Hoy por Hoy (13/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días Theresa May sobrevive de nuevo la primera ministra británica ha conseguido consiguió anoche superar la cuestión de confianza que le habían planteado sus propios compañeros de partido el ala del Brexit duro para descabalgar

Voz 1 00:40 en el Gobierno

Voz 0159 00:43 nos ha conferido en este cero

Voz 1 00:47 momento en el que se denunciaba el resultado de esa bota

Voz 1727 00:49 acción que ha terminado con doscientos apoyos a mí ciento diecisiete en contra

Voz 2 00:56 sí tú puedes

Voz 1727 00:59 EEUU un número significativo de compañeros han votado contra mí así que he escuchado lo que han dicho dice May que insiste en que no hay acuerdo posible otro acuerdo posible para salir de la Unión Europea que que ella defiende hoy viaja a Bruselas hay Consejo Europeo viaja en una posición más cómoda que la que tenía hace unas horas pero ni mucho menos desahogada ha tenido que comprometerse a que no optará a la reelección el acuerdo del Brexit sigue sin apoyos suficientes en el Parlamento los socios de la Unión Europea sólo se comprometen a introducir algunas salvaguardas sobre la interpretación de los puntos más conflictivos pero sin cambiar el fondo del texto la guerra entre los conservadores británicos continúa esto que ha pasado ahora sólo es dice esta mañana en el editorial del periódico The Gardian una tregua a regañadientes es jueves trece de diciembre y Pedro Sánchez viaja hoy también a ese Consejo Europeo sobre el Brexit el presidente del Gobierno español que trató ayer en el Congreso un paralelismo permanente entre la salida británica de la Unión el pluses

Voz 1722 02:11 tanto el Brexit como el movimiento independentista catalán caminan por vías paralelas y con retórica similar en ambos casos se levanta un relato de agravios inventados y magnificado por la manipulación

Voz 1727 02:22 Sánchez exhibió un tono más duro con los dirigentes independentistas les ofrece diálogo sí pero les advierte de que será firme y contundente Si vuelven a saltarse la Constitución Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:35 buenos días Pepa un giro al que ponía voz también horas después el ministro de Exteriores Josep Borrell vino a reconocer que quizás la estrategia de apaciguamiento no está dando los resultados esperados

Voz 1 02:44 el Gobierno como Sabadell está haciendo un enorme esfuerzo enorme esfuerzo para facilitar puntos de encuentro del diablo puedo para identificar problemas reales resolverlos para bajar la tensión de una apolítica ibuprofeno no puede decir con poco éxito eso lo reconozco con poco éxito

Voz 0858 03:06 también algunos barones socialistas han endurecido el discurso el castellano manchego Emiliano García Page deslizó ayer la posibilidad incluso de caminar hacia una ilegalización de los partidos independentistas

Voz 1727 03:16 de vamos a hablar hoy en este programa a partir de las ocho y media analizaremos lo que se vio ayer en el Congreso con el presidente de Castilla La Mancha también con el presidente de Murcia con el popular Fernando López Miras lo cierto es que el Gobierno de Sánchez camina por una franja muy estrecha ideas de la derecha en coalición y crecida no se mueven de la exigencia del ciento cincuenta y cinco ya Pablo Casado Albert

Voz 3 03:41 mira hay un viento huracanado en Cataluña y en el resto de España que pide que se aplique de una vez por todas al artículo ciento cincuenta

Voz 4 03:48 cinco Le pido que haga el requerimiento del artículo ciento cincuenta y cinco que le pida al señor Torra que aplique garantice cumpla la Constitución

Voz 0858 03:57 ir desde Cataluña Torra calificó ayer por primera vez como intolerable algunos de los actos violentos de los CDR es lo dijo en el Parlament los podrán ataca a los kurdos publicidad con más van ataca nuestra podrían atacar los cordones policiales como se han atacado no se pueden lanzar vallas como sí han lanzado hagamos una reflexión todos pidió el presidente ojo a

Voz 1727 04:18 noticia de esta noche en Euskadi Iñigo Urkullu ha convocado esta mañana un Consejo de Gobierno urgente para retirar su proyecto de presupuestos para el año que viene tendrá que prorrogar los actuales porque esta medianoche se ha roto sin acuerdo la negociación con EH Bildu para probar los nuevos sin rastro del presunto terrorista de Estrasburgo se llama sheriff se Cat es francés tiene veintinueve años la policía pide colaboración de colaboración ciudadana para localizar

Voz 0858 04:47 pero eso sí con precaución porque dicen es muy peligroso no se descarta que haya cruzado incluso el puente que une la ciudad con territorio alemán el alcalde de Estrasburgo pedía ayer mientras tanto la vida vuelve a la normalidad

Voz 1727 05:02 aquí en España Un juez de Vigo investiga la muerte de un bebé de un recién nacido fuentes de la investigación dicen que los padres decidieron que el parto se hicieran casa y sin ningún control médico y en los deportes el Valencia con victoria y el Real Madrid con la peor derrota europea en su estadio completaron ayer la primera fase en la Liga de Campeones Sampe buenos días

Voz 1161 05:28 buenos días Pepa cero tres del Real Madrid en el Bernabéu con el CSKA de Moscú un once en el que volvía a Marcelo hoy con Isco silbado hoy encargándose con la grada pasan Real Madrid primero Roma segundo y Viktoria Pilsen a la Europa League en Mestalla Valencia dos Manchester United uno también Joan Boix dos Juve

Voz 0456 05:41 el primero Manchester segundo a la Europa Ligue

Voz 1161 05:43 Valencia en los otros grupos en el E Bayern Munich primero Ajax segundo Benfica Europa Irala Benfica a la Europa League y en el F Manchester City primero Lyon segundo a la Europa League va exacta

Voz 0978 05:54 y hoy por fin

Voz 1727 05:55 vuelve la lluvia Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:57 en la primera mitad de la jornada la lluvia afectará a la mitad oeste de la península a ratos persistente e intensa cota de nieve en el centro y norte de la península alrededor de los mil quinientos metros de altura durante la tarde más ratos de sol con algunos chubascos viento fuerte en cambios durante la tarde la lluvia más copiosa abarcará todo el Mediterráneo especial atención en Baleares donde unas tormentas pueden descargar con mucha intensidad en los Pirineos también cota de nieve a unos mil quinientos

Voz 5 06:25 otros de altura en general sensación de frío no por temperaturas muy bajas pero sí por el viento y la lluvia persistente

Voz 6 06:37 Toulouse

Voz 8 06:45 no

Voz 9 06:59 pura

Voz 8 07:06 miles

Voz 1727 07:10 de mujeres rotas por una violación por una agresión opone el acoso sexual cotidiano no sean callado este año tras la sentencia de la manada la periodista Cristina falladas creó un hashtag que se hizo viral en muy poco tiempo cuéntalo hoy Cristina Cristina falladas presenta un trabajo con la clasificación de esos miles miles insisto miles de tuits en los que las mujeres hablaban y antes de que haga público el resultado la hemos invitado a este programa Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:41 buenos días Pepa buenos días a toda Asia todos con mujer rota lo nuevo de la chica a partir de las nueve y media una hora antes en Canarias saludamos a Javi Varas ya otras dos mujeres que han luchado y luchan activamente contra la violencia de género y que han participado también en ese cuenta lo son la periodista y novelista Carme Chaparro y la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra eh también con Toni Garrido van a estar hoy las chicas antes de despedir el programa para dar leí darnos a todos una buena lección de feminismo hoy con Esther Valdivia presidenta de la revista mujeres a seguir una Orantes más mujeres nos acompaña a Manuela Mena trabajadora del Museo del Prado gran experta en Goya y con la que vamos a tratar de aclarar si era o no homosexual el Prado lo niega el porqué de la importancia de este dato

Voz 10 08:31 eso en España es un tema

Voz 1727 08:33 tabú uvas cuando Se conoce esa

Voz 10 08:36 la denuncia que es a mediados del siglo XIX

Voz 0456 08:39 una hora antes entrevista con Javier Cercas con quién vamos a repasar su obra y con quién vamos a charlar sobre la política y sobre la mentira también en nuestra mesa de análisis con Esther Palomera Enric Juliana Ernesto

Voz 1 08:50 no

Voz 1727 09:02 que si vieron o escucharon el debate de ayer en el Congreso o han tenido ocasión de contemplar au de escuchar los resúmenes que llevamos los periodistas haciendo desde ayer a mediodía de ese pleno maratoniano ya saben aquí esperamos su parecer su reflexión su opinión sobre lo que vieron y escucharon pero además queremos preguntarle el siguiente dato hecho público en las últimas horas también los divorcios y separaciones en España caen hasta cifras del año dos mil uno también es porque nos casamos menos eh

Voz 0456 09:34 aunque quién no se ha casado también se separa menos ya les preguntamos a los casados su emparejados a principios de esta temporada cuántos años llevaban junto a su pareja así que hoy buscamos a los separados divorciados para que nos cuenten si sale caro cuanto el separarse o divorciarse económica y emocionalmente sí lo hicieron de mutuo acuerdo o no en el nueve uno cinco dos dos diez seis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 10:00 a las seis y diez cinco y diez en Canarias J

Voz 0858 10:03 las escuchan Hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 3 10:11 si piensas que nuestras pagando por seguros lo que te mereces sigue escuchar

Voz 11 10:15 en coche moto hogar vida a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua

Voz 3 10:29 condiciones de Mutua punto es ese momento en el que llega el portátil que comprara este por Internet peligro el teclado está en chino reclama Sierra aclamas Peer parece que el que hablen chino pero esto es ese es un momento les

Voz 12 10:41 quizás de manual desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 13 10:51 Santiago en la cortina Sami Nair vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross Mortier Juan Cruz María Kodama a llanta para vosotros estaréis Paul más

Voz 9 11:03 ellos y muchos más ya estén preparados para invadir la antigua Cartagonova La Ser presenta la nueva edición de foros ciudades psiquiatras las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre en adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la tribu milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra pasión barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es la pena vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y Ayuntamiento de Cartagena

Voz 14 11:44 colaboran Renfe ir Repsol

Voz 15 11:46 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar por ahí no eso es secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 16 12:00 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1100 12:12 ya está sentada en el tren y lo primero que pido

Voz 17 12:14 esa es donde no estás no estás en una reunión con todo el mundo mirando T no está intentando ayudar a los niños con la lección de matemáticas no estás haciendo nada de eso porque oficialmente estás viajando y es entonces cuando tu mente mientras ve el mundo moverse a través de la Ventana piensa por una vez no soy yo la que va deprisa Renfe pasajero de tu tiempo

Voz 18 12:39 Ministerio de Fomento gobierna

Voz 0456 12:41 lo de España

Voz 1 12:45 en la Cadena Ser

Voz 0858 12:53 el debate monográfico sobre Cataluña en el Congreso de los Diputados ha dejado claro que Pedro Sánchez se mueve por una línea muy delgada y que la sendas al está estrechando cada vez más de un lado del derecho concretamente el insisten en que ponga en marcha inmediatamente al ciento cincuenta y cinco a pesar de las dudas que tanto el PP como ciudadanos mostraron el año pasado durante los meses previos a la activación de este artículo constitucional por otro están los grupos independentistas que exigen a Sánchez que pase ya de las buenas palabras a los hechos ose verán la voz de nuevo dicen a la desobediencia hasta a sus aliados parlamentarios remarcaron ayer el terreno desde Unidos Podemos Le pidieron que no atienda a las voces que llaman según aseguran ellos a incendiar más Cataluña Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 13:37 buenos días Pedro Sánchez hizo un paralelismo entre el independentismo catalán y el Brexit elevó el tono contra la Generalitat no permitirá la dejación de funciones ni saltarse las leyes

Voz 1722 13:47 todo lo que se sitúe fuera de la Constitución fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho

Voz 1772 14:00 es que PDK consideran que la no negociación con Cataluña será la tumba política de Pedro Sánchez y abren la puerta a la desobediencia Joan Tardà Carles Campuzano

Voz 3 14:08 con su fe razón por desgracia por desgracia hay por desgracia lo diría tres cuatro cinco veces no es vano buscar de nuevo a la desobediencia no se puede gobernar España contra Cataluña

Voz 1772 14:21 Sánchez reclamó lealtad a PP y Ciudadanos para solucionar el conflicto catalán casado y Rivera les respondieron con más ciento cincuenta y cinco

Voz 19 14:29 Moon SOS de la buena gente en Cataluña

Voz 3 14:32 Iker que de una vez el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 4 14:35 le pido que haga el requerimiento del artículo ciento cincuenta y cinco que Le pido al señor Torra que aplique garantice cumpla la Constitución

Voz 1772 14:42 Pablo Iglesias le ha pedido a Sánchez no hacer caso a las derechas

Voz 3 14:45 muchos sectores que el están presionando para que usted incendia Cataluña no lo haga

Voz 1772 14:51 ya Aitor Esteban del PNV les sugirió al presidente pasar de los gestos con Cataluña a medidas concretas para atajar el prole

Voz 0858 14:57 a esa misma hora la tensión del Congreso Se reproducía casi milimétricamente en el Parlament de Catalunya si la oposición sacaba carteles con el número ciento cincuenta y cinco impreso después los diputados independentistas los rasga gabán un debate en el que sí que hemos oído por primera vez al president Quim Torra condenar explícitamente la violencia de algunos CDR es intolerable aquí y en cualquier lugar del mundo ha dicho Torra Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 15:25 bon día el Govern hace días que hace malabares en sus discursos ayer Torra insistió que se estudiarán todas las actuaciones por si ha habido malas praxis de los Mossos pero recriminó de una forma más clara que nunca la actitud de los manifestantes el viernes en Girona

Voz 0858 15:37 los puedan ataca a los cordones publicidad

Voz 0931 15:39 no se pueden atacar las líneas policiales no se pueden lanzar vallas contra los agentes añadiendo este esto es intolerable toda la oposición criticó la gestión de estos últimos días del Govern de este Ciutadans Inés Arrimadas con un cartel del ciento cincuenta y cinco en la mano

Voz 3 15:52 no millones de catalanes estamos en manos de un peligro público lo que tiene que hacer el Gobierno de España es protegernos ante ustedes

Voz 0858 16:01 Ibarra ha contestado Tamara sanos apelo Partido Socialista

Voz 0931 16:04 habrá al Partido Socialista ante lo que consideraba una amenaza de Ciutadans Miquel Iceta pedía a Torra que vaya a recibir oficialmente a Sánchez el viernes que viene en el consejo

Voz 0456 16:11 de Ministros manca total y absoluta Diack sería mucho porque aún

Voz 0931 16:15 alta total y absoluta de diálogo sería muy negativa por las dos partes decía y mientras tanto la CUP Carles Riera pedía cambios profundos en el Govern de Catalunya Esquerra especialmente en la Conselleria de Interior decía

Voz 0858 16:28 CEAS Joan paralelamente PP y Ciudadanos se vuelven a reunir hoy para seguir negociando un programa de gobierno para Andalucía una nueva etapa de entendimiento entre ambos partidos que han llevado era el Senado ayer el PP apoyó en la Cámara Alta la iniciativa de Ciudadanos para reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial volverá así al sistema anterior en el que la mayoría de los miembros era elegido por los propios magistrados ahora el proyecto ese proyecto o naranja tiene que volver al Congreso de los Diputados donde el juego de mayorías no les es favorable Óscar García Si bueno

Voz 1645 17:02 de hecho despolitizar la justicia está siendo una de las grandes reclamaciones de Albert Rivera en esta legislatura y Pablo Casado será facilitado de momento en el Senado y es que el Partido Popular ha permitido aprobar con su mayoría el modelo de renovación del Consejo del Poder Judicial propuesto por Ciudadanos es decir que los vocales no sean designados por políticos sino elegidos por los propios jueces esto supone un giro radical del PP que hasta ahora se había negado a secundar la propuesta de Ciudadanos presentó la suya propia que era casi casi en el mismo sentido el caso es que el PP ha cedido lo hace con Ciudadanos partido con el que no cogía ahora poder gobernar Andalucía en todo caso Pepa hay que decir que esta reforma no es efectiva de momento

Voz 0456 17:43 porque tiene que volver a pasar por el Congreso y aquí las mayo

Voz 1645 17:45 Arias ahora son distintas a la absoluta del PP en el Senado

Voz 0858 17:49 seis y diez y ocho cinco y dieciocho en Canarias Pedro Sánchez viaja a Bruselas hoy para esa cumbre que les contábamos sobre el Brexit allí bastar finalmente Theresa May la británica consiguió salvar anoche otra bola de partido es aquel habían puesto sus propios compañeros conservadores que la presentaron una cuestión de confianza si perdía tenía que dejar el liderazgo del partido y la jefatura del Gobierno no ha sido así lo ha mantenido pero ya le ha tomado la medida al sector crítico un tercio de sus compañeros la quieren relevar ella responde que ha captado el mensaje pero que el único acuerdo posible para el Brexit es el que ha firmado ya con Bruselas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 18:29 Theresa May sobrevive es el término que utilizan unánimemente los medios británicos para describir el resultado de la moción de los euroescépticos conservadores contra la primera ministra May superó la prueba pero el resultado no es una victoria doscientos votos a favor ciento diecisiete en contra muestran el conflicto interno que vive el Partido Conservador una mayoría de ochenta y tres votos no es suficiente para afrontar los enormes retos que me tiene

Voz 1645 18:55 por delante con el acuerdo para el Brexit

Voz 0273 18:58 futuras negociaciones comerciales con Bruselas tras el resultado la primera ministra hizo una breve declaración

Voz 3 19:07 China

Voz 0273 19:08 me complace ver recibido el respaldo de mis colegas esta noche aunque estoy agradecida por su apoyo un número significativo de colegas han votado contra mi hija he escuchado su mensaje May viajará hoy a Bruselas donde comenzará la cumbre de los Veintisiete ya allí pedirá garantías legales políticas dijo sobre la salvaguarda para Irlanda del

Voz 0858 19:31 Nortel en Francia seguirse catas desaparecido sin dejar rastro es el hombre de veintinueve años que hace poco más de veinticuatro horas sembró presuntamente el pánico en el centro de Estrasburgo la policía francesa lo busca aunque no lo tiene claro ni siquiera lo tiene claro si quiera que siga en territorio francés pide colaboración ciudadana para localizarlo pero con prudencia porque según insisten es sumamente violento Ana corbata buenos días

Voz 0273 19:57 buenos días ha estado condenado veintisiete veces en Francia Alemania y Suiza por diferentes delitos la mayoría de ellos

Voz 0858 20:03 robos atracos goyesca despiste di

Voz 20 20:05 la intimidación el fiscal de París

Voz 0273 20:08 dado que hace tres años las autoridades lo incluyeron en un fichero de personas que podrían haberse radicalizado en la cárcel o estar en contacto con terroristas no descartan que haya podido hubiera Alemania

Voz 20 20:18 no se sabe si yo

Voz 21 20:21 Duques de déficit

Voz 0273 20:25 así que han intensificado la búsqueda han duplicado los agentes que hay en la calle son setecientos y la policía ha difundido su imagen en redes sociales pidiendo ayuda para localizarlo ya se identificaba a las dos víctimas mortales del atentado son un francés y un tailandés hay además otra persona que está en estado de muerte cerebral tres heridos crítico

Voz 0858 20:42 has ido al al Trump suma un problema más a la larga lista que acumula la justicia condenado a su antiguo abogado a Michael Cohen a tres años de cárcel entre otras cosas por fraude fiscal

Voz 0882 20:53 sí por mentir al Congreso a raíz del escándalo

Voz 0858 20:55 los pagos para silenciar a las mujeres que durante la campaña aseguraban haber tenido relaciones sexuales contra Cohen ha señalado directamente al presidente dice que lo hizo porque él se lo ordenó por lealtad corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 0273 21:10 buenos días Michael Cohen asegura sentirse por fin liberado de Donald Trump ahora que está colaborando con la justicia y que ha sido condenado condenado a pagar dos millones de dólares a cumplir tres años de prisión por fraude fiscal por mentir al Congreso sobre sus contactos con el Kremlin por vulnerar la ley de financiación electoral pagando a una modelo de Playboy a una actriz porno para que no revelara es relaciones sexuales contra and perjudicarán durante la campaña electoral el ex abogado personal del presidente Le ha implicado directamente diciendo que obedecía sus órdenes que actuaba por lealtad ciega a Donald Trump para encubrir sus trabajos sucios Trump no ha reaccionado de momento a la condena esta semana dijo que esos pagos eran una simple transacción privada pero el juez ha concluido que son delito a este escándalo se les suma otro que puede agravar la situación del presidente los fiscales de Nueva York han asegurado que el equipo de campaña de Trump coordinó con el editor de la revista National Enquirer el pago de ciento cincuenta mil dólares a otra mujer para lo mismo para acallar la lo que demostraría que los pagos ilegales que hizo Cohen no han sido los únicos

Voz 22 22:19 algo para empezar ocupan de agua salada o el pan con excavó Orza que es el pan de ajo como una base de que soy boicot lo no sé muy bien entonces un bajo el capote

Voz 0858 22:29 pero un estudio que se ha conocido esta madrugada da la voz de alarma sobre este gesto tan habitual el de salir a comer o a cenar fuera científicos de Reino Unido y los Estados Unidos aseguran que el noventa por ciento de los menús que se ofrecen en los restaurantes superan con creces los límites de calorías que la Organización Mundial de la Salud considera saludables Javier Gregory

Voz 0882 22:51 el reto a investigadores de la Universidad de Liverpool analizaron las comidas que sirven Veintisiete grandes cadenas del Reino Unido mientras tanto otro equipo midió también las calorías de los menús más frecuentes en ciento dieciséis restaurantes de Estados Unidos Brasil China Finlandia Ghana e India y este ha sido el resultado el noventa por ciento de los platos servidos superaban el límite máximo de calorías y sin contar el postre bebida como destaca la doctora Susan Rovers directora de esta investigación sí es un enorme problema porque la obesidad se ha triplicado en el mundo en las últimas cuatro décadas según advierte también la Organización Mundial de la

Voz 0858 23:30 salud gracias Javier ya sabemos quiénes están en la carrera por los Goya

Voz 23 23:35 me seguís a mí en línea recta desviados derecha perdón lo que bonito ocho refiere eje sí sí según se que el ex rector o o de es decir que que ella

Voz 0858 23:49 Ellos los chicos de Campeones sueñan con ganar también en la gala del cine español suman once nominaciones eso sí no se lo va a poner nada fácil el Reino de Rodrigo solo Goya en este retrato de la corrupción en España es la película más nominada este año aspira a trece galardones nos lo cuenta Pepa Blanes

Voz 1463 24:07 la renovación del cine español pasa por las mujeres tres directoras son finalistas a los Goya en la categoría de Mejor dirección novel Andrea Jaurrieta por Ana de día Arantxa Echevarría por Carmen y Lola la historia de amor de dos gitanas lesbianas que también ha logrado nominación a Mejor Película Celia Rico viaje al cuarto

Voz 0159 24:22 es una mal además este háganoslo sólo por las nominaciones de de tres película dirigida por mujeres escorado hay muchísimas opera prima dirigida forma

Voz 1463 24:30 esto contrasta con la ausencia de directoras en mejor dirección Iciar Bollain y Elena atrape los nominados son Isaki Lacuesta entre dos aguas el iraní Asghar Farhadi por todos lo saben y los dos favoritos Javier Fesser por campeones y Rodrigo sorgo en por el Reino son las dos películas más nominadas con trece y once nominaciones cada una campeones ha traído también la diversidad en las categorías interpretativas dos de los actores con discapacidad intelectual que participan en esta comedia están nominados entre ellos Gloria Ramos tenemos que convencer a ACS para haces segunda parte campeones también diversidad aportan los protagonistas de Carmen y Lola las dos actrices y uno de los actores de la cinta de reparto que reivindicaban su presencia

Voz 24 25:08 es hora no de de tanto las mujeres sola

Voz 0456 25:10 la ministra defensora de los derechos de la mujer

Voz 24 25:13 pero creo que es hora también de que se nos escuche al pueblo gitano el que da igual

Voz 1 25:18 pues el mal gusto frente a

Voz 1463 25:19 los de estrellas como Penélope Cruz Javier Bardem y el doblete de Antonio de la Torre que estarán el próximo dos de enero en la gala celebrada en SER Hora

Voz 1 25:33 los ya veinticinco las cien que en Canarias

Voz 26 25:46 de la grada al Real Madrid de Victoria

Voz 0858 25:48 Valencia en la última jornada de la Champions

Voz 1161 25:51 silbidos a los de Solari en la peor derrota europea en su historia en su estadio cero tres CSKA con el CSKA de Moscú Un partido con ocho titulares fuera en el que reaparecía Marcelo bien que la grada silbó a consta que el jugador terminó encargándose con la afición que terminó pidiendo el equipo como decimos con silbidos tras ese duro castigo Isco rechazó el brazalete de capitán cuando Marcelo fue sustituido y lo explicaba el brasileño

Voz 1421 26:10 veinte estado dar el brazalete Isco pero él dijo que tiene cada a Carvajal el porque no hemos cuando te pita la afición está claro que tienes que cambiará algo anime han pitado y también la fisión tiene total derecho de de pitar cuando no está a gusto con con alguien

Voz 1161 26:25 y ante la situación Carvajal salía en defensa de los que jugaron de inicio

Voz 27 26:28 claro no creo ni que hace dos tres semanas la cantera

Voz 0858 26:32 pues a revolucionar todo no

Voz 27 26:34 yo ahí

Voz 1161 26:35 haga ninguno para el primer equipo en este grupo el CSKA pese a haber ganado las dos veces al Real Madrid se queda fuera se queda último tras la victoria dos uno sobre la Roma Real Madrid pasa primero Roma segundo el Pilsen a la Europa League en Mestalla victoria del Valencia dos uno ante un Manchester United sin varios titulares partido en el que los valencianistas no le aportaba nada en la clasificación si les sirve a Marcelino en lo anímico de cara a la plantilla

Voz 1727 26:55 ya muy alegres con los jugadores porque no lo está

Voz 0456 26:57 han pasando nada bien diría que deme más bien muy

Voz 1161 27:00 tal y esta victoria pues creo que les puede servir para confiar en en ellos mismos algo que que es muy necesario para revertir nuestra situación en la Liga lo peor la lesión de isquiotibiales de con novia que se une a la de Guedes que será operado mañana hay se perderá entre ocho y diez semanas roto también de la Juventus dos uno frente al Joan Boix pero pasan como primeros el United segundo el Valencia será carencia de ser en la Europa League en el sorteo del lunes en el resto grupo Ajax tres vayan tres Benfica uno a cero Bayones primero Ajax segundo Benfica Europa League y en el grupo F Manchester City dos Hoffenheim uno Shakhtar uno Lyon uno Manchester primero segundo Lyon Shakhtar Europa League el sorteo de octavos el próximo lunes a las doce de la mañana en la sede de la UEFA en Nyon y hoy se completa la fase de grupos de la Europa League juegan en casa y en el primero de ellos Sevilla Villarreal a las siete menos cinco en el Pizjuán Sevilla Krasnodar con la afición de uñas con la directiva por la posible venta del club el equipo necesita vencer para asegurarse el pase porque un empate o derrota les dejaría fuera si el estándar mejora lo que hagan los de un Machín que espera el aliento de la afición

Voz 28 27:54 son lo suficientemente inteligentes para saber dónde estamos y qué es lo que quieren ellos lo que quieren es que el equipo vaya hacia adelante vaya a ganar y se sienta respaldado lo que van a hacer es apoyar al equipo que es lo que yo creo que va a pasar mañana

Voz 1161 28:07 a la misma hora estreno de Luis García Plaza en el banquillo del Villarreal recibe al Spartak de Moscú que llega como líderes de un grupo muy igualado en el que cualquiera puede pasar con la victoria en Son primero si a las nueve el Betis ya clasificado visita al último de grupo el Lance el luxemburgués con el objetivo de terminar primero de grupo sólo un punto sobre el Milán en el empate y la derrota le valen sólo si los italianos no ganan en su visita al Olympiacos

Voz 29 28:29 oye que le ha pasado Ana ha cogido el bolso aquí ha salido cogiendo acaban entrar a robar en su casa que Sergio que como ha sido no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa de que fuera corriendo para allá que habían entrado a robar

Voz 16 28:41 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece americana

Voz 30 28:54 Ana sólo hasta este domingo treinta por ciento de descuento en cupones las mejores marcas pimpón Lol luego Mer Harry Potter Nancy Bey Blade Barbie y Fisher Price menú Co Inc muchas más sólo hasta este domingo treinta por ciento de descuento en Toys harás más

Voz 1 29:11 información entienda

Voz 9 29:14 buscador del ahorro sacar el turrón y los polvorones del año pasado no es ahorrar ahorrar en Navidades venir a dos días locos The Phone House of porque sólo aquí tienes un juego y made veinte elite por sólo doscientos noventa y nueve euros o gratis con contrato sólo del doce al dieciséis de diciembre buscadores el ahorro venida Phone House consulta condiciones

Voz 29 29:33 oye que le ha pasado Ana ha cogido el bolso ha salido corriendo a cada en entrar a robar en su casa serio que como así no sabe nada he llamado la policía diciéndole que estaban en su casa hay que fuera corriendo para allá que habían entrado a robar

Voz 16 29:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1727 30:03 son las seis y media cinco y media en Canarias de de esa May viaja hoy a Bruselas para pedir a la Unión Europea más garantías legales y políticas sobre la frontera de Irlanda con Reino Unido pero eso sí sin modificar el texto del acuerdo del Brexit Javier Maroto hablar con

Voz 0858 30:24 los Veintisiete después de haber superado un nuevo obstáculo una cuestión de confianza de su propio partido en la que la han apoyado dos tercios de sus compañeros

Voz 3 30:32 ese día no ha sido

Voz 0858 30:36 es un día largo y desafiante decía mi con cierta ironía eso en Reino Unido de Turquía nos llega una noticia de última hora las autoridades confirman al menos cuatro muertos y cuarenta y tres heridos tras el choque esta madrugada de un tren de alta velocidad con un tren regional cerca de Ankara repetimos esa cifra aún preliminar cuatro muertos y cuarenta y tres heridos en un accidente ferroviario en Turquía aquí en España a Pablo Iglesias comparece hoy en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado donde tiene mayoría absoluta sobre la financiación de los partidos políticos el líder de Podemos va a tener que explicar las cuentas del partido a petición de los populares de la economía Unicaja y Liberbank han anunciado que estudian fusionarse y sus acciones se han disparado en Bolsa un dieciséis y un catorce por ciento respectivamente de cerrarse definitivamente esta operación se convertiría en el sexto banco por activos de nuestro país y en Frankfurt el Banco Central Europeo pone punto final al programa de compra de activos que inició para salir de la crisis lo inició a partir de dos mil quince buscaba estimular la economía corresponsal en Alemania Carmen

Voz 0391 31:49 Jazz el BCE ha gastado desde entonces dos coma seis billones de euros comprando sobre todo deuda pública tal como se pretendía el programa ha contribuido a elevar el crecimiento económico mientras que los salarios y los préstamos han aumentado pero la inflación sigue siendo moderada lo que complica la salida del programa de compra de deuda garantiza que los tipos de interés se mantendrán en mínimos históricos durante algún tiempo las inseguridades del Brexit el miedo a una guerra comercial entre los Estados Unidos y China el aumento de la deuda nacional e Italia son vistos como obstáculos para el crecimiento europeo propias espera que el BCE presente hoy unas previsiones de crecimiento a la baja

Voz 16 32:26 ah

Voz 0858 32:28 situación del Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 22 32:31 quería ser madre Experience es de un asistente en la M cuarenta a la zona de Vallecas en sentido tres primeros problemas en los accesos en Barcelona otra colisión en Montcada i Reixac en la C diecisiete sentido Vic y por último en Pontevedra una colisión en la AP nueve ocupa los dos carriles en la entrada

Voz 0858 32:47 gracias Teresa hoy se esperan lluvias viento en toda España

Voz 31 32:55 bonita con Hoy por hoy a través de nuestro contestador auto

Voz 1727 33:00 Marca

Voz 1 33:01 veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 21 33:11 la Cadena SER presenta

Voz 3 33:13 el placer de escuchar en teniendo con qué alimentar cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse Can intenta hacia no es enlace con quién muchas codicia lo casi perniciosas que hunden a los hombres en la en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por eso mismo me será muy difícil perdonar te cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero un seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entenderá aspiro a una mujer no sé cómo decirte que humilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultra marinero me hablaban de su excursión del domingo me enferma palabra

Voz 32 34:00 aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer Jessica uno

Voz 3 34:04 cerca de dos saca cuatro ideas dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió INE a hablar borrico que me apartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interesa que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie se conforma con un empleo

Voz 0858 34:31 fruto horas con Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 21 34:37 cada seis meses

Voz 33 34:39 el placer de escuchar

Voz 1995 34:45 cuando alguien deja de ser vergonzosas para convertirse en natural voy a poner un ejemplo contaba maquinaciones en cuenta lo cuenta que una vez fui al gimnasio hace poco cívica había un señor con un secador estaba secándose sus partes el pelo de abajo gracias Mariela por la sutileza no veía claro es que volví otra así había otro señor haciendo lo mismo dije se ha habido alguien que ha creado tendencia naturalista y ya

Voz 34 35:08 sí ya al tipo secando otro huevo pues oye

Voz 1995 35:12 la ciudad de Mainar Malena Alterio gracias

Voz 35 35:16 tengo hoy

Voz 3 35:19 pero en con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 0858 35:21 síguenos también en Hoy por hoy punto Cadena SER

Voz 36 35:27 usted como yo soy una mujer pasional vivir la vida he gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien cómoda que a dado mejor tengo mucha confianza en mí misma final Hall maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 1 35:42 avena hoy magnífica para oyentes que sepa logran

Voz 18 35:46 bailaba

Voz 0273 35:48 bueno tampoco se pase

Voz 14 35:50 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1 35:56 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 36:02 a las seis y treinta y seis las cinco hay treinta y seis en Canarias abrimos la Mesa de España en Cataluña con una nueva protesta social esta vez han sido los Mossos que han cortado durante unas horas la Gran Vía de Barcelona para pedir que la Generalitat les suba el sueldo y que deje de utilizarlos políticamente representantes del guber se van a reunir hoy con los sindicatos para intentar negociar un acuerdo

Voz 0456 36:25 Bofill Botía donde hasta ahora la imagen el sonido durante toda la tarde de ayer en el centro de Barcelona Mossos cortando durante cinco horas la Gran Vía mientras en el departamento de Economía al lado

Voz 0931 36:37 todos los sindicatos se reunían con la Generalitat para intentar cerrar un acuerdo que no llegó a ningún sitio mejoras salariales y las mismas condiciones que los bomberos piden

Voz 37 36:46 es eh

Voz 0931 36:48 las eh salarial hace una década que lo piden aseguren los bomberos ya lo tienen si médicos otros colectivos de funcionarios han conseguido sus objetivos con huelgas ellos se preguntan qué tenemos que hacer porque recordemos que la policía no pueda hacer huelga bueno pues pues a que los sindicatos de forma oficial no defienden esta medida ahora con la vista al viernes al Consejo de Ministros algunos mossos ayer hablaban de la llamada gripe azul es decir a gentes que se ponen enfermos de golpe las negociaciones como decías pepas reto

Voz 1727 37:14 bueno pues veremos en Aragón Juanjo Hernández buenos días hola hola Endesa explicó anoche a su plan para cerrar la central térmica de Andorra en Teruel a los trabajadores y a los alcaldes de los municipios apto

Voz 0882 37:27 Estados pero Juanjo de momento no convence a nadie tampoco al Gobierno de Aragón

Voz 0456 37:31 sí eso es eso es que dice que las inversiones propuestas por la compañía para compensar ese cierre son son insuficientes fíjate que los los directivos de Endesa acudieron a la reunión sin un documento que recoja un plan detallado de inversiones cuando la térmica deje de funcionar en junio de dos mil veinte la empresa destacan las inversiones en las cuencas mineras en plantas eólicas y fotovoltaicas que generan recordamos mucho empleo en la construcción pero muy poco en el mantenimiento posterior la alcaldesa de Andorra que es Sofía miércoles se mostró así de decepcionada

Voz 38 38:00 Nos ha concretado nada y que el Ayuntamiento de Andorra con esta inconcreción y no tener ningún documento físico pues no podemos salir satisfechos de esta de esta primera toma de contacto sí que es cierto que las voluntades son bueno

Voz 1727 38:12 en la central vivió Andorra trabajan ciento cuarenta

Voz 0456 38:14 dos personas y hay cerca de quinientos empleos de subcontratas que dependen directamente de esta térmica un abrazo Juanjo otro

Voz 1727 38:25 Nos vamos a Galicia Luis Pardo pocos días días El bebé muerto en Vigo se quedó sin oxígeno durante el parto en casa la autopsia haya sido enviada al juzgado que investiga los padres que decidieron tener al niño Luis

Voz 0391 38:39 ayuda médica especializada como habían hecho ya

Voz 1727 38:42 con su primer hijo si aquella vez primera

Voz 0931 38:44 los salió bien pero en la segunda ocurrió lo peor el bebe estaba en posición podal

Voz 1727 38:48 que venía de nalgas hubo problemas cuando los

Voz 0931 38:50 llamaron a los servicios de urgencias la situación de hará grave trataron de reanimarlo sin éxito y cuando llegaron al hospital el recién nacido había fallecido según la autopsia por falta de oxígeno la madre había renunciado al seguimiento ginecológico en el último mes de embarazo estaba asesorada por una persona que no es sanitaria y que tampoco estaba en el parto

Voz 0456 39:06 juzgado número cuatro de Vigo estudios hace abrir una investigar

Voz 0931 39:09 en penal sobre las posibles responsabilidades de los padres que habían sido avisados de los riesgos de intentar un parto natural en esas condiciones de momento ha prohibido además la incineración del cuerpo del periodo

Voz 1 39:24 íbamos a Ferrari

Voz 1727 39:24 hoy la Mesa de España en Salamanca porque hoy se celebra allí la Nochevieja Universitaria una fiesta a la que se espera que acudan cuarenta mil estudiantes Eva Marín buenos días buenos días es ya toda una tradición que reúne a miles de universo

Voz 0603 39:38 gitanos procedentes de todo el territorio nacional e incluso extranjeros para que la Plaza Mayor de Salamanca se puede despedir el año con campanadas incluidas en lugar de uvas pues doce gominolas la fiesta comenzará sobre las ocho y media de la tarde con los conciertos en la música programada la Plaza Mayor en una fiesta que para la capital charra supone un volumen de negocio económico de unos quinientos mil euros sólo en autobuses hay cuarenta y dos contratados para acercar a estudiantes a esta fiesta desde Madrid Málaga Granada Sevilla Barcelona Zaragoza Teruel Santiago

Voz 1727 40:09 Stella Valladolid León Valencia Murcia

Voz 0603 40:12 en materia de seguridad amplio dispositivo de vigilancia con controles especiales de Policía y Guardia Civil especialmente en el que

Voz 1727 40:19 histórico Eva feliz año nuevo igualmente bañando Azarquiel

Voz 0159 40:26 bueno me voy

Voz 1727 40:38 Colombia contradice al ministro de Exteriores español a Borrell niega tener un acuerdo con España para rescatar y repartirse el tesoro del San José galeón español hundido hace tres siglos frente a Cartagena de

Voz 34 40:53 además el detonante del malentendido han sido estas declaraciones del ministro de Exteriores

Voz 1 40:58 hemos conseguido un principio de acuerdo por el cual no se va a actuar la búsqueda del tesoro que lo galeón hundido a través de una concesión a una empresa privada hemos propuesto un consorcio entre el gobierno colombiano del Gobierno español

Voz 34 41:12 en un principio de acuerdo al que llegó a España con Colombia según Borrell durante la Cumbre Iberoamericana de noviembre en nuestro país se encargaría de poner la tecnología submarina para recuperar las casi doscientas toneladas de oro plata y esmeraldas con las que se fue a pique el barco unas horas más tarde contestaba Borrell al otro lado del océano la vicepresidenta colombiana Marta Lucía mire una cosa la disposición de otra cosa es que haya un acuerdo en materia del galeón de la extracción el uso que Celaá este patrimonio cultural no hay ningún acuerdo concreto aunque las contradicciones sobre la repartición del Tesoro han quedado patente a partir hemos amigablemente compartir aquí hay un patrimonio cultural que le interesa a toda la humanidad ambos gobiernos se muestran dispuestos a negociar tanto que después de las palabras de Borrell Colombia ya ha dicho que espera una propuesta de negociación en firme

Voz 1727 42:03 en Estados Unidos una mujer le ha pedido a Facebook a Twitter Instagram que cambien su política de publicidad esa que se basa en el historial de búsquedas de cada usuario esta mujer estaba embarazada su bebé murió al nacer pero la siguen bombardeando con anuncios de biberones chupetes y de carritos Rafa Muñiz

Voz 1772 42:25 han pasado cuatro meses desde que Gillian dio a luz a su bebé muerto desde entonces no ha parado de recibir anuncios sobre natalidad en sus redes sociales así que escribió esta carta a Twitter y Facebook sabían que estaba embarazada es mi culpa no me pude resistir a utilizar los castaños sobre embarazos que estúpida fui incluso hice doble clic en los anuncios que me mostraba Facebook sobre un vestido de premamá seguramente Amazon les dijo mi fecha de parto pero no vieron también como buscaba en Google muerte fetal o las decenas de emoticonos tristes que compartía con mi familia

Voz 22 42:58 han acabado

Voz 1772 43:03 cuando has perdido un bebé estas destrozada yo tuve suficiente con esto ha dicho Julian en la BBC Luis así que si son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que estoy embarazada también habrán sido lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que mi bebé murió Facebook y Twitter ya se han disculpado ya han dicho que

Voz 9 43:23 tan trabajando en mejorar sus algoritmos

Voz 31 43:30 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 32 43:34 aquí los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 0341 43:42 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com rotos Verdejo mejor vino blanco joven de España por la Guía Gourmets Protos hacer

Voz 39 43:57 ver negras con huesos sin hueso rellenas lanza millas Hojiblanca tales pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo está Navidad toma aceitunas españolas las no extras simple de la Consejería de Cultura

Voz 15 44:15 Apis hay Desarrollo Rural Junta de Andalucía oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín sólo unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar por ahí eso es si alguien cuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 16 44:31 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 44:43 sin una película protagonizada por Robert De Niro Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar lo que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 16 44:59 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escuchan en la radio en la web o la app de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 21 45:15 qué

Voz 40 45:18 sí

Voz 3 45:19 lo cierto

Voz 1100 45:22 hoy por hoy

Voz 41 45:26 y el de

Voz 42 45:30 no

Voz 1727 45:34 aquí estamos en la ciénaga dice esta mañana José Mari

Voz 3 45:38 buenos días

Voz 1100 45:39 las Pepa ninguna esperanza en que estando sueros putrefacto vaya a mejorar en los próximos meses la política va peor y los independentistas y la derecha han decidido que esté suavidad favorito si no y basura nada constructivo saldrá de allí es de los caminos que conducen a la convivencia entre iguales que ni tan siquiera deja espacio para el diálogo como esperanza para conseguirla encerrados sin un bucle imposible Torra y los suyos aprietan hacia la ensoñación de una independencia a que no atienden y era realidad matemática de que es una vía que rechazo a más de la mitad de los catalanes es verdad que la cárcel exilio en la búsqueda de una solución apaciguadora pero la derecha también bebe de la misma basura puros como el PP empieza a ser un ciento cincuenta y cinco que ellos mismos impulsa claro que de nada sirvió cuesta reconocer al partido que género está delirante situación en el desparpajo del que hace gala el primer pollo casado en sus discursos la absoluta ineficacia de aquel horror de Rajoy Sáenz de Santamaría yo frenar el tsunami cuando todavía era una hora manejable hoy tenemos a Rivera que es una actividad Arrimadas ganó las elecciones catalanas para huir al día siguiente como si aquello no tuviera nada que ver con ellos notar

Voz 14 46:56 le y Pedro Sánchez pues hoy

Voz 1100 47:00 con su Chente

Voz 1727 47:12 los divorcios y las separaciones en España han caído a cifras del año dos mil uno en parte porque se celebran menos matrimonios también así que buscamos a separados ha divorciado separadas divorciadas para que nos cuenten su experiencia

Voz 0456 47:28 pues las gracias por estos relatos buenos días buenos

Voz 43 47:30 los ya sólo de Palma de Mallorca casados dieciocho años divorciados llevamos cuatro localizado el ver por Internet el divorcio costó quinientos euros mutuo acuerdo sin hijos que siempre ideas en común tampoco es demasiado caro el a divorciarse es vivir sólo con los mismos gastos bajar el nivel económico una barbaridad y mucha gente viven divorciados en la misma casa vive en el piso divide la casa porque es que sino los gastos te te quedas con la mitad del sueldo menos pero vale la pena oír colegiadas estás súper súper feliz tenía que decirlo

Voz 1727 48:07 las líneas Lola por contarlo

Voz 0106 48:09 la buenos días buenos días soy Carlos de Teruel eh bueno yo llevaba quince años de matrimonio y llevo ahora tres criado yo que no entiendo sigo sin entender si al final se rompe el matrimonio es la causante de la ruptura es ella en mi caso lo que no entiendo es porque les tengo que pagar yo una compensación su alquiler no lo entiendo ni lo entenderé cuando y ha sido la que ha dado pie para romper la relación pero bueno a parte de eso pues yo tengo custodia compartida que nada un es pues podría compartida se que se hace más llevadero relación pues bueno ahí está como el tiempo un día frío otro día calor

Voz 1727 48:48 un beso Carlos Joy lloviendo como excusa

Voz 0456 48:51 estamos Carlos gracias también por ese relato cambiamos de asunto

Voz 21 48:54 hola buenos días Irene desde Málaga muy negativa que no hemos veces han nada hablar de Grecia por hecho lo que me hubiera gustado en contra

Voz 44 49:04 ayer el Parlamento cuando lo encontré eh encontré pues pues ruido y poco

Voz 21 49:10 nada hay poco buscar soluciones