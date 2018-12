Hoy por Hoy (12/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días ni una Navidad sin su sobre salto mortal esta parece la tristísima condena de Europa en los últimos años y esa condena ha vuelto a golpear a Francia que despierta hoy en máxima alerta antiterrorista unos trescientos cincuenta agentes de la Policía están desplegados en la ciudad de Estrasburgo que está en la frontera con Alemania para tratar de capturar al hombre que anoche abrió fuego en un mercadillo navideño hay tres muertos once heridos cinco de ellos en estado crítico lo ha confirmado esta madrugada el ministro del Interior Christophe Castañer que ha dado algunos detalles sobre el hombre de veintinueve años al que insisto todavía están buscando

Voz 3 01:05 cuando se destacó a provoco puede porque que secundarán

Voz 1727 01:11 tiene antecedentes por delitos comunes tanto en Francia como en Alemania ha dicho el ministro del Interior pero ya había cumplido las penas correspondientes horas antes la prefectura había dicho que estaba bajo vigilancia por radicalización

Voz 4 01:25 Messi Henry y qué fácil es que esté vamos

Voz 1727 01:29 los testigos contaba en la tele el miedo que ha pasado al enterarse de que se trataba de un atentado que la gente corría y que la policía les pedía que buscaran refugio el pleno del Parlamento Europeo estaba reunido allí en Estrasburgo a esa hora los eurodiputados han estado retenidos por seguridad dentro hasta pasadas las dos de la madrugada y también de esta noche la justicia canadiense ha puesto en libertad bajo fianza la heredera de la compañía de móviles Huawei lo hace por razones médicas dice y sólo horas después de que China arrestara a un diplomático canadiense así comienza el miércoles doce de diciembre en el que además de mirar a Estrasburgo aquí en España tendremos que estar muy atentos al Congreso de los Diputados porque el presidente Pedro Sánchez comparece a petición de los grupos para hablar de Cataluña Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:22 buenos días interesa el tono que use tanto el presidente como la oposición y también los grupos independentistas Quim Torra rompió anoche su silencio tras su llamamiento abrazar la vía eslovena rectifica Torra dice que el proceso siempre será pacífico pero culpa a los demás intente impulsa honrada y quise dice que intenta imponer un relato ficticio de violencia de descontrol para justificar una nueva intervención de Catalunya

Voz 1727 02:43 en Andalucía fuentes populares le cuentan a la SER quedan por encarrilado ya el acuerdo con Ciudadanos tras la primera reunión formal ayer

Voz 0027 02:51 las dos formaciones apuestan por un gobierno de coalición en el PP dan por hecho que la presidente del Parlamento irá para los de Ribera mientras que la de la Junta será para el popular Moreno Bonilla

Voz 1727 02:59 el juez que investiga el caso Villarejo renuncia al puesto Diego De Gea que estaba en comisión de servicio como juez de refuerzo alega razones personales pero son conocidos sus choques con la Fiscalía el instructor dejó en libertad bajo fianza a varios de los detenidos en contra de la opinión de Anticorrupción ya la crisis económica y a la política asumen una más la demográfica desde la posguerra civil no se habían registrado tantas muertes y tan pocos nacimientos como este año en España

Voz 0027 03:30 en el primer semestre han muerto doscientos veintiséis mil personas y sólo nacidos ciento setenta y nueve mil el resultado es que la población en España ha disminuido en cuarenta y seis mil personas una cifra que luego compensa la llegada de inmigrantes

Voz 1727 03:42 sí están en Madrid sepan que hoy la contaminación provoca que más de un millón de vehículos de coches no puedan circular por la almendra central de la ciudad incluida la M30 hasta

Voz 0027 03:51 ha activado ahora mismo el escenario dos del nuevo protocolo anti polución prohibe circular en esa zona a todos los coches gasolina matriculados antes del año dos mil a todos los diésel ante

Voz 4 04:00 en dos mil seis y a todas las motos previas a dos mil tres

Voz 1727 04:06 bueno pues el tiempo no va a ayudar a limpiar la atmósfera Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:11 buenos días hoy será la jornada con mayor inversión térmica poca ventilación vamos a tener de manera que en zonas urbanas e industriales donde las concentraciones de contaminantes ya son importantes hoy no va a mejorar ni mucho menos tendremos que esperar a mañana cuando la lluvia y el viento harán que aire ese ventila mucho más en la mayor parte del país aumentó hoy nieblas persistentes con poco sol en el Guadalquivir el Duero el Tajo alcanzando también gran parte de la Comunidad de Madrid aquí con frío todo el día más sólo en el resto del país máximas cercanas a los veinte grados en el sureste de la Península superando los en Canarias innobles activas a partir de esta tarde y sobre todo la próxima noche en Galicia lluvia que como decíamos mañana se extenderá a prácticamente toda la Península y Baleares

Voz 1727 04:56 en los que dan los deportes Sampe buenos días buenos días Pepa El Atlético pasa como segundo de grupo a los octavos de la

Voz 1161 05:02 Liga de Campeones de empate a cero en su visita al Brujas y la victoria cero dos del Dortmund en Mónaco de Almunia Atlético terminan con trece puntos los alemanes por delante de Brujas estará en la Europa League el grupo B el Barça empataba uno con en el Camp Nou Can gol de de en el empate les vale a los ingleses para seguir en Champions como segundo por el pinchazo del Inter que empataba uno en casa con el PSV los italianos irán por tanto a la Europa League pasan también en el CEP pese ello primero y Liverpool segundo el Nápoles ahora a la Europa League y en el de primero Oporto segundos al que Galatasaray a la Europa League

Voz 1727 06:09 todo puede ser siempre peor claro pero es difícil empezar peor un día te con otro atentado terrorista en Francia menos mal que lo hacemos con los planetas que nos encantan Danny De la Fuente buenos días buenos días Pepa y menos mal que nos van a acompañar esta mañana Mariola Urrea Luis Alegre y Teodoro León Gross para seguir en directo ese pleno sobre Cataluña en el Congreso

Voz 0456 06:29 a partir de las nueve de las ocho en Canarias tenemos de todo

Voz 5 06:32 tú ofreceremos alternativas nosotros no podemos

Voz 4 06:34 dejar de hacer iniciativas atacar al presidente del Gobierno siempre hay alternativas rebajar los ánimos de inflamar y apostar por el diálogo y ese es nuestro empeño

Voz 0456 06:47 una hora después llegar Toni Garrido con la psicóloga Elena Sorribas para abordar uno de los males de nuestra sociedad la impuntualidad porque tanta gente llega tarde siempre a todos lados y además a las puertas de la Navidad Juan Llorca llega cargado de dulce

Voz 6 07:02 quieren un pólvora rampa pitado

Voz 0456 07:05 buenos días a todos sino con Leticia Sabater sino con este cumpleaños total de los planetas veinte años cumple una semana en el motor de un autobús el disco del que forma parte este tema que hoy vamos a recordar antes de despedir el programa con Jota y Florent el núcleo duro del grupo

Voz 7 07:23 a ver qué

Voz 0456 07:32 sólo me queda anunciarles una entrevista a las once a las diez en Canarias con Emilio Martínez Lázaro que nos presenta nueva comedia Mi amor perdidos se llama con Dani Rovira de nuevo y con Michelle Jenner a la hora por cierto a la que vamos a conocer en directo con María Guerra la lista de nominados a los próximos Premios Goya

Voz 1727 08:11 tomen nota además de escuchar sus impresiones tras el tiroteo de Estrasburgo además de invitarles a que nos digan qué esperan del pleno que hoy se celebra en el Congreso sobre la crisis catalana además queremos saber de qué años

Voz 0456 08:28 el coche a propósito de ese protocolo anti polución de Madrid esa es la pregunta de qué año es su coche su moto díganos si es diésel o gasolina en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 0027 08:44 son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias en Argel empieza hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto en la técnica con Jordi Fábrega una producción

Voz 9 08:55 sí que le ha pasado a Ana ha cogido el bolso realizó cogiendo acaban entrar a robar en su casa que Sirio que como ha sido no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa de que fuera corriendo para ya habían entrado a robar

Voz 10 09:07 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 09:20 son ya en la cortina vosotros sabéis por aire María Oña Teodoro León Gross humor

Voz 6 09:27 Juan Cruz Kodama con vosotros lo habéis por mar

Voz 11 09:31 Ellos y muchos más que estén preparados para invadir la antigua Cartagonova en la SER presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre en adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es

Voz 4 10:04 en un fin de semana histórico más Info

Voz 11 10:07 cadena ser punto com patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y Ayuntamiento de Cannes

Voz 0027 10:12 ajena colaboran Renfe Repsol

Voz 12 10:16 buscador del ahorro usar el papel de plata del bocadillo del cole de tu hijo para el río del Belén no es ahorrar ahorrar en Navidades venir a los días locos The Phone House porque sólo aquí tienes un Samsung Galaxy S ocho por trescientos sesenta y nueve euros o gratis con contrato sólo del doce al dieciséis de diciembre buscadores del ahorro venida Phone House oye vecino

Voz 13 10:35 qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar por ahí no eso es si alguien se cuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 10 10:48 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 11:01 mi amor perdido es una película protagonizada por dos actor

Voz 0027 11:04 desde éxito Dani Rovira y Michelle Jenner vírico

Voz 14 11:07 da por el director de Ocho apellidos vascos

Voz 4 11:09 la que sale un gatito adorable que podría salir mal

Voz 6 11:16 a estar bien sí que he tenido este miércoles en Hoy por hoy el director Emilio Martínez Lázaro presenta su nueva comedia romántica mi amor perdido señor policía a mi amor hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por el punto es Cadena Ser

Voz 2 11:41 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:48 el ministro francés del Interior Christophe Castán eh ha comparecido ya bien entrada la madrugada para confirmar que el supuesto terrorista de Estrasburgo está huido mató anoche a tres personas hirió a once cinco de ellos graves pero ha conseguido escapar era un delincuente habitual Se cree que radicalizado en los últimos tiempos y la Fiscalía le investiga como un atentado terrorista Carolina Gómez buenos días buenos días trescientos

Voz 0393 12:08 cincuenta gendarmes las fuerzas de elite antiterrorista y dos helicópteros siguen buscando a esta hora al autor del tiroteo que anoche sembraba el terror en Estrasburgo el ministro del Interior aseguraba esta madrugada sobre el terreno

Voz 3 12:18 luego se supo que eran sutil

Voz 0393 12:24 que es un hombre muy conocido por la policía que ya había sido condenado en Francia en Alemania por delitos comunes y que estuvo en la cárcel por ello la prensa francesa asegura que tiene veintinueve años y que ha nacido en Estrasburgo y el periódico Le Figaro está contando citando fuentes propias que la policía trató de detenerlo ayer mismo por la mañana por un robo con intento de homicidio pero que se dio a la fuga sus cómplices sí fueron detenidos y el piso se encontraron granadas la prefectura de Estrasburgo ha afirmado que el joven estaba fichado por la policía por su posible radicalización el ataque lo está investigando la Fiscalía antiterrorista aunque el ministro del Interior no se ha referido a este extremo el Gobierno ha reforzado al máximo la seguridad en todo el país

Voz 3 13:01 el Gobierno ya entonces que te apunta

Voz 0393 13:06 Francia está ahora mismo en urgencia por atentado que es el nivel tres de tres de alerta antiterrorista sea ha reforzado especialmente control de las fronteras Estrasburgo está pegado a Alemania el presidente Macron participó anoche en la célula de crisis con varios miembros de su Gobierno en París al salir no hizo declaraciones y después expresó en Twitter un sobrio mensaje de solidaridad con las víctimas

Voz 0027 13:26 la ciudad Estrasburgo está blindada a esta hora se han suspendido las clases aunque los colegios sí que van a abrir para que los padres que no puedan hacer otra cosa con los niños los lleven la atmósfera este tensión ante la posibilidad de que el terrorista siga en la zona en la que sembró el terror ayer desde las ocho de la tarde Rafa Muñiz

Voz 1772 13:43 lo de la tarde Mercadillo de Navidad de Estrasburgo

Voz 4 13:46 el atacante entra en el perímetro de seguridad una de las zonas más concurridas de toda la ciudad

Voz 1772 13:52 parar contra la gente en su huida Inter

Voz 4 13:55 cambia disparos hasta en tres ocasiones con la policía muchos vecinos graba lo que está ocurriendo desde sus ventanas gente corriendo por el casco antiguo y refugiándose en

Voz 1 14:06 tiendas bares y restaurantes dando por la calle gritando echando hizo de esos policía ojito a la gente y metiendo por grupos en los restaurantes en los comercios

Voz 1772 14:18 entre ellos el eurodiputado popular Carlos Iturgaiz o el socialista Javier López

Voz 1 14:23 Curro usted las personas que estaban dentro de esa zona en bares restaurantes les ha pedido subirse a las meterse debajo de las pesas

Voz 1772 14:31 han sido momentos de mucha tensión con la policía desalojando todo el centro de la ciudad y el Europarlamento cerrado a cal y canto con decenas de políticos todavía dentro

Voz 1 14:41 podemos salir como Iratxe García del PSOE que no nos íbamos otro tipo de informaciones tenemos que seguir aquí

Voz 1772 14:47 a las tres de la madrugada a las autoridades confirmaban que ya no quedaba nadie

Voz 0027 14:51 cerrados son las seis y cuarto las cinco y cuarto en Canarias palabras de Quim Torra anoche

Voz 4 15:00 el catalán Llibertat es Isaías en para Seve

Voz 0027 15:05 el proceso para la libertad es y será siempre pacífico cívico democrático Torra tuvo que matizarse asimismo como escuchan cuatro días después de haber llamado la sino Belenistas seguir la vía eslovena un proceso que derivó en una guerra de más de setenta muertos hoy el presidente del Gobierno Pedro Sánchez comparece en el Congreso para explicar qué política piensa seguir en Cataluña en Francia específica que se produce justo en pleno pulso institucional con el Govern de Torra Isabel Villar buenos días

Voz 1727 15:29 buenos días Sánchez va a defender que hay espacio político

Voz 1 15:32 el bloque independentista por un lado de la derecha por otro con PP y Ciudadanos insistiendo en el ciento cincuenta y cinco no les valen las cartas que el Gobierno ha mandado a la Generalitat tras estos días de tensión tensión rebajada en las últimas horas no sólo ha reculado Torra también su portavoz y que ahora dice que no es una provocación que el Consejo de Ministros se reúne en Barcelona el día veintiuno actos hay sectores de la población que lo consideran una provocación no dije que está fuera la opinión del Gobierno ella no pero sí el conseller Damià Calvet

Voz 15 16:00 Aragón años de unas elecciones que convocaron a través de un artículo el ciento cincuenta y cinco y por lo tanto que saca un Consejo de Ministros el veintiuno de diciembre en Barcelona lo consideramos poco menos que una provocación

Voz 1 16:10 como una provocación eso fue el día cuatro ahora el Govern sostiene que garantizaran la seguridad de la reunión y también el derecho de manifestación se están convocando protestas independentistas por eso el ministro Ábalos hablaba así ayer por la mañana

Voz 4 16:21 hay que valorar si las cosas que se hacen para bien

Voz 16 16:24 siguen un resultado positivo si no lo consiguen tampoco acabo de entender en

Voz 0027 16:29 con empecinamiento inmediatamente después La Moncloa

Voz 1 16:31 afirmaba que el Consejo de Ministros se va a celebrar tal y como está previsto

Voz 17 16:35 en Andalucia PP y Ciudadanos siguen

Voz 0027 16:38 siguen dejan ya prácticamente encarrilada sus negociaciones para el futuro Gobierno de la Junta el Partido Popular nos asegura que estaría dispuesto a ceder incluso la mitad de las consejerías a Ciudadanos también la presidencia del Parlamento el partido de Rivera que asume caerá presidente a Moreno Bonilla se debate ahora entre hacerlo entrando en el Gobierno o sólo dándole su apoyo parlamentario Javier Alonso buenos días

Voz 0858 16:58 buenos días Aimar los dos partidos han salido satisfechos de esa primera reunión formal y las diferencias son más de matices los populares creen que se han puesto los cimientos para acordar un Gobierno de coalición mientras que los de Rivera dicen que sí que se inclinan por gobernar con el PP

Voz 0027 17:11 pero lo condiciona que los de Casado acepte

Voz 0858 17:14 en ciertas premisas que de momento no concretan eso sí en el PP tampoco están dispuestos a que copien todo el poder aceptarían dividirse a partes iguales las carteras pero con un reparto Vicen equilibrado de las competencias con más relumbrón según fuentes populares esta semana se ha hablado de programa y la que viene ya empezarán a hablar

Voz 0027 17:33 y ojo al lío que se ha hecho en las últimas horas podemos allí en Andalucía sobre si Vox debe o no tener un puesto en la Mesa del Parlamento Javier Márquez Radio Sevilla buenos días buenos días

Voz 1772 17:43 Mari todo en cuestión de minutos por la mañana el portavoz de Podemos en Andalucía defendiendo que ellos deben tener representación en la Mesa del Parlamento

Voz 1 17:50 para que todos los grupos políticos incluido Vox deben estar representados Pablo Pérez conforme verdad considero que lo andaluces han votado

Voz 18 17:59 yo personalmente entiendo que el Parlamento es plural yo no comparto el ideario de Vox y desde luego eh tampoco comparto el ideario del Partido Popular tampoco comparto el ideario de ciudadano

Voz 19 18:14 eso no significa que

Voz 18 18:16 que entendamos que cuando hay un órgano de gobierno del Parlamento debe constituirse con la misma posibilidad que tiene el Parlamento de Andalucía

Voz 1772 18:24 poco tiempo después Teresa Rodríguez de la candidato a la formación morada la Presidencia de la Junta en declaraciones al diario punto Es lo corrigió en lo que a mí dependa dijo haré todo lo posible jurídica y políticamente para evitar que bueno

Voz 0027 18:36 entre la Mesa del Parlamento gracias Javier hoy declara en la Audiencia Nacional Sergio Ríos que fue el chófer de Bárcenas el hombre al que supuestamente la policía le pagó con fondos reservados durante el Gobierno de Rajoy para que facilitara la destrucción de pruebas que guardaba el ex tesorero del PP y que podían perjudicar al partido anoche conocimos que ha renunciado el juez que instruye el caso Villarejo tras sus muchos desencuentros con la Fiscalía el Ministerio Público apretaba para mantener en prisión algunos investigados también para hacer más comprobaciones el juez no compartir ese criterio chocaron una y otra vez y ahora ese juez Diego de Egea renuncia a la plaza y por lo tanto al caso Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:11 el magistrado tomó esta decisión el mismo día que la Sala de Gobierno de la Audiencia había recomendado al Poder Judicial su renovación por otros seis meses a la mayor urgencia llegó De Gea alega motivos personales pero desde que arrancó el caso Villarejo ha mantenido un duro enfrentamiento con Anticorrupción el juez dejó en libertad a varios de los imputados en contra del COI tercio de la Fiscalía ya adoptó posicionamientos contrarios en el tratamiento de las pruebas llena revelación del secreto sumarial que habían convertido la situación en insostenible el caso Villarejo se lo quedará ahora el titular del Juzgado Manuel García Castellón llegó De Gea aún tomará declaración hoy al chófer de Bárcenas a quién interior supuestamente pagó con fondos reservados para que robara pruebas que perjudicar al Partido Popular en el caso de la caja B del PP

Voz 1772 19:57 a las seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias

Voz 0027 20:00 todas las asociaciones de periodistas condenan la decisión que ha tomado un juez de Mallorca que con el aval de la Fiscalía ordenó requisar los móviles y ordenadores de dos periodistas que habían publicado informaciones sobre el caso Borg concursal según una investigación de supuesta corrupción empresarial y policial que está bajo secreto de sumario los informadores consideran que el hecho les hayan requisado ese material es un ataque brutal a su derecho al secreto profesional porque les quitan ordenadores y móviles sólo para averiguar quién es su fuente Radio Mallorca Juan Antonio alzaba Mondeo

Voz 20 20:29 algún día la orden de entrada y registro en Europa Press N

Voz 1157 20:32 María de Mallorca contempla no sólo la entrega de los teléfonos de los periodistas en sus ordenadores sino que se autoriza el estudio de whatsapp correos electrónicos y otras redes sociales con el fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con el caso estaba a causa ha sido condenada por el Sindicato de Periodistas de Baleares y la Asociación de Periodistas que lo califican de ataque a la libertad de expresión y al secreto profesional María Amengual ex secretaria general del sindicato de periodistas en las Islas

Voz 1 20:58 Andy Cato de periodistas se exige

Voz 21 21:01 que se garantice el derecho de los periodistas de los profesionales de los medios a no revelar sus fuentes como un pilar básico de la libertad de prensa

Voz 0027 21:09 la propia presidenta del Govern Francina Armengol ha mostrado su apoyo

Voz 1157 21:11 ya los periodistas manifestando que la libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra sociedad dice y añade que la información rigurosa y libre fortalece la democracia

Voz 2 21:20 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 22 21:24 cada vez hay menos bares en España ahora mismo hay

Voz 0027 21:27 ciento ochenta y cuatro mil que son dieciocho mil menos que en dos mil diez la cantidad sigue cayendo año tras año a pesar de que todavía supone un bar por cada doscientos cincuenta habitantes Pascual Donate buenos días

Voz 1684 21:40 buenos días la despoblación de los pueblos el envejecimiento de la sociedad y el auge de las

Voz 6 21:44 cadenas de restauración en las grandes ciudades explican la caída del número de bares

Voz 1684 21:48 este dos mil diez están cerrando unos dos mil seiscientos al año en España en cabeza en esa caída en Madrid Valencia y Cataluña la Federación Española de Hostelería considera que el declive de los va a frenar Se mantendrá su número actual Andalucía es la comunidad que más tiene treinta y cinco mil La Rioja la que menos unos mil cuatrocientos y aunque el censo de bares ha bajado el sector de la hostelería lo compensa con el aumento de restaurantes y puestos de comida hay casi cinco mil más que en dos mil diez

Voz 0027 22:13 ni para comentar hoy en los bares el histórico aunque les vamos a contar ahora dos monjas de Los Angeles robaron medio millón de dólares del colegio en el que trabajaban hice lo gastaron jugándose lo en Las Vegas o pagándose viajes privados el pufo se descubrió tras una auditoría ellas lo han confesado Il archidiócesis no les va a denunciar porque están arrepentidos porque su congregación ha dicho que devolverá lo robado o lo intentará Aida ABAO buenos días

Voz 0137 22:40 los días las dos religiosas robaron durante diez años por el colegio no se percató hasta que revisando las cuentas buscando la copia del cheque de una familia vieron que el dinero estaba en una cuenta que no era de la escuela a la que sólo tenían acceso las dos mujeres

Voz 4 22:51 eso es una locura dice una

Voz 0137 22:54 estas madres indignada al enterarse entre otras cosas de que una de estas monjas que también fue la directora de la escuela durante treinta años se puso nerviosa cuando las descubrieron impidió al personal que falsean las cuentas del cole

Voz 4 23:03 pero es mucho

Voz 0137 23:06 dinero dice un feligrés que reconoce que no saben que se puede gastar esa cantidad de dinero una monja aunque ellas lo supieron de sobra en apostar en viajar y aunque digan que

Voz 23 23:13 sienten no hay hay muchos Félix

Voz 0137 23:16 cosas como ésta dicen que lo que han hecho es un crimen que no deben ser tratadas de forma especial por ser monjas los alumnos al conocer que la archidiócesis no piensa presentar cargos penales contra ellas

Voz 4 23:24 ah no pierden la esperanza de que la congregación lo reconsidere porque dicen Si las dos mujeres fueran laicas ya estarían en la cárcel Aida gracias buenos días gracias

Voz 0027 23:34 antes de los deportes escuchen las palabras del presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo

Voz 4 23:39 sí algunos dicen que que el Atleti no tiene dinero para renovar Griezmann se lo llevó todo

Voz 11 23:44 bueno yo la verdad te digo una cosa yo lo de dinero nunca bloque de mala educación

Voz 0027 23:50 de dinero nunca hablo y menos con una mujer Enrique Cerezo presidente del Atlético de Madrid

Voz 6 23:56 usted

Voz 24 24:00 en Hoy por hoy

Voz 0027 24:03 por primera vez en la época con el Cholo el Atlético de Madrid pasa a octavos de la Champions como segundo del grupo Sampe buenos días

Voz 1161 24:09 buenos días Aimar por su empate a cero en su visita al Brujas que ya no tenía opciones un partido flojo de los rojiblancos en el ataque con muchas ocasiones falladas algo que tienen que arreglar Koke Unipol falta

Voz 20 24:19 a ser un poco más preciso es la hora de de cara a portería Hay pues el rival que nos toque hacerlo muy bien

Voz 0027 24:24 hubiésemos sido primeras hubiésemos ido segundos ya son

Voz 20 24:27 eliminatorias y hay que hacerlo muy bien para para pasar

Voz 1161 24:29 sí eso de que hayan sido segundos del grupo por primera vez en la era Simeone no le preocupa

Voz 20 24:33 bueno me da igual sinceramente no lo salido mal cuando juega el primer partido en casa y el segundo fuera se después en casa Juan fuera hay que hacerlo bien

Voz 1275 24:40 Elena pues eliminatoria tampoco al Cholo porque su objetivo era otro

Voz 25 24:43 no era muy bueno hemos pasado el turno seamos octavo que era lo que necesitaba creo que bueno veremos que llegará a ver que no toca

Voz 1161 24:51 la victoria del Dortmund cero dos en Mónaco deja los dos equipos empatados con trece puntos los alemanes por delante el Brujas disputará la Europa League empate a uno del Barça en el Camp Nou con el Tottenham golazo para superar una semana complicada sus compañeros están con él Alinha

Voz 26 25:04 es increíble tiene una arrancada luego a hacer este que parece que va chutar son clave que para mí es un jugador muy especial único igual hay que darle cariño sobre todo nosotros estamos a muerte con él y se lo demuestra como lo la hecho en el campo pues lo vamos a perdonar toda

Voz 1161 25:20 en los singles de Fernando Llorente jugaba unos minutos satisfecho conseguir en la Champions gracias al pinchazo del Inter en casa empate a uno con el PSV y casi no lo esperaban

Voz 0643 25:27 sabíamos que iba a ganar pero también es verdad que al descanso sabíamos que ellos también iban perdiendo y bueno por lo menos sabíamos que podíamos tener una Chance sabíamos que si teníamos que marcar por lo menos el empate conseguir el empate para poder pasar

Voz 1161 25:40 así que Barça primero al segundo el Inter seguirá a la Europa League los otros dos grupos en el Estrella Roja uno París Saint Germain cuatro y Liverpool uno Nápoles cero dejan al París Anne Germaine primero Liverpool segundo y el Nápoles tercero a la Europa League en el grupo de Schalke uno Lokomotiv cero Galatasaray dos Oporto tres aeropuertos primero el que segundo Galatasaray continúa por tanto en la segunda competición europea Joyce resolución de los otros cuatro grupos el Real Madrid no se juega nada en el suyo Solaria raros hará rotaciones con minutos para jugadores como Keylor Javi Sánchez Valverde Vinicius también titulares y CSKA que se juega seguir en la segunda competición europea con el Viktoria Pilsen que recibe a la Roma el empate a puntos perjudica a los rusos el Valencia tampoco se juega nada jugará la Europa League seguro pero si el Manchester United

Voz 1727 26:19 se llega a la última jornada con dos puntos menos que la Juventus que

Voz 1161 26:22 qué tal Joan Boix el empate a puntos entre Juve y Manchester favorece a los ingleses en los otros dos grupos en el Ajax juegan en Amsterdam la primera plaza del grupo dos puntos de colchón para los alemanes el Benfica irá a la Europa League F por decidir queda el equipo que acompañará al City a los octavos entre Lyón y Shakhtar además arranca hoy el Mundial de Clubes en con el partido previo desde las cuatro y media de la tarde el Al Ain de Emiratos Árabes y organizador Se la juega frente al Wellington de Nueva Zelanda y en baloncesto jornada no de la Eurocup a las cinco y Unics Kazán Unicaja

Voz 4 26:59 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1995 27:14 cuando algo deja de serlo vergonzosas para convertirse en natural voy a poner un ejemplo contaba Malinas cuéntalo

Voz 4 27:20 cuenta que no fui al gimnasio hace poco Ivica

Voz 1995 27:22 por con un secador y estaba secándose sus partes el pelo de abajo gracias Marina por las sutileza yo dije no veía claro es que volví otra viajen así había otro señor haciendo lo mismo dije se ha habido alguien que ha creado tendencia con la que se naturalista y ahora ya

Voz 1727 27:37 ya a base de otro huevo pues oye

Voz 4 27:40 la AENA

Voz 0027 27:44 Pérez

Voz 6 27:47 un toro con Pepa Bueno

Voz 23 27:49 Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 27 27:54 una Nations

Voz 0027 27:56 eres

Voz 6 28:01 sigue temblando a tener

Voz 4 28:13 pero catorce vive de vivir la vida de la actualidad al último minuto

Voz 2 28:17 no otra de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 28 28:26 no Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 6 28:34 todo por la radio

Voz 4 28:36 los el yo presidente USA habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 6 28:41 los escolares

Voz 29 28:44 el sherpa no caben en la boca

Voz 6 28:46 digo eso para constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder que no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana nosotros somos La ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 30 29:05 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 4 29:13 todas las lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 31 29:27 lo quiere escuchar a la carga para escuchar a la calle

Voz 32 29:43 está plomo lo va a apretar entre los millennials que

Voz 1 29:46 qué gancho esto que acabamos de no saben mejor

Voz 32 29:48 junto yo mil millones de descargas

Voz 33 29:53 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0027 29:56 se

Voz 1727 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 6 30:05 hoy

Voz 1727 30:09 y hoy la actualidad pasa por Francia la policía busca allí al autor del tiroteo que se produjo ayer en torno a las ocho de la tarde en el mercadillo de Navidad de Estrasburgo en pleno corazón de Europa según el ministro del Interior francés hay tres muertos y once heridos cinco de ellos muy graves Aimar Bretos

Voz 0027 30:27 el último balance oficial de víctimas de este ataque que balance que ha ofrecido esta madrugada que esto carné

Voz 3 30:32 se han dado fe de Jacobo afirmó asegura quiere autor de la capital

Voz 0027 30:37 pero es un hombre desgraciadamente muy conocido para la Policía dice fue condenado en Francia también en Alemania por delitos comunes y la prefectura de Estrasburgo reconoce que está fichado por su posible radicalización en los últimos tiempos la que está investigando la Fiscalía antiterrorista del Gobierno francés ha elevado esta noche al máximo el nivel de alerta antiterrorista

Voz 3 30:58 es cierto

Voz 0027 31:00 se va a reforzar la seguridad en las fronteras y específicamente en los mercadillos de Navidad Madrid activa hoy el escenario dos de nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Carmena los coches más antiguos y contaminantes no podrán circular ni por la M30 ni por la almendra central tienen prohibido el paso los vehículos de gasolina matriculados antes del dos mil los diésel anteriores a dos mil seis y las motos anteriores a dos mil tres en total más de un millón de vehículos que hoy no van a poder circular por el centro de Madrid ni por la M30 cómo está el tráfico está ahora a esta hora Teresa Serrano buenos días

Voz 34 31:36 buenos días Aimar pues a esta hora las carreteras madrileñas ya destacamos intensidad en las entradas a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto hoy a cuarenta y dos eh

Voz 1727 31:44 Parla la zona sur de la M cuarenta También tráfico

Voz 34 31:47 ya intenso en Barcelona una colisión helados en Mohmand obliga al corte de la vía en sentido Lleida en Granada otro accidente en la A noventa y dos en Cortijo del aire está cortando la vía en sentido Sevilla cuidado por las intensas nieblas hasta ahora en Huesca Lleida Zamora León Madrid y Ciudad Real

Voz 0027 32:03 miércoles bastante soleado hoy en toda España salvo en el Cantábrico

Voz 35 32:09 ya está sentada en el tren y esto empieza a moverse todo un viaje sólo para te va a hacer lo que te gusta como ver una película o esa serie que te tiene tan enganchada o leer un libro tienes tantas posibilidades incluida la de no hacernos ni el más mínimo caso porque lo que de verdad te gusta es el especial de la Casa mirar por la ventana Renfe pasajeros de tu tiempo

Voz 36 32:35 el Ministerio de Fomento gobierna

Voz 37 32:38 lo de España te ayudo con las compras María tranquila ya tengo amigas de verdad sí me han dado diez euros de regalo para el Corte Inglés apuntó esa al hacer la revisión oficial y un coche de sustitución como este gratis para seguir con mis compras

Voz 38 32:53 pide tu cita en miles punto es y ahorra hasta un treinta por ciento

Voz 4 32:56 tú revisión respecto al taller oficial

Voz 9 32:59 oye que le ha pasado a Ana ha cogido el bolso realizó cogiendo acaban entrar a robar en su casa que sirio que como ha sido no Sabena he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa de que fuera corriendo para que le habían entrado a robar

Voz 10 33:11 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 39 33:26 hoy por hoy Weise después

Voz 4 33:29 no

Voz 1727 33:36 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias y hoy comenzamos en Euskadi con novedades sobre la paliza que recibió un universitario en Vitoria la salida de un acto por la unidad de España Isabel León egun on que tal vez con la Ertzaintza ha detenido a tres personas

Voz 0821 33:51 las tres jóvenes y de entre veinte y veintiuno años uno de ellos alumno también de la Universidad Pública de madrugada la Ertzaintza dejaba en libertad a uno de ellos con obligación de comparecer ante el juez cuando se lo soliciten los otros dos continúan a esta hora nos dicen en dependencias policiales a todos ellos se les vincula con la agresión a este estudiante de la Facultad de Letras que tras ser preguntado de dónde salía ya admitir que lo hacía de una reunión por la defensa de la unidad de España fue golpeado brutalmente en grupo sufrió la rotura de la nariz y de uno de sus pómulos y tuvo que ser operado posteriormente presentaba la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza fuentes del departamento de Seguridad nos dicen que la investigación policial sigue abierta ya que confían en practicar más detenciones

Voz 1727 34:29 en las próximas horas y por otra paliza a un preso de la cárcel coruñesa de Teixeiro El Ministerio del Interior investiga a dos funcionarios Xaime López Bos Días

Voz 0846 34:40 pues Dios un preso condenado por robos con fuerza usurpación y hurtos pero con muy mal comportamiento el centro penitenciario y lo tiene clasificado como primer grado el más duro durante un cacho habitual según se ve en un vídeo enviado por Instituciones Penitenciarias al juzgado se observa cinco funcionarios con un momento dado entablan una pelea con el recurso e con el recluso seré cómodos diccionarios lo golpean con una porra pero como el recluso también se defienda al final todo se van por su propio pie como si nada hubiera pasado en sus partes los funcionarios hablan de la utilización de la fuerza física mínima imprescindible y lo justifican porque el preso no quería enseñarles un objeto que llevaba en la mano y que roto varios enseres al día siguiente los sindicatos de prisiones denunciaban a lamentable situación laboral el riesgo personal que corren cada

Voz 1727 35:23 ya en Huelva la policía ha liberado a una chica una joven de dieciséis años embarazada de nacionalidad rumana sus padres que denunciaron un falso secuestro la habían vendido por ocho mil euros a otra familia rumana también para casarse con un hombre de ese grupo Lucía Vallellano buenos días

Voz 1600 35:41 buenos días sus padres urdieron toda una trama para simular un secuestro en el que la hija supuestamente había sido raptada en plena calle en Rumanía metida en un coche a la fuerza ocupado por cuatro individuos y trasladada después a España donde era obligada a prostituirse la policía en su investigación pudo desmontar toda la falsa descubrir que en el trasfondo residía la idea de la familia de recuperarla y venderla a otro ciudadano rumano con más dinero han sido detenidas cuatro personas por estos hechos entre ellas la madre de la menor ya en prisión el padre detenido en Rumanía y la menor de dieciséis años siempre rechazada como decís encuentra en un centro dependiente de la Junta

Voz 1727 36:22 hablamos ahora de Shakira ahí de su lío con Hacienda mientras la Fiscalía de Barcelona ultima una querella contra ella por fraude ella ha ingresado ya catorce millones y medio de euros para intentar zanjar su deuda con la Agencia Tributaria entre los años dos mil doce dos mil catorce dos años catorce millones y medio de euros Joan Bofill bon día

Voz 0931 36:42 día a principios de año ya pagó unos veinte millones de euros más al fisco por los impuestos que dejó de pagar en dos mil once y según el periódico ahora habría habría pagado estos catorce y medio más por los siguientes ejercicios ello pese a la que da la fiscalía como decías continúa ultimando una querella por presunto fraude fiscal en caso que se acabará presentando el hecho de pagar este dinero les puede beneficiar en un comunicado sus representantes dicen que la cantante había cumplido con todas sus obligaciones que Shakira residió en va más hasta dos mil quince y que no pasó a ser residente en España hasta entonces cuando tuvo su primer hijo con Piqué y cuando se compraron una vivienda en Esplugas de Llobregat pero la ley considera que si un ciudadano pasa la mitad del año más un día en España ya se puede considerar residente aquí a efectos de pago de impuesto otro cantante hablamos ahora pero por una razón

Voz 1727 37:27 bien distinta porque cerramos la Mesa con los cincuenta años ya que llevamos escuchando una canción muy importante para la historia de la música en España

Voz 6 37:54 sigue jugando escondido tras las cañas duerme bien primer exigiera a Esquerra

Voz 24 38:07 los lados

Voz 6 38:08 madre

Voz 1727 38:13 mediterráneo la joya de Serrat tiene tantas está de cumpleaños medio siglo nada menos Andrea Villoria buenos días

Voz 0809 38:20 unos días y algunos afortunados van a poder escucharla en directo esta noche en Madrid en el Westin Sender puedan disfrutar de este himno que en los últimos tiempos ha servido para defender el mar y las injusticias de la crisis inmigratoria el cantante la escribió en México cuando llevaba semanas sin ver el mar dice soñaba literalmente con el Anoche Serrat confiar confesaba en Televisión Española que jamás habría imaginado que a sus setenta y cuatro años seguiría subiendo los escenarios

Voz 0027 38:45 ni siquiera pensaba yo no solamente

Voz 20 38:48 que hoy estaríamos hablando de estas canciones sino de que hoy seguiría siendo profesional ni de que la vida me hubiera permitido caminar tanto este este camino de la música

Voz 0809 38:58 camina ahora con Mediterráneo Da Capo una gira que incluye otras canciones míticas como Lucía Aquellas pequeñas cosas o barquito de papel podrán escucharle también la semana que viene en Barcelona y el próximo mes en Tenerife Las Palmas

Voz 1727 39:10 sigue siendo un placer la canción Ferraz escucharlo a él son las seis y treinta y nueve treinta y nueve en Canarias

Voz 6 39:30 bueno me sin duda

Voz 1727 39:43 abrimos la Mesa del Mundo en Egipto con su Gobierno muerto de miedo por la posibilidad de que sus ciudadanos se contagien de las protestas en Francia tanto que han prohibido la importación y la venta de chalecos amarillos en ese país una medida o miedo una prohibición que llega todo que se cumplan siete años de la primavera árabe que terminó con la caída de Mubarak informa desde El Cairo Nuria Tesón

Voz 0393 40:08 el régimen egipcio no quiere arriesgarse a que otra revolución le coja por sorpresa por este motivo ha restringido la venta de chalecos amarillos como los que han dado nombre al movimiento francés al menos seis empresas que vendían ese producto en El Cairo aseguran que se les han dado instrucciones de no venderlos salvo al con mayor empezase identificadas sólo tras haber obtenido el permiso policial en los pequeños establecimientos los propietarios aseguran que es la policía la que les ha dicho que no los pueden vender las protestas que han puesto contra las cuerdas a Macron recuerdan lo sucedido hace casi ocho años en las calles de El Cairo en enero de dos mil once los egipcios se levantaron contra el régimen de Mubarak que había gobernado durante casi treinta años aunque en el actual

Voz 1727 40:45 clima de represión impuesto por el régimen del ex general

Voz 0393 40:47 Al Fatah Al Sisi aquellos parezcan ahora años buenos hay más de sesenta mil opositores encarcelados torturas sistemáticas hindú la libertad de expresión con casi cuatrocientas páginas web bloqueadas a pesar de ello nada se deja fuera de control y antes del octavo aniversario de la revolución el próximo veinticinco de enero

Voz 1727 41:04 no habrá chalecos reflectantes que puedan dar idea

Voz 0393 41:06 las a una masa de jóvenes sin presente y sin futuro

Voz 1727 41:17 Brasilia una misa católica terminado en tragedia un hombre ha entrado en una catedral armado con una pistola y también con un revólver ya ha matado a cuatro personas y después se ha quitado la vida en el altar ha ocurrido a cien kilómetros de Sao Paulo Pascual Donate

Voz 1772 41:32 Justo cuando terminó la misa de media

Voz 4 41:35 sí sí Nafría hecho eco cansado

Voz 1772 41:42 qué OPA Pedro corrió hacia la calle para evitar

Voz 1684 41:44 los disparo más

Voz 4 41:47 soy muy Tucci

Voz 1684 41:49 no todas las balas sobre su cabeza allí el padre Mauri lamenta brumas haber podido hacer nada para impedir la matanza el autor de los disparos que se suicidó tras matar a cuatro personas y herir a otras cuatro era un analista informático de cuarenta y nueve años es tenía antecedentes penales dice la policía que estudia ahora los motivos que llevaron abrir fuego indiscriminadamente contra los fieles que estaban en la catedral de Campinas

Voz 1727 42:20 y la revista Time ha decidido hacerle este año un homenaje al periodismo sus figuras del año dos mil dieciocho son el periodista asesinado Jamal Khashoggi y otros reporteros perseguidos en el mundo por intentar contar la verdad Rafa Muñoz el periodista saudí Ortiz

Voz 1772 42:38 dado y asesinado por ser crítico con el régimen de Riad Prince Mohamad ben Salman civiles ha sido distinguido por la revista como uno de los guardianes de la verdad reconocimiento que comparte con la periodista filipina María Resa

Voz 6 42:51 ahí andamos bien

Voz 1772 42:54 dote de la guerra contra los narcotraficantes emprendida por el presidente Rodrigo Duterte los dos periodistas birmanos de routers en prisión por destapar la masacre de civiles rock indias también han recibido esta distinción y aparte de los periodistas un medio de comunicación el periódico capital Gazette de Maryland en Estados Unidos donde murieron asesinados cinco de sus redactores en un tiroteo

Voz 4 43:19 otra

Voz 1772 43:24 Ello según el editor de la revista Time han hecho frente amenazas para informar y contar la verdad la revista que concede este reconocimiento desde mil novecientos veintisiete

Voz 22 43:33 se ha barajado otras opciones como nombrar al fiscal

Voz 1772 43:36 el que investiga la trama rusa y al mismo

Voz 22 43:38 Donald Trump como personas del año

Voz 11 43:47 es negras con huy huy son rellenas millas Hojiblanca mortales en pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo está Navidad con aceitunas españolas has no es simple profesional de la aceituna de mesa Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural

Voz 4 44:06 Junta de Andalucía en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar Ikeda en hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 40 44:18 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com rotos Verdejo mejor vino blanco joven de España por la Guía Gourmets Protos hacerse

Voz 0027 44:34 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 13 44:39 consumen hasta un treinta por ciento menos termos creemos en el confort térmica oye

Voz 4 44:44 lo que es lo que te instalaron el otro día en el jardín

Voz 13 44:46 en unos detectores de la alarma expuso si alguien intenta entrar por ahí eso es si alguien secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 10 44:57 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece de imaginas

Voz 24 45:09 un equipo de fútbol en el que jugaran Cruyff fumar Raúl u cree erróneo alto te quiero

Voz 4 45:20 que parece imposible en la vida real posible en la radio los cuarenta clásica la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta Classic

Voz 17 45:44 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 42 45:50 eh eh

Voz 17 45:56 eh

Voz 44 46:00 no olvidemos a los corruptos ni a sus

Voz 1727 46:02 jefes los pide esta mañana José Mari

Voz 44 46:05 buenos días Pepa tal rápido a la actualidad política

Voz 1100 46:09 que corremos el riesgo de dejarnos Center puntos rollo

Voz 20 46:11 por qué

Voz 1100 46:12 alguna noticia que por su importancia merecería más atención veamos por ejemplo las andanzas de la llamada policía patriótica aquella echaran ya de los tiempos de Rajoy que montaron en el interior el medallista de vírgenes el inefable Jorge Fernández Díaz y su jefe de policía del frenético tuitero Ignacio Cosidó ridículo Perdiguero de faisanes todos sabíamos pero lo confirmamos que semejante Gatti superior que contaba con una activa colaboración del comisario Villarejo ingrediente imprescindible en todo Esther con pero sólo tenía como único fin probar los papeles que pudiera guardar el delincuente Luis Bárcenas

Voz 0027 46:51 en contra del PP para dárselo

Voz 1100 46:54 el juez como cabe esperar de personas tan respetables como su fiel escudero Kia pero objetivo no era otro que tapar todas aquellas miserias y hurtar a la justicia cualquier nueva prueba incriminatoria contra el partido de Génova impregnado hasta las cachas de sucia corrupción ahora rubricado por el propio Ministerio que esa era la mantenga que se todos se hermanos nos asalta la gran duda que no es otra que saber cuantas pruebas encontraron y de qué calibre cuentas quemaron uno destruyeron como hiciera una martillazos con los discos duros de los ordenadores del tesorero tendrá su merecido paso por la arena responsable de semejante vergüenza el ojo izquierdo

Voz 8 47:40 no a las

Voz 1727 47:45 nueve de la mañana comienza en el Congreso lo vamos a escuchar aquí en directo la comparecencia del presidente del Gobierno sobre Cataluña habrá réplica de la oposición preguntamos hoy que esperan de esa sesión

Voz 0456 47:56 casi nadie espera nada buenos días

Voz 1727 47:58 tienen tanta afgana que el campo digital

Voz 1916 48:02 pero nada nuevo te lo que pueda pasar hoy en el Congreso de los Diputados ya señor Torres decirle que en vez de hacer el hay uno en el monasterio de Montserrat lo hubiera hecho un psiquiátrico que le hace muchísima falta

Voz 0456 48:16 ah gracias Maricarmen tampoco espera nada Mari Cruz de Vitoria o José de Barcelona

Voz 45 48:20 la solución está en la calle las tuvo ha estado siempre en la calle la gente es la gente al final quien tiene que decidir esto nos guste o no nos guste se hubieran puesto las urnas de la primera gran manifestación esa seguro que este problema ya no existiría y no lo digo yo ya pueden ustedes salir a la calle con un micrófono preguntar si éstos no hubiera sido así