Hoy por Hoy (11/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 2 00:24 saludos qué tal está muy buenos días siete meses lleva a Pedro Sánchez en La Moncloa siete meses tratando de enfocar de otra manera la crisis catalana ante el fracaso estrepitoso de las dos estrategias que aplicó Rajoy la primera hacer como que nada pasaba la segunda acudir sólo a los tribunales

Voz 1727 00:44 dice intentado el deshielo el apaciguamiento la política hacer cosas buscar acuerdos sobre temas pendientes sobre asuntos de la vida cotidiana la vivienda las infraestructuras y anoche llegó

Voz 0027 00:55 primer movimiento que quiebra esa estrategia

Voz 1727 00:57 porque anoche el Gobierno central envió una carta dos requerimientos al guber catalán tras un fin de semana en el que los Mossos desautorizados por su jefe político no actuaron para garantizar el funcionamiento normal de las autopistas de peaje El portavoz del sindicato mayoritario de los Mossos había dicho aquí en Hoy Eloy que no lo hicieron porque no recibieron la orden no es la primera vez que se levantan peajes pero es la primera vez que sucede después de que el president de la Generalitat cuestione la tarea de su policía autonómica lo que ayer ocurrió baten el consejero

Voz 3 01:30 sí así el presidente de la Generalitat no puede inhibirse cuando ocurren situaciones

Voz 4 01:37 eh que provocan intranquilidad en la ciudadanía la vicepresidenta advertía por la mañana y el Gobierno actuó a Portland

Voz 1727 01:44 noche anunciando además que si es preciso enviarán a Cataluña otras fuerzas de seguridad del Estado y respondía en Televisión Española el vicepresidente catalán Pere Aragonés

que no habido dejación alguna de funciones por parte de los Mossos d'Esquadra siempre se actúa con criterios técnico policiales nunca con criterios políticos y evidentemente pues daremos la oportuna respuesta

Voz 1727 02:05 la tensión entre los dos gobiernos llegaba tras el polémico llamamiento de Torra abrazar la vía eslovena una semana después de las elecciones autonómicas en Andalucía y a sólo diez días del Consejo de Ministros que el Gobierno central va a celebrar en Barcelona así comienza el martes once de diciembre día en que en Andalucía a Partido Popular y Ciudadanos inician las negociaciones formales que hablar están hablando para formar gobierno Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:37 buenos días y los de Rivera rebajan ya sus aspiraciones hasta ahora que el presidente de la Junta fuera de Ciudadanos será algo irrenunciable para ellos ahora la única condición que ponen es otra José Manuel Villegas

Voz 5 02:47 nosotros la línea roja que hay es el compromiso con los andaluces desde el Partido Socialista no va a formar parte del nuevo Gobierno de Andalucía

Voz 0027 02:55 desde la socialista Susana Díaz anuncia que iniciará sus propios contactos con todos salvo con Vox y lanza un aviso no sabemos a sus rivales externos a los internos importe Etxepare

Voz 5 03:04 yo no lo va a poner de rodillas al PSOE de Andalucía no lo va a poner de rodillas a nadie háganos las elecciones no con la amplitud que queríamos es verdad eh

Voz 1727 03:12 la ganó la primera ministra británica inicia hoy una gira por varias capitales europeas para tratar de reabrir la negociación del Brexit tras cancelar la votación del acuerdo en el Parlamento

Voz 0027 03:23 no ha conseguido convencer a la Cámara de los Comunes así que ha tenido que posponer sin fecha la votación prevista para hoy

Voz 1 03:29 fui Ivanchuk

Voz 0027 03:33 la respuesta otras constatar que no tenía los apoyos Iker sería rechazado el pacto para él según la propia dirigente por una significativa mayoría may Se va a haber hoy con el holandés Rutte con la alemana Merkel y los presidentes de la Comisión del Consejo

Voz 1727 03:45 por otro líder en apuros Emmanuel Macron se dirigió anoche al país por televisión para anunciar que sube el salario mínimo cien euros y que va a mejorar la fiscalidad de las pensiones más bajas

Voz 1275 03:59 una aguirristas como Mi parte de arresto

Voz 1727 04:01 Nos habilidad ha podido parecer que no me preocupaba que tenía otras prioridades decía un compungido Macron en su primera reacción ante la virulencia de la protesta de los chalecos amarillos y aquí en España la protesta de los médicos se traslada a Galicia

Voz 0027 04:15 ha dimitido el ochenta por ciento de los responsables médicos de Atención Primaria del Área de Vigo para no ser cómplices citen del deterioro de la sanidad pública el Colegio de Médicos de Ponte

Voz 4 04:24 pero el respalda esa decisión sobre salud alarmante subida del número de fumadores en España ya superan los que había antes de que se aprobara la ley antitabaco treinta y cuatro por ciento de las personas entre quince y sesenta años son fumadores habituales dos puntos más que el año en el que se aprobó la ley antitabaco en dos mil quince la tasa de fumadores llegó a caer por debajo del treinta por ciento

Voz 1727 04:48 y en los deportes finalmente no habrá partido de liga Miami el veintiséis de enero Sampe

Voz 1161 04:53 la Liga no ha tenido más remedio que abandonar su idea para esta temporada tras el comunicado de anoche del Barça anunciando que no irá a Miami al no haber consenso entre todas las partes Javier Tebas presidente de la Liga acepta la derrota en esta batalla pero no la guerra

Voz 0906 05:04 dijimos que siempre la voluntario el Fútbol Club Barcelona que no va a ir por tanto el veintiséis enero no pero el jugar la Liga un partido fuera de España sí que seguimos con la demanda adelante sí

Voz 1161 05:13 tío y última jornada de grupos en la Champions desde las nueve Barça Tottenham el Barça no se juega Nadal la misma hora bruja el Atlético de Madrid los de Simeone se juegan terminar primeros de grupo

Voz 0978 05:21 sí

Voz 1727 05:24 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:26 hoy todavía podremos disfrutar de tiempo soleado en la mayor parte del país con temperaturas más bajas que ayer tanto las actuales innatas ahora en gran parte de los llanos del interior también bajarán las máximas eh nos moveremos es tratar de entre los doce y los dieciséis grados en la mayor parte de la Península y Baleares por encima de los veinte en Canarias durante la tarde llegarán nubes al Valle del Guadalquivir de Extremadura apenas dejarán algunas gotas más activas las que ya al finalizar la tarde dejará lluvias en Galicia de noche en Asturias los próximos días esta lluvia seis Dexter

Voz 0821 05:56 viendo a prácticamente toda la Península

Voz 6 06:11 con a veces llegan cartas con uno que no Roma

Voz 1727 06:22 a lo largo de esta mañana les vamos a explicar y vamos a analizar el contenido la relevancia política y las posibles consecuencias de esas cartas que el Gobierno central ha enviado la Generalitat de Cataluña cartas amargas cartas con sabor a lágrimas como canta Raphael y es que hoy ahí más además de poner esas cartas sobre la mesa de análisis Toni Garrido se ha ido a Linares a hacer el programa en el museo de Raphael Varane De la Fuente buenos días

Voz 0456 06:49 hola Pepa buenos días a todos a partir de las diez de las nueve en Canarias Garrido y calen desde el museo que reconoce la trayectoria artística y profesional de Rafael que se implicó en su creación después de que calen por cierto haya pasado esta noche en la habitación en la que durmió por última vez Manolete

Voz 7 07:06 con una fantástica noche cómo les va a contar estamos el Linares dentro de cuatro determinado

Voz 0456 07:14 para conocer la iniciativa que ha llevado a esta ciudad a convertirse en un punto industrial y tecnológico Linares tal se llama este Fórum Internacional

Voz 0027 07:22 sobre emprendimiento e innovación en la economía de

Voz 0456 07:25 qué tal que empieza allí vamos a entrevistar a Juan Verde el asesor de Barack Obama nuestro acompañan también Carla Linares y Juan Valderrama para acercarnos diestra mente al flamenco íbamos entre otras muchas cosas a conocer el aceite de Linares de la mano de las mujeres que han ido ganando peso irrelevancia en este sector todo esto y más a partir de las diez antes tenemos una mesa de análisis con Lucía Méndez con José María Calleja e Ignacio Ruiz Jarabo una mesa la que sumamos hoy a Ignacio Molina profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Instituto Elcano para hacer una reflexión amplia them

Voz 1727 08:10 la irrupción de Vox el partido de extrema

Voz 2 08:12 echa de ultraderecha nacionalistas

Voz 8 08:15 dos y excluyentes que estamos viendo en buena parte de nuestra sociedad no es un acontecimiento excepcional ya que se ha producido en muchos otros países de la Unión Europea

Voz 1 08:32 lo vio y seguimos escuchando sur

Voz 1727 08:35 reflexiones o preocupaciones en torno a la situación política en Cataluña pero además ojo atención que tenemos oposiciones tres preguntas más en primer lugar la reducción del límite máximo de velocidad en todos los municipios que anunciaba ayer Grande Marlaska

Voz 0456 08:51 una reducción a treinta kilómetros por hora en todas las calles de un solo carril por sentido pueden valorar esta medida que ya han aprobado muchas ciudades

Voz 1727 08:58 en segundo lugar es alarmante subida del número de fumadores

Voz 0456 09:01 por qué formamos más que creen que es lo más eficaz para combatir y reducir el tabaquismo

Voz 1727 09:05 no yp para terminar esta noche ha llegado al espacio interestelar una sonda con sonidos fotos y vídeos de cómo es la Tierra

Voz 0456 09:14 lleva más de cuarenta años en órbita así que les vamos a pedir que el actualicen que sonidos que fotos que vídeos del mundo de la tierra de hoy mandaría al espacio para que nos conozca un extraterrestre pueden responder a una de estas cuatro cuestiones la que quieran brevemente en el nueve uno cinco dos los dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 09:36 pero no damos titulo al final no son las

Voz 0027 09:40 seis y diez cinco y diez en Canarias señor empieza hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega la producción

Voz 0027 12:29 de las tres cartas que le ha mandado el Gobierno central al gobernante Quim Torra advirtiéndole de los riesgos de su deriva la más explícita es la que firma el ministro del Interior Grande-Marlaska advierte a la Generalitat de que si los Mossos d'Esquadra siguen sin actuar ante las propia

Voz 0702 12:42 estas violentas de los CDR como ha pasado este fin de semana

Voz 0027 12:45 el Gobierno central enviará a Cataluña a policías nacionales para garantizar el orden Aida daba buenos días

Voz 1727 12:50 buenos días la primera carta desde la vicepresidenta del Gobierno

Voz 0137 12:53 al vicepresident catalán Carmen Calvo pide a Pere Aragonés que aclare la actuación de los Mossos dice que aparentemente ha habido una dejación de funciones de la Generalitat con consecuencias para la seguridad pública y que el Gobierno central tiene la obligación de analizar si se ha incumplido la ley el texto más contundente es del ministro del Interior Grande Marlaska como decías al conseller de Interior Miquel Puig book dice que si los Mossos no hacen su trabajo tal y como contempla la ley intervendrá la Policía Nacional en los términos que haga falta atendiendo a la proporcionalidad ya la necesidad dice Marlaska que los Mossos ante los cederles no garantizaron y el orden público ni la seguridad del tráfico ni el libre desplazamiento de los ciudadanos ni la gestión normal de las autopistas de peaje pide al conseller que explique qué medidas se pusieran en marcha para evitar los altercados en la tercera y última misivas del ministro de Fomento al conseller de Territorio y Sostenibilidad Damià Calvet Ábalos dice que lo ocurrido daña la imagen de España de Cataluña y recuerda que corresponde a la Generalitat encargarse de que las infraestructuras se usan de forma corren

Voz 0027 13:47 hoy Quim Torra reúne a su Gobierno en Barcelona después de haberse pasado dos días ayudando en un monasterio en solidaridad con los presos en huelga de hambre en esa reunión del Govern se entiende van a decidir qué respuesta le dan a este aviso del Gobierno central pero ya anoche el vicepresidente catalán Pere Aragonés contestó negando que haya habido dejación de funciones por parte de los Mossos lo al día

Voz 0931 14:06 bon día en una entrevista en televisión española asegura que siempre ha actuado con criterios policiales nunca políticos y que esa va a ser su respuesta a estas tres carcelarias

Voz 0683 14:14 pues la oportuna respuesta explicando con más detalle cuál ha sido la actuación de los Mossos d'Esquadra que repito seguía siempre por la profesionalidad por criterios técnicos policiales no por criterios de oportunidad política

Voz 0931 14:26 Aragonés veo otras intenciones en esta acción del Gobierno de Pedro Sánchez pone de ejemplo que no sea acusó de dejación de dejación de funciones a las policías locales durante la huelga de taxistas que bloqueó durante días las calles como en Barcelona o en Madrid y preguntado por el día veintiuno cuando el Consejo de Ministros venga a Barcelona defiende que los Mossos garantizarán la seguridad frente a las protestas que los CDR ya están preparando y es que ayer al Kun Sayed book tras decir que las cargas del viernes fueron desproporcionadas se reunió con los jefes de división de la policía catalana hay dio marcha atrás les pidió perdón y les dijo que las actuaciones

Voz 0027 14:57 fueron globalmente correctas de hecho descarta

Voz 0931 14:59 a ningún relevo ni cambios en los protocolos como había pedido Torra el viernes y al otro lado

Voz 4 15:05 a al ver al presidente a la Generalitat la diputada María sirve

Voz 0931 15:09 en herida en las cargas del viernes en Tarrasa pidió explicaciones al Govern sobre este cambio de criterio asegurando que tienen pruebas que éstas fueron objetivamente desproporcionada

Voz 0027 15:17 que posiblemente hoy el independentismo responde en bloque muy airado a este paso que ha dado la Moncloa el envío de las cartas en las últimas horas se ha vuelto evidenciar la fractura entre Esquerra por un lado torre y el sector pulmón por el otro el presidente del Parlamento Torrent que es de Esquerra se desmarcó ayer así de las protestas violentas de los CDR de la complicidad que Torralba

Voz 0702 15:36 nada la República se construye a cara descubierta y sobre todo generando grandes mayorías

Voz 0027 15:44 sociales y sobre el llamamiento de Torra a los independentistas a que sigan la vía eslovena en referencia a un proceso en el que hubo una guerra hay más de setenta muertos Torrent también marca distancias

Voz 0702 15:54 correctas había escocesa porque es la vía que nos permitirá ganar

Voz 0027 16:00 ganar democráticamente anoche en Barcelona un grupo de ultras intentó reventar la presentación del libro nudo España que han escrito Pablo Iglesias y el periodista Enric Julian al grito de Viva España intentando llegar hasta el auditorio en el que estaba el secretario general de Podemos no lo consiguieron esperaron fuera los Mossos hicieron un cordón que evitó que se acercaran a Iglesias cuando éste terminó el acto sobre ultras

Voz 1371 16:28 entonó que vas cardenal el duopolio socialista popular

Voz 0027 16:34 el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini ha celebrado en las últimas horas la irrupción de Vox en la política española Salvini que es una buena noticia porque en su opinión el partido de Abascal va a romper el duopolio que según él existe entre socialistas y populares en España dentro del Partido Popular marejada interna por la decisión de Pablo Casado desde fichar como jefe de gabinete a Javier Fernández Lasquetty exsecretario general de FAES representante de la derecha dura de Aznar y exconsejero de Sanidad Esperanza Aguirre que impulsó la privatización de los hospitales se enfrentó a la Marea Blanca este hombre va a ser el nuevo jefe de gabinete de Casado cosa que no ha sentado bien en determinados sectores del PP María Jesús Güemes

Voz 1461 17:14 buenos días Lasquetty fue ayer a Génova acudió a su primer Comité de Dirección ya como nuevo jefe de gabinete de Casado el exconsejero de Madrid ha vuelto al PP por la puerta grande y algunos populares no les hace ninguna gracia creen que es muy de derechas dan por hecho que con su llegada se radicalizar al mensaje dicen que los centristas han muerto además les parece que su fichaje es una mala decisión porque es uno

Voz 1727 17:36 hombre de Aznar ya Aguirre que sólo pretende enterrar

Voz 1461 17:39 en la tapa de Rajoy de hecho en las primarias de su partido el escribió un texto en el que dejó bien claro que veía mucho mejor a su formación no sólo porque se había abierto una sana competición también porque el expresidente a su juicio era ya sólo un mal recuerdo pero a Génova todo esto le da igual en la cúpula defienden que su presidente necesita una persona con experiencia aseguran que más que Moragas Ayllón es del estilo del socialista José Enrique Serrano por eso creen que con el vivirán un rearme ideológico y están convencidos de que gracias a esta brújula de las esencias liberales así lo definen recuperarán a aquellos votantes descontentos que se han ido a ciudadanos ya Vox

Voz 1 18:21 Ana

Voz 0027 18:25 Theresa May Salgado una humillación en el Parlamento pero sólo a medias ayer suspendió la votación del acuerdo del Brexit prevista para hoy porque se enfrentaba a una derrota dolorosa pero no pudo evitar otros momentos sonrojantes como este que acabamos de escuchar cuando justificaba su decisión diciendo que ha escuchado atentamente al Parlamento y a la calle los Comunes respondían con carcajadas May inicia una gira por Europa casi a la desesperada para intentar convencer al resto de líderes de renegociar los puntos del acuerdo del Brexit que más ampollas han levantado en Reino Unido corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 18:57 Theresa May ha suspendido la votación del acuerdo previsto para hoy la cuestiones y ahora qué

Voz 1 19:02 a su nombre

Voz 0273 19:05 he hablado con varios líderes de la Unión Europea durante el fin de semana no antes del Consejo de la Unión Europea voy a ver a mis colegas de otros países y al líder del Consejo de la Comisión anunciaba ayer la primera ministra su intención es pedir aclaraciones seguridad y garantías que tranquilicen a los diputados unos términos que empleo sobre la salvaguarda en Irlanda del Norte eso no bastará para cambiar de parecer a los parlamentarios en la futura votación aún sin fecha que se celebrará muy posiblemente en enero la Confederación de la Industria Británica ha advertido del riesgo de que el país se deslice hacia una crisis nacional a menos que se logre un acuerdo rápidamente

Voz 0027 19:45 may pide oxígeno a los Veintisiete en Europa miran al otro lado del Canal de la Mancha desconcertados corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 19:53 bueno inicialmente esto es un caos no el Europarlamento por citar un ejemplo tenía programado un debate para este próximo miércoles que muy probablemente va quedará anulado así al menos van estudiarlo y los eurodiputados y es que la verdad es que la Unión vuelve a descubrir un área más que en el tema del Brexit tiene muy poco que decir ya de esperar saber qué quiere Theresa May que es lo que pide sí sí es reclama ampliación de plazos aunque el problema es que hay elecciones europeas en las próximas del dos mil diecinueve inicialmente no participaban ya los ciudadanos británicos inicialmente porque en este momento hay más preguntas que respuestas ya aquí están a la espera de lo que dígame

Voz 0027 20:40 tiempos desconcertantes en Europa y sino que se lo pregunten al francés Macron el viaje político que está haciendo llegó al Elíseo con la voluntad de relanzar la Unión Europea casi sin oposición interna en su país será acusado de gobernar como un rey republicano ya no existe tuvo que dar una cura de humildad en televisión que momentos rozó la sobreactuación

Voz 0785 20:58 con dos compañero en una reunión con los alcaldes refiriéndose a sí mismo como el alcalde de

Voz 0027 21:04 Francia bueno todo para anunciar un volantazo político con el que contener las protestas de los chalecos amarillos habrá subida del salario mínimo cien euros al mes de subida in mejoras fiscales en las pensiones más bajas en Estados Unidos la ciudadana rusa Maria Agustina se va a declarar probablemente culpable de espionaje estaba en el país en Estados Unidos como estudiante pero la detuvieron en julio por tratar de infiltrarse en organizaciones clave de la sociedad americana trabajar desde ahí a favor de los intereses del Kremlin corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 21:34 buenos días María Agustina lleva en prisión desde julio según la juez para evitar su huida a Rusia en su primera comparecencia Butiña o frases se declaró inocente de los dos delitos de los que se le acusa conspiración espionaje como agente extranjero por los que se enfrenta a quince años de cárcel

Voz 12 21:50 jugado que defendía su inocencia en verano

Voz 1510 21:54 ha informado de que quiere colaborar ahora con la justicia sí que se va a declarar culpable al menos de uno de los dos cargos el FBI reveló que la joven rusa que estaba en Estados Unidos con visado de estudiante intentaba infiltrarse en organizaciones estadounidenses como la Asociación Nacional del Rifle para tejer una red de influencia política y favorecer a los intereses rusos este eso estalló cuando en una investigación separada el Departamento de Justicia acusó a la inteligencia militar rusa de piratear los emails del Partido Demócrata durante la campaña electoral Butiña comparecerán mañana ante el juez no está claro si está dispuesta a colaborar con otras investigaciones federales la de Robert Mueller por otro lado sigue avanzando y acorralando al círculo más íntimo del presidente mañana también se espera que se conozca la condena a su ex abogado Michael Cohen para el que la Fiscalía pide entre cuatro y cinco años de cárcel

Voz 1 22:51 los agricultores españoles se móviles

Voz 0027 22:53 San esta mañana en dieciocho capitales de provincia de todo el país se van a concentrar frente a grandes superficies comerciales para pedir un mayor control en las importaciones y el etiquetado de miel no autóctona especialmente la que viene de China denuncian que les está suponiendo pérdidas millonarias Miguel Crespo

Voz 0702 23:09 las movilizaciones tendrán lugar en grandes capitales como Málaga Sevilla Zaragoza y Valencia entre otras los apicultores denuncian una caída cercana al cuarenta por ciento en el precio de la miel desde la campaña dos mil quince dos mil dieciséis una situación que denuncian es insostenible escuchamos Ángel Díaz apicultor

Voz 0785 23:25 desde la organización agraria COAG desgraciadamente

Voz 19 23:27 a nosotros con una pérdida de cosecha este año el cincuenta por ciento Bebo que obtenemos también en los almacenes o los precios que no han ofrecido por ella está hasta cincuenta céntimos por debajo de los costes de producción y eso es insoportable

Voz 0702 23:42 con respecto a un cambio en el etiquetado el Ministerio de Agricultura ya ha anunciado que está trabajando en un nuevo real decreto para implementar mayor detallados sobre el país de origen de la miel de forma que se proporcione al consumidor una información clara sobre lo que consume para los apicultores este paso del Gobierno ha sido bien recibido

Voz 0027 23:58 lo reclaman un mayor apoyo a la miel autóctona

Voz 0702 24:01 de calidad

Voz 1 24:06 en Hoy por hoy el bar

Voz 0027 24:09 sí también le dice no a Tebas in no habrá partido de Liga en Miami Sampe buenos días

Voz 1161 24:14 yo al menos el próximo veintiséis de enero no se jugará en Girona Barça anoche el Barça emitió un comunicado tras junta directiva en el que hacía pública su decisión de no disputar ese partido en Miami al no haber consenso entre todas las partes

Voz 1727 24:24 el presidente de la Liga Javier Tebas reconoce haber perdido estabas

Voz 1161 24:26 ya pero todavía queda guerra por delante somos que siempre vamos

Voz 0906 24:29 Dario has jodido el Fútbol Club Barcelona que no va a ir por lo tanto las cautelas no va a continuar adelante pero si va a continuar el pleito principal porque consideramos que tenemos derecho y de aspecto principal ya veníamos diciendo que la actuación de la selección de la conforme a derecho por tanto el el veintiséis de enero no pero en el jugar la Liga un partido fuera de España sí que seguimos con la demanda adelante

Voz 1161 24:47 desde el principio se les acusó la Liga de haber actuado de forma unilateral sin consultar a nadie te vas advierte

Voz 0906 24:51 pues bueno pues hablaremos ahora ahora veremos si es verdad es verdad el tema si era por hablarlo antes que habrá que ver si será el problema el problema o era problema económico que hay que pedir más

Voz 4 25:00 pero nosotros no queremos sin problemas

Voz 0906 25:02 hoy a Estados Unidos podrá ver de hablado antes

Voz 1161 25:05 estaría muy contento porque eso significará que vamos a Estados Unidos

Voz 0027 25:08 Barack Quino considera que esto sea una victoria

Voz 1161 25:11 el presidente de la Federación Luis Rubiales Historia del ruso

Voz 0906 25:13 la victoria de Luis Rubiales serían malos para suplir español sería suficiente obtiene una resolución judicial diciendo que votemos razón pero el fondo de la de la asunto siga adelante que es la posibilidad de que la Liga española pueda jugar un partido fuera de España

Voz 1161 25:25 la postura del Barça ahora explica El Larguero el vocal de la junta directiva del club Javier Borda

Voz 7 25:29 pero al no haber consenso pues evidentemente no nos vamos a encontrar en nadie para jugar un partido que la gente involucrada que no está de acuerdo que se juega

Voz 1161 25:36 otras partes implicadas la Federación Luis Rubiales considera que es beneficioso para el fútbol que en su opinión pero en su opinión no se debería seguir con el presidente Javier Tebas

Voz 1346 25:45 los clubes y la Liga no se merecen que sigan ustedes su dinero en van eran muy cuesta lonas de publicidad aportó Madrid vez periódico en estado eso oye me acoso a todos los clubes se tiene que invertir en otras cosas nosotros vamos a informe sobre cómo se ha gastado este dinero que retire todos los clubes

Voz 20 26:04 en cuanto a la Fed su presidente David Aganzo no se pueden hacer las cosas con un proyecto unilateralmente por la Liga de firmar quince años lo que no puede ser es que la Liga firme un acuerdo cuando realmente quieren que los club de los jugadores que somos una parte importante del mundo del fútbol que hagamos

Voz 1161 26:18 de lo deportivo esta noche se cierra la fase de grupos en la Champions en el área desde las nueve de la noche brujas Atlético Madrid de Mónaco Borussia Dortmund sólo en juego quién será primero el Atlético tendrá que conseguir el mismo resultado que los alemanes en el B también desde las nueve Barça Tottenham e Inter de Milán PSV el Barça no se juega nada PSV tampoco han llegan igualados a puntos por delante los ingleses el que mejor lo haga se quedara en Champions el otro ir a la Europa League en el cesta más apretado y más emocionante también a las nueve Estrella Roja aparecían Jermaine Liberpul Nápoles aunque los asturianos llegan líder con un punto sobre los franceses y tres sobre ingleses podrían quedar fuera si pierden y los parisinos ganan al Estrella Roja en Liverpool sólo le vale ganar para seguir en Champions

Voz 0785 27:01 Europa a través de nuestro contestador automático marca el treinta y cinco veintidós

Voz 7 29:29 luces estuvo pude fútbol favorito lo sobre estos de tu equipo favorito es todo de tus deportista favorito lo tienes que sintonizar seguir deportivo qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Cadena SER

Voz 1 30:02 seis y media a las cinco y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:09 bueno he comenzamos con una macro operación antidroga abierta ahora mismo en toda Cataluña por los Mossos d'Esquadra Albert Prat que sabemos bon día

Voz 29 30:20 un día más de seiscientos agentes de los Mossos d'Esquadra están desplegando por la ciudad de Barcelona y otras ciudades del área metropolitana como los vasos y Granollers en el marco de este macro operativo contra el narcotráfico lo que avanza el diario El País ha confirmado a la Cadena Ser a esta hora empiezan las entradas irregulares otros en un acuario una cuarentena de domicilios para buscar drogas armas dinero

Voz 1727 30:44 y también en Cataluña gracias Albert el guber se reúne esta mañana con tres cartas sobre la mesa una de la vicepresidenta del Gobierno de España otra del ministro del Interior y la tercera del ministro de Fomento en todas piden explicaciones por la inacción de los Mossos en los incidentes con los CDR este fin de

Voz 0027 31:01 a Neymar en concreto Grande-Marlaska avisa así los Mossos siguen sin actuar ante las protestas violentas de los grupos radicales del independentismo Interior enviará a la Policía Nacional para garantizar la seguridad en Cataluña el PSOE advierte además de que si llega a ser necesario el Gobierno aplicará el ciento cincuenta y cinco Esther Peña

Voz 30 31:18 la aplicación del ciento cincuenta y cinco se producirá si tiene que producirse en el caso de que se den las condiciones al Partido Socialista no le va a temblar la mano

Voz 0027 31:26 la DGT limitará a treinta kilómetros hora la velocidad en las ciudades el Gobierno quiere reducir así el riesgo de que los peatones mueran atropellados María Manjavacas

Voz 1275 31:34 podría estar lista en unos meses la reforma de la normativa para rebajar a treinta kilómetros por hora el límite para circular por las calles de un carril por sentido el ministro del Interior Grande Marlaska decía en el Congreso que ya están trabajando en ello

Voz 1923 31:47 en estos momentos la Dirección General de Tráfico también estamos redactando la modificación del Reglamento General de Circulación estableciendo las condiciones en que este límite de treinta deberá aplicarse

Voz 0785 32:02 en todos los municipios

Voz 1275 32:06 según un estudio de la Fundación para la seguridad vial si se redujera a XXX la velocidad en las ciudades el noventa y cinco por ciento de los atropellados sobreviviría el año pasado murieron más de trescientos cincuenta peatones

Voz 0027 32:18 tráfico a esta hora Teresa Serrano buenos días buenos días

Voz 1161 32:21 ay madre madre primeras complicaciones sobre todo en la zona sur de la M cuarenta en Toledo desde la A42 retenciones habituales sentido Madrid en Alicante Villena una de la XXXI Sentido Albacete y cuidado hasta ahora por las nieblas en Palencia de Valladolid

Voz 0027 32:36 Sol en prácticamente toda España a lo largo del día con más frío que ayer caerán algunas gotas en Galicia también en Asturias al final de la tarde

Voz 1727 34:56 a las siete menos veinticinco la A6 menos veinticinco en Canarias que hoy abrimos la Mesa de España en Madrid el Gobierno indultado parcialmente a una mujer que mató a su ex novio maltratador cuando él se coló en su casa de Fuenlabrada para amenazarla el Gobierno les rebaja la condena de seis a cuatro años de cárcel Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:17 buenos días ya cuando la Audiencia Provincial de Madrid dictó la sentencia a principios de este año pidió su indulto al Gobierno se llama Glòries Guinea y en septiembre de dos mil quince mató a su exnovio después de que éste se presentara en su casa en varias ocasiones con insultos con amenazas llegando incluso a arrancar una malla metálica que protegía a la vez las ventanas de su vivienda ella pidió ayuda llegó a hablar con la policía pero no denunció su exnovio volvió a su casa con más gritos y ella lo atacó con un cuchillo de cocina la muerte de inmediato asegura sentencia Gloria actuó impulsada por el temor que le producía su ex pareja con el que vivió una larga situación de maltrato sostenido sin embargo ese no fue muy

Voz 0785 35:51 tengo suficiente para su absolución los jueces entendieron entonces que pudo haber obrado de forma distinta

Voz 0821 35:58 la de Isabel León qué tal Pepa Bueno en la fiscalía investiga un cura acusado de abusar presuntamente de tres chicas de Un grupo scout David

Voz 1727 36:06 calla el obispado de Bilbao lo ha apartado temporalmente hasta que se resuelva

Voz 0821 36:10 eso por primera vez si el obispado da un paso al frente y es quién pone ante la Fiscalía el relato de las tres chicas por si fuera constitutivo de delito tres jóvenes una menor de edad en su día que han informado de los comportamientos inadecuados contra la libertad sexual de este presbítero durante actividades de educación en el tiempo libre concretamente han relatado tocamientos durante prácticamente tres años consecutivos lo que sí puso en primer lugar que el movimiento scout informará a la diócesis el jueves pasado el informe de la investigación fue remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe y el viernes se puso en conocimiento de la Fiscalía ministerio público que nos confirmaba ayer abre diligencias por estos hechos investigará por tanto si son constitutivos de delito ose a su parecer el caso debe archivarse entre tanto este sacerdote ha sido apartado de momento por el Obispado un beso Isabel en un abrazo El Tribunal Supremo confió

Voz 1727 36:55 Emma la condena a seis meses de cárcel aún aquí

Voz 0821 36:58 Vista que interrumpió una amistad en Banyoles en Girona con gritos a favor

Voz 1727 37:03 del aborto Cataluña Joan Bofill bon día o la

Voz 1 37:05 algún día fue en febrero de hace cuatro años

Voz 0931 37:12 activistas irrumpieron así la Iglesia dejaron una pancarta con fuera los rosarios de nuestros ovarios arrima además repartieron panfletos reclamando el aborto libre y gratuito fue

Voz 0821 37:20 el grupo de activistas pero la policía sólo identifica

Voz 0931 37:23 a uno que fue condenado a estos seis meses de prisión por un delito contra los sentimientos religiosos él mantuvo que era un acto de libertad de expresión pero el Supremo dice que se extralimitó porque no permitió el derecho a la libertad religiosa dice que el problema no su ideología sino la manera lo dice el Supremo sino la manera en la que se ejerció esa libertad

Voz 1727 37:41 y el alcalde de Pamplona Joseba Sidón de EH Bildu anuncia que va a cambiar el nombre de la avenida del Ejército una avenida muy céntrica por él de avenida de Catalina de foie la última reina de la Navarra independiente la oposición lo acusa de sectario Mamen García buenos días

Voz 0821 37:58 hola muy buenos días el cambio de nombre de las calles de la denominación de las nuevas es competencia de Alcaldía ya Iron justificaba esta modificación para revocar una decisión de los años sesenta en un momento

Voz 1138 38:08 hay unos acuerdos entre Ayuntamiento ejército que el Ayuntamiento se vio obligado a cumplir bueno nos parecía que la venida del ejército merecía tener en este caso el nombre de una de las reinas más brillantes del Reino de no

Voz 0821 38:23 así que esta céntrica calle la avenida del ejército pasará a ser de Catalina de fue la última reina de la Navarra independiente antes de la conquista castellana de mil quinientos doce el cambio será oficial dentro de seis meses desde la oposición desde Unión del Pueblo Navarro han calificado la decisión de sector

Voz 1727 38:38 a Mamen buen día igualmente hice Ramos en Sevilla en la provincia de Sevilla una cartera de Écija ha aceptado una condena de un año de cárcel por tirar a la basura más de doscientas cincuenta cartas Elena Carazo buenos días

Voz 0534 38:53 el día Pepa pues no fue necesario celebrar el juicio que está previsto que empezará ayer lunes tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía un acuerdo por el que la mujer como decías ha aceptado una condena de un año de prisión que queda suspendido una multa de ochocientos cuarenta euros el pago de las costas tres años de inhabilitación para trabajar en Correos por un delito de infidelidad en la custodia de documentos la condenada fue contratado para sustituir unas vacaciones en Écija del uno al diecisiete de agosto según el relato de la Fiscalía el ocho de agosto encargaron el reparto de unos setecientos envíos pero la mujer en lugar de dejarlos en manos de sus destinatarios arrojó más de doscientas sesenta cartas en dos contenedores de basura los encontraron una compañera de correos que estaba precisamente de vacaciones y un vecino que lo llevaron a la policía encontraron que dos de las cartas además estaban abiertas

Voz 4 39:39 ahí esas cartas que no llegaron a otro Pepa adiós

Voz 9 39:47 me voy

Voz 1727 39:58 el la Mesa del Mundo nos lleva hoy primero a Argentina un presunto caso de corrupción toca de lleno a la familia del presidente Macri un juez ha citado a declarar a su padre y a su hermano por pagar presuntamente sobornos a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández a cambio de contratos públicos Pascual Donna

Voz 0931 40:19 los familiares del presidente argentino fueron hasta el año pasado copropietarios de una concesionaria de autopistas que gestiona dos de las principales carreteras de peaje de acceso a Buenos Aires el juez les ha citado a declarar este jueves porque un exalto funcionario arrepentido asegura que cada mes la concesionaria dos Macri le pagaba una comisión que luego él personalmente entregaba en mano al ex presidente Néstor Kichner varios miembros del Gobierno se han mostrado sorprendidos por la citación aunque no cuestionan la decisión judicial Germán habano ministro de Justicia

Voz 34 40:50 siempre este Gobierno ha trabajado con la independencia del poder judicial como una pro hay como un trabajo que realmente es muy importante estas son cosas que no se han visto en nuestro país y que marcan el compromiso que tiene

Voz 0931 41:02 el presidente Macri con las instituciones además de Franco Jean Franco Macri padre y hermano del presidente el juez del caso de los cuadernos ha citado a declarar a los dueños de otras autopistas sospechosas de haber pagado también comisiones a los gobiernos kirchneristas

Voz 7 41:16 no

Voz 1727 41:23 esta noche cuarenta y un años después de ser lanzada desde Cabo Cañaveral la Voyager dos ha llegado al espacio interestelar una región del universo muy poco conocida la sonda como su hermana gemela la Voyager uno no sólo va dar información valiosa para los astrónomos lleva también un mensaje para hipotéticos extraterrestres Rafa Muñiz

Voz 0785 41:45 es la segunda vez que un objeto fabricado por el hombre en el espacio interestelar

Voz 1371 41:51 un lugar donde no llega el viento solar fuera del alcance de los campos magnéticos creados por eso ayer dos transporta en su interior un cachito de nuestro mundo una cápsula del tiempo para que según la Agencia espacial sea encontrada por los extraterrestres quién abra la nave se podrá deleitar con la Quinta Sinfonía de Beethoven grabada en dos discos de cobre que podrá escuchar también el sonido de

Voz 0785 42:17 los pájaros saludos en cincuenta y cinco idiomas o fotografías más de cien fotografías de nuestro mundo

Voz 1371 42:26 desde una madre amamantando a su bebé tráfico descontrolado de las calles de Bangkok la nave viaja más

Voz 35 42:34 dieciocho mil kilómetros el sol y sus mensajes que tardan dieciséis horas en llegar a la Tierra serán recibidos desde las instalaciones que la NASA tiene en Estados Unidos Australia y aquí en España

Voz 12 42:46 oye que le ha pasado a Ana ha cogido el bolso ha salido cogiendo acaban entrar a robar en su casa que Sirio que como ha sido no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para que le habían entrado a robar

Voz 23 45:12 hoy por hoy

Voz 37 45:14 el y de de

Voz 0781 45:21 pero sí dos huevos duros dice

Voz 1727 45:27 esta mañana José buenos días Pepa

Voz 0781 45:29 qué extraviados son de nuestros gobernantes aquí allá

Voz 1100 45:32 ha perdido el norte de la responsabilidad de ideología o cuando menos sólidos principios el pulcro ritmo Macron al que la colonia cara se les cuela kilómetros ha decidido que es mejor ceder la gente es ir su taxi se las que abandona el trono del Elíseo que no uno a tanto compañero para regalar el poder así que fuera subida del gasóleo aumento de salario mínimo buenas estar exentas de impuestos y una prima de fin de año que gracioso Macron ha resucitado el aguinaldo como la España franquista que obligará a los empresarios a rascarse el bolsillo y dos huevos duros pues dos huevos duros era necesario entonces que los descamisados con chaleco reflectante pusieron en el país patas arriba porque no arbitrar todas esas medidas de motu proprio si eran de justicia hacerlas votar importante señor gran temblando las canillas y ha cedido el lo no debía generoso cobardes conviene por cierto tomar nota del Salario Mínimo francés se va a poner casi en los mil seiscientos euros brutos aquí ya lo saben esta derecha cerril que soportamos la política y la empresarial puso el grito en el cielo por la subida novecientos euros una medida populista y trasnochada dijeron los Prim pollos casado y Rivera a macro Unidanos el ojo izquierdo

Voz 1727 47:02 Nos lo acaba de contar Rafa Muñiz esa sonda de la NASA con fotos sonidos y vídeos de la tierra que ha llegado después de cuarenta y un años al espacio interestelar les hemos pedido que el actualicen

Voz 0456 47:14 queman darían hoy que represente a la Tierra buenos días

Voz 30 47:17 hola buenos días Ana de Segovia yo mandaría a los extraterrestres con un poquito de agua salada y otro poco de Aguadulce puesto que nuestro a nuestro planeta está compuesto por las tres cuartas partes de agua creo que es lo que mejor definiría saludo buenos días buenos días Ana

Voz 0456 47:31 Lucía de Mallorca en la aullido

Voz 38 47:34 no como en lo alto de una loma la carrera atardecer el sonido de una por llamando a sus crías el llanto de un bebé por meter algo más sofisticado El canto de la Sibila que es como canto ancestral la unión de distintas notas en una sola sílaba en fin metería a los vivos

Voz 1727 47:56 el gracias

Voz 0456 47:58 decía un abrazo de los Beatles algo más patrio que sugiere amparo de Alicante

Voz 39 48:03 bueno yo a los extraterrestres les mandaría dos voces una de las canciones y el sonido de la voz de Montserrat Caballé que es de lo mejor que hay otra Hay lo peor el sonido de un mitin de Vox para que así nos conozca tampoco

Voz 0456 48:18 como hoy es Pepa y como hoy en la política empieza a intoxicar lo todo en Alicante nos quedamos con Julia

Voz 2 48:23 mandaría a la foto de Santiago Abascal entraron cada año a Andalucía para que se den cuenta de nuestros maravillosa

Voz 0456 48:29 bueno Zidane o Manuel de Aranjuez una fotografía del sector

Voz 1161 48:33 para que de producto Burgio todas sus

Voz 0456 48:35 se encuentra en así que vamos que nos vamos a Cataluña con Montse de Tarrasa