Hoy por Hoy (12/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0558 00:00 son ya las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 dice Martín que se agradece ese minuto de música antes de la tormenta Antonio buenos días buenos días

Voz 0228 00:13 Ashton y los líderes de los distintos partidos responden en el Congreso a la intervención de Pedro Sánchez en la que ha confirmado que el Gobierno va a responder con contundencia y serenidad si en Cataluña se incumplen la Constitución Pablo Casado le exigido que ponga en marcha el artículo ciento cincuenta y cinco Pablo Iglesias pide calma Sánchez Joaquín Torla

Voz 1796 00:30 irse el señor Torra a pasear por las fuentes marcha dianas donde se enamoró de Guiomar por La Moncloa ya hay un viento huracanado en Cataluña que pide que usted actúe se lo dije al señor Torres

Voz 1 00:42 mire señor Torra respire antes de hablar

Voz 1796 00:45 expire antes de escribir un tuit hice lo digo también a usted señor presidente del Gobierno ni turno habrá paros

Voz 0228 00:50 B Rivera vamos al Congreso Óscar García adelante

Voz 1995 00:53 si Rivera Le acaba de pedir a Sánchez que envié a quién

Voz 1645 00:55 Torre el requerimiento previo a la aplicación del ciento cincuenta y cinco y también esto

Voz 1 01:00 el herido no podemos escuchar está ahora a esta ahora mismo a A

Voz 1645 01:04 Rivera que él le ha pedido que convoque elecciones también le ha dicho a Casado que lo que hizo el PP fue un error levantando el ciento cincuenta y cinco lo escuchamos y en directo

Voz 2 01:12 sabíamos que el señor Torra iba a ir por ese camino por tanto admitan ustedes los errores por lo menos porque para dinero

Voz 0228 01:18 en el Congreso hay sesión de control al mismo tiempo en el Parlament de Cataluña el conseller de Interior acaba de negar que hubiera dejación de funciones en la actuación de los Mossos d'Esquadra ante los bloqueos de las carreteras desde el Parlamento

Voz 1275 01:28 ambos Miquel Buch ha negado que recibiera un ultimátum de Quim Torra para purgar la cúpula de los Mossos también ha afirmado que la policía catalana actuó de libro durante las los cortes de autopistas del fin de semana escuchemos a Carlos Carrizo Seve Abu

Voz 3 01:39 muchos de nosotros pensamos que ustedes con una mano alientan la violencia Icon la otra paran a los Mossos d'Esquadra Illes manía tan para que no hagan nada Prou

Voz 1275 01:50 porque aún Fawcett Rabat dormir pasa de crear un falso relato de violencia en este país que es pacífico decía Abu Por otro lado el independentismo tumbado una comparecencia extra de Quim Torra para que explicara sus referencias a la vía eslovena aunque presiden seguro que tendrá que afrontar el tema en la sesión de control que empieza ahora mismo

Voz 0228 02:05 esas son y Caja en Liberbank han confirmado que están manteniendo contactos preliminares para fusionarse ambas compañías sea van a esta hora alrededor de un diez por cierto en Bolsa y acaban de preguntarle por esta operación al gobernador del Banco de España un acto en Madrid se remite a que se cumpla con la regulación en ese acto estaba Eva Vega buenos días

Voz 0605 02:22 buenos días Pablo Hernández de Coz ha respondido que las entidades medianas saben que tienen que cumplir con la regulación ante la pregunta de si los bancos de menor tamaño no tienen más remedio que fusionarse

Voz 4 02:33 cuando hemos gestionado las entidades las entidades en este caso las medianas que saben cuál es el reto al que al que se enfrentan en lo que viene es una imposición regulatoria hay tiene que cumplirlas sí

Voz 0605 02:43 Unicaja se dispara hasta ahora en Bolsa un trece coma catorce por ciento Liberbank un once coma siete

Voz 0228 02:49 si los ministros del Gobierno británico cierran filas en torno a Theresa May aseguran que la van a apoyar en la moción de confianza que debe afrontar esta tarde y que si no supera podría desencadenar su sustitución once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 5 03:04 claro

Voz 1796 03:04 en ese Real Madrid

Voz 1275 03:07 en los próximos minutos en el Ayuntamiento de Madrid va a realizar la el escenario del protocolo anticontaminación que se va a activar mañana en la ciudad hoy los coches y motos más contaminantes

Voz 1995 03:15 no pueden acceder a la M30 ni dentro de la capital

Voz 1275 03:18 aunque hasta ahora en el barrio de Cartagena donde una unidad móvil de la Ser la Policía municipal está dejando pasar a todos los vehículos sin pararlos para desatascar el tráfico en ese punto Lorena Jiménez buenos días

Voz 1315 03:28 hola buenos días y en esta entrada de Avenida América la altura de la calle Cartagena el control de la Policía Municipal deja pasar a todos los coches sin tener en cuenta su antigüedad la razón os dicen es el atasco en esta entrada a la capital a primera hora sí se obligaba a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT a que se dieran la vuelta ahora sí anota las matriculas a manos hecha que harán después en el caso de que los conductores vayan con coches diésel de antes del año dos mil seis o de gasolina de antes del año dos mil podrían recibir después una multa del Ayuntamiento pero a esta hora están pasando todo

Voz 1275 03:58 los vehículos gracias Elena Metro asegura que esta mañana en hora punta suburbano ha circulado sin incidencias a pesar de la nueva jornada de paros de los maquinistas y de que no se han reforzado como exige el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de la capital activado este miércoles Ángel Garrido estaría dispuesto a gobernar con Vox dentro de los límites de la Constitución guiño del presidente de la comunidad a la formación de ultraderecha esta mañana en Televisión Española

Voz 1995 04:19 por supuesto que con sus límites que que dicho

Voz 0177 04:22 en principio primero los propiamente constitucionales que faltaría más yo creo que eso no falta ni decirlo pero sobre todo programáticos ideológicos yo con un partido lo repito que quisiera subir los impuestos no pactaría con un partido que dijera que no cree en la libertad de elección de los padres de los colegios pública o concertada tampoco pactaría

Voz 1275 04:38 a la una de la tarde comienza la reunión a tres bandas para analizar la situación de los menores en la región asisten el director general del Menor de la Comunidad de Madrid la Federación Madrileña de Municipios Illa Red Española de inmigración seis grados hasta ahora en la Gran Vía

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:05 en ese

Voz 1796 05:07 servicios informativos

Voz 5 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1796 05:19 con Toni Garrido la siguiente hora va a estar

Voz 1995 05:22 muy marcada por el fin en no segundos nos vamos ir hasta la Academia donde hoy ahora vamos a conocer a los nominados y la trigésimo tercera XXXIII trigésimo tercero edición de los Premios Goya y al mismo tiempo hoy hemos invitado uno de los directores de cine más taquilleros de la historia de nuestro cine además uno de los pesos pesados de la comedia

Voz 6 05:44 le romántica ya para dar el género

Voz 1995 05:47 Beto

Voz 6 05:48 Emilio Martínez Lázaro bienvenido un placer

Voz 1995 05:51 muchísimas gracias es usted un peso pesado de de de la comedia no me gustaba ser peso pesado más positiva muchos años intentando que nuestra vida sea durante un rato peludo un poquito mejor y eso es de agradecer

Voz 0558 06:07 bueno yo la verdad es que

Voz 1995 06:10 os agradezco lo agradezca es

Voz 0558 06:12 pero yo no intento la verdad es que no no no ese tipo no es no es intentar entretener de intentar nada es decir me gustaría poder es algo o P O o estar pensando en el público cuando hago una película a ver cómo lo que van a lo que van a recibir los pues el público lo no es verdad osea voy yo soy muy sincero para eso yo hago las películas para gustan a mí ir realmente sólo pienso

Voz 1995 06:34 a la hora de hacerlas pero usted no pues yo puse usted está sea usted cuando hace ocho apellidos vascos

Voz 0558 06:40 otra buena eh en esto que he dicho hay una parte de mentira naturalmente que se piensan medicamentos básicamente au naturalmente hay un hay un fondo muy importante que es esta pensando en la transmisión a cuanta más gente mejor pero lo que sí es cierto es que no puedo llegar a esa especie de cálculo porque la frase Iker dicho puede implicar un cierto cálculo en en esto cómo saldrá es tu qué pasará cuando eso es pasó en mi en todos los demás el que diga que no miente

Voz 1995 07:06 bueno Emilio es el director de películas que ustedes han visto como Ocho apellidos vascos y los catalanes todos los lados de la cama Las trece rosas en los pies a ese bueno seguir vamos a repasar algunas esas películas porque contienen algunos diálogos maravilloso es que explicarían muchas de las cosas que están pasando ahora en este país pero antes como les contaba queremos a María Guerra en la Academia define donde están a punto de Bd anunciaron empezado ya los nominados a la próxima la trigésimo tercera edición de los Premios Goya María buenos días

Voz 7 07:36 hola qué tal buenos días sí estoy aquí en la Academia Paco León y Rossy de Palma están leyendo ahora mismo los nominados han empezado por las categorías de de cortometraje cortometraje de animación documental de ficción es bueno pues recordamos que los Goya a celebrarse en Sevilla Andreu Buenafuente Sílvia Abril van a ser los presentadores y es la primera vez que Mariano Barroso ya como presidente puesto que el año pasado fue Yvonne Blake y que estará en en Sevilla y solamente por el momento sabemos que Chicho Ibáñez Serrador Premio de Honor que estamos esperando a ver el Reino quién te cantará campeones en fin todos lo saben quién son los favoritos

Voz 1995 08:19 vale en unos segundos volvemos van es un largo proceso con todas las categorías en unos minutos vemos a conectar con María Guerra que está en la sede de la Academia de Cine donde tiene lugar un importante noticia que va a dar forma a los premios que se entregarán dentro de algunos meses Emilio usted tiene idea contado alguna vez todos los espejos

Voz 0558 08:37 es luego es muy difícil porque las películas llegan al ciudad

Voz 1995 08:39 a la tele a las plataformas pero cuánta gente paga o dinerito por una entrada para ver sus películas que hay no existe esa

Voz 0558 08:49 esa contabilidad existe pero yo no lo sé no lo sé no lo sé improvisar ahí mismo yo por ejemplo sé que eso partidos vascos ha tenido nueve millones y medio en salas que son pagó evidentemente pero tiene con habló con las plataformas ya o lo hicimos en la mayoría de las plataformas ahí también paga la gente plataformas y ahí ya los va a empeorar multiplican pero si realmente donde donde se multiplican los espectadores en la televisión abierto sea tener en cuenta que en Telecinco Un día me dijo Paolo Vasile que que puso un día eh a bajo su superior a las dos en dos horas distintas ocho varias veces esto el número de espectadores se abrumadora con mucho millones de televisor todo espectadores a más espectadores todavía es decir que la cantidad de gente que he visto en mis películas es demasiada para mi gusto quiero decir es que me me supera y prefiere no les ha gustado que hubieran visto poquito menos no no eso no me refiero sino que es como una responsabilidad que no quiero coger hace usted lo nuestro

Voz 1995 09:49 bueno uno de los de los Ocho apellidos de los vascos

Voz 8 09:52 en fin aquella película se estrenó en el año dos mil catorce ya no me está gustando nada rollito duro que tiene de verdad

Voz 1 10:00 a mí me pone un poco te ponen muchísimo a lo donó está poniendo bueno al Athletic

Voz 1995 10:05 claro es que fue la primera vez ya dio algunas muestras en la televisión medio pero fue la primera vez que empezamos a a utilizar el humor como herramienta de acercamiento a problemas históricamente difíciles en este país era la primera vez que lo veíamos en cine sí yo creo que a esto fue ese es el secreto del super éxito es decir será peca no luego no hubiera funcionado pues tampoco hubiera servido a acercarse a ANV

Voz 0558 10:29 no a nada

Voz 1995 10:30 pero las dos cosas juntas hicieron esa multiplicación de de éxito se sí porque quién decía eso quiere Fernando Fernán Gómez que las películas malas no hay problema porque nadie las ve dice yo he hecho mucho decía hecho muchas películas malas pero pero es que nadie la ve eso es con eso no no se tienen en cuenta no va contra tu prestigio por lo visto lo visto nadie bueno después de aquellos apellidos vascos vivido los cara

Voz 9 10:54 para que suelte que me habéis despertado porque tenía un empresa de de este dices pero que volvíamos a ser españolista

Voz 5 11:00 yo lo sacaba llegan tanto Paquito Chocolatero es afinando hoy ella

Voz 1995 11:06 es la tercera película más vista en España la historia de la gran pantalla recaudó treinta y seis millones de euros esta no arregló nada en la película había una dosis alta de de terapia pero no el pluses no lo arregló

Voz 0558 11:20 muy las yo no sé yo a veces digo a ver si es que les dimos ideas

Voz 1995 11:23 porque fue a que a que declaran e independencia aquella absurda

Voz 0558 11:28 sí fuimos nosotros antes un pueblecito recito toda Catalunya vamos a ello se pusieron bravos eh hay que recordar al otro lado de la cama

Voz 2 11:38 esta historia es muy sencilla

Voz 10 11:41 cuanto deja y podemos seguir siendo amigos y es que estoy enamorado de los dos lados de la cama ketamina

Voz 1995 11:47 hola

Voz 11 11:47 soy un niño malo

Voz 1646 11:50 bueno

Voz 11 11:51 niño malo

Voz 1995 11:54 de todas las películas que que es que ha dicho que tengo aquí la lista es larguísima muy extensa de que somos mayor Andre Agassi pero usted trabaja mucho enseguida Lulú de noche dejó más divertido Amo tu cama rica los peores en nuestra vida cuál es su preferida la suya de usted para usted

Voz 0558 12:11 sí es verdad que hay una para usted para mí que es

Voz 1995 12:13 eh toca más rica han votado que sí además aquella supuso un certamen que fue la primera película mía que está que yo creo que

Voz 0558 12:20 te puedo considerarle verdad duda Miami hay completamente y además de la sigo viendo y me sigue gustando Ike años noventa en España

Voz 1995 12:27 ya me todo parecía posible y efectivamente

Voz 0558 12:30 Gemma especialmente fines osea que el cine eh lo resucitó la llegada del PSOE al poder dos fue Pilar hay que decir el nombre y apellido aquí y entonces tuvo una época creo bastante buena y luego poco a poco esto lo fueron contando el hachazos entre todos verdad ligado a la historia hasta que volvieron a cerrarlo abajo llaga en la época de Rajoy ha sido no sólo echarlo abajo Sito no meternos en la cárcel de milagro vamos

Voz 1995 12:54 eso que os he leído bien

Voz 0558 12:56 a mí me ha ido muy bien pero no ha sido gracias a ellos está claro

Voz 1995 12:59 pero leído bien si muy bien o sea que que está bien hacer hacerla crítica desde agosto

Voz 0558 13:05 a malas precisamente eso es lo que siempre vuestro son unos resentir

Voz 1995 13:08 el sentido había gol mayor taquillazo

Voz 0558 13:10 todos estemos soy el que puedo decir precisamente muy alto que a los demás no les ha ido nada bien

Voz 1995 13:15 pero me gusta mucho porque lo dice sin darse mérito civil que yo soy el que ha hecho el mayor es verdad que usted ha hecho el mayor taquillazo de la historia de este en esta fin de nuestro desde nuestro país de nuestro país vecino de nuestro país solidario decir vamos a hacer una pequeña pausa vamos a seguir hablando con el hombre que ha dado forma ahora viene presentaron una nueva película ojo que no vine aquí a contarnos lo que ha hecho bien contarnos lo que va a estrenar

Voz 2 13:38 mi amor perdido otro crees un amor a primera vista

Voz 5 13:44 yo sí creo

Voz 1796 13:45 sobre todo si la otra persona está muy bueno

Voz 1995 13:49 Gianni Rovira Michelle Jenner en unos segundos seguimos hablando con Emilio Botín Emilio Martínez Lázaro

Voz 12 13:59 uy

Voz 1796 13:59 con hoy con Toni Garrido

Voz 13 14:03 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 14 14:08 todos los AVE línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com recuerda si usas una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 15 14:28 sí

Voz 9 14:35 conecta con Hoy por hoy

Voz 10 14:38 gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 16 14:48 Maribor Nations

Voz 1995 14:52 allí

Voz 17 14:54 sigue temblando si vas a Penín Caiwza

Voz 1796 15:07 pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 18 15:19 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 9 15:27 escuchar a Dani Garrido y los goles de tu equipo en Carrusel Deportivo sincronizados con el partido de tu televisión es muy fácil

Voz 10 15:34 si quieres lo que quieras de SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 0558 15:43 los oyentes de la SER

Voz 9 15:44 alegres cercanos optimista sensibles curiosos tolerantes afable radiantes inteligentes informados

Voz 1 15:51 y así que pasen tampoco es cuestión de pelotear no Garnica manera tánica

Voz 0558 15:56 no pero eso es bonito no de decirles a ustedes cosas bonitas

Voz 1 15:59 a nosotros les damos a mucha igual en cada peloteo lo mutado alguien de lo normal

Voz 10 16:04 cadena SER nuestros oyentes son gente nos

Voz 1 16:07 mal hombre un topo de mimos tampoco estaría mal

Voz 10 16:11 y nuestros oyentes son gente normal

Voz 1 16:14 la tirando a maja ahí está el punto ahí está muy ahí

Voz 5 16:24 cuenta con las

Voz 1 16:39 en el Corte Inglés ya está todo preparado para que elija esto regalos de Navidad

Voz 9 16:43 provecho ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios porque hasta el doce de diciembre tienes el juego y made veinte light por sólo trescientos cuarenta y nueve euros con noventa y de regalo el altavoz inteligente Google son mini tecnología para regalar en el corte

Voz 1796 16:56 les donde destinó vámonos El día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es

Voz 19 17:14 Diego Costa en la cortina Sami Nair vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross Ortiz Juan Cruz María Kodama a llanto para vosotros encontraréis Paul

Voz 20 17:25 a ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova la Ser presenta la nueva edición de foros ciudades City atrás las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre en adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la Tri milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión Barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es iban a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y Ayuntamiento de Cartagena colaboran Renfe ir Repsol

Voz 14 18:09 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma Spurs si alguien Inter

Voz 2 18:14 dentro por ahí eso es si alguien se cuela

Voz 14 18:17 Martín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches

Voz 21 18:20 si dormimos mucho más tranquilo protege

Voz 22 18:23 qué me importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 23 18:35 vi tan tan te regala doscientos euros esta Navidad con tu tratamiento de odontología medicina estética o depilación láser preparada para que der temas ya al novecientos novecientos veintitrés novecientos veintitrés o pide cita en vivant apunto es consulta condiciones en tu clínica vivant más cercana vivan tan odontología Medicina Estética

Voz 1796 18:57 hoy por hoy con Toni Garrido cada día

Voz 1995 19:04 en Hoy por hoy hablamos de misterios sin resolver el secreto de la Coca Cola los doce escaños de Vox en Andalucía el del taquillazo del cine español a acumular millones de euros mil millones espectadores pues estoy pensando en y cuantas risas a cuánta gente se habrá reído cuánta energía habrá generado la risa de la gente que se ha reído viendo tus películas además hubo un jamás hubiera pensado o sea con eso se alimentaban varias capitales de provincia semanas esa energéticamente sí sí desvelado varias capitales de provincia de España con las risas que tu generar peligro damos dinero me parece fantástica de la ecuación vale bueno pues después de todo eso tiene ganas de más llega con otra película se llama mi amor pérdida indica

Voz 1796 20:01 porque tenemos tengo custodia compartida que ya no lo mismo mes pagará sus por otra parte normal Porter ni ex

Voz 1995 20:14 Emilio peligro irá es como para Tim Leonardo Di Caprio para Scorsese osea es un actor fetiche ya

Voz 0558 20:21 todas las desde luego es un gran actor y además te voy a decir una cosa en las dos películas anteriores que había hecho con en aras de los apellidos tendría dos registros uno el que domina al que es impresionante que dificilísimo de conseguir como lo hace que es el de la farsa exagerada Canada prácticamente eso que que los actores otra obscenidad es la trágala dificilísimo hacerlo y sobre todo como lo hace él e ir a otra del personaje romántico también estaba en esas películas pero en esta película lo que hemos hecho es algo que no no existe la farsa no existe astracanada en cambio hemos ampliado ya al final incluso te tener un registro tragicómico al final de la película fantástico eh buenos que vaya a ver esta película ver un Dani Rovira que es el de siempre pero al mismo tiempo es muchísimo más rico

Voz 1995 21:09 vale y yo protagonistas Dani Rovira Mario que es monologuista

Voz 25 21:15 mira todo lo acuerdo por ejemplo cuando con Rocío critica además de seis meses

Voz 1995 21:22 es curioso porque la figura del monologuista encima

Voz 0558 21:27 mismo un género en Amazon por ejemplo está arrastrando la segunda temporada de la maravillosas y una Michael

Voz 26 21:32 incluye nombres estáis una preparada noches especiales guía

Voz 0558 21:38 los Emmy se seleccionaron el fin de la aunque luego no se comió un colín del famosísimo compañero Ignatius

Voz 27 21:45 llevo ya tres días sin dormir

Voz 5 21:50 que

Voz 1995 21:52 a partir de los cómicos su género en sí mismo el fin de la comedia está dirigida guionista de esta película por uno de los dos guionistas osea bueno estamos Miguel Esteban es decir que si esto es un mundillo llama yo entraba en esto de la mano

Voz 0558 22:06 estás atraer de mi hija por cierto que la quemarlos J

Voz 1995 22:08 hacía y realmente

Voz 0558 22:11 era un filón de buenísimos actores con registros propios nuevos la película está mi amor perdido está llena de monologuista actores pero que son bien del monólogo y que son muy buenos

Voz 1995 22:21 les pero de todo se sale es decir que hay esperanza para ellos también

Voz 0558 22:25 la gente se lo de obrero

Voz 1995 22:28 pues sí es socialmente capacitados

Voz 0558 22:31 bueno yo la verdad es que el monólogo hay unos Juegos fantásticos hay que tener no me extraña que se fijen en él América hay también en Inglaterra eh hay unos unos monólogo está fantástico yo he visto mi algunos monólogos asesor de hora y media hizo no sólo es que se aguanten son muy divertidos saque de como todos los géneros es una cosa muy difícil de hacer y aquí los tenemos muy buenos

Voz 1995 22:55 pues Blair no hubiera porque no avanza que lo hace muy bien si es que estoy hablando con usted todas las películas todas las veces que usted ha hecho de este país no se en la Gran Vía la Violet era una monumental hay otro a gente como usted porque me parece que en estos momentos tenemos aquí puesto en el estudio central de la Cadena SER las teles de lo que ocurre por ejemplo en la sesión de control esta tarde con el Brexit Theresa May y sobre todo una cuestión de confianza de los suyos se porque hay de apuñalar a los tuyos uf es que necesitamos más gente usted no conoce más gente como usted agujereado

Voz 0558 23:30 lo que ha dicho Miguel Esteban que conjuntamente con mi hija aclara son los que han escrito el guión pues ya son como yo porque yo le voy yo me encantó hacer esto esto ya nos parecemos parece sobre Borja Cobeaga y Diego San José que hiciese escribieron de Ocho apellidos vascos son de mi cuerda yo soy de su cuerda Enrique que no conocemos sí claro que sí nos dieran más margen tendría o más películas con regalos con recaudaciones más altas etc

Voz 1995 23:55 por ejemplo desde Amo tu cama rica que es del noventa y uno Se han pasado ya unos cuantos años se veinti tantos usted cree que el que ha evolucionado esta sociedad nos reímos ahora mejor que antes menos ya lo digo yo que si pero nos reímos mejor

Voz 2 24:10 pues seguramente

Voz 0558 24:12 sí seguramente sí porque porque es verdad que este por ejemplo que películas como Outlaw con más rica en su momento no tuvo ningún éxito de de público es decir no no la entendía al gran público me me llevaba a mucha gente por teléfono incluso oye he visto está construida aunque maravilla tal pero realmente público no y luego posteriormente tuvo mucha fama la película yo ahora mismo todo el mundo se acuerda de ella como si tal pero no así nos recuerdan que uno de mis grandes fracasos

Voz 1995 24:36 comerciales se han ser pues en su película se vengan canta dice usted me lo podría con Javier Limón músico productor amigo decía que lo peor que le puede decir a un director el día del estreno este vino y presentaron una película buenísima que lo peor que le puede decir al director el elección no es

Voz 0558 24:55 pues a mí me ha gustado es una frase ir

Voz 28 25:00 no sé si es que son muero de pero tengo pedido doble fila eh

Voz 1995 25:06 en el que sería exultante ayer hubo ayer un ayer hubo alguien se acercó a usted don Emilio Martínez Lázaro decirle

Voz 0558 25:16 pues a mí me ha gustado abandona no no todo el mundo vino con una sonrisa darme que ese sabía que me había gustado que ha obtenido abrían la boca estos hacen una Meredith P hablando que usted es que me curo una cosa que realmente en España cuesta un poco reírse asimismo no sea yo creo que más que otros países muchos cómicos con bromas siempre burlando en el sino en sus películas gente se ríen de sí mismo que yo creo que es el del humor obviamente un importante no reírse de otros sobre asesinos a ese es otro es crueldad

Voz 1995 25:58 por perdido es la nueva película de Emilio Martínez Lázaro con Dani Rovira con Michelle Jenner ya son como Jorge Sanz y Maribel Verdú de nuestra época nuestro tiempo

Voz 0558 26:08 de hecho nunca yo creo en juntos no me hubieran hecho han hecho otras seis alguna alguna eso sí pero no no todo o no tan bueno que esto le quedan mala o buena sino que no eran los dos protagonistas además como esta son protagonistas tan tan absolutos que es que están todo el rato la pantalla los dos o sea no hay ni un segundo para dedicarnos a otros menesteres

Voz 1995 26:31 vale mi amor perdidos la nueva película de Emilio Martínez Lázaro nos vamos a ser un segundo que no te muevas Emilio nos vamos de nuevo a la sede de la Academia donde María Guerra está apuntando los nombres de los nominados a los Premios Goya dos mil diecinueve

Voz 2 26:44 ya muy buenas de nuevo hola qué tal dar un titular el Reino trece candidaturas campeones once todos lo saben Defar Hadi

Voz 1995 26:55 era dame un titular quiere decir vamos a hacer una pequeña pausa

Voz 2 27:00 ah bueno un titular

Voz 1995 27:02 y luego me das los otros gastos ahora no

Voz 8 27:05 la que tiene más candidaturas la película con más candidaturas a los Goya es el reino de Rodrigo solo oyen eso es un titular que no vemos luego eh

Voz 1995 27:15 vale pero absolutamente vamos a hacer una pequeña pausa yo era desgranar los nominados a los Premios Goya en directo que estamos todavía no ha acabado el el evento está teniendo lugar en la Academia de Cine despedimos a Emilio bueno crees ella si conoce los nominados compañeros Valerio segundos volvemos con María Guerra gran película Emilio Martínez Lázaro perdidos espero estar con nosotros un placer

Voz 0558 27:36 venga muchas gracias volvemos contigo varía unos segundos

Voz 29 27:39 sí

Voz 1796 28:10 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 13 28:14 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio gastar de hombre

Voz 14 28:19 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com tu vehículo esto herramienta de trabajo Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 9 28:47 con con Hoy por hoy a través de Facebook

Voz 10 28:51 venga nos tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quieras ser

Voz 2 29:02 no sabemos si lugares de sabios pero sí que es que esa duda

Voz 30 29:06 no me convierta en enemigo de nada ni de nadie

Voz 31 29:10 el escuchen

Voz 0558 29:15 sí

Voz 1796 29:16 el que cuántas horas es dormir poco pues nada yo me fui a dormir a las tres y me he levantado a las siete el que duda

Voz 30 29:23 se sorprende una gitana quería hacerlo ninguna no a mí cuando me dijeron que sí voy yo me me dice que no que se emociona volvernos a encontrar a mí me tiene un poquito conmovidos todos los días pero hay que decir más de la mitad se jurar Cáritas

Voz 20 29:49 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 1 29:52 faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1796 30:04 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes tienen nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 32 30:12 ha sido una película protagonizada por Robert De Niro Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar

Voz 9 30:24 lo que parece imposible en la vida real no es posible en la radio los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web o la de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 1796 30:51 afortunadamente usos

Voz 33 30:58 eh

Voz 34 31:02 quinientos años haciendo el mejor turrón Xixona la cuna del turrón

Voz 1796 31:11 desde la con el reggaeton lo has bailado y eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupa sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que

Voz 9 31:25 tú ganes más más información

Voz 35 31:30 para esos padres que se trabaja en un menú de veintisiete platos para esos hermanos que ponen vele en árbol y turrones y París esas madres que se preocupan por que todos tengan una sonrisa porque este es un mensaje para todos los que mantenía

Voz 1796 31:43 es viva la ilusión este año es muy fácil acertar con el corte inglés Nos gusta la Navidad

Voz 0867 31:50 el buscador del ahorro sacar el turrón y los polvorones del año pasado no es ahorrar ahorrar en Navidades venir a los días locos The Phone House of porque sólo aquí tiene su juego y veinte elite por sólo doscientos noventa y nueve euros o gratis con contrato sólo del doce al dieciséis de diciembre buscadores el ahorro venida Phone House consulta condiciones

Voz 36 32:10 sí que le ha pasado Ana ha cogido el bolso aquí ha salido cogiendo acaban entrar a robar en su casa que Sergio que como ha sido no sabe nada ha llamado la policía diciéndole que estaban en su casa de que fuera corriendo para allá que habían entrado a robar

Voz 22 32:22 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 37 32:35 arranca la carrera por hacerse con el logo Paz de Nintendo Zwick Mario Kart ocho Deluxe por trescientos veintinueve con veinticinco euros en James corre unidades limitadas

Voz 9 32:46 vuelve nuestra venta privada de El Corte Inglés sola hasta el doce de diciembre y con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés tiene un treinta por ciento de descuento en más de quinientas marcas de mujer hombre accesorios lencería juventud infantil zapatería hay deporte además lleva un quince por ciento regalo para tus compras del jueves trece a Domingo dieciséis en moda deportes juguetes y hogar aprovechan nuestra venta privada del arte inglés consulta condiciones entonces centra

Voz 1796 33:12 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 33:16 pues ya tenemos los nombres de todos los nominados a la trigésimo tercera edición de los premios Goya

Voz 8 33:25 ahora ya danos todos los titulares suma ciento y pico nombre pues bastante prisa bueno déjame destacar uno déjame sacar uno nominados al Mejor Actor Protagonista

Voz 1995 33:37 ah

Voz 8 33:38 que iba a leer como decía película andanadas de hostias pues Javier Gutiérrez Antonio de la Torre Javier Bardem José Coronado es decir pleno de póquer de ases

Voz 2 33:51 pues sí además todos tienen Boya Yves luego Antonio de la Torre que es candidato por entrena protagonista también hace doblete como es habitual en él como actor de reparto en la noche de doce años en la que interpreta al presidente excedente uruguayo osea que bueno son los grandes es muy difícil meterse en esta en esta categoría allí una cierta novedad en la de actrices que está Penélope Cruz por todos lo saben Najwa Nimri por siente cantará Lola Dueñas por viaje al cuarto de una madre que es una película una opera prima de la sevillana Celia Rico Susi Sánchez por la enfermedad el domingo en que es una pues una veteranísimo de del teatro y en este caso pues la verdad siempre los los Goya tienden a repartir osea que es cierto que son buenos actores muy veteranos muchos que van han ido muchas veces y luego no siempre se llevan

Voz 8 34:45 en el Goya vale bueno vamos a lo

Voz 1995 34:48 lo más relevante el Levante y sobre todo si te ha nominado a diez es muy relevante pero cuáles son las mejores las nominadas a mejor película

Voz 2 34:55 bueno pues es curioso no porque el Reino que es la que más candidaturas tiene porque es una película en la película de Goya en que era esta historia de la corrupción muy muy pepera pero sin decir nombres protagonizada por Antonio de la Torre consigue trece y en segundo lugar está campeones que tiene once entre el protagonista es Javier Javier Gutiérrez y la película de Fesser lo que tiene es muchos aparte de dirigir dirección guión protagonista muchos actores de de de revelación lo cual es pues es francamente pues muy muy muy destacado porque son personas con discapacidad de su primera película es una película que ha recaudado casi veinte millones de euros tres millones de espectadores lo cual lo hace la campeona de la taquilla luego en tercer lugar está todos lo saben la película del iraní la Hadi que consigue ocho también a Mejor Director Mejor guión ya los protagonistas dos secundarios Ci y hay una una buena noticia y es que Carmen y Lola que es una opera prima de la directora bilbaína Arantza Echevarría consigue ocho por esta historia de amor entre dos adolescentes gitanas pues es una opera prima y además son actores no profesionales que son son también candidatos ir ha habido una Kim Jong un como una especie de de justicia poética para Isaki Lacuesta el director de Entre dos aguas que ha conseguido dos candidaturas mejor película In director Im me parece a mí que es muy destacable es que hay en el director revelación son tres directoras las óperas primas en un año en el que ha estado muy muy subrayado la ausencia o bueno pues el menor número de mujeres en en la dirección y bueno pues será prácticamente seguro para Carmen y Lola que es la esta directora como te digo Arantxa Echevarria que a sus cincuenta años ha hecho su primera pena

Voz 1995 36:49 bueno pues son muchas datos mucha alegría para mucha gente que hoy está disfrutando que el ver comprobando su trabajo te vamos a destacar si te parece María que los actores de campeones se han visto la película saben que que en fin que para llevárselos a casa todos pero hay dos de ellos que han sido olvidados por su trabajo y eso redunda o más en el esfuerzo en la apuesta que hizo Fesser por una película que sobre el papel no debió ser fácil levantarla pero ninguna verlo

Voz 0558 37:16 esto ha visto hace poco después maravillosa

Voz 1995 37:19 dos de los actores han sido nominados María

Voz 2 37:21 y además Fesser lo que dice es que el esta película había sido recibida con un poco de cautela especialmente por los educadores no porque claro decía bueno aquí vais a hacer un pastel non o vais hacer una comedia facilona y la verdad es que haya resultado todo lo contrario una película de una gran sensibilidad pero también sin pelos en la lengua no es una entonces bueno es una película que además dice Fesser que está está visibilizando la discapacidad ya los profesionales que trabajan con ya estamos es que ahora mismo se está produciendo una situación delirante porque yo estoy con Ángel Cabrera en una cabina de la de radio que en la Academia de Cine y está con la compañera de Radio Nacional entrevistando a los actores de campeones y bueno pues son cosas que pasan y la verdad es que son momentos maravillosos delirantes aquí todos gritando debajo de la mesa para no meternos misión pero bueno que realmente es una película que yo me alegro muchísimo que además sigue porque decía que es de las que ha estado diez semanas en cartel que es imposible practicamente y luego ha dado lugar a un documental que ha contado la vida de esta persona

Voz 8 38:31 más de una manera pues pues eso muy digna visibilizando puesto entonces vamos a

Voz 1995 38:39 a recopilar trece no Mitación nominaciones para el Reino la película que habla de la corrupción once nominaciones para campeones por cercanía deja de decir dos cosas María ha sido nominado al mejor documental desenterrando San Gil

Voz 2 38:54 sí sobre sí

Voz 1995 38:57 abajo de un cementerio del bueno afirma lo donde déjame decirlo nosotras estamos en el cementerio tenemos una esposa

Voz 2 39:05 estáis ahora sí sí en ese cementerio en Sacyl

Voz 1995 39:08 era Ángel Cabrera así nosotros sino Sancho lo está

Voz 1 39:11 sí sí pero a ver

Voz 8 39:19 las emociones te pille el explicaba Pedro

Voz 1995 39:22 en tenemos una tumba en el cementerio de las tres mil tumbas el sueco servidor tenemos una de ellas ponen nuestros nombres

Voz 13 39:31 patrocinaba como en el Teatro Real que tú tienes organizado que tiene butaca

Voz 1995 39:34 pues esta gotas en una de las tumbas de ese cementerio que sale y bueno firman hoy estamos nosotros pero déjame decir porque hay mucha

Voz 8 39:40 lució más VIP de todo déjame

Voz 1995 39:42 es decir que me hace mucha ilusión entre las canciones nominadas a la mejor canción original de Campeones estará de Carmen y no la está la música el hombre que mató a Don Quijote todas lo sabe que es un trabajo de nuestro compañero de nuestro amigo Javier Limón tipo probablemente es de las personas que más trabaja en este país con más acierto psique enhorabuena todos pero si nos permiten esta pequeña concesión todos lo saben creada por nuestro amigo Javier Limón ha sido también nominados a estos premios que Goya se iban a entregar en el mes de febrero quedan todavía algunas semanas

Voz 8 40:16 María Guerra nos ha contado esas

Voz 1995 40:19 películas nominadas agravios mucho por todos ellos vayan a cine harán el favor no han visto a de ellas vayan al cine que es una muy buena idea María

Voz 7 40:27 extensamente las nominaciones a los Goya sirven porque te da una segunda vida a las películas no entonces bueno pues aún es muy interesante por ejemplo la película de Isaki Lacuesta un documental sobre dos hermanos gitanos que que que no ha ido especialmente bien en taquilla o Carmen y Lola esa historia de dos adolescentes en lesbianas gitanas que causó un poco de rechazo entre las feministas gitanas también campeones todos los aumentó el Reino en fin todas pero que sí que salía al cine

Voz 8 40:56 pues mejor si es una idea muy buena te despeja María creando a una fosa eh desde

Voz 1995 41:04 una fosa de San Gil

Voz 8 41:06 creía que estaba Sinde de uno de los grandes películas es María creía que estábamos anda de del cementerio de el fin darle un abrazo Ángel Cabrera haremos AG el ánimo que tiene aguantar esto de nuestra compañera María Guerra un beso grande hasta luego gracias compañero

Voz 38 41:23 eh

Voz 1796 41:33 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 36 41:36 oye que le ha pasado a Ana ha cogido el bolso ha salido cogiendo acaban entrar a rogar en su casa que sirio que como ha sido no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa hay que fuera corriendo para ella que le habían entrado a robar

Voz 22 41:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 42:02 sí

Voz 9 42:09 conecta gone Hoy por hoy

Voz 10 42:12 gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 39 42:20 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 40 42:26 pero entonces Bagle Don por las calles como peonza lo que pidas

Voz 41 42:30 no digo vacila va tras ellos

Voz 40 42:33 como ha estado haciendo toda mi vida mientras y con la gente que me interesa porque única gente que me interesa es la que está loca

Voz 1796 42:40 la gente que está loca loca por hablar loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo gente que nunca bosteza Talia habla de lugares comunes sino en el calor Jack Kerouac en mil novecientos cincuenta y siete

Voz 42 43:04 el placer de escuchar

Voz 43 43:06 no

Voz 44 43:08 en

Voz 30 43:14 eso es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos José Miguel bueno la verdad T con un montón de emociones en este momento no es bonito al País Vasco la simpatía este afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia

Voz 1796 43:31 esta mañana paseando por el pueblo a usted lo conozco a usted lo conozco buenos Benjamín me enfrentaba cada uno de los Rolling Stone

Voz 30 43:37 sí de la suma de la empatía y la simpatía surge la complicidad hubo sonríen Rossi

Voz 28 43:44 porque es entrevistando porque recordáis cuando rodó hasta dieciséis en ese momento si a mi mi mi versión

Voz 30 43:50 son los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino

Voz 5 43:55 las eh

Voz 39 44:23 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá cómo usar estado

Voz 1995 44:37 porque saben lo que ha pasado

Voz 39 44:41 no

Voz 46 44:43 años Marcelo buena veinticinco

Voz 39 44:46 es un buen momento

Voz 1796 44:49 Arenas ser cuenta con las

Voz 18 44:59 pase lo que pase

Voz 1995 45:12 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la Save the usted a desde servicios útiles

Voz 48 45:30 buenos días este viernes a Euroliga de interventores en Renfe y los servicios mínimos serán del setenta y ocho por ciento en el caso de que se cancelará su tren la Organización de Consumidores y Usuarios recuerda cuáles son las dos posibilidades si la cancelación se produce cuarenta y ocho horas antes el viaje existe la obligación de darle una alternativa o devolverle el importe que usted sea comunicación llega más tarde en las cuatro horas previas tienen además que pagarle el doble de lo que le costó el billete

Voz 1995 45:56 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 1796 46:02 este Navidad puede que te regalen un cuarto piñas muy útil sí pero mejor te vas a regalar un viaja a Jamaica

Voz 25 46:08 para disfrutar de la pilla ya cortada tumbado en la hamaca de la playa que también te caiga una raqueta bonita indirecta pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un Grand Slam en zona VIP que te gusta más Gal apeló las Katyn Navidad de la UMP gana hasta doscientos cincuenta mil euros al instante hay más diez You billones en premios Rasca de Navidad de la ONCE Regal apeló

Voz 5 46:32 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1796 46:37 con Toni Garrido por cierto que en el resto

Voz 1995 46:39 sumen de todas las nominaciones a los premios Goya dos mil diecinueve en la página web de la Cadena SER entran iban a conocer todas las nominaciones recuerden el Reino trece campeones once todos lo saben ocho y Carmen y no la ocho son las películas más nominadas íbamos a esta cara una vez más porque nos cae muy bien

Voz 0558 46:58 Antonio de la Torre de nuevo como nominado como

Voz 1995 47:01 actor protagonista y actor de reparto junto Javier Gutiérrez Javier Bardem José Coronado en la categoría de actor protagonista así que ahí va a haber en fin que el Kennedy osea once cuarenta y siete minutos una hora menos en Canarias les propongo un pequeño viaje en el tiempo

Voz 49 47:20 sitúen si en el año mil novecientos noventa y ocho en España celebrábamos el vigésimo aniversario de la aprobación de la Constitución

Voz 50 47:28 el Rey Don Juan Carlos expresaba hace veinte años en el momento de sancionar la Constitución española ante el Parlamento su satisfacción

Voz 1995 47:35 son al tiene el Ulster Se acababa de firmar un histórico acuerdo de paz y mientras tanto nosotros vamos masivamente los cines para ver la peli del año

Voz 5 47:45 Titanic

Voz 51 47:48 marineros

Voz 1995 47:53 era un lunes de abril seguramente muchos de ustedes regresaban de sus vacaciones de Semana Santa y aunque no lo sabían quedaban apenas unos días para que una de las paredes de la balsa minera de Aznalcóllar te dirá la presión cediera a la presión liberando seis millones de metros cúbicos de residuos tóxicos

Voz 52 48:13 hombre créame que es una situación dantesca por eso fundó la alegría de mañana la tristeza de el daño ecológico sin precedentes que allí ha quedado

Voz 1995 48:24 terrible Delibes y uno trataba de huir de la realidad y elegía sintonizar la radio musical ese día probablemente escucharía algo como esto el mes de abril de mil novecientos noventa y ocho también cambiaría para siempre

Voz 1796 48:48 la música española

Voz 1995 49:23 se han cumplido veinte años desde que los planetas dieran un golpe encima de la mesa golpe ellas vibraciones aún pueden sentirse a día de la publicación de una semana en el motor de autobús no de los mejores discos en español del siglo XX cambiaría las reglas de juego abriendo un camino que decenas y decenas de bandas han darían después

Voz 21 49:54 lo sabe muy buenos días muy buenos días Toni han pasado veinte años que primero confirman que nos hacemos mayores Chicken segundo nos permiten tener una perspectiva suficiente para saber que una semana en el motor de un autobús es un disco fundacional para la música española son canciones en castellano un sonido que no tenían nada que envidiar a las cosas que se estaban haciendo fuera un disco que se grabó en Nueva York no por una banda de Granada y esto hizo que muchos otros grupos españoles pensaran bueno pues si ellos pudieron nosotros también podemos hacerlo sin duda éste no es un disco cualquier y por eso nosotros hemos querido hacer algo especial para celebrar la efeméride hace unos días nos reunimos con jode y con Floren que son digamos el núcleo duro de los planetas desde el inicio creamos la será adecuada para charlar detenidamente y nos metimos con ellos veinticinco minutos en el motor de ese autobús para hablar del trabajo que cambió no solamente su trayectoria como grupo sino sus propias vidas y además por el camino marcó la de muchos otros hemos hecho un vídeo Un vídeo con esos veinticinco minutos de conversación que puede verse ya en la web de Hoy por hoy aquí también en nuestro canal de Youtube y nosotros hoy aquí en la radio vamos a presentar un pequeñín un pequeño extracto de esa charla que tú mantuviese con él

Voz 1796 51:02 pero ya tiene el vídeo completo la entrevista completa la imagen completa

Voz 1995 51:07 de de Floren J hablamos hace algunas buenas dejando

Voz 1646 51:13 claro algunas cosas en esta vida está muy bonito además muy bueno empecemos por el principio por quiénes eran los planetas hace veinte años cuando se publica una semana el motor de un autobús y también les preguntabas tu Toni que supone para ellos esa mirada al retrovisor que les ha devuelto al mismo espacio emocional que pisaban

Voz 4 51:32 hace dos décadas y quiénes cierta bis vosotros hace veinte años

Voz 53 51:36 bueno no podremos músico

Voz 27 51:38 que estaba intentando ganarse la vida Isabel saca la cabeza setenta dedicarnos a esto como un trabajo no cobra forma de vida no

Voz 4 51:48 la música sólo intentan intentar hacer las cosas a la música muy llega el reto sabe hacer discos que en que supusieran una cosa importante para nuestra vida para para nosotros mismo en nuestro la la piedra filosofal de hacer buena música y bueno

Voz 27 52:13 veinte años después que habéis conseguido eso sí se ha matado a veinte años dedicando a ese trabajo

Voz 4 52:20 sí que que acá cada disco como un ladrillo que va poniendo veo vas qué vas montando esa estructura por decirlo así

Voz 53 52:31 pensamos que se no seguir haciendo creíamos