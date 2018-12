Hoy por Hoy (13/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno qué tal muy buenos días llevamos una racha en la que hablar de Europa es contarles cada día un sobresalto pero en las últimas horas la evidencia de que fuera de la Unión hace frío mucho frío se ha impuesto en Italia por ejemplo el gobierno populista de Salvini del soberbio Salvini el CD cumplirá con las reglas comunitarias por ejemplo en la cumbre de líderes que comienza hoy en Bruselas es empezar a diseñar por fin el presupuesto del euro y además a esa cumbre acude todavía como primera

Voz 1794 00:55 esta Theresa May eso estoy Fabra así

Voz 2 00:59 perdona

Voz 1727 01:02 me ganó anoche la moción de confianza que le hicieron los ultras de su partido con ella al frente todavía hay alguna esperanza de un Brexit ordenado aunque May acude a Bruselas sin haber conseguido aprobar el acuerdo en el Parlamento británico en Andalucía PP y Ciudadanos bajan hoy al terreno de lo concreto en las la cotización del futuro Gobierno autonómico con Vox diciendo que si quieren su apoyo que cuenten con ellos en la negociación las elecciones en la comunidad más poblada de España que han cambiado todo el panorama político no sólo allí sino en todo el país a ese resultado atribuye la oposición el endurecimiento de la postura del Gobierno con respecto a los dirigentes independentistas que pudo verse ayer en el Congreso

Voz 3 01:44 fuera de la Constitución fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho

Voz 1794 02:01 que ejerza su responsabilidad ponga orden en Cataluña sino como que elecciones que podremos orden le pido que haga el requerimiento del artículo ciento cincuenta y cinco que Le pido al señor Torra que aplique garantice cumpla la

Voz 1727 02:15 instituciones y en Cataluña Torra tardado seis días en rectificar se del todo y ejercer de president los ataca a los kurdos publicidad más van ataca llamando a no atacar a los cordones policiales en Francia no hay no dice hasta el presunto autor del atentado en Estrasburgo no se descarta que haya conseguido cruzar Alemania el alcalde de la ciudad

Voz 1794 02:40 nada llama recobrar la normalidad

dicen que el noventa por ciento de los menús en restaurantes sobrepasan la cantidad máxima de calorías que recomienda la OMS y que el número de personas obesas se ha triplicado en los últimos cuarenta años y en los deportes el Bernabéu manifestó ayer su divorcio otro divorcio con Isco que terminó encarando con la afición Sampe

Voz 4 03:00 no no me despoje estás Tranströmer

Voz 1727 03:05 dicen que el noventa por ciento de los menús en restaurantes sobrepasan la cantidad máxima de calorías que recomienda la OMS y que el número de personas obesas se ha triplicado en los últimos cuarenta años y en los deportes el Bernabéu manifestó ayer su divorcio otro divorcio con Isco que terminó encarando con la afición Sampe

Voz 1161 03:28 en uno de los peores partidos del año de los blancos en su estadio hoy con la derrota de su historia como local en Europa cero tres con el CSKA último del grupo la grada silbó al equipo al final del partido y al malagueño durante el juego algo que le recriminó tras una jugada llegó incluso a rechazar el brazalete de capitán al ser sustituido Marcelo explicaba el brasileño

Voz 1161 03:49 conoció también ayer Valencia dos Manchester United uno hoy se completa la Europa League desde las siete menos cinco Sevilla Krasnodar y Villarreal Spartak de Moscú a las nueve tu de Lance Betis

Voz 1727 03:59 en los deportes el Bernabéu como les decíamos manifestó su luz su divorcio en el tiempo no tenemos divorcio tenemos lluvia Jordi Carbó buenos días

Voz 6 04:09 aquí es de lluvia que ahora mismo no ha oído en toda en la que también me ha hecho mucha tensión porque el mal día de sobre la próxima noche cuando esperamos las subidas más intensas a alguna esta organización en cambió la parte en toda la mitad todo esto de la península poco a poco se iban abriendo claros pero cuidado porque que el viento va a soplar fuertes por temperaturas más bajas que en las últimas jornadas ambiente frío todos los días cinco seis y sin

Voz 1727 04:45 con Canarias

Voz 2 05:41 en la Cadena Ser

Voz 9 05:48 bueno el Gobierno como se está haciendo un enorme esfuerzo enorme esfuerzo para facilitar puntos de encuentro para bajar la tensión de una apolítica ibuprofeno no se puede decir con poco éxito

Voz 1794 06:05 los reconozco con poco éxito fue Borrell el

Voz 1727 06:08 más explícito del Gobierno en decir ayer que tampoco la distensión ha funcionado con los dirigentes independentistas opinarán todos lo mismo en el Ejecutivo de Sánchez hoy toca el análisis reposado de lo visto en el Congreso toca también mirar al futuro inmediato a ese Consejo de Ministros del día veintiuno en Barcelona que pondrá a prueba la distancia entre ambos gobiernos el español y el catalán Carolina Gómez buenos días qué tal buenas ideas porque todo el mundo da por supuesto que de cómo se desarrolle ese consejo dependen muchas cosas

Voz 0821 06:41 esa reunión que coincide con el primer aniversario de las elecciones del veintiuno de diciembre en Catalunya se va a celebrar finalmente en la Llotja de Mar según informan fuentes de Moncloa es uno de los edificios más representativos de la economía de la cultura de Barcelona actualmente es la sede de la Cámara Oficial de Comercio Se trata de un sitio sensible que está en pleno centro de Barcelona al lado de la Capitanía General del puerto es donde está la Guardia Civil de hecho ayer la portavoz del Gobierno catalán el sarta de dijo que quizá no sea la mejor ubicación en todo caso Moncloa han decidido celebrar esa reunión allí en Barcelona para tratar de acercar el Gobierno central a Catalunya iban a aprobar una de sus medidas estrella que es la subida del salario mínimo a pesar del repunte de la tensión de los últimos días fuentes del Ejecutivo aseguran que el diálogo con la Generalitat continúa que van a seguir hablando y el Gobierno catalán admite por su parte que tras el discurso de Sánchez de ayer las cosas se han puesto más difíciles y aunque en público van a seguir diciendo que el diálogo se mantiene en privado aseguran que el debate de ayer en el Congreso lo complica mucho más todo pues así

Voz 1727 07:38 estamos analizando si es seguro el lugar elegido para que se celebre

Voz 0821 07:42 el Consejo de Ministros en Barcelona y cómo lo ven

Voz 1727 07:44 la España que no copa los titulares de la prensa Se lo vamos a preguntar esta mañana a dos presidentes autonómicos el de Castilla La Mancha Emiliano García Page y al de Murcia Fernando López Miras eso será a partir de las ocho y media y ahora la mirada de Javier González Ferrari

Voz 0881 08:04 Sánchez tiene ahora mismo adversarios políticos envalentonados tras los resultados de Andalucía que pronto darán paso al primer Gobierno no socialista de la Comunidad en más de treinta y seis años el disco uso del miedo a la ultraderecha no parece que cale fácilmente en una sociedad que ha visto cómo el presidente sigue apoyándose los independentistas catalanes los herederos de Batasuna para no convocar las elecciones que prometió cuando presentó la moción de censura por no calar ni siquiera lo hace entre sus propias filas la reunión del pasado martes del grupo parlamentario puso de manifiesto que aquellos que quedaron laminados traer las primarias empiezan a perder el miedo a ejercer la crítica a la acción de gobierno critica muy dura que Sánchez quiere pagar amagando con tomar por fin medidas sobre el incendio catalán donde la gasolina la ponen Torre los suyos Pinault la oposición un incendio que no sea paga sólo por tocar la campana del coche de bomberos que sigue sin moverse del garaje

Voz 13 09:13 es noticia que hemos conocido esta madrugada el Gobierno vasco va a prorrogar los Presupuestos autonómicos porque no ha llegado a un acuerdo con Bildu Radio Bilbao Isabel Léon alguno tal o cual es el motivo exacto de esa falta de acuerdo bueno pues

Voz 1794 12:20 yo para dos mil dieciocho me apunto al gin INE Cambil coche fijo tras dos mil diecinueve dos mil dieciocho acaba bien el año ha propiciado último mes de dos mil dieciocho para renovar tu vehículo con Opel que damos a cuatro

Voz 20 12:32 en mil ochocientos euros adicionales por tu coche usado han comprar tu hueco a Opel consulta condiciones en tu concesionario Opel descubre lo en la red de concesionarios

Voz 1794 12:40 los Opel

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0259 13:15 la Comisión de penalistas debatirá esta mañana dos alternativas para reformar los artículos del Código Penal que se refieren a los delitos sexuales ambas son muy similares y plantean que quién atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento será castigado como responsable de agresión sexual lo de violación cuando se utilice la violencia o intimidación cuando sean actos en grupo o la víctima sea drogada las penas serán más elevadas hasta un máximo de doce años en los casos de violación paradójicamente tres años menos que en el actual Código Penal ninguna de las dos propuestas a las que ha tenido acceso la SER fueron adelantadas hace unos días por el mundo entra en la espinosa y controvertida cuestión de definir y delimitar qué es el consentimiento la vicepresidenta Calvo defendió desde el principio que si una mujer no dice si expresamente será delito en la misma línea la Asociación de Juristas Themis cree que debe aprovecharse esta reforma para dejar claro que el consentimiento debe ser explícito Ike sea el acusado el que tiene la carga de probar que hubo consentimiento bien

Voz 1727 14:18 hacia nacional ha confirmado la expulsión de un fiscal que tiene dieciséis empresas para gestionar el negocio familiar dedicado al vino lo hizo sin pedir la compatibilidad necesaria con su función ocultando todo este entramado societario dice la sentencia que un fiscal no sólo debe ser imparcial sino parecerlo es una información de Alberto Pozas

Voz 0055 14:41 se trata de Emilio Valerio fiscal desde principios de los ochenta hasta dos mil dieciséis el ex ministro Catalá decidió expulsarle cuando se supo que mientras tanto había creado un entramado de hasta dieciséis empresas para gestionar una herencia el negocio familiar de vino cerveza y hostelería Navarra Valerio alegaba que estas empresas no habían interferido en su trabajo como teniente fiscal de Madrid pero la Audiencia no Donald ha decidido confirmar su expulsión explicando en su sentencia que tendría que haber pedido la compatibilidad no lo hizo que el Gobierno navarro llegó detectar incluso un intento de fraude por parte de una de sus empresas para conseguir subvenciones y que además un fiscal no sólo debe ser objetivo e imparcial también debe parecerlo en estos momentos fuentes del entorno del ex fiscal aseguran que valora llevar su caso ante el Tribunal Supremo

Voz 1794 15:24 hoy por hoy a advertencia del presidente de los rectores

Voz 1727 15:28 es el precio de las matrículas en la Universidad en España sigue siendo de los más caros de toda la Unión Europea hay somos el segundo país que más ha recortado la inversión universitaria dice Roberto Fernández que de seguir así la universidad deja de ser un ascensor social

Voz 21 15:44 nuestro exiguo excluyentes sistema de becas de ayudas sumado a nuestro elevado nivel relativo de precios públicos de matrícula no contribuye a esa igualdad de oportunidades para el progreso social individual por eso nuestra obligación es continuar reclamando su mejora

Voz 1727 16:05 el próximo año del dos mil diecinueve va a ser el año Lorca empieza hoy en la Residencia de Estudiantes de Madrid donde el poeta granadino llegó hace ahora cien años va a haber conferencias teatro conciertos y exposiciones para recordarlo Enrique García

Voz 22 16:22 por lo que duermen a sus niños las mujeres de mi país la impresión de que España sus melodías para venir al primer suela de sus brillos

Voz 18 16:36 las nanas melancólico que es la médula del país hace noventa años el genio granadino escribió esto cuando se preguntó por España en una conferencia en la Residencia de Estudiantes allí a modo de prefacio comienza hoy la programación del Año Lorca dos mil diecinueve actividades con la que la Comunidad de Madrid pretende homenajear el centenario de la primera visita de Lorca a la capital para ello ha trazado un calendario a partir de febrero con conferencias exposiciones y conciertos de la mano de Paco Ibáñez o María Toledo y también se llevará a Lorca a los escenarios Lluís Pasqual dirigirá a la comida sin título en el Teatro Español y en mayo maratón con doce obras en distintas salas madrileñas

Voz 23 17:20 todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes en Carlisle los encargados de todo el realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros Caixa

Voz 8 17:36 para

Voz 1161 18:44 sobre el debate de ayer en el Congreso Antonio Murcia retórico surgió en Grecia hace dos mil quinientos años vosotros fundamentalmente en la argumentación ahora compruebo ya ayer quedó probado en el Parlamento que lo que se hablaba de ese país lo obtenido sin papeles me gustaría recordar que los logró tampoco

Voz 26 19:03 siempre están Antonio eh siempre está al loro Puerto de Santamaría Joaquín que me parece que Pablo Iglesias de un poquito bocazas creo que estuvo bastante bien y de un baño realidad a Rivera ya casado con el tema de la historia de la Constitución creo que lo dio con la Constitución la cara Narcís a Huelva

Voz 27 19:21 la calidad de estos ras partes del independentismo de un lado ni del otro lado ibéricas con ciento cincuenta y cinco pues no es otra cosa que el cultivo perfecto de una bomba a punto de estallar miren no el señor Rivera aquí sea responsables todos los que queráis emplear la fuerza miro la cordura

Voz 14 19:40 María Encarnación Madrid unos y otros sistemas

Voz 28 19:42 cuando que salgan Fuerzas Nuevas ultras ayer vi que no había una forma de dialogar y de llegar a acuerdos sino que cada uno tiene sus propias ideas que llegarán hasta el fin no les importa el cómo ni cuándo y eso es muy preocupante

Voz 1727 19:58 pues gracias Encarnación muchas gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 29 20:06 por Hoy Madrid

Voz 30 20:11 qué tal buenos días ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid hay previsión de lluvia con aumento de la sensación de frío la proliferación de casas de apuestas en Madrid llega hoy a la Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de la mano del PSOE que va a pedir un protocolo para controlar este tipo de negocios los locales de juego han crecido en la ciudad un cuarenta por ciento Sara selva

Voz 1510 20:30 la crecen sobre todo en los barrios de la periferia los tres en los que más aumentan son Vallecas con cincuenta más Latina Carabanchel con cuarenta y seis más pero crecen en todos los distritos en Vicálvaro por ejemplo se duplica en estos establecimientos el PSOE le va a pedir hoy al gobierno municipal que actúen para frenar esto porque la Comunidad dicen no tiene intención de hacerlo Mercedes González concejal socialista

Voz 1932 20:49 esto nos debe dentro de las competencias municipales que efectivamente son limitadas a parar ya Templaria mandar en este sector que está concentrando e insisto en los distritos más vulnerables de la capital dirigiendo su publicidad comunicación fundamentalmente a los más jóvenes

Voz 1510 21:07 dicen que es necesario analizar la situación para intentar evitar que los salones de juegos y locales de apuestas se concentre en cerca de centros escolares también Podemos en la Asamblea de Madrid registró hace poco una proposición pidiendo una nueva

Voz 30 21:18 Leire el juego lo mismo que pide la Federación Regional da

Voz 1510 21:20 Naciones vecinales que alertado en numerosas ocasiones sobre el peligro que supone el crecimiento de estos locales

Voz 30 21:27 y hoy al margen de los problemas circulatorios que ocasiona la lluvia volvemos a la normalidad tras las complicaciones de ayer con la aplicación del escenario dos del nuevo protocolo anticontaminación el primer día de las nuevas restricciones terminó con este balance de la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento Inés

Voz 0795 21:41 avales los datos nos indican que ha habido una reducción de un ocho por cien de tráfico en la M30 con respecto al día de ayer y que hay una media aproximada de reducción del cinco por cien en el interior en en toda la zona interior de la M treinta Nos faltan datos todavía debe ser aunque es de suponer que ya se ha aplicado en otras ocasiones y por tanto está funcionando iremos actualizando los datos siguen dando nuevos datos

Voz 30 22:12 les recordamos que hoy siguen los paros en las líneas seis y diez de Metro hasta las nueve de la mañana y la Comunidad considera que no es necesario el refuerzo en el servicio ni los días de contaminación y en el día a día como exigen los sindicatos ayer informaron incluso de que había bajado el número de viajeros Rosalía Gonzalo consejera de Transportes

Voz 31 22:28 el comité de dirección de propio Metro ha hecho un trabajo extraordinario y hoy se manifiesta en que la demanda de viajeros como digo con el protocolo dos de anticontaminación ha podido absorber una demanda que llega al uno por ciento Ésa es la realidad

Voz 30 22:45 la impresión de los que sufrieron ayer las aglomeraciones de oro apunta aseguró es otra es jueves trece de diciembre más noticias en titulares con Enrique García

Voz 18 22:54 el Supremo tumbados medidas de la Ley de pisos turísticos de Madrid ya no tendrán la obligación de inscribirse en el Registro de Empresas para publicitarse en los planos de la vivienda no tendrán que estar visados por un Colegio Profesional los jueces consideran que las medidas desproporcionadas y la comunidad ultima una nueva norma para regular esos apartan

Voz 30 23:10 la rotura de una tubería de calefacción afectó ayer a varias zonas del hospital de La Paz con filtraciones de agua durante una hora desde el centro han explicado que la incidencia ya está subsanada y no ha afectado a ningún área asistencial

Voz 18 23:20 hasta el mes de noviembre se han quemado en Madrid casi tres mil quinientos contenedores son datos del Ayuntamiento que ha iniciado doscientas sesenta actuaciones contra esos incidentes el PSOE pide un plan de choque porque las cifras dicen son preocupantes

Voz 30 23:32 en deportes esta noche clásico en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid recibe esta tarde el Barcelona en la jornada

Voz 0125 28:46 el Supremo ha tumbado dos medidas de la Ley de pisos turísticos de Madrid no tendrán obligación de inscribirse en el Registro de Empresas para publicitarse y tampoco tendrán que estar visados por un Colegio Profesional los planos de la vivienda los jueces entienden que estas medidas son desproporcionadas Alberto Pozas

Voz 0055 29:00 hace dos años la justicia madrileña ya tumbó uno de los puntos más polémicos de este decreto la obligación de alquilar un piso turístico como mínimo durante cinco días ya la Supremo anula otros dos artículos por un lado dicen los jueces los planos del apartamento turístico deben estar firmados por un técnico pero no visados necesariamente por un colegio profesional también afirman que las empresas que gestionan estos apartamentos se deben inscribir en el registro de empresas turísticas de la Comunidad de Madrid pero su número de registro no tiene que aparecer por ejemplo en sus folletos publicitarios Se trata de un decreto puesto en marcha por el Gobierno en el en dos mil catorce que entre otras cosas estableció un máximo de dos camas por habitación o que cada piso turístico tenga como mínimo cocina baño habitaciones salón un decreto que quedará obsoleto en breves la Comunidad ultima una nueva norma para regular estos apartamento

Voz 30 29:44 dos vía de lluvias hoy en Madrid precaución en la carretera tenemos ahora mismo en el centro ocho grados

Voz 1794 30:01 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 pues sí Theresa May se comerá el turrón en el número diez de Downing

Voz 4 30:15 Street Chubby sus competencias

Voz 1727 30:23 salvó la moción de confianza y con metáforas culinarias navideñas abre hoy parte de la Praia de la prensa inglesa Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa como un pato cojo para Navidad titulan algunos el ganso llega Navidad pero cocido esto dicen los titulares qué dicen los análisis de fondo

Voz 14 30:43 pues en The Gardian escribe John tíquets este Gobierno podrido está demasiado dividido para unir al Parlamento en este momento crítico para nuestro país con sólo unos meses antes de que al Reino Unido en la Unión Europea el Gobierno ha sido inmovilizado por el fracaso de Theresa May convocó elecciones generales para tener un mandato con más peso pero en cambio perdió la mayoría ha negociado un acuerdo con Brexit con Bruselas que rompe sus propias líneas no cuenta con el apoyo de su propio partido el Parlamento prometió someter el pacto a la votación en Westminster pero lo embotellado en el último minuto la crisis a la que se enfrenta es totalmente culpa suya el diario el Gardian poquito INVI escribe que las cosas están tan mal que tenemos que estar agradecidos por ello a pesar de que es la peor ocupante del número diez de Downing Street en la memoria reciente salvo David Cameron y aunque carece de cualquier cualidad para hacerla tolerable mente competente como primera ministra su caída provocará el surgimiento de algo todavía mucho más oscuro en el Daily Telegraph Por su parte el diputado conservador ya Smoke cabecilla de los euroescépticos recalcó el hecho de que ciento diecisiete miembros de su propio partido votaron contra la primera ministra es un resultado terrible GRE Smoke dijo que es hora de que los hombres de traje gris en el gabinete una referencia a la expulsión de Margaret Thatcher fuercen su que

Voz 1727 31:58 la vida está mal esta metáfora Alfonso la referencia a los hombres de traje gris para tumbar a primeras ministras mujeres las dos y cuál es la propuesta de la economía pues ante

Voz 14 32:12 antes de la agónica votación de ayer el semanario liberal hacía un análisis que me sigue pareciendo relevante la mejor manera de salir del caos del Brexit ya que el Parlamento no puede ponerse de acuerdo acerca del tipo de Brexit que la gente quiere debería preguntarnos May argumenta que los diputados deberían cerrar los ojos y votar por lo que saben que sería dañino está claro lo dice el Economis que lo que ha conseguido May en cada apartado es peor que lo que el Reino Unido había conseguido formando parte de la Unión Europea las ventajas de ser miembro mientras le permitía mantener su moneda su propio pasaporte recibir grandes evoluciones para su presupuesto tras admitir que el camino hacia un segundo referéndum está lleno de peligros ahora que los británicos saben de verdad lo que el Brexit representa merecen tener la oportunidad

Voz 1727 32:55 de decir si lo siguen queriendo aquí en España ABC lleva la portada al ministro de Asuntos Exteriores a Borrell con este titular reconozco el poco éxito

Voz 14 33:05 esto de la política del ibuprofeno en Cataluña sí insiste en que el Gobierno tratará de rebajar la inflamación pero que tiene poca esperanza de lograrlo en el mismo diario siguiendo con la metáfora médica Ignacio Camacho habla de homeopatía política dice que la fiebre separatista ya es inmune a terapia indolora del pleno monográfico sobre Cataluña en el Congreso a veces destaca que Sánchez está cada vez más solo en esa línea apunta al mundo que en su editorial dice que Sánchez ni recuperan iniciativa política ni frena la deriva del secesionismo El País dice que Sánchez planta cara a Torra Il ofrece la salida de otro Estatut el pleno sobre Cataluña muestra el distanciamiento entre el Gobierno y los secesionistas PP dice danos dice el país piden elecciones mano dura en Cataluña el presidente de la Generalitat por su parte ante la inacción de los Mossos dice que la violencia en Catalunya es una invención que hace falta más política y menos policía La Vanguardia por su parte titula que Sánchez eleva el tono ante el Govern sin cerrarse las puertas avisa de que será contundente si se vulnera la ley pero evita aludir al ciento cincuenta y cinco su director Màrius Carol subraya que el Gobierno no desea apretar el botón rojo pero no quiere bromas Giuliana que Sánchez endurece el tono sin cortar amarras con los independentistas

Voz 1727 34:17 cómo lo ve El diario ahora pues habla

Voz 14 34:19 es peligroso error de Pedro Sánchez dice que el independentismo debe calcular el riesgo que conlleva forzar la caída del Gobierno del PSOE presionado por la derecha y por sus propios barones Sánchez quiso marcar distancias con el independentismo que lo ha hecho presidente con un amplio abanico de descalificaciones Sánchez lo hizo porque en Ferraz se considera que el proceso es el culpable de la derrota en Andalucía siempre es más fácil buscar el culpable fuera que hacer autocrítica sobre casi cuatro décadas de gobierno y escándalos de corrupción y vamos ya con los cambios en el mapa

Voz 1727 34:49 digo español tras ese terremoto en Andalucía

Voz 14 34:52 hoy tenemos en cuestan eldiario punto es si la irrupción de Vox coloca a la derecha al borde de la mayoría absoluta en caso de elecciones generales según este sondeo Vox tendría ahora más de uno coma seis millones de votantes seis coma ocho por ciento de los votos hizo entrada en el Parlamento central estaría garantizado con entre diez y once escaños en Francia el ataque de Estrasburgo eclipsado

Voz 1727 35:13 claro la crisis del chaleco amarillo titula

Voz 14 35:15 en el mundo Iñaki Gil desde París que añade que las redes sociales difunden la conveniencia del atentado para Macron en plena protesta sembrando la duda la cizaña mientras setecientos agentes buscan al pistolero de Estrasburgo Cherif Checa radical iba armado

Voz 1727 35:30 tenemos tantas noticias aquí que llevamos días sin acordarnos de Donald Trump pero hay nuevos contratiempos judiciales con carga política para él

Voz 14 35:38 eso es lo cuenta el New York Times el ex abogado del presidente Michael Cohen que ocupó un papel estelar en el pago a una antigua modelo de Playboy para que no dijera nada de sus relaciones íntimas con trampa fue condenado a tres años de cárcel por evasión fiscal y fraude bancario falso testimonio

Voz 1727 35:54 nunca debilidad fue la lealtad ciega Trump dijo

Voz 14 35:57 y en ese terreno resbaladizo en el que le gusta jugar al ex tiburón inmobiliario su rutilante abogado personal Rudolph Giuliani el que era alcalde de Nueva York en tiempos del 11S Se dedica conseguir contratos con gobiernos extranjeros mientras asesora al jefe a Trump y terminamos con

Voz 1727 36:12 en una entrevista a la escritora portuguesa Dulce María Cardoso

Voz 45 36:21 sí sí

Voz 44 36:25 Burque

Voz 14 36:28 con motivo de la publicación de una nueva novela el siete calificada de Anatomía de una familia portuguesa la escritora Dulce María Cardoso dice al final de letras arde si de ellas que nuestra identidad es algo fluido no sabemos quiénes somos y es la mirada de los otros la que nos define señala que escribir es lo contrario de hacerse adulto la escritura es algo muy infantil ante la irrupción del teléfono móvil muy presente en el siete primera parte la vida normal dice Dulce María Cardoso que el cambio está siendo caótico irse pregunta quién ordena ese caos como estamos distraidos las fuerzas del mal se están aprovechando gays estamos cada vez más solos siempre en varios lugares al mismo tiempo en realidad no estamos en ninguno termina diciendo que a veces los lectores la confunden con lo que escribe

Voz 1794 37:12 pero a dulce no le molesta

Voz 0821 37:16 este humo

Voz 1727 37:18 Alfonso Armada

Voz 0821 37:21 último apunte porque la plataforma

Voz 1727 37:23 en defensa de la libertad de información alerta de que acciones tan comunes hoy en día como compartir en redes sociales Un M un texto Un gol de tu equipo de estar a punto de acabarse aseguran que la nueva directiva que prepara la Unión Europea sobre copyright prohibida en la práctica esos gestos cotidianos María Manjavacas

Voz 14 37:44 Salva tú Internet con este lema la Plataforma en defensa de la libertad de información está moviendo en redes y universidades una campaña contra la nueva directiva de copyright que se está tramitando la Unión Europea hay que prevé un pago promover contenidos por Youtube por tuitero por Facebook sí tienen derecho de autor esto supone impedir lo que habitualmente se hace las redes tal y como explica el abogado Carlos Sánchez Almeida

Voz 1887 38:06 esto en la práctica puede suponer que no podamos compartir fotos Temes titulares de noticias pequeñas jugadas de fútbol que comparten los aficionados algo continuo que se está haciendo en la en la Internet colaborativa desde desde hace un montón de años que de repente toda esa cultura que genera a la propia sociedad va a desaparecer de un plumazo con esta directiva

Voz 14 38:24 para esta plataformas está primando el derecho de autor sobre la libertad de información la votación definitiva la Unión Europea será a principios de año y luego la legislación debe ser aprobada por el Parlamento español

Voz 2 41:01 por hoy

Voz 1794 41:04 Pepa Bueno

Voz 1727 41:05 son las siete y cuarenta y uno las seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 11 41:09 así que inicie el deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 41:24 Valencia y Real Madrid han completado ya la fase de grupos en la Liga de Campeones y hoy Sampe Se despide la Europa League

Voz 1161 41:30 aparcamos así las competiciones europeas hasta el mes de febrero hoy últimos partidos de la fase de grupos en esta Europa League con muchas cosas todavía por decidir dos partidos en el primero de los horarios desde las siete menos cinco el Sevilla recibe en el Pizjuán al Krasnodar novedades Santi Ortega

Voz 1870 41:45 en Sevilla será a primeros de su grupo si gana al Krasnodar si no lo hace dependerá de lo que haga el estándar de Lieja que si mejora su resultado estaría dejando el Sevilla fuera de la clasificación para las rondas eliminatorias con la ausencia de Kiel y la presencia de Navas habrá que ver la reacción del público también con el consejo de administración después de la citada junta de accionistas del pasado lunes a partir de las siete menos cinco en el Sánchez Pizjuan Sevilla Krasnodar a la misma hora

Voz 1161 42:09 también juega en casa el Villarreal novedades Xavi Isidro buenos días

Voz 0889 42:12 qué tal buenos días el Villarreal se juega esta tarde en la cerámica el pase a los dieciseisavos de final de la Europa League ante el Spartak de Moscú el que va a ser el debut de Luis García a los amarillos les vale el empate para estar en la fase de grupos y ojo Porcuna derrota les eliminaría García habladas con Jesús Capa después de dos entrenamientos no hay convocatoria pozo han sido además a puerta cerrada un asiento apunta que bajó a como sistema cuatro dos tres uno Ígor un once bastante reconocible con las bajas de sushi de Bruno Sansone Miguelón Barbosa e Iturra Enfrente estará el Spartak al que sólo le vale ganar para pasar y que llega tras golear tres cero al Nancy con mil setecientos seguidores

Voz 18 42:45 acompañándole el partido arrancará a las siete menos cinco

Voz 0889 42:47 lo que ha sido declarado de alto riesgo en el horario

Voz 1161 42:50 perdió desde las nueve tudelano Betis con los de Setién ya clasificados Florencio Ordóñez buenos días

Voz 50 42:54 buenos días desde Luxemburgo con mucho frío se esperan dos tres grados bajo cero a las nueve de la noche de hoy juega el Betis ante el modestísimo tu de Lance con el objetivo de asegurar el primer puesto del grupo ganando lo conseguiría o también si el Milán no vence en Atenas Olympiakos si lo Celso canales por sanción Setién hará bastante rotaciones pensando también en el partido del domingo ante el Español

Voz 1161 43:16 ayer se completaba la Champions con los últimos cuatro grupos la sorpresa el cero tres del CSKA de Moscú en el Bernabéu peor derrota europea en su historia en casa fuerte malestar de la grada con el equipo y con Isco que se terminó encarnando a la afición incluso rechazó el brazalete de capitán al ser sustituido Marcelo o lo explicaba así el brasileño

Voz 5 43:32 he intentado dar el brazalete Isco pero él dijo que tiene cada a Carvajal el por qué no

Voz 1161 43:36 eso pasan como primeros Roma segundo Pilsen a la Europa League el Ceseca queda último pese a haber ganado los blancos en los dos partidos además en Mestalla Valencia dos Manchester United uno también Don Boys dos Juventus uno la Juve es primero Manchester segundo ya lo para el Valencia que pierde además ha con Doria por lesión en los isquiotibiales ya Guedes que se operará mañana iba a ser baja entre ocho y diez semanas en los otros dos grupos en el E Bayern Munich primero segundo Benfica Europa League ya en el F Manchester City primero Lyon segundo hoy a la Europa League va el Shaq

Voz 14 44:05 ahora en el Mundial de Clubes remontó un otra

Voz 1161 44:08 a Weligton para empatar a tres y superarles luego en los penaltis se enfrentarán el sábado al penas tunecino después del casi más Chivas los ganadores se medirán en semifinales a River in irreal Madrid además desde las cuatro de la tarde tenemos hoy sorteos de cuartos de final de la Copa del Rey en la sede de la Federación en baloncesto dos partidos de la jornada doce en la Euroliga desde las ocho y cinco Maccabi Gat Baskonia desde las nueve el partidazo el clásico Real Madrid Barça ayer derrota de Unicaja en la Eurocup en la Champions FIBA Victoria de UCAM Murcia hay derrota de Fuenlabrada NBA Toronto ha ganado con autoridad en cancha de los campeones de los Warriors noventa y tres ciento trece dobles números de Ibaka veinte puntos doce rebotes victorias también de Memphis sobre Portland noventa y dos ochenta y tres con nueve puntos de Marc Gasol de Utah sobre Miami ciento once ochenta y cuatro o cinco puntos de Ricky Rubio en el doble enfrentamiento Charlotte ciento ocho de españoles cien Charlotte ciento ocho ciento siete trece puntos de Hernangómez cuatro de Calderón y hay New Orleans ciento dieciocho Oklahoma ciento catorce sin Mirotic cinco puntos de Abrines sin españoles victorias de Dallas Cleveland Indiana Boston Sacramento y los Nets

Voz 1727 47:45 diariodehoyporhoy del trece de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Eva Molina es maestra y en su caso el término vocacional se queda corto

Voz 32 47:55 nombre Germán Molina en actualmente hoy pero hora de Economía por hacer historia en Secundaria y el más que llevado eh tardé mucho tiempo en descubrí mi vocación en reconducir mi carrera desde la banca poder dedicarme a aquello que feliz ahora pues cada mañana me levanto con mucha ilusión porque sé que voy a clase aunque el sistema hay muchas de las personas que rodean toda tarea pues a veces tratan de ahogar la la vocación y la sesión se llenan la boca diciendo que estos convenios Nos no saben hacer nada por sí mismos Tommy dos carecen de ilusión bueno pues todas esas cosas no cero todas estas pues son los mismos que quieren que los picos en seis horas sentados en filas preparados mirando a una pizarra es Costa escuchando a un profesor que les suelta la rollo estudian pues cosas que para ellos son inútiles y luego pues las vomitando en exámenes si tratan de olvidar las bueno pues sólo resultar un poco incómoda en este sistema pero luego bueno pues entró en cualquiera de mis clases que idea místicos que tienen entre catorce y dieciocho años y a pesar de él puntapié que he recibido postales on line a convencer de que la letra con amor y entramos a lo mejor hay que aprender pocas cosas disfrutando exmujer mejor que aprender muchas cien yo no soy más que ellos solamente estoy aquí para que descubran Chica min gracias a chicos y chicas por quererme porque andan ilusionados con lo que hacemos porque quieren cambiar las cosas

Voz 1794 49:31 escuchándote Eva así que sale el sol

Voz 1727 49:33 en esta mañana en Hoy por hoy Lucía Taboada buenos días buenos días Pepa recogemos una estaría diaria si quiere que esa estaría sea la suya mandan un correo a diario de Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con su número de teléfono