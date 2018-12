Hoy por Hoy (11/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días el Gobierno central le ha enviado dos requerimientos y una carta pidiendo explicaciones al Gobierno catalán requerimientos de Interior de Fomento advirtiendo de que si no pueden o no quieren mantener el orden con su policía autonómica se enviará a otras fuerzas de seguridad del Estado y una carta de la vice Press en el vicepresidente catalán pidiéndole que aclare la dejación de funciones del guber que el Gobierno Sánchez lo había dicho ya que actuaría cuando hubiera hechos y los hechos han llegado con el fin de semana tragicómico de Quim Torra la dignidad de la institución del president de la Generalitat ya quedó seriamente dañada cuando Torre lanzó en octubre Tim atún al Gobierno central en el que no les siguieron ni los suyos ni sus socios hoy de nuevo se queda solo en el PP dicen que lo hemos malinterpretado cuando habla de la vía bélica de Eslovenia y Esquerra Republicana insiste en que ellos suele están por la vía pacífica una discrepancia tan central llamar a la guerra para imponer sus ideas o defender el pacifismo no tiene consecuencias políticas va a instar Esquerra sus socios DP de Cat a que busquen un presidente menos pirómano el partido más votado en Cataluña Ciudadanos puede distraer algún dirigente nacional de la negociación sobre Andalucía para como dice hoy el editorial del país mover algo en el Parlament catalán porque mover ya han movido algo los partidos independentistas y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para renovar la cúpula de TV3 y repartirse los consejeros podrían hablar de algún otro asunto vital

Voz 1 01:42 Pepa Bueno

Voz 2 01:52 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:00 es martes once de diciembre y La Ser avanza hoy que fueron los jefes policiales más cercanos al ex ministro Fernández Díaz quienes autorizaron el supuesto uso de fondos reservados para quitarle a Bárcenas sin orden judicial documentos que podían comprometer al PP Aimar Bretos las autoriza

Voz 0027 02:17 Nos están firmadas por el ex director adjunto operativo Eugenio Pino por varios de sus colaboradores más directos en lo que se conoció como la policía patriótica las fuentes consultadas por la SER coinciden en que Pino no pudo autorizar un gasto así de fondos reservados sin que lo supieran sus superiores

Voz 1727 02:32 en Francia Macron recula hay deja una doble pregunta en el aire recula porque ha caído en la cuenta de que sus políticas eran injustas iba a cambiarlas en profundidad o recula porque ha visto arder las calles de París sienta el precedente de que con violencia se ganan las batallas social

Voz 3 02:47 les reto futuribles óptimo

Voz 0027 02:50 anoche Vangheluwe anunció una subida del salario mínimo de cien euros al mes no se pagarán impuestos por las horas extra y anula el presidente la subida de impuestos para las pensiones más bajas

Voz 1727 02:59 Theresa May inicia hoy una gira por las capitales europeas para intentar renegociar el acuerdo del Brexit

Voz 0027 03:04 la primera ministra británica ha evitado que la Cámara de los Comunes vote hoy ese acuerdo porque los diputados lo iban a tumbar

Voz 1727 03:14 y en los deportes el Atlético de Madrid se juega esta noche terminar el líder de su grupo en la primera fase de la Liga de Campeones

Voz 1161 03:20 en su visita al Brujas desde las nueve de la noche llegan a la última jornada con dos puntos de ventaja sobre el Dortmund y peor ventaja de goles simpatía apuntó serán primeros si consiguen el mismo resultado o mejor que los alemanes a la misma hora en Mónaco el Barça recibe al tótem a las nueve en el Camp Nou no se juegan nada los de Valverde los ingleses llegan igualados a puntos con el Inter que recibe a la misma hora el PSV el que mejor lo haga entre ingleses e italianos se quedará en Champions el otro seguirá en Europa League desde febrero

Voz 3 03:45 y hoy seguirá luciendo el sol en casi toda España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 03:50 buenos días pero cuidado porque esta ahora el ambiente sino notan más frío que en las últimas mañanas y nueve grados en la ciudad de Sevilla hay ocho en Valencia se baja hasta los siete en la ciudad de Barcelona tres en Madrid temperaturas bajas ahora propios paradas fechas pero como decías como va a hacer mucho sobre el ambiente eso suavizará durante la tarde máximas de doce a dieciséis grados y esta tarde hasta la próxima noche algunos chubascos en Galicia también en Asturias iré

Voz 1727 04:15 desde hoy la Quinta Sinfonía de Beethoven suenan el espacio interestelar la nave Voyager dos de la NASA se ha convertido esta noche en el segundo objeto humano y acceder a ese lugar del espacio al que no llega el viento solar y fuera del alcance de los campos magnéticos creados por el sol y lo hace cara al lado de fotografías de nuestro mundo sonidos de animales saludos en cincuenta y cinco idiomas o canciones de mariachis ópera para aquellos extraterrestres que nos quieran conocer son las ocho y cincuenta y cinco en Canarias

Voz 1161 07:05 qué tal muy buenos días cuando sabes

Voz 9 07:07 quién eres eres fiel a tus raíces tienes los pies en la tierra y una meta muy clara sabes Gemma

Voz 0789 07:12 no hay éxitos sin compromiso reconoce es el esfuerzo

Voz 9 07:15 aquí el trabajo bien hecho y tú lo tienes claro en este martes y es que cuando uno sabe quiénes lo tiene claro

en la Cadena Ser

Voz 1727 07:31 a las ocho y ocho ahora a las siete y ocho en Canarias la carta y los dos requerimientos que le ha enviado el Gobierno central a la Generalitat de Cataluña suponen el entierro de la política de distensión que ha intentado Pedro Sánchez durante sus siete meses en la Moncloa suponen desde luego un cambio de tono de fondo Inma Carretero buenos días

Voz 0806 07:51 tal buenos días Pepa Joan Bofill bon día

Voz 1727 07:54 algún día Pepa Inma cómo respira el Gobierno es sólo un paso o es el cambio de estrategia total

Voz 0806 07:59 es un hasta aquí hemos llegado después de meses intentando desinflar el proceso evitando entrar en las provocaciones cada carta está escrita en un tono distinto la de la vicepresidenta es quizá la más suave pero el ministro del Interior amenaza con la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si los Mossos no actúan en definitiva las tres misivas lanzan la misma advertencia avisan de que están viendo hasta donde se ha vulnerado el ordenamiento jurídico ID que actuarán si es necesario ni la Moncloa ni el Gobierno aclaran hasta dónde piensan llegar están a la espera dicen de la reacción del Govern pero ayer Cerra

Voz 1727 08:32 a través de la portavoz de su comité electoral

Voz 0806 08:35 fue más lejos y la mano que hasta ahora estaba atendida sólo la mencionó para decir que no les va a temblar para aplicar el ciento cincuenta y cinco es un claro endurecimiento de la posición socialista que se produce en medio de la preocupación de muchos dirigentes del PSOE de distintas federaciones también de la ejecutiva federal que piensan que el hartazgo con los independentistas ha engordado a ciudadanos y a Vox en Andalucía todo ello con los presupuestos ICO la legislatura pendientes del voto de Esquerra Republicana de Catalunya del PDK

Voz 1727 09:06 y una vez provocado el incendio Torra calla porque ha estado dos días de ayuno que terminan hoy esta mañana reúne a su Gobierno con las tres cartas del Ejecutivo Sánchez sobre la mesa y anoche ya le tocó dar la cara el vicepresidente Pere Aragonés de Esquerra Republicana Joan

Voz 0931 09:21 sí porque recordemos que lo último que hizo autor rentas encerrarse en Montserrat fue desautorizar a la policía catalana hay pedir relevos por las cargas del viernes además de poner de ejemplo el proceso de independencia de Eslovenia ayer en una entrevista en televisión española Luis Aragonés negó que hubiera dejación de funciones el sábado y el domingo con el corte de una autopista durante quince horas y con el levantamiento de barreras de peajes dijo que esa va a ser la respuesta del Govern a estas cartas del Gobierno de Saint

Voz 10 09:44 estaremos la oportuna respuesta explicando con más detalle cuál ha sido la actuación de los Mossos d'Esquadra que repito seguía siempre por la profesionalidad por criterios técnicos policiales no por criterios de oportunidad política

Voz 0931 09:58 preguntado por el viernes que viene cuando el Consejo de Ministros venga Barcelona defiende que los Mossos garantizarán la seguridad frente a las protestas que los CDR ya están preparando y es que ayer el conseller Buch en su reunión con los jefes de división de la policía catalana dio marcha atrás les pidió perdón y les dijo que las actuaciones fueron globalmente correctas de hecho descartaron ningún relevo ni cambios en los protocolos como había pedido el viernes

Voz 1727 10:19 sí sí todo se complica en Cataluña como se complicó hace un año que puede esperar el Gobierno de la oposición tendrá la confianza de esa oposición para ir modulando las actuaciones como crea conveniente pues no parece María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 10:33 buenos días que Casado quiere es que se aplique ya el ciento cincuenta y cinco nada de mandar cartas a la Generalitat el líder del PP cree que se ha llegado al límite además el germano comprenden que no haya interlocución con

Voz 1321 10:45 Sánchez les parece alucinante que ayer no

Voz 1461 10:47 llamara para contar sus planes recuerdan que Rajoy siempre mantuvo informada a la oposición pero bueno como ven que el presidente se resiste a recuperar este artículo de la Constitución se les ha ocurrido otra idea ayer en el Senado nos contaron que habían registrado una moción que se debatirá en el pleno de la próxima semana para pedir al Gobierno que dicte un real decreto que declara que en la luna existe una situación de interés para la seguridad nacional y nombre una autoridad funcional con competencias para dirigir y coordinar las actuaciones necesarias para mantener el orden público es decir reclaman al jefe del Ejecutivo que tome el control de los Mossos casa utilizados la figura pero cuentan que así el podría actuar de forma inmediata porque no hace falta autorización parlamentaria

Voz 1727 11:28 tampoco está de acuerdo su principal aliado Pablo Iglesias que de que el endurecimiento del Gobierno central tiene causa electoral tras la debacle andaluza

Voz 1663 11:38 el marco es mano dura con respecto a Cataluña ganará las elecciones el bloque reaccionario esto no le quita responsabilidad en ningún caso a los sectores de el del independentismo que han perdido incluso su capacidad de ser una dirección política autónoma pero creo que el Partido Socialista o el partido Divan Redondo se equivocaría si asumieran ese marco Iglesias

Voz 1727 12:03 hablaba anoche precisamente en Barcelona en la presentación allí del libro que recoge sus conversaciones con el periodista Enric Giuliana presentación que un grupo de ultras intentó boicotear los trabajadores de la librería consiguieron sacarlos de allí que no accedieran a la sala en la que estaba Iglesias aunque los ultras lo esperaron fuera un cordón de la policía evitó que se acercaran finalmente al secretario general de Podemos

Voz 1 12:32 hoy por hoy

Voz 11 12:35 el Brexit entra en un impredecible

Voz 1727 12:38 le están by hoy no se votará el acuerdo con Bruselas porque al fin

Voz 12 12:42 final a Theresa May la venció el vértigo use fue

Voz 2 12:48 ahora El PP hubo vértigo

Voz 1727 12:52 el fracaso estrepitoso aplaza la votación y ahora quiere renegociar con Bruselas los puntos que más rechazo generan en su país vamos a Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0273 13:01 buenos días y también a Bruselas Griselda Pastor

Voz 1727 13:03 unos días muy buenos días Theresa May comienza hoy Begoña una gira europea ver que puede conseguir

Voz 0273 13:10 poca cosa poca cosa Theresa May vuelve a cruzar el Canal de la Mancha para pedir ayuda a los líderes de la Unión Europea tras el aplazamiento del voto de ayer tres horas

Voz 0738 13:18 estuvo en la Cámara de los Comunes aguantando críticas Bush

Voz 0273 13:20 la reproches humillaciones en estos momentos made debe estar en La Haya desayunando con el primer ministro holandés Mark Rutte más tarde tiene previsto entrevistarse en Berlín con la canciller Angela Merkel May además va a reunirse en Bruselas con el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker y con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk una gira desesperada para ganar tiempo porque lo que aquí se piensa es que May sólo puede lograr cambios cosméticos en la salvaguarda para Irlanda del Norte nada sustancial eso implica que la actual crisis avanza es un paso más hacia una temible rupturas sin acuerdo

Voz 1727 13:55 el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk ha dicho ya le ha dicho a mí que el acuerdo no se negocia pero entonces Griselda qué opciones hay

Voz 0738 14:03 francamente es difícil imaginar que puede dar una May que pueden poner a votación el texto que que eso que pueden darle para que tenga ya las garantías que reclama para ganar no es más hay quien mantiene aquí que la estrategia es justamente demostrar aves míster que no es posible dará más pero para saber si es cierto que quieren forzar a decidir entre el acuerdo y nada primero hay que esperar a conocer que pide Theresa May conscientes de que se acerca la obra de la verdad y que hay países como España que no quieren rupturas sin acuerdo escuchamos al ministro

Voz 1093 14:34 deseamos evitar una ruptura brusca por lo tanto lo que nosotros dependa vamos a seguir estando dispuestos a ver cómo se puede resolver

Voz 0738 14:43 un tema un debate para este jueves porque aquí hay Consejo de jefes de Gobierno jueves y viernes con él evidentemente ir Donald Tusk ya ha avisado que van a dedicar mucho tiempo a volver

Voz 1727 14:55 las del Brexit gracias compañeras y en Francia el presidente Emmanuel Macron estrenó anoche un tono humilde sin precedentes en él compareció ante los franceses les pidió perdón por todas las veces que ha actuado con altivez ya anunció un conjunto de medidas sociales empezando por una subida del salario mínimo de cien euros al mes Carmen Vela París buenos días las sanidad sabemos Carmena si los chalecos amarillos tan por bueno este mea culpa televisado del presidente

Voz 0390 15:23 los chalecos no tienen portavoces unánimes hay tantos como regiones de modo que lo que han dicho algunos tras el discurso en los platós de televisión en las redes es muy variado los más moderados lo consideran un buen comienzo para frenar las protestas otros hablan de migajas presidente de ricos que sólo habla de las violencias inadmisibles la ultraderechista Le Pen a tutear creo que el presidente recula para asaltar mejor no entiende que es un modelo el que está contestado para los republicanos Macron acierta en el diagnóstico pero de Laurent que no baje el gasto público socialistas y los más a la izquierda se quejan de que las medidas no las vaya a financiar los más ricos sino la seguridad social el aumento de cien euros en el salario mínimo es un alza el seis por ciento la mayor en años hay rebajas fiscales para jubilados modestos insisto que veneran las horas extras entre otras medidas costarán ocho mil millones en el presupuesto también ha prometido mejoras en la ley electoral y abrir un debate nacional sobre la justicia fiscal medidas

Voz 1727 16:18 pero no imposible hace sólo un mes y que de la noche a la mañana lo son son las ocho y dieciséis las siete y dieciséis en Canarias

Voz 2 16:28 vamos

Voz 1727 16:29 en la portada La Ser les cuenta hoy que fueron los jefes policiales más cercanos al ex ministro Fernández Díaz quiénes autorizaron el supuesto uso de fondos reservados para quitar la Bárcenas sin ninguna orden judicial por medio los documentos que podían comprometer al Partido Popular fuentes de esa investigación Nos dicen nos aseguran a la SER que fue la cúpula de la llamada policía patriótica la que firmó esas autorizaciones es una información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 16:56 buenos días las fuentes consultadas por la SER afirman que en las decenas de documentos encontrados sobre la autorización de gastos para llevar a cabo el operativo figuran las rúbricas del ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino así como las de varios de sus colaboradores más directos en lo que vino a llamarse la policía patriótica encargada de distintas operaciones discutidas en Cataluña o para derribar a adversarios políticos como podemos cuando Jorge Fernández Díaz era el ministro del Interior las mismas fuentes sostienen que entre los informes hallados no figuran las firmas del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó ni del ministro Fernández Díaz sin embargo consideran que la autorización del operativo ir a disposición del gasto debió proceder de los superiores de Pino porque al menos el secreta odio de Estado de Seguridad Interior tuvo que tener el conocimiento de los hechos para aprobar el uso de fondos reservados Eugenio Pino era un cargo de la máxima confianza del ministro Jorge Fernández Díaz cuando el alto mando policial se jubiló el ministro agradeció en público su lealtad eficacia competencia excelente profesionalidad al tiempo que concedía a Pino la Medalla al Mérito Policial que comporta una pensión vitalicia anual

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 18:11 Pepa Bueno bueno yo creo que nos encontramos ante un dilema por un lado los padres su buen hacer y hace nada mente intentan conseguir mecanismos de seguridad hacia sus hijos no pero por otro lado podemos pensar que genera este tipo de dispositivo en los niños no tenemos derecho a crecer sin estar vigilados continuamente

Voz 1727 18:30 es la psicóloga Raquel Huéscar que en un reportaje muy completo que pueden encontrar en Cadena Ser punto com alerta de los riesgos de un nuevo dispositivo GPS que está triunfando en muchas familias son relojes con geo localizador que padres y madres utilizan para tener controlados a sus hijos pequeños en todo momento se pueden conseguir por poco más de treinta euros y muchos expertos advierten de que puede tener consecuencias nefastas son malas por lo menos para

Voz 1552 18:59 el desarrollo de los críos Manuel Jabois buenos días Pepa buenos días un poco de miedo no niños con GPS sean fuesen adultos no ha hubieran ido mejor desde luego en la vida es el cordón umbilical hubieran cortado cuando tenía treinta y dos años esos traumas de la pedo compensarán a los

Voz 1727 19:15 Thomas de la de la libertad pero reconozco que es

Voz 1552 19:18 Hermoso dilema moral fíjate yo nunca perdí a mi hijo pero perdido de vista IS minuto esos dos minutos han convertido en una eternidad me han salido muchas canas que a lo mejor podrían teñirse con esa pulsera pero también creo que un GPS en los niños relaja inconscientemente a los padres relaje inconscientemente a los hijos que

Voz 1 19:37 comenta un controlador que fomentan controlado

Voz 1552 19:40 lógicos que eso tenga después consecuencias hay una frase en ese reportaje en Cadena Ser punto com de Charo Sádaba que dice que el hecho de que la tecnología permita algo no significa que sea bueno yo también creo que para vivir y para educarse los riesgos desde luego que no son buenos pero suele ser bastante necesaria es vértigo ayuda

Voz 1727 19:57 la si tú has salido bien viene de momento pese a todo hasta mañana a las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:08 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días la capital ha estrenado esta mañana el nuevo protocolo anticontaminación estado varios días suspendido por un defecto de forma Se aprobó ayer esta mañana a las seis Se ha tenido que activar por los niveles de dióxido de nitrógeno que se han registrado en las últimas horas estamos en el escenario uno que de momento poco difiere del anterior protocolo Virginia sal

Voz 1727 20:29 ciento buenos días buenos Díaz las restricciones son las mismas limitación de la velocidad setenta kilómetros por hora en la M treinta y los accesos y las mismas medidas que establecía en ese escenario el antiguo protocolo la diferencia es que ahora la aplicación de medidas adelanta cuando se dan episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno en la atmósfera también se amplían los escenarios posibles de cuatro a cinco algunas de las Dida se aplican ahora en toda la ciudad y no sólo en en centro y los escenarios más avanzados las restricciones para entrar a Madrid no dependerán de si la matriculas paro impar sino del distintivo ambiental del vehículo la suspensión de este nuevo protocolo se produjo para cumplir los requisitos de la Comunidad de Madrid que requirió una documentación que faltaba por presentar a la Consejería de Medio Ambiente un defecto de forma que no ha modificado nada el texto inicial que ya se aprobó

Voz 1275 21:12 sobre este nuevo episodio coincide con los cambios que también quiere introducir la Comunidad de Madrid en su propio protocolo lo van a revisar anunciaba ayer el consejero de Medio Ambiente con que los ecologistas dicen que nadie ha contado con ellos Carlos Izquierdo consejero Juan García Ecologistas en Acción

Voz 1 21:26 eh

Voz 13 21:26 vamos a revisar el protocolo marco de calidad del aire para hacerlo todavía mucho más eficiente íbamos a establecer la recomendación a todas aquellas ciudades de más de cincuenta mil habitantes íbamos a establecerse seis escenarios

Voz 1321 21:40 votamos por bienvenido este nuevo protocolo

Voz 14 21:42 es como siempre es una colaboración entre las distintas administraciones que hasta ahora pues parece que no no existía si es más antiguos poniendo pegas por parte de los culés contra el Ayuntamiento de Madrid y a sus hijos eso contribuye a

Voz 1275 21:56 dos pistas la Comunidad de Madrid que por un lado endurece su propio protocolo y por otro mantienen los recursos contra Madrid centrar una medida que iba a provocar un tremendo caos un el Gobierno Ángel Garrido pero que está funcionando con absoluta normalidad el Ayuntamiento de Carmena y La Plata en forma contraria a la restricciones hacen hoy balance por separado de los diez días que lleva en marcha en Madrid Central hice lo hemos avanzado esta mañana cuarenta y cinco trabajadores del centro de Hortaleza se han dado de baja en lo que llevamos de año titulares es casi Lahm

Voz 1727 22:24 la de la plantilla por el estrés que provoca la falta de espacio las peleas y la falta de recursos la Inspección de Trabajo ha requerido a la Comunidad de Madrid que reduzca el número de plazas

Voz 1275 22:32 segunda jornada de huelga en Metro los sindicato de maquinistas asegura que el seguimiento del está siendo del cien por cien insiste en que los servicios mínimos del ochenta por ciento establecidos por la Comunidad son abusivos Se mantienen los paros hoy también hasta las nueve de la mañana sí

Voz 1727 22:44 Andy Cato sanitarios Súmate denuncia falta de recursos de personal y de medios materiales durante el puente aseguran que la situación viene de lejos que es un riesgo para los pacientes y que se repetirá durante las vacaciones de Navidad y los estudiantes de Oliver

Voz 1275 22:55 ya Carlos III comienzan este mediodía una serie de movilizaciones contra el nuevo calendario de exámenes que quiere aprobar mañana la universidad la intención es adelantar a diciembre las pruebas aunque habría otro segundo bloque de exámenes en enero

Voz 15 23:07 los deportes

Voz 2 23:11 en Hoy por hoy Hilal

Voz 1161 23:14 disipada esta noche quedar líder de grupo en la Champions Sampe buenos días buenos días en su visita al Brujas desde las nueve sin los lesionados Juanfran Lucas Hernández y Diego Costa sancionado Savic Simeone y la opción de quedar primero segundo para jugar la vuelta de octavos en el Metropolitano

Voz 16 23:28 de cara a salir primero segundo nadie tiene la varita mágica como decía para saber que te puede tocar qué puede pasar hay quiere lo mejor y lo mejor siempre ganar

Voz 1161 23:38 serán primeros si consigue el mismo resultado que el Dortmund en su visita al Mónaco a la misma hora en el empate a puntos están por delante los alemanes que ganaban cuatro cero en la ida hay perdían dos cero en Madrid arbitrará esta noche el colegiado italiano masa y mañana cerrará la fase de grupos el Real Madrid recibe desde las siete menos cinco al CSKA de Moscú no se juegan nada los blancos porque ya son primeros de grupo el CSKA tiene todavía opciones de disputar desde febrero la Europa League

Voz 15 23:59 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:08 ocho y veinticuatro vamos a echar otro vistazo a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 17 24:12 buenos días Laura pues esto ahora estamos atentos a dos accidentes en la M cuarenta en la zona norte de Madrid y los dos son en sentido A uno uno en Hortaleza y otro en los túneles de El Pardo que están creando unos seis kilómetros de tráfico lento cada una de esas colisiones además a esta hora mejoran los accesos por la zona sur pero estamos inmersos en la hora punta de margen

Voz 1275 24:30 también a las calles de la capital el M30 pantallas Alcázar qué tal

Voz 1322 24:34 tal buenos días Laura pues aquí hablamos una hora punta muy complicada sobre todo en el este de la M treinta con tráfico lento entre en el Nudo Sur ir de Manoteras claro que la otra parte no se queda atrás hablamos del Oeste entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en aumento ido en los últimos minutos la entrada por la M seiscientos siete a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria y hablamos de retenciones en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte

Voz 1275 24:59 grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía la calidad del aire hasta ahora es buena en el noroeste de la capital admisible en el resto

Voz 1275 29:07 ocho y media de la mañana su setenta y cuatro años Miguel Ríos se sube de nuevo al escenario del Palacio de los Deportes la última vez fue en dos mil diez a presentar sus grandes éxitos en clave sinfónica en una gira que recorriendo todo el país y que va a cerrar en su ciudad natal en Granada seguida más información en la SER

Voz 27 29:28 dónde va las manos

la Cadena SER

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa lo patrocina este espacio en unos minutos analizamos con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo y con José María Calleja las consecuencias del paso que ha dado el Gobierno enviando tres cartas a la Generalitat de Cataluña en las que advierte de que la Policía Nacional intervendrá si los Mossos siguen sin actuar ante los CDR pero además hoy comienza formalmente oficialmente la negociación entre PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía Aimar

Voz 0027 30:44 la semana ha tardado el partido de Rivera en renunciar a su exigencia de que sea Juan Marín el futuro presidente de la Junta ciudadanos admite que eso ya no es una línea roja para la negoció acción quién paralelo Susana Díaz sigue manteniendo que intentará recabar unos apoyos que se presentan en principio imposibles el comité de expertos que está pilotando la elección del futuro presidente o presidenta de Radio Televisión Española ha hecho pública la lista de los veinte aspirantes con mayor puntuación precisamente por puntuación esa lista la encabeza la periodista Alicia Gómez Montano exdirectora Informe Semanal y actual editora de igualdad de la radio y tele públicas haya le sigue Francisco Javier Montemayor ex director de Programas de Televisión Española también Rafael Camacho ex director general de Canal Sur por detrás Manuel Ventero ex director de Radio Nacional y actual director gerente de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española enorme operación contra el narcotráfico ahora mismo en Catalunya seiscientos mossos están registrando pisos y locales prevén casi cuarenta detenciones frente a uno de esos registros está Alberto Alberto día

Voz 28 31:45 bon día en este punto del barrio del Besòs de Barcelona los Mossos siguen dentro de un piso nos confirman y a detenido de hecho acaban de llegar varias furgonetas de la policía catalana porque es inminente su traslado a la comisaría Éste es uno de los cuarenta detenidos que se prevén a lo largo de

Voz 1 32:01 este macro operativo contra el tráfico de

Voz 1727 32:41 y a esta hora la opinión de Iñaki

Voz 0789 32:43 hilando buenos días Pepa buenos días a todos el referéndum es un artefacto político muy simple apariencia inocente pero es como la llave de un trastero dentro puede uno encontrarse cualquier cosa de un referéndum con el que David Cameron se pasó de listo nació el presi que no ha parado de dar disgustos desde su primer minuto de vida hoy cuando se tenía que votar en el Parlamento el acuerdo jeroglífico del Reino Unido con la Unión Europea Theresa May se escapa por la rendija

Voz 1093 33:09 el aplazamiento para esquivar una derrota clamor

Voz 0789 33:11 cosa que además de humillante ni ella ni nadie sabe en qué escenarios podría abrir e inicia una gira atolondrada sin objetivo claro repasar esta mañana a la prensa británica es hundirse en el desconcierto nadie sabe si el rechazo al acuerdo provocaría la dimisión de la primera ministra ose plantearía una moción parlamentaria de confianza un nuevo gobierno no unas nuevas elecciones o un segundo referéndum lo único en lo que todos coinciden es en lo que dijo el Gardian hace un mes que pasara lo que pasara dejaría un gobierno de sonido un Parlamento de sumido y una sociedad desunida nada puede demostrar mejor la sensación que tienen los británicos de estar en un atolladero que el alivio con el que ser recibió ayer la decisión de la Corte europea de Justicia que reconoce al Reino Unido el derecho a revocar su decisión de retirada en cualquier momento mientras dure proceso saludan esta posibilidad la posibilidad de escabullirse de su propia trampa como la mejor noticia del día

Voz 1 34:07 muy significativo

Voz 1727 35:29 mañana de martes Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria buenos días

Voz 0789 35:34 buenos días José María Calleja periodista buenos días

Voz 1727 35:36 buenos días Pepa Lucía Méndez periodista del mundo buenos días hola buenos días siete meses lleva Pedro Sánchez en La Moncloa siete meses tratando de enfocar de otra manera a la crisis catalana ante el fracaso estrepitoso de las dos estrategias que aplicó Mariano Rajoy la primera hacer como que no pasaba nada la segunda acudir sólo a los tribunales Sánchez ha intentado el deshielo el apaciguamiento la política de hacer cosas buscar acuerdos sobre temas pendientes sobre asuntos de la vida cotidiana la vivienda las infraestructuras todo eso que hemos visto en este tiempo Lucía Méndez y anoche llegó el primer movimiento que Yebra esa estrategia quiebran la estrategia del todo

Voz 1321 36:12 bueno yo creo que él asunto Pepa no es lo que haga o no haga Pedro Sánchez sino lo que hagan o lo que han hecho las autoridades de Cataluña no el gobierno independentista de Quim Torra yo creo que el señor Torra se ha comportado una manera irresponsable de una manera vergonzosa es un presidente que no gobierna es un presidente dedicado bueno iba a decir al activismo pero ya es que ni siquiera a la provocación directamente las últimas declaraciones en relación con la vía eslovena yo creo que han colmado el vaso y que que ya que ya venía lleno y cuando animó a los a los llamados CDR es que por cierto en en cuando salieron a la luz cuando cobraron protagonismo había personas en fin compañeros no esto sí personas en Cataluña que decían que los terreno eran a no eran con colectivos violentos igual

Voz 1727 37:10 Luis llamó apretar claro realmente

Voz 1321 37:13 bueno pues lo que han hecho en los últimos días pues ha sido de una gravedad extrema creo que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenía más remedio que actuar como lo ha hecho y se podrá pensar que podría haber hecho otras cosas todavía de mayor intensidad pero yo creo que ya no podía ya no podía permanecer callado sobre todo en fin aquí lo que hay Pepa es una respuesta muy inadecuada porque a las a las en fin a las políticas de distensión de del presidente Sánchez el presidente Torra ha respondido con un manotazo es decir directamente pues pues ha respondido con provocaciones entonces yo creo que el Gobierno español no tenía más remedio que actuar y fíjate te digo ya incluso al margen de los resultados de Andalucía que que podría ser otro análisis pero aunque no se iba a celebrar las elecciones de Andalucía creo que hubiera tenido que hacer lo mismo

Voz 1093 38:07 si es que hasta ahora lo que había ocurrido ahora tenemos un enemigo que nos da mucho juego que ese señor Rajoy resulta que llega a otro que no le puedes calificar de enemigo porque entre otras cosas va a conseguir tramitar los presupuestos gracias a tus apoyos y ex presidente también gracias a tus apoyos si resulta que después de un tiempo de descompresión vamos a hacer las cosas dialogada mente el otro día se informaba que ha habido veintidós reuniones en diversos niveles entre el gobierno catalán y el Gobierno español tampoco eso es suficiente por qué porque el señor Thor ahora ha decidido que la había eslovena ponga usted un muerto en su vida puede ser una solución entretenía hasta luego su segundo de a bordo en Waterloo ha dicho que bueno que va a ser una cuestión dramática y que va a ser muy duro me imagino que hablan de la vida de los otros que hablan de la vida propia en todo esto por si faltaba algún elemento ya fresco este hombre hace una huelga medio pensionista Se retira dos días allí no sé si para hacer hueco para luego la Navidad no no entiendo muy bien el mecanismo dice que claro los Mossos d'Esquadra no pueden pegar a unos señores que la policía hay que explicarle es la que tiene el monopolio de la violencia no Estados democráticos no pueden tener la violencia ya no puede estar repartida entre los ceder ceder por mucho que la hija de este señor esté en ese colectivo y entonces resulta que inhabilita a los Mossos d'Esquadra que han tenido que saquearon operación policial hoy a toda prisa para tapar un poco la imagen y les dice que así no se pueden hacer las cosas yo quiero pensar quiero pensar con mi optimismo característico que en este minuto del partido alguna de la gente que en su día apoyó el proceso independentista estará sencillamente horrorizada con las consecuencias de lo que está pasando y no se empresarios gente que hace cosas gente que hace cosas que trabaja que se esfuerza que trata de hacer un país mejor pues tienen que estar en este punto de subida espantados con en este me que trece que se hace esa huelga así eh totalmente delirante que que desautoriza a su propia policía que ya están preparando los los caña

Voz 1727 40:00 bueno digamos para cuando llegue el Gobierno a reunirse

Voz 1093 40:03 día veintiuno que aquello pueda aparecer otra vez una insurrección desde luego los catalanes incluido los nacionalistas no se merecen este sujeto que está resultando absolutamente tóxico para la democracia

Voz 1727 40:14 de cuatro horas describiendo el comportamiento de Quim Torra que que parece que que está crearon cuál es pero la reacción del Gobierno e Ignacio Ruiz Jarabo

Voz 0789 40:24 sí hombre decía Lucía que que era hora de que actuar al Gobierno que hasta bien mandar las cartas calificar la actuación casi es un poco optimista no porque tres cartas son descarta Prou como dirían los

Voz 1321 40:36 el catalanas porque hasta ahora no lo había hecho

Voz 0789 40:39 no no sé si estoy de acuerdo contigo en que menos mal que lo ha hecho pero que es muy poquito muy poquito no está manera yo creo que el tema es de una complejidad casi incomprensible es aproxima mucho problema catalán a lo que los matemáticos llaman un sistema donde hay más incógnitas que ecuaciones y por tanto que es irresoluble no no lo resolvió en absoluto Mariano Rajoy no lo ha resuelto Pedro Sánchez con su política distendida de de gestos y de aproximación yo creo que no lo va a resolver de tampoco en los próximos meses porque hay una parte del independentismo catalán absolutamente irredento y que el único gesto que aceptarían es la concesión de independencia o el paso previo que ser referéndum vinculante no claro en esas condiciones es pues hay más incógnitas que conste pasión pero pero llegados a este punto hay que preguntarse qué opinar resta del independentismo pues el forma que opinan con un silencio y que le tenemos miedo a ser atropellados por la ola radical ya bueno pues entonces luego que no se quejen Si pasa lo que acaba pasando es decir hace cinco años

Voz 1093 41:39 líderes independentistas decían la independencia en Cataluña no vale ni un solo muerto yo eso establece como hipótesis de trabajo como decir bueno pues a lo mejor hay que hacer la vía eslovena bueno esto va a ser dramático esto va a traer muchos problemas oiga pero no habíamos quedado en que esto había que hacerlo de manera pacífica civilizada que está a la revolución de la son

Voz 0789 41:57 Risas Es aparataje mediático Campos

Voz 1093 41:59 a ustedes resulta que no descarta en el horizonte un muerto osea hace medio habremos cerrado el terrorismo de ETA que ensangrentado la historia de nuestro país Jared y alguien que intelectualmente se plantea la posibilidad de que pueda haber muertos sobre todo con el silencio aquí excelente de centenares de personas

Voz 1321 42:15 que me consta que no están de acuerdo con esto

Voz 1093 42:18 sí que están perfectamente calladas dejando que la bestia engorde

Voz 1727 42:21 por ejemplo el presidente del Parlament fluye de Esquerra Republicana se desmarcaba ayer así como vamos a escuchar enseguida de las protestas violentas de los CDR de la complicidad que todo

Voz 1805 42:33 ahora les ha trasladado una repúblicas se construye a cara descubierta y sobre todo generando grandes mayorías sociales

Voz 1727 42:43 sí sobre el llamamiento de Torra a los independentistas a que sigan la vía eslovena hay que recordar proceso en el que hubo una guerra una guerra con más de setenta muertos heridos y presos Torrent

Voz 1805 42:55 decía lo siguiente la vía correctas la vía escocesa porque es la vía que nos permitirá ganar ganar democráticamente

Voz 1727 43:03 yo me preguntaba esta mañana después de la discrepancia

Voz 1321 43:06 qué

Voz 1727 43:07 no porque no es una discrepancia pequeña no es pequeña esta que están manifestando ahora es elegir en última instancia un camino bélico o seguirá apostando por defender sus ideas desde el pacifismo pues después de esta discrepancia que sepamos Ignacio nada

Voz 0789 43:27 claro eficiente hombre yo creo que también lo de Torre la la barbaridad del tres como bien decía José María Calleja que es que esto eficiente que era más retórica que otra cosa pero el problema es que claro que los Terres de CD radicales no lo toman como retórico eficiente no va a dar el paso yo creo que no va a dar el paso él en ningún caso hacia la había eslovena pero está alimentando radicalismo de de de estos comités no esa es una grave irresponsabilidad de

Voz 1321 43:53 desde el puesto en que lo realizó además no

Voz 0789 43:56 yo creo que no hay solución a corto y medio plazo no la no la hay no la hay Fire es un problema que habrá que ir con microcirugía ir con mucha paciencia hay muy largo plazo es que yo creo que el el el mundo independentista tiene sus propios problemas internos

Voz 1321 44:13 propia dinámica interna en términos generales creo que de los últimos años y los últimos acontecimientos lo que hemos vivido todos ha evidenciado que el el la la tiene el mando o sea de de de la estrategia que no la tienen los líderes los distintos líderes la tiene claramente la calle es decir ellos son los que marcan el ritmo le marcaron el ritmo a Puigdemont cuando no convocó elecciones optó por la declaración unilateral de independencia y ahora con este presidente más antes Artur Mas bueno Artur Mas aún en algunos momentos aún podía establecer el la estrategia ahora mismo ahora mismo es un es un campo minado y además dentro del propio independentismo hay una disputa no de dos sino de varios sectores lo último que se está haciendo estas web las de hambre que por cierto no sabemos muy bien en qué consiste porque dijeron que se ponían en huelga pero no no tenemos más noticia no esta huelga de hambre la actitud de de Torra lo del Consejo de la República de Puigdemont las declaraciones de Toni Comín en todas estas cosas no sólo van contra el Estado van también contra ERC es decir hay quién dice dentro de ese mundo que la huelga de hambre de de de estos presos que se han puesto en huelga de hambre va no va contra va contra Oriol Junqueras ERC

Voz 1093 45:48 que rece no la secundario pero a no lo es

Voz 1321 45:51 por qué pues porque se veía que parece a que ERC según los últimos sondeos según las últimas impresiones está ganando la batalla en las urnas Isabel PDK bueno PDK que ya existe porque tampoco existe es supuestamente se llama la ahora en fin todo ese mundo que es que que yo creo que no tiene posibilidad de recomponerse políticamente que unos están en Waterloo otros están en otro sitio oí fin y otros en la cárcel pues yo yo creo que se eso también explica todo lo que está sucediendo no solo

Voz 28 46:22 no en lo que es quererla

Voz 1321 46:25 independencia que que además pero decidió no que lo que el está pasando algo

Voz 1093 46:30 lo que es la mejor

Voz 1321 46:32 mostración podían hacer en no no puede separarse así pues la buena ese simposio

Voz 1093 46:36 podrían dedicar cinco minutos a pensar las consecuencias que está teniendo para la calidad de vida de los ciudadanos británicos la brillante idea de agarrar a la gente por las solapas es decir vamos a votar para irnos para que se vea que lo complicadísimo que es irse de un sitio en el que por otra parte estas de manera bastante confortable y cómo

Voz 1727 46:53 fractura una sociedad fractura un referéndum que te aboca sí o no cuando está muy dividida porque siempre hay un cincuenta por ciento de descontentos

Voz 1093 47:01 cómo la afronta Santos central como la empobrece como la fractura como una empobrece aquí el problema es que han creado semejante dinámica en la que el que sea bajas traidor es decir el señor Ramón estuvo minuto convocará elecciones hasta que empezaron a decir traidor traidor traidor y entonces el pánico a ser tildado de traidor están en la explicación de buena parte de esta deriva

Voz 1727 47:21 la enloquecida veo que tenéis ganas de seguir hablando

Voz 1321 47:23 de Torra de pero a mí me interesa saber

Voz 1727 47:26 qué va a pasar ahora en el Gobierno de España que va a pasar con la oposición va a tener este Gobierno la complicidad que encontró en el PSOE hace un año hablamos de eso enseguida

