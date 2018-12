Hoy por Hoy (11/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Pablo Iglesias en la sede el líder de Podemos achaca la conjunción de intereses políticos entre PP Ciudadanos y Vox escenas como la que sufrió

Voz 0027 00:32 mismo ayer cuando un grupo de ultras trató de boicotear un acto en el que participaba en Barcelona Aimar Bretos lo acaba de asegurar Pauline unisex en Ser Catalunya vice líder de Podemos que se ha creado un ambiente político que favorece hechos como ésos Iker asocia dice al aznarismo

Voz 3 00:47 es más de los vivas a España que se escucharon vivas a Franco el ambiente que se está creando el cierto éxito político de Aznar teclado clásico del PP el teclado un poco más moderno de Ciudadanos y el teclado más oscuro de Vox el ambiente que genera eso de la más que en dos mil dieciocho en Barcelona un grupo de tipos encapuchados pueden insultar a alguien llamándole maricón

Voz 0027 01:11 se lo estamos contando en la SER esta mañana la cúpula de la policía patriótica firmo el uso de fondos reservados padre destruir Cuevas que relacionaban el PP con casos de corrupción el ya ex director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y altos mandos de su entorno autorizaron en dos mil tres y dos mil catorce los gastos de la Operación Kitchen investigada en dos juzgados de la Audiencia Nacional según las recomendaciones clasificada por el Gobierno que va a ser remitida a la Justicia las firmas de la cúpula de la policía patriótica figuran en los justificantes de gasto no así las de sus superiores el ex ministro Fernández Díaz o

Voz 4 01:43 el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó

Voz 0027 01:45 que ahora es portavoz del PP en el Senado dentro del PP marejada interna por la decisión de Casado de fichar como jefe de gabinete a Javier Fernández Lasquetty exsecretario general de FAES y ex consejero de Sanidad Esperanza Aguirre que impulsó la privatización de los hospitales y que se enfrentó a la Marea Blanca hay sectores del PP que no comparten ese nombramiento lo consideran demasiado de derechas que creen que les va a perjudicar a China anuncia que por primera vez en la historia su capital Pekín ha perdido población a pesar que levantado las políticas que restringe la natalidad Ana Button

Voz 1432 02:18 ayer de veintidós mil habitantes pero allí siguen viviendo veintiún millones de personas es siete veces Madrid el problema de China a largo plazo es como pagar las pensiones de una población cada vez más envejecida si apenas hay jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo

Voz 0027 02:33 la primera ministra británica Theresa May inicia hoy una gira europea exprés para tratar de reabrir la negociación de los puntos más polémicos del acuerdo del Brexit Theresa May comienza su viaje por La Haya se va a reunir esta mañana allí con el primer ministro más Rutte después se reunirá con la alemana Angela Merkel que también con los presidentes del Consejo de la Comisión tus que Yorker hoy debería haberse votado en la Cámara de los Comunes el acuerdo del Brexit pero May May lo lo aplazó de momento sin fecha tras constatar que iba a ser en rechazarlo

a las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 5 03:16 en el capítulo de hoy no se puede gobernar Andalucía con cuarenta y siete escaños sin el apoyo

Voz 6 03:22 vamos a ver segundas elecciones yo creo que vamos a ser capaces

Voz 0027 03:26 el Partido Popular el ciudadano

Voz 7 03:28 los pedir al Partido Socialista que no bloquee el cante de Andalucía

Voz 8 03:33 gobernará quien tenga la mayoría en el órgano porque este partido no lo va a poner rodilla nadie inhábil al peso de Andalucía no lo va a acudir de rodilla nada

Voz 10 03:52 ahí no

Voz 8 03:55 esa inquietud ese anhelo esos sueños que se nota en los ciudadano acabarán tomando muy buena nota

Voz 10 04:02 así lo voy a intentar formar Gobierno tendiendo la mano siempre pensé que no iba esa fortaleza los votos de Vox pero

Voz 1727 04:22 tiene detrás mucho engaño y mucha trampa

Voz 11 04:29 este movimiento que ha hecho temblar los cimientos

Voz 10 04:32 toreros

Voz 11 04:34 cimiento del todo aparato político socialista

Voz 10 04:37 además nunca

Voz 9 04:44 eh

Voz 12 04:52 mañana se va a centrarse en asegurar que los andaluces van a tener un can

Voz 1727 05:54 Ignacio Ruiz Jarabo con José María Calleja Icon Lucía Méndez los andaluces se disponen a contemplar la negociación formalmente a partir de hoy entre PP y Ciudadanos para formar el gobierno del cambio de Gobierno salido de las urnas en Andalucía a Susana Díaz dijo ayer soy la más votada voy a intentarlo PP Ciudadanos están negociando ya están hablando ya hace mucho tiempo en Madrid en Andalucía it tienen clarísimo eso es lo único que en fin en lo que lo que están de acuerdo por lo menos en las declaraciones publicas en qué no quieren unas segundas elecciones y que va a producirse un acuerdo alguien tiene alguna duda de que ese acuerdo vaya a llegar a buen a buen término

Voz 13 06:35 yo estoy seguro de que van a llegar a un acuerdo o el problema van a ser las consecuencias de ese acuerdo porque si finalmente el Partido Popular accede a la Presidencia de la Junta de Andalucía y lo hace con el apoyo de Vox esto va a tener consecuencias en Andalucía y al conjunto de España si finalmente ciudadanos contribuye a ese acuerdo también con el apoyo de Vox esto no les va a salir gratis ni en el conjunto de España ni tampoco con sus aliados europeos yo creo que ésta va a ser la clave Vox que se ha sorprendido asimismo del del resultado ha pasado de cero a doce en cuestión de segundos casi como pasar de cero a cien va a ser determinante en la línea de estrategias que se vayan hacer y desde luego el PP puede estar muy contento puede encubrir su fracaso y decir que están felices y eventualmente llegar a presidir la Junta de Andalucía pero cuidado con esa especie de mimetismo respecto de el B vox despertó de un partido que que ha salido de sus propias entrañas si hacemos un poco de memoria ha salido piensa entrañas cuando Aznar puso la cabeza de Vidal Quadras en en bandeja digamos para satisfacer a Puyol con el que entonces pactaba cuidado con un hacerle guiños y con hacerle arrumacos a Vox porque a lo mejor al final el que acaba desapareciendo es el propio Partido Popular y el que sacaba erigiendo con la bandera de la derecha que representa al Partido Popular es vox de manera que va a haber acuerdo va a haber gobierno del Partido Popular casi seguro pero haber consecuencias políticas innegable

Voz 1727 08:00 ayer el Confidencial recordaba precisamente lo que le pasó a la derecha

Voz 13 08:03 a francesas nada

Voz 1727 08:04 a la derecha francesa clásica que se quedó ahí emparedado entre el crecimiento de Le Pen el crecimiento de Macron y advertía que hay gente que el PP que dice ojo ojo no nos quedemos ahí emparedado nosotros entre Vox y Ciudadanos

Voz 14 08:21 sí eh eh bueno todo es posible no visto lo que ha pasado últimamente en la en la política española casi todo es posible pero bueno yo no sea tan pesimista de la perspectiva del Partido Popular respecto a consecuencias negativas no y el apoyo extra para extra Gobierno Sapa apoyo parlamentario de Vox entonces porque Vox parece que no ha visto muy alto no ha dicho claramente Abascal creo que sí misma noche dijo desde luego por nosotros y no pasara quién no se quite al Partido Socialista al Gobierno sea yo creo que Vox no va a poner el listón demasiado alto y el coste político para PP y Ciudadanos vendrá más por la criminalización que se hace desde fuera a Vox que por la propia exigencias que hagamos

Voz 1321 09:05 bueno yo efectivamente creo que sí que va a haber un acuerdo porque además me parece que es un acuerdo políticamente muy lógico y un resultado y que se corresponde con el resultado electoral es decir no hay tres partidos Partido Popular Ciudadanos y Vox hicieron una campaña basada en que lo primero era echar al al PSOE del Gobierno por tanto de ellos dos han ellos tres han obtenido una mayoría suficiente como para echar al PSOE del Gobierno ya está es un es un resultado es una lectura lógica no del resultado electoral del dos de diciembre hombre yo creo que todavía ya nos queda en fin andaluzas todavía no está digerido del todo porque casi nadie no particularmente por Susana Díaz que bueno

Voz 1727 09:54 de que te recordamos cuando estuvo tiene la sede la semana pasada algo que se le dijo mucho Javier Arenas en el XII ganaremos es gobernar claro me decía no basta para ganar es seguir gobernando no sea más para el PSOE incluso predijo muchísimo Arenas entonces no bueno por ciento Un el sábado quince segundos

Voz 14 10:14 con perdón hay que estudiar con mucho interés porque lo tiene

Voz 4 10:17 de los datos que hoy se publican

Voz 14 10:19 el país sobre los votantes de Vox yo recomiendo que lo analicemos con mucha calma a todos porque me parece que apuntan cosas de muchísimo interés

Voz 1321 10:28 claro claro es que es yo creo yo creo que esa es una de las cosas que pienso que va a marcar la estrategia de los partidos pero yo también creo

Voz 1727 10:38 que la posibilidad de tener el Gobierno de Andalucía está impidiendo

Voz 1321 10:43 el Partido Popular a la dirección del Partido Popular hacer una reflexión adecuada de cuál es su situación y y yo no creo que el Partido Popular tenga las cosas fáciles de aquí a las próximas convocatorias electorales le ha salido ya no tiene sólo un competidor tiene dos y eso bueno en fin sobre todo sobre todo tiene le ha salido un competidor que teóricamente tiene un discurso parecido al discurso que en este momento impera en la dirección del Partido Popular por parte su presidente sus colaboradores el el el fichaje señor Fernández Lasquetty es una demostración más de que el Partido Popular se está deslizando hacia posiciones

Voz 1727 11:30 más más viviera no no liberales no ideales liberales es ciudadano uno no no no no me gusta poner esos calificativos digamos luego digamos que está teniendo un disco

Voz 1321 11:43 curso muy muy semejante o muy

Voz 1727 11:49 acercándose mucho a lo que significa Vox muy bueno sin duda es una persona muy inteligente por supuesto Si bueno pero como somos gente contarnos y contadas a los oyentes porque es tan relevante el fichaje de Lasquetty hombre yo creo que Aznar entre otras cosas claro bueno todos son hombres de nombre de andar casta raza Abascal ha estado claro Mariano Rajoy es un hombre de andar es decir que en este sentido Aznar resulta el mejor relación que con Rajoy digamos hombre yo no yo creo que que que hay en el en el Partido Popular a lo largo de estos años

Voz 1321 12:24 los pues ha habido o no ese suelen llamar dos almas pero yo creo que incluso hay más pero y evidentemente en el en el en el Congreso se se se se enfrentaron a la que ganó fue una de ellas cómo se enfrentaron en el congreso de dos mil ocho Ighalo la otra de de Valencia no infernal de la el señor Lasquetty que es una persona sumamente inteligente con una grandísima experiencia en trabajo de jefe de gabinete lo fue trabajó nueve te Aznar fue jefe de gabinete de Esperanza Aguirre es decir que es un hombre con amplia experiencia es un hombre unas posiciones más cercanas digamos a Vox que a Ciudadanos que a pesar de todo los electores andaluces han votado bueno por lo menos en doce diputados han votado a la persona que significa esas posiciones fuera del Partido Popular y éstos para el Partido Popular creo que es bastante preocupa ante al margen de que ahora Pepa también para Podemos es preocupante su situación

Voz 1727 13:29 hombre no sé que no se nos está iremos iremos a Podemos iremos a Podemos porque hay ya la reflexión dentro del Partido Popular claro algunos sectores del PP no comparte precisamente el fichaje de Lasquetty por radical María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 13:44 buenas días Lasquetty fue ayer a Génova acudió a su primer Comité de Dirección ya como nuevo jefe de gabinete de Casado el exconsejero de Madrid ha vuelto al PP por la puerta grande y algunos populares no les hace ninguna gracia creen que es muy de derechas dan por hecho que con su llegada se radicalizar el mensaje dicen que los centristas han muerto además no parece que su fichaje es una mala decisión porque es un hombre de Aznar ya Aguirre que sólo pretende enterrar la tapa de Rajoy de hecho en las primarias de su partido el escribe un texto en el que dejó bien claro que veía mucho mejor a su formación no sólo porque se había abierto una sana competición también porque el ex expresidente a su juicio era ya sólo un mal recuerdo pero bueno a Génova todo esto le da igual en la cúpula defienden que su presidente necesita una persona con experiencia aseguran que más que Moragas Ayllón es del estilo del socialista José Enrique Serrano por eso creen que con el vivirán un rearme ideológico y están convencidos de que gracias a esta brújula de las esencias liberales así lo definen recuperarán a aquellos votantes descontentos que se han ido a ciudadanos ya Vox

Voz 1727 14:46 cuántos red coloca el panorama político una elección autonómica claro no es una elección autonómica o cualquiera por la comunidad por su peso político como tiene Andalucía por el resultado tan inesperado en el fondo decías Lucía ojo que con la formación del Gobierno en Andalucía con la que está cayendo en Cataluña nos olvidamos del resultado que ha tenido Adelante Andalucía de las consecuencias que dentro de Podemos puede tener a un resultado el resultado de una confluencia de una coalición Podemos Izquierda Unida que no les ha funcionado en Andalucía no le está funcionando y tampoco les funcionó en la repetición de las generales de junio del XVI

Voz 1321 15:24 yo es que bueno lo lo lo primero que quiero decir es que lo que le pasó ayer a Pablo Iglesias me parece lamentable como la tele pasa viernes Arrimadas como lo que les sucede a otros

Voz 1727 15:32 políticos y creo que bien harían los partidos

Voz 1321 15:34 discos en condenar lo que le pasa al vecino y no sólo en fin nos tocan efectivamente

Voz 1727 15:40 yo un juez

Voz 1321 15:43 a cualquiera que le pase hombre yo yo creo que el tema de Cataluña es verdad que el líder de Podemos insiste en una en una estrategia de distensión y es decir la dureza no sirve de nada yo creo que el asunto de Cataluña a Podemos leer en mi opinión y le ha partido por el eje en el resto de España es decir creo que sumó su posición con respecto al independentismo catalán está perjudicando electoralmente muchísimo en el resto de España no sé si en Cataluña

Voz 1727 16:18 le puede puede dar réditos no lo sé no lo sé pero Domenech fuera de España desde

Voz 15 16:25 luego eh eh

Voz 1321 16:28 les está partiendo yo yo creo que en eso tenía razón Carolina Bescansa cuando lo dijo somos un partido nacional y creo que la la falta de respuesta hacia todas las las las provocaciones de el mundo independentista catalán la falta de respuesta de de de el líder de Podemos Acción Nacional de Podemos eleva a seguir pasando factura en las urnas óseas

Voz 1727 16:52 yo creo que eso tema tú tú crees que es el lo que creo música lo que explica Bueno una de las a es una de las cosas que lo compró todo porque es verdad que podemos

Voz 1321 17:02 una especie también hay descontento porque lo que fueron y lo que son muchas cosas pero el tema de Cataluña me parece fundamental a la hora de explicar por qué podemos decir es dificultad

Voz 13 17:14 hay varias causas no no hay una que es posiblemente esa que estas apuntando tú la dificultad para hacer política en Cataluña de Podemos se demuestra en que alguien tan respetado dentro de su propio partido como fuera como Xavier Domènech acaba pidiendo la cuenta y se baja sea decide que no puede hacer política dentro de ese grupo hay otro elemento que es característico de cierta izquierda que es el cainismo es decir en cuanto se tiene

Voz 4 17:37 mínimo poder incluso cuando no se tiene ningún poder

Voz 13 17:40 con el deporte nacional es sacarse la piel a tiras unos a otros y luego hay un tercer elemento que se viene repitiendo en la historia política española que es que la suma resta la suma de Podemos en Andalucía digamos de Teresa Rodríguez con Izquierda Unida les arrestados más de trescientos mil votos son el partido que proporcionalmente más votos pierde en Andalucía ya han dejado de ser vistos ya como alternativa porque podías haber dicho bueno ante el hartazgo que provoca el PSOE con tantos años de gobierno hará todo eso lo capitaliza podemos bueno pues no ha sido así tampoco y luego la otra idea yo creo que se han convertido una especie coordinadora de agrupaciones territoriales autonómicas es decir Pablo Iglesias ha dicho que bueno que en Andalucía es hacía lo que querían desde los propios andaluces como si no tuviera el capacidad de intervención en Galicia también un poco lo mismo en Cataluña se ha visto esa imposibilidad pero aún así el propio Pablo Iglesias estaba diciendo bueno que al Gobierno central que no presione porque esto va a ser peor oiga pero si es que los que están presionando y haciendo la vida imposible a los ciudadanos son los violentos en la propia Catalunya de manera que yo creo que electoralmente lo decía el alcalde de Zamora de Izquierda Unida que es el único alcalde de Izquierda Unida en la capital de de ciudad ha dicho que la tendencia de Podemos es a la baja hay que les va a perjudicar a Izquierda Unida

Voz 14 18:57 sumando más Causas a al posible cuesta abajo ya que viene de hace tiempo de Podemos el no apoyar la investidura de Pedro Sánchez tras elecciones dos mil quince yo creo que eso en en grandes capas de la izquierda social española no se lo perdonan una causa más reciente quizá el discurso incomprensiblemente guerracivilista de Pablo Iglesias últimamente no el el ejemplo más palmario la noche del domingo de la del Domingo de Pasión de Susana Díaz no es decir a mí me recordaba a francamente algunas cosas que vemos imágenes de mil novecientos treinta y cuatro de la Historia de España no las palabras de Pablo Iglesias desde luego es la situación de España hoy la M quinientos treinta y cuatro ni de broma no entonces yo creo que que que a las cuatro cinco cuestiones que habéis dicho yo añado estas dos una ya muy muy remota porque cuatro años una política española son mucho y una más reciente que es esta deriva guerracivilista eran discurso de por lo menos el líder de Podemos

Voz 25 24:43 hay antes que nadie Beatles Pink

Voz 1727 25:16 lo dijimos la noche electoral andaluza los doce escaños de Vox no eran una noticia española sino una noticia de envergadura europea porque en cada país con su peculiaridad pero Vox se sitúa en la ultra derecha identitaria que busca votos en cada rincón del continente Europa despide el año con la difícil imposible por lo que estamos viendo negociación del Brexit con Macron derrotado por las protestas de los chalecos amarillos y con la retirada el adiós de Angela Merkel en el horizonte si miramos alrededor prácticamente el único que exhibe fortaleza otra cosa es que la tenga pero que exhibe fortaleza es Albini en Italia Ignacio Molina buenos días bueno

Voz 4 26:00 no queríamos hacer balance hoy

Voz 1727 26:03 profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid investigador del Instituto Elcano de Europa no voy a decir está en una encrucijada Ignacio me niego a decir eso pero somos balance de esta debilidad de liderazgos y hacia donde nos conduce

Voz 4 26:20 bueno la verdad es que la situación es realmente compleja probablemente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es desde el inicio del proceso integración europea no no no había una combinación de de desafíos tan grandes en los sistemas políticos nacionales no prácticamente sólo mirando a Alemania uno puede pensar que hay una relativa estabilidad pero incluso comparando lo que era la pauta normal de funcionamiento Alemania entre dos grandes partidos el especial prácticamente ya ya está en segundo lugar en todos los sondeos en el ámbito del centro izquierda IAAF del partido de la derecha populista también robando votos a a la CDU pues él está el sistema político que es más estable todos los demás pues están efectivamente sometidos en este momento a tensiones esto es muy fuertes y eso claro afecta al proceso de integración europea que es un proceso en sí mismo dinámico que que depende mucho de la de la voluntad de los Estados miembros de seguir avanzando yo yo no sería catastrofista no creo que la situación sea apocalíptica ni mucho menos pero claro las las las tensiones que sufren todas las democracias occidentales en cuanto a al al al cambio de de la de la dinámica traición

Voz 1727 27:30 a la izquierda derecha hace una dinámica nueva no entre

Voz 4 27:33 bueno validación proteccionismo nacionalismo eso afecta cada uno de los estados miembros algunos en particular como Reino Unido quizás uno de los casos en este momento más más claros y afecta indirectamente a todo el proceso el proyecto

Voz 1727 27:46 sí últimamente los populismos identitarios me da la impresión de que han girado un poco porque de ser manifiestamente antieuropeísta más eh donde últimamente dice no queremos otra Europa una Europa mejor bueno claro una una Europa gobernada por ellos pero prefiere como una modulación en algunos partidos de la ultraderecha identitaria europea de países no

Voz 4 28:09 sí sí no no es clarísimo eso en el caso de los partidos de vapor en el caso de Francia es muy claro que que Le Pen no es su padre en no es un partido de corte fascista absolutamente antieuropeo sino que es un partido mucho más populista et transversal encuentra encontrar clase ideología ir más euroescéptico crítico allí han llegado al poder como al menos en el ámbito de Europa Occidental quizá el caso de Polonia y Hungría merece un capítulo aparte porque Polonia Hungría son democracias todavía jóvenes pero en el caso de de Italia donde los tenemos en el poder pues claramente el ejercicio del poder aunque la retórica sigue siendo inflamada pero el digamos les han moderado lo hemos visto también incluso en la gestión de la gestión que está en este momento de la cuestión presupuestaria y del presupuesto del año que viene no la la la coalición entre las dos fuerzas populistas de la ley hay cinco estrellas ir ir efectivamente el Brexit puede haberse convertido en una especie de de vacuna o de advertencia de que ser demasiado extremo en cuanto a las críticas con la Unión Europea o en cuanto a las consecuencias que tiene llevar a cabo ese programa de crítica tan frontal con Bruselas pues provoca una fractura social una gran incertidumbre económica ir muy muy difícil digamos de proporcionar soluciones es mucho más fácil obviamente construir coaliciones incluso mayorías contra la política actual que luego ser capaz de generar políticas públicas en que sean ex exitosas

Voz 1727 29:40 en esta mañana me acompañan Ignacio Ruiz Jarabo José María Calleja y Lucía Méndez que se incorporan a la conversación ya quiere que vayamos por partes a a al

Voz 4 29:48 los asuntos concretos empezamos por Reino Unido ya apuntaba

Voz 1727 29:51 el el Brexit es posible el peor escenario una salida Sina perdón nación

Voz 4 29:57 bueno desde luego en este momento si no cambia nada estamos ya en el mes de diciembre de hecho a mitad de diciembre es un mes como sabemos por las fiestas de la Navidad tampoco es un mes especialmente largo lo cual nos deja por delante apenas tres meses tres meses los cuales se puede ratificar un acuerdo y por tanto tiempo hay pero ese acuerdo que tenga que ser ratificado por el Parlamento de Westminster tiene en cuenta cuál es la sitúa en este momento de la oposición que obviamente no va a apoyar nada que presente Theresa May it que en este momento hay más diputados del Partido Conservador en contra que a favor es muy difícil que las posibles flexibilidad es que ofrezca la Unión Europea este mismo jueves ahora un consejo extraordinario que van a ser puramente retóricas es decir no le el regalo el el regalo no va a cambiar el lo que les podemos es cambiar el envoltorio ir Mi bueno sí sí Theresa May es capaz de después de aguantar de ser capaz de demostrar que un un no acuerdo sería desastroso para la economía británica llevar en el regalo que ya existe el acuerdo que ya existe con uno con un nuevo envoltorio que se lo aprueben después de Navidad pues tendríamos eso pero yo soy soy pesimista

Voz 1727 31:05 la alternativa DOM es nativa que

Voz 4 31:07 es bueno pues vamos a replantear esto incluso que tres a mí dimite que haya elecciones o que se plante un segundo referéndum yo francamente creo que ya no da tiempo

Voz 13 31:16 sí soy José María Calleja no tienes la sensación de que el destrozo que está provocando el proceso del Brexit estamos viendo la crispación política el enfrentamiento a la sensación de empobrecimiento que la gente al final va a vivir peor que en principio de eso se trataba de ver cómo vive la gente lo mejor posible no está teniendo un efecto disuasorio para cosas que están ocurriendo en Francia o incluso también en España que parece que están ese destrozo está convirtiéndose en una referencia para otros eventuales destrozos en otros países europeos

Voz 4 31:47 bueno las así lo demuestran los los sondeos el ir el último Eurobarómetro Este los que arrojan un apoyo más alto en todos los Estados en incluido el Reino Unido al proceso de integración a qué es bueno está en la Unión Europea que la pertenencia a la Unión Europea es buena independientemente de que en algunos países como por ejemplo en España la gente es muy crítica con la calidad democrática de la Unión no dicen que su voz no se siente no se sientan representados que su voz no cuenta nada hay por un lado una idea de que fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío que es un muy mal a salirse pero es verdad que al mismo tiempo sigue habiendo una corriente crítica detrás pero sí que es verdad que echar la suma así la mano el Brexit claramente más que un esto que a veces sea se ha dicho no al Brexit podría haber sido un efecto contagio lo casi un efecto vacuna eh aquí por lo menos en estos dos años mucho más y tal y como lo han gestionado la la la política y la sociedad británica pues es un permanente efecto demostración de lo que no hay que hacer la integración europea la Unión Europea las problemas que tenga que hay que reformar los desde dentro pero desde luego la la la salida que tengan en cuenta cómo es el mundo globalizado la la como los empleos dependen de tantísimos empleos tanta prosperidad depende estar bien conectados dentro del mercado interior y todo lo que tiene que ver con la movilidad con los derechos en fin es tan evidente que que que se ha convertido más bien eso en en en efecto vacuna por ahora

Voz 14 33:08 buenos días soy Ignacio Ruiz Jarabo bueno

Voz 4 33:10 sin sin ser apocalíptico eh pero la

Voz 14 33:13 la actual crisis la evidente crisis actual Europa de de actualmente de Europa es algo coyuntural y que puede remontarse o es una decadencia tendencia al como inicio del principio del fin de una civilización la judío cristiana que los últimos

Voz 4 33:33 bueno desde el punto de vista de de la eso es una es una buena es una pregunta evidentemente muy muy muy macro pero yo creo que es la respuesta eso es un poco las dos cosas a la vez no son ni mucho menos incompatibles me explico la la la idea de la centralidad europea de que Europa como civilización Si queremos decirlo de esta manera desde por lo menos desde la Ilustración de decirlo dieciocho ha sido dominante no y aunque es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética que en cierto modo son una especie de de hijos de la civilización europea dominaron bueno esto esto es verdad que está en declive y están en declive por por razones que tienen que ver con con la aparición de ojo la emergencia de enormes potencias que tienen detrás una masa demográfica gigantesca en Asia dentro de poco en África Subsahariana que además está mejorando su productividad como sabemos gracias entre otras cosas a la globalización y a la mejora tecnológica que hacen que basta con mirar los números basta con mirar las tendencias demográficas para según no cuenta que Europa está claramente en declive lo que tiene que hacer es gestionar su declive y hacerlo además de una manera realista porque somos lo que somos somos el porcentaje que representamos en la tierra inerte sentido es hasta diría casi justo aclare es preocupante porque el resto del mundo que está emergiendo que es muy bueno que en que en fin que emerja hay que se desarrolle pues no comparten del todo nuestros intereses y valores o qué pero eso justamente que es así y que por tanto tenemos por delante la la gestión inteligente de esa especie de declive en cuanto a poder en cuanto a no tanto en cuanto prosperidad si lo hacemos bien es compatible precisamente con la con un futuro relativamente optimista del proceso de integración europea porque todos los países van a ir dándose cuenta de que son muy pequeños de que sí claro si queremos ser capaces de moldear ese mundo que aparece no pues por ejemplo la la la la la el acuerdo de Marraquech en relación con la inmigración cuando hablemos de cambio climático cuando hablemos de gobernanza de cualquier asunto que lo hagamos a nivel global el G20 etcétera pues que juntos lo hacemos mucho mejor y que tienen una voz única y eso en ese sentido declive por un lado y al mismo tiempo por tanto un cierto pesimismo pero al mismo tiempo optimismo con que la integración europea ese signo de los tiempos y que no se estaremos más unidos pues también

Voz 1727 35:47 entonces habrá que modular de otra manera el marco competencial no Ignacio paro porque claro las elecciones siguen siendo en ámbitos nacionales e Bruselas a roto el regulado absolutamente todo todo todo todo todo muchas cosas de la vida cotidiana eso manipulado políticamente ha provocado desafecto en muchos sitios porque lo bueno lo hacía el Gobierno Nacional lo malo lo ordenado a Bruselas quiere decir que hay un camino hay hay que recorrer para que ese proyecto que cambie estamos acabamos de verlo claro porque es cómplice

Voz 4 36:22 dado realmente solamente tenemos tenemos espacios de de conversación espacios de medios de comunicación nacionales en algunos casos por supuesto también para algunos temas locales au regional y aún el Espacio Europeo pues es el patrimonio de una minoría muy pequeña no que es capaz de utilizar varios idiomas lo que es capaz de participar y eso provoca ese sentimiento de lejanía no incluso teniendo en cuenta que el noventa por ciento de la conversación sobre Europa en inglés y sin embargo vemos en miramos al Reino Unido y vemos que que no solamente una cuestión idiomática no es una cuestión de de percepción de lejanía porque la Unión Europea es compleja efectivamente cuando pensamos en términos nacionales pues seguimos por al menos en España seguimos muy vinculados a a una manera de organizar nuestra mente que que es útil porque realmente explica mucho que es de izquierda a derecha y sin embargo cuando vemos cómo Se es es la política en Bruselas en Estrasburgo no en el Parlamento Europeo es muy distinta y entonces también incluso S

Voz 1727 37:19 a saber ahora cuando hay elecciones pero el año que viene

Voz 4 37:21 es muy complicado como trabajar en varios niveles políticos tienen en cuenta el reparto competencial que además es confuso porque ni siquiera es claro obviamente hay muchas competencias compartidas no las pensiones algo nacional pero cuando vino la crisis del euro pues fue vivir Se vieron afectadas el mercado de trabajo las pensiones que teóricamente no es europeo vamos enseguida Lucía vamos

Voz 9 42:21 con Pepa Bueno

Voz 1727 42:54 a las nueve y cuarenta y tres las ocho y cuarenta y tres en Canarias con batiendo el vértigo que produce la situación política en toda Europa con gente inteligente en esta mesa bien juntitos para combatir ese vértigo hemos invitado esta mañana a Ignacio Molina que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid investigador del Instituto Cano Lucía Méndez quería hablar con él buenos días Ignacio buenos días quería hablar sobre la crisis europea contigo

Voz 1321 43:24 de la cuestión de los liderazgos no acaba de anunciar su sumó su marcha a la que ha sido la persona que ha liderado la respuesta europea a la crisis de dos mil ocho a toda a la crisis el conjunto tanto la de deuda como las demás y se suponía que que la que el presidente francés señor Macron que ganó sus elecciones de forma brillante con un discurso profundamente europeísta pues él tenía bueno supongo que sigue teniendo un plan de reforma de las instituciones europeas para acercarles digamos al ciudadano y todo lo demás pero parece que el señor Macron las cosas no le están saliendo muy bien en su país entonces hasta qué punto la ausencia de liderazgos fuertes y europeístas también está contribuyendo a que esta crisis no en fin no no a que no se tire hacia adelante en en esta cuestión es una lástima porque había una ventana

Voz 4 44:25 de de oportunidad para haber hecho a va avanzado cuando justo después del referéndum del Brexit los los Veintisiete se muestran unidos llegan Macron al Elíseo y hay elecciones en Alemania después después de ese de ese verano entre estamos dando el año pasado y luego a partir de ahí el Gobierno alemán le cuesta mucho arrancar el Gobierno de de hay que hacer una nueva gran coalición hay las resultados en los Länder hacen que Angela Merkel finalmente tenga que dimitir y al mismo tiempo el malestar en Francia no que hemos visto en estos últimos días a erosiona también mucho la célula de Macron con lo cual sin sin tampoco es decir que Alemania o en Francia han pasado cosas terribles porque yo creo que en Alemania pues obviamente Merkel ha completado un ciclo muy largo ha sido capaz de dejar como sucesor a una persona que es desconfianza muy parecida no y habrá una transición probablemente bueno pues pues tranquila hay que yo creo que el el caso de Alemania lo que estamos más bien es asistiendo a una a una transformación de su espacio político hacerlo más complejo pero Alemania no va a flaquear en su en su compromiso europeo es más ahora ha madurado desde la crisis del euro y está dispuesta a dar el paso adelante pero claro en un momento de transición les es difícil y en el caso francés bueno pues ha pasado lo que a casi todos los presidentes de Francia desde De Gaulle no que que cuando llegan tienen esa esa idea de que van a cambiar el mundo

Voz 8 45:49 Il y luego pues la calle cuales cambia el juego

Voz 13 45:53 Arde París y luego políticamente

Voz 1727 45:56 cambiar a ti más que tú a la política nacional pero esta debilidad de los líderes es causa o consecuencia de la crisis que estamos padeciendo en Europa bueno es que yo creo que

Voz 4 46:09 ahora la la la la relación entre el ciudadano y la el poder está transformado mucho era mucho más sencillo ser líder cuando cuando le dice no es que ahora ya no está los Kohl Mitterrand González y Delors de los años ochenta es que entonces era más fácil ser líder porque había una serie de de de sentimientos de de de afinidad no de filiación ideológica hay de clase de otro tipo de no de tipo de teocracia cristiana que hacía que que muchos votantes pues se sintieran miembros de un partido iba había y había más hace efectivamente ya de esa alineamiento ideológico que es lo que llamamos nosotros en ciencia Política ese de esa alineamiento hace que el votante sea más crítico más individualista que se consuma medios de comunicación de redes sociales de una manera más más crítica que es muy positivo pero que también tiene el efecto de que las de que no hay ningún tipo de de alineamiento o de o de o sea rugido muchísimo con lo cual evidentemente ante según líder tenía un margen de maniobra para hacer reformas y contar con la confianza de esos votantes que eran personas que les seguían y ahora eso eso es un patrimonio muchísimo más efímero con lo cual si las personajes como como Merkel eh o Macron estuvieran gobernando años setenta ochenta podía hacer cosas muchísimas cosas que ahora ya no pueden hacer más bien por cómo es esa relación entre representante y representado esa esa especie de de impugnación que hay al sistema político representativo y al día de que los partidos políticos que pueden liderar yeso bueno pues sabemos que es bueno pero yo creo que también tiene muchos elementos negativos incluso de cinismo y eso se tras se traduce en la aparición de estos fenómenos populistas los o lo que ha pasado en Francia en los últimos días no

Voz 1727 47:56 si es que no a

Voz 14 47:58 no bueno yo eso a ver el otro en una conversación en entre economistas y se decía el futuro futuro económico en el mundo a ver entre diciembre las ventajas comparativas obligan a cada región no es decir a ver Don donde donde hay mucha tierra hay poca población bolas es la granja del mundo pues América Latina y África no donde hay mucha población con salarios bajos poco derechos sindicales en Asia pues era la factoría del mundo no es dónde está el dinero la tecnología Estados Unidos pues la City Citizen de Estados Unidos nos preguntábamos Europa que tiene Europa y uno decían monumentos otro decía cultura otro decía historia concluimos que Europa será el parque de atracciones del mundo y eso es un drama buenos y da para vivir

Voz 1727 48:46 Ignacio a esta ciudad para mantener el Estado de bienestar estado de bienestar no

Voz 13 48:51 Europa tiene estado bienestar ocasión suelta pero

Voz 1727 48:54 no es pero es una esto sí que es una encrucijada Ignacio

Voz 4 48:59 ha de decir que Europa desde el punto de vista de la de la prosperidad Ian qué habrá que hacer sin duda ajustes en en cuanto al estado de bienestar en el sentido no no de no reducir derechos sino de de el Estado de bienestar tiene que acomodarse a la longevidad la demografía la productividad yo creo que que digamos que el compromiso del de la población europea por un una protección social avanzada eso no está tan en crisis aunque en los peores en los peores enemigos de veces son sus amigos no que no permiten son volúmenes como se ve también un poco en algunas de las demandas de los chalecos amarillos que no permite en la sostenibilidad del propio sistema con con algunas demandas muy rígidas en cuanto a uno lo mira lado los ingresos los gastos pero dicho eso yo creo que el bienestar europeo va a sobrevivir sin duda formado adaptado pero va a sobrevivir vamos a seguir siendo una una una sociedad próspera sociedad solidaria no yo no tengo duda de eso vamos a tener grandes desafíos en relación con el tema migratorio cuestión de seguridad sin duda pero el peligro de Europa no es tanto creo por el lado económico y social que obviamente también sino por el lado político porque en la parte económica social no es una suma cero No l un todos la todo el mundo pueda avanzar he hecho es es una evidencia que todo el mundo está avanzando y Europa en ese sentido no está independiente algunos elementos generacionales algunas cuestiones concretas Europa no está peor en su conjunto en cuanto a la prosperidad pero la política sí que es verdad que la política si es un poco más suma cero no no es tanto suma positiva el poder que gana unos pues lo tienen que ceder otros y Europa está muy acostumbrada es verdad que que en relación con Estados Unidos a pero si miramos a los tres últimos siglos está muy acostumbrada a ser muy hegemónica en cuanto a ideas de toma decisiones e incluso cuestiones militares en relación con con el conjunto Atlántico y eso ahora sí que va a cambiar entonces bueno pues eh uno puede mirar a casos como Bélgica o Suiza no sociedades muy muy prósperas pero que obviamente no que que en el pasado fueron pudieron ser más más importantes y cara son pues pequeños países pero que eficientes un poco el sentido político un poco parque temático porque digamos no no no son capaces por ahí es donde la Unión Europea interviene ahí es donde la

Voz 1727 51:09 el futuro pasa por una Unión Europea más fuerte

Voz 4 51:11 lo más coordinada no significa que desaparezca los Estados pero sí que en términos de pensar el mundo del punto de vista de la de la política de la de las de la gobernanza económica de la Seguridad el tema incluso militares pues veremos más más más Europa y ser capaces de compartir esa mesa era hasta hace unos años recordamos que ese siete pues el único miembro no europeo o un occidental que estaba en Estados Unidos Canadá era Japón no pues obviamente ese mundo no es sostenible eso lo queremos y en ese mundo nuevo donde habrá cada vez miembros de toma decisiones menos más que no que no son europeos pues los europeos tenemos que adaptarnos a eso no creo que el futuro sea un parque temático pero evidentemente el futuro tampoco va a ser el mundo del siglo XVIII XIX donde Europa era una Mong evidentemente

Voz 1727 51:58 Nos nos quedó minuto pero no me resisto a preguntarte dónde queda la crisis catalana en ese futuro que tu describe es cuando cuando miremos hacia atrás que Miller que veremos Ignacio relación bueno aquí es decir en relación

Voz 4 52:12 también está la pregunta desde con una óptica larga porque el corto plazo como vemos es es pesimista negro

Voz 1727 52:18 el gasto sí pero yo creo que