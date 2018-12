Hoy por Hoy (10/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

muy buenos días al final fue sólo fruto

Voz 3 00:26 sí sí

Voz 1727 00:32 menos mal los seguidores de River han celebrado durante toda la madrugada en la Puerta del Sol de Madrid la Copa Libertadores que se lleva para casa se llevaban para Argentina tras imponerse en la prorroga por tres uno a Boca así que celebraciones en Madrid hizo celebraciones también en el Obelisco de Buenos Aires y un tanto muy importante para España con la organización exprés y el dispositivo de seguridad que ha permitido acabar en Madrid esta final interminable de la Copa Libertadores es prácticamente la única noticia balsámica de este lunes diez de diciembre porque en Cataluña los ceder res volvieron a levantar peajes anoche en las autopistas y lo hicieron ante la pasividad de los Mossos que habían sido desautorizados un par de días antes por Torra un Quim Torra que a falta de gestión que presentar

Voz 1 01:34 de su paso por la Generalitat consigue que

Voz 1727 01:36 le presta atención llamando a los catalanes a la vía eslovena la independencia una vía con Guerra Civil muertos heridos y presos incluidos José Luis Ábalos ministro de Fomento

Voz 4 01:48 ser muy iluminado muy responsables y me parece indecente plantear un término de secesión

Voz 1727 02:15 Pedro Sánchez que hoy viaja a Marraquech para apoyar el pacto sobre inmigración que propone la ONU lo van a firmar ciento ochenta países de los ciento noventa y tres que integran Naciones Unidas Europa acude dividida no firmarán Hungría Polonia República Checa y Austria tampoco Italia va a participar los culto en las europeos siguiendo la estela del triunfalismo sí estará en Marrakech Francia aunque no su presidente Macron se queda en París

Voz 4 02:41 con el Gobierno Mo hongos énfasis de cuesta

Voz 1727 02:44 por qué están según su portavoz en fase de escucha la explosión social de los chalecos amarillos por la mañana Macron se va a reunir con sindicatos y patronal y por la noche se dirigirá por fin a la nación en Reino Unido

Voz 6 02:56 tres Xisca grande because queréis tío excepto un litigio

Voz 1727 03:00 el ministro del Brexit insiste en que el Parlamento votará mañana al acuerdo de divorcio y es que hay rumores constantes de que antes de perder la votación Theresa May podría aplazarla y una cosa más cuenta hoy el diario El País que el Fondo Monetario Internacional ha pedido a las autoridades españolas que vigilen el mercado de la vivienda y eviten que el crédito se dispare el fondo descarta una burbuja inmediata pero

Voz 1275 03:25 subraya que los precios siguen subiendo

Voz 1727 03:32 es difícil abstraerse hoy de la Copa Libertadores Sampe pero en España este fin de semana también ha habido Liga

Voz 1161 03:37 Jornada quince que deja pocos cambios líder el Barça tres puntos sobre el Sevilla Atlético Madrid Real Madrid completan las plazas de Champions Alavés Levante en las de Europa Ligue el descensos para el Athletic con un partido menos el Rayo Vallecano del Huesca el domingo lo completaba el Betis dos Rayo cero además Huesca cero Real Madrid uno Sociedad uno Valladolid dos jornada que tiene pendiente ese Athletic Girona de esta noche a las nueve en San Mamés será el debut liguero de Garitano en el banquillo de los leones

Voz 1727 04:00 sí qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:04 buenos días es básicamente mucho sol quedan algunas nubes en el Cantábrico más oriental en prevé desaparecerán también que la viento de fiar fue en todo el valle del Ebro pero si vas debilitando a lo largo de la mañana y eso acabará quedando una jornada las la con muchas horas de sol hace frío ahora mismo durante la tarde el ambiente será agradable con máximas en la mayor parte del país entre los catorce y los dieciocho grados

son las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 7 04:33 su archivo Bayo

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:19 con el secretismo y la falta de transparencia habitual Torra y su conseller de Interior estuvieron reunidos ayer dos horas pero no se sabe si han tomado decisiones hablaron de los Mossos criticados por el president tras impedir que fuera a mayores el intento de radicales independentistas de impedir el acto autoría estado de Vox en Girona pero el fin de semana glorioso de Torra aún reservaba la apelación a Eslovenia fue la primera guerra de los Balcanes y a Torra le parece que es una buena referencia para llegar a la independencia Radio Barcelona Joan Bofill día hola Pepa hasta el momento tanto el partido de Puigdemont como Esquerra Republicana guardan silencio sobre ese llamamiento Joan

Voz 7 05:59 sido una una llamamiento que le ha valido a Torra

Voz 0931 06:02 el alud de críticas iluminado indecente o irresponsable así califica a Torra el ministro de Fomento José Luis Ábalos no eslovena

Voz 5 06:11 porque no tiene nada que ver con la situación de Cataluña sino porque quizá fue la que menos muertos aportó y me parece indecente plantear un término de secesión con vidas que no son propias en la misma línea se pronunciaron Inés Arrimadas al ciudadano

Voz 1490 06:25 TUI que aplique la Constitución

Voz 1862 07:30 pero la clave cerrarlo todo evidentemente no podemos estar negociando de cerrar la mesa el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad Autónoma y después ciudadano tendrá que decidir si quiere un acuerdo de investidura siquiera un acuerdo de legislatura o quiere Un

Voz 11 07:45 el acuerdo Degollada de cambiarlo Cela los ERE por esto va de poner en marcha en un proyecto político que les devuelva la confianza a los andaluces esos solamente es posible es cuando uno no tiene mochila no tiene a sus espaldas pues todas las situaciones que tiene algunas fuerzas políticas

Voz 5 08:01 la negociación ciudadano planteará que el

Voz 12 09:33 pues nos podemos encontrar con campañas confrontadas según los lugares y campañas conjuntas en otros los ciudadanos pues no vamos a va a favorecer que lo entienda

Voz 5 09:41 en privado fuentes próximas a la dirección de Alberto Garzón

Voz 1450 09:44 también de Pablo Iglesias reconocen que los malos resultados en Andalucía pueden traducirse en la ruptura de distintos procesos de confluencia a nivel municipal y autonómico dado que el Acuerdo Marco firmado entre Iglesias y Garzón deja los territorios la última palabra

Voz 1 09:57 sobre las elecciones en Andalucía sobre Vox discurre de propaganda

Voz 1727 10:05 la mirada esta mañana de Montse Domínguez

Voz 5 10:08 buenos días la irrupción de Vox en las instituciones que se propone eliminar esos doce escaños cosechados en el Parlamento andaluz demuestra hasta qué punto los nuevos partidos nacional populistas no necesitan ya el altavoz de los medios de comunicación tradicionales ni siquiera necesitan mucha infraestructura física vía Facebook

Voz 1727 10:27 el Whatsapp a golpe de mes vídeos

Voz 5 10:30 Sykes a través de círculos de amigos o familiares se cuelan en un territorio tan íntimo como es la relación con nuestro móvil el programa electoral puede ser vago impreciso porque prefieren tocar fibras emocionales uno de los ideólogos de Vox el ex colaborador de Aznar Rafael Bardají tú explicaba nítidamente este domingo en el periódico su estrategia de éxito ha sido buscar temas que funcionan como imanes que compartan a su electorado la de piensa de los toros de la caza de las fuerzas de seguridad cuenta Bardají que ponen en práctica lo que aprendieran controlaba que desde la Casa Blanca de llegan llamadas de felicitación también de Steve Banon que ahora en Bruselas intenta sumar apoyos a la ofensiva de la ultraderecha europea de cara a las elecciones de mayo veremos si su red de propaganda alternativa funciona tan eficazmente en Europa como lo ha hecho en EEUU son las siete

son las siete

Voz 15 11:32 el

Voz 4 13:11 Pepa Bueno

Voz 1 13:13 la sede trece ahora las seis y trece en Canarias hoy empieza una subasta de Inter Rumpy Billy eléctrica es muy importante Nos dicen como casi todo lo que tiene que ver con la factura de la luz que no entendemos ya afecte a los ciudadanos a las empresas así que pregunta para nota qué es esto qué es esta subasta Eladio Meizoso

Voz 5 13:34 eso buenos días la interrumpió es

Voz 0527 13:37 el contrato por el que una empresa de alto consumo está dispuesta a que le corten la luz

Voz 1 13:41 a cambio de dinero esto beneficiadas las

Voz 0527 13:43 de las de mayor consumo sin que hayan sufrido cortes de suministro durante años en un país con una potencia instalada de cien mil megavatios y un récord de consumo de apenas cuarenta y cinco mil pero esto cambió el año pasado con un sistema de subastas nuevo más orientado a empresas de menor tamaño que ha hecho bajar la factura por este concepto de quinientos a trescientos millones de euros anuales y ahora sí con cortes de suministro a esas empresas para contener el precio de la luz hoy se subastan dos mil seiscientos megavatios con esta nueva fórmula es un ahorro para el sistema pero perjudica a empresas como Alcoa OCM ex

Voz 7 14:18 qué hace meses han anunciado el cierre de plantas

Voz 0527 14:20 señales en España no es casualidad que el Consejo de Ministros aprobase el pasado viernes una medida que beneficia a empresas como estas la posibilidad de un suministro de luz en redes cerradas con precios más competitivos graves

Voz 1 14:33 ya has Eladio y dos protestas previstas para hoy la primera la de los examinadores de tráfico que vuelven a la huelga porque no les han pagado la subida de sueldo que aprobó el Congreso en noviembre del año pasado es un complemento de doscientos cincuenta euros al mes que no han cobrado todavía

Voz 20 14:48 ya bastantes eso fueron las dos mil diecisiete con la huelga más larga la historia de la Administración como para que volvamos a tener respeto

Voz 1 14:57 es Vanesa Fernández de la Asociación de este tráfico y hoy también el colectivo CERMI de personas con discapacidad se concentra en Madrid para pedir que se regulen los patinetes eléctricos en toda España Óscar Moral es su presidente en Madrid

Voz 21 15:11 las personas con discapacidad que estamos siendo expulsadas de las aceras y las zonas peatonales demandamos una regulación por parte de acción real de tráfico que genere seguridad jurídica en todos los municipios de España

Voz 1 15:28 de algo más antes de que llegue Danny De la Fuente con los oyentes a los historiadores del arte no les ha hecho ninguna gracia Christian Gálvez sea el comisario de la exposición sobre el Leonardo da Vinci que se acaba de inaugurar en Madrid acusan al presentador de intrusismo y aseguran que se ha situado como un referente sobre Da Vinci sin aval científico Ana corbata buenos días

Voz 0127 15:49 buenos días dicen que parece tener más importancia la popularidad de Gálvez que su preparación y que sus conocimientos sobre la figura de da Vinci son de dudosa base histórico documental es textual aseguran que Gálvez ha utilizado su poder mediático para proyectar una idea sin calado científico también denuncian que fundaciones empresas e instituciones se fijan cada día más en los intereses comerciales de las exposiciones que en la formación de las personas que las están organizando añaden creemos que se ha diluido el trabajo que se viene haciendo con rigor en la Biblioteca Nacional que es uno de los sitios donde se puede ver parte de esta exposición y que se ha convertido este supuesto proyecto cultural en un efímero castillo de fuegos artificiales

Voz 10 16:28 no

Voz 25 18:27 de Cataluña y Quim Torra invocando la vía eslovena

Voz 26 18:30 buenos días María Luisa de Barcelona creo que perdido el Norte y el sur ni un independentista con cabeza dice semejante barbaridad gracias

Voz 27 18:39 gracias a ti María Luisa buenos días Manuel de la juez esto tiene mala pinta como aquí no se ponga freno vamos cuesta abajo pero ya así que el presidente del Gobierno como no ponga rápida

Voz 5 18:53 veinte modo en el asunto

Voz 25 18:56 Papa gracias Manuel escribe Andoni de Bilbao hasta ahora ha estado bien recurrir al diálogo pero antes de una guerra civil Pedro Sánchez debería tomar medidas para evitarlo

Voz 28 19:04 cena y los de Barcelona si dejamos pasar el tiempo y nadie hace nada al final nuestro muy honorable president Quim Torra va caballa totalmente de llevarnos al bueno no digo la palabra desastre es puro nacionalismo catalán pero pudo nacionalismo excluyente no quieren pactar nada con Pedro Sánchez no quieren saber nada de lo que sea que huela a España hará lo que haga Pedro Sánchez no saldremos de este siento

Voz 1727 19:35 gracias un abrazo Mariluz Nico

Voz 7 19:37 de vascas

Voz 29 19:40 en el mismo sitio con los profesores y con los mismos libros

Voz 7 19:45 Dani a Santiago como es que hacer

Voz 6 19:47 estés en las redes sobre una persona que murió hace cuarenta y cinco años es delito e incitar a una guerra civil no es un rito de odio

gracias Antonio muchas gracias a todos son las seis y veinte en Canarias

Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:07 qué tal buenos días con siete grados a esta hora de la mañana en el centro de la capital donde los aficionados de River han celebrado siguen celebrando algunos por todo lo alto la Copa Libertadores la Puerta del Sol ha sido el escenario principal de la fiesta

Voz 4 20:20 el Oso y el Madroño el objeto más deseado de los hinchas

Voz 3 20:25 D e5

Voz 7 20:31 ganar el primer tiempo River mejor estado cuando mejor tenía que vamos a ganar campeones de América que Europa no sacaron del monumental no sacaron al muñeco no sacaron el público no sacaron nada Jackass vinimos ICOM fútbol ganamos lo que Ribéry da igual la Copa vamos

Voz 3 20:50 vale

Voz 1275 20:52 bonitos buenos de han celebrado por las calles de Madrid el triunfo de su equipo tres uno ganó a Boca en la prórroga una celebración tranquila sin incidentes con más policía casi que aficionados el concejal de Desarrollo Urbano

Voz 1727 21:03 doble de la capital José Manuel Calvo reconocen la SER que es positivo para

Voz 1275 21:07 Madrid que este tipo de eventos salgan así de bien

Voz 30 21:09 creo que a Madrid como ciudad le interesa celebrar este tipo de eventos porque sitúa como una ciudad solvente que tiene capacidad para acoger un evento de estas características sin generar ningún tipo de ruido a ningún tipo de problema emitir seguridad y confianza en nuestra capacidad en nuestra Administración en nuestro Ayuntamiento

Voz 1275 21:31 comienzan por la además dos semanas de movilizaciones ininterrumpidas en el metro convocadas por el sindicato de maquinistas habrá paros por la mañana durante toda esta semana en las líneas

Voz 7 21:39 casi diez por la tarde la que viene

Voz 1275 21:41 en otras líneas los maquinistas protestan por la falta de personal y por la gestión de la miento Virginia Sarmiento buenos días buenos

Voz 1727 21:48 a las nueve de la mañana está prevista en esta jornada de huelga hoy y toda la semana la próxima será en las líneas uno dos tres y cinco de cinco de la tarde a diez y media de la noche Juan Ortiz portavoz del sindicato de maquinistas explica las razones

Voz 1881 22:01 los problemas de el amianto desde la mala gestión de la estamos teniendo los problemas de seguridad el problema de personal de maquinistas que no hay entonces se en los usuarios eso está dando un servicio pésimo teniendo unas esperas en los andenes abarrotados y trenes abarrotados unas esperas normalmente vez debería ser minuto minuto y medio en hora punta pues nos estamos yendo hasta los ocho minutos

Voz 1450 22:22 aseguran que hacen falta unos trescientos

Voz 1727 22:24 cincuenta maquinistas el calendario de movilizaciones se prolongará hasta final de marzo y los servicios mínimos para estos días son del ochenta por ciento

Voz 4 22:32 es lunes es diez de diciembre más noticia

Voz 1275 22:35 es que repasamos ya en titulares Manuela Carmena viaja hoy

Voz 1727 22:37 Marrakech donde se reunirá con su homólogo y el presidente de la región mañana participa en la Conferencia sobre refugiados que organiza Naciones Unidas en el marco del Pacto Mundial por la migración segura al que España ha mostrado su apoyo explícito

Voz 1275 22:48 desde Madrid con Venezuela a los populares celebran hoy un acto de homenaje a los presos políticos venezolanos en Centro Centro Cibeles está prevista la asistencia del padre de Leopoldo López el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma entre otros la audio

Voz 1727 22:58 hacia Provincial de Madrid juzga hoy a un hombre por asesinar presuntamente a la pareja de su ex compañera sentimental de dos disparos la Fiscalía pide trece años de prisión para es más

Voz 1275 23:06 las de los deportes el rayo cayó anoche dos cero en Sevilla ante el Betis Atlético de Madrid y Real Madrid siguen en puestos de Champions al Getafe octavo un puesto de un punto de los puestos europeos el Leganés decimosexto el Rayo sigue en descenso

Voz 44 28:01 sabemos que te tocará estrenar este año pero sí que ya puedes hacer sus encargos en nuestra secciones de carnicería hay pues sería pescadería preguntarnos esta Navidad los mejores precios tocan en ahorra más

Voz 1275 28:13 siete XXVIII el Ayuntamiento de Madrid dice que este dos mil dieciocho que está a punto de terminar ha batido un récord de ejecución de inversiones financieramente sostenibles esta mañana comparece en la Comisión de Economía y Hacienda a petición del PP el delegado del área Jorge García Castaño según los datos que va a ofrecer el Consistorio ejecutado doscientos millones de euros de estas inversiones a un mes de que termine el año supera en un treinta y cinco por ciento la cifra de todo el ejercicio anterior Castaño va a hacer también en su comparecencia una valoración sobre su al frente de Economía y Hacienda destaca sobre todo cómo están reduciendo la deuda que heredaron del anterior equipo de gobierno

Voz 45 28:46 hablamos de un de un año muy intenso a nivel a nivel presupuestario económico hemos tenido que hacer dos presupuestos la adaptación a la ley de contratos del sector público y una apuesta por la promoción económica y empresarial de la ciudad en muy fuertes yo creo que como resumen podemos decir que hemos acabado la legislatura con la mitad de deuda con el doble de inversión y con un setenta por ciento más de gasto social

Voz 1275 29:06 los examinadores de tráfico comienzan hoy una huelga que se prolongará hasta el próximo día veintiuno una huelga después de que no se haya reflejado en la nómina de noviembre el incremento retributivo en el complemento específico que es acordó en su día y que está recogido en la Ley de Presupuestos Generales y una cosa más y empieza a ser casi casi una tradición para muchos en la capital hablamos de la carrera de Papá Noel que lleva siete años celebrándose y que este domingo vuelta convocar a decenas de personas en el centro de Madrid

Voz 46 29:29 la carrera ya preparándonos para Navidad aquí es por el centro de Madrid es un paseo muy bonito y vestidos de Papa Noel

Voz 1275 29:35 muy divertido con melones

Voz 10 29:38 Quirós como Manuel

Voz 1450 29:40 gente esta es impresionante es increíble

Voz 1727 29:43 venimos todos los años ya de día yo creo que cinco seis cinco

Voz 1275 29:46 kilómetros de recorrido por el paseo del Prado con salida llegada en Atocha ocho grados ahora mismo en el centro de la capital

son las siete y media las seis y media en Canarias

hoy por hoy

Voz 1727 30:10 comienza el lunes diez de diciembre comienza sin novedad en Madrid la Copa Libertadores sólo dejó fútbol in un incidente

Voz 1161 30:19 Marca España en la buena Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa Argentina capital Madrid de la insólita final de la Copa Libertadores que ayer se jugó en Madrid entre los dos grandes rivales bonaerenses el River Plate el Boca Juniors que se llevó el primero por tres a uno solo fútbol titula ABC que le da su portada celebrando que Madrid con un despliegue policial de seguridad sin precedentes garantizó que el partido se convirtiera en una fiesta mundial del deporte con marca España que beneficia a Madrid y a todo el país Clarín desde Buenos Aires cuenta que sube incidentes fue en el Obelisco en la capital bonaerense

Voz 1727 30:51 el fútbol por una vez un bálsamo en medio de un clima muy crispado en general en todo el mundo y también en Europa ya saben lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos que han mantenido bloqueados a camioneros españoles durante todo el fin de semana muchos de ellos cargados de fruta verdura a Radio Murcia Ruth García muy buenos días cada día de paro la flota las

Voz 1450 31:12 pérdidas ascienden a veinticinco millones de euros según la patronal y es que la estampa de este fin de semana ha sido de nuevo la de colas kilométricas y miles de camiones atrapados en plena campaña de Navidad una de las más fuertes en la exportación de frutas y hortalizas de la Región de Murcia a los mercados europeos Pedro Díaz ex presidente de Frunet

Voz 48 31:29 se respete son muchísimos los camiones porque toda la campaña del arco mediterráneo estrenada Palencia la campaña entre Francia y España miles de camiones

Voz 1450 31:39 los transportistas denuncian que desde el diecisiete de noviembre se están produciendo retrasos en las entregas de la mercancía y es por esto que reclaman un corredor que garantice el paso de los camiones por el país galo cuando se producen estas protestas de los chalecos amarillos y un panorama

Voz 1727 31:52 aparecido pintan los camioneros andaluces

Voz 1450 31:55 todo eso está en la prensa de hoy pero empezamos

Voz 1 31:57 por las alarmas encendidas en casa en toda España incluida Cataluña por la vía eslovena que quinto

Voz 1727 32:03 Torres reivindica para la independencia catalana

Voz 1 32:06 la vía eslovena hay que recordar tuvo una guerra de diez días con decenas de muertos heridos y prisioneros Alfonso sí

Voz 5 32:13 la Vanguardia dice en portada alud de críticas a Torra por su aval a la vía eslovena en un editorial titulado La alarmante apuesta eslovena califica a las palabras del presidente ghanés de imprudentes comparar el caso esloveno como el catalán es un despropósito y optar por una vía la independencia que pase por la guerra civil un despropósito mayor en el mismo diario Joaquín Luna le pregunta a Torra pondrá usted los sesenta y tres muertos los tendremos que poner los ciudadanos El País titula Torra desata la indignación al invocar la vía violenta de la secesión eslovena Colau Arrimadas Iceta Ábalos y Fernández tachan de irresponsabilidad poner de ejemplo un conflicto armado

Voz 1727 32:50 qué dice la prensa del mundo independentista pues David

Voz 5 32:53 Gonzales en el Nacional Cats se pregunta si Cataluña es como Eslovenia recuerda cuando en mil novecientos noventa y uno Jordi Pujol di Mullor dijo lo de que Cataluña es como Lituania pero España no es la URSS en un caso y en otros la reacción furibunda ha sido idéntica en vez de abortar se lo que tendría que hacer los españoles de los españolistas los conformistas sería sentarse a hablar inmediatamente con Torra también con Puigdemont Junqueras Hinault precisamente de presupuestos sino de cómo encontrar un espacio común que permita a los catalanes decidir libremente su futuro los españoles aceptarlo para David González el problema no es la vía eslovena sino el avance de la vía Serbia como se ha materializado en las elecciones andaluz

Voz 1 33:31 si en fin y qué hay de nuevo sobre el Brexit que sí

Voz 5 33:34 en peligro a veinticuatro horas de la votación pues lo cuenta Carlos Fresneda desde Londres en el mundo Theresa May baraja una nueva ofensiva diplomática en Bruselas para renegociar el pacto retrasar la votación parlamentaria mientras miles de lectores ultraderechistas exigen la ruptura total con Europa en las calles de la capital

Voz 1727 33:51 como decíamos venimos de un fin de semana con ecos entrelazados que dibujan un panorama inquietante en toda Europa

Voz 1 33:57 para la democracia y que tienen que ver con la herencia que deja Angela Merkel en Alemania sustituida como saben al frente de la CDU porque eran corren Bauer por el desafío que mantienen los chalecos amarillos a Macron en Francia el estado general de los derechos humanos

Voz 5 34:13 así es en el New York Times Oliver profesor de la Universidad de Basilea escribe que la sucesión de Merkel es irrelevante Alemania está rota la estabilidad asociada a Alemania bajo Merkel para muchos europeos la líder de facto de Europa se acaba la erosión del modelo social germano aunque no equiparable al escandinavo suponían buen estado del bienestar sindicatos fuertes que garantizaba hundió el debidas decente empleos duraderos el efecto ascensor para todos que evitaba que creciera la brecha entre ricos y pobres sea desvanecido la degradación de la clase mediatizado la xenofobia se han abierto las compuertas a mensajes en movimientos que habían sido condenados a la marginalidad el sistema de tres partidos de la posguerra se ha convertido en uno de seis más ingobernable y entre ellos Alternativa por Alemania con representación en todos los Länder y un discurso racista y que acepta fascistas en sus filas hay más análisis Alfonso The New York Times

Voz 1 35:02 le

Voz 5 35:03 la herencia de que él sí de Kathryn ven Hall escribe que más de uno se pregunta si su liderazgo en particular su decisión de aceptar en dos mil quince a un millón de inmigrantes dura política de austeridad especialmente hacia el sur de Europa ayudaron a sembrar las semillas que ahora están desarticulado el continente desde parece para hablar de Makaay

Voz 1 35:21 con la gran crisis de los chalecos amarillos

Voz 1727 35:24 ponemos música

Voz 49 35:26 en dirección a mí sí

Voz 5 35:30 no

Voz 50 35:32 yo vi el

Voz 5 35:37 Alemania y Francia los motores de la Unión Europea están más que gripado varios análisis interesantes en el Financial Times ven Hall Harriet a New con el título Mírame existo dicen que lo que empezó hace dos meses en una campaña en Internet contra la subida del diésel sea metamorfosea todo un movimiento contra los impuestos elevados el declive del nivel de vida la egoísta élite política y un presidente arrogante los chalecos amarillos han tocado un tejido vivo de viejas heridas bajos salarios desaparición de empleos manuales y la reducción de servicios públicos es también una crisis de la Francia periférica la Francia rural según el geógrafo Christophe el Juilliard geografías el punto de encuentro de los chalecos amarillos Trump el Brexit el populismo son aquellos que se sienten dejados de la mano de la dejados de lado por la globalización y que quieren preservar un capital social y cultural Jolie y otros temen que se esté cimentando un gran río alineamiento ideológico que podría unir a la extrema derecha a la extrema izquierda en un súper populismo que está solo esperando a su líder una especie de nuevo Movimiento Cinco Estrellas

Voz 49 36:46 vivió no

Voz 51 36:48 no

Voz 5 36:52 el diario francés Le Monde señalaba el fin de semana que la Quinta República entró el uno de diciembre en uno de los periodos más caóticos de su historia tras criticar que Macron suprimiera el impuesto sobre las grandes fortunas recuerdan que a pesar de todo la democracia representativa sigue siendo el más apto para atender la justicia social y la violencia la peor manera de conseguirlo sí es por si el panorama no

Voz 1727 37:19 fuera lo suficiente inquietante del mismo Lemon hacía este fin de semana un análisis del estado de los dos

Voz 5 37:26 hechos humanos en el mundo hoy que se cumple

Voz 1727 37:29 setenta aniversario de su proclamación

Voz 5 37:32 así es recordemos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

Voz 0810 37:38 tras los escombros de un mundo devastado por dos guerras mundiales el Holocausto la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convirtió en un mito que acabarían adoptando los ciento noventa y tres países miembros de la I es uno de los documentos más traducidos de la Historia vertido a quinientos doce idiomas recuerda alemán que mientras la Unión Europea está sumida en una ola de retorno al nacionalismo y la xenofobia Estados Unidos ha perdido tras el 11S su autoridad moral con el recurso a la tortura losas

Voz 5 38:04 es innato a extrajudiciales y las intervenciones militares ilegales y eso antes de que Trump llegar a la Casa Blanca el autoritarismo político se extiende por el mundo el modelo chino aliado de Rusia desarrollo sin derechos humanos prolifera vivimos en una época triste y peligrosa ha dicho el secretario general de Amnistía Internacional Kumi Naidoo hay poco que celebrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sería adoptada hoy día Estados Unidos sería uno de los países que la bloquearía

Voz 53 38:35 señales de humo Alfonso Armada

Voz 1 38:41 a última pincelada del día Alfonso si creías que lo habías visto todo en el sector de los videojuegos toma nota toma nota lo que presenta hoy al Gobierno vasco un videojuego sobre el concierto económico de la Comunidad Radio Bilbao Isabel León on

Voz 0821 38:55 qué tal alguno en el escenario elegido es el parqué de la Bolsa de Bilbao y el protagonista de excepción el consejero de Economía y Hacienda Un Pedro Azpiazu que no va a dudar en exponerse a la pregunta de cuál fue el último videojuego al que ha jugado antes de presentar lo último sobre el concierto económico con motivo de su ciento cuarenta cumpleaños veremos cuánto de distracción y de pasatiempo tiene este juego cuya presentación está prevista entre las once y las doce y media así que esperamos ejemplo práctico

las siete y cuarenta y un minutos de la mañana seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 1727 41:43 con su victoria Noche Madrid River Plate será el principal rival del Real Madrid en el Mundial de Clubes Sampe sí

Voz 1161 41:50 gracias a esa victoria en la Libertadores cuarta Copa para sus vitrinas va a ser el representante por Sudamérica en el torneo que comienza el miércoles con el partido previo entre los organizadores de la Alain los neozelandeses de Wellington el capitán de River Leo Ponzio ya piensa en el campeonato que cerrará el dos mil dieciocho

Voz 4 42:04 de cualquier ojalá vamos a dar de sí

Voz 54 42:07 el primer partido de ser lo mejor manera porque es el más complicado y el otro a disfrutarlo porque si bueno si tocan Madrid la verdad que sabemos en lo que son y lo que a lo que juegan iban en los otras de Polonia

Voz 1161 42:18 lo visto anoche en el Bernabéu una final que nos dejó más pasión que fútbol en más de ciento veinte minutos de partido que llegó con empate a uno a los noventa reglamentarios empezó a desnivelar con la expulsión de Barrios en boca en el Land en el minuto noventa y dos golazo de Quintero el dos uno en el ciento nueve el colombiano en zona mixta

Voz 4 42:33 algo histórico al rival

Voz 55 42:35 pero estamos en arcilla mostramos eficacia mi aprovechamos los momentos del partido y marcamos

Voz 1161 42:42 la hice complicaba todavía más para boca con la lesión de Gago en el ciento dieciséis que dejó a los azules con nueve jugadores aún así pudieron llevar la final a los penaltis con el balón al palo dejará los sentenciaba un contragolpe en el ciento veintiuno con el gol de Piti Martínez Ponzio conocía el Bernabéu por su paso por el Real Zaragoza en dos ocasiones acabó satisfecho con el escenario aunque no fuera el monumental

Voz 54 43:01 sí es raro porque bueno anotaba un atraco en nuestra cancha pero bueno estamos en la Casa Blanca la verdad que el nivel de del estadio no podíamos veremos si eran sesenta y seis mil persona iban ese fuego que tenemos ahí dentro en otro campo lo sentimos

Voz 1161 43:13 y el técnico de Boca Barros es que el otro no es optimista ante la posibilidad de que una final tan pacífica se pueda haber algún día en suelo argentino

Voz 56 43:19 en todo lo que podemos sacar provecho de este estadio de una forma ha comportado urgente a veces pareciera somos incorregibles que existe vuelve a la final dentro de unos años se va a poder bueno

Voz 1161 43:31 en cuanto a la competición en casa la jornada quince cierra esta noche con el Athletic Girona novedades dijo González

Voz 0497 43:35 el Atlético necesita ganar para empatar con la salvación Garitano debuta en Liga y ante de San Mamés la convocatoria dábamos a conocer esta misma mañana pendientes de la apelación de la técnica la sanción de su lateral Yuri Belchite Garitano no ha dado pistas ni siquiera quién va a ser el portero titular lógico sería también que repetirse Aritz Aduriz en punta de ataque él hora llega San Mamés sin conocer la derrota fuera de su estadio y además mirando Europa Eusebio también tiene problemas en el lateral izquierdo podría repetir Álex Portu también volverá al once por el deseo de Roberts el partido lo va a pitar el asturiano Prieto Iglesias

Voz 1161 44:06 será desde las nueve de la noche de ayer el domingo los dejaba al Betis dos Rayo cero Huesca cero Real Madrid uno gol de Bale Real Sociedad uno Real Valladolid dos por la mañana el Eibar cuatro Levante cuatro lidera el Barça tres puntos sobre el Sevilla Atlético Madrid Real Madrid completan las plazas de Champions durante las de Europa League el descenso es para Athletic con ese partido menos además de Rayo Vallecano y Huesca en Segunda lo más destacado fue la derrota del Alcorcón en casa cero uno con el Reus después de diecisiete jornadas ahora es líder el Granada con el Alcorcón a un punto ambos en ascenso directo promoción para Deportivo Málaga Albacete y Cádiz en descenso Real Zaragoza Reus Córdoba Nástic en la ACB sigue líder el Barça una victoria sobre Baskonia Real Madrid después de once jornadas y en la NBA doble enfrentamiento de equipos con españoles Detroit ciento ocho New Orleans ciento dieciséis nueve asistencias de Calderón doce puntos de Mirotic San Antonio ciento diez todavía sin Pau Gasol Utah noventa y siete con veintiséis puntos de Ricky Rubio además victoria de Charlotte en Nueva York ciento siete ciento diecinueve tres puntos de Hernangómez derrota de Toronto con Milwaukee noventa y nueve ciento cuatro con veintidós puntos de Ibaka

Voz 7 45:01 queridísimo haya algo que te inquieta te atormenta que iba con mi nuevo pueblo sólo me preocupa dónde iré debía

