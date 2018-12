Hoy por Hoy (13/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días hoy hay cumbre de la Unión Europea hay Theresa May acude como primera ministra porque anoche salvó otra meta volante ganó la moción de confianza que le habían presentado los suyos hoy el Times la llama made pop y efectivamente los ultras británicos no parecen querer un político una política en este caso que negocie las dificultades o que intente resolver los conflictos buscan una especie de chamán alguien que les lleve un lugar donde los problemas se resuelvan por arte de magia es el signo de los tiempos allí y aquí hacer creer que un solo movimiento el Brexit la independencia o el ciento cincuenta y cinco lo arreglará todo en este mundo complejo

Voz 1 00:52 todo lo que se sitúe fuera de la Constitución contará con la respuesta firme pero serena proporcional y contundente del Estado social y democrático de Derecho

Voz 2 01:03 en su responsabilidad ponga orden en Cataluña sino como elecciones que podremos orden

Voz 1 01:09 a qué espera señor Sánchez a que haya muertos la vías lo que se piensa que es un juego es una guerra

Voz 2 01:14 mira usted señor presidente del Gobierno hay muchos sectores que el están presionando para que usted incendia Cataluña no lo haga sucio razón cuando por desgracia por desgracia lo diría tres cuatro cinco veces no es bueno buscar de nuevo a la desobediencia retorne al espíritu de la moción de censura tan sólo en ese espíritu usted podrá gobernar

Voz 1727 01:37 en el pleno de ayer vimos una coalición muy clara ya muy crecida dialécticamente la coalición de casa de de Rivera y un gobierno con pocas salidas que endurece el tono con los independentistas pero que se resiste a darlo todo por perdido de hecho los dos gobiernos el español el catalán han seguido hablando esta semana tras el intercambio de cartas de advertencia todo el mundo mira ahora al Consejo de Ministros del día veintiuno en Barcelona en el que Sánchez va a aprobar un paquete de medidas sociales pero pero los independentistas la derecha han conseguido colocar de nuevo la cuestión territorial en el centro del debate así que este año el bombo de la lotería de Navidad empezará a girar un día antes el día veintiuno de diciembre en Barcelona y la suerte de esta legislatura dependerá en buena medida de cómo se desarrolle la presencia del Gobierno de España en la capital condal así estamos

Voz 1727 02:50 es jueves trece de diciembre y ojo a esta noticia de la noche en la plácida Euskadi Urkullu se queda sin presupuestos para el año que viene esta medianoche han roto definitivamente las negociaciones PNV y EH Bildu Urkullu ha convocado de urgencia un consejo de Gobierno que empieza justo hasta ahora en la sede del Gobierno vasco en Vitoria está David egun on

Voz 5 03:12 regulan sin sorpresas y puntual está ya en marcha de esta reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día la retirada del proyecto de presupuestos que aboca al Gobierno vasco a la prórroga presupuestaria reunión a puerta cerrada y que estamos siguiendo desde el exterior de la Lehendakaritza y que pone punto final a una tensa negociación con EH Bildu que no ha cuajado era la alternativa de Urkullu tras perder al PP como socio presupuestario por la censura de Rajoy no ha funcionado un importante contratiempo porque el lehendakari a tener que lidiar la segunda parte de su mandato en minoría con los socialistas y sin presupuestos

Voz 1727 03:45 hoy se reúne la comisión de los delitos sexuales que se creó tras la sentencia de la manada Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:51 buenos días Pepa esa comisión va a debatir la supresión del concepto de abuso en el Código Penal cualquier acto sexual sin consentimiento será parte de

Voz 1727 03:59 ahora agresión o violación ya en Estados Unidos

Voz 1727 04:06 siempre locuaz Donald Trump calla cuando le preguntan por su antiguo abogado por Michael Cohen al que acaban de condenar a tres años de cárcel por evasión fiscal por mentir al Congreso algo que afecta directamente al presidente

Voz 0858 04:18 ni por los pagos a dos mujeres para que no contaran durante la campaña electoral que habían mantenido relaciones sexuales con el Cohen siempre ha dicho que actuó por orden de ETA y también allí

Voz 2 04:28 tenía esta mujer que se llama allí Liam

Voz 1727 04:33 su hijo al nacer pero como durante el embarazo hizo muchas búsquedas en internet sobre la maternidad ahora sigue recibiendo en sus redes sociales un bombardeo de anuncios de biberones chupetes y carritos

Voz 1727 04:54 bueno nuestras vidas en manos de una combinación matemática y en los deportes Sevilla Villarreal necesitan ganar hoy para continuar en la Europa League el Betis para ser primero de grupo Sampe

Voz 1161 05:10 los de Setién están en la siguiente fase y desde las nueve visitan al duda Lance en Luxemburgo que ha perdido todos sus partidos llegan con un punto sobre el Milán el empate y la derrota les bares y los italianos no ganan al Olympiacos antes desde las siete menos cinco el Sevilla recibirá el Krasnodar entre necesitan ganar para asegurarse el pasé un empate o derrota les dejaría fuera el estándar mejora lo que hagan los de Machín y a la misma hora Villarreal Spartak de Moscú debuta García Plaza en el banquillo los cuatro pueden pasar la visto con la victoria son primeros

Voz 1243 05:34 también pasan por el empate la derrota les deja fuera

Voz 1727 05:39 la llueve si en toda España Jordi Carbó buenos días

buenos días mejor preparar ropa que fabrique más que las últimas jornadas también que resulta impermeable porque la lluvia como decías afecta prácticamente ya todas las comunidades queda al margen Canarias donde son los tenemos algunos chubascos débiles en puntos montañosos que miraran los de pro en la península chubascos que durante la mañana pueden afectar cualquier comunidad con intensidad durante la tarde se irán abriendo claros en la mitad oeste de la península pero se va a complicar en el Mediterráneo especial atención en Baleares donde las tormentas pueden descargar con intensidad descenso de temperaturas frío todo el día en puntos de montaña del centro y norte de la península la nieve caerá alrededor de los mil quinientos metros de altura

Voz 1727 06:18 a las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 8 07:27 las que ya

Voz 9 08:11 consulta comicios habéis sido buenos este año seguro que no tan buenos como esta oferta

Voz 1243 08:32 qué tal muy buenos días tienes que saber muy bien quién eres para estar siempre a la cabeza marcar el camino Rioja saben desde sus inicios por eso pueden presumir de ser la primera Denominación de Origen Calificada en nuestro país aquí en España y es que cuando uno sabe quiénes lo tiene claro

Voz 2 08:49 es un rioja

Voz 1727 08:59 a las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias un pijo inconsciente metió a Reino Unido en el referéndum del Brexit David Cameron y una laboriosa hija de clérigo anglicano lleva meses tratando de arreglar si es posible el desastre ahí sobrevive una y otra vez no sabemos si por méritos propios porque nadie sabe su alrededor cómo arreglar exactamente este desaguisado el caso es que hoy acude de nuevo a Bruselas como primera ministra Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0273 09:29 buenos días Bruselas Griselda Pastor qué tal

Voz 1727 09:32 buenos días acude May como primera ministra pero sin el mandato del Parlamento eso es muy importante así que estamos Begoña en el enésimo capítulo de una serie de la que no sabemos

Voz 1389 09:41 tal

Voz 0273 09:42 todo sigue en el aire el líder laborista Jeremy Corbijn ha desafiado Theresa May para que presente el Acuerdo de Salida la votación en la Cámara de los Comunes la próxima semana antes de Navidad Meis superó anoche la moción de los euroescépticos Conservadores evitó tener que presentar inmediatamente su renuncia pero la escala de la rebelión la deja debilitada más debilitada aún no desbloquea la situación el resultado mostró que el problema sigue siendo el Brexit el número de los que votaron en su contra anoche ciento diecisiete coincide con el de los que iban a votar en contra del acuerdo de salida de la Unión Europea el martes anoche la propia May reconoció lo abultado de la rebelión

Voz 13 10:20 ah sí

Voz 0273 10:22 sí estoy agradecida por el respaldo recibido de mis colegas y en número significativo de ellos ha votado contra mí Illes escuchado después de esta votación debemos continuar la tarea decía de lograr el Brexit para los británicos May no ha aplastado la revuelta a pesar de la concesión que hizo de marcharse antes de la próxima elección en dos mil veintidós pero puede haber una elección mucho antes porque sigue pendiente ese asunto de cómo superan en la Cámara de los Comunes la votación del acuerdo no es descartable una moción de los laboristas contra el Gobierno bastaría con que los diez diputados en en la apoyen para que May caiga

Voz 1727 11:00 Bruselas parecen decirse mejor con May que con los hiper ventilados ultras de su partido pero Griselda no da mucho margen de maniobra sobre lo que han acordado ya

Voz 0738 11:10 exactamente están dispuestos a estudiar cualquier garantía que pudiera ayudarla aunque precisan que ninguna podrá modificar contradecir el Acuerdo de Salida pactado así de escueto y claro está escrito en el borrador del texto oficial de conclusiones al que hemos tenido acceso aunque eso no obvia para la bahrainí cuyo trabajo dicen fuera de micro es

Voz 1727 11:29 admirable ya que afirman

Voz 0738 11:32 dar con no vamos a ver cuánto dura el debate

Voz 1727 11:34 vas a ver hasta dónde llega el cariño y en mitad de este caos Griselda la constatación de que fuera de la Unión pues hace frío mucho frío y esa constatación se ha hecho evidente con la recula del gobierno populista de Italia o con el impulso que parece que por fin se le va a dar al presupuesto de la auguró como pide Macron

Voz 0738 11:51 Macron tendrá su presupuesto sí pero como lo dejaron los ministros de Asuntos Económicos este jueves pasado no con nombre pero sin mucho contenido porque el borrador del texto que tenemos aquí pide a la Comisión que prepara el proyecto en los límites impuestos por Holanda que impide que pueda utilizarse como instrumento de inversión nacional aunque a modo de consuelo lo que está claro aquí es la promesa del primer ministro de Italia

Voz 14 12:13 Caldwell a cuatro el saldo finales

Voz 2 12:16 ya abusivo con tu visión de duelo

Voz 6 12:19 lo cual estamos dispuestos a cuatro al dos cuatro ha dicho esta noche tras reunirse con Moscovici Juncker una buena noticia Griselda Begoña gracias a las dos

Voz 1727 12:36 a Bruselas viaja hoy Pedro Sánchez después del pleno que ayer en el Congreso certificó el cambio de tono del Gobierno con la Generalitat catalana viaja calentito el presidente que constató también como la derecha actúa en bloque Casado se comió a Rivera pero aparecieron común frente sin fisuras y con un único mensaje machacón eficaz sólo tuvo Sánchez el auxilio de Pablo Iglesias en un pleno duro crispado y gritó de todo lo que ayer se escuchó en el Congreso rescato esto de Aitor Esteban del PNV

Voz 15 13:09 la gente merece unos representantes políticos que no miente que están dispuestos a hacer acuerdos en vez de dedicarse al grito fácil y por encima de todo que defienda la democracia liberal tal y como se ha ido construyendo lo largo del siglo XX en Europa occidental frente al totalitarismo y las injusticias respecto a las decisión popular búsqueda del pacto igualdad de los seres humanos y defensa de las minorías y los más vulnerables sobre esas premisas se ha de sustentar el futuro sin ellas no se esperan lamentablemente tiempos muy oscuro

Voz 1727 13:42 los tiempos oscuros Inma Carretero buenos días

Voz 0273 13:45 hola Pepa buenos días como hace la digestión Moncloa

Voz 1727 13:48 cuánto depende de cómo se desarrolle en Barcelona el consejo del día veintiuno

Voz 0273 13:53 a la espera de lo que pase el día veintiuno de Sí Se imponen o no en el Govern las tesis más moderadas por el momento en la Moncloa salieron ayer satisfechos porque creen que el presidente lanzó un mensaje de firmeza y creen además que centró su posición frente al bloque de la derecha frente al ciento cincuenta y cinco sin contemplaciones no consideran en el equipo del presidente que hoy esté más no los de lo que ya lo estaban la dificultad de sacar adelante los Presupuestos ya la tienen asumida desde hace tiempo pero siguen con la idea de presentarlos de que todos se retraten en una estrategia claramente enfocada a las elecciones como también lo está este endurecimiento del mensaje sobre Cataluña que de todos modos se queda lejos de lo que demandan algunos dirigentes del PSOE ayer Emiliano García Page por ejemplo abrió el debate de la ilegalización de los partidos independentistas para mantener prietas las filas en las federaciones más afines el presidente comió ayer con algunos dirigentes territoriales del PSOE más fieles les habló de su intención de agotar la legislatura aunque la idea del adelanto electoral está absolutamente instalada en el Gobierno en el partido

Voz 1727 14:54 hoy vamos a recoger en este programa la opinión de la España que no copa titulares de de la España autonómica del presidente de Castilla-La Mancha precisamente socialista o el presidente de Murcia popular Inma después del pleno de ayer escuchamos al ministro Borrell decir esto

Voz 16 15:09 el Gobierno como se está haciendo un enorme esfuerzo enormes esfuerzos para facilitar puntos de encuentro para bajar la tensión una apolítica ibuprofeno no se puede decir con poco éxito eso lo reconozco con poco éxito pregunta esta mañana

Voz 1727 15:28 es cuántos en el Gobierno piensan esto que dijo Borrell todos

Voz 0273 15:32 hay de todo hay quienes opinan que aunque sean desbloquear

Voz 1727 15:35 son muchas cosas está ocurriendo lo previsible es que

Voz 0273 15:37 juicio del pluses impida la distensión de todas formas el presidente ayer siguió apostando por el diálogo y la vicepresidenta Carmen Calvo así nos lo confirman fuentes del Gobierno han mantenido el contacto con Pere Aragonés Icon del después del envío de las cartas así que el Ejecutivo no ha perdido la esperanza de que el sector más moderado del independentismo sobretodo Esquerra Republicana evite el choque de trenes aislando a quién Torra Pepa

Voz 1727 16:02 Inma gracias

Voz 0273 16:03 hasta luego y en Cataluña Joan Bofill día

Voz 1727 16:06 día Pepa Torra dice ahora que es inaceptable atacar a los cordones policiales ha tardado seis días desde que pidió que rodarán cabezas de los Mossos precisamente por tratar de impedirlo

Voz 0931 16:17 sí ha habido cambios de discurso constantes por parte de Torra que pasó de pedir al Kun Sayago cambios inmediatos a la policía porque la actuación de las de los Mossos no le gustó a decir que no se pueden lanzar vallas contra los agentes

Voz 2 16:27 es impopular a Pla

Voz 0931 16:29 salmones en cualquier país del mundo seis esto es intolerable decía y es que mientras Sánchez estaba en el Congreso

Voz 0789 16:34 la política

Voz 0931 16:36 el president casi que le imploraba volvamos a la política y es que fuentes del Govern cuentan a la SER que ya esperaban una subida de tono en el Congreso pero no que Sánchez fuera tan contundente pese a ello dicen que seguirá insistiendo en el diálogo en público por mucho que hayan asumido que ahora mismo es prácticamente imposible que se pueda abrieron auténtica negociación una de estas fuentes decía Pepa en el fondo lo de Sánchez es comprensible

Voz 1389 16:57 si está atrapado pues está en la próxima Joan hasta luego hasta luego

Voz 1727 17:02 lo que de la derecha que ayer fue clarísimo dialécticamente en el Congreso pasó a los hechos en el Senado Partido Popular y Ciudadanos aprobaron en la Cámara Alta que sean los jueces quienes se repartan la mayoría del poder en el Consejo General del Poder Judicial a través de sus asociaciones profesionales donde son mayoritarios los conservadores Óscar García

Voz 1645 17:24 el modelo aprobado en el Senado y que ahora tendrá que volver a debatirse en el Congreso supone que de los veinte vocales del Consejo del Poder Judicial la mayoría doce sean elegidos por los propios jueces el resto los juristas de reconocido prestigio como se venía haciendo hasta ahora es decir por las Cortes Generales era la apuesta máxima D'Rivera para despolitizar la justicia y el Partido Popular no ha tenido problema en apoyar a pesar de que los de Pablo Casado presentaron sus propias enmiendas a la reforma legal que ayer finalmente retiraron la maniobra política se produce en medio de las negociaciones entre PP

Voz 1243 17:57 duda danos para tratar de formar gobierno en Andalucía

Voz 1645 18:00 es un acercamiento entre ambos aunque en ciudadanos prefieren no vincularlo Nacho Prendes

Voz 17 18:04 los nuestros son estos un asunto como ustedes saben qué ciudad

Voz 2 18:08 Nos lleva peleando desde hace meses el PSOE

Voz 1645 18:11 no comparte la jugada ni por la forma pero tampoco por el fondo porque cree que el modelo es corporativista excluye la soberanía nacional

Voz 18 18:17 eh

Voz 1727 18:24 Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días tú esta mañana quieres hablar de ese bebé que murió en un parto en Vigo un parto en casa sin asistencia médica por decisión de los padres según la investigación que abierto un juzgado llamaron a urgencias pero ya era tarde y lo primero esta mañana lo primero porque los dos lo hemos hablado y pensamos lo mismo no lo primero es pensar con mucha con infinita compasión en esa

Voz 1389 18:47 con mucha delicadeza porque no hay desgracia más grande que era un hijo y todo lo que vino después sonará superfluo pero esto es muy importante y vale para para cualquier decisión no romanticismo cosas que no están aseguradas por la ciencia no vayamos nunca al margen del progreso yo entre lo aburrido y lo arriesgado lo aburrido entre los rutinario y lo extraordinario lo rutinario entre lo que hace todo el mundo lo que no hace nadie lo que hace todo el mundo cuando hablamos de estas cosas a lo mejor la de tu nacimiento no es una gran historia pero entre una gran historia llena historia necesaria es bastante más importante la necesaria más segura y la posible además no me enlaza enlaza esta historia tremenda dramática dolorosa desde luego para la fama

Voz 1727 19:30 ya con ese buenísimo de lo natural al que parecemos abocados ahora

Voz 1389 19:35 en todos los órdenes también en un asunto tan serio como nacer y si alguien lo está pensando que tomen nota y que piense lo que hacen que se aplica el cuento si hasta mañana esta mañana hombre

Voz 1727 19:45 eso son las ocho y veinte las siete y veinte encara

Voz 1389 19:48 Arias

Voz 13 19:57 qué tal buenos días las condiciones meteorológicas han hecho mejorar los niveles de contaminación y hoy se han levantado las restricciones del escenario dos del nuevo protocolo que se activaba ayer por primera vez con atascos en los accesos controles aleatorios hizo un refuerzo en el transporte público sólo en los autobuses de la EMT la Comunidad no lo considera necesario Rosalía Gonzalo exconsejera consejera de Transporte

Voz 19 20:17 el comité de dirección del propio metro ha hecho un trabajo extraordinario y hoy se manifiesta en que la demanda de viajeros como digo con el protocolo dos de anticontaminación eh ha podido absorber una demanda que llega al uno por ciento Ésa es la realidad

Voz 13 20:34 la impresión de los viajeros en hora punta fue bastante diferente y el balance del gobierno municipal es de que el tráfico se redujo tan sólo un cinco por ciento en la ciudad en cuanto al transporte público en cuanto al metro esto es lo que decía la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid Inés

Voz 0795 20:49 planes lo que yo quiero es que la Comunidad de Madrid se ponga rápidamente a trabajar para resolver los conflictos en metro y que no sólo una cuestión de refuerzos que lo es sino de funcionamiento normal y habitual el metro no está funcionando está dando muchos problemas falta de frecuencia de conductores y además un conflicto laboral así que la Comunidad de Madrid debe de mirar hacia sus responsabilidades y competencias resolverlo que ayudaría mucho

Voz 13 21:16 hoy sigue por cierto la huelga en las líneas seis y diez de Metro hasta las nueve de la mañana y hoy se va a aprobar también en la Asamblea la nueva ley de salud bucodental la norma contempla dentista gratis para los menores de entre siete y dieciséis años a partir de dos mil veinte eso sí la medida se aplicará de forma progresiva comenzando con los más pequeños con lo que hasta dos mil treinta y seis no se van a completar estas ayudas Ángel Gabilondo PSOE Enrique Ossorio Partido Popular

Voz 0795 21:42 pero es más importante reforzar organizar los servicios saludo bucodental servicio en Madrid

Voz 20 21:49 este importante estamos satisfechos de cómo ha quedado esa ley por la salud bucodental de los niños es muy importante condiciona la salud bucodental de los mayores y por eso estamos también satisfechos de que esa ley se sustancia en este

Voz 6 22:01 no

Voz 13 22:02 puede el jueves trece de diciembre más noticias en titulares con Enrique García

Voz 21 22:07 el Supremo tumbados medidas de la Ley de pisos turísticos de Madrid ya no tendrá la obligación de inscribirse en el Registro de Empresas para publicitarse en los planos de la vivienda no tendrán que estar visados por un colegio profesional la Comunidad última ya una nueva norma para regular estos apartamentos

Voz 13 22:21 las casas de apuestas crecen un cuarenta por ciento en la capital hoy hay cuarto cien hay cuatrocientos cincuenta locales más que en dos mil trece el PSOE va a llevar hoy el asunto a la Comisión de Desarrollo Urbano sostiene Sostenible del Ayuntamiento pide al gobierno municipal un protocolo para controlar este crecimiento

Voz 21 22:36 termina sin acuerdo la reunión entre la Federación de Municipios la Comunidad y la Red Española de inmigración sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid desde la red denuncian que algunas localidades como Somosierra o Pozuelo se han negado a acoger a estos jóvenes

Voz 6 22:49 más de seiscientos voluntarios han recorrido esta noche

Voz 13 22:51 las calles de la capital para participar en el noveno recuento nocturno de personas sin hogar organizado por el Ayuntamiento en el último recuento en dos mil dieciséis Se contabilizaron quinientas veinticuatro personas durmiendo en la calle

Voz 2 23:03 los de postes

Voz 13 23:10 el Real Madrid cerró ayer la fase de grupos de la Champions con la peor derrota de su historia en Karzai con el público en contra Sampe buenos días

Voz 1161 23:16 buenos días muy molestos por el cero tres ante el CSKA de Moscú que les ha ganado en los dos partidos y ayer con contundencia a los de Solari fueron despedidos con silbidos y durante el partido centrados en Isco que llegó a encararse con la grada incluso rechazó el brazalete de capitán al ser sustituido Marcelo lo explicaba así el brasileño

Voz 2 23:30 he intentado dar el brazalete a Isco pero él dijo

Voz 23 23:32 pero tiene cada hora Carvajal el por qué no

Voz 1161 23:34 en el sorteo de octavos el lunes a las doce en la sede de la UEFA en Nyon rivales del Real Madrid han Manchester United Schalke Liverpool Tottenham Ajax HOL guión rivales del Atlético de Madrid Juventus Oporto Bayern Munich Manchester City o París Anne Germaine en baloncesto tenemos clásico desde las nueve de la noche jornada doce de la Euroliga Real Madrid Barcelona en la Champions FIBA ayer derrota de Fuenlabrada en casa sesenta y cinco setenta y cinco con el próximo año

en baloncesto tenemos clásico desde las nueve de la noche jornada doce de la Euroliga Real Madrid Barcelona en la Champions FIBA ayer derrota de Fuenlabrada en casa sesenta y cinco setenta y cinco con el próximo año

echamos un vistazo a las carreteras Teresa Serrano DGT buenos días para no seas vez quiere a Madrid hasta ahora destacamos un accidente de entrada a la capital en la A dos a la zona de Canillejas además hora punta en todos los accesos con las retenciones habituales de salida también a tres Rivas a cuatro Butarque a Aravaca la M40 hay M50 también situación muy complicada con paradas intermitentes paciencia vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

buenos días muchas nubes hasta el medio día con lluvia a ratos continuó de intensa nieve tanto en Gredos como Somosierra en la sierra de Guadarrama a partir de mil quinientos metros de altura intensa especialmente en las laderas norte a partir de mediodía se abrirán claros pero durante la tarde todavía tendremos algunos os chubascos las temperaturas muy parecidas todo días sensación de frío avanzada la tarde el viento del norte entrena con fuerza aumentando la sensación de frío

Voz 6 24:55 sí es muy de ciudad pero también muy de viajar hay un coche igual que tú

Voz 0825 28:51 la Plataforma de Afectados por Madrid Central se reúne hoy con la alcaldesa Manuela Carmena a partir de la una y media de la tarde en el Ayuntamiento Vicente Pizcueta coordinador de la plataforma explica Susana

Voz 31 28:59 exigencias treinta mil empresas y hasta trescientos mil trabajadores con sus respectivas familias necesitan hacer una llamada de amparo y de reflexión a la alcaldesa para que por fin dejemos atrás la fase de confrontación estables Campos unos acuerdos básicos

Voz 0825 29:15 no podemos a la plata y mañana viernes los cuarenta Classic celebra una gran fiesta en Alcalá de Henares con un concierto de Nacho Campillo tan tango

Voz 13 29:25 verá en la carpa de las estrellas del recinto ferial de Alcalá a partir de las ocho de la tarde con entrada libre sólo hay que descargar la entrada gratuita en tiquete a después del concierto dj de los cuarenta Classic Jorge Sánchez que va a pinchar todos los éxitos de los ochenta y noventa por cierto a partir de la una y media este jueves en Hoy por Hoy Madrid entrevistamos a Luz Casal

Voz 1727 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio hoy se reúne por última vez este año el Banco Central Europeo y se espera que la entidad que preside Mario Draghi eche el cierre al programa de compra masiva de deuda esa herramienta el BCE puso en marcha en marzo del año dos mil quince para ayudar a países europeos en crisis y sobre Europa y su futuro hoy toca Consejo Europeo Kumba extraordinaria de los Veintisiete se reúnen con Theresa May que acaba de sobrevivir a una moción de confianza impulsada por los tories más ultras como euroescéptico populista es el Gobierno italiano pero desafiar a Bruselas no es tan fácil como parece y el Ejecutivo de Conthe ha terminado cambiando los presupuestos que la rechazó la comisión porque triplicaba el objetivo de déficit cede el Gobierno y que dice la oposición corresponsal Joan Solés

Voz 2 31:03 la oposición derecha izquierda celebro la corrección de los presupuestos porque seguramente el procedimiento sancionador europeo por déficit excesivo y además es una marcha atrás aunque casi evita el procedimiento sancionador racimos que a continuación ha añadido no es necesario cambiar estos presupuestos este Gobierno de incapaz es incapaz por qué estos presupuestos que ve hecho era una campaña electoral de las próximas europeas se preguntó anoche en la raíz del Partido Democrático Martina eran para cotidiana añadido de las familias en las empresas allí pero no todo se resuelve con la reducción de cuatro décimas del déficit público el verdadero nudo de los presupuestos italianos es el optimista crecimiento económico de Italia para el dos mil diecinueve que el Gobierno de Roma mantiene en el uno coma cinco por ciento cuando en los primeros nueve meses de este año apenas alcanzó el cero coma siete

Voz 32 32:12 Caixabank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientas de forma sostenible para el medio ambiente y la saciedad por eso obtenido la máxima calificación que otorga los principios de inversión responsable de Naciones Unidas ofrecer planes de pensiones responsables Tarantos Caixabank Banca social

Voz 33 32:32 hable

Voz 0795 32:37 y a esta hora la opinión

Voz 1727 32:39 el Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos

Voz 0789 32:42 el sábado veintidós cuando los niños de San Ildefonso estén cantando los números de la Lotería de Navidad el presidente estará seguramente resolviendo qué hacer en Cataluña y qué hacer con la legislatura porque dicen que el día anterior el XXI es al mismo tiempo fecha límite jornada test para despejar las últimas incógnitas la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona le habrá permitido exhibir voluntad de ayuda a Catalunya con

Voz 1727 33:05 heridas mana dentro de medidas para todos

Voz 0789 33:07 caña Ile habrá dado datos sobre la disposición de la Generalitat para controlar a los hostiles a los más radicales intencionadamente sobre excitados con carácter previo por Torra datos con los que decidir si merece la pena esperar a que Esquerra diga porcina en público lo que se está hinchando a decir en privado o es hora ya de acabar con la ficción a mi juicio lo más lógico sería que Sánchez de reconociera que en este pozo no hay agua y convocar elecciones ya sé que la posibilidad de que de estas acciones surja algo distinto y mejor que permita las imprescindibles fórmulas los acuerdos ricos y transversales que España necesita me parece muy pequeña esa posibilidad pero la actual situación no tiene salida y Sánchez no puede ya tener ninguna duda de que el tiempo juega en su contra aunque lo intente regar con medidas sociales populares dicen que el XXII todo empezará a verse más plano

Voz 0795 33:58 Alexis así que esperé

Voz 34 34:05 siempre no se va a tomar las mejores decisiones por eso compramos más de veinte aseguradoras de coche para que consiga es el mejor precio rastreador punto com comparador de la historia

Voz 6 34:15 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es

Voz 0591 34:29 se cuida en la salud de tu negocio

Voz 1280 34:31 invierte en prevención antigua cuenta ya con la confianza de más de cincuenta mil clientes sólo han Tea ofrece a las empresas trabajar con el más avanzado Software de Prevención en Riesgos Laborales y la tranquilidad de contar con más de cien centros médicos en todo el territorio nacional ante a te soluciona la prevención

Voz 9 34:50 le dices a tu hijo que en vez de una puede inscribir dos cartas a los Reyes y por las dos caras de ex vivo Busby si quieres sentirte piden está muy te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran libros punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 1727 35:14 en esta mañana de jueves también con Esther Palomera buenos días buenos días Pepa con Henry Giuliana buenos días Enric

Voz 1389 35:21 buenos días y hoy en Valencia Ernesto

Voz 1727 35:23 hacer buenos días municipios Enrique estamos en el final de partida del intento de distensión de la bajada de la inflamación

Voz 35 35:32 final de partida era el título de una obra de Samuel Beckett como sabes era un gran autor del teatro del absurdo no si yo la sinceramente no no veo no

Voz 1389 35:45 ve un final de partido todavía creo que hay que en fin como ha dicho Iñaki Gabilondo hay que ver

Voz 36 35:51 exactamente cómo discurre el próximo día veintiuno Si

Voz 1389 35:56 en estos momentos lo que vi ayer en el Congreso es una centro derecha o una derecha mejor dicho para ser mucho más precisos a un bloque de derechas e muy compacto bajo la dirección estratégica de nuevo del Partido Popular bajo la dirección estratégica de Pablo Casado un bloque de derechas muy compacto muy eficaz probablemente en términos electorales como ha quedado demostrado en Andalucía y a una izquierda que estaba en estos momentos a la defensiva pendiente de lo que pueda ocurrir en Cataluña el día al día veintiuno y con muchos trabajos en estos momentos no está en el escenario pero que existen para intentar que el veintiuno no salte por los aires

Voz 1727 36:41 esto no

Voz 0587 36:43 veintiuno nos faltará por los aires ni el presidente del Gobierno señor Sánchez tomará ninguna decisión relevante y pienso que además de Sánchez va a resistir eso supone digamos las alternativas que él tiene son muy escasas son muy difíciles pero seguramente la que le conviene hacerse el harakiri uniéndose bloque de ciento cincuenta y cinco

Voz 1727 37:06 acabó extraer

Voz 0591 37:08 bueno él fue bastante explícito ayer el ministro de Exteriores

Voz 1727 37:11 pero el lo dijo en público

Voz 0591 37:13 hay otros ministros creo dicen en privado no no está funcionando de esa política intencionalidad sostenida el tiempo rebajar la tensión en Cataluña yo creo que el bloque derechas ha conseguido muy hábilmente situar el foco en el marco catalán con la inestimable inestimable colaboración de de a mitad del presidente Torra y en ocasiones con algunos dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña como vimos ayer en el en el Congreso este es un marco que el Partido Socialista no le va bien yo sí creo que esta legislatura ha entrado en un tiempo agónico en no tengo tampoco duda al presidente del Gobierno va a intentar aguantar es un

Voz 1389 37:51 su pariente y además no

Voz 0591 37:53 en era cualquier escenario del que resulte dentro de semana son es es ahora todos los análisis que hacemos en el corto es decir decisivo el día veintiuno luego el XXIII luego tal son baldíos la pregunta es si ante esta situación el independentismo está dispuesto a apoyar los Presupuestos Generales del Estado que Pedro Sánchez tiene intención de enviar a la Cámara próximo mes de enero y si eso no es así el Gobierno ha entrado en tiempo de descuento quiera o no Pedro Sánchez quién iba a decirle a

Voz 1727 38:24 en la que íbamos a mencionar con tanta frecuencia eso de que quien resiste gana en este país veremos llevamos todas las semanas instalados de nuevo en el eje Madrid Barcelona y hay que preguntarse cómo se ve este esta situación esta tensión territorial desde lo que llamamos el resto de España porque existe no sólo existe es que además las comunidades autónomas tienen elecciones en su ámbito en apenas siete meses Emiliano García Page presidente de la Junta de Castilla La Mancha buenos días pero qué conclusión saca presidente del Pleno de ayer sobre Cataluña

Voz 37 38:59 bueno una que quizás no aceptara priorizando es que frente a lo que decía danos y particularmente muy claramente el Partido Popular Pedro Sánchez no no no tiene un pacto encubierto con el independentismo para la moción de censura no bueno yo lo pongo de relieve porque sinceramente esta esta dificultad que está encontrando para que se habrá hueco un clima de cierto diálogo con el independentismo habían demente no prosperan o tienen muchas dificultades pero lo pone de manifiesto que no había ninguna estrategia preconcebida

Voz 1727 39:32 Rajoy ignoró durante años el problema luego lo remitió a los tribunales Sánchez ha intentado intenta la distensión de inflamar si esta vía fracasa el panorama presidentes mucho más sombrío todavía

Voz 37 39:45 sí yo yo creo que es normal que la ciudadanía está ocupada también entiendo que es absolutamente lógico que el concepto de vertebración constitucional y territorial en España se cuelen todos los argumentos tanto del Congreso como de las autonomías ayuntamientos es que quince de otra manera es que desconoce hasta qué punto este tema preocupa la gente nunca hoy yo yo mantengo la tesis de que que que a quién más le conviene aquí vale conviene trabajar por la unidad del país por la cuestiones a la izquierda porque lo que está en juego en realidad el problema desde el egoísmo que se esconde detrás del independentismo que decide romper la Constitución ir sobre todo porque la derecha siempre he utilizado esto para sacar rendimiento electoral

Voz 1727 40:27 por tanto cuál es el plan B

Voz 37 40:29 yo creo que hace muy bien el Gobierno en plantear una bajada de tensión los modales diferentes pero el hay que hay que recordarle cualquier formación política en España que el niño punto de encuentro pasa por al aceptar el camino constitucional aunque sea para cambiar y hablar sobre la Constitución tú lo que no sea eso nos lleva un camino sin salida nos pongamos como nos ponga

Voz 1727 40:52 ese cambio de de modales como usted lo describe ha tenido que Belén el resultado andaluz

Voz 37 40:59 yo creo que el cambio de actitud partes de Gobierno el independentismo se van a entendernos es nosotros no somos encontrar en Andalucía con un Gobierno hablando de la gestión propiamente andaluza de la sanidad de la educación bueno el impulso de los muchos años que se siga gobernando un modelo y una identidad andaluza el resto los partidos desde la más extrema derecha al yo creo que el conjunto no hablando de otra cosa hablando fundamentalmente de la Independent que murió hablando del conjunto de España no es tanto la actitud del Gobierno que es una actitud que yo creo compartimos la inmensa mayoría de los militantes porque además pues nuestra es nuestro comportamiento buscar soluciones más pactadas que que que estoy broncas pero lo cierto y verdad es que el independentismo si va a seguir colando en el debate político español hasta que no le creamos una salida o enfoque eso es evidente

Voz 1727 41:44 le preocupa que tenga repercusión en sus elecciones a las que usted tiene a la vuelta de siete meses

Voz 0273 41:49 ah bueno me preocupa que

Voz 37 41:52 que el problema es que la gente que no terminó desestabilizando el conjunto del país el director porque yo defiendo que cualquier partido político plantee en España lo que quiera incluso el independentismo no poniéndose algo que que no se puede defender la violencia planteamientos que saltan los derechos fundamentales de las personas bueno me parece razonable que un partido pueda defender lo que quiera lo que no es nada razonable tolerable es que están en las instituciones que gobiernan esos partidos cómoda qué tal que son instituciones constitucionales sí utilicen precisamente para socavar el orden constitucional y esto no izquierdas ni de derechas es de puro sentido común tienen que acatar el procedimiento constitucional para entre todos si es posible encontrar una solución más razonable para para todos después de cuarenta años de Constitución no

Voz 1727 42:37 pero ayer ayer usted sugirió que se puede llegar a ilegalizar a los partidos independentistas esas es una solución

Voz 37 42:45 bueno yo yo no sufrí como tal que se ilegalizan partido que reclama la independencia del que lo que planteo es que al paso que van con declaraciones como las que estaba haciendo años Torra hablando porque poco más o menos que de la violencia que impidió el modelo esloveno o partidos que se instalan estructural y sistemáticamente en en el quebranto constitucional en el desacato absoluto de no obedecer por completo el estado de derecho a partidos que se comportan así no habrá que responderles obviamente con un autodefensas el sistema pero no por el hecho de que piensen en normales es que te puedo decir ante lo que quiera pero es evidente no hay ningún mínimo común denominador en en un Estado de Derecho ahí eso el respeto a las leyes es que todos juramos cuando cumplí cuando nos cuando tomamos posesión de nuestro carbón juramos acatar y hacer acatar la Constitución cuando Tondo colectivo todo un partido se proponen objetivamente hablando el desacato la cultura el el frentismo con en el orden establecido que es constitucional y democrático o salientes pero lo que no podemos estar cruzados de brazos mirando para otro

Voz 1727 43:48 presidente Page está hablando de la CUP

Voz 37 43:51 bueno la CUP yo creo que no protesta contra España yo creo que la gente protesta contra el planeta a mí me da la impresión de que tienen mucho más que ver cómo violentos de los ritmo absoluto que otra cosa no el único problema que por las superpuestos de la legislación electoral terminan siendo determinantes no mire tiene está qué más ha cambiado de posición en estos planteamientos en realidades no la antigua Convergència no que ha sido más derecha clásica pero de las clásicas y en algunos casos muy retrógrada en España no por eso me hace gracia cuando el plantea de derecha qué va a Titín ha evolucionado que entre nacionalismo razonablemente moderado con el independentismo muy poco archivo todo el entorno todo el espacio de de sino porque Esquerra Republicana siempre abiertamente de sentido una misma posición y tengo que decir y con planteamientos más más más coherentes y seguramente más con una metodología más constitucional cosa que evidentemente le va a complicar bastante la vida o al propio Gobierno de la Generalitat

Voz 1727 44:50 espera todavía que Esquerra de ese paso que todo el mundo espera que da que no acaba de dar en público

Voz 37 44:57 pues de alguna manera sí yo creo que en la época de que Rajoy había mucha conversación latente entre desgobierno la vicepresidenta del Gobierno yo Esquerra Republicana lo lógico para buscar una solución definitiva eh eh pero sí para encontrar al menos un lenguaje comprensible porque ahora es que hablamos idiomas diferentes y el castellano y el catalán me refiero al idioma político legales totalmente diferente sigue este diálogo de sordos finalmente no conducía a nada no sé yo creo que yo creo que es Esquerra Republicana está padeciendo eh está padeciendo incluso con la cárcel lo que a mi juicio es una auténtica obscenidad jurídica y política viste la únicas y si está provocando algo es el encarcelamiento preventivo más tiempo del necesario de de de de de la gente Esquerra Republicana no me resulta curioso el hecho ayer de que algún dirigente político como el señor Tardà vira en el Congreso puedo decir porque tienen libertad pero diga que se van a ver obligados a volver a la desobediencia es un reconocimiento que incrimina por otro lado desde el punto vista jurídico a la gente que están acá yo creo que tienen que entender que dentro de la Constitución que haremos muchas opciones muchos consensos posibles fuera por literalmente no

Voz 1727 46:15 aún tenemos que terminar pero tengo un par de preguntas muy concretas usted cree que esta legislatura la del Gobierno de España está acabada

Voz 37 46:23 bueno es que esta legislatura es una legislatura un tanto si a Mesa no para entendernos saber hemos tenido una legislatura acabara que acaba con la moción de censura es un caso único en España lo trató para mucha gente la legislatura acabó con la moción de censura ya empieza cualquier pues que es un hueco distinto y en buena media transito yo eh yo creo que el Gobierno tiene que explicar mejor a mi me gustaría que mi partido explique mejor que hemos hecho un servicio al conjunto de la nación española en desalojando a un partido corrupto como el Partido Popular fíjense cómo estaríamos hoy de desolado si no hubiera una reacción democrática lo que pasó con la sentencia de la Gürtel

Voz 1727 46:58 cree que no lo está explicando bien al Gobierno de Sánchez

Voz 37 47:01 bueno bueno seguramente mucha gente piensa como que mucha gente ha quedado la confusión al pensar que que que es como se quiera empezar una legislatura nueva como si habido elecciones y lo cierto y verdad es que lo que ha habido un desalojo por moción de censura sabíamos que una vez conseguido desalojar quatre gestionar gestionar del problema que con el independentismo era muy complejo creo que es voluntarioso y es aceptable el intentar hacerlo con un procedimiento mucho más razonable bajando la inflamación y además creo que es lo que pase de sendos necesario pero es evidente que que ese que de que esta legislatura no se puede entender en términos normales con una legislatura a cuando se habla de agotar la legislatura con entrada estamos hablando de la Vega dijo que queda

Voz 1727 47:44 vamos que no lo ve mucho por lo que deduzco de sus palabras

Voz 37 47:48 creo que las elecciones en otoño es más me me me da la impresión de que es muy complicado negociar un escenario presupuestario para el veinte que lo es para este mucho más para el día para un año veinte con ir a aguantar dos dos presupuestos prorrogados es muchísimo más complejo en términos de repercusión social y económica por tanto yo creo que autónomas llega y me parecería prudente que que el Gobierno intente dar señales de que hay una alternativa alguno dijo que durante el Partido Popular si eso sí se está se está bien está visualizando una alternativa política no sólo en los gestos y las actitudes sino también en el fondo social que que en la agenda social que tienes segoviano

Voz 1727 48:25 Emiliano García Page le agradezco que haya estado en la SER muy buenos y muchas gracias un saludo

