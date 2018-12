Hoy por Hoy (11/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:06 el ministro de Fomento advierte de que el Gobierno va a hacer lo que sea necesario para que funcionen las infraestructuras en Cataluña Ábalos acaba de decir en un desayuno en Madrid que la Generalitat aún no ha respondido a la carta y los requerimientos en los que el Ejecutivo ha pedido explicaciones por los sucesos del fin de semana en ese acto Ábalos también ha anunciado una rebaja en los peajes en las autopistas radiales a partir de mediados de enero Eladio Meizoso buenos días hola buenos días como apuntabas el ministro de Fomento ha dicho que no le consta

Voz 0527 00:37 está que haya una respuesta de la Generalitat a esa carta que le enviado en la tarde noche de ayer ha insistido en que se ocupará de que las infraestructuras funcionen en Cataluña y que no se puede repetir un corte de autopista como el que se ha visto ahora y en el que él percibe cien esta complicidad de los poderes públicos catalanes respecto a la anunciada convocatoria de una sesión del Consejo de Ministros en Barcelona dice que no hay una decisión distinta del Gobierno ni de su presidente pero que habrá que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo y que el Gobierno debe en todo caso preservar la convivencia no caer en provocaciones que él previsto que era previsible el aumento de la tensión en Cataluña porque se había anunciado un otoño caliente pero que esto no da la razón a los que venían pidiendo mano más dura porque según el ministro de Fomento esto no conduciría a nada dice hay que buscar salidas políticas en cuanto a las medidas más relacionadas con su departamento el Ministerio de Fomento destaca ese anuncio a partir del quince de enero rebaja media del treinta por ciento en los peajes actuales de las autopistas radiales que han revertido al Estado en este año dos mil dieciocho

Voz 3 01:52 gracias Eladio y el presidente de la Comisión Europea acaba de insistir en que el acuerdo para el Brexit con Reino Unido no se va a volver a negociar Antonio Martín buenos sí

Voz 1645 02:00 buenos días Pepa sí avisa de Jean Claude Juncker en el mismo día en el que Theresa May inició una gira por distintos países europeos después de que se haya suspendido la votación de ese acuerdo en el Parlamento británico que estaba prevista para hoy precisamente desde el partido de May asegura que su objetivo es poder negociar con Europa algún añadido a ese acuerdo así lo ha confirmado la dirigente conservadora la Cámara de los Comunes Andrea eclipsó hace unos minutos el AVE

Voz 3 02:21 ABC sí sí que en beige venga a asegurar que el Parlamento tendrá la Asociación de capacidad democrática para decidir por ejemplo busca que quizá se pueda incluir un apéndice al acuerdo para la salida la primera ministra está escuchando y está determinada alcanzar un acuerdo que el Parlamento pueda apoyar May hace lo correcto al volver a hablar con la Unión Europea para buscar argumentos tranquilizadores Ancic inglés

Voz 1645 02:46 los Mossos d'Esquadra están desarrollando una macro operación contra el tráfico de drogas una operación en la que se prevén decenas de detenciones y Derry de registros en distintos municipios de la provincia de Barcelona incluida en la propia ciudad Condal diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:06 el Ayuntamiento de Madrid ha activado esta mañana desde las seis por primera vez el nuevo protocolo anticontaminación hoy se limita el tráfico en las entradas y salidas de la ciudad en la M treinta a setenta por hora y habrá cambios importantes y damos un paso más activa el escenario dos Virginia Sarmiento

Voz 1510 03:19 a este segundo escenario se activaría con dos días de preaviso o uno de aviso no podrán circular los vehículos sin etiqueta medioambiental es decir aquellos comprados hasta el año dos mil o los diésel de antes de dos mil seis incluidas también las motocicletas por la almendra central la M30 además no se podrá aparcar en el Servicio de Estacionamiento Regulado excepto los vehículos cero emisiones eco en el escenario tres los vehículos sin etiqueta no podrán circular por ningún punto de Madrid es otra novedad en el cuatro se extiende a los que tienen etiqueta b Se prohíbe estacionar en el ser IN el cinco nivel de alerta que nunca se ha tenido que activar Se aglutinó harían todas las restricciones anteriores

Voz 1275 03:52 el Ayuntamiento de Madrid informará antes de las doce del medio día de la situación que tendremos mañana a los estudiantes de la Carlos III comienzan a la una de la tarde una serie de movilizaciones contra el nuevo calendario de exámenes que quiere aprobar mañana la universidad o calendario que va a adelantar a diciembre las pruebas aunque habrá otros segundo bloque de exámenes en enero el año pasado según los estudiantes ya intentó el cambio pero no se llevó a cabo aunque esta vez sí les pidieron opinión este año les han dado la decisión ya tomada

Voz 4 04:17 Sara Ribeiro es portavoz de los alumnos de la carne

Voz 1275 04:20 cero a la mayor parte del alumnado

Voz 5 04:22 tenían idea este cambio ya no es todo lo que no esté de acuerdo que esté de acuerdo o no porque ya te digo que la está dividida sino que no este calendario que está ya está teniendo en cuenta en absoluto de alumnado no es una comisión en la que haya estado presente ni una sola persona del alumnado es que nosotros ha tenido en cuenta ir literalmente pero eso no está preguntado resultado final nos ha dicho esto es lo que hay es muy probable que estaba aprobado

Voz 1275 04:45 ya ha terminado ya la segunda jornada de paros de los maquinistas de Metro en las líneas seis sigue del suburbano son paros parciales que se van a mantener durante todas las semanas siete grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1645 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cadenas

Voz 9 05:25 muy buenos días amigos martes o diferenció

Voz 1995 05:38 a ciencia cierta que están saludando al otro pero no pasa hoy les saludamos desde Linares una de esas ciudades que como muchas otras trata de mirar al futuro el futuro es lugar más interesante y sugerente que el presente en demasiadas ocasiones Linares Beat Digital es la inciativa que aquí se ha puesto en marcha porque Linares la mayor parte de ciudades de España el reto es la inteligencia colectiva eso lo contaba muy bien Mafalda cuando afirmaba que amaba a las personas pero que odiaba a la gente eso ya lo contaba ella eso se aprecia claramente ahora que llega la Navidad sabes que la gente te cae bien que por separado en conjunto ya veremos bueno entre Sierra Morena y el Guadalquivir hay una enorme riqueza hay un gran talento durante años el juego por ejemplo una fábrica de Santana que supuso el pan para miles de familias el problema es que no había B pero amigos estamos en un momento de cambio en una tierra maravillosa en un país ejemplar por muchos motivos vamos a demostrarles una de las próximas dos horas que por fin Hawking tenía razón cuando afirmaba que la capacidad de adaptación es la señal más pura de inteligencia ocurre a veces que aquello que días más cerca es lo que no ves como al sueco que tiene el tamaño de un armario ropero de Ikea de Doble cuerpo

Voz 10 06:53 tú eres de aquí de Rato PSOE del Henares bueno para Román en el varios

Voz 1995 07:02 eh

Voz 10 07:02 el igual Arman se estéis típico me dice no hay el el barrio sueco de Guardamar es muy conocido aquí Guerra se mira como sea

Voz 1995 07:11 mintiendo por favor

Voz 10 07:13 corrijan se en fin amigos

Voz 1995 07:15 las oyentes con ustedes el hombre que durmió en la última cama en la que descansó Manolete

Voz 10 07:28 hay que explicarlo pero éste decidió dormir en la misma Ávila

Voz 11 07:32 ciudad en la que Manolete pasó la última noche

Voz 10 07:35 Aguido ahí es la yo tenía una una gran ilusión un gran interés en en cumplir con esto que era un reto para mí yo soy este personaje que en plena fase nadie ha adquirido mucha que es una feria hay mil canta tiene la oportunidad de estar en estos espacios eh trágicos pero fascinantes de la historia pues basa

Voz 2 07:58 tal territorio ahora la cama Le quedaba

Voz 10 08:01 había eso sí eso sí ese no había ningún mensaje de Al otro lado tampoco eh pero más llano pero una cosa que es una pequeña GG Estas es que lo normal según la regla tauromaquia el máis levanta despierta en el descanso el toque de las por David maestro es la hora mientras los apoderados su mozo de espada su íntimo amigo de ayuda vestirse ella sueña que haber digo yo ahora no venía nadie yo tenía que vestirme yo solo esta mañana aquí me parece bastante lamenta la mira como ha quedado sabes quién al partido

Voz 11 08:36 hoy si les parece utilizaremos cambiando poco a la expresión contó respeto sueco Lete sueco Lete sino sabe torear la que tenemos

Voz 1995 13:33 con Toni Garrido pues vamos a buscar buenos ejemplos en un día como éste el que estamos en Linares hablando de innovación Yolanda de emprendimiento como marcas ligadas al futuro de lo global de lo local a que las dos cosas van unidas gracias a este congreso Linares vital vamos a poner ejemplos a ver si son capaces de reconocer esto

Voz 23 13:51 los huy hubo pincel

Voz 16 14:01 bueno

Voz 1995 14:01 el carácter yo tengo sentado a mi lado este experto en estrategia internacional y asesor económico y político de algunos de los principales líderes mundiales considerado además como uno de los españoles más influyentes entre otros dio consejos a esa voz que escuchábamos Obama Juan Verde buenos días de la incidencia en este días es verdaderamente importante CD hay gente que ha convertido la influencia en su profesión haciendo vídeos en Youtube asesorando a presidentes en qué consiste influir como se influye los demás bueno

Voz 4 14:41 pues eso la pregunta y la verdad es que para mí la capacidad de influencia de un líder es la capacidad de convicción que tengas que verdaderamente no imponer tu tu visión y tu opinión pero sí invitar a la gente reflexiona sobre otras posibilidades el ejemplo de Obama es un buen ejemplo a muchas veces la gente me pregunta cuál es la clave de su victoria yo siempre digo lo mismo y es que tiene poco que ver con su capacidad oratoria o darán es sin duda son un líder muy elocuente pero yo creo que llegue a la vista a la presencia de Estados Unidos expresamente por su capacidad de innovación de influir y de eso hablaremos en esta cumbre no de la capacidad del innovación

Voz 1995 15:23 claro porque para influir en alguien ese alguien también tiene que estar convencido de de que es de que puede hacerlo seré voy cuando tú considere es que realmente puedes llevar a cabo esa tarea

Voz 4 15:38 poder de convicción y confianza para mí son si no

Voz 1995 15:40 en lo digo porque como estamos en Linares yo creo que es importante reivindicar una vez más el esfuerzo como el Linares en otras muchas ciudades como como este país que han vivido momentos muy complicados yo creo que hay que convencer sino que no estamos un sitio maravilloso en un buen momento con con con cambios maravillosos por delante en que estar convencido de que eso es posible lo decía Obama el famoso Yes we

Voz 4 16:00 Can Sí Se Puede totalmente y francamente creo que estamos viviendo un momento fantástico en la Historia no donde el poder de una idea eh o el poder de Un la capacidad de llegada de una idea un producto eh es es es francamente impresionante la radio tardó aproximadamente cincuenta años llegara a ser cincuenta millones de usuarios cuarenta y tres años para ser más exactos

Voz 8 16:24 Internet Cardo nueve meses no

Voz 4 16:27 los debida son cada vez más cortos y hoy por hoy podemos ser competitivos desde Linares a para el mundo entero eso es una oportunidad desde luego yo creo que nos invita también a pensar en el hecho de que efectivamente es un momento fantástico para Linares porque definitivamente a que hay talento estamos hoy en España ah o contamos mejor dicho con la generación mejor formada en la historia de España

Voz 8 16:50 sí hay muchísima gente joven que quiere emprender

Voz 4 16:53 debería pensar en llegar a la conclusión de que pueden hacerlo

Voz 1995 16:56 tú has trabajado con presidentes no son con con Obama ha trabajado con Bill Clinton hasta jabón algo resquebrajado con Hillary Clinton que se quedó se quedó con cara de póquer no puedo decir otra cosa a aquella fatídica noche la que daba por hecho que ganaba es lo mismo un presidente que un ex presidente en España el ejemplos el de Felipe González que la de los jarrones chinos que no sabes dónde ponerlo en la guerra comercial además que se avecina ya el ejemplo a seguir sería válido ya no dejarlo no podría ser chino mucho menos en Estados Unidos es lo mismo ser presidente que ex presidente

Voz 4 17:28 por supuesto que no les gusta o no nos guste el presidente de Estados Unidos hoy en día es Donald Trump y su poder es descomunal en mi opinión es desproporcionado desproporcionado sin embargo a alguien como Obama sigue gozando de un gran nivel de popularidad en el mundo por ejemplo en en España sin ir más lejos goza de un nivel de que de popularidad de casi el noventa por ciento pocos políticos además de si Obama la encuesta que se sancionara solicitud

Voz 1995 17:59 ningún tipo de validez universal pero les cae bien a ustedes les gusta Linares hemos muy de Obama no por saber cómo habla así en general pues tiene razón

Voz 4 18:11 pero pero en su caso particular que ya no no solamente ya no es presidente sino por no podrá volver a ser presidente porque la Constitución de Estados Unidos no lo permite sí tienen una gran influencia a nivel mundial ya decidió dedicarse el resto de su vida a fomentar la sociedad civil la participación ciudadana que la gente vuelva a creer en la política y creo que alguien tan joven como él todavía queda queda mucho por hacer

Voz 1995 18:31 está bien esa Lleyton el hecho de que si ya no eres presidente ya no puedes volver

Voz 10 18:35 aquí vive aquí más de un ocho creo que esto se debiera huele esto

Voz 24 18:41 qué tomando nota no pero insisto que es interesante esto ha trabajado con el élite político en el mundo de la política hoy en día también el poder está en el empresarial más que nunca no hablamos de peso o Xúquer Berio Silicon Valley en general eh a Kiko como lo que es es quién va a mandar más en el futuro intereses dentro Estados Unidos ocho pesos

Voz 1995 19:06 el de Amazon

Voz 4 19:09 de hecho hoy gobierna un empresario en Estados Unidos

Voz 10 19:12 es que viene de ser empresaria

Voz 4 19:15 yo quiero pensar que seguiremos gobernando los ciudadanos para que eso ocurra tenemos que creer eh que nuestro voto importa digo eso porque de Estados Unidos Hillary Clinton no llegó a la presidencia por muy poco mencionábamos anteriormente eh si hubiesen votado el mismo número de mujeres que votaron por Obama hoy son votado por Hillary hubiésemos ganado las elecciones

Voz 1995 19:41 fácil digamos no

Voz 4 19:42 en el mismo número de afroamericanos hubiesen votado por ella hubiésemos ganado las elecciones osea que la importancia al final está en la participación ciudadana la capacidad individual que tenemos de de cambiar el mundo con nuestro voto nuestro granito de arena entonces me niego rotundamente a pensar que el futuro de los empresarios o de los políticos al final

Voz 1645 20:00 están ahí porque nosotros compramos un producto voz

Voz 25 20:02 oro o están ahí porque votamos a una u otra persona es lo que dice que va va que que va a tener más Pierce en el futuro el lo que compras en lo que botas

Voz 1995 20:10 se ese desde luego es eh es triste pero pero es es es una reflexión muy importante en el fondo acabas votando lo que compras no hace más que comprar cosas de boca descubrió si eso eso la ecología es uno de los focos más importantes donde dónde mirar en los próximos bueno no nos va la vida en ello ya no solamente se trata de un tema económico ni político es un tema básicamente de supervivencia como especie la ecología en un entorno como este que es fundamental y lo ha sido siempre de hecho probablemente nunca se ha visto al campo tan bien como ahora afirmó ayer hablábamos justamente de pues la el olivo hasta hace muy poco era algo que la gente despreciaba casi despreciaba hasta hace muy pocos años aquello era bueno con los olivos vete tú a recogerlo casi era más costosas recogerlos que la que la propia Oliva eh aquí se ha girado la vista hacia el campo y de repente la forma en la que se cuida la forma en que se relaciona uno con el campo es completamente distinta

Voz 4 21:06 sí yo creo que la clave para entender esos grandes cambios que se avecinan tiene mucho que ver con con entender que eh apostar por una economía sostenible por supuesto y lo ético es lo moral pero sobre todo no tiene sentido es un punto de vista económico desde un punto de vista de competitividad y lo que está pasando en esa transformación de de la que hablamos en el campo tiene mucho que ver por ejemplo con con las decisiones de compras de los consumidores que cada vez quieren más productos ecológicos que si le das a elegir entre dos productos uno ecológico y otro no que no lo sea el noventa y tres por ciento de los consumidores prefieren la opción responsable con el medio ambiente y un fax está convierte en un factor transformador porque al final eso grandes cambios que son necesarios para salvar el planeta para salvarnos otro como él es decir creo que van a llegar precisamente porque la gente exige ese cambio y porque la empresa sigue al consumidor y no viceversa

Voz 1995 22:01 el Juanes un nombre insisto uno de los más influyentes españoles más influyentes en el mundo conoces muy bien el mundo de la políticas estado muy muy cerca en esos aros de seguridad del estado de los más cercanos has mencionado a Trump resulta muy difícil escapar de lo que está ocurriendo en nuestro país en general y en Andalucía en concreto tiene algo que ver Donald Trump ese discurso populista nacionalista basado en una especie de de mercadotecnia sin fin y lo que está ocurriendo aquí con Vox lo que ocurre en Andalucía tienen algo que ver

Voz 4 22:33 sí tiene mucho que ver pero no necesariamente le pondría un nombre y apellido de extrema derecha tiene mucho más que ver con un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y es que la gente ya no se siente identificada con los políticos tradicionales o con los partidos tradicionales presidente creo que tiene mucho que ver con Vox y tiene mucho que ver con Podemos sea tiene que ver con el populismo que tiene que ver con la idea de que empiezan a surgir voces que intentan explicar lo que es extremadamente complejo de una forma sencilla populista eh y eso me preocupa francamente pero insisto es un tema de derecho de izquierdas en tema de que hay un vacío absoluto lo estamos viendo en Francia con los chalecos amarillos lo estamos viendo con Vox estamos yendo con podemos perder lo estamos viendo con Le Pen lo estamos viendo en Estados Unidos incluso con la llegada al poder e tenemos que pensar seriamente sobre el modelo actual e político tanto en EEUU como Europa

Voz 10 23:26 esta reacción no ha venido de que la gente ha pedido fe

Voz 24 23:29 en lo político porque porque han hecho mal el trabajo

Voz 4 23:31 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo han hecho un trabajo pésimo Ivo insisto no hay legitimidad cuando los partidos tradicionales siguen hablando de lo que ellos quieren y no escuchan a la gente y no salen a la calle no entiende lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos hay una desconexión absoluta hice crean las condiciones propicias para que puedan florecer estos movimientos populistas tan peligroso

Voz 1995 23:51 hablamos de de innovación no que falte también innovación en ese sentido es decir seguir utilizando un sistema basado en un voto cada cuatro años a partir de ahí unas promesas de campaña que solamente se incumplen ciertas la innovación debería llegar también a la política de una fueron mucho más directa

Voz 4 24:06 totalmente de acuerdo pero para eso tenemos que salir nosotros a votar y tenemos que involucrarnos yo creo que cuando digo que la gente debería volver a creer en la política porque sigue siendo la forma más efectiva de cambiar el mundo quiero decir que eso no significa que tengamos todos que salí en darnos de alta en un partido significa algo tan sencillo cómodo involucrar dentro tuvo de vecinos o no en una comunidad en la que vives eh es extremadamente importante que seamos capaces de de dar un paso al frente de exigirle a exigirles a los políticos que cambien

Voz 1995 24:36 importante que lo que han vivido muchos jóvenes habernos que se han quedado atrás esto siempre pasa cuando eras joven querías ir atrás en el autobús estará siempre atrás

Voz 10 24:45 los malo serio yo estaba en el fondo nada sexo

Voz 1995 24:47 sí pero los que están aquí al fondos a los buen Notes son muy buena gente debéis entender que el futuro está en vuestras manos sobre todo el gran déficit que os vamos a dejar es decir eh eso es lo porque previamente lo que estamos dejando una gran gran deuda que a ellos que ahora están ahí hoy vosotros no que habéis venido esta misma interesados pero esto que estamos dejando a las futuras generaciones es un agujero tremendo Juan hablando de la innovación

Voz 4 25:12 esta innovación los partidos políticos yo aprovecho la oportunidad para decir que en España tenemos un grave problema con el sistema electoral es que seguimos teniendo una demo

Voz 26 25:20 pese a que se basa en las listas cerradas y eso para los

Voz 4 25:23 jóvenes es horrible porque no pueden meterse en política hoy por hoy no votamos cuando vamos a las urnas no votamos por una persona votamos por un partido y ese partido a su des lleva una lista cerrada de personas que desafortunadamente no no siempre son los más preparados ni siquiera los más pobres Ares muchas veces son el que no te hace sombra en el que obedece sin rechistar y eso es una pena porque eh es que el sistema esté

Voz 26 25:46 errado para gente joven no yo creo que es algo que tenía antes

Voz 4 25:48 tenemos que cambiar en España estos la la oportunidad de innovar

Voz 1995 25:51 Juan acaba decir hoy por ha metido hoy por hoy dentro de la frase y esto es algo que nosotros agradecemos mucho nuestros invitados dedicándole un aplauso muy grande porque hecho cuando es un placer estar aquí contigo y descubrir que hay otros mundos posibles y que están Arquelao hace que no hay que viajar hablamos esta mañana de Silicon Valley pues probablemente fue alguien que dijo Jesse montamos aquí un grupo de empresas y luego viene a decir es un germen y una idea a la que la que en tierras como esta aseguró que fecunda Juan Verde experto en estrategia internacional asesor económico y político de algunos de los líderes más reconocidos mundialmente estamos escuchando a Carmen Linares por ahí

Voz 27 26:35 no se puede con

Voz 1995 26:39 no te vayas muy lejos porque dentro un rato va a estar con nosotros Carmen Linares fíjate que está haciendo una versión del gran Rafael enfrente donde estamos está el museo Rafael su nombre escrito en oro todo cierra Juan no te vayas Estapé Tate cerca para ver a Carmen cuáles son placer gracias más

Voz 27 27:16 no me importa aunque no el remota puede contra en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 27:51 si crees que por no ser Humala no sé que con línea directa tienes el mejor seguro al mejor precio llegas más tarde que el videoblog dos lo sabe directa

Voz 21 27:59 las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa a punto com

Voz 28 28:12 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 2 32:53 hoy por hoy

Voz 8 32:56 con Toni Garrido

Voz 1995 32:58 diez y treinta y dos minutos una hora menos en Canarias hoy estamos en Linares en Jaén una tierra que como estamos comprobando crece digitalmente pero lo hace sin olvidar las raíces que tienen la tierra en en el campo además el sector del aceite que todos conocemos queremos dedicar unos minutos a la miel la provincia de Jaén cuenta con unas cuarenta mil colmenas gran parte de ellas en el Parque Natural Sierra de Andújar y hoy sus reivindicaciones se van a sumar a las del resto de agricultores del país que se movilizan este martes en dieciocho capitales de provincia en Málaga en Sevilla en Zaragoza en Valencia en otras muchas Virgilio Moreno esté nuestro compañero Radio Jaén está en Jaén Virgilio buenos días

Voz 8 33:37 qué tal está

Voz 1995 33:38 punto de de comenzar la movilización como dónde te encuentras tú en estos momentos

Voz 0863 33:44 efectivamente un tiempo casi primaveral estamos en Jaén donde está teniendo lugar esta protesta frente a una importante superficie comercial en una de las principales avenidas de la capital mundial del aceite de oliva que produce también como tú bien decías de media cada año alrededor de medio millón de toneladas de miel entre las casi cuarenta mil colmenas que hay repartidas por por toda la provincia

Voz 1995 34:06 qué es lo que están reivindicando como la también impacto de las importaciones Si lo hacen a más de indicando sedante de ese centro comercial como en coma

Voz 0863 34:16 de momento están tranquilos entre las diez y media las once estaban llamados a la protesta los apicultores como tú decías de dieciocho importante zona de de nuestro país entre

Voz 9 34:25 diálogo ciento cincuenta productora de miel que ains

Voz 0863 34:28 en el noventa por ciento es representados por la organización agraria COAG bajo el lema En defensa de la miel española por un sector agrícola rentable y sostenible como lo están notando ponnos contaban por ejemplo algunos apicultores que haya por aquí que están cansado de recibir ofertas de las grandes superficies para comprar la miel muy por debajo de lo que les cuesta producirla unos dos euros sesenta y cinco el kilo por este motivo nos contaban también los productores mantienen todavía el setenta por ciento de la producción que recogieron en mayo en sus almacenes no la han podido vender y algunos no tienen ya nos contaban ni para la gasolina que les permite desplazarse al al campo a ver a ver cómo va su colmena

Voz 1995 35:06 sí cuando decías el precio de lo que quieren pagar aquí la gente ha hecho todo el mundo sentimientos y ese es el gran problema del campo de la vida hacer lo que cuesta producirla y lo quitaran a cambio ya parte como antes antesala sobre nuestro voto y nuestro nuestra compra en el fondo cuando vamos a comprar lo que piden hoy en las en las calles es que lo pongan la etiqueta hace que cuando vayamos a comprar libremente miel que sepamos que a veces compramos miel y otra vez estamos comprando sirope al que le meten caña de azúcar y que no es miel y lo que piden los apicultores es que la etiqueta lo ponga después tú como consumidor compras lo que te da la gana no pasa nada libertad por encima de todo pero que al menos te den la oportunidad de saber qué es lo que están comprando porque todo no no no todos lo mismo ni cuestan lo mismo fábricas lucirlo ni ni conlleva el mismo esfuerzo así que Virgilio en un rato volvemos a conectar contigo está a punto de comenzar esa movilización insisto en Jaén y en otras dieciocho provincias decíamos sector que como no hacen ruido no hablamos de ello parece que para que hablen de títeres que hacer mucho ruido estamos acostumbrados demasiadas veces al ruido Virgilio luego volvemos contigo mientras es decirles que aquí donde estamos hoy nosotros van a ocurrir grandes cosas el Congreso donde unas personas conocerán a otras personas descubrirán que tienen intereses comunes que se complementan encontrarán en el otro exactamente lo que necesitan Portalet surja el amor entra esa área eh los en está hoy lo que va a ocurrir el Linares es un sí quiero al futuro porque en este espacio en el que los encontramos en el Post citó el Campus Científico Tecnológico dinares inaugura hoy el Foro internacional a Linares sobre Pérez emprendimiento e innovación en la economía digital que el alma de ese foro es Raúl Caro que es el gerente de la Cámara de Comercio de Linares Raúl bienvenido muchísimo en que provocar Donizetti lo que pretende un foro como éste es enamorar a la gente que pase por aquí que se interese en las cosas que están ocurriendo tiene mucho que ver con el amor

Voz 26 37:12 G veinte tiene mucho que ver con que todos los que asisten tenemos apuntados más de doscientas empresas emprendedores terminen interactuando al final las define muy bien que se conozca que si al final de ese conocimiento de ese trabajo común eh de ese aprendizaje sobre temas de innovación sobre todo la digitalización surgen nuevos proyectos surge pues habremos dado con la tecla

Voz 1995 37:38 esto sólo porque generalmente asociamos estas tierras con afortunadamente el líquido el oro verde que tiene sedes en Los Olivos la sociedad vamos en algunos casos a como el solete a otras tradiciones e a la música afortunadamente con San Rafael con Carmen Linares pero no el emprendimiento y mucho menos a lo digital es un cambio de mentalidad lo que tú que tú proponerle que cambiemos

Voz 26 38:01 sí efectivamente y lo que queremos es aprovechar que Linares ha sido siempre una una isla industrial en una provincia eminentemente agrícola y que ese germen industrial sigue eh ya ahora pues con un cambio de paradigma que se está produciendo en la sociedad en eso que hablabas antes de lo global y lo local estamos viendo que la tecnología la industria cuatro punto cero se está adueñando de todos los procesos productivos no queremos perder ese ese carro no queremos perderlo no queremos perderlo porque Linares ha sabido adaptarse siempre a todos los grandes cambios y ahora estamos en en en ese cambio ir todo el ecosistema empresarial que hemos intentado montar en estos años o está empezando a sus frutos empieza a haber cada vez empresas más tecnológicas y empresas que se han adaptado empresas innovadora empresas que necesitan un personal muy cualificado y tienen un germen que tienen un granero en la universidad en la Escuela Superior de Ingeniería que tenemos en esta ciudad todo eso es lo que queremos mostrar en este en este foro que montamos hoy que la gente conozca que se está haciendo en esta ciudad que se está haciendo por cambiar de paradigma como las nuevas tecnologías nos van a ayudar a salir de la situación que están sí

Voz 1995 39:21 porque ya está hacen muchas cosas aquí lo pasajero lo SAE ya se hacen aquí se fabrican aquí cosas realmente relevantes por ejemplo un par de ejemplos no han visto tan de moda las series de la televisión ahora habrán visto la peste que es una serie maravillosa bueno pues las los cientos de erratas que se fabricaron para promocionar esa serie hiciera

Voz 2 39:40 con aquí

Voz 1995 39:47 coronados de una fantástica serie que está teniendo un éxito temiendo que se llama Arde Madrid también se fabricaron aquí

Voz 37 39:52 Dios manda que ciertas cosas se hagan sólo dentro el matrimonio y la señora la señora extranjera y qué pasa que Dios no el extranjero yo se quejan cola

Voz 1995 40:02 ningún gran parte lo que lo que se pretende es que todo se conozca porque ellas esta haciéndose ya hablamos de hombres no hablamos de que en el futuro sea blancos que ya se está haciendo hoy se pretende dar

Voz 26 40:13 sí efectivamente queremos gente conozca todo lo que se está haciendo en en industria avanzada mire usted adictiva en que aquí hay empresas que no conocemos pero que tienen cien trabajadoras de cien ingenieros trabajando en desarrollo de producto en en en me lo factoring que hay empresas que están aportando un gran valor a la economía de esta ciudad a partir de todas las esa empresa se van generando nuevos proyectos y por eso hay tantos emprendedores que estén trabajando con nosotros que están poniendo proyectos en marcha que en los últimos dos años hemos sacado casi sesenta proyectos al mercado tendremos que ir estudiando si de verdad todo lo que hacemos sirve irse consolidan bueno yo creo que estamos en el camino hoy es un día especial porque vamos a juntar a toda la emprendedora con esta empresa

Voz 4 41:04 con fondos de inversión con con empresas

Voz 26 41:07 que no dejen hablan de digitalización yo creo que estamos en en en un momento dulce que tenemos que aprovechar

Voz 1995 41:13 pensamos que esto es todo muy digital pero en el fondo está muy bien pero dejó gremios de toda la vida Tom Kelly que hacía lo ladrillos ayudaba el carpintero para esperar a que estuviera que yo puedo decir en el fondo sitios como en es ayudar a la gente a que se conozca apoyen para seguir avanzando

Voz 10 41:30 sí herramienta digital que es es es es así

Voz 4 41:34 mundo es digital un asunto igual Román cadáver

Voz 10 41:37 me gusta pegándose ese ese soy yo sabe veinticuatro horas centro me pega sí o o casi un poquito pero lo que estamos Raúl

Voz 1995 41:47 sí trata de que la gente tiene buenas ideas y mis buenas ideas pueden ser buenas también para ti caminemos juntos

Voz 26 41:54 de eso se estrategas para eso utilizamos las pastillas de The Walking de Gogol in no se olvide que realmente hay veces que hablamos con algunas empresas y les preguntamos pero por qué estáis aquí volcar podemos empezar a presumir que si tenemos un nivel de vida estupendo que una buena calidad de vida que tener una oferta de ocio una oferta gastronómica un oferta pero es verdad

Voz 1995 42:15 buenos programas de radio que vienen eso

Voz 26 42:17 por supuestísimo que sí pero sabes lo que es más los dicen cuando les preguntamos por qué está aquí es porque nos da cariño porque al final ese cariño su transforma en que podemos juntar los con otros charlar e tenemos espacios donde interactuar y de ahí salen los proyecto

Voz 1995 42:33 pues ojalá todos esos proyectos tengan larga vida y ojalá que aquí secunde la semilla del amor hoy se inaugura en este depósito el Campus Científico Tecnológico Linares el billete a Linares donde algunas empresas seguro conocerán a otras surgirá esa chispa y esa llama hay vendrán en sitas que que a su vez en fin donde donde florece serán en un lugar maravilloso robótico así gerente de la Cámara de Comercio Linares muchísima suerte y enhorabuena dará muchísimo habían en la enhorabuena canario civiles

Voz 3 43:10 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 48:58 esta mañana esa barra de pan con ese poquito aceite por encima sabes ese sitio se Chorrillo que va cayendo

Voz 10 49:04 de qué me

Voz 1995 49:05 poquito de esa ese poquito de tomar madre mía que desayuno Marifé que buenos días bueno día Marifé una pausa

Voz 10 49:14 para ello

Voz 1995 49:20 tú por la mañana te haces una tostada con ese poquito de aceite sí por supuesto claro tú di diga no Marifé es la creadora de una marca de aceite de oliva virgen extra temprano que se llama quinta San José ellas ingeniera trabajó treinta años en Telefónica aún puesto bueno ahí no

Voz 46 49:38 si era bueno estaba en ingeniería y tenía a mi cargo proyecto

Voz 1995 49:42 pero con tus trienio

Voz 47 49:44 la doble tu

Voz 1995 49:50 hicimos las esta Navidad ahí no va nadie

Voz 9 49:52 tan alta dan pero en la verdad es que sí que tenían una muy buena entes pues lo dejaste todo

Voz 1995 49:58 a volver a tu tierra parte de de los olivares de la familia

Voz 46 50:01 si bueno fue un poco lo dejé y me hicieron dejarlo pero sí coincidió poco así que las circunstancias profesionales me hicieron volver a mi tierra murió mi padre y bueno que daban los Oliva allí ya me gustaba mucho el campo entonces junto con mis primos pues decidimos que podíamos tener una marca propia podíamos defender nuestro aceite y queríamos también hacer un aceite de calidad distinguir unos pues la calidad

Voz 1995 50:29 has montaba una compañía de mujeres bueno

Voz 46 50:32 es un grupo de mujeres que no llamamos mujeres extra virgen

Voz 9 50:39 el momento para para hay un momento por favor el grupo Mujeres de Linares Linares Jaén la provincia sí extra virgen extra continúa con

Voz 1995 50:57 el relato

Voz 9 50:58 bueno pues toda mujeres

Voz 46 51:01 Canales que ella tiene está muy preparada mujeres jóvenes que han decidido que queríamos que nuestro aceite se conociera en el mundo entero por calidad y que no estábamos dispuesta a seguir apostando por un aceite que no nos lo vendía eran otros los defendieran otra queríamos defenderlo nosotros sobre todo con el sino de la calidad y ahí estamos estamos luchando está mal la marca más importante a nivel mundial más premiada trabajando junta y luchando para que nuestro aceite siga conociendo el mundo entero se sigan conociendo la distinta capacidad de tenemos

Voz 1995 51:38 la la Olivas está recogido ahora