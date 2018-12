Hoy por Hoy (12/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 Pedro Sánchez que acaba de terminar su discurso en el Congreso de los Diputados ha anunciado allí que el Consejo de Ministros que se reunirá en Barcelona el veintiuno de diciembre aprobará la subida del salario mínimo hasta los novecientos euros en su intervención Sánchez ha calificado además de manipulación inaceptable Pekín Torra reivindica la vía eslovena para la independencia vamos a la Cámara Baja Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 00:31 buenos días si Sánchez ha anunciado esa medida para el Consejo de Ministros que se aprobará el día veintiuno y luego ha hecho continuas apelaciones y paralelismos entre las consecuencias del Brexit y las consecuencias del independentismo independentismo catalán sobre los radicales ha dicho que hay que llevar todo adelante con diálogo dentro de la convivencia ha llamado a también a la reconciliación entre los catalanes y ha hecho esta advertencia a los independentistas catalanes

Voz 3 00:58 fuera de la Constitución fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta y lo voy a decir de manera muy sosegada en pausada para que se me entienda claramente contará la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho

Voz 1468 01:19 también ha apelado hoy ha hablado de los ultraderechistas ha dicho que la igualdad es irreversible también los derechos de la mujer y que el PSOE seguirá defendiéndole en referencia a lo que están haciendo desde el punto de vista de Vox también de Ciudadanos el Partido Popular y ahora mismo está en el uso de la palabra Pablo Casado en directo en el Congreso de los Diputados

Voz 4 01:39 este señor Sánchez que usted juró o prometió defender la Constitución y ahora mismo no está siendo capaz de defenderla

Voz 1727 01:46 Pablo Casado en el uso de la palabra Sánchez ha defendido también que no se puede volver a negociar el pacto para el Brexit casi al mismo tiempo comparecía Theresa May para anunciar que esta tarde se dispone a dar la batalla final probablemente por su liderazgo Antonio Martín buenos días buenos días Pepa así la dirigente británica deberá afrontar lo que en ese país

Voz 1645 02:04 se denomina una moción de confianza que han impulsado decenas de diputados de su propio partido votación que se celebra esta misma tarde entre las seis y las ocho may como dices acaba de comparecer insiste en que va a seguir en el cargo corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 02:18 Theresa May ha desafiado a los diputados conservadores que van a presentar una moción contra ella esta tarde la declaración que acaba de realizar la primera ministra Se dice lista a terminar el proceso del Brexit la elección de un nuevo líder se convertiría en uno que se convertiría en un nuevo primer ministro llevará varias semanas y en principio parece prácticamente imposible que la como la propia Me ha subrayado que el Reino Unido pueda dejar la Unión Europea a tiempo el veintinueve de marzo vamos

Voz 5 02:41 escucharla iba a viajar a Dublín pero me quedaré aquí en Londres para defenderme liderazgo con mis colegas del Parlamento un cambio de liderazgo ahora en el partido conservador pondría en riesgo el futuro de nuestro país y no podemos permitir vio esa incertidumbre

Voz 1275 03:09 en Madrid siguen los controles a esta hora en los accesos al M30 ya el interior de la capital en esta mañana en la que por primera vez se aplica el escenario dos del protocolo anticontaminación los coches y motos más antiguos y contaminantes no pueden acceder a la almendra central y sólo pueden aparcar en las zonas reguladas los vehículos Eco hizo emisiones el M30 unidad móvil de la Ser Paco Quiroga Elena Jiménez buenos días

Voz 1510 03:29 hola buenos días hemos visto uno de esos controles de agentes en Moncloa para restringir el acceso a la ciudad de los coches más antiguos lo que provocaba alguna retención en esa entrada por la A seis circulando ahora por la M30 podríamos decir que en general se cumple la obligación de ir a setenta kilómetros sólo algunos

Voz 6 03:44 conductores pisan más el acelerador

Voz 1510 03:47 se frenan sobre todo ante la presencia de algún radar por ejemplo en el número veintiséis de la avenida de la Ilustración en ese kilómetro veintiséis continuamente los paneles informativos luminosos Se recuerda que hay que ir como máximo a setenta kilómetros y que la zona centro está restringida sino se tiene etiqueta ambiental de la DGT

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:24 buenos días miércoles doce de diciembre tres semanas quedan tres semanas para despedir el año y no no vamos a caer en el tópico de los resúmenes de noticias acontecimientos ocurridos este año no al menos no nos vemos porque vamos esa concentrarnos en lo importante quita la música Nacho Elena la gente en España hace poco casarnos y nuestro país no llega vamos a

Voz 1995 06:10 la más baja de nuestro país desde mil novecientos cuarenta y uno la vida las obligaciones la falta de oportunidades la economía que sello todo eso lleva nuestro país al colapso demográfico es decir muere más gente de la que nació en los tiempos de la pornografía en la era de lo explícito que las por la calle andando Il por todo parte del esa publicidad Tinder las redes sociales todo lleno de Machi ese propuestas la natalidad Se arroja al precipicio de la desaparición y lo mismo este planeta no está preparado para vivir sin españoles el primer semestre de dos mil dieciocho entrado el menor número de nacimientos desde mil novecientos cuarenta y uno y le recuerdo que mil novecientos cuarenta y uno España acababa de salir de una guerra civil habían muerto más de medio millón de personas más de doscientos mil se habían marchado del país forzosamente éramos entonces un país despoblado de apenas veintidós millones de personas hoy somos más del doble y nace el mismo número de niños en total

Voz 13 08:57 Bill dos Shooting sueco aquí me siento bien

Voz 14 09:01 que la cosa está mejore no no no le permiten me encanta tu mensaje esta esta ánimo

Voz 1995 09:07 yo les a darles a y si crece la Cepeda hago por responsabilidad es la antigüedad ante darte si niños Espanyol sí ha pues llamar Antonio cuando vio por ahí tiene hoy con mejor cara ayer ayer recuerde qué pasó la noche en la misma habitación de hotel que ocupo Manolete hace unos años antes de la noche antes de morir así que desde viviendas descansado estás bien vivo vivo a diferencia de Manolete ha superar aquella he pasado al otro lado a que seguir vendiendo ya saben que vuelven la ante unas noticias hoy Gianni me atrevo a hablar de ella porque en fin ahora hay de todo eh poni mira que está lejos Japón así que si quieren en Hoy por hoy encuentran ustedes la la oportunidad de divertirse un rato viendo las noticias que Tom recoge

Voz 15 09:58 G

hola qué tal

Voz 18 11:29 se presenta el placer de escuchar desmayarse atreverse estar furioso

Voz 19 11:36 Pierre liberal esquí alentado mortal difunto Vigo traidor cobarde y animoso no ayer fuera debería el centro y reposo mostrase alegre Chris imperial el parientes fugitivo satisfecho receloso

Voz 15 11:52 mire el rostro al claro desengaño beber veneno suma olvidar el provecho amar el daño creer que un cielo en un infierno cara la vida y el alma a un desengaño

Voz 19 12:03 es quien lo probó lo sabe

Voz 1995 14:35 con Toni Garrido son ustedes puntuales pero no contesten pueden llamarnos al seis nueve nueve treinta once XXII cuenta pueden compartir con nosotros sus opiniones en las redes sociales gasta que mosqueados hoy llega tarde mismo llave va intencionado llega hasta que vayan pensándolo porque ayer conocimos un nuevo capítulo en la atribulada vida de un jugador estrella del Barça después de llegar tarde numerosas ocasiones a los entrenamientos y a la concentración con su equipo el pasado domingo se superó a sí misma no llegó ni diez ni veinte minutos sino que llegó dos horas tarde dos horas después de la hora marcada por su entrenador el club decidió ayer tomar cartas en el asunto el Fútbol Club

Voz 29 15:19 Luna ha decidido imponer Aden velé una

Voz 6 15:22 multa de aunque afortunadamente

Voz 1995 15:24 para los aficionados esto no parece afectar en ningún caso al trabajador Trobajo anoche justo después de conocer la sanción pisó el terreno de juego y a los siete minutos de sanciona ni de espera de días anciano lo mismo es así como hay que funcionar seguramente muchos de ustedes conocen a personas como a Osman de Belén que han hecho de la impuntualidad una forma de vida por eso nos preguntamos si lo que se conoce como el síndrome de la tardanza crónica va en algunos casos más allá de lo anecdótico si es evitable o incluso si puede ser diagnosticado con fúnebre me da miedo hasta aquí lo pone soy soy impuntualidad dic recuerden seis nueve nueve treinta once XXII el Twitter las redes sociales Hoy por hoy llega tarde ya atada

Voz 9 16:18 se llama ahora

Voz 1995 16:20 ahora pues ahora mismo estaría bien que ya no soy un punto al dentro de una hora de hablar de ese asunto hemos convocado y le agradecemos especialmente en este caso su puntualidad a la psicóloga Elena Sobrino escena muy buenos días Elena hay mucha gente que llega tarde al trabajo lo compensa eso sí saliendo Prou esto que es es normal

Voz 6 16:46 pero hablar de normalidad anormalidad en este aspecto es algo subjetivo el tiempo es la percepción del tiempo es algo muy subjetivo

Voz 1995 16:54 no no no no no lo es algo objetivamente a las diez y diecisiete minutos en ahora mismo una hora menos en Canarias eso es objetivo vamos no hay información más precisa seguramente hemos podido dar el día de hoy hay gente que vive la impuntualidad permanente porqué

Voz 6 17:11 si bien tienen diferentes mecanismos no seguramente por su trayectoria su experiencia e el valor de la puntualidad pues no ha sido algo que que haya estado presente hay igual va a decir sí que es verdad que son las diecisiete pero esos pronto Es tarde Hace mucho que te has levantado hace poco y ese valor no subjetivo es el que probablemente mucha gente usa para para estar vivir en esa impuntualidad crónica o permanente

Voz 1995 17:38 es verdad a Valderrama no juntaba que claro que queda Mojonera a las once de la madrugada para que para el islámico Clarence la maniató para nosotros

Voz 6 17:46 pero claro depende

Voz 1995 17:49 entiendo lo que dices pero existiría un perfil más o menos de gente que decide y no voy a decir voluntariamente pero decir debe normales a llegar tarde

Voz 6 18:01 yo creo que sí que hay unos estilos unas tendencias esto también ahí podríamos no clasificar de cierto modo aunque de una manera muy generalista personas que si voluntariamente a una forma intencionada llegan tarde como yo que sé podríamos estar hablando de un proceso de rebeldía por ejemplo oí Isère el último y querer que me esperen y no tener ese protagonismo en ese aspecto porque no pero también existen otros personas au tendencias que podrían ser pues los típicos amigos o colegas de trabajó despistados que por la razón que sea pues no anotan no nos recuerdan iban llegando tarde no se acuerdan de tu cumpleaños no se acuerdan que hoy tenían una reunión es decir sí que se podría enmarcar algunas tendencias en relación a a la impuntualidad agua lo que motiva no a las personas a ser impuntualidad

Voz 1995 18:48 vale osea que si él es el mensaje que también transmites es bueno esto

Voz 6 18:53 no hay mala fe en algunas personas seguramente no hay mala fe en otras claro

Voz 1995 19:01 en todo caso puede llegar a convertirse en algo patológico porque puede ser un problema para mucha gente no digo para DVD del Barça que bueno pues luego ya las metes siete goles pues pues bueno no nadie va a recordar que llegaste tarde entrenamiento pero puede ser algo patológico hombre

Voz 6 19:18 de lo que está claro es que el el el efecto de la impuntualidad en en un grupo sea de trabajo o de colegas son la familia tiene tiene una influencia negativa no nos gusta esperar no a las personas que sea patológico

Voz 20 19:32 te estaríamos hablando de no como es el caso

Voz 6 19:34 eso de de de un escocés creo recordar que un médico le diagnosticó no como este proceso de esta enfermedad llega tarde mismo veremos no de momento no se ha registrado como tal como que es una patología pero pero bueno ya sabéis que las enfermedades van también evolucionando y podríamos estar hablando de que en tiempo de que a ver si existe esta patología como tal no como una patología diagnosticada yo yo estoy pregunto como como el sueco Elena existe la puntualidad y enfermizo también como trastorno yo lo digo porque mi país sinceramente yo intento llegar tardar eso es pero hay fuerzas que me lleva cinco minutos antes siempre pero siempre esto de dónde viene es algo muy cultural evidentemente los países más latinos tenemos otra concepción del tiempo seguramente en los países nórdicos probablemente haya más puntualidad sí que es verdad que si hablamos de llega tarde mismo podríamos también hablar de pronto llega prontito humo en los polos entonces pues también podríamos estar hablando de esa patología porque bueno no valorar negativa positivamente a que llega tarde o llega pronto ambos en ambos casos está llegando a una hora en la que no sea pactado o no se ha acordado sea porque llegas ante eso porque llegas más tarde

Voz 1995 20:57 no no siga un mensaje de Claudia Elena empieza diciendo yo tenía un novia ya empieza ya está sea ella creo que no voy a seguirle y si yo tenía un novio que ya pues por eso no prevalente lo dejó claudicar porque llegaba tarde he dice Catalina yo no soporto la impuntualidad desde luego no creo que de ninguna enfermedad sino más bien de una enorme falta de respeto lo único lo último que debemos admitir es convertir los chantajistas del tiempo en víctimas min canta esa definición se bien

Voz 6 21:27 chantajistas del tiempo

Voz 9 21:29 muy bien se Lina

Voz 1995 21:32 porque conozco casos patológicos como el de mi hermana que fue capaz de llegar casi a los postres de la mismísima cena de Nochebuena del año pasado alegando que se había despistado pero como te vas a despistar esa noche lo que sí tengo claro al menos es que en su caso no tiene no tiene cura vaya hombre y Carmen dice que puede que la puntualidad entienda diferentes maneras en grandes ciudades más ajetreada así las pequeñas más relajadas bueno

Voz 6 21:56 de tiempo en el campo es es diferente aunque puede romper una lanza en favor los españoles aquí yo creo que es un mito y la falta puntual de los españoles y desde Lugo es practicamente como todo lo demás

Voz 9 22:09 países eh yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí

Voz 1995 22:13 bueno depende si no claro que depende se de las declarado Alena que deben hay gente que es una patología pero como tendencia una tendencia yo creo que es injusto la fama y lo que es evidente que te ponen a ti la multa de cien mil urgentes ya te digo yo que llegas a la que llega hay que tenerlos es verdad que los gana y para este cien mil euros será exacto nada pero hay que tenerlos seis nueve nueve treinta ó veintidós dejen a esos mensajes hoy por hoy llega tarde y ser el hashtag la etiqueta que hemos creado Elena Elena Arribes psicóloga muchísimas gracias a vosotros

Voz 6 22:49 gracias y hasta pronto Gustavo todos los miércoles

Voz 1995 22:51 emoción en el Congreso de los Diputados estos momentos Pablo Iglesias tan el uso de la palabra que nos afecta el acuerdo del Brexit Se produce emisión de control al Gobierno y como siempre que sea verán gritos está tenga que ver con lo que hablábamos al comienzo del programa Ana calidad en España se desploma hilos llega veintitrés una hora menos en Canarias seguimos

Voz 25 23:48 no llegar a un vídeo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto por su forma de tomar las curvas de frenar o simplemente por cómo se baja de ella lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes cómo no que son los motos partos por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto de sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 26 24:11 esta condiciones en línea directa punto com un acompañaban que impar

Voz 30 24:15 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando a la sociedad que ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1286 24:26 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 31 24:35 hombre

Voz 15 24:37 desde la con el reggaeton lo has bailado todo eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupa que sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que ganes más más información en ING

Voz 32 24:55 que esta Navidad te regalen el iPhone XL

Voz 30 24:57 se va a ser mucho más fácil en el Corte Inglés por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial por su increíble cámara cómodo retrato porque tienen colores muy chula sí porque sí

Voz 15 25:09 de financiar hasta en veinticuatro meses en el Corte Inglés nunca había sido tan fácil regalar un iPhone hay

Voz 3 26:12 bueno pues así comenzábamos esta en septiembre con la resaca del día de una madrugada que es muy buenas vigilante

Voz 1995 26:21 cuatro otro reverso

Voz 3 26:24 es decir él es más que suficientes sea una fase muy claro Isaías Lafuente de lo mismo

Voz 12 26:30 Byrne La Ventana con Carles Francino

Voz 0542 26:44 adiós sin relojes he podido en la liga del aguacate matinal sobre pan de experta quizás deba

Voz 36 26:50 la Lizartza que habrá que nos esté escuchando y piensas bueno es están olvidando del aguacate salmón que también son los estrellas de densa Instagram bueno no es que nos estamos olvidando que consideramos que eso es muy de dos mil dieciséis y diecisiete

Voz 1995 29:12 hoy pero

Voz 9 29:14 con Toni Garrido

Voz 1995 29:16 puede llegar tarde las mundo aquí mensaje tonterías punto es suena a chiste antiguo dice T dicho que bajo en cinco minutos no hace falta que me llames cada media hora en hechos reales es imposible siguen escuchando hoy por hoy es imposible sustraerse a esta realidad

Voz 9 29:38 vuelven Mary Poppins o parece que has envejecido

Voz 1995 29:45 de prime time y con actores nuevos espectaculares efectos especiales de algunos mensajes actualizados actualizados porque claro en Mary Poppins ya no pueden decir eso de con un poco de azúcares

Voz 40 29:59 Dora que os darán pasará a mejor recuerda la canción

Voz 1995 30:02 Mary Poppins no querría hacer enfadar una nueva Mary Poppins Juan Llorca Juanes el primer chef kilómetro cero con sello slow food del colegio de un colegio que hay en España es el cocinero que dio la alerta sobre el aceite de palma es una activista incansable a favor de la mejor alimentación infantil Juan buenos días buenas de hasta ni cuando vayas a ver quiera saber Mary Poppins las muchas ediciones con un poco de azúcar esta píldora que os dan pasará a mejor me encantaba habla de medio video aseguró que antes agradecí destacará ello esperamos que la hayan modificado sigue porque puede ser con un poco de zumo natural de papaya

Voz 37 30:39 bueno con un trozo de papaya

Voz 1995 30:42 bueno Juan es un activista incansable a pesar de los sinsabores que a veces tiene lanzar mensajes que pueden malinterpretarse o va más fuera de contexto ya ahí te damos las gracias casi que te te pedimos perdón porque fuera que hace unas semanas que estuviste con nosotros a la Xunta que vuelvas generamos cierta polémica con un titular quién no expresaba bueno si era expresaba exactamente lo que tu dijiste el

Voz 40 31:07 claro

Voz 1995 31:08 yo ahora afirma eh sean las iba afirmando

Voz 40 31:11 otra cosa es lo que que el contexto que lleva detrás pero el titular yo lo afirmo ayer

Voz 1995 31:14 de ahí los iba diciendo no dejará de decirlo si hablaba de Los desayunos de los niños necesidades es fin es verdad que no teníamos no te hemos llamado por eso sino porque no me pareció tan brillante tu exposición útil hemos dicho que llamara Juan cuando vence cuando que nos cuente él trabaja recuerden en un colegio es el cocinero de un comedor de colegio así igual está en la primera línea de la lucha anchas contra la obesidad contra el azúcar contra el aceite de de Palma por ejemplo tenemos un un dato el veintiuno por ciento de la población se considera obesa en este país viene las Navidades esto lo conocemos el once el doce de diciembre no parece que vayamos en el por el buen camino

Voz 40 31:58 bueno no no ya no sólo realmente ya no sólo por la la parte de la obesidad sino entre el veinte por ciento de la población infantil también padece obesidad ya con las navidades que los supermercados empiezan un mes antes

Voz 1995 32:13 no ayudamos en la SER los mazapanes el turrón la pell había qué hacemos con los niños porque es verdad que que esta época empieza a ser un poco difícil echado en la cabeza hacemos

Voz 40 32:24 el plan que tiene cumple realmente no es que no haber hay hay que tiene clara una cosa la Navidad no es desde el uno de diciembre hasta el seis de enero es decir que tuvo un preso más turrón y como has estas cosas el veinticuatro por la noche del veinticinco pues está bien no pasa nada el problema viene cuando tú el día veinticinco de noviembre ya estás comprando un ex en casa ahí es donde radica el problema

Voz 1995 32:49 vale pero vamos a veinte como tú eres un especialista en la materia insisto es así a primera línea digamos con un ránking de turrones turrón duro qué te parece el trono el turrón duro bien dentro de las Torres está bien

Voz 40 33:05 turrón blando también me parece bien porque por el porcentaje de almendra que

Voz 1995 33:09 aunque al depende depende hay unos tiene más o menos mía

Voz 40 33:11 pero ya está pensando en hacer un una historia sobre eso y hablar sobre cuál es el mejor turrón blando puedes encontrar en el mercado

Voz 1995 33:16 vale pues ya antes esperamos ese vale espera que sigo el TUP origine ahora ya claro pero antes de todo esto es como cuando había la uno y la dos mira la tele Zabala unos dos pero espérate ahora viene el turrón de yema qué es eso es que de lleva el lleva creo que ya muchísimas porcentaje que le halló en la yema lo instantánea vale turrón de tutti fruto que qué queda para quienes sepan lo que es el que queda reseco en la bandeja que nadie se come el mercado antes en febrero ahogada venda porque luego el turrón de coco turrón de Roma con yo no sé nada es un poco una pasada bueno Turón de chocolate

Voz 40 33:59 de sabores hoy en día e desde luego

Voz 1995 34:01 desde luego tú crees que yo no he visto no conozco se puede hacer esto en casa sí lo más sano más natural

Voz 40 34:10 puede hacer perfectamente incluso los las típicas estos bombones que no diremos marca que son así de avellanas que son muy muy muy dorados por fuera muy muy muy muy bonito papelito dorado esas cosas se pueden hacer perfectamente en casa muchísimo más saludables y rápida cuestión esas son rápidas y fáciles de hacer

Voz 1995 34:27 para el colegio como haces con los niños porque imagino que también empieza a que ponga si tú me dices no del uno de diciembre al seis de enero pero bueno un poco más laxo no entiendo

Voz 40 34:39 no yo la laxitud a la entiendo los días concretos no el resto del año

Voz 1995 34:44 pero a ver si en tu página ahí tienes ahí bocadillo cohete con chocolate la receta espera espera espera ahora entramos al detalle tienes galletas de pasa sevillanas truchas vasos de calabacín caramelos a uno renuncias al dulce

Voz 40 35:00 no para nada que yo no anunciada el azúcar ya todo lo que son alimentos azucarados con con un exceso de de cualquier tipo de azúcar venga del que venga o de sirope eso de edulcorantes pues yo te hago las cosas dulces pero con productos naturales con pueden ser las pasa los dátiles los rejones las ciruelas pasas es es que hay muchas hay muchas opciones quedan

Voz 1995 35:20 mismo sabor si la sabemos trabajar bien las tormentas son buenas porque yo creo que la base pero las base del mazapán el polvorón casi todo y al en casi todavía se era Amena fabuloso así mazapán a ver el SIVE a esa elegir

Voz 40 35:34 oye qué prefieres un turrón de estos de chocolate con con arroz inflado de este tan famoso o prefieres un mazapán yo antes comete el mazapán mucho antes

Voz 6 35:42 hombre yo soy además a Sapin y de las almendras es maravillosa pero en todo esto cuando yo yo pienso que vivimos tiempos ya de del triunfo de la cantidad de todo hay que ser cantidad y cantidad pero esto todo con calidad en menos

Voz 40 36:01 puede comer obviamente cantidad no hay que comer bien de Nacha nunca claros a la bolsa excesos nunca son buenos es que te comes un kilo al Mendo así te puede intoxicar también entonces al final tampoco hay que exagerar las cantidades pero hay que saber cuándo comer las cosas eso sí es importante

Voz 1995 36:17 vale que con los niños vamos a volver a al asunto de los niños dime menú qué más a menos la ser razonablemente navideño y razonablemente sano un menor para para comer con un niño si es que lo inició que te puedas comer no tú que te comería era una hecha de Nochebuena ese síndrome que venga una unas gambas

Voz 40 36:37 tiene que haber seguro poquito jamón

Voz 1995 36:40 jamón a ese no sería jamón he curado grados vamos a cordero pues las pasa lo mismo

Voz 40 36:49 no no haría falta hacer ninguna diferencia

Voz 1995 36:52 años Henning ella muy chiquitines pero vaya en general el niño fue comer cantidades irregular y las cantidades no

Voz 40 37:00 a veces en los que que el niño se coman una paletilla de cordero esa noche o que se coma seis trozos de queso pues bueno pues eso es como pero entendemos que luego después del pedazo de cena que te has comido esa noche van a llegar los turrones y no vas a decir que no porque nadie de que no entonces ahí es donde hay que controlar la cantidad porque ella bienes de comer mucho en la cena de repente y un exceso muy grande azúcar

Voz 1995 37:24 cuando crees que cambió un poco el gusto de los niños con los tu Carles dulce se regule las pesadillas yo creo que los niños ya no comen pesadillas y antes era como la estrella de la Navidad yo creo que no hay me encantaba la como las piñones esto es que se llamaban también piñones que eran también pues ya muy fan de esto

Voz 40 37:45 los mazapanes las pesadillas los polvorones todo lo que son incluso antes se ponían yo recuerdo mi casa una bandeja con frutos secos suponían nueces se ponían

Voz 1995 37:54 coquetos de estos de Debra sí no sé si ya no se pone ahora es como una más

Voz 40 37:59 deja llena de turrón y contra más variadas de turrones y de sabores haya mejor

Voz 1995 38:05 es una pena que se pierdan esas cosas sí pero yo creo que eran los gustos más más Chocolatero se más intenso el polvorón por ejemplo yo creo que poco niño ya polvorón divertida comen polvorón que tengas que aplastarla

Voz 6 38:17 lo es sin caer en la boca

Voz 1995 38:19 bueno Juan es cocido de niños gran divulgador de la cocina de proximidad esperamos ese vídeo viendo cómo haces Turró ni como fabrica sesión casera ella te

Voz 40 38:30 es una receta de de las famosas trufas de estas dos bombones eso está famosos dorados para la semana que viene para que se puedan de forma casera en casa

Voz 1995 38:39 lo que un día dándote las mejores opciones de pase mejor

Voz 40 38:42 blando que pelos dorados y los de Isabel Preysler

Voz 1995 38:44 esa es esa Herrero Roche esos es decir abarca pero pero hechos en casa con calidad con ingentes de calidad si se puede hacer

Voz 40 38:56 te aseguro que te los comes Icex esto está espectacular

Voz 1995 38:58 yo no yo no quiero la receta manda venga

Voz 40 39:10 una remesa trato venga venga

Voz 1995 39:13 Juan tiene buenas ideas está en la primera línea el de de gran pandemia de eso si es que es la obesidad infantil sí que juega lo vamos a llamar recurrentemente ex cocinero de niños gran divulgador de la cocina de proximidad Juan esperamos la receta en serio cese ya te poseer Frieden pues unos cuantos era pues si Astún FIBA puedes traerlos mira Toni Garrido en Gran Vía treinta Horatio Caine tenéis que pueblo a mi nombre por nombre aunque lo son vale vale pero para que llegue para un poquito más vale hecho Juan un abrazo muy grande Juan A el comedor infantil que eso tiene mucho mérito el primera línea ahí es donde realmente va a formarse pequeños seres humanos que van a apreciar cosas que después van a introducir de una forma muy fácil hecho estuviera seguimos en Hoy por hoy

Voz 1286 43:40 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 1995 43:43 el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 15 43:55 el faro con Mara Torres síganos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 2 44:07 cuenta con las sea

Voz 24 44:10 pase lo que pase

Voz 1995 45:17 era los titulares de reojo observan toda la actualidad científica con gafas de ver de cerca son los escépticos y han hecho de la Presse vicio forma de vida

Voz 46 45:28 muy de cerca según José Miguel Mulet que es profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y escribe grandes bestsellers

Voz 47 45:36 pista en Santander sino yo estoy lo correcto verdad estás en lo correcto buenos días no paras si es que quiero ver si esta temporada considerar todas las emisoras de la SER de España esté de camino eh yo creo que lo consigo y no muy lejos dentro

Voz 1995 45:50 onces en Bilbao olas como siempre Luis Alfonso Gámez periodista de la sección de Ciencia del correo buenos días muy buenos días amigos qué tal Gámez tú no viajas tanto como como Mulet pero bueno en fin tampoco está mal no viajo tanto como Mulet espera de haberle cuando pase por Bilbao bueno lo hemos comentado

Voz 47 46:07 en el avión bueno ya pero eso no vale de uno

Voz 1995 46:10 bueno lo hemos comentado al al comienzo del programa hay desde ayer es uno de los temas para nosotros de los gran de este más tiene que ver con el colapso demográfico de de nuestro país y voy a repetirlo porque el dato es realmente llamativo en el primer semestre de dos mil dieciocho ha registrado el menor número de nacimientos desde mil novecientos cuarenta y uno hay que recordar que en mil novecientos cuarenta y uno a España acababa de salir de una guerra civil donde había muerto medio millón de personas más de doscientos mil habían tenido que salir huyendo de los fascistas de este país en ambos países poblado de apenas veintidós millones de personas incline la Ana mitad en plena Guerra Mundial la mitad de los que vivimos ahora aquí ir hacía el mismo número total de niños siendo la mitad fueron un los pelos de punta Mulet Gámez

Voz 47 46:57 bueno yo haría una corrección sobre esos datos en el año cuarenta y unos escribían los nacimientos un día después porque porque la mortalidad infantil gozaban cincuenta por ciento o sea que posiblemente en el año cuarenta y uno nacía más gente que ahora bastante mal vamos quieren pues conmovedor sea

Voz 20 47:14 ah pero pero todo depende no no nos olvidemos que en parte hay una menor natalidad porque vivimos mejor también es verdad que hay un problema muy serio con las nuevas generaciones con el acceso a un trabajo estable y eso impide la natalidad pero la el él crecimiento puede ser al margen de la natalidad quizás eh nos estamos centrando demasiado en eso cuando a la vez hablamos de un problema con la inmigración

Voz 6 47:38 existe que no existe yo creo que no tenemos

Voz 13 47:41 lema con la reproducción tenemos un problema con el trabajo y la vivienda

Voz 20 47:44 exacto es si la gente está con un trabajo precario

Voz 13 47:47 y no puede pagar el alquiler que tiene que ver con sus padres hasta los cuarenta años es que ni se plantean tener hijos porque dice si no puedo alimentar mi cómo voy a alimentar un hijo

Voz 20 47:56 ha habido un cambio de mentalidad cientos de repente el país se ha convertido en un sitio en el que se paga sistemáticamente y se genera inseguridad ir la mayor parte de los jóvenes no van a tener seguridad hasta muy avanzada la vida si no hay

Voz 1995 48:10 perdonadme eh pues por nuestro estilo de vida no por no como critica no sólo una viga reto tras la toma de la decisión pues así que cuando la gente decide en muchas ocasiones o bien no es sencillo o bien no puede tiene que recurrir a diversas tratamientos de eh

Voz 47 48:27 de festividad hay que tener en cuenta estamos diseñados para tener hijos entre los quince a los veinticinco años que son las etapas de máxima fertilidad a los Veinticinco años que quién es independiente hoy en día quién tiene un trabajo que le permita estabilizarse y formar una familia con mi primer contrato fijo lo firmé con con treinta y pico años ya además los veinticinco años estas en plena formación se eh seas científico sea lo que es es tienes que es muy difícil que te pueda estabilizar nuestro organismo estáis señor hijos hasta los veinticinco si tradicionalmente esos son los

Voz 13 49:01 Picos de fertilidad que habían en en siglos anteriores en digamos las tribus que viven tornos pues casi todos los hijos empiezan a tenerlos a partir de los quince años pero hay que tener en cuenta que haya otra cosa en los años cuarenta los hijos eran riqueza porque había trabajo infantil a las a los ocho años son nueve ya estaban trabajando ya estaban aportando dinero en casa obviamente hoy eso es impensable

Voz 1995 49:25 bueno quería precisamente sobre el terreno en el terreno de la de la fertilidad quería preguntar profesionales médicos que están teniendo lugar en ese campo uno de los principales problemas de la crisis demográfica es que la mujeres retrase en ese momento como contábamos el momento de la maternidad y cuando deciden hacerlo tienen ya treinta y siete treinta y ocho años y estar de para para su sistema autor pero la mayoría de problemas los problemas efectividad se pueden solucionar a día de hoy Mulet

Voz 13 49:52 a ver se pueden solucionar en unos condicionantes no es lo mismo una persona con ocho con cincuenta o con sesenta que tuvimos un caso en España hace unos años caso que por cierto luego no se le dio seguimiento pero la mujer murió al poco tiempo

Voz 47 50:06 se quedaron los dos niños huérfanos

Voz 13 50:08 se pueden ayudar se pueden solucionarse recuerda

Voz 1995 50:11 noticia pero Noor falleció si fallecido al

Voz 13 50:13 pocos años fue una señora de Cádiz que tuvo dos hijos con sesenta y un años en una clínica en Estados Unidos y la mujer falleció poco tiempo después lo que pasa es que esto no sale vamos salió en la prensa pero con muy poco bombo se puede ayudar no siempre funciona hay muchas causas de la pérdida fertilidad no siempre con la mujer porque a veces tendemos a pensar que el problema es la mujer pero los hombres también con la edad de caemos eso no hay que olvidarlo y en muchos casos las culpas del hombre a pesar que nos fijemos en la mujer pero sí hoy por hoy hay muchas técnicas médicas que están ayudando a que la gente tenga tenga hijos hay que tener en cuenta que esas técnicas también tiene un efecto secundario que es la epidemia de gemelos mellizos que tenemos porque es muchas veces se favorece la fertilidad y un efecto secundario secundarios Este

Voz 1995 51:00 tengamos en cuenta que han pasado cuarenta años Louise Brown ha cumplido cuarenta años ahora no este año mil dieciocho la primera vez de probeta no cuarenta años eh vamos a hablar la técnica porque en algunos casos eh eh estos casos Sin todos esos tratamientos el hombre sí que tienen el papel pero hace pocos días leíamos un titular que es experto una cierta inquietud decía la revista papel el fin del sexo reproductivo llega la técnica que permitirá tener hijos sin necesidad de varón

Voz 47 51:28 pues explicarnos cómo es eso todo tuyo

Voz 6 51:32 bueno a ver esos una técnica

Voz 13 51:35 que en animales ya se puede hacer que en plantas es muy frecuente que simplemente consiste en hacer células reproductivas un embrión reproductivo a partir de células de la madre haberse pueda hacer pero yo no creo que esto sea viable ni sea una cosa técnica a clonar ya la teoría la sabemos el nombre es todavía no se ha hecho y todavía no funciona pero todos vimos Los niños del Brasil hace hace cierto tiempo que era una novela que especulaba con esa posibilidad

Voz 47 52:09 eh hacer células reproductivas a partir de un solo gol

Voz 13 52:12 meto técnicamente sería

Voz 47 52:15 la posible en nombres todavía no se nos ha logrado sería deseable haría falta yo creo que no

Voz 20 52:20 es que esa es la cuestión de la gente

Voz 47 52:23 la gente porque tiene hijos la gente porque tienen hijos porque quiere tenerlos con su pareja

Voz 1995 52:29 hay que tener algo si no estoy de acuerdo con es bueno hombre las materias la gente la gente normalmente no luego hay gente que los tiene por otras causas pero perdóname tampoco estoy de acuerdo con el normalmente heces bueno entiende bien generalmente por número

Voz 13 52:43 por número yo creo que Clone Wars a sí mismo no es una necesidad que venga mucha gente obviamente siempre puede haber algún loco por ahí eso espero que la teoría la tengamos clara de cómo tendría que hacerse no quiere decir que en la práctica vaya a funcionar porque es un tema bastante complejo