grabar Thriller el disco entero el disco costó de la época

Voz 10 12:13 unos setecientos cincuenta mil dólares que serían hoy dos

Voz 8 12:15 millones de de euros Soto millones polares fuese leerlo eh hacerlo en este vídeo costó novecientos mil dólares pues costó más el bueno es que es un videoclip Absolutamente hombre era una revolución con mucho más que la canción

Voz 1646 12:28 sin duda el vídeo en realidad es un cortometraje que dura doce minutos lo dirigía un director de cine que por entonces ya había

Voz 13 12:33 eh dirigido en la película de John Landis

Voz 1646 12:37 y sin

Voz 8 12:39 de terror efecto también con Vincent Price la voz de los actores de Sinde sin el terror clásico así que fue una obra de producción hollywoodense tú recuerdas Javier dónde estabas el

Voz 1646 12:52 verdad que lo viste tú tendrías que nueve de diez años

Voz 8 12:55 bueno hay entonces sería pues

Voz 10 12:57 un un ni yo era un niño repelente de los jesuitas que tocaba el lobo es sigo siendo repelente pero ya no toca pero bueno ganaba era un niño pos Naranjito en esa época pues imagínate nosotros en España lo que estábamos escuchando con todos mis respetos igualando llegó esto pues será bueno acuérdate acordaos será como como una especie de parecía que venían de otro planeta estos artistas ten en cuenta que en esa época hay un vídeo que yo recomiendo de esa época de en un concierto de James Brown que se sube Michael Jackson al escenario e invita a Prince es increíble Nozar lo has visto que lo sabe quiénes hice pero este quién es prisa tiene tiene por qué te da des a los tres te das cuenta del nivel la verdad es que como dice todo el edificio

Voz 8 13:43 business hay que reconocer que estos señores

Voz 10 13:45 que lo han inventado lo hacían muy bien

Voz 1646 13:49 no crezca y Javi que Michael Jackson puede ser el mejor ejemplo de artista pop total es decir aquí el aspecto visual su propia imagen como como los vídeos es tan importante como el aspecto musical

Voz 10 14:00 sí todo el universo claro él todo el aspecto visual el aspecto musical pero él es un loco del repertorio por ejemplo dice para en en en que él se volvía loco con el repertorio encontrar las canciones la producción el marketing siempre hablan de quién va a ser el nuevo reino no va a haber nuevos Rey no tiene qué haberlo igual que no lo el jazz no lo no lo hubo en el tango no lo hubo en la copla por poner por poner músicas que también eran populares porque el jazz era pop era la música popular yo creo que no va a haber un tipo primero porque probablemente no haya un tipo con ese talento y esa oportunidad pero por ejemplo es que en esa época ese disco fue el que revolucionó el mundo de sintetizador a nivel popular no entonces claro hay cosas ahora que no ser muy comerciales y muy obvias pero que Michael Jackson asumía con riesgo y eso es lo que tiene valor no claro los

Voz 1646 14:53 enviado las velocidades son son otras muy distintas la vida de los artistas ya no estarán tan larga es muy interesante Javi que hables de reparto de Michael Jackson porque mucha gente ha olvidado que dentro de thriller dentro de ese disco estaba también una canción como Birgit

Voz 1 15:06 y una así como Billy Jim había estas tú

Voz 1646 15:14 favorita de Michael

Voz 10 15:16 sí yo creo que es mi favorita bueno por el Paul

Voz 14 15:19 penes de memoria sentimental el rally tal pero pero que cuando ahora hemos estado revisando el disco para hablar este ratito con vosotros joder la verdad es que lo han hecho

Voz 10 15:31 quizás un poco irá es mejor ahora que hace veinticinco años como pasa como con los disco de Camarón de Paco de Lucía no que

Voz 8 15:39 tan mejor cada vez cada sí sí sí sí sí sí

Voz 10 15:42 minuto treinta y cinco años también

Voz 1646 15:44 pero es más difícil encontrar una canción mala de Michael Jackson es un reto e imponerse repasar su discografía encontrar canción que sea mala

Voz 10 15:51 mira es sobre todo tiene eso que tienen los genios que es que eso es muy importante que los que saben de voz y de cómo cantan los que saben de baile los grandes bailarín los profesionales los de la danza flipa de cómo bailaba osea el hecho es que él conquista cada uno en lo suyo y no te digo más que aquí en Berkeley hay una calle sí era sólo dedicada a Michael Jackson y estudiar en profundidad su música Hay su manera de crear arte yo creo que este tipo es un ejemplo a seguir sobre todo en el sentido de que ha perdurado que para mí es lo más importante en el armiño porque claro por ejemplo Paco de Lucía nunca fue disco de platino nunca fue disco de platino yo creo que prefiero ser después de cuarenta años tener un haga la carrera de Lucía que a lo mejor la de otros artistas no vamos a mencionar a nadie que han desaparecido absolutamente eran masivos no

Voz 1646 16:46 pues es muy interesante Javi el dato de que en Berkeley la escuela de música más importante del planeta dedican una cátedra solamente a estudiar la figura de un artista como decimos total como es Michael Jackson se cumplen treinta y cinco años del mejor vídeo musical de la historia que es thriller Javi muchísimas gracias por haber estado con nosotros sí iré pasarlo contigo

Voz 10 17:03 gracias un placer muy fuerte a que hoy dejó voy a intentar hacer wok a ver si me sale aquí de madrugada

Voz 1646 17:09 yo le he regulado

Voz 4 17:11 es

Voz 15 17:15 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 16 17:22 el viernes Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo cuando llegas lo perciben Álava cruzar el puente sobre el río Genil que el acceso a la ciudad Yves cómo sobresalen sobre los tejados doce torres hice España dicho como pararrayos desde ladrillos hecho leal calidad en la ciudad de las torres está dónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana

Voz 1 17:46 con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 10 17:52 sí

Voz 15 21:52 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 21:58 más de media España está de vacaciones haciendo puente nosotros tenemos la esperanza de que él también lo estuviera pero la verdad es que siempre calculamos mal porque ya suenan las aspas de su helicóptero lleno de ida

Voz 27 22:09 con cadáveres que a usted le devuelven el bebé mal el cambio cuando compra algo es él que hace lo queda es la única persona del mundo con la que no se atreven a meterse ni siquiera los de Vox

Voz 1646 22:23 dicen que fue él quién le quitó el bigote a Del Bosque con cera de de Pilar y con mucho dolor

Voz 28 22:29 agárrense a sitios de agarrar porque ya esta aquí

Voz 10 22:35 el profesor letona

Voz 1646 22:37 los buenos días buenos días profesor Letona director de la escuela pensamiento matemático Miguel de Guzmán debe saber el señor letona que yo todo lo que he dicho porque me lo han escrito porque a mí ya sea a usted a mí me cae muy bien a mí me parece asusté entrañable el encuentro señor educado con buena presencia en la educación

Voz 8 22:57 el club sopla a Nador si es que es agradable en el trato no no lo entiendo que apretó no ha tenerlo estoy convencido eh sí sí sí el viernes que hoy tenía que haber venido pero ha venido para no encontrarse con usted pues eso usted tiene un día semana cuando usted se pone simpático no yo estoy toda la semana veinticuatro los salvo el rato que estoy en cuyo caso soy como la seda pues así es como yo lo veo como su mujer

Voz 1646 23:37 bueno está usted enfadado o no está enfadado con los resultados de las respuestas que nuestros oyentes han dado al piensa mucho de la semana pasada bueno no

Voz 29 23:44 no sé porque no tengo datos no tiene usted datos no

Voz 1646 23:47 pues vamos a dar la solución y que cada uno se corrija en casa vale el piensa mucho decía así distribuye los números del uno al nueve en tres grupos de tres cifras cada uno de modo que los números de cada grupo sumen lo mismo por cierto sabes cuánto van a sumar ahora que lo sabes busca estos tres grupos Esther anunciado pues como dice distribuya

Voz 29 24:07 los números en una nuevo en tres grupos tenemos que coger tres grupos de el uno el nueve se otros tres no si otros tés claro está ahí si eso sí lo bien cuánto suman del uno al nueve contra el todas las cifras no nueve pues si lo hacemos por Portugal Aus lo tenemos enseguida irá a más porque sí porque es un día hablaremos de ello era un niño de diez años tiene castigó su profesor a sumar los cien primeros números lo hizo en un minuto y medio yo que no

Voz 7 24:45 cuarenta y cinco Si sumamos todos cuarenta y cinco

Voz 3 24:48 tengo cuarenta y tres quince corre cada grupo de tres sí muy bien ya tenemos cuánto vale

Voz 1646 24:57 pero todavía nos queda saber cómo los agrupados entonces

Voz 8 25:00 si lo hacemos de distintas maneras de la mejor manera es hacer un cuadrado mágico

Voz 29 25:05 el siguiente transportes impone seis uno ocho siete cinco tres dos nueve cuatro y aquí tenemos en horizontales verticales la solución del problema seis siete dos otra de la otra de la Terra es uno cinco nueve otra es ocho T Cuatro sí otra distintas son seis y un ocho siete cinco tres dos nueve cuatro lo has pillado

Voz 1646 25:34 todo vale que que voy a pedir por favor que mientras sigo hablando que el profesor letona lo pongas en Twitter y a ver si al final ya no te digo de la sección al final del programa lo puedes porque no supongo que mucha gente no

Voz 8 25:45 podía tomar nota pues no tengan a nuestras redes sociales no es importante porque eso es lo bonito manera eso es esto cuando lo entiendo eh no no lo tienes que hacer tú te vas a casa extra entretenido durante sí

Voz 29 25:57 coloca coloca los números de no

Voz 8 26:00 sí

Voz 1646 26:01 de forma que tal como cómo disfruta letona del sufrimiento ajeno vamos a comprobarlo saludando a nuestro oyente a Javi desde Avilés Javi muy buenos días

Voz 8 26:12 hola buenos días Javi me dicen que eres una de las personas que ha resuelto el piensa mucho de la semana pasada hasta que todo esto que explicado letona ya lo sabía como lo ha hecho

Voz 30 26:23 pues no vamos nada

Voz 8 26:27 por yo soy humano y también el válido porque la intención es tan válida como la matemática si si la matemática esa intuición haga cosa que podría podría mar usted su escuela escuela de pensamiento intuitivo

Voz 3 26:41 es no lo entendería vale

Voz 28 26:43 vale y crees que cree usted que Javi Iván

Voz 8 26:46 tender a uno de los enigmas que está a punto de no de leerle no gran hombre yo espero bueno pues Javier

Voz 1646 26:51 sabes dónde llamas tú sabes dónde te has metido

Voz 8 26:54 pues sólo letona quiere usted empezar con velas en I más adelante

Voz 21 26:58 I G

Voz 3 27:01 a mí desde Avilés quiere decir Javi desde Avilés cuantos meses tienen veintiocho días

Voz 24 27:09 estoy a ver tu intuición Javi porque te yo ninguno

Voz 31 27:13 morir no esta respuesta no sé cuantos meses tienen yo estuviera doce del mes de baño vamos eso está claro

Voz 3 27:20 los dos tres pero Javi cómo había llegado la primera conclusión que ninguno tiene veintiocho días

Voz 31 27:27 bueno vamos cuantos Médicis lleven veintiocho días en cuanto a que soy el pueblo

Voz 8 27:34 pero bueno te ponemos vamos a vamos con otro

Voz 3 27:41 es verdaderamente difícil

Voz 1646 27:45 ah vale dos mechas de diferente longitud y espesor variable a lo largo de la misma tardan en arder completamente una hora cada uno si tenemos que cronometraje de forma exacta cuarenta y cinco minutos solamente disponemos de las dos mechas ideó un paquete de cerillas como lo haremos entiendo que no tenemos cronómetro no

Voz 3 28:03 no

Voz 1646 28:05 sólo tenemos dos dos mechas y un paquete de cerillas vale tenemos que calcular bueno ser ella podemos la agreda vale dos paquetes por lo menos que calcular cuarenta y cinco minutos

Voz 3 28:17 porque si no tocamos una tecla a los cuantifica según nos explotarán explorarán varias bombas nucleares empezará con lo guerra lugar desde que cuenta calcula que tenga cuidado Abel como calcula a los cuarenta y cinco minutos exactos Javi estamos en riéndonos

Voz 28 28:40 para darte tiempo yo no te digo acertar sino a entender enunciado

Voz 24 28:43 sí son dos muestras de de de

Voz 32 28:46 eh

Voz 24 28:47 sí vamos de diferendo en donde diga diga

Voz 3 28:50 te longitud y espesor variable pero las dos tarden en arder completamente una ahora una hora cada una entendemos que es la suma de las dos no la suma de las de lo que tarda en perder ambas una hora cada cada una

Voz 8 29:07 pues sí pleno una sí

Voz 3 29:09 al final del recorrido exactamente una hora vale la otra lo mismo correcto

Voz 8 29:16 aunque tengan longitud y espesor variables todo muy bien ya me lo imagino

Voz 3 29:24 bueno

Voz 24 29:24 Javi en el cual de cuarenta y cinco minutos cuarenta y cinco sí pero no literalmente porque se nos acaba el programa si se está ya tienes alguna idea aproximada nada no

Voz 3 29:41 bueno pues vamos a serlo porque la cosa es muy fácil entendemos una de ellas por los dos lados Paul anulado por el otro cuando se juntan pagan cuánto se popas

Voz 8 29:57 que te minutos treinta minutos

Voz 3 30:00 el momento en que eso ocurre habíamos encendieron otra por un lado el y la otra también por el otro lado y cuando se acaba cuántos que quema totalmente cuanto ha pasado

Voz 24 30:15 cuando no está totalmente la seguimos hace muy

Voz 8 30:19 la segunda la hemos defendido a la vez que hemos entendido la primera por ambos bandos mi no no no

Voz 3 30:28 no quince minutos que si los sumamos a los treinta minutos anteriores teníamos cuarenta y cinco los cuales dijera sí que cuando lo explica Letona parece fácil pero aquí lo único que ha

Voz 1646 30:38 que ha ardido es la mente de Javi

Voz 8 30:40 ah sí sí esto que Javi bueno

Voz 1646 30:43 tienes una de dos que no está nada mal teniendo en cuenta la dificultad de los problemas que no suele quedar letona pero pero te voy a que escuches también al teléfono él piensa mucho de la semana que viene con el que nos va a dejar letona

Voz 3 30:54 le debió pasar rápidamente uno de pensamiento de la temporada venga dos personas a las que de de cinco partidas jugadas cada uno pierde tres cómo es posible que había sufrido bastante mal fuera

Voz 8 31:13 cuál es la selección pues que no juega uno contra otro hombre por supuesto esto sería estoy día lo vamos a ver ya lo sabía este no era el piensa mucho esto era otro reto para Javi que por supuesto se sabía letona Leganés por favor el piensa mucho esta semana

Voz 3 31:28 ya mucho esta semana lo ha preparado yo no Green un ruso especialista en matemáticas para niños de Rusia y que trabaja conmigo simplemente genial dice leal si sacamos tres frutas un frutero más riesgo habrá entre ellas al menos una manzana si sacamos Juan otros fruto de frutero mágico habrá entre ellas al menos una pera Andrés ha sacado cinco frutas derrotar cuántas frutas son cuantas frutas han quedado en el frutero

Voz 1646 32:05 Iker frutas son no hay que hacer que frutas bueno lo vamos a lo vamos a escribir también en redes sociales Javi yo sé que tú te sabe la respuesta proporcional contenta y no la digas vale

Voz 30 32:15 no porque vamos sino ya lo tiene todo no tiene

Voz 1646 32:18 Javi muchas gracias por llamar creen ustedes

Voz 8 32:21 un saludo si creen que saben la respuesta

Voz 1646 32:23 este piensa mucho hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona muchísimas gracias nada eso está entrañable insisto eh hasta las

Voz 3 32:29 pero veces me dejan hecho polvo

Voz 15 32:42 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 36:47 no se puede tener todo en esta vida pues bien mucho los hubiera gustado salir con Tom Hardy on con Scarlett Johansson pero tuvimos que conformarnos con la persona que sentaba en el pupitre detrás en tercero de la ESO no nos llegaba la paga para comprar una botella llevaran Times aprendimos a valorar las virtudes del whisky de Mercadona hemos intentado infinidad de veces disfruta por la filmografía de Bergman pero la realidad es que sólo conseguimos mantenernos despiertos viendo Ocho apellidos vascos hoy hablamos con David de Jorge de sucedáneos

Voz 22 37:22 David de Jorge el auténtico David de Jorge muy buenos días bueno

Voz 1646 37:27 supongo porque hoy no estás aquí como la semana pasada que es una pena pero eres el de verdad no

Voz 8 37:31 sí sí soy de Table cómo estáis amigos te iba a decir al poder no la Davis Barça crac te iba a decir dando una prueba

Voz 1646 37:39 de que eres el que Jorge pero ya

Voz 8 37:42 lo mismo que ha dejado claro

Voz 1646 37:47 oye David no hay mayor indicativo en mayor o vara de medir para para calcular más o menos la clase social de una persona o grupo que lo que pone en su mesa en la noche

Voz 8 37:58 sí sí es cierto si gastamos mucho dinero en la en la cena de Navidad

Voz 0477 38:02 pues mira yo te voy a ser sincero como siempre más en mi casa toda la vida hicimos ese esfuerzo económico para andar su proveedores en Navidad y poder comer cosas que resto arañan y tocábamos no yo tengo las

Voz 1646 38:12 esa apretaba durante el año para

Voz 0477 38:14 disfrutarán Navidad casi todos claro como todo pichichi yo la sensación que tengo es que ahora vivimos empatados que estamos masticando langostinos a dos carrillos ya cuando éramos críos pues chico comíamos Nocilla bebía o refrescos pero sólo unos cumpleaños osea restó el año pan chorizo hoy paté baratos y antes además muchos alimentos que tenían Cate de estacional que esperábamos algún para comerlo si hacíamos tantas ganas durante el año aquí cuando llevaban moría del gusto era un acontecimiento petrolero pues el salmón ahumado la mostrarnos aquellas patas de cangrejo ruso Chad K que yo me estaba como a Unesa poníamos encima de Le Monde a un plan que esperabas trescientos sesenta y cinco días para poder acometer chico

Voz 8 38:53 final del supermercado todo el año y encuentra salmón ahumado

Voz 0477 38:56 hasta en las gasolineras entonces yo creo que hemos perdido esa emoción no

Voz 40 39:00 sí sí es un poco triste no es que esté todo todo todo Rato es que tener siempre acceso a lo más deseable en desprecia por fin esos pequeños

Voz 8 39:12 hola Juan

Voz 1646 39:16 claro quizá ahora ahora mismo David el único límite porque efectivamente todo está disponible en los lineales de los supermercados las tiendas del club del gourmet me da igual pero quizá el único límite que tenemos es el precio lo que cuestan las cosas porque el caviar por ejemplo las angulas pues tienen precios absolutamente prohibitivos para la mayoría aunque nos hayamos apretado durante el año tú David has probado estos productos los de verdad los auténticos

Voz 0477 39:38 con sí claro me fui a uno sí bueno porque tú eres un discjockey un tipo poco Prso con el tema La música Torre Biotech no pero yo he tenido el apoyo de probarlos muchas veces porque me dedico a cocinar y cultura de ahorrar un dinerillo para comer caviar a cucharadas o darle al ángulo a veces al año Bolera San Sebastián unas semanas más tarde cuando bajan de precio pues malas como y picante y hasta otros fíjate otro se gastan el dinero en el fútbol en coche relojes en ropa vi tienen la nevera vacía que da pena estalactitas como en las cuevas de Altamira y yo pues no llevo reloj usó polos y pantalones normales pero tengo una cocina que parece la Cuba de Alí Babá y los cuarenta ladrones y un área golosinas color alegría Tocina conservas suceder

Voz 1646 40:19 Hombra di la verdad que yo sospechaba que todavía probaba algunas de estas cosas pero te lo preguntaba para hacerte la siguiente pregunta

Voz 0477 40:25 es atención alrededor ETA Moret ritmo

Voz 1646 40:27 es fácil es muy merecen la pena es decir realmente valen estos productos lo que pagamos por ello

Voz 0477 40:33 pues sí pues claro que eso hay algunos que merecen su precio de otros no mira a alguien le puede parecer un chollo que un quite Sferificaciones cuesta cuarenta euros yo prefiero quemar ese dinero o enterrarlo que metieron que eso sí en mi casa ya el mismo profesor bacterias que se dedique a cocinar con Kimi cepas los ciento cincuenta pavos que pudo pagar yo por un brandy venerable campechano o dos capones bien gordos para sacarlos en el horno pues les puede parecer un hacha en la dura de Gorrín Flor y luego también influye la ley de la oferta y la demanda ojo y agencia porque todos los el mundo quieren beberse los mejores Borgoña son los mejores soporten son los mejores ibéricos mejor curados y dos quieres pues como no abundan pues tienes que pagar los salarios y no puedes pues no pasa nada tampoco eh cualquiera jamón cocido bueno sensacional el vino normalito atención con gaseosa Si le pones mucho y lo y les pymes un poco en naranja está bien bueno sabe tampoco lo sé

Voz 1646 41:24 el calimocho David que tuve unos horas desde el País Vasco

Voz 0477 41:27 venga ni mucho yo no sé pero eh pero bueno reconozco que vez

Voz 41 41:30 en cuanto al agua no al año me buen vino una un refresco o una buena Coca Cola y un buen vino

Voz 0477 41:37 los hielos y tal pues de vez en cuando te metes un calimocho en el

Voz 1646 41:39 yo que como las definió como disc jockey puede ya puedo decir que sí que sí que soy yo

Voz 8 41:44 detenga a todos

Voz 1646 41:47 a a tope si se ha habido etapas de mi vida que el agua sólo lo usaba para uso tópico

Voz 8 41:53 sí sí lo demás era era calimocho

Voz 1646 41:55 ya bueno para los que somos pobres David y no podemos permitirnos

Voz 29 41:59 ver la cueva de Alí Babá o la cocina como la cual el de Aliaga

Voz 1646 42:02 es tu caso queremos pues digamos que nuestro paladar se aproxima aunque sea lejanamente a la sensación de probar alguno de esos productos tan exquisitos tenemos los sucedáneos hay sucedáneo de caviar Hay sucedáneo de cangrejo hay por supuesto sucedáneo de angulas

Voz 8 42:19 ya en qué piensas tú de los sucedáneos pues mira yo

Voz 0477 42:22 nada más aristocrático que el sabor de una patata cocida con pimentón o una lata de sardinas una atrocidad patatas o un vino de maceración única o una tableta de turrón de Alicante al fajos de Medina Sidonia para que me entiendas Camilo sucedáneos son para los pobres de espíritu los acomplejados sea la gente de gusto con sentido del humor y el sentido común no se complica la vida con sucedáneos ni con tonta las llegue as el tema de las urnas que me parece un sucedáneo brillante otra parte de su producto bandera que ese resultado una crisis en el sector ángulo pero esto no sé si los agentes extinguen angulas cambiaron los hábitos de consumo y los Angulo se sacaron de la manga la manera de fabricar un alevín de anguila con suprimir y calidad pata pan con nació Angola no que por cierto en su momento fue muy criticada parecía que el mundo se acababa y no hay más que consultar las hemerotecas para que aluciné mostos en colorines no hay mira hoy pues el método pichichi May desatar las vestiduras y está buenísima no a mi me gusta bastante la me gusta muchísimo a Rangún la pero yo creo que hoy sucedáneo es un poco un rollo quiero y no puedo no aunque también es verdad que sucedáneos existen desde la desde la época la guerra aclaró de Herrera que cuando yo era chaval recuerdo que el pues hacia chocolate

Voz 1646 43:29 la achicó capaces para el café

Voz 0477 43:32 este tipo de cosas no quede al final son hijos de la necesidad y el hambre no pero yo creo que hoy los tiempos han otros insiste mucho delincuente vendiendo gato por liebre pues pues fíjate el café molido pues puede contener cebada tostada triturado trigo soja incluso hay gente que me ha dicho que en algunos análisis han salido que en algunos canales metió a molida o el aceite de oliva que puedes encontrar mezclado con aceite de soja maíz o Palma o incluso se falsifica pues también suceder en el queso parmesano chino vendido como iraní en árabe recientemente se ha visto sí caso no hay gente que estaba vendiendo botellas de vino de quince euros como vino de dos mil pavos no hizo la verdad que mucho mucho delincuente no sé en fin es mi opinión

Voz 1646 44:11 David tú has hablado muy bien de las de las burlas que por cierto esos que a mí también me gusta pero yo he leído a alguna algún cocinero decir que con unos fideos gordos bien cocidos bien de ajo aceite y una indica la diferencia practicamente no

Voz 8 44:25 la diferencia se nota increíble haber ojo

Voz 0477 44:29 el fin

Voz 8 44:32 sí sí

Voz 0477 44:34 Town el río lo vean los comparable un fideos con angulas a la textura de un angulas en la boca la sido sida que tiene el alevín de anguila y un mordisco que tiene porque las angulas con lo más negro tienen una ligera resistencia a la mordida porque empiezan a hacer ya un leve un leve esqueleto dentro el agitó la textura ósea no tiene nada que ver Génova pero bueno pero lo estábamos pero no al final es un poco ese ese alivio que siente mucha gente cuando hice juegue donde esté un buen verdel que se quiten besugo o no digo pero bueno pues yo creo que al final el problemas que los comparemos no es que una cosa no no no la a la otra crisis

Voz 1646 45:10 productos complementarios claro por ejemplo en las ensaladas no echamos cangrejo pero sí que utilizamos y mucha gente utiliza sus es que es este sucedáneo estos palitos década lo que llamamos comúnmente para los de casa

Voz 0477 45:21 bueno pero es que el suprimir como todo Aschwin mi de buena calidad de sumidero bueno de mala calidad de suprimir un invento japonés que tiene muchísimos siglos de vida yo he visto elaborar su de calidad suprimir de calidad para poder laborar lo hace falta un pescado de muchísima calidad y mi está súper sabroso la pata de cangrejo ruso también está claro que esta buena o una buena pata de ya cocida les miraba como aún es hasta buena es comparable aún aún su sucedáneo Commons aún no pues no pero aquí no le gusta el pincho ese de ni con la mayonesa

Voz 7 45:52 la poco o duro odiosa peores un poco el cangrejo luso no ha puesto incluso la frontera ya no tienen amistad

Voz 1646 46:00 sí bueno pero es verdad que en estos productos la temperatura del agua la alimentación a todo esto influye en el sabor final no

Voz 0477 46:10 hombre sin ninguna duda fíjate incluso lo que estabais Nothomb tiene toda la razón bocana mismo Inma la especie como de corriente muy grande de gente que está vendiendo patas de cangrejo ruso congeladas que luego transacción a la plancha Il las adornan con historias y tal if it is not in no tiene nada que ver con con con un cangrejo que estén bien cocido o incluso con esos cangrejos que hemos comido en la toda la vida no al final hay muchísimas calidades pero bueno se trata de que al final no elijamos un poco lo que más nos la que más nos inspiró o la que se mole a nuestras a nuestro presupuesto

Voz 1646 46:41 bueno pues si es usted capaz de hacer pasar una esponja una piña o el champiñón por por Moët Chandon y está escuchando esas excede está pensando bueno nadie sabe más de sucedáneos de su uso de de los ricos que están también casi tan buenos algunos como los productos originales puede llamarnos para concursar en el en el concurso de preguntas que vamos a hacer a continuación justo precisamente sobre los sucedáneos con el auténtico David de Jorge llamando al nueve

Voz 42 47:06 cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta queremos saber cuánto sabe usted de sucedáneos David Nos escuchamos en un momento afecta a un abrazo

Voz 15 47:19 Pablo González Batista Cadena Ser

