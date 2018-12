Hoy por Hoy (07/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:12 a que se despide de sus correligionarios de la CDU la Unión Cristianodemócrata Alemana con un llamamiento a la unidad y el centrismo de su partido en Hamburgo ha comenzado el Congreso de la despedida de Merkel después de dieciocho años de liderazgo los mil uno delegados asistentes han recibido la canciller en pie con una cerrada ovación pendiente de todos nuestra corresponsal Carmen Viñas

Voz 4 00:33 hola hola él sigue en estos momentos Hollande

Voz 0391 00:36 que el sigue en estos momentos despidiéndose de la presidencia de la Unión Cristiano Demócrata en la que ha pertenecido a la que ha permanecido durante dieciocho años ha comenzado con una petición a los participantes en este congreso de la CDU ciudad en Hamburgo donde nació precisamente Merkel un un llamamiento para que marquen el rumbo de un partido motivado hoy unido con una política basada en los valores de la CDU pero también viendo el mundo a través del los ojos de los demás confía en que tendremos éxito ha dicho Merkel al inicio de la conferencia momento en el que ha sido recibida con un largo aplauso de los mil delegados puestos en pie algunos levantaban carteles en los que se podía leer gracias jefa sobre ellos cae ahora la responsabilidad de elegir al futuro líder de los cristiano demócratas los favoritos au tres Alegret en Bagua aliada de Merkel y actual secretaria general del partido Meretz abogado millonario muy crítico con la canciller Illán sus pan ministro de Sanidad y también más conservador de la canciller en sus planteamientos políticos

Voz 1018 01:30 a Carmen en nuestro país en Cataluña el presidente de la Generalitat pintor cada cuatro días a su conseller de Interior a Mikel Book para que remodela su departamento sobre todos los mandos policiales tras las descargas tras las cargas de los Mossos d'Esquadra ayer contra los manifestantes que intentaron boicotear los actos de Vox en Girona y Tarrasa en Barcelona los incidentes en los que se registraron cuarenta y seis heridos la mitad de ellos agentes policiales y hubo tres detenciones Torra acaba de hablar con los periodistas que le acompañan en su viaje a Eslovenia de momento sólo concreta su intención de reunirse el domingo con el conseller vamos a Radio Barcelona detrás

Voz 1673 02:02 Correa ha dejado claro que van a revisar los protocolos de actuación de los antidisturbios junto con el conseller y aunque no ha concretado si van a destituir a algún cargo de Interior en la revista tenemos que revisar a fondo todos los protocolos de actuación en estas concentraciones lamento los hechos de ayer en Girona Tarrasa dos seguimos desde el primer momento con el Kun se llevó los dos acordamos reunirnos analizar a fondo qué había pasado y hacer los cambios necesarios serios a esta hora por cierto está prevista que

Voz 1018 02:29 en una rueda de prensa de la CUP en el Parlament un partido que durante las últimas horas ha vuelto a pedir la dimisión del conseller interior hora doce y trece minutos vamos a la Audiencia Nacional cuya Fiscalía estudia ya pedir a Brasil la extradición del ultra derechista Carlos García Juliá condenado a ciento noventa y tres años de prisión por los asesinatos de Atocha cuyo de nuestro país aprovechando un permiso penitenciario después de haber cumplido sólo catorce años Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:55 la Fiscalía analiza en profundidad está ahora el expediente de García Julia pero las mismas fuentes del Ministerio Público consultadas por la SER avanzan que en principio en principio el caso no ha prescrito porque aún no han pasado treinta años desde su fuga como consecuencia del permiso concedido e iniciarán los trámites para reclamar su entrega a Brasil el proceso no será cuestión de dos días el tribunal que lleva el caso es la Sección Primera de la Audiencia Nacional que ya ha solicitado a la Fiscalía que informe el Ministerio Público pedirá que se inicie el expediente de extradición de uno de los principales responsables de la matanza de Atocha cuarenta y un años después de los crimen

Voz 1018 03:30 gracias Campos la Delegación del Gobierno en Madrid última ya dispositivo de seguridad de cara a la final de la Copa de Libertadores que disputarán el River y el Boca Junior el domingo en el Santiago Bernabéu un despliegue en el que van a intervenir agentes de la Policía Nacional y la Municipal de la ciudad y que entre otras cosas contempla restringir desde primera hora la circulación por el Paseo de la Castellana Alfonso Ojea

Voz 0089 03:50 decenas de medios de comunicación muchos de ellos argentinos que también latinoamericanos a la espera estamos de conocer el dato que aún falta el número concreto de agentes de policía de la seguridad pública que vanas a desplegarse en la capital desde mañana a las doce en punto de la noche el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes ya ha señalado esta mañana en Hoy por hoy en la Ser que se vigile se controla a un número de hinchas radicales que ronda las quinientas personas a las nueve de la mañana del domingo el madrileño Paseo de la Castellana quedará cortado al tráfico será el momento de la apertura de las dos áreas de diversión de los seguidores de ambos equipos separadas eso sí por dos kilómetros de zona de seguridad

Voz 1018 04:29 gracias Alfonso los mercados en verde verde parece que bastante intenso con un rebote importante tras el pánico que se vivió ayer por las posibles consecuencias de la detención ganadora de la heredera del fundador de la empresa china que móviles Huawei acusada por Estados Unidos de violar las sanciones contra Irán los inversores parecen interpretar que la cosa está más o menos bajo control que el riesgo de que esa vive la guerra comercial entre los dos gigantes del mundo Estados Unidos y China es ahora mismo no precisamente muy elevado Eladio Meizoso si la bolsa neoyorquina reaccionó ayer con mucha más tranquilidad que el europeo el Dow Jones ha bajado apenas un cero con tres por ciento y hoy aquí el Ibex está subiendo un uno coma uno por ciento tras caer ayer dos consiente están los ocho mil ochocientos sesenta puntos en el resto de Europa donde las pérdidas superaron ayer el tres por

Voz 0527 05:12 ciento hoy están subiendo en torno al uno por ciento Milán el cero con cinco Frankfurt Londres y París el uno con cinco perecen en cuanto al petróleo Se mantiene ahora en los sesenta dólares el barril como ayer pendiente de la reunión de la OPEP con sus aliados para abordar un posible recorte de la producción con el objetivo de reducir la caída del precio desde el pasado mes de octubre

Voz 0391 05:33 podido componer Fernández disolver la subida del precio de la vivienda se acelera en el tercer trimestre del año al incrementarse en más de un siete por ciento en la vivienda de segunda mano crece al mayor ritmo de los últimos once años son datos oficiales del Instituto Nacional de estadio

Voz 0824 05:46 el Gobierno plantea penas de cárcel para los dueños de los prostíbulos cierre del local y multas pero a los clientes que se convertirán en prisión si la mujer es menor de edad la víctima de la trata nunca será sancionado según este borrador se lo cuenta a las

Voz 0391 05:57 a Rodrigo Rato ha decidido no tener relación alguna en la cárcel con otros presos del Partido Popular como Luis Bárcenas el ex vicepresidente del Gobierno pasan la mayor parte de su tiempo en la biblioteca de prisión estudiando el caso van

Voz 0824 06:08 el Aquarius deja de operar después de salvar miles de vidas en el Mediterráneo Médicos Sin Fronteras culpa de ello a las campañas de desprestigio de varios gobiernos europeos entre ellos

Voz 0391 06:17 liar sube un treinta y ocho por ciento el número de turistas que vienen a España por motivos culturales hasta los trece millones de visitas cada español nos gastamos casi trescientos euros de media en actos culturales al año como libros espectáculos a servicios a través del móvil según el Anuario de Estadísticas renuncia al

Voz 0824 06:32 Nico que iba a presentar la gala de los Oscar tras difundirse unos tuits de hace casi una década en los que afirmaba que no iba a dejar jugar a su hijo con muñecas porque es de gays Kevin Hart argumenta que la gente cambia crece

Voz 1018 06:42 por Luciano pues Pablo esto es algo de lo que tenemos ahora

Voz 2 06:45 la sede José Antonio Calvo seguimos

Voz 2 07:00 hablar del que es probablemente el partido de fútbol más internacional de la historia reciente que es como ustedes saben el que enfrenta a Ribéry boca el domingo en el Santiago Bernabéu nosotros hemos elegido hoy a una voz autorizada gracias a él y a sus comentarios aprendimos a vivir el pasado Mundial de Rusia con una con una sobrina

Voz 5 07:16 dosis de pasión que ya nunca nos ha abandonado

Voz 6 07:23 son habitantes nada nada se referían uno te juega con dile nunca pudo Juan Unami todos entré alguno

Voz 2 07:32 incluso nos hicimos un poquito hinchas de Argentina durante el pasado Mundial y por esta razón estos días no ser nos hemos preguntado qué pensaría como estaría viviendo esta persona la extraña a final de la Copa de Libertadores que se juega este domingo y que ha terminado por celebrarse en Madrid

Voz 7 07:48 mi amigo Copa Libertadores de América entenderá de América si juegan América no hay Maddie no no hay ningún lado a América

Voz 5 08:02 finalmente

Voz 2 08:03 oiga en Madrid en la voz de de de esta persona ha ayudado a vivir el fútbol de una manera distinta el se llama Nicolás de la sua pero en Argentina todo el mundo le conoce como el pero es camionero es hincha de Boca Juniors y en este momento nos está escuchando probablemente desde el arcén de alguna carretera Argentina Nicolás buenos días

Voz 8 08:24 hoy en día concretar que de presentación Adecco

Voz 2 08:29 es que es verdad que quita estuvimos siguiendo prácticamente casi cada semana poníamos uno de tu de Tous audios para ver cómo iba argelina claro no fueron muchas semanas genuina tampoco duró demasiado

Voz 8 08:39 se ha jugado los jugadores hicieron todo lo posible para que dure poco

Voz 2 08:43 claro claro es ese se esforzaron en eso hoy por por lo que estás en Argentina ahora mismo no Nicolás

Voz 8 08:49 sí sí sí te Mi casa es estaba tomando mate ando he salido trabaja

Voz 2 08:53 en el vídeo tú te quejas que decía espero que quieren que venda mis propios órganos para poder pagar un billete entiendo que no han encontrado comprador para tus órganos no

Voz 8 09:01 no no no no no no basado en la salud mental rebelde novela que pudo cuanto en venta pero no todo tú estudiando

Voz 2 09:07 oye para un aficionado de boca y cómo eres tú tú eres de boca verdad vale como como qué significa para ti una final como esta

Voz 8 09:19 mira primero es increíble que te hablando con voz que estás en Madrid de un Boca River óseas nunca Day Lewis imaginado ayudaré en otro trasladaba este boca arriba dedo probó primero de Hitler boca arriba arriba corredores de eh es la final que nunca mi vida pensé que iba a vivir Hillary siempre soñé eh a común una fantasía Un cuento a déficit imaginar una final de Guardado de Boca River era como lo más íntimo y la verdad es que no podemos creo que que la estamos jugando es una cosa impensable

Voz 2 09:56 y lo que es aún más impensable es que se pudiera jugar en Europa y que jugara una ciudad como Madrid esto qué te parece Nicolás

Voz 8 10:03 Iker no tiene no tiene ningún motivo no no era razón de ser la verdad que eh sólo me hace pensar que esto es un negocio que se las llevaron a sea por una cuestión económica porque si bien acá tramo que que que su entonces tremendamente la todavía no se puede jugar un Bogart ruido de una cosa el otro no se puede compartió Fu donó eh sino a Podemos avisando sólo tenemos un montón de está en lo hará en América Uruguay Paraguay y Chile Colombia en cualquier país de América que se también más fácil para el hincha eh todo de River puede pobres llenar su a Europa obviamente no puedo resignado

Voz 2 10:44 Nicolás no crees que precisamente sea elegido una sede tan distante para evitar que determinado tipo de aficionado debo quede River lleguen a estar en ese partido

Voz 8 10:54 lo que pasa que quizás es lo que puede ya sean de eso sí tiene la posibilidad de ir la gente común como yo que no puede ya que no tiene ninguna intención de prorrogan ningún lío no puede ir

Voz 2 11:07 lo que está claro que en este caso es verdad que han pagado justos por pecadores por supuesto claro tú te llega hasta plantear Nicolás venir al partido

Voz 8 11:19 mira yo tuve una compensación diseñó las eh yo estudié yo sea a régimen donde ya el sueño de mi osea no es de preguntar sin pero que puede Félix el Mundial no sé qué no osea esto es lo que siempre soñé desde chico pero no haciendo cuentas Iliada tengo amigos en Madrid y que me daban alojamiento pero el pasaje se fue a un precio imposible

Voz 2 11:49 bueno como alternativa cómo va a saber la final este domingo tienes algún protocolo algún ritual para ver estos partidos importantes

Voz 8 11:58 la veo las tengo que mirarlo sólo sea para mí no no no no yo hice juntarse con amigo a ver un partido no echo la paso mal la paso más de me empiezo a sentir más de dos horas antes asemejaba de estómago o lo poco Berna Medel mejor la edad es un partido jugado nunca vez de Paul Bremer Megane a lo nervio así que lo mío solo en silencio igual extremo extremo hoy cuando termine pueda muy dados al hoy

Voz 2 12:31 Nicolas es un buen ejemplo de esa pasión absolutamente incontenible que tienen los argentinos por el fútbol que esperemos tú bueno te voy a pedir un resultado pero creo que ya pudo sospechar cuál es cómo crees que va a quedar el partido como te gustaría que quedara

Voz 8 12:46 que me haces le pones de la pasión el argentino pelo de de la buena si da buena de odio de la violencia odio y me encanta cuando pierdo en equipo de los rivales Meca esos parte de volvió del fútbol a mí me encanta sin violencia así yo calculo que se no va a ser no han sido buenas manos

Voz 2 13:09 Nicolas de la es el hetero es hincha de Boca de la selección argentina también muchísimas gracias por estar con nosotros suerte este domingo pase lo que pase el mejor análisis del partido seguramente estará en tu cuenta de Twitter que es arroba el fleteo a RG gracias Nicolás

Voz 8 13:28 bueno ilíquidos manda un saludo me han ido Christian Xavier sigue y en Madrid amigo

Voz 2 13:33 Cristian lo siento pero esta vez no ha podido venir será para la próxima gracias Nicolás

Voz 4 16:44 Sami Minaj vosotros sabéis por ahí te has Teodoro León Gross

Voz 3 16:49 Juan Cruz Alli a Kodama vosotros eh

la SER presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre

Voz 2 18:52 el fin de semana está a sólo unas preguntas de distancia si piensan en Pablo Casado Gabriel Rufián Rufián Santiago Abascal Albert Rivera Pedro Sánchez o Pablo Iglesias de verdad siguen creyendo que este es un buen momento para reformar la Constitución viendo lo que está ocurriendo en París no debería Macron inspirarse en el ejemplo de Dorothy en El mago de Oz y empezar a seguir el camino de chalecos amarillos porque quienes defienden a Franco hablan siempre de la construcción de pantanos cuando está clarísimo que lo que de verdad Nos gustan los españoles son los puentes parece ser que han encontrado la máscara de un león de más de cien años de antigüedad en las obras de la Gran Vía de Madrid y hombre a muchos se nos ha hecho largo pero tanto tiempo lleva en cartel El Rey León ya saben que han nominado a Antonio Banderas aún Globo de Oro por su papel de Picasso significará eso que después de tres nominaciones empezará en a pintar algo en esos premios por último no sería más lógico que como ha ocurrido con la película Roma el Green se hubiera estrenado solamente en los cines Verdi

