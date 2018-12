Hoy por Hoy (12/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días casi nos habíamos olvidado de la amenaza terrorista pero como cada Navidad aquí está de nuevo Francia busca al autor del ataque en un mercadillo navideño que anoche dejó tres muertos y once heridos cinco de ellos graves en el corazón de Europa en Estrasburgo no se conoce todavía la identidad de los fallecidos pero sí la del presunto autor un delincuente común condenado en Francia y en Alemania según el ministro del Interior ayer mismo por la mañana la policía había intentado detenerlo en su casa por un robo a mano armada la factura de Estrasburgo asegura que se había radicalizado el ataque pilló reunido al pleno del Parlamento Europeo en su sede de esta ciudad que está en la frontera entre Francia y Alemania nuevos diputados han estado recluidos allí por seguridad hasta pasadas las dos de la madrugada y nos han ido contando su experiencia Iratxe García PSOE Carlos Iturgaiz PP

Voz 3 01:05 no podemos salir nos han dicho que hasta que no recibamos otro tipo de informaciones tenemos que que seguir aquí hacer buena en estos momentos estamos aquí todos esperando esperan no te hicieron estaba andando por la calle y entonces podemos vetado de la gente corriendo la policía tiritando echándonos y entonces los policías acogido a la gente invirtiendo por grupos en los restaurantes en los comercios e recogiendo no sabía todas la gente

Voz 1727 01:29 encerrados estuvieron también los asistentes a un partido de baloncesto que acompañaron su angustia cantando la Marsellesa

Voz 4 01:36 cómo fue

Voz 5 01:44 me enteré nosotros la tiranía alza su sangriento estándar

Voz 1727 01:50 me marché hemos que en pie

Voz 5 01:52 hasta el miércoles doce de diciembre

Voz 1727 02:13 Die en España Nos espera a las nueve en la comparecencia en el Congreso del presidente Pedro Sánchez para hablar de Cataluña comparece a petición de los grupos y todos van a intervenir

Voz 1727 03:50 el Congreso pide al Gobierno que actúe contra la soledad de los mayores Carmen Quintanilla PP Luis Carlos Sauquillo PSOE

Voz 7 03:56 Nos encontramos ante una problemática de primer orden casi un millón y medio de mujeres mayores que viven aisladas en su soledad hicieron

Voz 8 04:07 de la soledad como algo obligar que les producen sufrimiento profundo debemos entender el fenómeno de la soledad no deseada como un problema social político y económico cuyo abordaje debe ser integral

Voz 1727 04:19 es una propuesta del PP que apoyan todos los grupos y cada día hay menos

Voz 6 04:22 Ares en España que exigía se pierden para siempre

Voz 0027 04:28 pues en los últimos ocho años han cerrado dieciocho mil bares quedan ciento ochenta y cuatro mil en toda España es uno por cada doscientos cincuenta habitantes

Voz 1727 04:40 mil ochocientas personas forman el dispositivo de seguridad para el Real Madrid CSKA de Moscú de esta tarde en el Bernabéu y quién nos va a proteger del machismo de algunos protagonistas del fútbol como el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo

Voz 0390 04:54 pues sí algunos dicen que que el Atleti no tiene dinero para renovar que Griezmann se lo llevó todo lo dices

Voz 1174 05:35 en esos segundos jugarán la ida de octavos en el Metropolitano ante un primero Ivars a uno Tottenham

Voz 1727 05:43 Nos espera un miércoles soleado en buena parte de España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:47 buenos días y que además será la jornada con una mayor inversión térmica tema era que será un mal día para la calidad del aire no esperemos que empiece a mejorar hasta mañana cuando la lluvia y el viento irían ganando protagonismo en la mayor parte del país pero por ejemplo en gran parte de Castilla y León Castilla La Mancha en la Comunidad de Madrid el Valle del Guadalquivir incluso Extremadura nubes bajas nieblas densas en muchos momentos que impedirán que suba la temperatura y eso ha sido lo que en los últimos días hacía que me

Voz 0027 06:15 cobrará un poco la calidad del aire al mediodía pero como

Voz 0978 06:18 qué hará frío en todo momento tampoco los contaminantes Se podrán dispersar a ratos de sol con algunas nubes en el Cantábrico de vez en cuando chubascos más sólo en el Mediterráneo y en Canarias pero con más frío que ayer en todas las comunidades

son las ocho y seis siete y seis en Canarias

Voz 15 09:43 José Bono

Voz 6 09:44 el terror ha vuelto a sacudir a Francia

Voz 0027 09:47 el Parlamento Europeo celebraba su último

Voz 1727 09:49 en el año en Estrasburgo un hombre abría fuego en los alrededores de un mercadillo de Navidad mató a tres personas y devolvió a Francia a la máxima alerta antiterrorista corresponsal Carmen Vela buenos días

Voz 0259 10:02 hola buenos días el autor del tiroteo sigue huido todo

Voz 1727 10:04 la vía seguimos sin poder llamarlo oficialmente terrorista pero la Fiscalía Carmen si lo investiga como un atentado

Voz 0390 10:11 así es eran casi las doce treinta cuando compareció el ministro del Interior Christophe Castanesa Yanes Estrasburgo para relatar que el atacante sembró el terror a partir de las siete cincuenta de la tarde en tres puntos diferentes de la ciudad segando la vida de tres personas e hiriendo a doce ocho de ellos siguen muy graves en su huida se enfrentó a tiros hasta tres veces con las fuerzas del orden no detalló si el atacante Raúl

Voz 0027 10:35 todo herido como sostienen todavía

Voz 0390 10:37 algunas fuentes que citan los medios aquí trescientos cincuenta agentes más fuerzas de élite antiterrorista y dos helicópteros siguen movilizados

Voz 0027 10:45 jo

Voz 0390 10:48 ambas quedan continua es un nombre desgraciadamente muy conocido por delitos comunes por los que ya ha sido condenado en Alemania y en Francia ya ha purgado siete años de cárcel francés nacido en Estrasburgo tiene veintinueve años de edad estaba fichado como posible radicalizado su casa había sido registrada esa misma mañana en el marco de una investigación por robo no le encontraron pero los agentes hallaron allí granadas y un fusil según la televisión bcm hacia las dos de la mañana se levantó la orden de confinamiento para los habitantes de Estrasburgo hoy habrá medidas extraordinarias de seguridad porque el Gobierno ha elevado el nivel de riesgo al de urgente el atentado esto significa que habrá controles en las fronteras en todos los mercadillos au actos públicos de Francia la Fiscalía antiterrorista de París ha abierto investigación por asesinato y tentativa de asesinato en relación con una organización terrorista así como por asociación de malhechores terrorista criminal

Voz 1727 11:48 gracias Carmen Ésta es la última hora de la investigación del ataque el último en una oleada que empezó en Francia hace al menos seis años con un tiroteo en una escuela judía después vinieron Charlie Hebdo Bataclan Niza en marzo de este año en son un hombre mató con un cuchillo tres personas y nueve meses después Estrasburgo Rafa Muñiz

Voz 21 12:08 eso de la tarde Mercado de Navidad de Estrasburgo

Voz 1772 12:14 irrumpe en una de las zonas más concurridas de la ciudad

Voz 0027 12:16 se empieza a disparar contra la gente

Voz 1772 12:19 subida intercambian disparos hasta en tres ocasiones con la policía que viven entonces momentos de pánico gente corriendo por el casco antiguo y refugiándose en tiendas bares y restaurantes como los eurodiputados Carlos Iturgaiz o Javier López

Voz 3 12:35 se refugió en Donostia a toda la gente cuando entrado en ese restante de chico al sótano de dotarnos de dejaban

Voz 0027 12:42 de las personas que estaban bares

Voz 22 12:44 ahora antes les ha pedido subirse a las debajo de las esa

Voz 21 12:48 a otros políticos españoles como Iratxe García el atentado les pillaba dentro del Europarlamento

Voz 3 12:53 no podemos salir nos han dicho que hasta que no recibamos otro tipo de informaciones tenemos que seguir aquí

Voz 0027 12:59 el presidente del Parlamento

Voz 21 13:02 tras su ya han mantenido cerrado hasta bien entrada la madrugada

Voz 0027 13:12 con Pepa Bueno la comparecencia de Pedro

Voz 1727 13:14 Sánchez esta mañana en el Congreso estaba prevista de antemano lo habían pedido Varios grupos antes de la escalada de tensión de los últimos días pero hoy cobra una nueva dimensión tras el envío por carta de las advertencias a Torra tras la rectificación en las últimas horas del presiden de su Govern llega también en plena tensión preelectoral así que mucho nos tememos que nos espera una velada llena de regates Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1461 13:41 los días Pepa conocemos ya las líneas básicas

Voz 1727 13:43 más de lo que va a decir o anunciar Sánchez si el precio

Voz 0390 13:46 entre el Gobierno realizará un discurso de Estado y expondrá a la Cámara que hay espacio político para trabajar en medio de dos bloques de dos posturas maximalistas la que mantiene la derecha con PP y Ciudadanos exigiendo en la aplicación inmediata del artículo ciento cincuenta y cinco en la que representa el mundo independentista no saben en Moncloa como orientará su discurso P de Katy Esquerra pero lo que sí confirmaron ayer algunos ministros a la Cadena SER es que habrá una rebaja de la crispación política por parte de la Generalitat no es la primera vez que inflama en el discurso luego reculan aseguran las fuentes gubernamentales en esa línea no se prevé que Sánchez anuncie medidas coercitivas contra el gobierno catalán pero si apelará al diálogo y al entendimiento con Cataluña dentro de la legalidad en Moncloa cree necesario también reivindicar de nuevo la lealtad institucional con Catalunya recortará el presidente las comisiones bilaterales que sean han abierto también con el Govern y que buscan además acuerdos que mejoren sustancialmente la vida de ti

Voz 0027 14:42 todos los catalanes es cómo va a recibir la oposición

Voz 1727 14:44 Sánchez esta mañana Inma Carretero lo que es España

Voz 0806 14:47 era del Partido Popular de Ciudadanos es que compitan por liderar la presión para que se aplique ya el ciento cincuenta y cinco en Cataluña Pablo Casado le va a pedir al presidente Hechos no palabras dicen en su entorno que están esperando a ver si al final la montaña va parir un ratón y el próximo viernes el Consejo de Ministros no aprueba un requerimiento al Govern que sería para los populares la prueba de que van en serio y Albert Rivera más de lo mismo sólo le vale que Sánchez anuncie que activa ya el ciento cincuenta y cinco y que convoca inmediatamente elecciones este escenario de excepcionalidad en Cataluña no gusta nada a Unidos Podemos Pablo Iglesias le va a recomendar al presidente que respire le va a pedir mesura calma a pesar de que

Voz 1727 15:28 admite el líder de los morados que la ayer

Voz 0806 15:30 Qualitat no ha ayudado mucho el guión de los independentistas va a ser muy parecido al de siempre van a pedir relación bilateral solución al conflicto libertad para los presos aunque fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña aseguran que por mucho que haya interés en subir la presión

Voz 1727 15:46 ellos van a seguir calmados porque consideran que el único

Voz 0806 15:48 camino es el diálogo y la negociación

Voz 1727 15:51 muy parecido dijo anoche en público quinto Torra y también la portavoz de su Gobierno y ha reculado en las últimas horas sostiene ahora que no es una provocación que el Gobierno central vaya a celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el día veintiuno

Voz 1315 16:04 las actos hay sectores de la población que lo consideran una provocación no dije que está fuera la opinión del Gobierno

Voz 1727 16:09 jugar pero si lo dijeron su conseller del Territorio Damià Calvet

Voz 23 16:15 es una es una años de unas elecciones que convocaron a través de un artículo el ciento cincuenta y cinco por lo tanto que saca un Consejo de Ministros el veintiuno de diciembre en Barcelona lo consideramos poco menos que una provocación

Voz 1727 16:25 es una provocación bueno pues ya no es una provocación acabamos de escuchar Arcadi

Voz 1 16:31 eh

Voz 1727 16:32 en Andalucía a PP y Ciudadanos mete la quinta su negociación para formar gobierno con las direcciones nacionales de los dos partidos tutelando en persona las negociaciones con un elefante de enormes dimensiones en la habitación intentan desvincular Habbo de este proceso aunque sin los votos de la ultraderecha todo lo que están pactando Maroto eje ahí Villegas se viene abajo María Jesús Güemes

Voz 1461 16:55 los populares ven el pacto encarrilado cuentan que Ciudadanos no llegó con exigencias ni reclamando la presidencia así que creen que ya asumen que será Juan Manuel Moreno quién se sitúa al frente además piensan que sean puesto los cimientos para alcanzar una coalición en la que por primera vez la formación de Rivera entrará en el Gobierno

Voz 0027 17:14 modelo que sí funciona esperan replicar a nivel

Voz 1461 17:16 nacional irse ayer se habló de programa en una semana lo harán de cargos en el PP nos comentan que ellos no irán con una propuesta van a esperar quiere saber qué piden eso sí abordarán la negociación de menos a más resolviendo primero la Mesa del Parlamento que ya se da por hecho será encabezada por la formación de Rivera y luego la Junta donde en principio les gustaría contar con doce consejerías no creen que haya problema repartir mitad si quieren pero de forma proporcionada les parece que tampoco es cuestión de que sean omnipotente esos quedándose las carteras más importantes

Voz 1727 17:45 sí como lo ve ciudadanos Óscar García

Voz 1645 17:48 Dirección Nacional de ciudadanos dicen que están satisfechos con este primer encuentro aunque dejan claro que nada está cerrado hay bastante prudencia entre los dirigentes consultados que eso sí hoy confía más que ayer en que puede haber un acuerdo todas las opciones siguen abiertas Nos insisten en ciudadanos donde se marcan con no prioridad estar en el Gobierno de Andalucía aunque algunas fuentes del partido nos deslizan ya la idea de que si el equipo del PP no acepta ciertas premisas los de Rivera estarían dispuestos incluso a no entrar en el Ejecutivo permitiría Annecy con sus votos

Voz 0027 18:18 que gobernara Moreno Bonilla se trataría entonces

Voz 1645 18:21 llegar a acuerdos puntuales para por ejemplo sacar adelante los Presupuestos opciones que manejan en ciudadanos donde sí tienen claro que no permitirán que el PSOE vuelva a gobernar

Voz 24 18:35 oir desde ayer más o menos a la una de la tarde que frío obligado a entregarlo después de una encerrona sin avisar me sin darme opción ni siquiera de no solamente de avisar a mi a mi director Amira a mis directores a mi jefe sino ni siquiera de Suiza

Voz 1727 18:51 quitar así no explicaba esta mañana en Hoy por hoy el periodista de El Diario de Mallorca Kiko Maestre como la policía les requisó ayer su móvil para investigar el origen de las informaciones que tanto él como una periodista de Europa Press vienen publicando sobre el caso cursar una causa de presunta corrupción empresarial policial un un atropello colosal a la libertad de prensa y al secreto profesional que protege la Constitución Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días

Voz 1389 19:19 has Pepa efectivamente si el el juez y la policía quieren saber la información que tienen los periodistas lo que deben hacer es comprar el periódico encender la radio como se ha hecho siempre si lo que quieren saber es cómo han obtenido esta información deben promover la reforma constitucional como dices que además está de moda e reformar la Constitución pulveriza el derecho a la información y con un poco de suerte Se publica sobre lo que un juzgado quiera con fuentes propias y exclusivas en el centro

Voz 1727 19:43 pero todo esto está Bartolomé Cusack durante

Voz 1389 19:46 las este hombre ahora encarcelado simbolizó la corrupción en la isla de la forma más efectiva disolviendo las fronteras entre la policía la política a los empresarios o la prensa la corrupción los metabolizar todo perseguir la corrupción consiste precisamente lo contrario de jugar con nuestras reglas de juego no con las del enemigo

Voz 1727 20:04 un beso Jabois en beso chao son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:15 Laura Gutiérrez qué tal buenos días he levantado mucha niebla esta mañana en prácticamente toda la comunidad esas brumas matinales nos van a dejar a lo largo del día cielos nubosos y no se descartan lluvias a última hora del día aunque la situación atmosférica que vamos a tener de momento este miércoles hiló va a ayudar mucho para alejar la contaminación hoy Madrid despierta bajo el escenario dos de luego con la polución un escenario inédito con medidas que hasta ahora no se han puesto nunca en marcha los coches y las motos más contaminantes se quedan fuera de Madrid no pueden acceder ni a la M30 el interior de la ciudad son todos aquellos que no tienen derecho a una etiqueta ambiental por su antigüedad Se estima que un trece por ciento de los vehículos que circulan a diario por la almendra central tendrán que quedarse en casa y ojo porque hay controles en los accesos a esta zona amanecen Madrid buscamos la fotografía del transporte público de la ciudad a esta hora en Atocha Elena Jiménez hola de nuevo

Voz 1727 21:05 hola qué tal buenos días aquí alguna fila

Voz 1315 21:07 la tomar un autobús urbano en concreto sobre todo el número diecinueve que va a esta plaza de Catalunya esto es autobuses se mueven lentamente en esta glorieta de Atocha atascada en la que de vez en cuando se escuchan las bocinas de la impaciencia de los conductores que han optado hoy eso sí por tomar el coche a alguno incluso la moto que pasa adelantando por la acera en la línea uno de Metro en dirección norte los vagones apenas sin espacio para la gente con cadencias de dos a tres minutos y a esta hora mientras va amaneciendo bueno pues se hace difícil saber qué color tiene hoy el cielo porque se mueve entre el gris y el azul

Voz 1275 21:42 gracias Elena llevar el distintiva mienta visible en el coche no es obligatorio hasta abril pero sí es obligatorio tenerlo haberlo solicitado y haber accedido a él para circular hoy por la como la comunidad por la ciudad de Madrid el protocolo del Ayuntamiento marca para este escenario un refuerzo del transporte público lo ahí en la EMT en cincuenta y cinco líneas y en un centenar de líneas interurbanas pero no en Cercanías Metro que hoy vive la tercera jornada de paros de los maquinistas hasta las nueve de la mañana no es que no se refuerce el metro es que el número de trenes se ha recortado respecto a las mismas fechas del año pasado hay cincuenta y seis trenes menos según las tablas del suburbano a las que ha tenido acceso la SER Alberto le Oliver diputado de Podemos dice que es un escándalo

Voz 25 22:22 lo de la Comunidad de Madrid es una tomadura de pelo es evidente para cualquiera que use el metro que cada vez los trenes pasan cada más tiempo en que cada vez hay más aglomeraciones hoy nos enteramos de que en año récord de viajeros hay menos trenes que el año pasado fruto de la pésima gestión de Metro de Madrid que absolutamente nadie en el Gobierno ha asumido una responsabilidad

Voz 26 22:45 no

Voz 1275 22:47 hice lo estamos contando esta mañana el Gobierno de Ángel Garrido va a dar un paso definitivo antes de acabar la legislatura para la financiación de la educación en los centros

Voz 0027 22:54 la dos la Comunidad de Madrid ultima un nuevo decreto que va a hacer

Voz 1275 22:57 emitir estos centro recibir dinero público para financiar el bachillerato y la FP algo hasta ahora impensable porque la concertada se limita a las enseñanzas obligatorias en el PSOE recuerdan que miles de alumnos de bachillerato y de FP precisamente que este curso se han quedado sin un instituto público Juan José Moreno diputado socialista

Voz 1889 23:14 sorprende el furor normativo de este Gobierno al final de la temperatura tras años Trini legislar lado esperábamos una norma que impulsar un mayor control por ejemplo ante los casos escandalosos de cobros a las familias y mientras no se construyen los ciento públicos que demandan las familias incluso en etapas postobligatoria para escolarizar a estudiantes que han intento a la pública no han sido metido recordemos que hay dos mil seiscientas solicitudes en Bachillerato y casi quince mil en FP en institutos públicos sin atender

Voz 27 23:43 más noticias que repasamos en titulares con Virginia Sarmiento reunión hoy a tres bandas para analizar la situación de los menores extranjeros no acompañados al encuentro asiste el director general del Menor de la Comunidad de Madrid el presidente de la Federación Madrileña de Municipios y la Red Española de inmigración que impulsó esta reunión

Voz 1275 23:57 de militantes en el PSOE de Collado Villalba casi un centenar de militantes de la agrupación en esta localidad han pedido la baja Sebastian porque están en desacuerdo con el proceso de primarias la Comunidad de Madrid ha endurecido las condiciones para los macro evento ordenado

Voz 27 24:08 dad Fin de Año y Reyes la nueva regulación aprobada ayer estipula que los ayuntamientos deben emitir un informe vinculante en materia de seguridad y protección ciudadana

los deportes

Voz 28 24:24 el Atlético pasa como segundo de grupo a octavos de la Chan

Voz 1275 24:26 o sea el Real Madrid pues apenas no se juega nada hoy ante los rusos del CSKA Sampe buenos días

Voz 1161 24:30 buenos días a las siete menos cinco en el Bernabéu Real Madrid CSKA de Moscú intrascendente para los blancos Solari dará minutos a los menos habituales como Keylor Navas Javi Sánchez Valverde Vinicius también titulares Isco y Asensio están en la convocatoria en la convocatoria Kroos Marcelo ayer el Atlético Madrid no pasaba del empate a cero en Brujas con la victoria del Dortmund cerdos en Mónaco los de Simeone terminan por primera vez con el argentino como segundos de grupo empatados a trece puntos eso sí con los

Voz 1275 25:03 el veinticinco vamos a acercarnos otra vez a las carreteras sigue la niebla deje de Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 25:09 buenos días especialmente la niebla está ralentizando muchas de las retenciones habituales de esta ahora apunta Laura estamos eh ahora mismo atentos a dos colisiones las dos de entrada a Rivas en la M quinientos uno en Boadilla del Monte además pues como decimos la niebla está complicando las retenciones habituales situación de Hora punta

Voz 1727 30:08 no son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio ya empezamos a conocer las identidades de las víctimas del atentado terrorista de anoche en Estrasburgo la Asociación de tailandeses en Francia confirma que un turista de esta nacionalidad Aimar es uno

Voz 0027 30:29 los muertos un hombre de cuarenta y cinco años que recibió un disparo en la cabeza mientras paseaba con su mujer por el mercado navideño hay otros dos muertos y ocho heridos graves el atacante sigue

Voz 1727 30:38 bien Canadá porque debería creer la gente que es inocente le preguntaban los periodistas a la heredera de Huawei esta madrugada cuando el ajuste qué canadiense le ha dejado en libertad sólo horas antes China había arrestado a un ex diplomático canadiense supuestamente porque la organización para la que trabajaba no está registrada

Voz 0027 30:59 en España el Gobierno acaba de confirmar que el consejo de ministros del viernes veintiuno en Barcelona se va a celebrar en la Casa Llotja de Mar un inmueble ubicado en el frente marítimo del centro de Barcelona es uno de los edificios más emblemáticos y representativos de la economía de la cultura de la Ciudad Condal actualmente es la sede de la la Cámara Oficial de Comercio media hora comienza la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso una comparecencia para explicar su política respecto a Cataluña y también para dar detalles de los dos últimos Consejos Europeos y además hoy se activados por primera vez el nivel dos del nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid los coches más viejos y contaminantes no pueden circo dar ni por la M30 ni por la almendra central Elena Jiménez dónde estás buenos días

Voz 1315 31:40 buenos días en Atocha donde a ratos es difícil ver el asfalto por el número de coches que circulan lento en atasco en esta zona y eso pese a esas restricciones por contaminación el metro no ha aumentado de frecuencia incluso hay menos trenes y los viajeros juegan al Tetris con sus cuerpos para encontrar sitio los vagones alguna fila de gente para coger algún autobús urbano y el cielo a esta hora imposible diferenciar entre qué es la llamada boina o la niebla con la que hemos amanecido más

Voz 1727 32:05 en el Congreso le pide al Gobierno que cree una estrategia nacional contra la soledad Mariola fomentar el voluntariado y el apoyo

Voz 0259 32:14 al final crear teléfonos de emergencia para atender a las personas que viven solas desarrollar estadística sobre la soledad Crónica y concienciar en implicar a toda la sociedad son medidas que el Congreso pide al Gobierno en una estrategia nacional contra la soledad que afecta mayoritariamente a las personas mayores y sobre todo a mujeres escuchamos a Carmen Quintanilla diputada del PP y al socialista Luis Carlos Sahuquillo

Voz 7 32:37 Nos encontramos ante una problemática de primer orden puesto hoy desgraciadamente en nuestro país contamos con casi un millón y medio de mujeres mayores que viven aisladas en su soledad diciendo

Voz 8 32:51 de la soledad como algo obligado que les producen sufrimiento profundo debemos entender el fenómeno de la soledad no deseada como un problema social político y económico cuyo abordaje debe ser integral

Voz 0259 33:03 en España casi cinco millones de personas viven solas es el veinticinco por ciento de la población casi dos millones tiene más de sesenta y cinco años los hogares unipersonales son los que más aumentan en España

Voz 41 33:37 eh

Voz 0027 33:42 a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa Bueno

Voz 0789 33:46 las a todos esta sirviendo para algo la política

Voz 0027 33:49 la de distensión serviría para alguna política

Voz 0789 33:51 distinta de mano dura he aquí una disyuntiva diabólica entorno a la cual se va a desarrollar el pleno monográfico sobre Cataluña que empieza dentro de unos minutos qué difícil es acertar cuando Pedro Sánchez decidió celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona el día veintiuno perseguía tener un gesto en favor de la distensión en la concordia como dijo la ministra Michel Batet sin embargo casualidades encadenadas o crescendo intencionado el vandalismo de los CDR ante unos mossos maniatados y las declaraciones incendiarias de Torre en Bruselas prosiguieron cargar mucho la atmósfera e invertir el sentido de la noticia de este Consejo de Ministros que pasaba a ser una provocación ayer el SAR Tadic cambiaba el paso la portavoz del Govern es ocupaba el movimiento pendular habitual ponía sordina al estrépito con palabras apaciguadora así pero el Tigre ya está fuera de la jaula Se preparan grandes movilizaciones para el día veintiuno para qué sirve la distensión para qué serviría lo contrario

Voz 1727 34:48 disyuntiva diabólica

Voz 1727 36:17 mañana de miércoles en Hoy por hoy con Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional de la Universidad de La Rioja buenos días qué tal Pepa

Voz 1505 36:24 buenos días eso es un catarro no un poquito sí

Voz 1727 36:28 Luis Alegre profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid buenos días buenos días alto y claro tú no tienes catarro y Teodoro León Gross periodista profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga hola qué tal buenos días buenos días Teo la revista Time que cada diciembre elige al personaje del año ha decidido que las figuras de este dos mil dieciocho rindan homenaje al periodismo ya elegido el periodista asesinado casó Guy otros reporteros que se la juegan cada día la vida para intentar contar la verdad cuando el nacional populismo ha puesto el periodismo en su punto de mira porque el estorban los que pueden contrastar sus mentiras Cain recuerda la importancia de la prensa por eso esta mañana imagino ateo especialmente preocupado por este episodio que acabamos de contar el registro e incautación de los móviles de dos periodistas que han investigado un caso de corrupción en Baleares Teo

Voz 0027 37:20 extremadamente preocupado Pepa estos días precisamente estoy enseñando en el Claassen la asignatura que imparto en la Universidad la cuestión de la fuentes a la que dedicamos muchas sesiones porque es una cuestión central no me imagino la perplejidad de los alumnos entre la digamos al considerar la teoría la teoría constitucional la teoría de ontológica que le que le explicamos ir a ver las noticias un titular como éste que es verdaderamente estremecedor lo es en dos sentidos no el gran Ben Bradley el mítico director del Washington Post reforzado por el caso Watergate o por los Papeles del Pentágono Ben Bradley decía las que había un mandamiento dentro de los básicos mandamientos del periodismo había uno que es las fuentes de estar protegidas aunque siempre ha de haber atribución de fuentes yo creo que es importante enfatizar a los oyentes para que se entienda bien que este mandamiento las dos caras de este mandamiento son igualmente importantes es decir no hay buen periodismo sin buenas fuentes el buen periodismo es el resultado de manejar buenas fuentes los periodistas vivimos de detener fuentes que nos proporcionen información relevante y eso requiere la protección de las fuentes esto es fundamental protección de las fuentes que nos garantizan que el derecho a la información se materialice un derecho fundamental recogido en el artículo veinte de la de la Constitución no nuestra además que se es de los ciudadanos ciudadanos éramos meros instrumentos para que lo ejerzan exactamente nosotros somos el el el instrumento que ha desarrollado la sociedad para garantizar el poder recibir información veraz de los asuntos públicos el hecho de que

Voz 1505 38:52 de que a unos periodistas

Voz 0027 38:54 quise en su material para impar averiguar unas fuentes que debe proteger sagrada mente pone en peligro el equilibrio de la profesión yo entiendo que esto pueda alguien pueda oírlo como una Jeremiah de periodistas no lo es en absoluto es una cuestión verdaderamente delicada y verdaderamente grave que afecta a un derecho fundamental de la sociedad

Voz 1727 39:12 pero que reconoce además la constitución está en la Constitución en fin veremos cómo se desarrolla este asunto que nos contaba uno de los protagonistas esta mañana el periodista Quico Mestre que se vio sorprendido en su buena voluntad cuando fue citado en comisaría sin abogados sin saber qué pasaba porque no lo investiga a él se quedó sin su móvil a partir desde las nueve de la mañana comparecencia del presidente del Gobierno sobre Catalunya la vamos a escuchar en directo vamos a tener tiempo de comentar que dice el presidente del Gobierno como supera esa presión a la que está sometido ahora mismo por un lado toda la oposición pidiendo mano dura Por otra parte desde el independentismo moderado diciendo no rompa los puentes hay que seguir apostando por el diálogo veremos cómo supera

Voz 1508 40:00 esa prueba Sánchez y lo vamos a comentar ampliar

Voz 1727 40:02 mente Un pleno y una situación política la catalana que tapa hoy lo que sin duda es la noticia más preocupante para nuestro futuro desde el año mil novecientos cuarenta y uno que es cuando empiezan los registros no se habían producido en España tampoco nacimientos tantas muertes aquel año empezar los registros aquel año estábamos en plena posguerra hay varias consideraciones entorno a esta noticia una la primera la inmediata que le pregunten a los jóvenes cómo formar una familia se alquilar no digamos ya compraron pisos ha puesto imposible si los salarios Luis dan malamente para llegar a fin de mes sólo ellos sólo ellos sin tener que mantener una familia

Voz 0027 40:43 claro yo creo que esta es sin duda la clave pero no es una opinión el propio el propio las estadísticas sacar datos al respecto y es verdad que que a los españoles fundamentalmente a las mujeres les gustaría tener más hijos de los que los que tienen pero pero lo encuentran absolutamente imposible que decir con cuando te regulas por completo el mercado laboral introduce su nivel de incertidumbre y de precariedad que te hace imposible trazar un proyecto de futuro cuando los sueldos no no alcanzan cuando los precios de la vivienda están en los los que están los que la de regulación introduce ya digo no es horarios laborales imposibles de conciliar pues Bryce que no se puede montar una familia en ese sentido yo creo que lo relevante es preguntarse bueno quién es el defensor de la familia quién defiende a la familia y que lo que hay que hacer para para defender a la familia porque claro ahora de repente encontramos a Vox en defensa de la familia natural pero la defensa natural lo concretan en intentar volver a convertir a la familia en un infierno de de violencia machista suprimiendo las leyes contra contra la violencia machista o en un ataque contra la diversidad de las familias acabando con las leyes LGTB yo creo que en este sentido es importante preguntarse quién defiende la familia y que es lo que hay que hacer para para defender la familia defender la familia es sencillamente generar en un país que tiene medios para hacerlo las condiciones económicas en las que eso sea viable

Voz 1727 41:59 este es un punto de vista este es un una derivada esta es una derivada interesantísima de esta noticia y la otra es que al final en las sociedades desarrolladas se tienen pocos hijos eh se tienen pocos hijos contra toda la propaganda del odio contra los inmigrantes Mariola necesitamos inmigrantes

Voz 1505 42:19 efectivamente necesitamos gente joven necesitamos equilibrar esa pirámide demográfica que ahora está absolutamente desequilibrada yo creo y esto por supuesto puede contribuir la población inmigrante por lo tanto todavía tenemos que darles las gracias no es una cuestión de plantear un una política y como se está haciendo en muchas ocasiones de rechazo hacia la inmigración sino casi deberíamos decir que ellos van a ser parte de la solución de uno de los graves problemas que tiene España muy brevemente quería incidir también en lo que ha señalado Luis porque no es un problema de las mujeres que no se tengan hijos no es que las que tengamos que hacer una política para darles satisfacción a las mujeres en su deseo de ser madres si esta fuera la dimensión de la cuestión esto no lo convertiría al problema de los nacimientos en un problema de Estado en un problema de país es que no puede haber un país viable sin un equilibrio entre quiénes se van y quiénes llegan entre quiénes mueren y quiénes nacen porqué esto contamina todas las políticas no hay más que ver nuestro presupuesto Iber el impacto que tiene la la escaso nacimiento islas prolongación de la esperanza de vida en el gasto de de las pensiones no hay más que ver nuestro presupuesto para ver los de que se equilibrios que existen en la escasa población activa de nuestro país y así sucesivamente no es un problema de las mujeres dejemos de decir esto es un problema de país y esto enlaza con la otra cuestión que señala

Voz 0027 43:53 Valls con la que estoy radicalmente de acuerdo

Voz 1505 43:56 que es tenemos que reivindicar desde la izquierda que defender políticas de familia es una acción progresista es un elemento vertebrador de las políticas de socialdemocracia porque en esto también la izquierda Se ha dejado comer la merienda por parte de la derecha

Voz 0027 44:15 si entras las políticas neoliberales dejan

Voz 1727 44:17 a las madres y a los padres incapacidad para estar con sus hijos capacidad de tiempo horaria no

Voz 0027 44:22 porque estando ya trabajando tenemos un horario muy muy poco racional en ese sentido no sería una una de tantas medidas recuerdo que hace unos meses hablábamos aquí sobre las pensiones el momento de máxima presión sobre la subida de pensiones si decíamos es una cuestión de pensar estructuralmente y a largo plazo no podemos seguir pensando en estas políticas parcheado demandas concretas no esta es una de las caras de de de esa reflexión que debería hacerse como sociedad porque efectivamente no es una cuestión de voluntad por otra parte de las mujeres que la encuesta de fecundidad publicada la semana pasada decía la mayoría de mujeres que querer querrían tener dos o más hijos pero un tercio de ellas confesaban que no habían sido madres no tory lamente por motivos económicos pro precariedad o por motivos laborales por problemas de conciliación y por tanto efectivamente hay dos problemas y yo estoy completamente de acuerdo sobre todo con ese planteamiento que hacía Luis no

Voz 1727 45:14 eh

Voz 0027 45:15 hay hay un una así la primera

Voz 1727 45:17 perdona Teo la que se refiere Mariola es que la conciliación afecta a los padres a las madres absoluto

Voz 0027 45:22 la gente también a los empresarios no no es que no discutía no dijo no no si era particulares no discutían absoluto no quiero decir que efectivamente las madres habló hablamos de las madres que lo quiere hacer pero evidentemente afecta igualmente al padre afecta a familias y hablamos de política hablemos de política de familia no porque es evidente que ha habido políticas de familia en otros países en otros países europeos que tenían el mismo problema de natalidad donde las políticas de apoyo ayuda subsidios guarderías transporte conciliación han dado resultados positivos es decir se está mejorando en en en los indicadores de natalidad y sin embargo aquí no han existido esas políticas se está deteriorando efectivamente unido y en eso estamos me parece completamente de acuerdo unidos a que el Fondo Monetario Internacional que seguramente no es la referencia favorita que tengamos ninguno pero pero el Fondo Monetario Internacional lleva tiempo insistiendo la España que es necesario que lleguen y se integren inmigrantes en el mercado de trabajo deterioro que es esta producir no no y sin embargo eso parece que está estigmatizado es una variable que no se puede introducir

Voz 1727 46:24 tenemos noticia nos vamos a Londres porque a esta hora ya hay apoyos suficientes para cuestionar en el Parlamento el liderazgo de Theresa May Begoña Arce buenos días

Voz 0273 46:36 hola buenos días cuántos apoyos tiene

Voz 1727 46:38 a la causa de la moción de confianza o cómo se llama ahí

Voz 0273 46:42 bueno vamos a ver la BBC acaba de confirmar que Graham y el presidente del comité mil novecientos veintidós que reúne a los diputados tories que no tienen cargo en el Gobierno ha recibido ya esas cuarenta y ocho cartas necesarias para presentar una moción de censura una moción de confianza es el término técnico que se utiliza aquí contra Theresa May todo se va a acelerar muchísimo porque esa votación de la moción se va a producir hoy entre las seis y las ocho de la tarde esto normalmente llevaría días pero por supuesto el tiempo apremia por la cuestión del Brexit según la BBC esa esa moción se va a votar entre las seis y las ocho de la tarde a partir de ahí May puede superarlo o no superarla sino las supera entonces habría una elección de un nuevo líder de una nueva primera ministra

Voz 1727 47:28 o sea nuevo primer ministro es una moción de confianza en el grupo consejo

Voz 0027 47:32 la Ador que que se carga Theresa May al frente en el liderazgo del partido por lo tanto al frente del Gobierno