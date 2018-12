Hoy por Hoy (12/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días a esta hora sigue huido el autor del tiroteo anoche en Estrasburgo en Francia un país que otra vez despierta en alerta máxima antiterrorista

Voz 3 00:39 dando por la que aquí podemos ver la gente corriendo la policía imitando echando llevaban déjeme que estaba corriendo y la policía que rezaba

Voz 4 00:49 a acordonar la zona que las una de la catedral cesados por allí mi mujer había había seguridad en la zona colindante al

Voz 5 01:00 a lo que es el pescado navideño como como en otras ocasiones lamentablemente esto es un país que durante los últimos años ha hablado episodios de este tipo

Voz 1727 01:09 son los eurodiputados Carlos Iturgaiz Javier López Iratxe García contando aquí en la SER cómo han vivido dentro y fuera del Parlamento Europeo ese tiroteo en los alrededores del mercadillo de la Navidad un tiroteo con tres muertos y once heridos cinco de ellos graves y que la fiscalía francesa investiga como atentado terrorista

Voz 6 01:30 esto no se deja poco

Voz 1727 01:33 su presunto autor es un hombre de veintinueve años conocido por la policía según el ministro del Interior francés que ha explicado que tiene antecedentes por delitos comunes tanto en Francia como en Alemania donde también ha cumplido condena hoy lo buscan trescientos policías es miércoles mitad de semana doce de diciembre y en dos horas a las nueve el presidente Sánchez comparece en el Congreso a petición de varios grupos para hablar de la situación política en Cataluña estaba prevista esa intervención de antemano pero la tensión de los últimos días le confiere ahora una especial relevancia aunque Torra Gober han rectificado tras las advertencias del Gobierno central la portavoz harta di ya no considera una provocación que se celebra allí el Consejo de Ministros el día veintiuno Torra dice ahora que se le manipula

Voz 7 02:28 oye Markets días con intenta impulsar estos días estamos viendo cómo se intenta imponer un relato ficticio de descontrol pero yo quiero deciros que el proceso hacia la libertad es y será siempre pacífico cívico democrático y no debemos permitir que se imponga un relato inventado para justificar una nueva intervención

Voz 1727 02:46 hoy declara el ex chófer de Bárcenas que supuestamente cobró de fondos reservados para robar al tesorero pruebas sobre la caja B del PP declara ante el juez De Gea que a finales de mes va a dejar su plaza en la Audiencia Nacional y por tanto este caso alega motivos personales pero sus choques con la fiscalía han sido constantes y conocidos en Reino Unido

Voz 0785 03:10 meses se dedicaban si fototipo no

Voz 1727 03:13 Theresa May vuelve hoy a la Cámara de los Comunes después de la gira exprés por Holanda Alemania y Bruselas para pedir a las instituciones que le garanticen que la excepción irlandesa no ha indefinidamente a Reino Unido con Europa pero Juncker me ha dicho que no hay margen para renegociar el acuerdo del Brexit si para clarificar los términos de esa salvaguarda en un texto similar al que consiguió España sobre Gibraltar ya antes del deporte antes de hablar del Atleti escuchen cómo ha respondido su presidente Enrique Cerezo a una periodista

Voz 8 03:54 sí algunos dicen que que el Atleti no tiene dinero para renovar como Griezmann se lo llevó todo me dices

Voz 7 04:00 bueno yo la verdad te digo una cosa yo lo de dinero nunca bloque de mala educación en una mujer

Voz 1727 04:05 que no habla de dinero con una mujer y a otra cosa porque nadie replicó en fin Sampe cuéntanos el resultado

Voz 1161 04:12 pues precisamente el Atlético pasa como segundo de grupo con su empate a cero con el Brujas que jugará la Europa League Dortmund primero el Barça empataba uno con el Tottenham los ingleses pasa en segundos el Inter a la Europa League hoy el resto el Real Madrid primero del grupo recibe a las siete menos cinco en el Bernabéu al CSKA de Moscú que se juega seguir en la Europa League con el Viktoria Pilsen que recibirá la Roma allí en el H el Valencia es seguro tercero irá a la Europa League esta noche desde las nueve recibirá al Manchester United que se juega ser primero de grupo con la Juventus que visitará al Jon Voight

Voz 0978 04:40 y qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días buenos días una mala jornada para la calidad del aire en las principales zonas urbanas e industriales estabilidad completa inversión térmica nieblas eh que persistirán prácticamente todo el día en la mayor parte de zonas de interior por ejemplo en la mayor parte de la Comunidad de Madrid estará que suba mucho la temperatura de manera que durante la tarde cuando suele hacerlo hoy no lo harán los seis pesarán los contaminantes con facilidad lluvia sólo esperamos al final de la jornada en Galicia pero será la antesala de un camino tiempo que mañana frenar la lluvia y el viento a prácticamente toda la Península y Baleares

Voz 1727 05:16 la falta de lluvia nos queda la música

Voz 9 05:20 eh

Voz 10 05:24 sí es música con mayúsculas porque esta canción de Queen bohemia han Rapsodia es ya la más escuchada del mundo y eso que cuando salió hace cuarenta años muchos dijeron que una canción de seis minutos era inasumible se equivocaron tanto entonces su éxito ya fue abrumador la hora a raíz de la película

Voz 1275 05:46 las sobre Mercury tanto el tema como el vídeo de la canción

Voz 1727 05:48 según han superado los mil seiscientos millones de reproducciones según universal qué sería del mundo sin los listillos que dijeron que sería un fracaso siete y seis seis y seis en Canarias

Voz 2 06:57 en la Cadena Ser ya

Voz 1727 07:17 así reaccionaron los asistentes a un partido de baloncesto anoche en Estrasburgo cuando les dijeron que había habido un tiroteo y que no iban a poder salir del estadio por seguridad se pusieron a cantar La Marsellesa el himno nacional en honor a las tres víctimas mortales que deja de momento ese atentado autor Carolina Gómez buenos días buenos días sigue huido

Voz 6 07:50 está loco

Voz 0393 07:52 que se trata de un hombre desgraciadamente muy conocido por la policía condenado en Francia y Alemania por delitos comunes por los que ha pasado siete años en la cárcel de Figaro está contando que la policía intentó detenerlo ayer mismo por la mañana Ana por un asalto a mano armada los agentes detuvieron a sus cómplices fueron a buscarlo a su casa y encontraron granadas también estaba fichado por su radicalización y el ataque lo está investigando la Fiscalía antiterrorista aunque el ministro del Interior no ha hecho referencia a este extremo el Gobierno francés

Voz 6 08:19 ya entonces sí que te cuenta

Voz 0393 08:23 ha decretado el nivel máximo de alerta antiterrorista se han extremado los controles en las fronteras ya habrá limitaciones quedan prohibidas por ejemplo las manifestaciones hoy en Estrasburgo si iban a abrir los colegios y los institutos también los mercados de Navidad aunque estarán

Voz 1727 08:37 muy vigilados en Bruselas se reúne hoy el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker con el primer ministro italiano Giuseppe Conte lleva bajo el brazo una nueva propuesta de presupuesto para tratar de evitar el procedimiento disciplinario que tienen abierto corresponsal Joan Solés

Voz 13 09:01 mire quiero Bruce y encontrar el nuevamente el presidente Hyun

Voz 1727 12:53 en los seis primeros meses de este año nacieron en España algo más de ciento setenta y nueve mil bebés hay que remontarse al año mil novecientos cuarenta y uno para encontrar una cifra de nacimientos así de baja claro que entonces estábamos en plena posguerra pero es que también hay que irse ese año para encontrar una cifra de muertes tan alta como la de este semestre doscientas veintiséis mil mueren más de lo que nacen como se explica esta combinación perversa para la demografía española Paula Losada

Voz 1693 13:23 según el Instituto Nacional de Estadística tres de cada cuatro españolas desearían tener al menos dos hijos pero la realidad es que hoy tenemos menos hijos y más tarde Daniel Devolder demógrafo su esposa

Voz 19 13:36 no es el país se junto con Corea del Sur que tiene el Haidar al primer hijo de la Maze llevara nada la primera maternidades muy

Voz 4 13:42 las azules las explica Sara Berbel experto

Voz 20 13:45 en políticas de igualdad ahí eso es claramente por la situación de las mujeres en el mercado laboral las mujeres en estos momentos tienen más paro menor sueldo menos acceso a puestos de decisión Si sumamos las dificultades de conciliar la vida personal y laboral que hay en nuestro país con este panorama los expertos entienden que la inmigración puede contribuir a que la natalidad sea sostenible

Voz 1693 14:07 anoche en Hora Veinticinco la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico Isaura Leal evitó pronunciarse

Voz 21 14:13 es la que debe ser abordado en el de la Unión Europea un proceso reflexivo en el que también tendrá su papel sin duda de cara a los próximos años

Voz 1693 14:23 las últimas previsiones demográficas europeas recogidas por Eurostat prevé que la tasa de dependencia a las personas mayores en la Unión aumente del treinta por ciento de hoy hasta el cincuenta y dos por ciento en dos mil ochenta

Voz 1727 14:35 esa pirámide con la base de la juventud estrecha en la punta de la vejez cada vez más ancha arroja claro muchos problemas y uno de ellos es la soledad de los mayores es el Congreso ha pedido al Gobierno que impulse junto a las autonomías una estrategia nacional contra la soledad es una proposición no de ley del PP que ha salido adelante con el voto de todos los grupos menos el de P de Cat que se ha abstenido is sobre otro debate muy abierto todavía la trata de mujeres y la prostitución la mirada esta mañana de la directora adjunta del país Mónica Ceberio

Voz 23 15:12 nacía el agua nació en tiempo en un bar burdel chino cerca de la calle del Pez en Madrid yo estaba haciendo un reportaje ella vino hacia mí y me habló en inglés para que la madame de local que era China con la entendiese me dijo que era tailandesa que tenía veinte años que la habían dicho que me a España a trabajar bailando en un club que nunca le habían hablado de sexo pero ahí estaba en una otro sucio y oscuro manteniendo relaciones sexuales a la fuerza una vez tras otra los ratos libres los pasaba encerrada en una casa haciendo sudokus fue suplicó que la sacara de allí me dijo que quería volver a Bangkok con sus padres la madame la vio hablando conmigo ese la llamó avisé a la policía pero no la encuentran días más tarde volvía al burdel un encargado me dijo que los dueños la habían castigado por hablar con un periodista que seguramente estaría ya en un club de carretera de Guadalajara o de Cuenca que ya no podría encontrar la nunca y así fue han pasado años pero en estos días en los que se habla de la futura ley de trata de hasta dónde debe y puede llegar no puedo dejar de recordar la mirada de esa chiquilla morena desamparada y asustada imaginar dónde puede estar

Voz 1727 16:22 yo hoy vamos a conocer la lista completa de los nominados a los Premios Goya a las once de la mañana sabremos qué películas han pasado el filtro iban a llegar a la gala una gala que por segunda vez en la historia no se celebre en Madrid sino en Sevilla Pepa Blanes

Voz 1510 16:36 Rossy de Palma hay Paco León serán los encargados de leer los nombres de los finalistas a los Goya donde parte como favorita campeones la comedia de Javier Fesser que lleva recaudados ya diecinueve millones de euros lo que bonito

Voz 0785 16:49 si seguimos él en la recta

Voz 1510 16:54 campeones tiene otros rivales que han hecho menos taquilla pero que han gustado a la crítica como el Reino el thriller de Rodrigo Soro Goya sobre la corrupción del PP o quién te cantará de Carlos vermut este año podría haber muchas mujeres directoras nominadas como Icíar Bollaín por Giuly Celia Rico viaje al cuarto de una madre Elena atrape por las distancias y Arantxa Etxeberria por una de las sorpresas del año su opera prima Carmen y Lola sobre

Voz 12 17:15 el primer amor de dos gitanas les bien

Voz 24 17:18 tal mucho rollo distinto mucho libro pero aquí este período boda ninguno siempre está ahora mismo químicas

Voz 1510 17:24 es una de las cincuenta y ocho óperas primas de las ciento cincuenta y una películas que entran en concurso en un año en el que los Goya serán en Sevilla aquejados por la falta de patrocinio de las empresas privadas al cine español la gala será el dos de febrero y la presentarán Andreu Buenafuente Sílvia Abril con Chicho Ibáñez Serrador

Voz 25 17:40 como Goya yo no puedo salió de tu ex

Voz 1727 17:51 son las siete ir dieciocho seis y dieciocho en Canarias

Voz 0027 19:58 en el Madrid muchas gracias a todos son la Ser

Voz 1727 20:01 sí veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:09 pero Gutiérrez qué tal buenos días con cinco grados hasta ahora en la Gran Vía mucha niebla esta mañana tiempo estable durante todo el día aunque no se descartan lluvias débiles a última hora mañana más precipitaciones que ayudarán a limpia la atmósfera hoy Madrid estrena el escenario dos el nuevo protocolo anticontaminación mucho más restrictivo que el anterior los vehículos más antiguos coches y motos aquellos a los que no les corresponde etiqueta ambiental no pueden circular hoy ni por la ciudad ni por la B30 sólo pueden aparcar en las zonas reguladas los residentes y los vehículos cero emisiones eco además se mantiene la limitación de velocidad a setenta por hora dentro del anillo de la M40 Inés Sabanés es la delegada de Medio Ambiente

Voz 0795 20:47 Movilidad del Ayuntamiento los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no pueden circular ni por la M30 ni por el centro de Madrid facilita el tema que se lleve expuesta la etiqueta por supuesto pero para efectos de control nosotros con la matricula sabemos si es sin etiqueta o qué tipo de etiquetas

Voz 1275 21:09 el escenario donde el uso del transporte público viene a ser la única solución para muchos madrileños y la opción más saludable habrá refuerzo en autobuses de la EMT e interurbanos pero no en metro miente Cercanías dice la Comunidad de Madrid que no es decir

Voz 1727 21:21 adiós

Voz 1275 21:25 se lo cuenta hasta ahora a la SER el Gobierno de Ángel Garrido va a dar un paso más para ampliar la financiación de la educación en los centros privados la Comunidad de Madrid ultima un decreto que va a permitir a estos centro recibir dinero público para financiar también el Bachillerato y la Formación Profesional al consta ahora impensable al tratarse de enseñanzas no obligatorias la nueva regulación quiere sentar las bases antes de las próximas elecciones Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0978 21:48 los Díaz es el tercer paso definitivo que será esta legislatura para afianzar la enseñanza concertada en la en Gijón el primero fue recuperar los conciertos de Formación Profesional por orden de la justicia después Garrido anunció el cheque Bachillerato para los alumnos de los concertados y ahora el Gobierno madrileño va a sentar las bases para que al margen de ayudas cheques los centros privados podrán acceder al sistema de conciertos de las enseñanzas no obligatorias en bachillerato o FP así se establece en el decreto de la Comunidad de Madrid que pretende aprobar en las próximas semanas la Consejería de Educación aclara que no supone que se vayan a financiar nuevas unidades de inmediato sino que se instaura la norma para que exista posibilidad de que se ponga en marcha en un futuro queda un fleco la enseñanza de cero tres años la regulación no cambia de momento la comunidad seguirá ofreciendo los conocidos como cheques guardería

Voz 1275 22:34 y este miércoles primera reunión a tres bandas entre Comunidad y municipios madrileños y la Red Española de inmigración para abordar la situación de los menores extranjeros no compañero

Voz 0978 22:43 a la una de la tarde se producirá esta reunión a la que asistirá el presidente de la Federación Madrileña de Municipios el director general del Menor de la Comunidad de Madrid y representantes de la Red Española de inmigración que impulsó este encuentro tras el rechazo de varios municipios acoger estos menores

Voz 1275 22:56 tercera jornada de huelga en el metro de Madrid termina las nueve afecta a las líneas

Voz 0978 22:59 seis sí diez hay servicios mínimos hasta el ochenta por ciento Caen los nacimientos casi un ocho por ciento en la Comunidad de Madrid durante el primer semestre del año son datos del Instituto Nacional de Estadística fueron dos mil trescientos nacimientos menos que en el mismo periodo de dos mil diecisiete

Voz 1275 23:12 es el Real Madrid recibe desde las siete menos cinco al CSKA de Moscú sin jugarse demasiado ayer el Atlético de Madrid no pasó del empate cero en Brujas quedó segundo de grupo

Voz 33 25:01 descubre en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid tú en BMW punto es

Voz 0027 26:05 ahora en Madrid y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud una pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis informes de las condiciones será Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres qué tal

Voz 1322 26:27 muy bien mami a quince grados bajo cero pero los Pingüinos en increíbles

Voz 38 26:32 los Pingüinos en primera persona puedes ir a la Antártida o puedes venir a Madrid Xanadú vivir una nueva experiencia en Atlantis Aquàrium en Atlantis escombreras los secretos de la vid en el bar y aprenderá a cuidar de nuestros ecosistemas en una aventura inolvidable no esperes más en a conocernos esperan Pingüinos tortugas medusas caballitos de mar que Tiburón

Voz 37 26:53 Atlantis Aquarium Madrid en Senado

Voz 1275 28:17 siete y veintiocho el Ayuntamiento de Carmena valora como un gran éxito los primeros diez días de Madrid Central según los datos del consistorio se ha mejorado la circulación ha crecido el número de viajeros de la EMT diez mil más en comparación con el año pasado no se ha producido efecto frontera según sus datos al día pasan andando por Gran Vía unas ciento sesenta mil personas Jorge García Castaño es el concejal del distrito Centro

Voz 41 28:38 lo que hemos visto en el conjunto de las de las calles de Madrid Central más Gran Vía es una mejora de la afluencia peatonal una mejora de la calidad del espacio público un mayor uso del espacio por los peatones y menor por el espacio pobre por los coches

Voz 1275 28:53 la Comunidad de Madrid sigue cuestionando Madrid centrar el vicepresidente Pedro Rollán insiste en que la calidad del aire ha empeorado la portavoz de Podemos en la Asamblea Clara Serra asegura que está siendo un éxito los dos estuvieron ayer por la tarde

Voz 0785 29:04 en La Ventana de Madrid son diez días desde que Madrid desde Madrid Central ya está operativo hábito dos episodios de contaminación han incrementado los niveles de contaminación un sesenta y tres por ciento están los una opinión es un dato que está colgado en la página web de calidad de Juan del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0393 29:20 es falso creo que de hecho la puesta en marcha de Madrid Central ha demostrado uno que ha descendido el tráfico de coches que bueno no se ha producido el efecto frontera ese del que habla del que se habla pero sobre todo que ha habido un incremento el transporte público

Voz 1275 29:32 la Plataforma de Afectados por Madrid Central siguen criticando la medida ellos han hecho su propia encuesta entre medio millar de clientes Vicente Pizcueta

Voz 8 29:40 para más de cincuenta por ciento de los encuestados directamente la informaciones muy deficiente sesenta y cuatro coma ocho por ciento de los encuestados afirma que vendrá Venus al centro el veintiuno coma seis señala la que ya medía con la alcaldesa Carles

Voz 33 30:03 son las siete y media las seis y media en Canal

Voz 12 30:07 hoy

Voz 1727 30:10 bueno comienza el miércoles doce de diciembre y lo hace mirando a Francia que revive hoy la pesadilla terrorista porque sigue huido el hombre que anoche abrió fuego contra un mercadillo navideño en Estrasburgo y mató a tres personas y dejó heridas

Voz 12 30:25 aún cinco en estado grave

Voz 2 30:31 el familiar

Voz 1727 30:33 ya sonido del horror Francia un país que estaba centrado ahora en la protesta social vuelve a amanecer con la alerta antiterrorista activa de Aimar

Voz 0027 30:41 el Gobierno ha activado al máximo posible esta noche desde esta madrugada trescientos cincuenta agentes y las fuerzas de elite antiterrorista buscan al autor del tiroteo tiene veintinueve años

Voz 6 30:50 tanda se deja

Voz 0027 30:52 ha explicado el ministro de Interior esta madrugada que es muy conocido este hombre porque ha estado condenado por delitos comunes en Francia y Alemania la prefectura asegura que estaba fichado por su posible radicalización la fiscalía investiga el tiroteo como un atentado terrorista según varias fuentes aunque las autoridades no lo confirman en público ayer por la mañana la policía intentó detenerlo por otra causa por un robot pero no estaba en su casa allí encontraron varias granadas

Voz 1727 31:14 así lo primero esta mañana es echar una mirada urgente a la prensa francesa Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa el diario Le Figaro habla del perfil híbrido del presunto responsable de la atacado John Cherif C nacido en Estrasburgo

Voz 43 31:26 todo es un llovido radicalizado

Voz 1727 31:29 peor de bancos la Dirección General de Seguridad Interna la había abierto una ficha ese para prevenir amenazas graves a la seguridad pública o la seguridad del Estado por razones de su radicalización esta radicalización de los delincuentes comunes no es un fenómeno nuevo Le Figaro señala que los servicios de seguridad franceses habían hecho hincapié en la violencia y el proselitismo religioso que Charice practicó durante su estancia en prisión y aquí en España vamos a tener que aplicar al de Cataluña al guber de Torra que que aquello que dijo Fraga que el Gobierno sólo acierta cuando rectifica es que sólo acierta cuando rectifica eso es el país el Govern rectifica y afirma que los Mossos garantizan la seguridad la Generalitat corrigió rumbo tras recibir varias cartas del Gobierno de Sánchez amenazando con enviar a la Policía Nacional ante la inacción de los Mossos frente a los Comités de Defensa de la República en el PSOE numerosas voces critican la gestión de la crisis catalana a la que atribuyen la debacle en las elecciones andaluzas La Vanguardia dice que el Ejecutivo de Torra busca rebajar la tensión ante la amenaza de intervención por el Gobierno central y la fiscalía investiga la policía catalana por no frenar lo CDR y el crecimiento de Vox en Andalucía si siguen los análisis de la prensa europea cuenta el semanario británico The mis que muchos habían asumido que España estaba vacunada frente al populismo de extrema derecha gracias a la larga dictadura franquista cuando la ciudadanía se indignaba votaba movimientos como Podemos un partido leninista peronista pero en las elecciones andaluzas nuevo populismo de extrema derecha que rechaza la inmigración y el feminismo se hizo con el once por ciento de los votos más que franquista dice el economista que vos el sobre todo una rama desgajada del Partido Popular España se ha convertido ya en un país europeo normal por cierto con su habitual ironía el semanario ilustra información con una foto de la Alhambra de Granada y este pie construido construida por inmigrantes sin embargo el dato más preocupante para nuestro futuro es este la natalidad española retrocede ochenta años sí lo describe así Olga San Martín en el mundo está natalidad cae en España a niveles de los años del hambre los nacimientos de inmigrantes se mantienen pero los de españoles bajan un siete por ciento el Instituto Nacional de Estadística constata que hay que remontarse hasta mil novecientos cuarenta y uno cuando comenzó a contabilizarse la población nuestro país para encontrar niveles similares

Voz 1275 33:41 dar a Carrasco en Info Libre lo atribuye a la precariedad la

Voz 1727 33:44 moral y la dificultad para conciliar y Laura Daniele y Erika Montañés cuenta en ABC que España alcanza el mínimo de nacimientos ir récord de muertes España se queda sin niños y este año la revista Time ha reconocido como figuras del dos mil dieciocho a varios periodistas yo de estas asesinados encarcelados los guardianes de la verdad han sido reconocidos como persona del año dos mil dieciocho la revista Time presentó cuatro portadas diferentes con periodistas que han sido seleccionados por su trabajo este año Jamal Khashoggi quien fue asesinado en la embajada Arabia Saudí en Turquía los cinco miembros del capital Gasset el periódico estadounidense de Maryland que fueron asesinados la periodista filipina María Resa crítica con la brutal guerra contra el narco del presidente Duterte dos reporteros birmanos de la agencia Reuters que destaparon una matanza de Indias por el ejército de Myanmar cuando el popular mismo él nacional populismo se empeña en desprestigiar esta profesión porque le interesa no tener intermediarios Thain recuerda que es importante que exista el periodismo y sin embargo en España venimos Alfonso de un episodio grave que vulnera el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes sí cuenta al mundo desde Palma de Mallorca que por orden del juez y apoyo de la Fiscalía la policía inició una cacería en los medios de comunicación de Baleares para encontrar al responsable de filtrar un informe policial relacionado con el caso cursando una investigación por presunta corrupción del empresario Bartolomé Kursk conocido como el rey de la noche de Mallorca la policía requisó móviles documentación en las redacciones de Europa Press ideario de Mallorca lo que fue calificado por numerosas organizaciones de periodistas como aberrante ataque a la libertad de expresión y el secreto profesional que comes tres periodista del diario de Mallorca buenos días bon día

Voz 4 35:23 hola buenos días Pepa estamos llamando

Voz 1727 35:26 a un teléfono fijo porque estás inmóvil

Voz 4 35:28 efectivamente seis inmóvil desde ayer más o menos a la una de la tarde que fui obligado a entregarlo después de una encerrona porque yo solamente me me surge esa palabra una encerrona sin avisar me sin darme opción ni siquiera de no solamente de avisar a mi y a mi director Amira a mis directores a mi jefe sino ni siquiera de poder solicitar digamos un asesoramiento de mi abogado

Voz 1693 35:53 que era una una una que dijeron quiénes

Voz 1727 35:59 la te citan un despacho si no

Voz 4 36:01 lo primero me citan en en comisaría y pero con un rollo poco de compadreo

Voz 44 36:06 yo no con como un poco porque yo los conozco

Voz 4 36:09 policías evidentemente yo soy conocido un intento tener buena relación con la policía antes de me había avisado un juez es precisamente el juez que firma esa resolución me había avisado que que la policía quería hablar conmigo bueno yo voy a comisaría pregunto si tengo que ir un abogado me dicen que no hace falta bueno efectivamente yo voy allí pensando que me van a pedir a que bueno a ver quién me ha filtrado ese tema evidentemente yo nunca iba a desvelar una fuente iba a terminar el Tebas y nunca me imaginé que realmente lo que se buscaba es que ello tuviera que entregar en mi teléfono móvil pero en Pepa acción pero es que hay una cosa más grave todavía es que hay una oficio policial donde viene a decir que mi teléfono lleva pinchado desde hace meses no desde hace meses es decir que no solamente la policía con quién estaba hablando con quién no estaba orando es decir cuando se estaba investigando a un periodista a dos periodistas porque la compañera Blanca también ha sufrido la misma persecución es decir ahora mismo no sin un elemento tan importante como es un teléfono móvil en estos momentos para progresión de P

Voz 1727 37:20 muy con tus fuentes al descubierto anoche te preguntabas cómo se va a ampliar ahora nadie en hablar conmigo si existe riesgo de que la provincia se haga con con esa conversación esos teléfonos

Voz 4 37:32 claro efectivamente me la policía tiene todas mis agendas tiene todo el chat yo no sé exactamente lo que se busca porque no lo sé no sé qué es lo que tiene permiso porque claro aquí es una especie de cacería una pesca no es ésa no sé exactamente cuál es la pieza que buscan no ha claro además fíjate lo que es la ironía a veces en estos temas cuando a mí un juez me perseguiría por no cumplir mi mandato constitucional que es proteger una fuente hasta el final pues aquí lo que está ahora mismo me está persiguiendo precisamente para para para para

Voz 1693 38:08 para que incumple la Constitución

Voz 4 38:12 y además creo yo era claro aún un punto si me permites que

Voz 1693 38:15 sí hay algunas informaciones algunas compañeros

Voz 4 38:18 están confundidos hablan de que es un informes secretos no es verdad esta pieza no era secreta se convirtió secreta pues mucho después aparte de que no es una información no en en exclusiva en absoluto es una información que escribieron los tres medios escritos de Palma también ha informó la policía perdona la la la televisión pública la televisión nacional a otros o es decir que porque se me permitiría a mí bueno yo sí lo sé porque realmente hemos sacado muchísimas información hemos estado muy duros con este tema hay una obsesión por parte un determinados abogados unos uno bueno abogados del grupo cursa que evidentemente de silenciarnos de silenciarnos en lo tristes que están la policía in sobre todo el juez pues está entrando en este juego

Voz 1693 39:06 con qué vais a hacer con tu periódico vais a tomar alguna medida

Voz 4 39:10 bueno de momento no sé pero yo supongo que esta mañana como ayer vinieron por la tarde efectivamente iban a buscar a dentro de mi ordenador profesional porque yo no entro yo trabajo como ordenador de que mejor el Diari de Mallorca para mí venían a buscar lo que sería el sumario del caso sucursal evidentemente lo tengo no soy pero no sólo lo tengo yo tienen la mayoría de periodistas de esta isla no lo que pasa que como venían sin el mandato judicial la te cuenten una cosa que que es más grave todavía porque ahí la verdad es que uno el reacciona esto no sólo espera no solo

Voz 1693 39:45 pero nunca

Voz 4 39:48 nunca se reacciona como se debe reaccionar pero claro cuando te dicen que es mejor que entre que esto voluntariamente que no tengo otra opción que entregue toda la documentación que me piden porque sino

Voz 1693 40:00 a ver un registro de de Mallorca hombre pues

Voz 4 40:02 la verdad es que dice bueno Benítez por la tarde

Voz 1727 40:06 es intimidaciones claramente intimidatoria

Voz 1693 40:09 yo Kiko yo que espero pues supongo que la propia

Voz 4 40:11 a esta mañana a mi ordenador y bueno oí ya veremos qué

Voz 1727 40:16 Kiko Mestre periodista ya lo tienen ustedes ahí obligado a incumplir la protección de sus fuentes que protege nuestra Constitución todo nuestro apoyo y un abrazo Kiko

Voz 4 40:27 muchísimas gracias sobre todo muy agradecido por dejarme explicarme y dar voz a este lo que he tenido que no solamente me afecta a mí sino que nos afecta a toda la profesión

Voz 1693 40:36 un beso gracias igualmente

Voz 1727 43:04 son las siete y cuarenta y tres ahora las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 43:18 la Liga de Campeones se despide hoy hasta febrero con dos partidos intrascendentes para Valencia y Real Madrid Sampe

Voz 1161 43:24 el estreno de horario en el Bernabéu desde las siete menos cinco los dos el área pasar el trámite frente al CSKA hará rotaciones el técnico argentino e Irán los menos habituales como Keylor Navas Javi Sánchez Vinicius Valverde o los defenestrados Asensio e Isco ante un CSKA que se juega seguir en la Europa League con el Viktoria Pilsen que recibirá a la Roma el empate a puntos perjudica a los rusos va a arbitrar en el Bernabéu el colegiado portugués Artur Dios el Valencia tampoco se jugará nada disputará la Europa League pero si el Manchester United que llega a Mestalla con dos puntos menos que la Juventus que visita al Joan Boix el empate a puntos entre Juve y Manchester favorece a los ingleses y Marcelino la venta haber llegado hasta última jornada en esta situación confirma además que hará rotaciones

Voz 50 44:03 vamos a jugar un partido que no deseaba no no jugarlo sino

Voz 1275 44:06 cómo lo vamos a jugar sin tener opciones teclas

Voz 50 44:08 explicación en esta situación y estando clasificados para la Europa League para nosotros lo prioritario esta semana es el partido de IVA así lo pensamos dentro del club todos y así lo manifestamos íbamos a tomar las decisiones pensando en lo que es prioritario

Voz 1161 44:23 arbitrará en Mestalla desde las nueve tocó balón en los otros dos grupos en eleva añadiría Ajax juegan en Amsterdam la primera plaza del grupo dos puntos de colchón para los alemanes el Benfica jugará en la Europa League en el F por decidir qué equipo acompañará al City a los octavos entre el guión y Shakhtar anoche empate a cero del Atlético de Madrid en Brujas y cero dos del Dortmund en Mónaco Dortmund primero atléticos abundó a Koke no le preocupa

Voz 51 44:43 bueno me da igual sinceramente no lo salido mal cuando

Voz 1275 44:45 el primer partido en casa del segundo fueras de juego

Voz 51 44:48 en casa agua fuera de hacerlo bien intentar pasar eliminatoria

Voz 1161 44:51 el Brujas sal la Europa League y Barça uno Tottenham uno golazo de Belén una semana complicada para el galo también empate a uno en el Inter de Milán PSV Barça primero segundo Inter tercero y a la Europa League en los otros dos grupos en el Estrella Roja uno Germain cuatro y Liverpool uno Nápoles cero el primero Liverpool segundo Nápoles tercero en el grupo poder Schalke uno Lokomotiv cero Galatasaray dos Oporto tres Oporto primero Schalke segundo Galatasaray a la Europa League además hoy arranca el Mundial de clubes con el partido previo desde las cuatro y media de la tarde la Alain de Emiratos Árabes y organizador se enfrenta al Wellington Nueva Zelanda y en Segunda División no terminan los problemas para el Reus el propio Javier Tebas no asegura que puedan terminar incluso la temporada en marcha

Voz 52 45:32 desde Bergondo no puedo afirmar que les va obstruida la temporada aquí en la mano otro por firmar por menos por la Liga no lo sé

Voz 1727 48:32 Mario de Hoy por hoy del doce de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Yolanda Martínez nos cuenta cómo la falta de políticas de conciliación en las empresas la ha abocado al paro en los últimos años