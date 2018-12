Hoy por Hoy (10/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días los dirigentes del independentismo catalán han dado muestras sobradas de irresponsabilidad a lo largo de estos años de cabalgada ninguna parte o mejor de cabalgada a la división a la fractura de Cataluña y al renacimiento de la extrema derecha en toda España y ahora Quim Torra eleva la puesta llamando a la vía eslovena la independencia llama la vía eslovena pero olvida en su llamamiento el pequeño detalle de que este país de los Balcanes llegó a la independencia tras una guerra que dejó decenas de muertos centenares de heridos y prisioneros obvia Torra otro pequeño detalle que en Eslovenia la declaración de independencia tenía el noventa y cinco por ciento de apoyo y que su referéndum fue constitucional y además quería separar se otro detalle pequeño de una dictadura la de Milosevic juzgado después por crímenes de guerra pero Quim Torra no se queda sólo en las palabras el presidente de la Generalitat desautoriza a los Mossos d'Esquadra su policía la policía catalana por cumplir con su deber y evitar la confrontación en la calle cuando radicales independentistas intentaron impedir un acto autorizado de Vox desautorizados por su jefe los Mossos contemplaron ayer sin intervenir como los CDR res levantaban peajes en varias carreteras de Cataluña le gusta más al president los CDR es que los Mossos quiere ir a una guerra con ellos que pretende Torra con lo que dice y con lo que hace por qué calla el resto del independentismo

Voz 1 01:41 Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 01:59 así comienza la semana en la que en Andalucía se inician las negociaciones para formar gobierno con PP y sobre todo ciudadanos sin aclarar qué propuestas de Vox están dispuestos a asumir a cambio de su apoyo y mal

Voz 0027 02:10 sobre las direcciones nacionales de los partidos van a pilotar estas negociaciones que empiezan mañana en Sevilla quieren tenerlo cerrado para antes de Navidad porque el veintisiete S constituye el Parlamento

Voz 1727 02:20 ya a raíz del resultado andaluz en Izquierda Unida va más el debate interno sobre la confluencia con Podemos

Voz 0027 02:25 Francisco Guarido alcalde de Zamora es el único alcalde de capital de provincia e Izquierda Unida

Voz 2 02:29 yo creo y creo que también muchos muchas personas en una urbanización de separados sumamos más podemos en estos momentos tira hacia abajo y nos arrastra

Voz 1727 02:39 el Fondo Monetario Internacional advierte de la subida del precio de la vivienda aquí en España

Voz 0027 02:43 el diario El País un informe del FMI que dice que no estamos aún ante una situación de burbuja como la que se vivió en los años previos a la crisis pero si detecta un cierto sobrecalentamiento en el sector y por eso pide al Gobierno que esté alerta y lo Vigilia

Voz 1727 02:55 vamos a estar hoy en Marrakech donde empieza la Cumbre de la ONU para las migraciones ciento ochenta países de todo el mundo van a firmar un pacto para organizar los flujos aunque se han caído del acuerdo Estados Unidos y con él todos los países europeos que juegan al triunfalismo con Italia a la cabeza y en Francia Macron comparece hoy por fin ante los franceses después de once días callado en plena crisis de los chalecos amarillos Zwick Satellite

Voz 0027 03:23 la ministra de Trabajo avanzados con las tromba anunciar medidas concretas en su comparecencia de esta tarde aunque ha descartado que entre ellas esté una subida del salario mínimo

Voz 1727 03:31 en Reino Unido Theresa May se prepara para la derrota parlamentaria de mañana cuando se vote el acuerdo para el Brexit

Voz 0027 03:37 hoy la justicia europea decidirá si los británicos están a tiempo de echarse atrás ir revocar unilateralmente su salida de la Unión Santiago Carrillo Areba a ser campeón vamos a ganar hasta la hora que toques de paz y con fútbol ganamos lo que da igual la Copa bávara

Voz 1727 03:56 el rojo y blanco de descuido del River Plate ha teñido esta madrugada a la Puerta del Sol de Madrid miles de argentinos han celebrado sin ningún incidente la victoria en la Copa Libertadores así que River Plate será el representante sudamericano en el vial de clubes que comienza el miércoles Sampe

Voz 1161 04:12 tras ganar anoche esa cuarta Libertadores a Boca en el Bernabéu participarán en el torneo por la Conmebol completan el cuadro de siete equipos que pelearán por el título de dos mil dieciocho será el principal rival del Real Madrid ante el que sólo se verían en la final los argentinos inician el torneo ante la la lid de Emiratos Weligton neozelandés que abrieron el miércoles en la previa o el esperan tunecino al que se enfrentará al que gane de ellos el Real Madrid lo hará en semifinales ante el casi más japonés o el Chivas de Guadalajara mexicano

Voz 3 04:38 y con qué

Voz 0978 04:39 tiempo empieza la semana Jordi Carbó buenos días buenos días y con pocas novedades hasta el miércoles básicamente va a lucir el sol en la mayor parte del país con un poco más de frío que en los últimos días pero aún así para las fechas que nos encontramos poco frío o muy por encima de lo que sería habitual por ejemplo ahora mismo pocas heladas esta tarde además en la mayor parte del país máximas de doce dieciséis grados cerca de los veinte en sudeste de la Península en Canarias todavía algunas máximas cercanas a los veinticinco

Voz 1727 05:06 son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 3 05:11 en que con más de cien

Voz 1280 05:13 tres médicos el más avanzado Software de Prevención en Riesgos Laborales te soluciona la prevención ante

Voz 5 05:21 cuando le dices a tu hijo que en vez de una puede inscribir dos cartas a los Reyes y por las dos caras de sus si quieres entre y Bush piden a un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran libros punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 3 05:42 buenas noches en el sorteo del siete treinta y nueve tiene hoy la combina

Voz 1804 05:45 Dion ganadora ha sido

Voz 3 05:48 once mil seiscientos noventa serie cuarenta y cuatro

Voz 1804 05:54 no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social

Voz 6 05:58 de vidrio el siete XXXIX a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en fuegos once punto es en la ONCE nos mueve tu ilusión

Voz 1804 06:10 bienvenida a la espera que no te moleste invité a un amigo bin Al Zawahri reserva prometo no ponerme celoso Viña al Bali con placer cotidiano

Voz 7 06:23 en auto tenemos las mejores soluciones para tu coche para todas las estaciones del año

Voz 8 06:27 compre Monte Athos neumáticos Michelin tras claim auto te llevará hasta sesenta euros en carburante con precios bajos todo el año

Voz 7 06:35 más info auto punto es menor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 1804 06:40 que la Navidad regale un brindis con copos de nieve que la Navidad la manga eres tú caballa UBS

Voz 5 06:53 la Navidad eres tú pide ahora tu préstamo en vivo si te lo transformó sin quince minutos entra ya en virus punto es o llamen novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate dibujos

Voz 0978 07:09 hola qué tal sabias que ahora en Carrefour puede saber la trazabilidad de los productos de la marca calidad y origen con un solo clic y eso qué significa explico que gracias a su código QR ya la tecnología Blu puedes conocer el origen y la evolución de los productos de Carrefour de una manera muy sencilla tienes que capturar el QR que vienen el envase así que prueba la próxima vez que vayas a Carrefour porque esta además es la acción número catorce de for Food descubre más en Carrefour punto es las apuntado todo lo tengo todo apuntó porque porque todos merecemos lo mejor

Voz 1 07:44 en la Cadena SER hoy

Voz 0027 07:50 no la noche más linda de de de que me acuerde de que nació mi primer hijo tiene que ser la mejor noche medidas regalos

Voz 3 07:59 el fin de año de Navidad Terrell de todo drama

Voz 9 08:02 por manera que de la mejor manera

Voz 3 08:04 cara festejando alta

Voz 10 08:07 de las seis de la mañana como debe

Voz 1727 08:10 iba a empezar diciendo yo como son los argentinos pero escuchen

Voz 1389 08:14 Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días otra vez buenos días gritar secuenciado impartido Fadura que se celebró ayer en Madrid la noche ha sido larga en la Puerta del Sol para los seguidores del River y no sólo por lo que ven

Voz 1727 08:27 los y afortunadamente en la noche sólo festiva ni un incidente que nos conste el contrasta esta euforia lo hemos visto en la cola de facturación del aeropuerto de Barajas repleta de seguidores de boca de una punta a otra de Madrid ha pasado la noche el periodista de la SER Rafa Muñiz

Voz 3 08:44 hasta altas horas de la madrugada hora que toque paz atrae cuando pare si yo sigo la Puerta del Sol ha sido el escenario

Voz 0858 08:51 la celebración histórica hay desenfrenada

Voz 3 08:54 cientos de argentinos que llegaron desde Buenos Aires para ver el partido con una locura sacamos lo que conseguí motel conseguimos entrada hubiésemos escrito un guión para una película no podría haber sido mejor la verdad que ese gol en el final desató toda esta fiesta también para los que viven aquí en España me que sorprendía es un privilegio y el entusiasmo de los aficionados de River en la Puerta del Sol de este de esta Copa Libertadores avistado mucho de los ánimos en el aeropuerto bastante tristeza una lástima un poco decepcionado

Voz 11 09:24 donde los seguidores del Boca se han marchado a casa con caras largas y escenas llamativas como la de los vigilantes de seguridad de Barajas consolado a los hinchas del Boca antes de coger su vuelo de vuelta

Voz 1727 09:34 difícil cuantificar la rentabilidad en términos de imagen que tiene para España la organización el resultado de este partido que no ha sido posible celebrar en su país allí en Argentina escuchen esto

Voz 13 09:50 a ver si sonaba el Bernabéu desde tu asiento Jabois sí sí sí a mí me gustaría poder decirte que soy de River

Voz 1389 09:57 el pequeñito pero el caso es que no tocaron allí las entradas así que era hacerme de River o tener que buscar un método de supervivencia es un espectáculo el espectáculo futbolístico fue penoso que el partido fue lleno de tensión

Voz 14 10:09 no no hubo ningún tipo de de de de en fin de diversión pero en la grada

Voz 1389 10:14 en la grada el espectáculo que de esa gente siempre da cierta impresión ver a gente jugándose la vida sobre todo cuando es por personas interpuestas como este caso y sobre todo que sea en el plano metafórico lo que ocurre es que yo creo que no es sano desde hay tanta emoción tanta pasión que no termina poseer sanos dice la gente que estarán a la dominante

Voz 1727 10:33 lo ha dicho cuando acabó el partido ocho llorar compulsivamente

Voz 1389 10:36 te goteando descontrolado de todo lo que estaban guardando durante el partido etcétera tiene ese punto bonito porque al fin y al cabo pues es fútbol es deporte pero claro cuando se gana se llora hay se celebra pero muchas veces cuando se pierde pues se monta la que se monta por eso entre otras cosas está claro todo aquí desgraciadamente celebrado en Buenos animamos que con lo que viste tú explicabas porque ha terminado aquel partido sí sí porque se se juegan demasiado está todo muy sobredimensionado por en toda la carne hay engrasador de las emociones y es terrible claro las pruebas tienen que será difícil de un descontrol pero vamos que yo yo espero que no vuelva a ocurrir de la noche aquí termina aquí

Voz 1727 11:12 la final la la final en concreto termina

Voz 1389 11:15 aquí pero tu sabes lo que dijeron antes en la previa al propio presidente Macri y los dirigentes futbolísticos que el que pierda no se recuperan veinte años como vas a un partido con ese tipo de

Voz 3 11:23 la reacción a la cama Jabois adiós

Voz 1 11:28 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:32 de acuerdo que se va a firmar en la cumbre de la ONU sobre migración que empieza hoy en Marruecos en Marrakech tiene una gran importancia política porque nunca antes tantos Gobiernos del mundo se habían puesto de acuerdo en la necesidad de ordenar lo que es inevitable los flujos de inmigrantes pero también tiene debilidades ese acuerdo la primera que el pacto en sí es una declaración de principios no es vinculante sin grandes efectos prácticos si después los gobiernos no se aplican el cuento y además alguno de los principales países del mundo se han negado a sumarse enviada especial para Raquel Gemma Carretero buenos días hola buenos días Pepa en Bruselas Griselda Pastor buenos días hola buenos días empezamos en Marrakech Sigma que va a pasar ahí en las próximas horas y qué papel va a jugar España

Voz 0806 12:15 pues en algo más de una hora a las nueve y media está previsto que aterrice aquí en Marrakech Pedro Sánchez que pretende con su presencia sobretodo expresar la relevancia que su Gobierno concede al Pacto a estos veintitrés grandes objetivos para aprovechar los beneficios de la migración y mitigar sus riesgos pero que son eso principios generales que no obligan a nadie no afecta a la soberanía de los país es la gestión que hagan de sus fronteras o de sus políticas migratorias sobre las doce del mediodía está previsto que intervenga Pedro Sánchez va a señalar cuatro líneas de actuación que van desde la lucha contra el cambio climático a la cooperación para el desarrollo el combate de las mafias y la integración de los inmigrantes que quieran quedarse a vivir nos dicen en la Moncloa que esas van a ser las principales ideas que defienda el presidente para impulsar este pacto que suscriben una mayoría de países pero que nace tocado del ala porque Estados Unidos se negó a firmarlo cuando se cerró en julio y luego se han desvinculado una docena de países entre ellos Australia Israel o algunos países

Voz 1727 13:12 europeos gracias Inma Pardo europea efectivamente la derecha más o menos extrema que gobierna en varios países ha impedido que la Unión apoye el pacto en bloque Italia y Austria se suman a los gobiernos celeste no van a participar Griselda en la cumbre

Voz 0738 13:28 exactamente ya que hay un cierto malestar porque Austria es presidencia de turno de la Unión Europea y el gestor les parece muy feo especialmente a los socialistas que desde el Europarlamento su presidente de grupo ha dicho que le parecía una situación profundamente inadmisible lo escuchamos Ullman ha dicho que le parecía completamente inadmisible el gesto de la presidencia de turno que le parecía una vergüenza directamente son palabras textuales que la Unión hoy no tenga una presidencia capaz de filmar y esto ha pedido explicaciones al Partido Popular europeo porque el canciller austriaco forma parte de ese grupo IU gobierna en coalición con la extrema derecha no entiende cómo se puede permitir esto última que suponemos aunque sea con mucha diplomacia los ministros de Asuntos Exteriores que están empezando a llegar a la sede del Consejo Europeo para analizar esta mañana

Voz 1727 14:18 gracias a quién no va a viajar a Marrakech es el presidente francés Macron por el incendio social y político que recorre su país a cuenta de los chalecos amarillos el ministro de Economía decía este domingo que para poder empezar una negociación los chalecos amarillos tienen que abandonar la violencia hoy Macron se manifiesta por en fin se reúne con la patronal y con los sindicatos agentes sociales de los que según la oposición se olvidó al llegar al Palacio del Elíseo por la noche se va a dirigir a la nación corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 14:52 buenos días primera cuestión Carmen los chalecos

Voz 1727 14:55 ellos van a seguir con la protesta

Voz 0390 14:57 los más moderados los que acudieron a la invitación del primer ministro Edouard Philippe han pedido una tregua para negociar y marcan distancias con el resto porque se han hecho listas de reivindicaciones entregadas a diputados alcaldes que a su vez Éstas se las entregaran al Gobierno en París los más radicalizados en cambio apelan ya un quinto sábado violento cuando la resaca del vandalismo es evidente todavía en la capital en Burdeos Lyon Toulouse y otras ciudades de Francia todas las miradas están puestas en el Elíseo el dirigente verde y líder estudiantil del sesenta y ocho Daniel Cohn Bendit decía esta noche falta que el presidente Macron tengan la lucidez y el coraje de dar esta noche un gran golpe el portavoz del Gobierno griego hizo en su nombre un acto de contrición el jefe del Estado ha dicho reconoce algunas de sus palabras han podido herir por eso son las que han fraguado su imagen de soberbia hayan alimentado el odio en su contra visible en los actos de los chalecos amarillos

Voz 1727 15:55 segunda cuestión Carmen Macron absorbió lo mejor del Partido Socialista de la derecha clásica en su tripa

Voz 14 16:00 fue hace menos de dos años solo quién

Voz 1727 16:03 capitaliza políticamente este desgaste los populismos de izquierda de derecha sacan rentabilidad

Voz 0390 16:09 por ahora el que más gana es la ultraderecha de Le Pen pero no con la intensidad que a ella le hubiera gustado los dos mayores institutos de opinión Ifop e Ipsos discrepan de la intensidad mientras que para el primero Le Pen sería hoy la ganadora de las europeas Ipsos que publicó ayer una encuesta en el dominical sitúa todavía la República marzo de Macron y sus aliados centristas como el primer partido con el veintiuno por ciento seguido de la ultraderecha con el catorce unas supuestas listas de los chalecos algo que parece hoy altamente improbable lograría el doce por ciento según esa encuesta los

Voz 1727 16:40 perder sorprendentemente sacarían más diputado

Voz 0390 16:42 es el trece la derecha republicana sólo once los insumisos Mélenchon nueve

Voz 1727 16:47 los Verdes como en Alemania gracias Carmen y mientras tanto en Reino Unido Theresa May se prepara para la derrota parlamentaria mañana se vota el acuerdo para el Brexit y hasta ahora la única duda es por cuánto se va a rechazar y que pasará después Begoña Arce corresponsal en Londres buenos días qué tal buenos días Said también la ultraderecha intentado condicional en las últimas horas el debate público apretando en la calle para una ruptura a las bravas y cuanto antes

Voz 0273 17:11 sí fue una manifestación de grupúsculos de la extrema derecha una extrema derecha muy violenta respaldada por el Yuki que apenas contó con cinco mil participantes fue un acto marginal y afortunadamente sin incidentes también hubo en Londres ayer actos en favor de un segundo referéndum es una opción que movilizó un millón de personas en las calles de la capital hace unas semanas y entre tanto Theresa May tiene previstas para hoy reuniones privadas con diputados conservadores rebeldes a menos de cuarenta y ocho horas de la votación en la Cámara de los Comunes May a pesar de sus esfuerzos va camino de una gran derrota aumenta la presión dentro del Gobierno para que aplace la votación ya acude a Bruselas arribó negociar ese pacto May por cierto habló anoche con el primer ministro de la República de Irlanda Leo barata cuyo apoyo sería imprescindible para una posible renegociación de la salvaguarda sobre Irlanda del Norte el punto del acuerdo inaceptable para unionistas

Voz 1727 18:02 los rebeldes conservadores gracias Begoña la votación mañana aquí en España PP y Ciudadanos empiezan a negociar esta semana el futuro gobierno de Andalucía los dos partidos quieren tenerlo todo cerrado antes de Navidad porque el XXVII se constituya el Parlamento y precisamente quién presidirá presidirá la Cámara es uno de los puntos que pactaran en ese pack cómo van a ser las negociaciones María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 18:30 buenos días la primera Reunión será mañana en Sevilla

Voz 0978 18:33 dicen que será una toma de contacto a la que

Voz 1461 18:36 acudirán por parte del PP Moreno García Egea por la de Ciudadanos Marine Villegas hay representación de los dos partidos a nivel nacional se desplazan hasta allí para las negociaciones

Voz 14 18:47 es filas populares esperan que sea un proceso exprés

Voz 1461 18:49 los reconocen que todo depende de la actitud con la que vaya a los D'Rivera desde luego se presentar reclamando la presidencia será un problema porque eso para Casado es innegociable así que les recuerdan que no hubo sorpasso también que si bloquean la situación será su suicidio político porque no sólo podrán explicar a los españoles además Génova quiere un pacto global cerrar todo junto el Parlamento y la Junta su dirección promete que ellos serán generosos piensan que lo lograrán porque si en dos mil dieciséis ambas formaciones acordaron mantener a Rajoy en La Moncloa pues ahora el cambio en Andalucía es posible

Voz 1727 19:21 pero por lo menos públicamente ciudadanos insiste en que aspira a la presidencia de la Junta y argumenta que no puede presidir Andalucía un partido al que espera un goteo de condenas por corrupción Óscar García buenos días

Voz 1645 19:32 buenos días Ciudadanos usará como arma en la negociación ese vía crucis T sentencias que el esperan conocer al PP algo que para fuentes cercanas al equipo negociador deslegitima a Moreno Bonilla para ser presidente en concreto Ciudadanos Se refiere a los juicios pendientes por la financiación irregular del PP en Valencia o Madrid la caja B en Génova el que miedo a esta semana por los contratos de la Gürtel con AENA en tiempos del PP y así hasta completar una larga lista por eso su apuesta máximas que Juan Marín sea el presidente o eso o el partido de Rivera está dispuesto a volver incluso a una repetición electoral ya que con el PSOE insisten no pactarán Gobierno en todo caso las fuentes consultadas creen que puede haber buen entendimiento con el PP la previsión para Ciudadanos el pacto pueda estar cerrado antes de no

Voz 1727 20:16 pero bueno son las ocho y veinte veinte en Canarias

Voz 1275 20:24 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días acabó el puente Madrid sobrevivió la gente pudo pasear por las calles los comercios pudieron atender a sus clientes incluso se ha celebrado la Copa Libertadores la afición ha tenido su fiesta y Madrid ha sobrevivido

Voz 15 20:42 es sido

Voz 1804 20:46 vamos a ganar el primer tiempo River mejor

Voz 0027 20:49 el caos cuando mejor tenía fe que vamos a ganar y que no fuimos campeones de América que Europa no sacaron del monumental no sacaron al muñeco no sacaron el paro

Voz 1727 20:57 polígono pagaron todo Jackass mimo

Voz 0027 21:00 hay ICOM fútbol ganamos lo que River dándose da igual en la Copa o para casi seguro

Voz 15 21:05 vale

Voz 1275 21:08 sonidos de esta madrugada en la Puerta del Sol donde casi había más policías que aficionados de River hinchas que han celebrado el título sin incidentes ahora toca hacer balance toca hacer números pero Madrid sigue adelante y hoy vivirá al metro

Voz 16 21:21 el problema de personal de maquinistas que no hay entonces se los usuarios son está dando un servicio pésimo teniendo unas esperas en los andenes abarrotados y tienen estaba totales unas esperas normalmente debería ser minuto a minuto y medio en hora punta pues nos estamos yendo hasta los ocho

Voz 1275 21:36 es Juan Ortiz portavoz del sindicato de maquinistas que explica los motivos de la huelga que esta mañana a las cinco y media han comenzado en el suburbano los faros terminará a las nueve son sólo en las líneas seis y diez iban a repetir toda la semana la que viene habrá más paros pero serán por la tarde en las líneas uno dos tres Hi5 y en Madrid se va a notar hoy también la huelga de examinadores de tráfico que además se van a manifestar por el centro de la capital María Manjavacas

Voz 1444 21:59 a medio día los examinadores de tráfico tomará las calles de Madrid con una manifestación que partirá desde el bulevar de la Castellana y que finalizará en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas la avenida General P

Voz 1727 22:10 Don protestan porque todavía no han cobrado

Voz 1444 22:12 la subida salarial que ya está aprobada en los Presupuestos pero con ha llegado a sus nóminas Rubén Castro portavoz de la Confederación de Autoescuelas

Voz 17 22:20 vamos a estar en una situación que para las escuelas de conductores es una graves

Voz 0027 22:24 ilusión creemos que volveremos a poner

Voz 17 22:26 yo eh pues nos da la puntilla a la huelga

Voz 1444 22:29 el año pasado los examinadores de Madrid secundaron mayoritariamente los paros que llevaron a la suspensión de miles de pruebas para sacarse el carné de conducir la huelga que hoy comienza podría prolongarse hasta el veintiuno de diciembre

Voz 1275 22:42 es lunes seguido de diciembre esta mañana les estamos contando más contratos sospechosos en Arroyomolinos titulares convertida Sarmiento a las nueve de la mañana arranca un pleno monográfico sobre las supuestas irregularidades en el Consistorio que ya están en manos de la Fiscalía hoy la serles desvela más casos ciudadanos colocó a sus socios de gobierno empresas públicas y a personas que iban en su propia candidatura Manuela Carmena viaja hoy a Marrakech donde se va a reunir con su homologo y el presidente de la región mañana participa en la Conferencia sobre refugiados que organiza Naciones Unidas en el marco del Pacto Mundial por la migración segura Javier Fernández Lasquetty al ex consejero de Sanidad en Gobierno popular de Esperanza Aguirre se incorpora desde el equipo de Pablo Casado Lasquetty fue el ejecutor de la privatización de hospitales en la región y será el nuevo jefe de gabinete del líder popular que hoy se celebra el P primer encuentro de Cine Solidario de valores organizado por la Universidad de Alcalá de Henares y la asociación de productores y distribuidores de ese tipo de cine el objetivo es fomentar no como herramienta educativa en el ámbito docente

Voz 1 23:32 los deportes en Hoy por hoy alicatada

Voz 1275 23:39 le siguen siendo noticia en los equipos madrileños fue mal domingo ayer para el Rayo para Alcorcón y también para Majadahonda sólo ganó el Real Madrid Sampe buenos días buenos días han partido gris de los de Solari cero uno ante el colista Huesca gol del Beiras

Voz 1161 23:51 los ocho minutos de partido y poco más volvieron a ser suplentes Isco y Ascensión que los dos salieron en la segunda parte caía el Rayo Vallecano dos cero en el Villamarín con el Betis Michel se quejaba del bar

Voz 18 24:01 fortuitas que muchas veces yo creo que la aprecio

Voz 19 24:03 son real de las dentro el momento de de la

Voz 3 24:07 no

Voz 19 24:07 la Real no no pitar penalti en la primera acción debería ir a ver a

Voz 1161 24:11 Aminatou Atlético de Madrid y Real Madrid sigue en puestos Champions tercer y cuarto el Getafe octavo un punto de puestos europeos Leganés decimosexto con colchón de seis puntos sobre un descenso en el que sigue metido el Rayo penúltimo en Segunda al Alcorcón caía en casa cero uno con el Reus ahora es segundo a un punto del Granada en ascenso directo el Rayo Majadahonda perdió uno cero en Cádiz y es décimo cuarto cuatro puntos sobre el descenso

Voz 20 24:32 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz

Voz 21 24:35 España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta Guisado rápido Alaska

Voz 1275 24:43 carreteras de gente Teresa Serrano buenos días

Voz 22 24:45 las carreteras madrileñas vamos a destacar dos accidentes los dos en la III si de entrada uno en Rivas y otro en Santa Eugenia a carretera de Valencia además estamos en a la hora apunta Laura así que ahora mismo todos los accesos la M40 en la M50 en los tramos habituales con saturación in paradas intermitentes mucha paciencia

Voz 3 25:01 mi vistazo también a la capital pantallas Margarita bereber

Voz 23 25:04 los días hola buenos días el tráfico ya se reparte con mucha lentitud a lo largo de una vía importante de distribución como es la M30 o con pequeño estrechamiento de calzada en la parte lateral nada más rebasar el puente de la Avenida de América en sentido norte pero también la lentitud se aprecia en todos los accesos que conecta la periferia con el centro y en el interior si tenemos que destacar una zona concreta sobre todos los bulevares ese sentido Plaza de Colón

Voz 3 25:29 hombre Rocío ella cochazo sí recién estrenada Diesel no es que a mí me gustan a mí pero contaminan más y son más caros

Voz 1280 25:37 en el Mercedes Benz Madrid me han explicado que los que contaminan son los antiguos aunque no lo creas salen más baratos que uno de gasolina incluso con la subida del gasoil si es que una cosa es lo que se habla por ahí y otra la realidad

Voz 24 25:48 hay Mercedes Benz Madrid te ponemos las cosas claras fácil y sin riesgos descubre más en Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz matriz la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 25 26:00 la carta de Mis hijos a papá Noelia los Reyes Magos no tiene fin seguro que le está en todas los regalos pues no se com sencillo ahorrando donde están todos y al mejor precio en el equipo

Voz 1804 26:11 todos los juguetes para todas las edades y al mejor precio hipermercados Leclerc

Voz 26 26:17 este Tañón quién es marcar tendencia es fácil sólo necesitas ir montado en un flamante jefe de Mercedes Benz Dane ahora lo para las estrenar con unas condiciones irrepetibles merced Spencer PLC doscientos veinte de cuatro Matic por doscientos noventa y cinco euros al mes Icon los dos primeros mantenimientos incluidas sólo veinte unidades disponibles viendo por el tuyo consulta condiciones en motor mecha su concesionaria oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 3 26:43 bueno y ahora damos paso a la luz o la luz que la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verla toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo Amaya al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com testigo que dices

Voz 27 27:11 a Dios pongo por testigo que esta Navidad no los va a faltar marisco porque en la sirena bogavante crudo a cinco noventa y cinco noventa y nueve La caja de quinientos gramos eso dice una Navidad de Cine con la sirena

Voz 20 27:23 cuatro pitadas tres dos con dos obras cuarenta y cinco minutos aparcando ya un sonríe

Voz 1727 27:28 es el efecto solidaria del servicio post venta

Voz 28 27:30 Citroën tu control gratuito de seguridad con nosotros y participa en la tercera edición de la campaña magia para los corazones

Voz 1280 27:38 proyecto a favor de menudos corazones ya a cada obra condiciones y servicios oficiales adheridos en Citroën punto es

Voz 3 27:44 Red de Servicios Oficiales Citroën de la comunidad

Voz 1389 27:46 desde Madrid tienes manchas de humedad en tu vivienda

Voz 29 27:49 de de Madrid Murt especialista en el tratamiento de humedades con más de sesenta años de experiencia tiene la solución llama al novecientos treinta once treinta o protector punto es y pidió un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta treinta

Voz 1804 28:03 confía Morote líderes

Voz 0978 28:05 en Madrid

Voz 30 28:07 hablamos calcetines y chanclas junto no van mucho pero Dacia GLP con etiqueta de Koke circulen los días de restricciones que con descuento y un buen precio eso junto eso sí va bien juntos

Voz 3 28:18 llamada hacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde siete mil setecientos cincuenta euros Súmate al movimiento inteligente oferta reciba Grupo Renault cariño qué película vamos a ver hoy hacemos nuestra propia película

Voz 31 28:33 tú te has hecho un Boston

Voz 32 28:37 la disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medicare luz llaman moderados nueve cero tres cinco cinco cinco o entra en Boston escultores

Voz 20 28:48 sí pero vamos algo diferente perdimos tres vinos en vez de uno si lo que ya nos gusta los gusta más con vinos de Jerez si lo piensas todo lo que no sorprende empieza con sí Marie datos platos con vinos de Jerez descubre por qué lo recomiendan cocineros de todo el mundo

Voz 3 29:05 no deja de Manzanilla igual que ninguno

Voz 27 29:08 estás perdido los Reyes un portátil no te quedes a medias tropel peligros con Casper Espí Internet Security mantener su vida privada privados con Kaspersky María que toca cenar esta Nochebuena haces algo distinto al pavo de siempre si haces tú la cena verdades que el pavo te sale tan bueno

Voz 1322 29:26 no sabemos que te tocará estrenar este año pero sí que ya puedes hacer tus encargos en nuestra secciones de carnicería hay haría ir pescadería preguntarnos esta Navidad los mejores precios tocan en ahorra más

Voz 3 29:38 una cosa más casi una veintena de

Voz 1275 29:40 artistas se unen esta noche en el Palacio de los Deportes en un concierto dedicado a Luis Eduardo Aute uno de los referentes musicales de este país que trata de recuperarse aún del infarto que sufrió en dos mil dieciséis entre otros Benestar Serrat Sabina

Voz 33 29:52 tiene

Voz 1727 30:09 pero bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa

Voz 18 30:13 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 si se acaban de despertar sepan que hasta ahora la noticia es lo que no ha pasado afortunadamente no hubo anoche ningún disturbio en incidente en la celebración de la Copa Libertadores por parte de los hinchas de River en Madrid el ministro del Interior ha felicitado a los más de dos mil policías que participaron en el despliegue de seguridad salió bien en un minuto analizamos las consecuencia las de los últimos hechos Impala habrás del presidente catalán Torra que además de desautorizar a los Mossos d'Esquadra en los que él es el máximo jefe además llaman los independentistas catalanes a seguir el ejemplo esloveno que derivó en una guerra con decenas de muertos y además de todo esto hay noticias que tienen que ver con la vida de los trabajadores en España y con la vida de quienes quieren sacarse el carné porque los examinadores de tráfico cómo vuelven Aimar hoy a la huelga si por lo menos hasta el

Voz 0027 31:09 viernes veintiuno porque no han visto en sus nóminas de noviembre el aumento que pactaron en su día con el Gobierno además es estamos contando la preocupación que existe entre los camioneros y exportadores españoles de alimentos por el bloqueo en la frontera con Francia consecuencia de las protestas de chalecos amarillos

Voz 1385 31:23 claro encontremos ya con la cual es problema que estaba la frontera corta en Irún y esto a nosotros nos ha costado mucho dinero no hay no hay cañón aquí en Andalucía para volver a cargar hay mucha mercancía en Almería que así que están en tierra que están en los muelles porque no hay camiones para poder cargar

Voz 0027 31:36 piden un corredor que garantice el paso de los camiones por Francia justo ahora en la temporada más alta de exportaciones a Europa hemos estado en la frontera en Irún hablando con los chalecos amarillos que bloquean allí a los camiones que nos dicen Iker Ibáñez egun on pues lo que nos dicen es que con estas acciones buscan presionar al Gobierno de Macron básicamente todo lo explican

Voz 3 31:54 que no llegan a fin de mes mientras el sistema sigue favoreciendo a los más ricos desde que Max está aquí a un a la gente que que es de

Voz 34 32:06 sí es de nivel medio

Voz 35 32:09 se nos ha salido todo mal hay tristeza es Vori chiquillos ya tienen muchos muchos muchos dineros y nosotros no tenemos mucho el fin del mes

Voz 3 32:23 no tienen intención de parar y aquí hacen ya campaña para que a este lado de la frontera la gente también se sume al movimiento

Voz 13 32:31 Caixabank gestiona a través de los planes de pensiones de sus clientas de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad por eso obtenido la máxima calificación que otorga a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas

Voz 1 32:44 ofrecer planes de pensiones responsables Nos frentes Caixabank Banca

Voz 36 32:50 el responsable no

Voz 18 32:56 y a esta hora la opinión

Voz 1727 32:58 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos

Voz 18 33:00 los autónomos las palabras del presidente Torra el sábado en Bruselas en la presentación del Consell per la República catalana tienen la triste virtud clarificadora de liquidar las minúsculas esperanzas que pudieran quedar en la distensión en el diálogo ya no hay marcha atrás dijo Torra la única

Voz 1727 33:16 salidas lo había eslovena tirar para adelante con

Voz 18 33:19 todas sus consecuencias estamos dispuestos a todo le hacía la segunda voz del exconseller Toni Comín el tramo que queda será dramático ha llegado el momento de pagar ese precio era la llamarada que faltaba para inflamar a sus seguidores e incendiar la situación con cuatro presos en huelga de hambre con los Comités de Defensa de la República oscilando en las calles a unos mossos desautorizados a diez días de la visita de Sánchez a Barcelona ya mes y medio de los juicios esta insensata apelación a la vía utilizada porque la venia en el año mil novecientos noventa y uno apuesta por la unilateralidad ocultaba el pequeño detalle de que acabó en enfrentamiento armado que costó decenas de muertos y centenares desde heridos después de oír lo que dijo Torra de confirmar su visión de las cosas y sus intenciones llamarse a engaño un segundo más es completamente absurdo llegados a este punto que a mi juicio es el colorín colorado este cuento se ha acabado sólo cabe preguntar al presidente Sánchez para que está sirviendo a la distensión sobre qué podría dialogar con Torra qué sentido puede tener aprobar juntos un presupuesto mientras Vox revolotea frotándose las manos

Voz 1727 34:30 hoy tenemos al teléfono a Toni Castejón que es portavoz de SAP cepo el sindicato mayoritario entre los Mossos d'Esquadra buenos días bon día

Voz 16 34:39 hola buenos días se sienten ustedes

Voz 1727 34:41 izados por el president Quim Torra

Voz 16 34:44 bueno no sé si la palabra Sevilla desautorizados Freire pero si bien el Kun se construye que por lo que hicieron es desacreditar el buen trabajo policial en vez de condenar los actos violentos y la gran violencia que se vio en la calle desviando la atención hacia hacia el cuerpo de Mossos d'Esquadra concretamente en público algo que es absolutamente vergonzoso

Voz 1727 35:08 tiene que ver esa desautorización de esa acreditación con que ayer viéramos a los Mossos no intervenir mientras los CER de res el levantaban peajes en las autopistas catalanas

Voz 16 35:20 bueno la verdad es que es lo que sucedió ayer tanto como el orden público es decir ahí no actúa patrullas no que actúa en furgonetas de orden público tiene este sentido quién tiene que responder es bueno porque los que tantos hablando de orden público está demostrando estos días que es bueno conseller de al president es decir si no llega a la hora de actuar y en este caso lo digo pues nos actúa nosotros hacemos nuestro trabajo pero donde a la orden de actuar en estos casos concretos pues tendrán que dar ellos dos

Voz 1727 35:48 este circo los peajes levantados ustedes no recibieron la orden de intervenir

Voz 16 35:53 sí puedo es que no llegó la orden en ese sentido estaría bien pues que desde la Dirección General de la Policía proyecciones explica pierdes no quiere todo el revuelo que se ha creado

Voz 1727 36:02 cuál es el estado de ánimo ahora mismo de los Mossos con un President que su jefe máximo y un cosquilleo un conseller de Interior que cuestiona su trabajo

Voz 16 36:11 bueno la verdad es que yo no recuerdo momento y que hemos pasado unos cuantos eh pero en el cual el ataque directo del del conselleiro el president después de manifestación dos manifestaciones en Girona en los cuales la policía tuvo porque el nivel de violencia fue fue absolutamente vital sobre todo en Gerona por la mañana donde las imágenes que todo sesenta setenta encapuchados eso son gente violenta de grupos organizados eso no son manifestantes atacaron la línea política les tiraron de todo a partir de ahí hay cargas cuando por la tarde resulta que sale el director general de Cine la actuación y al día siguiente pues sabe el se de Presidencia diciendo que si hay que cambiar interior que si hay imágenes que no eran de una policía democrática que te sí la verdad es que eso dos fue absolutamente vergonzoso lamentable ha dolido mucho también sacan al jefe de Brigada Móvil al cual se ha hecho un escarnio algunos medios cuando es un grandísimo profesional bueno por un lado pues estamos bastante ofendidos porque tiene una manera aparte buenas que estuvo como cuerpo internamente unos una mucho

Voz 1727 37:19 Toni Castejón una última cosa hay acontecimientos por delante que tienen que ver con la seguridad por ejemplo sin ir más lejos el Consejo de Ministros que se va a celebrar el día veintiuno en Barcelona como frente a afrontan ustedes la cobertura de este tipo de acontecimientos

Voz 37 37:33 más en fin las protestas o manifestaciones que pueda haber en esta situación de seguridad

Voz 16 37:39 bueno la verdad que con con preocupaciones sobre todo el día veintiuno vas viendo en redes pues fíjate intenta reorganizar y todo ello yo creo que aquí habrá un dispositivo de máximos y sobre todo pedirnos firme echa tanto el conseller como a la Dirección General de la Policía de que proteja a todo el mundo evidentemente sobre todo lo que le entenderá los arcos de Oberto en ese sentido estaremos muy atentos al dispositivo y acabamos activa

Voz 1727 38:04 Toni Castejón es portavoz de esa C Paul el sindicato mayoritario entre los Mossos d'Esquadra gracias por estar en la SER buenos días

Voz 16 38:11 a ustedes buenos días

Voz 1280 38:16 huida en la salud de tu negocio invierte en prevención antigua cuenta ya con la confianza de más de cincuenta mil clientes sólo han Tea ofrece a las empresas trabajar con el más avanzado Software de Prevención en Riesgos Laborales y la tranquilidad de contar con más de cien centros médicos en todo el territorio nacional amplia te soluciona la prevención

Voz 1779 38:37 tras tres siempre nos ayuda a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche para que consigan el mejor precio rastreador punto com

Voz 3 38:45 el comprador de la historia

Voz 20 38:48 la evolución a quién no le gusta la evolución de este movimiento constante que lleva hacia delante han pasado ochenta años nos movemos mejor vemos mejor dinos mejor gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad más tolerante por compromiso social es patrimonio de todos y eso se llama devolución el grupo social hoy ochenta años de inclusión social contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 1804 39:17 García Carrión les ofrece mayor de Castilla Ribera del Duero Toro y Rueda Verdejo Castilla León tiene un gran vino mayor de Castilla desde mil ochocientos noventa el esfuerzo

Voz 7 39:33 en un auto tenemos las mejores soluciones para tu coche para todas las estaciones del año

Voz 8 39:38 con neumáticos Michelin tras claim auto T llevará hasta sesenta euros en carburante con precios bajos todo el año

Voz 7 39:46 más info punto es mejor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 3 39:50 yo para dos mil dieciocho me apunto es Jin INEN cambia el coche fijo tras dos mil diecinueve dos mil dieciocho

Voz 20 39:57 va bien el año ha propiciado último mes de dos mil dieciocho para renovar tu vehículo con Opel citamos hasta tres mil ochocientos euros adicionales por tu coche usado al comprar tu hueco Opel consulta condiciones en tu concesionario Opel descubre lo en la red de concesionarios Opel

Voz 38 40:12 qué piensas durante días que regalar ni parecía que te acuestas con una sonrisa porque ya lo sabes y también para dice que no sabes cómo decir que quieras porque este es un mensaje para todos los queman tenéis viva la ilusión

Voz 39 40:27 este año es muy fácil

Voz 38 40:29 con el corte inglés nos gusta la Navidad

Voz 13 40:36 pues estaba pensando que después de tanto

Voz 40 40:37 el tiempo en la misma compañía estoy convencido en alguno de me seguros estoy pagando de más si tú también piensas que podrías pagar menos veinte a la mutua con cualquiera de tu seguro es coche moto hogar vida bajamos su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en minuto a es vamos veinte a la mutua

Voz 0027 41:00 hoy por hoy

Voz 1727 41:04 y como todos los lunes con José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Pepa Antón Losada que está en Radio Galicia Bossi días en Radio Barcelona Lola García bon día hola Buendía la Libertadores salió bien e España capaz de lo mejor en un momento de estado de ánimo convulso pero la alegría dura poco muy poco últimamente ahí estaba Torra amenazando con la vía eslovena

Voz 20 41:27 a su vez levanta Nico a bandas sin ir a terminarse banda Sidi Tirán daban SOCA mi Parra Llibertat

Voz 1727 41:36 los eslovenos lo tuvieron claro decidieron seguir adelante con todas las consecuencias hagamos como ellos hay que recordar que esta vía provocó en los años noventa una guerra con muertos heridos y presos lo que tiene una guerra Lola García porque estoy porque ahora bueno esta es una opinión que

Voz 14 41:54 presidente desde hace mucho tiempo quiero decir que es una novedad por cuanto ahora expresident la expresa públicamente pero pero forma parte desde el pensamiento de de una parte del independentismo tengo que decir que yo creo que no es en absoluto la mayoritaria eh yo creo que la mayor parte de los líderes independentistas no están por esa vía

Voz 1727 42:15 porque ahora dicen porque no lo dice

Voz 14 42:18 pues no lo dicen porque yo creo que ahora mismo no hay un plan definido de de cómo reaccionar cuando haya la sentencia de los de los presos yo creo que va a depender mucho de lo de la reacción que haya en la calle es decir se va a alimentar esa tensión eso sí osea y líderes que que no creo que estén sean partidarios de de de una violencia extrema pero sí digo una movilización extrema por decirlo así y eso siempre es muy peligroso porque no sabes cómo va a acabar entonces dependerá un poco de cuáles se a esa movilización que carestía no sé por ejemplo no sólo movilizaciones sigue ocupación de vías públicas ocupación de de espacios públicos sino también pues a lo mejor huelga durante varios días en fin no hay un yo creo que no hay un plan muy definido de hasta dónde se quiere llegar en este momento

Voz 1727 43:11 claro y en esa coyuntura los Mossos son esenciales fundamentales acabamos de escuchar al portavoz del sindicato mayoritario José Antonio Zarzalejos diciendo claramente ayer no vinimos en los peajes pues porque no recibimos la orden

Voz 1027 43:27 bueno lo que demuestra que hay una deriva subversiva dentro de la propia Generalitat la a los Mossos d'Esquadra que son que están formados por diecisiete mil efectivos es una policía autónoma integral regulada por una norma del Parlamento catalán y contemplado en el Estatuto de Autonomía por tanto se trata de una organismo de orden público integral de la de Catalunya si sus responsables son los que paralizan eh digamos el cumplimiento de su obligación en este caso el mantenimiento del orden público o les recriminan en los términos en los que han hecho cómo se comportan pues lógicamente estamos ante una dinámica insurrección una dinámica subversiva desde dentro de las instituciones cosa que efectivamente no es nueva lo que ocurre es que ahora se ha producido un punto crítico ese punto crítico coincide por una parte con esas movilizaciones hoy por otra parte con ese discurso que de de Torra que puede que lo tuviese él en su cabeza como tantas otras cosas pero ahora es el pero que lo ha lo ha formulado en este momento como presidente de la Generalitat sí sí naturalmente como presidente de la Generalitat y que no olvidemos que en este momento el señor Torras tal Montserrat haciendo un ayuno un ayuno de digamos de apoyo de solidaridad con presos que están en huelga de hambre procesados por un delito de rebeliones Éste es el panorama este panorama lo primero que concierne es a los propios catalanes después concierne también al Gobierno de España

Voz 1727 45:12 a eso vamos enseguida Antón

Voz 0199 45:14 bueno yo creo que que no dejarse llevar por la virulencia del momento escuchaba atentamente al portavoz de los Mossos yo entiendo que estén dolidos por las redes de los políticos pero los Mossos tiene que dar explicaciones la policía cuando carga y carga como lo hicieron los Mossos también tiene que dar explicaciones y también tienen que someterse al control democrático recuerdo que en esos incidentes por ejemplo resultó herida una diputada de la CUP mientras estaba ayudando no menor que estaba golpeada aturdida e al suelo es decir yo creo que no debemos entrar en un discurso que aquí todo es excepcional nuevos que él preside se pongan de huelga o ayuno en solidaridad con los presos bueno yo no veo ningún gesto institucional ahí José Antonio sinceramente no lo veo que parece un acto de solidaridad política que el president se ha equivocado al invocar la eslovena por supuesto entre otras cosas primero porque no se parece absolutamente nada la situación Eslovenia había un respaldo prácticamente unánime a la independencia el problema que no quiere ver una parte del independentismo es que no tienen ese respaldo no son una mayoría social no tienen la legitimidad democrática para iniciar ningún tipo de proceso esa es la la verdadera cuestión no de ahí a convertir esto en un momento insurrección al sinceramente me parece que es un poco excesivo no olvidemos que estos mismos mossos a los que ahora estamos aguantando son una pieza fundamental en la acusación de la Fiscalía y la acusación en el juicio lo que nos dice que los Mossos iban a ser utilizados como parte del acto de rebelión o sedición y ahora de repente llano ya ya no son un instrumento resulta

Voz 1389 46:48 porque les ha quitado la fiscalía de la acusación cuando te refieres

Voz 31 46:50 no nombres al análisis político siguen siendo los mismos mossos no claramente no día dices pero sólo me morbosos rojo sí sí

Voz 0199 47:01 entonces parece que los Mossos tienen su propio criterio su propia opinión y no parece que fueran precisamente un ejército dispuesto a seguir las órdenes de nadie no entonces yo sinceramente creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de contención

Voz 1727 47:13 pregunten a la hora de calificarlo sí pero no te entiendo me parece relevante que el presidente de la Generalitat llame al había eslovena eso

Voz 0199 47:21 los es decir ha entendido algo decir que me parece un error absoluto y me parece una una irresponsabilidad cuando un dirigente político habla en público de la necesidad de hacer sacrificios sustituyendo utilizados sacrificios pues como eufemismo de un sufrimiento todavía mayor de parece una responsabilidad

Voz 1727 47:45 había entendido no te había entendido es que esa mañana se pregunta Luna en La Vanguardia que imponen los muertos pregunta

Voz 0199 47:51 esa es la cuestión pero le pregunta el president Quim Torra

Voz 1727 47:54 quién pone los muertos en la vía eslovena es una a la catalana que imponen los muertos