Hoy por Hoy (12/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

y a esta hora ya están sentando en sus escaños los diputados para el pleno sobre Cataluña que se va a iniciar en unos minutos en el Congreso ha llegado el presidente Nieves Goicoechea buenos días

Voz 3 00:34 las buenos días y ya está sentado en su escaño junto a la vicepresidenta Carmen Calvo y el resto el gobiernos todos están esperando las señales de la presidenta del Congreso Ana Pastor para iniciar esta sesión

Voz 1468 00:45 la intervención del presidente como siempre es sin límite de tiempo será un discurso de Estado que navegará entre dos bloques el de la derecha que quiere aplicar ciento cincuenta y cinco y el de los nacionalistas divididos entre los que son más dialogantes y los más radicales de después grupos de mayor a menor cada uno luego cierra el PSOE grupo que apoya al Gobierno el presidente puede optar por intervenir para responder en conjunto o uno a uno Pepa queda

Voz 1113 01:08 el quitanieves que vamos comentando lo contigo antes de que empiece el presidente Sánchez recordamos Aimar el notición de los últimos minutos

Voz 0027 01:15 Theresa May se tendrá que enfrentar esta tarde a una moción de confianza promovida por sus compañeros Tories moción que puede descabalgar la del Gobierno británico los críticos han conseguido en los cuarenta y ocho apoyos que necesitaban para poner en marcha la iniciativa si los conservadores le retiran la confianza Theresa May tendrán que elegir un nuevo liderazgo y por tanto un nuevo primer ministro o primera ministra en Francia sigue a esta hora la búsqueda del supuesto autor del atentado de anoche en Estrasburgo mató a tres personas e hirió a trece el atacante de esas trece ocho están graves Francia está en alerta máxima y en España ese mantiene el nivel cuatro sobre cinco Ana Terradillos

Voz 0125 01:49 los buenos días seguimos en alerta cuatro antiterrorista a Delta cuatro pero reforzada Isère refuerza por las fiestas de Navidad ayer se reunió la comisión de seguimiento de alerta antiterrorista que reúne a gente del Ministerio de Interior y a la cúpula policial antes del tiroteo de Estrasburgo Isère decidió eso mantener el nivel de alerta que tenemos desde hace año y medio en principio no se prevé ningún cambio a pesar del atentado de Estrasburgo

Voz 0027 02:13 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovenia acaba de convocar al embajador de España el nutrían a José Luis de la Peña a raíz de las críticas del Gobierno español en relación a la vía eslovena que defendió este fin de semana el presidente catalán Quim Torra lo está contando hasta ahora la prensa eslovena

Voz 1113 02:38 y a las nueve y tres minutos de la mañana las ocho y tres en Canarias nos quedamos ya a la espera de que el presidente del Gobierno suba a la tribuna del Congreso para esta comparecencia que le pidieron los grupos que estaba prevista de antemano desde hace tiempo pero que coincide con esta semana de tensión entre el Gobierno de España hay el gobierno catalán aunque ha rectificado en las últimas horas esa esa posición que había expresado Quim Torra parte de su Gobierno en torno a la vía es lo ven a la actuación de los Mossos y la posibilidad cierta ya de que el Consejo de Ministros Se ríe una el día veintiuno en un en Barcelona está en el uso de la palabra la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 4 03:21 señor presidente dándole la palabra a Pedro Sánchez que sube en este momento a la tribuna para dirigirse a sus señorías

Voz 1722 03:43 silencio señorías buenos días señorías gracias señora presidenta quiero expresar no solamente en nombre del Gobierno de España nos también estoy convencido en nombre de todas sus señorías la solidaridad y en apoyo al pueblo francés a las víctimas y a los familiares de las víctimas por lo que ocurrió ayer en Estrasburgo en la ciudad francesa así que un abrazo muy fuerte al pueblo francés en nombre de toda la sociedad española

Voz 5 04:34 empieza el pleno con los aplausos y la solidaridad a las víctimas del atentado ayer en Francia

Voz 1722 04:41 comparezco ante ustedes a petición propia y a solicitud de distintos grupos parlamentarios para informar voy a intentar sintetizar lo en dos ejes sobre el consejo del artículo cincuenta del llamado artículo de salida del Reino Unido de la Unión Europea el Brexit sobre la situación política en Cataluña

Voz 6 04:58 hay asuntos en los que en mi opinión

Voz 1722 05:02 hay un nexo de unión en lo que es la respuesta es la exigencia de fortalecer nuestro proyecto común fortalecer nuestro proyecto europeo puesto en cuestión por la salida del Reino Unido de nuevo fortalecer el proyecto europeo y el proyecto de España impugnado por el independentismo catalán señorías el independentismo catalán socava el proyecto europeo a fuerza de impugnar el proyecto colectivo de España la fortaleza de Unión se fundamenta en su integración nunca en su segregación en la voluntad de compartir soberanía en un mundo globalizado para recuperar el poder de decisión en beneficio de la mayoría social sobre todo de aquellos que necesitan de la política para poder transformar sus vidas en estos últimos días hemos escuchado por parte de algunos dirigentes del independentismo una retórica inflamatoria estable mensajes gruesos combinados con una dejación de funciones por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya que no resultan admisibles para el Gobierno de España y sobre estas cuestiones me gustaría hacer las siguientes tales afirmaciones la primera en relación con los Mossos d'Esquadra el Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones por parte de quién tiene encomendada la seguridad pública en Catalunya ante los episodios que se ha producido recientemente el pasado fin de semana en algunas autopistas catalanas Illa injustificable inacción de los cargos políticos para dar órdenes de actuación a la policía autonómica nos hemos dirigido desde el Gobierno de España al Govern de Catalunya y todo aquellos consellers que ostentan competencias relacionadas con la seguridad pública con un mensaje Clar y es que cumplan con sus obligaciones y advirtiendo que de persistir en su actitud un número suficiente de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los catalanes y catalanas pese a las amenazas de algunos elementos radicales del independentismo el Gobierno de España va a celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo día veintiuno de diciembre así me comprometí con el presidente de la Generalitat así me comprometí con el pueblo catalán y así haré cumplir la palabra del día señorías no es el primer Consejo de Ministros que hacemos fuera de Madrid ya les adelanto que no va a ser el último mi voluntad es acercar el Gobierno de todos a todos y cada uno de los territorios de España reconocer con su presencia nuestra estima por la diversidad territorial del país si el Gobierno señorías tiene un proyecto de progreso y prosperidad compartida para España para todos y cada uno de esos pueblos para todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas vivan donde viva vivan por ello les quiero hacer el siguiente anuncio el Consejo de Ministros que se cerrará el próximo día veintiuno de diciembre en Barcelona aprobará la subida del salario mínimo a novecientos euros al mes a partir del año los lunes

Voz 1722 08:32 una subida del veintidós por ciento del veintidós por ciento la mayor desde mil novecientos setenta y siete y la explicación es clara un país rico no puede tener trabajadores o tercero señorías en mil novecientos noventa y nueve tuve el honor de trabajar para Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina cuando tenía veintiocho años fui testigo de las consecuencias añadía hace leerlas el silencio fue testigo de las consecuencias de la guerra civil en la antigua Yugoslavia de cómo los refugiados kosovares huían de la limpieza étnica perpetrada por el dictador Milosevic como antes los bosnios sufrieron las mismas inclemencias por el odio de Karadzic no hace falta que me lo cuenten no toco de oído señorías yo lo vi todo con orgullo el trabajo de las ONG españolas entre las cuales había muchas ONG catalanas Vico morbo con orgullo cómo llegaba la solidaridad del pueblo español como España recibió ya acogió a muchos refugiados de la guerra civil en la antigua Yugoslavia cómo se volcó la población española en apoyar a la población bosnia con el compromiso de la cooperación española hay de cientos de ayuntamientos como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por un socialista porque Pasqual Maragall que precisamente reconstruyó la Biblioteca de Sarajevo

Voz 5 10:01 este aplaudido por el Grupo Parlamentario Socialista eh

Voz 1722 10:07 y trabaje codo con codo con ellos y con el ejercito español al que por su dedicación en recuerdo a los soldados que murieron allí dedicaron la plaza de España en la ciudad de Mostar una plaza cuyos muros estaban acribillados por las balas del odio nacionalista años más tarde señorías He vuelto a Bosnia en más de una ocasión desgraciadamente la convivencia continúa siendo una asignatura pendiente por contra la segregación étnica se respira en muchos de sus lugares de muchos de sus rincones si se tiene ocasión además de de hablar con los bosnios con los croatas con los serbios que también sufrieron las inclemencias y las consecuencias de la guerra civil recuerdan con gratitud la solidaridad de España así que no hace falta que me lo cuente yo lo vi lo viví por eso señorías reivindicar como reivindica el independentismo catalán la vía la vía eslovena denota un desconocimiento de la historia una manipulación inaceptable la desesperación de quién ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas el presidente del Gobierno todas estas declaraciones tienen una sola respuesta la vía para resolver nuestros problemas es la vía constitucional la vía de la Constitución español la vía del diálogo dentro de la legalidad que nos hemos dado todo lo que se sitúe fuera de la Constitución fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta y lo voy a decir de manera muy sosegada el pausada para que se entienda claramente contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho no hace falta decir más no hay Miguel gesticular ni hablar más alto para que se me entienda queda recogido en el acta de sesiones mi compromiso y mi determinación señorías la razón de mi posición ese va a ser una misma convicción es que yo defiendo a la España plural una España orgullosa de su diversidad territorial defiendo la Constitución española también el artículo o el Título VIII de la Constitución española yo creo en el autogobierno de nuestras autonomías defiendo su mejora Insúa reforzamiento el centralismo señorías es un error histórico propio de las derechas que hoy como ayer por oportunismo vuelven a caer en lo mismo pero eso no es la historia de la izquierda española ni tampoco la historia del liberalismo español la España autonómica traído democracia progresa territorios condenados durante siglos al ostracismo y por tanto este Gobierno no va a dar un paso atrás en los impulsos red centralizadora es de las derechas españolas como tampoco quiero que esto quede claro aceptaremos una nueva vulneración de nuestro orden constitucional y estatutaria autogobierno señorías es convivencia y esto es lo que debemos preservar todos los responsables políticos lo he dicho una vez dos veces tres veces no me cansaré de repetirlo el problema en Cataluña no es la independencia el problema en Cataluña es la convivencia señorías en mi primera comparecencia ante ustedes ante esta Cámara como presidente del no definir mi Gobierno común Gobierno feminista como un gobierno progresista común Gobierno ecologista y por encima de todo como un Gobierno europeísta y lo hice porque soy consciente de que es el Arena europea la defensa internacional de un orden multilateral que está siendo puesto en cuestión donde España se juega en buena manera en buena medida su presente y su futuro la interdependencia de nuestras sociedades nos obliga es una visión opuesta a quiénes defienden proyectos de segregación y aislamiento proyectos no sólo contrarios a la lógica de los tiempos sino también al sentido común tanto el Brexit como el movimiento independentista catalán caminan por vías paralelas y con retóricas similares en ambos casos se levanta un relato de agravios inventados y magnificado por la manipulación en ambos casos se pretende forzar a la población a tomar decisiones con una decisión binario se obliga a escoger entre ser europeo y ser británico a ser español o fue la culminación de casi un año y medio de negociaciones muy complejas originadas por la decisión del Reino Unido de optar a salir de la Unión Europea en junio del año dos mil dieciséis una decisión es evidente de país que respetamos pero que debe hacernos reflexionar sobre la responsabilidad de un gobernante primer Nuestro Cameron que convirtió un problema de partido del partido tory en un problema europeo y global una decisión que además debe hacer reflexionar sobre los peligros a los que se enfrenta la propia democracia cuando entra en juego o entran en juego estos decisivos de confrontación con un fin que es la fractura política y social del país y siempre con el mismo patrón la primacía de las emociones viscerales sobre la razón un escenario en el que lenguaje sentimientos se manipulan para armar una narrativa contraria a la lógica de los tiempos lo hemos visto en el Brexit y lo estamos viendo en Cataluña quiero que tengan presente esa idea señorías con el Brexit nos enfrentamos a un movimiento que avanza contra la historia tras la razón la razón que es lo que nos dicta nos dicta que desafíos globales exigen respuestas globales exigen un proyecto común más integración más unión siempre reconociendo la diversidad identitaria de cada cual pero también más fraternidad entendimiento para unir en lugar de dividir para no ver la complejidad y la prodigalidad como un problema sino como una fuente de oportunidades de riqueza de las sociedades hoy algunos quieren hacer ver reducir esta complejidad enriquecedora a una simple elección entre opciones excluyentes forzando a optar entre el mal y el mal mayor acotando el espacio público a una elección entre alternativas definidas por aquello a lo que se oponen y nunca por lo que se propone aprovechan para ello las brechas abiertas de la desigualdad de la frustración de una crisis económica y la respuesta equivocada de las políticas conservadoras que socializar pérdidas y privatizó ganancias también aquí hay un patrón común los mismos de jalearon los recortes y la austeridad con políticas conservadoras acusan un tercero como excusa para alentar la separación brechas en definitiva Señorías para inventar un maltrato un maltrato significa magnificado con un solo propósito que es el de Polaris claro el de enfrentar a partes de la sociedad lo hemos visto con el refiere en el Reino Unido señorías pero también aquí hemos sido testigos de ese debate alimentado por una sucesión de falacias de ilusiones falsas trampas dialécticas al servicio del mismo Candín negar el espacio para la moderación para el entendimiento para firmar las opciones más radicales cuanto peor mejor señoría se podría resumir del Brexit en todo caso tendrá consecuencias muy dolorosas sea cual sea su resultado para un país con el que España mantiene lazos estrechos más de trescientas compañías españolas operan en ese país el veinticinco por ciento del total de los turistas que recibimos en nuestro país año año son británicos en el Reino Unido estudian nuestros hijos nuestras hijas muchos de ellos España es país de residencia de la mayor comunidad de ciudadanos británicos en el continente fíjese señoría es hace dos semanas el Banco de Inglaterra la hizo público un informe demoledor sobre las consecuencias del Brexit en él señorías si advierte de que la retirar de la Unión Europea ha tenido consecuencias para la economía británica disminuía hablando del presidente del Gobierno que tiene

el presidente del Gobierno que tiene muy limitado para para este discurso en el que está N Brando los dos asuntos que le han llevado hoy al Congreso a dar cuenta del último Consejo Europeo que fue sobre el Brexit las preguntas la demanda de la oposición para que explique la posición del Gobierno en relación a la crisis catalana con Luis Alegre con Mariola Urrea con Teodoro León Gross lo comentamos enseguida ahora son las nueve y veinte las ocho y veinte en Canarias

Voz 4 25:52 ahora está haciendo un paralelismo continuamente entre

Voz 1468 25:54 las consecuencias que tiene el Brexit y las consecuencias que tiene el independentismo radical en Cataluña ha dicho que todo está basado en mentiras el Brexit arrancó sobre grotescas mentiras e con por ejemplo decir que trescientos cincuenta millones de libras semanales es lo que iba a recibir Reino Unido y se iba de la Unión Europea que la gente sabe que el problema eran los recortes de los conservadores británicos también aquí como se jugó con la mentira de las balanzas fiscales y la el expolio que le hacía el Estado español a Cataluña así que ya está haciendo Pepa una paralelismo continua entre las consecuencias que tiene para unos y para otros esto la división de la sociedad catalana la división de la sociedad británica son las consecuencias de unas políticas y de un relato que es ficticio

Voz 1722 26:37 la tantas veces como sea necesario repetir esa referencia está pasando en escojamos ya con una primera

Voz 1113 26:44 valoración Luis Alegre lo dicho hasta el momento por el presidente del Gobierno ese discurso en Nebraska de toda la pulsión rupturista que estamos viendo en Reino Unido y en Cataluña

Voz 20 26:53 claro yo yo creo que que Pedro Sánchez está haciendo el discurso efectivamente que tenía que hacer en la estación tan complicada en la que están aunque se encuentra

Voz 21 27:00 en un fuego cruzado a a dos bandas

Voz 20 27:03 y en una posición verdaderamente muy difícil de de sostener que la sostener un proyecto para para España que resulte viable ir muy difícil porque a corto plazo es posible que esto sea penalizado electoralmente pero pero a medio plazo hay que pensar en un escenario en el que se pueda abordar una reforma constituya un proceso tiene que no resultar imposible que el mismo texto sea aprobado en Cataluña en el resto y en el resto de España para eso la única salida que yo creo que es obviamente por la que está apostando Sánchez es la la de construir más Europa la única salida para España en realidad es construir construir más arriba construir hacia arriba con una distribución más racional de las competencias entre distintos niveles territoriales sin sin anclajes territoriales tan tan extraordinariamente sólidos pero esto se juega en conseguir o no un proyecto social en los términos ecologistas feministas y sociales que está defendiendo para Europa en su conjunto

Voz 1113 27:55 el discurso de Sánchez Teo

Voz 21 27:57 bueno bien yo le he visto en un tono moderado como era como él quería firme contundente está utilizando efectivamente muy bien el Brexit como espejo para las consecuencias que tendría digamos llevar más allá la crisis constitucional en Cataluña pero su mensaje evidentemente lo que busca es situarse entre los dos polos entre los dos frentes ha dicho yo defiendo la España plural es un mensaje dirigido a la derecha el centralismo es un error histórico la derecha volverán a caer en ese error histórico ha sido muy contundente con respecto a la al independentismo catalán a sus mentiras el desconocimiento de la historia la manipulación inaceptable en fin cito literalmente cosas que ha dicho que ha dicho el presidente lo que no se a corto plazo decía Luis y estoy de acuerdo es si si Sánchez ya tiene posibilidad de reconducir el escenario quiero decir si hay alguna posibilidad de que en Andalucía hemos visto aunque hay que pensar por supuesto que las razones del electorado andaluz son son diversas no no es un no hay una sola razón desde luego que la única no es Cataluña

Voz 1113 28:59 pero ha sido una razón importante en el de San

Voz 21 29:02 viento de un cierto electorado del centro izquierda que ha visto en los pactos de de la moción de censura desde entonces y Susana Díaz le tienen miedo a ese a esa moción

Voz 1113 29:13 así a los efectos emoción ha visto Liga

Voz 21 29:15 los que esto podía tener consecuencias en el electorado y las ha tenido hoy por tanto Pedro Sánchez tiene la posibilidad de digamos convertirse en el centro virtuoso en medio de dos polos viciosos es es eso es lo que está pretendiendo con el mensaje lo que no sé si tiene tiempo a corto plazo de de reproducción

Voz 1113 29:32 Mariola suena a ruptura con el independentismo este discurso yo creo que

Voz 1505 29:39 suena más a los LM a reforzar los elementos sobre los que se

Voz 1113 29:44 ha construido desde hace cuarenta años el pacto

Voz 1505 29:46 tú sí que ha garantizado la convivencia entre españoles y cuando digo españoles por supuesto también digo catalanes en la idea esta de el presidente me parece muy acertada insistir en que el sistema autonómico

Voz 4 30:00 es una de las paredes maestras del CONI

Voz 1505 30:02 pensó constitucional por lo tanto cualquier interpretación o mejor dicho cualquier respuesta eh frente al independentismo catalán frente al desafío catalán eh que se articule conforme a un modelo de centralismo creo que rompe el consenso de todos los españoles no de los catalanes creo que rompe con las reglas de juego que nos dimos en mil novecientos setenta

Voz 1113 30:28 el protocolo como el espíritu y la letra de la Constitución

Voz 1505 30:31 es que es una de las octavos es una de las paredes maestras de la Constitución el otro es la Monarquía Parlamentaria y lo ha reinos formamos

Voz 1113 30:40 lo ha reivindicado expresamente ese Título VIII el presidente

Voz 1505 30:44 yo creo que ese es un encuadre muy bueno respecto de lo que significa el problema Cataluña la lejanía del independentismo tiene que ver con la idea de responderé firme sereno proporcional y contundente frente a cualquier incumplimiento del orden constitucional pero más allá de eso firme contundente también con el marco de convivencia que nos hemos dotado del setenta y ocho que es el autogobierno

Voz 1113 31:09 será suficiente para esa batalla en la que están ahora mismo PP y Ciudadanos por el espacio político del centro derecha veremos en las la expuestas ya os anuncio que estamos pendientes de Londres porque Theresa May se dispone a comparecer públicamente a realizar una declaración institucional suponemos frente a la puerta del diez de Downing Street porque como hemos contado hace poco menos de una hora el ala más radical de su partido el ala ultraconservadora de los tory se dispone a presentarle una moción de confianza esta tarde entre las seis y las ocho qué significa eso pues que sí eran como líder del partido se la cargan también como primera ministra eso boca a boca elecciones no en principio aboca a que otro líder conservador se convierta en primer ministro alguien no votado como nos decía Begoña Arce a las nueve menos cuarto no votado expresamente para el cargo sería el encargado de lidiar la fase final del Brexit

Voz 4 32:12 nada menos bueno pues está todo preparado

Voz 1113 32:14 ante la puerta de la residencia del primer ministro británico preparada Eva Cruz buenos días Pepa buenos días hemos corrido la redacción nos la hemos traído aquí para que esté atenta a las palabras de May será ella quien interprete pero lo que vaya contando la primera ministra que esta tarde puede dejar de serlo Con el Brexit deshaciendo el Gobierno británico y quebrando al Partido Conservador con el Brexit en el relato permanente del presidente del Gobierno español a la hora de poner al independentismo catalán frente este espejo en un relato parecido dice el presidente tienen en común que se fundamentan en un relato de agravios sólo ha dicho expresamente en el comienzo del discurso a ver qué está diciendo ahora Pedro Sánchez

Voz 1722 33:01 no se va a conseguir entre el anexo al acuerdo de retirada la declaración política establece como objetivo la búsqueda de una relación intensa equilibrada en derechos y obligaciones para el futuro esta relación incluirá también un área de libre comercio y cooperación sectorial si quisiera detenerme porque ha sido objeto de debate la cuestión de Gibraltar la prioridad como saben del Gobierno de España relación con Gibraltar siempre ha sido la misma ofrecer tranquilidad y seguridad a la población del Campo de Gibraltar Ésta es una prioridad absoluta para atender los desafíos a los que se enfrenta la población de una comarca muy castigada por su situación económica saben ustedes que el Gobierno ha aprobado un plan especial de desarrollo del Plan del Campo de Gibraltar y nuestra voluntad es de llegar a acuerdo en todos los ámbitos para permitir el desarrollo económico de la zona en términos de empleo en términos también de bienestar este debate señorías en nada afecta a la posición que siempre ha mantenido España en relación con la soberanía de Gibraltar pero no podemos caer en la tentación de hipotecar el presente ni proyectar incertidumbres sobre la vida cotidiana de miles de personas que viven y trabajan en la zona hoy vindicación de la plena soberanía sobre Gibraltar es perfectamente compatible con la búsqueda de acuerdo de todo tipo económicos sociales financiero fiscales o militares en el marco de la Alianza Atlántica para evitar que la población sufra las consecuencias de uno a bordo quiero por tanto trasladar en primer lugar un mensaje de consumo Lanza de certidumbre a la población de la zona son son la prioridad absoluta de este Gobierno nuestro país ha conseguido con creces los objetivos que se propuso al inicio de la negociación ahí queda recogido en la prensa británica ya seis ha reconocido también por parte de los líderes europeos voy a citar simplemente las palabras del ministro de Exteriores alemán que dijo textualmente abro comillas

Voz 6 34:59 el gibraltareño es un documento jurídicamente vinculante

Voz 1722 35:02 así que para el Gobierno alemán

Voz 1113 35:04 todo el acuerdo sobre Gibraltar que está en el texto del Brexit ir Londres pendiente de la comparecencia en unos minutos de la todavía primera ministra a la tele van a presentar una moción de confianza los suyos vamos a hacer una pausa a la espera de ambas cosas

Voz 4 35:24 pero no se come ni un atasco

Voz 1113 41:30 a las nueve y cuarenta y un minutos de la mañana ocho cuarenta y uno en Canarias todo dispuesto en Londres para la comparecencia de la primera ministra Theresa May sometida esta tarde entre las seis y las ocho a una cuestión de confianza por los suyos por el ala radical el ala ultraconservador de los tories si tiene un fan parece que ya hay apoyo suficiente para que tú

Voz 4 41:50 con fe dejará de ser líder del partido

Voz 1113 41:52 la primera Minustah en cuanto empieza a hablar iremos en directo a Londres sigue el presidente del Gobierno en el uso de la palabra en el Congreso de los Diputados cuando termine este discurso para el que no tiene límite de tiempo en el que está mezclando el Brexit la cuestión catalana se iniciara la ronda de réplicas de la oposición Luis Alegre qué podemos esperar de Partido Popular y Ciudadanos vamos por bloques en respuesta a este discurso concreto que ha hecho Pedro Sánchez

Voz 20 42:24 bueno yo creo que podemos esperar el el regateo el regateo corto y el y el juego electoral que es verdaderamente el drama en el que nos encontramos que todo el mundo está jugando ni siquiera partidos independentistas han jugando ya la independencia están jugando a una lucha electoral entre entre ellos desde luego ciudadano están con su agenda electoral de reconquista del poder que piensan que les ha sido que les ha sido usurpado y no creo que quepa esperar nada más que que usted esta posición de del bloque nacionalista identitario que les parece dar buenos réditos y con eso

Voz 1113 42:55 es llamativo no obstante tengo que Ciudadanos que es el primer partido votado en Cataluña es que ésta es una condición muy importante es verdad que la aritmética parlamentaria no le da para mucho porque porque tienen mayoría los partidos la suma de los partidos independentistas pero su condición de partido mayoritario no obligaría a buscar algún tipo de entendimiento con el Gobierno de España ya el Gobierno de España buscar algún tipo de entendimiento particularmente con el partido que las elecciones de diciembre del año pasado obtuvo el mayor número de votos

Voz 21 43:25 pues sí estoy de acuerdo en que

Voz 1113 43:27 en esta cuestión el Congreso no en que el liderazgo

Voz 21 43:29 el liderazgo que tiene del llamado bloque constitucional lo que sucede es que ese bloque constitucional está muy fragmentado en nuestra muy fragmentado porque el partido socialista se haya pasado al bloque independentista esto no es cierto está fragmentado porque desde la moción de censura Ciudadanos Partido Popular consideraron que el hecho de haber recibido los votos independentistas digamos lo cree que obligaba el presidente Sánchez sencillamente intentar el diálogo lo cual me parece una obligación inexcusable pero digamos la derecha desde el primer momento desde la primera semana empezó a reclamar el ciento cincuenta y cinco y a considerar roto el bloque constitucional yo creo que eso probablemente les proporcione réditos electorales pero créditos tras muy responsables tú preguntas a corto plazo que podemos esperar yo creo que no podemos esperar nada ha producido beneficios electorales en Andalucía Inés Arrimadas ha estado volcada en la campaña andaluza está volcada en la digamos en la tensión con respecto al Gobierno central con respecto a Moncloa me parece que no está ejerciendo el liderazgo que efectivamente como muy bien sanear las debería tener como líder de la oposición en casa

Voz 1722 44:33 desde la moderación de manera que Mariola Urrea

Voz 1113 44:36 cuestión el Gobierno está solo

Voz 1505 44:38 José probablemente sí porque esta es una posición digamos de responsabilidad es una reedición de Estado que resulta muy difícil seguramente trasladar a muchos ciudadanos que ven en el desafío catalán también pues eh tocar su fibra antes apelaba es tú a esa idea de qué significa ser español y demás como una reacción populista ante algunos de los problemas que vive España pues precisamente para ese colectivo de personas que viven que ven todo lo que está ocurriendo en España como un agravio a lo que es la idea la esencia de lo que debe ser un buen español ese mal entendido a mi juicio ejercicio de patriotismo cualquier relato sereno en las claves que está haciendo el presidente pues es un relato que lo va a interpretar en clave de tibieza ahora bien qué debe hacer un presidente del Gobierno a mi juicio esto qué está haciendo este es él la única vía política que hace posible que en España podamos llegar se podamos seguir entendiendo Nos eso no implica que no haya que responder de forma contundente cuando se constaten cuando se constate ni subrayo esto vulneraciones al orden constitucional sólo en ese escenario cabe activar los mecanismos que existen en la Constitución pedir la activación del artículo cincuenta y cinco cada dos por tres no es sino pues un desconocimiento de para qué sirven los instrumentos constitucionales pero claro esto no sé hasta qué punto efectivamente mueve votos

Voz 1113 46:12 una respuesta firme pero serena decía Sánchez proporcional pero contundente bueno pues los independentistas consideran que algo vuelto el Sánchez del blanco y negro del ciento cincuenta y cinco Pablo Tallón bon día

Voz 1673 46:26 qué tal bondad pues si una de las reacciones más contundentes es la del ex president y líder de Cataluña asegura que Sánchez no está gobernando para todos los ciudadanos y se pregunta si no expulsa de su discurso pero nos pega si decidimos irnos como llamaremos a esta vía en referencia a toda la polémica por la vía eslovena llega desde Cataluña las críticas pero llegan también Esquerra Republicana sin ir más lejos la consellera de Salud Alba Bergés dice que es una línea de no diálogo mucha amenaza Josep Bargalló que también le asegura que suena a Radio en blanco y negro este discurso de Pedro Sánchez habla de una nula voluntad de dar ningún paso para resolver el conflicto ISNA retórica vieja bajada con mezclada queríamos decir con falsedades también Jordi Salvadó que es diputado de los republicanos aquí en el Congreso de los Diputados dice literalmente ya ha salido el Sánchez del ciento cincuenta y cinco idea que habitualmente son más moderados a la hora pues de valorar este tipo de de discursos dicen que las andaluzas le han hecho mucho daño

Voz 1113 47:23 así que firme pero serena proporcional en contundente lo interpretan los independentistas catalanes como una vuelta al ciento cincuenta y cinco estáis contando que en fin lo que parece que va a ser una evidencia cuando suban a la tribuna salvo sorpresa desde PP y Ciudadanos será insuficiente este es el campo de juego en medio está el Gobierno Luis esto es lo que

Voz 20 47:42 esto es lo que hay realmente pues corren tiempos malos para para los discursos serenos cosa que por otro lado sinceramente lógica no que cuando un cuando una crisis económica golpea golpea tanto a capas tan amplia pues no es el momento de de discursos de discurso sereno y esto es lo que estamos viendo en todos sitios en toda en toda Europa que gana quién quién logra construir un relato de agravios persona física falso pero gana quién logra construyen un relato de de agravios que les hilo de percha en la que colgar las consecuencia de la crisis la pista puede ser Europa para el Brexit la brisa pueden ser los inmigrantes puede ser España puede ser claro pero pero pero el asunto es que aquí tenemos un problema verdaderamente grave os allí es lo que ha golpeado noventa mil millones de euros robados sin corrupción sería una percha como sólida para constituir un un proyecto en este en este sentido ha bien que

Voz 1722 48:32 en lo que es imprescindible es que este

Voz 20 48:34 esto templado y este proyecto sereno se articulen unos términos de protección social porque no se puede olvidar no olvidar la Larraín en gran medida social que tiene este malestar cree estar prestando debo de modo de vida

Voz 1113 48:46 Theresa May Teresa me está saliendo ahora mismo comparece la primera ministra británica antes de someterse a esa moción

Voz 16 48:53 con Fiat agregando Brady ha confirmado que ha recibido cuarenta y ocho carpas de diputados conservadores que son un desafío a mí liderados voy a luchar con todo lo que tengo Miguel llevo cuarenta años en el partido accidentes lo he sabido como activista consejera diputada ministra del interior y ahora primera ministra de presión T al líder porque creo en la visión conservadora en un futuro mejor una economía rica en la que nadie se quede atrás una Escocia más fuerte en la que todo el mundo pueda hacerlo mejor con su talento y todos a servicio de los intereses nacionales y en este momento crucial de nuestra historia eso significa conseguir un buen Brexit que den resultado al referéndum sobre la Unión Europea controlar nuestro fronteras leyes dinero protegiendo el empleo nuestra preciada unión en los momentos malos de los últimos dos años mi creencia apasionada en este futuro no sea no ha vacilado y ahora podemos conseguir ayer estaba con Merkel para sentar en los problemas que tienen los diputados con la frontera Irlanda iba a viajar a Dublín pero me quedaré aquí en Londres para defender mi liderazgo con mis colegas del Parlamento y cambio de liderazgo ahora en el partido conservador pondría en riesgo el futuro de nuestro país y no podemos permitir que esta es la incertidumbre el veintiuno de enero es él es la fecha final tenemos que controlar no podemos darle el control de estas negociaciones a los a los diputados de la oposición que el veintinueve de marzo esa legislación tiene que estar aprobada y habrá que aprobar o rescindir el artículo cincuenta

Voz 1113 51:11 transitando o incluso parando el Brexit

Voz 16 51:13 Pitt cuando la gente lo que quiere es que lo hagamos no hay que cambiar los fundamentos de la negociación de la aritmética parlamentaria ahora estas semanas no harán sino crear división cuándo es el momento de estar juntos y servir a nuestro país en donde entró nada de eso sería en beneficio de nuestro país los únicos sólo Jeremic porvenir John Mc Donalds se beneficiarían de eso lo que nos pongamos a ello y que nos centremos en los asuntos vitales que les importan a ellos

Voz 1113 51:52 unos servicios públicos de primera

Voz 16 51:54 irá mejores viviendas deben esas deben ser nuestras prioridades conseguiremos hacer realidad el voto que se votó en el referéndum Willy somos un partido de toda la nación moderado pragmático mainstream comprometido con Reus con volver a unir nuestro país y hacer un país que fue de funciones a todo el mundo en las primeras prioridades que yo explique en la puerta de esta casa es construir un país para

Voz 21 52:34 todo

Voz 16 52:38 a a esta labor desde el primer momento que me convertí en primera ministra y estoy preparada para terminar

Voz 1113 52:44 trabajo termino la intervención

Voz 4 52:46 Cruise gracias a Yago

Voz 1113 52:49 venda que tienen castellano Theresa May

Voz 36 52:52 Theresa May le lea

Voz 1113 52:54 qué le ha por el liderazgo Pelé la osea cuando se presenta la moción de confianza de no confianza en este caso dábamos por supuesto que es que quienes la Prodein tenían ya los votos suficientes para cargarse la primera ministra pero pero ella va a pelear a lo largo del día de hoy esto es lo que acaba de decir pelear por el liderazgo goteo se queda bueno se queda hasta las ocho hasta las seis

Voz 21 53:17 otros suficientes para presentar la moción de confianza y por tanto hay pelea no hay pelea hasta que se produzca esa votación recordemos que hace unos meses en España cuando se produjo la moción y hubo una pelea que fue el el el voto del Partido Nacionalista Vasco no porque el resto de partidos catalanes y se pronunciaron rápidamente a favor y hay que pelear evidentemente en el Congreso los parlamentos están para pelear están para debatir pero digo para para para hacer un jugar con la aritmética que la riqueza del sistema parlamentario no es decir esto esto que hemos visto ahora en Andalucía no hay que que eso casus gracias a veces cuesta le cuesta aceptar oye esto consiste en sumar

Voz 1505 53:54 hoy sobretodo está defendiendo la gestión que ya ha hecho del Brexit con un acuerdo que es sin duda el mejor posible para el Reino Unido no va a haber otro

Voz 1113 54:04 no sé si hay que interpretarlo en clave de que ella se quedó se va pero la Bolsa de Londres sube ahora mismo un cero coma cuatro por ciento de bolsa siempre tan nerviosa no que registra pequeños movimientos o grandes movimientos que al día siguiente se quedan en nada la libra está estable ahora mismo como Theresa May intenta conservar Luis el liderazgo de la negociación final

Voz 20 54:27 intentar conservar el liderazgo del partido igual que Yeremi Corbijn tiene tiene problemas al respecto lo que te encuentras es como un país enteramente fracturado

Voz 1113 54:35 son las nueve y cincuenta y cinco ocho y cincuenta y cinco en Canarias

