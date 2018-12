Hoy por Hoy (11/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete da seis en Canarias

Voz 3 00:22 bueno qué tal muy buenos días Gobierno España daremos respuesta cumplida en el marco legal y constitucional del que disponemos porque lo de ayer es inadmisible para el Gobierno

Voz 1727 00:34 es la respuesta llegaba anoche en forma de una carta dos requerimientos al Gobierno catalán pidiendo explicaciones sobre la dejación de su responsabilidad en el mantenimiento de la convivencia y el orden el sindicato mayoritario de los Musaví ha explicado horas antes aquí en Hoy por hoy que nadie les ordenó impedir que los CDR levantaran P GS en las autopistas en el regreso del puente de la Constitución el Gobierno central anuncia que si la Generalitat no puede mantener la seguridad con su policía autonómica enviara a otras fuerzas de seguridad del Estado y que dice la Generalitat pues Torra nada Torra no dice nada porque está de ayuno en un monasterio tras incendiar el debate y cuestionar a los Mossos sus guarda silencio sí han hablado sus socios de Esquerra el vice presiden aragonés sobre el requerimiento del Gobierno central

Voz 4 01:23 no ha habido dejación alguna de funciones por parte de los Mossos d'Esquadra siempre se actúa con criterios técnico policiales nunca con criterios políticos y evidentemente pues daremos la oportuna respuesta

Voz 1727 01:34 el president del Parlament hay también Repúblicano Ruiz Jettu Rent rechazando la vía eslovena la independencia que es la que defiende Torres la que incluye una guerra vía correctos sería escocesa porque es la vía que nos permitirá ganar ganar democráticamente tras la discrepancia que pues tras la discrepancia nada Torras sigue siendo president de momento el Gobierno central va a enviar cuatrocientos antidisturbios de la Policía Nacional a Barcelona de cara al Consejo de Ministros que se va a celebrar allí el próximo día veintiuno precisamente hoy allí en Cataluña está en marcha una macro operación antidroga a la que corresponde este sonido más de seiscientos mossos en esta están registrando XXXVII viviendas en Barcelona y en su área metropolitana para desarticular puntos de venta de droga es martes once de diciembre y hoy empieza la negociación formal entre PP y Ciudadanos sobre la Junta de Andalucía Aunque hablar están hablando ya por lo menos en Madrid porque el domingo por la noche el candidato naranja reivindicaba para asimismo la Presidencia de la Junta

Voz 5 02:44 nos presentaremos como candidato a la presidencia de la Junta andaluza

Voz 1275 02:47 no yo estoy convencido de que el Partido Popular

Voz 5 02:49 apoyar a Touré Yaya

Voz 1727 02:52 mismo lunes su secretario general José Manuel Villegas renunciaba ya esa presidencia la única línea roja dice es echar al PSOE

Voz 1089 03:00 para nosotros la línea roja que hay es el compromiso con los andaluces de que el Partido Socialista no va a formar parte del nuevo Gobierno de Andalucía

Voz 1727 03:08 en Reino Unido Theresa May inicia ahora una gira europea para intentar nuevas concesiones tras aplazar la votación en los Comunes segura de que iba a perderla

Voz 2 03:17 a Solbes Uche fue Ivanchuk Phelps moral es decir que el juego

Voz 1727 03:22 se reunirán los Veintisiete en una cumbre de urgencia que ha convocado el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk dice que no habrá otra negociación aunque sí se abren facilitar que Reino Unido ratifique el acuerdo eso ha escrito en Twitter y de la economía tres titulares el primero sobre los desahucios por impago de alquiler y que han aumentado en España casi un ocho por ciento en el tercer trimestre del año suponen ya el sesenta y cinco por ciento de todos los desahucios que se han ejecutado en este período el segundo titular sobre esta empresa

Voz 6 03:54 la calidad y precio están muy cerca a cadena

Voz 1727 03:56 eres supermercados Dia que saldrá del Ibex treinta y cinco después de un año en el que ha perdido el ochenta y siete por ciento de su valor la va a sustituir la empresa papelera Ence y por último hoy se cumplen diez años una década ya de una detención histórica

Voz 2 04:11 resto pero

Voz 0821 04:13 la del inversor Bernie Madoff condenado a

Voz 1727 04:17 ciento cincuenta años de cárcel por organizar la mayor estafa piramidal en la historia de Wall Street diez años después los inversores han recuperado tres cuartas partes de lo perdido según los abogados encargados del caso y en los deportes el Barça le dice no a Tebas Innova jugar Sampe en Miami esta temporada

Voz 1161 04:40 ya lo hizo el Real Madrid porque no lo consideraban opción viable ayer lo hizo el Barça por no haber consenso entre las partes implicadas según decía su comunicado oficial Javier Tebas presidente de la Liga acepta que no se haga esta temporada pero con un convenio firmado quince años seguirá adelante con la idea no considera que el Barça el hallazgo de la espalda

Voz 0906 04:53 ha sido una traición insisto lo que siempre hemos dicho del primer minuto estos voluntario la voluntariedad de una acción hasta el último minuto uno puedes es y nada más

Voz 1161 05:01 está en Champions a las nueve brujas Atlético Madrid primer puesto en juego nada por disputar en el Barça Tottenham para los azulgrana

Voz 8 05:08 y el tiempo Jordi Carbó

Voz 1727 05:10 buenos días

Voz 1985 05:12 buenos días a esta hora tenemos temperaturas más bajas que las últimas mañanas las heladas se van extendiendo por gran parte del interior peninsular en una jornada que va a hacer sol láser de las últimas de esta semana con tiempo tan soleado y temperaturas que esta tarde también serán un poco más bajas pero aún así máximas de doce a dieciséis grados en la mayor parte del país nubes durante la tarde en Galicia con algunos chubascos los próximos días la lluvia poco a poco seguir extendiendo por el resto de la Península

a las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 2 06:33 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:37 de las tres cartas que ha enviado el Gobierno central a la Generalitat de Cataluña en la que firma Grande Marlaska el ministro del Interior es la más larga la más contundentes ahí donde advierte el Ejecutivo de que si los Mossos no garantizan el orden público mandarán a Cataluña policías para que sí lo es un cambio evidente de Tony de estrategia el Gobierno realiza ahora pero Isabel Villar buenos días buenos días PP y Ciudadanos siguen pidiendo más al Ejecutivo si los dos partidos piden al Gobierno que

Voz 0137 07:06 aquella el artículo ciento cincuenta y cinco y el PP ha presentado en el Senado una moción para pedir a Sánchez que tome el control de los Mossos Teodoro García Egea es el secretario general del

Voz 10 07:14 creemos que es el momento de poner orden en Cataluña los catalán no merecen vivir continuamente de sobresaltos sobresaltó

Voz 0137 07:20 José Manuel Villegas de Ciudadanos asegura que en Cataluña están cerca del enfrentamiento físico y apela directamente al presidente

Voz 1089 07:26 señor Sánchez aplique ya el ciento cincuenta y cinco no pierda ni un minuto más sino todo lo que pase en Cataluña será su responsabilidad

Voz 0137 07:37 desde la izquierda podemos advierte al Gobierno contra la mano dura que piden PP y Ciudadanos dice Pablo Iglesias que así no van a ganar las elecciones

Voz 12 07:44 el marco es mano dura con respecto a Cataluña por muy inflar

Voz 13 07:47 nada que esté la sociedad al respecto ganarán las

Voz 12 07:50 elecciones el bloque reaccionario Sánchez

Voz 0137 07:52 parecerá mañana en el Congreso en un pleno monográfico sobre la situación en Cataluña y el Tribunal Constitucional

Voz 1727 08:48 diva Pablo Iglesias acabamos de escuchar lo está anoche precisamente en Barcelona presentando el libro que recoge sus conversaciones con el periodista Enric Juliana acto que un grupo ultra intentó boicotear

Voz 1 09:03 eran una decena de personas

Voz 1727 09:06 que irrumpieron en la casa del libro al grito de viva España hay ondeando la bandera ir desde Italia Le ha llegado a Vox una nueva felicitación después de Marie Le Pen después del Ku Klux Klan ahora toca la de Matteo Salvini

Voz 6 09:20 en un movimiento que vas Cardinal el duopolio socialista popular aquí

Voz 1727 09:27 que su movimiento nuevo que rompe el duopolio

Voz 6 09:30 entre populares y socialistas

que es una buena noticia para los españoles para los andaluces con Salvini sumándose a la lista de felicitaciones a Vox llegamos a las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 2 11:12 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:16 las once ahora las seis y once en Canarias cuatro semanas de protesta han torcido el brazo del presidente francés Emmanuel Macron se dirigió anoche a la nación en un discurso para anunciar medidas sociales con las que trata de aplacar a los chalecos amarillos va a aumentar en cien euros el salario mínimo hará que las horas extra no paguen impuestos también ha prometido mejoras fiscales para las pensiones más bajas estas son las medidas este es el gesto de humildad que le pedían tantos Macron dijo que asume su responsabilidad porque ha podido pan a hacer parecer que tenía otras prioridades para Theresa May su prioridad ahora es evitar una derrota en el Parlamento por eso ha pospuesto la votación del acuerdo del Brexit

Voz 1243 12:04 no

Voz 1727 12:07 sobre esa votación que no se ha realizado todavía sobre la situación en la que queda May sobre el Brexit la vida de esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 12:15 Theresa May está en sus estertores el Parlamento británico tenía previsto votar hoy sobre su acuerdo de Brexit con la Unión Europea pero Illa lo retiró ayer del orden del día sabedora de que iba a cosechar una derrota estrepitosa por una sencilla razón a casi nadie le gusta quizá ni a ella misma enerva a los los norirlandeses molesta a los laboristas desespera a los escoceses y escuece a muchos conservadores así que la primera ministra no alcanza obtener ni una ligera derrota que le auspicia Se algún consuelo en un segundo turno de votación apela ahora a la clemencia de los europeos que la ayuden en el asunto clave el cortafuegos irlandés que les rigor negocien alguna ventajista pero es imposible porque Brooklyn lleva encima de cada coma del protocolo del Ulster vigilante desde siempre desde antes incluso de que se hablase de protocolos y los XXVI no traicionar a Irlanda en beneficio de Gran Bretaña lo prometió ayer el más pro británico de todos los líderes el presidente Consejo Europeo el polaco Donald Tusk no quieren hacerlo pero sobre todo es que no pueden

Voz 1727 13:30 finalmente han sido sin ciento sesenta y cuatro los países que han firmado en Marrakech el pacto migratorio de la ONU son XXIII objetivos no vinculantes para ordenar un fenómeno que involucra a prácticamente todo el mundo corresponsal en Rabat Sonia Moreno dado formalmente por ciento sesenta y cuatro países la siguiente fecha es el diecinueve de diciembre donde se ratificará y comenzará a funcionar hasta entonces se podrían adherir a aquellos países que no lo han apoyado según declaró María Fernanda Espinosa presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas

Voz 18 14:03 informar sobre de que no está aquí

Voz 1727 14:16 no se espera que posteriormente los países que lo suscriben vayan creando organismos que trabaja en la línea marcada por esta declaración de intenciones de hecho la ONU seguirá celebrando reuniones bilaterales controlando que se ponga en marcha lo acordado hoy se celebra la segunda jornada en la que participa la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena fuera en la calle está convocada una manifestación contra el Pacto por una política migratoria que respete los derechos humanos a la que también llamó a participar Izquierda Unida desde España junto a partir no marroquí Vía Democrática no legal pues vertiente republicana

Voz 6 14:51 buenos días en los dos sorteos del triple de la ONCE de los números premiados han sido en el sorteo de la mañana cero tres en el sorteo de la noche ocho

Voz 13 15:09 con el Vegas que hay participar en las fotos de Lance colabora con su labor social vida el vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once Ponta es

Voz 6 15:20 en la ONCE nos lo sean que tenga son día

Voz 19 15:26 Álvaro de clase todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente todo luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porten Carlyle nos encargamos de todo el realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros calla

Voz 6 15:42 la Navidad El Corte Inglés por los hermanos

Voz 20 15:44 Torres yo soy muy de Papa Noel pilló muy de los Reyes Magos yo soy muy de mazapán Yiyo de polvorón pero a la hora de cocinar los dos somos muy de los productos frescos de El Corte Inglés por su calidad esta merluza de pincho una ayer en el Cantábrico Yoyes tanto mesa fresca

Voz 21 15:59 hicimos muy de Navidad muy de Hipercor supermercado El Corte Inglés

Voz 1243 16:03 se buscan candidatos para acabar con las frases experiencia previa a buscarse la vida de lo mío no hay interesados en cambiar su futuro programa de formación digital conecta empleo de Fundación Telefónica a través de nuestros cursos presenciales y on line que formamos en las procesiones digitales más demandadas hoy desde arquitecto data a experto en ciberseguridad si lo tuyo es el futuro lo nuestro es conectarse con él hoy vecino

Voz 13 16:24 qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar por ahí eso es Silvio secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 22 16:37 lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1727 16:57 desde hace una hora Madrid activado por primera vez su nuevo protocolo anticontaminación se ha puesto en marcha el escenario uno que limita a setenta kilómetros por hora la velocidad en los accesos a la capital de España y en la M30 Radio Madrid Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0821 17:12 buenos días había estado suspendido por un defecto de forma la comunidad solicitó una documentación que falta by ayer se volvía aprobar en el Ayuntamiento los niveles de polución se han disparado de nuevo están activas esas limitaciones de velocidad la diferencia que aporta nuevo protocolos que se adelanta a la aplicación de medidas cuando se dan episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno en la atmósfera se amplían también de cuatro a cinco

Voz 1727 17:33 escenarios posibles y algunas de las medidas ya

Voz 0821 17:35 el ICANN ahora en toda la ciudad no sólo en el centro además en escenarios más avanzados las restricciones para entrar a Madrid no dependerán de la matrícula par o impar sino del distintivo ambiental del vehículo

Voz 1727 17:44 sobre movilidad la DGT trabaja ya para cambiar el reglamento y limitar a treinta kilómetros por hora la velocidad en todas las ciudades lo ha confirmado el ministro del Interior Grande Marlaska que anuncia también nuevos planes para reducir las muertes de ciclistas Eden motoristas en la carretera

Voz 0137 18:03 hay buenos días buenos días el riesgo de morir en un atropello Se reduce entre cinco y ocho veces cuando se pasa de los cincuenta los treinta kilómetros por hora es el principal motivo del Gobierno para limitar la velocidad en las calles de un carril en cada sentido el cambio estará listo en unos meses el año pasado murieron más de trescientos cincuenta peatones atropellados en las carreteras españolas

Voz 1161 18:25 sobre esta medida dos opiniones la de Joaquín del Puerto de Santa

Voz 1727 18:28 micrófono yo creo que

Voz 23 18:31 la al tema recordatorio puro y duro son medidas que pueden tomar que no se toman por intereses económicos imagino por ejemplo conductores noveles o detectada limitar el número de caballos que pueden tener en los coches que conduzcan porque veo por la calle chavales con el Cannes recién sacado con cosas que tienen doscientos caballos doscientos y pico de caballo es decir un peligro la de Marga de Barcelona

Voz 1727 18:52 me parece una magnífica idea limitar la velocidad

Voz 24 18:54 de los núcleos de población yo haría como ha hecho en Madrid Central pues en todos los sitios que además limitar la velocidad pero no se pasa lo mismo como con el aumento de los fumadores es como si tuviéramos una necesidad de auto destruir no es no sé por qué las medidas que realmente van para que nuestra vida mejore tenemos común rechazo y luego un rebote del rechazo

Voz 1985 19:15 es sobre Cataluña muchos oyentes piensan como él

Voz 1161 19:17 Puerta de Alcalá de Henares sobre Cataluña yo

Voz 25 19:20 la resolución sinceramente os sea esta gente quiere la independencia o cualquier precio por lo tanto

Voz 6 19:26 queda

Voz 25 19:28 así es triste decirlo pero es así ciento cincuenta y cinco duro abrir la herida sacar el pus dejad que cubre la Arida de volver a cerrar hay un núcleo duro del independentismo que pensaba hacer parecer las tácticas de Rajoy de espera los problemas se resuelvan solos vamos a funcionar aquí y uno más

Voz 26 19:46 soy de Madrid se veía venir enseño Torra no se puede negociar en serio puede dialogar como quién no quiere es imposible la solución es otra

gracias a todos muchas gracias son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 13 20:06 Laura Gutiérrez buenos días siete grados marca esta ahora el termómetro de la radio

Voz 1275 20:10 envía sin cambios en el tiempo se mantiene el sol Se mantiene la estabilidad atmosférica y la capital vuelve a despertar esta mañana con las medidas anticontaminación activadas por primera vez se pone en marcha el nuevo protocolo del Ayuntamiento que había estado suspendido por un defecto de forma escenario uno es igual que el anterior se limita o y la velocidad a setenta kilómetros por hora en las entradas a Madrid y dentro de la M30 extensión máxima en Arroyomolinos en el pleno extraordinario que ayer se celebró tras las contrataciones irregulares destapadas

Voz 13 20:39 por la Ser a mi me gustaría haber este informe podría pasar si no lo han perdido sigue sin querer no sé ustedes son los que han estado ahí durante fines de semana dentro de la Concejalía sabrán lo que es lo que se ha llevado y lo que no pero yo estoy permitido estar dentro de esa concejalía que no está permitido Emilio conmigo me tiran un ordenador

Voz 1275 21:03 muy posiblemente cogiendo Coca cuando dato bronca entre el alcalde Andrés Martínez de Ciudadanos y la concejala de Empleo del PSOE Pilar Sánchez bronca mucha necia porque entre unos y otros se han pasado la pelota y nadie aclarado porque ese modificó un concurso público las grabaciones del cómo se hizo en las escucharon aquí en la SER para contratar como como Inite Manager al periodista Víctor Villén

Voz 13 21:23 estamos otra vez el alcalde esa pregunta es la única pregunta que perrillo al instructor que hiciera si había algún político que hubiese forzado a hacer eh ese tipo de cambio las respuestas ya adelanto que de momento todos han dicho que no

Voz 1275 21:37 expediente de contratación sigue en un cajón Ciudadanos no lo ha llevado a una ante la Fiscalía y ha sido ahora un mes después de anunciarlo cuando ha abierto una investigación interna y anuncia medidas cautelares sin especificar cuáles van a ser ese periodista sigue cobrando un sueldo público del Ayuntamiento de esta localidad como asesor ahora del alcalde un gobierno local se ha limitado a poner en manos de la Fiscalía los contratos bajo sospecha que afectan a la que fuera concejala de Empleo del Partido Socialista y el PP insta ciudadanos a que aplique la misma vara de medir que en la Comunidad ido lleve todo ante la justicia Ana Millán Partido Popular La Ventana de

Voz 27 22:07 varios ciudadanos y no ha exigido a todos nos ha puesto un listón muy alto y nos ha dado lecciones de moralidad diciéndonos que cualquier persona que se viese afectada por cualquier sombra de corrupción debería dejar su cargo pero cuando les toca a ellos se escudan en la investigación un cargo de confianza no deja de ser un cargo político y tiene una sombra de corrupción

Voz 1275 22:28 el ex también irán por su cuenta ante la Fiscalía martes once de diciembre además en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0821 22:35 el Gobierno indulta a una mujer que mató a su ex novio cuando se coló en su casa de Fuenlabrada para amenazar la había sufrido maltrato continuado y su condena se rebaja de seis a cuatro

Voz 1275 22:43 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena participa hoy en Marrakech en la conferencia organizada por lo han para la adopción del Pacto Mundial para la Migración segura participa en un panel denominado asociaciones iniciativas innovadoras para el camino a seguir

Voz 0821 22:55 la Mancomunidad del noroeste aprueba la ampliación del vertedero del con de Colmenar una medida anunciada hace meses que había provocado el rechazo de más de una decena de municipios del norte salía adelante con el cincuenta coma seis por ciento de los votos a favor y el cuarenta coma nueve en contra

Voz 1275 23:07 en los deportes al Atlético de Madrid se juega esta noche terminar primero de grupo en la primera fase de la Liga de Campeones desde las nueve de la noche visita al Brujas con dos puntos más que el domingo

Voz 1727 28:40 con el lema No atropellan nuestro derecho decenas de personas

Voz 0808 28:42 se concentraron ayer frente al Ayuntamiento para protestar por el uso que está haciendo de los patinetes dicen que ponen en peligro la seguridad de los peatones especialmente de los discapacitados el presidente de CERMI en la Comunidad de Madrid Oscar Moral dejó claro que no están en contra ni del Ayuntamiento de Madrid Miguel la Ordenanza Municipal de Movilidad que es lo que quieren es precisamente que se cumpla

Voz 13 29:01 exigimos el cumplimiento de la ordenanza sanciones

Voz 36 29:03 para los incumplidores ir que se haya retirado momentáneamente por montera dos meramente administrativos no es suficiente no estamos en contra en el sostenimiento de la movilidad en esta ciudad al revés grande deambular por donde corresponde por la calzada tienen que estacionario donde corresponde la calzada donde Marc que la ordenanza no en cualquier lugar

Voz 0808 29:24 el CERMI también exige al Gobierno central que cree una enorme a nivel estatal que regule el uso

Voz 1727 29:28 vehículos insultó ayer en la calle Hermosilla

Voz 1275 29:31 capital catorce personas entre ellas tres bebés tuvieron que ser atendidos por el Samur tras originarse un incendio en una habitación de una vivienda ubicada en el tercer piso del número ochenta y seis de esa calle la policía los bomberos pidieron a los vecinos que se mantuvieran en sus casas hasta que acabaron las labores de extinción de ventilación del edificio siete grados tenemos hasta ahora en el centro de Madrid

Voz 1 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 comienza el martes once de diciembre y comienza con un hecho sin precedentes en la sanidad gallega el ochenta por ciento de los responsables de Atención Primaria del Área de Vigo han presentado su dimisión en bloque son una veintena de médicos agotados dicen por los recortes y la sobrecarga de trabajo que arrastran desde hace años en un escrito conjunto hablan de una situación insostenible Radio Vigo María Díaz

Voz 1440 30:36 no es una pataleta vistan es un cúmulo de recortes de listas de espera de centro saturados y te un diálogo con la dirección que no da frutos tras años pidiendo mejoras están acotados de continuo sobre esfuerzos y critican la mala política de recursos humanos Luciano Garnelo es el jefe de servicio de pintor colme

Voz 38 30:52 hasta que llegó un momento en que no se puede organizar la miseria lo manifestamos de manera verbal lo manifestamos por escrito desde hace un año se está metiendo escritos en la denunciando la insostenible situación en la cual estamos

Voz 1440 31:07 las dimisiones se harán efectivas hoy así que de momento la Dirección del Área Sanitaria se acoge a que no eso

Voz 1727 31:12 final en Vigo está hoy precisamente Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa como lo cuenta la prensa de la ciudad pues es la noticia principal para el foro de Vigo

Voz 1440 31:20 en la segunda página dice los jefes de servicio claman no es digno atender a cincuenta y cinco pacientes en una más

Voz 1727 31:26 mañana es la vida que sigue en España más allá de la crisis catalán aunque la crisis catalana vuelva a monopolizar la atención política porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido ya por escrito la Generalitat de que enviará a la Policía Nacional si los Mossos no son capaces de garantizar la convivencia y el orden público y Alfonso hoy todos los periódicos hablan de eso ideó la vía eslovena que defiende el presiden para llegar a la independencia

Voz 1440 31:50 así es El País titula que Interior enviará policías nacionales si los Mossos no actúan en su editorial El País titulado La farsi el fuego dice que la los partidos del Parlament sobre todo ciudadanos y Esquerra les toca buscar una salida a la deriva de Torra para quién un culto a la nación como el que profesa es inseparable de la banalización del riesgo de enfrentamiento civil abandonar el orden público en manos de los Comités de Defensa de la República y evocar en el discurso un horizonte de violencia entre ciudadanos no es el recurso de una pequeña nación luchando por la libertad contra una tiranía sino el invariable proceder de quienes ejercen la tiranía disfrazados la de libertad la farsa con la que las fuerzas independentistas tratan de convencerse a sí mismas de que la suya es una causa democrática ha revelado en los últimos días el fuego del que se alimenta en su editorial El Mundo dice que hay algo peor que un gobierno débil o timorato uno que permanezca enajenado de la realidad Torra no sólo sea escondí Ana no sólo ha escondido su voluntad de forzar en Cataluña la había eslovena sino que sí ha permitido a alentar el inaceptable chantaje de los CDR Catalonia ha entrado en una fase extraordinariamente peligrosa Sánchez no puede dilatar la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y David Gistau también el mundo dice que lo que necesita Torra es que alguien le

Voz 1727 33:04 debe haber un muerto pero no un pretérito

Voz 1440 33:07 disfraz idealizado estatutario disuelto en el tiempo y la Rapsodia Un muerto de verdad con los esfínteres sueltos con la cara bolada con los olores correspondientes lo que necesita Torres que alguien le explique después que ese despojo corresponde a un hombre que tenía nombre propio Familia oficio propósitos fotografías debe

Voz 1727 33:25 la admisión de Navidad Inma Akron Emmanuel Macron el presidente de la República francesa sienta un precedente en Europa y en forma de duda claudica ante los chalecos amarillos porque cree que tienen razón el equivocado era él o claudica ante la violencia de algunos de los que protestan

Voz 1440 33:42 os he comprendido un poco titula el diario francés Libération sobre un gran dibujo del presidente francés El Mundo y ABC disculpas dinero y diálogo pide perdón subirá el Salario Mínimo cien euros el impuesto a las grandes empresas y fortunas Lemon dice que las medidas son consideradas tanto a Izquierda coma derecha insuficientes en El Periódico Marta López escribe que la noche del siete de mayo de dos mil diecisiete Emmanuel Macron que acababa de ser elegido presidente dijo entender la cólera la ansiedad y las dudas de los franceses que habían votado a la ultraderechista Marine Le Pen ha ahora transcurrido sólo dieciocho meses de aquella noche de ensoñación colectiva los hechos han demostrado que no había entendido nada de ese tsunami de descontento atrincherado en el palacio del Elíseo ha sido incapaz durante semanas

Voz 1727 34:25 de valorar la dimensión de la rabia que sacude a Francia

Voz 1440 34:28 hasta que anoche Macron entonó por primera vez su el mea culpa y anunció medidas concretas para amortiguar lo que ya es una crisis de está

Voz 1727 34:35 y otra crisis sobre el Brexit un gráfico con las opciones que se abren tras aplazar Theresa May la votación prevista para hoy

Voz 1440 34:42 sí lo publica el New York Times con muchas de las opciones que se abren si fracasa elecciones segundo referéndum dimisión abandono de la Unión Europea sin acuerdo suave Brexit de la noruega y resalta el Times que ante el temor a ser humillada Theresa May anunció que pues pondría en el Parlamento la votación de su propuesta para salir de la Unión

Voz 1727 35:00 lo que deja el proceso un barrizal y evidencia

Voz 1440 35:02 su precaria situación al frente del Ejecutivo británico

Voz 1727 35:05 tenemos Alfonso tantas crisis a este lado de Océano que nos olvidamos de otras porque sigue ahí la crisis brasileña hay hoy propone un análisis si el que hace André Freire

Voz 1440 35:15 en el último número del portugués Jornal de Letras Artes y de ellas empieza citando a un profesor de la Universidad de Minas Gerais Leonardo a Brit ser que destaca que la creciente tolerancia de los brasileños hacia soluciones autoritarias tiene que ver con su insatisfacción hacia la democracia sólo el cincuenta y seis por ciento la prefiere a otros sistemas de gobierno crece la convicción en al electorado de que ante un alto desempleo mucha corrupción o una elevada tasa de criminalidad estaría justificado incluso un golpe militar Brasil que tiene la tasa más alta de desempleo juvenil de América Latina treinta por ciento es el país más desigual de toda América el undécimo más desigualdad

Voz 1727 35:52 mundo que miedo da todo y ante el llamado Pacto Global de la ONU por una migración segura que cuentan los periódicos pues según el país se firmó con la ausencia de líderes

Voz 1440 36:03 países clave con Veintitrés objetivos concretos no vinculantes escribe Gonzalo Fanjul en el mismo diario que el discurso del presidente español ante el plenario fue perfectamente plano casi marianista fiel a la máxima de que todo cambie para que todo siga igual Fanjul dice que el pacto es sólo el comienzo en la dirección correcta pero sólo falta que gobiernos como el español se lo toman

Voz 1727 36:23 porque ser pobre no es un crimen

Voz 1440 36:26 así titula Francesc Peirón su crónica desde Nueva York en La Vanguardia

Voz 1727 36:29 sí

Voz 1440 36:29 los dos minutos y veintiséis segundos de un vídeo desbarata ni desmontan el lema de la policía de Nueva York

Voz 1 36:35 cortesía profesionalidad y respeto

Voz 1440 36:38 una oleada de furia ha emergido al observar cómo hasta cuatro policías tratan de arrebatar al bebé de un año de brazos de su madre por supuesto afroamericana que se niega a abandonar un centro social de Brooke

Voz 1727 36:48 sí entre tantas malas noticias una perversión de la que seguramente con razón eh a veces nos acusan a los no medios pues hoy tenemos una buena sí

Voz 1440 36:56 la que cuenta José Naranjo en el último número de la revista Mundo Negro Avi Ahmet una bocanada de aire fresco hijo de musulmán de la castigada etnia o como de cristiana ortodoxa de Jara en apenas ocho meses el nuevo primer ministro de Etiopía ha propiciado una revolución democrática la elección de la diplomática sale Word puede como jefa de Estado la creación de un gobierno paritario en Adís Abeba la promoción a la presidencia del Tribunal Supremo de la abogada feminista me EASA Ashkenazi la liberación de miles de presos políticos la firma de la paz como Eritrea tras décadas de guerra la reforma del sistema federal con base étnica inmune es que era utilizado ejército y la apertura de una economía anquilosada en gran medida cerrada al mundo en un continente todavía poblado de viejos dinosaurios que se eterniza en el poder escribe Naranjo Ahmed no puede ser sino una buenísima noticia

Voz 1727 37:47 ahí queda hay un rescate que dices merecido de el País del lunes de ayer un elogio de Alexander Solzhenitsin

Voz 39 37:55 poco si no

Voz 6 37:58 muy bien

Voz 39 38:00 no

Voz 6 38:03 sí

Voz 40 38:04 eh ante el sentir

Voz 1440 38:07 el nacimiento del Premio Nobel ruso Antón Elorza recordaba la visita de Solzhenitsin a España en mil novecientos setenta y seis cuando tras la muerte de Franco se permitió celebrar la presencia de algunas libertades en comparación con la Unión Soviética fue denostado de manera implacable por el novelista Juan Benet diésel Elorza que a partir de la revelación del gulag sólo desde una estupidez cómplice que había mantener la adhesión al mito comunista y recuerda que la lección de Solzhenitsin coincide con la de Primo Levi está resumida en su Archipiélago Gulag al mantener el silencio sobre el mal enterrando lo con la profundidad necesaria para que no salga a la superficie estamos implantando lo ir surgirá mil veces

Voz 8 38:50 en el futuro

Voz 6 38:52 señales de humo

Voz 2 41:41 con Pepa Bueno

son ahora las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 13 41:47 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 42:02 Barça y Atlético de Madrid completan esta noche la primera fase de la Liga de Campeones Sampe pero sólo los de Simeone se juegan algo

Voz 1161 42:10 el terminar primeros de su grupo el grupo hay por tanto jugar la vuelta de los octavos en el Metropolitano pero Simeone no tiene muy claro hasta qué punto les puede beneficiar

Voz 46 42:17 de cara a salir primero segundo nadie tiene la varita mágica como decía para saber que te puede tocar qué puede pasar hay quiere lo mejor y lo mejor siempre ganar

Voz 1161 42:26 desde las nueve de la noche brujas Atlético Madrid y Mónaco Borussia Dortmund el primero Atlético tiene que conseguir el mismo resultado que los alemanes no estará Savic por sanción además de los lesionados Juanfran Lucas Hernández y Diego Costa arbitrará el colegiado italiano masa en el grupo B también desde las nueve e Inter de Milán PSV el Barça no se juega nada PSV tampoco Inter y llegan igualados a puntos por delante los ingleses el que mejor lo haga se quedará en Champions el otro seguirá en Europa League son baja lesionados Sergi Roberto mal con Titi Rafinha hay Samper Valverde habla sobre las incidencias de de melé

Voz 0588 42:57 ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver desde el punto de vista interno también es verdad que era una situación nueva intentaremos afrontarla de la mejor manera posible y lo que hemos dicho antes intentando ayudó al jugador porque eso porque tiene mucho talento queremos ayudarle

Voz 0301 43:10 dirigir al colegiado serbio más It's y qué es lo que hay en juego en los otros dos grupos Bruno alemán buenos días buenos días en el grupo C está absolutamente todo por decidir Illano queda de emoción del grupo que ya sabemos que el Oporto será primero de que el Schalke pasará como segundo el meollo la atracción estará en el grupo C en el que ahora mismo Nápoles es in Paris Saint Germain se clasifica harían el Liverpool depende de una victoria en la noche de hoy el partido en les Liverpool Nápoles del que depende prácticamente todo en el otro partido del grupo ese juega una estrella roja en París en duermen con la duda de de llevar así que la emoción puesta en ese grupo fe de la emoción

Voz 1161 43:49 ante ese grupo zen el de sólo queda por resolver quién jugará la Europa League desde febrero Galatasaray tiene un punto más que el Lokomotiv en casa no al partido de Miami esta temporada el Barça emitía anoche un comunicado en el que decide no apoyar ese partido el veintiséis de enero ante el Girona por no darse el consenso necesario entre todas las partes Tebas tira la toalla de momento

Voz 0906 44:05 dijimos que siempre ha voluntario acogerlo como Barcelona que no va a ir por lo tanto la medida cautelar va a continuar adelante pero si va a continuar el pleito principal porque consideramos que tenemos derecho y aspecto principal ya veníamos diciendo Craig actuación de La Fregeneda conforme a derecho por lo tanto el parte el veintiséis de enero no pero jugar la Liga un partido fuera de España así que seguimos con la demanda del

Voz 0301 44:24 el presidente de la Federación Luis Rubiales aplaude esta decisión del Barça club si la Liga no

Voz 26 44:29 lo vemos esa es su dinero en lonas de publicidad por todo Madrid apuntaban en periódico en estado era oye me no el tener todos los clubes de tener que en otras cosas nosotros vamos a pedir que informe sobre cómo se ha gastado ese dinero que retire todos los clubes

Voz 47 44:46 sí también el presidente del sindicato de futbolistas David Aganzo no se pueden hacer las cosas con un proyecto unilateralmente por la Liga de firmar quince años lo que no puede ser es que la Liga firmó un acuerdo cuando realmente quieren que los club de los jugadores que somos una parte importante del mundo el fútbol que hagamos

Voz 1161 45:00 además ancho se completaba la jornada quince en Primera con el Atlético uno Girona cero Vitoria de Garitano en su debut liguero en el banquillo gracias al gol de Aduriz de penalti en el minuto noventa y dos muy discutible y no revisado por el bar el Athletic sigue en descenso con catorce de puntos los mismos que el Villarreal que ayer destituya a Javi Calleja y contrató en su lugar a Luis García Plaza en baloncesto tenemos lo jornada nueve de la Eurocup dos partidos a las seis y media ratio Pharma Andorra a las ocho y media Valencia Basket Zenit San Petersburgo también jornada ocho en la Champions FIBA desde las ocho

Voz 1275 45:26 Lecompte Tenerife queridísimo hayan

Voz 2 47:43 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:58 diariodehoyporhoy del once de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Maribel y el suyo es un relato en primera persona de la soledad