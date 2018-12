Hoy por Hoy (10/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:02 días

Voz 1727 00:23 qué tal está muy buenos días y se fue a la cama con la incógnita sepa que el sonido más importante de la Copa Libertadores fue este

Voz 3 00:31 poco criterio Capio para Álvarez Álvarez para cree que la fachada pasado la tocó para Quintero orden área tiro

Voz 4 00:47 el de nuestros compañeros de Radio

Voz 1727 00:49 continental de Argentina canta

Voz 4 00:51 en el Bernabéu el gol decisivo de la prorroga que ha dado

Voz 1727 01:09 yo y luego ya sólo fiesta aquí en Madrid que es este sonido que estamos escuchando pero también en Buenos Aires alegría con el Atlántico de por medio por ese tres uno final Sampe buenos días

Voz 6 02:10 los heridos impresos a la banda exhibida terminar esa banda Sylvie

Voz 1727 02:18 cómo se logra Rubén Osasuna lo tuvieron claro decidieron seguir adelante con todas las consecuencias hagamos como ellos decía Torra en referencia a este país de los Balcanes Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:31 dos días hay silencio por parte Jones per Catalunya y Esquerra pero el resto critica duramente a Torra por estas palabras José Luis Ábalos ministro de Fomento

Voz 6 02:37 hay que ser muy iluminado muy responsable y me parece indecente plantear un término de secesión con vidas que no son propiedad

Voz 0027 02:45 la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas

Voz 6 02:47 apelando a un conflicto civil que causó decenas de muertos

Voz 0793 02:52 no sé qué más tenemos que sufrir no sé qué más tenemos que esperar para que el señor Sánchez reacciones

Voz 1727 02:57 si de las palabras a los hechos porque Torra desautorizó el viernes a los Mossos y los Mossos anoche no intervinieron mientras los CDR es decidían terminar el puente de la Constitución levantando los peajes de varias autopistas catalanas

Voz 0027 03:11 esto Rice su cuyo interior se reunieron este domingo para analizar la actuación de los agentes cuando impidieron el jueves que radicales independentistas boicotear un acto autorizado de Vox no atrás

Voz 1727 03:20 yo ninguna decisión en Marruecos hoy comienza una histórica cumbre mundial sobre migraciones ensombrecida por la ultraderecha europea

Voz 0027 03:29 Pedro Sánchez viaja a Marraquech porque España es uno de los ciento ochenta países que si iban a firmar un protocolo para tratar de ordenar este fenómeno sólo trece países han desmarcado pero son grandes y además de los receptores de emigrantes entre ellos EEUU Italia Hungría

Voz 1727 03:43 bueno la cumbre auspiciada por la ONU y Macron va a dirigirse por fin esta tarde a la nación tras el cuarto fin de semana de protestas masivas de los chalecos amarillos por la mañana el presidente de la República se va a reunir con sindicatos y patronal y aquí en España hoy empiezan dos protestas laborales

Voz 0027 04:04 la primera la de los examinadores de tráfico paran desde hoy hasta el día veintiuno porque no han visto en sus nóminas de noviembre el aumento que pactaron con el Gobierno también van a la huelga los maquinistas del Metro de Madrid

Voz 0978 04:21 dinos queda el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días lunes soleado con temperaturas un poco más bajas que el fin de semana hace más frío ahora que las últimas mañanas durante la tarde y las máximas en el conjunto del país se situarán entre los catorce y los dieciocho grados exigir todavía muy por encima de lo que sería habitual para estas fechas y eso gracias a que el sol va a lucir en el conjunto del país durante la mayor parte de la jornada algunas nubes en el Cantábrico todavía algunas lluvias sobretodo al este del País Vasco pero irán desapareciendo al igual que el viento en el valle del Ebro y en zonas montañosas de la mitad de este poco a poco se irá debilitando la segunda mitad de la semana será más enfría

Voz 0858 05:00 aquí también con algunas lluvias

Voz 7 05:22 que se lo da sea

Voz 1727 05:43 una cumbre empieza hoy la de Marraquech sobre migraciones organizada por la ONU y otra entra en su tramo final la de Polonia organizada por la ONU también sobre cambio climático con la ultraderecha creciendo en toda Europa con un discurso que pivota precisamente sobre la inmigración y sobre el coste para la clase media que la transición energética esta mañana nos vamos a acercar a las dos Danny De la Fuente buenos días

Voz 0027 06:08 días Pepa vamos a hablar en primer lugar con Elena vale

Voz 1727 06:11 ya no que es vicepresidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo responsable portavoz de Derechos Humanos y que está en Marrakech ICOM Florent marsellés y que es eurodiputado de Equo y que está en Polonia migración ese cambio claro

Voz 0456 06:25 Atlético respectivamente cambio climático y esa transición hacia una Europa ecológica como decía Pepa pero socialmente justa y cómo nos va a explicar Marsella si buenos días a todos en nuestra mesa de análisis Lola García José Antonio Zarzalejos y Antón Losada a partir de las diez una hora antes en Canarias Toni Garrido acompañado de Pepe Navarro van a entrevistar a Pablo The Hours sacerdote católico y escritor con quiénes vamos a sumergirnos en la aventura del silencio

Voz 8 06:51 estoy seguro de que si no nos educamos en el silencio a nuestros niños y a nosotros mismos no todas esas imágenes palabras y sonidos con los que la vida nos bombardean hornos Humala construir sino que nos van a destruir sin silencio no hay interioridad sin silencio no hay espiritualidad él

Voz 0456 07:09 silencio para descubrirse a uno mismo el tiempo que pasamos solos realmente solos y una hora después rompemos el silencio pero poco porque nos vamos a poner a meditar vamos a hablar con una experta en yoga con la que algunos conocerán gracias a Operación Triunfo Schumann Landa clases de yoga tiene un canal gratuito en Youtube y vamos a conocer mejor algunas pautas para cambiar la filosofía de nuestras vidas

Voz 5 07:47 ah sí

Voz 1727 07:52 abrimos líneas ya para que rompan su silencio al menos hasta que llegue Pablo II para que medite

Voz 0456 07:58 el primer tema de esta mañana es Cataluña de nuevo tienen las actuaciones de los CDR tienen a Quim Torra invocando la vía eslovena lo que quieran en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y un whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta hoy

Voz 1727 08:11 también comienza las negociaciones para acabar formando en algún momento gobierno en Andalucía y además tienen varios asuntos internacionales sobre los que siempre nos gusta preguntar

Voz 0456 08:23 pueden reflexionar sobre el Brexit tienen las protestas de los chalecos amarillos en Francia los combustibles y hasta la cumbre sobre migraciones todo en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 08:38 son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias

Voz 0027 08:40 sí empieza a este Hoy por hoy de lunes con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica

Voz 0027 11:25 había casi más policías que hinchas de River esta madrugada en Madrid celebrando la victoria en la final de la Copa Libertadores así que

Voz 16 11:31 no ha habido ningún disturbio ningún acto de

Voz 0027 11:35 dolencia nada acompañara la gran cita del fútbol que se vivió anoche en la capital de España lo más destacado el afán de decenas argentinos ponen calmarse a la escultura de los hoy el madroño en la Puerta del Sol Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 11:46 buenos días la Puerta del Sol se ha teñido de rojo y blanco para festejar la Copa Libertadores

Voz 6 11:51 comentamos que si hubiésemos escrito un guión para una película no podría haber sido mejor

Voz 18 11:55 la verdad que este gol en el final terminando el partido fue el broche de oro que

Voz 6 12:01 desató toda esta fiesta fiesta que tenía hora de comienzo a la hora que toque yo sigo

Voz 1772 12:06 pero no de final y a pesar de las altas horas de la madrugada del frío

Voz 6 12:10 no llenas de febrero a casta nos está caliente miró a la gente estamos reconocen filias enteras amigos parejas han salido al kilómetro cero de la capital para celebrar el título entre cánticos baile y eso sí sin nervios encima

Voz 3 12:25 no caiga pero bueno sorprendía no veía

Voz 1772 12:29 escenas muy diferentes a las que se vivían a la misma hora en el aeropuerto de Madrid

Voz 19 12:33 sí bueno pensaba que el broche de oro para este viaje a Irak

Voz 1772 12:38 sin nada que celebrar los hinchas de Boca volvían a casa con un amargo segundo puesto

Voz 0027 12:48 en Cataluña los Mossos d'Esquadra tampoco han intervenido este domingo en un nuevo acto de fuerza de los CDR que levantaron a las bravas la barrera de varios peajes de autopistas catalanas la policía la policía catalana tampoco actuó el día anterior el sábado cuando estos autodenominados comités en defensa de la República bloquearon durante quince horas la autopista AP siete en Tarragona los Mossos fueron desautorizados la semana pasada por su máximo jefe político que es el president catalán Torra que tomó partido por los cedés frente a los agentes de la Policía y ayer mientras esos CDR levantaban los peajes Torra se reunía con su conseller de Interior sin que sepamos aún sí pactaron algo no de día

Voz 20 13:24 bon día la reunión ha ido bien para el país es la única valoración que hace el Govern de este encuentro que se hizo en el Palau de Pedralbes en el que book y Torras Reunión también con el secretario general de la Conselleria de Interior y el director de

Voz 0931 13:34 los Mossos Se revisaron las imágenes de la actuación policial en Girona y Tarrasa el día de la Constitución no han querido explicar si se han tomado decisiones después que el viernes Torra exigiera a revisar los protocolos de los Mossos algún relevo de cargos directivos de la policía a la misma hora de ese encuentro en plena operación retorno del puente de decenas de miembros de los CDR taparon las cámaras de los peajes levantaron barreras en carreteras como la AP siete a la C dieciséis que ponen en el Pirineo que registraron ayer más tráfico con Barcelona Los Mossos no intervinieron ni tan solo preguntaban hasta cuándo tenían previsto seguir con su acción para Ciutadans PP esto es la prueba de que Sánchez tiene que aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 0793 14:14 que actúe que aplique la Constitución also Jones de los Mossos d'Esquadra

Voz 0931 14:18 Arrimadas pedía al president que actúe que aplique la al presidente de Sánchez que aplique la Constitución y proteja a los Mossos del intento de Torre de hacer de ellos una policía política

Voz 0027 14:28 escuchábamos hace unos minutos en las críticas que le han llovido a Torra por las palabras que pronunció este fin de semana en Bruselas animando al independentismo a seguir el ejemplo esloveno en exigió Torra que que exigió no pidió a los independentistas que sigan ese ejemplo de un proceso de independencia en el que hubo una la guerra decenas de muertos Javier Alonso buenos días

Voz 0858 14:48 buenos días Aimar la independencia eslovena fue un proceso unilateral comenzó con un referéndum en la que era una de las seis repúblicas que formaban la federación yugoslava participó más del noventa por ciento de la población nueve de cada diez eslovenos votaron por la secesión al año siguiente llegó la declaración unilateral de independencia

Voz 6 15:11 el Gobierno de Belgrado en manos del dictador

Voz 0858 15:13 el criminal de guerra Slobodan Milosevic respondió enviando a los tanques

Voz 6 15:21 anginas fue una guerra relámpago de apenas diez días porque el esfuerzo bélico de Milosevic estaba ya centrado

Voz 0858 15:26 lo que fue después la guerra de Croacia hubo más de sesenta muertos Illa Alemania recién reunificada reconoció casi inmediatamente al nuevo Estado la decisión de Berlín indignó a buena parte de las capitales de la Unión Europea dio alas al nacionalismo en el resto de repúblicas yugoslavas fue entonces cuando Bruselas se dio cuenta de que había que coordinar la diplomacia de los socios y creó el puesto de Alto Representante algo así como un súper ministro de Asuntos Exteriores pero la mecha en los Balcanes ya se había encendido y nos apagó hasta casi veinte años después cuando se dio el último

Voz 0978 15:57 tiro en Khost partido

Voz 0027 16:00 popular y ciudadanos empiezan a negociar esta semana el futuro gobierno de Andalucía oficialmente los partidos aspiran a la Presidencia de la Junta pero eso se irá matizando posiblemente por parte de ciudadanos en las próximas semanas quieren tenerlo tanto unos como otros todo cerrado para antes de Nochebuena porque el veintisiete S constituye el Parlamento y las direcciones nacionales de los partidos van a pilotar esta negociación que por lo menos simbólicamente va a empezar en Sevilla María Jesús Güemes

Voz 1461 16:26 buenos días la primera reunión será mañana en Sevilla dicen que será una toma de contacto a la que acudirán por parte del PP Moreno y García Egea Iborra de Ciudadanos Marini Villegas hay representación de los dos partidos a nivel nacional se desplazan hasta allí para las negociaciones en las filas populares esperan que sea un proceso exprés pero reconocen que todo de P de de la actitud con la que vayan los de D'Rivera desde luego se presentar reclamando la presidencia será un problema porque eso para Casado es innegociable así que les recuerdan que no hubo sorpasso también que si bloquean la situación será su suicidio político porque no sólo podrán explicar a los españoles además Génova quiere un pacto global cerrar todo junto el Parlamento y la Junta su dirección promete que ellos serán generosos piensan que lo lograrán porque si en dos mil dieciséis ambas formaciones acordaron mantener a Rajoy en La Moncloa pues ahora el cambio en Andalucía

Voz 0027 17:16 si Ciudadanos insiste en que posibles síes mientras lo presidan ellos

Voz 0793 17:20 bueno nosotros estamos negociando con el Partido Popular para hacer un gobierno liderado por Ciudadanos Juan Marín con el Partido Popular y aquí los señores del Partido Socialista tendrán que tomar una decisión si realmente quieren que la clave de de esa investidura que no del Gobierno esté en manos realmente de un partido como el Partido Socialista sólo tienen que abstenerse a la investidura

Voz 0027 17:40 es la estrategia de Ciudadanos implorar la abstención el PSOE porque sino necesitarían el voto a favor de Vox no les salen las cuentas otra manera dicen en el partido de Rivera ya Arrimadas que la principal razón para reivindicar para ellos la Presidencia de la Junta es que no puede presidir Andalucía Un partido como el PP al que aún le esperan condenas por corrupción hoy empieza el juicio a la Gürtel por las adjudicaciones en Aena durante el Gobierno

Voz 0456 18:03 Aznar Miguel Ángel Campos es el cuarto juicio

Voz 1552 18:06 con la trama Gürtel relativo esta vez a los sobornos y amaños de veintidós contratos públicos en el operador aéreo AENA entre los años dos mil y dos mil dos con Álvarez Cascos como ministro de Fomento la Sección Segunda de la Audiencia Nacional juzga desde hoy por estos hechos al líder Francisco Correa a quién Fiscalía pide diez años de prisión al contable Izquierdo al ex jefe de prensa de AENA Ángel López de la Mota ya su número dos Javier Gavari ambos recibieron dádivas a cambio de facilitar la adjudicación ilegal de contratos a la trama como mordidas en metálico regalos en forma de viajes a Eurodisney o Canarias y la reforma de un piso el juicio está previsto que se prolongue hasta mediados de febrero el Tribunal será presidido por María José Rodríguez y completado por Julio de Diego el juez que votó a favor de que declarase Rajoy y Fernando Andreu quién redactará la sentencia

Voz 0027 18:54 por el precio de la vivienda en España ha encendido las alertas del Fondo Monetario Internacional el FMI dice en un informe que no estamos aún ante una situación de burbuja como la que se vivió en los años previos a la crisis pero si detecta un cierto sobrecalentamiento en el sector por eso pide al Gobierno de España que esté alerta y lo vigile Isabel Villar buenos días

Voz 1491 19:12 buenos días no hay burbuja pero sí una ligera sobrevaloración del precio de la vivienda según publica hoy El País esas son las palabras que usa el organismo que pide a las autoridades nuevas herramientas para evitar riesgos financieros y sobre todo para controlar el crédito recuerda el FMI que los bancos están todavía muy expuestos al sector inmobiliario y por eso aconseja ampliar las herramientas anti burbuja entre las recomendaciones el fondo habla de un saneamiento de los balances de las constructoras y anima a los bancos a potenciar las hipotecas a tipo fijo para proteger a los clientes de subidas de intereses precisamente el viernes supimos que el precio de la vivienda ha subido un siete coma dos por ciento en el tercer trimestre de dos mil dieciocho respecto al mismo periodo del año pasado son datos del INE que calcula que este indicador lleva creciendo más de cuatro años

Voz 0027 19:54 gracias Isabel seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias en Francia Macron va a comparecer hoy ante la nación en un discurso televisado a la hora de la cena intentará aplacar así la ira social en la que ha derivado la protesta de los chalecos amarillos que han colapsado Francia por cuarto fin de semana consecutivo la ministra

Voz 16 20:11 de trabajo avanzado en las últimas horas que Macron

Voz 0027 20:14 pretende anunciar hoy medidas concretas

Voz 0131 20:16 Zwick se cosas discurren bajo aunque ha descartado

Voz 0027 20:19 lo que entre esas medidas esté una subida del salario mínimo corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 20:24 con busca una concertación la ayuda de los intermediarios sociales a los que han despreciado en los últimos meses algunos de sus ministros en muchos economistas como Piquet y por la izquierda y el Nobel Tirol más liberal han propuesto un nuevo contrato social para Francia es decir una nueva redistribución fiscal que penalice menos a las clases medias todos los analistas dicen que las palabras que use Manjón a este lunes serán casi tan importantes como el fondo el portavoz del Gobierno Benjamin Ribó hizo en su nombre este domingo un acto de contrición indicó que al jefe del Estado ha reconocido que algunas de sus palabras han podido herir en una alusión a frases que han fraguado su imagen de soberbia y han alimentado el odio en su contra visible en los actos de los chalecos amarillos sol una batería de medidas inmediatas y el cambio de política a medio plazo

Voz 1727 21:11 puede tal vez calmar las protestas la Allard

Voz 0390 21:13 es grande la economía francesa se resiente por los bloqueos y la reducción de ventas el paro podría aumentar en los próximos meses agravando el problema que desató la revuelta del poder adquisitivo de los franceses más frágiles

Voz 0027 21:26 en Reino Unido Theresa May se prepara para la derrota parlamentaria mañana cuando se vote el acuerdo para el Brexit la primera ministra lleva días de gira por el país para tratar de convencer a la opinión pública de que su plan es la única salida airosa para el el Reino Unido pero a esta hora todo apunta a que no le va a servir corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:44 a un día de la votación decisiva del acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes Theresa May no parece capaz de evitar una gran desastrosa derrota miembros de su Gobierno llevan días urgiendo a la primera ministra aplazar esa votación el Sunday Times aseguraba ayer que May anunciara el aplazamiento hoy lunes y el martes viajará a Bruselas para tratar de conseguir nuevas concesiones de los Veintisiete de momento al menos oficialmente esa votación sigue adelante como ayer confirmaban tanto en Downing Street como el ministro para el Brexit Steven Barclay

Voz 6 22:14 Xisca

Voz 0273 22:17 el voto sigue adelante porque es un buen acuerdo y el único acuerdo y es importante que lo perfecto no se convierta en el enemigo de lo bueno en una entrevista en el Mail on Sunday Mail advirtió de la inestabilidad y el territorio desconocido en que entraría al país Sisa rechaza el acuerdo también amenazó con el peligro de que unas elecciones anticipadas llevaran al poder el líder de la oposición laborista Jeremy Corbijn otras opciones si fracasa la votación sería repetirla en enero después de tratar de negociar con Bruselas la celebración de otro referéndum cuenta al parecer con el apoyo ahora de varios ministros como el titular de Justicia David UUP o el viceprimer ministro David Livingstone que han iniciado conversaciones para este fin con diputados de otros partidos

Voz 0027 22:59 precisamente hoy la justicia europea tiene que decidir si Reino Unido está aún a tiempo de echarse atrás y revocar su salida de la Unión el abogado general que suele anticipar la la dirección el Tribunal ya dijo que si hoy sabremos qué opinan los jueces corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 23:14 a las nueve pronuncia su sentencia el Tribunal Europeo de Luxemburgo pendientes de si confirma el criterio del abogado general y autoriza que el Reino Unido pueda paralizar el Brexit de forma unilateral y mientras tanto los eurodiputados viajan hacia Estrasburgo donde el Europarlamento tiene reunió ni dónde

Voz 21 23:33 parecen convencidos de que pase lo que pase

Voz 0738 23:35 el próximo martes no será el final del proceso

Voz 22 23:39 hombre puede someter el acuerdo a una segunda votación para que esa segunda votación tenga éxito lo que haremos es no resolver nosotros nada a la espera de que los británicos cambien de opinión los parlamentarios británicos cambió de opinión para no condicionar ese cambio de opinión para no presionarles

Voz 0738 23:58 Gonzáles Pons ex vicepresidente del grupo popular europeo y confirma la Cadena Ser que de momento yen este impar los eurodiputados no aprobarán ninguna resolución aunque el discurso oficial no se ha movido y es que el acuerdo es intocable

Voz 22 24:14 texto es mi rehén negociable no se puede renegociar

Voz 0738 24:19 mientras en Bruselas los ministros de Exteriores evaluarán hoy la situación pensando ya en la cumbre de este jueves viernes en la que Theresa May se volverá a reunir con los jefes de Gobierno europeos

Voz 7 24:31 te por usted

Voz 6 24:35 en Hoy por hoy

Voz 0027 24:38 presidente de Argentina Mauricio Macri que en su día fue presidente de Boca Juniors ha felicitado esta noche a River por la conquista de la Libertadores este ha sido su mensaje literal felicitaciones a Ribéry a todos sus hinchas por el triunfo en este partido histórico los te boca sabemos que el fútbol siempre da revancha pero va más allá de más allá de la Debra cien por ciento ha sido tranquila esta noche en Madrid en lo estrictamente deportivo Sampe la Libertadores dejó anoche en el Bernabéu más épica que fútbol

Voz 1161 25:04 sí mucha pasión por ambos equipos pero poco juego en los más de ciento veinte minutos que se pudieron ver sobre el césped un partido que se marchó la prórroga con empate a uno al final de los noventa reglamentarios

Voz 6 25:13 con River más entero en la prolongación final que pudo

Voz 1161 25:15 no irse a los penaltis con el balón que con dos uno estrellaba en el palo el año Jara en el ciento diecinueve cuando Boca jugaba ya con nueve por la expulsión de barrios al inicio de la prórroga y la lesión de Gago en el ciento dieciséis tercera vez que se rompe el tendón de Aquiles esta vez en la pierna derecha las dos anteriores ha vencido en la izquierda y todas curiosamente en partido contra River en zona mixta el autor del clavel colombiano Quintero

Voz 23 25:34 es algo histórico contado un rival muy el Grand Slam

Voz 6 25:39 mostramos

Voz 23 25:40 aprovechamos los momentos del partido y marcamos diferente

Voz 1161 25:43 y en El Larguero el capitán Leo Ponzio jugó en dos etapas en el Real Zaragoza con lo que ya conocía el Bernabéu

Voz 6 25:48 sí raro porque bueno en nuestra cancha pero bueno estamos en la Casa Blanca la verdad que el nivel de del estadio no podíamos veremos dieron más de sesenta y seis mil personas ahí bueno ese fuego que tenemos ahí dentro en otro campo lo sentimos

Voz 1161 26:00 River Plate es el último equipo que se sumará al Mundial de clubes con su cuarta Libertadores será el principal rival del Real Madrid

Voz 0858 26:06 lo habrá Ponzio dio adquiere Varela famosa

Voz 6 26:09 dar de poder el primer partido de hacerlo mejor manera porque es es el más complicado y el otro a disfrutarlo porque si bueno si toca el Madrid la verdad que sabemos lo que son y lo que a lo que juegan iban en nosotros un torneo que empezará a jugarse el miércoles con un partido

Voz 1161 26:22 previo entre organizadores los de la Alain hilos neozelandeses del Wellington en casa el domingo se cerraba con el Betis dos Rayo cero Setién revelaba del resultado

Voz 1757 26:29 no estoy seguro que hayamos merecido la victoria yo creo que el rival que hemos tenido enfrente pero ha hecho francamente bien nos ha comprometido muchísimo con el balón pero hemos podido apretarle es todo lo bien que nos hubiera gustado

Voz 1161 26:43 y Míchel técnico de los madrileños se quejaba del bar en la jugada del penalti

Voz 6 26:45 jugadas porque es que muchas veces yo creo que la presión

Voz 2 26:48 en el momento de de la

Voz 6 26:50 también

Voz 2 26:52 más real siendo pita penalti en la primera acción navega

Voz 1161 26:56 a mí en la primera visita del Almería Huesca victoria por la mínima cero uno marcaba baile a los ocho minutos de partido y poco más volvieron a ser suplentes Isco ya Asensio aunque los dos salieron en la segunda parte victoria del Real Valladolid uno dos en Anoeta empate a cuatro en el Eibar Levante que iniciaba el domingo la jornada quince se completa esta noche con Athletic Girona en San Mamés de debut ligero Higuero de Garitano en el banquillo de los leonés al que llega con muchas bajas al partido los dos navíos llegan a la Catedral invictos en sus visitas ligueras arbitrará el navarro Prieto Iglesias

Voz 6 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez apoyará hoy el pacto sobre inmigración de la ONU en la cumbre que se celebra en Marrakech el acuerdo que van a firmar ciento ochenta países y que busca abordar conjuntamente los flujos migratorios se queda de momento en una declaración de intenciones porque no es vinculante enviada especial Inma Carretero quiere el presidente del Gobierno reafirmar con su presencia aquí en Marrakech el apoyo explícito de España su compromiso con este Pacto Mundial para la Migración segura que nace tocado de la la porque Estados Unidos no lo firmo cuando se cerró en julio después se han desmarcado una docena de países entre ellos muchos europeos como Austria Hungría o la República Checa así que la Unión Europea llega a Marruecos dividida Italia de hecho no va a participar en la cumbre porque quiere someter al Parlamento su adhesión a este pacto que no es vinculante Naciones Unidas ha insistido por activa y por pasiva en que res Peta la soberanía de los países para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias porque lo que se busca es cooperar a aprovechar los beneficios de la inmigración y mitigar los riesgos en medio de este debate la intención de Pedro Sánchez es defender la necesidad de una respuesta multilateral de hecho para España es un ejemplo a seguir los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos con el Rey con Mohamed VI va a volver a coincidir hoy Pedro Sánchez en un almuerzo oficial tras la reunión que mantuvieron hace unas semanas y este fin de semana ha continuado la llegada de inmigrantes a la costa español Aimar

Voz 0027 31:39 seiscientas setenta y una personas han llegado a las provincias de Málaga Granada Cádiz o Almería la mayor parte rescatadas por Salvamento Marítimo cuando estaban a bordo de pateras anoche terminó sin incidentes la celebración en Madrid de la victoria de River en la final de Libertadores que se jugó en el Bernabéu

Voz 6 31:54 sabíamos que íbamos a ganar primer tiempo River mejor tenía fe que vamos a ganar

Voz 22 31:58 bueno sería una lástima

Voz 6 32:01 fue seccionado pero

Voz 0027 32:02 bueno ya ganaron así que el contraste de emociones entre los hinchas de River hilos de boca hoy sol en toda España hará algo más de frío que el fin de semana puede llover de forma puntual en zonas de Euskadi de Baleares y cómo están las carreteras Teresa Serrano buenos días

Voz 28 32:16 bueno pues en Madrid ella primeras retenciones de entrada a la capital en Barcelona intensidad en la BBC en Santa Coloma sentido Nudo Trinidad en Girona la AP siete en La Junquera en sentido Francia también tráfico retenido precaución hasta ahora por las nieblas intensas en las provincias de Cáceres Cádiz

Voz 10 32:37 Bonet Gascón hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 6 36:06 las de Dagoll la Ertzaintza todavía no ha encontrado los

Voz 1727 36:08 los autores de este ataque no sólo ha trascendido que aunque

Voz 0821 36:11 que en principio la investigación se centraba en la búsqueda de dos agresores los testimonios recabados hasta el momento apuntan a que la paliza participó un grupo más grande de personas un compañero de la víctima relató la Ertzaintza que la actual que acudía fue publicitado en redes sociales y que al salir dos desconocidos le preguntaron si salía de ese acto dijo que si inmediato comenzaron a golpearle al tiempo que una docena de personas más se sumaba a esta agresión hoy a la una de la tarde el Rectorado de ese va a sumar a la convocatoria de condena previsto en la Facultad de Letras de Vitoria

Voz 1727 36:42 y en Madrid la atención a los usuarios de metro porque hoy comienza una huelga de diez días por falta de maquinistas el parón de hoy ha empezado a las cinco y media de la mañana y terminará sobre las nueve cómo afectan ahí porque protestan Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:58 buenos días son paros parciales convocados sólo por la mañana hasta las nueve van a durar y sólo en dos líneas las seis y las diez con servicios mínimos del ochenta por ciento habrá más paros a lo largo de esta semana en el mismo horario también la semana que viene aunque las líneas uno dos tres y cinco y en este caso por la tarde los maquinistas de metro denuncian una vez más la mala gestión que la empresa está haciendo de la miento que hay en el suburbano y la falta de trenes y de personal que provoca dicen

Voz 6 37:21 numeraciones en los andenes día sí día tan

Voz 1275 37:23 bien Juan Martín alcalde de maquinistas

Voz 35 37:26 hay entonces en los usuarios está dando un servicio pésimo teniendo unas estrellas en los andenes abarrotados y tener avala tales una certeras normalmente debería ser minuto minuto y medio en oro apuntaba pues nos estamos yendo hasta los ocho

Voz 1275 37:39 el calendario de movilizaciones se prolongará hasta finales de marzo

Voz 1727 37:43 hemos con medios de transporte vamos ahora con las consecuencias en el sur de España de los cortes de carretera de los chalecos amarillos en la frontera de Francia con nuestro país Andalucía Elena Carazo buenos días buenos días Pepa Murcia Ruth García buenos días o agua

Voz 1275 37:57 Nos días Elena cientos de camioneros andaluces que

Voz 1727 37:59 Evan fruta y verdura están atrapados en la frontera y sus empresas anuncian ya pérdidas millonarias sino

Voz 1161 38:06 frase exacta pero los camioneros andaluces afectados por esta protesta social hablan de cientos de compañeros atrapados sobre todo procedentes de Almería Cádiz y Málaga otra que transporten que transportan fruta verdura Francisco es uno de los afectados

Voz 0594 38:19 a mí lo lo cargamos con idea de que

Voz 36 38:21 en la frontera de de Francia con Holanda ante del domingo Carlos encontremos ya acordada colas y colas a las problema es que estaba la frontera corta

Voz 0594 38:30 en Irún Si ya te digo oí esto a nosotros va a costar mucho dinero e no hay no hay cañón aquí en Andalucía a cargas hay mucha mercancía en Almería que sí que están en tierra que están en los muelles porque no hay camiones para poder cargar las

Voz 1727 38:42 no saben cuándo van a poder retomar el camino lo

Voz 1161 38:44 cierto es que numerosas empresas están ahora dando la orden de que no salgan más camiones a la espera de cómo evoluciona el conflicto

Voz 1727 38:50 hacer Elena otro Pepa también en Murcia Ruth el bloqueo de los camioneros coincide con la temporada más alta de exportaciones Europa de fruta verdura

Voz 1275 39:00 sí recuerdan que desde la patronal del transporte por carretera que cada día de paro y la flota las pérdidas ascienden a veinticinco millones de euros la estampa este fin de semana ha sido de nuevo la de colas kilométricas y miles de camiones atrapados en plena campaña de Navidad una de las más fuertes de la exportación de frutas y hortalizas de la Región de Murcia a los mercados europeos los transportistas denuncian que desde el diecisiete de noviembre se están produciendo retrasos en las entregas de la mercancía y es por esto que reclaman un corredor que garantice el paso de los camiones por el país galo cuando se producen estas protestas de los chalecos amarillos con Ruth un beso

Voz 7 39:38 ellos

Voz 1727 39:38 terminamos hoy en Carlet Valencia la Fiscalía pide un año y medio de cárcel para su antigua alcaldesa del PP por acosar supuestamente al jefe de la policía del ayuntamiento para que quitara multas de tráfico a determinadas personas Ana Durán bon día

Voz 0131 39:54 dia a la exalcaldesa de este municipio valenciano que se llama María Ángeles Crespo se le investiga por poner en cada multa una o una R impedir que se cumplieran sus órdenes anularla o ratificar las cuando el jefe de policía mostró su extrañeza por esta práctica se negó a llevarla a cabo comenzaron las presiones las desautorización es fue poco a poco relevado de sus funciones a la exalcaldesa se le imputó un delito de acoso laboral porque la fiscalía cree que no está acreditada la prevaricación lo que obtuviera beneficios de estas prácticas por eso le pide año y medio de cárcel lo avanza hoy el día

Voz 1727 40:25 de las provincias buen Ana Buendía

Voz 37 40:34 fue uno uno en mucho su enorme lugar sin duda Colón delante de la mesa

Voz 38 40:46 el mundo nos lleva en primer lugar a Venezuela trescientos treinta y cinco listas a nivel nacional tenemos ciento cincuenta y seis que ya son adjudicada hables

Voz 1727 40:58 así se leían esta noche los resultados de las elecciones municipales que se han celebrado este domingo en aquel país y en las que se ha impuesto el oficialismo que se ha hecho con más del noventa por ciento de las candidaturas es un resultado esperable porque los que Maduro no tenían a nadie enfrente los principales opositores no han concurrido porque dicen que el proceso es una farsa electoral en medio de una dictadura

Voz 0131 41:23 en unas elecciones que además de estar marcadas por esa ausencia de rivales porque dicen que no hay garantías democráticas ni una observación internacional pactada también estado ensombrecida por una gran abstención a las urnas estaban llamados veintiún millones de personas pero solo ha ido a votar el veintisiete coma cuatro por ciento de la población una cifra histórica hay que ya previa las encuestas aunque Maduro ha hecho oídos sordos desde primera hora del día

Voz 1623 41:43 tiene toman la decisión de quién es el concejal en su municipio Maduro yo los elijo y sacó un decreto no le embajada droga se decreta que los concejales del país eran tales que fuéramos colonia el voto soberano del pueblo de Venezuela

Voz 0131 42:00 mientras las redes sociales han llenado de críticas al proceso de vídeos desde los colegios electorales desiertos para demostrar la baja participación claramente

Voz 39 42:08 total y absolutamente vacío esperaremos esta noche entonces que el CNI con su varita mágica

Voz 6 42:14 multiplique por mil votos

Voz 0131 42:17 en una jornada en la que el presidente Maduro ha aprovechado para acusar a EEUU de estar planeando un golpe de Estado en Venezuela y a la oposición de estar a la espera de esa supuesta invasión para llegar al poder

Voz 1727 42:33 terminamos hablando de improvisación ante un micrófono pero no en esta ocasión no nos toca a nosotros hablamos de la batalla de gallos que así se llama lo que se ha celebrado este domingo en Buenos Aires en la capital Argentina se ha enfrentado a cantar sin guión previo se han enfrentado a cantar sin guión previo los mejores raperos del mundo entre los que hay dos españoles

Voz 6 42:56 Julio garra y los dos han quedado fuera eso sí lo han luchado arcano

Voz 3 43:01 si yo estoy bien

Voz 6 43:05 que ya ganó la competición en dos mil quince Bennett

Voz 3 43:08 ahora sí veo parecido o te pareces arcano porque hoy viernes conmigo

Voz 6 43:13 joven de veinte años que se estrenaba en esta competición internacional ambos han tenido que competir ven ETA podido como Marcano la lucha de la dialéctica ataques inteligentes otros que no lo son tanto batallas de rimas sin ningún tipo de contención

Voz 3 43:27 por más que te guste rape Ares Argentina con un ojos Buenos Aires y

Voz 6 43:32 el Espanyol Bennett lo dio todo debutaba en esta competición aunque terminó cayendo frente al mexicano asesino

Voz 3 43:39 debe ser exista dieciocho colapsa hasta agobio

Voz 6 43:46 asesino a su vez perdió contra webs que le llamó niñita el joven argentino que se ha convertido en el ganador de la batalla de los rayos de dos mil dieciocho una batalla del rap hispanohablante que el año que viene por cierto se traslada a España será una nueva oportunidad para Marcano para Vélez citará muchos más de alzarse con el título de mejor rapero hispanohablante en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 6 46:15 un poco de calma por favor pido

Voz 1727 46:18 de esta mañana José Mari buenos días

Voz 0858 46:21 hay momentos que requieren de nuestra aceleración en los que la sociedad necesita agitarse asimismo para salir de un excesivo sosiego pernicioso esa que nos deja de Salvados ante tantos depredadores madre de un sistema injusto que se ceba con los más débiles en beneficio de quienes más quieren pero también hay otros momentos en nuestras vidas que nos exigen reflexión en vez de frenesí para saber qué hacemos en Andalucía por ejemplo es conveniente enfriar los ánimos sopesar pros y contras y luego allá cuando hayamos pasado varias alitas optar por alguna que mejoren nuestras vidas único objetivo que debería guiar a cualquiera de nuestras fuerzas vivas lo mismo deberían hacer en Francia de los chalecos amarillos la histeria convertida el movimiento social similar al de la peonza sin más fin conocido que girar hasta caerse muerto sin fuerzas para nada por un lado ventilado Quim Torra peligroso esto plasma que añora según dice los violentos caminos que llevaron a Eslovenia la independencia Iker qué broma ese esa de verdad quiere el presidente de la Generalitat tonto accidente de la historia y empujar a los suyos a batirse contra las bayonetas por utilizar una metáfora bien gráfica que todos los fanáticos bajen a la tierra por favor es catalán y franceses entienden que viví es ante todo convivir con respeto el ojo izquierdo

Voz 1727 48:00 a preguntas muy variadas esta mañana por Cataluña por Francia los chalecos amarillos por las negociaciones andaluzas por la transición energética la cumbre sobre migración de la ONU había donde elegir Dani hola

Voz 0027 48:14 hola Pepa y nos preocupa

Voz 1727 48:17 Clemente Cataluña lo que más casi no hablan ustedes de otras

Voz 6 48:19 el día tiene gran torneo desde Barcelona

Voz 44 48:22 Mariano Rajoy se quitó creó promovió el independentismo en Cataluña y ahora el independentismo está incitando promoviendo hago Oaks en toda España el señor Torra su ayuno debería no ser un ayuno de cuarenta y ocho horas debería ser indefinido este señor iluminado que tenemos aquí debería pensar más lo que dice y no decir tanto lo que piensa

Voz 0456 48:48 gracias Antonio buenos días

Voz 19 48:50 buenos días Carmelo de Valencia creo

Voz 6 48:53 lo que se está volviendo locos este hombre que está sacando los pies del tiesto ni tanto ni tan calvo esperemos que entren en razón

Voz 0456 49:01 eso pide Mari Cruz de Vitoria que entren en razón

Voz 45 49:03 sin nada triste con la propuesta de que en pero por favor por favor que no centro sentido común pero dónde estamos pero de verdad no hay alguien que sea capaz de metía ir de darse cuenta del error del error tan enorme que está acometiendo a lo que puede haber

Voz 6 49:21 no fue pero no hay nadie con sentido a alguien para muchos ahí

Voz 0456 49:27 agentes es Pedro Sánchez buenos días Carlos

Voz 46 49:29 es que te héroe respecto al conflicto