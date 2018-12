Hoy por Hoy (11/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:11 por qué tal buenos días casi todo sigue situado en torno a la crisis de Cataluña la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo acaba de subrayar que el Ejecutivo mantiene nunca pensó hacer otra cosa la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona previsto para el día veinte

Voz 3 00:24 el ministro Ábalos ha dejado muy clara cuál es la propuesta del Gobierno la intención del Gobierno y la realidad que viviremos esperamos que con total naturalidad el día veintiuno en Barcelona somos el Gobierno también de Cataluña Barcelona es una gran ciudad España estaremos allí para sacar adelante como en Sevilla problemas del orden del día que teníamos previsto alguna cuestión que estará relativa también a Cataluña pero esto es así no se va a modificar de ningún al Alavés

Voz 1018 00:57 se refería a la vicepresidenta lo que a primera hora apuntó el ministro Ábalos que eso además número tres del PSOE cuando dejó en el aire en la celebración de ese consejo en Barcelona y que después tuvo que matizar

Voz 4 01:07 hay que valorar si las cosas se hacen para bien consiguen un resultado

Voz 1995 01:10 positiva

Voz 4 01:11 si no lo consiguen ni tampoco acabo de entender en ningún empecinamiento

Voz 1018 01:15 bueno pues minutos después eh Avalos matizó esas frases se mantiene

Voz 5 01:19 exactamente no se mantiene yo lo que he dicho es que las cosas se hacen para bien

Voz 1018 01:25 bueno pues previamente fuentes de Moncloa que han apuntado que el Gobierno no se había planteado en ningún caso alterar la celebración de ese consejo pese a las nuevas tensiones con Torra por el bloqueo de la AP siete el pasado fin de semana por parte de los llamados Comités de Defensa de la República sin intervención de los Mossos d'Esquadra el diputado del P D K Ferran Bel ha dicho que la celebración de ese consejo en Barcelona no ayuda

Voz 6 01:46 consejo de Ministros es libre de decidir cualquier situación yo creo que forzar las situaciones no es no es adecuado pero en todo caso eso le corresponde al Consejo de Ministros a mí la propuesta el señor Ábalos me parecía un poco más sensata en estos en estos momentos

Voz 1018 02:06 esta atribuido al mismo Gobierno catalán sabremos a partir de la una de la tarde que respuesta oficial será desde el Palau a las tres cartas remitidas desde el Gobierno central ante la dejación de funciones y la posibilidad de enviar a cuatrocientos agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad asuntos que planean sobre la reunión de la Mesa del Parlament donde está Pau rumbo la Pau

Voz 0225 02:27 hola buenos días muchas dudas muchas preguntas sobre el tapete y pocas respuestas de momento los dos focos como dices serán uno la rueda de prensa del guber en prevista para dentro más o menos de una hora y media y también la reunión de la Mesa y de la Junta del Parlament ahora mismo en marcha que sea una reunión de trámite para simplemente gestionar

Voz 1915 02:44 los el contenido de los dos plenos en el Parlament que quedan

Voz 0225 02:47 hasta fin de año optar daremos por tanto un poco en resolver las dudas lo último que conocíamos ahora escuchábamos la voz de Ferran Bel del sector más pragmático de por parte del Govern lo último que conocíamos que no estaban dispuestos a reunirse con el Gobierno central en un tono que no fuera el de una reunión bilateral

Voz 1018 03:05 hora doce y tres minutos precisamente la policía autonómica de Cataluña los Mossos d'Esquadra desarrollan desde primera hora una macro operación contra el narcotráfico participan unos seiscientos agentes según despliegue que incluye registros en viviendas y locales y entorno a una treintena de arrestos en la comisaría de Les Corts está nuestro compañero de El Prat

Voz 7 03:25 este es el último balance de detenidos que conocemos hasta ahora insistimos es provisional porque la operación sigue en marcha y no se descartan más detenciones algunos registros ya han terminado aunque conocemos muy pocos detalles de este operativo a esta hora está prevista una rueda de prensa de la policía catalana para que dé más detalles de este operativo recordemos una macrooperación que ha empezado antes de las seis de la mañana con treinta y siete puntos de registro en ello han participado seiscientos agentes entre ellos el Grupo Especial de Intervención de los Mossos y el helicóptero de la policía catalana que ha coordinado el dispositivo desde el aire gracias sí puede sonar a tópico eso de carabina

Voz 1018 04:01 hace menos niños en nuestro país pero es que la realidades testaruda el dato estadístico oficial de hoy resulta especialmente contundente en la primera mitad de este año se registró la cifra más baja de toda la serie histórica que se remonta al año mil novecientos cuarenta y uno en plena posguerra no llega ni a ciento ochenta mil el número de nacimientos pero es que además no queremos ser macabros en ese mismo periodo aumenta el número de defunciones medio eludir durante el primer semestre falló

Voz 0259 04:24 hicieron doscientos veintiséis mil personas un dos por ciento más que en el mismo periodo del año anterior debido a la alta mortalidad concretamente del mes de enero según el INE entre enero y junio murieron muchos más de los que nacieron cuarenta y seis mil es el crecimiento vegetativo con saldo negativo es decir pérdida de población más importante de los últimos años en este semestre la natalidad en España Cai como dices al nivel más bajo desde mil novecientos cuarenta y uno de enero a junio nacieron apenas ciento ochenta mil bebés muy lejos por ejemplo de los más de doscientos treinta mil de dos mil once el número de nacimientos bajó casi un seis por ciento con respecto al año pasado también el número de matrimonios cae en la misma proporción más o menos

Voz 1915 05:10 todavía con Toñi Fernández Isabel Quintana Theresa May inicia hoy una gira exprés con varias reuniones entre otros severa con Merkel y con los presidentes de la Comisión y el Consejo busca mejorar el acuerdo del Brexit a la desesperada aunque Bruselas advierte de que el actual es el único posible

Voz 0824 05:25 lo cuenta en la SER la cúpula de la llamada policía patriótica fue la que firmó el uso de fondos reservados para destruir documentos de Bárcenas que probaban la caja b del PP así aparece en la documentación clasificada que llegará al juzgado que investiga la Operación Kitchen

Voz 1915 05:37 ella libera en Huelva una menor embarazada vendida por sus padres una familia rumana por ocho mil euros para una boda los progenitores que han sido detenidos denunciaron falso por secuestro de la menor con la intención de recuperarla venderla a otro hombre más las adinerado protesta de médicos en Galicia ante el Parlamento autonómico contra la precariedad del sistema público sanitario se produce el mismo día en el que han presentado su dimisión el ochenta por ciento de los jefes de atención primaria en Vigo en protesta por los recortes y la sobrecarga de trabajo Fomento va a bajar un treinta por ciento de media el peaje que las autopistas rescatadas por el estado a partir del quinto once de enero el ministro Ábalos ha asegurado que la medida pretende impulsar el uso de estas vías y una mayor recaudación Madrid aplicará mañana por primera vez el escenario dos del nuevo protocolo anticontaminación los coches sin etiqueta ambiental de la DGT no podrán circular por la M treinta ni por la zona interior de sabía sólo los vehículos eco y los de cero emisiones podrán aparcar en el centro de la ciudad y últimos partidos de la fase de grupos en la Champions esta noche el Barcelona recibe al Tottenham y el Atlético de Madrid visita al Brujas con el primer puesto del grupo en juego cuestiones

Voz 1018 06:41 esto es algo de lo que podemos contar por ahora Marcos

Voz 1995 06:43 tengo eh que tienes novela Feito y eso que me perdiste

Voz 1018 06:48 sabes claro luego la gente se lo cree

Voz 1995 06:51 lo que de verdad recoges venga habrá una cosa callamos seguimos

Voz 1 06:59 hoy por hoy hora doce

Voz 8 07:02 en la Cadena Ser

Voz 2 07:06 titula hoy

Voz 1995 07:08 Antoni Garrido es verdad que luego nunca llevamos nada Marcos que es lo que se llama La magia de la radio nunca del esta vez le voy a llevar bueno en Amsterdam tienen el Museo Van

Voz 9 07:19 yo en París el museo

Voz 2 07:23 el Linares

Voz 1995 07:24 tenemos el Museo de Rafael

Voz 10 07:28 sí

Voz 1995 07:32 siempre se ha comportado como un embajador de su tierra por todo el mundo y en el propósito que es el inicio en el que los encontramos que dirigió el siglo XVIII situado en el centro la ciudad se encuentra un museo dedicado al cantante cuenta con más de cuatrocientas piezas y documentos del artista todo está ahora mismo pululando por esa salas Tondo que estas viendo el abismo

Voz 11 07:53 bueno es es todo un escándalo sexual yo no soy aquel por este suceso

Voz 1995 08:02 si sigue así no va a ser toda una noche te lo garantiza vale creo bueno que estas viendo cómo cómo es ese museo por Delta

Voz 11 08:14 pues es algo

Voz 2 08:17 sabes Koi que bien TUI hemos visita

Voz 11 08:19 dado puntos varios museos de artistas esto es uno de los mejores del sentido porque retrata de su infancia e ir hasta donde está ahora no este emblemático cantante que acta más grande de España de todos los tiempos es fascinante verlo documentado en la forma que han hecho aquí en el sentido que aquí podemos ver la ropa los carteles los cortes de pelo

Voz 1995 08:47 lo que no ha cambiado tanto en el algo de lo que vamos a desvelar al son que siga hablando solo mientras yo hablo con Pepa García que es la guía turística el museo Rafael porque lo cuenta muy bien pero cuenta muy largo

Voz 2 08:57 bienvenida Pétain emplazó a mucha gracia casa tras

Voz 1995 09:06 de este museo lleváis ya siete años abiertos inauguró el once de marzo de dos mil once coincide

Voz 2 09:12 está contando con Retrato de toda la carrera de la artista

Voz 12 09:16 sí la verdad es que sí es un retrato completo de toda su trayectoria profesional aunque el Museo cómo no sé si lo lo está viendo así pero el museo en un museo muy activo porque Rafael continúa e entregando no Setién donó a su ciudad natal objeto premios que todavía bueno no paran de darle y además como si en activo a él también pues hoy por ejemplo ayer estrenó su disco recién fónico en

Voz 2 09:45 tres Sinfonía el disco nuevo

Voz 12 09:48 tendrá que venir también al museo tenemos una vitrina con todos los discos que ha publicado en francés

Voz 1995 09:53 tú perdón es una pregunta maravilloso fantaseoso perdió estas todo el día escuchando su música

Voz 12 09:58 yo le oigo bastante sí sí porque

Voz 2 10:01 pero normalmente estamos en la parte de abajo

Voz 12 10:03 en la parte de arriba también se oye

Voz 2 10:06 incluso a veces por la escalera y me encanta pero todo el día todo el día no no da gusto y lo siempre

Voz 1995 10:12 Pepa todo el día con el escándalo cargarlo

Voz 12 10:15 no siempre la misma canción son mucha haya además son toda estupenda vamos yo creo que es maravilloso escuchar a Rafael creó una ventaja que tenemos

Voz 1995 10:24 pero hay un seguro Galgo si una maravillosa algo museo sueco no digas esas cosas que piensas podemos encontrar dentro del museo la la para ti la más preciada presa más valiosa

Voz 12 10:38 la más valiosa El Disco de Uranio Rafael tiene muchísimos premio reconocimiento de todo el mundo de clubes de fan de bueno por supuesto de casas dedico oí ideal ciudades incluso llave de distintas ciudades pero el Disco de Uranio es uno de los más bueno es el más importante en el museo porque solamente hay entre artistas en el mundo que lo tienen

Voz 2 11:00 Michael Jackson Queen Queen y Rafael Rafael en todo el mundo no presiona son Michael Jackson y está ahí el disco está ahí el original si todo lo que

Voz 12 11:12 Nemo hay original suyo que no lo hace

Voz 2 11:15 de forma totalmente es interesada

Voz 1995 11:17 vale es una visita como es interactiva yo puedo darle botones y salen cosas echarle contando contando

Voz 12 11:24 tenemos una tablet también para ver el museo que es complementaria ahí lo que se bien pues son lo más de cuatrocientos objetos que no ha cedido de forma como digo desinteresada ya que a él ha colaborado también en en cómo hacer la museografía incluso a veces por década empieza con su niña como estaba contando todo muy bien y luego va por toda su década los años sesenta setenta hasta llegar a a la época actual

Voz 1995 11:48 viene mucha gente de todas partes del mundo me han dicho que vienen muchos rusos

Voz 2 11:51 sí muchísimo de la antigua Unión Soviética ruso bielorruso de Georgia también de Azerbayán debieron todo lo que es la antigua Unión Soviética yo solamente se decir es pasiva así dando la grasa

Voz 12 12:10 ya de de que hayan venido a Linares sólamente exclusivamente para ver el museo Rafael

Voz 1995 12:15 el también sirve para hablar sobre la acción política en este país que es pasivas en el museo sí ha sido Álvaro abucheos a sigues hay que estar en qué

Voz 2 12:26 árbitro sueco visto tanto sueco o bien también nórdicos de allí dos

Voz 12 12:32 también de Dinamarca Finlandia sí metido de de más de setenta países de todo el mundo de los cinco continentes entonces bueno visitante e es que Rafael conocido internacionalmente

Voz 1995 12:46 pues ayer este no Rising fónico en en Cádiz y nosotros estamos en su museo Pepa muchísimas gracias

Pepa muchísimas gracias

Voz 25 19:54 en la Cadena SER Hoy por hoy