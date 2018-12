Hoy por Hoy (11/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias todas las noticias de la mañana con Antonio Martín buenos días Antonio

cadena SER Madrid

en Madrid

Voz 1275 03:08 de la capital se aplica este nivel de nuevo protocolo anticontaminación ella una primera valoración a esta medida la del vicepresidente del Gobierno madrileño Pedro Rollán han preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que siga en marcha hasta ahora

Voz 4 03:19 y ha aprovechado para arremeter contra Madrid Central no podemos felicitar al Ayuntamiento sino todo lo contrario como lo que se ha impuesto ha sido una cuestión puramente ideológica el resultado es que en todo el perímetro hay más caos hay más atascos la calidad que es estar respirando es peor no es una OPI

Voz 1762 03:38 John repito es un dato puramente estadístico

Voz 4 03:41 qué se puede comprobar en la página web del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 03:44 horno de la Comunidad ha dado luz verde a la contratación de cien nuevos maquinistas en Metro ha dicho el presidente Ángel Garrido que toman esta medida para compensar el más servicio que está dando la EMT que gestiona el Ayuntamiento de Carmena hay menos autobuses según Garrido y eso ha provocado que aumente el número de usuarios en el Metro madrileño se lo estamos contando en la cuarenta y cinco trabajadores del centro de primera acogida de menores de Hortaleza se han dado de baja en lo que llevamos de año es casi la mitad de la plantilla que atiende a estos chavales y que trabaja en situaciones de saturación de estrés de falta de medios llevan tres años denuncian sin hacer su trabajo intervención educativa

Voz 5 04:16 es pues rompe rompe crisis de depresiones Lope en riesgos físicos Cyrus ha porque alguna por por el tema de de las agresiones Popo por la lesión pero subrayó romper los nervios y romper el proyecto profesional

Voz 1275 04:33 de trabajo mandado un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que rebaje el número de plazas en este centro y los peajes de las autopistas madrileñas rescatadas por el Estado bajarán de media un treinta por ciento el año que viene a partir del quince de enero ha anunciado esta mañana el ministro de Fomento José Luis Ábalos el Gobierno central quiere impulsar con esta

Voz 3 04:48 en el uso de estas vías como alternativa nueve grados hasta ahora en el centro de la capital

S

Voz 1995 05:45 cinco minutos una hora bien los en Canarias Carmen Linares buenos días con poco nuestra anfitriona así que de gente para empezar gracias todo tu tierra

Voz 10 06:09 bueno yo doy las gracias a vosotros porque me ha permitido está otra vez mi tierra hoy con un motivo muy alegre esta hace poco por algo familiar bastante triste pero estoy pero tengo mucho amigo y me encanta me encanta venir gracias por invitarme porque yo me encanta está en tierra y apoyando siempre todo lo que pueda

Voz 1995 06:31 cuando viaja por el mundo y lo ha hecho a menudo Carmen Linares la mejor voz femenina del flamenco y punto lo hace siempre con exceso de equipaje porque lleva con ella no solamente legado de décadas de voces yate flamenco sino que además porta la obra de los mejores poetas de de su país en su apellido el nombre sociedad tú tú serías eh de Gotemburgo

Voz 2 06:54 bueno ha habido un momento con él me conocieron como el bogavante de la isla

Voz 1995 06:59 a gran mire ese es porque te doy las gracias por venir que tú tienes que aguantar Carmen tú recuerdas cuál fue el primer sitio de esta Ciudad de Linares donde tú canta este seguramente con Pertur recuerda el sitio de tu cantas públicamente

Voz 10 07:15 cantaba en mi casa en el cumpleaños de la maestra todas las acontecimiento en las navidades pero así no sitio oficial fue en la radio justamente Radio Linares que mucha gente aquí se acordará j treinta y siete

Voz 1995 07:31 hoy a los jóvenes del fondo no al igual de lo que a J

Voz 10 07:36 treinta ya nota XXXVII Radio en un programa que hacía Emilio Gijón que luego he tenido la suerte de seguir viéndolo ya no está entre nosotros Petros acuerdo que cante Mi padre es la radio claro es que era la radio era nuestra Ventana al mundo era nuestra Ventana al mundo

Voz 1995 07:52 la ira también la la ventana por la que el mundo se colaba hacia vosotros descubrió lo que hacíais gracias al trabajo en la radio fíjate qué ha cambiado mucho y has viajado qué queda de aquella Carmen de aquella a Carmen que se fue a la radio con su padre a cantar que

Voz 10 08:09 pero en aquella carta bueno yo sigo siendo una niña la verdad sigo siendo eso no hay ninguna mejor pero yo me refería a que sigo a mí te he tenido una niña están bonita no careció de muchas cosas pero hemos tenido mucho amor mucha familia mucha alegría e IES de esa niñez a mí no se me no se me olvida yo sigo viniendo a mi tierra tengo aquí familia en ir encontrarme otra vez con con lo que yo he vivido la feria ahora hacemos un Apache cada llamamos no es otro paso con Apache cada toda la familia nos reunimos una vez al año vienen Mi primo de Barcelona los a todo porque esto fue mucha gente ese fue de Linares porque no lo voy a trabajo hoy estamos todo repartido no pero nos juntamos en el campo un Apache cada uno ve a la que formamos

Voz 1995 09:08 voy a presentar porque ya le conoces bien voy a presentarte en buen amigo de este programa es un artista es periodista Juan Valderrama muy buenos días porque los Valderrama tienen mucho que ver de lo que de lo que es carmín hoy en día tiene mucho que ver tu padre cuál para si hago querer tarde así algo que de yo lo primero que tengo que decir es que si tengo la voz así que porque por fin se ha convertido en un hombre pero hasta ayer por la noche de niño de Palma que es nueva mi nombre artístico de Toni Garrido a mí me como comunica artístico que gusta mucho el niño de columpio era que me gusta como pero sí que ayer se dio muy mal decir pero cuéntanos por Carmen Linares se llama Carmen Linares porque realmente es Carmen Pacheco bueno yo creo que lo debería contar ella que es quién estuvo no era persona yo a mí me lo han contado a ver uno de los algo tuvo que ver bueno yo

Voz 10 10:14 conocía a Valderrama eran no no de mi artista favorito ha sido un grande estábamos yo iba a hacer una gira con fosforito y estábamos en el Calderón de Madrid enfrente del del Teatro Calderón estaban hablando bueno Carmen Pacheco yo iba a hacer la gira Mi nombre artístico IDC

Voz 3 10:33 ayer es que Pacheco no se no suena que yo ahora no me ha cambiado a lo mejor porque si suena

Voz 10 10:38 a Pacheco Pacheco Linares hubiera puesto pero Valderrama bueno con esa chispa dijo hombre pero Lena dice donde digo delineas dice pues ya está hombre a lo mejor hubiera sido de césped ya de la mora no me pone Carmen de Cepeda de la Mora pero Linares suena muy bien Toni no me diga que no

Voz 0081 10:57 el nombre es arrebatar arrebatada el nombre de Cannes

Voz 1995 11:00 en Linares el mercado

Voz 0081 11:03 y a mi madre también la bautizó porque mi madre ese anunciaba en los carteles como Lolita Caballero en cuanto a la contrató le dije perdone es usted demasiado hermosa para tener un nombre masculino Lolita Caballero como se demuestra de segundo apellido dice abrir dice usted se va a llamar a partir de ahora Dolores Abril

Voz 1995 11:23 siguen posa lo que se llama el branding ahora que hay empresas que es gastar millones de euros en como llamar sin el nombre a las cosas y eso ya lo hacía de padre el hombre natural el tema es que nosotros sabes Carmen con con Juan aprendemos mucho flamenco el otro día no os enseño con poco rédito a meterlo en los jaleos en el flamenco gritar bien en arte

Voz 0081 11:48 qué les llama gritar

Voz 1995 11:51 empezamos mal mira tú es el maestro algo estará haciendo mal cuando no aprendemos ayer lo intentamos y ahí no metía uno Lena su sitio no yo tengo que decir que muy mal que ayer Tom bueno es un tema de que no vamos a la los nombres que yo bailo muy bien pero no me parece oportuno

Voz 0081 12:14 dar este programa para alardear

Voz 1995 12:17 los nombres flamencos de dónde viene

Voz 0081 12:19 eso es no eso digo yo porque mira que hay géneros musicales en el mundo y a los artistas se les llaman motes nombres sobrenombres alias pero como en el flamenco creerme

Voz 1995 12:32 Nicole por ejemplo en el rock pues en Eric Clapton pero no existe esa imaginería popular por ejemplo con los animales que le pasa al flamenco con los animales

Voz 0081 12:44 pues no te Carmen bueno pues tenemos ahí de todos si tenemos el perro

Voz 1995 12:52 el canario el mochuelo el borrico el borrico alguien utiliza el nombre artístico del borrico el borrico

Voz 12 13:01 el Jerez rico caramba es una leyenda alta extraordinario no poniendo nombres precisamente Eurostar no poniendo nombres a lo mejor le llamaban el borrico por algo familiar asegura que llamaban a su abuelo ya hay categorías de todo tipo todo

Voz 0081 13:14 sí tenemos también pues bueno

Voz 1995 13:18 moluscos como a Camarón El Cigala

Voz 0081 13:21 también tenemos una categoría que

Voz 1995 13:24 lo que hay que decir la categoría ortopedia también es muy la ortopedia también

Voz 0081 13:28 destaco hay cojos está el Cojo de Málaga Enrique el Cojo señoras y señores un bailaor

Voz 1995 13:36 ojo el único género pero vamos a darle un aplauso a su memoria es como si hubiera un locutor de radio que le dirían Pepe el mudo pues

Voz 0081 13:51 tendría mucho sentido si lo hay con gente con tu equipo tenemos también es el el bizco Elciego El Tuerto bar espera vamos a los alimentos también la de comida también hay en la categoría de comida tenemos por aquí Tomatito Naranjito el pepino chocolate chocolate chocolate chocolate y luego tenemos una está el boquerón bueno mojama mojamos Akihito la gamba

Voz 1995 14:20 y los niños amigo Camarón claro pues están cefalópodos niños y niñas hay un montón de eso

Voz 0081 14:28 no lo de los niños y las niñas Carmelo sabe bien es una moda que se dio a partir de los años veinte yo creo y a todos los cantaores le ponían el niño entonces estaba la Niña de la Puebla Miño en la huerta la Niña de Antequera el Niño Ricardo y a mi padre que le quisieron poner el niño de la perla fin

Voz 1995 14:46 el niño de la perla FLI Él se negó

Voz 0081 14:49 preguntó al padre de la Niña de la Puebla quiera quién quería ponerle nombre es porque me quiere usted porque no les gusta usted Juanito Valderrama dice porque tiene usted nombre de farmacéutico

Voz 1995 15:01 bueno yo he ido a ver hoy a Valderrama unas pastillas para topten de Carmen tienes una una responsabilidad en una reconsidera contigo mismo y con lo que ya has hecho han muchos años pero tiene una responsabilidad con las nuevas generaciones ayer es cierto pudimos comprobar que es mucha la gente

Voz 3 15:24 que te invitarnos a palabras que no que te sigue que hay que hace su

Voz 1995 15:29 yo sutil tus gestos tu giros tu emoción eso es una responsabilidad muy grande sí

Voz 10 15:36 verdad es que sí porque porque si eres un poco el espejo donde donde se mira a esa gente joven también mujer ayer era un hombre no un cantaor estupendo

Voz 0081 15:46 Sebastián que cantó muy bien pero

Voz 10 15:50 pero la mujer sí la verdad es que sí se ha notado que hay una generación de mujeres que a raíz de del disco de de la antología que yo hice sobre las mujeres que habían creado los cante que habían que habían aportado todo lo que había aportado la mujer mucha ha habido una generación decanta ahora como una avalancha de cantaoras de lo que yo me alegro muchísimo sede de su espejo pues para mí es un orgullo hoy igual que yo me he mirado cuando era jovencita en otra gente puede que ahora yo sea una de las que se miran

Voz 1995 16:26 vamos a hacer un pequeño alto en el camino no se muevan de dónde están siguen escuchando y prohíbe la Cadena Ser que tenemos mucho que ofrecer todavía cardinales y con Juan Valderrama

Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 22:27 y tú no me en el alma aquí

Voz 3 22:36 yo lo mío

Voz 1 22:40 Carmen es sólo la punta titulación con Miguel

Voz 1995 22:44 durante el año pasado cuando subió en setenta y cinco años a la muerte del poeta huela dedicó un disco que tenemos en vinilo joya de arte que se llama versos versos un disco libro en el que además notaba flamenco a a muchos poemas que todavía mucha gente no conoce es Miguel Hernández Carmen el puente entre la la poesía y la música más más brillante que ha existido y además es el que mejor escritos sobre la provincia de gente

Voz 10 23:11 yo no sé si es el que mejor ha escrito pero desde luego lo que ha escrito ha tenido una repesca

Voz 1995 23:16 pero lo que he escrito sino el mejor puente entre el poema y la música

Voz 10 23:20 ah bueno para mí para mí si para mí yo creo además que los poema de Miguel Hernández tienen vivido todo lo que escribe lo ha vivido en primera persona y tienen una fuerza y una vitalidad porque parece que todo lo de Miguel Hernández triste pues si hay cosas tristes pero hay cosas muy vitales él cuando expresaba algo si expresaba amor era el más fuerte si expresaba compromiso el más fuertes expresaba vida lo más fuerte osea era muy vitalista ilesos se refleja en su poema tienen una fuerza y una intensidad que que bueno que entronca con mucho con la vitalidad del flamenco y a mí me ha resultado muy no fácil porque son nunca es fácil pero sí que me ha dado muchas pautas para para musical para hacer con un poema suyo he de llevarlo al terreno del cante

Voz 1995 24:13 hay que decir explora Juan Valderrama aquí presidente que también posee goza este himno andaluza

Voz 30 24:23 allí

Voz 1995 24:26 el libro que acompaña este verso a verso acompaña esta esta maravillosa música de Carmen Linares tiene un texto de Muñoz Molina que es de Úbeda Sabina de dónde viene Juan la Pasión de de Miguel Hernández pero esta tierra y al revés es una relación de amor

Voz 0081 24:43 bueno yo creo que la Región de Murcia donde Orihuela hay toda esa zona donde él era esa esa sequedad esa ese terreno

Voz 1995 24:52 justo

Voz 0081 24:53 influye mucho en su poesía Hay tiene mucho que ver con el paisaje género del olivo llego aquí se dio cuenta de de de un drama que existía un drama de la tierra de la gente apegada a la tierra y bueno yo creo que parte de su obra se inspiró en el jornalero la gente del campo de Jaén que una gente muy silenciosa muy sufrida que bueno que han construido una región que ahora mismo es es puntera mundial a base de esfuerzo sudor y silencio

Voz 1995 25:25 bueno el disco Volvamos al disco el disco sabré con el que es probablemente el más conocido de Hernández inglés precisamente gracias a la música por ejemplo en esta versión de Serrat

Voz 31 25:34 a la libre eh

Voz 1995 25:37 le yo la canción absolutamente imprescindible la historia de la música de este país que también ha cantado el gran Manolo García

Voz 32 25:46 va a ETA

Voz 1 25:52 vale

Voz 1995 25:54 esa canción recientemente también adquiría una nueva dimensión flamenca la voz de Miguel Poveda

Voz 1 26:00 la tercera sala que les sonaba a madera la garganta de cara

Voz 1995 26:12 M Linares

Voz 1 26:15 sangró

Voz 1995 26:19 una de las grandes canciones jamás compuestas Gustavo para la libertad pero el decano de los grandes grandes temas

Voz 10 26:30 lo que pasa que este este poema como lo hizo lo hizo Serra tan tan hizo una canción extraordinaria todo acostumbrado a eso pues la verdad es que resulta difícil y además muy valiente que en Linares ya ya sabes cómo son de valiente hecha p'alante y creo que ha sido un acierto hay que hacer si hay que hacer otra música

Voz 1995 26:52 estar siempre será diferente pero

Voz 10 26:55 hemos aportado este este otro por bulería es como por bulería lenta hemos aportado estará está ese tema que lo lo compuso Pablo Suárez El pianista que que viene con nosotros y me parecía más interesante hacer una nueva que volver a recrear la de Serra que esa ya en mítica

Voz 1995 27:17 Juan tiene el flamenco como bien decía Carmen mucho que ver con esa forma tan intensa de vivirlo todos y todos la la tristeza lo más triste de que la soledad la soledad más más temiendo hay mucho desgarro

Voz 0081 27:30 lo que estamos es bueno es una música que es capaz de de de sacar de melodías aparentemente sencilla las cantan flamenco yo no sé qué es lo que ocurre que proceso tiene lugar encuentra caminos en esa melodía que nadie más en el mundo puede encontrar la grabación flamenca y no no vuelve a sonar igual cuando un flamenco versiona diversión ha con acierto una canción normalmente la versión flamenca se come a todas las demás

Voz 1995 27:58 de hecho cuando dicho flamenco el sueco a da un respingo consistente al leído no pero la relación engarza All hay hay agua eso como se dice ole ole ole muy está con agua y fuego que son las dos cosas relatos los dos jaleo que letal pero la relación poesía flamenco existe poesía imposible de flamenco o que lo hace difícil poner mi grano de seguir el diccionarios parejos claro

Voz 3 28:38 hombre existen simplemente uno tiende

Voz 7 28:41 el flamenco es imposible hundido la cuando hay un poema que es más difícil ya entrada la labor del compositor es compositora crea una música

Voz 3 28:55 que al paraíso ha habido con eso grandes polémicas

Voz 0081 28:57 flamenco porque había un artista que defendía que un soneto era imposible cantarlo por bulería

Voz 1995 29:03 sea llego Cabrero José se enteró Festival lírico yo voy a demostrar que eso sí es posible y lo voy a cantar lo canto y a partir de entonces se han hecho muchos sonetos

Voz 10 29:16 claro que si tú crea una música especial para eso pero la mete en ese ritmo es perfectamente válido lo que ya es más difíciles en encajarlo en un cante clásico y la medida no cuadra Easy el carácter del poema no son el carácter del cante entonces pero por eso hay

Voz 1995 29:33 a los compositores maravilloso de flamenco que Carmona déjame volver a ti porque por ejemplo ahora estos días el círculo andaluz de peñas flamencas de gente está rindiendo un homenaje con varios espectáculos en las distintas peñas de la provincia

Voz 10 29:48 bueno a mí en este caso me hace mucha ilusión que que el ciclo digamos esté dedicado a mí claro o yo soy de la tierra y me hace muchísima ilusión y sobre todo que haya mucho los espectáculos de flamenco donde dan cabida a toda la gente joven que hay que necesitan cantar subirse al escenario proyectarse entonces que haya esos proyecto me encanta ese ha dedicado este año a mí osea dedicaba a otro pero por favor que sigan haciendo

Voz 1995 30:17 hay mucha gente joven aquí atrás al fondo los los jóvenes o la millennials os gusta el flamenco sí han contestado aquí ustedes también son muy jóvenes nada claro me refería a los más jóvenes del fondo os gusta el flamenco no vamos a hablar de Rosalía porque ya entramos entonces en otro territorio sobre si la apropiación no vamos a dejarlo estar en cualquier caso me gustaría mucho sí tiene que ver fíjate con con un mensaje muy claro que todos dejado siempre cómo evolucionó la mujer el flamenco en estas últimas décadas que tú conoces bien porque lo conoce bien a través de de de su familia pero cómo ha evolucionado el papel de la mujer el flamenco en los últimos años cambió

Voz 10 31:03 muchísimo porque bueno es primero que la mujer ahora tiene libertad puede dedicarse a lo que quiera en este caso al cante pues están hablando del del cante y ahí canto ahora que salen de su casa no tienen que ir acompañada de su madre o de su padre ya saben valerse por sí mismas sola no pasa nada eso ya eh otra historia y luego además en cuanto a la música eh claro hay que tener una referencia una base de cante para aprender exacto Universidad pero luego hay más libertad para proyectar tu propia tu propio trabajo para parábola las para hacer tener tu tu personalidad cantando y hacer lo que tú quieras dentro de esa de esa base de que impide que no no haga un escalafón Cio claro con con el cante pero pero tú tienes tu tiene una base la mujer puede hacer sus propias creaciones eso es muy bonito porque son vamos a ser más auténtica todavía así

Voz 1995 32:05 todavía si cabe Carmen Linares es uno de los orgullos esta tierra una tierra de grandes artistas estaba ahí enfrente del museo Rafal

Voz 3 32:11 no sé si también tienes aquí lo tuyo

Voz 1995 32:16 fantástica luego luego nos vamos a dar una vuelta con el sueco el boxeo vale por favor por favor que eso que además vamos a hacer una de vista tu llorando solamente utilizando frases de Rafael esto es un escándalo puede ser Miguel

Voz 2 32:31 noche repetir lo de este es un escándalo

Voz 1995 32:34 bueno a lo que vamos Carmen Linares Juan tú no te vayas quédate con nosotros eh el resto de esta ahora Carmen Linares un verdadero orgullo de esta tierra un placer siempre verte escucharte compartir algo de tu salir de tu sabiduría recuerden que verso a verso de su último trabajo donde canta Miguel Hernández Carmen Pacheco Carmen Linares un verdadero placer gracias gracias atada

Voz 34 33:04 el Dioni mía mía vendimia anilla en la vendimia

Voz 1995 38:52 vamos a ver si soy capaz de contar bien la historia de Pilar vista usted nerviosa Pilar todo eso

Voz 3 38:59 más que yo no o no que contra esta gente delante en diré a veces

Voz 1995 39:07 a ver Pilar Peral todo Berrocal una joven emprendedora del noventa y dos años tres no XXIII seguiría vivo cumplió pero ya sí voy a empezar otra Pilar Peralta Berrocal una joven emprendedora del noventa y tres años linense de adopción cuánto tiempo llevas

Voz 3 39:29 pues me vine

Voz 1995 39:33 bueno ya de adopción dado tema de aquí que yo ya lo tengo en mi alma vale entonces se de adopción sevillana de origen quién hasta su jubilación ha estado al frente de una farmacia de su formación

Voz 3 39:47 yo yo quisiera no me no terminó

Voz 1995 39:50 para corregir en el sitio

Voz 3 39:52 le que soy socia fundadora de la Peña Carmen Linares de socia fundadora eh

Voz 1995 40:07 que no no no es que no tengo ni idea así que lo nervios me lleva vale voy a empezar otra vez vale venga perdón Pilar Peralta Berrocal joven emprendedora de noventa y tres castañas fundadora de la Peña Carmen Linares esa Clean harén ser adopción sevillana Irán quien hasta ahora ya termino vale quién hasta su jubilación ha estado al frente de su farmacia cuyo desempeño la llevado a ser reconocida este año por la Cámara de Comercio Linares como el premio a la Mejor Trayectoria Empresarial

Voz 14 40:38 un aplauso fuerte Farah

Voz 11 40:44 claro está que ser mujer

Voz 1995 40:47 Eric ser empresaria es relativamente sencillo difícil a dos cosas ser empresario empresario pero en su época cuando estoy aquí deciden

Voz 1 40:56 es una una farmacia es muy muy muy difícil

Voz 1995 41:01 lo consigue pongamos por poner el contexto usted en qué año acaba la carrera

Voz 3 41:05 de cincuenta y dos

Voz 1995 41:07 tiene dos a causa de la crearán cuantas compañeras tenía usted incluso

Voz 3 41:11 bueno la verdad es que bueno compañeras muy poca porque es la ola estamos cuatro cinco

Voz 1995 41:16 cuatro-cinco declarados cuántos había

Voz 3 41:19 pues entonces estaríamos cuarenta en la ONU

Voz 1995 41:21 sin más de todas esas compañeras cuántas se atrevieron a dar un paso adelante y montar su propio

Voz 3 41:28 la mayoría así porque toda eran de pueblos de la provincia de Sevilla que su padre tenía en farmacia y querían ellas continua estudiaba en la carrera por contar

Voz 1995 41:37 la localidad

Voz 3 41:40 de empresas padre yo hicieron que cero su casoplón

Voz 1995 41:42 ya

Voz 3 41:44 prefiero mi caso debe o no mi caso que yo me casé con un farmacéutico de Linares que lo conocí en Granada José Rodríguez Caro yo me haré hitos aquí pusimos la farmacia ahí la formación yo

Voz 1995 41:58 una cada uno cada semana en la que esto es un vuestros está muy bien visto ustedes hacían digo yo que Pilar tiene el premio por algo será ustedes yacían competencia

Voz 3 42:07 el otro buenos pero sí porque claro hablamos de una época donde los las fórmulas magistrales ustedes detrás de la robótica así si usted se hacía mucha fórmulas magistrales mucha habrá ya sabes

Voz 1995 42:23 sea mejor que la competencia es decir su marido

Voz 3 42:25 eso les digo que la verdad que la futura magistrales simplemente hacia mi marido

Voz 1995 42:30 osea que cimas de la ciudad de él

Voz 3 42:37 yo quería cinco chico chiquillo

Voz 1995 42:41 no lo cuente no lo cuente quedando el premio a la mejor empresaria de araña

Voz 3 42:45 ya allí siempre al pie del cañón pero la fórmula no la hacía yo como

Voz 1995 42:49 envió este esta ciudad porque claro antes en Irak como Linares las fuerzas vivas va usted era una de las fuerzas vivas la boticario de de la ciudad

Voz 3 42:58 bueno a mi amada había dado te había aproximadamente tres mujeres lo de no eran todo hombre era sin embargo las mujeres hemos pedido a la lo hemos podido la hombre ahora estamos muchísimas más muere con farmacia que hombre hoy en día

Voz 1995 43:12 diga pero antes cómo cómo ha evolucionado la ciudad proyecta visto entrar en su formato

Voz 3 43:15 el Palacio da que Libia es decir yo cuando llega aquí esto a mí me dijeron que venía a la antesala del cielo cuando se enteraron que yo venía Linares fue la antesala de deshielo me dieron

Voz 1995 43:25 pero eso cómo va a ser un padre

Voz 3 43:28 es un amigo de una amiga mía medirse hoy te validar efectivamente Linares era la antesala del cero por lo menos para mí Rabat y luego pues aquella ha venido

Voz 40 43:40 para hoy y ahora vamos

Voz 1995 43:42 me atrae dennos recuperado arriba a una cosa Pilar usted ha visto la evolución de la sociedad española que sólo cuentan bien Cuéntame chacolí pizza Cuéntame ya estaba Pilar allí la farmacia usted por ejemplo déjeme preguntarle ni usted vendía preservativos

Voz 3 43:59 pues no lo vendía mira no lo vendía no no porque soy creyente y no me apetecía Vendée entonces en aquella época he ahora así todo lo que haya cuando

Voz 1995 44:14 cómo vamos cambiando y como hombre bueno pero promete Pilar es buen ejemplo de la evolución de la sociedad española y ahora qué

Voz 3 44:23 da paso a abeja usted la formación a su hijo estoy estamos los dos todo lo propietario

Voz 1995 44:29 me asusté está jubilado pero yo Chet pero ya todos

Voz 3 44:31 copropietaria de la isla el chiquillo cuántos años tiene ya el chiquillo cincuenta apunta maneras Tino genio que quiere apoyar la juventud apoyo versión que no pelar una pregunta usted entonces con los sector de Henares capaz de identificarlos por sus fallos por ejemplo aquí viene el el de tensión alta con su mujer Kathleen siempre resfriados pero hay mucha farmacia eliminar

Voz 1995 45:10 pero la suya era una una muy presente y usted ha visto también como la sociedad española tiene otros males portero tenemos muchos problemas que antes no tenía y tomamos cosas que antes no sabíamos ni que existía en la enfermedad para lo que el remedio es existe ahora estamos diría que estamos mejor o peor que en la cincuenta y cinco que se abrió la farmacia esta más blanda desde el punto de dicha farmacéutico el punto de vista del público de de que usted quiera Pilar cómo va a contestar el les de la gana lo que

Voz 3 45:39 desde el punto de vista farmacéutico está mucho más cómodo porque ahora ya no se hace fórmula no no hay que calentarse la cabeza en nada antes había que vende hasta el bicarbonato lo vendían a granel había que empezar a veces la destilada El halcón que vendiendo también a granel saque era mucho a una comunidad que vienen con mucha danza

Voz 1995 46:07 a mí me ha convencido popular yo como voy a discutir dice eso eso Obama Pilar es empresaria estar céltica abrió su farmacia en esta ciudad en el año cincuenta y cinco haciendo competencia en la de su marido que era el catálogo la fórmula magistral esto donde la funda lo más importante que fundadora de la P

Voz 3 46:26 Doña Carmen Linares mujer tampoco lo más importante lo más importante ha tenido una es la Peña tenemos una clase de palillo de Castelló en la que les decía usted Karim sería lo decía un palillo todos los días pues no todos día en semana y tocando los palillos cundía por pedir un favor

Voz 1995 46:45 no se pueden llevar al sueco a ver si aprende algo de

Voz 11 46:53 no puedo vivir en una campaña muy abierta

Voz 2 46:55 los Donatella yo sólo quiero un buen consejo de salud a que es verdad que hay que tomar vino

Voz 1995 47:00 los días votó competir siempre prevalece eh prudencia por dos días el ayer noche no se llama Tom calen prudencia a su primo pilares usted un ejemplo de de muchas cosas y por eso la Cámara de Comercio Linares le han dado premio pero eso no lleva dinero el premio honorífico Pellegrini ha bueno de miles de euros ahí dentro

Voz 3 47:31 sí

Voz 1995 47:32 premiada a su trayectoria desde el año cincuenta y cinco y sigue en activo copropietaria porque todavía va a la farmacia

Voz 3 47:37 me bajó porque lo tengo en la misma casa hay ingresos cae me sirve de distracción hola pues me bajo

Voz 1995 47:44 tendrá el Esteban una gana también

Voz 3 47:46 aquí en nuestra

Voz 41 47:49 de un aplauso fuerte para Pilar

Voz 3 47:56 hoy por hoy con Toni Garrido pues nada

en piel las redes sociales Twitter arroba Hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 1995 53:09 tenemos pocas certezas en esta vida la tierra es redonda la palabra sólo se acentúa cuando toca diga lo que diga la RAE Hinault hay un aceite de oliva como el de Jaén

Voz 1 53:18 más que hoy yo

Voz 1995 53:23 cómo no vamos a dar una vuelta por el bus pero nos preguntamos querido público solamente conocemos bien el aceite como mucho y dolor pero conocemos bien el aceite tanto por cierto Juan va a estar actuando el Úbeda en el teatro Safar el próximo día veintitrés de diciembre con la Sinfónica de Úbeda la has estará de queremos vale vale chafa en el teatro siempre el próximo veintitrés de diciembre a las siete de la tarde es una hora buenísima porque el hoy a las nueve y media asta recogió en es verdad que si no el aceite del IVA damos a ver yo en mi casa pues es orígenes se usaba para todo que había que hidratarse las manos Aceite de oliva que había que de maquillarse aceite de oliva

Voz 0081 54:08 la mi padre lo usa para para engrasar para

Voz 1995 54:11 el ubicar su escopeta la escopeta se tenían algo algo ver porque le gustaba cazar deja déjame que sea porque yo creo que estamos rodeados gente que valora mucho el aceite pero el sabemos si realmente sabe mucho de él que hemos buscado en esta pausa voluntarios hemos encontrado a Paqui verdad Paqui póngase usted que sino no hay mucha gente que entre los miles de personas que nos rodean Paqui qué tal muy buenos días

Voz 3 54:36 usted sabe bien de aceite no sé qué de los demás

Voz 1995 54:42 pues entonces ya les digo que se ha presentado voluntaria al concurso

Voz 3 54:46 poca primera pregunta

Voz 1995 54:49 cuál es la diferencia entre un aceite de oliva virgen extra a unos refinado Paqui le voy a dar tres opciones vale a el virgen extra es mejor porque ningún aro Mamet sabor o proceso ha distorsionado la calidad de las de las aceitunas ve el refinados mejor porque tiene menor producción de ácidos grasos esenciales como la fe los Olivos el virgen extra fueron fecundados por una paloma

Voz 22 55:11 qué barbaridad no

Voz 1995 55:16 correcto esto es mejor porque ningún aroma sabor proceso distorsionado a calidad de las aceitunas muy muy bien que por cierto es usted me dicen la fundadora cuántas peñas Carmen Linares haya aquí aquí en España no hay nada más que la nuestra la que era la suya vale que es la de Pilar también sí

Voz 2 55:36 es que yo he trabajado con ella en la farmacia auxiliar suya durante vamos desde que tenía dieciocho años hasta que me Jubera