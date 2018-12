Hoy por Hoy (12/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:10 el miércoles que tenemos por delante con Theresa May más contra las cuerdas que nunca aunque según sus propias palabras dispuesta a resistir esa tarde en la votación planteada por varios diputados conservadores para acabar con su liderazgo con más de trescientos cincuenta miembros de las fuerzas de seguridad francesas rastreando Estrasburgo para localizar al hombre que anoche causó la muerte a tres personas y con una pleno del Congreso de los Diputados muy tenso muy caliente centrado precisamente en el Brexit y en Cataluña el presidente del Gobierno arrancó su intervención hilvanando argumentos sobre ambas cuestiones eco las respuestas más o menos previsibles de los líderes de PP Podemos

Voz 1722 00:46 nos tanto el Brexit como el movimiento independentista catalán caminan por vías paralelas y con retórica similares en ambos casos se construye una ensoñación ya al chocar con la realidad genera un enorme caudal de frustración que nadie quiere gestionar y los que lo hacen o huyen hacia adelante huyen de sus responsabilidades

Voz 1189 01:04 el señor Torra a pasear por las fuentes marcha dianas donde se enamoró de Guiomar por La Moncloa ya hay un viento huracanado en Catalunya que pide que usted actúe lo dije al señor Torra respiro señor Torra respire antes de hablar respire antes de escribir un tuit hice lo digo también a usted señor presidente del Gobierno

Voz 2 01:22 sí a los ciudadanos elecciones ponga las urnas y que esa un gobierno fuerte un Gobierno que aplique la constitución de un gobierno que le diga claramente a los ojos que los que quieren liquidar España nunca lo van a conseguir

Voz 1018 01:34 el pleno continuó hasta ahora ya atención a lo que acabo de decir el portavoz de Esquerra Joan Tardá dice que nos vamos a ver abocados de nuevo a la desobediencia Aline con el Congreso Pablo Tallón

Voz 1673 01:43 Tardà carga contra el discurso de Sánchez la advierte de los riesgos de fractura emocional que puede traer la sentencia del proceso y le insta a acordar ya los términos de un referéndum que considera inevitable sino lo hace dice será su tumba política habrá mucho sufrimiento en Cataluña el independentismo

Voz 1189 01:57 no volver a la obediencia la otra opción seguir en la senda de lo oculto o deteriorar español abocar no estaba desobediencia nosotros ya ustedes a abrir una puerta fascismo mantenemos la mano tendida a pesar de lo que no ha dicho hoy aquí pero usted tiene que elegir todavía

Voz 1673 02:22 a tiempo para Aitor Esteban del PNV la solución pasa por la reflexión la moderación y la generosidad y en ningún caso por la fuerza y la coacción porque dice esto sólo serviría para conquistar el problema en estos momentos interviene Carles Campuzano del PDK que acusa a Sánchez de haber hecho un discurso propio de Susana Díaz

Voz 1018 02:39 gracias eh Pablo en paralelo en el Parlament en la sesión de control el president Torra insiste en que sus palabras sobre la vía eslovena de ubicarse en el ámbito cívico pacífico ante un relato inventado para la aplicación del ciento cincuenta y cinco Soledad Domínguez

Voz 1909 02:52 sí Quim rapidez máxima responsabilidad a todos los actores políticos para que no se abone el discurso de una supuesta violencia en Cataluña asegura que su Gobierno va a garantizar los derechos de todos el próximo día veintiuno el del Gobierno español de reunirse

Voz 1673 03:04 Barcelona y el de la gente de expresar su desata

Voz 1909 03:07 cuerdo y pide a los socialistas que reprenda en la vía del diálogo grababa Curitiba horneado volvamos a la política volvamos al diálogo que ha hecho Sánchez para hacer efectivo ese diálogo que ofrecía Torra aclara que cuando habló de la vía eslovena se refería sólo al amplio apoyo de más del noventa por ciento que tuvo el referéndum de independencia de aquel país la líder de la oposición Inés Arrimadas lo ha tildado de peligro público y le ha advertido que todo lo que pueda pasar el próximo día veintiuno en Cataluña será su responsabilidad la del Gobierno de España por no proteger a los ciudadanos

Voz 1018 03:42 horas doce tres minutos los mercados muy tranquilos incluso con subidas del uno por ciento en la Bolsa de Londres casi el doble uno con ocho en Francia con la libra también recuperación lo que parece indicar que no hay especial temor ante la posibilidad de que esa tarde puede caer la primera ministra británica Theresa May que se enfrenta a una moción de confianza presentada por cuarenta y ocho de los trescientos quince parlamentarios de su propio partido en una intervención la primera hora la Premier ha anunciado su intención de resistir en línea con Londres Begoña Arce

Voz 0273 04:09 Theresa May ha anunciado que desafía hará esa moción de los rebeldes conservadores y luchará hasta el final la primera ministra ha advertido que abrir una brecha por el liderazgo en estos momentos hace peligrar el Brexit

Voz 1189 04:22 a cambio de líder

Voz 0273 04:27 vientos significa que no estará en el puesto en la fecha legal de límite del veintiuno de enero por lo tanto la elección de un líder corre el riesgo de entrar de entregar el control de las negociaciones del Brexit a los diputados de la oposición en el Parlamento el nuevo líder no tendrá tiempo de renegociar la retirada del acuerdo y tramitar la legislación para marzo el veintinueve de marzo añadió May uno de sus primeros actos por tanto será retrasar incluso detener el Brexit el resultado de esa votación que es secreta se conocerá hacia las diez de la noche hora de España

Voz 1018 04:57 en Francia las fuerzas de seguridad siguen buscando al hombre de veintinueve años autor supuesto de la muerte de tres personas y heridas graves al menos a otras ocho que son las que más preocupa en este momento vamos a París Carmen Vela

Voz 0390 05:09 hola buenas tardes a punto de que comience una rueda de prensa el fiscal de París lo que sabemos es que sigue huido el hasta ahora único sospechoso de ese tiroteo en Estrasburgo con tres muertos y trece heridos de ellos ocho graves no se puede certificar todavía la motivación terrorista del atacante ha dicho el secretario de Estado de Interior que tampoco descarta que haya cruzar en Alemania donde hay una operación policial en marcha aunque desde ayer tarde se han restablecido los controles fronterizos porque el Gobierno ha elevado el nivel de alarma al máximo de urgente atentado a unos seiscientos policías y gendarmes siguen movilizados en la búsqueda de este hombre de veintinueve años que resultó herido en su vida según ha testificado un taxista

Voz 1018 05:54 el presidente de PRISA Radio Augusto del Calders ha preguntado esta mañana en un acto público en Madrid si el juez que ha ordenado requisar los teléfonos móviles de dos periodistas de Mallorca que investigaban el caso cursa que es consciente de la gravedad de su actuación

Voz 3 06:06 el juez que ha hecho eso se ha leído la Constitución tengo serias dudas al hay alguien puede gustar o no puede gustar que se haya constitucionalizar el secreto profesional de los periodistas pero está en la Constitución si la Constitución no es un buffet de desayuno no yo lo coge el único que las tostadas no sea el único esta feria hace que que que la pasa por la cabeza a cuente evidentemente atónita ante

Voz 4 06:35 rechazar rechaza todavía con Carlos Cala Isabel Quintana el Reino de Rodrigo Soro Goya en con trece candidaturas y campeones de Javier Fesser conoces olas favoritas para los Goya Carmen y Lola y todos lo saben han obtenido ocho y Antonio de la Torre ha vuelto a conseguir una doble nominación la gala se celebró el Sevilla el próximo dos de febrero el Banco de España no observa riesgo de burbuja inmóvil

Voz 5 06:53 quería porque los créditos los precios y el peso de la construcción no llegan a la situación previa a la crisis

Voz 6 06:58 el regulador recuerda que podría evitar riesgos

Voz 5 07:01 duros con las nuevas funciones que aprobará el viernes el Consejo de Ministros un esto es algo de lo que hoy tenemos joroba

Voz 7 07:07 me dieron una cesta de aceite para ti yo sé que siempre dices que tras cosas y luego es mentira todo virtual ayer tus Linares Nos dieron para Marcos una fiesta así decirlo dijiste pero está

Voz 4 07:24 vamos a buscarlo además con tu nombre pues Prensa Hadid que lo vamos a encontrar luego te escuchen venga hasta luego José Antonio Marcos gracias seguimos

Voz 1995 07:43 Antoni Garrido doce y siete minutos una hora menos en Canarias días doce de diciembre Il tema de la mayor parte de los anuncios de Navidad este año es recordarnos que pasamos más tiempo con nuestro teléfono móvil que con nuestros seres queridos ya lo sabemos pues bien resulta que hoy se ha conocido lo que más buscamos cuando miramos el móvil que es donde nos tenemos que estar seguros anunciantes requisar la familia Google España anuncie las búsquedas más frecuentes que hemos hecho los españoles en dos mil dieciocho

Voz 8 08:15 a ver

Voz 4 08:17 pues pues bueno pues coincide con la realidad de este país lleva Cruise muy buenos días muy buenos días qué ha sido lo más buscado en el año dos mil dieciocho en Google

Voz 6 08:24 dos mil dieciocho año de Mundial pues el Mundial de Rusia claro pues un evento mundial completamente mainstream pero lo segundo más buscado tiene que ver con la política local así suena sorprendente hasta que digo lo que fue que fue

Voz 9 08:36 no me diga que

Voz 6 08:40 la que se hicieron mes

Voz 1995 08:43 de las declaraciones que era la musa

Voz 4 08:45 fíjate que escenas difundió y eso segunda más

Voz 6 08:49 lo segundo más buscado la ex presidenta de la Comunidad de Madrid aspirante a todo en política a Sete Ada primero brumas cerrar uno derribada finalmente por dos botes de crema distraídos hace mucho tiempo

Voz 4 08:59 es verdad que sí sensualidad lo vimos las imágenes aquella película

Voz 6 09:03 eso fue lo más buscado lo segundo más buscado lo tercero más buscado el quite ese videojuego adictivo que tiene doscientos millones de jugadores en todo el mundo los bailecito los imitan todos los jugadores de fútbol que participaron en el Mundial de Rusia en ese bucle infinito de la cultura contemporánea la quinta cosa más te creada en la barra de Google es

Voz 1189 09:22 es mentira treinta casi treinta años después de la muerte

Voz 4 09:30 la cosas sin embargo tal vez te déjeme decir que esta canción también es la canción del siglo XX más es según expone más escuchada bueno la sexta cosa menos calidad musical

Voz 1189 09:50 esto es

Voz 6 09:54 la canción de un dúo de primos que se presentó a Factor X dijeron virales sorpresa y como todos los que no vemos Factor X somos muchísima gente pues tuvimos que buscar en Google qué era eso de comer

Voz 1189 10:05 lo que todo el mundo hablaba hubiéramos visto indirecto igual

Voz 6 10:08 estábamos pues vamos a ver si la siguiente es moción de censura por lo que se como peli de intriga con final sorpresa las que tuvo su aquel pero en el séptimo lugar podemos estar un poquito orgullosos porque la el libro de nuestro querido Nacho Carretero del que se hizo una serie fantástica que sonaba así

Voz 10 10:27 mayo

Voz 8 10:30 no claro

Voz 6 10:31 como es sometieran al libro de Nacho aún secuestro judicial pues tal vez tuviera algo que ver más búsquedas que los últimos puestos de la lista están ocupados por noticias importantes del año el cambio de horario la huelga del ocho de marzo y la sentencia de la manada en estas dos últimas vemos que desde luego la emergencia del feminismo como una cuestión principal que ocupa a los españoles la relevancia a las mujeres se ve también en la lista de los famosos más buscados de dos mil dieciocho que encabeza como no

Voz 11 10:55 ella

Voz 6 10:59 en el resto de la lista mucho fallecido quitando Lopetegui Mégane Markel Gastón los demás personajes más buscados

Voz 1995 11:08 fue este este verano canon el mundial parece que fue hace veinte años dada pasó unos meses desde lo de Lopetegui

Voz 6 11:15 pues entre los otros personajes más buscados de dos mil dieciocho son un poco el in memoriam de los Oscar a Beachy Stan Lee Stephen Hawking Freddie Mercury José María Íñigo Aretha Franklin hemos acabado

Voz 1995 11:26 parece mentira que dos mil dieciocho casi treinta años después de su muerte todavía aparece en esas listas Freddie Mercury el poder del cine el poder de la película es extraordinario

Voz 6 11:37 bueno según las listas que hace públicas Google también ha sido el año del chopo que es el caso por la sabemos sabemos bien más preguntas que serán ha dicho a los cómo se hace la declaración de la renta es la primera de la lista de preguntas que empiezan por como está ahí como hacer torrijas

Voz 1189 11:58 otras

Voz 6 11:59 según los datos revelan problemas graves a los que se enfrenta la sociedad española

Voz 12 12:05 lo que es clamidia sarna

Voz 6 12:10 tenemos problemas también revelan un despiste importante las siglas por ejemplo produzcan cortocircuitos solamente española que es V TC provocan la gente de la laSexta pregunta que él es que es o aceite de oliva virgen extra en la red de esto fíjate esto hay otro la quinta que la verdad es que he tenido que mirar vosotros sabéis lo que es en el FC

Voz 4 12:37 en FC sin contexto

Voz 6 12:39 la vía es algo que usamos a diario en la tecnología inalámbrica de corto alcance Near Field Communication

Voz 13 12:46 eso

Voz 6 12:47 bueno si sí sí verdad

Voz 1995 12:50 las búsquedas que los españoles

Voz 12 12:53 ha ceder en en Google chopo

Voz 4 12:57 tras la declaración de la renta que es clave que es la sarna

Voz 6 13:02 sí también hay como purga radiadores cómo funciona Tinder cómo llamar desde número oculto como saber si tan bloqueado como tú

Voz 4 13:11 país no se muchísimas gracias cadenas

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 18:05 montón garita y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja Renfe anuncian año más los días que hará huelga en Navidad tendrá que actualizar el anuncio de turrones El Almendro su eslogan navideño de vuelve a casa por el de vuelve a casa pero por otra vía la preocupación de los barones del PSOE pidiendo mano dura Sánchez con Cataluña no acabará con la aplicación de un ciento cincuenta y cinco al propio presidente socialista otra vez la renuncia del Barça a jugar su partido de Liga frente al Girona en Miami no es hora ya de que alguien le diga al presidente de la Liga te vas a quedar sólo después de un nuevo desplome de la empresa día en embolsa habrá que pensar que esa compañía definitivamente de noche lo Pep Guardiola asegura que no es racista porque sus hijos van al colegio con G

Voz 26 18:56 gente indica L gente negra hay gente normal gente india negra hay normal es porque considera indios y negros gente extraordinaria

